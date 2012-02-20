Alpari NZ Limited

Account: 8125268 Name: T3Digital Currency: USD 2012 April 20, 15:50
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
13226886742012.02.20 07:37balanceDeposit5 000.00
13227054112012.02.20 17:00sell0.01cadjpy79.9750.00078.8712012.02.23 17:2180.397-0.060.00-0.26-5.26
13227087522012.02.20 19:06sell0.02cadjpy80.1760.00079.0762012.02.23 17:2180.388-0.120.00-0.52-5.28
13227097312012.02.20 20:00sell0.01gbpusd1.584661.581251.566252012.02.21 14:221.58125-0.060.00-0.053.41
13227635002012.02.22 09:00sell0.03cadjpy80.3810.00079.2762012.02.23 17:2180.389-0.180.00-0.47-0.30
13227718902012.02.22 12:00sell0.01gbpusd1.570220.000001.559262012.02.22 15:081.56739-0.060.000.002.83
13227728712012.02.22 12:32sell0.02gbpusd1.572101.569101.554102012.02.22 15:081.56739-0.120.000.009.42
13227782422012.02.22 15:08sell0.01gbpusd1.567360.000001.556342012.02.23 17:221.56985-0.060.00-0.13-2.49
13227989062012.02.23 08:59sell0.02gbpusd1.569340.000001.558362012.02.23 17:221.56986-0.120.000.00-1.04
13228040042012.02.23 11:34sell0.03gbpusd1.571420.000001.560352012.02.23 17:221.56984-0.180.000.004.74
13228105592012.02.23 15:31sell0.05cadjpy80.5820.00079.4812012.02.23 17:2180.388-0.300.000.0012.09
13228114242012.02.23 16:00buy0.01audjpy85.9280.00087.0282012.02.24 06:4986.199-0.060.000.053.38
13228130502012.02.23 16:36buy0.02audjpy85.73086.04687.5462012.02.24 06:4986.197-0.120.000.1111.64
13228186072012.02.23 20:09buy0.03audjpy85.53386.04887.5482012.02.24 06:4986.197-0.180.000.1624.81
13229541942012.02.28 12:00buy0.01cadjpy81.0780.00082.1802012.02.29 05:1580.989-0.060.00-0.00-1.11
13229555182012.02.28 12:28buy0.02cadjpy80.8620.00081.9772012.02.29 05:1580.989-0.120.00-0.013.16
13229641262012.02.28 15:33buy0.03cadjpy80.66080.98482.4842012.02.29 05:1580.984-0.180.00-0.0112.08
13229760332012.02.28 19:00buy0.01gbpusd1.588591.591761.606762012.02.29 06:421.59326-0.060.00-0.034.67
13229867312012.02.29 09:00sell0.01cadjpy81.0200.00079.9122012.03.01 07:2681.863-0.060.00-0.16-10.41
13229909432012.02.29 11:56sell0.02cadjpy81.2250.00080.1202012.03.01 07:2681.861-0.120.00-0.32-15.72
13229974932012.02.29 14:07sell0.03cadjpy81.4240.00080.3252012.03.01 07:2681.857-0.180.00-0.49-16.05
13230055152012.02.29 17:18sell0.05cadjpy81.6380.00080.5252012.03.01 07:2581.856-0.300.00-0.81-13.47
13230089382012.02.29 17:57sell0.08cadjpy81.8330.00080.7392012.03.01 07:2581.849-0.480.00-1.30-1.58
13230090942012.02.29 17:59sell0.13cadjpy82.0520.00080.9352012.03.01 07:2581.853-0.780.00-2.1131.98
13230132812012.02.29 18:54sell0.21cadjpy82.24981.97380.4732012.03.01 07:2581.849-1.260.00-3.41103.83
13230177512012.02.29 21:00sell0.01gbpusd1.593940.000001.582942012.03.01 07:251.59316-0.060.00-0.150.78
13231050492012.03.05 08:00sell0.01cadjpy82.0520.00080.9522012.03.05 10:4881.859-0.060.000.002.37
13231050502012.03.05 08:00sell0.01audjpy87.0260.00085.9292012.03.05 10:4886.847-0.060.000.002.20
