|Account: 3814093
|Name: tickscalp_3456
|Currency: USD
|2012 March 1, 14:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|155307033
|2012.02.10 06:46
|balance
|Deposit
|10 000.00
|155398308
|2012.02.10 15:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83545
|0.00000
|0.00000
|2012.02.13 15:55
|0.83753
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.29
|155416096
|2012.02.10 17:50
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83772
|0.00000
|0.00000
|2012.02.13 15:55
|0.83753
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.60
|155488004
|2012.02.13 09:17
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83997
|0.00000
|0.00000
|2012.02.13 15:55
|0.83753
|0.00
|0.00
|0.00
|15.42
|155675880
|2012.02.14 17:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83937
|0.00000
|0.00000
|2012.02.15 10:51
|0.83862
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.18
|155694314
|2012.02.14 19:55
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83724
|0.00000
|0.00000
|2012.02.15 10:51
|0.83858
|0.00
|0.00
|-0.09
|4.20
|155766905
|2012.02.15 13:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83745
|0.00000
|0.00000
|2012.02.17 15:07
|0.83104
|0.00
|0.00
|-0.18
|-10.15
|155773507
|2012.02.15 14:52
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83532
|0.00000
|0.00000
|2012.02.17 15:07
|0.83107
|0.00
|0.00
|-0.36
|-13.46
|155801925
|2012.02.15 17:56
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.83304
|0.00000
|0.00000
|2012.02.17 15:07
|0.83112
|0.00
|0.00
|-0.73
|-12.16
|155845007
|2012.02.16 04:22
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.83113
|0.00000
|0.00000
|2012.02.17 15:07
|0.83111
|0.00
|0.00
|-0.33
|-0.26
|155872749
|2012.02.16 10:45
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.82886
|0.00000
|0.00000
|2012.02.17 15:07
|0.83118
|0.00
|0.00
|-0.66
|58.79
|155987251
|2012.02.17 15:07
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.83127
|0.00000
|0.00000
|2012.02.17 15:07
|0.83106
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|156001606
|2012.02.17 17:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83207
|0.00000
|0.00000
|2012.02.20 00:22
|0.83257
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.79
|156033206
|2012.02.20 08:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83249
|0.00000
|0.00000
|2012.02.20 11:15
|0.83299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156042734
|2012.02.20 11:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83322
|0.00000
|0.00000
|2012.02.20 11:51
|0.83372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|156048977
|2012.02.20 12:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83435
|0.00000
|0.00000
|2012.02.20 12:51
|0.83486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156049787
|2012.02.20 12:52
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83489
|0.00000
|0.00000
|2012.02.20 13:00
|0.83540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|156051061
|2012.02.20 13:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83560
|0.00000
|0.00000
|2012.02.20 13:08
|0.83613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|156052512
|2012.02.20 13:09
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83645
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 04:50
|0.83607
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.60
|156088281
|2012.02.21 01:53
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83435
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 04:50
|0.83566
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|156106093
|2012.02.21 08:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83720
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 08:47
|0.83772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|156108495
|2012.02.21 08:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83796
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 10:59
|0.83713
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|156113107
|2012.02.21 09:36
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83584
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 10:59
|0.83716
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|156131142
|2012.02.21 12:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83699
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 13:08
|0.83750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156133392
|2012.02.21 13:09
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83775
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 15:37
|0.83695
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|156137904
|2012.02.21 13:54
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83562
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 15:37
|0.83697
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|156149394
|2012.02.21 16:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83793
|0.00000
|0.00000
|2012.02.21 17:16
|0.83843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|156155636
|2012.02.21 17:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83951
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 10:06
|0.84001
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.79
|156204957
|2012.02.22 11:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83988
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 11:35
|0.84038
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|156205193
|2012.02.22 11:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84045
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 11:36
|0.84097
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|156205577
