Strategy Tester Report
KST_EA
(Build 409)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2002.04.28 00:00 - 2011.12.29 00:00 (2002.01.02 - 2011.12.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=0.1;
Bars in test3121Ticks modelled8593846Modelling quality87.12%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit5178.00Gross profit32965.00Gross loss-27787.00
Profit factor1.19Expected payoff10.52
Absolute drawdown253.00Maximal drawdown4259.00 (22.80%)Relative drawdown22.80% (4259.00)
Total trades492Short positions (won %)246 (49.59%)Long positions (won %)246 (54.07%)
Profit trades (% of total)255 (51.83%)Loss trades (% of total)237 (48.17%)
Largestprofit trade846.00loss trade-721.00
Averageprofit trade129.27loss trade-117.24
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (2400.00)consecutive losses (loss in money)10 (-1050.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2400.00 (13)consecutive loss (count of losses)-1196.00 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.10.01 00:00sell10.101.24260.00000.0000
22004.10.17 22:01close10.101.24760.00000.0000-50.009950.00
32004.10.17 22:03buy20.101.24770.00000.0000
42004.10.20 00:00close20.101.25090.00000.000032.009982.00
52004.10.20 00:03sell30.101.25080.00000.0000
62004.10.21 00:00close30.101.25820.00000.0000-74.009908.00
72004.10.21 00:02buy40.101.25830.00000.0000
82004.11.03 00:00close40.101.27140.00000.0000131.0010039.00
92004.11.03 00:02sell50.101.27130.00000.0000
102004.11.11 00:00close50.101.28840.00000.0000-171.009868.00
112004.11.11 00:02buy60.101.28830.00000.0000
122004.11.15 00:00close60.101.29860.00000.0000103.009971.00
132004.11.15 00:02sell70.101.29870.00000.0000
142004.11.22 00:00close70.101.30240.00000.0000-37.009934.00
152004.11.22 00:00buy80.101.30230.00000.0000
162004.11.29 00:00close80.101.32690.00000.0000246.0010180.00
172004.11.29 00:00sell90.101.32680.00000.0000
182004.11.30 00:00close90.101.32620.00000.00006.0010186.00
192004.11.30 00:00buy100.101.32600.00000.0000
202004.12.07 00:00close100.101.33910.00000.0000131.0010317.00
212004.12.07 00:02sell110.101.33920.00000.0000
222004.12.13 00:00close110.101.32220.00000.0000170.0010487.00
232004.12.13 00:00buy120.101.32210.00000.0000
242004.12.16 00:00close120.101.33990.00000.0000178.0010665.00
252004.12.16 00:02sell130.101.33970.00000.0000
262004.12.21 00:00close130.101.33920.00000.00005.0010670.00
272004.12.21 00:00buy140.101.33910.00000.0000
282004.12.22 00:00close140.101.33640.00000.0000-27.0010643.00
292004.12.22 00:05sell150.101.33650.00000.0000
302004.12.23 00:00close150.101.33900.00000.0000-25.0010618.00
312004.12.23 00:06buy160.101.33890.00000.0000
322004.12.27 00:00close160.101.35230.00000.0000134.0010752.00
332004.12.27 00:25sell170.101.35220.00000.0000
342005.01.18 00:00close170.101.30480.00000.0000474.0011226.00
352005.01.18 00:01buy180.101.30490.00000.0000
362005.01.24 00:00close180.101.30390.00000.0000-10.0011216.00
372005.01.24 00:00sell190.101.30380.00000.0000
382005.01.30 23:00close190.101.30120.00000.000026.0011242.00
392005.01.30 23:00buy200.101.30110.00000.0000
402005.02.06 23:00close200.101.28510.00000.0000-160.0011082.00
412005.02.06 23:01sell210.101.28520.00000.0000
422005.02.07 00:00close210.101.28540.00000.0000-2.0011080.00
432005.02.07 00:01buy220.101.28550.00000.0000
442005.02.10 00:00close220.101.28100.00000.0000-45.0011035.00
452005.02.10 00:01sell230.101.28090.00000.0000
462005.02.16 00:00close230.101.30140.00000.0000-205.0010830.00
472005.02.16 00:01buy240.101.30150.00000.0000
482005.02.27 23:00close240.101.32360.00000.0000221.0011051.00
492005.02.27 23:00sell250.101.32380.00000.0000
502005.03.06 23:00close250.101.32360.00000.00002.0011053.00
512005.03.06 23:00buy260.101.32350.00000.0000
522005.03.09 00:00close260.101.33430.00000.0000108.0011161.00
532005.03.09 00:01sell270.101.33420.00000.0000
542005.03.16 00:00close270.101.33090.00000.000033.0011194.00
552005.03.16 00:01buy280.101.33100.00000.0000
562005.03.23 00:00close280.101.30730.00000.0000-237.0010957.00
572005.03.23 00:01sell290.101.30720.00000.0000
582005.04.03 22:00close290.101.28850.00000.0000187.0011144.00
592005.04.03 22:00buy300.101.28860.00000.0000
602005.04.04 00:00close300.101.28830.00000.0000-3.0011141.00
612005.04.04 00:01sell310.101.28850.00000.0000
622005.04.06 00:00close310.101.28500.00000.000035.0011176.00
632005.04.06 00:02buy320.101.28490.00000.0000
642005.04.10 22:00close320.101.29270.00000.000078.0011254.00
652005.04.10 22:01sell330.101.29260.00000.0000
662005.04.11 00:00close330.101.29250.00000.00001.0011255.00
672005.04.11 00:00buy340.101.29260.00000.0000
682005.04.18 00:00close340.101.29140.00000.0000-12.0011243.00
692005.04.18 00:01sell350.101.29130.00000.0000
702005.04.19 00:00close350.101.30140.00000.0000-101.0011142.00
712005.04.19 00:00buy360.101.30130.00000.0000
722005.04.20 00:00close360.101.30600.00000.000047.0011189.00
732005.04.20 00:01sell370.101.30590.00000.0000
742005.04.25 00:00close370.101.30420.00000.000017.0011206.00
752005.04.25 00:00buy380.101.30430.00000.0000
762005.05.02 00:00close380.101.28500.00000.0000-193.0011013.00
772005.05.02 00:02sell390.101.28490.00000.0000
782005.05.10 00:00close390.101.28450.00000.00004.0011017.00
792005.05.10 00:00buy400.101.28460.00000.0000
802005.05.19 00:00close400.101.26700.00000.0000-176.0010841.00
812005.05.19 00:01sell410.101.26690.00000.0000
822005.05.26 00:00close410.101.26060.00000.000063.0010904.00
832005.05.26 00:06buy420.101.26050.00000.0000
842005.06.06 00:00close420.101.22210.00000.0000-384.0010520.00
852005.06.06 00:00sell430.101.22220.00000.0000
862005.06.14 00:00close430.101.21060.00000.0000116.0010636.00
872005.06.14 00:01buy440.101.21070.00000.0000
882005.06.21 00:00close440.101.21300.00000.000023.0010659.00
892005.06.21 00:00sell450.101.21290.00000.0000
902005.06.23 00:00close450.101.21300.00000.0000-1.0010658.00
912005.06.23 00:02buy460.101.21310.00000.0000
922005.06.30 00:00close460.101.20910.00000.0000-40.0010618.00
932005.06.30 00:01sell470.101.20900.00000.0000
942005.07.05 00:00close470.101.19120.00000.0000178.0010796.00
952005.07.05 00:02buy480.101.19110.00000.0000
962005.07.06 00:00close480.101.19220.00000.000011.0010807.00
972005.07.06 00:01sell490.101.19230.00000.0000
982005.07.07 00:00close490.101.19300.00000.0000-7.0010800.00
992005.07.07 00:01buy500.101.19290.00000.0000
1002005.07.10 22:00close500.101.19650.00000.000036.0010836.00
1012005.07.10 22:02sell510.101.19640.00000.0000
1022005.07.13 00:00close510.101.22190.00000.0000-255.0010581.00
1032005.07.13 00:00buy520.101.22180.00000.0000
1042005.07.18 00:00close520.101.20420.00000.0000-176.0010405.00
1052005.07.18 00:01sell530.101.20430.00000.0000
1062005.07.19 00:00close530.101.20610.00000.0000-18.0010387.00
1072005.07.19 00:00buy540.101.20620.00000.0000
1082005.07.21 00:00close540.101.21410.00000.000079.0010466.00
1092005.07.21 00:00sell550.101.21400.00000.0000
1102005.07.25 00:00close550.101.20600.00000.000080.0010546.00
1112005.07.25 00:00buy560.101.20610.00000.0000