13231244212012.03.05 16:00buy0.01gbpusd1.586780.000001.597802012.03.07 11:441.57378-0.060.00-0.06-13.00
13231456502012.03.06 09:37buy0.02gbpusd1.584830.000001.595752012.03.07 11:441.57378-0.120.00-0.07-22.10
13231468592012.03.06 10:05buy0.03gbpusd1.582790.000001.593812012.03.07 11:441.57378-0.180.00-0.10-27.03
13231498222012.03.06 11:28buy0.05gbpusd1.580160.000001.591792012.03.07 11:441.57378-0.300.00-0.17-31.90
13231519522012.03.06 11:58buy0.08gbpusd1.578040.000001.589132012.03.07 11:451.57378-0.480.00-0.27-34.08
13231531482012.03.06 12:16buy0.13gbpusd1.575890.000001.587032012.03.07 11:451.57380-0.780.00-0.44-27.17
13231673612012.03.06 17:25buy0.21gbpusd1.573890.000001.584842012.03.07 11:451.57378-1.260.00-0.71-2.31
13231698612012.03.06 18:31buy0.34gbpusd1.571650.000001.582892012.03.07 11:451.57380-2.040.00-1.1673.10
13233221682012.03.12 08:00sell0.01cadjpy82.8650.00081.7602012.03.15 13:4383.969-0.060.00-0.26-13.25
13233297142012.03.12 11:20sell0.02cadjpy83.0650.00081.9652012.03.15 13:4383.969-0.120.00-0.52-21.69
13233404392012.03.12 16:00sell0.01audjpy86.2870.00085.1892012.03.13 07:3486.637-0.060.00-0.19-4.27
13233510922012.03.12 22:12sell0.02audjpy86.4940.00085.3882012.03.13 07:3486.630-0.120.00-0.39-3.31
13233583142012.03.13 07:00sell0.03audjpy86.89086.62485.1242012.03.13 07:3486.627-0.180.000.009.61
13233643872012.03.13 10:20sell0.03cadjpy83.2710.00082.1692012.03.15 13:4383.971-0.180.00-0.62-25.19
13233657062012.03.13 10:56sell0.05cadjpy83.4760.00082.3722012.03.15 13:4383.969-0.300.00-1.03-29.57
13233742632012.03.13 14:40sell0.08cadjpy83.6790.00082.5792012.03.15 13:4383.969-0.480.00-1.65-27.84
13233897002012.03.13 21:11sell0.13cadjpy83.8830.00082.7842012.03.15 13:4383.964-0.780.00-2.69-12.63
13233997142012.03.14 07:00sell0.21cadjpy84.1190.00083.0272012.03.15 13:4383.964-1.260.00-3.3039.05
13234136042012.03.14 13:03sell0.34cadjpy84.31784.03982.5392012.03.15 13:4383.963-2.040.00-5.34144.42
13234208362012.03.14 15:42sell0.55cadjpy84.51784.03982.5392012.03.15 13:4283.954-3.300.00-8.64371.54
13234286362012.03.14 18:00sell0.01gbpusd1.568460.000001.557462012.03.14 21:371.56745-0.060.000.001.01
13234311562012.03.14 18:52sell0.02gbpusd1.570381.568331.553332012.03.14 21:371.56726-0.120.000.006.24
13234712872012.03.15 13:43sell0.01cadjpy83.9600.00082.8562012.03.15 15:5583.896-0.060.000.000.77
13234740462012.03.15 14:20sell0.02cadjpy84.16183.87882.3782012.03.15 15:5583.895-0.120.000.006.38
13234819272012.03.15 15:55sell0.01cadjpy83.8830.00082.7812012.03.16 16:3684.029-0.060.00-0.05-1.75
13234823242012.03.15 16:00sell0.01audjpy87.5790.00086.4562012.03.19 14:2288.063-0.060.00-0.38-5.82
13234924462012.03.15 18:08sell0.02audjpy87.7810.00086.6792012.03.19 14:2288.059-0.120.00-0.77-6.69
13234933032012.03.15 18:18sell0.02cadjpy84.0890.00082.9832012.03.16 16:3684.028-0.120.00-0.101.46
13235245592012.03.16 07:06sell0.03audjpy87.9840.00086.8822012.03.19 14:2288.065-0.180.00-0.59-2.92
