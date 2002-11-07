Strategy Tester Report
Jurik_Trend_Strength_Ea_v1.2
(Build 409)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2002.01.25 00:00 - 2011.12.29 23:45 (2002.01.25 - 2011.12.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|NoHedge=false;
StrictNoHedge=false;
SymbolsPrefix=""; SymbolsSuffix=""; UseAutoMagic=true;
ManualMagic=123123123; EcnBroker=true;
Slippage=3; Main_data="Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrders=2; TakeProfit=400; StopLoss=100; TrailingStop=30; MinimumProfit=20; MoneyRisk=1; ex_exit="System Exit Switch:0-off,"; ex_exit2="1=TS,2=TE,3=Volty,"; ex_exit3="4=kst,5-7=signal various"; ex_exit4="8=AS,9=AS&TS"; ExitMode=0; Time_Inputs="Timing parameters "; TradeDay=-1; NonTradeDay=0; StartHour=0; StartMinute=0; EndHour=23; EndMinute=0; MonStartHour=8; MonStartMinute=0; FriEndHour=18; FriEndMinute=0; CloseTimeMode=0; CloseHour=24; CloseMinute=0; FriCloseHour=20; FriCloseMinute=55; ProcessTime=3; showMessages=false;
IND_Inputs="Indicators parameters"; TE_TimeFrame=30; TE_Length=14; TE_Phase=0; TE_Double=false;
TE_UpperPrice=0; TE_LowerPrice=0; TE_Deviation=0.2; TE_CurBar=1; TE_Mode=0; VS_TimeFrame=30; VS_Price=0; VS_SmoothLength=10; VS_SmoothPhase=0; VS_SmoothDouble=true;
VS_ATRLength=10; VS_Kv=4; VS_MoneyRisk=1; VS_CurBar=1; VS_Mode=0; TS_TimeFrame=0; TS_RsxLength=12; TS_SmoothLength=5; TS_SmoothPhase=0; TS_SmoothDouble=true;
TS_Price=0; TS_Kv=4.236; TS_CurBar=1; TS_Mode=1; LT_KST_TimeFrame=10080; LT_KSTType=9; LT_KSTMaType=3; LT_KSTSignalMaPeriod=22; LT_KST.BarToCheck=1; ST_KST_TimeFrame=1440; ST_KSTType=1; ST_KSTMaType=3; ST_KSTSignalMaPeriod=9; ST_KST.BarToCheck=1; KST_Mode=1; AS_TimeFrame=0; AS_MathMode=1; AS_Length=10; AS_Smooth=5; AS_Signal=5; AS_Price=0; AS_ModeMA=3; AS_CurBar=1; AS_Mode=0; MM_inputs="MoneyManagement by L.Williams"; MM=true;
MaxRisk=0.05; MaxLoss=1000;
|Bars in test
|244236
|Ticks modelled
|8839714
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-8950.00
|Gross profit
|40352.00
|Gross loss
|-49302.00
|Profit factor
|0.82
|Expected payoff
|-37.29
|Absolute drawdown
|8950.00
|Maximal drawdown
|30864.00 (96.71%)
|Relative drawdown
|96.71% (30864.00)
|Total trades
|240
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|240 (45.42%)
|Profit trades (% of total)
|109 (45.42%)
|Loss trades (% of total)
|131 (54.58%)
|Largest
|profit trade
|1836.00
|loss trade
|-14955.00
|Average
|profit trade
|370.20
|loss trade
|-376.35
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (4312.00)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-2678.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4312.00 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-29820.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2002.10.03 00:15
|buy
|1
|0.50
|0.9865
|0.0000
|0.0000
|2
|2002.10.03 00:45
|buy
|2
|0.50
|0.9868
|0.0000
|0.0000
|3
|2002.10.03 00:45
|modify
|1
|0.50
|0.9865
|0.9835
|0.0000
|4
|2002.10.03 02:46
|modify
|1
|0.50
|0.9865
|0.9836
|0.0000
|5
|2002.10.03 06:30
|modify
|1
|0.50
|0.9865
|0.9845
|0.0000
|6
|2002.10.03 06:30
|modify
|2
|0.50
|0.9868
|0.9845
|0.0000
|7
|2002.10.03 07:15
|modify
|1
|0.50
|0.9865
|0.9850
|0.0000
|8
|2002.10.03 07:15
|modify
|2
|0.50
|0.9868
|0.9850
|0.0000
|9
|2002.10.03 07:45
|modify
|1
|0.50
|0.9865
|0.9857
|0.0000
|10
|2002.10.03 07:45
|modify
|2
|0.50
|0.9868
|0.9857
|0.0000
|11
|2002.10.03 11:30
|modify
|1
|0.50
|0.9865
|0.9859
|0.0000
|12
|2002.10.03 11:30
|modify
|2
|0.50
|0.9868
|0.9859
|0.0000
|13
|2002.10.03 11:45
|modify
|1
|0.50
|0.9865
|0.9871
|0.0000
|14
|2002.10.03 11:45
|modify
|2
|0.50
|0.9868
|0.9871
|0.0000
|15
|2002.10.03 14:03
|s/l
|1
|0.50
|0.9871
|0.9871
|0.0000
|30.00
|10030.00
|16
|2002.10.03 14:03
|s/l
|2
|0.50
|0.9871
|0.9871
|0.0000
|15.00
|10045.00
|17
|2002.10.03 14:15
|buy
|3
|0.50
|0.9865
|0.0000
|0.0000
|18
|2002.10.03 14:45
|modify
|3
|0.50
|0.9865
|0.9841
|0.0000
|19
|2002.10.03 15:00
|modify
|3
|0.50
|0.9865
|0.9843
|0.0000
|20
|2002.10.03 15:16
|modify
|3
|0.50
|0.9865
|0.9852
|0.0000
|21
|2002.10.03 16:16
|buy
|4
|0.50
|0.9879
|0.0000
|0.0000
|22
|2002.10.03 17:15
|modify
|4
|0.50
|0.9879
|0.9851
|0.0000
|23
|2002.10.04 06:18
|s/l
|3
|0.50
|0.9852
|0.9852
|0.0000
|-65.00
|9980.00
|24
|2002.10.04 06:30
|buy
|5
|0.50
|0.9861
|0.0000
|0.0000
|25
|2002.10.04 06:46
|s/l
|4
|0.50
|0.9851
|0.9851
|0.0000
|-140.00
|9840.00
|26
|2002.10.04 07:00
|buy
|6
|0.50
|0.9859
|0.0000
|0.0000
|27
|2002.10.04 07:16
|modify
|5
|0.50
|0.9861
|0.9833
|0.0000
|28
|2002.10.04 07:16
|modify
|6
|0.50
|0.9859
|0.9833
|0.0000
|29
|2002.10.04 09:30
|modify
|5
|0.50
|0.9861
|0.9837
|0.0000
|30
|2002.10.04 09:30
|modify
|6
|0.50
|0.9859
|0.9837
|0.0000
|31
|2002.10.04 12:30
|modify
|5
|0.50
|0.9861
|0.9843
|0.0000
|32
|2002.10.04 12:30
|modify
|6
|0.50
|0.9859
|0.9843
|0.0000
|33
|2002.10.04 12:33
|s/l
|5
|0.50
|0.9843
|0.9843
|0.0000
|-90.00
|9750.00
|34
|2002.10.04 12:33
|s/l
|6
|0.50
|0.9843
|0.9843
|0.0000
|-80.00
|9670.00
|35
|2002.10.04 12:45
|buy
|7
|0.50
|0.9844
|0.0000
|0.0000
|36
|2002.10.04 14:30
|buy
|8
|0.50
|0.9827
|0.0000
|0.0000
|37
|2002.10.04 15:30
|modify
|8
|0.50
|0.9827
|0.9799
|0.0000
|38
|2002.10.04 16:51
|s/l
|8
|0.50
|0.9799
|0.9799
|0.0000
|-140.00
|9530.00
|39
|2002.10.08 00:30
|buy
|9
|0.50
|0.9831
|0.0000
|0.0000
|40
|2002.10.08 01:16
|modify
|9
|0.50
|0.9831
|0.9803
|0.0000
|41
|2002.10.08 03:32
|modify
|9
|0.50
|0.9831
|0.9804
|0.0000
|42
|2002.10.08 04:30
|modify
|9
|0.50
|0.9831
|0.9809
|0.0000
|43
|2002.10.08 07:08
|s/l
|9
|0.50
|0.9809
|0.9809
|0.0000
|-110.00
|9420.00
|44
|2002.10.08 09:30
|buy
|10
|0.40
|0.9809
|0.0000
|0.0000
|45
|2002.10.09 11:46
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9785
|0.0000
|46
|2002.10.09 12:33
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9786
|0.0000
|47
|2002.10.09 12:45
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9795
|0.0000
|48
|2002.10.09 13:00
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9800
|0.0000
|49
|2002.10.09 13:15
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9802
|0.0000
|50
|2002.10.09 13:30
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9806
|0.0000
|51
|2002.10.09 13:45
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9812
|0.0000
|52
|2002.10.09 14:00
|modify
|7
|0.50
|0.9844
|0.9824
|0.0000
|53
|2002.10.09 14:00
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9824
|0.0000
|54
|2002.10.09 14:15
|modify
|7
|0.50
|0.9844
|0.9829
|0.0000
|55
|2002.10.09 14:15
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9829
|0.0000
|56
|2002.10.09 15:00
|modify
|7
|0.50
|0.9844
|0.9833
|0.0000
|57
|2002.10.09 15:00
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9833
|0.0000
|58
|2002.10.09 15:15
|modify
|7
|0.50
|0.9844
|0.9838
|0.0000
|59
|2002.10.09 15:15
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9838
|0.0000
|60
|2002.10.09 15:47
|modify
|7
|0.50
|0.9844
|0.9841
|0.0000
|61
|2002.10.09 15:47
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9841
|0.0000
|62
|2002.10.09 16:16
|modify
|7
|0.50
|0.9844
|0.9851
|0.0000
|63
|2002.10.09 16:16
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9851
|0.0000
|64
|2002.10.09 16:30
|modify
|7
|0.50
|0.9844
|0.9855
|0.0000
|65
|2002.10.09 16:30
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9855
|0.0000
|66
|2002.10.09 16:46
|modify
|7
|0.50
|0.9844
|0.9856
|0.0000
|67
|2002.10.09 16:46
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9856
|0.0000
|68
|2002.10.09 17:16
|modify
|7
|0.50
|0.9844
|0.9861
|0.0000
|69
|2002.10.09 17:16
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9861
|0.0000
|70
|2002.10.09 17:30
|modify
|7
|0.50
|0.9844
|0.9874
|0.0000
|71
|2002.10.09 17:30
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9874
|0.0000
|72
|2002.10.09 23:01
|modify
|7
|0.50
|0.9844
|0.9879
|0.0000
|73
|2002.10.09 23:01
|modify
|10
|0.40
|0.9809
|0.9879
|0.0000
|74
|2002.10.10 07:28
|s/l
|7
|0.50
|0.9879
|0.9879
|0.0000
|175.00
|9595.00
|75
|2002.10.10 07:28
|s/l
|10
|0.40
|0.9879
|0.9879
|0.0000
|280.00
|9875.00
|76
|2002.10.10 07:30
|buy
|11
|0.50
|0.9882
|0.0000
|0.0000
|77
|2002.10.10 07:45
|modify
|11
|0.50
|0.9882
|0.9863
|0.0000
|78
|2002.10.10 08:30
|buy
|12
|0.50
|0.9897
|0.0000
|0.0000
|79
|2002.10.10 08:30
|modify
|11
|0.50
|0.9882
|0.9864
|0.0000
|80
|2002.10.10 09:00
|modify
|11
|0.50
|0.9882
|0.9886
|0.0000
|81
|2002.10.10 09:00
|modify
|12
|0.50
|0.9897
|0.9886
|0.0000
|82
|2002.10.10 11:02
|s/l
|11
|0.50
|0.9886
|0.9886
|0.0000
|20.00
|9895.00
|83
|2002.10.10 11:02
|s/l
|12
|0.50
|0.9886
|0.9886
|0.0000
|-55.00
|9840.00
|84
|2002.10.10 12:45
|buy
|13
|0.50
|0.9865
|0.0000
|0.0000
|85
|2002.10.10 13:00
|buy
|14
|0.50
|0.9868
|0.0000
|0.0000
|86
|2002.10.10 13:00
|modify
|13
|0.50
|0.9865
|0.9835
|0.0000
|87
|2002.10.10 13:15
|modify
|13
|0.50
|0.9865
|0.9844
|0.0000
|88
|2002.10.10 13:15
|modify
|14
|0.50
|0.9868
|0.9844
|0.0000
|89
|2002.10.10 14:01
|modify
|13
|0.50
|0.9865
|0.9851
|0.0000
|90
|2002.10.10 14:01
|modify
|14
|0.50
|0.9868
|0.9851
|0.0000
|91
|2002.10.10 14:44
|s/l
|13
|0.50
|0.9851
|0.9851
|0.0000
|-70.00
|9770.00
|92
|2002.10.10 14:44
|s/l
|14
|0.50
|0.9851
|0.9851
|0.0000
|-85.00
|9685.00
|93
|2002.10.10 14:45
|buy
|15
|0.50
|0.9856
|0.0000
|0.0000
|94
|2002.10.10 15:00
|buy
|16
|0.50
|0.9852
|0.0000
|0.0000
|95
|2002.10.10 15:15
|modify
|15
|0.50
|0.9856
|0.9827
|0.0000
|96
|2002.10.10 15:15
|modify
|16
|0.50
|0.9852
|0.9827
|0.0000
|97
|2002.10.10 15:45
|modify
|15
|0.50
|0.9856
|0.9829
|0.0000
|98
|2002.10.10 15:45
|modify
|16
|0.50
|0.9852
|0.9829
|0.0000
|99
|2002.10.10 16:00
|modify
|15
|0.50
|0.9856
|0.9831
|0.0000
|100
|2002.10.10 16:00
|modify
|16
|0.50
|0.9852
|0.9831
|0.0000
|101
|2002.10.10 16:15
|modify
|15
|0.50
|0.9856
|0.9834
|0.0000
|102
|2002.10.10 16:15
|modify
|16
|0.50
|0.9852
|0.9834
|0.0000
|103
|2002.10.10 16:30
|modify
|15
|0.50
|0.9856
|0.9835
|0.0000
|104
|2002.10.10 16:30
|modify
|16
|0.50
|0.9852
|0.9835
|0.0000
|105
|2002.10.10 17:00
|modify
|15
|0.50
|0.9856
|0.9838
|0.0000
|106
|2002.10.10 17:00
|modify
|16
|0.50
|0.9852
|0.9838
|0.0000
|107
|2002.10.11 05:16
|modify
|15
|0.50
|0.9856
|0.9839
|0.0000
|108
|2002.10.11 05:16
|modify
|16
|0.50
|0.9852
|0.9839
|0.0000
|109
|2002.10.11 06:00
|modify
|15
|0.50
|0.9856
|0.9841
|0.0000
|110
|2002.10.11 06:00
|modify
|16
|0.50
|0.9852
|0.9841
|0.0000
|111
|2002.10.11 07:30
|modify
|15
|0.50
|0.9856
|0.9842
|0.0000
|112
|2002.10.11 07:30
|modify
|16
|0.50
|0.9852
|0.9842
|0.0000
|113
|2002.10.11 12:41
|s/l
|15
|0.50
|0.9842
|0.9842
|0.0000
|-70.00
|9615.00
|114
|2002.10.11 12:41
|s/l
|16
|0.50
|0.9842
|0.9842
|0.0000
|-50.00
|9565.00
|115
|2002.10.11 12:45
|buy
|17
|0.50
|0.9844
|0.0000
|0.0000
|116
|2002.10.11 13:30
|modify
|17
|0.50
|0.9844
|0.9814
|0.0000
|117
|2002.10.11 13:45
|modify
|17
|0.50
|0.9844
|0.9824
|0.0000
|118
|2002.10.11 14:00
|buy
|18
|0.50
|0.9838
|0.0000
|0.0000
|119
|2002.10.11 14:15
|modify
|18
|0.50
|0.9838
|0.9813
|0.0000
|120
|2002.10.11 14:30
|modify
|17
|0.50
|0.9844
|0.9826
|0.0000
|121
|2002.10.11 14:30
|modify
|18
|0.50
|0.9838
|0.9826
|0.0000
|122
|2002.10.11 15:16
|modify
|17
|0.50
|0.9844
|0.9829
|0.0000
|123
|2002.10.11 15:16
|modify
|18
|0.50
|0.9838
|0.9829
|0.0000
|124
|2002.10.11 15:30
|modify
|17
|0.50
|0.9844
|0.9833
|0.0000
|125
|2002.10.11 15:30
|modify
|18
|0.50
|0.9838
|0.9833
|0.0000
|126
|2002.10.11 18:15
|modify
|17
|0.50
|0.9844
|0.9834
|0.0000
|127
|2002.10.11 18:15
|modify
|18
|0.50
|0.9838
|0.9834
|0.0000
|128
|2002.10.11 18:45
|modify
|17
|0.50
|0.9844
|0.9837
|0.0000
|129
|2002.10.11 18:45
|modify
|18
|0.50
|0.9838
|0.9837
|0.0000
|130
|2002.10.11 19:15
|modify
|17
|0.50
|0.9844
|0.9839
|0.0000
|131
|2002.10.11 19:15
|modify
|18
|0.50
|0.9838
|0.9839
|0.0000
|132
|2002.10.13 22:04
|modify
|17
|0.50
|0.9844
|0.9843
|0.0000
|133
|2002.10.13 22:04
|modify
|18
|0.50
|0.9838
|0.9843
|0.0000
|134
|2002.10.13 22:47
|modify
|17
|0.50
|0.9844
|0.9846
|0.0000
|135
|2002.10.13 22:47
|modify
|18
|0.50
|0.9838
|0.9846
|0.0000
|136
|2002.10.13 23:00
|modify
|17
|0.50
|0.9844
|0.9847
|0.0000
|137
|2002.10.13 23:00
|modify
|18
|0.50
|0.9838
|0.9847
|0.0000
|138
|2002.10.14 02:15
|modify
|17
|0.50
|0.9844
|0.9850
|0.0000
|139
|2002.10.14 02:15
|modify
|18
|0.50
|0.9838
|0.9850
|0.0000
|140
|2002.10.14 02:30
|modify
|17
|0.50
|0.9844
|0.9855
|0.0000
|141
|2002.10.14 02:30
|modify
|18
|0.50
|0.9838
|0.9855
|0.0000
|142
|2002.10.14 02:47
|modify
|17
|0.50
|0.9844
|0.9856
|0.0000
|143
|2002.10.14 02:47
|modify
|18
|0.50
|0.9838
|0.9856
|0.0000
|144
|2002.10.14 17:09
|s/l
|17
|0.50
|0.9856
|0.9856
|0.0000
|60.00
|9625.00
|145
|2002.10.14 17:09
|s/l
|18
|0.50
|0.9856
|0.9856
|0.0000
|90.00
|9715.00
|146
|2002.10.14 18:16
|buy
|19
|0.50
|0.9867
|0.0000
|0.0000
|147
|2002.10.14 18:31
|buy
|20
|0.50
|0.9869
|0.0000
|0.0000
|148
|2002.10.14 19:48
|modify
|19
|0.50
|0.9867
|0.9838
|0.0000
|149
|2002.10.14 21:15
|modify
|19
|0.50
|0.9867
|0.9841
|0.0000
|150
|2002.10.14 21:15
|modify
|20
|0.50
|0.9869
|0.9841
|0.0000
|151
|2002.10.14 21:45
|modify
|19
|0.50
|0.9867
|0.9842
|0.0000
|152
|2002.10.14 21:45
|modify
|20
|0.50
|0.9869
|0.9842
|0.0000
|153
|2002.10.14 22:17
|modify
|19
|0.50
|0.9867
|0.9843
|0.0000
|154
|2002.10.14 22:17
|modify
|20
|0.50
|0.9869
|0.9843
|0.0000
|155
|2002.10.15 00:46
|modify
|19
|0.50
|0.9867
|0.9846
|0.0000
|156
|2002.10.15 00:46
|modify
|20
|0.50
|0.9869
|0.9846
|0.0000
|157
|2002.10.15 02:00
|modify
|19
|0.50
|0.9867
|0.9848
|0.0000
|158
|2002.10.15 02:00
|modify
|20
|0.50
|0.9869
|0.9848
|0.0000
|159
|2002.10.15 02:16
|modify
|19
|0.50
|0.9867
|0.9851
|0.0000
|160
|2002.10.15 02:16
|modify
|20
|0.50
|0.9869
|0.9851
|0.0000
|161
|2002.10.15 04:16
|modify
|19
|0.50
|0.9867
|0.9852
|0.0000
|162
|2002.10.15 04:16
|modify
|20
|0.50
|0.9869
|0.9852
|0.0000
|163
|2002.10.15 07:57
|s/l
|19
|0.50
|0.9852
|0.9852
|0.0000
|-75.00
|9640.00
|164
|2002.10.15 07:57
|s/l
|20
|0.50
|0.9852
|0.9852
|0.0000
|-85.00
|9555.00
|165
|2002.10.15 08:00
|buy
|21
|0.50
|0.9854
|0.0000
|0.0000
|166
|2002.10.15 08:16
|buy
|22
|0.50
|0.9846
|0.0000
|0.0000
|167
|2002.10.29 15:15
|modify
|21
|0.50
|0.9854
|0.9825
|0.0000
|168
|2002.10.29 15:15
|modify
|22
|0.50
|0.9846
|0.9825
|0.0000
|169
|2002.10.29 15:45
|modify
|21
|0.50
|0.9854
|0.9829
|0.0000
|170
|2002.10.29 15:45
|modify
|22
|0.50
|0.9846
|0.9829
|0.0000
|171
|2002.10.29 20:32
|s/l
|21
|0.50
|0.9829
|0.9829
|0.0000
|-125.00
|9430.00
|172
|2002.10.29 20:32
|s/l
|22
|0.50
|0.9829
|0.9829
|0.0000
|-85.00
|9345.00
|173
|2002.10.29 22:01
|buy
|23
|0.50
|0.9832
|0.0000
|0.0000
|174
|2002.10.29 22:15
|buy
|24
|0.40
|0.9826
|0.0000
|0.0000
|175
|2002.10.29 22:33
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9800
|0.0000
|176
|2002.10.30 08:00
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9802
|0.0000
|177
|2002.10.30 08:00
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9802
|0.0000
|178
|2002.10.30 08:15
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9803
|0.0000
|179
|2002.10.30 08:15
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9803
|0.0000
|180
|2002.10.30 08:32
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9805
|0.0000
|181
|2002.10.30 08:32
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9805
|0.0000
|182
|2002.10.30 08:45
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9806
|0.0000
|183
|2002.10.30 08:45
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9806
|0.0000
|184
|2002.10.30 19:00
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9814
|0.0000
|185
|2002.10.30 19:00
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9814
|0.0000
|186
|2002.10.30 19:15
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9817
|0.0000
|187
|2002.10.30 19:15
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9817
|0.0000
|188
|2002.10.31 01:30
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9824
|0.0000
|189
|2002.10.31 01:30
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9824
|0.0000
|190
|2002.10.31 01:47
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9826
|0.0000
|191
|2002.10.31 01:47
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9826
|0.0000
|192
|2002.10.31 02:01
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9836
|0.0000
|193
|2002.10.31 02:01
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9836
|0.0000
|194
|2002.10.31 02:30
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9838
|0.0000
|195
|2002.10.31 02:30
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9838
|0.0000
|196
|2002.10.31 02:46
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9843
|0.0000
|197
|2002.10.31 02:46
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9843
|0.0000
|198
|2002.10.31 03:45
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9844
|0.0000
|199
|2002.10.31 03:45
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9844
|0.0000
|200
|2002.10.31 04:47
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9846
|0.0000
|201
|2002.10.31 04:47
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9846
|0.0000
|202
|2002.10.31 14:15
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9854
|0.0000
|203
|2002.10.31 14:15
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9854
|0.0000
|204
|2002.10.31 15:45
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9855
|0.0000
|205
|2002.10.31 15:45
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9855
|0.0000
|206
|2002.10.31 16:00
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9870
|0.0000
|207
|2002.10.31 16:00
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9870
|0.0000
|208
|2002.10.31 21:16
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9873
|0.0000
|209
|2002.10.31 21:16
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9873
|0.0000
|210
|2002.10.31 21:30
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9875
|0.0000
|211
|2002.10.31 21:30
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9875
|0.0000
|212
|2002.10.31 23:31
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9876
|0.0000
|213
|2002.10.31 23:31
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9876
|0.0000
|214
|2002.10.31 23:45
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9879
|0.0000
|215
|2002.10.31 23:45
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9879
|0.0000
|216
|2002.11.01 10:45
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9887
|0.0000
|217
|2002.11.01 10:45
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9887
|0.0000
|218
|2002.11.01 11:15
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9911
|0.0000
|219
|2002.11.01 11:15
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9911
|0.0000
|220
|2002.11.01 11:30
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9915
|0.0000
|221
|2002.11.01 11:30
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9915
|0.0000
|222
|2002.11.01 12:30
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9926
|0.0000
|223
|2002.11.01 12:30
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9926
|0.0000
|224
|2002.11.01 13:00
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9931
|0.0000
|225
|2002.11.01 13:00