1122005.07.27 00:00close560.101.20170.00000.0000-44.0010502.00
1132005.07.27 00:02sell570.101.20160.00000.0000
1142005.07.28 00:00close570.101.20700.00000.0000-54.0010448.00
1152005.07.28 00:02buy580.101.20690.00000.0000
1162005.08.02 00:00close580.101.21910.00000.0000122.0010570.00
1172005.08.02 00:02sell590.101.21920.00000.0000
1182005.08.09 00:00close590.101.23660.00000.0000-174.0010396.00
1192005.08.09 00:00buy600.101.23650.00000.0000
1202005.08.23 00:00close600.101.22270.00000.0000-138.0010258.00
1212005.08.23 00:00sell610.101.22280.00000.0000
1222005.08.24 00:00close610.101.22220.00000.00006.0010264.00
1232005.08.24 00:00buy620.101.22210.00000.0000
1242005.08.25 00:00close620.101.22560.00000.000035.0010299.00
1252005.08.25 00:00sell630.101.22570.00000.0000
1262005.08.30 00:00close630.101.22240.00000.000033.0010332.00
1272005.08.30 00:00buy640.101.22220.00000.0000
1282005.08.31 00:00close640.101.22140.00000.0000-8.0010324.00
1292005.08.31 00:00sell650.101.22130.00000.0000
1302005.09.01 00:00close650.101.23420.00000.0000-129.0010195.00
1312005.09.01 00:01buy660.101.23410.00000.0000
1322005.09.06 00:00close660.101.25040.00000.0000163.0010358.00
1332005.09.06 00:00sell670.101.25050.00000.0000
1342005.09.11 22:00close670.101.24030.00000.0000102.0010460.00
1352005.09.11 22:01buy680.101.24040.00000.0000
1362005.09.15 00:00close680.101.22730.00000.0000-131.0010329.00
1372005.09.15 00:00sell690.101.22720.00000.0000
1382005.09.29 00:00close690.101.20560.00000.0000216.0010545.00
1392005.09.29 00:00buy700.101.20580.00000.0000
1402005.10.11 00:00close700.101.20510.00000.0000-7.0010538.00
1412005.10.11 00:00sell710.101.20500.00000.0000
1422005.10.12 00:00close710.101.19690.00000.000081.0010619.00
1432005.10.12 00:00buy720.101.19680.00000.0000
1442005.10.16 22:00close720.101.20760.00000.0000108.0010727.00
1452005.10.16 22:00sell730.101.20750.00000.0000
1462005.10.23 22:00close730.101.19450.00000.0000130.0010857.00
1472005.10.23 22:00buy740.101.19460.00000.0000
1482005.10.24 00:00close740.101.19320.00000.0000-14.0010843.00
1492005.10.24 00:00sell750.101.19310.00000.0000
1502005.11.01 00:00close750.101.19870.00000.0000-56.0010787.00
1512005.11.01 00:04buy760.101.19860.00000.0000
1522005.11.03 00:00close760.101.20630.00000.000077.0010864.00
1532005.11.03 00:03sell770.101.20640.00000.0000
1542005.11.10 00:00close770.101.17770.00000.0000287.0011151.00
1552005.11.10 00:00buy780.101.17780.00000.0000
1562005.11.16 00:00close780.101.17300.00000.0000-48.0011103.00
1572005.11.16 00:00sell790.101.17290.00000.0000
1582005.11.20 23:00close790.101.17780.00000.0000-49.0011054.00
1592005.11.20 23:00buy800.101.17790.00000.0000
1602005.11.24 00:00close800.101.18060.00000.000027.0011081.00
1612005.11.24 00:00sell810.101.18050.00000.0000
1622005.12.05 00:00close810.101.17160.00000.000089.0011170.00
1632005.12.05 00:00buy820.101.17170.00000.0000
1642005.12.07 00:00close820.101.17980.00000.000081.0011251.00
1652005.12.07 00:00sell830.101.17970.00000.0000
1662005.12.08 00:00close830.101.17160.00000.000081.0011332.00
1672005.12.08 00:01buy840.101.17170.00000.0000
1682005.12.15 00:00close840.101.19720.00000.0000255.0011587.00
1692005.12.15 00:00sell850.101.19730.00000.0000
1702005.12.22 00:00close850.101.18330.00000.0000140.0011727.00
1712005.12.22 00:01buy860.101.18320.00000.0000
1722005.12.27 00:00close860.101.18340.00000.00002.0011729.00
1732005.12.27 00:01sell870.101.18350.00000.0000
1742006.01.04 00:00close870.101.20330.00000.0000-198.0011531.00
1752006.01.04 00:00buy880.101.20320.00000.0000
1762006.01.09 00:00close880.101.21380.00000.0000106.0011637.00
1772006.01.09 00:00sell890.101.21390.00000.0000
1782006.01.12 00:00close890.101.21380.00000.00001.0011638.00
1792006.01.12 00:00buy900.101.21390.00000.0000
1802006.01.18 00:00close900.101.21050.00000.0000-34.0011604.00
1812006.01.18 00:01sell910.101.21040.00000.0000
1822006.01.23 00:00close910.101.21660.00000.0000-62.0011542.00
1832006.01.23 00:00buy920.101.21670.00000.0000
1842006.01.26 00:00close920.101.22410.00000.000074.0011616.00
1852006.01.26 00:01sell930.101.22420.00000.0000
1862006.01.31 00:00close930.101.20850.00000.0000157.0011773.00
1872006.01.31 00:03buy940.101.20840.00000.0000
1882006.02.05 23:00close940.101.20290.00000.0000-55.0011718.00
1892006.02.05 23:00sell950.101.20300.00000.0000
1902006.02.08 00:00close950.101.19920.00000.000038.0011756.00
1912006.02.08 00:00buy960.101.19910.00000.0000
1922006.02.13 00:00close960.101.18960.00000.0000-95.0011661.00
1932006.02.13 00:00sell970.101.18970.00000.0000
1942006.02.20 00:00close970.101.19480.00000.0000-51.0011610.00
1952006.02.20 00:00buy980.101.19470.00000.0000
1962006.02.28 00:00close980.101.18460.00000.0000-101.0011509.00
1972006.02.28 00:02sell990.101.18450.00000.0000
1982006.03.07 00:00close990.101.20160.00000.0000-171.0011338.00
1992006.03.07 00:00buy1000.101.20150.00000.0000
2002006.03.14 00:00close1000.101.19630.00000.0000-52.0011286.00
2012006.03.14 00:01sell1010.101.19620.00000.0000
2022006.03.16 00:00close1010.101.20700.00000.0000-108.0011178.00
2032006.03.16 00:03buy1020.101.20710.00000.0000
2042006.03.27 00:00close1020.101.20310.00000.0000-40.0011138.00
2052006.03.27 00:00sell1030.101.20320.00000.0000
2062006.04.06 00:00close1030.101.22840.00000.0000-252.0010886.00
2072006.04.06 00:00buy1040.101.22830.00000.0000
2082006.04.09 22:00close1040.101.21050.00000.0000-178.0010708.00
2092006.04.09 22:00sell1050.101.21040.00000.0000
2102006.04.11 00:00close1050.101.21060.00000.0000-2.0010706.00
2112006.04.11 00:02buy1060.101.21050.00000.0000
2122006.04.20 00:00close1060.101.23720.00000.0000267.0010973.00
2132006.04.20 00:03sell1070.101.23710.00000.0000
2142006.04.23 22:00close1070.101.23730.00000.0000-2.0010971.00
2152006.04.23 22:02buy1080.101.23720.00000.0000
2162006.05.08 00:00close1080.101.27390.00000.0000367.0011338.00
2172006.05.08 00:00sell1090.101.27400.00000.0000
2182006.05.22 00:00close1090.101.27620.00000.0000-22.0011316.00
2192006.05.22 00:00buy1100.101.27630.00000.0000
2202006.05.28 22:00close1100.101.27290.00000.0000-34.0011282.00
2212006.05.28 22:00sell1110.101.27300.00000.0000
2222006.05.30 00:00close1110.101.27470.00000.0000-17.0011265.00
2232006.05.30 00:00buy1120.101.27480.00000.0000
2242006.05.31 00:00close1120.101.28560.00000.0000108.0011373.00
2252006.05.31 00:00sell1130.101.28550.00000.0000
2262006.06.07 00:00close1130.101.28260.00000.000029.0011402.00
2272006.06.07 00:00buy1140.101.28270.00000.0000
2282006.06.12 00:00close1140.101.26080.00000.0000-219.0011183.00
2292006.06.12 00:00sell1150.101.26070.00000.0000
2302006.06.22 00:00close1150.101.26680.00000.0000-61.0011122.00
2312006.06.22 00:01buy1160.101.26690.00000.0000
2322006.07.02 22:00close1160.101.27860.00000.0000117.0011239.00
2332006.07.02 22:00sell1170.101.27850.00000.0000
2342006.07.03 00:00close1170.101.27910.00000.0000-6.0011233.00
2352006.07.03 00:00buy1180.101.27900.00000.0000
2362006.07.05 00:00close1180.101.27760.00000.0000-14.0011219.00
2372006.07.05 00:00sell1190.101.27770.00000.0000