13235352712012.03.16 10:29sell0.03cadjpy84.29584.02882.5282012.03.16 16:3684.024-0.180.000.009.76
13235373352012.03.16 10:58sell0.05audjpy88.1890.00087.0932012.03.19 14:2288.065-0.300.00-0.987.46
13235441382012.03.16 13:35sell0.05cadjpy84.50384.02482.5242012.03.16 16:3684.024-0.300.000.0028.73
13235448922012.03.16 14:03sell0.08audjpy88.38688.06686.5662012.03.19 14:2288.068-0.480.00-1.5630.59
13236000492012.03.19 20:00buy0.01audjpy88.5640.00089.6622012.03.21 01:3287.611-0.060.000.13-11.39
13236000692012.03.19 20:00buy0.01cadjpy84.5300.00085.6362012.03.21 02:0984.293-0.060.000.01-2.83
13236035882012.03.19 21:57buy0.02audjpy88.3620.00089.4622012.03.21 01:3287.613-0.120.000.26-17.90
13236137822012.03.20 07:05buy0.03audjpy88.1610.00089.2612012.03.21 01:3287.611-0.180.000.16-19.72
13236194282012.03.20 09:36buy0.05audjpy87.9710.00089.0562012.03.21 01:3287.614-0.300.000.26-21.34
13236317912012.03.20 13:10buy0.08audjpy87.7730.00088.8702012.03.21 01:3287.611-0.480.000.42-15.49
13236318862012.03.20 13:13buy0.02cadjpy84.3320.00085.4302012.03.21 02:0984.290-0.120.00-0.01-1.01
13236377922012.03.20 15:42buy0.03cadjpy84.1430.00085.2302012.03.21 02:0984.287-0.180.00-0.015.17
13236379142012.03.20 15:43buy0.13audjpy87.5710.00088.6702012.03.21 01:3287.611-0.780.000.686.22
13236381452012.03.20 15:46buy0.05cadjpy83.94784.29585.7952012.03.21 02:0984.294-0.300.00-0.0220.76
13236417102012.03.20 16:25buy0.21audjpy87.37087.61689.1162012.03.21 01:3287.613-1.260.001.1060.99
13236693732012.03.21 11:00buy0.01cadjpy84.8010.00085.9032012.03.26 16:2083.245-0.060.00-0.01-18.83
13236822212012.03.21 16:01buy0.02cadjpy84.5880.00085.6982012.03.26 16:2083.236-0.120.00-0.03-32.72
13236883682012.03.21 17:26buy0.03cadjpy84.3930.00085.4862012.03.26 16:2083.232-0.180.00-0.04-42.15
13236913262012.03.21 19:00sell0.01gbpusd1.585081.579271.564272012.03.22 11:421.57928-0.060.00-0.205.80
13236920732012.03.21 19:35buy0.05cadjpy84.1950.00085.2932012.03.26 16:1983.235-0.300.00-0.07-58.07
13236957222012.03.21 22:28buy0.08cadjpy83.9920.00085.0932012.03.26 16:1983.243-0.480.00-0.11-72.49
13236958392012.03.21 22:30sell0.02gbpusd1.587261.579211.564212012.03.22 11:421.57925-0.120.00-0.4016.02
13237031482012.03.22 07:00sell0.01audjpy86.52385.95384.4532012.03.22 11:4585.950-0.060.000.006.92
13237036112012.03.22 07:29sell0.02audjpy86.72885.94984.4492012.03.22 11:4585.950-0.120.000.0018.78
13237084782012.03.22 10:01buy0.13cadjpy83.7900.00084.8902012.03.26 16:1983.232-0.780.000.05-87.76
13237113102012.03.22 10:32buy0.21cadjpy83.5870.00084.6872012.03.26 16:1983.234-1.260.000.08-89.68
13237119582012.03.22 10:39buy0.34cadjpy83.3350.00084.4402012.03.26 16:1983.237-2.040.000.13-40.31
13237139012012.03.22 11:19buy0.55cadjpy83.1330.00084.2282012.03.26 16:1983.237-3.300.000.2069.19
13237154172012.03.22 11:45sell0.01audjpy85.9350.00084.8342012.03.22 15:2985.964-0.060.000.00-0.35
13237159382012.03.22 12:00sell0.01gbpusd1.579930.000001.568872012.03.22 15:291.57903-0.060.000.000.90
