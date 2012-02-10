|Account: 3814093
|Name: tickscalp_3456
|Currency: USD
|2012 May 25, 13:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|155307033
|2012.02.10 06:46
|balance
|Deposit
|10 000.00
|155398308
|2012.02.10 15:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83545
|0.00000
|0.00000
|2012.02.13 15:55
|0.83753
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.29
|155416096
|2012.02.10 17:50
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83772
|0.00000
|0.00000
|2012.02.13 15:55
|0.83753
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.60
|155488004
|2012.02.13 09:17
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83997
|0.00000
|0.00000
|2012.02.13 15:55
|0.83753
|0.00
|0.00
|0.00
|15.42
|155675880
|2012.02.14 17:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83937
|0.00000
|0.00000
|2012.02.15 10:51
|0.83862
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.18
|155694314
|2012.02.14 19:55
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83724
|0.00000
|0.00000
|2012.02.15 10:51
|0.83858
|0.00
|0.00
|-0.09
|4.20
|155766905
|2012.02.15 13:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83745
|0.00000
|0.00000
|2012.02.17 15:07
|0.83104
|0.00
|0.00
|-0.18
|-10.15
|155773507
|2012.02.15 14:52
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83532
|0.00000
|0.00000
|2012.02.17 15:07
|0.83107
|0.00
|0.00
|-0.36
|-13.46
|155801925
|2012.02.15 17:56
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.83304
|0.00000
|0.00000
|2012.02.17 15:07
|0.83112
|0.00
|0.00
|-0.73
|-12.16
|155845007
|2012.02.16 04:22
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.83113
|0.00000
|0.00000
|2012.02.17 15:07
|0.83111
|0.00
|0.00
|-0.33
|-0.26
|155872749
|2012.02.16 10:45
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.82886
|0.00000
|0.00000
|2012.02.17 15:07
|0.83118
|0.00
|0.00
|-0.66
|58.79
|155987251
|2012.02.17 15:07
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.83127
|0.00000
|0.00000
|2012.02.17 15:07
|0.83106
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|156001606
|2012.02.17 17:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83207
|0.00000
|0.00000
|2012.02.20 00:22
|0.83257
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.79
|156033206
|2012.02.20 08:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83249
|0.00000
|0.00000
|2012.02.20 11:15
|0.83299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156042734
|2012.02.20 11:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83322
|0.00000
|0.00000
|2012.02.20 11:51
|0.83372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|156048977
|2012.02.20 12:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83435
|0.00000
|0.00000
|2012.02.20 12:51
|0.83486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156049787
|2012.02.20 12:52
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83489
|0.00000
|0.00000
|2012.02.20 13:00
|0.83540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|156051061
|2012.02.20 13:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83560
|0.00000
|0.00000
|2012.02.20 13:08
|0.83613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|156052512
|2012.02.20 13:09
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83645
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 04:50
|0.83607
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.60
|156088281
|2012.02.21 01:53
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83435
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 04:50
|0.83566
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|156106093
|2012.02.21 08:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83720
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 08:47
|0.83772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|156108495
|2012.02.21 08:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83796
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 10:59
|0.83713
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|156113107
|2012.02.21 09:36
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83584
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 10:59
|0.83716
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|156131142
|2012.02.21 12:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83699
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 13:08
|0.83750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156133392
|2012.02.21 13:09
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83775
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 15:37
|0.83695
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|156137904
|2012.02.21 13:54
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83562
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 15:37
|0.83697
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|156149394
|2012.02.21 16:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83793
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 17:16
|0.83843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|156155636
|2012.02.21 17:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83951
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 10:06
|0.84001
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.79
|156204957
|2012.02.22 11:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83988
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 11:35
|0.84038
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|156205193
|2012.02.22 11:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84045
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 11:36
|0.84097
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|156205577
|2012.02.22 11:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84149
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 11:40
|0.84207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|156205971
|2012.02.22 11:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84227
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 11:40
|0.84278
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156206366
