|Account: 8125268
|Name: T3Digital
|Currency: USD
|2012 May 18, 13:47
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1322688674
|2012.02.20 07:37
|balance
|Deposit
|5 000.00
|1322705411
|2012.02.20 17:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.975
|0.000
|78.871
|2012.02.23 17:21
|80.397
|-0.06
|0.00
|-0.26
|-5.26
|1322708752
|2012.02.20 19:06
|sell
|0.02
|cadjpy
|80.176
|0.000
|79.076
|2012.02.23 17:21
|80.388
|-0.12
|0.00
|-0.52
|-5.28
|1322709731
|2012.02.20 20:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58466
|1.58125
|1.56625
|2012.02.21 14:22
|1.58125
|-0.06
|0.00
|-0.05
|3.41
|1322763500
|2012.02.22 09:00
|sell
|0.03
|cadjpy
|80.381
|0.000
|79.276
|2012.02.23 17:21
|80.389
|-0.18
|0.00
|-0.47
|-0.30
|1322771890
|2012.02.22 12:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57022
|0.00000
|1.55926
|2012.02.22 15:08
|1.56739
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.83
|1322772871
|2012.02.22 12:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57210
|1.56910
|1.55410
|2012.02.22 15:08
|1.56739
|-0.12
|0.00
|0.00
|9.42
|1322778242
|2012.02.22 15:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56736
|0.00000
|1.55634
|2012.02.23 17:22
|1.56985
|-0.06
|0.00
|-0.13
|-2.49
|1322798906
|2012.02.23 08:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56934
|0.00000
|1.55836
|2012.02.23 17:22
|1.56986
|-0.12
|0.00
|0.00
|-1.04
|1322804004
|2012.02.23 11:34
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.57142
|0.00000
|1.56035
|2012.02.23 17:22
|1.56984
|-0.18
|0.00
|0.00
|4.74
|1322810559
|2012.02.23 15:31
|sell
|0.05
|cadjpy
|80.582
|0.000
|79.481
|2012.02.23 17:21
|80.388
|-0.30
|0.00
|0.00
|12.09
|1322811424
|2012.02.23 16:00
|buy
|0.01
|audjpy
|85.928
|0.000
|87.028
|2012.02.24 06:49
|86.199
|-0.06
|0.00
|0.05
|3.38
|1322813050
|2012.02.23 16:36
|buy
|0.02
|audjpy
|85.730
|86.046
|87.546
|2012.02.24 06:49
|86.197
|-0.12
|0.00
|0.11
|11.64
|1322818607
|2012.02.23 20:09
|buy
|0.03
|audjpy
|85.533
|86.048
|87.548
|2012.02.24 06:49
|86.197
|-0.18
|0.00
|0.16
|24.81
|1322954194
|2012.02.28 12:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|81.078
|0.000
|82.180
|2012.02.29 05:15
|80.989
|-0.06
|0.00
|-0.00
|-1.11
|1322955518
|2012.02.28 12:28
|buy
|0.02
|cadjpy
|80.862
|0.000
|81.977
|2012.02.29 05:15
|80.989
|-0.12
|0.00
|-0.01
|3.16
|1322964126
|2012.02.28 15:33
|buy
|0.03
|cadjpy
|80.660
|80.984
|82.484
|2012.02.29 05:15
|80.984
|-0.18
|0.00
|-0.01
|12.08
|1322976033
|2012.02.28 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58859
|1.59176
|1.60676
|2012.02.29 06:42
|1.59326
|-0.06
|0.00
|-0.03
|4.67
|1322986731
|2012.02.29 09:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|81.020
|0.000
|79.912
|2012.03.01 07:26
|81.863
|-0.06
|0.00
|-0.16
|-10.41
|1322990943
|2012.02.29 11:56
|sell
|0.02
|cadjpy
|81.225
|0.000
|80.120
|2012.03.01 07:26
|81.861
|-0.12
|0.00
|-0.32
|-15.72
|1322997493
|2012.02.29 14:07
|sell
|0.03
|cadjpy
|81.424
|0.000
|80.325
|2012.03.01 07:26
|81.857
|-0.18
|0.00
|-0.49
|-16.05
|1323005515
|2012.02.29 17:18
|sell
|0.05
|cadjpy
|81.638
|0.000
|80.525
|2012.03.01 07:25
|81.856
|-0.30
|0.00
|-0.81
|-13.47
|1323008938
|2012.02.29 17:57
|sell
|0.08
|cadjpy
|81.833
|0.000
|80.739
|2012.03.01 07:25
|81.849
|-0.48
|0.00
|-1.30
|-1.58
|1323009094
|2012.02.29 17:59
|sell
|0.13
|cadjpy
|82.052
|0.000
|80.935
|2012.03.01 07:25
|81.853
|-0.78
|0.00
|-2.11
|31.98
|1323013281
|2012.02.29 18:54
|sell
|0.21
|cadjpy
|82.249
|81.973
|80.473
|2012.03.01 07:25
|81.849
|-1.26
|0.00
|-3.41
|103.83
|1323017751
|2012.02.29 21:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59394
|0.00000
|1.58294
|2012.03.01 07:25
|1.59316
|-0.06
|0.00
|-0.15
|0.78
|1323105049
|2012.03.05 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.052
|0.000
|80.952
|2012.03.05 10:48
|81.859
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.37
|1323105050
|2012.03.05 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|87.026
|0.000
|85.929
|2012.03.05 10:48
|86.847
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.20
|1323124421
|2012.03.05 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58678
|0.00000
|1.59780
|2012.03.07 11:44
|1.57378
|-0.06
|0.00
|-0.06
|-13.00
|1323145650
|2012.03.06 09:37
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58483
|0.00000
|1.59575
|2012.03.07 11:44
|1.57378
|-0.12
|0.00
|-0.07
|-22.10
|1323146859
|2012.03.06 10:05
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58279
|0.00000
|1.59381
|2012.03.07 11:44
|1.57378
|-0.18
|0.00
|-0.10
|-27.03
|1323149822
|2012.03.06 11:28
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58016
|0.00000
|1.59179
|2012.03.07 11:44
|1.57378
|-0.30
|0.00
|-0.17
|-31.90
|1323151952
|2012.03.06 11:58
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.57804
|0.00000
|1.58913
|2012.03.07 11:45
|1.57378
|-0.48
|0.00
|-0.27
|-34.08
