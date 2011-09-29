Interbank FX, LLC

Account: 2835213 Name: Newdigital_martinhadge Currency: USD 2012 March 23, 12:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1917497852011.08.14 04:50balanceDeposit10 000.00
1918046072011.08.18 17:30buy0.01gbpusd1.647551.650761.658562011.08.18 20:351.650760.000.000.003.21
1918061672011.08.18 23:25buy0.05audusd1.033660.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.0016.65
1918057042011.08.18 21:33buy0.02audusd1.037720.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.00-1.46
1918058712011.08.18 22:29buy0.03audusd1.035730.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.003.78
1918055552011.08.18 20:45buy0.01audusd1.039750.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.11-2.76
1917854222011.08.17 06:49buy0.02usdjpy76.61476.99677.7132011.08.22 02:0576.9960.000.00-0.299.92
1918284592011.08.22 14:54buy0.03gbpusd1.646041.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.003.72
1918211882011.08.22 02:15buy0.01gbpusd1.650371.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.00-3.09
1918216962011.08.22 03:41buy0.02gbpusd1.648101.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.00-1.64
1918285762011.08.22 15:00buy0.05gbpusd1.644071.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.0016.05
1918326332011.08.22 20:47buy0.02gbpusd1.646341.648741.657372011.08.23 07:051.648740.000.00-0.064.80
1918323552011.08.22 19:15buy0.01gbpusd1.648391.654941.657372011.08.23 09:001.654940.000.00-0.036.55
1918548932011.08.24 10:30buy0.01audusd1.048540.988541.055522011.08.25 11:471.048170.000.000.32-0.37
1918585382011.08.24 16:02buy0.02audusd1.046540.988541.055522011.08.25 11:471.048180.000.000.643.28
1918608052011.08.25 01:09buy0.03audusd1.044520.988541.055522011.08.25 11:471.048200.000.000.0011.04
1917669452011.08.16 09:00buy0.01usdjpy76.81377.05777.7132011.08.25 13:4077.0570.000.00-0.333.17
1918675802011.08.25 14:30buy0.01usdjpy77.24977.48478.3472011.08.25 19:5577.4840.000.000.003.03
1918696802011.08.25 19:44buy0.05audusd1.042660.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.5315.25
1918653292011.08.25 11:47buy0.01audusd1.048460.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.11-2.75
1918674012011.08.25 14:24buy0.02audusd1.046470.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.21-1.52
1918678252011.08.25 14:47buy0.03audusd1.044550.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.323.48
1918826312011.08.29 00:00buy0.01audusd1.057581.061311.068622011.08.29 05:501.061310.000.000.003.73
1918860542011.08.29 08:47buy0.02usdjpy76.59776.80577.6972011.08.29 19:5976.8050.000.000.005.42
1918869772011.08.29 12:00buy0.01audusd1.061811.066441.072812011.08.30 01:161.066440.000.000.114.63
1918961842011.08.30 11:21buy0.15gbpusd1.630611.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.0012.45
1918962502011.08.30 11:26buy0.25gbpusd1.628501.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.0073.50
1918948912011.08.30 08:33buy0.09gbpusd1.632931.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.00-13.41
1918947112011.08.30 08:24buy0.05gbpusd1.634821.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.00-16.90
1918940582011.08.30 07:13buy0.03gbpusd1.636811.580821.639522011.08.30 12:391.631380.000.000.00-16.29
1918936082011.08.30 06:34buy0.02gbpusd1.638771.580821.639522011.08.30 12:391.631470.000.000.00-14.60
1918922042011.08.30 04:15buy0.01gbpusd1.640821.580821.639522011.08.30 12:391.631410.000.000.00-9.41
1918969202011.08.30 12:45buy0.01audusd1.065491.069911.076462011.08.30 20:001.069910.000.000.004.42
1919045342011.08.31 08:31buy0.03gbpusd1.627731.571681.638732011.08.31 11:591.631550.000.000.0011.46
1919037302011.08.31 07:20buy0.02gbpusd1.629731.571681.638732011.08.31 11:591.631550.000.000.003.64
1919024072011.08.31 04:00buy0.01gbpusd1.631681.571681.638732011.08.31 11:591.631550.000.000.00-0.13
1919039992011.08.31 07:51buy0.02audusd1.066541.068811.077542011.08.31 14:331.068810.000.000.004.54
1918824562011.08.28 23:30buy0.01usdjpy76.79777.02377.6972011.09.01 02:1077.0230.000.00-0.152.93
1919129612011.09.01 06:20buy0.15gbpusd1.622081.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.000.0041.40
1919074412011.08.31 14:33buy0.02gbpusd1.630151.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.17-10.62
1919076392011.08.31 14:56buy0.03gbpusd1.628071.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.25-9.69
1919081832011.08.31 15:27buy0.05gbpusd1.626001.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.41-5.80
1919097412011.08.31 19:59buy0.09gbpusd1.624011.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.757.47
1919060432011.08.31 12:15buy0.01gbpusd1.632221.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.08-7.38
1919023212011.08.31 03:45buy0.01audusd1.068561.071071.077542011.09.01 07:041.071070.000.000.332.51
1919165812011.09.01 13:15buy0.01audusd1.071161.074351.082162011.09.01 17:371.074350.000.000.003.19
1919344042011.09.05 14:21buy0.25audusd1.052171.013841.063182011.09.05 14:591.055530.000.000.0084.00
1919278722011.09.04 22:00buy0.03audusd1.060271.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.00-13.92
1919288352011.09.05 00:50buy0.05audusd1.058261.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.00-13.15
1919324132011.09.05 11:00buy0.09audusd1.056281.013841.063182011.09.05 14:591.055520.000.000.00-6.84
1919335722011.09.05 13:39buy0.15audusd1.054191.013841.063182011.09.05 14:591.055520.000.000.0019.95
1919204312011.09.01 23:38buy0.02audusd1.071871.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.22-32.48
1919198462011.09.01 20:30buy0.01audusd1.073841.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.22-18.21
1919426882011.09.06 09:30buy0.01usdjpy77.19277.51778.2932011.09.06 21:5977.5170.000.00-0.034.19
1919519422011.09.07 07:45buy0.01usdjpy77.30477.64478.2032011.09.09 15:0477.6440.000.00-0.124.38
1919523352011.09.07 08:10buy0.02usdjpy77.10577.64578.2032011.09.09 15:0477.6450.000.00-0.2313.91
1919807892011.09.12 05:18buy0.05usdjpy76.93671.54278.0442011.09.12 13:1977.2300.000.000.0019.03
1919803552011.09.12 04:50buy0.02usdjpy77.34871.54278.0442011.09.12 13:1977.2310.000.000.00-3.03
1919781962011.09.11 22:15buy0.01usdjpy77.54871.54278.0442011.09.12 13:1977.2300.000.000.00-4.12
1919807082011.09.12 05:03buy0.03usdjpy77.14771.54278.0442011.09.12 13:1977.2300.000.000.003.22
