Strategy Tester Report
Caiman trading robot
Forex.com-Demo(R) (Build 409)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2012.01.01 22:00 - 2012.04.09 23:59 (2012.01.01 - 2012.04.10)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|RsiPeriod=4; EmaPeriod=4; AlertCandle=1; AlertLevelUp=12; AlertLevelDown=88; ShowChartAlerts=false;
AlertEmailSubject=""; BarCount=500; Slw=8; Pds=13; Slwsignal=9; Barcount=2000; L1="------------------------------------"; Usar.Take.Profit=true;
TakeProfit=14; Lotes=0.5; MaximoOrdenesAbiertas=1; LimiteSuperior=90; LimiteInferior=10; SenalSVECompra=65; SenalSVEVenta=26; FiltrarConFibo=false;
BloquearVentas=false;
BloquearCompras=false;
CerrarOrdenPorTiempo=false;
FiltroVolatilidad=true;
|Bars in test
|21378
|Ticks modelled
|41752
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|109.30
|Gross profit
|348.60
|Gross loss
|-239.30
|Profit factor
|1.46
|Expected payoff
|1.56
|Absolute drawdown
|1220.22
|Maximal drawdown
|1268.70 (25.13%)
|Relative drawdown
|25.13% (1268.70)
|Total trades
|70
|Short positions (won %)
|32 (84.38%)
|Long positions (won %)
|38 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|65 (92.86%)
|Loss trades (% of total)
|5 (7.14%)
|Largest
|profit trade
|5.43
|loss trade
|-228.34
|Average
|profit trade
|5.36
|loss trade
|-47.86
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|25 (133.48)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-228.34)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|133.48 (25)
|consecutive loss (count of losses)
|-228.34 (1)
|Average
|consecutive wins
|13
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2012.01.02 14:15
|buy
|1
|0.50
|1.29344
|0.00000
|0.00000
|2
|2012.01.02 14:15
|modify
|1
|0.50
|1.29344
|0.00000
|1.29358
|3
|2012.01.02 14:45
|t/p
|1
|0.50
|1.29358
|0.00000
|1.29358
|5.41
|5005.41
|4
|2012.01.02 17:45
|buy
|2
|0.50
|1.29233
|0.00000
|0.00000
|5
|2012.01.02 17:45
|modify
|2
|0.50
|1.29233
|0.00000
|1.29247
|6
|2012.01.02 18:00
|t/p
|2
|0.50
|1.29247
|0.00000
|1.29247
|5.41
|5010.82
|7
|2012.01.03 03:00
|sell
|3
|0.50
|1.29774
|0.00000
|0.00000
|8
|2012.01.03 03:00
|modify
|3
|0.50
|1.29774
|0.00000
|1.29760
|9
|2012.01.03 03:30
|t/p
|3
|0.50
|1.29760
|0.00000
|1.29760
|5.40
|5016.22
|10
|2012.01.03 04:35
|buy
|4
|0.50
|1.29779
|0.00000
|0.00000
|11
|2012.01.03 04:35
|modify
|4
|0.50
|1.29779