|1323153148
|2012.03.06 12:16
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.57589
|0.00000
|1.58703
|2012.03.07 11:45
|1.57380
|-0.78
|0.00
|-0.44
|-27.17
|1323167361
|2012.03.06 17:25
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.57389
|0.00000
|1.58484
|2012.03.07 11:45
|1.57378
|-1.26
|0.00
|-0.71
|-2.31
|1323169861
|2012.03.06 18:31
|buy
|0.34
|gbpusd
|1.57165
|0.00000
|1.58289
|2012.03.07 11:45
|1.57380
|-2.04
|0.00
|-1.16
|73.10
|1323322168
|2012.03.12 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.865
|0.000
|81.760
|2012.03.15 13:43
|83.969
|-0.06
|0.00
|-0.26
|-13.25
|1323329714
|2012.03.12 11:20
|sell
|0.02
|cadjpy
|83.065
|0.000
|81.965
|2012.03.15 13:43
|83.969
|-0.12
|0.00
|-0.52
|-21.69
|1323340439
|2012.03.12 16:00
|sell
|0.01
|audjpy
|86.287
|0.000
|85.189
|2012.03.13 07:34
|86.637
|-0.06
|0.00
|-0.19
|-4.27
|1323351092
|2012.03.12 22:12
|sell
|0.02
|audjpy
|86.494
|0.000
|85.388
|2012.03.13 07:34
|86.630
|-0.12
|0.00
|-0.39
|-3.31
|1323358314
|2012.03.13 07:00
|sell
|0.03
|audjpy
|86.890
|86.624
|85.124
|2012.03.13 07:34
|86.627
|-0.18
|0.00
|0.00
|9.61
|1323364387
|2012.03.13 10:20
|sell
|0.03
|cadjpy
|83.271
|0.000
|82.169
|2012.03.15 13:43
|83.971
|-0.18
|0.00
|-0.62
|-25.19
|1323365706
|2012.03.13 10:56
|sell
|0.05
|cadjpy
|83.476
|0.000
|82.372
|2012.03.15 13:43
|83.969
|-0.30
|0.00
|-1.03
|-29.57
|1323374263
|2012.03.13 14:40
|sell
|0.08
|cadjpy
|83.679
|0.000
|82.579
|2012.03.15 13:43
|83.969
|-0.48
|0.00
|-1.65
|-27.84
|1323389700
|2012.03.13 21:11
|sell
|0.13
|cadjpy
|83.883
|0.000
|82.784
|2012.03.15 13:43
|83.964
|-0.78
|0.00
|-2.69
|-12.63
|1323399714
|2012.03.14 07:00
|sell
|0.21
|cadjpy
|84.119
|0.000
|83.027
|2012.03.15 13:43
|83.964
|-1.26
|0.00
|-3.30
|39.05
|1323413604
|2012.03.14 13:03
|sell
|0.34
|cadjpy
|84.317
|84.039
|82.539
|2012.03.15 13:43
|83.963
|-2.04
|0.00
|-5.34
|144.42
|1323420836
|2012.03.14 15:42
|sell
|0.55
|cadjpy
|84.517
|84.039
|82.539
|2012.03.15 13:42
|83.954
|-3.30
|0.00
|-8.64
|371.54
|1323428636
|2012.03.14 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56846
|0.00000
|1.55746
|2012.03.14 21:37
|1.56745
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.01
|1323431156
|2012.03.14 18:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57038
|1.56833
|1.55333
|2012.03.14 21:37
|1.56726
|-0.12
|0.00
|0.00
|6.24
|1323471287
|2012.03.15 13:43
|sell
|0.01
|cadjpy
|83.960
|0.000
|82.856
|2012.03.15 15:55
|83.896
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.77
|1323474046
|2012.03.15 14:20
|sell
|0.02
|cadjpy
|84.161
|83.878
|82.378
|2012.03.15 15:55
|83.895
|-0.12
|0.00
|0.00
|6.38
|1323481927
|2012.03.15 15:55
|sell
|0.01
|cadjpy
|83.883
|0.000
|82.781
|2012.03.16 16:36
|84.029
|-0.06
|0.00
|-0.05
|-1.75
|1323482324
|2012.03.15 16:00
|sell
|0.01
|audjpy
|87.579
|0.000
|86.456
|2012.03.19 14:22
|88.063
|-0.06
|0.00
|-0.38
|-5.82
|1323492446
|2012.03.15 18:08
|sell
|0.02
|audjpy
|87.781
|0.000
|86.679
|2012.03.19 14:22
|88.059
|-0.12
|0.00
|-0.77
|-6.69
|1323493303
|2012.03.15 18:18
|sell
|0.02
|cadjpy
|84.089
|0.000
|82.983
|2012.03.16 16:36
|84.028
|-0.12
|0.00
|-0.10
|1.46
|1323524559
|2012.03.16 07:06
|sell
|0.03
|audjpy
|87.984
|0.000
|86.882
|2012.03.19 14:22
|88.065
|-0.18
|0.00
|-0.59
|-2.92
|1323535271
|2012.03.16 10:29
|sell
|0.03
|cadjpy
|84.295
|84.028
|82.528
|2012.03.16 16:36
|84.024
|-0.18
|0.00
|0.00
|9.76
|1323537335
|2012.03.16 10:58
|sell
|0.05
|audjpy
|88.189
|0.000
|87.093
|2012.03.19 14:22
|88.065
|-0.30
|0.00
|-0.98
|7.46
|1323544138
|2012.03.16 13:35
|sell
|0.05
|cadjpy
|84.503
|84.024
|82.524
|2012.03.16 16:36
|84.024
|-0.30
|0.00
|0.00
|28.73
|1323544892
|2012.03.16 14:03
|sell
|0.08
|audjpy
|88.386
|88.066
|86.566
|2012.03.19 14:22
|88.068
|-0.48
|0.00
|-1.56
|30.59
|1323600049
|2012.03.19 20:00
|buy
|0.01
|audjpy
|88.564
|0.000
|89.662
|2012.03.21 01:32
|87.611
|-0.06
|0.00
|0.13
|-11.39
|1323600069
|2012.03.19 20:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|84.530
|0.000
|85.636
|2012.03.21 02:09
|84.293
|-0.06
|0.00
|0.01
|-2.83
|1323603588
|2012.03.19 21:57
|buy
|0.02
|audjpy
|88.362
|0.000
|89.462
|2012.03.21 01:32
|87.613
|-0.12
|0.00
|0.26
|-17.90
|1323613782
|2012.03.20 07:05
|buy
|0.03
|audjpy
|88.161
|0.000
|89.261
|2012.03.21 01:32
|87.611
|-0.18
|0.00
|0.16
|-19.72
|1323619428
|2012.03.20 09:36
|buy
|0.05
|audjpy
|87.971
|0.000
|89.056
|2012.03.21 01:32
|87.614
|-0.30
|0.00
|0.26
|-21.34
|1323631791
|2012.03.20 13:10
|buy
|0.08
|audjpy
|87.773
|0.000
|88.870
|2012.03.21 01:32
|87.611
|-0.48
|0.00
|0.42
|-15.49
|1323631886
|2012.03.20 13:13
|buy
|0.02
|cadjpy
|84.332
|0.000
|85.430
|2012.03.21 02:09
|84.290
|-0.12
|0.00
|-0.01
|-1.01
|1323637792
|2012.03.20 15:42
|buy
|0.03
|cadjpy
|84.143
|0.000
|85.230
|2012.03.21 02:09
|84.287
|-0.18
|0.00
|-0.01
|5.17
|1323637914
|2012.03.20 15:43
|buy
|0.13
|audjpy
|87.571
|0.000
|88.670