1920316742011.09.15 10:33buy0.05usdjpy76.60671.20977.7042011.09.15 12:5976.9040.000.000.0019.37
1920101862011.09.14 11:05buy0.03usdjpy76.80471.20977.7042011.09.15 12:5976.9030.000.00-0.263.86
1919904582011.09.13 03:50buy0.02usdjpy77.0040.00077.7042011.09.15 12:5976.9030.000.00-0.23-2.63
1919870152011.09.12 16:45buy0.01usdjpy77.20971.20977.7042011.09.15 12:5976.9030.000.00-0.15-3.98
1920593302011.09.19 13:43buy0.05audusd1.019950.965941.028942011.09.19 15:111.020750.000.000.004.00
1920595862011.09.19 14:00buy0.09audusd1.017840.965941.028942011.09.19 15:111.020750.000.000.0026.19
1920563602011.09.19 08:15buy0.01audusd1.025940.965941.028942011.09.19 15:111.020700.000.000.00-5.24
1920587362011.09.19 12:59buy0.03audusd1.021950.965941.028942011.09.19 15:111.020700.000.000.00-3.75
1920565952011.09.19 08:50buy0.02audusd1.023940.965941.028942011.09.19 15:111.020700.000.000.00-6.48
1921294132011.09.27 07:00buy0.01usdjpy76.37076.72377.4762011.09.27 21:5376.7230.000.00-0.034.60
1921423302011.09.28 09:28buy0.02gbpusd1.561561.565581.572642011.09.28 11:291.565580.000.000.008.04
1921477872011.09.28 19:48buy0.03gbpusd1.557501.503701.566472011.09.29 01:561.558940.000.00-0.244.32
1921488442011.09.28 23:57buy0.05gbpusd1.555461.503701.566472011.09.29 01:561.558940.000.000.0017.40
1921394222011.09.28 03:15buy0.01gbpusd1.563641.503701.566472011.09.29 01:561.558930.000.00-0.08-4.71
1921470502011.09.28 17:42buy0.02gbpusd1.559481.503701.566472011.09.29 01:561.558930.000.00-0.16-1.10
1921499042011.09.29 03:15buy0.01audusd0.977340.979710.988342011.09.29 05:040.979710.000.000.002.37
1921497792011.09.29 03:00buy0.01gbpusd1.559491.562811.570502011.09.29 06:131.562810.000.000.003.32
1921442142011.09.28 12:45buy0.01usdjpy76.52576.81177.6242011.09.29 14:1276.8110.000.00-0.093.72
1921571382011.09.29 18:07buy0.42audusd0.972080.926340.983112011.09.29 19:360.975140.000.000.00128.52
1921568172011.09.29 17:28buy0.15audusd0.976320.926340.983112011.09.29 19:360.975280.000.000.00-15.60
1921569272011.09.29 17:38buy0.25audusd0.974180.926340.983112011.09.29 19:360.975240.000.000.0026.50
1921553072011.09.29 14:28buy0.02audusd0.984360.926340.983112011.09.29 19:360.975280.000.000.00-18.16
1921541172011.09.29 12:45buy0.01audusd0.986340.926340.983112011.09.29 19:360.975280.000.000.00-11.06
1921554562011.09.29 14:45buy0.03audusd0.982340.926340.983112011.09.29 19:360.975260.000.000.00-21.24
1921563802011.09.29 16:34buy0.09audusd0.978340.926340.983112011.09.29 19:360.975280.000.000.00-27.54
1921561422011.09.29 16:12buy0.05audusd0.980340.926340.983112011.09.29 19:360.975280.000.000.00-25.30
1921574712011.09.29 19:18buy0.15gbpusd1.558371.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.0041.25
1921571822011.09.29 18:13buy0.09gbpusd1.560371.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.006.75
1921568622011.09.29 17:32buy0.05gbpusd1.562441.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.00-6.60
1921560422011.09.29 16:00buy0.01gbpusd1.568471.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.00-7.35
1921564212011.09.29 16:36buy0.03gbpusd1.564451.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.00-9.99
1921562642011.09.29 16:30buy0.02gbpusd1.566401.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.00-10.56
1921688062011.10.03 03:47buy0.09audusd0.961120.917160.972222011.10.03 07:520.964670.000.000.0031.95
1921686552011.10.03 03:08buy0.05audusd0.963310.917160.972222011.10.03 07:520.964670.000.000.006.80
1921684592011.10.03 02:31buy0.03audusd0.965550.917160.972222011.10.03 07:520.964670.000.000.00-2.64
1921670732011.10.02 22:00buy0.02audusd0.967580.917160.972222011.10.03 07:520.964670.000.000.00-5.82
1921580382011.09.29 22:03buy0.01audusd0.977140.917160.972222011.10.03 07:520.964670.000.000.10-12.47
1921734812011.10.03 14:20buy0.02usdjpy76.65876.85877.7582011.10.05 15:3776.8580.000.00-0.125.20
1922008752011.10.06 16:30buy0.01audusd0.970830.974590.981842011.10.06 18:370.974590.000.000.003.76
1922102312011.10.10 01:00buy0.01gbpusd1.559351.562171.570362011.10.10 08:361.562170.000.000.002.82
1922100652011.10.10 00:45buy0.01audusd0.981520.990190.992522011.10.10 09:390.990190.000.000.008.67
1922138192011.10.10 10:00buy0.01gbpusd1.564711.566811.575672011.10.10 17:131.566810.000.000.002.10
1922185422011.10.11 03:06buy0.03audusd0.995460.939461.004402011.10.11 07:300.996690.000.000.003.69
1922193142011.10.11 06:36buy0.05audusd0.993360.939461.004402011.10.11 07:300.996690.000.000.0016.65
1922177832011.10.10 23:25buy0.02audusd0.997450.939461.004402011.10.11 07:300.996620.000.000.00-1.66
1922175372011.10.10 22:03buy0.01audusd0.999460.939461.004402011.10.11 07:300.996620.000.000.00-2.84
1922225822011.10.11 15:15buy0.01audusd0.994820.998081.005862011.10.11 18:230.998080.000.000.003.26
1922215132011.10.11 12:49buy0.03gbpusd1.561371.505261.566352011.10.12 05:181.558020.000.00-0.07-10.05
1922245372011.10.12 00:03buy0.09gbpusd1.557371.505261.566352011.10.12 05:181.558020.000.000.005.85
1922248172011.10.12 01:01buy0.15gbpusd1.555371.505261.566352011.10.12 05:181.558060.000.000.0040.35
1922199452011.10.11 08:34buy0.02gbpusd1.563261.505261.566352011.10.12 05:181.558020.000.00-0.05-10.48
1922226192011.10.11 15:17buy0.05gbpusd1.559371.505261.566352011.10.12 05:181.558020.000.00-0.12-6.75
1922195522011.10.11 07:30buy0.01gbpusd1.565281.505261.566352011.10.12 05:181.558020.000.00-0.02-7.26
1922261822011.10.12 05:30buy0.01audusd0.994510.996511.005512011.10.12 07:110.996510.000.000.002.00
1922261962011.10.12 05:30buy0.01gbpusd1.558931.566891.569942011.10.12 08:451.566890.000.000.007.96
1922279502011.10.12 08:36buy0.02usdjpy76.44577.27677.5532011.10.12 15:0677.2760.000.000.0021.51
1921578512011.09.29 21:03buy0.01usdjpy76.86277.27477.5532011.10.12 15:0677.2740.000.00-0.305.33
1922334912011.10.12 21:03buy0.02audusd1.015070.957131.024032011.10.13 00:291.018470.000.000.006.80
1922336132011.10.12 21:48buy0.03audusd1.012970.957131.024032011.10.13 00:291.018470.000.000.0016.50
1922323082011.10.12 16:15buy0.01audusd1.017110.957131.024032011.10.13 00:291.017920.000.000.290.81
1922348072011.10.13 02:03buy0.03audusd1.016710.960941.027772011.10.13 04:071.020660.000.000.0011.85
1922343542011.10.13 00:45buy0.01audusd1.020940.960941.027772011.10.13 04:071.020690.000.000.00-0.25
1922344622011.10.13 01:01buy0.02audusd1.018770.960941.027772011.10.13 04:071.020690.000.000.003.84
1922378752011.10.13 12:11buy0.09gbpusd1.567441.515511.578472011.10.13 13:251.570420.000.000.0026.82