2382006.07.09 22:00close1190.101.28130.00000.0000-36.0011183.00
2392006.07.09 22:00buy1200.101.28120.00000.0000
2402006.07.17 00:00close1200.101.26320.00000.0000-180.0011003.00
2412006.07.17 00:01sell1210.101.26310.00000.0000
2422006.07.19 00:00close1210.101.25020.00000.0000129.0011132.00
2432006.07.19 00:00buy1220.101.25010.00000.0000
2442006.07.23 22:00close1220.101.27020.00000.0000201.0011333.00
2452006.07.23 22:00sell1230.101.27010.00000.0000
2462006.07.27 00:00close1230.101.27100.00000.0000-9.0011324.00
2472006.07.27 00:01buy1240.101.27080.00000.0000
2482006.08.10 00:00close1240.101.28680.00000.0000160.0011484.00
2492006.08.10 00:00sell1250.101.28690.00000.0000
2502006.08.17 00:00close1250.101.28500.00000.000019.0011503.00
2512006.08.17 00:00buy1260.101.28510.00000.0000
2522006.08.20 22:00close1260.101.28250.00000.0000-26.0011477.00
2532006.08.20 22:03sell1270.101.28260.00000.0000
2542006.08.23 00:00close1270.101.27990.00000.000027.0011504.00
2552006.08.23 00:04buy1280.101.28000.00000.0000
2562006.08.30 00:00close1280.101.28280.00000.000028.0011532.00
2572006.08.30 00:02sell1290.101.28270.00000.0000
2582006.09.06 00:00close1290.101.28170.00000.000010.0011542.00
2592006.09.06 00:00buy1300.101.28180.00000.0000
2602006.09.13 00:00close1300.101.26800.00000.0000-138.0011404.00
2612006.09.13 00:01sell1310.101.26790.00000.0000
2622006.10.01 22:00close1310.101.26830.00000.0000-4.0011400.00
2632006.10.01 22:03buy1320.101.26840.00000.0000
2642006.10.03 00:00close1320.101.27420.00000.000058.0011458.00
2652006.10.03 00:01sell1330.101.27410.00000.0000
2662006.10.10 00:00close1330.101.25930.00000.0000148.0011606.00
2672006.10.10 00:00buy1340.101.25920.00000.0000
2682006.10.12 00:00close1340.101.25180.00000.0000-74.0011532.00
2692006.10.12 00:00sell1350.101.25190.00000.0000
2702006.10.16 00:00close1350.101.25020.00000.000017.0011549.00
2712006.10.16 00:00buy1360.101.25010.00000.0000
2722006.10.17 00:00close1360.101.25290.00000.000028.0011577.00
2732006.10.17 00:00sell1370.101.25280.00000.0000
2742006.10.24 00:00close1370.101.25480.00000.0000-20.0011557.00
2752006.10.24 00:00buy1380.101.25490.00000.0000
2762006.10.31 00:00close1380.101.27140.00000.0000165.0011722.00
2772006.10.31 00:02sell1390.101.27150.00000.0000
2782006.11.05 23:00close1390.101.27160.00000.0000-1.0011721.00
2792006.11.05 23:02buy1400.101.27170.00000.0000
2802006.11.09 00:00close1400.101.27570.00000.000040.0011761.00
2812006.11.09 00:01sell1410.101.27560.00000.0000
2822006.11.14 00:00close1410.101.28230.00000.0000-67.0011694.00
2832006.11.14 00:00buy1420.101.28220.00000.0000
2842006.11.20 00:00close1420.101.28190.00000.0000-3.0011691.00
2852006.11.20 00:01sell1430.101.28170.00000.0000
2862006.11.23 00:00close1430.101.29390.00000.0000-122.0011569.00
2872006.11.23 00:00buy1440.101.29380.00000.0000
2882006.12.07 00:00close1440.101.32830.00000.0000345.0011914.00
2892006.12.07 00:01sell1450.101.32820.00000.0000
2902006.12.18 00:00close1450.101.30840.00000.0000198.0012112.00
2912006.12.18 00:03buy1460.101.30850.00000.0000
2922006.12.26 00:00close1460.101.31330.00000.000048.0012160.00
2932006.12.26 00:00sell1470.101.31320.00000.0000
2942007.01.08 00:00close1470.101.30080.00000.0000124.0012284.00
2952007.01.08 00:01buy1480.101.30070.00000.0000
2962007.01.12 00:00close1480.101.28910.00000.0000-116.0012168.00
2972007.01.12 00:02sell1490.101.28900.00000.0000
2982007.01.21 23:00close1490.101.29580.00000.0000-68.0012100.00
2992007.01.21 23:00buy1500.101.29560.00000.0000
3002007.01.28 23:00close1500.101.29210.00000.0000-35.0012065.00
3012007.01.28 23:00sell1510.101.29220.00000.0000
3022007.01.31 00:00close1510.101.29650.00000.0000-43.0012022.00
3032007.01.31 00:03buy1520.101.29640.00000.0000
3042007.02.01 00:00close1520.101.30190.00000.000055.0012077.00
3052007.02.01 00:00sell1530.101.30180.00000.0000
3062007.02.06 00:00close1530.101.29330.00000.000085.0012162.00
3072007.02.06 00:02buy1540.101.29320.00000.0000
3082007.02.13 00:00close1540.101.29570.00000.000025.0012187.00
3092007.02.13 00:00sell1550.101.29580.00000.0000
3102007.02.25 23:00close1550.101.31760.00000.0000-218.0011969.00
3112007.02.25 23:00buy1560.101.31780.00000.0000
3122007.02.26 00:00close1560.101.31800.00000.00002.0011971.00
3132007.02.26 00:00sell1570.101.31790.00000.0000
3142007.02.27 00:00close1570.101.31940.00000.0000-15.0011956.00
3152007.02.27 00:01buy1580.101.31950.00000.0000
3162007.02.28 00:00close1580.101.32280.00000.000033.0011989.00
3172007.02.28 00:01sell1590.101.32290.00000.0000
3182007.03.05 00:00close1590.101.31870.00000.000042.0012031.00
3192007.03.05 00:00buy1600.101.31860.00000.0000
3202007.03.12 00:00close1600.101.31240.00000.0000-62.0011969.00
3212007.03.12 00:00sell1610.101.31230.00000.0000
3222007.03.15 00:00close1610.101.32340.00000.0000-111.0011858.00
3232007.03.15 00:01buy1620.101.32350.00000.0000
3242007.03.18 23:00close1620.101.33150.00000.000080.0011938.00
3252007.03.18 23:00sell1630.101.33140.00000.0000
3262007.03.19 00:00close1630.101.33170.00000.0000-3.0011935.00
3272007.03.19 00:00buy1640.101.33180.00000.0000
3282007.03.26 00:00close1640.101.32700.00000.0000-48.0011887.00
3292007.03.26 00:00sell1650.101.32710.00000.0000
3302007.04.03 00:00close1650.101.33730.00000.0000-102.0011785.00
3312007.04.03 00:03buy1660.101.33720.00000.0000
3322007.04.05 00:00close1660.101.33730.00000.00001.0011786.00
3332007.04.05 00:00sell1670.101.33720.00000.0000
3342007.04.08 22:00close1670.101.33740.00000.0000-2.0011784.00
3352007.04.08 22:05buy1680.101.33750.00000.0000
3362007.04.11 00:00close1680.101.34280.00000.000053.0011837.00
3372007.04.11 00:00sell1690.101.34270.00000.0000
3382007.04.12 00:00close1690.101.34370.00000.0000-10.0011827.00
3392007.04.12 00:01buy1700.101.34380.00000.0000
3402007.04.15 22:00close1700.101.35610.00000.0000123.0011950.00
3412007.04.15 22:00sell1710.101.35650.00000.0000
3422007.04.18 00:00close1710.101.35740.00000.0000-9.0011941.00
3432007.04.18 00:01buy1720.101.35730.00000.0000
3442007.04.29 22:00close1720.101.36310.00000.000058.0011999.00
3452007.04.29 22:00sell1730.101.36320.00000.0000
3462007.05.06 22:00close1730.101.35980.00000.000034.0012033.00
3472007.05.06 22:02buy1740.101.35970.00000.0000
3482007.05.09 00:00close1740.101.35370.00000.0000-60.0011973.00
3492007.05.09 00:03sell1750.101.35360.00000.0000
3502007.05.21 00:00close1750.101.35220.00000.000014.0011987.00
3512007.05.21 00:01buy1760.101.35210.00000.0000
3522007.05.29 00:00close1760.101.34500.00000.0000-71.0011916.00
3532007.05.29 00:02sell1770.101.34490.00000.0000
3542007.05.31 00:00close1770.101.34330.00000.000016.0011932.00
3552007.05.31 00:01buy1780.101.34340.00000.0000
3562007.06.07 00:00close1780.101.34960.00000.000062.0011994.00
3572007.06.07 00:00sell1790.101.34950.00000.0000
3582007.06.13 00:00close1790.101.33020.00000.0000193.0012187.00
3592007.06.13 00:04buy1800.101.33010.00000.0000
3602007.06.19 00:00close1800.101.34150.00000.0000114.0012301.00
3612007.06.19 00:00sell1810.101.34140.00000.0000
3622007.06.21 00:00close1810.101.34000.00000.000014.0012315.00