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9931
|0.0000
|226
|2002.11.01 13:16
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9941
|0.0000
|227
|2002.11.01 13:16
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9941
|0.0000
|228
|2002.11.01 13:30
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9943
|0.0000
|229
|2002.11.01 13:30
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9943
|0.0000
|230
|2002.11.01 14:15
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9948
|0.0000
|231
|2002.11.01 14:15
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9948
|0.0000
|232
|2002.11.01 14:31
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9951
|0.0000
|233
|2002.11.01 14:31
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9951
|0.0000
|234
|2002.11.01 14:46
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9959
|0.0000
|235
|2002.11.01 14:46
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9959
|0.0000
|236
|2002.11.01 15:00
|modify
|23
|0.50
|0.9832
|0.9964
|0.0000
|237
|2002.11.01 15:00
|modify
|24
|0.40
|0.9826
|0.9964
|0.0000
|238
|2002.11.01 15:42
|s/l
|23
|0.50
|0.9964
|0.9964
|0.0000
|660.00
|10005.00
|239
|2002.11.01 15:42
|s/l
|24
|0.40
|0.9964
|0.9964
|0.0000
|552.00
|10557.00
|240
|2002.11.01 17:30
|buy
|25
|0.50
|0.9972
|0.0000
|0.0000
|241
|2002.11.01 17:45
|buy
|26
|0.50
|0.9968
|0.0000
|0.0000
|242
|2002.11.01 18:00
|modify
|26
|0.50
|0.9968
|0.9941
|0.0000
|243
|2002.11.04 08:49
|s/l
|26
|0.50
|0.9941
|0.9941
|0.0000
|-135.00
|10422.00
|244
|2002.11.04 09:30
|buy
|27
|0.50
|0.9952
|0.0000
|0.0000
|245
|2002.11.04 13:30
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9925
|0.0000
|246
|2002.11.04 13:46
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9927
|0.0000
|247
|2002.11.04 18:15
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9933
|0.0000
|248
|2002.11.04 18:37
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9935
|0.0000
|249
|2002.11.04 19:33
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9936
|0.0000
|250
|2002.11.04 20:00
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9938
|0.0000
|251
|2002.11.04 20:47
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9940
|0.0000
|252
|2002.11.04 21:04
|modify
|25
|0.50
|0.9972
|0.9942
|0.0000
|253
|2002.11.04 21:04
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9942
|0.0000
|254
|2002.11.04 21:16
|modify
|25
|0.50
|0.9972
|0.9943
|0.0000
|255
|2002.11.04 21:16
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9943
|0.0000
|256
|2002.11.04 21:32
|modify
|25
|0.50
|0.9972
|0.9945
|0.0000
|257
|2002.11.04 21:32
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9945
|0.0000
|258
|2002.11.04 22:00
|modify
|25
|0.50
|0.9972
|0.9947
|0.0000
|259
|2002.11.04 22:00
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9947
|0.0000
|260
|2002.11.04 22:19
|modify
|25
|0.50
|0.9972
|0.9949
|0.0000
|261
|2002.11.04 22:19
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9949
|0.0000
|262
|2002.11.04 23:04
|modify
|25
|0.50
|0.9972
|0.9953
|0.0000
|263
|2002.11.04 23:04
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9953
|0.0000
|264
|2002.11.05 03:31
|modify
|25
|0.50
|0.9972
|0.9955
|0.0000
|265
|2002.11.05 03:31
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9955
|0.0000
|266
|2002.11.05 04:46
|modify
|25
|0.50
|0.9972
|0.9956
|0.0000
|267
|2002.11.05 04:46
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9956
|0.0000
|268
|2002.11.05 08:07
|modify
|25
|0.50
|0.9972
|0.9963
|0.0000
|269
|2002.11.05 08:07
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9963
|0.0000
|270
|2002.11.05 08:15
|modify
|25
|0.50
|0.9972
|0.9984
|0.0000
|271
|2002.11.05 08:15
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9984
|0.0000
|272
|2002.11.05 08:30
|modify
|25
|0.50
|0.9972
|0.9993
|0.0000
|273
|2002.11.05 08:30
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9993
|0.0000
|274
|2002.11.05 08:45
|modify
|25
|0.50
|0.9972
|0.9995
|0.0000
|275
|2002.11.05 08:45
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9995
|0.0000
|276
|2002.11.05 09:15
|modify
|25
|0.50
|0.9972
|0.9997
|0.0000
|277
|2002.11.05 09:15
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|0.9997
|0.0000
|278
|2002.11.05 13:30
|modify
|25
|0.50
|0.9972
|1.0001
|0.0000
|279
|2002.11.05 13:30
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|1.0001
|0.0000
|280
|2002.11.05 13:45
|modify
|25
|0.50
|0.9972
|1.0005
|0.0000
|281
|2002.11.05 13:45
|modify
|27
|0.50
|0.9952
|1.0005
|0.0000
|282
|2002.11.05 15:30
|s/l
|25
|0.50
|1.0005
|1.0005
|0.0000
|165.00
|10587.00
|283
|2002.11.05 15:30
|s/l
|27
|0.50
|1.0005
|1.0005
|0.0000
|265.00
|10852.00
|284
|2002.11.05 16:45
|buy
|28
|0.50
|1.0003
|0.0000
|0.0000
|285
|2002.11.05 17:00
|buy
|29
|0.50
|0.9998
|0.0000
|0.0000
|286
|2002.11.05 17:15
|modify
|29
|0.50
|0.9998
|0.9972
|0.0000
|287
|2002.11.06 06:07
|s/l
|29
|0.50
|0.9972
|0.9972
|0.0000
|-130.00
|10722.00
|288
|2002.11.06 06:15
|buy
|30
|0.50
|0.9970
|0.0000
|0.0000
|289
|2002.11.06 06:31
|modify
|30
|0.50
|0.9970
|0.9941
|0.0000
|290
|2002.11.06 07:00
|modify
|30
|0.50
|0.9970
|0.9943
|0.0000
|291
|2002.11.06 07:26
|s/l
|30
|0.50
|0.9943
|0.9943
|0.0000
|-135.00
|10587.00
|292
|2002.11.06 08:00
|buy
|31
|0.50
|0.9957
|0.0000
|0.0000
|293
|2002.11.06 08:15
|modify
|31
|0.50
|0.9957
|0.9928
|0.0000
|294
|2002.11.06 09:30
|modify
|31
|0.50
|0.9957
|0.9933
|0.0000
|295
|2002.11.06 16:00
|modify
|31
|0.50
|0.9957
|0.9942
|0.0000
|296
|2002.11.06 16:46
|modify
|31
|0.50
|0.9957
|0.9945
|0.0000
|297
|2002.11.06 19:30
|modify
|28
|0.50
|1.0003
|0.9973
|0.0000
|298
|2002.11.06 19:30
|modify
|31
|0.50
|0.9957
|0.9973
|0.0000
|299
|2002.11.06 19:45
|modify
|28
|0.50
|1.0003
|0.9989
|0.0000
|300
|2002.11.06 19:45
|modify
|31
|0.50
|0.9957
|0.9989
|0.0000
|301
|2002.11.06 20:00
|modify
|28
|0.50
|1.0003
|0.9994
|0.0000
|302
|2002.11.06 20:00
|modify
|31
|0.50
|0.9957
|0.9994
|0.0000
|303
|2002.11.06 20:15
|modify
|28
|0.50
|1.0003
|0.9995
|0.0000
|304
|2002.11.06 20:15
|modify
|31
|0.50
|0.9957
|0.9995
|0.0000
|305
|2002.11.06 20:30
|modify
|28
|0.50
|1.0003
|1.0013
|0.0000
|306
|2002.11.06 20:30
|modify
|31
|0.50
|0.9957
|1.0013
|0.0000
|307
|2002.11.06 23:00
|modify
|28
|0.50
|1.0003
|1.0014
|0.0000
|308
|2002.11.06 23:00
|modify
|31
|0.50
|0.9957
|1.0014
|0.0000
|309
|2002.11.07 00:00
|modify
|28
|0.50
|1.0003
|1.0023
|0.0000
|310
|2002.11.07 00:00
|modify
|31
|0.50
|0.9957
|1.0023
|0.0000
|311
|2002.11.07 00:46
|modify
|28
|0.50
|1.0003
|1.0029
|0.0000
|312
|2002.11.07 00:46
|modify
|31
|0.50
|0.9957
|1.0029
|0.0000
|313
|2002.11.07 07:22
|s/l
|28
|0.50
|1.0029
|1.0029
|0.0000
|130.00
|10717.00
|314
|2002.11.07 07:22
|s/l
|31
|0.50
|1.0029
|1.0029
|0.0000
|360.00
|11077.00
|315
|2002.11.07 08:45
|buy
|32
|0.60
|1.0032
|0.0000
|0.0000
|316
|2002.11.07 09:01
|buy
|33
|0.50
|1.0051
|0.0000
|0.0000
|317
|2002.11.07 09:01
|modify
|32
|0.60
|1.0032
|1.0018
|0.0000
|318
|2002.11.07 09:15
|modify
|32
|0.60
|1.0032
|1.0021
|0.0000
|319
|2002.11.07 09:15
|modify
|33
|0.50
|1.0051
|1.0021
|0.0000
|320
|2002.11.07 09:45
|s/l
|32
|0.60
|1.0021
|1.0021
|0.0000
|-66.00
|11011.00
|321
|2002.11.07 09:45
|s/l
|33
|0.50
|1.0021
|1.0021
|0.0000
|-150.00
|10861.00
|322
|2002.11.07 10:00
|buy
|34
|0.50
|1.0014
|0.0000
|0.0000
|323
|2002.11.07 10:15
|buy
|35
|0.50
|1.0019
|0.0000
|0.0000
|324
|2002.11.07 10:15
|modify
|34
|0.50
|1.0014
|0.9986
|0.0000
|325
|2002.11.07 10:30
|modify
|34
|0.50
|1.0014
|0.9987
|0.0000
|326
|2002.11.07 10:45
|modify
|34
|0.50
|1.0014
|0.9997
|0.0000
|327
|2002.11.07 10:45
|modify
|35
|0.50
|1.0019
|0.9997
|0.0000
|328
|2002.11.07 12:47
|s/l
|34
|0.50
|0.9997
|0.9997
|0.0000
|-85.00
|10776.00
|329
|2002.11.07 12:47
|s/l
|35
|0.50
|0.9997
|0.9997
|0.0000
|-110.00
|10666.00
|330
|2002.11.07 13:00
|buy
|36
|0.50
|1.0016
|0.0000
|0.0000
|331
|2002.11.07 14:00
|modify
|36
|0.50
|1.0016
|0.9989
|0.0000
|332
|2002.11.07 14:15
|buy
|37
|0.50
|1.0021
|0.0000
|0.0000
|333
|2002.11.07 14:30
|modify
|36
|0.50
|1.0016
|1.0002
|0.0000
|334
|2002.11.07 14:30
|modify
|37
|0.50
|1.0021
|1.0002
|0.0000
|335
|2002.11.07 14:45
|modify
|36
|0.50
|1.0016
|1.0004
|0.0000
|336
|2002.11.07 14:45
|modify
|37
|0.50
|1.0021
|1.0004
|0.0000
|337
|2002.11.07 15:00
|modify
|36
|0.50
|1.0016
|1.0009
|0.0000
|338
|2002.11.07 15:00
|modify
|37
|0.50
|1.0021
|1.0009
|0.0000
|339
|2002.11.07 15:15
|modify
|36
|0.50
|1.0016
|1.0016
|0.0000
|340
|2002.11.07 15:15
|modify
|37
|0.50
|1.0021
|1.0016
|0.0000
|341
|2002.11.07 15:45
|modify
|36
|0.50
|1.0016
|1.0028
|0.0000
|342
|2002.11.07 15:45
|modify
|37
|0.50
|1.0021
|1.0028
|0.0000
|343
|2002.11.07 16:00
|modify
|36
|0.50
|1.0016
|1.0044
|0.0000
|344
|2002.11.07 16:00
|modify
|37
|0.50
|1.0021
|1.0044
|0.0000
|345
|2002.11.07 16:15
|modify
|36
|0.50
|1.0016
|1.0050
|0.0000
|346
|2002.11.07 16:15
|modify
|37
|0.50
|1.0021
|1.0050
|0.0000
|347
|2002.11.07 16:30
|modify
|36
|0.50
|1.0016
|1.0054
|0.0000
|348
|2002.11.07 16:30
|modify
|37
|0.50
|1.0021
|1.0054
|0.0000
|349
|2002.11.07 16:45
|modify
|36
|0.50
|1.0016
|1.0061
|0.0000
|350
|2002.11.07 16:45
|modify
|37
|0.50
|1.0021
|1.0061
|0.0000
|351
|2002.11.07 20:47
|modify
|36
|0.50
|1.0016
|1.0063
|0.0000
|352
|2002.11.07 20:47
|modify
|37
|0.50
|1.0021
|1.0063
|0.0000
|353
|2002.11.08 08:00
|modify
|36
|0.50
|1.0016
|1.0065
|0.0000
|354
|2002.11.08 08:00
|modify
|37
|0.50
|1.0021
|1.0065
|0.0000
|355
|2002.11.08 08:15
|modify
|36
|0.50
|1.0016
|1.0083
|0.0000
|356
|2002.11.08 08:15
|modify
|37
|0.50
|1.0021
|1.0083
|0.0000
|357
|2002.11.08 08:28
|s/l
|36
|0.50
|1.0083
|1.0083
|0.0000
|335.00
|11001.00
|358
|2002.11.08 08:28
|s/l
|37
|0.50
|1.0083
|1.0083
|0.0000
|310.00
|11311.00
|359
|2002.11.08 08:30
|buy
|38
|0.60
|1.0086
|0.0000
|0.0000
|360
|2002.11.08 08:45
|modify
|38
|0.60
|1.0086
|1.0063
|0.0000
|361
|2002.11.08 09:00
|buy
|39
|0.50
|1.0094
|0.0000
|0.0000
|362
|2002.11.08 09:30
|modify
|38
|0.60
|1.0086
|1.0072
|0.0000
|363
|2002.11.08 09:30
|modify
|39
|0.50
|1.0094
|1.0072
|0.0000
|364
|2002.11.08 09:45
|modify
|38
|0.60
|1.0086
|1.0076
|0.0000
|365
|2002.11.08 09:45
|modify
|39
|0.50
|1.0094
|1.0076
|0.0000
|366
|2002.11.08 10:45
|modify
|38
|0.60
|1.0086
|1.0078
|0.0000
|367
|2002.11.08 10:45
|modify
|39
|0.50
|1.0094
|1.0078
|0.0000
|368
|2002.11.08 11:45
|modify
|38
|0.60
|1.0086
|1.0093
|0.0000
|369
|2002.11.08 11:45
|modify
|39
|0.50
|1.0094
|1.0093
|0.0000
|370
|2002.11.08 13:23
|s/l
|38
|0.60
|1.0093
|1.0093
|0.0000
|42.00
|11353.00
|371
|2002.11.08 13:23
|s/l
|39
|0.50
|1.0093
|1.0093
|0.0000
|-5.00
|11348.00
|372
|2002.11.08 14:15
|buy
|40
|0.60
|1.0094
|0.0000
|0.0000
|373
|2002.11.08 14:30
|buy
|41
|0.50
|1.0110
|0.0000
|0.0000
|374
|2002.11.08 14:30
|modify
|40
|0.60
|1.0094
|1.0077
|0.0000
|375
|2002.11.08 15:15
|modify
|40
|0.60
|1.0094
|1.0080
|0.0000
|376
|2002.11.08 15:15
|modify
|41
|0.50
|1.0110
|1.0080
|0.0000
|377
|2002.11.08 15:30
|modify
|40
|0.60
|1.0094
|1.0095
|0.0000
|378
|2002.11.08 15:30
|modify
|41
|0.50
|1.0110
|1.0095
|0.0000
|379
|2002.11.08 16:15
|modify
|40
|0.60
|1.0094
|1.0109
|0.0000
|380
|2002.11.08 16:15
|modify
|41
|0.50
|1.0110
|1.0109
|0.0000
|381
|2002.11.11 10:00
|modify
|40
|0.60
|1.0094
|1.0111
|0.0000
|382
|2002.11.11 10:00
|modify
|41
|0.50
|1.0110
|1.0111
|0.0000
|383
|2002.11.11 10:30
|modify
|40
|0.60
|1.0094
|1.0113
|0.0000
|384
|2002.11.11 10:30
|modify
|41
|0.50
|1.0110
|1.0113
|0.0000
|385
|2002.11.11 10:45
|modify
|40
|0.60
|1.0094
|1.0120
|0.0000
|386
|2002.11.11 10:45
|modify
|41
|0.50
|1.0110
|1.0120
|0.0000
|387
|2002.11.11 11:00
|modify
|40
|0.60
|1.0094
|1.0127
|0.0000
|388
|2002.11.11 11:00
|modify
|41
|0.50
|1.0110
|1.0127
|0.0000
|389
|2002.11.11 11:30
|modify
|40
|0.60
|1.0094
|1.0129
|0.0000
|390
|2002.11.11 11:30
|modify
|41
|0.50
|1.0110
|1.0129
|0.0000
|391
|2002.11.11 11:45
|modify
|40
|0.60
|1.0094
|1.0138
|0.0000
|392
|2002.11.11 11:45
|modify
|41
|0.50
|1.0110
|1.0138
|0.0000
|393
|2002.11.11 12:42
|s/l
|40
|0.60
|1.0138
|1.0138
|0.0000
|264.00
|11612.00
|394
|2002.11.11 12:42
|s/l
|41
|0.50
|1.0138
|1.0138
|0.0000
|140.00
|11752.00
|395
|2002.11.11 12:45
|buy
|42
|0.60
|1.0134
|0.0000
|0.0000
|396
|2002.11.11 13:00
|modify
|42
|0.60
|1.0134
|1.0110
|0.0000
|397
|2002.11.11 14:09
|s/l
|42
|0.60
|1.0110
|1.0110
|0.0000
|-144.00
|11608.00
|398
|2002.11.11 14:45
|buy
|43
|0.60
|1.0124
|0.0000
|0.0000
|399
|2002.11.11 15:00
|buy
|44
|0.60
|1.0129
|0.0000
|0.0000
|400
|2002.11.11 15:00
|modify
|43
|0.60
|1.0124
|1.0096
|0.0000
|401
|2002.11.11 15:24
|s/l
|43
|0.60
|1.0096
|1.0096
|0.0000
|-168.00
|11440.00
|402
|2002.11.11 15:30
|buy
|45
|0.50
|1.0103
|0.0000
|0.0000
|403
|2002.11.11 15:45
|modify
|45
|0.50
|1.0103
|1.0075
|0.0000
|404
|2002.11.11 16:15
|modify
|45
|0.50
|1.0103
|1.0081
|0.0000
|405
|2002.11.11 16:30
|modify
|45
|0.50
|1.0103
|1.0083
|0.0000
|406
|2002.11.12 03:40
|s/l
|45
|0.50
|1.0083
|1.0083
|0.0000
|-100.00
|11340.00
|407
|2002.11.12 03:47
|buy
|46
|0.50
|1.0086
|0.0000
|0.0000
|408
|2002.11.12 05:49
|modify
|46
|0.50
|1.0086
|1.0061
|0.0000
|409
|2002.11.12 06:30
|modify
|46
|0.50
|1.0086
|1.0065
|0.0000
|410
|2002.11.12 06:45
|modify
|46
|0.50
|1.0086
|1.0066
|0.0000
|411
|2002.11.12 08:15
|modify
|46
|0.50
|1.0086
|1.0073
|0.0000
|412
|2002.11.12 08:45
|modify
|46
|0.50
|1.0086
|1.0075
|0.0000
|413
|2002.11.12 09:30
|modify
|46
|0.50
|1.0086
|1.0077
|0.0000
|414
|2002.11.12 09:45
|modify
|46
|0.50
|1.0086
|1.0084
|0.0000
|415
|2002.11.12 10:15
|modify
|46
|0.50
|1.0086
|1.0092
|0.0000
|416
|2002.11.12 12:25
|s/l
|46
|0.50
|1.0092
|1.0092
|0.0000
|30.00
|11370.00
|417
|2002.11.12 14:00
|buy
|47
|0.50
|1.0079
|0.0000
|0.0000
|418
|2002.11.12 14:16
|modify
|47
|0.50
|1.0079
|1.0063
|0.0000
|419
|2002.11.12 14:45
|modify
|47
|0.50
|1.0079
|1.0065
|0.0000
|420
|2002.11.12 15:15
|modify
|47
|0.50
|1.0079
|1.0079
|0.0000
|421
|2002.11.12 18:45
|modify
|47
|0.50
|1.0079
|1.0086
|0.0000
|422
|2002.11.12 19:30
|modify
|47
|0.50
|1.0079
|1.0087
|0.0000
|423
|2002.11.12 20:48
|modify
|47
|0.50
|1.0079
|1.0092
|0.0000
|424
|2002.11.12 21:45
|modify
|47
|0.50
|1.0079
|1.0094
|0.0000
|425
|2002.11.12 22:15
|modify
|47
|0.50
|1.0079
|1.0096
|0.0000
|426
|2002.11.13 08:03
|s/l
|47
|0.50
|1.0096
|1.0096
|0.0000
|85.00
|11455.00
|427
|2002.11.13 08:15
|buy
|48
|0.50
|1.0094
|0.0000
|0.0000
|428
|2002.11.13 08:30
|modify
|48
|0.50
|1.0094
|1.0065
|0.0000
|429
|2002.11.13 08:45
|modify
|48
|0.50
|1.0094
|1.0073
|0.0000
|430
|2002.11.13 10:10
|s/l
|48
|0.50
|1.0073
|1.0073
|0.0000
|-105.00
|11350.00
|431
|2002.11.13 13:15
|buy
|49
|0.50
|1.0067
|0.0000
|0.0000
|432
|2002.11.13 13:45
|modify
|49
|0.50
|1.0067
|1.0037
|0.0000
|433
|2002.11.13 14:00
|modify
|49
|0.50
|1.0067
|1.0041
|0.0000
|434
|2002.11.13 14:15
|modify
|49
|0.50
|1.0067
|1.0043
|0.0000
|435
|2002.11.13 15:00
|modify
|49
|0.50
|1.0067
|1.0046
|0.0000
|436
|2002.11.13 15:17
|modify
|49
|0.50
|1.0067
|1.0057
|0.0000
|437
|2002.11.13 16:55
|s/l
|49
|0.50
|1.0057
|1.0057
|0.0000
|-50.00
|11300.00
|438
|2002.11.13 19:15
|buy
|50
|0.50
|1.0066
|0.0000
|0.0000
|439
|2002.11.13 20:30
|modify
|50
|0.50
|1.0066
|1.0037
|0.0000
|440
|2002.11.13 21:16
|modify
|50
|0.50
|1.0066
|1.0042
|0.0000
|441
|2002.11.13 21:31
|modify
|50
|0.50
|1.0066
|1.0050
|0.0000
|442
|2002.11.13 22:01
|modify
|50
|0.50
|1.0066
|1.0051
|0.0000
|443
|2002.11.13 23:15
|modify
|50
|0.50
|1.0066
|1.0053
|0.0000
|444
|2002.11.14 03:40
|s/l
|50
|0.50
|1.0053
|1.0053
|0.0000
|-65.00
|11235.00
|445
|2002.11.14 03:45
|buy
|51
|0.50
|1.0057
|0.0000
|0.0000
|446
|2002.11.14 05:04
|modify
|51
|0.50
|1.0057
|1.0028
|0.0000
|447
|2002.11.14 05:49
|modify
|51
|0.50
|1.0057
|1.0029
|0.0000
|448
|2002.11.14 06:01
|modify
|51
|0.50
|1.0057
|1.0030
|0.0000
|449
|2002.11.14 06:15
|modify
|51
|0.50
|1.0057
|1.0039
|0.0000
|450
|2002.11.14 06:57
|s/l
|51
|0.50
|1.0039
|1.0039
|0.0000
|-90.00
|11145.00
|451
|2002.11.14 07:00
|buy
|52
|0.50
|1.0043
|0.0000
|0.0000
|452
|2002.11.14 07:15
|modify
|52
|0.50
|1.0043
|1.0018
|0.0000
|453
|2002.11.14 07:30
|modify
|52
|0.50
|1.0043
|1.0019
|0.0000
|454
|2002.11.14 07:45
|modify
|52
|0.50
|1.0043
|1.0025
|0.0000
|455
|2002.11.14 08:00
|modify
|52
|0.50
|1.0043
|1.0027
|0.0000
|456
|2002.11.14 08:45
|modify
|52
|0.50
|1.0043
|1.0031
|0.0000
|457
|2002.11.14 09:00
|modify
|52
|0.50
|1.0043
|1.0036
|0.0000
|458
|2002.11.14 10:00
|modify
|52
|0.50
|1.0043
|1.0041
|0.0000
|459
|2002.11.14 11:31
|modify
|52
|0.50
|1.0043
|1.0043
|0.0000
|460
|2002.11.14 12:30
|modify
|52
|0.50
|1.0043
|1.0050
|0.0000
|461
|2002.11.14 13:00
|modify
|52
|0.50
|1.0043
|1.0066
|0.0000
|462
|2002.11.14 13:53
|s/l
|52
|0.50
|1.0066
|1.0066
|0.0000
|115.00
|11260.00
|463
|2002.11.14 14:00
|buy
|53
|0.50
|1.0066
|0.0000
|0.0000
|464
|2002.11.14 14:45
|modify
|53
|0.50
|1.0066
|1.0037
|0.0000
|465
|2002.11.14 15:33
|s/l
|53
|0.50
|1.0037
|1.0037
|0.0000
|-145.00
|11115.00
|466
|2002.11.14 16:30
|buy
|54
|0.50
|1.0042
|0.0000
|0.0000
|467
|2002.11.14 17:15
|modify
|54
|0.50
|1.0042
|1.0014
|0.0000
|468
|2002.11.14 18:15
|modify
|54
|0.50
|1.0042
|1.0016
|0.0000
|469
|2002.11.14 18:45
|modify
|54
|0.50
|1.0042
|1.0019
|0.0000
|470
|2002.11.14 19:03
|modify
|54
|0.50
|1.0042
|1.0021
|0.0000
|471
|2002.11.14 19:49
|modify
|54
|0.50
|1.0042
|1.0022
|0.0000
|472
|2002.11.15 02:32
|s/l
|54
|0.50
|1.0022
|1.0022
|0.0000
|-100.00
|11015.00
|473
|2002.11.18 09:01
|buy
|55
|0.50
|1.0104
|0.0000
|0.0000
|474
|2002.11.19 08:45
|modify
|55
|0.50
|1.0104
|1.0077
|0.0000
|475
|2002.11.19 09:00
|modify
|55
|0.50
|1.0104
|1.0090
|0.0000
|476
|2002.11.19 09:15
|modify
|55
|0.50
|1.0104
|1.0094
|0.0000
|477
|2002.11.19 11:15
|modify
|55
|0.50
|1.0104
|1.0097
|0.0000
|478
|2002.11.19 11:30
|modify
|44
|0.60
|1.0129
|1.0104
|0.0000
|479
|2002.11.19 11:30
|modify
|55
|0.50
|1.0104
|1.0104
|0.0000
|480
|2002.11.19 13:45
|modify
|44
|0.60
|1.0129
|1.0109
|0.0000
|481
|2002.11.19 13:45
|modify
|55
|0.50
|1.0104
|1.0109
|0.0000
|482
|2002.11.19 13:59
|s/l
|44
|0.60
|1.0109
|1.0109
|0.0000
|-120.00
|10895.00
|483
|2002.11.19 13:59
|s/l
|55
|0.50
|1.0109
|1.0109
|0.0000
|25.00
|10920.00
|484
|2002.12.09 09:15
|buy
|56
|0.60
|1.0112
|0.0000
|0.0000
|485
|2002.12.09 09:30
|buy
|57
|0.50
|1.0107
|0.0000
|0.0000
|486
|2002.12.09 09:45
|modify
|57
|0.50
|1.0107
|1.0077
|0.0000
|487
|2002.12.09 14:41
|s/l
|57
|0.50
|1.0077
|1.0077
|0.0000
|-150.00
|10770.00
|488
|2002.12.09 15:46
|buy
|58
|0.50
|1.0080
|0.0000
|0.0000
|489
|2002.12.09 16:16
|modify
|58
|0.50
|1.0080
|1.0051
|0.0000
|490
|2002.12.09 17:01
|modify
|58
|0.50
|1.0080
|1.0056
|0.0000
|491
|2002.12.09 18:31
|modify
|58
|0.50
|1.0080
|1.0060
|0.0000
|492
|2002.12.09 18:45
|modify
|58
|0.50
|1.0080
|1.0062
|0.0000
|493
|2002.12.09 19:01
|modify
|58
|0.50
|1.0080
|1.0069
|0.0000
|494
|2002.12.09 20:31
|modify
|58
|0.50
|1.0080
|1.0073
|0.0000
|495
|2002.12.09 20:48
|modify
|58
|0.50
|1.0080
|1.0074
|0.0000
|496
|2002.12.09 22:15
|modify
|58
|0.50
|1.0080
|1.0076
|0.0000
|497
|2002.12.09 22:30
|modify
|58
|0.50
|1.0080
|1.0077
|0.0000
|498
|2002.12.09 22:45
|modify
|58
|0.50
|1.0080
|1.0078
|0.0000
|499
|2002.12.10 08:45
|modify
|58
|0.50
|1.0080
|1.0081
|0.0000
|500
|2002.12.10 09:00
|modify
|56
|0.60
