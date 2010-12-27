Interbank FX, a division of TradeStation Forex, Inc.
A/C No: 5891833Name: brainwashing_m15new2012.03.30 11:00 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
19344423250115002010.09.08 13:45buy0.10eurusd1.273071.274151.280972010.09.08 14:421.274150.000.00108.00
29355130450115002010.09.14 09:15sell0.10eurusd1.285481.285251.277442010.09.14 12:231.285250.000.0023.00
39374976150115002010.09.22 13:15buy0.10eurusd1.341421.341961.349252010.09.22 13:401.341960.000.0054.00
49396701050115002010.10.04 07:15sell0.10eurusd1.373041.368861.365042010.10.04 10:051.368840.000.00420.00
59400187150115002010.10.05 17:45buy0.10eurusd1.384881.384941.392892010.10.06 07:271.384950.000.007.00
69413399350115002010.10.14 13:15sell0.10eurusd1.406861.406841.398852010.10.14 13:401.406850.000.001.00
79424079850115002010.10.21 15:30sell0.10eurusd1.398091.397111.390112010.10.21 15:561.397110.000.0098.00
89438032450115002010.11.01 10:30sell0.10eurusd1.395451.393451.387442010.11.01 13:051.393450.000.00200.00
99439972850115002010.11.02 12:00buy0.10eurusd1.398461.401951.406462010.11.02 13:021.401950.000.00349.00
109449669250115002010.11.05 15:30sell0.10eurusd1.406241.404491.397832010.11.05 16:301.404490.000.00175.00
119460356850115002010.11.11 11:45sell0.10eurusd1.371391.370851.363392010.11.11 13:221.370850.000.0054.00
129473063050115002010.11.18 09:00buy0.10eurusd1.363471.363501.371502010.11.18 09:161.363500.000.003.00
139502047850115002010.12.01 17:00buy0.10eurusd1.314811.319621.322832010.12.02 10:441.319620.000.00481.00
149517346350115002010.12.09 15:15sell0.10eurusd1.318551.324331.310572010.12.09 18:021.324330.000.00-578.00
159529285350115002010.12.17 06:30buy0.10eurusd1.331531.333691.339532010.12.17 10:281.333690.000.00216.00
169537069350115002010.12.23 16:30buy0.10eurusd1.311911.312621.319872010.12.24 09:401.312630.000.0072.00
179537727150115002010.12.26 23:15sell0.10eurusd1.309271.312101.301242010.12.27 03:141.312130.000.00-286.00
189538189750115002010.12.27 12:45sell0.10eurusd1.314651.314631.306672010.12.27 13:361.314620.000.003.00
199538597350115002010.12.28 03:30buy0.10eurusd1.324511.322041.332522010.12.28 06:591.322050.000.00-246.00
209542082850115002011.01.02 23:15sell0.10eurusd1.333911.329921.325882011.01.03 02:101.329910.000.00400.00
219544246650115002011.01.03 16:00buy0.10eurusd1.336371.337421.344382011.01.03 16:311.337360.000.0099.00
229557975550115002011.01.13 12:15buy0.10eurusd1.317071.322851.325072011.01.13 13:461.325070.000.00800.00
239565294650115002011.01.20 07:30sell0.10eurusd1.343141.347961.335112011.01.20 08:591.347960.000.00-482.00
249579405750115002011.01.27 13:45buy0.10eurusd1.374851.371121.382852011.01.27 16:091.371120.000.00-373.00
259582172450115002011.01.30 23:15sell0.03eurusd1.358241.361831.350302011.01.31 05:531.361830.000.00-359.00
269587822750115002011.02.02 17:00sell0.01eurusd1.377721.382101.369712011.02.03 07:411.382100.000.00-438.00
279596870750115002011.02.09 21:00buy0.01eurusd1.373381.371091.381432011.02.10 00:421.371090.000.00-229.00
289599147250115002011.02.10 13:15sell0.01eurusd1.360341.360341.352282011.02.10 14:041.360340.000.000.00
299604320850115002011.02.11 17:00sell0.01eurusd1.351841.351841.343842011.02.11 17:261.351840.000.000.00
309605126450115002011.02.13 23:15sell0.01eurusd1.351541.355401.343542011.02.14 07:011.355400.000.00-386.00
319610938750115002011.02.16 19:45buy0.01eurusd1.356761.358691.364772011.02.17 03:031.358690.000.00193.00
329615387550115002011.02.20 23:30buy0.10eurusd1.371021.368071.378982011.02.21 03:011.368070.000.00-295.00
