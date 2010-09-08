Interbank FX, a division of TradeStation Forex, Inc.
A/C No: 5891833Name: brainwashing_m15new2012.03.30 11:00 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
19344423250115002010.09.08 13:45buy0.10eurusd1.273071.274151.280972010.09.08 14:421.274150.000.00108.00
29355130450115002010.09.14 09:15sell0.10eurusd1.285481.285251.277442010.09.14 12:231.285250.000.0023.00
39374976150115002010.09.22 13:15buy0.10eurusd1.341421.341961.349252010.09.22 13:401.341960.000.0054.00
49400187150115002010.10.05 17:45buy0.10eurusd1.384881.384941.392892010.10.06 07:271.384950.000.007.00
59413399350115002010.10.14 13:15sell0.10eurusd1.406861.406841.398852010.10.14 13:401.406850.000.001.00
69424079850115002010.10.21 15:30sell0.10eurusd1.398091.397111.390112010.10.21 15:561.397110.000.0098.00
79438032450115002010.11.01 10:30sell0.10eurusd1.395451.393451.387442010.11.01 13:051.393450.000.00200.00
89439972850115002010.11.02 12:00buy0.10eurusd1.398461.401951.406462010.11.02 13:021.401950.000.00349.00
99449669250115002010.11.05 15:30sell0.10eurusd1.406241.404491.397832010.11.05 16:301.404490.000.00175.00
109460356850115002010.11.11 11:45sell0.10eurusd1.371391.370851.363392010.11.11 13:221.370850.000.0054.00
119473063050115002010.11.18 09:00buy0.10eurusd1.363471.363501.371502010.11.18 09:161.363500.000.003.00
129502047850115002010.12.01 17:00buy0.10eurusd1.314811.319621.322832010.12.02 10:441.319620.000.00481.00
139517346350115002010.12.09 15:15sell0.10eurusd1.318551.324331.310572010.12.09 18:021.324330.000.00-578.00
149537069350115002010.12.23 16:30buy0.10eurusd1.311911.312621.319872010.12.24 09:401.312630.000.0072.00
159538189750115002010.12.27 12:45sell0.10eurusd1.314651.314631.306672010.12.27 13:361.314620.000.003.00
169544246650115002011.01.03 16:00buy0.10eurusd1.336371.337421.344382011.01.03 16:311.337360.000.0099.00
179557975550115002011.01.13 12:15buy0.10eurusd1.317071.322851.325072011.01.13 13:461.325070.000.00800.00
189579405750115002011.01.27 13:45buy0.10eurusd1.374851.371121.382852011.01.27 16:091.371120.000.00-373.00
199587822750115002011.02.02 17:00sell0.01eurusd1.377721.382101.369712011.02.03 07:411.382100.000.00-438.00
209599147250115002011.02.10 13:15sell0.01eurusd1.360341.360341.352282011.02.10 14:041.360340.000.000.00
219604320850115002011.02.11 17:00sell0.01eurusd1.351841.351841.343842011.02.11 17:261.351840.000.000.00
229630223950115002011.02.28 08:15buy0.10eurusd1.378291.382541.386272011.02.28 10:511.382540.000.00425.00
239631363950115002011.02.28 14:00buy0.10eurusd1.385301.382241.393352011.02.28 15:141.382240.000.00-306.00
249640163750115002011.03.03 13:45buy0.10eurusd1.394121.394891.402142011.03.03 13:511.394890.000.0077.00
259640681250115002011.03.03 16:45buy0.10eurusd1.394671.394901.402672011.03.04 02:531.394900.000.0023.00
269666926750115002011.03.15 09:30sell0.10eurusd1.388131.387821.380142011.03.15 10:171.387820.000.0031.00
279684082950115002011.03.18 08:00sell0.10eurusd1.404921.407821.396902011.03.18 08:001.407820.000.00-290.00
289684776950115002011.03.18 10:15buy0.10eurusd1.409291.412441.417302011.03.18 12:551.412440.000.00315.00
299707292550115002011.03.25 08:15sell0.10eurusd1.417161.416521.409182011.03.25 09:011.416520.000.0064.00
309708444450115002011.03.25 16:30sell0.10eurusd1.408751.407961.400762011.03.25 17:461.407960.000.0079.00
319733428750115002011.04.07 14:15buy0.03eurusd1.430461.436401.438492011.04.08 03:371.438490.000.00803.00
