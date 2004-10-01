|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2002.04.28 00:00 - 2011.12.29 00:00 (2002.01.02 - 2011.12.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=0.1;
|Bars in test
|3121
|Ticks modelled
|8593846
|Modelling quality
|87.12%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|5178.00
|Gross profit
|32965.00
|Gross loss
|-27787.00
|Profit factor
|1.19
|Expected payoff
|10.52
|Absolute drawdown
|253.00
|Maximal drawdown
|4259.00 (22.80%)
|Relative drawdown
|22.80% (4259.00)
|Total trades
|492
|Short positions (won %)
|246 (49.59%)
|Long positions (won %)
|246 (54.07%)
|Profit trades (% of total)
|255 (51.83%)
|Loss trades (% of total)
|237 (48.17%)
|Largest
|profit trade
|846.00
|loss trade
|-721.00
|Average
|profit trade
|129.27
|loss trade
|-117.24
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (2400.00)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-1050.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2400.00 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-1196.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.10.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.2426
|0.0000
|0.0000
|2
|2004.10.17 22:01
|close
|1
|0.10
|1.2476
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|9950.00
|3
|2004.10.17 22:03
|buy
|2
|0.10
|1.2477
|0.0000
|0.0000
|4
|2004.10.20 00:00
|close
|2
|0.10
|1.2509
|0.0000
|0.0000
|32.00
|9982.00
|5
|2004.10.20 00:03
|sell
|3
|0.10
|1.2508
|0.0000
|0.0000
|6
|2004.10.21 00:00
|close
|3
|0.10
|1.2582
|0.0000
|0.0000
|-74.00
|9908.00
|7
|2004.10.21 00:02
|buy
|4
|0.10
|1.2583
|0.0000
|0.0000
|8
|2004.11.03 00:00
|close
|4
|0.10
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|131.00
|10039.00
|9
|2004.11.03 00:02
|sell
|5
|0.10
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|10
|2004.11.11 00:00
|close
|5
|0.10
|1.2884
|0.0000
|0.0000
|-171.00
|9868.00
|11
|2004.11.11 00:02
|buy
|6
|0.10
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|12
|2004.11.15 00:00
|close
|6
|0.10
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|103.00
|9971.00
|13
|2004.11.15 00:02
|sell
|7
|0.10
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|14
|2004.11.22 00:00
|close
|7
|0.10
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|-37.00
|9934.00
|15
|2004.11.22 00:00
|buy
|8
|0.10
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|16
|2004.11.29 00:00
|close
|8
|0.10
|1.3269
|0.0000
|0.0000
|246.00
|10180.00
|17
|2004.11.29 00:00
|sell
|9
|0.10
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|18
|2004.11.30 00:00
|close
|9
|0.10
|1.3262
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10186.00
|19
|2004.11.30 00:00
|buy
|10
|0.10
|1.3260
|0.0000
|0.0000
|20
|2004.12.07 00:00
|close
|10
|0.10
|1.3391
|0.0000
|0.0000
|131.00
|10317.00
|21
|2004.12.07 00:02
|sell
|11
|0.10
|1.3392
|0.0000
|0.0000
|22
|2004.12.13 00:00
|close
|11
|0.10
|1.3222
|0.0000
|0.0000
|170.00
|10487.00
|23
|2004.12.13 00:00
|buy
|12
|0.10
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|24
|2004.12.16 00:00
|close
|12
|0.10
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|178.00
|10665.00
|25
|2004.12.16 00:02
|sell
|13
|0.10
|1.3397
|0.0000
|0.0000
|26
|2004.12.21 00:00
|close
|13
|0.10
|1.3392
|0.0000
|0.0000
|5.00
|10670.00
|27
|2004.12.21 00:00
|buy
|14
|0.10
|1.3391
|0.0000
|0.0000
|28
|2004.12.22 00:00
|close
|14
|0.10
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|10643.00
|29
|2004.12.22 00:05
|sell
|15
|0.10
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|30
|2004.12.23 00:00
|close
|15
|0.10
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|10618.00
|31
|2004.12.23 00:06
|buy
|16
|0.10
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|32
|2004.12.27 00:00
|close
|16
|0.10
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|134.00
|10752.00
|33
|2004.12.27 00:25
|sell
|17
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|34
|2005.01.18 00:00
|close
|17
|0.10
|1.3048
|0.0000
|0.0000
|474.00
|11226.00
|35
|2005.01.18 00:01
|buy
|18
|0.10
|1.3049
|0.0000
|0.0000
|36
|2005.01.24 00:00
|close
|18
|0.10
|1.3039
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|11216.00
|37
|2005.01.24 00:00
|sell
|19
|0.10
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|38
|2005.01.30 23:00
|close
|19
|0.10
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|26.00
|11242.00
|39
|2005.01.30 23:00
|buy
|20
|0.10
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|40
|2005.02.06 23:00
|close
|20
|0.10
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|-160.00
|11082.00
|41
|2005.02.06 23:01
|sell
|21
|0.10
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|42
|2005.02.07 00:00
|close
|21
|0.10
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|11080.00
|43
|2005.02.07 00:01
|buy
|22
|0.10
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|44
|2005.02.10 00:00
|close
|22
|0.10
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|11035.00
|45
|2005.02.10 00:01
|sell
|23
|0.10
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|46
|2005.02.16 00:00
|close
|23
|0.10
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|-205.00
|10830.00
|47
|2005.02.16 00:01
|buy
|24
|0.10
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|48
|2005.02.27 23:00
|close
|24
|0.10
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|221.00
|11051.00
|49
|2005.02.27 23:00
|sell
|25
|0.10
|1.3238
|0.0000
|0.0000
|50
|2005.03.06 23:00
|close
|25
|0.10
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|2.00
|11053.00
|51
|2005.03.06 23:00
|buy
|26
|0.10
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|52
|2005.03.09 00:00
|close
|26
|0.10
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|108.00
|11161.00
|53
|2005.03.09 00:01
|sell
|27
|0.10
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|54
|2005.03.16 00:00
|close
|27
|0.10
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|33.00
|11194.00
|55
|2005.03.16 00:01
|buy
|28
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|56
|2005.03.23 00:00
|close
|28
|0.10
|1.3073
|0.0000
|0.0000
|-237.00
|10957.00
|57
|2005.03.23 00:01
|sell
|29
|0.10
|1.3072
|0.0000
|0.0000
|58
|2005.04.03 22:00
|close
|29
|0.10
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|187.00
|11144.00
|59
|2005.04.03 22:00
|buy
|30
|0.10
|1.2886
|0.0000
|0.0000
|60
|2005.04.04 00:00
|close
|30
|0.10
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|11141.00
|61
|2005.04.04 00:01
|sell
|31
|0.10
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|62
|2005.04.06 00:00
|close
|31
|0.10
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|35.00
|11176.00
|63
|2005.04.06 00:02
|buy
|32
|0.10
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|64
|2005.04.10 22:00
|close
|32
|0.10
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|78.00
|11254.00
|65
|2005.04.10 22:01
|sell
|33
|0.10
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|66
|2005.04.11 00:00
|close
|33
|0.10
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|1.00
|11255.00
|67
|2005.04.11 00:00
|buy
|34
|0.10
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|68
|2005.04.18 00:00
|close
|34
|0.10
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|11243.00
|69
|2005.04.18 00:01
|sell
|35
|0.10
|1.2913
|0.0000
|0.0000
|70
|2005.04.19 00:00
|close
|35
|0.10
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|-101.00
|11142.00
|71
|2005.04.19 00:00
|buy
|36
|0.10
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|72
|2005.04.20 00:00
|close
|36
|0.10
|1.3060
|0.0000
|0.0000
|47.00
|11189.00
|73
|2005.04.20 00:01
|sell
|37
|0.10
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|74
|2005.04.25 00:00
|close
|37
|0.10
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|17.00
|11206.00
|75
|2005.04.25 00:00
|buy
|38
|0.10
|1.3043
|0.0000
|0.0000
|76
|2005.05.02 00:00
|close
|38
|0.10
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|-193.00
|11013.00
|77
|2005.05.02 00:02
|sell
|39
|0.10
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|78
|2005.05.10 00:00
|close
|39
|0.10
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|4.00
|11017.00
|79
|2005.05.10 00:00
|buy
|40
|0.10
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|80
|2005.05.19 00:00
|close
|40
|0.10
|1.2670
|0.0000
|0.0000
|-176.00
|10841.00
|81
|2005.05.19 00:01
|sell
|41
|0.10
|1.2669
|0.0000
|0.0000
|82
|2005.05.26 00:00
|close
|41
|0.10
|1.2606
|0.0000
|0.0000
|63.00
|10904.00
|83
|2005.05.26 00:06
|buy
|42
|0.10
|1.2605
|0.0000
|0.0000
|84
|2005.06.06 00:00
|close
|42
|0.10
|1.2221
|0.0000
|0.0000
|-384.00
|10520.00
|85
|2005.06.06 00:00
|sell
|43
|0.10
|1.2222
|0.0000
|0.0000
|86
|2005.06.14 00:00
|close
|43
|0.10
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|116.00
|10636.00
|87
|2005.06.14 00:01
|buy
|44
|0.10
|1.2107
|0.0000
|0.0000
|88
|2005.06.21 00:00
|close
|44
|0.10
|1.2130
|0.0000
|0.0000
|23.00
|10659.00
|89
|2005.06.21 00:00
|sell
|45
|0.10
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|90
|2005.06.23 00:00
|close
|45
|0.10
|1.2130
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10658.00
|91
|2005.06.23 00:02
|buy
|46
|0.10
|1.2131
|0.0000
|0.0000
|92
|2005.06.30 00:00
|close
|46
|0.10
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|10618.00
|93
|2005.06.30 00:01
|sell
|47
|0.10
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|94
|2005.07.05 00:00
|close
|47
|0.10
|1.1912
|0.0000
|0.0000
|178.00
|10796.00
|95
|2005.07.05 00:02
|buy
|48
|0.10
|1.1911
|0.0000
|0.0000
|96
|2005.07.06 00:00
|close
|48
|0.10
|1.1922
|0.0000
|0.0000
|11.00
|10807.00
|97
|2005.07.06 00:01
|sell
|49
|0.10
|1.1923
|0.0000
|0.0000
|98
|2005.07.07 00:00
|close
|49
|0.10
|1.1930
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|10800.00
|99
|2005.07.07 00:01
|buy
|50
|0.10
|1.1929
|0.0000
|0.0000
|100
|2005.07.10 22:00
|close
|50
|0.10
|1.1965
|0.0000
|0.0000
|36.00
|10836.00
|101
|2005.07.10 22:02
|sell
|51
|0.10
|1.1964
|0.0000
|0.0000
|102
|2005.07.13 00:00
|close
|51
|0.10
|1.2219
|0.0000
|0.0000
|-255.00
|10581.00
|103
|2005.07.13 00:00
|buy
|52
|0.10
|1.2218
|0.0000
|0.0000
|104
|2005.07.18 00:00
|close
|52
|0.10
|1.2042
|0.0000
|0.0000
|-176.00
|10405.00
|105
|2005.07.18 00:01
|sell
|53
|0.10
|1.2043
|0.0000
|0.0000
|106
|2005.07.19 00:00
|close
|53
|0.10
|1.2061
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|10387.00
|107
|2005.07.19 00:00
|buy
|54
|0.10
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|108
|2005.07.21 00:00
|close
|54
|0.10
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|79.00
|10466.00
|109
|2005.07.21 00:00
|sell
|55
|0.10
|1.2140
|0.0000
|0.0000
|110
|2005.07.25 00:00
|close
|55
|0.10
|1.2060
|0.0000
|0.0000
|80.00
|10546.00
|111
|2005.07.25 00:00
|buy
|56
|0.10
|1.2061
|0.0000
|0.0000
|112
|2005.07.27 00:00
|close
|56
|0.10
|1.2017
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|10502.00
|113
|2005.07.27 00:02
|sell
|57
|0.10
|1.2016
|0.0000
|0.0000
|114
|2005.07.28 00:00
