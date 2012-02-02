|A/C No: 3561094
|Name: howdy
|2012.02.18 00:18 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|264797620
|22113344
|2012.02.08 12:30
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91328
|0.91399
|0.90328
|2012.02.09 05:40
|0.91257
|0.00
|-0.36
|7.78
|2
|265092785
|22113344
|2012.02.09 10:40
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91033
|0.91283
|0.90033
|2012.02.09 12:46
|0.91283
|0.00
|0.00
|-27.39
|3
|265128869
|22113344
|2012.02.09 12:50
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91274
|0.91202
|0.90274
|2012.02.09 21:50
|0.91202
|0.00
|0.00
|7.89
|4
|265346693
|22113344
|2012.02.10 08:10
|buy
|0.10
|usdchf
|0.91201
|0.90951
|0.92201
|2012.02.10 10:45
|0.91172
|0.00
|0.00
|-3.18
|5
|265372506
|22113344
|2012.02.10 09:45
|buy
|0.10
|usdchf
|0.91242
|0.90992
|0.92242
|2012.02.10 10:45
|0.91171
|0.00
|0.00
|-7.79
|6
|265728970
|22113344
|2012.02.13 11:46
|buy
|0.10
|usdchf
|0.91137
|0.91753
|0.92137
|2012.02.14 05:07
|0.91753
|0.00
|-0.01
|67.14
|7
|265742048
|22113344
|2012.02.13 12:45
|buy
|0.10
|usdchf
|0.91152
|0.91753
|0.92152
|2012.02.14 05:07
|0.91753
|0.00
|-0.01
|65.50
|8
|266025445
|22113344
|2012.02.14 09:36
|buy
|0.10
|usdchf
|0.91800
|0.91550
|0.92800
|2012.02.14 11:01
|0.91550
|0.00
|0.00
|-27.31
|9
|266320400
|22113344
|2012.02.15 09:45
|buy
|0.10
|usdchf
|0.91758
|0.92233
|0.92758
|2012.02.15 20:00
|0.92233
|0.00
|0.00
|51.50
|10
|266322643
|22113344
|2012.02.15 09:55
|buy
|0.10
|usdchf
|0.91727
|0.92233
|0.92727
|2012.02.15 20:00
|0.92233
|0.00
|0.00
|54.86
|11
|266878499
|22113344
|2012.02.17 07:15
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91957
|0.91955
|0.90957
|2012.02.17 12:07
|0.91955
|0.00
|0.00
|0.22
|0.00
|-0.38
|189.22
|Summary P/L:
|188.84
|Winning trades:
|(7) 254.51
|Losing trades:
|(4) -65.67
|Max summary P/L:
|188.84
|Largest winning trade:
|67.13
|Largest losing trade:
|-27.39
|Max consecutive winners:
|3 (106.58)
|Max consecutive losers:
|2 (-10.97)
|Max consecutive profit:
|132.62 (2)
|Max consecutive loss:
|-27.39 (1)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|30.47 (0.61%)
|Profit factor:
|3.88
|Avg. profit factor:
|2.21
|Risk factor:
|6.20
|1
|263703814
|22113344
|2012.02.02 09:30
|sell
|0.10
|usdcad
|0.99852
|1.00352
|0.98852
|2012.02.03 09:00
|0.99921
|0.00
|0.06
|-6.91
|2
|263712837
|22113344
|2012.02.02 10:00
|sell
|0.10
|usdcad
|0.99862
|1.00362
|0.98862
|2012.02.03 09:00
|0.99918
|0.00
|0.06
|-5.60
|3
|263967351
|22113344
|2012.02.03 09:45
|buy
|0.10
|usdcad
|0.99921
|0.99421
|1.00921
|2012.02.03 12:45
|1.00014
|0.00
|0.00
|9.30
|4
|263974253
|22113344
|2012.02.03 10:15
|buy
|0.10
|usdcad
|0.99897
|0.99397
|1.00897
|2012.02.03 12:45
|1.00016
|0.00
|0.00
|11.90
|5
|264300325
|22113344
|2012.02.06 14:15
|sell
|0.10
|usdcad
|0.99815
|1.00315
|0.98815
|2012.02.06 21:45
|0.99574
|0.00
|0.00
|24.20
|6
|264378181
|22113344