1922353912011.10.13 04:45buy0.01gbpusd1.575511.515511.578472011.10.13 13:251.570410.000.000.00-5.10
1922358082011.10.13 06:26buy0.02gbpusd1.573521.515511.578472011.10.13 13:251.570410.000.000.00-6.22
1922363572011.10.13 08:14buy0.03gbpusd1.571481.515511.578472011.10.13 13:251.570450.000.000.00-3.09
1922364612011.10.13 08:23buy0.05gbpusd1.569471.515511.578472011.10.13 13:251.570470.000.000.005.00
1922388102011.10.13 14:17buy0.15audusd1.010910.961001.021892011.10.13 15:051.013690.000.000.0041.70
1922364572011.10.13 08:22buy0.03audusd1.016820.961001.021892011.10.13 15:051.013700.000.000.00-9.36
1922384462011.10.13 13:45buy0.09audusd1.012890.961001.021892011.10.13 15:051.013690.000.000.007.20
1922356442011.10.13 05:42buy0.02audusd1.018980.961001.021892011.10.13 15:051.013700.000.000.00-10.56
1922365792011.10.13 08:36buy0.05audusd1.014910.961001.021892011.10.13 15:051.013700.000.000.00-6.05
1922351002011.10.13 04:07buy0.01audusd1.021000.961001.021892011.10.13 15:051.013690.000.000.00-7.31
1922400032011.10.13 17:15buy0.01audusd1.016541.018991.027532011.10.13 19:271.018990.000.000.002.45
1922391062011.10.13 14:45buy0.01gbpusd1.572261.576291.583272011.10.13 19:271.576290.000.000.004.03
1922492252011.10.17 05:45buy0.03gbpusd1.578601.522821.589572011.10.17 07:271.582510.000.000.0011.73
1922477522011.10.16 23:00buy0.01gbpusd1.582811.522821.589572011.10.17 07:271.582510.000.000.00-0.30
1922480862011.10.17 00:07buy0.02gbpusd1.580591.522821.589572011.10.17 07:271.582510.000.000.003.84
1922494492011.10.17 07:00buy0.01audusd1.032211.035021.043162011.10.17 09:231.035020.000.000.002.81
1922505192011.10.17 09:41buy0.03gbpusd1.578671.522741.585612011.10.17 12:231.577440.000.000.00-3.69
1922507942011.10.17 10:02buy0.05gbpusd1.576631.522741.585612011.10.17 12:231.577440.000.000.004.05
1922512462011.10.17 10:48buy0.09gbpusd1.574571.522741.585612011.10.17 12:231.577440.000.000.0025.83
1922501742011.10.17 08:38buy0.02gbpusd1.580691.522741.585612011.10.17 12:231.577440.000.000.00-6.50
1922501332011.10.17 08:30buy0.01gbpusd1.582731.522741.585612011.10.17 12:231.577440.000.000.00-5.29
1922543522011.10.17 20:26buy0.03gbpusd1.573791.517701.584602011.10.18 00:351.577680.000.00-0.0711.67
1922539372011.10.17 18:32buy0.02gbpusd1.575621.517701.584602011.10.18 00:351.577720.000.00-0.054.20
1922531312011.10.17 15:15buy0.01gbpusd1.577681.517701.584602011.10.18 00:351.577720.000.00-0.020.04
1922551182011.10.18 00:35buy0.01gbpusd1.577981.580061.589022011.10.18 04:411.580060.000.000.002.08
1922556952011.10.18 02:28buy0.02audusd1.016561.020111.027562011.10.18 04:421.020110.000.000.007.10
1922567752011.10.18 07:07buy0.02audusd1.014570.958571.023442011.10.18 08:191.016680.000.000.004.22
1922551582011.10.18 00:45buy0.01audusd1.018570.958571.023442011.10.18 08:191.016680.000.000.00-1.89
1922570952011.10.18 07:29buy0.03audusd1.012461.014671.023442011.10.18 08:191.016720.000.000.0012.78
1922594082011.10.18 13:15buy0.01audusd1.018560.958561.025522011.10.18 14:311.018340.000.000.00-0.22
1922594962011.10.18 13:35buy0.02audusd1.016540.958561.025522011.10.18 14:311.018340.000.000.003.60
1922596502011.10.18 13:53buy0.03audusd1.014420.958561.025522011.10.18 14:311.018340.000.000.0011.76
1922620142011.10.18 18:45buy0.01gbpusd1.570661.575281.581662011.10.18 19:181.575280.000.000.004.62
1922750932011.10.20 08:30buy0.01audusd1.022541.027381.031512011.10.20 09:311.027380.000.000.004.84
1922753512011.10.20 08:59buy0.02audusd1.020561.027481.031512011.10.20 09:311.027480.000.000.0013.84
1922527172011.10.17 14:17buy0.05usdjpy76.62771.27977.7752011.10.20 12:2676.9530.000.00-0.6921.18
1922525812011.10.17 14:01buy0.03usdjpy76.87871.27977.7752011.10.20 12:2676.9520.000.00-0.412.88
1922522482011.10.17 13:20buy0.02usdjpy77.07771.27977.7752011.10.20 12:2676.9520.000.00-0.29-3.25
1922485582011.10.17 01:30buy0.01usdjpy77.28071.27977.7752011.10.20 12:2676.9510.000.00-0.14-4.28
1922790792011.10.20 14:41buy0.09gbpusd1.571501.519641.580502011.10.20 15:371.572390.000.000.008.01
1922792802011.10.20 14:55buy0.15gbpusd1.569551.519641.580502011.10.20 15:371.572380.000.000.0042.45
1922775102011.10.20 12:36buy0.03gbpusd1.575651.519641.580502011.10.20 15:371.572390.000.000.00-9.78
1922768762011.10.20 11:20buy0.02gbpusd1.577651.519641.580502011.10.20 15:371.572390.000.000.00-10.52
1922761482011.10.20 09:45buy0.01gbpusd1.579651.519641.580502011.10.20 15:371.572390.000.000.00-7.26
1922785252011.10.20 13:56buy0.05gbpusd1.573801.519641.580502011.10.20 15:371.572390.000.000.00-7.05
1922812902011.10.20 18:15buy0.01gbpusd1.575551.578171.586532011.10.20 23:421.578170.000.00-0.022.62
1922822342011.10.20 21:06buy0.03audusd1.022440.966461.033442011.10.21 11:161.026350.000.000.0011.73
1922816472011.10.20 18:45buy0.01audusd1.026500.966461.033442011.10.21 11:161.026390.000.000.10-0.11
1922818702011.10.20 19:21buy0.02audusd1.024460.966461.033442011.10.21 11:161.026360.000.000.203.80
1922929722011.10.23 23:15buy0.01audusd1.032861.039671.043862011.10.24 04:251.039670.000.000.006.81
1922925302011.10.23 22:00buy0.01gbpusd1.594791.597871.605762011.10.24 06:471.597870.000.000.003.08
1922989272011.10.24 13:15buy0.01audusd1.040641.044971.051582011.10.24 16:001.044970.000.000.004.33
1923053082011.10.25 05:42buy0.02gbpusd1.596951.599981.607962011.10.25 08:091.599980.000.000.006.06
1923053932011.10.25 05:54buy0.02audusd1.045021.047581.056112011.10.25 08:101.047580.000.000.005.12
1923005232011.10.24 15:45buy0.01gbpusd1.598981.601701.607962011.10.25 13:211.601700.000.00-0.022.72
1923051072011.10.25 05:00buy0.01audusd1.047150.987101.051812011.10.25 13:471.045240.000.000.00-1.91
1923112442011.10.25 13:37buy0.03audusd1.040751.043031.051812011.10.25 13:471.045050.000.000.0012.90
1923109962011.10.25 13:35buy0.02audusd1.042930.987101.051812011.10.25 13:471.045170.000.000.004.48
1923178992011.10.26 01:34buy0.15audusd1.036050.986741.047122011.10.26 07:101.038970.000.000.0043.80
1923155612011.10.25 19:49buy0.03audusd1.042620.986741.047122011.10.26 07:101.038960.000.000.30-10.98
1923171672011.10.26 00:30buy0.05audusd1.040170.986741.047122011.10.26 07:101.038960.000.000.00-6.05
1923172532011.10.26 00:31buy0.09audusd1.038130.986741.047122011.10.26 07:101.038960.000.000.007.47
1923142922011.10.25 16:30buy0.01audusd1.046650.986741.047122011.10.26 07:101.038960.000.000.10-7.69
1923144582011.10.25 16:46buy0.02audusd1.044660.986741.047122011.10.26 07:101.038960.000.000.20-11.40
