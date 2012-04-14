Alpari NZ Limited

Account: 6076775 Name: digital_martingale Currency: USD 2012 May 25, 14:25
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30876892012.04.14 07:26balanceDeposit15 000.00
31284232012.04.16 14:00buy0.01gbpjpy127.880128.107128.3732012.04.17 11:20128.1070.000.00-0.002.82
31284892012.04.16 14:00buy0.01audjpy83.59783.89284.1032012.04.17 18:0484.1030.000.000.116.26
31313142012.04.16 14:59sell0.01usdcad0.999850.992950.990862012.04.17 16:080.990860.000.000.019.07
31379022012.04.16 16:21buy0.01cadjpy80.89081.09981.3332012.04.17 16:0581.3330.000.000.015.49
31399742012.04.16 16:45buy0.02cadjpy80.68981.10181.3332012.04.17 16:0581.3330.000.000.0115.97
31401282012.04.16 16:46buy0.02gbpjpy127.676128.108128.3732012.04.17 11:20128.1080.000.00-0.0010.73
31407252012.04.16 16:52buy0.02audjpy83.40883.61684.1032012.04.17 15:1783.6160.000.000.215.16
31428882012.04.16 17:14buy0.03cadjpy80.48574.89081.3332012.04.17 11:5980.8160.000.000.0212.31
31431002012.04.16 17:15buy0.03gbpjpy127.473121.880128.3732012.04.16 17:48127.5660.000.000.003.46
31431352012.04.16 17:15buy0.03audjpy83.20377.59784.1032012.04.17 12:0083.5410.000.000.3212.57
31432122012.04.16 17:16buy0.05gbpjpy127.273121.880128.3732012.04.16 17:48127.5660.000.000.0018.20
31432532012.04.16 17:16buy0.05cadjpy80.23374.89081.3332012.04.17 10:2880.5590.000.000.0420.24
31453622012.04.16 17:37sell0.02usdcad1.001860.992920.990862012.04.17 16:080.990860.000.000.0222.20
31819462012.04.17 08:05buy0.05audjpy83.00377.59784.1032012.04.17 10:5583.2930.000.000.0018.00
32442592012.04.17 18:00sell0.01gbpusd1.592501.652501.610052012.05.09 12:401.610050.000.00-0.67-17.55
32450462012.04.17 18:04sell0.01eurusd1.315281.310881.304282012.04.18 10:471.310880.000.00-0.024.40
32582682012.04.17 21:14sell0.02gbpusd1.594501.591661.583502012.04.18 10:501.591660.000.00-0.075.68
33024912012.04.18 11:30sell0.02gbpusd1.596551.652501.610052012.05.09 12:401.610050.000.00-1.27-27.00
33036552012.04.18 11:38sell0.03gbpusd1.598561.652501.610052012.05.09 12:401.610050.000.00-1.91-34.47
33363622012.04.18 17:08sell0.05gbpusd1.600571.652501.610052012.05.09 12:401.610050.000.00-3.18-47.40
33409662012.04.18 17:43sell0.09gbpusd1.602591.652501.610052012.05.09 12:401.610050.000.00-5.72-67.14
33804982012.04.19 09:59sell0.15gbpusd1.604651.652501.595672012.04.19 14:351.601730.000.000.0043.80
33828472012.04.19 10:10sell0.25gbpusd1.606671.652501.595672012.04.19 13:221.603780.000.000.0072.25
34130382012.04.19 14:35sell0.01usdcad0.992080.987180.985142012.04.25 16:060.985140.000.000.037.04
34292732012.04.19 17:05sell0.02usdcad0.994090.991870.985102012.04.20 20:330.991870.000.000.014.48
34480162012.04.19 21:35sell0.03usdcad0.996101.052080.985102012.04.20 13:380.992270.000.000.0211.58
35485522012.04.23 07:19sell0.15gbpusd1.612201.610031.601202012.04.23 11:351.610030.000.000.0032.55
35585032012.04.23 09:56sell0.02usdcad0.994140.990820.985142012.04.24 15:300.990820.000.000.016.70