|0.00000
|1.29793
|12
|2012.01.03 04:40
|t/p
|4
|0.50
|1.29793
|0.00000
|1.29793
|5.40
|5021.62
|13
|2012.01.03 07:55
|sell
|5
|0.50
|1.29936
|0.00000
|0.00000
|14
|2012.01.03 07:55
|modify
|5
|0.50
|1.29936
|0.00000
|1.29922
|15
|2012.01.03 08:00
|t/p
|5
|0.50
|1.29922
|0.00000
|1.29922
|5.39
|5027.01
|16
|2012.01.03 12:10
|sell
|6
|0.50
|1.30410
|0.00000
|0.00000
|17
|2012.01.03 12:10
|modify
|6
|0.50
|1.30410
|0.00000
|1.30396
|18
|2012.01.03 12:15
|t/p
|6
|0.50
|1.30396
|0.00000
|1.30396
|5.36
|5032.37
|19
|2012.01.03 13:45
|buy
|7
|0.50
|1.30288
|0.00000
|0.00000
|20
|2012.01.03 13:45
|modify
|7
|0.50
|1.30288
|0.00000
|1.30302
|21
|2012.01.03 14:00
|t/p
|7
|0.50
|1.30302
|0.00000
|1.30302
|5.37
|5037.74
|22
|2012.01.03 15:50
|sell
|8
|0.50
|1.30438
|0.00000
|0.00000
|23
|2012.01.03 15:50
|modify
|8
|0.50
|1.30438
|0.00000
|1.30424
|24
|2012.01.04 02:35
|t/p
|8
|0.50
|1.30424
|0.00000
|1.30424
|-0.02
|5037.72
|25
|2012.01.04 03:25
|buy
|9
|0.50
|1.30326
|0.00000
|0.00000
|26
|2012.01.04 03:25
|modify
|9
|0.50
|1.30326
|0.00000
|1.30340
|27
|2012.01.04 04:00
|t/p
|9
|0.50
|1.30340
|0.00000
|1.30340
|5.37
|5043.09
|28
|2012.01.04 12:15
|buy
|10
|0.50
|1.29915
|0.00000
|0.00000
|29
|2012.01.04 12:15
|modify
|10
|0.50
|1.29915
|0.00000
|1.29929
|30
|2012.01.04 12:30
|t/p
|10
|0.50
|1.29929
|0.00000
|1.29929
|5.39
|5048.48
|31
|2012.01.04 20:40
|buy
|11
|0.50
|1.29475
|0.00000
|0.00000
|32
|2012.01.04 20:40
|modify
|11
|0.50
|1.29475
|0.00000
|1.29489
|33
|2012.01.19 20:30
|t/p
|11
|0.50
|1.29489
|0.00000
|1.29489
|5.41
|5053.89
|34
|2012.01.19 22:10
|sell
|12
|0.50
|1.29639
|0.00000
|0.00000
|35
|2012.01.19 22:10
|modify
|12
|0.50
|1.29639
|0.00000
|1.29625
|36
|2012.01.19 22:15
|t/p
|12
|0.50
|1.29625
|0.00000
|1.29625
|5.40
|5059.29
|37
|2012.01.20 00:25
|buy
|13
|0.50
|1.29656
|0.00000
|0.00000
|38
|2012.01.20 00:25
|modify
|13
|0.50
|1.29656
|0.00000
|1.29670
|39
|2012.01.20 06:10
|t/p
|13
|0.50
|1.29670
|0.00000
|1.29670
|5.40
|5064.69
|40
|2012.01.20 09:20
|buy
|14
|0.50
|1.29413
|0.00000
|0.00000
|41
|2012.01.20 09:20
|modify
|14
|0.50
|1.29413
|0.00000
|1.29427
|42
|2012.01.20 15:30
|t/p
|14
|0.50
|1.29427
|0.00000
|1.29427
|5.41
|5070.10
|43
|2012.01.20 15:50
|sell
|15
|0.50
|1.29249
|0.00000
|0.00000
|44
|2012.01.20 15:50
|modify
|15
|0.50
|1.29249
|0.00000
|1.29235
|45
|2012.01.20 15:55
|t/p