3632007.06.21 00:01buy1820.101.33990.00000.0000
3642007.06.28 00:00close1820.101.34520.00000.000053.0012368.00
3652007.06.28 00:00sell1830.101.34510.00000.0000
3662007.07.05 00:00close1830.101.36180.00000.0000-167.0012201.00
3672007.07.05 00:00buy1840.101.36190.00000.0000
3682007.07.17 00:00close1840.101.37730.00000.0000154.0012355.00
3692007.07.17 00:00sell1850.101.37740.00000.0000
3702007.07.18 00:00close1850.101.37960.00000.0000-22.0012333.00
3712007.07.18 00:00buy1860.101.37950.00000.0000
3722007.07.19 00:00close1860.101.38030.00000.00008.0012341.00
3732007.07.19 00:00sell1870.101.38040.00000.0000
3742007.07.26 00:00close1870.101.37230.00000.000081.0012422.00
3752007.07.26 00:01buy1880.101.37220.00000.0000
3762007.08.02 00:00close1880.101.36620.00000.0000-60.0012362.00
3772007.08.02 00:01sell1890.101.36640.00000.0000
3782007.08.07 00:00close1890.101.38110.00000.0000-147.0012215.00
3792007.08.07 00:00buy1900.101.38120.00000.0000
3802007.08.08 00:00close1900.101.37520.00000.0000-60.0012155.00
3812007.08.08 00:00sell1910.101.37510.00000.0000
3822007.08.12 22:00close1910.101.36860.00000.000065.0012220.00
3832007.08.12 22:04buy1920.101.36870.00000.0000
3842007.08.13 00:00close1920.101.36880.00000.00001.0012221.00
3852007.08.13 00:00sell1930.101.36890.00000.0000
3862007.08.16 00:00close1930.101.34330.00000.0000256.0012477.00
3872007.08.16 00:00buy1940.101.34320.00000.0000
3882007.08.23 00:00close1940.101.35460.00000.0000114.0012591.00
3892007.08.23 00:00sell1950.101.35450.00000.0000
3902007.08.30 00:00close1950.101.36710.00000.0000-126.0012465.00
3912007.08.30 00:00buy1960.101.36700.00000.0000
3922007.09.09 22:00close1960.101.37780.00000.0000108.0012573.00
3932007.09.09 22:04sell1970.101.37790.00000.0000
3942007.09.12 00:00close1970.101.38400.00000.0000-61.0012512.00
3952007.09.12 00:00buy1980.101.38390.00000.0000
3962007.09.23 22:00close1980.101.40900.00000.0000251.0012763.00
3972007.09.23 22:01sell1990.101.40890.00000.0000
3982007.09.30 22:00close1990.101.42790.00000.0000-190.0012573.00
3992007.09.30 22:02buy2000.101.42800.00000.0000
4002007.10.02 00:00close2000.101.42320.00000.0000-48.0012525.00
4012007.10.02 00:04sell2010.101.42330.00000.0000
4022007.10.15 00:00close2010.101.41680.00000.000065.0012590.00
4032007.10.15 00:01buy2020.101.41670.00000.0000
4042007.10.21 22:00close2020.101.43300.00000.0000163.0012753.00
4052007.10.21 22:00sell2030.101.43290.00000.0000
4062007.10.23 00:00close2030.101.41760.00000.0000153.0012906.00
4072007.10.23 00:01buy2040.101.41770.00000.0000
4082007.10.24 00:00close2040.101.42550.00000.000078.0012984.00
4092007.10.24 00:01sell2050.101.42540.00000.0000
4102007.10.28 23:00close2050.101.44130.00000.0000-159.0012825.00
4112007.10.28 23:00buy2060.101.44120.00000.0000
4122007.10.30 00:00close2060.101.44140.00000.00002.0012827.00
4132007.10.30 00:00sell2070.101.44130.00000.0000
4142007.10.31 00:00close2070.101.44400.00000.0000-27.0012800.00
4152007.10.31 00:00buy2080.101.44390.00000.0000
4162007.11.05 00:00close2080.101.45030.00000.000064.0012864.00
4172007.11.05 00:02sell2090.101.45020.00000.0000
4182007.11.06 00:00close2090.101.44780.00000.000024.0012888.00
4192007.11.06 00:00buy2100.101.44770.00000.0000
4202007.11.13 00:00close2100.101.45200.00000.000043.0012931.00
4212007.11.13 00:01sell2110.101.45190.00000.0000
4222007.11.19 00:00close2110.101.46720.00000.0000-153.0012778.00
4232007.11.19 00:00buy2120.101.46710.00000.0000
4242007.12.02 23:00close2120.101.46500.00000.0000-21.0012757.00
4252007.12.02 23:00sell2130.101.46490.00000.0000
4262007.12.04 00:00close2130.101.46680.00000.0000-19.0012738.00
4272007.12.04 00:00buy2140.101.46690.00000.0000
4282007.12.05 00:00close2140.101.47610.00000.000092.0012830.00
4292007.12.05 00:02sell2150.101.47600.00000.0000
4302007.12.12 00:00close2150.101.46650.00000.000095.0012925.00
4312007.12.12 00:00buy2160.101.46640.00000.0000
4322007.12.13 00:00close2160.101.47120.00000.000048.0012973.00
4332007.12.13 00:00sell2170.101.47110.00000.0000
4342007.12.20 00:00close2170.101.43840.00000.0000327.0013300.00
4352007.12.20 00:00buy2180.101.43830.00000.0000
4362007.12.25 22:01close2180.101.43940.00000.000011.0013311.00
4372007.12.25 22:02sell2190.101.43930.00000.0000
4382007.12.26 00:00close2190.101.43950.00000.0000-2.0013309.00
4392007.12.26 00:01buy2200.101.43970.00000.0000
4402007.12.27 00:00close2200.101.44840.00000.000087.0013396.00
4412007.12.27 00:02sell2210.101.44850.00000.0000
4422007.12.30 23:00close2210.101.47230.00000.0000-238.0013158.00
4432007.12.30 23:00buy2220.101.47220.00000.0000
4442008.01.03 00:00close2220.101.47140.00000.0000-8.0013150.00
4452008.01.03 00:04sell2230.101.47130.00000.0000
4462008.01.04 00:00close2230.101.47450.00000.0000-32.0013118.00
4472008.01.04 00:01buy2240.101.47440.00000.0000
4482008.01.08 00:00close2240.101.46800.00000.0000-64.0013054.00
4492008.01.08 00:00sell2250.101.46810.00000.0000
4502008.01.10 00:00close2250.101.46620.00000.000019.0013073.00
4512008.01.10 00:00buy2260.101.46630.00000.0000
4522008.01.11 00:00close2260.101.47980.00000.0000135.0013208.00
4532008.01.11 00:01sell2270.101.47990.00000.0000
4542008.01.13 23:00close2270.101.48090.00000.0000-10.0013198.00
4552008.01.13 23:01buy2280.101.48080.00000.0000
4562008.01.17 00:00close2280.101.46580.00000.0000-150.0013048.00
4572008.01.17 00:00sell2290.101.46590.00000.0000
4582008.01.22 00:00close2290.101.44220.00000.0000237.0013285.00
4592008.01.22 00:00buy2300.101.44190.00000.0000
4602008.01.23 00:00close2300.101.46430.00000.0000224.0013509.00
4612008.01.23 00:00sell2310.101.46400.00000.0000
4622008.01.30 00:00close2310.101.47710.00000.0000-131.0013378.00
4632008.01.30 00:00buy2320.101.47700.00000.0000
4642008.02.06 00:00close2320.101.46340.00000.0000-136.0013242.00
4652008.02.06 00:00sell2330.101.46330.00000.0000
4662008.02.07 00:00close2330.101.46150.00000.000018.0013260.00
4672008.02.07 00:00buy2340.101.46160.00000.0000
4682008.02.14 00:00close2340.101.45520.00000.0000-64.0013196.00
4692008.02.14 00:02sell2350.101.45530.00000.0000
4702008.02.17 23:00close2350.101.46730.00000.0000-120.0013076.00
4712008.02.17 23:03buy2360.101.46720.00000.0000
4722008.02.18 00:00close2360.101.46700.00000.0000-2.0013074.00
4732008.02.18 00:00sell2370.101.46710.00000.0000
4742008.02.20 00:00close2370.101.47290.00000.0000-58.0013016.00
4752008.02.20 00:01buy2380.101.47300.00000.0000
4762008.03.03 00:00close2380.101.51990.00000.0000469.0013485.00
4772008.03.03 00:00sell2390.101.51980.00000.0000
4782008.03.04 00:00close2390.101.51990.00000.0000-1.0013484.00
4792008.03.04 00:01buy2400.101.51980.00000.0000
4802008.03.11 00:00close2400.101.53370.00000.0000139.0013623.00
4812008.03.11 00:00sell2410.101.53360.00000.0000
4822008.03.24 00:00close2410.101.54070.00000.0000-71.0013552.00
4832008.03.24 00:00buy2420.101.54060.00000.0000
4842008.03.26 00:00close2420.101.56090.00000.0000203.0013755.00
4852008.03.26 00:02sell2430.101.56080.00000.0000
4862008.04.01 00:00close2430.101.57590.00000.0000-151.0013604.00
4872008.04.01 00:01buy2440.101.57600.00000.0000
