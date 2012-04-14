Alpari NZ Limited

Account: 6076779 Name: tick supersafe Currency: USD 2012 May 4, 18:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30876932012.04.14 07:41balanceDeposit25 000.00
31058332012.04.16 09:04sell0.01eurusd1.301910.000000.000002012.04.16 09:381.301350.000.000.000.56
31062492012.04.16 09:13sell0.01gbpjpy127.5810.0000.0002012.04.16 09:26127.5290.000.000.000.64
31093072012.04.16 09:48sell0.01gbpjpy127.4620.0000.0002012.04.16 16:46127.6760.000.000.00-2.66
31103172012.04.16 10:02sell0.01eurusd1.300990.000000.000002012.04.16 10:031.300480.000.000.000.51
31104492012.04.16 10:03buy0.01usdchf0.924250.000000.000002012.04.18 12:010.918900.000.00-0.02-5.82
31108462012.04.16 10:06sell0.01eurgbp0.821600.000000.000002012.04.18 11:300.821080.000.00-0.030.83
31225772012.04.16 12:40sell0.02gbpjpy127.9620.0000.0002012.04.16 16:46127.6810.000.000.006.97
31484572012.04.16 18:00sell0.01gbpjpy127.2850.0000.0002012.04.30 20:50129.6470.000.00-0.56-29.58
31529132012.04.16 18:45buy0.02usdchf0.918750.000000.000002012.04.18 12:010.918960.000.00-0.040.46
31573722012.04.16 19:58sell0.02gbpjpy127.7830.0000.0002012.04.30 20:50129.6550.000.00-1.12-46.88
31991062012.04.17 11:00sell0.04gbpjpy128.2840.0000.0002012.04.30 20:49129.6550.000.00-2.08-68.68
32052622012.04.17 11:40buy0.04usdchf0.913340.000000.000002012.04.18 12:010.919010.000.00-0.0424.68
32083792012.04.17 12:00sell0.08gbpjpy128.7770.0000.0002012.04.30 20:49129.6340.000.00-4.17-85.87
32121252012.04.17 12:33buy0.01eurusd1.315940.000000.000002012.04.17 17:291.313570.000.000.00-2.37
32378222012.04.17 17:03buy0.02eurusd1.310590.000000.000002012.04.17 17:291.313530.000.000.005.88
32467362012.04.17 18:19buy0.01eurusd1.314830.000000.000002012.04.17 18:221.315380.000.000.000.55
32723182012.04.18 03:37sell0.16gbpjpy129.2470.0000.0002012.04.30 20:49129.6330.000.00-7.66-77.36
33030292012.04.18 11:33sell0.32gbpjpy129.9680.0000.0002012.04.30 20:49129.6320.000.00-15.33134.68
33094732012.04.18 12:25buy0.01usdchf0.918550.000000.000002012.04.18 12:310.919050.000.000.000.54
33095272012.04.18 12:26sell0.01eurusd1.308660.000000.000002012.04.18 12:311.308130.000.000.000.53
33102622012.04.18 12:32sell0.01eurgbp0.818700.000000.000002012.04.18 13:370.818100.000.000.000.96
33126962012.04.18 13:02sell0.01eurusd1.308310.000000.000002012.04.18 13:071.307800.000.000.000.51
33148572012.04.18 13:30buy0.01usdchf0.919190.000000.000002012.04.18 13:380.919690.000.000.000.54
33149482012.04.18 13:31sell0.01eurusd1.307640.000000.000002012.04.18 13:381.307130.000.000.000.51
33166422012.04.18 13:53buy0.01usdchf0.919530.000000.000002012.04.18 14:360.920040.000.000.000.55
33166912012.04.18 13:54sell0.01eurusd1.307550.000000.000002012.04.18 14:071.307000.000.000.000.55
33216302012.04.18 14:50buy0.01usdchf0.920050.000000.000002012.04.18 15:500.920740.000.000.000.75
33216952012.04.18 14:51sell0.01eurusd1.307440.000000.000002012.04.18 15:491.306910.000.000.000.53
33310752012.04.18 16:21buy0.01usdchf0.920470.000000.000002012.04.19 14:290.918110.000.00-0.01-2.57
33386372012.04.18 17:33sell0.01eurgbp0.817870.000000.000002012.04.19 09:590.817210.000.00-0.031.06
33660102012.04.19 03:20sell0.64gbpjpy130.4390.0000.0002012.04.30 20:48129.6350.000.00-23.56644.51
33810812012.04.19 10:01buy0.01eurusd1.312630.000000.000002012.04.19 10:111.313290.000.000.000.66
33846332012.04.19 10:24sell1.28gbpjpy130.9450.0000.0002012.04.30 20:48129.6390.000.00-47.132 093.94
33859862012.04.19 10:36sell0.01eurgbp0.816970.000000.000002012.04.19 14:310.816430.000.000.000.86
33869852012.04.19 10:45buy0.01eurusd1.312700.000000.000002012.04.19 10:511.313260.000.000.000.56