|2012.03.21 01:32
|87.611
|-0.78
|0.00
|0.68
|6.22
|1323638145
|2012.03.20 15:46
|buy
|0.05
|cadjpy
|83.947
|84.295
|85.795
|2012.03.21 02:09
|84.294
|-0.30
|0.00
|-0.02
|20.76
|1323641710
|2012.03.20 16:25
|buy
|0.21
|audjpy
|87.370
|87.616
|89.116
|2012.03.21 01:32
|87.613
|-1.26
|0.00
|1.10
|60.99
|1323669373
|2012.03.21 11:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|84.801
|0.000
|85.903
|2012.03.26 16:20
|83.245
|-0.06
|0.00
|-0.01
|-18.83
|1323682221
|2012.03.21 16:01
|buy
|0.02
|cadjpy
|84.588
|0.000
|85.698
|2012.03.26 16:20
|83.236
|-0.12
|0.00
|-0.03
|-32.72
|1323688368
|2012.03.21 17:26
|buy
|0.03
|cadjpy
|84.393
|0.000
|85.486
|2012.03.26 16:20
|83.232
|-0.18
|0.00
|-0.04
|-42.15
|1323691326
|2012.03.21 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58508
|1.57927
|1.56427
|2012.03.22 11:42
|1.57928
|-0.06
|0.00
|-0.20
|5.80
|1323692073
|2012.03.21 19:35
|buy
|0.05
|cadjpy
|84.195
|0.000
|85.293
|2012.03.26 16:19
|83.235
|-0.30
|0.00
|-0.07
|-58.07
|1323695722
|2012.03.21 22:28
|buy
|0.08
|cadjpy
|83.992
|0.000
|85.093
|2012.03.26 16:19
|83.243
|-0.48
|0.00
|-0.11
|-72.49
|1323695839
|2012.03.21 22:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58726
|1.57921
|1.56421
|2012.03.22 11:42
|1.57925
|-0.12
|0.00
|-0.40
|16.02
|1323703148
|2012.03.22 07:00
|sell
|0.01
|audjpy
|86.523
|85.953
|84.453
|2012.03.22 11:45
|85.950
|-0.06
|0.00
|0.00
|6.92
|1323703611
|2012.03.22 07:29
|sell
|0.02
|audjpy
|86.728
|85.949
|84.449
|2012.03.22 11:45
|85.950
|-0.12
|0.00
|0.00
|18.78
|1323708478
|2012.03.22 10:01
|buy
|0.13
|cadjpy
|83.790
|0.000
|84.890
|2012.03.26 16:19
|83.232
|-0.78
|0.00
|0.05
|-87.76
|1323711310
|2012.03.22 10:32
|buy
|0.21
|cadjpy
|83.587
|0.000
|84.687
|2012.03.26 16:19
|83.234
|-1.26
|0.00
|0.08
|-89.68
|1323711958
|2012.03.22 10:39
|buy
|0.34
|cadjpy
|83.335
|0.000
|84.440
|2012.03.26 16:19
|83.237
|-2.04
|0.00
|0.13
|-40.31
|1323713901
|2012.03.22 11:19
|buy
|0.55
|cadjpy
|83.133
|0.000
|84.228
|2012.03.26 16:19
|83.237
|-3.30
|0.00
|0.20
|69.19
|1323715417
|2012.03.22 11:45
|sell
|0.01
|audjpy
|85.935
|0.000
|84.834
|2012.03.22 15:29
|85.964
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.35
|1323715938
|2012.03.22 12:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57993
|0.00000
|1.56887
|2012.03.22 15:29
|1.57903
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.90
|1323720205
|2012.03.22 14:36
|sell
|0.02
|audjpy
|86.156
|0.000
|85.039
|2012.03.22 15:29
|85.953
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.89
|1323722507
|2012.03.22 15:29
|buy
|0.90
|cadjpy
|82.930
|0.000
|84.032
|2012.03.26 16:19
|83.238
|-5.40
|0.00
|0.33
|335.29
|1323904381
|2012.03.29 13:00
|sell
|0.01
|audjpy
|85.136
|84.917
|83.417
|2012.03.29 17:15
|84.787
|-0.06
|0.00
|0.00
|4.25
|1323916014
|2012.03.29 17:15
|sell
|0.01
|audjpy
|84.773
|0.000
|83.679
|2012.03.30 03:44
|85.113
|-0.06
|0.00
|-0.19
|-4.15
|1323918534
|2012.03.29 18:04
|sell
|0.02
|audjpy
|84.961
|0.000
|83.875
|2012.03.30 03:44
|85.113
|-0.12
|0.00
|-0.37
|-3.71
|1323920852
|2012.03.29 19:51
|sell
|0.03
|audjpy
|85.159
|0.000
|84.063
|2012.03.30 03:44
|85.111
|-0.18
|0.00
|-0.56
|1.76
|1323923335
|2012.03.29 21:30
|sell
|0.05
|audjpy
|85.357
|85.108
|83.608
|2012.03.30 03:44
|85.104
|-0.30
|0.00
|-0.93
|15.43
|1323924988
|2012.03.29 22:45
|sell
|0.08
|audjpy
|85.565
|85.095
|83.595
|2012.03.30 03:44
|85.099
|-0.48
|0.00
|-1.49
|45.48
|1323944155
|2012.03.30 13:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|82.390
|0.000
|83.493
|2012.03.30 17:26
|82.446
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.69
|1323948469
|2012.03.30 15:29
|buy
|0.02
|cadjpy
|82.189
|82.447
|83.947
|2012.03.30 17:26
|82.445
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.22
|1323955170
|2012.03.30 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59794
|0.00000
|1.58683
|2012.04.02 16:42
|1.60127
|-0.06
|0.00
|-0.06
|-3.33
|1323959111
|2012.03.30 20:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59999
|0.00000
|1.58895
|2012.04.02 16:42
|1.60127
|-0.13
|0.00
|-0.12
|-2.56
|1323970272
|2012.04.02 09:30
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60194
|0.00000
|1.59099
|2012.04.02 16:42
|1.60125
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|1323970747
|2012.04.02 09:42
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.60403
|1.60127
|1.58627
|2012.04.02 16:42
|1.60125
|0.00
|0.00
|0.00
|13.90
|1323976316
|2012.04.02 11:39
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.60598
|1.60126
|1.58626
|2012.04.02 16:42
|1.60126
|0.00
|0.00
|0.00
|37.76
|1323979910
|2012.04.02 13:00
|sell
|0.01
|audjpy
|86.033
|85.476
|83.976
|2012.04.02 16:40
|85.477
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|1323979940
|2012.04.02 13:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|83.040
|82.758
|81.258
|2012.04.02 15:32
|82.758