|2012.02.22 11:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84290
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 14:26
|0.84340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|156217039
|2012.02.22 14:27
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84347
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 14:40
|0.84398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156218632
|2012.02.22 14:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84423
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 16:08
|0.84474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156226612
|2012.02.22 16:09
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84486
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 16:42
|0.84537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156229053
|2012.02.22 16:43
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84555
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 08:49
|0.84607
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.82
|156262719
|2012.02.23 08:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84651
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 10:13
|0.84703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|156268943
|2012.02.23 10:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84721
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 10:57
|0.84772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156271985
|2012.02.23 10:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84762
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 11:00
|0.84813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156273035
|2012.02.23 11:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84821
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 11:04
|0.84872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156274239
|2012.02.23 11:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84872
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 18:11
|0.84790
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|156285868
|2012.02.23 13:11
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84660
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 18:11
|0.84791
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|156310005
|2012.02.23 18:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84789
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 20:16
|0.84840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156318334
|2012.02.23 20:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84874
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 22:10
|0.84926
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|156356307
|2012.02.24 08:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84955
|0.00000
|0.00000
|2012.02.24 09:40
|0.85007
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|156365430
|2012.02.24 09:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85066
|0.00000
|0.00000
|2012.02.28 08:15
|0.84835
|0.00
|0.00
|-0.08
|-3.66
|156376587
|2012.02.24 11:23
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84838
|0.00000
|0.00000
|2012.02.28 08:15
|0.84836
|0.00
|0.00
|-0.16
|-0.06
|156449638
|2012.02.27 10:46
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84615
|0.00000
|0.00000
|2012.02.28 08:15
|0.84835
|0.00
|0.00
|-0.13
|13.94
|156514374
|2012.02.28 08:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84867
|0.00000
|0.00000
|2012.03.01 14:30
|0.83508
|0.00
|0.00
|-0.16
|-21.68
|156563635
|2012.02.28 23:59
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84654
|0.00000
|0.00000
|2012.03.01 14:30
|0.83508
|0.00
|0.00
|-0.31
|-36.56
|156585315
|2012.02.29 12:06
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84425
|0.00000
|0.00000
|2012.03.01 14:30
|0.83508
|0.00
|0.00
|-0.46
|-58.51
|156606598
|2012.02.29 17:06
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.84198
|0.00000
|0.00000
|2012.03.01 14:29
|0.83510
|0.00
|0.00
|-0.92
|-87.80
|156609946
|2012.02.29 17:28
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.83973
|0.00000
|0.00000
|2012.03.01 14:29
|0.83505
|0.00
|0.00
|-1.84
|-119.45
|156614445
|2012.02.29 17:59
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.83746
|0.00000
|0.00000
|2012.03.01 14:29
|0.83506
|0.00
|0.00
|-3.69
|-122.52
|156659987
|2012.03.01 14:29
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.83518
|0.00000
|0.00000
|2012.03.01 14:29
|0.83506
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.25
|156660122
|2012.03.01 14:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83506
|0.00000
|0.00000
|2012.03.01 14:46
|0.83456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156661390
|2012.03.01 14:47
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83446
|0.00000
|0.00000
|2012.03.01 15:45
|0.83395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|156664529
|2012.03.01 15:46
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83378
|0.00000
|0.00000
|2012.03.01 19:39
|0.83460
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|156673800
|2012.03.01 18:16
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83590
|0.83590
|0.00000
|2012.03.01 19:39
|0.83457
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|156679294
|2012.03.01 21:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83431
|0.00000
|0.00000
|2012.03.02 09:21
|0.83380
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.81
|156697526
|2012.03.02 09:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83369
|0.00000
|0.00000
|2012.03.02 10:36
|0.83319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|156701721
|2012.03.02 10:37
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83286
|0.00000
|0.00000
|2012.03.02 10:42
|0.83236
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156702203
|2012.03.02 10:43
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83226
|0.00000
|0.00000
|2012.03.02 12:56
|0.83175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|156709680
|2012.03.02 13:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83139
|0.00000
|0.00000
|2012.03.02 16:42
|0.83223
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|156715282
|2012.03.02 14:43