|close
|57
|0.10
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|10448.00
|115
|2005.07.28 00:02
|buy
|58
|0.10
|1.2069
|0.0000
|0.0000
|116
|2005.08.02 00:00
|close
|58
|0.10
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|122.00
|10570.00
|117
|2005.08.02 00:02
|sell
|59
|0.10
|1.2192
|0.0000
|0.0000
|118
|2005.08.09 00:00
|close
|59
|0.10
|1.2366
|0.0000
|0.0000
|-174.00
|10396.00
|119
|2005.08.09 00:00
|buy
|60
|0.10
|1.2365
|0.0000
|0.0000
|120
|2005.08.23 00:00
|close
|60
|0.10
|1.2227
|0.0000
|0.0000
|-138.00
|10258.00
|121
|2005.08.23 00:00
|sell
|61
|0.10
|1.2228
|0.0000
|0.0000
|122
|2005.08.24 00:00
|close
|61
|0.10
|1.2222
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10264.00
|123
|2005.08.24 00:00
|buy
|62
|0.10
|1.2221
|0.0000
|0.0000
|124
|2005.08.25 00:00
|close
|62
|0.10
|1.2256
|0.0000
|0.0000
|35.00
|10299.00
|125
|2005.08.25 00:00
|sell
|63
|0.10
|1.2257
|0.0000
|0.0000
|126
|2005.08.30 00:00
|close
|63
|0.10
|1.2224
|0.0000
|0.0000
|33.00
|10332.00
|127
|2005.08.30 00:00
|buy
|64
|0.10
|1.2222
|0.0000
|0.0000
|128
|2005.08.31 00:00
|close
|64
|0.10
|1.2214
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|10324.00
|129
|2005.08.31 00:00
|sell
|65
|0.10
|1.2213
|0.0000
|0.0000
|130
|2005.09.01 00:00
|close
|65
|0.10
|1.2342
|0.0000
|0.0000
|-129.00
|10195.00
|131
|2005.09.01 00:01
|buy
|66
|0.10
|1.2341
|0.0000
|0.0000
|132
|2005.09.06 00:00
|close
|66
|0.10
|1.2504
|0.0000
|0.0000
|163.00
|10358.00
|133
|2005.09.06 00:00
|sell
|67
|0.10
|1.2505
|0.0000
|0.0000
|134
|2005.09.11 22:00
|close
|67
|0.10
|1.2403
|0.0000
|0.0000
|102.00
|10460.00
|135
|2005.09.11 22:01
|buy
|68
|0.10
|1.2404
|0.0000
|0.0000
|136
|2005.09.15 00:00
|close
|68
|0.10
|1.2273
|0.0000
|0.0000
|-131.00
|10329.00
|137
|2005.09.15 00:00
|sell
|69
|0.10
|1.2272
|0.0000
|0.0000
|138
|2005.09.29 00:00
|close
|69
|0.10
|1.2056
|0.0000
|0.0000
|216.00
|10545.00
|139
|2005.09.29 00:00
|buy
|70
|0.10
|1.2058
|0.0000
|0.0000
|140
|2005.10.11 00:00
|close
|70
|0.10
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|10538.00
|141
|2005.10.11 00:00
|sell
|71
|0.10
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|142
|2005.10.12 00:00
|close
|71
|0.10
|1.1969
|0.0000
|0.0000
|81.00
|10619.00
|143
|2005.10.12 00:00
|buy
|72
|0.10
|1.1968
|0.0000
|0.0000
|144
|2005.10.16 22:00
|close
|72
|0.10
|1.2076
|0.0000
|0.0000
|108.00
|10727.00
|145
|2005.10.16 22:00
|sell
|73
|0.10
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|146
|2005.10.23 22:00
|close
|73
|0.10
|1.1945
|0.0000
|0.0000
|130.00
|10857.00
|147
|2005.10.23 22:00
|buy
|74
|0.10
|1.1946
|0.0000
|0.0000
|148
|2005.10.24 00:00
|close
|74
|0.10
|1.1932
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|10843.00
|149
|2005.10.24 00:00
|sell
|75
|0.10
|1.1931
|0.0000
|0.0000
|150
|2005.11.01 00:00
|close
|75
|0.10
|1.1987
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|10787.00
|151
|2005.11.01 00:04
|buy
|76
|0.10
|1.1986
|0.0000
|0.0000
|152
|2005.11.03 00:00
|close
|76
|0.10
|1.2063
|0.0000
|0.0000
|77.00
|10864.00
|153
|2005.11.03 00:03
|sell
|77
|0.10
|1.2064
|0.0000
|0.0000
|154
|2005.11.10 00:00
|close
|77
|0.10
|1.1777
|0.0000
|0.0000
|287.00
|11151.00
|155
|2005.11.10 00:00
|buy
|78
|0.10
|1.1778
|0.0000
|0.0000
|156
|2005.11.16 00:00
|close
|78
|0.10
|1.1730
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|11103.00
|157
|2005.11.16 00:00
|sell
|79
|0.10
|1.1729
|0.0000
|0.0000
|158
|2005.11.20 23:00
|close
|79
|0.10
|1.1778
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|11054.00
|159
|2005.11.20 23:00
|buy
|80
|0.10
|1.1779
|0.0000
|0.0000
|160
|2005.11.24 00:00
|close
|80
|0.10
|1.1806
|0.0000
|0.0000
|27.00
|11081.00
|161
|2005.11.24 00:00
|sell
|81
|0.10
|1.1805
|0.0000
|0.0000
|162
|2005.12.05 00:00
|close
|81
|0.10
|1.1716
|0.0000
|0.0000
|89.00
|11170.00
|163
|2005.12.05 00:00
|buy
|82
|0.10
|1.1717
|0.0000
|0.0000
|164
|2005.12.07 00:00
|close
|82
|0.10
|1.1798
|0.0000
|0.0000
|81.00
|11251.00
|165
|2005.12.07 00:00
|sell
|83
|0.10
|1.1797
|0.0000
|0.0000
|166
|2005.12.08 00:00
|close
|83
|0.10
|1.1716
|0.0000
|0.0000
|81.00
|11332.00
|167
|2005.12.08 00:01
|buy
|84
|0.10
|1.1717
|0.0000
|0.0000
|168
|2005.12.15 00:00
|close
|84
|0.10
|1.1972
|0.0000
|0.0000
|255.00
|11587.00
|169
|2005.12.15 00:00
|sell
|85
|0.10
|1.1973
|0.0000
|0.0000
|170
|2005.12.22 00:00
|close
|85
|0.10
|1.1833
|0.0000
|0.0000
|140.00
|11727.00
|171
|2005.12.22 00:01
|buy
|86
|0.10
|1.1832
|0.0000
|0.0000
|172
|2005.12.27 00:00
|close
|86
|0.10
|1.1834
|0.0000
|0.0000
|2.00
|11729.00
|173
|2005.12.27 00:01
|sell
|87
|0.10
|1.1835
|0.0000
|0.0000
|174
|2006.01.04 00:00
|close
|87
|0.10
|1.2033
|0.0000
|0.0000
|-198.00
|11531.00
|175
|2006.01.04 00:00
|buy
|88
|0.10
|1.2032
|0.0000
|0.0000
|176
|2006.01.09 00:00
|close
|88
|0.10
|1.2138
|0.0000
|0.0000
|106.00
|11637.00
|177
|2006.01.09 00:00
|sell
|89
|0.10
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|178
|2006.01.12 00:00
|close
|89
|0.10
|1.2138
|0.0000
|0.0000
|1.00
|11638.00
|179
|2006.01.12 00:00
|buy
|90
|0.10
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|180
|2006.01.18 00:00
|close
|90
|0.10
|1.2105
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|11604.00
|181
|2006.01.18 00:01
|sell
|91
|0.10
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|182
|2006.01.23 00:00
|close
|91
|0.10
|1.2166
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|11542.00
|183
|2006.01.23 00:00
|buy
|92
|0.10
|1.2167
|0.0000
|0.0000
|184
|2006.01.26 00:00
|close
|92
|0.10
|1.2241
|0.0000
|0.0000
|74.00
|11616.00
|185
|2006.01.26 00:01
|sell
|93
|0.10
|1.2242
|0.0000
|0.0000
|186
|2006.01.31 00:00
|close
|93
|0.10
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|157.00
|11773.00
|187
|2006.01.31 00:03
|buy
|94
|0.10
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|188
|2006.02.05 23:00
|close
|94
|0.10
|1.2029
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|11718.00
|189
|2006.02.05 23:00
|sell
|95
|0.10
|1.2030
|0.0000
|0.0000
|190
|2006.02.08 00:00
|close
|95
|0.10
|1.1992
|0.0000
|0.0000
|38.00
|11756.00
|191
|2006.02.08 00:00
|buy
|96
|0.10
|1.1991
|0.0000
|0.0000
|192
|2006.02.13 00:00
|close
|96
|0.10
|1.1896
|0.0000
|0.0000
|-95.00
|11661.00
|193
|2006.02.13 00:00
|sell
|97
|0.10
|1.1897
|0.0000
|0.0000
|194
|2006.02.20 00:00
|close
|97
|0.10
|1.1948
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|11610.00
|195
|2006.02.20 00:00
|buy
|98
|0.10
|1.1947
|0.0000
|0.0000
|196
|2006.02.28 00:00
|close
|98
|0.10
|1.1846
|0.0000
|0.0000
|-101.00
|11509.00
|197
|2006.02.28 00:02
|sell
|99
|0.10
|1.1845
|0.0000
|0.0000
|198
|2006.03.07 00:00
|close
|99
|0.10
|1.2016
|0.0000
|0.0000
|-171.00
|11338.00
|199
|2006.03.07 00:00
|buy
|100
|0.10
|1.2015
|0.0000
|0.0000
|200
|2006.03.14 00:00
|close
|100
|0.10
|1.1963
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|11286.00
|201
|2006.03.14 00:01
|sell
|101
|0.10
|1.1962
|0.0000
|0.0000
|202
|2006.03.16 00:00
|close
|101
|0.10
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|-108.00
|11178.00
|203
|2006.03.16 00:03
|buy
|102
|0.10
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|204
|2006.03.27 00:00
|close
|102
|0.10
|1.2031
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|11138.00
|205
|2006.03.27 00:00
|sell
|103
|0.10
|1.2032
|0.0000
|0.0000
|206
|2006.04.06 00:00
|close
|103
|0.10
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|-252.00
|10886.00
|207
|2006.04.06 00:00
|buy
|104
|0.10
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|208
|2006.04.09 22:00
|close
|104
|0.10
|1.2105
|0.0000
|0.0000
|-178.00
|10708.00
|209
|2006.04.09 22:00
|sell
|105
|0.10
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|210
|2006.04.11 00:00
|close
|105
|0.10
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|10706.00
|211
|2006.04.11 00:02
|buy
|106
|0.10
|1.2105
|0.0000
|0.0000
|212
|2006.04.20 00:00
|close
|106
|0.10
|1.2372
|0.0000
|0.0000
|267.00
|10973.00
|213
|2006.04.20 00:03
|sell
|107
|0.10
|1.2371
|0.0000
|0.0000
|214
|2006.04.23 22:00
|close
|107
|0.10
|1.2373
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|10971.00
|215
|2006.04.23 22:02
|buy
|108
|0.10
|1.2372
|0.0000
|0.0000
|216
|2006.05.08 00:00
|close
|108
|0.10
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|367.00
|11338.00
|217
|2006.05.08 00:00
|sell
|109
|0.10
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|218
|2006.05.22 00:00
|close
|109
|0.10
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|11316.00
|219
|2006.05.22 00:00
|buy
|110
|0.10
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|220
|2006.05.28 22:00
|close
|110
|0.10
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|11282.00
|221
|2006.05.28 22:00
|sell
|111
|0.10
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|222
|2006.05.30 00:00
|close
|111
|0.10
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|11265.00
|223
|2006.05.30 00:00
|buy
|112
|0.10
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|224
|2006.05.31 00:00
|close
|112
|0.10
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|108.00
|11373.00
|225
|2006.05.31 00:00
|sell
|113
|0.10
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|226
|2006.06.07 00:00
|close
|113
|0.10
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|29.00
|11402.00
|227
|2006.06.07 00:00
|buy
|114
|0.10
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|228
|2006.06.12 00:00
|close
|114
|0.10
|1.2608
|0.0000
|0.0000
|-219.00
|11183.00
|229
|2006.06.12 00:00
|sell
|115
|0.10
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|230
|2006.06.22 00:00
|close
|115
|0.10
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|-61.00
|11122.00
|231
|2006.06.22 00:01
|buy
|116
|0.10
|1.2669
|0.0000
|0.0000
|232
|2006.07.02 22:00
|close
|116
|0.10
|1.2786
|0.0000
|0.0000
|117.00
|11239.00
|233
|2006.07.02 22:00
|sell
|117
|0.10
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|234
|2006.07.03 00:00
|close
|117
|0.10
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|11233.00
|235
|2006.07.03 00:00
|buy
|118
|0.10
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|236
|2006.07.05 00:00
|close
|118
|0.10
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|11219.00
|237
|2006.07.05 00:00
|sell
|119
|0.10
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|238
|2006.07.09 22:00
|close
|119
|0.10
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|11183.00
|239
|2006.07.09 22:00
|buy
|120
|0.10
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|240
|2006.07.17 00:00
|close
|120
|0.10
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|-180.00
|11003.00
|241
|2006.07.17 00:01
|sell
|121
|0.10
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|242
|2006.07.19 00:00
|close
|121
|0.10
|1.2502
|0.0000
|0.0000
|129.00
|11132.00
|243
|2006.07.19 00:00
|buy
|122
|0.10
|1.2501
|0.0000
|0.0000
|244
|2006.07.23 22:00
|close
|122
|0.10
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|201.00
|11333.00
|245
|2006.07.23 22:00
|sell
|123
|0.10
|1.2701
|0.0000
|0.0000
|246
|2006.07.27 00:00
|close