|1.0112
|1.0093
|0.0000
|501
|2002.12.10 09:00
|modify
|58
|0.50
|1.0080
|1.0093
|0.0000
|502
|2002.12.10 09:15
|modify
|56
|0.60
|1.0112
|1.0101
|0.0000
|503
|2002.12.10 09:15
|modify
|58
|0.50
|1.0080
|1.0101
|0.0000
|504
|2002.12.10 10:46
|modify
|56
|0.60
|1.0112
|1.0102
|0.0000
|505
|2002.12.10 10:46
|modify
|58
|0.50
|1.0080
|1.0102
|0.0000
|506
|2002.12.10 13:27
|s/l
|56
|0.60
|1.0102
|1.0102
|0.0000
|-60.00
|10710.00
|507
|2002.12.10 13:27
|s/l
|58
|0.50
|1.0102
|1.0102
|0.0000
|110.00
|10820.00
|508
|2002.12.10 15:15
|buy
|59
|0.50
|1.0090
|0.0000
|0.0000
|509
|2002.12.10 15:30
|buy
|60
|0.50
|1.0104
|0.0000
|0.0000
|510
|2002.12.10 15:30
|modify
|59
|0.50
|1.0090
|1.0071
|0.0000
|511
|2002.12.10 16:59
|s/l
|59
|0.50
|1.0071
|1.0071
|0.0000
|-95.00
|10725.00
|512
|2002.12.10 19:00
|buy
|61
|0.50
|1.0091
|0.0000
|0.0000
|513
|2002.12.11 11:45
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0061
|0.0000
|514
|2002.12.12 05:15
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0064
|0.0000
|515
|2002.12.12 05:31
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0065
|0.0000
|516
|2002.12.12 08:00
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0085
|0.0000
|517
|2002.12.12 08:00
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0085
|0.0000
|518
|2002.12.12 08:15
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0088
|0.0000
|519
|2002.12.12 08:15
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0088
|0.0000
|520
|2002.12.12 09:00
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0091
|0.0000
|521
|2002.12.12 09:00
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0091
|0.0000
|522
|2002.12.12 09:30
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0099
|0.0000
|523
|2002.12.12 09:30
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0099
|0.0000
|524
|2002.12.12 09:45
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0105
|0.0000
|525
|2002.12.12 09:45
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0105
|0.0000
|526
|2002.12.12 10:15
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0106
|0.0000
|527
|2002.12.12 10:15
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0106
|0.0000
|528
|2002.12.12 10:30
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0107
|0.0000
|529
|2002.12.12 10:30
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0107
|0.0000
|530
|2002.12.12 10:45
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0111
|0.0000
|531
|2002.12.12 10:45
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0111
|0.0000
|532
|2002.12.12 12:45
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0115
|0.0000
|533
|2002.12.12 12:45
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0115
|0.0000
|534
|2002.12.12 13:15
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0123
|0.0000
|535
|2002.12.12 13:15
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0123
|0.0000
|536
|2002.12.12 15:30
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0125
|0.0000
|537
|2002.12.12 15:30
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0125
|0.0000
|538
|2002.12.12 16:00
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0126
|0.0000
|539
|2002.12.12 16:00
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0126
|0.0000
|540
|2002.12.12 16:45
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0156
|0.0000
|541
|2002.12.12 16:45
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0156
|0.0000
|542
|2002.12.12 17:30
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0161
|0.0000
|543
|2002.12.12 17:30
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0161
|0.0000
|544
|2002.12.13 08:00
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0174
|0.0000
|545
|2002.12.13 08:00
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0174
|0.0000
|546
|2002.12.13 08:15
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0194
|0.0000
|547
|2002.12.13 08:15
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0194
|0.0000
|548
|2002.12.13 08:30
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0199
|0.0000
|549
|2002.12.13 08:30
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0199
|0.0000
|550
|2002.12.13 09:00
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0200
|0.0000
|551
|2002.12.13 09:00
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0200
|0.0000
|552
|2002.12.13 09:45
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0205
|0.0000
|553
|2002.12.13 09:45
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0205
|0.0000
|554
|2002.12.13 10:00
|modify
|60
|0.50
|1.0104
|1.0219
|0.0000
|555
|2002.12.13 10:00
|modify
|61
|0.50
|1.0091
|1.0219
|0.0000
|556
|2002.12.13 12:30
|s/l
|60
|0.50
|1.0219
|1.0219
|0.0000
|575.00
|11300.00
|557
|2002.12.13 12:30
|s/l
|61
|0.50
|1.0219
|1.0219
|0.0000
|640.00
|11940.00
|558
|2002.12.13 14:45
|buy
|62
|0.60
|1.0232
|0.0000
|0.0000
|559
|2002.12.13 15:00
|buy
|63
|0.60
|1.0233
|0.0000
|0.0000
|560
|2002.12.13 15:15
|modify
|62
|0.60
|1.0232
|1.0205
|0.0000
|561
|2002.12.13 15:15
|modify
|63
|0.60
|1.0233
|1.0205
|0.0000
|562
|2002.12.13 17:31
|s/l
|62
|0.60
|1.0205
|1.0205
|0.0000
|-162.00
|11778.00
|563
|2002.12.13 17:31
|s/l
|63
|0.60
|1.0205
|1.0205
|0.0000
|-168.00
|11610.00
|564
|2002.12.13 17:45
|buy
|64
|0.60
|1.0201
|0.0000
|0.0000
|565
|2002.12.13 18:45
|modify
|64
|0.60
|1.0201
|1.0175
|0.0000
|566
|2002.12.13 19:00
|modify
|64
|0.60
|1.0201
|1.0181
|0.0000
|567
|2002.12.13 19:15
|modify
|64
|0.60
|1.0201
|1.0183
|0.0000
|568
|2002.12.13 20:00
|modify
|64
|0.60
|1.0201
|1.0192
|0.0000
|569
|2002.12.13 20:15
|modify
|64
|0.60
|1.0201
|1.0195
|0.0000
|570
|2002.12.15 23:01
|modify
|64
|0.60
|1.0201
|1.0200
|0.0000
|571
|2002.12.15 23:15
|modify
|64
|0.60
|1.0201
|1.0201
|0.0000
|572
|2002.12.15 23:47
|modify
|64
|0.60
|1.0201
|1.0204
|0.0000
|573
|2002.12.16 02:07
|s/l
|64
|0.60
|1.0204
|1.0204
|0.0000
|18.00
|11628.00
|574
|2002.12.16 08:00
|buy
|65
|0.60
|1.0240
|0.0000
|0.0000
|575
|2002.12.16 08:15
|buy
|66
|0.60
|1.0242
|0.0000
|0.0000
|576
|2002.12.17 02:30
|modify
|65
|0.60
|1.0240
|1.0233
|0.0000
|577
|2002.12.17 02:30
|modify
|66
|0.60
|1.0242
|1.0233
|0.0000
|578
|2002.12.17 03:15
|modify
|65
|0.60
|1.0240
|1.0246
|0.0000
|579
|2002.12.17 03:15
|modify
|66
|0.60
|1.0242
|1.0246
|0.0000
|580
|2002.12.17 03:45
|modify
|65
|0.60
|1.0240
|1.0253
|0.0000
|581
|2002.12.17 03:45
|modify
|66
|0.60
|1.0242
|1.0253
|0.0000
|582
|2002.12.17 07:15
|modify
|65
|0.60
|1.0240
|1.0254
|0.0000
|583
|2002.12.17 07:15
|modify
|66
|0.60
|1.0242
|1.0254
|0.0000
|584
|2002.12.17 08:00
|modify
|65
|0.60
|1.0240
|1.0257
|0.0000
|585
|2002.12.17 08:00
|modify
|66
|0.60
|1.0242
|1.0257
|0.0000
|586
|2002.12.17 08:15
|modify
|65
|0.60
|1.0240
|1.0273
|0.0000
|587
|2002.12.17 08:15
|modify
|66
|0.60
|1.0242
|1.0273
|0.0000
|588
|2002.12.17 08:45
|modify
|65
|0.60
|1.0240
|1.0285
|0.0000
|589
|2002.12.17 08:45
|modify
|66
|0.60
|1.0242
|1.0285
|0.0000
|590
|2002.12.17 10:15
|modify
|65
|0.60
|1.0240
|1.0291
|0.0000
|591
|2002.12.17 10:15
|modify
|66
|0.60
|1.0242
|1.0291
|0.0000
|592
|2002.12.17 14:30
|modify
|65
|0.60
|1.0240
|1.0293
|0.0000
|593
|2002.12.17 14:30
|modify
|66
|0.60
|1.0242
|1.0293
|0.0000
|594
|2002.12.17 15:15
|modify
|65
|0.60
|1.0240
|1.0299
|0.0000
|595
|2002.12.17 15:15
|modify
|66
|0.60
|1.0242
|1.0299
|0.0000
|596
|2002.12.17 15:24
|s/l
|65
|0.60
|1.0299
|1.0299
|0.0000
|354.00
|11982.00
|597
|2002.12.17 15:24
|s/l
|66
|0.60
|1.0299
|1.0299
|0.0000
|342.00
|12324.00
|598
|2002.12.17 17:31
|buy
|67
|0.60
|1.0272
|0.0000
|0.0000
|599
|2002.12.17 17:45
|buy
|68
|0.60
|1.0265
|0.0000
|0.0000
|600
|2002.12.17 18:00
|modify
|68
|0.60
|1.0265
|1.0235
|0.0000
|601
|2002.12.17 18:15
|modify
|67
|0.60
|1.0272
|1.0243
|0.0000
|602
|2002.12.17 18:15
|modify
|68
|0.60
|1.0265
|1.0243
|0.0000
|603
|2002.12.17 18:45
|modify
|67
|0.60
|1.0272
|1.0248
|0.0000
|604
|2002.12.17 18:45
|modify
|68
|0.60
|1.0265
|1.0248
|0.0000
|605
|2002.12.17 20:00
|modify
|67
|0.60
|1.0272
|1.0252
|0.0000
|606
|2002.12.17 20:00
|modify
|68
|0.60
|1.0265
|1.0252
|0.0000
|607
|2002.12.17 21:15
|modify
|67
|0.60
|1.0272
|1.0254
|0.0000
|608
|2002.12.17 21:15
|modify
|68
|0.60
|1.0265
|1.0254
|0.0000
|609
|2002.12.18 07:29
|s/l
|67
|0.60
|1.0254
|1.0254
|0.0000
|-108.00
|12216.00
|610
|2002.12.18 07:29
|s/l
|68
|0.60
|1.0254
|1.0254
|0.0000
|-66.00
|12150.00
|611
|2002.12.18 09:17
|buy
|69
|0.60
|1.0262
|0.0000
|0.0000
|612
|2002.12.18 09:45
|modify
|69
|0.60
|1.0262
|1.0235
|0.0000
|613
|2002.12.18 10:01
|buy
|70
|0.60
|1.0266
|0.0000
|0.0000
|614
|2002.12.18 10:45
|modify
|69
|0.60
|1.0262
|1.0242
|0.0000
|615
|2002.12.18 10:45
|modify
|70
|0.60
|1.0266
|1.0242
|0.0000
|616
|2002.12.18 12:48
|s/l
|69
|0.60
|1.0242
|1.0242
|0.0000
|-120.00
|12030.00
|617
|2002.12.18 12:48
|s/l
|70
|0.60
|1.0242
|1.0242
|0.0000
|-144.00
|11886.00
|618
|2002.12.18 13:45
|buy
|71
|0.60
|1.0258
|0.0000
|0.0000
|619
|2002.12.18 14:15
|buy
|72
|0.60
|1.0247
|0.0000
|0.0000
|620
|2002.12.18 14:45
|modify
|72
|0.60
|1.0247
|1.0225
|0.0000
|621
|2002.12.18 15:30
|modify
|71
|0.60
|1.0258
|1.0228
|0.0000
|622
|2002.12.18 15:30
|modify
|72
|0.60
|1.0247
|1.0228
|0.0000
|623
|2002.12.18 15:45
|modify
|71
|0.60
|1.0258
|1.0242
|0.0000
|624
|2002.12.18 15:45
|modify
|72
|0.60
|1.0247
|1.0242
|0.0000
|625
|2002.12.18 17:48
|s/l
|71
|0.60
|1.0242
|1.0242
|0.0000
|-96.00
|11790.00
|626
|2002.12.18 17:48
|s/l
|72
|0.60
|1.0242
|1.0242
|0.0000
|-30.00
|11760.00
|627
|2002.12.18 18:46
|buy
|73
|0.60
|1.0247
|0.0000
|0.0000
|628
|2002.12.18 19:00
|buy
|74
|0.60
|1.0248
|0.0000
|0.0000
|629
|2002.12.18 19:30
|modify
|73
|0.60
|1.0247
|1.0222
|0.0000
|630
|2002.12.18 19:30
|modify
|74
|0.60
|1.0248
|1.0222
|0.0000
|631
|2002.12.18 19:45
|modify
|73
|0.60
|1.0247
|1.0223
|0.0000
|632
|2002.12.18 19:45
|modify
|74
|0.60
|1.0248
|1.0223
|0.0000
|633
|2002.12.18 20:00
|modify
|73
|0.60
|1.0247
|1.0229
|0.0000
|634
|2002.12.18 20:00
|modify
|74
|0.60
|1.0248
|1.0229
|0.0000
|635
|2002.12.18 20:15
|modify
|73
|0.60
|1.0247
|1.0232
|0.0000
|636
|2002.12.18 20:15
|modify
|74
|0.60
|1.0248
|1.0232
|0.0000
|637
|2002.12.18 20:33
|modify
|73
|0.60
|1.0247
|1.0234
|0.0000
|638
|2002.12.18 20:33
|modify
|74
|0.60
|1.0248
|1.0234
|0.0000
|639
|2002.12.18 21:33
|modify
|73
|0.60
|1.0247
|1.0236
|0.0000
|640
|2002.12.18 21:33
|modify
|74
|0.60
|1.0248
|1.0236
|0.0000
|641
|2002.12.18 21:45
|modify
|73
|0.60
|1.0247
|1.0241
|0.0000
|642
|2002.12.18 21:45
|modify
|74
|0.60
|1.0248
|1.0241
|0.0000
|643
|2002.12.18 22:19
|modify
|73
|0.60
|1.0247
|1.0244
|0.0000
|644
|2002.12.18 22:19
|modify
|74
|0.60
|1.0248
|1.0244
|0.0000
|645
|2002.12.18 22:30
|modify
|73
|0.60
|1.0247
|1.0245
|0.0000
|646
|2002.12.18 22:30
|modify
|74
|0.60
|1.0248
|1.0245
|0.0000
|647
|2002.12.18 23:01
|modify
|73
|0.60
|1.0247
|1.0251
|0.0000
|648
|2002.12.18 23:01
|modify
|74
|0.60
|1.0248
|1.0251
|0.0000
|649
|2002.12.18 23:15
|modify
|73
|0.60
|1.0247
|1.0253
|0.0000
|650
|2002.12.18 23:15
|modify
|74
|0.60
|1.0248
|1.0253
|0.0000
|651
|2002.12.19 00:50
|s/l
|73
|0.60
|1.0253
|1.0253
|0.0000
|36.00
|11796.00
|652
|2002.12.19 00:50
|s/l
|74
|0.60
|1.0253
|1.0253
|0.0000
|30.00
|11826.00
|653
|2002.12.19 01:48
|buy
|75
|0.60
|1.0255
|0.0000
|0.0000
|654
|2002.12.19 02:00
|buy
|76
|0.60
|1.0248
|0.0000
|0.0000
|655
|2002.12.19 02:33
|modify
|76
|0.60
|1.0248
|1.0220
|0.0000
|656
|2002.12.19 02:45
|modify
|76
|0.60
|1.0248
|1.0222
|0.0000
|657
|2002.12.19 03:00
|modify
|75
|0.60
|1.0255
|1.0225
|0.0000
|658
|2002.12.19 03:00
|modify
|76
|0.60
|1.0248
|1.0225
|0.0000
|659
|2002.12.19 03:19
|modify
|75
|0.60
|1.0255
|1.0232
|0.0000
|660
|2002.12.19 03:19
|modify
|76
|0.60
|1.0248
|1.0232
|0.0000
|661
|2002.12.19 04:30
|modify
|75
|0.60
|1.0255
|1.0234
|0.0000
|662
|2002.12.19 04:30
|modify
|76
|0.60
|1.0248
|1.0234
|0.0000
|663
|2002.12.19 11:00
|modify
|75
|0.60
|1.0255
|1.0242
|0.0000
|664
|2002.12.19 11:00
|modify
|76
|0.60
|1.0248
|1.0242
|0.0000
|665
|2002.12.19 11:45
|modify
|75
|0.60
|1.0255
|1.0252
|0.0000
|666
|2002.12.19 11:45
|modify
|76
|0.60
|1.0248
|1.0252
|0.0000
|667
|2002.12.19 14:40
|s/l
|75
|0.60
|1.0252
|1.0252
|0.0000
|-18.00
|11808.00
|668
|2002.12.19 14:40
|s/l
|76
|0.60
|1.0252
|1.0252
|0.0000
|24.00
|11832.00
|669
|2002.12.19 16:15
|buy
|77
|0.60
|1.0250
|0.0000
|0.0000
|670
|2002.12.19 16:30
|buy
|78
|0.60
|1.0229
|0.0000
|0.0000
|671
|2002.12.19 16:45
|modify
|78
|0.60
|1.0229
|1.0202
|0.0000
|672
|2002.12.19 18:00
|modify
|78
|0.60
|1.0229
|1.0205
|0.0000
|673
|2002.12.19 18:15
|modify
|77
|0.60
|1.0250
|1.0223
|0.0000
|674
|2002.12.19 18:15
|modify
|78
|0.60
|1.0229
|1.0223
|0.0000
|675
|2002.12.19 18:30
|modify
|77
|0.60
|1.0250
|1.0235
|0.0000
|676
|2002.12.19 18:30
|modify
|78
|0.60
|1.0229
|1.0235
|0.0000
|677
|2002.12.19 20:00
|modify
|77
|0.60
|1.0250
|1.0236
|0.0000
|678
|2002.12.19 20:00
|modify
|78
|0.60
|1.0229
|1.0236
|0.0000
|679
|2002.12.19 20:15
|modify
|77
|0.60
|1.0250
|1.0242
|0.0000
|680
|2002.12.19 20:15
|modify
|78
|0.60
|1.0229
|1.0242
|0.0000
|681
|2002.12.20 01:40
|s/l
|77
|0.60
|1.0242
|1.0242
|0.0000
|-48.00
|11784.00
|682
|2002.12.20 01:40
|s/l
|78
|0.60
|1.0242
|1.0242
|0.0000
|78.00
|11862.00
|683
|2002.12.20 03:01
|buy
|79
|0.60
|1.0256
|0.0000
|0.0000
|684
|2002.12.20 03:17
|buy
|80
|0.60
|1.0261
|0.0000
|0.0000
|685
|2002.12.20 03:17
|modify
|79
|0.60
|1.0256
|1.0228
|0.0000
|686
|2002.12.20 03:30
|modify
|79
|0.60
|1.0256
|1.0230
|0.0000
|687
|2002.12.20 05:01
|modify
|79
|0.60
|1.0256
|1.0232
|0.0000
|688
|2002.12.20 05:01
|modify
|80
|0.60
|1.0261
|1.0232
|0.0000
|689
|2002.12.20 05:17
|modify
|79
|0.60
|1.0256
|1.0233
|0.0000
|690
|2002.12.20 05:17
|modify
|80
|0.60
|1.0261
|1.0233
|0.0000
|691
|2002.12.20 05:46
|modify
|79
|0.60
|1.0256
|1.0236
|0.0000
|692
|2002.12.20 05:46
|modify
|80
|0.60
|1.0261
|1.0236
|0.0000
|693
|2002.12.20 06:15
|modify
|79
|0.60
|1.0256
|1.0241
|0.0000
|694
|2002.12.20 06:15
|modify
|80
|0.60
|1.0261
|1.0241
|0.0000
|695
|2002.12.23 06:47
|modify
|79
|0.60
|1.0256
|1.0243
|0.0000
|696
|2002.12.23 06:47
|modify
|80
|0.60
|1.0261
|1.0243
|0.0000
|697
|2002.12.23 07:01
|modify
|79
|0.60
|1.0256
|1.0246
|0.0000
|698
|2002.12.23 07:01
|modify
|80
|0.60
|1.0261
|1.0246
|0.0000
|699
|2002.12.23 07:15
|modify
|79
|0.60
|1.0256
|1.0248
|0.0000
|700
|2002.12.23 07:15
|modify
|80
|0.60
|1.0261
|1.0248
|0.0000
|701
|2002.12.23 07:30
|modify
|79
|0.60
|1.0256
|1.0249
|0.0000
|702
|2002.12.23 07:30
|modify
|80
|0.60
|1.0261
|1.0249
|0.0000
|703
|2002.12.23 08:00
|modify
|79
|0.60
|1.0256
|1.0263
|0.0000
|704
|2002.12.23 08:00
|modify
|80
|0.60
|1.0261
|1.0263
|0.0000
|705
|2002.12.23 08:15
|modify
|79
|0.60
|1.0256
|1.0276
|0.0000
|706
|2002.12.23 08:15
|modify
|80
|0.60
|1.0261
|1.0276
|0.0000
|707
|2002.12.23 09:15
|modify
|79
|0.60
|1.0256
|1.0279
|0.0000
|708
|2002.12.23 09:15
|modify
|80
|0.60
|1.0261
|1.0279
|0.0000
|709
|2002.12.23 10:00
|modify
|79
|0.60
|1.0256
|1.0283
|0.0000
|710
|2002.12.23 10:00
|modify
|80
|0.60
|1.0261
|1.0283
|0.0000
|711
|2002.12.23 13:07
|s/l
|79
|0.60
|1.0283
|1.0283
|0.0000
|162.00
|12024.00
|712
|2002.12.23 13:07
|s/l
|80
|0.60
|1.0283
|1.0283
|0.0000
|132.00
|12156.00
|713
|2002.12.23 13:15
|buy
|81
|0.60
|1.0286
|0.0000
|0.0000
|714
|2002.12.23 13:30
|modify
|81
|0.60
|1.0286
|1.0259
|0.0000
|715
|2002.12.23 13:45
|buy
|82
|0.60
|1.0288
|0.0000
|0.0000
|716
|2002.12.23 16:08
|s/l
|81
|0.60
|1.0259
|1.0259
|0.0000
|-162.00
|11994.00
|717
|2002.12.23 18:46
|buy
|83
|0.60
|1.0259
|0.0000
|0.0000
|718
|2002.12.23 20:15
|modify
|83
|0.60
|1.0259
|1.0230
|0.0000
|719
|2002.12.23 20:45
|modify
|83
|0.60
|1.0259
|1.0232
|0.0000
|720
|2002.12.23 21:32
|modify
|83
|0.60
|1.0259
|1.0235
|0.0000
|721
|2002.12.24 04:01
|modify
|83
|0.60
|1.0259
|1.0236
|0.0000
|722
|2002.12.24 04:34
|modify
|83
|0.60
|1.0259
|1.0237
|0.0000
|723
|2002.12.24 07:45
|modify
|83
|0.60
|1.0259
|1.0240
|0.0000
|724
|2002.12.24 08:00
|modify
|83
|0.60
|1.0259
|1.0241
|0.0000
|725
|2002.12.24 08:45
|modify
|83
|0.60
|1.0259
|1.0246
|0.0000
|726
|2002.12.24 10:15
|modify
|83
|0.60
|1.0259
|1.0253
|0.0000
|727
|2002.12.24 10:30
|modify
|82
|0.60
|1.0288
|1.0262
|0.0000
|728
|2002.12.24 10:30
|modify
|83
|0.60
|1.0259
|1.0262
|0.0000
|729
|2002.12.24 13:30
|modify
|82
|0.60
|1.0288
|1.0273
|0.0000
|730
|2002.12.24 13:30
|modify
|83
|0.60
|1.0259
|1.0273
|0.0000
|731
|2002.12.24 13:45
|modify
|82
|0.60
|1.0288
|1.0289
|0.0000
|732
|2002.12.24 13:45
|modify
|83
|0.60
|1.0259
|1.0289
|0.0000
|733
|2002.12.24 14:12
|s/l
|82
|0.60
|1.0289
|1.0289
|0.0000
|6.00
|12000.00
|734
|2002.12.24 14:12
|s/l
|83
|0.60
|1.0289
|1.0289
|0.0000
|180.00
|12180.00
|735
|2002.12.24 14:45
|buy
|84
|0.60
|1.0305
|0.0000
|0.0000
|736
|2002.12.24 15:00
|modify
|84
|0.60
|1.0305
|1.0275
|0.0000
|737
|2002.12.24 15:45
|modify
|84
|0.60
|1.0305
|1.0277
|0.0000
|738
|2002.12.24 16:15
|modify
|84
|0.60
|1.0305
|1.0282
|0.0000
|739
|2002.12.24 16:45
|buy
|85
|0.60
|1.0304
|0.0000
|0.0000
|740
|2002.12.25 23:03
|modify
|84
|0.60
|1.0305
|1.0290
|0.0000
|741
|2002.12.25 23:03
|modify
|85
|0.60
|1.0304
|1.0290
|0.0000
|742
|2002.12.25 23:18
|modify
|84
|0.60
|1.0305
|1.0292
|0.0000
|743
|2002.12.25 23:18
|modify
|85
|0.60
|1.0304
|1.0292
|0.0000
|744
|2002.12.26 00:15
|modify
|84
|0.60
|1.0305
|1.0293
|0.0000
|745
|2002.12.26 00:15
|modify
|85
|0.60
|1.0304
|1.0293
|0.0000
|746
|2002.12.26 01:15
|modify
|84
|0.60
|1.0305
|1.0297
|0.0000
|747
|2002.12.26 01:15
|modify
|85
|0.60
|1.0304
|1.0297
|0.0000
|748
|2002.12.26 01:46
|modify
|84
|0.60
|1.0305
|1.0298
|0.0000
|749
|2002.12.26 01:46
|modify
|85
|0.60
|1.0304
|1.0298
|0.0000
|750
|2002.12.26 07:30
|modify
|84
|0.60
|1.0305
|1.0305
|0.0000
|751
|2002.12.26 07:30
|modify
|85
|0.60
|1.0304
|1.0305
|0.0000
|752
|2002.12.26 07:46
|modify
|84
|0.60
|1.0305
|1.0311
|0.0000
|753
|2002.12.26 07:46
|modify
|85
|0.60
|1.0304
|1.0311
|0.0000
|754
|2002.12.26 08:00
|modify
|84
|0.60
|1.0305
|1.0324
|0.0000
|755
|2002.12.26 08:00
|modify
|85
|0.60
|1.0304
|1.0324
|0.0000
|756
|2002.12.26 09:01
|modify
|84
|0.60
|1.0305
|1.0325
|0.0000
|757
|2002.12.26 09:01
|modify
|85
|0.60
|1.0304
|1.0325
|0.0000
|758
|2002.12.26 09:31
|modify
|84
|0.60
|1.0305
|1.0329
|0.0000
|759
|2002.12.26 09:31
|modify
|85
|0.60
|1.0304
|1.0329
|0.0000
|760
|2002.12.26 13:44
|s/l
|84
|0.60
|1.0329
|1.0329
|0.0000
|144.00
|12324.00
|761
|2002.12.26 13:44
|s/l
|85
|0.60
|1.0329
|1.0329
|0.0000
|150.00
|12474.00
|762
|2002.12.26 14:30
|buy
|86
|0.60
|1.0340
|0.0000
|0.0000
|763
|2002.12.26 15:00
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0311
|0.0000
|764
|2002.12.26 15:15
|buy
|87
|0.60
|1.0342
|0.0000
|0.0000
|765
|2002.12.26 16:31
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0320
|0.0000
|766
|2002.12.26 16:31
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0320
|0.0000
|767
|2002.12.26 16:46
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0321
|0.0000
|768
|2002.12.26 16:46
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0321
|0.0000
|769
|2002.12.26 17:00
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0326
|0.0000
|770
|2002.12.26 17:00
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0326
|0.0000
|771