4882008.04.08 00:00close2440.101.57030.00000.0000-57.0013547.00
4892008.04.08 00:00sell2450.101.57040.00000.0000
4902008.04.13 22:00close2450.101.57030.00000.00001.0013548.00
4912008.04.13 22:00buy2460.101.57040.00000.0000
4922008.04.20 22:00close2460.101.58110.00000.0000107.0013655.00
4932008.04.20 22:01sell2470.101.58100.00000.0000
4942008.04.22 00:00close2470.101.59150.00000.0000-105.0013550.00
4952008.04.22 00:01buy2480.101.59140.00000.0000
4962008.04.28 00:00close2480.101.56180.00000.0000-296.0013254.00
4972008.04.28 00:00sell2490.101.56170.00000.0000
4982008.04.30 00:00close2490.101.55780.00000.000039.0013293.00
4992008.04.30 00:01buy2500.101.55770.00000.0000
5002008.05.01 00:00close2500.101.56220.00000.000045.0013338.00
5012008.05.01 00:00sell2510.101.56230.00000.0000
5022008.05.05 00:00close2510.101.54380.00000.0000185.0013523.00
5032008.05.05 00:00buy2520.101.54370.00000.0000
5042008.05.07 00:00close2520.101.55160.00000.000079.0013602.00
5052008.05.07 00:00sell2530.101.55180.00000.0000
5062008.05.08 00:00close2530.101.53430.00000.0000175.0013777.00
5072008.05.08 00:00buy2540.101.53440.00000.0000
5082008.05.15 00:00close2540.101.54640.00000.0000120.0013897.00
5092008.05.15 00:01sell2550.101.54630.00000.0000
5102008.05.18 22:00close2550.101.55960.00000.0000-133.0013764.00
5112008.05.18 22:00buy2560.101.55970.00000.0000
5122008.05.21 00:00close2560.101.56470.00000.000050.0013814.00
5132008.05.21 00:01sell2570.101.56460.00000.0000
5142008.05.28 00:00close2570.101.56890.00000.0000-43.0013771.00
5152008.05.28 00:01buy2580.101.56900.00000.0000
5162008.06.04 00:00close2580.101.54480.00000.0000-242.0013529.00
5172008.06.04 00:00sell2590.101.54490.00000.0000
5182008.06.19 00:00close2590.101.55470.00000.0000-98.0013431.00
5192008.06.19 00:00buy2600.101.55460.00000.0000
5202008.06.22 22:00close2600.101.56260.00000.000080.0013511.00
5212008.06.22 22:01sell2610.101.56250.00000.0000
5222008.06.24 00:00close2610.101.55230.00000.0000102.0013613.00
5232008.06.24 00:00buy2620.101.55220.00000.0000
5242008.07.01 00:00close2620.101.57570.00000.0000235.0013848.00
5252008.07.01 00:00sell2630.101.57580.00000.0000
5262008.07.07 00:00close2630.101.56950.00000.000063.0013911.00
5272008.07.07 00:00buy2640.101.56960.00000.0000
5282008.07.14 00:00close2640.101.59000.00000.0000204.0014115.00
5292008.07.14 00:00sell2650.101.58970.00000.0000
5302008.07.15 00:00close2650.101.58920.00000.00005.0014120.00
5312008.07.15 00:00buy2660.101.58910.00000.0000
5322008.07.16 00:00close2660.101.59120.00000.000021.0014141.00
5332008.07.16 00:00sell2670.101.59150.00000.0000
5342008.07.23 00:00close2670.101.57800.00000.0000135.0014276.00
5352008.07.23 00:00buy2680.101.57810.00000.0000
5362008.07.24 00:00close2680.101.56810.00000.0000-100.0014176.00
5372008.07.24 00:01sell2690.101.56820.00000.0000
5382008.07.28 00:00close2690.101.56940.00000.0000-12.0014164.00
5392008.07.28 00:00buy2700.101.56930.00000.0000
5402008.07.30 00:00close2700.101.55890.00000.0000-104.0014060.00
5412008.07.30 00:00sell2710.101.55880.00000.0000
5422008.08.03 22:00close2710.101.55750.00000.000013.0014073.00
5432008.08.03 22:00buy2720.101.55740.00000.0000
5442008.08.04 00:00close2720.101.55670.00000.0000-7.0014066.00
5452008.08.04 00:00sell2730.101.55660.00000.0000
5462008.08.21 00:00close2730.101.47510.00000.0000815.0014881.00
5472008.08.21 00:00buy2740.101.47500.00000.0000
5482008.08.28 00:00close2740.101.47410.00000.0000-9.0014872.00
5492008.08.28 00:00sell2750.101.47420.00000.0000
5502008.09.04 00:00close2750.101.45150.00000.0000227.0015099.00
5512008.09.04 00:00buy2760.101.45160.00000.0000
5522008.09.18 00:00close2760.101.43120.00000.0000-204.0014895.00
5532008.09.18 00:00sell2770.101.43140.00000.0000
5542008.09.22 00:00close2770.101.44910.00000.0000-177.0014718.00
5552008.09.22 00:00buy2780.101.44900.00000.0000
5562008.09.29 00:00close2780.101.45350.00000.000045.0014763.00
5572008.09.29 00:00sell2790.101.45360.00000.0000
5582008.09.30 00:00close2790.101.43740.00000.0000162.0014925.00
5592008.09.30 00:00buy2800.101.43720.00000.0000
5602008.10.02 00:00close2800.101.39860.00000.0000-386.0014539.00
5612008.10.02 00:00sell2810.101.39850.00000.0000
5622008.10.06 00:00close2810.101.36510.00000.0000334.0014873.00
5632008.10.06 00:00buy2820.101.36560.00000.0000
5642008.10.07 00:00close2820.101.35170.00000.0000-139.0014734.00
5652008.10.07 00:00sell2830.101.35140.00000.0000
5662008.10.15 00:00close2830.101.35720.00000.0000-58.0014676.00
5672008.10.15 00:00buy2840.101.35700.00000.0000
5682008.10.22 00:00close2840.101.30070.00000.0000-563.0014113.00
5692008.10.22 00:00sell2850.101.30080.00000.0000
5702008.11.05 00:00close2850.101.29870.00000.000021.0014134.00
5712008.11.05 00:00buy2860.101.29810.00000.0000
5722008.11.13 00:00close2860.101.24630.00000.0000-518.0013616.00
5732008.11.13 00:00sell2870.101.24600.00000.0000
5742008.11.16 23:00close2870.101.25400.00000.0000-80.0013536.00
5752008.11.16 23:00buy2880.101.25380.00000.0000
5762008.11.19 00:00close2880.101.26320.00000.000094.0013630.00
5772008.11.19 00:00sell2890.101.26330.00000.0000
5782008.11.25 00:00close2890.101.29160.00000.0000-283.0013347.00
5792008.11.25 00:00buy2900.101.29150.00000.0000
5802008.12.07 23:00close2900.101.27230.00000.0000-192.0013155.00
5812008.12.07 23:00sell2910.101.27220.00000.0000
5822008.12.15 00:00close2910.101.34430.00000.0000-721.0012434.00
5832008.12.15 00:00buy2920.101.34400.00000.0000
5842008.12.29 00:00close2920.101.41020.00000.0000662.0013096.00
5852008.12.29 00:00sell2930.101.41030.00000.0000
5862009.01.05 00:00close2930.101.39520.00000.0000151.0013247.00
5872009.01.05 00:00buy2940.101.39510.00000.0000
5882009.01.06 00:00close2940.101.36470.00000.0000-304.0012943.00
5892009.01.06 00:00sell2950.101.36430.00000.0000
5902009.01.07 00:00close2950.101.35090.00000.0000134.0013077.00
5912009.01.07 00:00buy2960.101.35050.00000.0000
5922009.01.09 00:00close2960.101.36950.00000.0000190.0013267.00
5932009.01.09 00:00sell2970.101.36940.00000.0000
5942009.01.15 00:00close2970.101.32160.00000.0000478.0013745.00
5952009.01.15 00:00buy2980.101.32170.00000.0000
5962009.01.19 00:00close2980.101.33580.00000.0000141.0013886.00
5972009.01.19 00:00sell2990.101.33550.00000.0000
5982009.01.25 23:00close2990.101.29240.00000.0000431.0014317.00
5992009.01.25 23:00buy3000.101.29250.00000.0000
6002009.02.01 23:00close3000.101.27470.00000.0000-178.0014139.00
6012009.02.01 23:00sell3010.101.27480.00000.0000
6022009.02.03 00:00close3010.101.28140.00000.0000-66.0014073.00
6032009.02.03 00:01buy3020.101.28150.00000.0000
6042009.02.05 00:00close3020.101.28510.00000.000036.0014109.00
6052009.02.05 00:00sell3030.101.28520.00000.0000
6062009.02.09 00:00close3030.101.29610.00000.0000-109.0014000.00
6072009.02.09 00:00buy3040.101.29620.00000.0000
6082009.02.16 00:00close3040.101.27890.00000.0000-173.0013827.00
6092009.02.16 00:01sell3050.101.27910.00000.0000
6102009.02.23 00:00close3050.101.27930.00000.0000-2.0013825.00
6112009.02.23 00:00buy3060.101.27940.00000.0000