|123
|0.10
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|11324.00
|247
|2006.07.27 00:01
|buy
|124
|0.10
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|248
|2006.08.10 00:00
|close
|124
|0.10
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|160.00
|11484.00
|249
|2006.08.10 00:00
|sell
|125
|0.10
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|250
|2006.08.17 00:00
|close
|125
|0.10
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|19.00
|11503.00
|251
|2006.08.17 00:00
|buy
|126
|0.10
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|252
|2006.08.20 22:00
|close
|126
|0.10
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|11477.00
|253
|2006.08.20 22:03
|sell
|127
|0.10
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|254
|2006.08.23 00:00
|close
|127
|0.10
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|27.00
|11504.00
|255
|2006.08.23 00:04
|buy
|128
|0.10
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|256
|2006.08.30 00:00
|close
|128
|0.10
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|28.00
|11532.00
|257
|2006.08.30 00:02
|sell
|129
|0.10
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|258
|2006.09.06 00:00
|close
|129
|0.10
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11542.00
|259
|2006.09.06 00:00
|buy
|130
|0.10
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|260
|2006.09.13 00:00
|close
|130
|0.10
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|-138.00
|11404.00
|261
|2006.09.13 00:01
|sell
|131
|0.10
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|262
|2006.10.01 22:00
|close
|131
|0.10
|1.2683
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|11400.00
|263
|2006.10.01 22:03
|buy
|132
|0.10
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|264
|2006.10.03 00:00
|close
|132
|0.10
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|58.00
|11458.00
|265
|2006.10.03 00:01
|sell
|133
|0.10
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|266
|2006.10.10 00:00
|close
|133
|0.10
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|148.00
|11606.00
|267
|2006.10.10 00:00
|buy
|134
|0.10
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|268
|2006.10.12 00:00
|close
|134
|0.10
|1.2518
|0.0000
|0.0000
|-74.00
|11532.00
|269
|2006.10.12 00:00
|sell
|135
|0.10
|1.2519
|0.0000
|0.0000
|270
|2006.10.16 00:00
|close
|135
|0.10
|1.2502
|0.0000
|0.0000
|17.00
|11549.00
|271
|2006.10.16 00:00
|buy
|136
|0.10
|1.2501
|0.0000
|0.0000
|272
|2006.10.17 00:00
|close
|136
|0.10
|1.2529
|0.0000
|0.0000
|28.00
|11577.00
|273
|2006.10.17 00:00
|sell
|137
|0.10
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|274
|2006.10.24 00:00
|close
|137
|0.10
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|11557.00
|275
|2006.10.24 00:00
|buy
|138
|0.10
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|276
|2006.10.31 00:00
|close
|138
|0.10
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|165.00
|11722.00
|277
|2006.10.31 00:02
|sell
|139
|0.10
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|278
|2006.11.05 23:00
|close
|139
|0.10
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|11721.00
|279
|2006.11.05 23:02
|buy
|140
|0.10
|1.2717
|0.0000
|0.0000
|280
|2006.11.09 00:00
|close
|140
|0.10
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|40.00
|11761.00
|281
|2006.11.09 00:01
|sell
|141
|0.10
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|282
|2006.11.14 00:00
|close
|141
|0.10
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|-67.00
|11694.00
|283
|2006.11.14 00:00
|buy
|142
|0.10
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|284
|2006.11.20 00:00
|close
|142
|0.10
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|11691.00
|285
|2006.11.20 00:01
|sell
|143
|0.10
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|286
|2006.11.23 00:00
|close
|143
|0.10
|1.2939
|0.0000
|0.0000
|-122.00
|11569.00
|287
|2006.11.23 00:00
|buy
|144
|0.10
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|288
|2006.12.07 00:00
|close
|144
|0.10
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|345.00
|11914.00
|289
|2006.12.07 00:01
|sell
|145
|0.10
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|290
|2006.12.18 00:00
|close
|145
|0.10
|1.3084
|0.0000
|0.0000
|198.00
|12112.00
|291
|2006.12.18 00:03
|buy
|146
|0.10
|1.3085
|0.0000
|0.0000
|292
|2006.12.26 00:00
|close
|146
|0.10
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|48.00
|12160.00
|293
|2006.12.26 00:00
|sell
|147
|0.10
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.01.08 00:00
|close
|147
|0.10
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|124.00
|12284.00
|295
|2007.01.08 00:01
|buy
|148
|0.10
|1.3007
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.01.12 00:00
|close
|148
|0.10
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|-116.00
|12168.00
|297
|2007.01.12 00:02
|sell
|149
|0.10
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.01.21 23:00
|close
|149
|0.10
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|-68.00
|12100.00
|299
|2007.01.21 23:00
|buy
|150
|0.10
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.01.28 23:00
|close
|150
|0.10
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|12065.00
|301
|2007.01.28 23:00
|sell
|151
|0.10
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.01.31 00:00
|close
|151
|0.10
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|-43.00
|12022.00
|303
|2007.01.31 00:03
|buy
|152
|0.10
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.02.01 00:00
|close
|152
|0.10
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|55.00
|12077.00
|305
|2007.02.01 00:00
|sell
|153
|0.10
|1.3018
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.02.06 00:00
|close
|153
|0.10
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|85.00
|12162.00
|307
|2007.02.06 00:02
|buy
|154
|0.10
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.02.13 00:00
|close
|154
|0.10
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|25.00
|12187.00
|309
|2007.02.13 00:00
|sell
|155
|0.10
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.02.25 23:00
|close
|155
|0.10
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|-218.00
|11969.00
|311
|2007.02.25 23:00
|buy
|156
|0.10
|1.3178
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.02.26 00:00
|close
|156
|0.10
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|2.00
|11971.00
|313
|2007.02.26 00:00
|sell
|157
|0.10
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.02.27 00:00
|close
|157
|0.10
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|11956.00
|315
|2007.02.27 00:01
|buy
|158
|0.10
|1.3195
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.02.28 00:00
|close
|158
|0.10
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|33.00
|11989.00
|317
|2007.02.28 00:01
|sell
|159
|0.10
|1.3229
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.03.05 00:00
|close
|159
|0.10
|1.3187
|0.0000
|0.0000
|42.00
|12031.00
|319
|2007.03.05 00:00
|buy
|160
|0.10
|1.3186
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.03.12 00:00
|close
|160
|0.10
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|11969.00
|321
|2007.03.12 00:00
|sell
|161
|0.10
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.03.15 00:00
|close
|161
|0.10
|1.3234
|0.0000
|0.0000
|-111.00
|11858.00
|323
|2007.03.15 00:01
|buy
|162
|0.10
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|324
|2007.03.18 23:00
|close
|162
|0.10
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|80.00
|11938.00
|325
|2007.03.18 23:00
|sell
|163
|0.10
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.03.19 00:00
|close
|163
|0.10
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|11935.00
|327
|2007.03.19 00:00
|buy
|164
|0.10
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.03.26 00:00
|close
|164
|0.10
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|11887.00
|329
|2007.03.26 00:00
|sell
|165
|0.10
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.04.03 00:00
|close
|165
|0.10
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|-102.00
|11785.00
|331
|2007.04.03 00:03
|buy
|166
|0.10
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.04.05 00:00
|close
|166
|0.10
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|1.00
|11786.00
|333
|2007.04.05 00:00
|sell
|167
|0.10
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.04.08 22:00
|close
|167
|0.10
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|11784.00
|335
|2007.04.08 22:05
|buy
|168
|0.10
|1.3375
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.04.11 00:00
|close
|168
|0.10
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|53.00
|11837.00
|337
|2007.04.11 00:00
|sell
|169
|0.10
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.04.12 00:00
|close
|169
|0.10
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|11827.00
|339
|2007.04.12 00:01
|buy
|170
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.04.15 22:00
|close
|170
|0.10
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|123.00
|11950.00
|341
|2007.04.15 22:00
|sell
|171
|0.10
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.04.18 00:00
|close
|171
|0.10
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|11941.00
|343
|2007.04.18 00:01
|buy
|172
|0.10
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.04.29 22:00
|close
|172
|0.10
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|58.00
|11999.00
|345
|2007.04.29 22:00
|sell
|173
|0.10
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.05.06 22:00
|close
|173
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|34.00
|12033.00
|347
|2007.05.06 22:02
|buy
|174
|0.10
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.05.09 00:00
|close
|174
|0.10
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|-60.00
|11973.00
|349
|2007.05.09 00:03
|sell
|175
|0.10
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.05.21 00:00
|close
|175
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|14.00
|11987.00
|351
|2007.05.21 00:01
|buy
|176
|0.10
|1.3521
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.05.29 00:00
|close
|176
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|-71.00
|11916.00
|353
|2007.05.29 00:02
|sell
|177
|0.10
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|354
|2007.05.31 00:00
|close
|177
|0.10
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11932.00
|355
|2007.05.31 00:01
|buy
|178
|0.10
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.06.07 00:00
|close
|178
|0.10
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|62.00
|11994.00
|357
|2007.06.07 00:00
|sell
|179
|0.10
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.06.13 00:00
|close
|179
|0.10
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|193.00
|12187.00
|359
|2007.06.13 00:04
|buy
|180
|0.10
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.06.19 00:00
|close
|180
|0.10
|1.3415
|0.0000
|0.0000
|114.00
|12301.00
|361
|2007.06.19 00:00
|sell
|181
|0.10
|1.3414
|0.0000
|0.0000
|362
