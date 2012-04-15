|Account: 6077242
|Name: dds_ichi_12
|Currency: USD
|2012 April 27, 16:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3088168
|2012.04.15 08:28
|balance
|Deposit
|1 000.00
|3090010
|2012.04.16 00:46
|sell
|0.10
|eurjpy
|105.698
|105.697
|105.578
|2012.04.16 02:58
|105.578
|0.00
|0.00
|0.00
|14.83
|3090652
|2012.04.16 01:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|80.882
|81.401
|80.762
|2012.04.16 08:01
|80.762
|0.00
|0.00
|0.00
|14.86
|3097901
|2012.04.16 04:41
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.46257
|1.45677
|1.46377
|2012.04.16 09:38
|1.46377
|0.00
|0.00
|0.00
|12.97
|3098724
|2012.04.16 05:28
|sell
|0.10
|gbpjpy
|127.991
|128.571
|127.871
|2012.04.16 07:58
|127.871
|0.00
|0.00
|0.00
|14.85
|3104721
|2012.04.16 08:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|104.900
|105.426
|104.780
|2012.04.16 09:38
|104.780
|0.00
|0.00
|0.00
|14.90
|3106753
|2012.04.16 09:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|127.549
|128.103
|127.429
|2012.04.16 09:42
|127.511
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|3106996
|2012.04.16 09:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|80.547
|81.065
|80.427
|2012.04.16 09:42
|80.524
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|3110432
|2012.04.16 10:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|127.402
|127.959
|127.282
|2012.04.16 12:39
|127.959
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.99
|3110833
|2012.04.16 10:06
|sell
|0.10
|eurjpy
|104.698
|105.220
|104.578
|2012.04.16 12:51
|105.220
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.61
|3110854
|2012.04.16 10:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|80.533
|81.053
|80.413
|2012.04.16 17:16
|80.413
|0.00
|0.00
|0.00
|14.92
|3111448
|2012.04.16 10:14
|buy
|0.10
|audusd
|1.03300
|1.02784
|1.03420
|2012.04.16 10:32
|1.03420
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3112018
|2012.04.16 10:21
|buy
|0.10
|audcad
|1.03389
|1.02832
|1.03509
|2012.04.16 16:31
|1.03509
|0.00
|0.00
|0.00
|12.02
|3112933
|2012.04.16 10:32
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.46290
|1.45740
|1.46410
|2012.04.16 11:43
|1.46410
|0.00
|0.00
|0.00
|12.99
|3130018
|2012.04.16 14:36
|buy
|0.10
|audusd
|1.03578
|1.03059
|1.03698
|2012.04.16 16:08
|1.03698
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3144140
|2012.04.16 17:28
|buy
|0.10
|audcad
|1.03644
|1.03093
|1.03764
|2012.04.17 16:00
|1.03093
|0.00
|0.00
|0.82
|-55.47
|3148571
|2012.04.16 18:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|80.379
|80.896
|80.259
|2012.04.17 22:26
|80.896
|0.00
|0.00
|-0.22
|-63.91
|3149100
|2012.04.16 18:05
|sell
|0.10
|gbpjpy
|127.403
|127.957
|127.283
|2012.04.16 21:00
|127.957
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.87
|3167542
|2012.04.16 21:46
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.82064
|0.81519
|0.82184
|2012.04.17 05:29
|0.81519
|0.00
|0.00
|0.39
|-54.50
|3169026
|2012.04.16 22:39
|sell
|0.10
|usdcad
|0.99931
|1.00460
|0.99811
|2012.04.17 11:36
|0.99811
|0.00
|0.00
|0.08
|12.02
|3171298
|2012.04.17 00:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|105.582
|106.109
|105.462
|2012.04.17 06:52
|105.535
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|3171304
|2012.04.17 00:51
|sell
|0.10
|gbpjpy
|127.795
|128.375
|127.675
|2012.04.17 06:52
|127.861
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.21
|3175240
|2012.04.17 04:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.45637
|1.45057
|1.45757
|2012.04.17 11:31
|1.45757
|0.00
|0.00
|0.00
|13.10
|3190408
|2012.04.17 10:04
|sell
|0.10
|cadjpy
|80.367
|80.906
|80.247
|2012.04.17 12:00
|80.906
