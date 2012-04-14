Alpari NZ Limited

Account: 6076782 Name: polyfit Currency: USD 2012 May 11, 12:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30876962012.04.14 07:46balanceDeposit10 000.00
32618122012.04.17 22:26sell0.01usdjpy80.8780.0000.0002012.04.17 23:5480.8680.000.000.000.12
34501162012.04.19 22:11sell0.01usdjpy81.5580.0000.0002012.04.19 23:1981.5690.000.000.00-0.13
34501802012.04.19 22:13sell0.02usdjpy81.5630.0000.0002012.04.19 23:1981.5650.000.000.00-0.05
34501822012.04.19 22:14sell0.03usdjpy81.5820.0000.0002012.04.19 23:1981.5650.000.000.000.63
36791442012.04.24 22:04sell0.01usdjpy81.2750.0000.0002012.04.25 10:5081.2880.000.00-0.03-0.16
37454622012.04.25 19:32sell0.01usdjpy81.4620.0000.0002012.04.25 20:1181.4370.000.000.000.31
37454862012.04.25 19:32sell0.01gbpjpy131.5800.0000.0002012.04.25 19:40131.4240.000.000.001.92
37457842012.04.25 19:33sell0.02usdjpy81.4640.0000.0002012.04.25 20:1181.4370.000.000.000.66
37460472012.04.25 19:34sell0.03usdjpy81.4700.0000.0002012.04.25 20:1181.4360.000.000.001.25
37460642012.04.25 19:34sell0.02gbpjpy131.4990.0000.0002012.04.25 19:40131.4230.000.000.001.87
37463462012.04.25 19:35sell0.05usdjpy81.4690.0000.0002012.04.25 20:1181.4370.000.000.001.96
37463992012.04.25 19:36sell0.03gbpjpy131.5010.0000.0002012.04.25 19:41131.4250.000.000.002.80
37464122012.04.25 19:36sell0.08usdjpy81.5040.0000.0002012.04.25 20:1181.4370.000.000.006.58
37464242012.04.25 19:36sell0.05gbpjpy131.5520.0000.0002012.04.25 19:41131.4250.000.000.007.80
37466062012.04.25 19:37sell0.08gbpjpy131.5410.0000.0002012.04.25 19:41131.4290.000.000.0011.01
37466272012.04.25 19:37sell0.12usdjpy81.5280.0000.0002012.04.25 20:1181.4370.000.000.0013.41
37467222012.04.25 19:38sell0.18usdjpy81.5350.0000.0002012.04.25 20:1181.4270.000.000.0023.87
37524182012.04.25 21:02sell0.01usdjpy81.6160.0000.0002012.04.25 21:2081.5330.000.000.001.02
37524892012.04.25 21:03sell0.02usdjpy81.6230.0000.0002012.04.25 21:2081.5200.000.000.002.53
37531262012.04.25 21:05sell0.03usdjpy81.6410.0000.0002012.04.25 21:2081.5160.000.000.004.60
37531442012.04.25 21:05sell0.01gbpjpy131.7790.0000.0002012.04.25 21:23131.6640.000.000.001.41
37531612012.04.25 21:06sell0.05usdjpy81.6730.0000.0002012.04.25 21:2081.5170.000.000.009.57
38326412012.04.26 21:06sell0.01usdjpy80.9550.0000.0002012.04.26 21:4080.9670.000.000.00-0.15
38326492012.04.26 21:07sell0.02usdjpy80.9730.0000.0002012.04.26 21:4080.9690.000.000.000.10
38327082012.04.26 21:08sell0.03usdjpy80.9690.0000.0002012.04.26 21:4080.9690.000.000.000.00
42424372012.05.03 20:52buy0.01usdjpy80.3380.0000.0002012.05.04 12:2880.2020.000.00-0.01-1.70
42424652012.05.03 20:53buy0.02usdjpy80.3270.0000.0002012.05.04 12:2880.2000.000.00-0.02-3.17
42425302012.05.03 20:54buy0.03usdjpy80.3220.0000.0002012.05.04 12:2880.2000.000.00-0.03-4.56
42426332012.05.03 20:55buy0.05usdjpy80.3170.0000.0002012.05.04 12:2880.2000.000.00-0.06-7.29