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83351
|0.83351
|0.00000
|2012.03.02 15:57
|0.83351
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|156719141
|2012.03.02 15:58
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83352
|0.83352
|0.00000
|2012.03.02 16:42
|0.83219
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|156749375
|2012.03.05 10:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83454
|0.00000
|0.00000
|2012.03.05 10:09
|0.83504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|156750120
|2012.03.05 10:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83528
|0.00000
|0.00000
|2012.03.07 08:45
|0.83579
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.80
|156771639
|2012.03.05 17:06
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83303
|0.83303
|0.00000
|2012.03.05 23:24
|0.83303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|156784295
|2012.03.06 00:00
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83335
|0.83335
|0.00000
|2012.03.06 11:02
|0.83335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|156812223
|2012.03.06 12:30
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83315
|0.83315
|0.00000
|2012.03.06 17:57
|0.83315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|156847257
|2012.03.07 08:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83609
|0.00000
|0.00000
|2012.03.08 13:01
|0.83661
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.83
|156900165
|2012.03.08 13:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83706
|0.00000
|0.00000
|2012.03.08 13:16
|0.83759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|156900868
|2012.03.08 13:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83781
|0.00000
|0.00000
|2012.03.08 13:31
|0.83832
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|156901379
|2012.03.08 13:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83854
|0.00000
|0.00000
|2012.03.08 15:37
|0.83904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|156906572
|2012.03.08 15:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83997
|0.00000
|0.00000
|2012.03.09 12:02
|0.83910
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.37
|156929336
|2012.03.09 08:04
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83773
|0.83773
|0.00000
|2012.03.09 12:02
|0.83911
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|156948678
|2012.03.09 15:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83543
|0.00000
|0.00000
|2012.03.13 12:52
|0.83753
|0.00
|0.00
|-0.03
|-3.29
|156983564
|2012.03.12 12:21
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83773
|0.00000
|0.00000
|2012.03.13 12:52
|0.83751
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.69
|156992581
|2012.03.12 16:23
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83998
|0.83998
|0.00000
|2012.03.12 16:58
|0.83998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|156994679
|2012.03.12 17:17
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.84001
|0.00000
|0.00000
|2012.03.13 12:52
|0.83755
|0.00
|0.00
|-0.07
|15.41
|157008858
|2012.03.13 04:25
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.84192
|0.84192
|0.00000
|2012.03.13 09:04
|0.84192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157033907
|2012.03.13 15:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83376
|0.00000
|0.00000
|2012.03.13 16:15
|0.83325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|157038466
|2012.03.13 17:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83331
|0.00000
|0.00000
|2012.03.13 17:41
|0.83280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|157038733
|2012.03.13 17:41
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83258
|0.00000
|0.00000
|2012.03.14 10:02
|0.83206
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.82
|157067372
|2012.03.14 10:04
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83117
|0.00000
|0.00000
|2012.03.14 10:10
|0.83065
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|157068020
|2012.03.14 10:11
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83076
|0.00000
|0.00000
|2012.03.14 10:15
|0.83026
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|157068418
|2012.03.14 10:16
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82995
|0.00000
|0.00000
|2012.03.14 17:19
|0.83075
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|157075897
|2012.03.14 12:34
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83207
|0.83207
|0.00000
|2012.03.14 15:56
|0.83207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157085397
|2012.03.14 16:07
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83207
|0.83207
|0.00000
|2012.03.14 17:19
|0.83074
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|157089404
|2012.03.14 17:20
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83065
|0.00000
|0.00000
|2012.03.16 10:30
|0.83142
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.21
|157108204
|2012.03.15 06:59
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83256
|0.83256
|0.00000
|2012.03.15 08:12
|0.83256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157110955
|2012.03.15 08:29
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83278
|0.00000
|0.00000
|2012.03.16 10:30
|0.83145
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.18
|157170764
|2012.03.16 10:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83081
|0.00000
|0.00000
|2012.03.16 12:35
|0.83031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|157179949
|2012.03.16 12:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83018
|0.00000
|0.00000
|2012.03.16 15:12
|0.82968
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|157190981
|2012.03.16 15:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82953
|0.00000
|0.00000
|2012.03.19 10:55
|0.83030
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.22
|157199118
|2012.03.16 17:12
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83165
|0.00000
|0.00000
|2012.03.19 10:55
|0.83033
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.18
|157220906
|2012.03.19 11:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83009
|0.00000
|0.00000
|2012.03.19 13:39