1923199542011.10.26 07:24buy0.02audusd1.037260.979221.046252011.10.26 13:121.039050.000.000.003.58
1923198542011.10.26 07:15buy0.01audusd1.039310.979221.046252011.10.26 13:121.039050.000.000.00-0.26
1923209742011.10.26 08:35buy0.03audusd1.035220.979221.046252011.10.26 13:121.039050.000.000.0011.49
1923213342011.10.26 08:54buy0.02gbpusd1.598371.601531.609652011.10.26 13:351.601530.000.000.006.32
1923261572011.10.26 14:25buy0.02gbpusd1.596401.540711.601402011.10.26 17:331.593410.000.000.00-5.98
1923263802011.10.26 14:31buy0.03gbpusd1.594371.540711.601402011.10.26 17:331.593410.000.000.00-2.88
1923267722011.10.26 14:45buy0.05gbpusd1.592441.540711.601402011.10.26 17:331.593420.000.000.004.90
1923269772011.10.26 14:50buy0.09gbpusd1.590481.540711.601402011.10.26 17:331.593420.000.000.0026.46
1923150262011.10.25 18:15buy0.01gbpusd1.600711.540711.601402011.10.26 17:331.593410.000.00-0.02-7.30
1923296832011.10.26 20:15buy0.01gbpusd1.596491.601381.607492011.10.27 02:401.601380.000.00-0.074.89
1923296052011.10.26 19:56buy0.02audusd1.038681.046651.049682011.10.27 02:561.046650.000.000.6015.94
1923295812011.10.26 19:45buy0.01audusd1.040741.046651.049682011.10.27 02:561.046650.000.000.305.91
1923379872011.10.27 12:00buy0.01gbpusd1.600111.606201.611072011.10.27 13:451.606200.000.000.006.09
1923561912011.10.31 09:00buy0.01audusd1.055611.057631.066582011.10.31 12:311.057630.000.000.002.02
1923562022011.10.31 09:00buy0.01gbpusd1.601041.604321.612132011.10.31 13:371.604320.000.000.003.28
1923675852011.11.01 12:48buy1.19gbpusd1.589531.548111.600562011.11.01 13:101.592710.000.000.00378.42
1923650692011.11.01 08:24buy0.15gbpusd1.597881.548111.600562011.11.01 13:101.592700.000.000.00-77.70
1923656202011.11.01 09:32buy0.25gbpusd1.595571.548111.600562011.11.01 13:101.592640.000.000.00-73.25
1923657132011.11.01 09:43buy0.42gbpusd1.593561.548111.600562011.11.01 13:101.592710.000.000.00-35.70
1923663372011.11.01 10:59buy0.70gbpusd1.591571.548111.600562011.11.01 13:101.592720.000.000.0080.50
1923634182011.11.01 04:29buy0.02gbpusd1.606121.548111.600562011.11.01 13:101.592750.000.000.00-26.74
1923650052011.11.01 08:21buy0.09gbpusd1.600051.548111.600562011.11.01 13:101.592720.000.000.00-65.97
1923643862011.11.01 07:08buy0.05gbpusd1.602021.548111.600562011.11.01 13:101.592720.000.000.00-46.50
1923636312011.11.01 05:11buy0.03gbpusd1.604061.548111.600562011.11.01 13:101.592750.000.000.00-33.93
1923628832011.11.01 02:30buy0.01gbpusd1.608111.548111.600562011.11.01 13:101.592750.000.000.00-15.36
1923691112011.11.01 15:30buy0.01gbpusd1.593721.597241.604762011.11.01 17:551.597240.000.000.003.52
1924104782011.11.07 13:00buy0.01audusd1.034761.036941.043752011.11.07 15:181.036940.000.000.002.18
1924106552011.11.07 13:24buy0.02audusd1.032831.036971.043752011.11.07 15:181.036970.000.000.008.28
1924108602011.11.07 13:44buy0.02gbpusd1.602091.604211.613052011.11.07 15:201.604210.000.000.004.24
1924159832011.11.08 06:15buy0.09audusd1.030510.978811.039512011.11.08 08:111.031400.000.000.008.01
1924163372011.11.08 07:37buy0.15audusd1.028400.978811.039512011.11.08 08:111.031380.000.000.0044.70
1924156272011.11.08 04:20buy0.05audusd1.032520.978811.039512011.11.08 08:111.031400.000.000.00-5.60
1924135282011.11.07 20:15buy0.01audusd1.038820.978811.039512011.11.08 08:111.031380.000.000.10-7.44
1924136952011.11.07 20:43buy0.02audusd1.036780.978811.039512011.11.08 08:111.031380.000.000.20-10.80
1924145992011.11.08 00:35buy0.03audusd1.034650.978811.039512011.11.08 08:111.031400.000.000.00-9.75
1924095082011.11.07 11:15buy0.01gbpusd1.604091.606701.613052011.11.08 09:271.606700.000.00-0.022.61
1924203652011.11.08 15:28buy0.02gbpusd1.606991.610891.617992011.11.08 19:011.610890.000.000.007.80
1924176372011.11.08 10:30buy0.01audusd1.032781.038361.043812011.11.08 22:131.038360.000.000.105.58
1924273672011.11.09 11:35buy0.15gbpusd1.596911.548981.605872011.11.09 12:401.597730.000.000.0012.30
1924276042011.11.09 12:03buy0.25gbpusd1.594921.548981.605872011.11.09 12:401.597740.000.000.0070.50
1924255622011.11.09 09:20buy0.02gbpusd1.605001.548981.605872011.11.09 12:401.597730.000.000.00-14.54
1924257092011.11.09 09:30buy0.03gbpusd1.602971.548981.605872011.11.09 12:401.597730.000.000.00-15.72
1924267742011.11.09 10:39buy0.09gbpusd1.598891.548981.605872011.11.09 12:401.597730.000.000.00-10.44
1924258362011.11.09 09:37buy0.05gbpusd1.600951.548981.605872011.11.09 12:401.597730.000.000.00-16.10
1924190772011.11.08 14:15buy0.01gbpusd1.608991.548981.605872011.11.09 12:401.597740.000.00-0.02-11.25
1924333292011.11.10 07:00buy0.05gbpusd1.590041.536331.601002011.11.10 08:151.593380.000.000.0016.70
1924309432011.11.09 19:04buy0.03gbpusd1.592001.536331.601002011.11.10 08:151.593410.000.00-0.214.23
1924307922011.11.09 18:34buy0.02gbpusd1.594261.536331.601002011.11.10 08:151.593410.000.00-0.14-1.70
1924307302011.11.09 18:15buy0.01gbpusd1.596331.536331.601002011.11.10 08:151.593410.000.00-0.07-2.92
1924575472011.11.15 02:24buy0.25usdjpy77.01672.37778.1002011.11.15 02:4477.4550.000.000.00141.70
1923731222011.11.02 01:20buy0.02usdjpy78.14172.37778.1002011.11.15 02:4477.4800.000.00-0.76-17.06
1923887802011.11.03 12:48buy0.03usdjpy77.93472.37778.1002011.11.15 02:4477.4680.000.00-0.81-18.05
1924375112011.11.10 15:59buy0.09usdjpy77.53172.37778.1002011.11.15 02:4477.4710.000.00-0.75-6.97
1924445132011.11.13 23:00buy0.15usdjpy77.20372.37778.1002011.11.15 02:4477.4650.000.00-0.4150.73
1924191362011.11.08 14:20buy0.05usdjpy77.73772.37778.1002011.11.15 02:4477.4680.000.00-0.97-17.36
1923718032011.11.01 22:18buy0.01usdjpy78.37972.37778.1002011.11.15 02:4477.4660.000.00-0.37-11.79
1924583382011.11.15 04:38buy0.03audusd1.016370.960401.027152011.11.15 08:151.019960.000.000.0010.77
1924559902011.11.14 22:33buy0.01audusd1.020250.960401.027152011.11.15 08:151.019930.000.000.00-0.32
1924582522011.11.15 04:22buy0.02audusd1.018250.960401.027152011.11.15 08:151.019940.000.000.003.38
1924636442011.11.15 16:08buy0.03audusd1.014760.958511.023752011.11.15 17:051.015870.000.000.003.33
1924638652011.11.15 16:32buy0.05audusd1.012970.958511.023752011.11.15 17:051.015900.000.000.0014.65
1924629992011.11.15 14:45buy0.01audusd1.018500.958511.023752011.11.15 17:051.015840.000.000.00-2.66
1924632642011.11.15 15:13buy0.02audusd1.016610.958511.023752011.11.15 17:051.015840.000.000.00-1.54
1924678192011.11.16 05:46buy0.25audusd1.006870.958941.017732011.11.16 07:401.009590.000.000.0068.00
