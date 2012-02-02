Alpari (UK) Ltd.
A/C No: 3561094Name: howdy2012.02.18 00:18 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1264797620221133442012.02.08 12:30sell0.10usdchf0.913280.913990.903282012.02.09 05:400.912570.00-0.367.78
2265092785221133442012.02.09 10:40sell0.10usdchf0.910330.912830.900332012.02.09 12:460.912830.000.00-27.39
3265128869221133442012.02.09 12:50sell0.10usdchf0.912740.912020.902742012.02.09 21:500.912020.000.007.89
4265346693221133442012.02.10 08:10buy0.10usdchf0.912010.909510.922012012.02.10 10:450.911720.000.00-3.18
5265372506221133442012.02.10 09:45buy0.10usdchf0.912420.909920.922422012.02.10 10:450.911710.000.00-7.79
6265728970221133442012.02.13 11:46buy0.10usdchf0.911370.917530.921372012.02.14 05:070.917530.00-0.0167.14
7265742048221133442012.02.13 12:45buy0.10usdchf0.911520.917530.921522012.02.14 05:070.917530.00-0.0165.50
8266025445221133442012.02.14 09:36buy0.10usdchf0.918000.915500.928002012.02.14 11:010.915500.000.00-27.31
9266320400221133442012.02.15 09:45buy0.10usdchf0.917580.922330.927582012.02.15 20:000.922330.000.0051.50
10266322643221133442012.02.15 09:55buy0.10usdchf0.917270.922330.927272012.02.15 20:000.922330.000.0054.86
11266878499221133442012.02.17 07:15sell0.10usdchf0.919570.919550.909572012.02.17 12:070.919550.000.000.22
0.00-0.38189.22
 
Summary P/L:188.84
 
Winning trades:(7) 254.51
Losing trades:(4) -65.67
Max summary P/L:188.84
Largest winning trade:67.13
Largest losing trade:-27.39
Max consecutive winners:3 (106.58)
Max consecutive losers:2 (-10.97)
Max consecutive profit:132.62 (2)
Max consecutive loss:-27.39 (1)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:30.47 (0.61%)
Profit factor:3.88
Avg. profit factor:2.21
Risk factor:6.20
 
1263703814221133442012.02.02 09:30sell0.10usdcad0.998521.003520.988522012.02.03 09:000.999210.000.06-6.91
2263712837221133442012.02.02 10:00sell0.10usdcad0.998621.003620.988622012.02.03 09:000.999180.000.06-5.60
3263967351221133442012.02.03 09:45buy0.10usdcad0.999210.994211.009212012.02.03 12:451.000140.000.009.30
4263974253221133442012.02.03 10:15buy0.10usdcad0.998970.993971.008972012.02.03 12:451.000160.000.0011.90
5264300325221133442012.02.06 14:15sell0.10usdcad0.998151.003150.988152012.02.06 21:450.995740.000.0024.20
6264378181221133442012.02.06 20:01sell0.10usdcad0.996791.001790.986792012.02.06 21:450.995740.000.0010.54
7264453834221133442012.02.07 07:30sell0.10usdcad0.996991.001990.986992012.02.07 08:470.995700.000.0012.96
8264515108221133442012.02.07 12:15sell0.10usdcad0.996970.995770.986972012.02.08 12:030.995770.000.0412.05
9265093833221133442012.02.09 10:45buy0.10usdcad0.994540.994391.004542012.02.09 14:130.994390.000.00-1.51
10266064370221133442012.02.14 11:30buy0.10usdcad0.998610.998481.008612012.02.15 03:300.998480.00-0.35-1.30
0.00-0.1965.63
 
Summary P/L:65.44
 
Winning trades:(6) 80.99
Losing trades:(4) -15.55
Max summary P/L:68.60
Largest winning trade:24.20
Largest losing trade:-6.85
Max consecutive winners:6 (80.99)
Max consecutive losers:2 (-12.39)
Max consecutive profit:80.99 (6)
Max consecutive loss:-12.39 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:12.39 (0.25%)
Profit factor:5.21
Avg. profit factor:3.47
Risk factor:5.28
 