|2012.02.06 20:01
|sell
|0.10
|usdcad
|0.99679
|1.00179
|0.98679
|2012.02.06 21:45
|0.99574
|0.00
|0.00
|10.54
|7
|264453834
|22113344
|2012.02.07 07:30
|sell
|0.10
|usdcad
|0.99699
|1.00199
|0.98699
|2012.02.07 08:47
|0.99570
|0.00
|0.00
|12.96
|8
|264515108
|22113344
|2012.02.07 12:15
|sell
|0.10
|usdcad
|0.99697
|0.99577
|0.98697
|2012.02.08 12:03
|0.99577
|0.00
|0.04
|12.05
|9
|265093833
|22113344
|2012.02.09 10:45
|buy
|0.10
|usdcad
|0.99454
|0.99439
|1.00454
|2012.02.09 14:13
|0.99439
|0.00
|0.00
|-1.51
|10
|266064370
|22113344
|2012.02.14 11:30
|buy
|0.10
|usdcad
|0.99861
|0.99848
|1.00861
|2012.02.15 03:30
|0.99848
|0.00
|-0.35
|-1.30
|0.00
|-0.19
|65.63
|Summary P/L:
|65.44
|Winning trades:
|(6) 80.99
|Losing trades:
|(4) -15.55
|Max summary P/L:
|68.60
|Largest winning trade:
|24.20
|Largest losing trade:
|-6.85
|Max consecutive winners:
|6 (80.99)
|Max consecutive losers:
|2 (-12.39)
|Max consecutive profit:
|80.99 (6)
|Max consecutive loss:
|-12.39 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|12.39 (0.25%)
|Profit factor:
|5.21
|Avg. profit factor:
|3.47
|Risk factor:
|5.28
|1
|263750643
|22113344
|2012.02.02 11:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|120.469
|119.969
|121.469
|2012.02.02 17:05
|120.535
|0.00
|0.00
|8.66
|2
|264027429
|22113344
|2012.02.03 14:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|120.538
|120.038
|121.538
|2012.02.06 01:21
|120.892
|0.00
|0.04
|46.25
|3
|264111691
|22113344
|2012.02.03 17:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|120.798
|120.298
|121.798
|2012.02.06 01:21
|120.897
|0.00
|0.04
|12.93
|4
|264222437
|22113344
|2012.02.06 08:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|120.861
|120.361
|121.861
|2012.02.06 15:01
|120.826
|0.00
|0.00
|-4.57
|5
|264310803
|22113344
|2012.02.06 15:01
|sell
|0.10
|gbpjpy
|120.819
|121.319
|119.819
|2012.02.07 01:05
|121.054
|0.00
|-0.34
|-30.69
|6
|264487357
|22113344
|2012.02.07 10:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|121.203
|120.703
|122.203
|2012.02.07 17:26
|122.203
|0.00
|0.00
|130.10
|7
|264615944
|22113344
|2012.02.07 18:40
|sell
|0.10
|gbpjpy
|122.160
|122.360
|121.160
|2012.02.08 00:55
|122.023
|0.00
|-0.34
|17.85
|8
|264762277
|22113344
|2012.02.08 10:50
|sell
|0.10
|gbpjpy
|122.708
|122.758
|121.708
|2012.02.08 10:53
|122.758
|0.00
|0.00
|-6.48
|9
|265113003
|22113344
|2012.02.09 11:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|122.159
|122.121
|123.159
|2012.02.09 12:56
|122.121
|0.00
|0.00
|-4.92
|10
|265339862
|22113344
|2012.02.10 07:25
|sell
|0.10
|gbpjpy
|122.651
|122.692
|121.651
|2012.02.10 09:10
|122.692
|0.00
|0.00
|-5.28
|11
|265346674
|22113344
|2012.02.10 08:10
|sell
|0.10
|gbpjpy
|122.654
|122.692
|121.654
|2012.02.10 09:10
|122.692
|0.00
|0.00
|-4.89
|12
|265363376
|22113344
|2012.02.10 09:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|122.683
|122.692
|121.683
|2012.02.10 09:35
|122.692
|0.00
|0.00
|-1.17
|13
|265827993
|22113344