1924660892011.11.16 00:17buy0.05audusd1.012770.958941.017732011.11.16 07:401.009560.000.000.00-16.05
1924667902011.11.16 02:07buy0.09audusd1.010840.958941.017732011.11.16 07:401.009590.000.000.00-11.25
1924670862011.11.16 02:32buy0.15audusd1.008820.958941.017732011.11.16 07:401.009590.000.000.0011.55
1924659402011.11.15 23:54buy0.03audusd1.014990.958941.017732011.11.16 07:401.009560.000.000.00-16.29
1924656462011.11.15 22:50buy0.02audusd1.017020.958941.017732011.11.16 07:401.009540.000.000.00-14.96
1924648182011.11.15 19:00buy0.01audusd1.018980.958941.017732011.11.16 07:401.009540.000.000.10-9.44
1925254222011.11.21 13:21buy0.25gbpusd1.562531.514861.573592011.11.21 16:151.565510.000.000.0074.50
1925102412011.11.21 08:41buy0.03gbpusd1.570731.514861.573592011.11.21 16:151.565610.000.000.00-15.36
1925220542011.11.21 11:16buy0.09gbpusd1.566971.514861.573592011.11.21 16:151.565620.000.000.00-12.15
1925222332011.11.21 11:21buy0.15gbpusd1.564761.514861.573592011.11.21 16:151.565690.000.000.0013.95
1925205052011.11.21 10:48buy0.05gbpusd1.568841.514861.573592011.11.21 16:151.565620.000.000.00-16.10
1925074642011.11.21 08:15buy0.02gbpusd1.572671.514861.573592011.11.21 16:151.565610.000.000.00-14.12
1925019382011.11.21 07:15buy0.01gbpusd1.574801.514861.573592011.11.21 16:151.565600.000.000.00-9.20
1925426942011.11.22 00:45buy0.01usdjpy76.99377.38178.0942011.11.23 16:3877.3810.000.00-0.035.01
1925834752011.11.24 07:15buy0.01usdjpy77.13677.34078.2362011.11.25 02:3577.3400.000.00-0.032.64
1926144262011.11.28 01:30buy0.01usdjpy77.62878.03978.7292011.11.28 16:1778.0390.000.000.005.27
1926227282011.11.29 00:00buy0.02audusd0.989680.931560.998672011.11.29 03:340.991400.000.000.003.44
1926232182011.11.29 00:16buy0.03audusd0.987610.931560.998672011.11.29 03:340.991400.000.000.0011.37
1926224892011.11.28 23:18buy0.01audusd0.991570.931560.998672011.11.29 03:340.991380.000.000.00-0.19
1926250962011.11.29 03:34buy0.01audusd0.991630.997401.002702011.11.29 06:410.997400.000.000.005.77
1926224582011.11.28 23:03buy0.01usdjpy78.06772.07778.7662011.11.30 00:0578.0060.000.00-0.03-0.78
1926294472011.11.29 08:42buy0.02usdjpy77.86672.07778.7662011.11.30 00:0578.0060.000.00-0.063.59
1926328492011.11.29 10:35buy0.03usdjpy77.68072.07778.7662011.11.30 00:0578.0060.000.00-0.0812.54
1926433632011.11.29 17:45buy0.02audusd1.001741.006591.012492011.11.30 01:251.006590.000.000.199.70
1926430462011.11.29 17:30buy0.01audusd1.003491.006451.012492011.11.30 01:251.006450.000.000.102.96
1926537812011.11.30 09:43buy0.15gbpusd1.552991.502701.563792011.11.30 10:381.555570.000.000.0038.70
1926509572011.11.30 07:14buy0.09gbpusd1.554851.502701.563792011.11.30 10:381.555570.000.000.006.48
1926506712011.11.30 06:57buy0.05gbpusd1.557011.502701.563792011.11.30 10:391.555560.000.000.00-7.25
1926496082011.11.30 03:22buy0.03gbpusd1.558941.502701.563792011.11.30 10:391.555560.000.000.00-10.14
1926434822011.11.29 17:53buy0.02gbpusd1.560911.502701.563792011.11.30 10:391.555560.000.00-0.05-10.70
1926420602011.11.29 16:30buy0.01gbpusd1.562751.502701.563792011.11.30 10:391.555560.000.00-0.02-7.19
1926594652011.11.30 12:21buy0.02audusd1.003871.012591.014622011.11.30 13:001.014620.000.000.0021.50
1926563232011.11.30 11:15buy0.01audusd1.005681.012291.014622011.11.30 13:001.014620.000.000.008.94
1926593212011.11.30 12:13buy0.02gbpusd1.558591.566671.569732011.11.30 13:021.566670.000.000.0016.16
1926587532011.11.30 12:00buy0.01gbpusd1.560931.566641.569732011.11.30 13:021.566640.000.000.005.71
1926612442011.11.30 13:05buy0.05usdjpy77.44872.05278.5472011.11.30 15:5377.7380.000.000.0018.65
1926607752011.11.30 13:03buy0.03usdjpy77.65372.05278.5472011.11.30 15:5377.7400.000.000.003.36
1926523242011.11.30 08:15buy0.01usdjpy78.05272.05278.5472011.11.30 15:5377.7330.000.000.00-4.10
1926602212011.11.30 13:00buy0.02usdjpy77.85272.05278.5472011.11.30 15:5377.7370.000.000.00-2.96
1926778372011.12.01 02:24buy0.09audusd1.020670.968981.029672011.12.01 03:451.021470.000.000.007.20
1926779832011.12.01 02:42buy0.15audusd1.018750.968981.029672011.12.01 03:451.021450.000.000.0040.50
1926742702011.11.30 21:11buy0.02audusd1.026660.968981.029672011.12.01 03:451.021470.000.000.59-10.38
1926759922011.12.01 00:30buy0.05audusd1.022650.968981.029672011.12.01 03:451.021470.000.000.00-5.90
1926739522011.11.30 20:45buy0.01audusd1.028940.968981.029672011.12.01 03:451.021470.000.000.30-7.47
1926759052011.12.01 00:23buy0.03audusd1.024580.968981.029672011.12.01 03:451.021470.000.000.00-9.33
1926803992011.12.01 07:45buy0.03gbpusd1.566491.510531.575422011.12.01 09:001.567750.000.000.003.78
1926808072011.12.01 08:28buy0.05gbpusd1.564341.510531.575422011.12.01 09:001.567620.000.000.0016.40
1926761962011.12.01 00:45buy0.01gbpusd1.570561.510531.575422011.12.01 09:001.567670.000.000.00-2.89
1926779282011.12.01 02:34buy0.02gbpusd1.568541.510531.575422011.12.01 09:001.567750.000.000.00-1.58
1926810672011.12.01 08:51buy0.15audusd1.015240.965291.026272011.12.01 09:021.017990.000.000.0041.25
1926793962011.12.01 05:42buy0.02audusd1.023330.965291.026272011.12.01 09:021.017950.000.000.00-10.76
1926804192011.12.01 07:49buy0.05audusd1.019340.965291.026272011.12.01 09:021.017940.000.000.00-7.00
1926808442011.12.01 08:29buy0.09audusd1.017280.965291.026272011.12.01 09:021.017940.000.000.005.94
1926799732011.12.01 06:52buy0.03audusd1.021370.965291.026272011.12.01 09:021.017930.000.000.00-10.32
1926791062011.12.01 05:15buy0.01audusd1.025330.965291.026272011.12.01 09:031.017950.000.000.00-7.38
1926835402011.12.01 11:08buy0.02gbpusd1.572341.514451.581312011.12.01 15:041.574140.000.000.003.60
1926838802011.12.01 11:43buy0.03gbpusd1.570271.514451.581312011.12.01 15:041.574130.000.000.0011.58
1926834262011.12.01 11:00buy0.01gbpusd1.574401.514451.581312011.12.01 15:041.574180.000.000.00-0.22
1926837342011.12.01 11:30buy0.01audusd1.021391.024381.032452011.12.01 15:131.024380.000.000.002.99
1926924692011.12.01 20:45buy0.01audusd1.022441.025011.033542011.12.02 09:481.025010.000.000.102.57
1927131962011.12.04 23:00buy0.02gbpusd1.560551.564111.571542011.12.05 08:091.564110.000.000.007.12
1927147542011.12.05 01:36buy0.02audusd1.022630.964611.031412011.12.05 08:441.024410.000.000.003.56
1927155122011.12.05 05:54buy0.03audusd1.020540.964611.031412011.12.05 08:441.024460.000.000.0011.76
1927143742011.12.05 00:30buy0.01audusd1.024610.964611.031412011.12.05 08:441.024460.000.000.00-0.15
1926747902011.11.30 22:34buy0.01usdjpy77.60477.88878.7012011.12.05 14:2677.8880.000.00-0.063.65