339630223950115002011.02.28 08:15buy0.10eurusd1.378291.382541.386272011.02.28 10:511.382540.000.00425.00
349631363950115002011.02.28 14:00buy0.10eurusd1.385301.382241.393352011.02.28 15:141.382240.000.00-306.00
359640163750115002011.03.03 13:45buy0.10eurusd1.394121.394891.402142011.03.03 13:511.394890.000.0077.00
369640681250115002011.03.03 16:45buy0.10eurusd1.394671.394901.402672011.03.04 02:531.394900.000.0023.00
379651344350115002011.03.10 03:15sell0.10eurusd1.389401.383551.381402011.03.10 07:151.381400.000.00800.00
389666926750115002011.03.15 09:30sell0.10eurusd1.388131.387821.380142011.03.15 10:171.387820.000.0031.00
399684082950115002011.03.18 08:00sell0.10eurusd1.404921.407821.396902011.03.18 08:001.407820.000.00-290.00
409684776950115002011.03.18 10:15buy0.10eurusd1.409291.412441.417302011.03.18 12:551.412440.000.00315.00
419707292550115002011.03.25 08:15sell0.10eurusd1.417161.416521.409182011.03.25 09:011.416520.000.0064.00
429708444450115002011.03.25 16:30sell0.10eurusd1.408751.407961.400762011.03.25 17:461.407960.000.0079.00
439728922450115002011.04.05 06:30sell0.10eurusd1.417141.420581.409212011.04.05 15:001.420580.000.00-344.00
449730073150115002011.04.05 18:15buy0.10eurusd1.424151.420831.432162011.04.05 21:511.420830.000.00-332.00
459733428750115002011.04.07 14:15buy0.03eurusd1.430461.436401.438492011.04.08 03:371.438490.000.00803.00
469734389050115002011.04.08 07:30buy0.10eurusd1.441801.441911.449842011.04.08 13:361.443070.000.00127.00
479738969950115002011.04.12 15:15sell0.10eurusd1.446421.445931.438442011.04.12 15:441.445930.000.0049.00
489740957450115002011.04.13 15:45sell0.10eurusd1.447681.443521.439712011.04.13 18:281.443520.000.00416.00
499759783950115002011.04.26 14:45buy0.10eurusd1.464231.468221.472252011.04.26 22:241.468220.000.00399.00
509762322650115002011.04.27 16:45buy0.10eurusd1.469651.471941.477642011.04.27 18:151.471940.000.00229.00
519773511750115002011.05.04 12:15buy0.10eurusd1.488841.489301.497042011.05.04 12:391.489300.000.0046.00
529774399350115002011.05.04 19:15sell0.10eurusd1.483771.482861.475792011.05.05 00:501.482860.000.0091.00
539797177550115002011.05.13 13:30sell0.10eurusd1.425221.424181.417262011.05.13 14:141.424180.000.00104.00
549834511550115002011.06.01 14:30buy0.10eurusd1.443291.443711.451312011.06.01 15:471.443710.000.0042.00
559835851450115002011.06.02 01:00buy0.10eurusd1.435711.441491.443712011.06.02 09:451.443710.000.00800.00
569839903250115002011.06.03 13:15buy0.10eurusd1.451811.451821.459812011.06.03 13:401.451820.000.001.00
579851432750115002011.06.09 07:15buy0.10eurusd1.464461.460611.472462011.06.09 10:091.460610.000.00-385.00
589853938350115002011.06.10 07:30sell0.10eurusd1.445461.449461.437462011.06.10 09:181.449460.000.00-400.00
599862938150115002011.06.16 09:30sell0.03eurusd1.409611.409521.401632011.06.16 09:381.409520.000.009.00
609886526250115002011.06.22 16:15sell0.10eurusd1.440391.436461.432422011.06.22 21:011.436460.000.00393.00
619902769550115002011.06.30 02:30buy0.10eurusd1.448961.449721.456962011.06.30 05:201.449720.000.0076.00
629908904050115002011.07.04 05:15sell0.10eurusd1.452841.451701.444852011.07.04 13:161.451700.000.00114.00
639910923350115002011.07.05 00:15sell0.10eurusd1.452171.448251.444182011.07.05 07:011.448250.000.00392.00
649918912250115002011.07.08 12:45buy0.10eurusd1.430811.432611.439032011.07.08 12:531.432610.000.00180.00
659920384150115002011.07.10 22:15sell0.10eurusd1.421991.421971.413972011.07.11 00:001.421970.000.002.00
669924958050115002011.07.12 12:00buy0.10eurusd1.398631.400131.406652011.07.12 12:521.400130.000.00150.00