|2007.06.21 00:00
|close
|181
|0.10
|1.3400
|0.0000
|0.0000
|14.00
|12315.00
|363
|2007.06.21 00:01
|buy
|182
|0.10
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.06.28 00:00
|close
|182
|0.10
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|53.00
|12368.00
|365
|2007.06.28 00:00
|sell
|183
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.07.05 00:00
|close
|183
|0.10
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|-167.00
|12201.00
|367
|2007.07.05 00:00
|buy
|184
|0.10
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|368
|2007.07.17 00:00
|close
|184
|0.10
|1.3773
|0.0000
|0.0000
|154.00
|12355.00
|369
|2007.07.17 00:00
|sell
|185
|0.10
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.07.18 00:00
|close
|185
|0.10
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|12333.00
|371
|2007.07.18 00:00
|buy
|186
|0.10
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|372
|2007.07.19 00:00
|close
|186
|0.10
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|8.00
|12341.00
|373
|2007.07.19 00:00
|sell
|187
|0.10
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.07.26 00:00
|close
|187
|0.10
|1.3723
|0.0000
|0.0000
|81.00
|12422.00
|375
|2007.07.26 00:01
|buy
|188
|0.10
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.08.02 00:00
|close
|188
|0.10
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|-60.00
|12362.00
|377
|2007.08.02 00:01
|sell
|189
|0.10
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|378
|2007.08.07 00:00
|close
|189
|0.10
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|-147.00
|12215.00
|379
|2007.08.07 00:00
|buy
|190
|0.10
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.08.08 00:00
|close
|190
|0.10
|1.3752
|0.0000
|0.0000
|-60.00
|12155.00
|381
|2007.08.08 00:00
|sell
|191
|0.10
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.08.12 22:00
|close
|191
|0.10
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|65.00
|12220.00
|383
|2007.08.12 22:04
|buy
|192
|0.10
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|384
|2007.08.13 00:00
|close
|192
|0.10
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|1.00
|12221.00
|385
|2007.08.13 00:00
|sell
|193
|0.10
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|386
|2007.08.16 00:00
|close
|193
|0.10
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|256.00
|12477.00
|387
|2007.08.16 00:00
|buy
|194
|0.10
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|388
|2007.08.23 00:00
|close
|194
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|114.00
|12591.00
|389
|2007.08.23 00:00
|sell
|195
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.08.30 00:00
|close
|195
|0.10
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|12465.00
|391
|2007.08.30 00:00
|buy
|196
|0.10
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|392
|2007.09.09 22:00
|close
|196
|0.10
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|108.00
|12573.00
|393
|2007.09.09 22:04
|sell
|197
|0.10
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.09.12 00:00
|close
|197
|0.10
|1.3840
|0.0000
|0.0000
|-61.00
|12512.00
|395
|2007.09.12 00:00
|buy
|198
|0.10
|1.3839
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.09.23 22:00
|close
|198
|0.10
|1.4090
|0.0000
|0.0000
|251.00
|12763.00
|397
|2007.09.23 22:01
|sell
|199
|0.10
|1.4089
|0.0000
|0.0000
|398
|2007.09.30 22:00
|close
|199
|0.10
|1.4279
|0.0000
|0.0000
|-190.00
|12573.00
|399
|2007.09.30 22:02
|buy
|200
|0.10
|1.4280
|0.0000
|0.0000
|400
|2007.10.02 00:00
|close
|200
|0.10
|1.4232
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|12525.00
|401
|2007.10.02 00:04
|sell
|201
|0.10
|1.4233
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.10.15 00:00
|close
|201
|0.10
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|65.00
|12590.00
|403
|2007.10.15 00:01
|buy
|202
|0.10
|1.4167
|0.0000
|0.0000
|404
|2007.10.21 22:00
|close
|202
|0.10
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|163.00
|12753.00
|405
|2007.10.21 22:00
|sell
|203
|0.10
|1.4329
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.10.23 00:00
|close
|203
|0.10
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|153.00
|12906.00
|407
|2007.10.23 00:01
|buy
|204
|0.10
|1.4177
|0.0000
|0.0000
|408
|2007.10.24 00:00
|close
|204
|0.10
|1.4255
|0.0000
|0.0000
|78.00
|12984.00
|409
|2007.10.24 00:01
|sell
|205
|0.10
|1.4254
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.10.28 23:00
|close
|205
|0.10
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|-159.00
|12825.00
|411
|2007.10.28 23:00
|buy
|206
|0.10
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|412
|2007.10.30 00:00
|close
|206
|0.10
|1.4414
|0.0000
|0.0000
|2.00
|12827.00
|413
|2007.10.30 00:00
|sell
|207
|0.10
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|414
|2007.10.31 00:00
|close
|207
|0.10
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|12800.00
|415
|2007.10.31 00:00
|buy
|208
|0.10
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.11.05 00:00
|close
|208
|0.10
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|64.00
|12864.00
|417
|2007.11.05 00:02
|sell
|209
|0.10
|1.4502
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.11.06 00:00
|close
|209
|0.10
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|24.00
|12888.00
|419
|2007.11.06 00:00
|buy
|210
|0.10
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.11.13 00:00
|close
|210
|0.10
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|43.00
|12931.00
|421
|2007.11.13 00:01
|sell
|211
|0.10
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|422
|2007.11.19 00:00
|close
|211
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|-153.00
|12778.00
|423
|2007.11.19 00:00
|buy
|212
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|424
|2007.12.02 23:00
|close
|212
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|12757.00
|425
|2007.12.02 23:00
|sell
|213
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|426
|2007.12.04 00:00
|close
|213
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|12738.00
|427
|2007.12.04 00:00
|buy
|214
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.12.05 00:00
|close
|214
|0.10
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|92.00
|12830.00
|429
|2007.12.05 00:02
|sell
|215
|0.10
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|430
|2007.12.12 00:00
|close
|215
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|95.00
|12925.00
|431
|2007.12.12 00:00
|buy
|216
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|432
|2007.12.13 00:00
|close
|216
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|48.00
|12973.00
|433
|2007.12.13 00:00
|sell
|217
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|434
|2007.12.20 00:00
|close
|217
|0.10
|1.4384
|0.0000
|0.0000
|327.00
|13300.00
|435
|2007.12.20 00:00
|buy
|218
|0.10
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|436
|2007.12.25 22:01
|close
|218
|0.10
|1.4394
|0.0000
|0.0000
|11.00
|13311.00
|437
|2007.12.25 22:02
|sell
|219
|0.10
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|438
|2007.12.26 00:00
|close
|219
|0.10
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|13309.00
|439
|2007.12.26 00:01
|buy
|220
|0.10
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|440
|2007.12.27 00:00
|close
|220
|0.10
|1.4484
|0.0000
|0.0000
|87.00
|13396.00
|441
|2007.12.27 00:02
|sell
|221
|0.10
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|442
|2007.12.30 23:00
|close
|221
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|-238.00
|13158.00
|443
|2007.12.30 23:00
|buy
|222
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|444
|2008.01.03 00:00
|close
|222
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|13150.00
|445
|2008.01.03 00:04
|sell
|223
|0.10
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|446
|2008.01.04 00:00
|close
|223
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|13118.00
|447
|2008.01.04 00:01
|buy
|224
|0.10
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|448
|2008.01.08 00:00
|close
|224
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|13054.00
|449
|2008.01.08 00:00
|sell
|225
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|450
|2008.01.10 00:00
|close
|225
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|19.00
|13073.00
|451
|2008.01.10 00:00
|buy
|226
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|452
|2008.01.11 00:00
|close
|226
|0.10
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|135.00
|13208.00
|453
|2008.01.11 00:01
|sell
|227
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|454
|2008.01.13 23:00
|close
|227
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|13198.00
|455
|2008.01.13 23:01
|buy
|228
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|456
|2008.01.17 00:00
|close
|228
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|-150.00
|13048.00
|457
|2008.01.17 00:00
|sell
|229
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|458
|2008.01.22 00:00
|close
|229
|0.10
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|237.00
|13285.00
|459
|2008.01.22 00:00
|buy
|230
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|460
|2008.01.23 00:00
|close
|230
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|224.00
|13509.00
|461
|2008.01.23 00:00
|sell
|231
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|462
|2008.01.30 00:00
|close
|231
|0.10
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|-131.00
|13378.00
|463
|2008.01.30 00:00
|buy
|232
|0.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|464
|2008.02.06 00:00
|close
|232
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-136.00
|13242.00
|465
|2008.02.06 00:00
|sell
|233
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|466
|2008.02.07 00:00
|close
|233
|0.10
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|18.00
|13260.00
|467
|2008.02.07 00:00
|buy
|234
|0.10
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|468
|2008.02.14 00:00
|close
|234
|0.10
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|13196.00
|469
|2008.02.14 00:02
|sell
|235
|0.10
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|470
|2008.02.17 23:00
|close
|235
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|-120.00
|13076.00
|471
|2008.02.17 23:03
|buy
|236
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|472
|2008.02.18 00:00
|close
|236
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|13074.00
|473
|2008.02.18 00:00
|sell
|237
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|474
|2008.02.20 00:00
|close
|237
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|-58.00
|13016.00
|475
|2008.02.20 00:01
|buy
|238
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|476
|2008.03.03 00:00
|close
|238
|0.10
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|469.00
|13485.00
|477
|2008.03.03 00:00
|sell
|239
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|478
|2008.03.04 00:00
|close
|239
|0.10
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|13484.00
|479
|2008.03.04 00:01
