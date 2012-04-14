|Account: 6076779
|Name: tick supersafe
|Currency: USD
|2012 May 11, 10:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3087693
|2012.04.14 07:41
|balance
|Deposit
|25 000.00
|3105833
|2012.04.16 09:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30191
|0.00000
|0.00000
|2012.04.16 09:38
|1.30135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|3106249
|2012.04.16 09:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.581
|0.000
|0.000
|2012.04.16 09:26
|127.529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|3109307
|2012.04.16 09:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.462
|0.000
|0.000
|2012.04.16 16:46
|127.676
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|3110317
|2012.04.16 10:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30099
|0.00000
|0.00000
|2012.04.16 10:03
|1.30048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3110449
|2012.04.16 10:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92425
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 12:01
|0.91890
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.82
|3110846
|2012.04.16 10:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82160
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 11:30
|0.82108
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.83
|3122577
|2012.04.16 12:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|127.962
|0.000
|0.000
|2012.04.16 16:46
|127.681
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|3148457
|2012.04.16 18:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.285
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:50
|129.647
|0.00
|0.00
|-0.56
|-29.58
|3152913
|2012.04.16 18:45
|buy
|0.02
|usdchf
|0.91875
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 12:01
|0.91896
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.46
|3157372
|2012.04.16 19:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|127.783
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:50
|129.655
|0.00
|0.00
|-1.12
|-46.88
|3199106
|2012.04.17 11:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|128.284
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:49
|129.655
|0.00
|0.00
|-2.08
|-68.68
|3205262
|2012.04.17 11:40
|buy
|0.04
|usdchf
|0.91334
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 12:01
|0.91901
|0.00
|0.00
|-0.04
|24.68
|3208379
|2012.04.17 12:00
|sell
|0.08
|gbpjpy
|128.777
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:49
|129.634
|0.00
|0.00
|-4.17
|-85.87
|3212125
|2012.04.17 12:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31594
|0.00000
|0.00000
|2012.04.17 17:29
|1.31357
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|3237822
|2012.04.17 17:03
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31059
|0.00000
|0.00000
|2012.04.17 17:29
|1.31353
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|3246736
|2012.04.17 18:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31483
|0.00000
|0.00000
|2012.04.17 18:22
|1.31538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|3272318
|2012.04.18 03:37
|sell
|0.16
|gbpjpy
|129.247
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:49
|129.633
|0.00
|0.00
|-7.66
|-77.36
|3303029
|2012.04.18 11:33
|sell
|0.32
|gbpjpy
|129.968
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:49
|129.632
|0.00
|0.00
|-15.33
|134.68
|3309473
|2012.04.18 12:25
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91855
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 12:31
|0.91905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|3309527
|2012.04.18 12:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30866
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 12:31
|1.30813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|3310262
|2012.04.18 12:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81870
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 13:37
|0.81810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|3312696
|2012.04.18 13:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30831
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 13:07
|1.30780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3314857
|2012.04.18 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91919
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 13:38
|0.91969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|3314948
|2012.04.18 13:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30764
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 13:38
|1.30713
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3316642
|2012.04.18 13:53
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91953
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 14:36
|0.92004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|3316691
|2012.04.18 13:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30755
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 14:07
|1.30700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|3321630
|2012.04.18 14:50
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92005
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 15:50
|0.92074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|3321695
|2012.04.18 14:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30744
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 15:49
|1.30691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|3331075
|2012.04.18 16:21
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92047
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 14:29
|0.91811
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.57
|3338637
|2012.04.18 17:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81787
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 09:59
|0.81721
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.06
|3366010
|2012.04.19 03:20
|sell
|0.64
|gbpjpy
|130.439
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:48
|129.635
|0.00
|0.00
|-23.56
|644.51
|3381081
|2012.04.19 10:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31263
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 10:11
|1.31329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|3384633
|2012.04.19 10:24
|sell
|1.28
|gbpjpy
|130.945
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:48
|129.639
|0.00
|0.00
|-47.13
|2 093.94
|3385986
|2012.04.19 10:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81697
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 14:31