33879672012.04.19 10:52buy0.02usdchf0.915180.000000.000002012.04.19 14:290.918080.000.000.006.32
34424332012.04.19 19:55sell0.01eurgbp0.817340.000000.000002012.04.20 12:140.816820.000.00-0.010.83
34668372012.04.20 08:38buy0.01eurusd1.314860.000000.000002012.04.20 08:451.315430.000.000.000.57
34993642012.04.20 14:06buy0.01eurusd1.319640.000000.000002012.04.20 15:031.320170.000.000.000.53
34993732012.04.20 14:06sell0.01usdchf0.910500.000000.000002012.04.20 15:030.909960.000.000.000.59
35563502012.04.23 09:32sell0.01eurgbp0.818040.000000.000002012.04.23 10:000.817530.000.000.000.82
35623852012.04.23 10:30sell0.01eurgbp0.817180.000000.000002012.04.23 13:220.816680.000.000.000.80
35789012012.04.23 13:43sell0.01eurusd1.314520.000000.000002012.04.23 13:511.313920.000.000.000.60
35790192012.04.23 13:46sell0.01eurgbp0.816640.000000.000002012.04.23 15:270.816100.000.000.000.87
35791322012.04.23 13:48buy0.01usdchf0.914440.000000.000002012.04.23 13:590.914970.000.000.000.58
35824032012.04.23 14:23buy0.01usdchf0.915060.000000.000002012.04.23 15:200.915580.000.000.000.57
35828772012.04.23 14:31sell0.01eurusd1.313360.000000.000002012.04.23 14:401.312850.000.000.000.51
35855942012.04.23 15:05sell0.01eurusd1.313070.000000.000002012.04.23 15:281.312560.000.000.000.51
35889582012.04.23 15:56sell0.01eurusd1.312830.000000.000002012.04.23 16:061.312320.000.000.000.51
35890232012.04.23 15:58buy0.01usdchf0.915500.000000.000002012.04.23 17:100.916000.000.000.000.55
35911682012.04.23 16:33sell0.01eurgbp0.815520.000000.000002012.04.23 17:200.815020.000.000.000.80
35978592012.04.23 17:45sell0.01eurgbp0.815100.000000.000002012.04.24 13:300.814600.000.00-0.010.80
36003282012.04.23 18:19buy0.01usdchf0.916210.000000.000002012.05.02 10:470.911200.000.00-0.04-5.50
36380652012.04.24 11:20buy0.01eurusd1.317750.000000.000002012.04.24 16:261.318260.000.000.000.51
36607142012.04.24 16:42buy0.02usdchf0.910570.000000.000002012.05.02 10:470.911100.000.00-0.071.16
36679312012.04.24 17:50buy0.01eurusd1.320440.000000.000002012.04.24 18:251.320980.000.000.000.54
36720492012.04.24 18:49buy0.01eurusd1.320620.000000.000002012.04.25 10:031.321190.000.00-0.050.57
36954092012.04.25 09:44buy0.01eurgbp0.817860.000000.000002012.04.25 10:040.818410.000.000.000.88
36992282012.04.25 10:25buy0.01eurgbp0.818250.000000.000002012.04.25 11:140.818800.000.000.000.89
37029392012.04.25 11:03buy0.01eurusd1.321680.000000.000002012.04.25 12:081.322400.000.000.000.72
37130822012.04.25 12:57buy0.01eurgbp0.821240.000000.000002012.04.25 13:030.821780.000.000.000.87
37158522012.04.25 13:25buy0.01eurusd1.322780.000000.000002012.04.26 09:221.323320.000.00-0.100.54
37161842012.04.25 13:31buy0.01eurgbp0.821490.000000.000002012.05.01 11:300.819090.000.00-0.20-3.88
37787852012.04.26 09:57buy0.01eurusd1.323500.000000.000002012.04.26 10:271.324160.000.000.000.66
37866372012.04.26 11:32buy0.01eurusd1.325290.000000.000002012.04.27 12:321.322960.000.00-0.04-2.33
37955272012.04.26 13:24buy0.02eurgbp0.816100.000000.000002012.05.01 11:300.819120.000.00-0.199.79
38396032012.04.27 00:39buy0.02eurusd1.320040.000000.000002012.04.27 12:321.322990.000.000.005.90
39089282012.04.27 16:15buy0.01eurusd1.325900.000000.000002012.04.27 20:151.326420.000.000.000.52
39495102012.04.30 08:23buy0.01eurusd1.325250.000000.000002012.04.30 09:071.325760.000.000.000.51
39560652012.04.30 10:02buy0.01eurusd1.325970.000000.000002012.04.30 10:031.326550.000.000.000.58
40026682012.04.30 19:59sell0.01eurusd1.322620.000000.000002012.05.01 17:151.321720.000.00-0.010.90
40039312012.04.30 20:49sell0.16gbpjpy129.5710.0000.0002012.04.30 20:50129.6300.000.000.00-11.83