|0.82958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|157225256
|2012.03.19 13:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82942
|0.00000
|0.00000
|2012.03.19 13:46
|0.82892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|157225532
|2012.03.19 13:47
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82846
|0.00000
|0.00000
|2012.03.22 10:10
|0.83167
|0.00
|0.00
|-0.08
|-5.10
|157231046
|2012.03.19 16:44
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83074
|0.00000
|0.00000
|2012.03.22 10:10
|0.83167
|0.00
|0.00
|-0.16
|-2.95
|157235367
|2012.03.19 17:37
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83301
|0.00000
|0.00000
|2012.03.22 10:10
|0.83169
|0.00
|0.00
|-0.32
|8.39
|157273518
|2012.03.20 17:02
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.83514
|0.83514
|0.00000
|2012.03.21 02:08
|0.83514
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.00
|157284602
|2012.03.21 02:28
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.83492
|0.83492
|0.00000
|2012.03.21 11:26
|0.83492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157298396
|2012.03.21 11:30
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.83510
|0.83510
|0.00000
|2012.03.21 13:37
|0.83510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157305217
|2012.03.21 13:46
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.83514
|0.83514
|0.00000
|2012.03.21 15:08
|0.83514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157309302
|2012.03.21 15:23
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.83514
|0.83514
|0.00000
|2012.03.22 10:10
|0.83169
|0.00
|0.00
|-0.42
|43.83
|157348208
|2012.03.22 12:10
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83292
|0.00000
|0.00000
|2012.03.26 14:02
|0.83372
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.27
|157380603
|2012.03.23 10:32
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83504
|0.00000
|0.00000
|2012.03.26 14:02
|0.83372
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.19
|157480230
|2012.03.27 18:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83436
|0.00000
|0.00000
|2012.03.29 15:29
|0.83517
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.28
|157495325
|2012.03.28 10:04
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83648
|0.00000
|0.00000
|2012.03.29 15:29
|0.83517
|0.00
|0.00
|-0.08
|4.16
|157496682
|2012.03.28 10:30
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83880
|0.83880
|0.00000
|2012.03.28 11:12
|0.83880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157498619
|2012.03.28 11:12
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83875
|0.83875
|0.00000
|2012.03.28 13:56
|0.83875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157504334
|2012.03.28 14:00
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83876
|0.83876
|0.00000
|2012.03.28 17:21
|0.83876
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157511522
|2012.03.28 17:23
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83876
|0.83876
|0.00000
|2012.03.28 18:22
|0.83876
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157514222
|2012.03.28 18:30
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83877
|0.83877
|0.00000
|2012.03.28 19:16
|0.83877
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157515517
|2012.03.28 19:16
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83872
|0.83872
|0.00000
|2012.03.29 02:48
|0.83872
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|157542785
|2012.03.29 15:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83476
|0.00000
|0.00000
|2012.03.29 18:14
|0.83423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|157548826
|2012.03.29 18:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83390
|0.00000
|0.00000
|2012.03.30 13:49
|0.83338
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.83
|157576362
|2012.03.30 13:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83313
|0.00000
|0.00000
|2012.03.30 13:56
|0.83263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|157576494
|2012.03.30 13:57
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83242
|0.00000
|0.00000
|2012.03.30 17:36
|0.83336
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|157581186
|2012.03.30 16:34
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83468
|0.83468
|0.00000
|2012.03.30 17:35
|0.83329
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|157604118
|2012.04.02 11:20
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83390
|0.00000
|0.00000
|2012.04.02 11:28
|0.83339
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|157604678
|2012.04.02 11:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83270
|0.00000
|0.00000
|2012.04.02 11:38
|0.83219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|157605284
|2012.04.02 11:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83196
|0.00000
|0.00000
|2012.04.02 11:42
|0.83145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|157605555
|2012.04.02 11:43
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83120
|0.00000
|0.00000
|2012.04.02 16:10
|0.83068
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|157614550
|2012.04.02 16:11
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83069
|0.00000
|0.00000
|2012.04.02 16:20
|0.83019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|157614982
|2012.04.02 16:21
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83012
|0.00000
|0.00000
|2012.04.02 17:38
|0.82959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|157619479
|2012.04.02 18:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83098
|0.00000
|0.00000
|2012.04.03 21:12
|0.83311
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.39
|157636904
|2012.04.03 12:36
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83328
|0.83328
|0.00000
|2012.04.03 15:32
|0.83328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157644392
|2012.04.03 15:40
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83325
|0.00000
|0.00000
|2012.04.03 21:12
|0.83301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|157650769
|2012.04.03 18:31
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83555
|0.83555
|0.00000
|2012.04.03 21:12
|0.83304
|0.00
|0.00
|0.00