35666542012.04.23 11:01sell0.03usdcad0.996141.052080.985142012.04.23 21:470.992310.000.000.0011.58
36309322012.04.24 10:03sell0.15gbpusd1.614201.610281.605212012.04.25 13:031.610280.000.00-0.4158.80
36495412012.04.24 14:37sell0.25gbpusd1.616211.612131.605212012.04.25 11:301.609880.000.00-0.68158.25
36943332012.04.25 09:23sell0.01cadjpy82.42582.20081.7182012.04.26 16:3882.2000.000.00-0.132.78
36968472012.04.25 10:02sell0.01gbpjpy131.388130.766130.2882012.04.25 11:49130.7660.000.000.007.66
37134402012.04.25 13:02sell0.01audjpy83.95583.48183.2602012.04.30 16:4483.2600.000.00-0.708.69
37294252012.04.25 16:22sell0.02cadjpy82.61782.40281.7182012.04.26 14:2782.4020.000.00-0.255.31
37454692012.04.25 19:32sell0.02audjpy84.16083.94783.0602012.04.26 14:3483.9470.000.00-0.845.26
37520022012.04.25 21:00sell0.03cadjpy82.81888.42881.7182012.04.26 12:3182.4710.000.00-0.3812.86
38516832012.04.27 06:52sell0.02audjpy84.36083.84183.2602012.04.27 08:1783.8410.000.000.0012.84
41141272012.05.02 12:09sell0.15gbpusd1.621051.618211.610052012.05.02 16:481.618210.000.000.0042.60
42906392012.05.04 15:29buy0.02gbpjpy129.484129.760130.3802012.05.04 15:35129.7600.000.000.006.88
42911892012.05.04 15:30buy0.03gbpjpy129.280123.685130.3802012.05.04 15:32129.6170.000.000.0012.61
43649822012.05.07 08:00buy0.01usdjpy79.78780.34680.6872012.05.16 17:5780.3460.000.00-0.076.96
45228002012.05.09 12:00buy0.01audusd1.006331.009801.013302012.05.10 06:011.009800.000.000.263.47
45261582012.05.09 12:40buy0.01gbpusd1.610061.613241.619052012.05.09 22:211.613240.000.000.003.18
45314472012.05.09 14:04buy0.02usdjpy79.58779.80880.6872012.05.11 08:4179.8080.000.00-0.105.54
45378512012.05.09 15:18buy0.02nzdusd0.784080.786680.793082012.05.10 11:080.786680.000.000.235.20
45380802012.05.09 15:20buy0.02audusd1.004300.946331.013302012.05.09 18:361.006150.000.000.003.70
45383122012.05.09 15:20buy0.02gbpusd1.608051.613251.619052012.05.09 22:211.613250.000.000.0010.40
45481072012.05.09 17:16buy0.03nzdusd0.782080.726140.793082012.05.09 20:420.785950.000.000.0011.61
45488282012.05.09 17:23buy0.03audusd1.002300.946331.013302012.05.09 18:361.006150.000.000.0011.55
45717382012.05.09 23:53buy0.01gbpusd1.613391.616111.620342012.05.10 17:341.616110.000.00-0.122.72
45717592012.05.09 23:53buy0.02eurusd1.293031.295831.304032012.05.10 17:561.295830.000.00-0.165.60
45947772012.05.10 11:01buy0.02gbpusd1.611391.616111.620342012.05.10 17:341.616110.000.000.009.44
45993852012.05.10 11:53buy0.03gbpusd1.609341.553391.620342012.05.10 14:001.613220.000.000.0011.64
46584932012.05.11 04:32buy0.02eurusd1.291031.293571.302032012.05.11 13:581.293570.000.000.005.08
47952092012.05.14 16:38buy0.09eurusd1.282901.235051.293902012.05.15 10:111.286030.000.00-0.2728.17
48158322012.05.14 21:00buy0.01audjpy79.75879.96180.4552012.05.16 15:5379.9610.000.000.182.52
48223502012.05.14 23:37buy0.02audjpy79.55779.84580.6572012.05.15 11:1779.8450.000.000.187.21
48315332012.05.15 04:14buy0.05audusd0.995730.941771.006732012.05.15 08:520.998890.000.000.0015.80