|2012.02.22 11:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84149
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 11:40
|0.84207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|156205971
|2012.02.22 11:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84227
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 11:40
|0.84278
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156206366
|2012.02.22 11:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84290
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 14:26
|0.84340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|156217039
|2012.02.22 14:27
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84347
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 14:40
|0.84398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156218632
|2012.02.22 14:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84423
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 16:08
|0.84474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156226612
|2012.02.22 16:09
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84486
|0.00000
|0.00000
|2012.02.22 16:42
|0.84537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156229053
|2012.02.22 16:43
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84555
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 08:49
|0.84607
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.82
|156262719
|2012.02.23 08:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84651
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 10:13
|0.84703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|156268943
|2012.02.23 10:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84721
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 10:57
|0.84772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156271985
|2012.02.23 10:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84762
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 11:00
|0.84813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156273035
|2012.02.23 11:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84821
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 11:04
|0.84872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156274239
|2012.02.23 11:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84872
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 18:11
|0.84790
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|156285868
|2012.02.23 13:11
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84660
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 18:11
|0.84791
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|156310005
|2012.02.23 18:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84789
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 20:16
|0.84840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|156318334
|2012.02.23 20:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84874
|0.00000
|0.00000
|2012.02.23 22:10
|0.84926
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|156356307
|2012.02.24 08:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84955
|0.00000
|0.00000
|2012.02.24 09:40
|0.85007
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|156365430
|2012.02.24 09:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85066
|0.00000
|0.00000
|2012.02.28 08:15
|0.84835
|0.00
|0.00
|-0.08
|-3.66
|156376587
|2012.02.24 11:23
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84838
|0.00000
|0.00000
|2012.02.28 08:15
|0.84836
|0.00
|0.00
|-0.16
|-0.06
|156449638
|2012.02.27 10:46
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84615
|0.00000
|0.00000
|2012.02.28 08:15
|0.84835
|0.00
|0.00
|-0.13
|13.94
|0.00
|0.00
|-3.03
|80.66
|Closed P/L:
|77.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|156514374
|2012.02.28 08:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84867
|0.00000
|0.00000
|0.83566
|0.00
|0.00
|-0.16
|-20.75
|156563635
|2012.02.28 23:59
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84654
|0.00000
|0.00000
|0.83566
|0.00
|0.00
|-0.31
|-34.69
|156585315
|2012.02.29 12:06
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84425
|0.00000
|0.00000
|0.83566
|0.00
|0.00
|-0.46
|-54.79
|156606598
|2012.02.29 17:06
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.84198
|0.00000
|0.00000
|0.83566
|0.00
|0.00
|-0.92
|-80.62
|156609946
|2012.02.29 17:28
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.83973
|0.00000
|0.00000
|0.83566
|0.00
|0.00
|-1.84
|-103.84
|156614445
|2012.02.29 17:59
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.83746
|0.00000
|0.00000
|0.83566
|0.00
|0.00
|-3.69
|-91.84
|0.00
|0.00
|-7.38
|-386.53
|Floating P/L:
|-393.91
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|77.63
|Floating P/L:
|-393.91
|Margin:
|168.78
|Balance:
|10 077.62
|Equity:
|9 683.71
|Free Margin:
|9 514.92
|Details:
|Gross Profit:
|129.57
|Gross Loss:
|51.95
|Total Net Profit:
|77.63
|Profit Factor:
|2.49
|Expected Payoff:
|1.62
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|38.96 (0.39%)
|Relative Drawdown:
|0.39% (38.96)
|Total Trades:
|48
|Short Positions (won %):
|3 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|45 (73.33%)
|Profit Trades (% of total):
|35 (72.92%)
|Loss trades (% of total):
|13 (27.08%)
|Largest
|profit trade:
|58.13
|loss trade:
|-13.82
|Average
|profit trade:
|3.70
|loss trade:
|-4.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (16.08)
|consecutive losses ($):
|5 (-38.96)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|58.13 (1)
|consecutive loss (count):
|-38.96 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2