|2002.12.26 17:16
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0328
|0.0000
|772
|2002.12.26 17:16
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0328
|0.0000
|773
|2002.12.26 18:17
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0332
|0.0000
|774
|2002.12.26 18:17
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0332
|0.0000
|775
|2002.12.26 19:15
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0342
|0.0000
|776
|2002.12.26 19:15
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0342
|0.0000
|777
|2002.12.26 21:16
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0343
|0.0000
|778
|2002.12.26 21:16
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0343
|0.0000
|779
|2002.12.26 21:31
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0344
|0.0000
|780
|2002.12.26 21:31
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0344
|0.0000
|781
|2002.12.27 01:04
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0345
|0.0000
|782
|2002.12.27 01:04
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0345
|0.0000
|783
|2002.12.27 01:31
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0346
|0.0000
|784
|2002.12.27 01:31
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0346
|0.0000
|785
|2002.12.27 03:31
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0347
|0.0000
|786
|2002.12.27 03:31
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0347
|0.0000
|787
|2002.12.27 04:16
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0351
|0.0000
|788
|2002.12.27 04:16
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0351
|0.0000
|789
|2002.12.27 04:30
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0353
|0.0000
|790
|2002.12.27 04:30
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0353
|0.0000
|791
|2002.12.27 04:47
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0356
|0.0000
|792
|2002.12.27 04:47
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0356
|0.0000
|793
|2002.12.27 05:02
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0359
|0.0000
|794
|2002.12.27 05:02
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0359
|0.0000
|795
|2002.12.27 05:45
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0360
|0.0000
|796
|2002.12.27 05:45
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0360
|0.0000
|797
|2002.12.27 15:45
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0362
|0.0000
|798
|2002.12.27 15:45
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0362
|0.0000
|799
|2002.12.27 16:00
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0375
|0.0000
|800
|2002.12.27 16:00
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0375
|0.0000
|801
|2002.12.27 16:45
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0383
|0.0000
|802
|2002.12.27 16:45
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0383
|0.0000
|803
|2002.12.27 18:45
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0386
|0.0000
|804
|2002.12.27 18:45
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0386
|0.0000
|805
|2002.12.27 19:00
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0387
|0.0000
|806
|2002.12.27 19:00
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0387
|0.0000
|807
|2002.12.27 19:16
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0388
|0.0000
|808
|2002.12.27 19:16
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0388
|0.0000
|809
|2002.12.27 19:30
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0398
|0.0000
|810
|2002.12.27 19:30
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0398
|0.0000
|811
|2002.12.27 19:45
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0403
|0.0000
|812
|2002.12.27 19:45
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0403
|0.0000
|813
|2002.12.27 20:00
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0407
|0.0000
|814
|2002.12.27 20:00
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0407
|0.0000
|815
|2002.12.30 14:45
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0411
|0.0000
|816
|2002.12.30 14:45
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0411
|0.0000
|817
|2002.12.30 15:45
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0416
|0.0000
|818
|2002.12.30 15:45
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0416
|0.0000
|819
|2002.12.30 16:00
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0421
|0.0000
|820
|2002.12.30 16:00
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0421
|0.0000
|821
|2002.12.30 16:30
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0426
|0.0000
|822
|2002.12.30 16:30
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0426
|0.0000
|823
|2002.12.30 17:00
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0429
|0.0000
|824
|2002.12.30 17:00
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0429
|0.0000
|825
|2002.12.30 17:15
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0439
|0.0000
|826
|2002.12.30 17:15
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0439
|0.0000
|827
|2002.12.30 18:00
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0446
|0.0000
|828
|2002.12.30 18:00
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0446
|0.0000
|829
|2002.12.30 19:30
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0447
|0.0000
|830
|2002.12.30 19:30
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0447
|0.0000
|831
|2002.12.30 19:45
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0449
|0.0000
|832
|2002.12.30 19:45
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0449
|0.0000
|833
|2002.12.30 21:04
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0450
|0.0000
|834
|2002.12.30 21:04
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0450
|0.0000
|835
|2002.12.30 21:15
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0454
|0.0000
|836
|2002.12.30 21:15
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0454
|0.0000
|837
|2002.12.30 21:30
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0456
|0.0000
|838
|2002.12.30 21:30
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0456
|0.0000
|839
|2002.12.30 22:00
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0460
|0.0000
|840
|2002.12.30 22:00
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0460
|0.0000
|841
|2003.01.02 01:17
|modify
|86
|0.60
|1.0340
|1.0462
|0.0000
|842
|2003.01.02 01:17
|modify
|87
|0.60
|1.0342
|1.0462
|0.0000
|843
|2003.01.02 07:35
|s/l
|86
|0.60
|1.0462
|1.0462
|0.0000
|732.00
|13206.00
|844
|2003.01.02 07:35
|s/l
|87
|0.60
|1.0462
|1.0462
|0.0000
|720.00
|13926.00
|845
|2003.01.02 09:30
|buy
|88
|0.70
|1.0479
|0.0000
|0.0000
|846
|2003.01.02 09:46
|buy
|89
|0.70
|1.0476
|0.0000
|0.0000
|847
|2003.01.02 11:05
|modify
|89
|0.70
|1.0476
|1.0446
|0.0000
|848
|2003.01.02 12:58
|s/l
|89
|0.70
|1.0446
|1.0446
|0.0000
|-210.00
|13716.00
|849
|2003.01.02 13:45
|buy
|90
|0.60
|1.0466
|0.0000
|0.0000
|850
|2003.01.06 09:30
|modify
|90
|0.60
|1.0466
|1.0438
|0.0000
|851
|2003.01.06 10:30
|modify
|90
|0.60
|1.0466
|1.0448
|0.0000
|852
|2003.01.06 12:00
|modify
|88
|0.70
|1.0479
|1.0452
|0.0000
|853
|2003.01.06 12:00
|modify
|90
|0.60
|1.0466
|1.0452
|0.0000
|854
|2003.01.06 12:15
|modify
|88
|0.70
|1.0479
|1.0455
|0.0000
|855
|2003.01.06 12:15
|modify
|90
|0.60
|1.0466
|1.0455
|0.0000
|856
|2003.01.06 12:30
|modify
|88
|0.70
|1.0479
|1.0459
|0.0000
|857
|2003.01.06 12:30
|modify
|90
|0.60
|1.0466
|1.0459
|0.0000
|858
|2003.01.06 16:42
|s/l
|88
|0.70
|1.0459
|1.0459
|0.0000
|-140.00
|13576.00
|859
|2003.01.06 16:42
|s/l
|90
|0.60
|1.0459
|1.0459
|0.0000
|-42.00
|13534.00
|860
|2003.01.09 01:15
|buy
|91
|0.70
|1.0514
|0.0000
|0.0000
|861
|2003.01.09 01:31
|buy
|92
|0.60
|1.0515
|0.0000
|0.0000
|862
|2003.01.09 04:16
|modify
|91
|0.70
|1.0514
|1.0485
|0.0000
|863
|2003.01.09 04:16
|modify
|92
|0.60
|1.0515
|1.0485
|0.0000
|864
|2003.01.09 04:31
|modify
|91
|0.70
|1.0514
|1.0486
|0.0000
|865
|2003.01.09 04:31
|modify
|92
|0.60
|1.0515
|1.0486
|0.0000
|866
|2003.01.09 07:45
|modify
|91
|0.70
|1.0514
|1.0492
|0.0000
|867
|2003.01.09 07:45
|modify
|92
|0.60
|1.0515
|1.0492
|0.0000
|868
|2003.01.09 08:00
|modify
|91
|0.70
|1.0514
|1.0496
|0.0000
|869
|2003.01.09 08:00
|modify
|92
|0.60
|1.0515
|1.0496
|0.0000
|870
|2003.01.09 08:30
|modify
|91
|0.70
|1.0514
|1.0503
|0.0000
|871
|2003.01.09 08:30
|modify
|92
|0.60
|1.0515
|1.0503
|0.0000
|872
|2003.01.09 10:25
|s/l
|91
|0.70
|1.0503
|1.0503
|0.0000
|-77.00
|13457.00
|873
|2003.01.09 10:25
|s/l
|92
|0.60
|1.0503
|1.0503
|0.0000
|-72.00
|13385.00
|874
|2003.01.09 12:00
|buy
|93
|0.70
|1.0515
|0.0000
|0.0000
|875
|2003.01.09 12:16
|buy
|94
|0.60
|1.0512
|0.0000
|0.0000
|876
|2003.01.09 12:45
|modify
|94
|0.60
|1.0512
|1.0484
|0.0000
|877
|2003.01.09 14:37
|s/l
|94
|0.60
|1.0484
|1.0484
|0.0000
|-168.00
|13217.00
|878
|2003.01.09 15:15
|buy
|95
|0.60
|1.0484
|0.0000
|0.0000
|879
|2003.01.09 16:15
|modify
|95
|0.60
|1.0484
|1.0456
|0.0000
|880
|2003.01.09 18:30
|modify
|95
|0.60
|1.0484
|1.0457
|0.0000
|881
|2003.01.09 18:45
|modify
|95
|0.60
|1.0484
|1.0465
|0.0000
|882
|2003.01.10 03:45
|modify
|95
|0.60
|1.0484
|1.0474
|0.0000
|883
|2003.01.10 08:45
|modify
|95
|0.60
|1.0484
|1.0479
|0.0000
|884
|2003.01.10 09:00
|modify
|93
|0.70
|1.0515
|1.0494
|0.0000
|885
|2003.01.10 09:00
|modify
|95
|0.60
|1.0484
|1.0494
|0.0000
|886
|2003.01.10 13:45
|modify
|93
|0.70
|1.0515
|1.0527
|0.0000
|887
|2003.01.10 13:45
|modify
|95
|0.60
|1.0484
|1.0527
|0.0000
|888
|2003.01.10 14:15
|modify
|93
|0.70
|1.0515
|1.0529
|0.0000
|889
|2003.01.10 14:15
|modify
|95
|0.60
|1.0484
|1.0529
|0.0000
|890
|2003.01.10 14:30
|modify
|93
|0.70
|1.0515
|1.0535
|0.0000
|891
|2003.01.10 14:30
|modify
|95
|0.60
|1.0484
|1.0535
|0.0000
|892
|2003.01.10 15:37
|s/l
|93
|0.70
|1.0535
|1.0535
|0.0000
|140.00
|13357.00
|893
|2003.01.10 15:37
|s/l
|95
|0.60
|1.0535
|1.0535
|0.0000
|306.00
|13663.00
|894
|2003.01.13 08:00
|buy
|96
|0.70
|1.0560
|0.0000
|0.0000
|895
|2003.01.13 08:45
|buy
|97
|0.60
|1.0545
|0.0000
|0.0000
|896
|2003.01.13 09:00
|modify
|97
|0.60
|1.0545
|1.0521
|0.0000
|897
|2003.01.13 12:45
|modify
|97
|0.60
|1.0545
|1.0522
|0.0000
|898
|2003.01.13 18:00
|modify
|97
|0.60
|1.0545
|1.0529
|0.0000
|899
|2003.01.14 06:02
|modify
|96
|0.70
|1.0560
|1.0530
|0.0000
|900
|2003.01.14 06:02
|modify
|97
|0.60
|1.0545
|1.0530
|0.0000
|901
|2003.01.14 06:15
|modify
|96
|0.70
|1.0560
|1.0532
|0.0000
|902
|2003.01.14 06:15
|modify
|97
|0.60
|1.0545
|1.0532
|0.0000
|903
|2003.01.14 08:45
|modify
|96
|0.70
|1.0560
|1.0541
|0.0000
|904
|2003.01.14 08:45
|modify
|97
|0.60
|1.0545
|1.0541
|0.0000
|905
|2003.01.14 09:00
|modify
|96
|0.70
|1.0560
|1.0545
|0.0000
|906
|2003.01.14 09:00
|modify
|97
|0.60
|1.0545
|1.0545
|0.0000
|907
|2003.01.14 09:15
|modify
|96
|0.70
|1.0560
|1.0547
|0.0000
|908
|2003.01.14 09:15
|modify
|97
|0.60
|1.0545
|1.0547
|0.0000
|909
|2003.01.14 09:45
|modify
|96
|0.70
|1.0560
|1.0549
|0.0000
|910
|2003.01.14 09:45
|modify
|97
|0.60
|1.0545
|1.0549
|0.0000
|911
|2003.01.14 10:30
|modify
|96
|0.70
|1.0560
|1.0563
|0.0000
|912
|2003.01.14 10:30
|modify
|97
|0.60
|1.0545
|1.0563
|0.0000
|913
|2003.01.14 12:11
|s/l
|96
|0.70
|1.0563
|1.0563
|0.0000
|21.00
|13684.00
|914
|2003.01.14 12:11
|s/l
|97
|0.60
|1.0563
|1.0563
|0.0000
|108.00
|13792.00
|915
|2003.01.17 00:45
|buy
|98
|0.70
|1.0618
|0.0000
|0.0000
|916
|2003.01.17 01:02
|buy
|99
|0.70
|1.0613
|0.0000
|0.0000
|917
|2003.01.17 02:45
|modify
|99
|0.70
|1.0613
|1.0583
|0.0000
|918
|2003.01.17 03:00
|modify
|99
|0.70
|1.0613
|1.0586
|0.0000
|919
|2003.01.17 05:45
|modify
|99
|0.70
|1.0613
|1.0587
|0.0000
|920
|2003.01.17 06:15
|modify
|98
|0.70
|1.0618
|1.0591
|0.0000
|921
|2003.01.17 06:15
|modify
|99
|0.70
|1.0613
|1.0591
|0.0000
|922
|2003.01.17 08:00
|modify
|98
|0.70
|1.0618
|1.0597
|0.0000
|923
|2003.01.17 08:00
|modify
|99
|0.70
|1.0613
|1.0597
|0.0000
|924
|2003.01.17 08:15
|modify
|98
|0.70
|1.0618
|1.0599
|0.0000
|925
|2003.01.17 08:15
|modify
|99
|0.70
|1.0613
|1.0599
|0.0000
|926
|2003.01.17 09:00
|modify
|98
|0.70
|1.0618
|1.0608
|0.0000
|927
|2003.01.17 09:00
|modify
|99
|0.70
|1.0613
|1.0608
|0.0000
|928
|2003.01.17 09:30
|modify
|98
|0.70
|1.0618
|1.0630
|0.0000
|929
|2003.01.17 09:30
|modify
|99
|0.70
|1.0613
|1.0630
|0.0000
|930
|2003.01.17 14:15
|modify
|98
|0.70
|1.0618
|1.0631
|0.0000
|931
|2003.01.17 14:15
|modify
|99
|0.70
|1.0613
|1.0631
|0.0000
|932
|2003.01.17 17:46
|modify
|98
|0.70
|1.0618
|1.0632
|0.0000
|933
|2003.01.17 17:46
|modify
|99
|0.70
|1.0613
|1.0632
|0.0000
|934
|2003.01.17 20:15
|modify
|98
|0.70
|1.0618
|1.0633
|0.0000
|935
|2003.01.17 20:15
|modify
|99
|0.70
|1.0613
|1.0633
|0.0000
|936
|2003.01.17 20:47
|modify
|98
|0.70
|1.0618
|1.0634
|0.0000
|937
|2003.01.17 20:47
|modify
|99
|0.70
|1.0613
|1.0634
|0.0000
|938
|2003.01.20 01:36
|s/l
|98
|0.70
|1.0634
|1.0634
|0.0000
|112.00
|13904.00
|939
|2003.01.20 01:36
|s/l
|99
|0.70
|1.0634
|1.0634
|0.0000
|147.00
|14051.00
|940
|2003.01.20 08:00
|buy
|100
|0.70
|1.0645
|0.0000
|0.0000
|941
|2003.01.20 08:16
|buy
|101
|0.70
|1.0654
|0.0000
|0.0000
|942
|2003.01.20 08:16
|modify
|100
|0.70
|1.0645
|1.0621
|0.0000
|943
|2003.01.20 08:30
|modify
|100
|0.70
|1.0645
|1.0622
|0.0000
|944
|2003.01.20 09:15
|modify
|100
|0.70
|1.0645
|1.0624
|0.0000
|945
|2003.01.20 09:15
|modify
|101
|0.70
|1.0654
|1.0624
|0.0000
|946
|2003.01.20 09:30
|modify
|100
|0.70
|1.0645
|1.0632
|0.0000
|947
|2003.01.20 09:30
|modify
|101
|0.70
|1.0654
|1.0632
|0.0000
|948
|2003.01.20 14:30
|modify
|100
|0.70
|1.0645
|1.0634
|0.0000
|949
|2003.01.20 14:30
|modify
|101
|0.70
|1.0654
|1.0634
|0.0000
|950
|2003.01.20 15:45
|modify
|100
|0.70
|1.0645
|1.0637
|0.0000
|951
|2003.01.20 15:45
|modify
|101
|0.70
|1.0654
|1.0637
|0.0000
|952
|2003.01.20 16:00
|modify
|100
|0.70
|1.0645
|1.0638
|0.0000
|953
|2003.01.20 16:00
|modify
|101
|0.70
|1.0654
|1.0638
|0.0000
|954
|2003.01.20 16:30
|modify
|100
|0.70
|1.0645
|1.0641
|0.0000
|955
|2003.01.20 16:30
|modify
|101
|0.70
|1.0654
|1.0641
|0.0000
|956
|2003.01.20 17:45
|modify
|100
|0.70
|1.0645
|1.0653
|0.0000
|957
|2003.01.20 17:45
|modify
|101
|0.70
|1.0654
|1.0653
|0.0000
|958
|2003.01.20 21:15
|modify
|100
|0.70
|1.0645
|1.0655
|0.0000
|959
|2003.01.20 21:15
|modify
|101
|0.70
|1.0654
|1.0655
|0.0000
|960
|2003.01.20 23:15
|modify
|100
|0.70
|1.0645
|1.0658
|0.0000
|961
|2003.01.20 23:15
|modify
|101
|0.70
|1.0654
|1.0658
|0.0000
|962
|2003.01.21 01:18
|s/l
|100
|0.70
|1.0658
|1.0658
|0.0000
|91.00
|14142.00
|963
|2003.01.21 01:18
|s/l
|101
|0.70
|1.0658
|1.0658
|0.0000
|28.00
|14170.00
|964
|2003.01.21 04:15
|buy
|102
|0.70
|1.0653
|0.0000
|0.0000
|965
|2003.01.21 04:33
|buy
|103
|0.70
|1.0653
|0.0000
|0.0000
|966
|2003.01.21 05:48
|modify
|102
|0.70
|1.0653
|1.0623
|0.0000
|967
|2003.01.21 05:48
|modify
|103
|0.70
|1.0653
|1.0623
|0.0000
|968
|2003.01.21 13:30
|modify
|102
|0.70
|1.0653
|1.0625
|0.0000
|969
|2003.01.21 13:30
|modify
|103
|0.70
|1.0653
|1.0625
|0.0000
|970
|2003.01.21 15:45
|modify
|102
|0.70
|1.0653
|1.0640
|0.0000
|971
|2003.01.21 15:45
|modify
|103
|0.70
|1.0653
|1.0640
|0.0000
|972
|2003.01.21 16:00
|modify
|102
|0.70
|1.0653
|1.0645
|0.0000
|973
|2003.01.21 16:00
|modify
|103
|0.70
|1.0653
|1.0645
|0.0000
|974
|2003.01.21 16:45
|modify
|102
|0.70
|1.0653
|1.0652
|0.0000
|975
|2003.01.21 16:45
|modify
|103
|0.70
|1.0653
|1.0652
|0.0000
|976
|2003.01.21 17:30
|modify
|102
|0.70
|1.0653
|1.0680
|0.0000
|977
|2003.01.21 17:30
|modify
|103
|0.70
|1.0653
|1.0680
|0.0000
|978
|2003.01.21 17:46
|modify
|102
|0.70
|1.0653
|1.0686
|0.0000
|979
|2003.01.21 17:46
|modify
|103
|0.70
|1.0653
|1.0686
|0.0000
|980
|2003.01.21 18:45
|modify
|102
|0.70
|1.0653
|1.0697
|0.0000
|981
|2003.01.21 18:45
|modify
|103
|0.70
|1.0653
|1.0697
|0.0000
|982
|2003.01.22 01:30
|modify
|102
|0.70
|1.0653
|1.0700
|0.0000
|983
|2003.01.22 01:30
|modify
|103
|0.70
|1.0653
|1.0700
|0.0000
|984
|2003.01.22 03:00
|modify
|102
|0.70
|1.0653
|1.0701
|0.0000
|985
|2003.01.22 03:00
|modify
|103
|0.70
|1.0653
|1.0701
|0.0000
|986
|2003.01.22 03:16
|modify
|102
|0.70
|1.0653
|1.0702
|0.0000
|987
|2003.01.22 03:16
|modify
|103
|0.70
|1.0653
|1.0702
|0.0000
|988
|2003.01.22 08:35
|s/l
|102
|0.70
|1.0702
|1.0702
|0.0000
|343.00
|14513.00
|989
|2003.01.22 08:35
|s/l
|103
|0.70
|1.0702
|1.0702
|0.0000
|343.00
|14856.00
|990
|2003.01.22 11:15
|buy
|104
|0.70
|1.0693
|0.0000
|0.0000
|991
|2003.01.22 11:31
|buy
|105
|0.70
|1.0690
|0.0000
|0.0000
|992
|2003.01.22 11:47
|modify
|104
|0.70
|1.0693
|1.0663
|0.0000
|993
|2003.01.22 11:47
|modify
|105
|0.70
|1.0690
|1.0663
|0.0000
|994
|2003.01.22 12:00
|modify
|104
|0.70
|1.0693
|1.0667
|0.0000
|995
|2003.01.22 12:00
|modify
|105
|0.70
|1.0690
|1.0667
|0.0000
|996
|2003.01.22 12:16
|modify
|104
|0.70
|1.0693
|1.0673
|0.0000
|997
|2003.01.22 12:16
|modify
|105
|0.70
|1.0690
|1.0673
|0.0000
|998
|2003.01.22 13:15
|modify
|104
|0.70
|1.0693
|1.0685
|0.0000
|999
|2003.01.22 13:15
|modify
|105
|0.70
|1.0690
|1.0685
|0.0000
|1000
|2003.01.22 16:45
|modify
|104
|0.70
|1.0693
|1.0686
|0.0000
|1001
|2003.01.22 16:45
|modify
|105
|0.70
|1.0690
|1.0686
|0.0000
|1002
|2003.01.22 17:00
|modify
|104
|0.70
|1.0693
|1.0696
|0.0000
|1003
|2003.01.22 17:00
|modify
|105
|0.70
|1.0690
|1.0696
|0.0000
|1004
|2003.01.22 21:00
|modify
|104
|0.70
|1.0693
|1.0697
|0.0000
|1005
|2003.01.22 21:00
|modify
|105
|0.70
|1.0690
|1.0697
|0.0000
|1006
|2003.01.22 21:47
|modify
|104
|0.70
|1.0693
|1.0701
|0.0000
|1007
|2003.01.22 21:47
|modify
|105
|0.70
|1.0690
|1.0701
|0.0000
|1008
|2003.01.23 09:45
|modify
|104
|0.70
|1.0693
|1.0718
|0.0000
|1009
|2003.01.23 09:45
|modify
|105
|0.70
|1.0690
|1.0718
|0.0000
|1010
|2003.01.23 10:00
|modify
|104
|0.70
|1.0693
|1.0733
|0.0000
|1011
|2003.01.23 10:00
|modify
|105
|0.70
|1.0690
|1.0733
|0.0000
|1012
|2003.01.23 16:30
|modify
|104
|0.70
|1.0693
|1.0737
|0.0000
|1013
|2003.01.23 16:30
|modify
|105
|0.70
|1.0690
|1.0737
|0.0000
|1014
|2003.01.23 17:30
|modify
|104
|0.70
|1.0693
|1.0742
|0.0000
|1015
|2003.01.23 17:30
|modify
|105
|0.70
|1.0690
|1.0742
|0.0000
|1016
|2003.01.23 21:59
|s/l
|104
|0.70
|1.0742
|1.0742
|0.0000
|343.00
|15199.00
|1017
|2003.01.23 21:59
|s/l
|105
|0.70
|1.0742
|1.0742
|0.0000
|364.00
|15563.00
|1018
|2003.01.23 22:00
|buy
|106
|0.80
|1.0743
|0.0000
|0.0000
|1019
|2003.01.23 22:15
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0713
|0.0000
|1020
|2003.01.23 22:33
|buy
|107
|0.70
|1.0746
|0.0000
|0.0000
|1021
|2003.01.24 00:16
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0717
|0.0000
|1022
|2003.01.24 00:16
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0717
|0.0000
|1023
|2003.01.24 00:32
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0719
|0.0000
|1024
|2003.01.24 00:32
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0719
|0.0000
|1025
|2003.01.24 00:45
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0722
|0.0000
|1026
|2003.01.24 00:45
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0722
|0.0000
|1027
|2003.01.24 01:30
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0724
|0.0000
|1028
|2003.01.24 01:30
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0724
|0.0000
|1029
|2003.01.24 01:45
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0733
