Alpari NZ Limited

Account: 6077242 Name: dds_ichi_12 Currency: USD 2012 April 20, 23:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30881682012.04.15 08:28balanceDeposit1 000.00
30900102012.04.16 00:46sell0.10eurjpy105.698105.697105.5782012.04.16 02:58105.5780.000.000.0014.83
30906522012.04.16 01:09sell0.10usdjpy80.88281.40180.7622012.04.16 08:0180.7620.000.000.0014.86
30979012012.04.16 04:41buy0.10gbpchf1.462571.456771.463772012.04.16 09:381.463770.000.000.0012.97
30987242012.04.16 05:28sell0.10gbpjpy127.991128.571127.8712012.04.16 07:58127.8710.000.000.0014.85
31047212012.04.16 08:45sell0.10eurjpy104.900105.426104.7802012.04.16 09:38104.7800.000.000.0014.90
31067532012.04.16 09:21sell0.10gbpjpy127.549128.103127.4292012.04.16 09:42127.5110.000.000.004.72
31069962012.04.16 09:26sell0.10usdjpy80.54781.06580.4272012.04.16 09:4280.5240.000.000.002.86
31104322012.04.16 10:03sell0.10gbpjpy127.402127.959127.2822012.04.16 12:39127.9590.000.000.00-68.99
31108332012.04.16 10:06sell0.10eurjpy104.698105.220104.5782012.04.16 12:51105.2200.000.000.00-64.61
31108542012.04.16 10:06sell0.10usdjpy80.53381.05380.4132012.04.16 17:1680.4130.000.000.0014.92
31114482012.04.16 10:14buy0.10audusd1.033001.027841.034202012.04.16 10:321.034200.000.000.0012.00
31120182012.04.16 10:21buy0.10audcad1.033891.028321.035092012.04.16 16:311.035090.000.000.0012.02
31129332012.04.16 10:32buy0.10gbpchf1.462901.457401.464102012.04.16 11:431.464100.000.000.0012.99
31300182012.04.16 14:36buy0.10audusd1.035781.030591.036982012.04.16 16:081.036980.000.000.0012.00
31441402012.04.16 17:28buy0.10audcad1.036441.030931.037642012.04.17 16:001.030930.000.000.82-55.47
31485712012.04.16 18:01sell0.10usdjpy80.37980.89680.2592012.04.17 22:2680.8960.000.00-0.22-63.91
31491002012.04.16 18:05sell0.10gbpjpy127.403127.957127.2832012.04.16 21:00127.9570.000.000.00-68.87
31675422012.04.16 21:46buy0.10nzdusd0.820640.815190.821842012.04.17 05:290.815190.000.000.39-54.50
31690262012.04.16 22:39sell0.10usdcad0.999311.004600.998112012.04.17 11:360.998110.000.000.0812.02
31712982012.04.17 00:50sell0.10eurjpy105.582106.109105.4622012.04.17 06:52105.5350.000.000.005.84
31713042012.04.17 00:51sell0.10gbpjpy127.795128.375127.6752012.04.17 06:52127.8610.000.000.00-8.21
31752402012.04.17 04:35buy0.10gbpchf1.456371.450571.457572012.04.17 11:311.457570.000.000.0013.10
31904082012.04.17 10:04sell0.10cadjpy80.36780.90680.2472012.04.17 12:0080.9060.000.000.00-66.78
32124952012.04.17 12:38buy0.10gbpchf1.458251.452721.459452012.04.17 13:591.459450.000.000.0013.12
32226212012.04.17 14:43buy0.10gbpchf1.459811.454281.461012012.04.18 11:131.461010.000.00-0.0113.09
32666872012.04.18 00:43sell0.10audcad1.028801.044641.027602012.04.18 10:171.027600.000.000.0012.13
33002212012.04.18 11:09sell0.10audcad1.027091.042601.025892012.04.18 15:301.025890.000.000.0012.12
33135502012.04.18 13:11buy0.10usdjpy81.50279.98681.6222012.04.19 13:1081.6220.000.00-0.0714.70
33147522012.04.18 13:29buy0.10gbpusd1.597751.597911.598952012.04.18 13:381.597910.000.000.001.60
33153382012.04.18 13:37buy0.10gbpchf1.469381.453831.470582012.04.18 15:501.470580.000.000.0013.03
33519942012.04.18 20:07buy0.10eurusd1.311941.312591.313142012.04.18 22:011.313140.000.000.0012.00
33521492012.04.18 20:11sell0.10usdchf0.916350.931510.915152012.04.19 10:520.915150.000.00-1.0213.11