|buy
|240
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|480
|2008.03.11 00:00
|close
|240
|0.10
|1.5337
|0.0000
|0.0000
|139.00
|13623.00
|481
|2008.03.11 00:00
|sell
|241
|0.10
|1.5336
|0.0000
|0.0000
|482
|2008.03.24 00:00
|close
|241
|0.10
|1.5407
|0.0000
|0.0000
|-71.00
|13552.00
|483
|2008.03.24 00:00
|buy
|242
|0.10
|1.5406
|0.0000
|0.0000
|484
|2008.03.26 00:00
|close
|242
|0.10
|1.5609
|0.0000
|0.0000
|203.00
|13755.00
|485
|2008.03.26 00:02
|sell
|243
|0.10
|1.5608
|0.0000
|0.0000
|486
|2008.04.01 00:00
|close
|243
|0.10
|1.5759
|0.0000
|0.0000
|-151.00
|13604.00
|487
|2008.04.01 00:01
|buy
|244
|0.10
|1.5760
|0.0000
|0.0000
|488
|2008.04.08 00:00
|close
|244
|0.10
|1.5703
|0.0000
|0.0000
|-57.00
|13547.00
|489
|2008.04.08 00:00
|sell
|245
|0.10
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|490
|2008.04.13 22:00
|close
|245
|0.10
|1.5703
|0.0000
|0.0000
|1.00
|13548.00
|491
|2008.04.13 22:00
|buy
|246
|0.10
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|492
|2008.04.20 22:00
|close
|246
|0.10
|1.5811
|0.0000
|0.0000
|107.00
|13655.00
|493
|2008.04.20 22:01
|sell
|247
|0.10
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|494
|2008.04.22 00:00
|close
|247
|0.10
|1.5915
|0.0000
|0.0000
|-105.00
|13550.00
|495
|2008.04.22 00:01
|buy
|248
|0.10
|1.5914
|0.0000
|0.0000
|496
|2008.04.28 00:00
|close
|248
|0.10
|1.5618
|0.0000
|0.0000
|-296.00
|13254.00
|497
|2008.04.28 00:00
|sell
|249
|0.10
|1.5617
|0.0000
|0.0000
|498
|2008.04.30 00:00
|close
|249
|0.10
|1.5578
|0.0000
|0.0000
|39.00
|13293.00
|499
|2008.04.30 00:01
|buy
|250
|0.10
|1.5577
|0.0000
|0.0000
|500
|2008.05.01 00:00
|close
|250
|0.10
|1.5622
|0.0000
|0.0000
|45.00
|13338.00
|501
|2008.05.01 00:00
|sell
|251
|0.10
|1.5623
|0.0000
|0.0000
|502
|2008.05.05 00:00
|close
|251
|0.10
|1.5438
|0.0000
|0.0000
|185.00
|13523.00
|503
|2008.05.05 00:00
|buy
|252
|0.10
|1.5437
|0.0000
|0.0000
|504
|2008.05.07 00:00
|close
|252
|0.10
|1.5516
|0.0000
|0.0000
|79.00
|13602.00
|505
|2008.05.07 00:00
|sell
|253
|0.10
|1.5518
|0.0000
|0.0000
|506
|2008.05.08 00:00
|close
|253
|0.10
|1.5343
|0.0000
|0.0000
|175.00
|13777.00
|507
|2008.05.08 00:00
|buy
|254
|0.10
|1.5344
|0.0000
|0.0000
|508
|2008.05.15 00:00
|close
|254
|0.10
|1.5464
|0.0000
|0.0000
|120.00
|13897.00
|509
|2008.05.15 00:01
|sell
|255
|0.10
|1.5463
|0.0000
|0.0000
|510
|2008.05.18 22:00
|close
|255
|0.10
|1.5596
|0.0000
|0.0000
|-133.00
|13764.00
|511
|2008.05.18 22:00
|buy
|256
|0.10
|1.5597
|0.0000
|0.0000
|512
|2008.05.21 00:00
|close
|256
|0.10
|1.5647
|0.0000
|0.0000
|50.00
|13814.00
|513
|2008.05.21 00:01
|sell
|257
|0.10
|1.5646
|0.0000
|0.0000
|514
|2008.05.28 00:00
|close
|257
|0.10
|1.5689
|0.0000
|0.0000
|-43.00
|13771.00
|515
|2008.05.28 00:01
|buy
|258
|0.10
|1.5690
|0.0000
|0.0000
|516
|2008.06.04 00:00
|close
|258
|0.10
|1.5448
|0.0000
|0.0000
|-242.00
|13529.00
|517
|2008.06.04 00:00
|sell
|259
|0.10
|1.5449
|0.0000
|0.0000
|518
|2008.06.19 00:00
|close
|259
|0.10
|1.5547
|0.0000
|0.0000
|-98.00
|13431.00
|519
|2008.06.19 00:00
|buy
|260
|0.10
|1.5546
|0.0000
|0.0000
|520
|2008.06.22 22:00
|close
|260
|0.10
|1.5626
|0.0000
|0.0000
|80.00
|13511.00
|521
|2008.06.22 22:01
|sell
|261
|0.10
|1.5625
|0.0000
|0.0000
|522
|2008.06.24 00:00
|close
|261
|0.10
|1.5523
|0.0000
|0.0000
|102.00
|13613.00
|523
|2008.06.24 00:00
|buy
|262
|0.10
|1.5522
|0.0000
|0.0000
|524
|2008.07.01 00:00
|close
|262
|0.10
|1.5757
|0.0000
|0.0000
|235.00
|13848.00
|525
|2008.07.01 00:00
|sell
|263
|0.10
|1.5758
|0.0000
|0.0000
|526
|2008.07.07 00:00
|close
|263
|0.10
|1.5695
|0.0000
|0.0000
|63.00
|13911.00
|527
|2008.07.07 00:00
|buy
|264
|0.10
|1.5696
|0.0000
|0.0000
|528
|2008.07.14 00:00
|close
|264
|0.10
|1.5900
|0.0000
|0.0000
|204.00
|14115.00
|529
|2008.07.14 00:00
|sell
|265
|0.10
|1.5897
|0.0000
|0.0000
|530
|2008.07.15 00:00
|close
|265
|0.10
|1.5892
|0.0000
|0.0000
|5.00
|14120.00
|531
|2008.07.15 00:00
|buy
|266
|0.10
|1.5891
|0.0000
|0.0000
|532
|2008.07.16 00:00
|close
|266
|0.10
|1.5912
|0.0000
|0.0000
|21.00
|14141.00
|533
|2008.07.16 00:00
|sell
|267
|0.10
|1.5915
|0.0000
|0.0000
|534
|2008.07.23 00:00
|close
|267
|0.10
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|135.00
|14276.00
|535
|2008.07.23 00:00
|buy
|268
|0.10
|1.5781
|0.0000
|0.0000
|536
|2008.07.24 00:00
|close
|268
|0.10
|1.5681
|0.0000
|0.0000
|-100.00
|14176.00
|537
|2008.07.24 00:01
|sell
|269
|0.10
|1.5682
|0.0000
|0.0000
|538
|2008.07.28 00:00
|close
|269
|0.10
|1.5694
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|14164.00
|539
|2008.07.28 00:00
|buy
|270
|0.10
|1.5693
|0.0000
|0.0000
|540
|2008.07.30 00:00
|close
|270
|0.10
|1.5589
|0.0000
|0.0000
|-104.00
|14060.00
|541
|2008.07.30 00:00
|sell
|271
|0.10
|1.5588
|0.0000
|0.0000
|542
|2008.08.03 22:00
|close
|271
|0.10
|1.5575
|0.0000
|0.0000
|13.00
|14073.00
|543
|2008.08.03 22:00
|buy
|272
|0.10
|1.5574
|0.0000
|0.0000
|544
|2008.08.04 00:00
|close
|272
|0.10
|1.5567
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|14066.00
|545
|2008.08.04 00:00
|sell
|273
|0.10
|1.5566
|0.0000
|0.0000
|546
|2008.08.21 00:00
|close
|273
|0.10
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|815.00
|14881.00
|547
|2008.08.21 00:00
|buy
|274
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|548
|2008.08.28 00:00
|close
|274
|0.10
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|14872.00
|549
|2008.08.28 00:00
|sell
|275
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|550
|2008.09.04 00:00
|close
|275
|0.10
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|227.00
|15099.00
|551
|2008.09.04 00:00
|buy
|276
|0.10
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|552
|2008.09.18 00:00
|close
|276
|0.10
|1.4312
|0.0000
|0.0000
|-204.00
|14895.00
|553
|2008.09.18 00:00
|sell
|277
|0.10
|1.4314
|0.0000
|0.0000
|554
|2008.09.22 00:00
|close
|277
|0.10
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|-177.00
|14718.00
|555
|2008.09.22 00:00
|buy
|278
|0.10
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|556
|2008.09.29 00:00
|close
|278
|0.10
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|45.00
|14763.00
|557
|2008.09.29 00:00
|sell
|279
|0.10
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|558
|2008.09.30 00:00
|close
|279
|0.10
|1.4374
|0.0000
|0.0000
|162.00
|14925.00
|559
|2008.09.30 00:00
|buy
|280
|0.10
|1.4372
|0.0000
|0.0000
|560
|2008.10.02 00:00
|close
|280
|0.10
|1.3986
|0.0000
|0.0000
|-386.00
|14539.00
|561
|2008.10.02 00:00
|sell
|281
|0.10
|1.3985
|0.0000
|0.0000
|562
|2008.10.06 00:00
|close
|281
|0.10
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|334.00
|14873.00
|563
|2008.10.06 00:00
|buy
|282
|0.10
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|564
|2008.10.07 00:00
|close
|282
|0.10
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|-139.00
|14734.00
|565
|2008.10.07 00:00
|sell
|283
|0.10
|1.3514
|0.0000
|0.0000
|566
|2008.10.15 00:00
|close
|283
|0.10
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|-58.00
|14676.00
|567
|2008.10.15 00:00
|buy
|284
|0.10
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|568
|2008.10.22 00:00
|close
|284
|0.10
|1.3007
|0.0000
|0.0000
|-563.00
|14113.00
|569
|2008.10.22 00:00
|sell
|285
|0.10
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|570
|2008.11.05 00:00
|close
|285
|0.10
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|21.00
|14134.00
|571
|2008.11.05 00:00
|buy
|286
|0.10
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|572
|2008.11.13 00:00
|close
|286
|0.10
|1.2463
|0.0000
|0.0000
|-518.00
|13616.00
|573
|2008.11.13 00:00
|sell
|287
|0.10
|1.2460
|0.0000
|0.0000
|574
|2008.11.16 23:00
|close
|287
|0.10
|1.2540
|0.0000
|0.0000
|-80.00
|13536.00
|575
|2008.11.16 23:00
|buy
|288
|0.10
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|576
|2008.11.19 00:00
|close
|288
|0.10
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|94.00
|13630.00
|577
|2008.11.19 00:00
|sell
|289
|0.10
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|578
|2008.11.25 00:00
|close
|289
|0.10
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|-283.00
|13347.00
|579
|2008.11.25 00:00
|buy
|290
|0.10
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|580
|2008.12.07 23:00
|close
|290
|0.10
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|-192.00
|13155.00
|581
|2008.12.07 23:00
|sell
|291
|0.10
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|582
|2008.12.15 00:00
|close
|291
|0.10
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|-721.00
|12434.00
|583
|2008.12.15 00:00
|buy
|292
|0.10
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|584
|2008.12.29 00:00
|close
|292
|0.10
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|662.00
|13096.00
|585
|2008.12.29 00:00
|sell
|293
|0.10
|1.4103
|0.0000
|0.0000
|586
|2009.01.05 00:00
|close
|293
|0.10
|1.3952
|0.0000
|0.0000
|151.00
|13247.00
|587
|2009.01.05 00:00
|buy
|294
|0.10
|1.3951
|0.0000
|0.0000
|588
|2009.01.06 00:00
|close
|294
|0.10
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|-304.00
|12943.00
|589
|2009.01.06 00:00
|sell
|295
|0.10
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|590
|2009.01.07 00:00
|close
|295
|0.10
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|134.00
|13077.00
|591
|2009.01.07 00:00
|buy
|296
|0.10
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|592
|2009.01.09 00:00
|close
|296
|0.10
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|190.00
|13267.00
|593
|2009.01.09 00:00
|sell
|297
|0.10
|1.3694
|0.0000
|0.0000
|594
|2009.01.15 00:00
|close
|297
|0.10
|1.3216
|0.0000
|0.0000
|478.00
|13745.00
|595
|2009.01.15 00:00
|buy
|298
|0.10
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|596
|2009.01.19 00:00
|close
|298
|0.10
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|141.00
|13886.00
|597
|2009.01.19 00:00
|sell
|299
|0.10
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|598
|2009.01.25 23:00
|close
|299
|0.10
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|431.00
|14317.00
|599
|2009.01.25 23:00
|buy
|300
|0.10
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|600
|2009.02.01 23:00
|close
|300
|0.10
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|-178.00
|14139.00
|601
|2009.02.01 23:00
|sell
|301
|0.10
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|602
|2009.02.03 00:00
|close
|301
|0.10
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|-66.00
|14073.00
|603
|2009.02.03 00:01
|buy
|302
|0.10
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|604
|2009.02.05 00:00
|close
|302
|0.10
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|36.00
|14109.00
|605
|2009.02.05 00:00
|sell
|303
|0.10
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|606
|2009.02.09 00:00
|close
|303
|0.10
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|-109.00
|14000.00
|607
|2009.02.09 00:00
|buy
|304
|0.10
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|608
|2009.02.16 00:00
|close
|304
|0.10
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|-173.00
|13827.00
|609