|0.0000
|1030
|2003.01.24 01:45
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0733
|0.0000
|1031
|2003.01.24 02:30
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0734
|0.0000
|1032
|2003.01.24 02:30
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0734
|0.0000
|1033
|2003.01.24 03:01
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0735
|0.0000
|1034
|2003.01.24 03:01
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0735
|0.0000
|1035
|2003.01.24 04:15
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0739
|0.0000
|1036
|2003.01.24 04:15
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0739
|0.0000
|1037
|2003.01.24 04:31
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0741
|0.0000
|1038
|2003.01.24 04:31
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0741
|0.0000
|1039
|2003.01.24 04:45
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0746
|0.0000
|1040
|2003.01.24 04:45
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0746
|0.0000
|1041
|2003.01.24 07:30
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0751
|0.0000
|1042
|2003.01.24 07:30
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0751
|0.0000
|1043
|2003.01.24 09:17
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0753
|0.0000
|1044
|2003.01.24 09:17
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0753
|0.0000
|1045
|2003.01.24 15:00
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0762
|0.0000
|1046
|2003.01.24 15:00
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0762
|0.0000
|1047
|2003.01.24 15:15
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0763
|0.0000
|1048
|2003.01.24 15:15
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0763
|0.0000
|1049
|2003.01.24 15:30
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0783
|0.0000
|1050
|2003.01.24 15:30
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0783
|0.0000
|1051
|2003.01.24 16:46
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0785
|0.0000
|1052
|2003.01.24 16:46
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0785
|0.0000
|1053
|2003.01.24 17:00
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0794
|0.0000
|1054
|2003.01.24 17:00
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0794
|0.0000
|1055
|2003.01.24 17:15
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0799
|0.0000
|1056
|2003.01.24 17:15
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0799
|0.0000
|1057
|2003.01.24 18:00
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0803
|0.0000
|1058
|2003.01.24 18:00
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0803
|0.0000
|1059
|2003.01.24 18:15
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0811
|0.0000
|1060
|2003.01.24 18:15
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0811
|0.0000
|1061
|2003.01.24 19:46
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0815
|0.0000
|1062
|2003.01.24 19:46
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0815
|0.0000
|1063
|2003.01.27 08:30
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0822
|0.0000
|1064
|2003.01.27 08:30
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0822
|0.0000
|1065
|2003.01.27 08:45
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0838
|0.0000
|1066
|2003.01.27 08:45
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0838
|0.0000
|1067
|2003.01.27 09:00
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0844
|0.0000
|1068
|2003.01.27 09:00
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0844
|0.0000
|1069
|2003.01.27 09:45
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0847
|0.0000
|1070
|2003.01.27 09:45
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0847
|0.0000
|1071
|2003.01.27 11:01
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0855
|0.0000
|1072
|2003.01.27 11:01
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0855
|0.0000
|1073
|2003.01.27 11:15
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0863
|0.0000
|1074
|2003.01.27 11:15
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0863
|0.0000
|1075
|2003.01.27 11:31
|modify
|106
|0.80
|1.0743
|1.0865
|0.0000
|1076
|2003.01.27 11:31
|modify
|107
|0.70
|1.0746
|1.0865
|0.0000
|1077
|2003.01.27 13:21
|s/l
|106
|0.80
|1.0865
|1.0865
|0.0000
|976.00
|16539.00
|1078
|2003.01.27 13:21
|s/l
|107
|0.70
|1.0865
|1.0865
|0.0000
|833.00
|17372.00
|1079
|2003.01.27 14:15
|buy
|108
|0.90
|1.0814
|0.0000
|0.0000
|1080
|2003.01.27 14:30
|modify
|108
|0.90
|1.0814
|1.0786
|0.0000
|1081
|2003.01.27 14:45
|buy
|109
|0.80
|1.0822
|0.0000
|0.0000
|1082
|2003.01.27 14:45
|modify
|108
|0.90
|1.0814
|1.0789
|0.0000
|1083
|2003.01.27 15:15
|modify
|108
|0.90
|1.0814
|1.0800
|0.0000
|1084
|2003.01.27 15:15
|modify
|109
|0.80
|1.0822
|1.0800
|0.0000
|1085
|2003.01.27 16:15
|modify
|108
|0.90
|1.0814
|1.0803
|0.0000
|1086
|2003.01.27 16:15
|modify
|109
|0.80
|1.0822
|1.0803
|0.0000
|1087
|2003.01.27 16:30
|modify
|108
|0.90
|1.0814
|1.0805
|0.0000
|1088
|2003.01.27 16:30
|modify
|109
|0.80
|1.0822
|1.0805
|0.0000
|1089
|2003.01.27 16:45
|modify
|108
|0.90
|1.0814
|1.0806
|0.0000
|1090
|2003.01.27 16:45
|modify
|109
|0.80
|1.0822
|1.0806
|0.0000
|1091
|2003.01.27 17:15
|modify
|108
|0.90
|1.0814
|1.0821
|0.0000
|1092
|2003.01.27 17:15
|modify
|109
|0.80
|1.0822
|1.0821
|0.0000
|1093
|2003.01.27 17:30
|modify
|108
|0.90
|1.0814
|1.0827
|0.0000
|1094
|2003.01.27 17:30
|modify
|109
|0.80
|1.0822
|1.0827
|0.0000
|1095
|2003.01.28 03:27
|s/l
|108
|0.90
|1.0827
|1.0827
|0.0000
|117.00
|17489.00
|1096
|2003.01.28 03:27
|s/l
|109
|0.80
|1.0827
|1.0827
|0.0000
|40.00
|17529.00
|1097
|2003.01.28 03:32
|buy
|110
|0.90
|1.0830
|0.0000
|0.0000
|1098
|2003.01.28 03:47
|modify
|110
|0.90
|1.0830
|1.0800
|0.0000
|1099
|2003.01.28 04:01
|buy
|111
|0.80
|1.0836
|0.0000
|0.0000
|1100
|2003.01.28 04:01
|modify
|110
|0.90
|1.0830
|1.0803
|0.0000
|1101
|2003.01.28 07:41
|s/l
|110
|0.90
|1.0803
|1.0803
|0.0000
|-243.00
|17286.00
|1102
|2003.01.28 07:45
|buy
|112
|0.80
|1.0806
|0.0000
|0.0000
|1103
|2003.01.28 08:30
|modify
|112
|0.80
|1.0806
|1.0776
|0.0000
|1104
|2003.01.28 08:47
|modify
|112
|0.80
|1.0806
|1.0778
|0.0000
|1105
|2003.01.28 09:00
|modify
|112
|0.80
|1.0806
|1.0782
|0.0000
|1106
|2003.01.28 10:14
|s/l
|112
|0.80
|1.0782
|1.0782
|0.0000
|-192.00
|17094.00
|1107
|2003.01.28 10:45
|buy
|113
|0.80
|1.0805
|0.0000
|0.0000
|1108
|2003.01.28 12:45
|modify
|113
|0.80
|1.0805
|1.0776
|0.0000
|1109
|2003.01.28 13:15
|modify
|113
|0.80
|1.0805
|1.0778
|0.0000
|1110
|2003.01.28 13:30
|modify
|113
|0.80
|1.0805
|1.0783
|0.0000
|1111
|2003.01.28 15:00
|modify
|113
|0.80
|1.0805
|1.0797
|0.0000
|1112
|2003.01.28 16:00
|modify
|113
|0.80
|1.0805
|1.0802
|0.0000
|1113
|2003.01.29 01:30
|modify
|111
|0.80
|1.0836
|1.0808
|0.0000
|1114
|2003.01.29 01:30
|modify
|113
|0.80
|1.0805
|1.0808
|0.0000
|1115
|2003.01.29 01:45
|modify
|111
|0.80
|1.0836
|1.0835
|0.0000
|1116
|2003.01.29 01:45
|modify
|113
|0.80
|1.0805
|1.0835
|0.0000
|1117
|2003.01.29 02:00
|modify
|111
|0.80
|1.0836
|1.0841
|0.0000
|1118
|2003.01.29 02:00
|modify
|113
|0.80
|1.0805
|1.0841
|0.0000
|1119
|2003.01.29 07:00
|modify
|111
|0.80
|1.0836
|1.0845
|0.0000
|1120
|2003.01.29 07:00
|modify
|113
|0.80
|1.0805
|1.0845
|0.0000
|1121
|2003.01.29 07:16
|modify
|111
|0.80
|1.0836
|1.0852
|0.0000
|1122
|2003.01.29 07:16
|modify
|113
|0.80
|1.0805
|1.0852
|0.0000
|1123
|2003.01.29 09:15
|modify
|111
|0.80
|1.0836
|1.0856
|0.0000
|1124
|2003.01.29 09:15
|modify
|113
|0.80
|1.0805
|1.0856
|0.0000
|1125
|2003.01.29 13:30
|s/l
|111
|0.80
|1.0856
|1.0856
|0.0000
|160.00
|17254.00
|1126
|2003.01.29 13:30
|s/l
|113
|0.80
|1.0856
|1.0856
|0.0000
|408.00
|17662.00
|1127
|2003.01.29 15:00
|buy
|114
|0.90
|1.0871
|0.0000
|0.0000
|1128
|2003.01.29 15:30
|buy
|115
|0.80
|1.0853
|0.0000
|0.0000
|1129
|2003.01.29 15:45
|modify
|115
|0.80
|1.0853
|1.0835
|0.0000
|1130
|2003.01.29 17:33
|s/l
|115
|0.80
|1.0835
|1.0835
|0.0000
|-144.00
|17518.00
|1131
|2003.01.29 17:45
|buy
|116
|0.80
|1.0847
|0.0000
|0.0000
|1132
|2003.02.04 14:15
|modify
|116
|0.80
|1.0847
|1.0822
|0.0000
|1133
|2003.02.04 15:15
|modify
|116
|0.80
|1.0847
|1.0828
|0.0000
|1134
|2003.02.04 15:30
|modify
|116
|0.80
|1.0847
|1.0831
|0.0000
|1135
|2003.02.04 15:45
|modify
|116
|0.80
|1.0847
|1.0840
|0.0000
|1136
|2003.02.04 16:15
|modify
|114
|0.90
|1.0871
|1.0848
|0.0000
|1137
|2003.02.04 16:15
|modify
|116
|0.80
|1.0847
|1.0848
|0.0000
|1138
|2003.02.04 16:45
|modify
|114
|0.90
|1.0871
|1.0849
|0.0000
|1139
|2003.02.04 16:45
|modify
|116
|0.80
|1.0847
|1.0849
|0.0000
|1140
|2003.02.04 17:15
|modify
|114
|0.90
|1.0871
|1.0856
|0.0000
|1141
|2003.02.04 17:15
|modify
|116
|0.80
|1.0847
|1.0856
|0.0000
|1142
|2003.02.04 17:30
|modify
|114
|0.90
|1.0871
|1.0859
|0.0000
|1143
|2003.02.04 17:30
|modify
|116
|0.80
|1.0847
|1.0859
|0.0000
|1144
|2003.02.05 06:30
|modify
|114
|0.90
|1.0871
|1.0864
|0.0000
|1145
|2003.02.05 06:30
|modify
|116
|0.80
|1.0847
|1.0864
|0.0000
|1146
|2003.02.05 06:45
|modify
|114
|0.90
|1.0871
|1.0890
|0.0000
|1147
|2003.02.05 06:45
|modify
|116
|0.80
|1.0847
|1.0890
|0.0000
|1148
|2003.02.05 07:15
|modify
|114
|0.90
|1.0871
|1.0891
|0.0000
|1149
|2003.02.05 07:15
|modify
|116
|0.80
|1.0847
|1.0891
|0.0000
|1150
|2003.02.05 08:30
|modify
|114
|0.90
|1.0871
|1.0893
|0.0000
|1151
|2003.02.05 08:30
|modify
|116
|0.80
|1.0847
|1.0893
|0.0000
|1152
|2003.02.05 08:45
|modify
|114
|0.90
|1.0871
|1.0896
|0.0000
|1153
|2003.02.05 08:45
|modify
|116
|0.80
|1.0847
|1.0896
|0.0000
|1154
|2003.02.05 13:21
|s/l
|114
|0.90
|1.0896
|1.0896
|0.0000
|225.00
|17743.00
|1155
|2003.02.05 13:21
|s/l
|116
|0.80
|1.0896
|1.0896
|0.0000
|392.00
|18135.00
|1156
|2003.02.25 00:15
|buy
|117
|0.90
|1.0796
|0.0000
|0.0000
|1157
|2003.02.25 00:47
|buy
|118
|0.90
|1.0787
|0.0000
|0.0000
|1158
|2003.02.25 01:17
|modify
|118
|0.90
|1.0787
|1.0757
|0.0000
|1159
|2003.02.25 01:32
|modify
|118
|0.90
|1.0787
|1.0759
|0.0000
|1160
|2003.02.25 05:00
|modify
|118
|0.90
|1.0787
|1.0761
|0.0000
|1161
|2003.02.25 05:30
|modify
|118
|0.90
|1.0787
|1.0764
|0.0000
|1162
|2003.02.25 06:30
|modify
|118
|0.90
|1.0787
|1.0765
|0.0000
|1163
|2003.02.25 06:45
|modify
|117
|0.90
|1.0796
|1.0773
|0.0000
|1164
|2003.02.25 06:45
|modify
|118
|0.90
|1.0787
|1.0773
|0.0000
|1165
|2003.02.25 07:31
|modify
|117
|0.90
|1.0796
|1.0778
|0.0000
|1166
|2003.02.25 07:31
|modify
|118
|0.90
|1.0787
|1.0778
|0.0000
|1167
|2003.02.25 09:15
|modify
|117
|0.90
|1.0796
|1.0779
|0.0000
|1168
|2003.02.25 09:15
|modify
|118
|0.90
|1.0787
|1.0779
|0.0000
|1169
|2003.02.25 12:39
|s/l
|117
|0.90
|1.0779
|1.0779
|0.0000
|-153.00
|17982.00
|1170
|2003.02.25 12:39
|s/l
|118
|0.90
|1.0779
|1.0779
|0.0000
|-72.00
|17910.00
|1171
|2003.02.25 12:45
|buy
|119
|0.90
|1.0778
|0.0000
|0.0000
|1172
|2003.02.25 14:45
|buy
|120
|0.80
|1.0774
|0.0000
|0.0000
|1173
|2003.02.25 15:00
|modify
|119
|0.90
|1.0778
|1.0764
|0.0000
|1174
|2003.02.25 15:00
|modify
|120
|0.80
|1.0774
|1.0764
|0.0000
|1175
|2003.02.25 15:15
|modify
|119
|0.90
|1.0778
|1.0775
|0.0000
|1176
|2003.02.25 15:15
|modify
|120
|0.80
|1.0774
|1.0775
|0.0000
|1177
|2003.02.25 15:25
|s/l
|119
|0.90
|1.0775
|1.0775
|0.0000
|-27.00
|17883.00
|1178
|2003.02.25 15:25
|s/l
|120
|0.80
|1.0775
|1.0775
|0.0000
|8.00
|17891.00
|1179
|2003.02.25 15:30
|buy
|121
|0.90
|1.0775
|0.0000
|0.0000
|1180
|2003.02.25 15:45
|buy
|122
|0.80
|1.0767
|0.0000
|0.0000
|1181
|2003.02.25 16:15
|modify
|122
|0.80
|1.0767
|1.0741
|0.0000
|1182
|2003.02.25 16:30
|modify
|122
|0.80
|1.0767
|1.0744
|0.0000
|1183
|2003.02.25 17:00
|modify
|121
|0.90
|1.0775
|1.0749
|0.0000
|1184
|2003.02.25 17:00
|modify
|122
|0.80
|1.0767
|1.0749
|0.0000
|1185
|2003.02.25 17:15
|modify
|121
|0.90
|1.0775
|1.0752
|0.0000
|1186
|2003.02.25 17:15
|modify
|122
|0.80
|1.0767
|1.0752
|0.0000
|1187
|2003.02.25 18:00
|modify
|121
|0.90
|1.0775
|1.0761
|0.0000
|1188
|2003.02.25 18:00
|modify
|122
|0.80
|1.0767
|1.0761
|0.0000
|1189
|2003.02.25 19:48
|s/l
|121
|0.90
|1.0761
|1.0761
|0.0000
|-126.00
|17765.00
|1190
|2003.02.25 19:48
|s/l
|122
|0.80
|1.0761
|1.0761
|0.0000
|-48.00
|17717.00
|1191
|2003.02.25 20:00
|buy
|123
|0.90
|1.0765
|0.0000
|0.0000
|1192
|2003.02.25 20:15
|buy
|124
|0.80
|1.0766
|0.0000
|0.0000
|1193
|2003.02.25 20:30
|modify
|123
|0.90
|1.0765
|1.0738
|0.0000
|1194
|2003.02.25 20:30
|modify
|124
|0.80
|1.0766
|1.0738
|0.0000
|1195
|2003.02.25 20:45
|modify
|123
|0.90
|1.0765
|1.0741
|0.0000
|1196
|2003.02.25 20:45
|modify
|124
|0.80
|1.0766
|1.0741
|0.0000
|1197
|2003.02.25 23:41
|s/l
|123
|0.90
|1.0741
|1.0741
|0.0000
|-216.00
|17501.00
|1198
|2003.02.25 23:41
|s/l
|124
|0.80
|1.0741
|1.0741
|0.0000
|-200.00
|17301.00
|1199
|2003.02.27 00:18
|buy
|125
|0.90
|1.0799
|0.0000
|0.0000
|1200
|2003.02.27 00:31
|buy
|126
|0.80
|1.0799
|0.0000
|0.0000
|1201
|2003.02.27 10:30
|modify
|125
|0.90
|1.0799
|1.0771
|0.0000
|1202
|2003.02.27 10:30
|modify
|126
|0.80
|1.0799
|1.0771
|0.0000
|1203
|2003.02.27 10:45
|modify
|125
|0.90
|1.0799
|1.0775
|0.0000
|1204
|2003.02.27 10:45
|modify
|126
|0.80
|1.0799
|1.0775
|0.0000
|1205
|2003.02.27 11:00
|modify
|125
|0.90
|1.0799
|1.0781
|0.0000
|1206
|2003.02.27 11:00
|modify
|126
|0.80
|1.0799
|1.0781
|0.0000
|1207
|2003.02.27 11:15
|modify
|125
|0.90
|1.0799
|1.0796
|0.0000
|1208
|2003.02.27 11:15
|modify
|126
|0.80
|1.0799
|1.0796
|0.0000
|1209
|2003.02.27 13:31
|s/l
|125
|0.90
|1.0796
|1.0796
|0.0000
|-27.00
|17274.00
|1210
|2003.02.27 13:31
|s/l
|126
|0.80
|1.0796
|1.0796
|0.0000
|-24.00
|17250.00
|1211
|2003.02.27 16:31
|buy
|127
|0.90
|1.0759
|0.0000
|0.0000
|1212
|2003.02.27 16:45
|buy
|128
|0.80
|1.0758
|0.0000
|0.0000
|1213
|2003.02.27 17:02
|modify
|127
|0.90
|1.0759
|1.0732
|0.0000
|1214
|2003.02.27 17:02
|modify
|128
|0.80
|1.0758
|1.0732
|0.0000
|1215
|2003.02.27 17:15
|modify
|127
|0.90
|1.0759
|1.0736
|0.0000
|1216
|2003.02.27 17:15
|modify
|128
|0.80
|1.0758
|1.0736
|0.0000
|1217
|2003.02.27 22:11
|s/l
|127
|0.90
|1.0736
|1.0736
|0.0000
|-207.00
|17043.00
|1218
|2003.02.27 22:11
|s/l
|128
|0.80
|1.0736
|1.0736
|0.0000
|-176.00
|16867.00
|1219
|2003.02.27 22:15
|buy
|129
|0.80
|1.0741
|0.0000
|0.0000
|1220
|2003.02.27 22:31
|buy
|130
|0.80
|1.0744
|0.0000
|0.0000
|1221
|2003.02.27 22:31
|modify
|129
|0.80
|1.0741
|1.0711
|0.0000
|1222
|2003.02.27 22:48
|modify
|129
|0.80
|1.0741
|1.0713
|0.0000
|1223
|2003.02.27 23:00
|modify
|129
|0.80
|1.0741
|1.0714
|0.0000
|1224
|2003.02.27 23:00
|modify
|130
|0.80
|1.0744
|1.0714
|0.0000
|1225
|2003.02.27 23:48
|modify
|129
|0.80
|1.0741
|1.0716
|0.0000
|1226
|2003.02.27 23:48
|modify
|130
|0.80
|1.0744
|1.0716
|0.0000
|1227
|2003.02.28 00:31
|modify
|129
|0.80
|1.0741
|1.0717
|0.0000
|1228
|2003.02.28 00:31
|modify
|130
|0.80
|1.0744
|1.0717
|0.0000
|1229
|2003.02.28 00:45
|modify
|129
|0.80
|1.0741
|1.0720
|0.0000
|1230
|2003.02.28 00:45
|modify
|130
|0.80
|1.0744
|1.0720
|0.0000
|1231
|2003.02.28 03:49
|modify
|129
|0.80
|1.0741
|1.0723
|0.0000
|1232
|2003.02.28 03:49
|modify
|130
|0.80
|1.0744
|1.0723
|0.0000
|1233
|2003.02.28 04:15
|modify
|129
|0.80
|1.0741
|1.0725
|0.0000
|1234
|2003.02.28 04:15
|modify
|130
|0.80
|1.0744
|1.0725
|0.0000
|1235
|2003.02.28 08:30
|modify
|129
|0.80
|1.0741
|1.0734
|0.0000
|1236
|2003.02.28 08:30
|modify
|130
|0.80
|1.0744
|1.0734
|0.0000
|1237
|2003.02.28 11:00
|modify
|129
|0.80
|1.0741
|1.0743
|0.0000
|1238
|2003.02.28 11:00
|modify
|130
|0.80
|1.0744
|1.0743
|0.0000
|1239
|2003.02.28 11:16
|modify
|129
|0.80
|1.0741
|1.0748
|0.0000
|1240
|2003.02.28 11:16
|modify
|130
|0.80
|1.0744
|1.0748
|0.0000
|1241
|2003.02.28 11:30
|modify
|129
|0.80
|1.0741
|1.0764
|0.0000
|1242
|2003.02.28 11:30
|modify
|130
|0.80
|1.0744
|1.0764
|0.0000
|1243
|2003.02.28 12:15
|modify
|129
|0.80
|1.0741
|1.0765
|0.0000
|1244
|2003.02.28 12:15
|modify
|130
|0.80
|1.0744
|1.0765
|0.0000
|1245
|2003.02.28 16:40
|s/l
|129
|0.80
|1.0765
|1.0765
|0.0000
|192.00
|17059.00
|1246
|2003.02.28 16:40
|s/l
|130
|0.80
|1.0765
|1.0765
|0.0000
|168.00
|17227.00
|1247
|2003.03.03 08:15
|buy
|131
|0.90
|1.0798
|0.0000
|0.0000
|1248
|2003.03.03 08:30
|buy
|132
|0.80
|1.0807
|0.0000
|0.0000
|1249
|2003.03.03 08:30
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0774
|0.0000
|1250
|2003.03.03 09:15
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0775
|0.0000
|1251
|2003.03.03 14:18
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0777
|0.0000
|1252
|2003.03.03 14:18
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0777
|0.0000
|1253
|2003.03.03 14:34
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0781
|0.0000
|1254
|2003.03.03 14:34
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0781
|0.0000
|1255
|2003.03.03 15:30
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0787
|0.0000
|1256
|2003.03.03 15:30
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0787
|0.0000
|1257
|2003.03.03 15:45
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0802
|0.0000
|1258
|2003.03.03 15:45
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0802
|0.0000
|1259
|2003.03.03 16:00
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0813
|0.0000
|1260
|2003.03.03 16:00
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0813
|0.0000
|1261
|2003.03.03 18:00
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0845
|0.0000
|1262
|2003.03.03 18:00
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0845
|0.0000
|1263
|2003.03.03 18:30
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0852
|0.0000
|1264
|2003.03.03 18:30
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0852
|0.0000
|1265
|2003.03.03 18:45
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0854
|0.0000
|1266
|2003.03.03 18:45
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0854
|0.0000
|1267
|2003.03.03 19:16
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0858
|0.0000
|1268
|2003.03.03 19:16
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0858
|0.0000
|1269
|2003.03.03 19:45
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0863
|0.0000
|1270
|2003.03.03 19:45
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0863
|0.0000
|1271
|2003.03.03 21:34
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0865
|0.0000
|1272
|2003.03.03 21:34
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0865
|0.0000
|1273
|2003.03.04 00:15
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0875
|0.0000
|1274
|2003.03.04 00:15
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0875
|0.0000
|1275
|2003.03.04 03:32
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0877
|0.0000
|1276
|2003.03.04 03:32
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0877
|0.0000
|1277
|2003.03.04 03:45
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0881
|0.0000
|1278
|2003.03.04 03:45
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0881
|0.0000
|1279
|2003.03.04 04:32
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0883
|0.0000
|1280
|2003.03.04 04:32
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0883
|0.0000
|1281
|2003.03.04 06:15
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0884
|0.0000
|1282
|2003.03.04 06:15
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0884
