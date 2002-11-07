Strategy Tester Report
Jurik_Trend_Strength_Ea_v1.2
(Build 409)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2002.01.25 00:00 - 2011.12.29 23:45 (2002.01.25 - 2011.12.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersNoHedge=false; StrictNoHedge=false; SymbolsPrefix=""; SymbolsSuffix=""; UseAutoMagic=true; ManualMagic=123123123; EcnBroker=true; Slippage=3; Main_data="Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrders=2; TakeProfit=400; StopLoss=100; TrailingStop=30; MinimumProfit=20; MoneyRisk=1; ex_exit="System Exit Switch:0-off,"; ex_exit2="1=TS,2=TE,3=Volty,"; ex_exit3="4=kst,5-7=signal various"; ex_exit4="8=AS,9=AS&TS"; ExitMode=0; Time_Inputs="Timing parameters "; TradeDay=-1; NonTradeDay=0; StartHour=0; StartMinute=0; EndHour=23; EndMinute=0; MonStartHour=8; MonStartMinute=0; FriEndHour=18; FriEndMinute=0; CloseTimeMode=0; CloseHour=24; CloseMinute=0; FriCloseHour=20; FriCloseMinute=55; ProcessTime=3; showMessages=false; IND_Inputs="Indicators parameters"; TE_TimeFrame=30; TE_Length=14; TE_Phase=0; TE_Double=false; TE_UpperPrice=0; TE_LowerPrice=0; TE_Deviation=0.2; TE_CurBar=1; TE_Mode=0; VS_TimeFrame=30; VS_Price=0; VS_SmoothLength=10; VS_SmoothPhase=0; VS_SmoothDouble=true; VS_ATRLength=10; VS_Kv=4; VS_MoneyRisk=1; VS_CurBar=1; VS_Mode=0; TS_TimeFrame=0; TS_RsxLength=12; TS_SmoothLength=5; TS_SmoothPhase=0; TS_SmoothDouble=true; TS_Price=0; TS_Kv=4.236; TS_CurBar=1; TS_Mode=1; LT_KST_TimeFrame=10080; LT_KSTType=9; LT_KSTMaType=3; LT_KSTSignalMaPeriod=22; LT_KST.BarToCheck=1; ST_KST_TimeFrame=1440; ST_KSTType=1; ST_KSTMaType=3; ST_KSTSignalMaPeriod=9; ST_KST.BarToCheck=1; KST_Mode=1; AS_TimeFrame=0; AS_MathMode=1; AS_Length=10; AS_Smooth=5; AS_Signal=5; AS_Price=0; AS_ModeMA=3; AS_CurBar=1; AS_Mode=0; MM_inputs="MoneyManagement by L.Williams"; MM=true; MaxRisk=0.05; MaxLoss=1000;
Bars in test244236Ticks modelled8839714Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-8950.00Gross profit40352.00Gross loss-49302.00
Profit factor0.82Expected payoff-37.29
Absolute drawdown8950.00Maximal drawdown30864.00 (96.71%)Relative drawdown96.71% (30864.00)
Total trades240Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)240 (45.42%)
Profit trades (% of total)109 (45.42%)Loss trades (% of total)131 (54.58%)
Largestprofit trade1836.00loss trade-14955.00
Averageprofit trade370.20loss trade-376.35
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (4312.00)consecutive losses (loss in money)10 (-2678.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4312.00 (16)consecutive loss (count of losses)-29820.00 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12002.10.03 00:15buy10.500.98650.00000.0000
22002.10.03 00:45buy20.500.98680.00000.0000
32002.10.03 00:45modify10.500.98650.98350.0000
42002.10.03 02:46modify10.500.98650.98360.0000
52002.10.03 06:30modify10.500.98650.98450.0000
62002.10.03 06:30modify20.500.98680.98450.0000
72002.10.03 07:15modify10.500.98650.98500.0000
82002.10.03 07:15modify20.500.98680.98500.0000
92002.10.03 07:45modify10.500.98650.98570.0000
102002.10.03 07:45modify20.500.98680.98570.0000
112002.10.03 11:30modify10.500.98650.98590.0000
122002.10.03 11:30modify20.500.98680.98590.0000
132002.10.03 11:45modify10.500.98650.98710.0000
142002.10.03 11:45modify20.500.98680.98710.0000
152002.10.03 14:03s/l10.500.98710.98710.000030.0010030.00
162002.10.03 14:03s/l20.500.98710.98710.000015.0010045.00
172002.10.03 14:15buy30.500.98650.00000.0000
182002.10.03 14:45modify30.500.98650.98410.0000
192002.10.03 15:00modify30.500.98650.98430.0000
202002.10.03 15:16modify30.500.98650.98520.0000
212002.10.03 16:16buy40.500.98790.00000.0000
222002.10.03 17:15modify40.500.98790.98510.0000
232002.10.04 06:18s/l30.500.98520.98520.0000-65.009980.00
242002.10.04 06:30buy50.500.98610.00000.0000
252002.10.04 06:46s/l40.500.98510.98510.0000-140.009840.00
262002.10.04 07:00buy60.500.98590.00000.0000
272002.10.04 07:16modify50.500.98610.98330.0000
282002.10.04 07:16modify60.500.98590.98330.0000
292002.10.04 09:30modify50.500.98610.98370.0000
302002.10.04 09:30modify60.500.98590.98370.0000
312002.10.04 12:30modify50.500.98610.98430.0000
322002.10.04 12:30modify60.500.98590.98430.0000
332002.10.04 12:33s/l50.500.98430.98430.0000-90.009750.00
342002.10.04 12:33s/l60.500.98430.98430.0000-80.009670.00
352002.10.04 12:45buy70.500.98440.00000.0000
362002.10.04 14:30buy80.500.98270.00000.0000
372002.10.04 15:30modify80.500.98270.97990.0000
382002.10.04 16:51s/l80.500.97990.97990.0000-140.009530.00
392002.10.08 00:30buy90.500.98310.00000.0000
402002.10.08 01:16modify90.500.98310.98030.0000
412002.10.08 03:32modify90.500.98310.98040.0000
422002.10.08 04:30modify90.500.98310.98090.0000
432002.10.08 07:08s/l90.500.98090.98090.0000-110.009420.00
442002.10.08 09:30buy100.400.98090.00000.0000
452002.10.09 11:46modify100.400.98090.97850.0000
462002.10.09 12:33modify100.400.98090.97860.0000
472002.10.09 12:45modify100.400.98090.97950.0000
482002.10.09 13:00modify100.400.98090.98000.0000
492002.10.09 13:15modify100.400.98090.98020.0000
502002.10.09 13:30modify100.400.98090.98060.0000
512002.10.09 13:45modify100.400.98090.98120.0000
522002.10.09 14:00modify70.500.98440.98240.0000
532002.10.09 14:00modify100.400.98090.98240.0000
542002.10.09 14:15modify70.500.98440.98290.0000
552002.10.09 14:15modify100.400.98090.98290.0000
562002.10.09 15:00modify70.500.98440.98330.0000
572002.10.09 15:00modify100.400.98090.98330.0000
582002.10.09 15:15modify70.500.98440.98380.0000
592002.10.09 15:15modify100.400.98090.98380.0000
602002.10.09 15:47modify70.500.98440.98410.0000
612002.10.09 15:47modify100.400.98090.98410.0000
622002.10.09 16:16modify70.500.98440.98510.0000
632002.10.09 16:16modify100.400.98090.98510.0000
642002.10.09 16:30modify70.500.98440.98550.0000
652002.10.09 16:30modify100.400.98090.98550.0000
662002.10.09 16:46modify70.500.98440.98560.0000
672002.10.09 16:46modify100.400.98090.98560.0000
682002.10.09 17:16modify70.500.98440.98610.0000
692002.10.09 17:16modify100.400.98090.98610.0000
702002.10.09 17:30modify70.500.98440.98740.0000
712002.10.09 17:30modify100.400.98090.98740.0000
722002.10.09 23:01modify70.500.98440.98790.0000
732002.10.09 23:01modify100.400.98090.98790.0000
742002.10.10 07:28s/l70.500.98790.98790.0000175.009595.00
752002.10.10 07:28s/l100.400.98790.98790.0000280.009875.00
762002.10.10 07:30buy110.500.98820.00000.0000
772002.10.10 07:45modify110.500.98820.98630.0000
782002.10.10 08:30buy120.500.98970.00000.0000
792002.10.10 08:30modify110.500.98820.98640.0000
802002.10.10 09:00modify110.500.98820.98860.0000
812002.10.10 09:00modify120.500.98970.98860.0000
822002.10.10 11:02s/l110.500.98860.98860.000020.009895.00
832002.10.10 11:02s/l120.500.98860.98860.0000-55.009840.00
842002.10.10 12:45buy130.500.98650.00000.0000
852002.10.10 13:00buy140.500.98680.00000.0000
862002.10.10 13:00modify130.500.98650.98350.0000
872002.10.10 13:15modify130.500.98650.98440.0000
882002.10.10 13:15modify140.500.98680.98440.0000
892002.10.10 14:01modify130.500.98650.98510.0000
902002.10.10 14:01modify140.500.98680.98510.0000
912002.10.10 14:44s/l130.500.98510.98510.0000-70.009770.00
922002.10.10 14:44s/l140.500.98510.98510.0000-85.009685.00
932002.10.10 14:45buy150.500.98560.00000.0000
942002.10.10 15:00buy160.500.98520.00000.0000
952002.10.10 15:15modify150.500.98560.98270.0000
962002.10.10 15:15modify160.500.98520.98270.0000
972002.10.10 15:45modify150.500.98560.98290.0000
982002.10.10 15:45modify160.500.98520.98290.0000
992002.10.10 16:00modify150.500.98560.98310.0000
