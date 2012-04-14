|Account: 6076775
|Name: digital_martingale
|Currency: USD
|2012 May 18, 13:39
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3087689
|2012.04.14 07:26
|balance
|Deposit
|15 000.00
|3128423
|2012.04.16 14:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.880
|128.107
|128.373
|2012.04.17 11:20
|128.107
|0.00
|0.00
|-0.00
|2.82
|3128489
|2012.04.16 14:00
|buy
|0.01
|audjpy
|83.597
|83.892
|84.103
|2012.04.17 18:04
|84.103
|0.00
|0.00
|0.11
|6.26
|3131314
|2012.04.16 14:59
|sell
|0.01
|usdcad
|0.99985
|0.99295
|0.99086
|2012.04.17 16:08
|0.99086
|0.00
|0.00
|0.01
|9.07
|3137902
|2012.04.16 16:21
|buy
|0.01
|cadjpy
|80.890
|81.099
|81.333
|2012.04.17 16:05
|81.333
|0.00
|0.00
|0.01
|5.49
|3139974
|2012.04.16 16:45
|buy
|0.02
|cadjpy
|80.689
|81.101
|81.333
|2012.04.17 16:05
|81.333
|0.00
|0.00
|0.01
|15.97
|3140128
|2012.04.16 16:46
|buy
|0.02
|gbpjpy
|127.676
|128.108
|128.373
|2012.04.17 11:20
|128.108
|0.00
|0.00
|-0.00
|10.73
|3140725
|2012.04.16 16:52
|buy
|0.02
|audjpy
|83.408
|83.616
|84.103
|2012.04.17 15:17
|83.616
|0.00
|0.00
|0.21
|5.16
|3142888
|2012.04.16 17:14
|buy
|0.03
|cadjpy
|80.485
|74.890
|81.333
|2012.04.17 11:59
|80.816
|0.00
|0.00
|0.02
|12.31
|3143100
|2012.04.16 17:15
|buy
|0.03
|gbpjpy
|127.473
|121.880
|128.373
|2012.04.16 17:48
|127.566
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|3143135
|2012.04.16 17:15
|buy
|0.03
|audjpy
|83.203
|77.597
|84.103
|2012.04.17 12:00
|83.541
|0.00
|0.00
|0.32
|12.57
|3143212
|2012.04.16 17:16
|buy
|0.05
|gbpjpy
|127.273
|121.880
|128.373
|2012.04.16 17:48
|127.566
|0.00
|0.00
|0.00
|18.20
|3143253
|2012.04.16 17:16
|buy
|0.05
|cadjpy
|80.233
|74.890
|81.333
|2012.04.17 10:28
|80.559
|0.00
|0.00
|0.04
|20.24
|3145362
|2012.04.16 17:37
|sell
|0.02
|usdcad
|1.00186
|0.99292
|0.99086
|2012.04.17 16:08
|0.99086
|0.00
|0.00
|0.02
|22.20
|3181946
|2012.04.17 08:05
|buy
|0.05
|audjpy
|83.003
|77.597
|84.103
|2012.04.17 10:55
|83.293
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|3244259
|2012.04.17 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59250
|1.65250
|1.61005
|2012.05.09 12:40
|1.61005
|0.00
|0.00
|-0.67
|-17.55
|3245046
|2012.04.17 18:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31528
|1.31088
|1.30428
|2012.04.18 10:47
|1.31088
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.40
|3258268
|2012.04.17 21:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59450
|1.59166
|1.58350
|2012.04.18 10:50
|1.59166
|0.00
|0.00
|-0.07
|5.68
|3302491
|2012.04.18 11:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59655
|1.65250
|1.61005
|2012.05.09 12:40
|1.61005
|0.00
|0.00
|-1.27
|-27.00
|3303655
|2012.04.18 11:38
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59856
|1.65250
|1.61005
|2012.05.09 12:40
|1.61005
|0.00
|0.00
|-1.91
|-34.47
|3336362
|2012.04.18 17:08
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.60057
|1.65250
|1.61005
|2012.05.09 12:40
|1.61005
|0.00
|0.00
|-3.18
|-47.40
|3340966
|2012.04.18 17:43
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.60259
|1.65250
|1.61005
|2012.05.09 12:40
|1.61005
|0.00
|0.00
|-5.72
|-67.14
|3380498
|2012.04.19 09:59
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.60465
|1.65250
|1.59567
|2012.04.19 14:35
|1.60173
|0.00
|0.00
|0.00
|43.80
|3382847
|2012.04.19 10:10
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.60667
|1.65250
|1.59567
|2012.04.19 13:22
|1.60378
|0.00
|0.00
|0.00
|72.25
|3413038
|2012.04.19 14:35
|sell
|0.01
|usdcad
|0.99208
|0.98718
|0.98514
|2012.04.25 16:06
|0.98514
|0.00
|0.00
|0.03
|7.04
|3429273
|2012.04.19 17:05
|sell
|0.02
|usdcad
|0.99409
|0.99187
|0.98510
|2012.04.20 20:33