1926931492011.12.01 22:33buy0.01gbpusd1.568691.508901.571542011.12.05 15:541.571540.000.00-0.022.85
1927361602011.12.06 10:15buy0.01audusd1.020931.023361.031932011.12.06 11:461.023360.000.000.002.43
1927418832011.12.06 16:15buy0.01audusd1.022261.024631.033272011.12.06 20:491.024630.000.000.002.37
1927592562011.12.08 05:30buy0.01audusd1.026371.029591.037402011.12.08 12:451.029590.000.000.003.22
1927614422011.12.08 10:42buy0.02gbpusd1.570491.574871.581592011.12.08 13:481.574870.000.000.008.76
1927613882011.12.08 10:30buy0.01gbpusd1.572601.574871.581592011.12.08 13:481.574870.000.000.002.27
1927639242011.12.08 13:33buy0.05usdjpy77.23871.85178.3562011.12.08 15:3177.5630.000.000.0020.95
1927360692011.12.06 10:02buy0.02usdjpy77.65871.85178.3562011.12.08 15:3177.5650.000.00-0.23-2.40
1927278422011.12.05 23:33buy0.01usdjpy77.85171.85178.3562011.12.08 15:3177.5610.000.00-0.11-3.74
1927609762011.12.08 09:44buy0.03usdjpy77.45871.85178.3562011.12.08 15:3177.5590.000.000.003.91
1927665342011.12.08 14:19buy0.09gbpusd1.566911.515181.573722011.12.08 20:261.565590.000.000.00-11.88
1927673672011.12.08 15:15buy0.25gbpusd1.562721.515181.573722011.12.08 20:261.565620.000.000.0072.50
1927672542011.12.08 15:04buy0.15gbpusd1.564721.515181.573722011.12.08 20:261.565620.000.000.0013.50
1927659372011.12.08 14:07buy0.05gbpusd1.569091.515181.573722011.12.08 20:261.565570.000.000.00-17.60
1927657372011.12.08 14:03buy0.03gbpusd1.571021.515181.573722011.12.08 20:261.565590.000.000.00-16.29
1927653492011.12.08 13:58buy0.02gbpusd1.573011.515181.573722011.12.08 20:261.565600.000.000.00-14.82
1927648462011.12.08 13:48buy0.01gbpusd1.575181.515181.573722011.12.08 20:261.565600.000.000.00-9.58
1927700582011.12.08 21:30buy0.01gbpusd1.563771.571331.574772011.12.09 11:421.571330.000.00-0.037.56
1927839702011.12.12 01:15buy0.01usdjpy77.67677.94678.7782011.12.15 07:4977.9460.000.00-0.143.46
1931490242012.01.24 03:46buy0.02gbpusd1.554571.556701.565612012.01.24 11:511.556700.000.000.004.26
1931439872012.01.23 11:00buy0.01gbpusd1.556621.559311.565612012.01.24 16:451.559260.000.00-0.032.64
1931424852012.01.23 07:09buy0.02usdjpy77.03377.64378.1322012.01.24 22:2477.6450.000.00-0.0915.76
1931541192012.01.24 16:30buy0.01audusd1.047381.051351.056202012.01.25 04:211.051350.000.000.093.97
1931559692012.01.25 00:30buy0.02audusd1.045061.051401.056202012.01.25 04:211.051350.000.000.0012.58
1928346802011.12.15 16:45buy0.01usdjpy77.90571.90578.1322012.01.25 10:3978.1340.000.00-1.112.93
1931596712012.01.25 12:35buy0.02gbpusd1.555421.558221.566392012.01.25 14:341.558240.000.000.005.64
1931594382012.01.25 12:00buy0.01gbpusd1.557441.562201.566392012.01.25 18:451.562790.000.000.005.35
1931615692012.01.25 17:30buy0.01audusd1.050891.057661.062112012.01.25 19:011.057550.000.000.006.66
1931621422012.01.25 18:34buy0.05usdjpy77.57472.18178.6772012.01.25 19:0477.8860.000.000.0020.03
1931616932012.01.25 17:34buy0.03usdjpy77.78072.18178.6772012.01.25 19:0477.8860.000.000.004.08
1931614472012.01.25 17:28buy0.02usdjpy77.99072.18178.6772012.01.25 19:0477.8850.000.000.00-2.70
1931606202012.01.25 15:00buy0.01usdjpy78.18272.18178.6772012.01.25 19:0477.8850.000.000.00-3.81
1931649212012.01.26 04:00buy0.01gbpusd1.565761.567821.576792012.01.26 09:191.567820.000.000.002.06
1931685612012.01.26 15:30buy0.02gbpusd1.567981.571291.578992012.01.26 16:421.571280.000.000.006.60
1931709112012.01.26 23:48buy0.01audusd1.062131.064851.073212012.01.27 13:301.064740.000.000.002.61
1931865132012.01.30 09:19buy0.02gbpusd1.565781.568101.576922012.01.30 12:311.568090.000.000.004.62
1931881982012.01.30 13:39buy0.02audusd1.053111.057891.064102012.01.30 18:071.057890.000.000.009.56
1931878372012.01.30 12:45buy0.01audusd1.055111.057791.064102012.01.30 18:071.057790.000.000.002.68
1931678332012.01.26 13:45buy0.01gbpusd1.569991.573281.576922012.01.31 07:401.573300.000.00-0.063.31
1931925212012.01.31 02:45buy0.01audusd1.063911.066341.074932012.01.31 09:331.066330.000.000.002.42
1932394282012.02.01 07:37buy0.05gbpusd1.570831.516821.581902012.02.01 08:341.574180.000.000.0016.75
1932380242012.02.01 07:03buy0.03gbpusd1.572901.516821.581902012.02.01 08:341.574150.000.000.003.75
1932186192012.01.31 23:03buy0.01gbpusd1.576791.516821.581902012.02.01 08:341.574080.000.000.00-2.71
1932349722012.02.01 06:07buy0.02gbpusd1.574861.516821.581902012.02.01 08:341.574090.000.000.00-1.54
1932377932012.02.01 06:58buy0.03audusd1.058281.002221.069312012.02.01 08:351.062130.000.000.0011.55
1932176892012.01.31 22:18buy0.01audusd1.062301.002221.069312012.02.01 08:351.062160.000.000.00-0.14
1932200732012.02.01 00:00buy0.02audusd1.060311.002221.069312012.02.01 08:351.062130.000.000.003.64
1932431262012.02.01 10:00buy0.01gbpusd1.576331.584611.587352012.02.01 13:041.584620.000.000.008.29
1932427982012.02.01 09:30buy0.01audusd1.067031.069351.078042012.02.01 13:151.069320.000.000.002.29
1932553272012.02.02 12:07buy0.03audusd1.068971.013121.080002012.02.02 14:231.072820.000.000.0011.55
1932510372012.02.02 05:22buy0.02audusd1.071001.013121.080002012.02.02 14:231.072820.000.000.003.64
1932481362012.02.02 00:45buy0.01audusd1.073021.013121.080002012.02.02 14:231.072810.000.000.00-0.21
1932566372012.02.02 15:36buy0.03gbpusd1.580311.524471.591432012.02.03 09:311.584290.000.00-0.0611.94
1932527792012.02.02 08:11buy0.02gbpusd1.582441.524471.591432012.02.03 09:311.584230.000.00-0.043.58
1932477762012.02.01 23:33buy0.01gbpusd1.584441.524471.591432012.02.03 09:311.584190.000.00-0.02-0.25
1932573792012.02.02 17:37buy0.02audusd1.069891.072751.080922012.02.03 13:331.072750.000.000.195.72
1932389082012.02.01 07:25buy0.25usdjpy76.15071.79277.2512012.02.03 13:3476.4790.000.00-2.08107.55
1931890342012.01.30 14:53buy0.15usdjpy76.35371.79277.2512012.02.03 13:3476.4800.000.00-1.8724.91
1931884482012.01.30 14:02buy0.09usdjpy76.56371.79277.2512012.02.03 13:3476.4770.000.00-1.13-10.12
1931809022012.01.29 23:00buy0.05usdjpy76.76771.79277.2512012.02.03 13:3476.4790.000.00-0.61-18.83
1931683002012.01.26 15:03buy0.03usdjpy77.38271.79277.2512012.02.03 13:3476.4840.000.00-0.49-35.22
1931654242012.01.26 06:28buy0.02usdjpy77.58871.79277.2512012.02.03 13:3476.4790.000.00-0.32-29.00
1931645692012.01.26 02:00buy0.01usdjpy77.79171.79277.2512012.02.03 13:3476.4760.000.00-0.16-17.19
1932562852012.02.02 14:45buy0.01audusd1.071931.077271.080922012.02.03 20:161.077290.000.000.105.36