13237202052012.03.22 14:36sell0.02audjpy86.1560.00085.0392012.03.22 15:2985.953-0.120.000.004.89
13237225072012.03.22 15:29buy0.90cadjpy82.9300.00084.0322012.03.26 16:1983.238-5.400.000.33335.29
13239043812012.03.29 13:00sell0.01audjpy85.13684.91783.4172012.03.29 17:1584.787-0.060.000.004.25
13239160142012.03.29 17:15sell0.01audjpy84.7730.00083.6792012.03.30 03:4485.113-0.060.00-0.19-4.15
13239185342012.03.29 18:04sell0.02audjpy84.9610.00083.8752012.03.30 03:4485.113-0.120.00-0.37-3.71
13239208522012.03.29 19:51sell0.03audjpy85.1590.00084.0632012.03.30 03:4485.111-0.180.00-0.561.76
13239233352012.03.29 21:30sell0.05audjpy85.35785.10883.6082012.03.30 03:4485.104-0.300.00-0.9315.43
13239249882012.03.29 22:45sell0.08audjpy85.56585.09583.5952012.03.30 03:4485.099-0.480.00-1.4945.48
13239441552012.03.30 13:00buy0.01cadjpy82.3900.00083.4932012.03.30 17:2682.446-0.040.000.000.69
13239484692012.03.30 15:29buy0.02cadjpy82.18982.44783.9472012.03.30 17:2682.445-0.080.000.006.22
13239551702012.03.30 18:00sell0.01gbpusd1.597940.000001.586832012.04.02 16:421.60127-0.060.00-0.06-3.33
13239591112012.03.30 20:31sell0.02gbpusd1.599990.000001.588952012.04.02 16:421.60127-0.130.00-0.12-2.56
13239702722012.04.02 09:30sell0.03gbpusd1.601940.000001.590992012.04.02 16:421.601250.000.000.002.07
13239707472012.04.02 09:42sell0.05gbpusd1.604031.601271.586272012.04.02 16:421.601250.000.000.0013.90
13239763162012.04.02 11:39sell0.08gbpusd1.605981.601261.586262012.04.02 16:421.601260.000.000.0037.76
13239799102012.04.02 13:00sell0.01audjpy86.03385.47683.9762012.04.02 16:4085.4770.000.000.006.75
13239799402012.04.02 13:00sell0.01cadjpy83.04082.75881.2582012.04.02 15:3282.7580.000.000.003.41
13239849782012.04.02 15:32sell0.01cadjpy82.7450.00081.6482012.04.03 03:0282.5770.000.00-0.042.05
13239886522012.04.02 16:40sell0.01audjpy85.4720.00084.3712012.04.02 18:0985.4500.000.000.000.27
13239897562012.04.02 17:04sell0.02audjpy85.67785.44883.9482012.04.02 18:0985.4490.000.000.005.56
13239926952012.04.02 18:09sell0.01audjpy85.4410.00084.3412012.04.03 03:0185.2620.000.00-0.142.19
13239935002012.04.02 18:26sell0.02audjpy85.64685.25783.7572012.04.03 03:0185.2570.000.00-0.299.52
13239977852012.04.02 21:25sell0.02cadjpy82.94582.57781.0772012.04.03 03:0282.5770.000.00-0.089.01
13240717222012.04.04 15:00sell0.01cadjpy82.7150.00081.6042012.04.05 06:2082.599-0.040.00-0.121.41
13240808562012.04.04 18:11sell0.02cadjpy82.90782.59481.0942012.04.05 06:2082.597-0.080.00-0.257.53
13240839142012.04.04 20:00buy0.01gbpusd1.588040.000001.598972012.04.05 15:171.58468-0.060.00-0.12-3.36
13240954972012.04.05 08:00sell0.01cadjpy82.58382.10180.6012012.04.05 14:5382.103-0.040.000.005.86
13240982632012.04.05 10:00buy0.01audjpy84.7680.00085.8832012.04.05 17:1784.723-0.040.000.00-0.54
13241015562012.04.05 11:32buy0.02audjpy84.5650.00085.6652012.04.05 17:1784.730-0.080.000.004.00
13241044352012.04.05 12:31buy0.02gbpusd1.586000.000001.597022012.04.05 15:171.58468-0.130.000.00-2.64