1002002.10.10 16:00modify160.500.98520.98310.0000
1012002.10.10 16:15modify150.500.98560.98340.0000
1022002.10.10 16:15modify160.500.98520.98340.0000
1032002.10.10 16:30modify150.500.98560.98350.0000
1042002.10.10 16:30modify160.500.98520.98350.0000
1052002.10.10 17:00modify150.500.98560.98380.0000
1062002.10.10 17:00modify160.500.98520.98380.0000
1072002.10.11 05:16modify150.500.98560.98390.0000
1082002.10.11 05:16modify160.500.98520.98390.0000
1092002.10.11 06:00modify150.500.98560.98410.0000
1102002.10.11 06:00modify160.500.98520.98410.0000
1112002.10.11 07:30modify150.500.98560.98420.0000
1122002.10.11 07:30modify160.500.98520.98420.0000
1132002.10.11 12:41s/l150.500.98420.98420.0000-70.009615.00
1142002.10.11 12:41s/l160.500.98420.98420.0000-50.009565.00
1152002.10.11 12:45buy170.500.98440.00000.0000
1162002.10.11 13:30modify170.500.98440.98140.0000
1172002.10.11 13:45modify170.500.98440.98240.0000
1182002.10.11 14:00buy180.500.98380.00000.0000
1192002.10.11 14:15modify180.500.98380.98130.0000
1202002.10.11 14:30modify170.500.98440.98260.0000
1212002.10.11 14:30modify180.500.98380.98260.0000
1222002.10.11 15:16modify170.500.98440.98290.0000
1232002.10.11 15:16modify180.500.98380.98290.0000
1242002.10.11 15:30modify170.500.98440.98330.0000
1252002.10.11 15:30modify180.500.98380.98330.0000
1262002.10.11 18:15modify170.500.98440.98340.0000
1272002.10.11 18:15modify180.500.98380.98340.0000
1282002.10.11 18:45modify170.500.98440.98370.0000
1292002.10.11 18:45modify180.500.98380.98370.0000
1302002.10.11 19:15modify170.500.98440.98390.0000
1312002.10.11 19:15modify180.500.98380.98390.0000
1322002.10.13 22:04modify170.500.98440.98430.0000
1332002.10.13 22:04modify180.500.98380.98430.0000
1342002.10.13 22:47modify170.500.98440.98460.0000
1352002.10.13 22:47modify180.500.98380.98460.0000
1362002.10.13 23:00modify170.500.98440.98470.0000
1372002.10.13 23:00modify180.500.98380.98470.0000
1382002.10.14 02:15modify170.500.98440.98500.0000
1392002.10.14 02:15modify180.500.98380.98500.0000
1402002.10.14 02:30modify170.500.98440.98550.0000
1412002.10.14 02:30modify180.500.98380.98550.0000
1422002.10.14 02:47modify170.500.98440.98560.0000
1432002.10.14 02:47modify180.500.98380.98560.0000
1442002.10.14 17:09s/l170.500.98560.98560.000060.009625.00
1452002.10.14 17:09s/l180.500.98560.98560.000090.009715.00
1462002.10.14 18:16buy190.500.98670.00000.0000
1472002.10.14 18:31buy200.500.98690.00000.0000
1482002.10.14 19:48modify190.500.98670.98380.0000
1492002.10.14 21:15modify190.500.98670.98410.0000
1502002.10.14 21:15modify200.500.98690.98410.0000
1512002.10.14 21:45modify190.500.98670.98420.0000
1522002.10.14 21:45modify200.500.98690.98420.0000
1532002.10.14 22:17modify190.500.98670.98430.0000
1542002.10.14 22:17modify200.500.98690.98430.0000
1552002.10.15 00:46modify190.500.98670.98460.0000
1562002.10.15 00:46modify200.500.98690.98460.0000
1572002.10.15 02:00modify190.500.98670.98480.0000
1582002.10.15 02:00modify200.500.98690.98480.0000
1592002.10.15 02:16modify190.500.98670.98510.0000
1602002.10.15 02:16modify200.500.98690.98510.0000
1612002.10.15 04:16modify190.500.98670.98520.0000
1622002.10.15 04:16modify200.500.98690.98520.0000
1632002.10.15 07:57s/l190.500.98520.98520.0000-75.009640.00
1642002.10.15 07:57s/l200.500.98520.98520.0000-85.009555.00
1652002.10.15 08:00buy210.500.98540.00000.0000
1662002.10.15 08:16buy220.500.98460.00000.0000
1672002.10.29 15:15modify210.500.98540.98250.0000
1682002.10.29 15:15modify220.500.98460.98250.0000
1692002.10.29 15:45modify210.500.98540.98290.0000
1702002.10.29 15:45modify220.500.98460.98290.0000
1712002.10.29 20:32s/l210.500.98290.98290.0000-125.009430.00
1722002.10.29 20:32s/l220.500.98290.98290.0000-85.009345.00
1732002.10.29 22:01buy230.500.98320.00000.0000
1742002.10.29 22:15buy240.400.98260.00000.0000
1752002.10.29 22:33modify240.400.98260.98000.0000
1762002.10.30 08:00modify230.500.98320.98020.0000
1772002.10.30 08:00modify240.400.98260.98020.0000
1782002.10.30 08:15modify230.500.98320.98030.0000
1792002.10.30 08:15modify240.400.98260.98030.0000
1802002.10.30 08:32modify230.500.98320.98050.0000
1812002.10.30 08:32modify240.400.98260.98050.0000
1822002.10.30 08:45modify230.500.98320.98060.0000
1832002.10.30 08:45modify240.400.98260.98060.0000
1842002.10.30 19:00modify230.500.98320.98140.0000
1852002.10.30 19:00modify240.400.98260.98140.0000
1862002.10.30 19:15modify230.500.98320.98170.0000
1872002.10.30 19:15modify240.400.98260.98170.0000
1882002.10.31 01:30modify230.500.98320.98240.0000
1892002.10.31 01:30modify240.400.98260.98240.0000
1902002.10.31 01:47modify230.500.98320.98260.0000
1912002.10.31 01:47modify240.400.98260.98260.0000
1922002.10.31 02:01modify230.500.98320.98360.0000
1932002.10.31 02:01modify240.400.98260.98360.0000
1942002.10.31 02:30modify230.500.98320.98380.0000
1952002.10.31 02:30modify240.400.98260.98380.0000
1962002.10.31 02:46modify230.500.98320.98430.0000
1972002.10.31 02:46modify240.400.98260.98430.0000
1982002.10.31 03:45modify230.500.98320.98440.0000
1992002.10.31 03:45modify240.400.98260.98440.0000
2002002.10.31 04:47modify230.500.98320.98460.0000
2012002.10.31 04:47modify240.400.98260.98460.0000
2022002.10.31 14:15modify230.500.98320.98540.0000
2032002.10.31 14:15modify240.400.98260.98540.0000
2042002.10.31 15:45modify230.500.98320.98550.0000
2052002.10.31 15:45modify240.400.98260.98550.0000
2062002.10.31 16:00modify230.500.98320.98700.0000
2072002.10.31 16:00modify240.400.98260.98700.0000
2082002.10.31 21:16modify230.500.98320.98730.0000
2092002.10.31 21:16modify240.400.98260.98730.0000
2102002.10.31 21:30modify230.500.98320.98750.0000
2112002.10.31 21:30modify240.400.98260.98750.0000
2122002.10.31 23:31modify230.500.98320.98760.0000
2132002.10.31 23:31modify240.400.98260.98760.0000
2142002.10.31 23:45modify230.500.98320.98790.0000
2152002.10.31 23:45modify240.400.98260.98790.0000
2162002.11.01 10:45modify230.500.98320.98870.0000
2172002.11.01 10:45modify240.400.98260.98870.0000
2182002.11.01 11:15modify230.500.98320.99110.0000
2192002.11.01 11:15modify240.400.98260.99110.0000
2202002.11.01 11:30modify230.500.98320.99150.0000
2212002.11.01 11:30modify240.400.98260.99150.0000
2222002.11.01 12:30modify230.500.98320.99260.0000
2232002.11.01 12:30modify240.400.98260.99260.0000
2242002.11.01 13:00modify230.500.98320.99310.0000
2252002.11.01 13:00modify240.400.98260.99310.0000
2262002.11.01 13:16modify230.500.98320.99410.0000
2272002.11.01 13:16modify240.400.98260.99410.0000
2282002.11.01 13:30modify230.500.98320.99430.0000
2292002.11.01 13:30modify240.400.98260.99430.0000
2302002.11.01 14:15modify230.500.98320.99480.0000
2312002.11.01 14:15modify240.400.98260.99480.0000
2322002.11.01 14:31modify230.500.98320.99510.0000
2332002.11.01 14:31modify240.400.98260.99510.0000
2342002.11.01 14:46modify230.500.98320.99590.0000
2352002.11.01 14:46modify240.400.98260.99590.0000
2362002.11.01 15:00modify230.500.98320.99640.0000
2372002.11.01 15:00modify240.400.98260.99640.0000
2382002.11.01 15:42s/l230.500.99640.99640.0000660.0010005.00
2392002.11.01 15:42s/l240.400.99640.99640.0000552.0010557.00
2402002.11.01 17:30buy250.500.99720.00000.0000
2412002.11.01 17:45buy260.500.99680.00000.0000
2422002.11.01 18:00modify260.500.99680.99410.0000
2432002.11.04 08:49s/l260.500.99410.99410.0000-135.0010422.00
2442002.11.04 09:30buy270.500.99520.00000.0000
2452002.11.04 13:30modify270.500.99520.99250.0000
2462002.11.04 13:46modify270.500.99520.99270.0000
2472002.11.04 18:15modify270.500.99520.99330.0000
2482002.11.04 18:37modify270.500.99520.99350.0000
2492002.11.04 19:33modify270.500.99520.99360.0000
2502002.11.04 20:00modify270.500.99520.99380.0000