|2009.02.16 00:01
|sell
|305
|0.10
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|610
|2009.02.23 00:00
|close
|305
|0.10
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|13825.00
|611
|2009.02.23 00:00
|buy
|306
|0.10
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|612
|2009.03.02 00:00
|close
|306
|0.10
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|-204.00
|13621.00
|613
|2009.03.02 00:00
|sell
|307
|0.10
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|614
|2009.03.04 00:00
|close
|307
|0.10
|1.2529
|0.0000
|0.0000
|62.00
|13683.00
|615
|2009.03.04 00:00
|buy
|308
|0.10
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|616
|2009.03.08 23:00
|close
|308
|0.10
|1.2672
|0.0000
|0.0000
|144.00
|13827.00
|617
|2009.03.08 23:00
|sell
|309
|0.10
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|618
|2009.03.12 00:00
|close
|309
|0.10
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|-133.00
|13694.00
|619
|2009.03.12 00:00
|buy
|310
|0.10
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|620
|2009.03.22 23:00
|close
|310
|0.10
|1.3653
|0.0000
|0.0000
|846.00
|14540.00
|621
|2009.03.22 23:00
|sell
|311
|0.10
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|622
|2009.03.24 00:00
|close
|311
|0.10
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|33.00
|14573.00
|623
|2009.03.24 00:00
|buy
|312
|0.10
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|624
|2009.03.30 00:00
|close
|312
|0.10
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|-347.00
|14226.00
|625
|2009.03.30 00:00
|sell
|313
|0.10
|1.3269
|0.0000
|0.0000
|626
|2009.04.06 00:00
|close
|313
|0.10
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|-274.00
|13952.00
|627
|2009.04.06 00:00
|buy
|314
|0.10
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|628
|2009.04.09 00:00
|close
|314
|0.10
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|-299.00
|13653.00
|629
|2009.04.09 00:00
|sell
|315
|0.10
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|630
|2009.04.12 22:00
|close
|315
|0.10
|1.3191
|0.0000
|0.0000
|60.00
|13713.00
|631
|2009.04.12 22:02
|buy
|316
|0.10
|1.3190
|0.0000
|0.0000
|632
|2009.04.15 00:00
|close
|316
|0.10
|1.3266
|0.0000
|0.0000
|76.00
|13789.00
|633
|2009.04.15 00:00
|sell
|317
|0.10
|1.3265
|0.0000
|0.0000
|634
|2009.04.21 00:00
|close
|317
|0.10
|1.2900
|0.0000
|0.0000
|365.00
|14154.00
|635
|2009.04.21 00:00
|buy
|318
|0.10
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|636
|2009.04.26 22:00
|close
|318
|0.10
|1.3243
|0.0000
|0.0000
|341.00
|14495.00
|637
|2009.04.26 22:00
|sell
|319
|0.10
|1.3244
|0.0000
|0.0000
|638
|2009.04.29 00:00
|close
|319
|0.10
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|111.00
|14606.00
|639
|2009.04.29 00:00
|buy
|320
|0.10
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|640
|2009.05.13 00:00
|close
|320
|0.10
|1.3676
|0.0000
|0.0000
|545.00
|15151.00
|641
|2009.05.13 00:00
|sell
|321
|0.10
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|642
|2009.05.20 00:00
|close
|321
|0.10
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|30.00
|15181.00
|643
|2009.05.20 00:00
|buy
|322
|0.10
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|644
|2009.05.24 22:00
|close
|322
|0.10
|1.4028
|0.0000
|0.0000
|382.00
|15563.00
|645
|2009.05.24 22:00
|sell
|323
|0.10
|1.4027
|0.0000
|0.0000
|646
|2009.05.26 00:00
|close
|323
|0.10
|1.4010
|0.0000
|0.0000
|17.00
|15580.00
|647
|2009.05.26 00:01
|buy
|324
|0.10
|1.4009
|0.0000
|0.0000
|648
|2009.06.02 00:00
|close
|324
|0.10
|1.4173
|0.0000
|0.0000
|164.00
|15744.00
|649
|2009.06.02 00:00
|sell
|325
|0.10
|1.4175
|0.0000
|0.0000
|650
|2009.06.09 00:00
|close
|325
|0.10
|1.3930
|0.0000
|0.0000
|245.00
|15989.00
|651
|2009.06.09 00:00
|buy
|326
|0.10
|1.3929
|0.0000
|0.0000
|652
|2009.06.14 22:00
|close
|326
|0.10
|1.3986
|0.0000
|0.0000
|57.00
|16046.00
|653
|2009.06.14 22:00
|sell
|327
|0.10
|1.3985
|0.0000
|0.0000
|654
|2009.06.15 00:00
|close
|327
|0.10
|1.3978
|0.0000
|0.0000
|7.00
|16053.00
|655
|2009.06.15 00:02
|buy
|328
|0.10
|1.3979
|0.0000
|0.0000
|656
|2009.06.16 00:00
|close
|328
|0.10
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|-205.00
|15848.00
|657
|2009.06.16 00:00
|sell
|329
|0.10
|1.3773
|0.0000
|0.0000
|658
|2009.06.25 00:00
|close
|329
|0.10
|1.3943
|0.0000
|0.0000
|-170.00
|15678.00
|659
|2009.06.25 00:00
|buy
|330
|0.10
|1.3942
|0.0000
|0.0000
|660
|2009.07.02 00:00
|close
|330
|0.10
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|201.00
|15879.00
|661
|2009.07.02 00:01
|sell
|331
|0.10
|1.4142
|0.0000
|0.0000
|662
|2009.07.06 00:00
|close
|331
|0.10
|1.3962
|0.0000
|0.0000
|180.00
|16059.00
|663
|2009.07.06 00:01
|buy
|332
|0.10
|1.3961
|0.0000
|0.0000
|664
|2009.07.08 00:00
|close
|332
|0.10
|1.3895
|0.0000
|0.0000
|-66.00
|15993.00
|665
|2009.07.08 00:00
|sell
|333
|0.10
|1.3894
|0.0000
|0.0000
|666
|2009.07.09 00:00
|close
|333
|0.10
|1.3865
|0.0000
|0.0000
|29.00
|16022.00
|667
|2009.07.09 00:00
|buy
|334
|0.10
|1.3864
|0.0000
|0.0000
|668
|2009.07.12 22:00
|close
|334
|0.10
|1.3945
|0.0000
|0.0000
|81.00
|16103.00
|669
|2009.07.12 22:00
|sell
|335
|0.10
|1.3946
|0.0000
|0.0000
|670
|2009.07.23 00:00
|close
|335
|0.10
|1.4203
|0.0000
|0.0000
|-257.00
|15846.00
|671
|2009.07.23 00:00
|buy
|336
|0.10
|1.4204
|0.0000
|0.0000
|672
|2009.08.03 00:00
|close
|336
|0.10
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|86.00
|15932.00
|673
|2009.08.03 00:00
|sell
|337
|0.10
|1.4291
|0.0000
|0.0000
|674
|2009.08.10 00:00
|close
|337
|0.10
|1.4190
|0.0000
|0.0000
|101.00
|16033.00
|675
|2009.08.10 00:00
|buy
|338
|0.10
|1.4191
|0.0000
|0.0000
|676
|2009.08.16 22:00
|close
|338
|0.10
|1.4187
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|16029.00
|677
|2009.08.16 22:01
|sell
|339
|0.10
|1.4186
|0.0000
|0.0000
|678
|2009.08.20 00:00
|close
|339
|0.10
|1.4252
|0.0000
|0.0000
|-66.00
|15963.00
|679
|2009.08.20 00:00
|buy
|340
|0.10
|1.4251
|0.0000
|0.0000
|680
|2009.08.24 00:00
|close
|340
|0.10
|1.4337
|0.0000
|0.0000
|86.00
|16049.00
|681
|2009.08.24 00:01
|sell
|341
|0.10
|1.4336
|0.0000
|0.0000
|682
|2009.08.30 22:00
|close
|341
|0.10
|1.4308
|0.0000
|0.0000
|28.00
|16077.00
|683
|2009.08.30 22:01
|buy
|342
|0.10
|1.4309
|0.0000
|0.0000
|684
|2009.09.02 00:00
|close
|342
|0.10
|1.4206
|0.0000
|0.0000
|-103.00
|15974.00
|685
|2009.09.02 00:00
|sell
|343
|0.10
|1.4207
|0.0000
|0.0000
|686
|2009.09.08 00:00
|close
|343
|0.10
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|-125.00
|15849.00
|687
|2009.09.08 00:00
|buy
|344
|0.10
|1.4333
|0.0000
|0.0000
|688
|2009.09.21 00:00
|close
|344
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|370.00
|16219.00
|689
|2009.09.21 00:00
|sell
|345
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|690
|2009.09.28 00:00
|close
|345
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|16211.00
|691
|2009.09.28 00:00
|buy
|346
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|692
|2009.09.29 00:00
|close
|346
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|-92.00
|16119.00
|693
|2009.09.29 00:00
|sell
|347
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|694
|2009.10.04 22:00
|close
|347
|0.10
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|30.00
|16149.00
|695
|2009.10.04 22:00
|buy
|348
|0.10
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|696
|2009.10.07 00:00
|close
|348
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|125.00
|16274.00
|697
|2009.10.07 00:00
|sell
|349
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|698
|2009.10.08 00:00
|close
|349
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|1.00
|16275.00
|699
|2009.10.08 00:00
|buy
|350
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|700
|2009.10.15 00:00
|close
|350
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|213.00
|16488.00
|701
|2009.10.15 00:00
|sell
|351
|0.10
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|702
|2009.10.22 00:00
|close
|351
|0.10
|1.5012
|0.0000
|0.0000
|-83.00
|16405.00
|703
|2009.10.22 00:00
|buy
|352
|0.10
|1.5013
|0.0000
|0.0000
|704
|2009.10.26 00:00
|close
|352
|0.10
|1.4989
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|16381.00
|705
|2009.10.26 00:00
|sell
|353
|0.10
|1.4987
|0.0000
|0.0000
|706
|2009.11.10 00:00
|close
|353
|0.10
|1.5006
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|16362.00
|707
|2009.11.10 00:01
|buy
|354
|0.10
|1.5005
|0.0000
|0.0000
|708
|2009.11.19 00:00
|close
|354
|0.10
|1.4951
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|16308.00
|709
|2009.11.19 00:00
|sell
|355
|0.10
|1.4952
|0.0000
|0.0000
|710
|2009.11.22 23:00
|close
|355
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|99.00
|16407.00
|711
|2009.11.22 23:01
|buy
|356
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|712
|2009.11.29 23:00
|close
|356
|0.10
|1.5009
|0.0000
|0.0000
|157.00
|16564.00
|713
|2009.11.29 23:00
|sell
|357
|0.10
|1.5010
|0.0000
|0.0000
|714
|2009.12.02 00:00
|close
|357
|0.10
|1.5090
|0.0000
|0.0000
|-80.00
|16484.00
|715
|2009.12.02 00:00
|buy
|358
|0.10
|1.5091
|0.0000
|0.0000
|716
|2009.12.07 00:00
|close
|358
|0.10
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|-225.00
|16259.00
|717
|2009.12.07 00:00
|sell
|359
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|718
|2009.12.17 00:00
|close
|359
|0.10
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|342.00
|16601.00
|719
|2009.12.17 00:00
|buy
|360
|0.10
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|720
|2009.12.24 00:00
|close
|360
|0.10
|1.4333
|0.0000
|0.0000
|-191.00
|16410.00
|721
|2009.12.24 00:00
|sell
|361
|0.10
|1.4334
|0.0000
|0.0000
|722
|2010.01.03 23:00
|close
|361
|0.10
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|4.00
|16414.00
|723
|2010.01.03 23:00
|buy
|362
|0.10
|1.4329
|0.0000
|0.0000
|724
|2010.01.06 00:00
|close
|362
|0.10
|1.4361
|0.0000
|0.0000
|32.00
|16446.00
|725
|2010.01.06 00:00
|sell
|363
|0.10
|1.4362
|0.0000
|0.0000
|726
|2010.01.08 00:00
|close
|363
|0.10
|1.4318
|0.0000
|0.0000
|44.00
|16490.00
|727
|2010.01.08 00:01
|buy
|364
|0.10
|1.4319
|0.0000
|0.0000
|728
|2010.01.10 23:00
|close
|364
|0.10
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|90.00
|16580.00
|729
|2010.01.10 23:01
|sell
|365
|0.10
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|730
|2010.01.14 00:00
|close
|365
|0.10
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|-114.00
|16466.00
|731
|2010.01.14 00:01
|buy
|366
|0.10
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|732
|2010.01.15 00:00
|close
|366
|0.10
|1.4497
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|16442.00
|733
|2010.01.15 00:00
|sell
|367
|0.10
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|734
|2010.01.17 23:00
|close
|367
|0.10
|1.4349
|0.0000
|0.0000
|149.00
|16591.00
|735
|2010.01.17 23:00
|buy
|368
|0.10
|1.4346
|0.0000
|0.0000
|736
|2010.01.24 23:00
|close
|368
|0.10
|1.4150
|0.0000
|0.0000
|-196.00
|16395.00
|737
|2010.01.24 23:00
|sell
|369
|0.10
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|738