|15
|0.50
|1.29235
|0.00000
|1.29235
|5.41
|5075.51
|46
|2012.01.20 19:10
|buy
|16
|0.50
|1.29307
|0.00000
|0.00000
|47
|2012.01.20 19:10
|modify
|16
|0.50
|1.29307
|0.00000
|1.29321
|48
|2012.01.20 20:25
|t/p
|16
|0.50
|1.29321
|0.00000
|1.29321
|5.42
|5080.93
|49
|2012.01.20 21:35
|sell
|17
|0.50
|1.29315
|0.00000
|0.00000
|50
|2012.01.20 21:35
|modify
|17
|0.50
|1.29315
|0.00000
|1.29301
|51
|2012.01.22 22:00
|t/p
|17
|0.50
|1.29301
|0.00000
|1.29301
|5.43
|5086.36
|52
|2012.01.22 23:20
|buy
|18
|0.50
|1.28903
|0.00000
|0.00000
|53
|2012.01.22 23:20
|modify
|18
|0.50
|1.28903
|0.00000
|1.28917
|54
|2012.01.22 23:30
|t/p
|18
|0.50
|1.28917
|0.00000
|1.28917
|5.43
|5091.79
|55
|2012.01.23 01:50
|sell
|19
|0.50
|1.28927
|0.00000
|0.00000
|56
|2012.01.23 01:50
|modify
|19
|0.50
|1.28927
|0.00000
|1.28913
|57
|2012.01.23 02:55
|t/p
|19
|0.50
|1.28913
|0.00000
|1.28913
|5.43
|5097.22
|58
|2012.01.23 05:50
|sell
|20
|0.50
|1.28956
|0.00000
|0.00000
|59
|2012.01.23 05:50
|modify
|20
|0.50
|1.28956
|0.00000
|1.28942
|60
|2012.01.23 07:05
|t/p
|20
|0.50
|1.28942
|0.00000
|1.28942
|5.43
|5102.65
|61
|2012.01.23 12:10
|sell
|21
|0.50
|1.29928
|0.00000
|0.00000
|62
|2012.01.23 12:10
|modify
|21
|0.50
|1.29928
|0.00000
|1.29914
|63
|2012.01.23 12:15
|t/p
|21
|0.50
|1.29914
|0.00000
|1.29914
|5.39
|5108.04
|64
|2012.01.23 18:10
|buy
|22
|0.50
|1.30167
|0.00000
|0.00000
|65
|2012.01.23 18:10
|modify
|22
|0.50
|1.30167
|0.00000
|1.30181
|66
|2012.01.23 18:50
|t/p
|22
|0.50
|1.30181
|0.00000
|1.30181
|5.38
|5113.42
|67
|2012.01.23 21:25
|sell
|23
|0.50
|1.30283
|0.00000
|0.00000
|68
|2012.01.23 21:25
|modify
|23
|0.50
|1.30283
|0.00000
|1.30269
|69
|2012.01.23 22:00
|t/p
|23
|0.50
|1.30269
|0.00000
|1.30269
|5.38
|5118.80
|70
|2012.01.23 23:35
|buy
|24
|0.50
|1.30237
|0.00000
|0.00000
|71
|2012.01.23 23:35
|modify
|24
|0.50
|1.30237
|0.00000
|1.30251
|72
|2012.01.23 23:50
|t/p
|24
|0.50
|1.30251
|0.00000
|1.30251
|5.37
|5124.17
|73
|2012.01.24 04:10
|buy
|25
|0.50
|1.29957
|0.00000
|0.00000
|74
|2012.01.24 04:10
|modify
|25
|0.50
|1.29957
|0.00000
|1.29971
|75
|2012.01.24 04:40
|t/p
|25
|0.50
|1.29971
|0.00000
|1.29971
|5.39
|5129.56
|76
|2012.01.24 07:05
|sell
|26
|0.50
|1.30132
|0.00000
|0.00000
|77
|2012.01.24 07:05
|modify
|26
|0.50
|1.30132
|0.00000
|1.30118
|78
|2012.01.24 07:10
|t/p
|26
|0.50
|1.30118
|0.00000
|1.30118