|0.0000
|1283
|2003.03.04 06:30
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0887
|0.0000
|1284
|2003.03.04 06:30
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0887
|0.0000
|1285
|2003.03.04 06:45
|modify
|131
|0.90
|1.0798
|1.0896
|0.0000
|1286
|2003.03.04 06:45
|modify
|132
|0.80
|1.0807
|1.0896
|0.0000
|1287
|2003.03.04 14:12
|s/l
|131
|0.90
|1.0896
|1.0896
|0.0000
|882.00
|18109.00
|1288
|2003.03.04 14:12
|s/l
|132
|0.80
|1.0896
|1.0896
|0.0000
|712.00
|18821.00
|1289
|2003.03.04 14:15
|buy
|133
|0.90
|1.0899
|0.0000
|0.0000
|1290
|2003.03.04 14:30
|modify
|133
|0.90
|1.0899
|1.0885
|0.0000
|1291
|2003.03.04 14:45
|buy
|134
|0.90
|1.0919
|0.0000
|0.0000
|1292
|2003.03.04 14:45
|modify
|133
|0.90
|1.0899
|1.0886
|0.0000
|1293
|2003.03.04 15:00
|modify
|133
|0.90
|1.0899
|1.0891
|0.0000
|1294
|2003.03.04 15:00
|modify
|134
|0.90
|1.0919
|1.0891
|0.0000
|1295
|2003.03.04 16:32
|s/l
|133
|0.90
|1.0891
|1.0891
|0.0000
|-72.00
|18749.00
|1296
|2003.03.04 16:32
|s/l
|134
|0.90
|1.0891
|1.0891
|0.0000
|-252.00
|18497.00
|1297
|2003.03.04 18:31
|buy
|135
|0.90
|1.0894
|0.0000
|0.0000
|1298
|2003.03.04 18:46
|buy
|136
|0.90
|1.0898
|0.0000
|0.0000
|1299
|2003.03.04 18:46
|modify
|135
|0.90
|1.0894
|1.0865
|0.0000
|1300
|2003.03.04 19:00
|modify
|135
|0.90
|1.0894
|1.0872
|0.0000
|1301
|2003.03.04 19:00
|modify
|136
|0.90
|1.0898
|1.0872
|0.0000
|1302
|2003.03.04 22:15
|modify
|135
|0.90
|1.0894
|1.0884
|0.0000
|1303
|2003.03.04 22:15
|modify
|136
|0.90
|1.0898
|1.0884
|0.0000
|1304
|2003.03.04 22:30
|modify
|135
|0.90
|1.0894
|1.0894
|0.0000
|1305
|2003.03.04 22:30
|modify
|136
|0.90
|1.0898
|1.0894
|0.0000
|1306
|2003.03.04 22:45
|modify
|135
|0.90
|1.0894
|1.0933
|0.0000
|1307
|2003.03.04 22:45
|modify
|136
|0.90
|1.0898
|1.0933
|0.0000
|1308
|2003.03.04 23:15
|modify
|135
|0.90
|1.0894
|1.0935
|0.0000
|1309
|2003.03.04 23:15
|modify
|136
|0.90
|1.0898
|1.0935
|0.0000
|1310
|2003.03.04 23:30
|modify
|135
|0.90
|1.0894
|1.0946
|0.0000
|1311
|2003.03.04 23:30
|modify
|136
|0.90
|1.0898
|1.0946
|0.0000
|1312
|2003.03.04 23:45
|modify
|135
|0.90
|1.0894
|1.0949
|0.0000
|1313
|2003.03.04 23:45
|modify
|136
|0.90
|1.0898
|1.0949
|0.0000
|1314
|2003.03.05 00:16
|modify
|135
|0.90
|1.0894
|1.0952
|0.0000
|1315
|2003.03.05 00:16
|modify
|136
|0.90
|1.0898
|1.0952
|0.0000
|1316
|2003.03.05 00:31
|s/l
|135
|0.90
|1.0952
|1.0952
|0.0000
|522.00
|19019.00
|1317
|2003.03.05 00:31
|s/l
|136
|0.90
|1.0952
|1.0952
|0.0000
|486.00
|19505.00
|1318
|2003.03.05 03:18
|buy
|137
|1.00
|1.0971
|0.0000
|0.0000
|1319
|2003.03.05 03:31
|buy
|138
|0.90
|1.0980
|0.0000
|0.0000
|1320
|2003.03.05 03:31
|modify
|137
|1.00
|1.0971
|1.0947
|0.0000
|1321
|2003.03.05 04:00
|modify
|137
|1.00
|1.0971
|1.0948
|0.0000
|1322
|2003.03.05 08:00
|modify
|137
|1.00
|1.0971
|1.0950
|0.0000
|1323
|2003.03.05 08:00
|modify
|138
|0.90
|1.0980
|1.0950
|0.0000
|1324
|2003.03.05 08:30
|modify
|137
|1.00
|1.0971
|1.0957
|0.0000
|1325
|2003.03.05 08:30
|modify
|138
|0.90
|1.0980
|1.0957
|0.0000
|1326
|2003.03.05 13:27
|s/l
|137
|1.00
|1.0957
|1.0957
|0.0000
|-140.00
|19365.00
|1327
|2003.03.05 13:27
|s/l
|138
|0.90
|1.0957
|1.0957
|0.0000
|-207.00
|19158.00
|1328
|2003.03.05 14:00
|buy
|139
|1.00
|1.0964
|0.0000
|0.0000
|1329
|2003.03.05 15:00
|buy
|140
|0.90
|1.0966
|0.0000
|0.0000
|1330
|2003.03.05 16:00
|modify
|139
|1.00
|1.0964
|1.0945
|0.0000
|1331
|2003.03.05 16:00
|modify
|140
|0.90
|1.0966
|1.0945
|0.0000
|1332
|2003.03.05 16:30
|modify
|139
|1.00
|1.0964
|1.0946
|0.0000
|1333
|2003.03.05 16:30
|modify
|140
|0.90
|1.0966
|1.0946
|0.0000
|1334
|2003.03.05 17:15
|modify
|139
|1.00
|1.0964
|1.0947
|0.0000
|1335
|2003.03.05 17:15
|modify
|140
|0.90
|1.0966
|1.0947
|0.0000
|1336
|2003.03.05 17:31
|modify
|139
|1.00
|1.0964
|1.0949
|0.0000
|1337
|2003.03.05 17:31
|modify
|140
|0.90
|1.0966
|1.0949
|0.0000
|1338
|2003.03.06 01:00
|s/l
|139
|1.00
|1.0949
|1.0949
|0.0000
|-150.00
|19008.00
|1339
|2003.03.06 01:00
|s/l
|140
|0.90
|1.0949
|1.0949
|0.0000
|-153.00
|18855.00
|1340
|2003.03.06 01:46
|buy
|141
|0.90
|1.0955
|0.0000
|0.0000
|1341
|2003.03.06 02:01
|buy
|142
|0.90
|1.0962
|0.0000
|0.0000
|1342
|2003.03.06 02:01
|modify
|141
|0.90
|1.0955
|1.0929
|0.0000
|1343
|2003.03.06 02:18
|modify
|141
|0.90
|1.0955
|1.0935
|0.0000
|1344
|2003.03.06 02:18
|modify
|142
|0.90
|1.0962
|1.0935
|0.0000
|1345
|2003.03.06 03:00
|modify
|141
|0.90
|1.0955
|1.0939
|0.0000
|1346
|2003.03.06 03:00
|modify
|142
|0.90
|1.0962
|1.0939
|0.0000
|1347
|2003.03.06 11:22
|s/l
|141
|0.90
|1.0939
|1.0939
|0.0000
|-144.00
|18711.00
|1348
|2003.03.06 11:22
|s/l
|142
|0.90
|1.0939
|1.0939
|0.0000
|-207.00
|18504.00
|1349
|2003.03.06 11:30
|buy
|143
|0.90
|1.0945
|0.0000
|0.0000
|1350
|2003.03.06 11:45
|buy
|144
|0.90
|1.0944
|0.0000
|0.0000
|1351
|2003.03.06 13:00
|modify
|143
|0.90
|1.0945
|1.0929
|0.0000
|1352
|2003.03.06 13:00
|modify
|144
|0.90
|1.0944
|1.0929
|0.0000
|1353
|2003.03.06 13:15
|modify
|143
|0.90
|1.0945
|1.0930
|0.0000
|1354
|2003.03.06 13:15
|modify
|144
|0.90
|1.0944
|1.0930
|0.0000
|1355
|2003.03.06 13:45
|modify
|143
|0.90
|1.0945
|1.0947
|0.0000
|1356
|2003.03.06 13:45
|modify
|144
|0.90
|1.0944
|1.0947
|0.0000
|1357
|2003.03.06 14:00
|modify
|143
|0.90
|1.0945
|1.0962
|0.0000
|1358
|2003.03.06 14:00
|modify
|144
|0.90
|1.0944
|1.0962
|0.0000
|1359
|2003.03.06 15:18
|s/l
|143
|0.90
|1.0962
|1.0962
|0.0000
|153.00
|18657.00
|1360
|2003.03.06 15:18
|s/l
|144
|0.90
|1.0962
|1.0962
|0.0000
|162.00
|18819.00
|1361
|2003.03.06 16:30
|buy
|145
|0.90
|1.0983
|0.0000
|0.0000
|1362
|2003.03.06 16:45
|buy
|146
|0.90
|1.0993
|0.0000
|0.0000
|1363
|2003.03.06 16:45
|modify
|145
|0.90
|1.0983
|1.0960
|0.0000
|1364
|2003.03.06 17:00
|modify
|145
|0.90
|1.0983
|1.0963
|0.0000
|1365
|2003.03.06 17:00
|modify
|146
|0.90
|1.0993
|1.0963
|0.0000
|1366
|2003.03.07 06:16
|modify
|145
|0.90
|1.0983
|1.0965
|0.0000
|1367
|2003.03.07 06:16
|modify
|146
|0.90
|1.0993
|1.0965
|0.0000
|1368
|2003.03.07 06:30
|modify
|145
|0.90
|1.0983
|1.0968
|0.0000
|1369
|2003.03.07 06:30
|modify
|146
|0.90
|1.0993
|1.0968
|0.0000
|1370
|2003.03.07 06:46
|modify
|145
|0.90
|1.0983
|1.0975
|0.0000
|1371
|2003.03.07 06:46
|modify
|146
|0.90
|1.0993
|1.0975
|0.0000
|1372
|2003.03.07 07:00
|modify
|145
|0.90
|1.0983
|1.0996
|0.0000
|1373
|2003.03.07 07:00
|modify
|146
|0.90
|1.0993
|1.0996
|0.0000
|1374
|2003.03.07 09:45
|modify
|145
|0.90
|1.0983
|1.0997
|0.0000
|1375
|2003.03.07 09:45
|modify
|146
|0.90
|1.0993
|1.0997
|0.0000
|1376
|2003.03.07 11:32
|modify
|145
|0.90
|1.0983
|1.1000
|0.0000
|1377
|2003.03.07 11:32
|modify
|146
|0.90
|1.0993
|1.1000
|0.0000
|1378
|2003.03.07 13:15
|modify
|145
|0.90
|1.0983
|1.1010
|0.0000
|1379
|2003.03.07 13:15
|modify
|146
|0.90
|1.0993
|1.1010
|0.0000
|1380
|2003.03.07 13:45
|modify
|145
|0.90
|1.0983
|1.1027
|0.0000
|1381
|2003.03.07 13:45
|modify
|146
|0.90
|1.0993
|1.1027
|0.0000
|1382
|2003.03.07 14:32
|modify
|145
|0.90
|1.0983
|1.1028
|0.0000
|1383
|2003.03.07 14:32
|modify
|146
|0.90
|1.0993
|1.1028
|0.0000
|1384
|2003.03.07 15:03
|s/l
|145
|0.90
|1.1028
|1.1028
|0.0000
|405.00
|19224.00
|1385
|2003.03.07 15:03
|s/l
|146
|0.90
|1.1028
|1.1028
|0.0000
|315.00
|19539.00
|1386
|2003.03.07 17:45
|buy
|147
|1.00
|1.0990
|0.0000
|0.0000
|1387
|2003.03.07 18:30
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.0962
|0.0000
|1388
|2003.03.07 18:47
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.0963
|0.0000
|1389
|2003.03.07 19:00
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.0975
|0.0000
|1390
|2003.03.07 19:17
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.0978
|0.0000
|1391
|2003.03.07 19:30
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.0984
|0.0000
|1392
|2003.03.10 00:30
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.0988
|0.0000
|1393
|2003.03.10 00:45
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.0991
|0.0000
|1394
|2003.03.10 01:00
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.0992
|0.0000
|1395
|2003.03.10 01:30
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.0993
|0.0000
|1396
|2003.03.10 01:45
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.0996
|0.0000
|1397
|2003.03.10 06:45
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.0997
|0.0000
|1398
|2003.03.10 07:00
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.0998
|0.0000
|1399
|2003.03.10 07:16
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.1008
|0.0000
|1400
|2003.03.10 08:00
|buy
|148
|0.90
|1.1035
|0.0000
|0.0000
|1401
|2003.03.10 08:15
|modify
|148
|0.90
|1.1035
|1.1008
|0.0000
|1402
|2003.03.10 13:15
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.1010
|0.0000
|1403
|2003.03.10 13:15
|modify
|148
|0.90
|1.1035
|1.1010
|0.0000
|1404
|2003.03.10 13:30
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.1021
|0.0000
|1405
|2003.03.10 13:30
|modify
|148
|0.90
|1.1035
|1.1021
|0.0000
|1406
|2003.03.10 13:45
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.1025
|0.0000
|1407
|2003.03.10 13:45
|modify
|148
|0.90
|1.1035
|1.1025
|0.0000
|1408
|2003.03.10 14:15
|modify
|147
|1.00
|1.0990
|1.1032
|0.0000
|1409
|2003.03.10 14:15
|modify
|148
|0.90
|1.1035
|1.1032
|0.0000
|1410
|2003.03.10 19:06
|s/l
|147
|1.00
|1.1032
|1.1032
|0.0000
|420.00
|19959.00
|1411
|2003.03.10 19:06
|s/l
|148
|0.90
|1.1032
|1.1032
|0.0000
|-27.00
|19932.00
|1412
|2003.03.10 20:30
|buy
|149
|1.00
|1.1047
|0.0000
|0.0000
|1413
|2003.03.10 20:45
|buy
|150
|1.00
|1.1058
|0.0000
|0.0000
|1414
|2003.03.10 20:45
|modify
|149
|1.00
|1.1047
|1.1025
|0.0000
|1415
|2003.03.10 22:04
|modify
|149
|1.00
|1.1047
|1.1026
|0.0000
|1416
|2003.03.10 22:15
|modify
|149
|1.00
|1.1047
|1.1027
|0.0000
|1417
|2003.03.11 06:21
|s/l
|149
|1.00
|1.1027
|1.1027
|0.0000
|-200.00
|19732.00
|1418
|2003.03.11 07:45
|buy
|151
|0.90
|1.1034
|0.0000
|0.0000
|1419
|2003.03.11 09:46
|modify
|151
|0.90
|1.1034
|1.1007
|0.0000
|1420
|2003.03.11 10:00
|modify
|151
|0.90
|1.1034
|1.1014
|0.0000
|1421
|2003.03.11 10:15
|modify
|151
|0.90
|1.1034
|1.1023
|0.0000
|1422
|2003.03.11 10:30
|modify
|151
|0.90
|1.1034
|1.1026
|0.0000
|1423
|2003.03.11 11:32
|modify
|150
|1.00
|1.1058
|1.1031
|0.0000
|1424
|2003.03.11 11:32
|modify
|151
|0.90
|1.1034
|1.1031
|0.0000
|1425
|2003.03.11 12:30
|modify
|150
|1.00
|1.1058
|1.1047
|0.0000
|1426
|2003.03.11 12:30
|modify
|151
|0.90
|1.1034
|1.1047
|0.0000
|1427
|2003.03.11 13:15
|modify
|150
|1.00
|1.1058
|1.1048
|0.0000
|1428
|2003.03.11 13:15
|modify
|151
|0.90
|1.1034
|1.1048
|0.0000
|1429
|2003.03.11 14:49
|s/l
|150
|1.00
|1.1048
|1.1048
|0.0000
|-100.00
|19632.00
|1430
|2003.03.11 14:49
|s/l
|151
|0.90
|1.1048
|1.1048
|0.0000
|126.00
|19758.00
|1431
|2003.03.11 15:00
|buy
|152
|1.00
|1.1052
|0.0000
|0.0000
|1432
|2003.03.11 15:45
|modify
|152
|1.00
|1.1052
|1.1022
|0.0000
|1433
|2003.03.11 16:00
|modify
|152
|1.00
|1.1052
|1.1023
|0.0000
|1434
|2003.03.11 17:27
|s/l
|152
|1.00
|1.1023
|1.1023
|0.0000
|-290.00
|19468.00
|1435
|2003.03.11 18:45
|buy
|153
|1.00
|1.1032
|0.0000
|0.0000
|1436
|2003.03.11 19:00
|buy
|154
|0.90
|1.1030
|0.0000
|0.0000
|1437
|2003.03.11 19:15
|modify
|153
|1.00
|1.1032
|1.1002
|0.0000
|1438
|2003.03.11 19:15
|modify
|154
|0.90
|1.1030
|1.1002
|0.0000
|1439
|2003.03.11 20:30
|modify
|153
|1.00
|1.1032
|1.1003
|0.0000
|1440
|2003.03.11 20:30
|modify
|154
|0.90
|1.1030
|1.1003
|0.0000
|1441
|2003.03.11 20:45
|modify
|153
|1.00
|1.1032
|1.1006
|0.0000
|1442
|2003.03.11 20:45
|modify
|154
|0.90
|1.1030
|1.1006
|0.0000
|1443
|2003.03.11 21:16
|modify
|153
|1.00
|1.1032
|1.1010
|0.0000
|1444
|2003.03.11 21:16
|modify
|154
|0.90
|1.1030
|1.1010
|0.0000
|1445
|2003.03.11 21:31
|modify
|153
|1.00
|1.1032
|1.1011
|0.0000
|1446
|2003.03.11 21:31
|modify
|154
|0.90
|1.1030
|1.1011
|0.0000
|1447
|2003.03.11 21:46
|modify
|153
|1.00
|1.1032
|1.1014
|0.0000
|1448
|2003.03.11 21:46
|modify
|154
|0.90
|1.1030
|1.1014
|0.0000
|1449
|2003.03.12 08:35
|s/l
|153
|1.00
|1.1014
|1.1014
|0.0000
|-180.00
|19288.00
|1450
|2003.03.12 08:35
|s/l
|154
|0.90
|1.1014
|1.1014
|0.0000
|-144.00
|19144.00
|1451
|2003.03.12 08:45
|buy
|155
|1.00
|1.1017
|0.0000
|0.0000
|1452
|2003.03.12 09:15
|modify
|155
|1.00
|1.1017
|1.0995
|0.0000
|1453
|2003.03.12 10:17
|buy
|156
|0.90
|1.1028
|0.0000
|0.0000
|1454
|2003.03.12 10:30
|modify
|155
|1.00
|1.1017
|1.1000
|0.0000
|1455
|2003.03.12 10:30
|modify
|156
|0.90
|1.1028
|1.1000
|0.0000
|1456
|2003.03.12 11:00
|modify
|155
|1.00
|1.1017
|1.1011
|0.0000
|1457
|2003.03.12 11:00
|modify
|156
|0.90
|1.1028
|1.1011
|0.0000
|1458
|2003.03.12 11:30
|modify
|155
|1.00
|1.1017
|1.1012
|0.0000
|1459
|2003.03.12 11:30
|modify
|156
|0.90
|1.1028
|1.1012
|0.0000
|1460
|2003.03.12 12:30
|modify
|155
|1.00
|1.1017
|1.1016
|0.0000
|1461
|2003.03.12 12:30
|modify
|156
|0.90
|1.1028
|1.1016
|0.0000
|1462
|2003.03.12 13:02
|s/l
|155
|1.00
|1.1016
|1.1016
|0.0000
|-10.00
|19134.00
|1463
|2003.03.12 13:02
|s/l
|156
|0.90
|1.1016
|1.1016
|0.0000
|-108.00
|19026.00
|1464
|2003.03.12 14:15
|buy
|157
|1.00
|1.1011
|0.0000
|0.0000
|1465
|2003.03.12 14:30
|modify
|157
|1.00
|1.1011
|1.0983
|0.0000
|1466
|2003.03.12 15:00
|modify
|157
|1.00
|1.1011
|1.0985
|0.0000
|1467
|2003.03.12 15:15
|buy
|158
|0.90
|1.1030
|0.0000
|0.0000
|1468
|2003.03.12 15:15
|modify
|157
|1.00
|1.1011
|1.0997
|0.0000
|1469
|2003.03.12 20:08
|s/l
|157
|1.00
|1.0997
|1.0997
|0.0000
|-140.00
|18886.00
|1470
|2003.03.12 21:32
|buy
|159
|0.90
|1.1006
|0.0000
|0.0000
|1471
|2003.04.24 06:30
|modify
|159
|0.90
|1.1006
|1.0983
|0.0000
|1472
|2003.04.24 06:45
|modify
|159
|0.90
|1.1006
|1.0993
|0.0000
|1473
|2003.04.24 07:00
|modify
|159
|0.90
|1.1006
|1.0996
|0.0000
|1474
|2003.04.24 12:36
|s/l
|159
|0.90
|1.0996
|1.0996
|0.0000
|-90.00
|18796.00
|1475
|2003.04.24 13:16
|buy
|160
|0.90
|1.1010
|0.0000
|0.0000
|1476
|2003.04.24 13:30
|modify
|160
|0.90
|1.1010
|1.0989
|0.0000
|1477
|2003.04.24 14:29
|s/l
|160
|0.90
|1.0989
|1.0989
|0.0000
|-189.00
|18607.00
|1478
|2003.04.24 14:30
|buy
|161
|0.90
|1.0994
|0.0000
|0.0000
|1479
|2003.04.24 14:45
|modify
|161
|0.90
|1.0994
|1.0979
|0.0000
|1480
|2003.04.24 15:00
|modify
|161
|0.90
|1.0994
|1.0989
|0.0000
|1481
|2003.04.24 15:30
|modify
|158
|0.90
|1.1030
|1.1007
|0.0000
|1482
|2003.04.24 15:30
|modify
|161
|0.90
|1.0994
|1.1007
|0.0000
|1483
|2003.04.24 16:15
|modify
|158
|0.90
|1.1030
|1.1008
|0.0000
|1484
|2003.04.24 16:15
|modify
|161
|0.90
|1.0994
|1.1008
|0.0000
|1485
|2003.04.24 17:30
|modify
|158
|0.90
|1.1030
|1.1010
|0.0000
|1486
|2003.04.24 17:30
|modify
|161
|0.90
|1.0994
|1.1010
|0.0000
|1487
|2003.04.24 19:46
|modify
|158
|0.90
|1.1030
|1.1012
|0.0000
|1488
|2003.04.24 19:46
|modify
|161
|0.90
|1.0994
|1.1012
|0.0000
|1489
|2003.04.25 04:24
|s/l
|158
|0.90
|1.1012
|1.1012
|0.0000
|-162.00
|18445.00
|1490
|2003.04.25 04:24
|s/l
|161
|0.90
|1.1012
|1.1012
|0.0000
|162.00
|18607.00
|1491
|2003.04.25 05:00
|buy
|162
|0.90
|1.1008
|0.0000
|0.0000
|1492
|2003.04.25 05:16
|buy
|163
|0.90
|1.1014
|0.0000
|0.0000
|1493
|2003.04.25 05:16
|modify
|162
|0.90
|1.1008
|1.0981
|0.0000
|1494
|2003.04.25 05:31
|modify
|162
|0.90
|1.1008
|1.0983
|0.0000
|1495
|2003.04.25 06:15
|modify
|162
|0.90
|1.1008
|1.0992
|0.0000
|1496
|2003.04.25 06:15
|modify
|163
|0.90
|1.1014
|1.0992
|0.0000
|1497
|2003.04.25 08:33
|s/l
|162
|0.90
|1.0992
|1.0992
|0.0000
|-144.00
|18463.00
|1498
|2003.04.25 08:33
|s/l
|163
|0.90
|1.0992
|1.0992
|0.0000
|-198.00
|18265.00
|1499
|2003.04.25 09:15
|buy
|164
|0.90
|1.1007
|0.0000
|0.0000
|1500
|2003.04.25 10:45
|buy
|165
|0.90
|1.0989
|0.0000
|0.0000
|1501
|2003.04.25 14:30
|modify
|164
|0.90
|1.1007
|1.0980
|0.0000
|1502
|2003.04.25 14:30
|modify
|165
|0.90
|1.0989
|1.0980
|0.0000
|1503
|2003.04.25 15:00
|modify
|164
|0.90
|1.1007
|1.0983
|0.0000
|1504
|2003.04.25 15:00
|modify
|165
|0.90
|1.0989
|1.0983
|0.0000
|1505
|2003.04.25 15:15
|modify
|164
|0.90
|1.1007
|1.1012
|0.0000
|1506
|2003.04.25 15:15
|modify
|165
|0.90
|1.0989
|1.1012
|0.0000
|1507
|2003.04.28 00:15
|modify
|164
|0.90
|1.1007
|1.1015
|0.0000
|1508
|2003.04.28 00:15
|modify
|165
|0.90
|1.0989
|1.1015
|0.0000
|1509
|2003.04.28 00:30
|modify
|164
|0.90
|1.1007
|1.1026
|0.0000
|1510
|2003.04.28 00:30
|modify
|165
|0.90
|1.0989
|1.1026
|0.0000
|1511
|2003.04.28 01:48
|modify
|164
|0.90
|1.1007
|1.1028
|0.0000
|1512
|2003.04.28 01:48
|modify
|165
|0.90
|1.0989
|1.1028
|0.0000
|1513
|2003.04.28 06:00
|modify
|164
|0.90
|1.1007
|1.1031
|0.0000
|1514
|2003.04.28 06:00
|modify
|165
|0.90
|1.0989
|1.1031
|0.0000
|1515
|2003.04.28 06:30
|modify
|164
|0.90
|1.1007
|1.1040
|0.0000
|1516
|2003.04.28 06:30
|modify
|165
|0.90
|1.0989
|1.1040
|0.0000
|1517
|2003.04.28 08:00
|s/l
|164
|0.90
|1.1040
|1.1040
|0.0000
|297.00
|18562.00
|1518
|2003.04.28 08:00
|s/l
|165
|0.90
|1.1040
|1.1040
|0.0000
|459.00
|19021.00
|1519
|2003.04.28 08:45
|buy
|166
|1.00
|1.1031
|0.0000
|0.0000
|1520
|2003.04.28 09:00
|buy
|167
|0.90
|1.1017
|0.0000
|0.0000
|1521
|2003.04.28 09:30
|modify
|167
|0.90
|1.1017
|1.0995
|0.0000
|1522
|2003.04.28 09:45
|modify
|167
|0.90
|1.1017
|1.0997
|0.0000
|1523
|2003.04.28 10:00
|modify
|166
|1.00
|1.1031
|1.1001
|0.0000
|1524
|2003.04.28 10:00
|modify
|167
|0.90
|1.1017
|1.1001
|0.0000
|1525
|2003.04.28 10:15
|modify
|166
|1.00
|1.1031
|1.1006
|0.0000
|1526
|2003.04.28 10:15
|modify
|167
|0.90
|1.1017
|1.1006
|0.0000
|1527
|2003.04.28 10:30
|modify
|166
|1.00
|1.1031
|1.1009
|0.0000
|1528
|2003.04.28 10:30
|modify
|167
|0.90
|1.1017
|1.1009
|0.0000
|1529
|2003.04.28 14:41
|s/l
|166
|1.00
|1.1009
|1.1009
|0.0000
|-220.00
|18801.00
|1530
|2003.04.28 14:41
|s/l
|167
|0.90
|1.1009
|1.1009
|0.0000
|-72.00
|18729.00
|1531
|2003.04.28 14:45
|buy
|168
|0.90
|1.1009
|0.0000
|0.0000
|1532
|2003.04.28 15:00
|buy
|169
|0.90
|1.1001
|0.0000
|0.0000
|1533
|2003.04.29 05:16
|modify
|169
|0.90
|1.1001
|1.0973
|0.0000
|1534
|2003.04.29 06:29
|s/l
|169
|0.90
|1.0973
|1.0973
|0.0000
|-252.00
|18477.00
|1535
|2003.04.29 07:45
|buy
|170
|0.90
|1.0968
|0.0000
|0.0000
|1536
|2003.04.29 08:15
|modify
|170
|0.90
|1.0968
|1.0943
|0.0000
|1537
|2003.04.29 08:45
|modify
|170
|0.90
|1.0968
|1.0953
|0.0000
|1538
|2003.04.29 09:01
|modify
|170
|0.90
|1.0968
|1.0957
|0.0000
|1539
|2003.04.29 11:43
|s/l
|170
|0.90
|1.0957
|1.0957
|0.0000
|-99.00
|18378.00
|1540
|2003.04.29 12:15
|buy
|171
|0.90
|1.0958
|0.0000
|0.0000
|1541
|2003.04.29 12:30
|modify
|171
|0.90
|1.0958
|1.0938
|0.0000
|1542
|2003.04.29 14:02
|s/l
|171
|0.90
|1.0938
|1.0938
|0.0000
|-180.00
|18198.00
|1543
|2003.04.29 14:45
|buy
|172
|0.90
|1.1001
|0.0000
|0.0000
|1544
|2003.04.29 15:00
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.0990
|0.0000
|1545
|2003.04.29 15:00
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.0990
|0.0000
|1546
|2003.04.29 16:15
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.0995
|0.0000
|1547
|2003.04.29 16:15
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.0995
|0.0000
|1548
|2003.04.29 16:30
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.0997
|0.0000
|1549
|2003.04.29 16:30
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.0997
|0.0000
|1550
|2003.04.29 17:00
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.1003
|0.0000
|1551
