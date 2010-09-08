Interbank FX, a division of TradeStation Forex, Inc.
|A/C No: 5891833
|Name: brainwashing_m15new
|2012.03.30 11:00 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|93444232
|5011500
|2010.09.08 13:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27307
|1.27415
|1.28097
|2010.09.08 14:42
|1.27415
|0.00
|0.00
|108.00
|2
|93551304
|5011500
|2010.09.14 09:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28548
|1.28525
|1.27744
|2010.09.14 12:23
|1.28525
|0.00
|0.00
|23.00
|3
|93749761
|5011500
|2010.09.22 13:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34142
|1.34196
|1.34925
|2010.09.22 13:40
|1.34196
|0.00
|0.00
|54.00
|4
|94001871
|5011500
|2010.10.05 17:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.38488
|1.38494
|1.39289
|2010.10.06 07:27
|1.38495
|0.00
|0.00
|7.00
|5
|94133993
|5011500
|2010.10.14 13:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40686
|1.40684
|1.39885
|2010.10.14 13:40
|1.40685
|0.00
|0.00
|1.00
|6
|94240798
|5011500
|2010.10.21 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.39809
|1.39711
|1.39011
|2010.10.21 15:56
|1.39711
|0.00
|0.00
|98.00
|7
|94380324
|5011500
|2010.11.01 10:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.39545
|1.39345
|1.38744
|2010.11.01 13:05
|1.39345
|0.00
|0.00
|200.00
|8
|94399728
|5011500
|2010.11.02 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39846
|1.40195
|1.40646
|2010.11.02 13:02
|1.40195
|0.00
|0.00
|349.00
|9
|94496692
|5011500
|2010.11.05 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40624
|1.40449
|1.39783
|2010.11.05 16:30
|1.40449
|0.00
|0.00
|175.00
|10
|94603568
|5011500
|2010.11.11 11:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.37139
|1.37085
|1.36339
|2010.11.11 13:22
|1.37085
|0.00
|0.00
|54.00
|11
|94730630
|5011500
|2010.11.18 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36347
|1.36350
|1.37150
|2010.11.18 09:16
|1.36350
|0.00
|0.00
|3.00
|12
|95020478
|5011500
|2010.12.01 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31481
|1.31962
|1.32283
|2010.12.02 10:44
|1.31962
|0.00
|0.00
|481.00
|13
|95173463
|5011500
|2010.12.09 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31855
|1.32433
|1.31057
|2010.12.09 18:02
|1.32433
|0.00
|0.00
|-578.00
|14
|95370693
|5011500
|2010.12.23 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31191
|1.31262
|1.31987
|2010.12.24 09:40
|1.31263
|0.00
|0.00
|72.00
|15
|95381897
|5011500
|2010.12.27 12:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31465
|1.31463
|1.30667
|2010.12.27 13:36
|1.31462
|0.00
|0.00
|3.00
|16
|95442466
|5011500
|2011.01.03 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33637
|1.33742
|1.34438
|2011.01.03 16:31
|1.33736
|0.00
|0.00
|99.00
|17
|95579755
|5011500
|2011.01.13 12:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31707
|1.32285
|1.32507
|2011.01.13 13:46
|1.32507
|0.00
|0.00
|800.00
|18
|95794057
|5011500
|2011.01.27 13:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.37485
|1.37112
|1.38285
|2011.01.27 16:09
|1.37112
|0.00
|0.00
|-373.00
|19
|95878227
|5011500
|2011.02.02 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37772
|1.38210
|1.36971
|2011.02.03 07:41
|1.38210
|0.00
|0.00
|-438.00
|20
|95991472
|5011500
|2011.02.10 13:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36034
|1.36034
|1.35228
|2011.02.10 14:04
|1.36034
|0.00
|0.00
|0.00
|21
|96043208
|5011500
|2011.02.11 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35184
|1.35184
|1.34384
|2011.02.11 17:26
|1.35184
|0.00
|0.00
|0.00
|22
|96302239
|5011500
|2011.02.28 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.37829
|1.38254
|1.38627
|2011.02.28 10:51
|1.38254
|0.00
|0.00
|425.00
|23
|96313639
|5011500
|2011.02.28 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.38530
|1.38224
|1.39335
|2011.02.28 15:14
|1.38224
|0.00
|0.00
|-306.00
|24
|96401637
|5011500
|2011.03.03 13:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39412
|1.39489
|1.40214
|2011.03.03 13:51
|1.39489
|0.00
|0.00
|77.00
|25
|96406812
|5011500
|2011.03.03 16:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39467
|1.39490
|1.40267
|2011.03.04 02:53
|1.39490
|0.00
|0.00
|23.00
|26
|96669267
|5011500
|2011.03.15 09:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.38813
|1.38782
|1.38014
|2011.03.15 10:17
|1.38782
|0.00
|0.00
|31.00
|27
|96840829
|5011500
|2011.03.18 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40492
|1.40782
|1.39690
|2011.03.18 08:00
|1.40782
|0.00
|0.00
|-290.00
|28
|96847769
|5011500
|2011.03.18 10:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40929
|1.41244
|1.41730
|2011.03.18 12:55
|1.41244
|0.00
|0.00
|315.00
|29
|97072925
|5011500
|2011.03.25 08:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41716
|1.41652
|1.40918
|2011.03.25 09:01
|1.41652
|0.00
|0.00
|64.00
|30
|97084444
|5011500
|2011.03.25 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40875
|1.40796
|1.40076
|2011.03.25 17:46
|1.40796
|0.00
|0.00
|79.00
|31
|97334287
|5011500
|2011.04.07 14:15
