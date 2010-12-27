Interbank FX, a division of TradeStation Forex, Inc.
|A/C No: 5891833
|Name: brainwashing_m15new
|2012.03.30 11:00 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|93444232
|5011500
|2010.09.08 13:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27307
|1.27415
|1.28097
|2010.09.08 14:42
|1.27415
|0.00
|0.00
|108.00
|2
|93551304
|5011500
|2010.09.14 09:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28548
|1.28525
|1.27744
|2010.09.14 12:23
|1.28525
|0.00
|0.00
|23.00
|3
|93749761
|5011500
|2010.09.22 13:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34142
|1.34196
|1.34925
|2010.09.22 13:40
|1.34196
|0.00
|0.00
|54.00
|4
|93967010
|5011500
|2010.10.04 07:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.37304
|1.36886
|1.36504
|2010.10.04 10:05
|1.36884
|0.00
|0.00
|420.00
|5
|94001871
|5011500
|2010.10.05 17:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.38488
|1.38494
|1.39289
|2010.10.06 07:27
|1.38495
|0.00
|0.00
|7.00
|6
|94133993
|5011500
|2010.10.14 13:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40686
|1.40684
|1.39885
|2010.10.14 13:40
|1.40685
|0.00
|0.00
|1.00
|7
|94240798
|5011500
|2010.10.21 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.39809
|1.39711
|1.39011
|2010.10.21 15:56
|1.39711
|0.00
|0.00
|98.00
|8
|94380324
|5011500
|2010.11.01 10:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.39545
|1.39345
|1.38744
|2010.11.01 13:05
|1.39345
|0.00
|0.00
|200.00
|9
|94399728
|5011500
|2010.11.02 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39846
|1.40195
|1.40646
|2010.11.02 13:02
|1.40195
|0.00
|0.00
|349.00
|10
|94496692
|5011500
|2010.11.05 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40624
|1.40449
|1.39783
|2010.11.05 16:30
|1.40449
|0.00
|0.00
|175.00
|11
|94603568
|5011500
|2010.11.11 11:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.37139
|1.37085
|1.36339
|2010.11.11 13:22
|1.37085
|0.00
|0.00
|54.00
|12
|94730630
|5011500
|2010.11.18 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36347
|1.36350
|1.37150
|2010.11.18 09:16
|1.36350
|0.00
|0.00
|3.00
|13
|95020478
|5011500
|2010.12.01 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31481
|1.31962
|1.32283
|2010.12.02 10:44
|1.31962
|0.00
|0.00
|481.00
|14
|95173463
|5011500
|2010.12.09 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31855
|1.32433
|1.31057
|2010.12.09 18:02
|1.32433
|0.00
|0.00
|-578.00
|15
|95292853
|5011500
|2010.12.17 06:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33153
|1.33369
|1.33953
|2010.12.17 10:28
|1.33369
|0.00
|0.00
|216.00
|16
|95370693
|5011500
|2010.12.23 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31191
|1.31262
|1.31987
|2010.12.24 09:40
|1.31263
|0.00
|0.00
|72.00
|17
|95377271
|5011500
|2010.12.26 23:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30927
|1.31210
|1.30124
|2010.12.27 03:14
|1.31213
|0.00
|0.00
|-286.00
|18
|95381897
|5011500
|2010.12.27 12:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31465
|1.31463
|1.30667
|2010.12.27 13:36
|1.31462
|0.00
|0.00
|3.00
|19
|95385973
|5011500
|2010.12.28 03:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32451
|1.32204
|1.33252
|2010.12.28 06:59
|1.32205
|0.00
|0.00
|-246.00
|20
|95420828
|5011500
|2011.01.02 23:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33391
|1.32992
|1.32588
|2011.01.03 02:10
|1.32991
|0.00
|0.00
|400.00
|21
|95442466
|5011500
|2011.01.03 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33637
|1.33742
|1.34438
|2011.01.03 16:31
|1.33736
|0.00
|0.00
|99.00
|22
|95579755
|5011500
|2011.01.13 12:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31707
|1.32285
|1.32507
|2011.01.13 13:46
|1.32507
|0.00
|0.00
|800.00
|23
|95652946
|5011500
|2011.01.20 07:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34314
|1.34796
|1.33511
|2011.01.20 08:59
|1.34796
|0.00
|0.00
|-482.00
|24
|95794057
|5011500
