Alpari NZ Limited

Account: 6077242 Name: dds_ichi_12 Currency: USD 2012 April 27, 16:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30881682012.04.15 08:28balanceDeposit1 000.00
30900102012.04.16 00:46sell0.10eurjpy105.698105.697105.5782012.04.16 02:58105.5780.000.000.0014.83
30906522012.04.16 01:09sell0.10usdjpy80.88281.40180.7622012.04.16 08:0180.7620.000.000.0014.86
30979012012.04.16 04:41buy0.10gbpchf1.462571.456771.463772012.04.16 09:381.463770.000.000.0012.97
30987242012.04.16 05:28sell0.10gbpjpy127.991128.571127.8712012.04.16 07:58127.8710.000.000.0014.85
31047212012.04.16 08:45sell0.10eurjpy104.900105.426104.7802012.04.16 09:38104.7800.000.000.0014.90
31067532012.04.16 09:21sell0.10gbpjpy127.549128.103127.4292012.04.16 09:42127.5110.000.000.004.72
31069962012.04.16 09:26sell0.10usdjpy80.54781.06580.4272012.04.16 09:4280.5240.000.000.002.86
31104322012.04.16 10:03sell0.10gbpjpy127.402127.959127.2822012.04.16 12:39127.9590.000.000.00-68.99
31108332012.04.16 10:06sell0.10eurjpy104.698105.220104.5782012.04.16 12:51105.2200.000.000.00-64.61
31108542012.04.16 10:06sell0.10usdjpy80.53381.05380.4132012.04.16 17:1680.4130.000.000.0014.92
31114482012.04.16 10:14buy0.10audusd1.033001.027841.034202012.04.16 10:321.034200.000.000.0012.00
31120182012.04.16 10:21buy0.10audcad1.033891.028321.035092012.04.16 16:311.035090.000.000.0012.02
31129332012.04.16 10:32buy0.10gbpchf1.462901.457401.464102012.04.16 11:431.464100.000.000.0012.99
31300182012.04.16 14:36buy0.10audusd1.035781.030591.036982012.04.16 16:081.036980.000.000.0012.00
31441402012.04.16 17:28buy0.10audcad1.036441.030931.037642012.04.17 16:001.030930.000.000.82-55.47
31485712012.04.16 18:01sell0.10usdjpy80.37980.89680.2592012.04.17 22:2680.8960.000.00-0.22-63.91
31491002012.04.16 18:05sell0.10gbpjpy127.403127.957127.2832012.04.16 21:00127.9570.000.000.00-68.87
31675422012.04.16 21:46buy0.10nzdusd0.820640.815190.821842012.04.17 05:290.815190.000.000.39-54.50
31690262012.04.16 22:39sell0.10usdcad0.999311.004600.998112012.04.17 11:360.998110.000.000.0812.02
31712982012.04.17 00:50sell0.10eurjpy105.582106.109105.4622012.04.17 06:52105.5350.000.000.005.84
31713042012.04.17 00:51sell0.10gbpjpy127.795128.375127.6752012.04.17 06:52127.8610.000.000.00-8.21
31752402012.04.17 04:35buy0.10gbpchf1.456371.450571.457572012.04.17 11:311.457570.000.000.0013.10
31904082012.04.17 10:04sell0.10cadjpy80.36780.90680.2472012.04.17 12:0080.9060.000.000.00-66.78
32124952012.04.17 12:38buy0.10gbpchf1.458251.452721.459452012.04.17 13:591.459450.000.000.0013.12
32226212012.04.17 14:43buy0.10gbpchf1.459811.454281.461012012.04.18 11:131.461010.000.00-0.0113.09
32666872012.04.18 00:43sell0.10audcad1.028801.044641.027602012.04.18 10:171.027600.000.000.0012.13
32721662012.04.18 03:32sell0.10usdcad0.989051.004340.987852012.04.24 17:460.987850.000.000.4212.15
33002212012.04.18 11:09sell0.10audcad1.027091.042601.025892012.04.18 15:301.025890.000.000.0012.12
33135502012.04.18 13:11buy0.10usdjpy81.50279.98681.6222012.04.19 13:1081.6220.000.00-0.0714.70
33147522012.04.18 13:29buy0.10gbpusd1.597751.597911.598952012.04.18 13:381.597910.000.000.001.60
33153382012.04.18 13:37buy0.10gbpchf1.469381.453831.470582012.04.18 15:501.470580.000.000.0013.03
33519942012.04.18 20:07buy0.10eurusd1.311941.312591.313142012.04.18 22:011.313140.000.000.0012.00