|15.97
|157671486
|2012.04.04 08:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83010
|0.00000
|0.00000
|2012.04.04 11:28
|0.82959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|157679805
|2012.04.04 11:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82943
|0.00000
|0.00000
|2012.04.04 11:45
|0.82893
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|157680529
|2012.04.04 11:46
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82882
|0.00000
|0.00000
|2012.04.04 15:16
|0.82832
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|157687494
|2012.04.04 15:25
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82721
|0.00000
|0.00000
|2012.04.04 17:36
|0.82671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|157693127
|2012.04.04 17:37
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82659
|0.00000
|0.00000
|2012.04.05 12:12
|0.82609
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.80
|157710889
|2012.04.05 12:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82543
|0.00000
|0.00000
|2012.04.05 12:45
|0.82490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|157712271
|2012.04.05 12:46
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82522
|0.00000
|0.00000
|2012.04.05 15:09
|0.82471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|157716168
|2012.04.05 15:10
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82450
|0.00000
|0.00000
|2012.04.05 15:11
|0.82396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|157716292
|2012.04.05 15:12
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82379
|0.00000
|0.00000
|2012.04.09 01:04
|0.82394
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.24
|157743180
|2012.04.06 23:56
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82462
|0.00000
|0.00000
|2012.04.09 01:04
|0.82394
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.16
|157750779
|2012.04.09 10:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82308
|0.00000
|0.00000
|2012.04.10 08:21
|0.82386
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.25
|157761694
|2012.04.09 20:07
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82532
|0.82532
|0.00000
|2012.04.10 04:48
|0.82532
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|157767342
|2012.04.10 04:56
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82519
|0.82519
|0.00000
|2012.04.10 08:21
|0.82387
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|157775783
|2012.04.10 12:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82537
|0.00000
|0.00000
|2012.04.10 12:23
|0.82588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|157776586
|2012.04.10 12:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82616
|0.00000
|0.00000
|2012.04.10 15:05
|0.82667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|157780642
|2012.04.10 15:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82694
|0.00000
|0.00000
|2012.04.10 15:31
|0.82746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|157781904
|2012.04.10 15:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82763
|0.00000
|0.00000
|2012.04.12 16:53
|0.82578
|0.00
|0.00
|-0.13
|-2.95
|157788196
|2012.04.10 18:53
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82537
|0.82537
|0.00000
|2012.04.10 20:02
|0.82537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157790416
|2012.04.10 20:13
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82535
|0.82535
|0.00000
|2012.04.10 20:44
|0.82535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157791316
|2012.04.10 21:08
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82552
|0.00000
|0.00000
|2012.04.12 16:53
|0.82576
|0.00
|0.00
|-0.26
|0.77
|157831371
|2012.04.12 10:54
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.82324
|0.82324
|0.00000
|2012.04.12 11:27
|0.82324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157832527
|2012.04.12 11:33
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.82321
|0.82321
|0.00000
|2012.04.12 12:09
|0.82321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157833708
|2012.04.12 12:09
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.82324
|0.82324
|0.00000
|2012.04.12 12:59
|0.82324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157834901
|2012.04.12 12:59
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.82325
|0.82325
|0.00000
|2012.04.12 13:58
|0.82325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157836613
|2012.04.12 14:01
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.82328
|0.82328
|0.00000
|2012.04.12 16:53
|0.82566
|0.00
|0.00
|0.00
|15.19
|157844142
|2012.04.12 18:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82630
|0.00000
|0.00000
|2012.04.12 19:19
|0.82681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|157845381
|2012.04.12 19:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82697
|0.00000
|0.00000
|2012.04.16 20:45
|0.82628
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.09
|157862261
|2012.04.13 15:07
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82469
|0.82469
|0.00000
|2012.04.13 19:26
|0.82469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157871857
|2012.04.13 22:02
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82486
|0.00000
|0.00000
|2012.04.16 20:45
|0.82619
|0.00
|0.00
|-0.06
|4.23
|157875514
|2012.04.16 03:38
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.82275
|0.82275
|0.00000
|2012.04.16 17:17
|0.82275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157909901
|2012.04.17 08:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82600
|0.00000
|0.00000
|2012.04.17 18:04
|0.82512
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|157918759
|2012.04.17 13:39
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82373
|0.82373
|0.00000
|2012.04.17 18:04
|0.82512
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|157928318
|2012.04.17 21:10
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82361
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 11:13
|0.82306
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.87
|157938786
|2012.04.18 11:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82262
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 11:30