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.78
|3212495
|2012.04.17 12:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.45825
|1.45272
|1.45945
|2012.04.17 13:59
|1.45945
|0.00
|0.00
|0.00
|13.12
|3222621
|2012.04.17 14:43
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.45981
|1.45428
|1.46101
|2012.04.18 11:13
|1.46101
|0.00
|0.00
|-0.01
|13.09
|3266687
|2012.04.18 00:43
|sell
|0.10
|audcad
|1.02880
|1.04464
|1.02760
|2012.04.18 10:17
|1.02760
|0.00
|0.00
|0.00
|12.13
|3272166
|2012.04.18 03:32
|sell
|0.10
|usdcad
|0.98905
|1.00434
|0.98785
|2012.04.24 17:46
|0.98785
|0.00
|0.00
|0.42
|12.15
|3300221
|2012.04.18 11:09
|sell
|0.10
|audcad
|1.02709
|1.04260
|1.02589
|2012.04.18 15:30
|1.02589
|0.00
|0.00
|0.00
|12.12
|3313550
|2012.04.18 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|81.502
|79.986
|81.622
|2012.04.19 13:10
|81.622
|0.00
|0.00
|-0.07
|14.70
|3314752
|2012.04.18 13:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59775
|1.59791
|1.59895
|2012.04.18 13:38
|1.59791
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|3315338
|2012.04.18 13:37
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.46938
|1.45383
|1.47058
|2012.04.18 15:50
|1.47058
|0.00
|0.00
|0.00
|13.03
|3351994
|2012.04.18 20:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31194
|1.31259
|1.31314
|2012.04.18 22:01
|1.31314
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3352149
|2012.04.18 20:11
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91635
|0.93151
|0.91515
|2012.04.19 10:52
|0.91515
|0.00
|0.00
|-1.02
|13.11
|3352325
|2012.04.18 20:16
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.81650
|0.83179
|0.81530
|2012.04.18 22:40
|0.81530
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3359070
|2012.04.18 22:35
|sell
|0.10
|audcad
|1.02615
|1.04201
|1.02495
|2012.04.23 17:29
|1.02495
|0.00
|0.00
|-5.87
|12.03
|3364408
|2012.04.19 02:43
|buy
|0.10
|cadjpy
|82.092
|80.512
|82.212
|2012.04.19 04:08
|82.212
|0.00
|0.00
|0.00
|14.73
|3367298
|2012.04.19 03:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60295
|1.58777
|1.60415
|2012.04.19 09:32
|1.60415
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3369079
|2012.04.19 04:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.46864
|1.45284
|1.46984
|2012.04.19 09:38
|1.46984
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|3370370
|2012.04.19 05:25
|buy
|0.10
|cadjpy
|82.287
|80.707
|82.407
|2012.04.19 10:28
|82.407
|0.00
|0.00
|0.00
|14.72
|3374875
|2012.04.19 08:23
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.81673
|0.83214
|0.81553
|2012.04.19 15:34
|0.81553
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3391204
|2012.04.19 11:17
|buy
|0.10
|audusd
|1.03785
|1.02268
|1.03905
|2012.04.26 10:33
|1.03905
|0.00
|0.00
|7.08
|12.00
|3398436
|2012.04.19 12:02
|buy
|0.10
|cadjpy
|82.443
|80.902
|82.563
|2012.04.19 13:10
|82.563
|0.00
|0.00
|0.00
|14.70
|3408745
|2012.04.19 14:07
|buy
|0.10
|cadjpy
|82.600
|81.065
|82.720
|2012.04.25 19:32
|82.720
|0.00
|0.00
|0.32
|14.72
|3417784
|2012.04.19 15:29
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.47176
|1.45626
|1.47296
|2012.04.23 15:38
|1.47296
|0.00
|0.00
|-0.02
|13.11
|3424708
|2012.04.19 16:40
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.81481
|0.83016
|0.81361
|2012.04.19 19:10
|0.81361
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3434966
|2012.04.19 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60612
|1.60640
|1.60732
|2012.04.19 18:21
|1.60640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|3438854
|2012.04.19 18:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60627
|1.60683
|1.60747
|2012.04.20 10:10
|1.60683
|0.00
|0.00
|-0.17
|5.60
|3445866
|2012.04.19 20:56
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.81340