6122009.03.02 00:00close3060.101.25900.00000.0000-204.0013621.00
6132009.03.02 00:00sell3070.101.25910.00000.0000
6142009.03.04 00:00close3070.101.25290.00000.000062.0013683.00
6152009.03.04 00:00buy3080.101.25280.00000.0000
6162009.03.08 23:00close3080.101.26720.00000.0000144.0013827.00
6172009.03.08 23:00sell3090.101.26730.00000.0000
6182009.03.12 00:00close3090.101.28060.00000.0000-133.0013694.00
6192009.03.12 00:00buy3100.101.28070.00000.0000
6202009.03.22 23:00close3100.101.36530.00000.0000846.0014540.00
6212009.03.22 23:00sell3110.101.36520.00000.0000
6222009.03.24 00:00close3110.101.36190.00000.000033.0014573.00
6232009.03.24 00:00buy3120.101.36180.00000.0000
6242009.03.30 00:00close3120.101.32710.00000.0000-347.0014226.00
6252009.03.30 00:00sell3130.101.32690.00000.0000
6262009.04.06 00:00close3130.101.35430.00000.0000-274.0013952.00
6272009.04.06 00:00buy3140.101.35410.00000.0000
6282009.04.09 00:00close3140.101.32420.00000.0000-299.0013653.00
6292009.04.09 00:00sell3150.101.32510.00000.0000
6302009.04.12 22:00close3150.101.31910.00000.000060.0013713.00
6312009.04.12 22:02buy3160.101.31900.00000.0000
6322009.04.15 00:00close3160.101.32660.00000.000076.0013789.00
6332009.04.15 00:00sell3170.101.32650.00000.0000
6342009.04.21 00:00close3170.101.29000.00000.0000365.0014154.00
6352009.04.21 00:00buy3180.101.29020.00000.0000
6362009.04.26 22:00close3180.101.32430.00000.0000341.0014495.00
6372009.04.26 22:00sell3190.101.32440.00000.0000
6382009.04.29 00:00close3190.101.31330.00000.0000111.0014606.00
6392009.04.29 00:00buy3200.101.31310.00000.0000
6402009.05.13 00:00close3200.101.36760.00000.0000545.0015151.00
6412009.05.13 00:00sell3210.101.36750.00000.0000
6422009.05.20 00:00close3210.101.36450.00000.000030.0015181.00
6432009.05.20 00:00buy3220.101.36460.00000.0000
6442009.05.24 22:00close3220.101.40280.00000.0000382.0015563.00
6452009.05.24 22:00sell3230.101.40270.00000.0000
6462009.05.26 00:00close3230.101.40100.00000.000017.0015580.00
6472009.05.26 00:01buy3240.101.40090.00000.0000
6482009.06.02 00:00close3240.101.41730.00000.0000164.0015744.00
6492009.06.02 00:00sell3250.101.41750.00000.0000
6502009.06.09 00:00close3250.101.39300.00000.0000245.0015989.00
6512009.06.09 00:00buy3260.101.39290.00000.0000
6522009.06.14 22:00close3260.101.39860.00000.000057.0016046.00
6532009.06.14 22:00sell3270.101.39850.00000.0000
6542009.06.15 00:00close3270.101.39780.00000.00007.0016053.00
6552009.06.15 00:02buy3280.101.39790.00000.0000
6562009.06.16 00:00close3280.101.37740.00000.0000-205.0015848.00
6572009.06.16 00:00sell3290.101.37730.00000.0000
6582009.06.25 00:00close3290.101.39430.00000.0000-170.0015678.00
6592009.06.25 00:00buy3300.101.39420.00000.0000
6602009.07.02 00:00close3300.101.41430.00000.0000201.0015879.00
6612009.07.02 00:01sell3310.101.41420.00000.0000
6622009.07.06 00:00close3310.101.39620.00000.0000180.0016059.00
6632009.07.06 00:01buy3320.101.39610.00000.0000
6642009.07.08 00:00close3320.101.38950.00000.0000-66.0015993.00
6652009.07.08 00:00sell3330.101.38940.00000.0000
6662009.07.09 00:00close3330.101.38650.00000.000029.0016022.00
6672009.07.09 00:00buy3340.101.38640.00000.0000
6682009.07.12 22:00close3340.101.39450.00000.000081.0016103.00
6692009.07.12 22:00sell3350.101.39460.00000.0000
6702009.07.23 00:00close3350.101.42030.00000.0000-257.0015846.00
6712009.07.23 00:00buy3360.101.42040.00000.0000
6722009.08.03 00:00close3360.101.42900.00000.000086.0015932.00
6732009.08.03 00:00sell3370.101.42910.00000.0000
6742009.08.10 00:00close3370.101.41900.00000.0000101.0016033.00
6752009.08.10 00:00buy3380.101.41910.00000.0000
6762009.08.16 22:00close3380.101.41870.00000.0000-4.0016029.00
6772009.08.16 22:01sell3390.101.41860.00000.0000
6782009.08.20 00:00close3390.101.42520.00000.0000-66.0015963.00
6792009.08.20 00:00buy3400.101.42510.00000.0000
6802009.08.24 00:00close3400.101.43370.00000.000086.0016049.00
6812009.08.24 00:01sell3410.101.43360.00000.0000
6822009.08.30 22:00close3410.101.43080.00000.000028.0016077.00
6832009.08.30 22:01buy3420.101.43090.00000.0000
6842009.09.02 00:00close3420.101.42060.00000.0000-103.0015974.00
6852009.09.02 00:00sell3430.101.42070.00000.0000
6862009.09.08 00:00close3430.101.43320.00000.0000-125.0015849.00
6872009.09.08 00:00buy3440.101.43330.00000.0000
6882009.09.21 00:00close3440.101.47030.00000.0000370.0016219.00
6892009.09.21 00:00sell3450.101.47020.00000.0000
6902009.09.28 00:00close3450.101.47100.00000.0000-8.0016211.00
6912009.09.28 00:00buy3460.101.47110.00000.0000
6922009.09.29 00:00close3460.101.46190.00000.0000-92.0016119.00
6932009.09.29 00:00sell3470.101.46200.00000.0000
6942009.10.04 22:00close3470.101.45900.00000.000030.0016149.00
6952009.10.04 22:00buy3480.101.45910.00000.0000
6962009.10.07 00:00close3480.101.47160.00000.0000125.0016274.00
6972009.10.07 00:00sell3490.101.47170.00000.0000
6982009.10.08 00:00close3490.101.47160.00000.00001.0016275.00
6992009.10.08 00:00buy3500.101.47150.00000.0000
7002009.10.15 00:00close3500.101.49280.00000.0000213.0016488.00
7012009.10.15 00:00sell3510.101.49290.00000.0000
7022009.10.22 00:00close3510.101.50120.00000.0000-83.0016405.00
7032009.10.22 00:00buy3520.101.50130.00000.0000
7042009.10.26 00:00close3520.101.49890.00000.0000-24.0016381.00
7052009.10.26 00:00sell3530.101.49870.00000.0000
7062009.11.10 00:00close3530.101.50060.00000.0000-19.0016362.00
7072009.11.10 00:01buy3540.101.50050.00000.0000
7082009.11.19 00:00close3540.101.49510.00000.0000-54.0016308.00
7092009.11.19 00:00sell3550.101.49520.00000.0000
7102009.11.22 23:00close3550.101.48530.00000.000099.0016407.00
7112009.11.22 23:01buy3560.101.48520.00000.0000
7122009.11.29 23:00close3560.101.50090.00000.0000157.0016564.00
7132009.11.29 23:00sell3570.101.50100.00000.0000
7142009.12.02 00:00close3570.101.50900.00000.0000-80.0016484.00
7152009.12.02 00:00buy3580.101.50910.00000.0000
7162009.12.07 00:00close3580.101.48660.00000.0000-225.0016259.00
7172009.12.07 00:00sell3590.101.48670.00000.0000
7182009.12.17 00:00close3590.101.45250.00000.0000342.0016601.00
7192009.12.17 00:00buy3600.101.45240.00000.0000
7202009.12.24 00:00close3600.101.43330.00000.0000-191.0016410.00
7212009.12.24 00:00sell3610.101.43340.00000.0000
7222010.01.03 23:00close3610.101.43300.00000.00004.0016414.00
7232010.01.03 23:00buy3620.101.43290.00000.0000
7242010.01.06 00:00close3620.101.43610.00000.000032.0016446.00
7252010.01.06 00:00sell3630.101.43620.00000.0000
7262010.01.08 00:00close3630.101.43180.00000.000044.0016490.00
7272010.01.08 00:01buy3640.101.43190.00000.0000
7282010.01.10 23:00close3640.101.44090.00000.000090.0016580.00
7292010.01.10 23:01sell3650.101.44100.00000.0000
7302010.01.14 00:00close3650.101.45240.00000.0000-114.0016466.00
7312010.01.14 00:01buy3660.101.45210.00000.0000
7322010.01.15 00:00close3660.101.44970.00000.0000-24.0016442.00
7332010.01.15 00:00sell3670.101.44980.00000.0000
7342010.01.17 23:00close3670.101.43490.00000.0000149.0016591.00
7352010.01.17 23:00buy3680.101.43460.00000.0000
7362010.01.24 23:00close3680.101.41500.00000.0000-196.0016395.00