40198442012.05.01 08:47sell0.01gbpjpy129.3380.0000.0002012.05.01 10:03129.2860.000.000.000.65
40262222012.05.01 10:56buy0.04usdchf0.905230.000000.000002012.05.02 10:470.911140.000.00-0.0125.95
40691042012.05.01 21:04sell0.01eurusd1.321620.000000.000002012.05.02 09:211.321110.000.00-0.010.51
40939412012.05.02 09:14sell0.01eurgbp0.814390.000000.000002012.05.02 10:430.813730.000.000.001.07
40990582012.05.02 10:20buy0.01gbpjpy130.7440.0000.0002012.05.03 15:30130.1600.000.00-0.00-7.25
41050392012.05.02 10:58buy0.02gbpjpy130.0840.0000.0002012.05.03 15:30130.1610.000.00-0.011.91
41086362012.05.02 11:25sell0.01eurgbp0.813310.000000.000002012.05.02 11:310.812750.000.000.000.91
41109702012.05.02 11:43sell0.01eurusd1.316870.000000.000002012.05.02 12:001.316310.000.000.000.56
41154912012.05.02 12:23buy0.01usdchf0.913760.000000.000002012.05.02 12:240.914290.000.000.000.58
41155552012.05.02 12:23sell0.01eurusd1.315000.000000.000002012.05.02 12:241.314390.000.000.000.61
41157582012.05.02 12:24sell0.01eurgbp0.811620.000000.000002012.05.03 15:170.811100.000.00-0.040.84
41197962012.05.02 13:02buy0.01usdchf0.914450.000000.000002012.05.02 13:580.914970.000.000.000.57
41198082012.05.02 13:02sell0.01eurusd1.314120.000000.000002012.05.02 13:561.313310.000.000.000.81
41264702012.05.02 14:35buy0.01usdchf0.914430.000000.000002012.05.02 15:010.914980.000.000.000.60
41293082012.05.02 15:15buy0.04gbpjpy129.6100.0000.0002012.05.03 15:30130.1640.000.00-0.0127.54
41317232012.05.02 15:33sell0.01eurusd1.313350.000000.000002012.05.03 12:151.312840.000.00-0.060.51
41317802012.05.02 15:34buy0.01usdchf0.915100.000000.000002012.05.03 15:070.915650.000.00-0.010.60
42021322012.05.03 13:06sell0.01eurusd1.312970.000000.000002012.05.03 15:021.312400.000.000.000.57
42360202012.05.03 18:15buy0.01gbpjpy130.2040.0000.0002012.05.04 15:34129.9260.000.00-0.00-3.46
42431852012.05.03 21:04sell0.01eurusd1.314340.000000.000002012.05.04 10:431.313660.000.00-0.020.68
42677072012.05.04 09:55sell0.01eurgbp0.812220.000000.000002012.05.04 13:200.811720.000.000.000.81
42700552012.05.04 10:19buy0.02gbpjpy129.7050.0000.0002012.05.04 15:34129.9460.000.000.006.00
42750572012.05.04 11:17sell0.01eurusd1.313410.000000.000002012.05.04 11:211.312880.000.000.000.53
42750602012.05.04 11:17buy0.01usdchf0.914800.000000.000002012.05.04 13:160.915300.000.000.000.55
42853852012.05.04 14:11sell0.01eurgbp0.811070.000000.000002012.05.04 18:440.810560.000.000.000.82
42913222012.05.04 15:30buy0.04gbpjpy129.2470.0000.0002012.05.04 15:34129.9600.000.000.0035.50
42976822012.05.04 15:52sell0.01gbpjpy129.6950.0000.0002012.05.04 15:55129.6410.000.000.000.68
43041092012.05.04 16:36sell0.01gbpjpy129.4420.0000.0002012.05.04 16:43129.3580.000.000.001.05
  0.00 0.00 -102.67 2 720.99
Closed P/L: 2 618.32
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 618.32 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 27 618.32 Equity: 27 618.32 Free Margin: 27 618.32
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 990.26 Gross Loss: 371.94 Total Net Profit: 2 618.32
Profit Factor: 8.04 Expected Payoff: 26.18  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 335.79 (1.21%) Relative Drawdown: 1.21% (335.79)
 
Total Trades: 100 Short Positions (won %): 51 (86.27%) Long Positions (won %): 49 (83.67%)
Profit Trades (% of total): 85 (85.00%) Loss trades (% of total): 15 (15.00%)
Largest profit trade: 2 046.81 loss trade: -90.04
Average profit trade: 35.18 loss trade: -24.80
Maximum consecutive wins ($): 27 (23.20) consecutive losses ($): 6 (-335.79)
Maximal consecutive profit (count): 2 788.72 (6) consecutive loss (count): -335.79 (6)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 2