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|1323984978
|2012.04.02 15:32
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.745
|0.000
|81.648
|2012.04.03 03:02
|82.577
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.05
|1323988652
|2012.04.02 16:40
|sell
|0.01
|audjpy
|85.472
|0.000
|84.371
|2012.04.02 18:09
|85.450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|1323989756
|2012.04.02 17:04
|sell
|0.02
|audjpy
|85.677
|85.448
|83.948
|2012.04.02 18:09
|85.449
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|1323992695
|2012.04.02 18:09
|sell
|0.01
|audjpy
|85.441
|0.000
|84.341
|2012.04.03 03:01
|85.262
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.19
|1323993500
|2012.04.02 18:26
|sell
|0.02
|audjpy
|85.646
|85.257
|83.757
|2012.04.03 03:01
|85.257
|0.00
|0.00
|-0.29
|9.52
|1323997785
|2012.04.02 21:25
|sell
|0.02
|cadjpy
|82.945
|82.577
|81.077
|2012.04.03 03:02
|82.577
|0.00
|0.00
|-0.08
|9.01
|1324071722
|2012.04.04 15:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.715
|0.000
|81.604
|2012.04.05 06:20
|82.599
|-0.04
|0.00
|-0.12
|1.41
|1324080856
|2012.04.04 18:11
|sell
|0.02
|cadjpy
|82.907
|82.594
|81.094
|2012.04.05 06:20
|82.597
|-0.08
|0.00
|-0.25
|7.53
|1324083914
|2012.04.04 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58804
|0.00000
|1.59897
|2012.04.05 15:17
|1.58468
|-0.06
|0.00
|-0.12
|-3.36
|1324095497
|2012.04.05 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.583
|82.101
|80.601
|2012.04.05 14:53
|82.103
|-0.04
|0.00
|0.00
|5.86
|1324098263
|2012.04.05 10:00
|buy
|0.01
|audjpy
|84.768
|0.000
|85.883
|2012.04.05 17:17
|84.723
|-0.04
|0.00
|0.00
|-0.54
|1324101556
|2012.04.05 11:32
|buy
|0.02
|audjpy
|84.565
|0.000
|85.665
|2012.04.05 17:17
|84.730
|-0.08
|0.00
|0.00
|4.00
|1324104435
|2012.04.05 12:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58600
|0.00000
|1.59702
|2012.04.05 15:17
|1.58468
|-0.13
|0.00
|0.00
|-2.64
|1324104792
|2012.04.05 12:38
|buy
|0.03
|audjpy
|84.361
|84.726
|86.226
|2012.04.05 17:17
|84.732
|-0.12
|0.00
|0.00
|13.52
|1324105412
|2012.04.05 12:45
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58398
|0.00000
|1.59498
|2012.04.05 15:17
|1.58473
|-0.19
|0.00
|0.00
|2.25
|1324105628
|2012.04.05 12:45
|buy
|0.05
|audjpy
|84.161
|84.733
|86.233
|2012.04.05 17:17
|84.733
|-0.21
|0.00
|0.00
|34.73
|1324108734
|2012.04.05 14:05
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58192
|1.58473
|1.59973
|2012.04.05 15:17
|1.58473
|-0.32
|0.00
|0.00
|14.05
|1324122411
|2012.04.05 19:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|82.933
|0.000
|84.039
|2012.04.09 23:42
|81.775
|-0.04
|0.00
|0.01
|-14.21
|1324124450
|2012.04.05 21:00
|buy
|0.01
|audjpy
|84.801
|0.000
|85.901
|2012.04.09 23:04
|84.149
|-0.04
|0.00
|0.21
|-7.99
|1324130354
|2012.04.06 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58616
|1.58933
|1.60433
|2012.04.09 23:54
|1.58931
|-0.06
|0.00
|-0.03
|3.15
|1324136293
|2012.04.06 15:30
|buy
|0.02
|cadjpy
|82.368
|0.000
|83.646
|2012.04.09 23:42
|81.767
|-0.08
|0.00
|0.01
|-14.75
|1324136359
|2012.04.06 15:30
|buy
|0.02
|audjpy
|84.335
|0.000
|85.379
|2012.04.09 23:04
|84.154
|-0.08
|0.00
|0.21
|-4.44
|1324136410
|2012.04.06 15:30
|buy
|0.03
|cadjpy
|82.157
|0.000
|83.252
|2012.04.09 23:42
|81.767
|-0.12
|0.00
|0.02
|-14.35
|1324136896
|2012.04.06 15:31
|buy
|0.03
|audjpy
|84.122
|0.000
|85.225
|2012.04.09 23:04
|84.156
|-0.12
|0.00
|0.32
|1.25
|1324137205
|2012.04.06 15:32
|buy
|0.05
|cadjpy
|81.939
|0.000
|83.057
|2012.04.09 23:42
|81.767
|-0.20
|0.00
|0.04
|-10.55
|1324138805
|2012.04.06 15:42
|buy
|0.08
|cadjpy
|81.672
|0.000
|82.825
|2012.04.09 23:42
|81.767
|-0.32
|0.00
|0.06
|9.32
|1324139362
|2012.04.06 15:45
|buy
|0.05
|audjpy
|83.943
|84.148
|85.648
|2012.04.09 23:04
|84.155
|-0.21
|0.00
|0.53
|13.00
|1324140799
|2012.04.06 16:04
|buy
|0.08
|audjpy
|83.778
|84.152
|85.652
|2012.04.09 23:04
|84.152
|-0.33
|0.00
|0.85
|36.67
|1324156178
|2012.04.09 10:48
|buy
|0.13
|audjpy
|83.580
|84.152
|85.652
|2012.04.09 23:04
|84.152
|-0.53
|0.00
|0.00
|91.13
|1324156624
|2012.04.09 11:14
|buy
|0.13
|cadjpy
|81.470
|81.769
|83.269
|2012.04.09 23:42
|81.769
|-0.52
|0.00
|0.00
|47.68
|1324163677
|2012.04.09 16:51
|buy
|0.21
|cadjpy
|81.270
|81.772
|83.272
|2012.04.09 23:42
|81.771
|-0.84
|0.00
|0.00
|129.05
|1324205817
|2012.04.10 11:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58657
|1.58296
|1.56796
|2012.04.10 13:39
|1.58300
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.57
|1324205829
|2012.04.10 11:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|81.332
|80.476
|78.976
|2012.04.11 05:23
|80.478
|-0.04
|0.00
|-0.04
|10.57
|1324205838
|2012.04.10 11:00
|sell
|0.01
|audjpy
|83.557
|83.278
|81.778
|2012.04.10 17:35
|83.281
|-0.04
|0.00
|0.00
|3.41
|1324211852
|2012.04.10 13:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58292
|0.00000