1263750643221133442012.02.02 11:50buy0.10gbpjpy120.469119.969121.4692012.02.02 17:05120.5350.000.008.66
2264027429221133442012.02.03 14:15buy0.10gbpjpy120.538120.038121.5382012.02.06 01:21120.8920.000.0446.25
3264111691221133442012.02.03 17:30buy0.10gbpjpy120.798120.298121.7982012.02.06 01:21120.8970.000.0412.93
4264222437221133442012.02.06 08:35buy0.10gbpjpy120.861120.361121.8612012.02.06 15:01120.8260.000.00-4.57
5264310803221133442012.02.06 15:01sell0.10gbpjpy120.819121.319119.8192012.02.07 01:05121.0540.00-0.34-30.69
6264487357221133442012.02.07 10:05buy0.10gbpjpy121.203120.703122.2032012.02.07 17:26122.2030.000.00130.10
7264615944221133442012.02.07 18:40sell0.10gbpjpy122.160122.360121.1602012.02.08 00:55122.0230.00-0.3417.85
8264762277221133442012.02.08 10:50sell0.10gbpjpy122.708122.758121.7082012.02.08 10:53122.7580.000.00-6.48
9265113003221133442012.02.09 11:50buy0.10gbpjpy122.159122.121123.1592012.02.09 12:56122.1210.000.00-4.92
10265339862221133442012.02.10 07:25sell0.10gbpjpy122.651122.692121.6512012.02.10 09:10122.6920.000.00-5.28
11265346674221133442012.02.10 08:10sell0.10gbpjpy122.654122.692121.6542012.02.10 09:10122.6920.000.00-4.89
12265363376221133442012.02.10 09:15sell0.10gbpjpy122.683122.692121.6832012.02.10 09:35122.6920.000.00-1.17
13265827993221133442012.02.13 18:30buy0.10gbpjpy122.248121.998123.2482012.02.13 18:55122.3570.000.0014.06
14265841339221133442012.02.13 19:45sell0.10gbpjpy122.362122.197121.3622012.02.14 01:55121.9480.00-0.3953.39
15266159552221133442012.02.14 18:15sell0.10gbpjpy123.052123.016122.0522012.02.14 21:39123.0160.000.004.59
16266312599221133442012.02.15 09:15buy0.10gbpjpy123.318123.068124.3182012.02.15 09:58123.0680.000.00-31.87
17266313891221133442012.02.15 09:20buy0.10gbpjpy123.283123.033124.2832012.02.15 09:59123.0330.000.00-31.87
18266356335221133442012.02.15 12:25sell0.10gbpjpy123.282123.001122.2822012.02.15 16:35123.0010.000.0035.84
19266450471221133442012.02.15 18:35buy0.10gbpjpy122.998122.880123.9982012.02.15 22:55123.1070.000.0013.90
20266459653221133442012.02.15 19:15buy0.10gbpjpy122.945122.880123.9452012.02.15 22:55123.1070.000.0020.66
21266462795221133442012.02.15 19:35buy0.10gbpjpy122.993122.880123.9932012.02.15 22:55123.1120.000.0015.17
22266650652221133442012.02.16 13:20sell0.10gbpjpy123.572123.822122.5722012.02.16 15:14123.8220.000.00-31.68
23266903722221133442012.02.17 09:05buy0.10gbpjpy124.953124.894125.9532012.02.17 09:26124.8940.000.00-7.46
24266921505221133442012.02.17 10:10sell0.10gbpjpy124.974125.053123.9742012.02.17 10:30125.0800.000.00-13.41
0.00-0.99199.11
 
Summary P/L:198.12
 
Winning trades:(12) 372.75
Losing trades:(12) -174.63
Max summary P/L:250.67
Largest winning trade:130.10
Largest losing trade:-31.87
Max consecutive winners:4 (85.57)
Max consecutive losers:5 (-22.74)
Max consecutive profit:147.61 (2)
Max consecutive loss:-63.74 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:63.74 (1.22%)
Profit factor:2.13
Avg. profit factor:2.13
Risk factor:3.11
 
1263696797221133442012.02.02 09:15buy0.10eurcad1.313021.308021.323022012.02.02 10:201.311820.000.00-12.01
0.000.00-12.01
 
Summary P/L:-12.01
 
Winning trades:(0) 0.00
Losing trades:(1) -12.01
Max summary P/L:0.00
Largest winning trade:0.00
Largest losing trade:-12.01
Max consecutive winners:0 (0.00)
Max consecutive losers:1 (-12.01)
Max consecutive profit:0.00 (0)
Max consecutive loss:-12.01 (1)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:12.01 (0.24%)
Profit factor:0.00
Avg. profit factor:*
Risk factor:-1.00
 
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