|5.38
|5134.94
|79
|2012.01.24 11:25
|buy
|27
|0.50
|1.30072
|0.00000
|0.00000
|80
|2012.01.24 11:25
|modify
|27
|0.50
|1.30072
|0.00000
|1.30086
|81
|2012.01.24 11:40
|t/p
|27
|0.50
|1.30086
|0.00000
|1.30086
|5.38
|5140.32
|82
|2012.01.24 14:25
|buy
|28
|0.50
|1.29759
|0.00000
|0.00000
|83
|2012.01.24 14:25
|modify
|28
|0.50
|1.29759
|0.00000
|1.29773
|84
|2012.01.24 15:05
|t/p
|28
|0.50
|1.29773
|0.00000
|1.29773
|5.40
|5145.72
|85
|2012.01.24 18:25
|sell
|29
|0.50
|1.30148
|0.00000
|0.00000
|86
|2012.01.24 18:25
|modify
|29
|0.50
|1.30148
|0.00000
|1.30134
|87
|2012.01.25 09:30
|t/p
|29
|0.50
|1.30134
|0.00000
|1.30134
|-0.02
|5145.70
|88
|2012.01.25 11:25
|buy
|30
|0.50
|1.29758
|0.00000
|0.00000
|89
|2012.01.25 11:25
|modify
|30
|0.50
|1.29758
|0.00000
|1.29772
|90
|2012.01.25 11:35
|t/p
|30
|0.50
|1.29772
|0.00000
|1.29772
|5.40
|5151.10
|91
|2012.01.25 14:50
|sell
|31
|0.50
|1.29581
|0.00000
|0.00000
|92
|2012.01.25 14:50
|modify
|31
|0.50
|1.29581
|0.00000
|1.29567
|93
|2012.01.25 14:55
|t/p
|31
|0.50
|1.29567
|0.00000
|1.29567
|5.40
|5156.50
|94
|2012.01.25 19:05
|sell
|32
|0.50
|1.30536
|0.00000
|0.00000
|95
|2012.01.25 19:05
|modify
|32
|0.50
|1.30536
|0.00000
|1.30522
|96
|2012.01.25 19:10
|t/p
|32
|0.50
|1.30522
|0.00000
|1.30522
|5.36
|5161.86
|97
|2012.01.25 23:10
|buy
|33
|0.50
|1.31081
|0.00000
|0.00000
|98
|2012.01.25 23:10
|modify
|33
|0.50
|1.31081
|0.00000
|1.31095
|99
|2012.01.25 23:35
|t/p
|33
|0.50
|1.31095
|0.00000
|1.31095
|5.34
|5167.20
|100
|2012.01.26 03:35
|sell
|34
|0.50
|1.31058
|0.00000
|0.00000
|101
|2012.01.26 03:35
|modify
|34
|0.50
|1.31058
|0.00000
|1.31044
|102
|2012.01.26 03:55
|t/p
|34
|0.50
|1.31044
|0.00000
|1.31044
|5.34
|5172.54
|103
|2012.01.26 10:55
|sell
|35
|0.50
|1.31542
|0.00000
|0.00000
|104
|2012.01.26 10:55
|modify
|35
|0.50
|1.31542
|0.00000
|1.31528
|105
|2012.01.26 11:35
|t/p
|35
|0.50
|1.31528
|0.00000
|1.31528
|5.32
|5177.86
|106
|2012.01.26 12:50
|buy
|36
|0.50
|1.31473
|0.00000
|0.00000
|107
|2012.01.26 12:50
|modify
|36
|0.50
|1.31473
|0.00000
|1.31487
|108
|2012.01.26 13:25
|t/p
|36
|0.50
|1.31487
|0.00000
|1.31487
|5.32
|5183.18
|109
|2012.01.26 19:55
|buy
|37
|0.50
|1.31082
|0.00000
|0.00000
|110
|2012.01.26 19:55
|modify
|37
|0.50
|1.31082
|0.00000
|1.31096
|111
|2012.01.26 22:45
|t/p
|37
|0.50
|1.31096
|0.00000
|1.31096
|5.34
|5188.52
|112