33521492012.04.18 20:11sell0.10usdchf0.916350.931510.915152012.04.19 10:520.915150.000.00-1.0213.11
33523252012.04.18 20:16sell0.10nzdusd0.816500.831790.815302012.04.18 22:400.815300.000.000.0012.00
33590702012.04.18 22:35sell0.10audcad1.026151.042011.024952012.04.23 17:291.024950.000.00-5.8712.03
33644082012.04.19 02:43buy0.10cadjpy82.09280.51282.2122012.04.19 04:0882.2120.000.000.0014.73
33672982012.04.19 03:58buy0.10gbpusd1.602951.587771.604152012.04.19 09:321.604150.000.000.0012.00
33690792012.04.19 04:38buy0.10gbpchf1.468641.452841.469842012.04.19 09:381.469840.000.000.0013.09
33703702012.04.19 05:25buy0.10cadjpy82.28780.70782.4072012.04.19 10:2882.4070.000.000.0014.72
33748752012.04.19 08:23sell0.10nzdusd0.816730.832140.815532012.04.19 15:340.815530.000.000.0012.00
33912042012.04.19 11:17buy0.10audusd1.037851.022681.039052012.04.26 10:331.039050.000.007.0812.00
33984362012.04.19 12:02buy0.10cadjpy82.44380.90282.5632012.04.19 13:1082.5630.000.000.0014.70
34087452012.04.19 14:07buy0.10cadjpy82.60081.06582.7202012.04.25 19:3282.7200.000.000.3214.72
34177842012.04.19 15:29buy0.10gbpchf1.471761.456261.472962012.04.23 15:381.472960.000.00-0.0213.11
34247082012.04.19 16:40sell0.10nzdusd0.814810.830160.813612012.04.19 19:100.813610.000.000.0012.00
34349662012.04.19 18:00buy0.10gbpusd1.606121.606401.607322012.04.19 18:211.606400.000.000.002.80
34388542012.04.19 18:56buy0.10gbpusd1.606271.606831.607472012.04.20 10:101.606830.000.00-0.175.60
34458662012.04.19 20:56sell0.10nzdusd0.813400.828800.812202012.04.23 10:460.812200.000.00-1.3012.00
34667592012.04.20 08:36sell0.10usdchf0.914430.929570.913232012.04.20 08:480.913230.000.000.0013.14
34668102012.04.20 08:38buy0.10eurusd1.314881.299721.316082012.04.20 08:481.316080.000.000.0012.00
34940572012.04.20 13:22buy0.10gbpusd1.610741.595551.611942012.04.20 13:411.611940.000.000.0012.00
35021992012.04.20 14:48buy0.10eurusd1.319011.319901.320212012.04.20 15:031.320210.000.000.0012.00
35035152012.04.20 15:05buy0.10eurusd1.320711.321181.321912012.04.20 17:091.321910.000.000.0012.00
35036232012.04.20 15:05buy0.10gbpusd1.611751.611791.612952012.04.20 17:011.611790.000.000.000.40
35036472012.04.20 15:05sell0.10usdchf0.909880.925030.908682012.04.20 23:440.908680.000.000.0013.21
35251092012.04.20 20:10buy0.10gbpusd1.612681.613211.613882012.04.20 22:401.613210.000.000.005.30
35502102012.04.23 08:01buy0.10eurusd1.319661.304541.320862012.04.24 17:041.320860.000.00-0.4812.00
35502782012.04.23 08:02buy0.10gbpusd1.612611.597511.613812012.04.24 09:461.613810.000.00-0.2012.00
35670452012.04.23 11:04sell0.10nzdusd0.811770.827370.810572012.04.23 15:110.810570.000.000.0012.00
35894042012.04.23 16:01sell0.10nzdusd0.810600.825930.809402012.04.23 17:310.809400.000.000.0012.00
36060472012.04.23 19:54sell0.10audcad1.023071.038611.021872012.04.24 04:301.021870.000.00-1.1612.10
36073902012.04.23 20:27sell0.10usdchf0.914860.930010.913662012.04.23 23:340.913660.000.000.0013.13
36160102012.04.24 00:53sell0.10usdchf0.913270.928530.912072012.04.24 10:020.912070.000.000.0013.16
36362832012.04.24 11:02buy0.10gbpusd1.614491.599291.615692012.04.24 12:481.615690.000.000.0012.00
36366272012.04.24 11:05sell0.10usdchf0.911820.927000.910622012.04.24 16:410.910620.000.000.0013.18
36706632012.04.24 18:27sell0.10usdchf0.909590.924720.908392012.04.25 13:030.908390.000.00-0.3613.21