|2010.01.31 23:00
|close
|369
|0.10
|1.3863
|0.0000
|0.0000
|289.00
|16684.00
|739
|2010.01.31 23:00
|buy
|370
|0.10
|1.3862
|0.0000
|0.0000
|740
|2010.02.02 00:00
|close
|370
|0.10
|1.3923
|0.0000
|0.0000
|61.00
|16745.00
|741
|2010.02.02 00:00
|sell
|371
|0.10
|1.3922
|0.0000
|0.0000
|742
|2010.02.09 00:00
|close
|371
|0.10
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|267.00
|17012.00
|743
|2010.02.09 00:00
|buy
|372
|0.10
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|744
|2010.02.15 00:00
|close
|372
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|16976.00
|745
|2010.02.15 00:00
|sell
|373
|0.10
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|746
|2010.02.22 00:00
|close
|373
|0.10
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|16969.00
|747
|2010.02.22 00:00
|buy
|374
|0.10
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|748
|2010.02.23 00:00
|close
|374
|0.10
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|16943.00
|749
|2010.02.23 00:00
|sell
|375
|0.10
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|750
|2010.02.28 23:00
|close
|375
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|16921.00
|751
|2010.02.28 23:00
|buy
|376
|0.10
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|752
|2010.03.03 00:00
|close
|376
|0.10
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|16918.00
|753
|2010.03.03 00:00
|sell
|377
|0.10
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|754
|2010.03.04 00:00
|close
|377
|0.10
|1.3701
|0.0000
|0.0000
|-83.00
|16835.00
|755
|2010.03.04 00:00
|buy
|378
|0.10
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|756
|2010.03.15 00:00
|close
|378
|0.10
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|71.00
|16906.00
|757
|2010.03.15 00:01
|sell
|379
|0.10
|1.3772
|0.0000
|0.0000
|758
|2010.03.22 00:00
|close
|379
|0.10
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|259.00
|17165.00
|759
|2010.03.22 00:00
|buy
|380
|0.10
|1.3512
|0.0000
|0.0000
|760
|2010.03.25 00:00
|close
|380
|0.10
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|-185.00
|16980.00
|761
|2010.03.25 00:01
|sell
|381
|0.10
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|762
|2010.03.30 00:00
|close
|381
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|-162.00
|16818.00
|763
|2010.03.30 00:01
|buy
|382
|0.10
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|764
|2010.03.31 00:00
|close
|382
|0.10
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|16756.00
|765
|2010.03.31 00:00
|sell
|383
|0.10
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|766
|2010.04.04 22:00
|close
|383
|0.10
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|-66.00
|16690.00
|767
|2010.04.04 22:00
|buy
|384
|0.10
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|768
|2010.04.11 22:00
|close
|384
|0.10
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|134.00
|16824.00
|769
|2010.04.11 22:00
|sell
|385
|0.10
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|770
|2010.04.18 22:00
|close
|385
|0.10
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|149.00
|16973.00
|771
|2010.04.18 22:00
|buy
|386
|0.10
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|772
|2010.04.25 22:00
|close
|386
|0.10
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|-89.00
|16884.00
|773
|2010.04.25 22:00
|sell
|387
|0.10
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|774
|2010.04.27 00:00
|close
|387
|0.10
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|16880.00
|775
|2010.04.27 00:00
|buy
|388
|0.10
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|776
|2010.04.28 00:00
|close
|388
|0.10
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|-218.00
|16662.00
|777
|2010.04.28 00:01
|sell
|389
|0.10
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|778
|2010.05.02 22:00
|close
|389
|0.10
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|-155.00
|16507.00
|779
|2010.05.02 22:00
|buy
|390
|0.10
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|780
|2010.05.11 00:00
|close
|390
|0.10
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|-598.00
|15909.00
|781
|2010.05.11 00:00
|sell
|391
|0.10
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|782
|2010.05.20 00:00
|close
|391
|0.10
|1.2385
|0.0000
|0.0000
|348.00
|16257.00
|783
|2010.05.20 00:00
|buy
|392
|0.10
|1.2382
|0.0000
|0.0000
|784
|2010.05.23 22:00
|close
|392
|0.10
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|163.00
|16420.00
|785
|2010.05.23 22:01
|sell
|393
|0.10
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|786
|2010.05.24 00:00
|close
|393
|0.10
|1.2511
|0.0000
|0.0000
|33.00
|16453.00
|787
|2010.05.24 00:00
|buy
|394
|0.10
|1.2513
|0.0000
|0.0000
|788
|2010.05.31 00:00
|close
|394
|0.10
|1.2286
|0.0000
|0.0000
|-227.00
|16226.00
|789
|2010.05.31 00:01
|sell
|395
|0.10
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|790
|2010.06.07 00:00
|close
|395
|0.10
|1.1936
|0.0000
|0.0000
|351.00
|16577.00
|791
|2010.06.07 00:00
|buy
|396
|0.10
|1.1929
|0.0000
|0.0000
|792
|2010.06.14 00:00
|close
|396
|0.10
|1.2198
|0.0000
|0.0000
|269.00
|16846.00
|793
|2010.06.14 00:00
|sell
|397
|0.10
|1.2196
|0.0000
|0.0000
|794
|2010.06.16 00:00
|close
|397
|0.10
|1.2316
|0.0000
|0.0000
|-120.00
|16726.00
|795
|2010.06.16 00:00
|buy
|398
|0.10
|1.2317
|0.0000
|0.0000
|796
|2010.06.24 00:00
|close
|398
|0.10
|1.2301
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|16710.00
|797
|2010.06.24 00:00
|sell
|399
|0.10
|1.2302
|0.0000
|0.0000
|798
|2010.06.27 22:00
|close
|399
|0.10
|1.2380
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|16632.00
|799
|2010.06.27 22:01
|buy
|400
|0.10
|1.2381
|0.0000
|0.0000
|800
|2010.06.28 00:00
|close
|400
|0.10
|1.2385
|0.0000
|0.0000
|4.00
|16636.00
|801
|2010.06.28 00:00
|sell
|401
|0.10
|1.2384
|0.0000
|0.0000
|802
|2010.07.01 00:00
|close
|401
|0.10
|1.2225
|0.0000
|0.0000
|159.00
|16795.00
|803
|2010.07.01 00:00
|buy
|402
|0.10
|1.2226
|0.0000
|0.0000
|804
|2010.07.12 00:00
|close
|402
|0.10
|1.2636
|0.0000
|0.0000
|410.00
|17205.00
|805
|2010.07.12 00:00
|sell
|403
|0.10
|1.2637
|0.0000
|0.0000
|806
|2010.07.14 00:00
|close
|403
|0.10
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|-83.00
|17122.00
|807
|2010.07.14 00:00
|buy
|404
|0.10
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|808
|2010.07.18 22:00
|close
|404
|0.10
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|175.00
|17297.00
|809
|2010.07.18 22:00
|sell
|405
|0.10
|1.2897
|0.0000
|0.0000
|810
|2010.07.27 00:00
|close
|405
|0.10
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|-87.00
|17210.00
|811
|2010.07.27 00:00
|buy
|406
|0.10
|1.2983
|0.0000
|0.0000
|812
|2010.07.28 00:00
|close
|406
|0.10
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|3.00
|17213.00
|813
|2010.07.28 00:00
|sell
|407
|0.10
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|814
|2010.08.02 00:00
|close
|407
|0.10
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|-74.00
|17139.00
|815
|2010.08.02 00:00
|buy
|408
|0.10
|1.3060
|0.0000
|0.0000
|816
|2010.08.09 00:00
|close
|408
|0.10
|1.3284
|0.0000
|0.0000
|224.00
|17363.00
|817
|2010.08.09 00:00
|sell
|409
|0.10
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|818
|2010.08.15 22:00
|close
|409
|0.10
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|516.00
|17879.00
|819
|2010.08.15 22:00
|buy
|410
|0.10
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|820
|2010.08.17 00:00
|close
|410
|0.10
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|43.00
|17922.00
|821
|2010.08.17 00:02
|sell
|411
|0.10
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|822
|2010.08.24 00:00
|close
|411
|0.10
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|180.00
|18102.00
|823
|2010.08.24 00:01
|buy
|412
|0.10
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|824
|2010.08.31 00:00
|close
|412
|0.10
|1.2661
|0.0000
|0.0000
|28.00
|18130.00
|825
|2010.08.31 00:00
|sell
|413
|0.10
|1.2662
|0.0000
|0.0000
|826
|2010.09.02 00:00
|close
|413
|0.10
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|-134.00
|17996.00
|827
|2010.09.02 00:01
|buy
|414
|0.10
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|828
|2010.09.15 00:00
|close
|414
|0.10
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|197.00
|18193.00
|829
|2010.09.15 00:01
|sell
|415
|0.10
|1.2993
|0.0000
|0.0000
|830
|2010.09.20 00:00
|close
|415
|0.10
|1.3044
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|18142.00
|831
|2010.09.20 00:00
|buy
|416
|0.10
|1.3045
|0.0000
|0.0000
|832
|2010.09.26 22:00
|close
|416
|0.10
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|438.00
|18580.00
|833
|2010.09.26 22:00
|sell
|417
|0.10
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|834
|2010.10.03 22:00
|close
|417
|0.10
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|-309.00
|18271.00
|835
|2010.10.03 22:01
|buy
|418
|0.10
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|836
|2010.10.05 00:00
|close
|418
|0.10
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|-143.00
|18128.00
|837
|2010.10.05 00:00
|sell
|419
|0.10
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|838
|2010.10.26 00:00
|close
|419
|0.10
|1.3919
|0.0000
|0.0000
|-273.00
|17855.00
|839
|2010.10.26 00:00
|buy
|420
|0.10
|1.3925
|0.0000
|0.0000
|840
|2010.10.27 00:00
|close
|420
|0.10
|1.3842
|0.0000
|0.0000
|-83.00
|17772.00
|841
|2010.10.27 00:00
|sell
|421
|0.10
|1.3843
|0.0000
|0.0000
|842
|2010.10.31 23:00
|close
|421
|0.10
|1.3972
|0.0000
|0.0000
|-129.00
|17643.00
|843
|2010.10.31 23:01
|buy
|422
|0.10
|1.3973
|0.0000
|0.0000
|844
|2010.11.02 00:00
|close
|422
|0.10
|1.3909
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|17579.00
|845
|2010.11.02 00:00
|sell
|423
|0.10
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|846
|2010.11.10 00:00
|close
|423
|0.10
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|137.00
|17716.00
|847
|2010.11.10 00:00
|buy
|424
|0.10
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|848
|2010.11.14 23:00
|close
|424
|0.10
|1.3681
|0.0000
|0.0000
|-89.00
|17627.00
|849
|2010.11.14 23:01
|sell
|425
|0.10
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|850
|2010.11.21 23:00
|close
|425
|0.10
|1.3738
|0.0000
|0.0000
|-58.00
|17569.00
|851
|2010.11.21 23:00
|buy
|426
|0.10
|1.3739
|0.0000
|0.0000
|852
|2010.12.02 00:00
|close
|426
|0.10
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|-619.00
|16950.00
|853
|2010.12.02 00:00
|sell
|427
|0.10
|1.3121
|0.0000
|0.0000
|854
|2010.12.09 00:00
|close
|427
|0.10
|1.3250
|0.0000
|0.0000
|-129.00
|16821.00
|855
|2010.12.09 00:00
|buy
|428
|0.10
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|856
|2010.12.19 23:01
|close
|428
|0.10
|1.3164
|0.0000
|0.0000
|-87.00
|16734.00
|857
|2010.12.19 23:01
|sell
|429
|0.10
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|858
|2010.12.21 00:00
|close
|429
|0.10
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|45.00
|16779.00
|859
|2010.12.21 00:01
|buy
|430
|0.10
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|860