|0.81643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|3386985
|2012.04.19 10:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31270
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 10:51
|1.31326
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|3387967
|2012.04.19 10:52
|buy
|0.02
|usdchf
|0.91518
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 14:29
|0.91808
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|3442433
|2012.04.19 19:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81734
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 12:14
|0.81682
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.83
|3466837
|2012.04.20 08:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31486
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 08:45
|1.31543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|3499364
|2012.04.20 14:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31964
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 15:03
|1.32017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|3499373
|2012.04.20 14:06
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91050
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 15:03
|0.90996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|3556350
|2012.04.23 09:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81804
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 10:00
|0.81753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|3562385
|2012.04.23 10:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81718
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 13:22
|0.81668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|3578901
|2012.04.23 13:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31452
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 13:51
|1.31392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|3579019
|2012.04.23 13:46
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81664
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 15:27
|0.81610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|3579132
|2012.04.23 13:48
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91444
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 13:59
|0.91497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|3582403
|2012.04.23 14:23
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91506
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 15:20
|0.91558
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|3582877
|2012.04.23 14:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31336
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 14:40
|1.31285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3585594
|2012.04.23 15:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31307
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 15:28
|1.31256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3588958
|2012.04.23 15:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31283
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 16:06
|1.31232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3589023
|2012.04.23 15:58
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91550
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 17:10
|0.91600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|3591168
|2012.04.23 16:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81552
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 17:20
|0.81502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|3597859
|2012.04.23 17:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81510
|0.00000
|0.00000
|2012.04.24 13:30
|0.81460
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.80
|3600328
|2012.04.23 18:19
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91621
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 10:47
|0.91120
|0.00
|0.00
|-0.04
|-5.50
|3638065
|2012.04.24 11:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31775
|0.00000
|0.00000
|2012.04.24 16:26
|1.31826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3660714
|2012.04.24 16:42
|buy
|0.02
|usdchf
|0.91057
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 10:47
|0.91110
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.16
|3667931
|2012.04.24 17:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32044
|0.00000
|0.00000
|2012.04.24 18:25
|1.32098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|3672049
|2012.04.24 18:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32062
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 10:03
|1.32119
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.57
|3695409
|2012.04.25 09:44
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81786
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 10:04
|0.81841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|3699228
|2012.04.25 10:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81825
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 11:14
|0.81880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|3702939
|2012.04.25 11:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32168
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 12:08
|1.32240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|3713082
|2012.04.25 12:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82124
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 13:03
|0.82178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|3715852
|2012.04.25 13:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32278
|0.00000
|0.00000
|2012.04.26 09:22
|1.32332
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.54
|3716184
|2012.04.25 13:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82149
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 11:30
|0.81909
|0.00
|0.00
|-0.20
|-3.88
|3778785
|2012.04.26 09:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32350
|0.00000
|0.00000
|2012.04.26 10:27
|1.32416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|3786637
|2012.04.26 11:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32529
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 12:32
|1.32296
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.33
|3795527
|2012.04.26 13:24
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.81610
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 11:30
|0.81912
|0.00
|0.00
|-0.19
|9.79
|3839603
|2012.04.27 00:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32004
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 12:32
|1.32299
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|3908928