13241047922012.04.05 12:38buy0.03audjpy84.36184.72686.2262012.04.05 17:1784.732-0.120.000.0013.52
13241054122012.04.05 12:45buy0.03gbpusd1.583980.000001.594982012.04.05 15:171.58473-0.190.000.002.25
13241056282012.04.05 12:45buy0.05audjpy84.16184.73386.2332012.04.05 17:1784.733-0.210.000.0034.73
13241087342012.04.05 14:05buy0.05gbpusd1.581921.584731.599732012.04.05 15:171.58473-0.320.000.0014.05
13241224112012.04.05 19:00buy0.01cadjpy82.9330.00084.0392012.04.09 23:4281.775-0.040.000.01-14.21
13241244502012.04.05 21:00buy0.01audjpy84.8010.00085.9012012.04.09 23:0484.149-0.040.000.21-7.99
13241303542012.04.06 08:00buy0.01gbpusd1.586161.589331.604332012.04.09 23:541.58931-0.060.00-0.033.15
13241362932012.04.06 15:30buy0.02cadjpy82.3680.00083.6462012.04.09 23:4281.767-0.080.000.01-14.75
13241363592012.04.06 15:30buy0.02audjpy84.3350.00085.3792012.04.09 23:0484.154-0.080.000.21-4.44
13241364102012.04.06 15:30buy0.03cadjpy82.1570.00083.2522012.04.09 23:4281.767-0.120.000.02-14.35
13241368962012.04.06 15:31buy0.03audjpy84.1220.00085.2252012.04.09 23:0484.156-0.120.000.321.25
13241372052012.04.06 15:32buy0.05cadjpy81.9390.00083.0572012.04.09 23:4281.767-0.200.000.04-10.55
13241388052012.04.06 15:42buy0.08cadjpy81.6720.00082.8252012.04.09 23:4281.767-0.320.000.069.32
13241393622012.04.06 15:45buy0.05audjpy83.94384.14885.6482012.04.09 23:0484.155-0.210.000.5313.00
13241407992012.04.06 16:04buy0.08audjpy83.77884.15285.6522012.04.09 23:0484.152-0.330.000.8536.67
13241561782012.04.09 10:48buy0.13audjpy83.58084.15285.6522012.04.09 23:0484.152-0.530.000.0091.13
13241566242012.04.09 11:14buy0.13cadjpy81.47081.76983.2692012.04.09 23:4281.769-0.520.000.0047.68
13241636772012.04.09 16:51buy0.21cadjpy81.27081.77283.2722012.04.09 23:4281.771-0.840.000.00129.05
13242058172012.04.10 11:00sell0.01gbpusd1.586571.582961.567962012.04.10 13:391.58300-0.060.000.003.57
13242058292012.04.10 11:00sell0.01cadjpy81.33280.47678.9762012.04.11 05:2380.478-0.040.00-0.0410.57
13242058382012.04.10 11:00sell0.01audjpy83.55783.27881.7782012.04.10 17:3583.281-0.040.000.003.41
13242118522012.04.10 13:39sell0.01gbpusd1.582920.000001.571892012.04.10 17:291.58387-0.060.000.00-0.95
13242151672012.04.10 14:47sell0.02gbpusd1.584950.000001.573952012.04.10 17:291.58388-0.110.000.002.14
13242176452012.04.10 15:31sell0.03gbpusd1.587131.583881.568882012.04.10 17:291.58388-0.170.000.009.75
13242261392012.04.10 17:29sell0.01gbpusd1.583740.000001.572732012.04.11 11:131.59069-0.060.00-0.03-6.95
13242268222012.04.10 17:35sell0.01audjpy83.27882.98181.4812012.04.10 20:4382.981-0.040.000.003.68
13242349312012.04.10 20:02sell0.02gbpusd1.586200.000001.574792012.04.11 11:131.59065-0.110.00-0.06-8.90
13242360052012.04.10 20:43sell0.01audjpy82.96382.69981.1992012.04.11 03:1482.699-0.040.00-0.143.27
13242475482012.04.11 08:18sell0.03gbpusd1.588510.000001.577262012.04.11 11:131.59063-0.170.000.00-6.36
13242497002012.04.11 09:20sell0.05gbpusd1.590580.000001.579532012.04.11 11:131.59062-0.290.000.00-0.20