|2012.01.26 23:00
|sell
|38
|0.50
|1.31042
|0.00000
|0.00000
|113
|2012.01.26 23:00
|modify
|38
|0.50
|1.31042
|0.00000
|1.31028
|114
|2012.01.26 23:55
|t/p
|38
|0.50
|1.31028
|0.00000
|1.31028
|5.34
|5193.86
|115
|2012.01.27 01:10
|buy
|39
|0.50
|1.30905
|0.00000
|0.00000
|116
|2012.01.27 01:10
|modify
|39
|0.50
|1.30905
|0.00000
|1.30919
|117
|2012.01.27 01:40
|t/p
|39
|0.50
|1.30919
|0.00000
|1.30919
|5.34
|5199.20
|118
|2012.01.27 03:40
|sell
|40
|0.50
|1.31056
|0.00000
|0.00000
|119
|2012.01.27 03:40
|modify
|40
|0.50
|1.31056
|0.00000
|1.31042
|120
|2012.01.27 03:45
|t/p
|40
|0.50
|1.31042
|0.00000
|1.31042
|5.34
|5204.54
|121
|2012.01.27 05:10
|buy
|41
|0.50
|1.31076
|0.00000
|0.00000
|122
|2012.01.27 05:10
|modify
|41
|0.50
|1.31076
|0.00000
|1.31090
|123
|2012.01.27 05:15
|t/p
|41
|0.50
|1.31090
|0.00000
|1.31090
|5.34
|5209.88
|124
|2012.01.27 11:35
|sell
|42
|0.50
|1.31453
|0.00000
|0.00000
|125
|2012.01.27 11:35
|modify
|42
|0.50
|1.31453
|0.00000
|1.31439
|126
|2012.01.27 11:40
|t/p
|42
|0.50
|1.31439
|0.00000
|1.31439
|5.32
|5215.20
|127
|2012.01.27 14:25
|buy
|43
|0.50
|1.31136
|0.00000
|0.00000
|128
|2012.01.27 14:25
|modify
|43
|0.50
|1.31136
|0.00000
|1.31150
|129
|2012.01.27 14:35
|t/p
|43
|0.50
|1.31150
|0.00000
|1.31150
|5.33
|5220.53
|130
|2012.01.27 18:00
|sell
|44
|0.50
|1.31731
|0.00000
|0.00000
|131
|2012.01.27 18:00
|modify
|44
|0.50
|1.31731
|0.00000
|1.31717
|132
|2012.01.27 18:05
|t/p
|44
|0.50
|1.31717
|0.00000
|1.31717
|5.31
|5225.84
|133
|2012.01.30 02:00
|buy
|45
|0.50
|1.31866
|0.00000
|0.00000
|134
|2012.01.30 02:00
|modify
|45
|0.50
|1.31866
|0.00000
|1.31880
|135
|2012.01.30 03:05
|t/p
|45
|0.50
|1.31880
|0.00000
|1.31880
|5.31
|5231.15
|136
|2012.01.30 07:40
|buy
|46
|0.50
|1.31628
|0.00000
|0.00000
|137
|2012.01.30 07:40
|modify
|46
|0.50
|1.31628
|0.00000
|1.31642
|138
|2012.01.30 07:55
|t/p
|46
|0.50
|1.31642
|0.00000
|1.31642
|5.32
|5236.47
|139
|2012.01.30 10:40
|buy
|47
|0.50
|1.31340
|0.00000
|0.00000
|140
|2012.01.30 10:40
|modify
|47
|0.50
|1.31340
|0.00000
|1.31354
|141
|2012.01.30 17:10
|t/p
|47
|0.50
|1.31354
|0.00000
|1.31354
|5.34
|5241.81
|142
|2012.01.30 22:40
|sell
|48
|0.50
|1.31383
|0.00000
|0.00000
|143
|2012.01.30 22:40
|modify
|48
|0.50
|1.31383
|0.00000
|1.31369
|144
|2012.01.30 23:20
|t/p
|48
|0.50
|1.31369
|0.00000
|1.31369
|5.33
|5247.14
|145