1932748002012.02.06 13:45buy0.01gbpusd1.575231.581981.586262012.02.06 17:411.581980.000.000.006.75
1932745052012.02.06 13:11buy0.02audusd1.070231.072141.081282012.02.06 18:401.072090.000.000.003.72
1932743052012.02.06 12:30buy0.01audusd1.072281.076421.081282012.02.07 03:311.076420.000.000.104.14
1932841982012.02.07 12:03buy0.02audusd1.076851.079461.087822012.02.07 16:531.079460.000.000.005.22
1932800182012.02.07 05:45buy0.01audusd1.078851.082311.087822012.02.08 10:191.082330.000.000.103.48
1932753882012.02.06 15:15buy0.01usdjpy76.65176.97677.7532012.02.08 11:4476.9780.000.00-0.044.25
1933015482012.02.09 00:42buy0.05audusd1.076781.023111.085742012.02.09 02:201.077400.000.000.003.10
1932974082012.02.08 16:07buy0.03audusd1.078921.023111.085742012.02.09 02:201.077390.000.000.87-4.59
1933019612012.02.09 01:32buy0.09audusd1.074351.023111.085742012.02.09 02:201.077430.000.000.0027.72
1932971002012.02.08 15:35buy0.02audusd1.080971.023111.085742012.02.09 02:201.077390.000.000.58-7.16
1932961712012.02.08 14:00buy0.01audusd1.083081.023111.085742012.02.09 02:201.077390.000.000.29-5.69
1932971062012.02.08 15:35buy0.09gbpusd1.581061.529481.592042012.02.09 06:111.584020.000.00-0.5626.64
1932969772012.02.08 15:23buy0.03gbpusd1.585211.529481.592042012.02.09 06:111.584000.000.00-0.19-3.63
1932970792012.02.08 15:33buy0.05gbpusd1.583041.529481.592042012.02.09 06:111.584000.000.00-0.314.80
1932914292012.02.08 04:15buy0.01gbpusd1.589451.529481.592042012.02.09 06:111.583990.000.00-0.06-5.46
1932946102012.02.08 11:03buy0.02gbpusd1.587411.529481.592042012.02.09 06:111.584050.000.00-0.12-6.72
1933043312012.02.09 04:30buy0.01audusd1.078221.080311.089252012.02.09 07:561.080310.000.000.002.09
1932975512012.02.08 16:30buy0.01usdjpy76.88377.54177.9852012.02.10 01:1577.5410.000.00-0.088.49
1933189092012.02.09 23:28buy0.05gbpusd1.580861.526951.591822012.02.10 09:461.584070.000.000.0016.05
1933169582012.02.09 15:36buy0.03gbpusd1.582831.526951.591822012.02.10 09:461.584070.000.00-0.063.72
1933151422012.02.09 14:40buy0.02gbpusd1.584931.526951.591822012.02.10 09:461.584070.000.00-0.04-1.72
1933144912012.02.09 14:30buy0.01gbpusd1.586961.526951.591822012.02.10 09:461.584070.000.00-0.02-2.89
1933302992012.02.12 23:00buy0.05audusd1.071141.021881.080132012.02.13 03:251.073350.000.000.0011.05
1933310442012.02.13 00:38buy0.09audusd1.069171.071301.080132012.02.13 03:251.073350.000.000.0037.62
1933188292012.02.09 23:10buy0.03audusd1.077711.021881.080132012.02.13 03:251.073350.000.000.29-13.08
1933161672012.02.09 15:00buy0.01audusd1.081871.021881.080132012.02.13 03:251.073350.000.000.20-8.52
1933167672012.02.09 15:24buy0.02audusd1.079711.021881.080132012.02.13 03:251.073350.000.000.38-12.72
1933377942012.02.13 15:36buy0.02usdjpy77.52177.98078.6222012.02.14 10:5677.9800.000.00-0.0411.77
1933307752012.02.13 00:00buy0.01usdjpy77.72377.97478.6222012.02.14 10:5977.9740.000.00-0.023.22
1933478172012.02.14 12:45buy0.01usdjpy78.18878.45279.2882012.02.15 02:2778.4520.000.00-0.023.37
1933704552012.02.16 13:15buy0.01audusd1.067011.071831.078002012.02.16 15:571.071830.000.000.004.82
1933536722012.02.15 02:27buy0.01usdjpy78.47678.97179.3732012.02.17 08:4978.9710.000.00-0.086.27
1933604952012.02.15 14:22buy0.02usdjpy78.27678.97179.3732012.02.17 08:4978.9710.000.00-0.1617.60
1933862332012.02.20 07:23buy0.03audusd1.075451.019381.086362012.02.20 11:331.079280.000.000.0011.49
1933854832012.02.20 04:25buy0.02audusd1.077401.019381.086362012.02.20 11:331.079290.000.000.003.78
1933837562012.02.19 23:15buy0.01audusd1.079401.019381.086362012.02.20 11:331.079290.000.000.00-0.11
1933929922012.02.20 23:18buy0.03gbpusd1.582341.526381.593392012.02.21 08:031.586270.000.000.0011.79
1933900912012.02.20 17:40buy0.02gbpusd1.584411.526381.593392012.02.21 08:031.586270.000.00-0.043.72
1933877852012.02.20 12:30buy0.01gbpusd1.586391.526381.593392012.02.21 08:031.586270.000.00-0.02-0.12
1933957222012.02.21 09:55buy0.03audusd1.068411.012461.077412012.02.21 15:591.069610.000.000.003.60
1933958442012.02.21 10:17buy0.05audusd1.066431.012461.077412012.02.21 15:591.069610.000.000.0015.90
1933948932012.02.21 05:15buy0.01audusd1.072461.012461.077412012.02.21 16:001.069610.000.000.00-2.85
1933954002012.02.21 08:10buy0.02audusd1.070341.012461.077412012.02.21 16:001.069610.000.000.00-1.46
1934000292012.02.22 09:36buy0.09gbpusd1.571661.520121.576582012.02.22 16:071.568400.000.000.00-29.34
1934004162012.02.22 12:01buy0.15gbpusd1.569651.520121.576582012.02.22 16:071.568400.000.000.00-18.75
1934009912012.02.22 14:39buy0.42gbpusd1.565601.520121.576582012.02.22 16:071.568400.000.000.00117.60
1933999902012.02.22 09:35buy0.05gbpusd1.574061.520121.576582012.02.22 16:071.568390.000.000.00-28.35
1934005692012.02.22 12:57buy0.25gbpusd1.567581.520121.576582012.02.22 16:071.568400.000.000.0020.50
1933999212012.02.22 09:16buy0.03gbpusd1.576131.520121.576582012.02.22 16:071.568390.000.000.00-23.22
1933976952012.02.21 17:45buy0.01gbpusd1.580121.520121.576582012.02.22 16:071.568570.000.00-0.02-11.55
1933979642012.02.21 20:13buy0.02gbpusd1.578141.520121.576582012.02.22 16:071.568480.000.00-0.04-19.32
1933870862012.02.20 10:30buy0.01usdjpy79.60180.19180.6982012.02.22 20:1380.1910.000.00-0.047.36
1934071352012.02.23 20:44buy0.03usdjpy79.89674.30680.9972012.02.24 04:0780.2390.000.00-0.0612.82
1934026772012.02.23 00:45buy0.01usdjpy80.30574.30680.9972012.02.24 04:0780.2390.000.00-0.02-0.82
1934039012012.02.23 04:12buy0.02usdjpy80.10774.30680.9972012.02.24 04:0780.2390.000.00-0.043.29
1934139702012.02.27 06:53buy0.02audusd1.066871.075511.077872012.02.27 17:211.075510.000.000.0017.28
1934136472012.02.27 05:45buy0.01audusd1.068881.075501.077872012.02.27 17:211.075500.000.000.006.62
1934183112012.02.27 17:22buy0.03gbpusd1.582761.526831.593752012.02.28 08:011.586620.000.00-0.0611.58
1934172632012.02.27 12:26buy0.02gbpusd1.584771.526831.593752012.02.28 08:011.586620.000.00-0.043.70
1934170772012.02.27 12:00buy0.01gbpusd1.586791.526831.593752012.02.28 08:011.586620.000.00-0.02-0.17
1934196962012.02.28 01:19buy0.02usdjpy80.17380.57481.2752012.02.28 10:2880.5740.000.000.009.95
1934235202012.02.28 15:07buy0.02audusd1.074321.080221.085302012.02.29 04:151.080220.000.000.1911.80
1934196552012.02.28 01:15buy0.01audusd1.076311.080221.085302012.02.29 04:151.080220.000.000.103.91
1934246242012.02.28 17:30buy0.01gbpusd1.588061.591641.599032012.02.29 07:101.591640.000.00-0.023.58
1934312342012.02.29 08:30buy0.01audusd1.081471.083471.092492012.02.29 10:341.083470.000.000.002.00