2512002.11.04 20:47modify270.500.99520.99400.0000
2522002.11.04 21:04modify250.500.99720.99420.0000
2532002.11.04 21:04modify270.500.99520.99420.0000
2542002.11.04 21:16modify250.500.99720.99430.0000
2552002.11.04 21:16modify270.500.99520.99430.0000
2562002.11.04 21:32modify250.500.99720.99450.0000
2572002.11.04 21:32modify270.500.99520.99450.0000
2582002.11.04 22:00modify250.500.99720.99470.0000
2592002.11.04 22:00modify270.500.99520.99470.0000
2602002.11.04 22:19modify250.500.99720.99490.0000
2612002.11.04 22:19modify270.500.99520.99490.0000
2622002.11.04 23:04modify250.500.99720.99530.0000
2632002.11.04 23:04modify270.500.99520.99530.0000
2642002.11.05 03:31modify250.500.99720.99550.0000
2652002.11.05 03:31modify270.500.99520.99550.0000
2662002.11.05 04:46modify250.500.99720.99560.0000
2672002.11.05 04:46modify270.500.99520.99560.0000
2682002.11.05 08:07modify250.500.99720.99630.0000
2692002.11.05 08:07modify270.500.99520.99630.0000
2702002.11.05 08:15modify250.500.99720.99840.0000
2712002.11.05 08:15modify270.500.99520.99840.0000
2722002.11.05 08:30modify250.500.99720.99930.0000
2732002.11.05 08:30modify270.500.99520.99930.0000
2742002.11.05 08:45modify250.500.99720.99950.0000
2752002.11.05 08:45modify270.500.99520.99950.0000
2762002.11.05 09:15modify250.500.99720.99970.0000
2772002.11.05 09:15modify270.500.99520.99970.0000
2782002.11.05 13:30modify250.500.99721.00010.0000
2792002.11.05 13:30modify270.500.99521.00010.0000
2802002.11.05 13:45modify250.500.99721.00050.0000
2812002.11.05 13:45modify270.500.99521.00050.0000
2822002.11.05 15:30s/l250.501.00051.00050.0000165.0010587.00
2832002.11.05 15:30s/l270.501.00051.00050.0000265.0010852.00
2842002.11.05 16:45buy280.501.00030.00000.0000
2852002.11.05 17:00buy290.500.99980.00000.0000
2862002.11.05 17:15modify290.500.99980.99720.0000
2872002.11.06 06:07s/l290.500.99720.99720.0000-130.0010722.00
2882002.11.06 06:15buy300.500.99700.00000.0000
2892002.11.06 06:31modify300.500.99700.99410.0000
2902002.11.06 07:00modify300.500.99700.99430.0000
2912002.11.06 07:26s/l300.500.99430.99430.0000-135.0010587.00
2922002.11.06 08:00buy310.500.99570.00000.0000
2932002.11.06 08:15modify310.500.99570.99280.0000
2942002.11.06 09:30modify310.500.99570.99330.0000
2952002.11.06 16:00modify310.500.99570.99420.0000
2962002.11.06 16:46modify310.500.99570.99450.0000
2972002.11.06 19:30modify280.501.00030.99730.0000
2982002.11.06 19:30modify310.500.99570.99730.0000
2992002.11.06 19:45modify280.501.00030.99890.0000
3002002.11.06 19:45modify310.500.99570.99890.0000
3012002.11.06 20:00modify280.501.00030.99940.0000
3022002.11.06 20:00modify310.500.99570.99940.0000
3032002.11.06 20:15modify280.501.00030.99950.0000
3042002.11.06 20:15modify310.500.99570.99950.0000
3052002.11.06 20:30modify280.501.00031.00130.0000
3062002.11.06 20:30modify310.500.99571.00130.0000
3072002.11.06 23:00modify280.501.00031.00140.0000
3082002.11.06 23:00modify310.500.99571.00140.0000
3092002.11.07 00:00modify280.501.00031.00230.0000
3102002.11.07 00:00modify310.500.99571.00230.0000
3112002.11.07 00:46modify280.501.00031.00290.0000
3122002.11.07 00:46modify310.500.99571.00290.0000
3132002.11.07 07:22s/l280.501.00291.00290.0000130.0010717.00
3142002.11.07 07:22s/l310.501.00291.00290.0000360.0011077.00
3152002.11.07 08:45buy320.601.00320.00000.0000
3162002.11.07 09:01buy330.501.00510.00000.0000
3172002.11.07 09:01modify320.601.00321.00180.0000
3182002.11.07 09:15modify320.601.00321.00210.0000
3192002.11.07 09:15modify330.501.00511.00210.0000
3202002.11.07 09:45s/l320.601.00211.00210.0000-66.0011011.00
3212002.11.07 09:45s/l330.501.00211.00210.0000-150.0010861.00
3222002.11.07 10:00buy340.501.00140.00000.0000
3232002.11.07 10:15buy350.501.00190.00000.0000
3242002.11.07 10:15modify340.501.00140.99860.0000
3252002.11.07 10:30modify340.501.00140.99870.0000
3262002.11.07 10:45modify340.501.00140.99970.0000
3272002.11.07 10:45modify350.501.00190.99970.0000
3282002.11.07 12:47s/l340.500.99970.99970.0000-85.0010776.00
3292002.11.07 12:47s/l350.500.99970.99970.0000-110.0010666.00
3302002.11.07 13:00buy360.501.00160.00000.0000
3312002.11.07 14:00modify360.501.00160.99890.0000
3322002.11.07 14:15buy370.501.00210.00000.0000
3332002.11.07 14:30modify360.501.00161.00020.0000
3342002.11.07 14:30modify370.501.00211.00020.0000
3352002.11.07 14:45modify360.501.00161.00040.0000
3362002.11.07 14:45modify370.501.00211.00040.0000
3372002.11.07 15:00modify360.501.00161.00090.0000
3382002.11.07 15:00modify370.501.00211.00090.0000
3392002.11.07 15:15modify360.501.00161.00160.0000
3402002.11.07 15:15modify370.501.00211.00160.0000
3412002.11.07 15:45modify360.501.00161.00280.0000
3422002.11.07 15:45modify370.501.00211.00280.0000
3432002.11.07 16:00modify360.501.00161.00440.0000
3442002.11.07 16:00modify370.501.00211.00440.0000
3452002.11.07 16:15modify360.501.00161.00500.0000
3462002.11.07 16:15modify370.501.00211.00500.0000
3472002.11.07 16:30modify360.501.00161.00540.0000
3482002.11.07 16:30modify370.501.00211.00540.0000
3492002.11.07 16:45modify360.501.00161.00610.0000
3502002.11.07 16:45modify370.501.00211.00610.0000
3512002.11.07 20:47modify360.501.00161.00630.0000
3522002.11.07 20:47modify370.501.00211.00630.0000
3532002.11.08 08:00modify360.501.00161.00650.0000
3542002.11.08 08:00modify370.501.00211.00650.0000
3552002.11.08 08:15modify360.501.00161.00830.0000
3562002.11.08 08:15modify370.501.00211.00830.0000
3572002.11.08 08:28s/l360.501.00831.00830.0000335.0011001.00
3582002.11.08 08:28s/l370.501.00831.00830.0000310.0011311.00
3592002.11.08 08:30buy380.601.00860.00000.0000
3602002.11.08 08:45modify380.601.00861.00630.0000
3612002.11.08 09:00buy390.501.00940.00000.0000
3622002.11.08 09:30modify380.601.00861.00720.0000
3632002.11.08 09:30modify390.501.00941.00720.0000
3642002.11.08 09:45modify380.601.00861.00760.0000
3652002.11.08 09:45modify390.501.00941.00760.0000
3662002.11.08 10:45modify380.601.00861.00780.0000
3672002.11.08 10:45modify390.501.00941.00780.0000
3682002.11.08 11:45modify380.601.00861.00930.0000
3692002.11.08 11:45modify390.501.00941.00930.0000
3702002.11.08 13:23s/l380.601.00931.00930.000042.0011353.00
3712002.11.08 13:23s/l390.501.00931.00930.0000-5.0011348.00
3722002.11.08 14:15buy400.601.00940.00000.0000
3732002.11.08 14:30buy410.501.01100.00000.0000
3742002.11.08 14:30modify400.601.00941.00770.0000
3752002.11.08 15:15modify400.601.00941.00800.0000
3762002.11.08 15:15modify410.501.01101.00800.0000
3772002.11.08 15:30modify400.601.00941.00950.0000
3782002.11.08 15:30modify410.501.01101.00950.0000
3792002.11.08 16:15modify400.601.00941.01090.0000
3802002.11.08 16:15modify410.501.01101.01090.0000
3812002.11.11 10:00modify400.601.00941.01110.0000
3822002.11.11 10:00modify410.501.01101.01110.0000
3832002.11.11 10:30modify400.601.00941.01130.0000
3842002.11.11 10:30modify410.501.01101.01130.0000
3852002.11.11 10:45modify400.601.00941.01200.0000
3862002.11.11 10:45modify410.501.01101.01200.0000
3872002.11.11 11:00modify400.601.00941.01270.0000
3882002.11.11 11:00modify410.501.01101.01270.0000
3892002.11.11 11:30modify400.601.00941.01290.0000
3902002.11.11 11:30modify410.501.01101.01290.0000
3912002.11.11 11:45modify400.601.00941.01380.0000
3922002.11.11 11:45modify410.501.01101.01380.0000
3932002.11.11 12:42s/l400.601.01381.01380.0000264.0011612.00
3942002.11.11 12:42s/l410.501.01381.01380.0000140.0011752.00
3952002.11.11 12:45buy420.601.01340.00000.0000
3962002.11.11 13:00modify420.601.01341.01100.0000
3972002.11.11 14:09s/l420.601.01101.01100.0000-144.0011608.00
3982002.11.11 14:45buy430.601.01240.00000.0000
3992002.11.11 15:00buy440.601.01290.00000.0000
4002002.11.11 15:00modify430.601.01241.00960.0000