|1.57189
|2012.04.10 17:29
|1.58387
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.95
|1324215167
|2012.04.10 14:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58495
|0.00000
|1.57395
|2012.04.10 17:29
|1.58388
|-0.11
|0.00
|0.00
|2.14
|1324217645
|2012.04.10 15:31
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.58713
|1.58388
|1.56888
|2012.04.10 17:29
|1.58388
|-0.17
|0.00
|0.00
|9.75
|1324226139
|2012.04.10 17:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58374
|0.00000
|1.57273
|2012.04.11 11:13
|1.59069
|-0.06
|0.00
|-0.03
|-6.95
|1324226822
|2012.04.10 17:35
|sell
|0.01
|audjpy
|83.278
|82.981
|81.481
|2012.04.10 20:43
|82.981
|-0.04
|0.00
|0.00
|3.68
|1324234931
|2012.04.10 20:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58620
|0.00000
|1.57479
|2012.04.11 11:13
|1.59065
|-0.11
|0.00
|-0.06
|-8.90
|1324236005
|2012.04.10 20:43
|sell
|0.01
|audjpy
|82.963
|82.699
|81.199
|2012.04.11 03:14
|82.699
|-0.04
|0.00
|-0.14
|3.27
|1324247548
|2012.04.11 08:18
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.58851
|0.00000
|1.57726
|2012.04.11 11:13
|1.59063
|-0.17
|0.00
|0.00
|-6.36
|1324249700
|2012.04.11 09:20
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.59058
|0.00000
|1.57953
|2012.04.11 11:13
|1.59062
|-0.29
|0.00
|0.00
|-0.20
|1324251083
|2012.04.11 10:00
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.59266
|1.59059
|1.57559
|2012.04.11 11:13
|1.59063
|-0.46
|0.00
|0.00
|16.24
|1324275639
|2012.04.11 16:00
|buy
|0.01
|audjpy
|83.384
|83.585
|85.085
|2012.04.11 17:43
|83.583
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.45
|1324283895
|2012.04.11 17:43
|buy
|0.01
|audjpy
|83.589
|84.166
|85.666
|2012.04.12 10:31
|84.164
|-0.04
|0.00
|0.32
|7.09
|1324286567
|2012.04.11 18:12
|buy
|0.02
|audjpy
|83.396
|84.166
|85.666
|2012.04.12 10:31
|84.164
|-0.08
|0.00
|0.65
|18.95
|1324457189
|2012.04.16 14:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58373
|1.58900
|1.60400
|2012.04.17 03:52
|1.58900
|-0.06
|0.00
|-0.01
|5.27
|1324460242
|2012.04.16 15:00
|buy
|0.01
|audjpy
|83.558
|0.000
|84.652
|2012.04.17 12:22
|83.536
|-0.04
|0.00
|0.11
|-0.28
|1324468481
|2012.04.16 17:02
|buy
|0.02
|audjpy
|83.367
|0.000
|84.457
|2012.04.17 12:22
|83.534
|-0.08
|0.00
|0.21
|4.14
|1324469204
|2012.04.16 17:16
|buy
|0.03
|audjpy
|83.172
|83.430
|84.930
|2012.04.17 12:22
|83.531
|-0.12
|0.00
|0.32
|13.35
|1324486525
|2012.04.17 08:15
|buy
|0.05
|audjpy
|82.972
|83.433
|84.933
|2012.04.17 12:22
|83.546
|-0.21
|0.00
|0.00
|35.58
|1324510182
|2012.04.17 20:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|81.736
|0.000
|82.821
|2012.04.17 20:15
|81.785
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.61
|1324520958
|2012.04.18 08:31
|buy
|0.01
|cadjpy
|82.298
|0.000
|83.395
|2012.04.19 09:32
|82.289
|-0.04
|0.00
|0.02
|-0.11
|1324523124
|2012.04.18 09:50
|buy
|0.02
|cadjpy
|82.103
|0.000
|83.198
|2012.04.19 09:32
|82.287
|-0.08
|0.00
|0.04
|4.51
|1324536156
|2012.04.18 15:00
|sell
|0.01
|audjpy
|84.296
|0.000
|83.190
|2012.04.19 14:48
|84.503
|-0.04
|0.00
|-0.42
|-2.54
|1324549918
|2012.04.18 20:58
|buy
|0.03
|cadjpy
|81.907
|0.000
|83.001
|2012.04.19 09:31
|82.286
|-0.12
|0.00
|0.07
|13.95
|1324561637
|2012.04.19 09:32
|sell
|0.02
|audjpy
|84.493
|0.000
|83.397
|2012.04.19 14:48
|84.509
|-0.08
|0.00
|0.00
|-0.40
|1324567685
|2012.04.19 11:40
|sell
|0.03
|audjpy
|84.718
|84.509
|83.009
|2012.04.19 14:48
|84.509
|-0.12
|0.00
|0.00
|7.67
|1324577021
|2012.04.19 15:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60222
|0.00000
|1.59128
|2012.04.23 11:35
|1.60998
|-0.06
|0.00
|-0.06
|-7.76
|1324580807
|2012.04.19 16:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60435
|0.00000
|1.59328
|2012.04.23 11:35
|1.60998
|-0.12
|0.00
|-0.11
|-11.26
|1324582074
|2012.04.19 16:48
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60633
|0.00000
|1.59538
|2012.04.23 11:35
|1.60998
|-0.17
|0.00
|-0.17
|-10.95
|1324606400
|2012.04.20 11:30
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.61025
|0.00000
|1.59870
|2012.04.23 11:35
|1.60996
|-0.29
|0.00
|-0.13
|1.45
|1324616725
|2012.04.20 17:09
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.61235
|1.61000
|1.59500
|2012.04.23 11:35
|1.61000
|-0.46
|0.00
|-0.21
|18.80
|1324672268
|2012.04.24 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61383
|0.00000
|1.62482
|2012.04.25 17:10
|1.61212
|-0.06
|0.00
|-0.04
|-1.71
|1324701554
|2012.04.25 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|83.993
|0.000
|85.090
|2012.04.25 19:33
|84.052
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.73
|1324708311
|2012.04.25 11:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61031
|0.00000
|1.62220
|2012.04.25 17:10
|1.61211
|-0.12
|0.00
|0.00
|3.60
|1324708751
|2012.04.25 11:33
|buy
|0.02
|audjpy
|83.792
|84.035
|85.535
|2012.04.25 19:33
|84.035
|-0.08
|0.00
|0.00