|0.82201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|157939327
|2012.04.18 11:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82118
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 11:32
|0.82067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|157939468
|2012.04.18 11:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82052
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 11:38
|0.82002
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|157939706
|2012.04.18 11:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82001
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 11:46
|0.81951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|157939999
|2012.04.18 11:47
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81937
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 11:49
|0.81885
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|157940197
|2012.04.18 11:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81849
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 13:38
|0.81798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|157943194
|2012.04.18 13:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81785
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 09:59
|0.81721
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.02
|157961803
|2012.04.19 10:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81739
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 10:01
|0.81685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|157962057
|2012.04.19 10:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81667
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 14:25
|0.81753
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|157964702
|2012.04.19 11:24
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81894
|0.81894
|0.00000
|2012.04.19 11:40
|0.81894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157965390
|2012.04.19 11:40
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81894
|0.81894
|0.00000
|2012.04.19 13:07
|0.81894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157968100
|2012.04.19 13:08
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81894
|0.81894
|0.00000
|2012.04.19 14:25
|0.81754
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|157970321
|2012.04.19 14:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81677
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 10:07
|0.81763
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.38
|157984062
|2012.04.20 03:50
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81888
|0.81888
|0.00000
|2012.04.20 08:45
|0.81888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157987165
|2012.04.20 08:48
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81904
|0.81904
|0.00000
|2012.04.20 10:07
|0.81764
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|157989480
|2012.04.20 10:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81831
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 11:00
|0.81883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|157990087
|2012.04.20 11:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81962
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 13:27
|0.81875
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|157991974
|2012.04.20 11:43
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.81736
|0.81736
|0.00000
|2012.04.20 13:27
|0.81876
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|157998693
|2012.04.20 16:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81915
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 17:37
|0.81967
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|158000337
|2012.04.20 17:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81974
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 21:59
|0.82025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|158010172
|2012.04.23 09:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81759
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 10:37
|0.81709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|158012091
|2012.04.23 10:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81696
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 13:26
|0.81646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|158015753
|2012.04.23 13:27
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81641
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 15:40
|0.81590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|158018230
|2012.04.23 15:41
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81575
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 16:05
|0.81524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|158018643
|2012.04.23 16:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81510
|0.00000
|0.00000
|2012.04.24 13:30
|0.81460
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.81
|158035506
|2012.04.24 13:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81444
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 18:03
|0.81789
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.57
|158039305
|2012.04.24 16:30
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81673
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 18:03
|0.81789
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.74
|158053072
|2012.04.25 11:30
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.81930
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 18:03
|0.81786
|0.00
|0.00
|0.00
|9.29
|158054322
|2012.04.25 11:58
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.82163
|0.82163
|0.00000
|2012.04.25 13:03
|0.82163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|158055799
|2012.04.25 13:03
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.82159
|0.82159
|0.00000
|2012.04.25 18:03
|0.81788
|0.00
|0.00
|0.00
|47.85
|158077505
|2012.04.26 12:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81639
|0.00000
|0.00000
|2012.04.26 13:30
|0.81588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|158078876
|2012.04.26 13:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81571
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 00:40
|0.81520