49460052012.05.16 10:37buy0.02audjpy79.35579.96280.4552012.05.16 15:5279.9620.000.000.0015.09
53650912012.05.22 12:03sell0.03usdjpy79.82285.40978.9232012.05.23 09:0379.4820.000.00-0.0512.83
54116432012.05.22 21:09sell0.05usdjpy80.02385.40978.9232012.05.23 05:3779.7270.000.00-0.0818.56
54910142012.05.23 17:17buy0.02gbpusd1.570381.512431.575282012.05.24 11:571.567240.000.00-0.23-6.28
55090352012.05.23 19:15buy0.03gbpusd1.568381.512431.575282012.05.24 11:571.567240.000.00-0.35-3.42
55650222012.05.24 10:36buy0.05gbpusd1.566341.512431.575282012.05.24 11:571.567240.000.000.004.50
55702402012.05.24 11:03buy0.09gbpusd1.564281.512431.575282012.05.24 11:571.567240.000.000.0026.64
55722892012.05.24 11:24sell0.03usdcad1.027991.083991.016992012.05.24 13:191.024090.000.000.0011.42
  0.00 0.00 -15.97 732.65
Closed P/L: 716.68
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
47386932012.05.14 04:49buy0.01audusd1.001770.941771.00673 0.979300.000.001.08-22.47
47574302012.05.14 10:15buy0.02audusd0.999740.941771.00673 0.979300.000.002.17-40.88
47647682012.05.14 11:16buy0.03audusd0.997730.941771.00673 0.979300.000.003.25-55.29
45594462012.05.09 20:00buy0.01eurusd1.295051.235051.29390 1.257870.000.00-0.49-37.18
47296502012.05.14 00:30buy0.02eurusd1.289021.235051.29390 1.257870.000.00-0.64-62.30
47649362012.05.14 11:18buy0.03eurusd1.287021.235051.29390 1.257870.000.00-0.95-87.45
47883162012.05.14 15:31buy0.05eurusd1.284911.235051.29390 1.257870.000.00-1.59-135.20
42701722012.05.04 10:20buy0.01gbpjpy129.685123.685130.380 124.7500.000.00-0.04-62.08
54880242012.05.23 17:00buy0.01gbpusd1.572431.512431.57528 1.569290.000.00-0.16-3.14
45135782012.05.09 10:01buy0.01nzdusd0.786140.726140.79308 0.757730.000.000.73-28.41
55312272012.05.23 23:00sell0.01usdcad1.023991.083991.01699 1.026750.000.000.04-2.69
55389822012.05.24 02:50sell0.02usdcad1.025991.083991.01699 1.026750.000.000.02-1.48
53406862012.05.22 02:53sell0.01usdjpy79.40985.40978.923 79.5130.000.00-0.08-1.31
53616642012.05.22 11:40sell0.02usdjpy79.61085.40978.923 79.5130.000.00-0.162.44
  0.00 0.00 3.19 -537.44
 Floating P/L: -534.25
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 15 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 716.68 Floating P/L: -534.25 Margin: 60.26
Balance: 15 716.68 Equity: 15 182.43 Free Margin: 15 122.17
 
Details:
Graph
Gross Profit: 933.26 Gross Loss: 216.58 Total Net Profit: 716.68
Profit Factor: 4.31 Expected Payoff: 10.70  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 206.30 (1.31%) Relative Drawdown: 1.31% (206.30)
 
Total Trades: 67 Short Positions (won %): 30 (83.33%) Long Positions (won %): 37 (94.59%)
Profit Trades (% of total): 60 (89.55%) Loss trades (% of total): 7 (10.45%)
Largest profit trade: 157.58 loss trade: -72.86
Average profit trade: 15.55 loss trade: -30.94
Maximum consecutive wins ($): 36 (694.43) consecutive losses ($): 5 (-206.30)
Maximal consecutive profit (count): 694.43 (36) consecutive loss (count): -206.30 (5)
Average consecutive wins: 20 consecutive losses: 4