7372010.01.24 23:00sell3690.101.41520.00000.0000
7382010.01.31 23:00close3690.101.38630.00000.0000289.0016684.00
7392010.01.31 23:00buy3700.101.38620.00000.0000
7402010.02.02 00:00close3700.101.39230.00000.000061.0016745.00
7412010.02.02 00:00sell3710.101.39220.00000.0000
7422010.02.09 00:00close3710.101.36550.00000.0000267.0017012.00
7432010.02.09 00:00buy3720.101.36560.00000.0000
7442010.02.15 00:00close3720.101.36200.00000.0000-36.0016976.00
7452010.02.15 00:00sell3730.101.36210.00000.0000
7462010.02.22 00:00close3730.101.36280.00000.0000-7.0016969.00
7472010.02.22 00:00buy3740.101.36290.00000.0000
7482010.02.23 00:00close3740.101.36030.00000.0000-26.0016943.00
7492010.02.23 00:00sell3750.101.36020.00000.0000
7502010.02.28 23:00close3750.101.36240.00000.0000-22.0016921.00
7512010.02.28 23:00buy3760.101.36190.00000.0000
7522010.03.03 00:00close3760.101.36160.00000.0000-3.0016918.00
7532010.03.03 00:00sell3770.101.36180.00000.0000
7542010.03.04 00:00close3770.101.37010.00000.0000-83.0016835.00
7552010.03.04 00:00buy3780.101.37000.00000.0000
7562010.03.15 00:00close3780.101.37710.00000.000071.0016906.00
7572010.03.15 00:01sell3790.101.37720.00000.0000
7582010.03.22 00:00close3790.101.35130.00000.0000259.0017165.00
7592010.03.22 00:00buy3800.101.35120.00000.0000
7602010.03.25 00:00close3800.101.33270.00000.0000-185.0016980.00
7612010.03.25 00:01sell3810.101.33280.00000.0000
7622010.03.30 00:00close3810.101.34900.00000.0000-162.0016818.00
7632010.03.30 00:01buy3820.101.34910.00000.0000
7642010.03.31 00:00close3820.101.34290.00000.0000-62.0016756.00
7652010.03.31 00:00sell3830.101.34300.00000.0000
7662010.04.04 22:00close3830.101.34960.00000.0000-66.0016690.00
7672010.04.04 22:00buy3840.101.34950.00000.0000
7682010.04.11 22:00close3840.101.36290.00000.0000134.0016824.00
7692010.04.11 22:00sell3850.101.36280.00000.0000
7702010.04.18 22:00close3850.101.34790.00000.0000149.0016973.00
7712010.04.18 22:00buy3860.101.34780.00000.0000
7722010.04.25 22:00close3860.101.33890.00000.0000-89.0016884.00
7732010.04.25 22:00sell3870.101.33900.00000.0000
7742010.04.27 00:00close3870.101.33940.00000.0000-4.0016880.00
7752010.04.27 00:00buy3880.101.33950.00000.0000
7762010.04.28 00:00close3880.101.31770.00000.0000-218.0016662.00
7772010.04.28 00:01sell3890.101.31760.00000.0000
7782010.05.02 22:00close3890.101.33310.00000.0000-155.0016507.00
7792010.05.02 22:00buy3900.101.33300.00000.0000
7802010.05.11 00:00close3900.101.27320.00000.0000-598.0015909.00
7812010.05.11 00:00sell3910.101.27330.00000.0000
7822010.05.20 00:00close3910.101.23850.00000.0000348.0016257.00
7832010.05.20 00:00buy3920.101.23820.00000.0000
7842010.05.23 22:00close3920.101.25450.00000.0000163.0016420.00
7852010.05.23 22:01sell3930.101.25440.00000.0000
7862010.05.24 00:00close3930.101.25110.00000.000033.0016453.00
7872010.05.24 00:00buy3940.101.25130.00000.0000
7882010.05.31 00:00close3940.101.22860.00000.0000-227.0016226.00
7892010.05.31 00:01sell3950.101.22870.00000.0000
7902010.06.07 00:00close3950.101.19360.00000.0000351.0016577.00
7912010.06.07 00:00buy3960.101.19290.00000.0000
7922010.06.14 00:00close3960.101.21980.00000.0000269.0016846.00
7932010.06.14 00:00sell3970.101.21960.00000.0000
7942010.06.16 00:00close3970.101.23160.00000.0000-120.0016726.00
7952010.06.16 00:00buy3980.101.23170.00000.0000
7962010.06.24 00:00close3980.101.23010.00000.0000-16.0016710.00
7972010.06.24 00:00sell3990.101.23020.00000.0000
7982010.06.27 22:00close3990.101.23800.00000.0000-78.0016632.00
7992010.06.27 22:01buy4000.101.23810.00000.0000
8002010.06.28 00:00close4000.101.23850.00000.00004.0016636.00
8012010.06.28 00:00sell4010.101.23840.00000.0000
8022010.07.01 00:00close4010.101.22250.00000.0000159.0016795.00
8032010.07.01 00:00buy4020.101.22260.00000.0000
8042010.07.12 00:00close4020.101.26360.00000.0000410.0017205.00
8052010.07.12 00:00sell4030.101.26370.00000.0000
8062010.07.14 00:00close4030.101.27200.00000.0000-83.0017122.00
8072010.07.14 00:00buy4040.101.27210.00000.0000
8082010.07.18 22:00close4040.101.28960.00000.0000175.0017297.00
8092010.07.18 22:00sell4050.101.28970.00000.0000
8102010.07.27 00:00close4050.101.29840.00000.0000-87.0017210.00
8112010.07.27 00:00buy4060.101.29830.00000.0000
8122010.07.28 00:00close4060.101.29860.00000.00003.0017213.00
8132010.07.28 00:00sell4070.101.29850.00000.0000
8142010.08.02 00:00close4070.101.30590.00000.0000-74.0017139.00
8152010.08.02 00:00buy4080.101.30600.00000.0000
8162010.08.09 00:00close4080.101.32840.00000.0000224.0017363.00
8172010.08.09 00:00sell4090.101.32830.00000.0000
8182010.08.15 22:00close4090.101.27670.00000.0000516.0017879.00
8192010.08.15 22:00buy4100.101.27680.00000.0000
8202010.08.17 00:00close4100.101.28110.00000.000043.0017922.00
8212010.08.17 00:02sell4110.101.28120.00000.0000
8222010.08.24 00:00close4110.101.26320.00000.0000180.0018102.00
8232010.08.24 00:01buy4120.101.26330.00000.0000
8242010.08.31 00:00close4120.101.26610.00000.000028.0018130.00
8252010.08.31 00:00sell4130.101.26620.00000.0000
8262010.09.02 00:00close4130.101.27960.00000.0000-134.0017996.00
8272010.09.02 00:01buy4140.101.27970.00000.0000
8282010.09.15 00:00close4140.101.29940.00000.0000197.0018193.00
8292010.09.15 00:01sell4150.101.29930.00000.0000
8302010.09.20 00:00close4150.101.30440.00000.0000-51.0018142.00
8312010.09.20 00:00buy4160.101.30450.00000.0000
8322010.09.26 22:00close4160.101.34830.00000.0000438.0018580.00
8332010.09.26 22:00sell4170.101.34800.00000.0000
8342010.10.03 22:00close4170.101.37890.00000.0000-309.0018271.00
8352010.10.03 22:01buy4180.101.37900.00000.0000
8362010.10.05 00:00close4180.101.36470.00000.0000-143.0018128.00
8372010.10.05 00:00sell4190.101.36460.00000.0000
8382010.10.26 00:00close4190.101.39190.00000.0000-273.0017855.00
8392010.10.26 00:00buy4200.101.39250.00000.0000
8402010.10.27 00:00close4200.101.38420.00000.0000-83.0017772.00
8412010.10.27 00:00sell4210.101.38430.00000.0000
8422010.10.31 23:00close4210.101.39720.00000.0000-129.0017643.00
8432010.10.31 23:01buy4220.101.39730.00000.0000
8442010.11.02 00:00close4220.101.39090.00000.0000-64.0017579.00
8452010.11.02 00:00sell4230.101.39080.00000.0000
8462010.11.10 00:00close4230.101.37710.00000.0000137.0017716.00
8472010.11.10 00:00buy4240.101.37700.00000.0000
8482010.11.14 23:00close4240.101.36810.00000.0000-89.0017627.00
8492010.11.14 23:01sell4250.101.36800.00000.0000
8502010.11.21 23:00close4250.101.37380.00000.0000-58.0017569.00
8512010.11.21 23:00buy4260.101.37390.00000.0000
8522010.12.02 00:00close4260.101.31200.00000.0000-619.0016950.00
8532010.12.02 00:00sell4270.101.31210.00000.0000
8542010.12.09 00:00close4270.101.32500.00000.0000-129.0016821.00
8552010.12.09 00:00buy4280.101.32510.00000.0000
8562010.12.19 23:01close4280.101.31640.00000.0000-87.0016734.00
8572010.12.19 23:01sell4290.101.31630.00000.0000
8582010.12.21 00:00close4290.101.31180.00000.000045.0016779.00
8592010.12.21 00:01buy4300.101.31190.00000.0000
8602010.12.23 00:00close4300.101.31120.00000.0000-7.0016772.00