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.83
|158083442
|2012.04.26 17:15
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81801
|0.81801
|0.00000
|2012.04.26 21:46
|0.81801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|158093251
|2012.04.27 08:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81527
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 09:04
|0.81477
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|158094492
|2012.04.27 09:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81466
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 09:37
|0.81416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|158095548
|2012.04.27 09:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81384
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 20:50
|0.81474
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|158099261
|2012.04.27 11:47
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81611
|0.81611
|0.00000
|2012.04.27 13:46
|0.81611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|158104811
|2012.04.27 15:32
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81613
|0.81613
|0.00000
|2012.04.27 17:56
|0.81613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|158108169
|2012.04.27 17:57
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81613
|0.81613
|0.00000
|2012.04.27 20:50
|0.81473
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|158117815
|2012.04.30 11:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81251
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 17:31
|0.81566
|0.00
|0.00
|-0.00
|-5.10
|158123584
|2012.04.30 17:59
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81478
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 17:31
|0.81567
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.89
|158129989
|2012.05.01 09:17
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.81704
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 17:31
|0.81572
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|158132143
|2012.05.01 11:32
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.81933
|0.81933
|0.00000
|2012.05.01 17:31
|0.81576
|0.00
|0.00
|0.00
|46.24
|158146777
|2012.05.02 09:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81447
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 10:43
|0.81395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|158148636
|2012.05.02 10:44
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81350
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 11:30
|0.81300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|158151578
|2012.05.02 11:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81203
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 12:30
|0.81153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|158155258
|2012.05.02 14:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81218
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 15:17
|0.81166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|158156051
|2012.05.02 15:18
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81204
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 14:49
|0.81153
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.83
|158171238
|2012.05.03 15:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81119
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 15:33
|0.81068
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|158171848
|2012.05.03 15:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81035
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 13:31
|0.81116
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.31
|158172724
|2012.05.03 15:45
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81260
|0.81260
|0.00000
|2012.05.03 20:06
|0.81260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|158178107
|2012.05.03 20:19
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81250
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 13:31
|0.81115
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.37
|158185570
|2012.05.04 13:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81104
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 17:42
|0.81196
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|158190706
|2012.05.04 16:38
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81333
|0.81333
|0.00000
|2012.05.04 17:42
|0.81193
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|158263711
|2012.05.08 18:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80460
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 23:15
|0.80548
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|158266031
|2012.05.08 20:46
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.80688
|0.80688
|0.00000
|2012.05.08 23:15
|0.80548
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|158270870
|2012.05.09 08:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80376
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 17:12
|0.80326
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|158282482
|2012.05.09 18:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80263
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 21:59
|0.80212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|158299113
|2012.05.10 16:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80148
|0.00000
|0.00000
|2012.05.11 04:25
|0.80096
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.84
|158314895
|2012.05.11 15:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80343
|0.00000
|0.00000
|2012.05.11 15:38
|0.80393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|158315341
|2012.05.11 15:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80410
|0.00000
|0.00000
|2012.05.11 16:48
|0.80461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|158317000
|2012.05.11 16:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80471
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 15:36
|0.80044
|0.00
|0.00
|-0.08
|-6.80
|158321407
|2012.05.14 00:45
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80270
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 15:36
|0.80051
|0.00
|0.00
|-0.10
|-6.97
|158330712
|2012.05.14 14:46