329738969950115002011.04.12 15:15sell0.10eurusd1.446421.445931.438442011.04.12 15:441.445930.000.0049.00
339740957450115002011.04.13 15:45sell0.10eurusd1.447681.443521.439712011.04.13 18:281.443520.000.00416.00
349759783950115002011.04.26 14:45buy0.10eurusd1.464231.468221.472252011.04.26 22:241.468220.000.00399.00
359762322650115002011.04.27 16:45buy0.10eurusd1.469651.471941.477642011.04.27 18:151.471940.000.00229.00
369773511750115002011.05.04 12:15buy0.10eurusd1.488841.489301.497042011.05.04 12:391.489300.000.0046.00
379797177550115002011.05.13 13:30sell0.10eurusd1.425221.424181.417262011.05.13 14:141.424180.000.00104.00
389834511550115002011.06.01 14:30buy0.10eurusd1.443291.443711.451312011.06.01 15:471.443710.000.0042.00
399839903250115002011.06.03 13:15buy0.10eurusd1.451811.451821.459812011.06.03 13:401.451820.000.001.00
409862938150115002011.06.16 09:30sell0.03eurusd1.409611.409521.401632011.06.16 09:381.409520.000.009.00
419886526250115002011.06.22 16:15sell0.10eurusd1.440391.436461.432422011.06.22 21:011.436460.000.00393.00
429918912250115002011.07.08 12:45buy0.10eurusd1.430811.432611.439032011.07.08 12:531.432610.000.00180.00
439924958050115002011.07.12 12:00buy0.10eurusd1.398631.400131.406652011.07.12 12:521.400130.000.00150.00
4410077970350115002011.08.24 08:30buy0.10eurusd1.444131.445481.452122011.08.24 10:131.445480.000.00135.00
4510115336550115002011.09.02 13:30sell0.10eurusd1.422371.422131.414452011.09.02 13:451.422130.000.0024.00
4610163371550115002011.09.15 13:15buy0.10eurusd1.390521.391461.398552011.09.15 13:191.391460.000.0094.00
4710255447650115002011.10.06 08:15buy0.10eurusd1.337271.337741.345432011.10.06 08:291.337740.000.0047.00
4810261830750115002011.10.07 16:30sell0.10eurusd1.343111.340361.335102011.10.07 17:121.340360.000.00275.00
4910288488550115002011.10.18 12:00sell0.10eurusd1.366871.370371.358912011.10.18 12:311.370370.000.00-350.00
5010307575750115002011.10.24 13:30sell0.10eurusd1.383021.386481.375172011.10.24 14:131.386480.000.00-346.00
5110380179550115002011.11.16 11:00sell0.03eurusd1.348211.347751.340162011.11.16 11:581.347750.000.0046.00
5210394687750115002011.11.22 11:15buy0.10eurusd1.354991.351451.363042011.11.22 13:371.351450.000.00-354.00
5310418893650115002011.11.29 12:15sell0.01eurusd1.334331.332951.326292011.11.29 13:481.332950.000.00138.00
5410470777550115002011.12.19 08:15buy0.10eurusd1.302901.299861.310902011.12.19 20:161.299860.000.00-304.00
5510545993050115002012.02.01 12:30buy0.01eurusd1.314871.318181.322892012.02.01 12:571.318180.000.00331.00
5610591906350115002012.02.21 10:15sell0.10eurusd1.323701.322051.315722012.02.21 12:231.322050.000.00165.00
5710613869150115002012.02.29 15:15sell0.10eurusd1.340631.336881.333012012.02.29 15:561.336880.000.00375.00
5810641919150115002012.03.14 15:15sell0.10eurusd1.303141.302631.295132012.03.15 02:041.302630.000.0051.00
5910672516750115002012.03.30 08:15sell0.10eurusd1.334381.333141.326372012.03.30 15:021.333140.000.00124.00
0.000.004828.00
 
Summary P/L:4828.00
 
Winning trades:(48) 8167.00
Losing trades:(9) -3339.00
Max summary P/L:4952.00
Largest winning trade:803.00
Largest losing trade:-578.00
Max consecutive winners:21 (3854.00)
Max consecutive losers:2 (-811.00)
Max consecutive profit:3854.00 (21)
Max consecutive loss:-811.00 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:1170.00 (0.00%)
Profit factor:2.45
Avg. profit factor:0.46
Risk factor:4.13
 
* * *