1934334672012.02.29 15:50buy0.02gbpusd1.591941.597061.602862012.02.29 16:061.597060.000.000.0010.24
1934318582012.02.29 10:30buy0.01gbpusd1.593981.596991.602862012.02.29 16:061.596990.000.000.003.01
1934334422012.02.29 15:49buy0.05audusd1.077911.024051.086822012.02.29 17:151.078770.000.000.004.30
1934339382012.02.29 16:30buy0.09audusd1.075821.024051.086822012.02.29 17:151.078750.000.000.0026.37
1934330772012.02.29 15:06buy0.02audusd1.082061.024051.086822012.02.29 17:151.078750.000.000.00-6.62
1934333502012.02.29 15:38buy0.03audusd1.079941.024051.086822012.02.29 17:151.078770.000.000.00-3.51
1934323452012.02.29 12:45buy0.01audusd1.084061.024051.086822012.02.29 17:151.078770.000.000.00-5.29
1934184902012.02.27 18:00buy0.01usdjpy80.37881.01381.2752012.02.29 17:2181.0130.000.00-0.047.84
1934365982012.03.01 06:38buy0.02audusd1.073821.075991.084802012.03.01 12:391.075990.000.000.004.34
1934344832012.02.29 20:24buy0.02gbpusd1.591741.593951.602702012.03.01 12:431.593950.000.00-0.124.42
1934351652012.03.01 02:15buy0.01audusd1.075801.078091.084802012.03.01 15:411.078090.000.000.002.29
1934367742012.03.01 07:45buy0.01usdjpy81.07081.30982.1702012.03.02 05:4281.4610.000.00-0.024.80
1934342162012.02.29 18:15buy0.01gbpusd1.593711.533711.602702012.03.02 05:431.594050.000.00-0.080.34
1934462022012.03.05 05:31buy0.03usdjpy81.31775.71782.4182012.03.06 06:4581.4250.000.00-0.063.98
1934460662012.03.05 05:01buy0.02usdjpy81.5190.00082.4182012.03.06 06:4581.4250.000.00-0.04-2.31
1934459052012.03.05 03:45buy0.01usdjpy81.71775.71782.4182012.03.06 06:4581.4280.000.00-0.02-3.55
1934385592012.03.01 16:15buy0.01audusd1.078901.018901.069582012.03.06 10:181.058320.000.000.30-20.58
1934450562012.03.04 23:00buy0.02audusd1.072931.018901.069582012.03.06 10:181.058410.000.000.19-29.04
1934458032012.03.05 02:53buy0.03audusd1.070921.018901.069582012.03.06 10:181.058360.000.000.29-37.68
1934466932012.03.05 08:24buy0.05audusd1.068881.018901.069582012.03.06 10:181.058400.000.000.48-52.40
1934484322012.03.05 15:18buy0.09audusd1.066701.018901.069582012.03.06 10:181.058490.000.000.86-73.89
1934497792012.03.06 02:50buy0.15audusd1.064711.018901.069582012.03.06 10:181.058510.000.000.00-93.00
1934499592012.03.06 03:33buy0.25audusd1.062621.018901.069582012.03.06 10:191.058470.000.000.00-103.75
1934502382012.03.06 04:48buy0.42audusd1.060581.018901.069582012.03.06 10:191.058500.000.000.00-87.36
1934514192012.03.06 10:16buy0.70audusd1.058581.018901.069582012.03.06 10:191.058480.000.000.00-7.00
1934698762012.03.12 14:36buy0.05audusd1.047510.993561.058502012.03.12 18:331.049600.000.000.0010.45
1934692812012.03.12 12:26buy0.03audusd1.049510.993561.058502012.03.12 18:331.049500.000.000.00-0.03
1934676402012.03.12 08:40buy0.02audusd1.051550.993561.058502012.03.12 18:331.049520.000.000.00-4.06
1934674912012.03.12 08:15buy0.01audusd1.053580.993561.058502012.03.12 18:331.049500.000.000.00-4.08
1934758332012.03.13 05:23buy0.02usdjpy82.06082.58283.1652012.03.13 09:2782.5820.000.000.0012.64
1934670022012.03.12 06:00buy0.01usdjpy82.26782.58183.1652012.03.13 09:2782.5810.000.00-0.023.80
1934850042012.03.13 18:30buy0.01usdjpy82.94083.61984.0402012.03.14 17:0283.6190.000.00-0.028.12
1934904242012.03.14 20:45buy0.01usdjpy83.75083.96784.8502012.03.15 02:0983.9670.000.00-0.062.58
1934933692012.03.15 19:30buy0.01usdjpy83.38983.62984.4912012.03.16 09:3583.6290.000.00-0.022.87
1934977772012.03.18 23:15buy0.01gbpusd1.584421.586921.593352012.03.19 13:071.586920.000.000.002.50
1934988112012.03.19 08:32buy0.02gbpusd1.582341.586921.593352012.03.19 13:071.586920.000.000.009.16
1934988512012.03.19 09:01buy0.02audusd1.057750.999711.068712012.03.19 17:161.061290.000.000.007.08
1934986962012.03.19 07:43buy0.02usdjpy83.20477.42684.3162012.03.19 17:1783.3950.000.000.004.58
1934975392012.03.18 22:15buy0.01audusd1.059710.999711.068712012.03.19 17:171.061290.000.000.001.58
1934975382012.03.18 22:15buy0.01usdjpy83.42677.42684.3162012.03.19 17:1783.3950.000.000.00-0.37
1935004422012.03.19 20:30buy0.01usdjpy83.35583.62384.4552012.03.20 11:1383.6210.000.00-0.023.18
1935016292012.03.20 11:24buy0.02gbpusd1.585081.587401.596042012.03.21 04:071.587400.000.00-0.044.64
1935015112012.03.20 10:45buy0.01gbpusd1.587051.590171.596042012.03.21 09:251.590170.000.00-0.023.12
1935050502012.03.21 14:55buy0.05audusd1.042680.988741.053722012.03.21 20:411.045840.000.000.0015.80
1935046832012.03.21 12:33buy0.03audusd1.044720.988741.053722012.03.21 20:411.045840.000.000.003.36
1935025792012.03.20 16:15buy0.01audusd1.048750.988741.053722012.03.21 20:411.045840.000.000.09-2.91
1935044502012.03.21 10:50buy0.02audusd1.046710.988741.053722012.03.21 20:411.045840.000.000.00-1.74
1935069782012.03.22 08:44buy0.03usdjpy82.91877.32983.8182012.03.22 12:3383.0210.000.000.003.72
1935073132012.03.22 11:55buy0.05usdjpy82.71677.32983.8182012.03.22 12:3383.0210.000.000.0018.37
1935068512012.03.22 08:08buy0.02usdjpy83.12477.32983.8182012.03.22 12:3383.0210.000.000.00-2.48
1935063562012.03.22 02:15buy0.01usdjpy83.32477.32983.8182012.03.22 12:3383.0210.000.000.00-3.65
1935070992012.03.22 09:30buy0.05gbpusd1.578581.525341.589582012.03.22 18:241.580980.000.000.0012.00
1935070902012.03.22 09:29buy0.03gbpusd1.581191.525341.589582012.03.22 18:241.580930.000.000.00-0.78
1935070472012.03.22 09:14buy0.02gbpusd1.583321.525341.589582012.03.22 18:241.580930.000.000.00-4.78
1935056702012.03.21 18:00buy0.01gbpusd1.585341.525341.589582012.03.22 18:251.580950.000.00-0.06-4.39
  0.00 0.00 -10.19 1 622.21
Closed P/L: 1 612.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 612.02 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 612.02 Equity: 11 612.02 Free Margin: 11 612.02
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 997.54 Gross Loss: 2 385.52 Total Net Profit: 1 612.02
Profit Factor: 1.68 Expected Payoff: 3.22  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 508.50 (4.23%) Relative Drawdown: 4.23% (508.50)
 
Total Trades: 500 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 500 (59.20%)
Profit Trades (% of total): 296 (59.20%) Loss trades (% of total): 204 (40.80%)
Largest profit trade: 378.42 loss trade: -103.75
Average profit trade: 13.51 loss trade: -11.69
Maximum consecutive wins ($): 12 (89.53) consecutive losses ($): 11 (-508.50)
Maximal consecutive profit (count): 417.38 (7) consecutive loss (count): -508.50 (11)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2