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.80042
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 15:36
|0.80054
|0.00
|0.00
|-0.21
|0.76
|158334230
|2012.05.14 17:25
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.79817
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 15:36
|0.80055
|0.00
|0.00
|-0.41
|30.32
|158355007
|2012.05.15 20:48
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.79593
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 15:35
|0.80049
|0.00
|0.00
|-0.41
|116.17
|158371988
|2012.05.16 17:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80025
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 08:21
|0.80076
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.81
|158379847
|2012.05.17 08:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80082
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 14:19
|0.80132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|158384903
|2012.05.17 14:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80116
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 15:21
|0.80166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|158386332
|2012.05.17 15:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80155
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 15:30
|0.80210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|158386545
|2012.05.17 15:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80237
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 15:41
|0.80288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|158386740
|2012.05.17 15:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80283
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 15:57
|0.80335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|158387124
|2012.05.17 15:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80351
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 17:10
|0.80401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|158389704
|2012.05.17 17:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80319
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 18:01
|0.80372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|158390180
|2012.05.17 18:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80376
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 18:07
|0.80427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|158390266
|2012.05.17 18:08
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80437
|0.00000
|0.00000
|2012.05.18 04:05
|0.80488
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.80
|158426416
|2012.05.21 20:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80882
|0.00000
|0.00000
|2012.05.21 22:51
|0.80934
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|158440209
|2012.05.22 17:00
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80744
|0.80744
|0.00000
|2012.05.22 17:51
|0.80744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|158462955
|2012.05.23 17:49
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.80051
|0.80051
|0.00000
|2012.05.23 18:35
|0.80051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|158463911
|2012.05.23 18:35
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.80050
|0.80050
|0.00000
|2012.05.23 19:04
|0.80050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|158464642
|2012.05.23 19:05
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.80053
|0.80053
|0.00000
|2012.05.23 19:23
|0.80053
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|158464966
|2012.05.23 19:23
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.80051
|0.80051
|0.00000
|2012.05.23 21:14
|0.80051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|158466552
|2012.05.23 21:18
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.80067
|0.80067
|0.00000
|2012.05.24 10:28
|0.80067
|0.00
|0.00
|-1.20
|0.00
|158473701
|2012.05.24 10:29
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.80041
|0.80041
|0.00000
|2012.05.24 10:52
|0.80041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|158474647
|2012.05.24 10:54
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.80054
|0.80054
|0.00000
|2012.05.24 11:00
|0.80054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|158474922
|2012.05.24 11:00
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.80065
|0.80065
|0.00000
|2012.05.24 19:54
|0.80065
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.76
|62.11
|Closed P/L:
|46.35
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|158438442
|2012.05.22 15:03
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80953
|0.00000
|0.00000
|0.80224
|0.00
|0.00
|-0.13
|-11.43
|158442066
|2012.05.22 18:59
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80717
|0.00000
|0.00000
|0.80224
|0.00
|0.00
|-0.26
|-15.46
|158445070
|2012.05.22 22:34
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.80507
|0.00000
|0.00000
|0.80224
|0.00
|0.00
|-0.53
|-17.75
|158460889
|2012.05.23 17:17
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.80278
|0.00000
|0.00000
|0.80224
|0.00
|0.00
|-0.85
|-6.77
|158486778
|2012.05.24 20:37
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.80061
|0.00000
|0.00000
|0.80224
|0.00
|0.00
|-0.50
|40.89
|0.00
|0.00
|-2.28
|-10.52
|Floating P/L:
|-12.80
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|46.35
|Floating P/L:
|-12.80
|Margin:
|78.07
|Balance:
|10 046.35
|Equity:
|10 033.55
|Free Margin:
|9 955.48
|Details:
|Gross Profit:
|641.24
|Gross Loss:
|594.89
|Total Net Profit:
|46.35
|Profit Factor:
|1.08
|Expected Payoff:
|0.18
|Absolute Drawdown:
|388.52
|Maximal Drawdown:
|470.10 (4.66%)
|Relative Drawdown:
|4.66% (470.10)
|Total Trades:
|251
|Short Positions (won %):
|137 (79.56%)
|Long Positions (won %):
|114 (76.32%)
|Profit Trades (% of total):
|196 (78.09%)
|Loss trades (% of total):
|55 (21.91%)
|Largest
|profit trade:
|115.76
|loss trade:
|-126.21
|Average
|profit trade:
|3.27
|loss trade:
|-10.82
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (16.08)
|consecutive losses ($):
|9 (-470.10)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|150.31 (8)
|consecutive loss (count):
|-470.10 (9)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1