|0.99187
|0.00
|0.00
|0.01
|4.48
|3448016
|2012.04.19 21:35
|sell
|0.03
|usdcad
|0.99610
|1.05208
|0.98510
|2012.04.20 13:38
|0.99227
|0.00
|0.00
|0.02
|11.58
|3548552
|2012.04.23 07:19
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.61220
|1.61003
|1.60120
|2012.04.23 11:35
|1.61003
|0.00
|0.00
|0.00
|32.55
|3558503
|2012.04.23 09:56
|sell
|0.02
|usdcad
|0.99414
|0.99082
|0.98514
|2012.04.24 15:30
|0.99082
|0.00
|0.00
|0.01
|6.70
|3566654
|2012.04.23 11:01
|sell
|0.03
|usdcad
|0.99614
|1.05208
|0.98514
|2012.04.23 21:47
|0.99231
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|3630932
|2012.04.24 10:03
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.61420
|1.61028
|1.60521
|2012.04.25 13:03
|1.61028
|0.00
|0.00
|-0.41
|58.80
|3649541
|2012.04.24 14:37
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.61621
|1.61213
|1.60521
|2012.04.25 11:30
|1.60988
|0.00
|0.00
|-0.68
|158.25
|3694333
|2012.04.25 09:23
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.425
|82.200
|81.718
|2012.04.26 16:38
|82.200
|0.00
|0.00
|-0.13
|2.78
|3696847
|2012.04.25 10:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.388
|130.766
|130.288
|2012.04.25 11:49
|130.766
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|3713440
|2012.04.25 13:02
|sell
|0.01
|audjpy
|83.955
|83.481
|83.260
|2012.04.30 16:44
|83.260
|0.00
|0.00
|-0.70
|8.69
|3729425
|2012.04.25 16:22
|sell
|0.02
|cadjpy
|82.617
|82.402
|81.718
|2012.04.26 14:27
|82.402
|0.00
|0.00
|-0.25
|5.31
|3745469
|2012.04.25 19:32
|sell
|0.02
|audjpy
|84.160
|83.947
|83.060
|2012.04.26 14:34
|83.947
|0.00
|0.00
|-0.84
|5.26
|3752002
|2012.04.25 21:00
|sell
|0.03
|cadjpy
|82.818
|88.428
|81.718
|2012.04.26 12:31
|82.471
|0.00
|0.00
|-0.38
|12.86
|3851683
|2012.04.27 06:52
|sell
|0.02
|audjpy
|84.360
|83.841
|83.260
|2012.04.27 08:17
|83.841
|0.00
|0.00
|0.00
|12.84
|4114127
|2012.05.02 12:09
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.62105
|1.61821
|1.61005
|2012.05.02 16:48
|1.61821
|0.00
|0.00
|0.00
|42.60
|4290639
|2012.05.04 15:29
|buy
|0.02
|gbpjpy
|129.484
|129.760
|130.380
|2012.05.04 15:35
|129.760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|4291189
|2012.05.04 15:30
|buy
|0.03
|gbpjpy
|129.280
|123.685
|130.380
|2012.05.04 15:32
|129.617
|0.00
|0.00
|0.00
|12.61
|4364982
|2012.05.07 08:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.787
|80.346
|80.687
|2012.05.16 17:57
|80.346
|0.00
|0.00
|-0.07
|6.96
|4522800
|2012.05.09 12:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.00633
|1.00980
|1.01330
|2012.05.10 06:01
|1.00980
|0.00
|0.00
|0.26
|3.47
|4526158
|2012.05.09 12:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61006
|1.61324
|1.61905
|2012.05.09 22:21
|1.61324
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|4531447
|2012.05.09 14:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.587
|79.808
|80.687
|2012.05.11 08:41
|79.808
|0.00
|0.00
|-0.10
|5.54
|4537851
|2012.05.09 15:18
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.78408
|0.78668
|0.79308
|2012.05.10 11:08
|0.78668
|0.00
|0.00
|0.23
|5.20
|4538080
|2012.05.09 15:20
|buy
|0.02
|audusd
|1.00430
|0.94633
|1.01330
|2012.05.09 18:36
|1.00615
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|4538312
|2012.05.09 15:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60805
|1.61325
|1.61905
|2012.05.09 22:21
|1.61325
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|4548107
|2012.05.09 17:16
|buy
|0.03
|nzdusd
|0.78208
|0.72614
|0.79308
|2012.05.09 20:42
|0.78595
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|4548828
|2012.05.09 17:23
|buy
|0.03
|audusd
|1.00230
|0.94633
|1.01330
|2012.05.09 18:36
|1.00615
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|4571738