679938532950115002011.07.18 23:18buy0.10eurusd1.413251.409621.421252011.07.19 05:111.409620.000.00-363.00
689986251050115002011.08.07 22:00buy0.10eurusd1.437071.438051.445062011.08.08 07:121.438050.000.0098.00
699999025250115002011.08.09 19:30buy0.10eurusd1.429891.431691.437802011.08.09 19:411.431690.000.00180.00
7010062697750115002011.08.21 22:15sell0.10eurusd1.436361.440011.428332011.08.22 07:471.440010.000.00-365.00
7110077970350115002011.08.24 08:30buy0.10eurusd1.444131.445481.452122011.08.24 10:131.445480.000.00135.00
7210115336550115002011.09.02 13:30sell0.10eurusd1.422371.422131.414452011.09.02 13:451.422130.000.0024.00
7310163371550115002011.09.15 13:15buy0.10eurusd1.390521.391461.398552011.09.15 13:191.391460.000.0094.00
7410173009550115002011.09.18 22:15sell0.10eurusd1.368981.366971.360932011.09.19 03:161.366970.000.00201.00
7510189997350115002011.09.21 18:45sell0.10eurusd1.367511.366921.359732011.09.21 18:491.366920.000.0059.00
7610255447650115002011.10.06 08:15buy0.10eurusd1.337271.337741.345432011.10.06 08:291.337740.000.0047.00
7710261830750115002011.10.07 16:30sell0.10eurusd1.343111.340361.335102011.10.07 17:121.340360.000.00275.00
7810288488550115002011.10.18 12:00sell0.10eurusd1.366871.370371.358912011.10.18 12:311.370370.000.00-350.00
7910307575750115002011.10.24 13:30sell0.10eurusd1.383021.386481.375172011.10.24 14:131.386480.000.00-346.00
8010380179550115002011.11.16 11:00sell0.03eurusd1.348211.347751.340162011.11.16 11:581.347750.000.0046.00
8110382394250115002011.11.16 18:30buy0.10eurusd1.353911.349711.361912011.11.16 20:171.349710.000.00-420.00
8210394687750115002011.11.22 11:15buy0.10eurusd1.354991.351451.363042011.11.22 13:371.351450.000.00-354.00
8310416070650115002011.11.29 00:15sell0.03eurusd1.329161.332181.321172011.11.29 01:251.332180.000.00-302.00
8410418893650115002011.11.29 12:15sell0.01eurusd1.334331.332951.326292011.11.29 13:481.332950.000.00138.00
8510470777550115002011.12.19 08:15buy0.10eurusd1.302901.299861.310902011.12.19 20:161.299860.000.00-304.00
8610513028150115002012.01.15 23:15sell0.10eurusd1.264111.268241.256152012.01.16 09:001.268240.000.00-413.00
8710525326650115002012.01.22 23:15sell0.03eurusd1.288701.292961.280702012.01.23 08:151.292960.000.00-426.00
8810545993050115002012.02.01 12:30buy0.01eurusd1.314871.318181.322892012.02.01 12:571.318180.000.00331.00
8910581638950115002012.02.15 18:00sell0.10eurusd1.305891.308771.298022012.02.15 19:281.308770.000.00-288.00
9010591906350115002012.02.21 10:15sell0.10eurusd1.323701.322051.315722012.02.21 12:231.322050.000.00165.00
9110598979250115002012.02.23 07:00buy0.10eurusd1.327871.332081.335892012.02.23 10:001.332080.000.00421.00
9210608027850115002012.02.27 19:00sell0.10eurusd1.338991.341561.330992012.02.28 00:091.341560.000.00-257.00
9310613869150115002012.02.29 15:15sell0.10eurusd1.340631.336881.333012012.02.29 15:561.336880.000.00375.00
9410641919150115002012.03.14 15:15sell0.10eurusd1.303141.302631.295132012.03.15 02:041.302630.000.0051.00
9510672516750115002012.03.30 08:15sell0.10eurusd1.334381.333141.326372012.03.30 15:021.333140.000.00124.00
0.000.002840.00
 
Summary P/L:2840.00
 
Winning trades:(65) 12757.00
Losing trades:(28) -9917.00
Max summary P/L:4649.00
Largest winning trade:803.00
Largest losing trade:-578.00
Max consecutive winners:13 (1973.00)
Max consecutive losers:6 (-2267.00)
Max consecutive profit:3107.00 (12)
Max consecutive loss:-2267.00 (6)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:2731.00 (0.00%)
Profit factor:1.29
Avg. profit factor:0.55
Risk factor:1.04
 
* * *