|2012.01.31 01:50
|sell
|49
|0.50
|1.31577
|0.00000
|0.00000
|146
|2012.01.31 01:50
|modify
|49
|0.50
|1.31577
|0.00000
|1.31563
|147
|2012.01.31 14:35
|t/p
|49
|0.50
|1.31563
|0.00000
|1.31563
|5.32
|5252.46
|148
|2012.01.31 17:20
|buy
|50
|0.50
|1.30727
|0.00000
|0.00000
|149
|2012.01.31 17:20
|modify
|50
|0.50
|1.30727
|0.00000
|1.30741
|150
|2012.01.31 17:35
|t/p
|50
|0.50
|1.30741
|0.00000
|1.30741
|5.36
|5257.82
|151
|2012.01.31 18:55
|sell
|51
|0.50
|1.30765
|0.00000
|0.00000
|152
|2012.01.31 18:55
|modify
|51
|0.50
|1.30765
|0.00000
|1.30751
|153
|2012.01.31 19:05
|t/p
|51
|0.50
|1.30751
|0.00000
|1.30751
|5.35
|5263.17
|154
|2012.02.01 02:05
|buy
|52
|0.50
|1.30768
|0.00000
|0.00000
|155
|2012.02.01 02:05
|modify
|52
|0.50
|1.30768
|0.00000
|1.30782
|156
|2012.02.01 09:00
|t/p
|52
|0.50
|1.30782
|0.00000
|1.30782
|5.35
|5268.52
|157
|2012.02.01 10:40
|sell
|53
|0.50
|1.31257
|0.00000
|0.00000
|158
|2012.02.01 10:40
|modify
|53
|0.50
|1.31257
|0.00000
|1.31243
|159
|2012.02.01 10:55
|t/p
|53
|0.50
|1.31243
|0.00000
|1.31243
|5.33
|5273.85
|160
|2012.02.01 12:20
|buy
|54
|0.50
|1.31325
|0.00000
|0.00000
|161
|2012.02.01 12:20
|modify
|54
|0.50
|1.31325
|0.00000
|1.31339
|162
|2012.02.01 12:25
|t/p
|54
|0.50
|1.31339
|0.00000
|1.31339
|5.33
|5279.18
|163
|2012.02.01 23:10
|sell
|55
|0.50
|1.31666
|0.00000
|0.00000
|164
|2012.02.01 23:10
|modify
|55
|0.50
|1.31666
|0.00000
|1.31652
|165
|2012.02.02 04:45
|t/p
|55
|0.50
|1.31652
|0.00000
|1.31652
|-10.86
|5268.32
|166
|2012.02.02 05:35
|buy
|56
|0.50
|1.31711
|0.00000
|0.00000
|167
|2012.02.02 05:35
|modify
|56
|0.50
|1.31711
|0.00000
|1.31725
|168
|2012.02.02 06:00
|t/p
|56
|0.50
|1.31725
|0.00000
|1.31725
|5.32
|5273.64
|169
|2012.02.02 09:35
|buy
|57
|0.50
|1.31444
|0.00000
|0.00000
|170
|2012.02.02 09:35
|modify
|57
|0.50
|1.31444
|0.00000
|1.31458
|171
|2012.02.02 10:05
|t/p
|57
|0.50
|1.31458
|0.00000
|1.31458
|5.32
|5278.96
|172
|2012.02.02 13:00
|buy
|58
|0.50
|1.31088
|0.00000
|0.00000
|173
|2012.02.02 13:00
|modify
|58
|0.50
|1.31088
|0.00000
|1.31102
|174
|2012.02.02 13:30
|t/p
|58
|0.50
|1.31102
|0.00000
|1.31102
|5.34
|5284.30
|175
|2012.02.02 15:30
|sell
|59
|0.50
|1.31308
|0.00000
|0.00000
|176
|2012.02.02 15:30
|modify
|59
|0.50
|1.31308
|0.00000
|1.31294
|177
|2012.02.03 00:25
|t/p
|59
|0.50
|1.31294
|0.00000
|1.31294
|-0.06
|5284.24
|178