|2010.12.23 00:00
|close
|430
|0.10
|1.3112
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|16772.00
|861
|2010.12.23 00:00
|sell
|431
|0.10
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|862
|2010.12.30 00:00
|close
|431
|0.10
|1.3222
|0.0000
|0.0000
|-109.00
|16663.00
|863
|2010.12.30 00:01
|buy
|432
|0.10
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|864
|2011.01.13 00:00
|close
|432
|0.10
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|-99.00
|16564.00
|865
|2011.01.13 00:00
|sell
|433
|0.10
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|866
|2011.01.19 00:00
|close
|433
|0.10
|1.3378
|0.0000
|0.0000
|-253.00
|16311.00
|867
|2011.01.19 00:00
|buy
|434
|0.10
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|868
|2011.01.25 00:00
|close
|434
|0.10
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|262.00
|16573.00
|869
|2011.01.25 00:00
|sell
|435
|0.10
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|870
|2011.02.01 00:00
|close
|435
|0.10
|1.3712
|0.0000
|0.0000
|-72.00
|16501.00
|871
|2011.02.01 00:00
|buy
|436
|0.10
|1.3713
|0.0000
|0.0000
|872
|2011.02.06 23:00
|close
|436
|0.10
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|-148.00
|16353.00
|873
|2011.02.06 23:01
|sell
|437
|0.10
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|874
|2011.02.14 00:00
|close
|437
|0.10
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|55.00
|16408.00
|875
|2011.02.14 00:00
|buy
|438
|0.10
|1.3512
|0.0000
|0.0000
|876
|2011.02.21 00:00
|close
|438
|0.10
|1.3710
|0.0000
|0.0000
|198.00
|16606.00
|877
|2011.02.21 00:00
|sell
|439
|0.10
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|878
|2011.02.27 23:00
|close
|439
|0.10
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|16566.00
|879
|2011.02.27 23:00
|buy
|440
|0.10
|1.3752
|0.0000
|0.0000
|880
|2011.03.02 00:00
|close
|440
|0.10
|1.3769
|0.0000
|0.0000
|17.00
|16583.00
|881
|2011.03.02 00:00
|sell
|441
|0.10
|1.3768
|0.0000
|0.0000
|882
|2011.03.08 00:00
|close
|441
|0.10
|1.3965
|0.0000
|0.0000
|-197.00
|16386.00
|883
|2011.03.08 00:00
|buy
|442
|0.10
|1.3964
|0.0000
|0.0000
|884
|2011.03.15 00:00
|close
|442
|0.10
|1.3988
|0.0000
|0.0000
|24.00
|16410.00
|885
|2011.03.15 00:00
|sell
|443
|0.10
|1.3989
|0.0000
|0.0000
|886
|2011.03.22 00:00
|close
|443
|0.10
|1.4214
|0.0000
|0.0000
|-225.00
|16185.00
|887
|2011.03.22 00:00
|buy
|444
|0.10
|1.4213
|0.0000
|0.0000
|888
|2011.03.24 00:00
|close
|444
|0.10
|1.4103
|0.0000
|0.0000
|-110.00
|16075.00
|889
|2011.03.24 00:00
|sell
|445
|0.10
|1.4101
|0.0000
|0.0000
|890
|2011.04.06 00:00
|close
|445
|0.10
|1.4233
|0.0000
|0.0000
|-132.00
|15943.00
|891
|2011.04.06 00:02
|buy
|446
|0.10
|1.4232
|0.0000
|0.0000
|892
|2011.04.12 00:00
|close
|446
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|187.00
|16130.00
|893
|2011.04.12 00:00
|sell
|447
|0.10
|1.4420
|0.0000
|0.0000
|894
|2011.04.28 00:00
|close
|447
|0.10
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|-366.00
|15764.00
|895
|2011.04.28 00:00
|buy
|448
|0.10
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|896
|2011.05.09 00:00
|close
|448
|0.10
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|-401.00
|15363.00
|897
|2011.05.09 00:00
|sell
|449
|0.10
|1.4385
|0.0000
|0.0000
|898
|2011.05.16 00:00
|close
|449
|0.10
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|314.00
|15677.00
|899
|2011.05.16 00:00
|buy
|450
|0.10
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|900
|2011.05.23 00:00
|close
|450
|0.10
|1.4115
|0.0000
|0.0000
|43.00
|15720.00
|901
|2011.05.23 00:00
|sell
|451
|0.10
|1.4116
|0.0000
|0.0000
|902
|2011.05.24 00:00
|close
|451
|0.10
|1.4008
|0.0000
|0.0000
|108.00
|15828.00
|903
|2011.05.24 00:00
|buy
|452
|0.10
|1.4010
|0.0000
|0.0000
|904
|2011.05.31 00:00
|close
|452
|0.10
|1.4333
|0.0000
|0.0000
|323.00
|16151.00
|905
|2011.05.31 00:00
|sell
|453
|0.10
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|906
|2011.06.05 22:00
|close
|453
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|-299.00
|15852.00
|907
|2011.06.05 22:00
|buy
|454
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|908
|2011.06.14 00:00
|close
|454
|0.10
|1.4414
|0.0000
|0.0000
|-216.00
|15636.00
|909
|2011.06.14 00:00
|sell
|455
|0.10
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|910
|2011.06.21 00:00
|close
|455
|0.10
|1.4363
|0.0000
|0.0000
|50.00
|15686.00
|911
|2011.06.21 00:00
|buy
|456
|0.10
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|912
|2011.06.27 00:00
|close
|456
|0.10
|1.4159
|0.0000
|0.0000
|-205.00
|15481.00
|913
|2011.06.27 00:00
|sell
|457
|0.10
|1.4157
|0.0000
|0.0000
|914
|2011.07.07 00:00
|close
|457
|0.10
|1.4334
|0.0000
|0.0000
|-177.00
|15304.00
|915
|2011.07.07 00:00
|buy
|458
|0.10
|1.4333
|0.0000
|0.0000
|916
|2011.07.12 00:00
|close
|458
|0.10
|1.4039
|0.0000
|0.0000
|-294.00
|15010.00
|917
|2011.07.12 00:00
|sell
|459
|0.10
|1.4035
|0.0000
|0.0000
|918
|2011.07.21 00:00
|close
|459
|0.10
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|-227.00
|14783.00
|919
|2011.07.21 00:00
|buy
|460
|0.10
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|920
|2011.08.01 00:00
|close
|460
|0.10
|1.4354
|0.0000
|0.0000
|91.00
|14874.00
|921
|2011.08.01 00:00
|sell
|461
|0.10
|1.4353
|0.0000
|0.0000
|922
|2011.08.07 22:00
|close
|461
|0.10
|1.4378
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|14849.00
|923
|2011.08.07 22:00
|buy
|462
|0.10
|1.4372
|0.0000
|0.0000
|924
|2011.08.09 00:00
|close
|462
|0.10
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|-204.00
|14645.00
|925
|2011.08.09 00:00
|sell
|463
|0.10
|1.4175
|0.0000
|0.0000
|926
|2011.08.11 00:00
|close
|463
|0.10
|1.4135
|0.0000
|0.0000
|40.00
|14685.00
|927
|2011.08.11 00:00
|buy
|464
|0.10
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|928
|2011.08.18 00:00
|close
|464
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|288.00
|14973.00
|929
|2011.08.18 00:00
|sell
|465
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|930
|2011.08.22 00:00
|close
|465
|0.10
|1.4368
|0.0000
|0.0000
|55.00
|15028.00
|931
|2011.08.22 00:00
|buy
|466
|0.10
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|932
|2011.08.24 00:00
|close
|466
|0.10
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|68.00
|15096.00
|933
|2011.08.24 00:00
|sell
|467
|0.10
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|934
|2011.08.25 00:00
|close
|467
|0.10
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|28.00
|15124.00
|935
|2011.08.25 00:01
|buy
|468
|0.10
|1.4407
|0.0000
|0.0000
|936
|2011.08.29 00:00
|close
|468
|0.10
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|72.00
|15196.00
|937
|2011.08.29 00:00
|sell
|469
|0.10
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|938
|2011.08.31 00:00
|close
|469
|0.10
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|39.00
|15235.00
|939
|2011.08.31 00:00
|buy
|470
|0.10
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|940
|2011.09.01 00:00
|close
|470
|0.10
|1.4362
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|15157.00
|941
|2011.09.01 00:00
|sell
|471
|0.10
|1.4361
|0.0000
|0.0000
|942
|2011.09.06 00:00
|close
|471
|0.10
|1.4070
|0.0000
|0.0000
|291.00
|15448.00
|943
|2011.09.06 00:00
|buy
|472
|0.10
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|944
|2011.09.07 00:00
|close
|472
|0.10
|1.4007
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|15384.00
|945
|2011.09.07 00:01
|sell
|473
|0.10
|1.4006
|0.0000
|0.0000
|946
|2011.09.15 00:00
|close
|473
|0.10
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|259.00
|15643.00
|947
|2011.09.15 00:00
|buy
|474
|0.10
|1.3748
|0.0000
|0.0000
|948
|2011.09.27 00:00
|close
|474
|0.10
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|-253.00
|15390.00
|949
|2011.09.27 00:00
|sell
|475
|0.10
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|950
|2011.10.02 22:00
|close
|475
|0.10
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|149.00
|15539.00
|951
|2011.10.02 22:00
|buy
|476
|0.10
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|952
|2011.10.09 22:00
|close
|476
|0.10
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|43.00
|15582.00
|953
|2011.10.09 22:00
|sell
|477
|0.10
|1.3384
|0.0000
|0.0000
|954
|2011.10.13 00:00
|close
|477
|0.10
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|-393.00
|15189.00
|955
|2011.10.13 00:00
|buy
|478
|0.10
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|956
|2011.10.24 00:00
|close
|478
|0.10
|1.3846
|0.0000
|0.0000
|68.00
|15257.00
|957
|2011.10.24 00:00
|sell
|479
|0.10
|1.3845
|0.0000
|0.0000
|958
|2011.11.01 00:00
|close
|479
|0.10
|1.3862
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|15240.00
|959
|2011.11.01 00:00
|buy
|480
|0.10
|1.3859
|0.0000
|0.0000
|960
|2011.11.03 00:00
|close
|480
|0.10
|1.3685
|0.0000
|0.0000
|-174.00
|15066.00
|961
|2011.11.03 00:00
|sell
|481
|0.10
|1.3684
|0.0000
|0.0000
|962
|2011.11.10 00:00
|close
|481
|0.10
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|157.00
|15223.00
|963
|2011.11.10 00:01
|buy
|482
|0.10
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|964
|2011.11.17 00:00
|close
|482
|0.10
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|-95.00
|15128.00
|965
|2011.11.17 00:00
|sell
|483
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|966
|2011.11.20 23:00
|close
|483
|0.10
|1.3525
|0.0000
|0.0000
|-87.00
|15041.00
|967
|2011.11.20 23:00
|buy
|484
|0.10
|1.3526
|0.0000
|0.0000
|968
|2011.11.23 00:00
|close
|484
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|15033.00
|969
|2011.11.23 00:00
|sell
|485
|0.10
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|970
|2011.11.30 00:00
|close
|485
|0.10
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|194.00
|15227.00
|971
|2011.11.30 00:00
|buy
|486
|0.10
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|972
|2011.12.04 23:00
|close
|486
|0.10
|1.3405
|0.0000
|0.0000
|81.00
|15308.00
|973
|2011.12.04 23:00
|sell
|487
|0.10
|1.3406
|0.0000
|0.0000
|974
|2011.12.06 00:00
|close
|487
|0.10
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|20.00
|15328.00
|975
|2011.12.06 00:00
|buy
|488
|0.10
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|976
|2011.12.13 00:00
|close
|488
|0.10
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|-217.00
|15111.00
|977
|2011.12.13 00:00
|sell
|489
|0.10
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|978
|2011.12.18 23:00
|close
|489
|0.10
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|122.00
|15233.00
|979
|2011.12.18 23:00
|buy
|490
|0.10
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|980
|2011.12.21 00:00
|close
|490
|0.10
|1.3084
|0.0000
|0.0000
|50.00
|15283.00
|981
|2011.12.21 00:01
|sell
|491
|0.10
|1.3083
|0.0000
|0.0000
|982
|2011.12.28 00:00
|close
|491
|0.10
|1.3070
|0.0000
|0.0000
|13.00
|15296.00
|983
|2011.12.28 00:00
|buy
|492
|0.10
|1.3069
|0.0000
|0.0000
|984
|2011.12.29 23:59
|close at stop
|492
|0.10
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|-118.00
|15178.00