|5.98
|1324709964
|2012.04.25 11:59
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60838
|1.61229
|1.62729
|2012.04.25 17:10
|1.61211
|-0.17
|0.00
|0.00
|11.19
|1324727697
|2012.04.25 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61488
|1.61862
|1.63362
|2012.04.26 13:00
|1.61862
|-0.06
|0.00
|-0.12
|3.74
|1324740519
|2012.04.26 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|84.148
|83.936
|82.436
|2012.04.26 14:34
|83.936
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.62
|1324755269
|2012.04.26 14:34
|sell
|0.01
|audjpy
|83.934
|0.000
|82.832
|2012.04.27 06:46
|83.896
|-0.04
|0.00
|-0.14
|0.47
|1324767124
|2012.04.26 20:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.149
|81.916
|80.416
|2012.04.27 06:46
|82.039
|-0.04
|0.00
|-0.04
|1.36
|1324768986
|2012.04.26 21:21
|sell
|0.02
|audjpy
|84.139
|83.815
|82.315
|2012.04.27 06:46
|83.890
|-0.08
|0.00
|-0.28
|6.16
|1324769301
|2012.04.26 21:35
|sell
|0.02
|cadjpy
|82.347
|81.890
|80.390
|2012.04.27 06:46
|82.039
|-0.08
|0.00
|-0.09
|7.62
|1324792165
|2012.04.27 12:00
|sell
|0.01
|audjpy
|83.767
|83.194
|81.694
|2012.04.30 19:47
|83.193
|-0.04
|0.00
|-0.14
|7.19
|1324794107
|2012.04.27 12:32
|sell
|0.02
|audjpy
|83.973
|83.192
|81.692
|2012.04.30 19:47
|83.191
|-0.08
|0.00
|-0.29
|19.59
|1324798678
|2012.04.27 14:38
|sell
|0.03
|audjpy
|84.179
|83.189
|81.689
|2012.04.30 19:47
|83.191
|-0.13
|0.00
|-0.43
|37.13
|1324817102
|2012.04.30 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|81.735
|81.079
|79.579
|2012.04.30 17:18
|81.080
|-0.04
|0.00
|0.00
|8.19
|1324827964
|2012.04.30 14:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.62599
|1.62124
|1.60624
|2012.05.01 12:08
|1.62125
|-0.06
|0.00
|-0.03
|4.74
|1324834348
|2012.04.30 17:18
|sell
|0.01
|cadjpy
|81.056
|80.841
|79.341
|2012.04.30 20:00
|80.843
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.66
|1324838116
|2012.04.30 19:47
|sell
|0.01
|audjpy
|83.178
|82.319
|80.819
|2012.05.01 11:40
|82.320
|-0.04
|0.00
|-0.14
|10.75
|1324838312
|2012.04.30 20:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.831
|0.000
|79.732
|2012.05.02 16:47
|81.127
|-0.04
|0.00
|-0.09
|-3.69
|1324864097
|2012.05.01 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62304
|0.00000
|1.63405
|2012.05.02 10:43
|1.62197
|-0.06
|0.00
|-0.07
|-1.07
|1324866239
|2012.05.01 17:01
|sell
|0.02
|cadjpy
|81.012
|0.000
|79.932
|2012.05.02 16:47
|81.131
|-0.08
|0.00
|-0.08
|-2.97
|1324867275
|2012.05.01 17:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62108
|0.00000
|1.63204
|2012.05.02 10:43
|1.62193
|-0.12
|0.00
|-0.15
|1.70
|1324867899
|2012.05.01 17:12
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61907
|1.62185
|1.63685
|2012.05.02 10:43
|1.62185
|-0.17
|0.00
|-0.22
|8.34
|1324868066
|2012.05.01 17:14
|sell
|0.03
|cadjpy
|81.219
|0.000
|80.113
|2012.05.02 16:47
|81.138
|-0.12
|0.00
|-0.12
|3.04
|1324869087
|2012.05.01 17:26
|sell
|0.05
|cadjpy
|81.439
|81.141
|79.641
|2012.05.02 16:47
|81.138
|-0.20
|0.00
|-0.21
|18.77
|1324882620
|2012.05.02 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|83.133
|0.000
|84.233
|2012.05.04 15:37
|82.201
|-0.04
|0.00
|0.36
|-11.62
|1324885572
|2012.05.02 09:44
|sell
|0.08
|cadjpy
|81.656
|81.137
|79.637
|2012.05.02 16:47
|81.137
|-0.32
|0.00
|0.00
|51.80
|1324889439
|2012.05.02 10:54
|buy
|0.02
|audjpy
|82.927
|0.000
|84.031
|2012.05.04 15:37
|82.195
|-0.08
|0.00
|0.72
|-18.24
|1324908619
|2012.05.02 15:15
|buy
|0.03
|audjpy
|82.668
|0.000
|83.807
|2012.05.04 15:37
|82.192
|-0.12
|0.00
|1.08
|-17.80
|1324916286
|2012.05.02 17:02
|buy
|0.05
|audjpy
|82.465
|0.000
|83.568
|2012.05.04 15:37
|82.184
|-0.21
|0.00
|1.79
|-17.51
|1324942126
|2012.05.03 11:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|81.512
|0.000
|82.611
|2012.05.04 15:35
|81.278
|-0.04
|0.00
|0.01
|-2.92
|1324962337
|2012.05.03 20:41
|buy
|0.02
|cadjpy
|81.316
|0.000
|82.412
|2012.05.04 15:35
|81.279
|-0.08
|0.00
|0.02
|-0.92
|1324964741
|2012.05.03 22:44
|buy
|0.08
|audjpy
|82.266
|0.000
|83.364
|2012.05.04 15:37
|82.184
|-0.33
|0.00
|0.71
|-8.18
|1324964745
|2012.05.03 22:44
|buy
|0.03
|cadjpy
|81.116
|0.000
|82.216
|2012.05.04 15:35
|81.272
|-0.12
|0.00
|0.02
|5.83
|1324982022
|2012.05.04 15:29
|buy
|0.13
|audjpy
|81.999
|0.000
|83.112
|2012.05.04 15:37
|82.190
|-0.53
|0.00
|0.00
|30.95
|1324982288
|2012.05.04 15:30
|buy
|0.05
|cadjpy
|80.666
|81.280
|82.780
|2012.05.04 15:35
|81.280
|-0.20
|0.00
|0.00
|38.25
|1324982367
|2012.05.04 15:30
|buy
|0.21
|audjpy
|81.835
|82.200
|83.700
|2012.05.04 15:37
|82.200
|-0.86
|0.00
|0.00
|95.55
|1325011030
|2012.05.07 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61195
|0.00000
|1.60095
|2012.05.08 13:29
|1.61448
|-0.06
|0.00
|-0.03
|-2.53
|1325013061
|2012.05.07 09:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61391
|0.00000
|1.60296
|2012.05.08 13:29
|1.61450
|-0.12
|0.00