|0.82880
|0.81220
|2012.04.23 10:46
|0.81220
|0.00
|0.00
|-1.30
|12.00
|3466759
|2012.04.20 08:36
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91443
|0.92957
|0.91323
|2012.04.20 08:48
|0.91323
|0.00
|0.00
|0.00
|13.14
|3466810
|2012.04.20 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31488
|1.29972
|1.31608
|2012.04.20 08:48
|1.31608
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3494057
|2012.04.20 13:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61074
|1.59555
|1.61194
|2012.04.20 13:41
|1.61194
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3502199
|2012.04.20 14:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31901
|1.31990
|1.32021
|2012.04.20 15:03
|1.32021
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3503515
|2012.04.20 15:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32071
|1.32118
|1.32191
|2012.04.20 17:09
|1.32191
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3503623
|2012.04.20 15:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61175
|1.61179
|1.61295
|2012.04.20 17:01
|1.61179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|3503647
|2012.04.20 15:05
|sell
|0.10
|usdchf
|0.90988
|0.92503
|0.90868
|2012.04.20 23:44
|0.90868
|0.00
|0.00
|0.00
|13.21
|3525109
|2012.04.20 20:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61268
|1.61321
|1.61388
|2012.04.20 22:40
|1.61321
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|3550210
|2012.04.23 08:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31966
|1.30454
|1.32086
|2012.04.24 17:04
|1.32086
|0.00
|0.00
|-0.48
|12.00
|3550278
|2012.04.23 08:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61261
|1.59751
|1.61381
|2012.04.24 09:46
|1.61381
|0.00
|0.00
|-0.20
|12.00
|3567045
|2012.04.23 11:04
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.81177
|0.82737
|0.81057
|2012.04.23 15:11
|0.81057
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3589404
|2012.04.23 16:01
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.81060
|0.82593
|0.80940
|2012.04.23 17:31
|0.80940
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3606047
|2012.04.23 19:54
|sell
|0.10
|audcad
|1.02307
|1.03861
|1.02187
|2012.04.24 04:30
|1.02187
|0.00
|0.00
|-1.16
|12.10
|3607390
|2012.04.23 20:27
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91486
|0.93001
|0.91366
|2012.04.23 23:34
|0.91366
|0.00
|0.00
|0.00
|13.13
|3616010
|2012.04.24 00:53
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91327
|0.92853
|0.91207
|2012.04.24 10:02
|0.91207
|0.00
|0.00
|0.00
|13.16
|3636283
|2012.04.24 11:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61449
|1.59929
|1.61569
|2012.04.24 12:48
|1.61569
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3636627
|2012.04.24 11:05
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91182
|0.92700
|0.91062
|2012.04.24 16:41
|0.91062
|0.00
|0.00
|0.00
|13.18
|3670663
|2012.04.24 18:27
|sell
|0.10
|usdchf
|0.90959
|0.92472
|0.90839
|2012.04.25 13:03
|0.90839
|0.00
|0.00
|-0.36
|13.21
|3670671
|2012.04.24 18:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32101
|1.32120
|1.32221
|2012.04.25 10:42
|1.32120
|0.00
|0.00
|-0.54
|1.90
|3683458
|2012.04.25 00:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61456
|1.59918
|1.61576
|2012.04.25 10:33
|1.61576
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3702419
|2012.04.25 10:58
|sell
|0.10
|usdcad
|0.98626
|1.00148
|0.98506
|2012.04.25 16:07
|0.98506
|0.00
|0.00
|0.00
|12.18
|3707674
|2012.04.25 11:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32147
|1.30637
|1.32267
|2012.04.25 12:08
|1.32267
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3713887
|2012.04.25 13:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32307
|1.32309
|1.32427
|2012.04.26 09:52
|1.32309