|2003.04.29 17:00
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.1003
|0.0000
|1552
|2003.04.29 17:45
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.1010
|0.0000
|1553
|2003.04.29 17:45
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.1010
|0.0000
|1554
|2003.04.29 18:00
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.1023
|0.0000
|1555
|2003.04.29 18:00
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.1023
|0.0000
|1556
|2003.04.29 18:15
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.1035
|0.0000
|1557
|2003.04.29 18:15
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.1035
|0.0000
|1558
|2003.04.29 19:30
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.1040
|0.0000
|1559
|2003.04.29 19:30
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.1040
|0.0000
|1560
|2003.04.29 20:31
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.1042
|0.0000
|1561
|2003.04.29 20:31
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.1042
|0.0000
|1562
|2003.04.29 21:01
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.1050
|0.0000
|1563
|2003.04.29 21:01
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.1050
|0.0000
|1564
|2003.04.29 23:45
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.1077
|0.0000
|1565
|2003.04.29 23:45
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.1077
|0.0000
|1566
|2003.04.30 00:01
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.1078
|0.0000
|1567
|2003.04.30 00:01
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.1078
|0.0000
|1568
|2003.04.30 00:15
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.1088
|0.0000
|1569
|2003.04.30 00:15
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.1088
|0.0000
|1570
|2003.04.30 01:30
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.1092
|0.0000
|1571
|2003.04.30 01:30
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.1092
|0.0000
|1572
|2003.04.30 01:45
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.1095
|0.0000
|1573
|2003.04.30 01:45
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.1095
|0.0000
|1574
|2003.04.30 02:45
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.1097
|0.0000
|1575
|2003.04.30 02:45
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.1097
|0.0000
|1576
|2003.04.30 03:00
|modify
|168
|0.90
|1.1009
|1.1103
|0.0000
|1577
|2003.04.30 03:00
|modify
|172
|0.90
|1.1001
|1.1103
|0.0000
|1578
|2003.04.30 05:08
|s/l
|168
|0.90
|1.1103
|1.1103
|0.0000
|846.00
|19044.00
|1579
|2003.04.30 05:08
|s/l
|172
|0.90
|1.1103
|1.1103
|0.0000
|918.00
|19962.00
|1580
|2003.04.30 05:45
|buy
|173
|1.00
|1.1125
|0.0000
|0.0000
|1581
|2003.04.30 06:00
|buy
|174
|0.90
|1.1125
|0.0000
|0.0000
|1582
|2003.04.30 09:00
|modify
|173
|1.00
|1.1125
|1.1101
|0.0000
|1583
|2003.04.30 09:00
|modify
|174
|0.90
|1.1125
|1.1101
|0.0000
|1584
|2003.04.30 12:45
|modify
|173
|1.00
|1.1125
|1.1103
|0.0000
|1585
|2003.04.30 12:45
|modify
|174
|0.90
|1.1125
|1.1103
|0.0000
|1586
|2003.04.30 13:45
|modify
|173
|1.00
|1.1125
|1.1109
|0.0000
|1587
|2003.04.30 13:45
|modify
|174
|0.90
|1.1125
|1.1109
|0.0000
|1588
|2003.04.30 14:15
|modify
|173
|1.00
|1.1125
|1.1118
|0.0000
|1589
|2003.04.30 14:15
|modify
|174
|0.90
|1.1125
|1.1118
|0.0000
|1590
|2003.04.30 14:45
|modify
|173
|1.00
|1.1125
|1.1126
|0.0000
|1591
|2003.04.30 14:45
|modify
|174
|0.90
|1.1125
|1.1126
|0.0000
|1592
|2003.04.30 15:00
|modify
|173
|1.00
|1.1125
|1.1130
|0.0000
|1593
|2003.04.30 15:00
|modify
|174
|0.90
|1.1125
|1.1130
|0.0000
|1594
|2003.04.30 15:30
|modify
|173
|1.00
|1.1125
|1.1132
|0.0000
|1595
|2003.04.30 15:30
|modify
|174
|0.90
|1.1125
|1.1132
|0.0000
|1596
|2003.04.30 15:45
|modify
|173
|1.00
|1.1125
|1.1141
|0.0000
|1597
|2003.04.30 15:45
|modify
|174
|0.90
|1.1125
|1.1141
|0.0000
|1598
|2003.04.30 16:00
|modify
|173
|1.00
|1.1125
|1.1145
|0.0000
|1599
|2003.04.30 16:00
|modify
|174
|0.90
|1.1125
|1.1145
|0.0000
|1600
|2003.04.30 19:15
|modify
|173
|1.00
|1.1125
|1.1146
|0.0000
|1601
|2003.04.30 19:15
|modify
|174
|0.90
|1.1125
|1.1146
|0.0000
|1602
|2003.04.30 20:00
|modify
|173
|1.00
|1.1125
|1.1147
|0.0000
|1603
|2003.04.30 20:00
|modify
|174
|0.90
|1.1125
|1.1147
|0.0000
|1604
|2003.04.30 20:16
|modify
|173
|1.00
|1.1125
|1.1152
|0.0000
|1605
|2003.04.30 20:16
|modify
|174
|0.90
|1.1125
|1.1152
|0.0000
|1606
|2003.04.30 22:31
|modify
|173
|1.00
|1.1125
|1.1153
|0.0000
|1607
|2003.04.30 22:31
|modify
|174
|0.90
|1.1125
|1.1153
|0.0000
|1608
|2003.05.01 05:15
|modify
|173
|1.00
|1.1125
|1.1157
|0.0000
|1609
|2003.05.01 05:15
|modify
|174
|0.90
|1.1125
|1.1157
|0.0000
|1610
|2003.05.01 05:31
|modify
|173
|1.00
|1.1125
|1.1163
|0.0000
|1611
|2003.05.01 05:31
|modify
|174
|0.90
|1.1125
|1.1163
|0.0000
|1612
|2003.05.01 08:16
|s/l
|173
|1.00
|1.1163
|1.1163
|0.0000
|380.00
|20342.00
|1613
|2003.05.01 08:16
|s/l
|174
|0.90
|1.1163
|1.1163
|0.0000
|342.00
|20684.00
|1614
|2003.05.01 09:45
|buy
|175
|1.00
|1.1173
|0.0000
|0.0000
|1615
|2003.05.01 10:00
|buy
|176
|1.00
|1.1176
|0.0000
|0.0000
|1616
|2003.05.01 10:00
|modify
|175
|1.00
|1.1173
|1.1143
|0.0000
|1617
|2003.05.01 10:31
|modify
|175
|1.00
|1.1173
|1.1147
|0.0000
|1618
|2003.05.01 10:31
|modify
|176
|1.00
|1.1176
|1.1147
|0.0000
|1619
|2003.05.01 12:45
|modify
|175
|1.00
|1.1173
|1.1155
|0.0000
|1620
|2003.05.01 12:45
|modify
|176
|1.00
|1.1176
|1.1155
|0.0000
|1621
|2003.05.01 14:00
|modify
|175
|1.00
|1.1173
|1.1165
|0.0000
|1622
|2003.05.01 14:00
|modify
|176
|1.00
|1.1176
|1.1165
|0.0000
|1623
|2003.05.01 14:15
|modify
|175
|1.00
|1.1173
|1.1194
|0.0000
|1624
|2003.05.01 14:15
|modify
|176
|1.00
|1.1176
|1.1194
|0.0000
|1625
|2003.05.01 14:30
|modify
|175
|1.00
|1.1173
|1.1202
|0.0000
|1626
|2003.05.01 14:30
|modify
|176
|1.00
|1.1176
|1.1202
|0.0000
|1627
|2003.05.01 14:45
|modify
|175
|1.00
|1.1173
|1.1210
|0.0000
|1628
|2003.05.01 14:45
|modify
|176
|1.00
|1.1176
|1.1210
|0.0000
|1629
|2003.05.01 15:00
|modify
|175
|1.00
|1.1173
|1.1227
|0.0000
|1630
|2003.05.01 15:00
|modify
|176
|1.00
|1.1176
|1.1227
|0.0000
|1631
|2003.05.01 15:15
|modify
|175
|1.00
|1.1173
|1.1228
|0.0000
|1632
|2003.05.01 15:15
|modify
|176
|1.00
|1.1176
|1.1228
|0.0000
|1633
|2003.05.01 15:30
|modify
|175
|1.00
|1.1173
|1.1240
|0.0000
|1634
|2003.05.01 15:30
|modify
|176
|1.00
|1.1176
|1.1240
|0.0000
|1635
|2003.05.01 15:54
|s/l
|175
|1.00
|1.1240
|1.1240
|0.0000
|670.00
|21354.00
|1636
|2003.05.01 15:54
|s/l
|176
|1.00
|1.1240
|1.1240
|0.0000
|640.00
|21994.00
|1637
|2003.05.01 16:00
|buy
|177
|1.10
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|1638
|2003.05.01 16:30
|buy
|178
|1.00
|1.1243
|0.0000
|0.0000
|1639
|2003.05.01 17:15
|modify
|177
|1.10
|1.1243
|1.1214
|0.0000
|1640
|2003.05.01 17:15
|modify
|178
|1.00
|1.1243
|1.1214
|0.0000
|1641
|2003.05.02 06:51
|s/l
|177
|1.10
|1.1214
|1.1214
|0.0000
|-319.00
|21675.00
|1642
|2003.05.02 06:51
|s/l
|178
|1.00
|1.1214
|1.1214
|0.0000
|-290.00
|21385.00
|1643
|2003.05.02 07:45
|buy
|179
|1.10
|1.1217
|0.0000
|0.0000
|1644
|2003.05.02 08:00
|buy
|180
|1.00
|1.1214
|0.0000
|0.0000
|1645
|2003.05.02 08:15
|modify
|179
|1.10
|1.1217
|1.1190
|0.0000
|1646
|2003.05.02 08:15
|modify
|180
|1.00
|1.1214
|1.1190
|0.0000
|1647
|2003.05.02 09:18
|modify
|179
|1.10
|1.1217
|1.1196
|0.0000
|1648
|2003.05.02 09:18
|modify
|180
|1.00
|1.1214
|1.1196
|0.0000
|1649
|2003.05.02 09:30
|modify
|179
|1.10
|1.1217
|1.1197
|0.0000
|1650
|2003.05.02 09:30
|modify
|180
|1.00
|1.1214
|1.1197
|0.0000
|1651
|2003.05.02 09:45
|modify
|179
|1.10
|1.1217
|1.1209
|0.0000
|1652
|2003.05.02 09:45
|modify
|180
|1.00
|1.1214
|1.1209
|0.0000
|1653
|2003.05.02 10:15
|modify
|179
|1.10
|1.1217
|1.1215
|0.0000
|1654
|2003.05.02 10:15
|modify
|180
|1.00
|1.1214
|1.1215
|0.0000
|1655
|2003.05.02 10:30
|modify
|179
|1.10
|1.1217
|1.1238
|0.0000
|1656
|2003.05.02 10:30
|modify
|180
|1.00
|1.1214
|1.1238
|0.0000
|1657
|2003.05.02 10:45
|modify
|179
|1.10
|1.1217
|1.1239
|0.0000
|1658
|2003.05.02 10:45
|modify
|180
|1.00
|1.1214
|1.1239
|0.0000
|1659
|2003.05.02 11:49
|s/l
|179
|1.10
|1.1239
|1.1239
|0.0000
|242.00
|21627.00
|1660
|2003.05.02 11:49
|s/l
|180
|1.00
|1.1239
|1.1239
|0.0000
|250.00
|21877.00
|1661
|2003.05.02 12:00
|buy
|181
|1.10
|1.1248
|0.0000
|0.0000
|1662
|2003.05.02 13:45
|buy
|182
|1.00
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|1663
|2003.05.02 14:00
|modify
|182
|1.00
|1.1234
|1.1208
|0.0000
|1664
|2003.05.02 15:05
|s/l
|182
|1.00
|1.1208
|1.1208
|0.0000
|-260.00
|21617.00
|1665
|2003.05.02 16:00
|buy
|183
|1.00
|1.1198
|0.0000
|0.0000
|1666
|2003.05.02 16:15
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1174
|0.0000
|1667
|2003.05.02 16:30
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1183
|0.0000
|1668
|2003.05.02 17:00
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1191
|0.0000
|1669
|2003.05.02 17:30
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1193
|0.0000
|1670
|2003.05.02 18:30
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1199
|0.0000
|1671
|2003.05.02 19:46
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1202
|0.0000
|1672
|2003.05.05 13:46
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1203
|0.0000
|1673
|2003.05.05 14:00
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1212
|0.0000
|1674
|2003.05.05 14:15
|modify
|181
|1.10
|1.1248
|1.1227
|0.0000
|1675
|2003.05.05 14:15
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1227
|0.0000
|1676
|2003.05.05 14:45
|modify
|181
|1.10
|1.1248
|1.1240
|0.0000
|1677
|2003.05.05 14:45
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1240
|0.0000
|1678
|2003.05.05 15:00
|modify
|181
|1.10
|1.1248
|1.1248
|0.0000
|1679
|2003.05.05 15:00
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1248
|0.0000
|1680
|2003.05.05 15:30
|modify
|181
|1.10
|1.1248
|1.1250
|0.0000
|1681
|2003.05.05 15:30
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1250
|0.0000
|1682
|2003.05.05 17:00
|modify
|181
|1.10
|1.1248
|1.1262
|0.0000
|1683
|2003.05.05 17:00
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1262
|0.0000
|1684
|2003.05.05 23:04
|modify
|181
|1.10
|1.1248
|1.1263
|0.0000
|1685
|2003.05.05 23:04
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1263
|0.0000
|1686
|2003.05.05 23:17
|modify
|181
|1.10
|1.1248
|1.1264
|0.0000
|1687
|2003.05.05 23:17
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1264
|0.0000
|1688
|2003.05.06 07:15
|modify
|181
|1.10
|1.1248
|1.1283
|0.0000
|1689
|2003.05.06 07:15
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1283
|0.0000
|1690
|2003.05.06 07:45
|modify
|181
|1.10
|1.1248
|1.1286
|0.0000
|1691
|2003.05.06 07:45
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1286
|0.0000
|1692
|2003.05.06 08:00
|modify
|181
|1.10
|1.1248
|1.1307
|0.0000
|1693
|2003.05.06 08:00
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1307
|0.0000
|1694
|2003.05.06 10:15
|modify
|181
|1.10
|1.1248
|1.1317
|0.0000
|1695
|2003.05.06 10:15
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1317
|0.0000
|1696
|2003.05.06 11:30
|modify
|181
|1.10
|1.1248
|1.1327
|0.0000
|1697
|2003.05.06 11:30
|modify
|183
|1.00
|1.1198
|1.1327
|0.0000
|1698
|2003.05.06 12:51
|s/l
|181
|1.10
|1.1327
|1.1327
|0.0000
|869.00
|22486.00
|1699
|2003.05.06 12:51
|s/l
|183
|1.00
|1.1327
|1.1327
|0.0000
|1290.00
|23776.00
|1700
|2003.05.06 13:45
|buy
|184
|1.20
|1.1316
|0.0000
|0.0000
|1701
|2003.05.06 14:00
|modify
|184
|1.20
|1.1316
|1.1296
|0.0000
|1702
|2003.05.06 14:15
|buy
|185
|1.10
|1.1326
|0.0000
|0.0000
|1703
|2003.05.06 14:45
|modify
|184
|1.20
|1.1316
|1.1314
|0.0000
|1704
|2003.05.06 14:45
|modify
|185
|1.10
|1.1326
|1.1314
|0.0000
|1705
|2003.05.06 16:00
|modify
|184
|1.20
|1.1316
|1.1326
|0.0000
|1706
|2003.05.06 16:00
|modify
|185
|1.10
|1.1326
|1.1326
|0.0000
|1707
|2003.05.06 17:45
|modify
|184
|1.20
|1.1316
|1.1327
|0.0000
|1708
|2003.05.06 17:45
|modify
|185
|1.10
|1.1326
|1.1327
|0.0000
|1709
|2003.05.06 18:00
|modify
|184
|1.20
|1.1316
|1.1330
|0.0000
|1710
|2003.05.06 18:00
|modify
|185
|1.10
|1.1326
|1.1330
|0.0000
|1711
|2003.05.06 18:15
|modify
|184
|1.20
|1.1316
|1.1336
|0.0000
|1712
|2003.05.06 18:15
|modify
|185
|1.10
|1.1326
|1.1336
|0.0000
|1713
|2003.05.06 18:30
|modify
|184
|1.20
|1.1316
|1.1366
|0.0000
|1714
|2003.05.06 18:30
|modify
|185
|1.10
|1.1326
|1.1366
|0.0000
|1715
|2003.05.06 18:45
|modify
|184
|1.20
|1.1316
|1.1383
|0.0000
|1716
|2003.05.06 18:45
|modify
|185
|1.10
|1.1326
|1.1383
|0.0000
|1717
|2003.05.06 19:00
|modify
|184
|1.20
|1.1316
|1.1386
|0.0000
|1718
|2003.05.06 19:00
|modify
|185
|1.10
|1.1326
|1.1386
|0.0000
|1719
|2003.05.06 19:30
|modify
|184
|1.20
|1.1316
|1.1412
|0.0000
|1720
|2003.05.06 19:30
|modify
|185
|1.10
|1.1326
|1.1412
|0.0000
|1721
|2003.05.07 00:34
|s/l
|184
|1.20
|1.1412
|1.1412
|0.0000
|1152.00
|24928.00
|1722
|2003.05.07 00:34
|s/l
|185
|1.10
|1.1412
|1.1412
|0.0000
|946.00
|25874.00
|1723
|2003.05.07 02:45
|buy
|186
|1.30
|1.1413
|0.0000
|0.0000
|1724
|2003.05.07 03:04
|buy
|187
|1.20
|1.1414
|0.0000
|0.0000
|1725
|2003.05.07 03:19
|modify
|186
|1.30
|1.1413
|1.1384
|0.0000
|1726
|2003.05.07 03:19
|modify
|187
|1.20
|1.1414
|1.1384
|0.0000
|1727
|2003.05.07 03:46
|modify
|186
|1.30
|1.1413
|1.1385
|0.0000
|1728
|2003.05.07 03:46
|modify
|187
|1.20
|1.1414
|1.1385
|0.0000
|1729
|2003.05.07 04:16
|modify
|186
|1.30
|1.1413
|1.1397
|0.0000
|1730
|2003.05.07 04:16
|modify
|187
|1.20
|1.1414
|1.1397
|0.0000
|1731
|2003.05.07 05:33
|s/l
|186
|1.30
|1.1397
|1.1397
|0.0000
|-208.00
|25666.00
|1732
|2003.05.07 05:33
|s/l
|187
|1.20
|1.1397
|1.1397
|0.0000
|-204.00
|25462.00
|1733
|2003.05.07 06:17
|buy
|188
|1.30
|1.1414
|0.0000
|0.0000
|1734
|2003.05.07 06:30
|buy
|189
|1.20
|1.1408
|0.0000
|0.0000
|1735
|2003.05.07 07:00
|modify
|189
|1.20
|1.1408
|1.1379
|0.0000
|1736
|2003.05.07 10:15
|modify
|189
|1.20
|1.1408
|1.1380
|0.0000
|1737
|2003.05.07 11:45
|modify
|188
|1.30
|1.1414
|1.1388
|0.0000
|1738
|2003.05.07 11:45
|modify
|189
|1.20
|1.1408
|1.1388
|0.0000
|1739
|2003.05.07 12:15
|modify
|188
|1.30
|1.1414
|1.1396
|0.0000
|1740
|2003.05.07 12:15
|modify
|189
|1.20
|1.1408
|1.1396
|0.0000
|1741
|2003.05.07 12:42
|s/l
|188
|1.30
|1.1396
|1.1396
|0.0000
|-234.00
|25228.00
|1742
|2003.05.07 12:42
|s/l
|189
|1.20
|1.1396
|1.1396
|0.0000
|-144.00
|25084.00
|1743
|2003.05.07 12:45
|buy
|190
|1.30
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|1744
|2003.05.07 13:00
|modify
|190
|1.30
|1.1391
|1.1380
|0.0000
|1745
|2003.05.07 13:30
|buy
|191
|1.20
|1.1412
|0.0000
|0.0000
|1746
|2003.05.07 13:37
|s/l
|190
|1.30
|1.1380
|1.1380
|0.0000
|-143.00
|24941.00
|1747
|2003.05.07 15:00
|buy
|192
|1.10
|1.1354
|0.0000
|0.0000
|1748
|2003.05.07 15:15
|modify
|192
|1.10
|1.1354
|1.1332
|0.0000
|1749
|2003.05.07 15:30
|modify
|192
|1.10
|1.1354
|1.1335
|0.0000
|1750
|2003.05.07 15:41
|s/l
|192
|1.10
|1.1335
|1.1335
|0.0000
|-209.00
|24732.00
|1751
|2003.05.07 16:15
|buy
|193
|1.10
|1.1367
|0.0000
|0.0000
|1752
|2003.05.07 19:00
|modify
|193
|1.10
|1.1367
|1.1340
|0.0000
|1753
|2003.05.08 01:38
|s/l
|193
|1.10
|1.1340
|1.1340
|0.0000
|-297.00
|24435.00
|1754
|2003.05.08 03:00
|buy
|194
|1.10
|1.1337
|0.0000
|0.0000
|1755
|2003.05.08 09:00
|modify
|194
|1.10
|1.1337
|1.1324
|0.0000
|1756
|2003.05.08 09:45
|modify
|194
|1.10
|1.1337
|1.1328
|0.0000
|1757
|2003.05.08 10:30
|modify
|194
|1.10
|1.1337
|1.1335
|0.0000
|1758
|2003.05.08 11:15
|modify
|194
|1.10
|1.1337
|1.1336
|0.0000
|1759
|2003.05.08 11:31
|modify
|194
|1.10
|1.1337
|1.1340
|0.0000
|1760
|2003.05.08 11:45
|modify
|194
|1.10
|1.1337
|1.1356
|0.0000
|1761
|2003.05.08 12:00
|modify
|191
|1.20
|1.1412
|1.1394
|0.0000
|1762
|2003.05.08 12:00
|modify
|194
|1.10
|1.1337
|1.1394
|0.0000
|1763
|2003.05.08 12:15
|modify
|191
|1.20
|1.1412
|1.1400
|0.0000
|1764
|2003.05.08 12:15
|modify
|194
|1.10
|1.1337
|1.1400
|0.0000
|1765
|2003.05.08 12:30
|modify
|191
|1.20
|1.1412
|1.1424
|0.0000
|1766
|2003.05.08 12:30
|modify
|194
|1.10
|1.1337
|1.1424
|0.0000
|1767
|2003.05.08 12:42
|s/l
|191
|1.20
|1.1424
|1.1424
|0.0000
|144.00
|24579.00
|1768
|2003.05.08 12:42
|s/l
|194
|1.10
|1.1424
|1.1424
|0.0000
|957.00
|25536.00
|1769
|2003.05.08 12:45
|buy
|195
|1.30
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|1770
|2003.05.08 13:00
|buy
|196
|1.20
|1.1475
|0.0000
|0.0000
|1771
|2003.05.08 13:00
|modify
|195
|1.30
|1.1449
|1.1442
|0.0000
|1772
|2003.05.08 13:45
|modify
|195
|1.30
|1.1449
|1.1452
|0.0000
|1773
|2003.05.08 13:45
|modify
|196
|1.20
|1.1475
|1.1452
|0.0000
|1774
|2003.05.08 14:21
|s/l
|195
|1.30
|1.1452
|1.1452
|0.0000
|39.00
|25575.00
|1775
|2003.05.08 14:21
|s/l
|196
|1.20
|1.1452
|1.1452
|0.0000
|-276.00
|25299.00
|1776
|2003.05.08 14:45
|buy
|197
|1.30
|1.1451
|0.0000
|0.0000
|1777
|2003.05.08 15:00
|buy
|198
|1.20
|1.1450
|0.0000
|0.0000
|1778
|2003.05.08 15:15
|modify
|197
|1.30
|1.1451
|1.1425
|0.0000
|1779
|2003.05.08 15:15
|modify
|198
|1.20
|1.1450
|1.1425
|0.0000
|1780
|2003.05.08 15:30
|modify
|197
|1.30
|1.1451
|1.1438
|0.0000
|1781
|2003.05.08 15:30
|modify
|198
|1.20
|1.1450
|1.1438
|0.0000
|1782
|2003.05.08 16:15
|modify
|197
|1.30
|1.1451
|1.1441
|0.0000
|1783
|2003.05.08 16:15
|modify
|198
|1.20
|1.1450
|1.1441
|0.0000
|1784
|2003.05.08 16:30
|modify
|197
|1.30
|1.1451
|1.1444
|0.0000
|1785
|2003.05.08 16:30
|modify
|198
|1.20
|1.1450
|1.1444
|0.0000
|1786
|2003.05.08 16:46
|modify
|197
|1.30
|1.1451
|1.1450
|0.0000
|1787
|2003.05.08 16:46
|modify
|198
|1.20
|1.1450
|1.1450
|0.0000
|1788
|2003.05.08 17:00
|modify
|197
|1.30
|1.1451
|1.1454
|0.0000
|1789
|2003.05.08 17:00
|modify
|198
|1.20
|1.1450
|1.1454
|0.0000
|1790
|2003.05.08 18:00
|modify
|197
|1.30
|1.1451
|1.1457
|0.0000
|1791
|2003.05.08 18:00
|modify
|198
|1.20
|1.1450
|1.1457
|0.0000
|1792
|2003.05.08 18:45
|modify
|197
|1.30
|1.1451
|1.1461
|0.0000
|1793
|2003.05.08 18:45
|modify
|198
|1.20
|1.1450
|1.1461
|0.0000
|1794
|2003.05.08 19:00
|modify
|197
|1.30
|1.1451
|1.1466
|0.0000
|1795
|2003.05.08 19:00
|modify
|198
|1.20
|1.1450
|1.1466
|0.0000
|1796
|2003.05.08 20:01
|modify
|197
|1.30
|1.1451
|1.1473
|0.0000
|1797
|2003.05.08 20:01
|modify
|198
|1.20
|1.1450
|1.1473
|0.0000
|1798
|2003.05.08 21:40
|s/l
|197
|1.30
|1.1473
|1.1473
|0.0000
|286.00
|25585.00
|1799
|2003.05.08 21:40
|s/l
|198
|1.20
|1.1473
|1.1473
|0.0000
|276.00
|25861.00
|1800
|2003.05.08 21:45
|buy
|199
|1.30
|1.1482
|0.0000
|0.0000
|1801
|2003.05.08 22:00
|modify
|199
|1.30
|1.1482
|1.1454
|0.0000
|1802
|2003.05.08 22:15
|buy
|200
|1.20
|1.1487
|0.0000
|0.0000
|1803
|2003.05.08 23:15
|modify
|199
|1.30
|1.1482
|1.1455
|0.0000
|1804
|2003.05.08 23:45
|modify
|199
|1.30
|1.1482
|1.1492
|0.0000
|1805
|2003.05.08 23:45
|modify
|200
|1.20
|1.1487
|1.1492
|0.0000
|1806
|2003.05.09 00:16
|modify
|199
|1.30
|1.1482
|1.1500
|0.0000
|1807
|2003.05.09 00:16
|modify
|200
|1.20
|1.1487
|1.1500
|0.0000
|1808
|2003.05.09 05:53
|s/l
|199
|1.30
|1.1500
|1.1500
|0.0000
|234.00
|26095.00
|1809
|2003.05.09 05:53
|s/l
|200
|1.20
|1.1500
|1.1500
|0.0000
|156.00
|26251.00
|1810
|2003.05.09 07:15
|buy
|201
|1.30
|1.1507
|0.0000
|0.0000
|1811
|2003.05.09 07:30
|buy
|202
|1.20
|1.1496
|0.0000
|0.0000
|1812
|2003.05.09 07:45
|modify
|201
|1.30
|1.1507
|1.1484
|0.0000
|1813