36706712012.04.24 18:27buy0.10eurusd1.321011.321201.322212012.04.25 10:421.321200.000.00-0.541.90
36834582012.04.25 00:40buy0.10gbpusd1.614561.599181.615762012.04.25 10:331.615760.000.000.0012.00
37024192012.04.25 10:58sell0.10usdcad0.986261.001480.985062012.04.25 16:070.985060.000.000.0012.18
37076742012.04.25 11:53buy0.10eurusd1.321471.306371.322672012.04.25 12:081.322670.000.000.0012.00
37138872012.04.25 13:04buy0.10eurusd1.323071.323091.324272012.04.26 09:521.323090.000.00-0.990.20
37139022012.04.25 13:04sell0.10usdchf0.908150.923360.906952012.04.26 10:320.906950.000.00-0.6613.23
37279332012.04.25 16:09buy0.10gbpusd1.612371.597181.613572012.04.25 16:591.613570.000.000.0012.00
37489422012.04.25 20:06buy0.10gbpusd1.614581.599431.615782012.04.25 21:221.615780.000.000.0012.00
37588522012.04.25 21:56sell0.10usdcad0.983220.998510.982022012.04.26 09:130.982020.000.000.2812.22
37716992012.04.26 07:27buy0.10gbpusd1.617301.601901.618502012.04.26 09:301.618500.000.000.0012.00
37875052012.04.26 11:44buy0.10gbpusd1.620201.604971.621402012.04.27 12:251.621400.000.00-0.0112.00
38243402012.04.26 18:28sell0.10usdchf0.907630.922810.906432012.04.27 15:480.906430.000.00-0.3113.24
38244562012.04.26 18:30buy0.10eurusd1.323881.308781.325082012.04.27 15:471.325080.000.00-0.4412.00
38249712012.04.26 18:39buy0.10audusd1.038181.023041.039382012.04.26 21:571.039380.000.000.0012.00
38357012012.04.26 23:14buy0.10audusd1.039651.024351.040852012.04.27 12:321.040850.000.001.0112.00
38933952012.04.27 13:33buy0.10audusd1.040981.025841.042182012.04.27 13:461.042180.000.000.0012.00
38972872012.04.27 14:25buy0.10gbpusd1.622751.607541.623952012.04.27 15:491.623950.000.000.0012.00
  0.00 0.00 -3.44 407.89
Closed P/L: 404.45
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
36746432012.04.24 20:01sell0.10audcad1.016511.032081.01531 1.024420.000.00-5.81-80.67
35941522012.04.23 17:07buy0.10gbpchf1.474700.000000.00000 1.472490.000.00-0.07-24.38
36768322012.04.24 21:01sell0.10nzdusd0.810000.825450.80880 0.819680.000.00-3.26-96.80
34150832012.04.19 14:53buy0.10usdjpy81.70580.18881.825 80.5540.000.00-0.27-142.89
37674082012.04.26 03:59buy0.10cadjpy82.78281.20282.902 82.1490.000.000.07-78.58
37867152012.04.26 11:34sell0.10usdcad0.981180.996410.97998 0.980520.000.000.086.73
39049302012.04.27 15:48buy0.10audusd1.044191.029041.04539 1.044500.000.000.003.10
  0.00 0.00 -9.25 -413.49
 Floating P/L: -422.74
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 404.45 Floating P/L: -422.74 Margin: 150.20
Balance: 1 404.46 Equity: 981.72 Free Margin: 831.51
 
Details:
Graph
Gross Profit: 855.60 Gross Loss: 451.14 Total Net Profit: 404.45
Profit Factor: 1.90 Expected Payoff: 4.87  
Absolute Drawdown: 262.27 Maximal Drawdown: 367.25 (33.24%) Relative Drawdown: 33.24% (367.25)
 
Total Trades: 83 Short Positions (won %): 37 (83.78%) Long Positions (won %): 46 (93.48%)
Profit Trades (% of total): 74 (89.16%) Loss trades (% of total): 9 (10.84%)
Largest profit trade: 19.08 loss trade: -68.99
Average profit trade: 11.56 loss trade: -50.13
Maximum consecutive wins ($): 49 (550.38) consecutive losses ($): 3 (-131.19)
Maximal consecutive profit (count): 550.38 (49) consecutive loss (count): -133.60 (2)
Average consecutive wins: 12 consecutive losses: 2