4012002.11.11 15:24s/l430.601.00961.00960.0000-168.0011440.00
4022002.11.11 15:30buy450.501.01030.00000.0000
4032002.11.11 15:45modify450.501.01031.00750.0000
4042002.11.11 16:15modify450.501.01031.00810.0000
4052002.11.11 16:30modify450.501.01031.00830.0000
4062002.11.12 03:40s/l450.501.00831.00830.0000-100.0011340.00
4072002.11.12 03:47buy460.501.00860.00000.0000
4082002.11.12 05:49modify460.501.00861.00610.0000
4092002.11.12 06:30modify460.501.00861.00650.0000
4102002.11.12 06:45modify460.501.00861.00660.0000
4112002.11.12 08:15modify460.501.00861.00730.0000
4122002.11.12 08:45modify460.501.00861.00750.0000
4132002.11.12 09:30modify460.501.00861.00770.0000
4142002.11.12 09:45modify460.501.00861.00840.0000
4152002.11.12 10:15modify460.501.00861.00920.0000
4162002.11.12 12:25s/l460.501.00921.00920.000030.0011370.00
4172002.11.12 14:00buy470.501.00790.00000.0000
4182002.11.12 14:16modify470.501.00791.00630.0000
4192002.11.12 14:45modify470.501.00791.00650.0000
4202002.11.12 15:15modify470.501.00791.00790.0000
4212002.11.12 18:45modify470.501.00791.00860.0000
4222002.11.12 19:30modify470.501.00791.00870.0000
4232002.11.12 20:48modify470.501.00791.00920.0000
4242002.11.12 21:45modify470.501.00791.00940.0000
4252002.11.12 22:15modify470.501.00791.00960.0000
4262002.11.13 08:03s/l470.501.00961.00960.000085.0011455.00
4272002.11.13 08:15buy480.501.00940.00000.0000
4282002.11.13 08:30modify480.501.00941.00650.0000
4292002.11.13 08:45modify480.501.00941.00730.0000
4302002.11.13 10:10s/l480.501.00731.00730.0000-105.0011350.00
4312002.11.13 13:15buy490.501.00670.00000.0000
4322002.11.13 13:45modify490.501.00671.00370.0000
4332002.11.13 14:00modify490.501.00671.00410.0000
4342002.11.13 14:15modify490.501.00671.00430.0000
4352002.11.13 15:00modify490.501.00671.00460.0000
4362002.11.13 15:17modify490.501.00671.00570.0000
4372002.11.13 16:55s/l490.501.00571.00570.0000-50.0011300.00
4382002.11.13 19:15buy500.501.00660.00000.0000
4392002.11.13 20:30modify500.501.00661.00370.0000
4402002.11.13 21:16modify500.501.00661.00420.0000
4412002.11.13 21:31modify500.501.00661.00500.0000
4422002.11.13 22:01modify500.501.00661.00510.0000
4432002.11.13 23:15modify500.501.00661.00530.0000
4442002.11.14 03:40s/l500.501.00531.00530.0000-65.0011235.00
4452002.11.14 03:45buy510.501.00570.00000.0000
4462002.11.14 05:04modify510.501.00571.00280.0000
4472002.11.14 05:49modify510.501.00571.00290.0000
4482002.11.14 06:01modify510.501.00571.00300.0000
4492002.11.14 06:15modify510.501.00571.00390.0000
4502002.11.14 06:57s/l510.501.00391.00390.0000-90.0011145.00
4512002.11.14 07:00buy520.501.00430.00000.0000
4522002.11.14 07:15modify520.501.00431.00180.0000
4532002.11.14 07:30modify520.501.00431.00190.0000
4542002.11.14 07:45modify520.501.00431.00250.0000
4552002.11.14 08:00modify520.501.00431.00270.0000
4562002.11.14 08:45modify520.501.00431.00310.0000
4572002.11.14 09:00modify520.501.00431.00360.0000
4582002.11.14 10:00modify520.501.00431.00410.0000
4592002.11.14 11:31modify520.501.00431.00430.0000
4602002.11.14 12:30modify520.501.00431.00500.0000
4612002.11.14 13:00modify520.501.00431.00660.0000
4622002.11.14 13:53s/l520.501.00661.00660.0000115.0011260.00
4632002.11.14 14:00buy530.501.00660.00000.0000
4642002.11.14 14:45modify530.501.00661.00370.0000
4652002.11.14 15:33s/l530.501.00371.00370.0000-145.0011115.00
4662002.11.14 16:30buy540.501.00420.00000.0000
4672002.11.14 17:15modify540.501.00421.00140.0000
4682002.11.14 18:15modify540.501.00421.00160.0000
4692002.11.14 18:45modify540.501.00421.00190.0000
4702002.11.14 19:03modify540.501.00421.00210.0000
4712002.11.14 19:49modify540.501.00421.00220.0000
4722002.11.15 02:32s/l540.501.00221.00220.0000-100.0011015.00
4732002.11.18 09:01buy550.501.01040.00000.0000
4742002.11.19 08:45modify550.501.01041.00770.0000
4752002.11.19 09:00modify550.501.01041.00900.0000
4762002.11.19 09:15modify550.501.01041.00940.0000
4772002.11.19 11:15modify550.501.01041.00970.0000
4782002.11.19 11:30modify440.601.01291.01040.0000
4792002.11.19 11:30modify550.501.01041.01040.0000
4802002.11.19 13:45modify440.601.01291.01090.0000
4812002.11.19 13:45modify550.501.01041.01090.0000
4822002.11.19 13:59s/l440.601.01091.01090.0000-120.0010895.00
4832002.11.19 13:59s/l550.501.01091.01090.000025.0010920.00
4842002.12.09 09:15buy560.601.01120.00000.0000
4852002.12.09 09:30buy570.501.01070.00000.0000
4862002.12.09 09:45modify570.501.01071.00770.0000
4872002.12.09 14:41s/l570.501.00771.00770.0000-150.0010770.00
4882002.12.09 15:46buy580.501.00800.00000.0000
4892002.12.09 16:16modify580.501.00801.00510.0000
4902002.12.09 17:01modify580.501.00801.00560.0000
4912002.12.09 18:31modify580.501.00801.00600.0000
4922002.12.09 18:45modify580.501.00801.00620.0000
4932002.12.09 19:01modify580.501.00801.00690.0000
4942002.12.09 20:31modify580.501.00801.00730.0000
4952002.12.09 20:48modify580.501.00801.00740.0000
4962002.12.09 22:15modify580.501.00801.00760.0000
4972002.12.09 22:30modify580.501.00801.00770.0000
4982002.12.09 22:45modify580.501.00801.00780.0000
4992002.12.10 08:45modify580.501.00801.00810.0000
5002002.12.10 09:00modify560.601.01121.00930.0000
5012002.12.10 09:00modify580.501.00801.00930.0000
5022002.12.10 09:15modify560.601.01121.01010.0000
5032002.12.10 09:15modify580.501.00801.01010.0000
5042002.12.10 10:46modify560.601.01121.01020.0000
5052002.12.10 10:46modify580.501.00801.01020.0000
5062002.12.10 13:27s/l560.601.01021.01020.0000-60.0010710.00
5072002.12.10 13:27s/l580.501.01021.01020.0000110.0010820.00
5082002.12.10 15:15buy590.501.00900.00000.0000
5092002.12.10 15:30buy600.501.01040.00000.0000
5102002.12.10 15:30modify590.501.00901.00710.0000
5112002.12.10 16:59s/l590.501.00711.00710.0000-95.0010725.00
5122002.12.10 19:00buy610.501.00910.00000.0000
5132002.12.11 11:45modify610.501.00911.00610.0000
5142002.12.12 05:15modify610.501.00911.00640.0000
5152002.12.12 05:31modify610.501.00911.00650.0000
5162002.12.12 08:00modify600.501.01041.00850.0000
5172002.12.12 08:00modify610.501.00911.00850.0000
5182002.12.12 08:15modify600.501.01041.00880.0000
5192002.12.12 08:15modify610.501.00911.00880.0000
5202002.12.12 09:00modify600.501.01041.00910.0000
5212002.12.12 09:00modify610.501.00911.00910.0000
5222002.12.12 09:30modify600.501.01041.00990.0000
5232002.12.12 09:30modify610.501.00911.00990.0000
5242002.12.12 09:45modify600.501.01041.01050.0000
5252002.12.12 09:45modify610.501.00911.01050.0000
5262002.12.12 10:15modify600.501.01041.01060.0000
5272002.12.12 10:15modify610.501.00911.01060.0000
5282002.12.12 10:30modify600.501.01041.01070.0000
5292002.12.12 10:30modify610.501.00911.01070.0000
5302002.12.12 10:45modify600.501.01041.01110.0000
5312002.12.12 10:45modify610.501.00911.01110.0000
5322002.12.12 12:45modify600.501.01041.01150.0000
5332002.12.12 12:45modify610.501.00911.01150.0000
5342002.12.12 13:15modify600.501.01041.01230.0000
5352002.12.12 13:15modify610.501.00911.01230.0000
5362002.12.12 15:30modify600.501.01041.01250.0000
5372002.12.12 15:30modify610.501.00911.01250.0000
5382002.12.12 16:00modify600.501.01041.01260.0000
5392002.12.12 16:00modify610.501.00911.01260.0000
5402002.12.12 16:45modify600.501.01041.01560.0000
5412002.12.12 16:45modify610.501.00911.01560.0000
5422002.12.12 17:30modify600.501.01041.01610.0000
5432002.12.12 17:30modify610.501.00911.01610.0000
5442002.12.13 08:00modify600.501.01041.01740.0000
5452002.12.13 08:00modify610.501.00911.01740.0000
5462002.12.13 08:15modify600.501.01041.01940.0000
5472002.12.13 08:15modify610.501.00911.01940.0000
5482002.12.13 08:30modify600.501.01041.01990.0000
5492002.12.13 08:30modify610.501.00911.01990.0000
5502002.12.13 09:00modify600.501.01041.02000.0000