|2011.01.27 13:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.37485
|1.37112
|1.38285
|2011.01.27 16:09
|1.37112
|0.00
|0.00
|-373.00
|25
|95821724
|5011500
|2011.01.30 23:15
|sell
|0.03
|eurusd
|1.35824
|1.36183
|1.35030
|2011.01.31 05:53
|1.36183
|0.00
|0.00
|-359.00
|26
|95878227
|5011500
|2011.02.02 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37772
|1.38210
|1.36971
|2011.02.03 07:41
|1.38210
|0.00
|0.00
|-438.00
|27
|95968707
|5011500
|2011.02.09 21:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37338
|1.37109
|1.38143
|2011.02.10 00:42
|1.37109
|0.00
|0.00
|-229.00
|28
|95991472
|5011500
|2011.02.10 13:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36034
|1.36034
|1.35228
|2011.02.10 14:04
|1.36034
|0.00
|0.00
|0.00
|29
|96043208
|5011500
|2011.02.11 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35184
|1.35184
|1.34384
|2011.02.11 17:26
|1.35184
|0.00
|0.00
|0.00
|30
|96051264
|5011500
|2011.02.13 23:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35154
|1.35540
|1.34354
|2011.02.14 07:01
|1.35540
|0.00
|0.00
|-386.00
|31
|96109387
|5011500
|2011.02.16 19:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35676
|1.35869
|1.36477
|2011.02.17 03:03
|1.35869
|0.00
|0.00
|193.00
|32
|96153875
|5011500
|2011.02.20 23:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.37102
|1.36807
|1.37898
|2011.02.21 03:01
|1.36807
|0.00
|0.00
|-295.00
|33
|96302239
|5011500
|2011.02.28 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.37829
|1.38254
|1.38627
|2011.02.28 10:51
|1.38254
|0.00
|0.00
|425.00
|34
|96313639
|5011500
|2011.02.28 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.38530
|1.38224
|1.39335
|2011.02.28 15:14
|1.38224
|0.00
|0.00
|-306.00
|35
|96401637
|5011500
|2011.03.03 13:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39412
|1.39489
|1.40214
|2011.03.03 13:51
|1.39489
|0.00
|0.00
|77.00
|36
|96406812
|5011500
|2011.03.03 16:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39467
|1.39490
|1.40267
|2011.03.04 02:53
|1.39490
|0.00
|0.00
|23.00
|37
|96513443
|5011500
|2011.03.10 03:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.38940
|1.38355
|1.38140
|2011.03.10 07:15
|1.38140
|0.00
|0.00
|800.00
|38
|96669267
|5011500
|2011.03.15 09:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.38813
|1.38782
|1.38014
|2011.03.15 10:17
|1.38782
|0.00
|0.00
|31.00
|39
|96840829
|5011500
|2011.03.18 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40492
|1.40782
|1.39690
|2011.03.18 08:00
|1.40782
|0.00
|0.00
|-290.00
|40
|96847769
|5011500
|2011.03.18 10:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40929
|1.41244
|1.41730
|2011.03.18 12:55
|1.41244
|0.00
|0.00
|315.00
|41
|97072925
|5011500
|2011.03.25 08:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41716
|1.41652
|1.40918
|2011.03.25 09:01
|1.41652
|0.00
|0.00
|64.00
|42
|97084444
|5011500
|2011.03.25 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40875
|1.40796
|1.40076
|2011.03.25 17:46
|1.40796
|0.00
|0.00
|79.00
|43
|97289224
|5011500
|2011.04.05 06:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41714
|1.42058
|1.40921
|2011.04.05 15:00
|1.42058
|0.00
|0.00
|-344.00
|44
|97300731
|5011500
|2011.04.05 18:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42415
|1.42083
|1.43216
|2011.04.05 21:51
|1.42083
|0.00
|0.00
|-332.00
|45
|97334287
|5011500
|2011.04.07 14:15
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43046
|1.43640
|1.43849
|2011.04.08 03:37
|1.43849
|0.00
|0.00
|803.00
|46
|97343890
|5011500
|2011.04.08 07:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44180
|1.44191
|1.44984
|2011.04.08 13:36
|1.44307
|0.00
|0.00
|127.00
|47
|97389699
|5011500
|2011.04.12 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44642
|1.44593
|1.43844
|2011.04.12 15:44
|1.44593
|0.00
|0.00
|49.00
|48
|97409574
|5011500
|2011.04.13 15:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44768
|1.44352
|1.43971
|2011.04.13 18:28
|1.44352
|0.00
|0.00
|416.00
|49
|97597839
|5011500
