Alpari NZ Limited

Account: 3814093 Name: tickscalp_3456 Currency: USD 2012 March 1, 14:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1553070332012.02.10 06:46balanceDeposit10 000.00
1553983082012.02.10 15:55sell0.01eurgbp0.835450.000000.000002012.02.13 15:550.837530.000.00-0.02-3.29
1554160962012.02.10 17:50sell0.02eurgbp0.837720.000000.000002012.02.13 15:550.837530.000.00-0.030.60
1554880042012.02.13 09:17sell0.04eurgbp0.839970.000000.000002012.02.13 15:550.837530.000.000.0015.42
1556758802012.02.14 17:15buy0.01eurgbp0.839370.000000.000002012.02.15 10:510.838620.000.00-0.05-1.18
1556943142012.02.14 19:55buy0.02eurgbp0.837240.000000.000002012.02.15 10:510.838580.000.00-0.094.20
1557669052012.02.15 13:45buy0.01eurgbp0.837450.000000.000002012.02.17 15:070.831040.000.00-0.18-10.15
1557735072012.02.15 14:52buy0.02eurgbp0.835320.000000.000002012.02.17 15:070.831070.000.00-0.36-13.46
1558019252012.02.15 17:56buy0.04eurgbp0.833040.000000.000002012.02.17 15:070.831120.000.00-0.73-12.16
1558450072012.02.16 04:22buy0.08eurgbp0.831130.000000.000002012.02.17 15:070.831110.000.00-0.33-0.26
1558727492012.02.16 10:45buy0.16eurgbp0.828860.000000.000002012.02.17 15:070.831180.000.00-0.6658.79
1559872512012.02.17 15:07buy0.04eurgbp0.831270.000000.000002012.02.17 15:070.831060.000.000.00-1.33
1560016062012.02.17 17:40buy0.01eurgbp0.832070.000000.000002012.02.20 00:220.832570.000.00-0.040.79
1560332062012.02.20 08:50buy0.01eurgbp0.832490.000000.000002012.02.20 11:150.832990.000.000.000.80
1560427342012.02.20 11:16buy0.01eurgbp0.833220.000000.000002012.02.20 11:510.833720.000.000.000.79
1560489772012.02.20 12:40buy0.01eurgbp0.834350.000000.000002012.02.20 12:510.834860.000.000.000.80
1560497872012.02.20 12:52buy0.01eurgbp0.834890.000000.000002012.02.20 13:000.835400.000.000.000.81
1560510612012.02.20 13:01buy0.01eurgbp0.835600.000000.000002012.02.20 13:080.836130.000.000.000.84
1560525122012.02.20 13:09buy0.01eurgbp0.836450.000000.000002012.02.21 04:500.836070.000.00-0.04-0.60
1560882812012.02.21 01:53buy0.02eurgbp0.834350.000000.000002012.02.21 04:500.835660.000.000.004.15
1561060932012.02.21 08:05buy0.01eurgbp0.837200.000000.000002012.02.21 08:470.837720.000.000.000.83
1561084952012.02.21 08:48buy0.01eurgbp0.837960.000000.000002012.02.21 10:590.837130.000.000.00-1.31
1561131072012.02.21 09:36buy0.02eurgbp0.835840.000000.000002012.02.21 10:590.837160.000.000.004.19
1561311422012.02.21 12:40buy0.01eurgbp0.836990.000000.000002012.02.21 13:080.837500.000.000.000.80
1561333922012.02.21 13:09buy0.01eurgbp0.837750.000000.000002012.02.21 15:370.836950.000.000.00-1.26
1561379042012.02.21 13:54buy0.02eurgbp0.835620.000000.000002012.02.21 15:370.836970.000.000.004.26
1561493942012.02.21 16:15buy0.01eurgbp0.837930.000000.000002012.02.21 17:160.838430.000.000.000.79
1561556362012.02.21 17:25buy0.01eurgbp0.839510.000000.000002012.02.22 10:060.840010.000.00-0.030.79
1562049572012.02.22 11:35buy0.01eurgbp0.839880.000000.000002012.02.22 11:350.840380.000.000.000.79
1562051932012.02.22 11:36buy0.01eurgbp0.840450.000000.000002012.02.22 11:360.840970.000.000.000.81
1562055772012.02.22 11:37buy0.01eurgbp0.841490.000000.000002012.02.22 11:400.842070.000.000.000.91
1562059712012.02.22 11:40buy0.01eurgbp0.842270.000000.000002012.02.22 11:400.842780.000.000.000.80