5512002.12.13 09:00modify610.501.00911.02000.0000
5522002.12.13 09:45modify600.501.01041.02050.0000
5532002.12.13 09:45modify610.501.00911.02050.0000
5542002.12.13 10:00modify600.501.01041.02190.0000
5552002.12.13 10:00modify610.501.00911.02190.0000
5562002.12.13 12:30s/l600.501.02191.02190.0000575.0011300.00
5572002.12.13 12:30s/l610.501.02191.02190.0000640.0011940.00
5582002.12.13 14:45buy620.601.02320.00000.0000
5592002.12.13 15:00buy630.601.02330.00000.0000
5602002.12.13 15:15modify620.601.02321.02050.0000
5612002.12.13 15:15modify630.601.02331.02050.0000
5622002.12.13 17:31s/l620.601.02051.02050.0000-162.0011778.00
5632002.12.13 17:31s/l630.601.02051.02050.0000-168.0011610.00
5642002.12.13 17:45buy640.601.02010.00000.0000
5652002.12.13 18:45modify640.601.02011.01750.0000
5662002.12.13 19:00modify640.601.02011.01810.0000
5672002.12.13 19:15modify640.601.02011.01830.0000
5682002.12.13 20:00modify640.601.02011.01920.0000
5692002.12.13 20:15modify640.601.02011.01950.0000
5702002.12.15 23:01modify640.601.02011.02000.0000
5712002.12.15 23:15modify640.601.02011.02010.0000
5722002.12.15 23:47modify640.601.02011.02040.0000
5732002.12.16 02:07s/l640.601.02041.02040.000018.0011628.00
5742002.12.16 08:00buy650.601.02400.00000.0000
5752002.12.16 08:15buy660.601.02420.00000.0000
5762002.12.17 02:30modify650.601.02401.02330.0000
5772002.12.17 02:30modify660.601.02421.02330.0000
5782002.12.17 03:15modify650.601.02401.02460.0000
5792002.12.17 03:15modify660.601.02421.02460.0000
5802002.12.17 03:45modify650.601.02401.02530.0000
5812002.12.17 03:45modify660.601.02421.02530.0000
5822002.12.17 07:15modify650.601.02401.02540.0000
5832002.12.17 07:15modify660.601.02421.02540.0000
5842002.12.17 08:00modify650.601.02401.02570.0000
5852002.12.17 08:00modify660.601.02421.02570.0000
5862002.12.17 08:15modify650.601.02401.02730.0000
5872002.12.17 08:15modify660.601.02421.02730.0000
5882002.12.17 08:45modify650.601.02401.02850.0000
5892002.12.17 08:45modify660.601.02421.02850.0000
5902002.12.17 10:15modify650.601.02401.02910.0000
5912002.12.17 10:15modify660.601.02421.02910.0000
5922002.12.17 14:30modify650.601.02401.02930.0000
5932002.12.17 14:30modify660.601.02421.02930.0000
5942002.12.17 15:15modify650.601.02401.02990.0000
5952002.12.17 15:15modify660.601.02421.02990.0000
5962002.12.17 15:24s/l650.601.02991.02990.0000354.0011982.00
5972002.12.17 15:24s/l660.601.02991.02990.0000342.0012324.00
5982002.12.17 17:31buy670.601.02720.00000.0000
5992002.12.17 17:45buy680.601.02650.00000.0000
6002002.12.17 18:00modify680.601.02651.02350.0000
6012002.12.17 18:15modify670.601.02721.02430.0000
6022002.12.17 18:15modify680.601.02651.02430.0000
6032002.12.17 18:45modify670.601.02721.02480.0000
6042002.12.17 18:45modify680.601.02651.02480.0000
6052002.12.17 20:00modify670.601.02721.02520.0000
6062002.12.17 20:00modify680.601.02651.02520.0000
6072002.12.17 21:15modify670.601.02721.02540.0000
6082002.12.17 21:15modify680.601.02651.02540.0000
6092002.12.18 07:29s/l670.601.02541.02540.0000-108.0012216.00
6102002.12.18 07:29s/l680.601.02541.02540.0000-66.0012150.00
6112002.12.18 09:17buy690.601.02620.00000.0000
6122002.12.18 09:45modify690.601.02621.02350.0000
6132002.12.18 10:01buy700.601.02660.00000.0000
6142002.12.18 10:45modify690.601.02621.02420.0000
6152002.12.18 10:45modify700.601.02661.02420.0000
6162002.12.18 12:48s/l690.601.02421.02420.0000-120.0012030.00
6172002.12.18 12:48s/l700.601.02421.02420.0000-144.0011886.00
6182002.12.18 13:45buy710.601.02580.00000.0000
6192002.12.18 14:15buy720.601.02470.00000.0000
6202002.12.18 14:45modify720.601.02471.02250.0000
6212002.12.18 15:30modify710.601.02581.02280.0000
6222002.12.18 15:30modify720.601.02471.02280.0000
6232002.12.18 15:45modify710.601.02581.02420.0000
6242002.12.18 15:45modify720.601.02471.02420.0000
6252002.12.18 17:48s/l710.601.02421.02420.0000-96.0011790.00
6262002.12.18 17:48s/l720.601.02421.02420.0000-30.0011760.00
6272002.12.18 18:46buy730.601.02470.00000.0000
6282002.12.18 19:00buy740.601.02480.00000.0000
6292002.12.18 19:30modify730.601.02471.02220.0000
6302002.12.18 19:30modify740.601.02481.02220.0000
6312002.12.18 19:45modify730.601.02471.02230.0000
6322002.12.18 19:45modify740.601.02481.02230.0000
6332002.12.18 20:00modify730.601.02471.02290.0000
6342002.12.18 20:00modify740.601.02481.02290.0000
6352002.12.18 20:15modify730.601.02471.02320.0000
6362002.12.18 20:15modify740.601.02481.02320.0000
6372002.12.18 20:33modify730.601.02471.02340.0000
6382002.12.18 20:33modify740.601.02481.02340.0000
6392002.12.18 21:33modify730.601.02471.02360.0000
6402002.12.18 21:33modify740.601.02481.02360.0000
6412002.12.18 21:45modify730.601.02471.02410.0000
6422002.12.18 21:45modify740.601.02481.02410.0000
6432002.12.18 22:19modify730.601.02471.02440.0000
6442002.12.18 22:19modify740.601.02481.02440.0000
6452002.12.18 22:30modify730.601.02471.02450.0000
6462002.12.18 22:30modify740.601.02481.02450.0000
6472002.12.18 23:01modify730.601.02471.02510.0000
6482002.12.18 23:01modify740.601.02481.02510.0000
6492002.12.18 23:15modify730.601.02471.02530.0000
6502002.12.18 23:15modify740.601.02481.02530.0000
6512002.12.19 00:50s/l730.601.02531.02530.000036.0011796.00
6522002.12.19 00:50s/l740.601.02531.02530.000030.0011826.00
6532002.12.19 01:48buy750.601.02550.00000.0000
6542002.12.19 02:00buy760.601.02480.00000.0000
6552002.12.19 02:33modify760.601.02481.02200.0000
6562002.12.19 02:45modify760.601.02481.02220.0000
6572002.12.19 03:00modify750.601.02551.02250.0000
6582002.12.19 03:00modify760.601.02481.02250.0000
6592002.12.19 03:19modify750.601.02551.02320.0000
6602002.12.19 03:19modify760.601.02481.02320.0000
6612002.12.19 04:30modify750.601.02551.02340.0000
6622002.12.19 04:30modify760.601.02481.02340.0000
6632002.12.19 11:00modify750.601.02551.02420.0000
6642002.12.19 11:00modify760.601.02481.02420.0000
6652002.12.19 11:45modify750.601.02551.02520.0000
6662002.12.19 11:45modify760.601.02481.02520.0000
6672002.12.19 14:40s/l750.601.02521.02520.0000-18.0011808.00
6682002.12.19 14:40s/l760.601.02521.02520.000024.0011832.00
6692002.12.19 16:15buy770.601.02500.00000.0000
6702002.12.19 16:30buy780.601.02290.00000.0000
6712002.12.19 16:45modify780.601.02291.02020.0000
6722002.12.19 18:00modify780.601.02291.02050.0000
6732002.12.19 18:15modify770.601.02501.02230.0000
6742002.12.19 18:15modify780.601.02291.02230.0000
6752002.12.19 18:30modify770.601.02501.02350.0000
6762002.12.19 18:30modify780.601.02291.02350.0000
6772002.12.19 20:00modify770.601.02501.02360.0000
6782002.12.19 20:00modify780.601.02291.02360.0000
6792002.12.19 20:15modify770.601.02501.02420.0000
6802002.12.19 20:15modify780.601.02291.02420.0000
6812002.12.20 01:40s/l770.601.02421.02420.0000-48.0011784.00
6822002.12.20 01:40s/l780.601.02421.02420.000078.0011862.00
6832002.12.20 03:01buy790.601.02560.00000.0000
6842002.12.20 03:17buy800.601.02610.00000.0000
6852002.12.20 03:17modify790.601.02561.02280.0000
6862002.12.20 03:30modify790.601.02561.02300.0000
6872002.12.20 05:01modify790.601.02561.02320.0000
6882002.12.20 05:01modify800.601.02611.02320.0000
6892002.12.20 05:17modify790.601.02561.02330.0000
6902002.12.20 05:17modify800.601.02611.02330.0000
6912002.12.20 05:46modify790.601.02561.02360.0000
6922002.12.20 05:46modify800.601.02611.02360.0000
6932002.12.20 06:15modify790.601.02561.02410.0000
6942002.12.20 06:15modify800.601.02611.02410.0000
6952002.12.23 06:47modify790.601.02561.02430.0000
6962002.12.23 06:47modify800.601.02611.02430.0000
6972002.12.23 07:01modify790.601.02561.02460.0000
6982002.12.23 07:01modify800.601.02611.02460.0000
6992002.12.23 07:15modify790.601.02561.02480.0000