|-0.06
|-1.18
|1325023209
|2012.05.07 13:06
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.61601
|0.00000
|1.60499
|2012.05.08 13:29
|1.61450
|-0.17
|0.00
|-0.09
|4.53
|1325035464
|2012.05.07 17:59
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.61800
|1.61455
|1.59955
|2012.05.08 13:29
|1.61455
|-0.29
|0.00
|-0.15
|17.25
|1325054554
|2012.05.08 11:00
|sell
|0.01
|audjpy
|81.164
|80.656
|79.156
|2012.05.08 18:37
|80.656
|-0.04
|0.00
|0.00
|6.37
|1325070890
|2012.05.08 18:37
|sell
|0.01
|audjpy
|80.657
|80.370
|78.870
|2012.05.09 09:01
|80.371
|-0.04
|0.00
|-0.12
|3.59
|1325072354
|2012.05.08 19:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.794
|0.000
|78.703
|2012.05.09 09:14
|79.759
|-0.04
|0.00
|-0.04
|0.44
|1325074689
|2012.05.08 20:36
|sell
|0.02
|audjpy
|80.859
|80.370
|78.870
|2012.05.09 09:01
|80.371
|-0.08
|0.00
|-0.25
|12.24
|1325078433
|2012.05.08 22:39
|sell
|0.02
|cadjpy
|79.995
|79.758
|78.258
|2012.05.09 09:14
|79.758
|-0.08
|0.00
|-0.08
|5.94
|1325088478
|2012.05.09 09:14
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.739
|79.261
|77.761
|2012.05.09 15:04
|79.261
|-0.04
|0.00
|0.00
|6.01
|1325104358
|2012.05.09 15:04
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.245
|0.000
|78.138
|2012.05.11 11:23
|79.566
|-0.04
|0.00
|-0.16
|-4.02
|1325114122
|2012.05.09 18:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.831
|0.000
|78.726
|2012.05.11 01:13
|80.478
|-0.04
|0.00
|-0.48
|-8.10
|1325115718
|2012.05.09 18:18
|sell
|0.02
|audjpy
|80.034
|0.000
|78.931
|2012.05.11 01:13
|80.479
|-0.08
|0.00
|-0.96
|-11.13
|1325115874
|2012.05.09 18:20
|sell
|0.02
|cadjpy
|79.453
|0.000
|78.349
|2012.05.11 11:23
|79.566
|-0.08
|0.00
|-0.32
|-2.83
|1325122630
|2012.05.09 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61306
|1.61612
|1.63112
|2012.05.10 17:34
|1.61610
|-0.06
|0.00
|-0.12
|3.04
|1325124154
|2012.05.09 20:23
|sell
|0.03
|audjpy
|80.228
|0.000
|79.135
|2012.05.11 01:13
|80.478
|-0.12
|0.00
|-1.44
|-9.38
|1325124928
|2012.05.09 20:33
|sell
|0.03
|cadjpy
|79.652
|0.000
|78.553
|2012.05.11 11:23
|79.565
|-0.12
|0.00
|-0.48
|3.27
|1325136540
|2012.05.10 08:00
|sell
|0.05
|audjpy
|80.480
|0.000
|79.380
|2012.05.11 01:13
|80.478
|-0.20
|0.00
|-0.62
|0.12
|1325139349
|2012.05.10 09:57
|sell
|0.08
|audjpy
|80.680
|80.479
|78.979
|2012.05.11 01:13
|80.478
|-0.32
|0.00
|-1.00
|20.22
|1325142044
|2012.05.10 11:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61105
|1.61615
|1.63115
|2012.05.10 17:34
|1.61610
|-0.12
|0.00
|0.00
|10.10
|1325151591
|2012.05.10 15:01
|sell
|0.05
|cadjpy
|79.852
|79.568
|78.068
|2012.05.11 11:23
|79.563
|-0.20
|0.00
|-0.20
|18.09
|1325154124
|2012.05.10 16:00
|sell
|0.13
|audjpy
|80.885
|80.478
|78.978
|2012.05.11 01:12
|80.478
|-0.53
|0.00
|-1.62
|66.19
|1325154488
|2012.05.10 16:10
|sell
|0.08
|cadjpy
|80.052
|79.565
|78.065
|2012.05.11 11:23
|79.565
|-0.32
|0.00
|-0.32
|48.76
|1325157671
|2012.05.10 17:09
|sell
|0.21
|audjpy
|81.089
|80.478
|78.978
|2012.05.11 01:12
|80.478
|-0.85
|0.00
|-2.62
|160.51
|1325177325
|2012.05.11 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61199
|1.60829
|1.59329
|2012.05.11 16:01
|1.60834
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.65
|1325198669
|2012.05.11 16:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60817
|0.00000
|1.59719
|2012.05.14 00:45
|1.60720
|-0.06
|0.00
|-0.03
|0.97
|1325201055
|2012.05.11 17:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|80.264
|0.000
|81.361
|2012.05.15 11:17
|79.787
|-0.04
|0.00
|0.02
|-5.97
|1325201335
|2012.05.11 17:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61021
|1.60749
|1.59249
|2012.05.14 00:45
|1.60766
|-0.12
|0.00
|-0.05
|5.10
|1325208466
|2012.05.11 20:08
|buy
|0.02
|cadjpy
|80.062
|0.000
|81.164
|2012.05.15 11:17
|79.780
|-0.08
|0.00
|0.03
|-7.06
|1325210861
|2012.05.11 21:37
|buy
|0.03
|cadjpy
|79.863
|0.000
|80.962
|2012.05.15 11:17
|79.781
|-0.12
|0.00
|0.05
|-3.08
|1325218959
|2012.05.14 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|80.127
|0.000
|81.224
|2012.05.15 11:17
|79.848
|-0.04
|0.00
|0.09
|-3.49
|1325223474
|2012.05.14 10:29
|buy
|0.02
|audjpy
|79.924
|0.000
|81.026
|2012.05.15 11:17
|79.848
|-0.08
|0.00
|0.18
|-1.91
|1325230393
|2012.05.14 13:33
|buy
|0.05
|cadjpy
|79.654
|0.000
|80.757
|2012.05.15 11:17
|79.779
|-0.20
|0.00
|0.04
|7.82
|1325230784
|2012.05.14 13:48
|buy
|0.03
|audjpy
|79.721
|0.000
|80.824
|2012.05.15 11:17
|79.850
|-0.12
|0.00
|0.27
|4.85
|1325231398
|2012.05.14 14:03
|buy
|0.08
|cadjpy
|79.447
|79.780
|81.280
|2012.05.15 11:17
|79.779
|-0.32
|0.00
|0.07
|33.25
|1325237798
|2012.05.14 16:42
|buy
|0.05
|audjpy
|79.514
|79.853
|81.353
|2012.05.15 11:17
|79.849
|-0.20
|0.00
|0.44
|20.97
|1325274697
|2012.05.15 11:17
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.803
|0.000
|80.902
|2012.05.15 22:08
|79.819