|2012.04.27 16:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32590
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 20:15
|1.32642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|3949510
|2012.04.30 08:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32525
|0.00000
|0.00000
|2012.04.30 09:07
|1.32576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3956065
|2012.04.30 10:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32597
|0.00000
|0.00000
|2012.04.30 10:03
|1.32655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|4002668
|2012.04.30 19:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32262
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 17:15
|1.32172
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.90
|4003931
|2012.04.30 20:49
|sell
|0.16
|gbpjpy
|129.571
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:50
|129.630
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.83
|4019844
|2012.05.01 08:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.338
|0.000
|0.000
|2012.05.01 10:03
|129.286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|4026222
|2012.05.01 10:56
|buy
|0.04
|usdchf
|0.90523
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 10:47
|0.91114
|0.00
|0.00
|-0.01
|25.95
|4069104
|2012.05.01 21:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32162
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 09:21
|1.32111
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.51
|4093941
|2012.05.02 09:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81439
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 10:43
|0.81373
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|4099058
|2012.05.02 10:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.744
|0.000
|0.000
|2012.05.03 15:30
|130.160
|0.00
|0.00
|-0.00
|-7.25
|4105039
|2012.05.02 10:58
|buy
|0.02
|gbpjpy
|130.084
|0.000
|0.000
|2012.05.03 15:30
|130.161
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.91
|4108636
|2012.05.02 11:25
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81331
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 11:31
|0.81275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|4110970
|2012.05.02 11:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31687
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 12:00
|1.31631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|4115491
|2012.05.02 12:23
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91376
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 12:24
|0.91429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|4115555
|2012.05.02 12:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31500
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 12:24
|1.31439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|4115758
|2012.05.02 12:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81162
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 15:17
|0.81110
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.84
|4119796
|2012.05.02 13:02
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91445
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 13:58
|0.91497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|4119808
|2012.05.02 13:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31412
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 13:56
|1.31331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|4126470
|2012.05.02 14:35
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91443
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 15:01
|0.91498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|4129308
|2012.05.02 15:15
|buy
|0.04
|gbpjpy
|129.610
|0.000
|0.000
|2012.05.03 15:30
|130.164
|0.00
|0.00
|-0.01
|27.54
|4131723
|2012.05.02 15:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31335
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 12:15
|1.31284
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.51
|4131780
|2012.05.02 15:34
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91510
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 15:07
|0.91565
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.60
|4202132
|2012.05.03 13:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31297
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 15:02
|1.31240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|4236020
|2012.05.03 18:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.204
|0.000
|0.000
|2012.05.04 15:34
|129.926
|0.00
|0.00
|-0.00
|-3.46
|4243185
|2012.05.03 21:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31434
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 10:43
|1.31366
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.68
|4267707
|2012.05.04 09:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81222
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 13:20
|0.81172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|4270055
|2012.05.04 10:19
|buy
|0.02
|gbpjpy
|129.705
|0.000
|0.000
|2012.05.04 15:34
|129.946
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4275057
|2012.05.04 11:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31341
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 11:21
|1.31288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|4275060
|2012.05.04 11:17
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91480
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 13:16
|0.91530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4285385
|2012.05.04 14:11
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81107
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 18:44
|0.81056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|4291322
|2012.05.04 15:30
|buy
|0.04
|gbpjpy
|129.247
|0.000
|0.000
|2012.05.04 15:34
|129.960
|0.00
|0.00
|0.00
|35.50
|4297682
|2012.05.04 15:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.695
|0.000
|0.000
|2012.05.04 15:55
|129.641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|4304109
|2012.05.04 16:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.442
|0.000
|0.000
|2012.05.04 16:43
|129.358
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|4416485
|2012.05.07 19:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80611
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 09:04
|0.80560
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.82
|4435897
|2012.05.08 08:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.434
|0.000
|0.000
|2012.05.09 20:52
|128.734
|0.00
|0.00
|-0.00
|-8.78
|4442690
|2012.05.08 10:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92318