13242510832012.04.11 10:00sell0.08gbpusd1.592661.590591.575592012.04.11 11:131.59063-0.460.000.0016.24
13242756392012.04.11 16:00buy0.01audjpy83.38483.58585.0852012.04.11 17:4383.583-0.040.000.002.45
13242838952012.04.11 17:43buy0.01audjpy83.58984.16685.6662012.04.12 10:3184.164-0.040.000.327.09
13242865672012.04.11 18:12buy0.02audjpy83.39684.16685.6662012.04.12 10:3184.164-0.080.000.6518.95
13244571892012.04.16 14:00buy0.01gbpusd1.583731.589001.604002012.04.17 03:521.58900-0.060.00-0.015.27
13244602422012.04.16 15:00buy0.01audjpy83.5580.00084.6522012.04.17 12:2283.536-0.040.000.11-0.28
13244684812012.04.16 17:02buy0.02audjpy83.3670.00084.4572012.04.17 12:2283.534-0.080.000.214.14
13244692042012.04.16 17:16buy0.03audjpy83.17283.43084.9302012.04.17 12:2283.531-0.120.000.3213.35
13244865252012.04.17 08:15buy0.05audjpy82.97283.43384.9332012.04.17 12:2283.546-0.210.000.0035.58
13245101822012.04.17 20:00buy0.01cadjpy81.7360.00082.8212012.04.17 20:1581.785-0.040.000.000.61
13245209582012.04.18 08:31buy0.01cadjpy82.2980.00083.3952012.04.19 09:3282.289-0.040.000.02-0.11
13245231242012.04.18 09:50buy0.02cadjpy82.1030.00083.1982012.04.19 09:3282.287-0.080.000.044.51
13245361562012.04.18 15:00sell0.01audjpy84.2960.00083.1902012.04.19 14:4884.503-0.040.00-0.42-2.54
13245499182012.04.18 20:58buy0.03cadjpy81.9070.00083.0012012.04.19 09:3182.286-0.120.000.0713.95
13245616372012.04.19 09:32sell0.02audjpy84.4930.00083.3972012.04.19 14:4884.509-0.080.000.00-0.40
13245676852012.04.19 11:40sell0.03audjpy84.71884.50983.0092012.04.19 14:4884.509-0.120.000.007.67
  -49.21 0.00 -40.57 1 231.02
Closed P/L: 1 141.24
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
13245770212012.04.19 15:00sell0.01gbpusd1.602220.000001.59128 1.61048-0.060.00-0.03-8.26
13245808072012.04.19 16:30sell0.02gbpusd1.604350.000001.59328 1.61048-0.120.00-0.06-12.26
13245820742012.04.19 16:48sell0.03gbpusd1.606330.000001.59538 1.61048-0.170.00-0.09-12.45
13246064002012.04.20 11:30sell0.05gbpusd1.610250.000001.59870 1.61048-0.290.000.00-1.15
  -0.64 0.00 -0.19 -34.12
 Floating P/L: -34.94
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 141.24 Floating P/L: -34.94 Margin: 176.81
Balance: 6 141.32 Equity: 6 106.38 Free Margin: 5 929.57
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 202.85 Gross Loss: 1 061.61 Total Net Profit: 1 141.24
Profit Factor: 2.08 Expected Payoff: 7.04  
Absolute Drawdown: 17.24 Maximal Drawdown: 447.25 (7.50%) Relative Drawdown: 7.50% (447.25)
 
Total Trades: 162 Short Positions (won %): 90 (62.22%) Long Positions (won %): 72 (52.78%)
Profit Trades (% of total): 94 (58.02%) Loss trades (% of total): 68 (41.98%)
Largest profit trade: 359.60 loss trade: -90.86
Average profit trade: 23.43 loss trade: -15.61
Maximum consecutive wins ($): 11 (58.11) consecutive losses ($): 8 (-447.25)
Maximal consecutive profit (count): 538.20 (5) consecutive loss (count): -447.25 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3