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.20
|1325276937
|2012.05.15 12:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60650
|1.60399
|1.58899
|2012.05.15 17:57
|1.60400
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.50
|1325291944
|2012.05.15 17:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60384
|1.59543
|1.58043
|2012.05.16 10:47
|1.59545
|-0.06
|0.00
|-0.03
|8.39
|1325293264
|2012.05.15 18:13
|buy
|0.02
|cadjpy
|79.601
|79.821
|81.321
|2012.05.15 22:08
|79.821
|-0.08
|0.00
|0.00
|5.48
|1325304028
|2012.05.15 22:08
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.833
|0.000
|80.933
|2012.05.16 15:46
|79.887
|-0.04
|0.00
|0.01
|0.67
|1325314167
|2012.05.16 08:00
|buy
|0.02
|cadjpy
|79.627
|79.883
|81.383
|2012.05.16 15:46
|79.888
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.48
|1325318721
|2012.05.16 09:23
|buy
|0.03
|cadjpy
|79.424
|79.888
|81.388
|2012.05.16 15:46
|79.888
|-0.12
|0.00
|0.00
|17.29
|1325323198
|2012.05.16 11:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.542
|0.000
|78.451
|2012.05.16 18:17
|79.892
|-0.04
|0.00
|0.00
|-4.35
|1325327336
|2012.05.16 12:28
|sell
|0.02
|audjpy
|79.743
|0.000
|78.643
|2012.05.16 18:17
|79.888
|-0.08
|0.00
|0.00
|-3.60
|1325333321
|2012.05.16 14:53
|sell
|0.03
|audjpy
|79.949
|0.000
|78.847
|2012.05.16 18:17
|79.885
|-0.12
|0.00
|0.00
|2.38
|1325336643
|2012.05.16 15:21
|sell
|0.05
|audjpy
|80.147
|79.888
|78.388
|2012.05.16 18:17
|79.890
|-0.20
|0.00
|0.00
|15.98
|1325354815
|2012.05.16 20:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.460
|79.174
|77.674
|2012.05.17 15:02
|79.177
|-0.04
|0.00
|-0.12
|3.53
|1325356443
|2012.05.16 21:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.701
|0.000
|78.608
|2012.05.17 15:02
|79.591
|-0.04
|0.00
|-0.36
|1.37
|1325366507
|2012.05.17 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59136
|0.00000
|1.60236
|2012.05.17 17:26
|1.58211
|-0.06
|0.00
|0.00
|-9.25
|1325366761
|2012.05.17 08:06
|sell
|0.02
|audjpy
|79.903
|79.590
|78.090
|2012.05.17 15:02
|79.594
|-0.08
|0.00
|0.00
|7.70
|1325373234
|2012.05.17 10:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58935
|0.00000
|1.60035
|2012.05.17 17:26
|1.58210
|-0.11
|0.00
|0.00
|-14.50
|1325385270
|2012.05.17 13:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58731
|0.00000
|1.59835
|2012.05.17 17:26
|1.58211
|-0.17
|0.00
|0.00
|-15.60
|1325389707
|2012.05.17 14:04
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58530
|0.00000
|1.59628
|2012.05.17 17:26
|1.58209
|-0.29
|0.00
|0.00
|-16.05
|1325392700
|2012.05.17 14:27
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.58325
|0.00000
|1.59430
|2012.05.17 17:26
|1.58205
|-0.46
|0.00
|0.00
|-9.60
|1325397844
|2012.05.17 15:30
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.58016
|1.58217
|1.59717
|2012.05.17 17:26
|1.58215
|-0.74
|0.00
|0.00
|25.87
|1325411041
|2012.05.17 19:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|77.974
|0.000
|76.875
|2012.05.18 02:35
|77.942
|-0.04
|0.00
|-0.04
|0.40
|1325415290
|2012.05.17 20:10
|sell
|0.02
|cadjpy
|78.180
|77.933
|76.433
|2012.05.18 02:35
|77.937
|-0.08
|0.00
|-0.08
|6.12
|1325428556
|2012.05.18 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|77.959
|0.000
|76.855
|2012.05.18 08:16
|77.767
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.43
|-63.82
|0.00
|-49.90
|1 959.06
|Closed P/L:
|1 845.34
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1325429260
|2012.05.18 08:16
|sell
|0.01
|audjpy
|77.760
|0.000
|76.653
|78.296
|-0.04
|0.00
|0.00
|-6.75
|1325434074
|2012.05.18 10:27
|sell
|0.02
|audjpy
|77.956
|0.000
|76.861
|78.296
|-0.08
|0.00
|0.00
|-8.56
|1325439525
|2012.05.18 11:28
|sell
|0.03
|audjpy
|78.164
|0.000
|77.061
|78.296
|-0.12
|0.00
|0.00
|-4.99
|1325452161
|2012.05.18 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58124
|0.00000
|1.59226
|1.57974
|-0.06
|0.00
|0.00
|-1.50
|-0.29
|0.00
|0.00
|-21.80
|Floating P/L:
|-22.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 845.34
|Floating P/L:
|-22.09
|Margin:
|74.86
|Balance:
|6 845.44
|Equity:
|6 823.35
|Free Margin:
|6 748.49
|Details:
|Gross Profit:
|3 160.51
|Gross Loss:
|1 315.16
|Total Net Profit:
|1 845.34
|Profit Factor:
|2.40
|Expected Payoff:
|7.02
|Absolute Drawdown:
|17.24
|Maximal Drawdown:
|447.25 (7.50%)
|Relative Drawdown:
|7.50% (447.25)
|Total Trades:
|263
|Short Positions (won %):
|149 (67.11%)
|Long Positions (won %):
|114 (53.51%)
|Profit Trades (% of total):
|161 (61.22%)
|Loss trades (% of total):
|102 (38.78%)
|Largest
|profit trade:
|359.60
|loss trade:
|-90.86
|Average
|profit trade:
|19.63
|loss trade:
|-12.89
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (125.72)
|consecutive losses ($):
|8 (-447.25)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|538.20 (5)
|consecutive loss (count):
|-447.25 (8)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3