7002002.12.23 07:15modify800.601.02611.02480.0000
7012002.12.23 07:30modify790.601.02561.02490.0000
7022002.12.23 07:30modify800.601.02611.02490.0000
7032002.12.23 08:00modify790.601.02561.02630.0000
7042002.12.23 08:00modify800.601.02611.02630.0000
7052002.12.23 08:15modify790.601.02561.02760.0000
7062002.12.23 08:15modify800.601.02611.02760.0000
7072002.12.23 09:15modify790.601.02561.02790.0000
7082002.12.23 09:15modify800.601.02611.02790.0000
7092002.12.23 10:00modify790.601.02561.02830.0000
7102002.12.23 10:00modify800.601.02611.02830.0000
7112002.12.23 13:07s/l790.601.02831.02830.0000162.0012024.00
7122002.12.23 13:07s/l800.601.02831.02830.0000132.0012156.00
7132002.12.23 13:15buy810.601.02860.00000.0000
7142002.12.23 13:30modify810.601.02861.02590.0000
7152002.12.23 13:45buy820.601.02880.00000.0000
7162002.12.23 16:08s/l810.601.02591.02590.0000-162.0011994.00
7172002.12.23 18:46buy830.601.02590.00000.0000
7182002.12.23 20:15modify830.601.02591.02300.0000
7192002.12.23 20:45modify830.601.02591.02320.0000
7202002.12.23 21:32modify830.601.02591.02350.0000
7212002.12.24 04:01modify830.601.02591.02360.0000
7222002.12.24 04:34modify830.601.02591.02370.0000
7232002.12.24 07:45modify830.601.02591.02400.0000
7242002.12.24 08:00modify830.601.02591.02410.0000
7252002.12.24 08:45modify830.601.02591.02460.0000
7262002.12.24 10:15modify830.601.02591.02530.0000
7272002.12.24 10:30modify820.601.02881.02620.0000
7282002.12.24 10:30modify830.601.02591.02620.0000
7292002.12.24 13:30modify820.601.02881.02730.0000
7302002.12.24 13:30modify830.601.02591.02730.0000
7312002.12.24 13:45modify820.601.02881.02890.0000
7322002.12.24 13:45modify830.601.02591.02890.0000
7332002.12.24 14:12s/l820.601.02891.02890.00006.0012000.00
7342002.12.24 14:12s/l830.601.02891.02890.0000180.0012180.00
7352002.12.24 14:45buy840.601.03050.00000.0000
7362002.12.24 15:00modify840.601.03051.02750.0000
7372002.12.24 15:45modify840.601.03051.02770.0000
7382002.12.24 16:15modify840.601.03051.02820.0000
7392002.12.24 16:45buy850.601.03040.00000.0000
7402002.12.25 23:03modify840.601.03051.02900.0000
7412002.12.25 23:03modify850.601.03041.02900.0000
7422002.12.25 23:18modify840.601.03051.02920.0000
7432002.12.25 23:18modify850.601.03041.02920.0000
7442002.12.26 00:15modify840.601.03051.02930.0000
7452002.12.26 00:15modify850.601.03041.02930.0000
7462002.12.26 01:15modify840.601.03051.02970.0000
7472002.12.26 01:15modify850.601.03041.02970.0000
7482002.12.26 01:46modify840.601.03051.02980.0000
7492002.12.26 01:46modify850.601.03041.02980.0000
7502002.12.26 07:30modify840.601.03051.03050.0000
7512002.12.26 07:30modify850.601.03041.03050.0000
7522002.12.26 07:46modify840.601.03051.03110.0000
7532002.12.26 07:46modify850.601.03041.03110.0000
7542002.12.26 08:00modify840.601.03051.03240.0000
7552002.12.26 08:00modify850.601.03041.03240.0000
7562002.12.26 09:01modify840.601.03051.03250.0000
7572002.12.26 09:01modify850.601.03041.03250.0000
7582002.12.26 09:31modify840.601.03051.03290.0000
7592002.12.26 09:31modify850.601.03041.03290.0000
7602002.12.26 13:44s/l840.601.03291.03290.0000144.0012324.00
7612002.12.26 13:44s/l850.601.03291.03290.0000150.0012474.00
7622002.12.26 14:30buy860.601.03400.00000.0000
7632002.12.26 15:00modify860.601.03401.03110.0000
7642002.12.26 15:15buy870.601.03420.00000.0000
7652002.12.26 16:31modify860.601.03401.03200.0000
7662002.12.26 16:31modify870.601.03421.03200.0000
7672002.12.26 16:46modify860.601.03401.03210.0000
7682002.12.26 16:46modify870.601.03421.03210.0000
7692002.12.26 17:00modify860.601.03401.03260.0000
7702002.12.26 17:00modify870.601.03421.03260.0000
7712002.12.26 17:16modify860.601.03401.03280.0000
7722002.12.26 17:16modify870.601.03421.03280.0000
7732002.12.26 18:17modify860.601.03401.03320.0000
7742002.12.26 18:17modify870.601.03421.03320.0000
7752002.12.26 19:15modify860.601.03401.03420.0000
7762002.12.26 19:15modify870.601.03421.03420.0000
7772002.12.26 21:16modify860.601.03401.03430.0000
7782002.12.26 21:16modify870.601.03421.03430.0000
7792002.12.26 21:31modify860.601.03401.03440.0000
7802002.12.26 21:31modify870.601.03421.03440.0000
7812002.12.27 01:04modify860.601.03401.03450.0000
7822002.12.27 01:04modify870.601.03421.03450.0000
7832002.12.27 01:31modify860.601.03401.03460.0000
7842002.12.27 01:31modify870.601.03421.03460.0000
7852002.12.27 03:31modify860.601.03401.03470.0000
7862002.12.27 03:31modify870.601.03421.03470.0000
7872002.12.27 04:16modify860.601.03401.03510.0000
7882002.12.27 04:16modify870.601.03421.03510.0000
7892002.12.27 04:30modify860.601.03401.03530.0000
7902002.12.27 04:30modify870.601.03421.03530.0000
7912002.12.27 04:47modify860.601.03401.03560.0000
7922002.12.27 04:47modify870.601.03421.03560.0000
7932002.12.27 05:02modify860.601.03401.03590.0000
7942002.12.27 05:02modify870.601.03421.03590.0000
7952002.12.27 05:45modify860.601.03401.03600.0000
7962002.12.27 05:45modify870.601.03421.03600.0000
7972002.12.27 15:45modify860.601.03401.03620.0000
7982002.12.27 15:45modify870.601.03421.03620.0000
7992002.12.27 16:00modify860.601.03401.03750.0000
8002002.12.27 16:00modify870.601.03421.03750.0000
8012002.12.27 16:45modify860.601.03401.03830.0000
8022002.12.27 16:45modify870.601.03421.03830.0000
8032002.12.27 18:45modify860.601.03401.03860.0000
8042002.12.27 18:45modify870.601.03421.03860.0000
8052002.12.27 19:00modify860.601.03401.03870.0000
8062002.12.27 19:00modify870.601.03421.03870.0000
8072002.12.27 19:16modify860.601.03401.03880.0000
8082002.12.27 19:16modify870.601.03421.03880.0000
8092002.12.27 19:30modify860.601.03401.03980.0000
8102002.12.27 19:30modify870.601.03421.03980.0000
8112002.12.27 19:45modify860.601.03401.04030.0000
8122002.12.27 19:45modify870.601.03421.04030.0000
8132002.12.27 20:00modify860.601.03401.04070.0000
8142002.12.27 20:00modify870.601.03421.04070.0000
8152002.12.30 14:45modify860.601.03401.04110.0000
8162002.12.30 14:45modify870.601.03421.04110.0000
8172002.12.30 15:45modify860.601.03401.04160.0000
8182002.12.30 15:45modify870.601.03421.04160.0000
8192002.12.30 16:00modify860.601.03401.04210.0000
8202002.12.30 16:00modify870.601.03421.04210.0000
8212002.12.30 16:30modify860.601.03401.04260.0000
8222002.12.30 16:30modify870.601.03421.04260.0000
8232002.12.30 17:00modify860.601.03401.04290.0000
8242002.12.30 17:00modify870.601.03421.04290.0000
8252002.12.30 17:15modify860.601.03401.04390.0000
8262002.12.30 17:15modify870.601.03421.04390.0000
8272002.12.30 18:00modify860.601.03401.04460.0000
8282002.12.30 18:00modify870.601.03421.04460.0000
8292002.12.30 19:30modify860.601.03401.04470.0000
8302002.12.30 19:30modify870.601.03421.04470.0000
8312002.12.30 19:45modify860.601.03401.04490.0000
8322002.12.30 19:45modify870.601.03421.04490.0000
8332002.12.30 21:04modify860.601.03401.04500.0000
8342002.12.30 21:04modify870.601.03421.04500.0000
8352002.12.30 21:15modify860.601.03401.04540.0000
8362002.12.30 21:15modify870.601.03421.04540.0000
8372002.12.30 21:30modify860.601.03401.04560.0000
8382002.12.30 21:30modify870.601.03421.04560.0000
8392002.12.30 22:00modify860.601.03401.04600.0000
8402002.12.30 22:00modify870.601.03421.04600.0000
8412003.01.02 01:17modify860.601.03401.04620.0000
8422003.01.02 01:17modify870.601.03421.04620.0000
8432003.01.02 07:35s/l860.601.04621.04620.0000732.0013206.00
8442003.01.02 07:35s/l870.601.04621.04620.0000720.0013926.00
8452003.01.02 09:30buy880.701.04790.00000.0000
8462003.01.02 09:46buy890.701.04760.00000.0000
8472003.01.02 11:05modify890.701.04761.04460.0000
8482003.01.02 12:58s/l890.701.04461.04460.0000-210.0013716.00
8492003.01.02 13:45buy900.601.04660.00000.0000
8502003.01.06 09:30modify900.601.04661.04380.0000