|2003.05.09 07:45
|modify
|202
|1.20
|1.1496
|1.1484
|0.0000
|1814
|2003.05.09 08:15
|modify
|201
|1.30
|1.1507
|1.1490
|0.0000
|1815
|2003.05.09 08:15
|modify
|202
|1.20
|1.1496
|1.1490
|0.0000
|1816
|2003.05.09 09:03
|s/l
|201
|1.30
|1.1490
|1.1490
|0.0000
|-221.00
|26030.00
|1817
|2003.05.09 09:03
|s/l
|202
|1.20
|1.1490
|1.1490
|0.0000
|-72.00
|25958.00
|1818
|2003.05.09 09:15
|buy
|203
|1.30
|1.1507
|0.0000
|0.0000
|1819
|2003.05.09 09:30
|buy
|204
|1.20
|1.1511
|0.0000
|0.0000
|1820
|2003.05.09 09:30
|modify
|203
|1.30
|1.1507
|1.1478
|0.0000
|1821
|2003.05.09 12:01
|s/l
|203
|1.30
|1.1478
|1.1478
|0.0000
|-377.00
|25581.00
|1822
|2003.05.09 12:15
|buy
|205
|1.20
|1.1469
|0.0000
|0.0000
|1823
|2003.05.09 12:45
|modify
|205
|1.20
|1.1469
|1.1446
|0.0000
|1824
|2003.05.09 13:38
|s/l
|205
|1.20
|1.1446
|1.1446
|0.0000
|-276.00
|25305.00
|1825
|2003.05.09 13:45
|buy
|206
|1.20
|1.1453
|0.0000
|0.0000
|1826
|2003.05.09 14:00
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1441
|0.0000
|1827
|2003.05.09 14:15
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1452
|0.0000
|1828
|2003.05.09 14:30
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1458
|0.0000
|1829
|2003.05.09 15:15
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1460
|0.0000
|1830
|2003.05.09 15:45
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1461
|0.0000
|1831
|2003.05.09 16:00
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1464
|0.0000
|1832
|2003.05.11 22:01
|modify
|204
|1.20
|1.1511
|1.1499
|0.0000
|1833
|2003.05.11 22:01
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1499
|0.0000
|1834
|2003.05.11 22:15
|modify
|204
|1.20
|1.1511
|1.1514
|0.0000
|1835
|2003.05.11 22:15
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1514
|0.0000
|1836
|2003.05.11 22:30
|modify
|204
|1.20
|1.1511
|1.1529
|0.0000
|1837
|2003.05.11 22:30
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1529
|0.0000
|1838
|2003.05.11 22:45
|modify
|204
|1.20
|1.1511
|1.1535
|0.0000
|1839
|2003.05.11 22:45
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1535
|0.0000
|1840
|2003.05.11 23:15
|modify
|204
|1.20
|1.1511
|1.1540
|0.0000
|1841
|2003.05.11 23:15
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1540
|0.0000
|1842
|2003.05.11 23:30
|modify
|204
|1.20
|1.1511
|1.1544
|0.0000
|1843
|2003.05.11 23:30
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1544
|0.0000
|1844
|2003.05.12 07:15
|modify
|204
|1.20
|1.1511
|1.1545
|0.0000
|1845
|2003.05.12 07:15
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1545
|0.0000
|1846
|2003.05.12 07:30
|modify
|204
|1.20
|1.1511
|1.1563
|0.0000
|1847
|2003.05.12 07:30
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1563
|0.0000
|1848
|2003.05.12 08:01
|modify
|204
|1.20
|1.1511
|1.1576
|0.0000
|1849
|2003.05.12 08:01
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1576
|0.0000
|1850
|2003.05.12 08:16
|modify
|204
|1.20
|1.1511
|1.1577
|0.0000
|1851
|2003.05.12 08:16
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1577
|0.0000
|1852
|2003.05.12 08:30
|modify
|204
|1.20
|1.1511
|1.1583
|0.0000
|1853
|2003.05.12 08:30
|modify
|206
|1.20
|1.1453
|1.1583
|0.0000
|1854
|2003.05.12 09:34
|s/l
|204
|1.20
|1.1583
|1.1583
|0.0000
|864.00
|26169.00
|1855
|2003.05.12 09:34
|s/l
|206
|1.20
|1.1583
|1.1583
|0.0000
|1560.00
|27729.00
|1856
|2003.05.12 10:17
|buy
|207
|1.40
|1.1582
|0.0000
|0.0000
|1857
|2003.05.12 10:30
|modify
|207
|1.40
|1.1582
|1.1556
|0.0000
|1858
|2003.05.12 10:49
|buy
|208
|1.30
|1.1596
|0.0000
|0.0000
|1859
|2003.05.12 10:49
|modify
|207
|1.40
|1.1582
|1.1563
|0.0000
|1860
|2003.05.12 13:01
|modify
|207
|1.40
|1.1582
|1.1564
|0.0000
|1861
|2003.05.12 13:16
|modify
|207
|1.40
|1.1582
|1.1570
|0.0000
|1862
|2003.05.12 13:16
|modify
|208
|1.30
|1.1596
|1.1570
|0.0000
|1863
|2003.05.12 14:06
|s/l
|207
|1.40
|1.1570
|1.1570
|0.0000
|-168.00
|27561.00
|1864
|2003.05.12 14:06
|s/l
|208
|1.30
|1.1570
|1.1570
|0.0000
|-338.00
|27223.00
|1865
|2003.05.12 14:15
|buy
|209
|1.40
|1.1581
|0.0000
|0.0000
|1866
|2003.05.12 16:00
|buy
|210
|1.30
|1.1558
|0.0000
|0.0000
|1867
|2003.05.12 16:15
|modify
|210
|1.30
|1.1558
|1.1532
|0.0000
|1868
|2003.05.12 18:15
|modify
|210
|1.30
|1.1558
|1.1540
|0.0000
|1869
|2003.05.12 19:25
|s/l
|210
|1.30
|1.1540
|1.1540
|0.0000
|-234.00
|26989.00
|1870
|2003.05.12 19:30
|buy
|211
|1.20
|1.1547
|0.0000
|0.0000
|1871
|2003.05.12 21:00
|modify
|211
|1.20
|1.1547
|1.1527
|0.0000
|1872
|2003.05.12 21:15
|modify
|211
|1.20
|1.1547
|1.1530
|0.0000
|1873
|2003.05.12 21:46
|modify
|211
|1.20
|1.1547
|1.1531
|0.0000
|1874
|2003.05.12 22:00
|modify
|211
|1.20
|1.1547
|1.1534
|0.0000
|1875
|2003.05.12 23:46
|s/l
|211
|1.20
|1.1534
|1.1534
|0.0000
|-156.00
|26833.00
|1876
|2003.05.13 01:45
|buy
|212
|1.20
|1.1517
|0.0000
|0.0000
|1877
|2003.05.13 04:15
|modify
|212
|1.20
|1.1517
|1.1515
|0.0000
|1878
|2003.05.13 06:24
|s/l
|212
|1.20
|1.1515
|1.1515
|0.0000
|-24.00
|26809.00
|1879
|2003.05.13 06:30
|buy
|213
|1.20
|1.1512
|0.0000
|0.0000
|1880
|2003.05.13 08:30
|modify
|213
|1.20
|1.1512
|1.1485
|0.0000
|1881
|2003.05.13 11:45
|modify
|213
|1.20
|1.1512
|1.1487
|0.0000
|1882
|2003.05.13 12:00
|modify
|213
|1.20
|1.1512
|1.1497
|0.0000
|1883
|2003.05.13 12:30
|modify
|213
|1.20
|1.1512
|1.1501
|0.0000
|1884
|2003.05.13 12:45
|modify
|213
|1.20
|1.1512
|1.1507
|0.0000
|1885
|2003.05.13 13:45
|modify
|213
|1.20
|1.1512
|1.1509
|0.0000
|1886
|2003.05.13 14:04
|s/l
|213
|1.20
|1.1509
|1.1509
|0.0000
|-36.00
|26773.00
|1887
|2003.05.13 16:00
|buy
|214
|1.20
|1.1503
|0.0000
|0.0000
|1888
|2003.05.13 16:30
|modify
|214
|1.20
|1.1503
|1.1475
|0.0000
|1889
|2003.05.13 16:45
|modify
|214
|1.20
|1.1503
|1.1476
|0.0000
|1890
|2003.05.13 17:00
|modify
|214
|1.20
|1.1503
|1.1479
|0.0000
|1891
|2003.05.13 17:31
|modify
|214
|1.20
|1.1503
|1.1490
|0.0000
|1892
|2003.05.13 17:45
|modify
|214
|1.20
|1.1503
|1.1495
|0.0000
|1893
|2003.05.13 18:30
|modify
|214
|1.20
|1.1503
|1.1502
|0.0000
|1894
|2003.05.13 22:00
|modify
|214
|1.20
|1.1503
|1.1503
|0.0000
|1895
|2003.05.14 00:15
|s/l
|214
|1.20
|1.1503
|1.1503
|0.0000
|0.00
|26773.00
|1896
|2003.05.14 01:45
|buy
|215
|1.20
|1.1501
|0.0000
|0.0000
|1897
|2003.05.14 04:00
|modify
|215
|1.20
|1.1501
|1.1481
|0.0000
|1898
|2003.05.14 04:15
|modify
|215
|1.20
|1.1501
|1.1484
|0.0000
|1899
|2003.05.14 06:23
|s/l
|215
|1.20
|1.1484
|1.1484
|0.0000
|-204.00
|26569.00
|1900
|2003.05.14 08:15
|buy
|216
|1.20
|1.1526
|0.0000
|0.0000
|1901
|2003.05.16 14:00
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1510
|0.0000
|1902
|2003.05.16 14:30
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1515
|0.0000
|1903
|2003.05.16 15:30
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1519
|0.0000
|1904
|2003.05.16 17:46
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1521
|0.0000
|1905
|2003.05.16 18:18
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1523
|0.0000
|1906
|2003.05.16 18:30
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1525
|0.0000
|1907
|2003.05.16 18:45
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1531
|0.0000
|1908
|2003.05.16 19:00
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1544
|0.0000
|1909
|2003.05.18 22:01
|modify
|209
|1.40
|1.1581
|1.1639
|0.0000
|1910
|2003.05.18 22:01
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1639
|0.0000
|1911
|2003.05.18 23:45
|modify
|209
|1.40
|1.1581
|1.1641
|0.0000
|1912
|2003.05.18 23:45
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1641
|0.0000
|1913
|2003.05.19 00:00
|modify
|209
|1.40
|1.1581
|1.1642
|0.0000
|1914
|2003.05.19 00:00
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1642
|0.0000
|1915
|2003.05.19 00:30
|modify
|209
|1.40
|1.1581
|1.1651
|0.0000
|1916
|2003.05.19 00:30
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1651
|0.0000
|1917
|2003.05.19 00:45
|modify
|209
|1.40
|1.1581
|1.1654
|0.0000
|1918
|2003.05.19 00:45
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1654
|0.0000
|1919
|2003.05.19 01:15
|modify
|209
|1.40
|1.1581
|1.1661
|0.0000
|1920
|2003.05.19 01:15
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1661
|0.0000
|1921
|2003.05.19 01:30
|modify
|209
|1.40
|1.1581
|1.1674
|0.0000
|1922
|2003.05.19 01:30
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1674
|0.0000
|1923
|2003.05.19 02:45
|modify
|209
|1.40
|1.1581
|1.1677
|0.0000
|1924
|2003.05.19 02:45
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1677
|0.0000
|1925
|2003.05.19 06:30
|modify
|209
|1.40
|1.1581
|1.1679
|0.0000
|1926
|2003.05.19 06:30
|modify
|216
|1.20
|1.1526
|1.1679
|0.0000
|1927
|2003.05.19 06:37
|s/l
|209
|1.40
|1.1679
|1.1679
|0.0000
|1372.00
|27941.00
|1928
|2003.05.19 06:37
|s/l
|216
|1.20
|1.1679
|1.1679
|0.0000
|1836.00
|29777.00
|1929
|2003.05.19 08:16
|buy
|217
|1.50
|1.1692
|0.0000
|0.0000
|1930
|2003.05.19 08:30
|modify
|217
|1.50
|1.1692
|1.1680
|0.0000
|1931
|2003.05.19 08:45
|buy
|218
|1.40
|1.1717
|0.0000
|0.0000
|1932
|2003.05.19 08:45
|modify
|217
|1.50
|1.1692
|1.1684
|0.0000
|1933
|2003.05.19 09:30
|modify
|217
|1.50
|1.1692
|1.1687
|0.0000
|1934
|2003.05.19 09:30
|modify
|218
|1.40
|1.1717
|1.1687
|0.0000
|1935
|2003.05.19 11:01
|s/l
|217
|1.50
|1.1687
|1.1687
|0.0000
|-75.00
|29702.00
|1936
|2003.05.19 11:01
|s/l
|218
|1.40
|1.1687
|1.1687
|0.0000
|-420.00
|29282.00
|1937
|2003.05.19 11:15
|buy
|219
|1.50
|1.1684
|0.0000
|0.0000
|1938
|2003.05.19 11:30
|buy
|220
|1.40
|1.1688
|0.0000
|0.0000
|1939
|2003.05.19 11:30
|modify
|219
|1.50
|1.1684
|1.1655
|0.0000
|1940
|2003.05.19 12:07
|s/l
|219
|1.50
|1.1655
|1.1655
|0.0000
|-435.00
|28847.00
|1941
|2003.05.19 13:00
|buy
|221
|1.40
|1.1677
|0.0000
|0.0000
|1942
|2003.05.19 14:00
|modify
|221
|1.40
|1.1677
|1.1650
|0.0000
|1943
|2003.05.19 14:15
|modify
|220
|1.40
|1.1688
|1.1671
|0.0000
|1944
|2003.05.19 14:15
|modify
|221
|1.40
|1.1677
|1.1671
|0.0000
|1945
|2003.05.19 14:32
|s/l
|220
|1.40
|1.1671
|1.1671
|0.0000
|-238.00
|28609.00
|1946
|2003.05.19 14:32
|s/l
|221
|1.40
|1.1671
|1.1671
|0.0000
|-84.00
|28525.00
|1947
|2003.05.19 14:45
|buy
|222
|1.40
|1.1673
|0.0000
|0.0000
|1948
|2003.05.19 15:00
|buy
|223
|1.40
|1.1685
|0.0000
|0.0000
|1949
|2003.05.19 15:00
|modify
|222
|1.40
|1.1673
|1.1652
|0.0000
|1950
|2003.05.19 15:15
|modify
|222
|1.40
|1.1673
|1.1653
|0.0000
|1951
|2003.05.19 16:16
|modify
|222
|1.40
|1.1673
|1.1661
|0.0000
|1952
|2003.05.19 16:16
|modify
|223
|1.40
|1.1685
|1.1661
|0.0000
|1953
|2003.05.19 17:03
|s/l
|222
|1.40
|1.1661
|1.1661
|0.0000
|-168.00
|28357.00
|1954
|2003.05.19 17:03
|s/l
|223
|1.40
|1.1661
|1.1661
|0.0000
|-336.00
|28021.00
|1955
|2003.05.19 17:15
|buy
|224
|1.40
|1.1666
|0.0000
|0.0000
|1956
|2003.05.19 21:30
|buy
|225
|1.30
|1.1658
|0.0000
|0.0000
|1957
|2003.05.20 02:01
|modify
|225
|1.30
|1.1658
|1.1628
|0.0000
|1958
|2003.05.20 05:02
|modify
|225
|1.30
|1.1658
|1.1630
|0.0000
|1959
|2003.05.20 05:32
|modify
|225
|1.30
|1.1658
|1.1634
|0.0000
|1960
|2003.05.20 05:45
|modify
|224
|1.40
|1.1666
|1.1639
|0.0000
|1961
|2003.05.20 05:45
|modify
|225
|1.30
|1.1658
|1.1639
|0.0000
|1962
|2003.05.20 06:00
|modify
|224
|1.40
|1.1666
|1.1640
|0.0000
|1963
|2003.05.20 06:00
|modify
|225
|1.30
|1.1658
|1.1640
|0.0000
|1964
|2003.05.20 06:30
|modify
|224
|1.40
|1.1666
|1.1642
|0.0000
|1965
|2003.05.20 06:30
|modify
|225
|1.30
|1.1658
|1.1642
|0.0000
|1966
|2003.05.20 06:43
|s/l
|224
|1.40
|1.1642
|1.1642
|0.0000
|-336.00
|27685.00
|1967
|2003.05.20 06:43
|s/l
|225
|1.30
|1.1642
|1.1642
|0.0000
|-208.00
|27477.00
|1968
|2003.05.20 06:45
|buy
|226
|1.40
|1.1643
|0.0000
|0.0000
|1969
|2003.05.20 07:15
|modify
|226
|1.40
|1.1643
|1.1616
|0.0000
|1970
|2003.05.20 07:31
|s/l
|226
|1.40
|1.1616
|1.1616
|0.0000
|-378.00
|27099.00
|1971
|2003.05.20 09:30
|buy
|227
|1.40
|1.1623
|0.0000
|0.0000
|1972
|2003.05.20 09:47
|buy
|228
|1.30
|1.1628
|0.0000
|0.0000
|1973
|2003.05.20 09:47
|modify
|227
|1.40
|1.1623
|1.1595
|0.0000
|1974
|2003.05.20 10:15
|modify
|227
|1.40
|1.1623
|1.1596
|0.0000
|1975
|2003.05.20 10:30
|modify
|227
|1.40
|1.1623
|1.1603
|0.0000
|1976
|2003.05.20 10:30
|modify
|228
|1.30
|1.1628
|1.1603
|0.0000
|1977
|2003.05.20 11:00
|modify
|227
|1.40
|1.1623
|1.1625
|0.0000
|1978
|2003.05.20 11:00
|modify
|228
|1.30
|1.1628
|1.1625
|0.0000
|1979
|2003.05.20 11:15
|modify
|227
|1.40
|1.1623
|1.1630
|0.0000
|1980
|2003.05.20 11:15
|modify
|228
|1.30
|1.1628
|1.1630
|0.0000
|1981
|2003.05.20 13:45
|modify
|227
|1.40
|1.1623
|1.1642
|0.0000
|1982
|2003.05.20 13:45
|modify
|228
|1.30
|1.1628
|1.1642
|0.0000
|1983
|2003.05.20 14:40
|s/l
|227
|1.40
|1.1642
|1.1642
|0.0000
|266.00
|27365.00
|1984
|2003.05.20 14:40
|s/l
|228
|1.30
|1.1642
|1.1642
|0.0000
|182.00
|27547.00
|1985
|2003.05.20 14:45
|buy
|229
|1.40
|1.1636
|0.0000
|0.0000
|1986
|2003.05.20 15:01
|modify
|229
|1.40
|1.1636
|1.1622
|0.0000
|1987
|2003.05.20 15:15
|buy
|230
|1.30
|1.1665
|0.0000
|0.0000
|1988
|2003.05.20 15:15
|modify
|229
|1.40
|1.1636
|1.1632
|0.0000
|1989
|2003.05.20 15:30
|modify
|229
|1.40
|1.1636
|1.1658
|0.0000
|1990
|2003.05.20 15:30
|modify
|230
|1.30
|1.1665
|1.1658
|0.0000
|1991
|2003.05.20 16:45
|modify
|229
|1.40
|1.1636
|1.1659
|0.0000
|1992
|2003.05.20 16:45
|modify
|230
|1.30
|1.1665
|1.1659
|0.0000
|1993
|2003.05.20 17:00
|modify
|229
|1.40
|1.1636
|1.1669
|0.0000
|1994
|2003.05.20 17:00
|modify
|230
|1.30
|1.1665
|1.1669
|0.0000
|1995
|2003.05.20 18:45
|modify
|229
|1.40
|1.1636
|1.1678
|0.0000
|1996
|2003.05.20 18:45
|modify
|230
|1.30
|1.1665
|1.1678
|0.0000
|1997
|2003.05.20 19:00
|modify
|229
|1.40
|1.1636
|1.1680
|0.0000
|1998
|2003.05.20 19:00
|modify
|230
|1.30
|1.1665
|1.1680
|0.0000
|1999
|2003.05.20 21:34
|modify
|229
|1.40
|1.1636
|1.1681
|0.0000
|2000
|2003.05.20 21:34
|modify
|230
|1.30
|1.1665
|1.1681
|0.0000
|2001
|2003.05.20 22:16
|modify
|229
|1.40
|1.1636
|1.1689
|0.0000
|2002
|2003.05.20 22:16
|modify
|230
|1.30
|1.1665
|1.1689
|0.0000
|2003
|2003.05.20 22:30
|modify
|229
|1.40
|1.1636
|1.1702
|0.0000
|2004
|2003.05.20 22:30
|modify
|230
|1.30
|1.1665
|1.1702
|0.0000
|2005
|2003.05.20 23:03
|modify
|229
|1.40
|1.1636
|1.1703
|0.0000
|2006
|2003.05.20 23:03
|modify
|230
|1.30
|1.1665
|1.1703
|0.0000
|2007
|2003.05.21 06:02
|s/l
|229
|1.40
|1.1703
|1.1703
|0.0000
|938.00
|28485.00
|2008
|2003.05.21 06:02
|s/l
|230
|1.30
|1.1703
|1.1703
|0.0000
|494.00
|28979.00
|2009
|2003.05.21 06:30
|buy
|231
|1.50
|1.1722
|0.0000
|0.0000
|2010
|2003.05.21 06:45
|buy
|232
|1.40
|1.1730
|0.0000
|0.0000
|2011
|2003.05.21 06:45
|modify
|231
|1.50
|1.1722
|1.1697
|0.0000
|2012
|2003.05.21 10:12
|s/l
|231
|1.50
|1.1697
|1.1697
|0.0000
|-375.00
|28604.00
|2013
|2003.05.21 10:15
|buy
|233
|1.30
|1.1707
|0.0000
|0.0000
|2014
|2003.05.21 10:30
|modify
|233
|1.30
|1.1707
|1.1682
|0.0000
|2015
|2003.05.21 11:44
|s/l
|233
|1.30
|1.1682
|1.1682
|0.0000
|-325.00
|28279.00
|2016
|2003.05.21 12:30
|buy
|234
|1.30
|1.1680
|0.0000
|0.0000
|2017
|2003.05.21 13:15
|modify
|234
|1.30
|1.1680
|1.1651
|0.0000
|2018
|2003.05.21 13:45
|modify
|234
|1.30
|1.1680
|1.1658
|0.0000
|2019
|2003.05.21 14:00
|modify
|234
|1.30
|1.1680
|1.1699
|0.0000
|2020
|2003.05.21 14:03
|s/l
|234
|1.30
|1.1699
|1.1699
|0.0000
|247.00
|28526.00
|2021
|2003.05.21 14:15
|buy
|235
|1.30
|1.1684
|0.0000
|0.0000
|2022
|2003.05.21 14:30
|modify
|235
|1.30
|1.1684
|1.1669
|0.0000
|2023
|2003.05.21 15:15
|modify
|235
|1.30
|1.1684
|1.1670
|0.0000
|2024
|2003.05.21 16:00
|modify
|235
|1.30
|1.1684
|1.1675
|0.0000
|2025
|2003.05.21 16:15
|modify
|235
|1.30
|1.1684
|1.1679
|0.0000
|2026
|2003.05.21 18:31
|s/l
|235
|1.30
|1.1679
|1.1679
|0.0000
|-65.00
|28461.00
|2027
|2003.05.21 18:45
|buy
|236
|1.30
|1.1687
|0.0000
|0.0000
|2028
|2003.05.22 10:15
|modify
|236
|1.30
|1.1687
|1.1662
|0.0000
|2029
|2003.05.22 10:30
|modify
|236
|1.30
|1.1687
|1.1666
|0.0000
|2030
|2003.05.22 10:45
|modify
|236
|1.30
|1.1687
|1.1675
|0.0000
|2031
|2003.05.22 12:00
|modify
|236
|1.30
|1.1687
|1.1686
|0.0000
|2032
|2003.05.22 12:15
|modify
|236
|1.30
|1.1687
|1.1690
|0.0000
|2033
|2003.05.22 12:30
|modify
|236
|1.30
|1.1687
|1.1691
|0.0000
|2034
|2003.05.22 13:29
|s/l
|236
|1.30
|1.1691
|1.1691
|0.0000
|52.00
|28513.00
|2035
|2003.05.23 08:15
|modify
|232
|1.40
|1.1730
|1.1737
|0.0000
|2036
|2003.05.23 08:30
|modify
|232
|1.40
|1.1730
|1.1756
|0.0000
|2037
|2003.05.23 09:15
|modify
|232
|1.40
|1.1730
|1.1763
|0.0000
|2038
|2003.05.23 10:30
|modify
|232
|1.40
|1.1730
|1.1770
|0.0000
|2039
|2003.05.23 11:15
|modify
|232
|1.40
|1.1730
|1.1771
|0.0000
|2040
|2003.05.23 15:35
|s/l
|232
|1.40
|1.1771
|1.1771
|0.0000
|574.00
|29087.00
|2041
|2003.05.26 08:15
|buy
|237
|1.50
|1.1813
|0.0000
|0.0000
|2042
|2003.05.26 08:30
|buy
|238
|1.40
|1.1812
|0.0000
|0.0000
|2043
|2003.05.26 09:16
|modify
|237
|1.50
|1.1813
|1.1784
|0.0000
|2044
|2003.05.26 09:16
|modify
|238
|1.40
|1.1812
|1.1784
|0.0000
|2045
|2003.05.26 09:30
|modify
|237
|1.50
|1.1813
|1.1786
|0.0000
|2046
|2003.05.26 09:30
|modify
|238
|1.40
|1.1812
|1.1786
|0.0000
|2047
|2003.05.26 09:45
|modify
|237
|1.50
|1.1813
|1.1789
|0.0000
|2048
|2003.05.26 09:45
|modify
|238
|1.40
|1.1812
|1.1789
|0.0000
|2049
|2003.05.26 13:45
|modify
|237
|1.50
|1.1813
|1.1793
|0.0000
|2050
|2003.05.26 13:45
|modify
|238
|1.40
|1.1812
|1.1793
|0.0000
|2051
|2003.05.26 14:00
|modify
|237
|1.50
|1.1813
|1.1813
|0.0000
|2052
|2003.05.26 14:00
|modify
|238
|1.40
|1.1812
|1.1813
|0.0000
|2053
|2003.05.26 14:31
|modify
|237
|1.50
|1.1813
|1.1814
|0.0000
|2054
|2003.05.26 14:31
|modify
|238
|1.40
|1.1812
|1.1814
|0.0000
|2055
|2003.05.26 14:45
|modify
|237
|1.50
|1.1813
|1.1822
|0.0000
|2056
|2003.05.26 14:45
|modify
|238
|1.40
|1.1812
|1.1822
|0.0000
|2057
|2003.05.26 15:00
|modify
|237
|1.50
|1.1813
|1.1836
|0.0000
|2058
|2003.05.26 15:00
|modify
|238
|1.40
|1.1812
|1.1836
|0.0000
|2059
|2003.05.26 16:45
|modify
|237
|1.50
|1.1813
|1.1838
|0.0000
|2060
|2003.05.26 16:45
|modify
|238
|1.40
|1.1812
|1.1838
|0.0000
|2061
|2003.05.26 18:01
|modify
|237
|1.50
|1.1813
|1.1839
|0.0000
|2062
|2003.05.26 18:01
|modify
|238
|1.40
|1.1812
|1.1839
|0.0000
|2063
|2003.05.26 18:16
|modify
|237
|1.50
|1.1813
|1.1843
|0.0000
|2064
|2003.05.26 18:16
|modify
|238
|1.40
|1.1812
|1.1843
|0.0000
|2065
|2003.05.27 00:45
|modify
|237
|1.50
|1.1813
|1.1856
|0.0000
|2066
|2003.05.27 00:45
|modify
|238
|1.40
|1.1812
|1.1856
|0.0000
|2067
|2003.05.27 01:00
|modify
|237
|1.50
|1.1813
|1.1860
|0.0000
|2068
|2003.05.27 01:00
|modify
|238
|1.40
|1.1812
|1.1860
|0.0000
|2069
|2003.05.27 01:15
|modify
|237
|1.50
|1.1813
|1.1863
|0.0000
|2070
|2003.05.27 01:15
|modify
|238
|1.40
|1.1812
|1.1863
|0.0000
|2071
|2003.05.27 04:30
|modify
|237
|1.50
|1.1813
|1.1874
|0.0000
|2072
|2003.05.27 04:30
|modify
|238
|1.40
|1.1812
|1.1874
|0.0000
|2073
|2003.05.27 04:39
|s/l
|237
|1.50
|1.1874
|1.1874
|0.0000
|915.00
|30002.00
|2074
|2003.05.27 04:39
|s/l
|238
|1.40
|1.1874
|1.1874
|0.0000
|868.00
|30870.00
|2075
|2003.06.16 08:00
|buy
|239
|1.50
|1.1923
|0.0000
|0.0000
|2076
|2003.06.16 08:15
|buy
|240
|1.50
|1.1917
|0.0000
|0.0000
|2077
|2003.08.21 16:16
|close at stop
|240
|1.50
|1.0926
|0.0000
|0.0000
|-14865.00
|16005.00
|2078
|2003.08.21 16:16
|close at stop
|239
|1.50
|1.0926
|0.0000
|0.0000
|-14955.00
|1050.00