|2011.04.26 14:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.46423
|1.46822
|1.47225
|2011.04.26 22:24
|1.46822
|0.00
|0.00
|399.00
|50
|97623226
|5011500
|2011.04.27 16:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.46965
|1.47194
|1.47764
|2011.04.27 18:15
|1.47194
|0.00
|0.00
|229.00
|51
|97735117
|5011500
|2011.05.04 12:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48884
|1.48930
|1.49704
|2011.05.04 12:39
|1.48930
|0.00
|0.00
|46.00
|52
|97743993
|5011500
|2011.05.04 19:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48377
|1.48286
|1.47579
|2011.05.05 00:50
|1.48286
|0.00
|0.00
|91.00
|53
|97971775
|5011500
|2011.05.13 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42522
|1.42418
|1.41726
|2011.05.13 14:14
|1.42418
|0.00
|0.00
|104.00
|54
|98345115
|5011500
|2011.06.01 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44329
|1.44371
|1.45131
|2011.06.01 15:47
|1.44371
|0.00
|0.00
|42.00
|55
|98358514
|5011500
|2011.06.02 01:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43571
|1.44149
|1.44371
|2011.06.02 09:45
|1.44371
|0.00
|0.00
|800.00
|56
|98399032
|5011500
|2011.06.03 13:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.45181
|1.45182
|1.45981
|2011.06.03 13:40
|1.45182
|0.00
|0.00
|1.00
|57
|98514327
|5011500
|2011.06.09 07:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.46446
|1.46061
|1.47246
|2011.06.09 10:09
|1.46061
|0.00
|0.00
|-385.00
|58
|98539383
|5011500
|2011.06.10 07:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44546
|1.44946
|1.43746
|2011.06.10 09:18
|1.44946
|0.00
|0.00
|-400.00
|59
|98629381
|5011500
|2011.06.16 09:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40961
|1.40952
|1.40163
|2011.06.16 09:38
|1.40952
|0.00
|0.00
|9.00
|60
|98865262
|5011500
|2011.06.22 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44039
|1.43646
|1.43242
|2011.06.22 21:01
|1.43646
|0.00
|0.00
|393.00
|61
|99027695
|5011500
|2011.06.30 02:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44896
|1.44972
|1.45696
|2011.06.30 05:20
|1.44972
|0.00
|0.00
|76.00
|62
|99089040
|5011500
|2011.07.04 05:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.45284
|1.45170
|1.44485
|2011.07.04 13:16
|1.45170
|0.00
|0.00
|114.00
|63
|99109233
|5011500
|2011.07.05 00:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.45217
|1.44825
|1.44418
|2011.07.05 07:01
|1.44825
|0.00
|0.00
|392.00
|64
|99189122
|5011500
|2011.07.08 12:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43081
|1.43261
|1.43903
|2011.07.08 12:53
|1.43261
|0.00
|0.00
|180.00
|65
|99203841
|5011500
|2011.07.10 22:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42199
|1.42197
|1.41397
|2011.07.11 00:00
|1.42197
|0.00
|0.00
|2.00
|66
|99249580
|5011500
|2011.07.12 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39863
|1.40013
|1.40665
|2011.07.12 12:52
|1.40013
|0.00
|0.00
|150.00
|67
|99385329
|5011500
|2011.07.18 23:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41325
|1.40962
|1.42125
|2011.07.19 05:11
|1.40962
|0.00
|0.00
|-363.00
|68
|99862510
|5011500
|2011.08.07 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43707
|1.43805
|1.44506
|2011.08.08 07:12
|1.43805
|0.00
|0.00
|98.00
|69
|99990252
|5011500
|2011.08.09 19:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42989
|1.43169
|1.43780
|2011.08.09 19:41
|1.43169
|0.00
|0.00
|180.00
|70
|100626977
|5011500
|2011.08.21 22:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43636
|1.44001
|1.42833
|2011.08.22 07:47
|1.44001
|0.00
|0.00
|-365.00
|71
|100779703
|5011500
|2011.08.24 08:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44413
|1.44548
|1.45212
|2011.08.24 10:13
|1.44548
|0.00
|0.00
|135.00
|72
|101153365
|5011500
|2011.09.02 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42237
|1.42213
|1.41445
|2011.09.02 13:45
|1.42213
|0.00
|0.00
|24.00
|73
|101633715
|5011500
|2011.09.15 13:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39052
|1.39146
|1.39855
|2011.09.15 13:19
|1.39146
|0.00
|0.00
|94.00
|74
|101730095
|5011500