8512003.01.06 10:30modify900.601.04661.04480.0000
8522003.01.06 12:00modify880.701.04791.04520.0000
8532003.01.06 12:00modify900.601.04661.04520.0000
8542003.01.06 12:15modify880.701.04791.04550.0000
8552003.01.06 12:15modify900.601.04661.04550.0000
8562003.01.06 12:30modify880.701.04791.04590.0000
8572003.01.06 12:30modify900.601.04661.04590.0000
8582003.01.06 16:42s/l880.701.04591.04590.0000-140.0013576.00
8592003.01.06 16:42s/l900.601.04591.04590.0000-42.0013534.00
8602003.01.09 01:15buy910.701.05140.00000.0000
8612003.01.09 01:31buy920.601.05150.00000.0000
8622003.01.09 04:16modify910.701.05141.04850.0000
8632003.01.09 04:16modify920.601.05151.04850.0000
8642003.01.09 04:31modify910.701.05141.04860.0000
8652003.01.09 04:31modify920.601.05151.04860.0000
8662003.01.09 07:45modify910.701.05141.04920.0000
8672003.01.09 07:45modify920.601.05151.04920.0000
8682003.01.09 08:00modify910.701.05141.04960.0000
8692003.01.09 08:00modify920.601.05151.04960.0000
8702003.01.09 08:30modify910.701.05141.05030.0000
8712003.01.09 08:30modify920.601.05151.05030.0000
8722003.01.09 10:25s/l910.701.05031.05030.0000-77.0013457.00
8732003.01.09 10:25s/l920.601.05031.05030.0000-72.0013385.00
8742003.01.09 12:00buy930.701.05150.00000.0000
8752003.01.09 12:16buy940.601.05120.00000.0000
8762003.01.09 12:45modify940.601.05121.04840.0000
8772003.01.09 14:37s/l940.601.04841.04840.0000-168.0013217.00
8782003.01.09 15:15buy950.601.04840.00000.0000
8792003.01.09 16:15modify950.601.04841.04560.0000
8802003.01.09 18:30modify950.601.04841.04570.0000
8812003.01.09 18:45modify950.601.04841.04650.0000
8822003.01.10 03:45modify950.601.04841.04740.0000
8832003.01.10 08:45modify950.601.04841.04790.0000
8842003.01.10 09:00modify930.701.05151.04940.0000
8852003.01.10 09:00modify950.601.04841.04940.0000
8862003.01.10 13:45modify930.701.05151.05270.0000
8872003.01.10 13:45modify950.601.04841.05270.0000
8882003.01.10 14:15modify930.701.05151.05290.0000
8892003.01.10 14:15modify950.601.04841.05290.0000
8902003.01.10 14:30modify930.701.05151.05350.0000
8912003.01.10 14:30modify950.601.04841.05350.0000
8922003.01.10 15:37s/l930.701.05351.05350.0000140.0013357.00
8932003.01.10 15:37s/l950.601.05351.05350.0000306.0013663.00
8942003.01.13 08:00buy960.701.05600.00000.0000
8952003.01.13 08:45buy970.601.05450.00000.0000
8962003.01.13 09:00modify970.601.05451.05210.0000
8972003.01.13 12:45modify970.601.05451.05220.0000
8982003.01.13 18:00modify970.601.05451.05290.0000
8992003.01.14 06:02modify960.701.05601.05300.0000
9002003.01.14 06:02modify970.601.05451.05300.0000
9012003.01.14 06:15modify960.701.05601.05320.0000
9022003.01.14 06:15modify970.601.05451.05320.0000
9032003.01.14 08:45modify960.701.05601.05410.0000
9042003.01.14 08:45modify970.601.05451.05410.0000
9052003.01.14 09:00modify960.701.05601.05450.0000
9062003.01.14 09:00modify970.601.05451.05450.0000
9072003.01.14 09:15modify960.701.05601.05470.0000
9082003.01.14 09:15modify970.601.05451.05470.0000
9092003.01.14 09:45modify960.701.05601.05490.0000
9102003.01.14 09:45modify970.601.05451.05490.0000
9112003.01.14 10:30modify960.701.05601.05630.0000
9122003.01.14 10:30modify970.601.05451.05630.0000
9132003.01.14 12:11s/l960.701.05631.05630.000021.0013684.00
9142003.01.14 12:11s/l970.601.05631.05630.0000108.0013792.00
9152003.01.17 00:45buy980.701.06180.00000.0000
9162003.01.17 01:02buy990.701.06130.00000.0000
9172003.01.17 02:45modify990.701.06131.05830.0000
9182003.01.17 03:00modify990.701.06131.05860.0000
9192003.01.17 05:45modify990.701.06131.05870.0000
9202003.01.17 06:15modify980.701.06181.05910.0000
9212003.01.17 06:15modify990.701.06131.05910.0000
9222003.01.17 08:00modify980.701.06181.05970.0000
9232003.01.17 08:00modify990.701.06131.05970.0000
9242003.01.17 08:15modify980.701.06181.05990.0000
9252003.01.17 08:15modify990.701.06131.05990.0000
9262003.01.17 09:00modify980.701.06181.06080.0000
9272003.01.17 09:00modify990.701.06131.06080.0000
9282003.01.17 09:30modify980.701.06181.06300.0000
9292003.01.17 09:30modify990.701.06131.06300.0000
9302003.01.17 14:15modify980.701.06181.06310.0000
9312003.01.17 14:15modify990.701.06131.06310.0000
9322003.01.17 17:46modify980.701.06181.06320.0000
9332003.01.17 17:46modify990.701.06131.06320.0000
9342003.01.17 20:15modify980.701.06181.06330.0000
9352003.01.17 20:15modify990.701.06131.06330.0000
9362003.01.17 20:47modify980.701.06181.06340.0000
9372003.01.17 20:47modify990.701.06131.06340.0000
9382003.01.20 01:36s/l980.701.06341.06340.0000112.0013904.00
9392003.01.20 01:36s/l990.701.06341.06340.0000147.0014051.00
9402003.01.20 08:00buy1000.701.06450.00000.0000
9412003.01.20 08:16buy1010.701.06540.00000.0000
9422003.01.20 08:16modify1000.701.06451.06210.0000
9432003.01.20 08:30modify1000.701.06451.06220.0000
9442003.01.20 09:15modify1000.701.06451.06240.0000
9452003.01.20 09:15modify1010.701.06541.06240.0000
9462003.01.20 09:30modify1000.701.06451.06320.0000
9472003.01.20 09:30modify1010.701.06541.06320.0000
9482003.01.20 14:30modify1000.701.06451.06340.0000
9492003.01.20 14:30modify1010.701.06541.06340.0000
9502003.01.20 15:45modify1000.701.06451.06370.0000
9512003.01.20 15:45modify1010.701.06541.06370.0000
9522003.01.20 16:00modify1000.701.06451.06380.0000
9532003.01.20 16:00modify1010.701.06541.06380.0000
9542003.01.20 16:30modify1000.701.06451.06410.0000
9552003.01.20 16:30modify1010.701.06541.06410.0000
9562003.01.20 17:45modify1000.701.06451.06530.0000
9572003.01.20 17:45modify1010.701.06541.06530.0000
9582003.01.20 21:15modify1000.701.06451.06550.0000
9592003.01.20 21:15modify1010.701.06541.06550.0000
9602003.01.20 23:15modify1000.701.06451.06580.0000
9612003.01.20 23:15modify1010.701.06541.06580.0000
9622003.01.21 01:18s/l1000.701.06581.06580.000091.0014142.00
9632003.01.21 01:18s/l1010.701.06581.06580.000028.0014170.00
9642003.01.21 04:15buy1020.701.06530.00000.0000
9652003.01.21 04:33buy1030.701.06530.00000.0000
9662003.01.21 05:48modify1020.701.06531.06230.0000
9672003.01.21 05:48modify1030.701.06531.06230.0000
9682003.01.21 13:30modify1020.701.06531.06250.0000
9692003.01.21 13:30modify1030.701.06531.06250.0000
9702003.01.21 15:45modify1020.701.06531.06400.0000
9712003.01.21 15:45modify1030.701.06531.06400.0000
9722003.01.21 16:00modify1020.701.06531.06450.0000
9732003.01.21 16:00modify1030.701.06531.06450.0000
9742003.01.21 16:45modify1020.701.06531.06520.0000
9752003.01.21 16:45modify1030.701.06531.06520.0000
9762003.01.21 17:30modify1020.701.06531.06800.0000
9772003.01.21 17:30modify1030.701.06531.06800.0000
9782003.01.21 17:46modify1020.701.06531.06860.0000
9792003.01.21 17:46modify1030.701.06531.06860.0000
9802003.01.21 18:45modify1020.701.06531.06970.0000
9812003.01.21 18:45modify1030.701.06531.06970.0000
9822003.01.22 01:30modify1020.701.06531.07000.0000
9832003.01.22 01:30modify1030.701.06531.07000.0000
9842003.01.22 03:00modify1020.701.06531.07010.0000
9852003.01.22 03:00modify1030.701.06531.07010.0000
9862003.01.22 03:16modify1020.701.06531.07020.0000
9872003.01.22 03:16modify1030.701.06531.07020.0000
9882003.01.22 08:35s/l1020.701.07021.07020.0000343.0014513.00
9892003.01.22 08:35s/l1030.701.07021.07020.0000343.0014856.00
9902003.01.22 11:15buy1040.701.06930.00000.0000
9912003.01.22 11:31buy1050.701.06900.00000.0000
9922003.01.22 11:47modify1040.701.06931.06630.0000
9932003.01.22 11:47modify1050.701.06901.06630.0000
9942003.01.22 12:00modify1040.701.06931.06670.0000
9952003.01.22 12:00modify1050.701.06901.06670.0000
9962003.01.22 12:16modify1040.701.06931.06730.0000
9972003.01.22 12:16modify1050.701.06901.06730.0000
9982003.01.22 13:15modify1040.701.06931.06850.0000
9992003.01.22 13:15modify1050.701.06901.06850.0000