33523252012.04.18 20:16sell0.10nzdusd0.816500.831790.815302012.04.18 22:400.815300.000.000.0012.00
33644082012.04.19 02:43buy0.10cadjpy82.09280.51282.2122012.04.19 04:0882.2120.000.000.0014.73
33672982012.04.19 03:58buy0.10gbpusd1.602951.587771.604152012.04.19 09:321.604150.000.000.0012.00
33690792012.04.19 04:38buy0.10gbpchf1.468641.452841.469842012.04.19 09:381.469840.000.000.0013.09
33703702012.04.19 05:25buy0.10cadjpy82.28780.70782.4072012.04.19 10:2882.4070.000.000.0014.72
33748752012.04.19 08:23sell0.10nzdusd0.816730.832140.815532012.04.19 15:340.815530.000.000.0012.00
33984362012.04.19 12:02buy0.10cadjpy82.44380.90282.5632012.04.19 13:1082.5630.000.000.0014.70
34247082012.04.19 16:40sell0.10nzdusd0.814810.830160.813612012.04.19 19:100.813610.000.000.0012.00
34349662012.04.19 18:00buy0.10gbpusd1.606121.606401.607322012.04.19 18:211.606400.000.000.002.80
34388542012.04.19 18:56buy0.10gbpusd1.606271.606831.607472012.04.20 10:101.606830.000.00-0.175.60
34667592012.04.20 08:36sell0.10usdchf0.914430.929570.913232012.04.20 08:480.913230.000.000.0013.14
34668102012.04.20 08:38buy0.10eurusd1.314881.299721.316082012.04.20 08:481.316080.000.000.0012.00
34940572012.04.20 13:22buy0.10gbpusd1.610741.595551.611942012.04.20 13:411.611940.000.000.0012.00
35021992012.04.20 14:48buy0.10eurusd1.319011.319901.320212012.04.20 15:031.320210.000.000.0012.00
35035152012.04.20 15:05buy0.10eurusd1.320711.321181.321912012.04.20 17:091.321910.000.000.0012.00
35036232012.04.20 15:05buy0.10gbpusd1.611751.611791.612952012.04.20 17:011.611790.000.000.000.40
35036472012.04.20 15:05sell0.10usdchf0.909880.925030.908682012.04.20 23:440.908680.000.000.0013.21
35251092012.04.20 20:10buy0.10gbpusd1.612681.613211.613882012.04.20 22:401.613210.000.000.005.30
  0.00 0.00 -0.20 22.13
Closed P/L: 21.93
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
33590702012.04.18 22:35sell0.10audcad1.026151.042011.02495 1.030730.000.00-5.87-46.14
33912042012.04.19 11:17buy0.10audusd1.037851.022681.03905 1.037860.000.002.020.10
34087452012.04.19 14:07buy0.10cadjpy82.60081.06582.720 82.0940.000.000.15-62.08
34177842012.04.19 15:29buy0.10gbpchf1.471761.456261.47296 1.464550.000.00-0.02-79.36
34458662012.04.19 20:56sell0.10nzdusd0.813400.828800.81220 0.819250.000.00-1.30-58.50
32721662012.04.18 03:32sell0.10usdcad0.989051.004340.98785 0.992810.000.000.35-37.87
34150832012.04.19 14:53buy0.10usdjpy81.70580.18881.825 81.5080.000.00-0.09-24.17
  0.00 0.00 -4.75 -308.02
 Floating P/L: -312.77
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 21.93 Floating P/L: -312.77 Margin: 149.99
Balance: 1 021.93 Equity: 709.16 Free Margin: 559.17
 
Details:
Graph
Gross Profit: 472.28 Gross Loss: 450.35 Total Net Profit: 21.93
Profit Factor: 1.05 Expected Payoff: 0.44  
Absolute Drawdown: 262.27 Maximal Drawdown: 367.25 (33.24%) Relative Drawdown: 33.24% (367.25)
 
Total Trades: 50 Short Positions (won %): 23 (73.91%) Long Positions (won %): 27 (92.59%)
Profit Trades (% of total): 42 (84.00%) Loss trades (% of total): 8 (16.00%)
Largest profit trade: 14.92 loss trade: -68.99
Average profit trade: 11.24 loss trade: -56.29
Maximum consecutive wins ($): 26 (284.20) consecutive losses ($): 3 (-131.19)
Maximal consecutive profit (count): 284.20 (26) consecutive loss (count): -133.60 (2)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 2