|2011.09.18 22:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36898
|1.36697
|1.36093
|2011.09.19 03:16
|1.36697
|0.00
|0.00
|201.00
|75
|101899973
|5011500
|2011.09.21 18:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36751
|1.36692
|1.35973
|2011.09.21 18:49
|1.36692
|0.00
|0.00
|59.00
|76
|102554476
|5011500
|2011.10.06 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33727
|1.33774
|1.34543
|2011.10.06 08:29
|1.33774
|0.00
|0.00
|47.00
|77
|102618307
|5011500
|2011.10.07 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34311
|1.34036
|1.33510
|2011.10.07 17:12
|1.34036
|0.00
|0.00
|275.00
|78
|102884885
|5011500
|2011.10.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36687
|1.37037
|1.35891
|2011.10.18 12:31
|1.37037
|0.00
|0.00
|-350.00
|79
|103075757
|5011500
|2011.10.24 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.38302
|1.38648
|1.37517
|2011.10.24 14:13
|1.38648
|0.00
|0.00
|-346.00
|80
|103801795
|5011500
|2011.11.16 11:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.34821
|1.34775
|1.34016
|2011.11.16 11:58
|1.34775
|0.00
|0.00
|46.00
|81
|103823942
|5011500
|2011.11.16 18:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35391
|1.34971
|1.36191
|2011.11.16 20:17
|1.34971
|0.00
|0.00
|-420.00
|82
|103946877
|5011500
|2011.11.22 11:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35499
|1.35145
|1.36304
|2011.11.22 13:37
|1.35145
|0.00
|0.00
|-354.00
|83
|104160706
|5011500
|2011.11.29 00:15
|sell
|0.03
|eurusd
|1.32916
|1.33218
|1.32117
|2011.11.29 01:25
|1.33218
|0.00
|0.00
|-302.00
|84
|104188936
|5011500
|2011.11.29 12:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33433
|1.33295
|1.32629
|2011.11.29 13:48
|1.33295
|0.00
|0.00
|138.00
|85
|104707775
|5011500
|2011.12.19 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30290
|1.29986
|1.31090
|2011.12.19 20:16
|1.29986
|0.00
|0.00
|-304.00
|86
|105130281
|5011500
|2012.01.15 23:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26411
|1.26824
|1.25615
|2012.01.16 09:00
|1.26824
|0.00
|0.00
|-413.00
|87
|105253266
|5011500
|2012.01.22 23:15
|sell
|0.03
|eurusd
|1.28870
|1.29296
|1.28070
|2012.01.23 08:15
|1.29296
|0.00
|0.00
|-426.00
|88
|105459930
|5011500
|2012.02.01 12:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31487
|1.31818
|1.32289
|2012.02.01 12:57
|1.31818
|0.00
|0.00
|331.00
|89
|105816389
|5011500
|2012.02.15 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30589
|1.30877
|1.29802
|2012.02.15 19:28
|1.30877
|0.00
|0.00
|-288.00
|90
|105919063
|5011500
|2012.02.21 10:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32370
|1.32205
|1.31572
|2012.02.21 12:23
|1.32205
|0.00
|0.00
|165.00
|91
|105989792
|5011500
|2012.02.23 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32787
|1.33208
|1.33589
|2012.02.23 10:00
|1.33208
|0.00
|0.00
|421.00
|92
|106080278
|5011500
|2012.02.27 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33899
|1.34156
|1.33099
|2012.02.28 00:09
|1.34156
|0.00
|0.00
|-257.00
|93
|106138691
|5011500
|2012.02.29 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34063
|1.33688
|1.33301
|2012.02.29 15:56
|1.33688
|0.00
|0.00
|375.00
|94
|106419191
|5011500
|2012.03.14 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30314
|1.30263
|1.29513
|2012.03.15 02:04
|1.30263
|0.00
|0.00
|51.00
|95
|106725167
|5011500
|2012.03.30 08:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33438
|1.33314
|1.32637
|2012.03.30 15:02
|1.33314
|0.00
|0.00
|124.00
|0.00
|0.00
|2840.00
|
|Summary P/L:
|2840.00
|
|Winning trades:
|(65) 12757.00
|Losing trades:
|(28) -9917.00
|Max summary P/L:
|4649.00
|Largest winning trade:
|803.00
|Largest losing trade:
|-578.00
|Max consecutive winners:
|13 (1973.00)
|Max consecutive losers:
|6 (-2267.00)
|Max consecutive profit:
|3107.00 (12)
|Max consecutive loss:
|-2267.00 (6)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|2731.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.29
|Avg. profit factor:
|0.55
|Risk factor:
|1.04
|
* * *