|2012.02.13 18:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|122.248
|121.998
|123.248
|2012.02.13 18:55
|122.357
|0.00
|0.00
|14.06
|14
|265841339
|22113344
|2012.02.13 19:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|122.362
|122.197
|121.362
|2012.02.14 01:55
|121.948
|0.00
|-0.39
|53.39
|15
|266159552
|22113344
|2012.02.14 18:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|123.052
|123.016
|122.052
|2012.02.14 21:39
|123.016
|0.00
|0.00
|4.59
|16
|266312599
|22113344
|2012.02.15 09:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|123.318
|123.068
|124.318
|2012.02.15 09:58
|123.068
|0.00
|0.00
|-31.87
|17
|266313891
|22113344
|2012.02.15 09:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|123.283
|123.033
|124.283
|2012.02.15 09:59
|123.033
|0.00
|0.00
|-31.87
|18
|266356335
|22113344
|2012.02.15 12:25
|sell
|0.10
|gbpjpy
|123.282
|123.001
|122.282
|2012.02.15 16:35
|123.001
|0.00
|0.00
|35.84
|19
|266450471
|22113344
|2012.02.15 18:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|122.998
|122.880
|123.998
|2012.02.15 22:55
|123.107
|0.00
|0.00
|13.90
|20
|266459653
|22113344
|2012.02.15 19:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|122.945
|122.880
|123.945
|2012.02.15 22:55
|123.107
|0.00
|0.00
|20.66
|21
|266462795
|22113344
|2012.02.15 19:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|122.993
|122.880
|123.993
|2012.02.15 22:55
|123.112
|0.00
|0.00
|15.17
|22
|266650652
|22113344
|2012.02.16 13:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|123.572
|123.822
|122.572
|2012.02.16 15:14
|123.822
|0.00
|0.00
|-31.68
|23
|266903722
|22113344
|2012.02.17 09:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|124.953
|124.894
|125.953
|2012.02.17 09:26
|124.894
|0.00
|0.00
|-7.46
|24
|266921505
|22113344
|2012.02.17 10:10
|sell
|0.10
|gbpjpy
|124.974
|125.053
|123.974
|2012.02.17 10:30
|125.080
|0.00
|0.00
|-13.41
|0.00
|-0.99
|199.11
|Summary P/L:
|198.12
|Winning trades:
|(12) 372.75
|Losing trades:
|(12) -174.63
|Max summary P/L:
|250.67
|Largest winning trade:
|130.10
|Largest losing trade:
|-31.87
|Max consecutive winners:
|4 (85.57)
|Max consecutive losers:
|5 (-22.74)
|Max consecutive profit:
|147.61 (2)
|Max consecutive loss:
|-63.74 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|63.74 (1.22%)
|Profit factor:
|2.13
|Avg. profit factor:
|2.13
|Risk factor:
|3.11
|1
|263696797
|22113344
|2012.02.02 09:15
|buy
|0.10
|eurcad
|1.31302
|1.30802
|1.32302
|2012.02.02 10:20
|1.31182
|0.00
|0.00
|-12.01
|0.00
|0.00
|-12.01
|Summary P/L:
|-12.01
|Winning trades:
|(0) 0.00
|Losing trades:
|(1) -12.01
|Max summary P/L:
|0.00
|Largest winning trade:
|0.00
|Largest losing trade:
|-12.01
|Max consecutive winners:
|0 (0.00)
|Max consecutive losers:
|1 (-12.01)
|Max consecutive profit:
|0.00 (0)
|Max consecutive loss:
|-12.01 (1)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|12.01 (0.24%)
|Profit factor:
|0.00
|Avg. profit factor:
|*
|Risk factor:
|-1.00