|2012.05.09 23:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61339
|1.61611
|1.62034
|2012.05.10 17:34
|1.61611
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.72
|4571759
|2012.05.09 23:53
|buy
|0.02
|eurusd
|1.29303
|1.29583
|1.30403
|2012.05.10 17:56
|1.29583
|0.00
|0.00
|-0.16
|5.60
|4594777
|2012.05.10 11:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61139
|1.61611
|1.62034
|2012.05.10 17:34
|1.61611
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|4599385
|2012.05.10 11:53
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60934
|1.55339
|1.62034
|2012.05.10 14:00
|1.61322
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|4658493
|2012.05.11 04:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.29103
|1.29357
|1.30203
|2012.05.11 13:58
|1.29357
|0.00
|0.00
|0.00
|5.08
|4795209
|2012.05.14 16:38
|buy
|0.09
|eurusd
|1.28290
|1.23505
|1.29390
|2012.05.15 10:11
|1.28603
|0.00
|0.00
|-0.27
|28.17
|4815832
|2012.05.14 21:00
|buy
|0.01
|audjpy
|79.758
|79.961
|80.455
|2012.05.16 15:53
|79.961
|0.00
|0.00
|0.18
|2.52
|4822350
|2012.05.14 23:37
|buy
|0.02
|audjpy
|79.557
|79.845
|80.657
|2012.05.15 11:17
|79.845
|0.00
|0.00
|0.18
|7.21
|4831533
|2012.05.15 04:14
|buy
|0.05
|audusd
|0.99573
|0.94177
|1.00673
|2012.05.15 08:52
|0.99889
|0.00
|0.00
|0.00
|15.80
|4946005
|2012.05.16 10:37
|buy
|0.02
|audjpy
|79.355
|79.962
|80.455
|2012.05.16 15:52
|79.962
|0.00
|0.00
|0.00
|15.09
|0.00
|0.00
|-15.26
|668.40
|Closed P/L:
|653.14
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4738693
|2012.05.14 04:49
|buy
|0.01
|audusd
|1.00177
|0.94177
|1.00673
|0.98658
|0.00
|0.00
|0.51
|-15.19
|4757430
|2012.05.14 10:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.99974
|0.94177
|1.00673
|0.98658
|0.00
|0.00
|1.02
|-26.32
|4764768
|2012.05.14 11:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.99773
|0.94177
|1.00673
|0.98658
|0.00
|0.00
|1.53
|-33.45
|4559446
|2012.05.09 20:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29505
|1.23505
|1.29390
|1.26956
|0.00
|0.00
|-0.34
|-25.49
|4729650
|2012.05.14 00:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28902
|1.23505
|1.29390
|1.26956
|0.00
|0.00
|-0.34
|-38.92
|4764936
|2012.05.14 11:18
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28702
|1.23505
|1.29390
|1.26956
|0.00
|0.00
|-0.52
|-52.38
|4788316
|2012.05.14 15:31
|buy
|0.05
|eurusd
|1.28491
|1.23505
|1.29390
|1.26956
|0.00
|0.00
|-0.86
|-76.75
|4270172
|2012.05.04 10:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.685
|123.685
|130.380
|125.411
|0.00
|0.00
|-0.03
|-53.86
|4513578
|2012.05.09 10:01
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.78614
|0.72614
|0.79308
|0.75914
|0.00
|0.00
|0.43
|-27.00
|0.00
|0.00
|1.39
|-349.36
|Floating P/L:
|-347.97
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|15 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|653.14
|Floating P/L:
|-347.97
|Margin:
|45.11
|Balance:
|15 653.14
|Equity:
|15 305.17
|Free Margin:
|15 260.06
|Details:
|Gross Profit:
|859.44
|Gross Loss:
|206.30
|Total Net Profit:
|653.14
|Profit Factor:
|4.17
|Expected Payoff:
|10.89
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|206.30 (1.31%)
|Relative Drawdown:
|1.31% (206.30)
|Total Trades:
|60
|Short Positions (won %):
|27 (81.48%)
|Long Positions (won %):
|33 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|55 (91.67%)
|Loss trades (% of total):
|5 (8.33%)
|Largest
|profit trade:
|157.58
|loss trade:
|-72.86
|Average
|profit trade:
|15.63
|loss trade:
|-41.26
|Maximum
|consecutive wins ($):
|36 (694.43)
|consecutive losses ($):
|5 (-206.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|694.43 (36)
|consecutive loss (count):
|-206.30 (5)
|Average
|consecutive wins:
|28
|consecutive losses:
|5