|0.00
|0.00
|-0.99
|0.20
|3713902
|2012.04.25 13:04
|sell
|0.10
|usdchf
|0.90815
|0.92336
|0.90695
|2012.04.26 10:32
|0.90695
|0.00
|0.00
|-0.66
|13.23
|3727933
|2012.04.25 16:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61237
|1.59718
|1.61357
|2012.04.25 16:59
|1.61357
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3748942
|2012.04.25 20:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61458
|1.59943
|1.61578
|2012.04.25 21:22
|1.61578
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3758852
|2012.04.25 21:56
|sell
|0.10
|usdcad
|0.98322
|0.99851
|0.98202
|2012.04.26 09:13
|0.98202
|0.00
|0.00
|0.28
|12.22
|3771699
|2012.04.26 07:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61730
|1.60190
|1.61850
|2012.04.26 09:30
|1.61850
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3787505
|2012.04.26 11:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62020
|1.60497
|1.62140
|2012.04.27 12:25
|1.62140
|0.00
|0.00
|-0.01
|12.00
|3824340
|2012.04.26 18:28
|sell
|0.10
|usdchf
|0.90763
|0.92281
|0.90643
|2012.04.27 15:48
|0.90643
|0.00
|0.00
|-0.31
|13.24
|3824456
|2012.04.26 18:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32388
|1.30878
|1.32508
|2012.04.27 15:47
|1.32508
|0.00
|0.00
|-0.44
|12.00
|3824971
|2012.04.26 18:39
|buy
|0.10
|audusd
|1.03818
|1.02304
|1.03938
|2012.04.26 21:57
|1.03938
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3835701
|2012.04.26 23:14
|buy
|0.10
|audusd
|1.03965
|1.02435
|1.04085
|2012.04.27 12:32
|1.04085
|0.00
|0.00
|1.01
|12.00
|3893395
|2012.04.27 13:33
|buy
|0.10
|audusd
|1.04098
|1.02584
|1.04218
|2012.04.27 13:46
|1.04218
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3897287
|2012.04.27 14:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62275
|1.60754
|1.62395
|2012.04.27 15:49
|1.62395
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|407.89
|Closed P/L:
|404.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3674643
|2012.04.24 20:01
|sell
|0.10
|audcad
|1.01651
|1.03208
|1.01531
|1.02442
|0.00
|0.00
|-5.81
|-80.67
|3594152
|2012.04.23 17:07
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.47470
|0.00000
|0.00000
|1.47249
|0.00
|0.00
|-0.07
|-24.38
|3676832
|2012.04.24 21:01
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.81000
|0.82545
|0.80880
|0.81968
|0.00
|0.00
|-3.26
|-96.80
|3415083
|2012.04.19 14:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|81.705
|80.188
|81.825
|80.554
|0.00
|0.00
|-0.27
|-142.89
|3767408
|2012.04.26 03:59
|buy
|0.10
|cadjpy
|82.782
|81.202
|82.902
|82.149
|0.00
|0.00
|0.07
|-78.58
|3786715
|2012.04.26 11:34
|sell
|0.10
|usdcad
|0.98118
|0.99641
|0.97998
|0.98052
|0.00
|0.00
|0.08
|6.73
|3904930
|2012.04.27 15:48
|buy
|0.10
|audusd
|1.04419
|1.02904
|1.04539
|1.04450
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|0.00
|0.00
|-9.25
|-413.49
|Floating P/L:
|-422.74
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|404.45
|Floating P/L:
|-422.74
|Margin:
|150.20
|Balance:
|1 404.46
|Equity:
|981.72
|Free Margin:
|831.51
|Details:
|Gross Profit:
|855.60
|Gross Loss:
|451.14
|Total Net Profit:
|404.45
|Profit Factor:
|1.90
|Expected Payoff:
|4.87
|Absolute Drawdown:
|262.27
|Maximal Drawdown:
|367.25 (33.24%)
|Relative Drawdown:
|33.24% (367.25)
|Total Trades:
|83
|Short Positions (won %):
|37 (83.78%)
|Long Positions (won %):
|46 (93.48%)
|Profit Trades (% of total):
|74 (89.16%)
|Loss trades (% of total):
|9 (10.84%)
|Largest
|profit trade:
|19.08
|loss trade:
|-68.99
|Average
|profit trade:
|11.56
|loss trade:
|-50.13
|Maximum
|consecutive wins ($):
|49 (550.38)
|consecutive losses ($):
|3 (-131.19)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|550.38 (49)
|consecutive loss (count):
|-133.60 (2)
|Average
|consecutive wins:
|12
|consecutive losses:
|2