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 12:52
|0.92372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|4444571
|2012.05.08 10:26
|buy
|0.02
|gbpjpy
|128.962
|0.000
|0.000
|2012.05.09 20:52
|128.734
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.72
|4445041
|2012.05.08 10:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30112
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 12:43
|1.30058
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|4468983
|2012.05.08 16:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29973
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 17:01
|1.29922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|4468990
|2012.05.08 16:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92433
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 17:38
|0.92492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|4471328
|2012.05.08 16:42
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80580
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 17:06
|0.80527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|4474020
|2012.05.08 17:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80539
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 17:49
|0.80488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|4476896
|2012.05.08 18:04
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92487
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 04:12
|0.92552
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.70
|4484073
|2012.05.08 19:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80519
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 01:39
|0.80468
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.83
|4523380
|2012.05.09 12:06
|buy
|0.04
|gbpjpy
|128.462
|0.000
|0.000
|2012.05.09 20:52
|128.731
|0.00
|0.00
|0.00
|13.49
|4525467
|2012.05.09 12:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29738
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 13:11
|1.29686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|4525860
|2012.05.09 12:38
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92571
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 14:10
|0.92625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|4531978
|2012.05.09 14:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29646
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 15:12
|1.29583
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|4532003
|2012.05.09 14:10
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92635
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 15:13
|0.92699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|4538036
|2012.05.09 15:20
|buy
|0.08
|gbpjpy
|127.967
|0.000
|0.000
|2012.05.09 20:52
|128.728
|0.00
|0.00
|0.00
|76.36
|4540826
|2012.05.09 15:49
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92833
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 17:09
|0.92884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4541974
|2012.05.09 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29384
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 16:03
|1.29323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|4544120
|2012.05.09 16:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80414
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 17:09
|0.80353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|4546807
|2012.05.09 17:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29288
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 17:09
|1.29232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|4546849
|2012.05.09 17:09
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92905
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 17:17
|0.92956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4551782
|2012.05.09 18:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80320
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 18:36
|0.80270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|4560193
|2012.05.09 20:11
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80268
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 21:59
|0.80217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|4599150
|2012.05.10 11:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.345
|0.000
|0.000
|2012.05.10 11:54
|128.286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|4600943
|2012.05.10 12:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.262
|0.000
|0.000
|2012.05.10 12:21
|128.210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|4605623
|2012.05.10 13:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.252
|0.000
|0.000
|2012.05.11 07:36
|128.736
|0.00
|0.00
|-0.04
|-6.06
|4612020
|2012.05.10 14:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|128.756
|0.000
|0.000
|2012.05.11 07:36
|128.736
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.50
|4620984
|2012.05.10 16:04
|sell
|0.04
|gbpjpy
|129.250
|0.000
|0.000
|2012.05.11 07:36
|128.736
|0.00
|0.00
|-0.15
|25.74
|4646243
|2012.05.10 21:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80153
|0.00000
|0.00000
|2012.05.11 04:25
|0.80092
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.98
|0.00
|0.00
|-102.99
|2 832.48
|Closed P/L:
|2 729.49
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4668478
|2012.05.11 09:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29116
|0.00000
|0.00000
|1.29196
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|4668488
|2012.05.11 09:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93038
|0.00000
|0.00000
|0.92977
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|Floating P/L:
|-1.46
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 729.49
|Floating P/L:
|-1.46
|Margin:
|4.58
|Balance:
|27 729.50
|Equity:
|27 728.04
|Free Margin:
|27 723.46
|Details:
|Gross Profit:
|3 122.04
|Gross Loss:
|392.54
|Total Net Profit:
|2 729.49
|Profit Factor:
|7.95
|Expected Payoff:
|21.00
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|335.79 (1.21%)
|Relative Drawdown:
|1.21% (335.79)
|Total Trades:
|130
|Short Positions (won %):
|70 (88.57%)
|Long Positions (won %):
|60 (83.33%)
|Profit Trades (% of total):
|112 (86.15%)
|Loss trades (% of total):
|18 (13.85%)
|Largest
|profit trade:
|2 046.81
|loss trade:
|-90.04
|Average
|profit trade:
|27.88
|loss trade:
|-21.81
|Maximum
|consecutive wins ($):
|27 (23.20)
|consecutive losses ($):
|6 (-335.79)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 788.72 (6)
|consecutive loss (count):
|-335.79 (6)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|2