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43046
|1.43640
|1.43849
|2011.04.08 03:37
|1.43849
|0.00
|0.00
|803.00
|32
|97389699
|5011500
|2011.04.12 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44642
|1.44593
|1.43844
|2011.04.12 15:44
|1.44593
|0.00
|0.00
|49.00
|33
|97409574
|5011500
|2011.04.13 15:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44768
|1.44352
|1.43971
|2011.04.13 18:28
|1.44352
|0.00
|0.00
|416.00
|34
|97597839
|5011500
|2011.04.26 14:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.46423
|1.46822
|1.47225
|2011.04.26 22:24
|1.46822
|0.00
|0.00
|399.00
|35
|97623226
|5011500
|2011.04.27 16:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.46965
|1.47194
|1.47764
|2011.04.27 18:15
|1.47194
|0.00
|0.00
|229.00
|36
|97735117
|5011500
|2011.05.04 12:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48884
|1.48930
|1.49704
|2011.05.04 12:39
|1.48930
|0.00
|0.00
|46.00
|37
|97971775
|5011500
|2011.05.13 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42522
|1.42418
|1.41726
|2011.05.13 14:14
|1.42418
|0.00
|0.00
|104.00
|38
|98345115
|5011500
|2011.06.01 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44329
|1.44371
|1.45131
|2011.06.01 15:47
|1.44371
|0.00
|0.00
|42.00
|39
|98399032
|5011500
|2011.06.03 13:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.45181
|1.45182
|1.45981
|2011.06.03 13:40
|1.45182
|0.00
|0.00
|1.00
|40
|98629381
|5011500
|2011.06.16 09:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40961
|1.40952
|1.40163
|2011.06.16 09:38
|1.40952
|0.00
|0.00
|9.00
|41
|98865262
|5011500
|2011.06.22 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44039
|1.43646
|1.43242
|2011.06.22 21:01
|1.43646
|0.00
|0.00
|393.00
|42
|99189122
|5011500
|2011.07.08 12:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43081
|1.43261
|1.43903
|2011.07.08 12:53
|1.43261
|0.00
|0.00
|180.00
|43
|99249580
|5011500
|2011.07.12 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39863
|1.40013
|1.40665
|2011.07.12 12:52
|1.40013
|0.00
|0.00
|150.00
|44
|100779703
|5011500
|2011.08.24 08:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44413
|1.44548
|1.45212
|2011.08.24 10:13
|1.44548
|0.00
|0.00
|135.00
|45
|101153365
|5011500
|2011.09.02 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42237
|1.42213
|1.41445
|2011.09.02 13:45
|1.42213
|0.00
|0.00
|24.00
|46
|101633715
|5011500
|2011.09.15 13:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39052
|1.39146
|1.39855
|2011.09.15 13:19
|1.39146
|0.00
|0.00
|94.00
|47
|102554476
|5011500
|2011.10.06 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33727
|1.33774
|1.34543
|2011.10.06 08:29
|1.33774
|0.00
|0.00
|47.00
|48
|102618307
|5011500
|2011.10.07 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34311
|1.34036
|1.33510
|2011.10.07 17:12
|1.34036
|0.00
|0.00
|275.00
|49
|102884885
|5011500
|2011.10.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36687
|1.37037
|1.35891
|2011.10.18 12:31
|1.37037
|0.00
|0.00
|-350.00
|50
|103075757
|5011500
|2011.10.24 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.38302
|1.38648
|1.37517
|2011.10.24 14:13
|1.38648
|0.00
|0.00
|-346.00
|51
|103801795
|5011500
|2011.11.16 11:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.34821
|1.34775
|1.34016
|2011.11.16 11:58
|1.34775
|0.00
|0.00
|46.00
|52
|103946877
|5011500
|2011.11.22 11:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35499
|1.35145
|1.36304
|2011.11.22 13:37
|1.35145
|0.00
|0.00
|-354.00
|53
|104188936
|5011500
|2011.11.29 12:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33433
|1.33295
|1.32629
|2011.11.29 13:48
|1.33295
|0.00
|0.00
|138.00
|54
|104707775
|5011500
|2011.12.19 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30290
|1.29986
|1.31090
|2011.12.19 20:16
|1.29986
|0.00
|0.00
|-304.00
|55
|105459930
|5011500
|2012.02.01 12:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31487
|1.31818
|1.32289
|2012.02.01 12:57
|1.31818
|0.00
|0.00
|331.00
|56
|105919063
|5011500
|2012.02.21 10:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32370
|1.32205
|1.31572
|2012.02.21 12:23
|1.32205
|0.00
|0.00
|165.00
|57
|106138691
|5011500
|2012.02.29 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34063
|1.33688
|1.33301
|2012.02.29 15:56
|1.33688
|0.00
|0.00
|375.00
|58
|106419191
|5011500
|2012.03.14 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30314
|1.30263
|1.29513
|2012.03.15 02:04
|1.30263
|0.00
|0.00
|51.00
|59
|106725167
|5011500
|2012.03.30 08:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33438
|1.33314
|1.32637
|2012.03.30 15:02
|1.33314
|0.00
|0.00
|124.00
|0.00
|0.00
|4828.00
|
|Summary P/L:
|4828.00
|
|Winning trades:
|(48) 8167.00
|Losing trades:
|(9) -3339.00
|Max summary P/L:
|4952.00
|Largest winning trade:
|803.00
|Largest losing trade:
|-578.00
|Max consecutive winners:
|21 (3854.00)
|Max consecutive losers:
|2 (-811.00)
|Max consecutive profit:
|3854.00 (21)
|Max consecutive loss:
|-811.00 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|1170.00 (0.00%)
|Profit factor:
|2.45
|Avg. profit factor:
|0.46
|Risk factor:
|4.13
|
* * *