|2012.02.03 00:55
|buy
|60
|0.50
|1.31370
|0.00000
|0.00000
|179
|2012.02.03 00:55
|modify
|60
|0.50
|1.31370
|0.00000
|1.31384
|180
|2012.02.03 05:25
|t/p
|60
|0.50
|1.31384
|0.00000
|1.31384
|5.33
|5289.57
|181
|2012.02.03 06:45
|sell
|61
|0.50
|1.31437
|0.00000
|0.00000
|182
|2012.02.03 06:45
|modify
|61
|0.50
|1.31437
|0.00000
|1.31423
|183
|2012.02.03 06:55
|t/p
|61
|0.50
|1.31423
|0.00000
|1.31423
|5.33
|5294.90
|184
|2012.02.03 11:00
|sell
|62
|0.50
|1.31728
|0.00000
|0.00000
|185
|2012.02.03 11:00
|modify
|62
|0.50
|1.31728
|0.00000
|1.31714
|186
|2012.02.03 11:05
|t/p
|62
|0.50
|1.31714
|0.00000
|1.31714
|5.31
|5300.21
|187
|2012.02.03 13:10
|buy
|63
|0.50
|1.31639
|0.00000
|0.00000
|188
|2012.02.03 13:10
|modify
|63
|0.50
|1.31639
|0.00000
|1.31653
|189
|2012.02.03 13:20
|t/p
|63
|0.50
|1.31653
|0.00000
|1.31653
|5.32
|5305.53
|190
|2012.02.03 16:45
|sell
|64
|0.50
|1.31073
|0.00000
|0.00000
|191
|2012.02.03 16:45
|modify
|64
|0.50
|1.31073
|0.00000
|1.31059
|192
|2012.02.03 17:00
|t/p
|64
|0.50
|1.31059
|0.00000
|1.31059
|5.34
|5310.87
|193
|2012.02.03 21:35
|buy
|65
|0.50
|1.31466
|0.00000
|0.00000
|194
|2012.02.03 21:35
|modify
|65
|0.50
|1.31466
|0.00000
|1.31480
|195
|2012.02.03 21:40
|t/p
|65
|0.50
|1.31480
|0.00000
|1.31480
|5.33
|5316.20
|196
|2012.02.06 03:25
|buy
|66
|0.50
|1.30907
|0.00000
|0.00000
|197
|2012.02.06 03:25
|modify
|66
|0.50
|1.30907
|0.00000
|1.30921
|198
|2012.02.06 03:30
|t/p
|66
|0.50
|1.30921
|0.00000
|1.30921
|5.35
|5321.55
|199
|2012.02.06 07:15
|buy
|67
|0.50
|1.30716
|0.00000
|0.00000
|200
|2012.02.06 07:15
|modify
|67
|0.50
|1.30716
|0.00000
|1.30730
|201
|2012.02.06 07:20
|t/p
|67
|0.50
|1.30730
|0.00000
|1.30730
|5.36
|5326.91
|202
|2012.02.06 09:55
|buy
|68
|0.50
|1.30469
|0.00000
|0.00000
|203
|2012.02.06 09:55
|modify
|68
|0.50
|1.30469
|0.00000
|1.30483
|204
|2012.02.06 10:00
|t/p
|68
|0.50
|1.30483
|0.00000
|1.30483
|5.37
|5332.28
|205
|2012.02.06 11:50
|sell
|69
|0.50
|1.30445
|0.00000
|0.00000
|206
|2012.02.06 11:50
|modify
|69
|0.50
|1.30445
|0.00000
|1.30431
|207
|2012.02.06 11:55
|t/p
|69
|0.50
|1.30431
|0.00000
|1.30431
|5.36
|5337.64
|208
|2012.02.06 15:45
|sell
|70
|0.50
|1.30612
|0.00000
|0.00000
|209
|2012.02.06 15:45
|modify
|70
|0.50
|1.30612
|0.00000
|1.30598
|210
|2012.02.07 00:00
|close at stop
|70
|0.50
|1.31197
|0.00000
|1.30598
|-228.34
|5109.30