8612010.12.23 00:00sell4310.101.31130.00000.0000
8622010.12.30 00:00close4310.101.32220.00000.0000-109.0016663.00
8632010.12.30 00:01buy4320.101.32230.00000.0000
8642011.01.13 00:00close4320.101.31240.00000.0000-99.0016564.00
8652011.01.13 00:00sell4330.101.31250.00000.0000
8662011.01.19 00:00close4330.101.33780.00000.0000-253.0016311.00
8672011.01.19 00:00buy4340.101.33770.00000.0000
8682011.01.25 00:00close4340.101.36390.00000.0000262.0016573.00
8692011.01.25 00:00sell4350.101.36400.00000.0000
8702011.02.01 00:00close4350.101.37120.00000.0000-72.0016501.00
8712011.02.01 00:00buy4360.101.37130.00000.0000
8722011.02.06 23:00close4360.101.35650.00000.0000-148.0016353.00
8732011.02.06 23:01sell4370.101.35660.00000.0000
8742011.02.14 00:00close4370.101.35110.00000.000055.0016408.00
8752011.02.14 00:00buy4380.101.35120.00000.0000
8762011.02.21 00:00close4380.101.37100.00000.0000198.0016606.00
8772011.02.21 00:00sell4390.101.37110.00000.0000
8782011.02.27 23:00close4390.101.37510.00000.0000-40.0016566.00
8792011.02.27 23:00buy4400.101.37520.00000.0000
8802011.03.02 00:00close4400.101.37690.00000.000017.0016583.00
8812011.03.02 00:00sell4410.101.37680.00000.0000
8822011.03.08 00:00close4410.101.39650.00000.0000-197.0016386.00
8832011.03.08 00:00buy4420.101.39640.00000.0000
8842011.03.15 00:00close4420.101.39880.00000.000024.0016410.00
8852011.03.15 00:00sell4430.101.39890.00000.0000
8862011.03.22 00:00close4430.101.42140.00000.0000-225.0016185.00
8872011.03.22 00:00buy4440.101.42130.00000.0000
8882011.03.24 00:00close4440.101.41030.00000.0000-110.0016075.00
8892011.03.24 00:00sell4450.101.41010.00000.0000
8902011.04.06 00:00close4450.101.42330.00000.0000-132.0015943.00
8912011.04.06 00:02buy4460.101.42320.00000.0000
8922011.04.12 00:00close4460.101.44190.00000.0000187.0016130.00
8932011.04.12 00:00sell4470.101.44200.00000.0000
8942011.04.28 00:00close4470.101.47860.00000.0000-366.0015764.00
8952011.04.28 00:00buy4480.101.47870.00000.0000
8962011.05.09 00:00close4480.101.43860.00000.0000-401.0015363.00
8972011.05.09 00:00sell4490.101.43850.00000.0000
8982011.05.16 00:00close4490.101.40710.00000.0000314.0015677.00
8992011.05.16 00:00buy4500.101.40720.00000.0000
9002011.05.23 00:00close4500.101.41150.00000.000043.0015720.00
9012011.05.23 00:00sell4510.101.41160.00000.0000
9022011.05.24 00:00close4510.101.40080.00000.0000108.0015828.00
9032011.05.24 00:00buy4520.101.40100.00000.0000
9042011.05.31 00:00close4520.101.43330.00000.0000323.0016151.00
9052011.05.31 00:00sell4530.101.43320.00000.0000
9062011.06.05 22:00close4530.101.46310.00000.0000-299.0015852.00
9072011.06.05 22:00buy4540.101.46300.00000.0000
9082011.06.14 00:00close4540.101.44140.00000.0000-216.0015636.00
9092011.06.14 00:00sell4550.101.44130.00000.0000
9102011.06.21 00:00close4550.101.43630.00000.000050.0015686.00
9112011.06.21 00:00buy4560.101.43640.00000.0000
9122011.06.27 00:00close4560.101.41590.00000.0000-205.0015481.00
9132011.06.27 00:00sell4570.101.41570.00000.0000
9142011.07.07 00:00close4570.101.43340.00000.0000-177.0015304.00
9152011.07.07 00:00buy4580.101.43330.00000.0000
9162011.07.12 00:00close4580.101.40390.00000.0000-294.0015010.00
9172011.07.12 00:00sell4590.101.40350.00000.0000
9182011.07.21 00:00close4590.101.42620.00000.0000-227.0014783.00
9192011.07.21 00:00buy4600.101.42630.00000.0000
9202011.08.01 00:00close4600.101.43540.00000.000091.0014874.00
9212011.08.01 00:00sell4610.101.43530.00000.0000
9222011.08.07 22:00close4610.101.43780.00000.0000-25.0014849.00
9232011.08.07 22:00buy4620.101.43720.00000.0000
9242011.08.09 00:00close4620.101.41680.00000.0000-204.0014645.00
9252011.08.09 00:00sell4630.101.41750.00000.0000
9262011.08.11 00:00close4630.101.41350.00000.000040.0014685.00
9272011.08.11 00:00buy4640.101.41360.00000.0000
9282011.08.18 00:00close4640.101.44240.00000.0000288.0014973.00
9292011.08.18 00:00sell4650.101.44230.00000.0000
9302011.08.22 00:00close4650.101.43680.00000.000055.0015028.00
9312011.08.22 00:00buy4660.101.43670.00000.0000
9322011.08.24 00:00close4660.101.44350.00000.000068.0015096.00
9332011.08.24 00:00sell4670.101.44360.00000.0000
9342011.08.25 00:00close4670.101.44080.00000.000028.0015124.00
9352011.08.25 00:01buy4680.101.44070.00000.0000
9362011.08.29 00:00close4680.101.44790.00000.000072.0015196.00
9372011.08.29 00:00sell4690.101.44780.00000.0000
9382011.08.31 00:00close4690.101.44390.00000.000039.0015235.00
9392011.08.31 00:00buy4700.101.44400.00000.0000
9402011.09.01 00:00close4700.101.43620.00000.0000-78.0015157.00
9412011.09.01 00:00sell4710.101.43610.00000.0000
9422011.09.06 00:00close4710.101.40700.00000.0000291.0015448.00
9432011.09.06 00:00buy4720.101.40710.00000.0000
9442011.09.07 00:00close4720.101.40070.00000.0000-64.0015384.00
9452011.09.07 00:01sell4730.101.40060.00000.0000
9462011.09.15 00:00close4730.101.37470.00000.0000259.0015643.00
9472011.09.15 00:00buy4740.101.37480.00000.0000
9482011.09.27 00:00close4740.101.34950.00000.0000-253.0015390.00
9492011.09.27 00:00sell4750.101.34940.00000.0000
9502011.10.02 22:00close4750.101.33450.00000.0000149.0015539.00
9512011.10.02 22:00buy4760.101.33420.00000.0000
9522011.10.09 22:00close4760.101.33850.00000.000043.0015582.00
9532011.10.09 22:00sell4770.101.33840.00000.0000
9542011.10.13 00:00close4770.101.37770.00000.0000-393.0015189.00
9552011.10.13 00:00buy4780.101.37780.00000.0000
9562011.10.24 00:00close4780.101.38460.00000.000068.0015257.00
9572011.10.24 00:00sell4790.101.38450.00000.0000
9582011.11.01 00:00close4790.101.38620.00000.0000-17.0015240.00
9592011.11.01 00:00buy4800.101.38590.00000.0000
9602011.11.03 00:00close4800.101.36850.00000.0000-174.0015066.00
9612011.11.03 00:00sell4810.101.36840.00000.0000
9622011.11.10 00:00close4810.101.35270.00000.0000157.0015223.00
9632011.11.10 00:01buy4820.101.35320.00000.0000
9642011.11.17 00:00close4820.101.34370.00000.0000-95.0015128.00
9652011.11.17 00:00sell4830.101.34380.00000.0000
9662011.11.20 23:00close4830.101.35250.00000.0000-87.0015041.00
9672011.11.20 23:00buy4840.101.35260.00000.0000
9682011.11.23 00:00close4840.101.35180.00000.0000-8.0015033.00
9692011.11.23 00:00sell4850.101.35170.00000.0000
9702011.11.30 00:00close4850.101.33230.00000.0000194.0015227.00
9712011.11.30 00:00buy4860.101.33240.00000.0000
9722011.12.04 23:00close4860.101.34050.00000.000081.0015308.00
9732011.12.04 23:00sell4870.101.34060.00000.0000
9742011.12.06 00:00close4870.101.33860.00000.000020.0015328.00
9752011.12.06 00:00buy4880.101.33850.00000.0000
9762011.12.13 00:00close4880.101.31680.00000.0000-217.0015111.00
9772011.12.13 00:00sell4890.101.31590.00000.0000
9782011.12.18 23:00close4890.101.30370.00000.0000122.0015233.00
9792011.12.18 23:00buy4900.101.30340.00000.0000
9802011.12.21 00:00close4900.101.30840.00000.000050.0015283.00
9812011.12.21 00:01sell4910.101.30830.00000.0000
9822011.12.28 00:00close4910.101.30700.00000.000013.0015296.00
9832011.12.28 00:00buy4920.101.30690.00000.0000
9842011.12.29 23:59close at stop4920.101.29510.00000.0000-118.0015178.00