42427032012.05.03 20:56buy0.08usdjpy80.3150.0000.0002012.05.04 12:2880.1990.000.00-0.09-11.57
44180242012.05.07 19:42sell0.01usdjpy79.9270.0000.0002012.05.07 20:2779.9470.000.000.00-0.25
44180452012.05.07 19:43sell0.02usdjpy79.9390.0000.0002012.05.07 20:2879.9450.000.000.00-0.15
44180752012.05.07 19:44sell0.03usdjpy79.9370.0000.0002012.05.07 20:2879.9460.000.000.00-0.34
44181762012.05.07 19:45sell0.05usdjpy79.9380.0000.0002012.05.07 20:2879.9460.000.000.00-0.50
44182902012.05.07 19:48sell0.08usdjpy79.9550.0000.0002012.05.07 20:2879.9460.000.000.000.90
44183352012.05.07 19:49sell0.12usdjpy79.9530.0000.0002012.05.07 20:2879.9480.000.000.000.75
46414262012.05.10 19:39sell0.01usdjpy79.9650.0000.0002012.05.10 20:0179.9620.000.000.000.04
46414432012.05.10 19:39sell0.02usdjpy79.9720.0000.0002012.05.10 20:0179.9500.000.000.000.55
46414962012.05.10 19:40sell0.03usdjpy79.9740.0000.0002012.05.10 20:0179.9480.000.000.000.98
46415482012.05.10 19:41sell0.05usdjpy79.9820.0000.0002012.05.10 20:0179.9470.000.000.002.19
46415892012.05.10 19:42sell0.08usdjpy79.9770.0000.0002012.05.10 20:0179.9450.000.000.003.20
46416172012.05.10 19:43sell0.12usdjpy79.9860.0000.0002012.05.10 20:0179.9400.000.000.006.91
46416452012.05.10 19:44sell0.18usdjpy79.9970.0000.0002012.05.10 20:0179.9430.000.000.0012.16
46417242012.05.10 19:45sell0.27usdjpy79.9900.0000.0002012.05.10 20:0179.9460.000.000.0014.86
46425082012.05.10 20:03buy0.01usdjpy79.8960.0000.0002012.05.10 20:1579.9410.000.000.000.56
46482872012.05.10 22:29sell0.01usdjpy79.9850.0000.0002012.05.10 22:5179.9640.000.000.000.26
46483792012.05.10 22:30sell0.02usdjpy79.9880.0000.0002012.05.10 22:5179.9620.000.000.000.65
46508872012.05.10 23:55buy0.01usdjpy79.9400.0000.0002012.05.11 01:1679.9300.000.00-0.01-0.13
46508942012.05.10 23:56buy0.02usdjpy79.9370.0000.0002012.05.11 01:1679.9310.000.00-0.01-0.15
46509402012.05.10 23:57buy0.03usdjpy79.9290.0000.0002012.05.11 01:1679.9310.000.00-0.020.08
46509632012.05.10 23:58buy0.05usdjpy79.9240.0000.0002012.05.11 01:1679.9310.000.00-0.030.44
  0.00 0.00 -0.30 107.65
Closed P/L: 107.35
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 107.35 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 107.36 Equity: 10 107.36 Free Margin: 10 107.36
 
Details:
Graph
Gross Profit: 137.91 Gross Loss: 30.56 Total Net Profit: 107.35
Profit Factor: 4.51 Expected Payoff: 2.10  
Absolute Drawdown: 0.06 Maximal Drawdown: 29.79 (0.30%) Relative Drawdown: 0.30% (29.79)
 
Total Trades: 51 Short Positions (won %): 41 (80.49%) Long Positions (won %): 10 (30.00%)
Profit Trades (% of total): 36 (70.59%) Loss trades (% of total): 15 (29.41%)
Largest profit trade: 23.87 loss trade: -11.66
Average profit trade: 3.83 loss trade: -2.04
Maximum consecutive wins ($): 17 (92.57) consecutive losses ($): 9 (-29.74)
Maximal consecutive profit (count): 92.57 (17) consecutive loss (count): -29.74 (9)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 3