1562063662012.02.22 11:41buy0.01eurgbp0.842900.000000.000002012.02.22 14:260.843400.000.000.000.78
1562170392012.02.22 14:27buy0.01eurgbp0.843470.000000.000002012.02.22 14:400.843980.000.000.000.80
1562186322012.02.22 14:41buy0.01eurgbp0.844230.000000.000002012.02.22 16:080.844740.000.000.000.80
1562266122012.02.22 16:09buy0.01eurgbp0.844860.000000.000002012.02.22 16:420.845370.000.000.000.80
1562290532012.02.22 16:43buy0.01eurgbp0.845550.000000.000002012.02.23 08:490.846070.000.00-0.110.82
1562627192012.02.23 08:50buy0.01eurgbp0.846510.000000.000002012.02.23 10:130.847030.000.000.000.82
1562689432012.02.23 10:15buy0.01eurgbp0.847210.000000.000002012.02.23 10:570.847720.000.000.000.80
1562719852012.02.23 10:58buy0.01eurgbp0.847620.000000.000002012.02.23 11:000.848130.000.000.000.80
1562730352012.02.23 11:01buy0.01eurgbp0.848210.000000.000002012.02.23 11:040.848720.000.000.000.80
1562742392012.02.23 11:05buy0.01eurgbp0.848720.000000.000002012.02.23 18:110.847900.000.000.00-1.29
1562858682012.02.23 13:11buy0.02eurgbp0.846600.000000.000002012.02.23 18:110.847910.000.000.004.11
1563100052012.02.23 18:15buy0.01eurgbp0.847890.000000.000002012.02.23 20:160.848400.000.000.000.80
1563183342012.02.23 20:17buy0.01eurgbp0.848740.000000.000002012.02.23 22:100.849260.000.000.000.82
1563563072012.02.24 08:00buy0.01eurgbp0.849550.000000.000002012.02.24 09:400.850070.000.000.000.82
1563654302012.02.24 09:41buy0.01eurgbp0.850660.000000.000002012.02.28 08:150.848350.000.00-0.08-3.66
1563765872012.02.24 11:23buy0.02eurgbp0.848380.000000.000002012.02.28 08:150.848360.000.00-0.16-0.06
1564496382012.02.27 10:46buy0.04eurgbp0.846150.000000.000002012.02.28 08:150.848350.000.00-0.1313.94
  0.00 0.00 -3.03 80.66
Closed P/L: 77.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1565143742012.02.28 08:16buy0.01eurgbp0.848670.000000.00000 0.835660.000.00-0.16-20.75
1565636352012.02.28 23:59buy0.02eurgbp0.846540.000000.00000 0.835660.000.00-0.31-34.69
1565853152012.02.29 12:06buy0.04eurgbp0.844250.000000.00000 0.835660.000.00-0.46-54.79
1566065982012.02.29 17:06buy0.08eurgbp0.841980.000000.00000 0.835660.000.00-0.92-80.62
1566099462012.02.29 17:28buy0.16eurgbp0.839730.000000.00000 0.835660.000.00-1.84-103.84
1566144452012.02.29 17:59buy0.32eurgbp0.837460.000000.00000 0.835660.000.00-3.69-91.84
  0.00 0.00 -7.38 -386.53
 Floating P/L: -393.91
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 77.63 Floating P/L: -393.91 Margin: 168.78
Balance: 10 077.62 Equity: 9 683.71 Free Margin: 9 514.92
 
Details:
Graph
Gross Profit: 129.57 Gross Loss: 51.95 Total Net Profit: 77.63
Profit Factor: 2.49 Expected Payoff: 1.62  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 38.96 (0.39%) Relative Drawdown: 0.39% (38.96)
 
Total Trades: 48 Short Positions (won %): 3 (66.67%) Long Positions (won %): 45 (73.33%)
Profit Trades (% of total): 35 (72.92%) Loss trades (% of total): 13 (27.08%)
Largest profit trade: 58.13 loss trade: -13.82
Average profit trade: 3.70 loss trade: -4.00
Maximum consecutive wins ($): 16 (16.08) consecutive losses ($): 5 (-38.96)
Maximal consecutive profit (count): 58.13 (1) consecutive loss (count): -38.96 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2