10002003.01.22 16:45modify1040.701.06931.06860.0000
10012003.01.22 16:45modify1050.701.06901.06860.0000
10022003.01.22 17:00modify1040.701.06931.06960.0000
10032003.01.22 17:00modify1050.701.06901.06960.0000
10042003.01.22 21:00modify1040.701.06931.06970.0000
10052003.01.22 21:00modify1050.701.06901.06970.0000
10062003.01.22 21:47modify1040.701.06931.07010.0000
10072003.01.22 21:47modify1050.701.06901.07010.0000
10082003.01.23 09:45modify1040.701.06931.07180.0000
10092003.01.23 09:45modify1050.701.06901.07180.0000
10102003.01.23 10:00modify1040.701.06931.07330.0000
10112003.01.23 10:00modify1050.701.06901.07330.0000
10122003.01.23 16:30modify1040.701.06931.07370.0000
10132003.01.23 16:30modify1050.701.06901.07370.0000
10142003.01.23 17:30modify1040.701.06931.07420.0000
10152003.01.23 17:30modify1050.701.06901.07420.0000
10162003.01.23 21:59s/l1040.701.07421.07420.0000343.0015199.00
10172003.01.23 21:59s/l1050.701.07421.07420.0000364.0015563.00
10182003.01.23 22:00buy1060.801.07430.00000.0000
10192003.01.23 22:15modify1060.801.07431.07130.0000
10202003.01.23 22:33buy1070.701.07460.00000.0000
10212003.01.24 00:16modify1060.801.07431.07170.0000
10222003.01.24 00:16modify1070.701.07461.07170.0000
10232003.01.24 00:32modify1060.801.07431.07190.0000
10242003.01.24 00:32modify1070.701.07461.07190.0000
10252003.01.24 00:45modify1060.801.07431.07220.0000
10262003.01.24 00:45modify1070.701.07461.07220.0000
10272003.01.24 01:30modify1060.801.07431.07240.0000
10282003.01.24 01:30modify1070.701.07461.07240.0000
10292003.01.24 01:45modify1060.801.07431.07330.0000
10302003.01.24 01:45modify1070.701.07461.07330.0000
10312003.01.24 02:30modify1060.801.07431.07340.0000
10322003.01.24 02:30modify1070.701.07461.07340.0000
10332003.01.24 03:01modify1060.801.07431.07350.0000
10342003.01.24 03:01modify1070.701.07461.07350.0000
10352003.01.24 04:15modify1060.801.07431.07390.0000
10362003.01.24 04:15modify1070.701.07461.07390.0000
10372003.01.24 04:31modify1060.801.07431.07410.0000
10382003.01.24 04:31modify1070.701.07461.07410.0000
10392003.01.24 04:45modify1060.801.07431.07460.0000
10402003.01.24 04:45modify1070.701.07461.07460.0000
10412003.01.24 07:30modify1060.801.07431.07510.0000
10422003.01.24 07:30modify1070.701.07461.07510.0000
10432003.01.24 09:17modify1060.801.07431.07530.0000
10442003.01.24 09:17modify1070.701.07461.07530.0000
10452003.01.24 15:00modify1060.801.07431.07620.0000
10462003.01.24 15:00modify1070.701.07461.07620.0000
10472003.01.24 15:15modify1060.801.07431.07630.0000
10482003.01.24 15:15modify1070.701.07461.07630.0000
10492003.01.24 15:30modify1060.801.07431.07830.0000
10502003.01.24 15:30modify1070.701.07461.07830.0000
10512003.01.24 16:46modify1060.801.07431.07850.0000
10522003.01.24 16:46modify1070.701.07461.07850.0000
10532003.01.24 17:00modify1060.801.07431.07940.0000
10542003.01.24 17:00modify1070.701.07461.07940.0000
10552003.01.24 17:15modify1060.801.07431.07990.0000
10562003.01.24 17:15modify1070.701.07461.07990.0000
10572003.01.24 18:00modify1060.801.07431.08030.0000
10582003.01.24 18:00modify1070.701.07461.08030.0000
10592003.01.24 18:15modify1060.801.07431.08110.0000
10602003.01.24 18:15modify1070.701.07461.08110.0000
10612003.01.24 19:46modify1060.801.07431.08150.0000
10622003.01.24 19:46modify1070.701.07461.08150.0000
10632003.01.27 08:30modify1060.801.07431.08220.0000
10642003.01.27 08:30modify1070.701.07461.08220.0000
10652003.01.27 08:45modify1060.801.07431.08380.0000
10662003.01.27 08:45modify1070.701.07461.08380.0000
10672003.01.27 09:00modify1060.801.07431.08440.0000
10682003.01.27 09:00modify1070.701.07461.08440.0000
10692003.01.27 09:45modify1060.801.07431.08470.0000
10702003.01.27 09:45modify1070.701.07461.08470.0000
10712003.01.27 11:01modify1060.801.07431.08550.0000
10722003.01.27 11:01modify1070.701.07461.08550.0000
10732003.01.27 11:15modify1060.801.07431.08630.0000
10742003.01.27 11:15modify1070.701.07461.08630.0000
10752003.01.27 11:31modify1060.801.07431.08650.0000
10762003.01.27 11:31modify1070.701.07461.08650.0000
10772003.01.27 13:21s/l1060.801.08651.08650.0000976.0016539.00
10782003.01.27 13:21s/l1070.701.08651.08650.0000833.0017372.00
10792003.01.27 14:15buy1080.901.08140.00000.0000
10802003.01.27 14:30modify1080.901.08141.07860.0000
10812003.01.27 14:45buy1090.801.08220.00000.0000
10822003.01.27 14:45modify1080.901.08141.07890.0000
10832003.01.27 15:15modify1080.901.08141.08000.0000
10842003.01.27 15:15modify1090.801.08221.08000.0000
10852003.01.27 16:15modify1080.901.08141.08030.0000
10862003.01.27 16:15modify1090.801.08221.08030.0000
10872003.01.27 16:30modify1080.901.08141.08050.0000
10882003.01.27 16:30modify1090.801.08221.08050.0000
10892003.01.27 16:45modify1080.901.08141.08060.0000
10902003.01.27 16:45modify1090.801.08221.08060.0000
10912003.01.27 17:15modify1080.901.08141.08210.0000
10922003.01.27 17:15modify1090.801.08221.08210.0000
10932003.01.27 17:30modify1080.901.08141.08270.0000
10942003.01.27 17:30modify1090.801.08221.08270.0000
10952003.01.28 03:27s/l1080.901.08271.08270.0000117.0017489.00
10962003.01.28 03:27s/l1090.801.08271.08270.000040.0017529.00
10972003.01.28 03:32buy1100.901.08300.00000.0000
10982003.01.28 03:47modify1100.901.08301.08000.0000
10992003.01.28 04:01buy1110.801.08360.00000.0000
11002003.01.28 04:01modify1100.901.08301.08030.0000
11012003.01.28 07:41s/l1100.901.08031.08030.0000-243.0017286.00
11022003.01.28 07:45buy1120.801.08060.00000.0000
11032003.01.28 08:30modify1120.801.08061.07760.0000
11042003.01.28 08:47modify1120.801.08061.07780.0000
11052003.01.28 09:00modify1120.801.08061.07820.0000
11062003.01.28 10:14s/l1120.801.07821.07820.0000-192.0017094.00
11072003.01.28 10:45buy1130.801.08050.00000.0000
11082003.01.28 12:45modify1130.801.08051.07760.0000
11092003.01.28 13:15modify1130.801.08051.07780.0000
11102003.01.28 13:30modify1130.801.08051.07830.0000
11112003.01.28 15:00modify1130.801.08051.07970.0000
11122003.01.28 16:00modify1130.801.08051.08020.0000
11132003.01.29 01:30modify1110.801.08361.08080.0000
11142003.01.29 01:30modify1130.801.08051.08080.0000
11152003.01.29 01:45modify1110.801.08361.08350.0000
11162003.01.29 01:45modify1130.801.08051.08350.0000
11172003.01.29 02:00modify1110.801.08361.08410.0000
11182003.01.29 02:00modify1130.801.08051.08410.0000
11192003.01.29 07:00modify1110.801.08361.08450.0000
11202003.01.29 07:00modify1130.801.08051.08450.0000
11212003.01.29 07:16modify1110.801.08361.08520.0000
11222003.01.29 07:16modify1130.801.08051.08520.0000
11232003.01.29 09:15modify1110.801.08361.08560.0000
11242003.01.29 09:15modify1130.801.08051.08560.0000
11252003.01.29 13:30s/l1110.801.08561.08560.0000160.0017254.00
11262003.01.29 13:30s/l1130.801.08561.08560.0000408.0017662.00
11272003.01.29 15:00buy1140.901.08710.00000.0000
11282003.01.29 15:30buy1150.801.08530.00000.0000
11292003.01.29 15:45modify1150.801.08531.08350.0000
11302003.01.29 17:33s/l1150.801.08351.08350.0000-144.0017518.00
11312003.01.29 17:45buy1160.801.08470.00000.0000
11322003.02.04 14:15modify1160.801.08471.08220.0000
11332003.02.04 15:15modify1160.801.08471.08280.0000
11342003.02.04 15:30modify1160.801.08471.08310.0000
11352003.02.04 15:45modify1160.801.08471.08400.0000
11362003.02.04 16:15modify1140.901.08711.08480.0000
11372003.02.04 16:15modify1160.801.08471.08480.0000
11382003.02.04 16:45modify1140.901.08711.08490.0000
11392003.02.04 16:45modify1160.801.08471.08490.0000
11402003.02.04 17:15modify1140.901.08711.08560.0000
11412003.02.04 17:15modify1160.801.08471.08560.0000
11422003.02.04 17:30modify1140.901.08711.08590.0000
11432003.02.04 17:30modify1160.801.08471.08590.0000
11442003.02.05 06:30modify1140.901.08711.08640.0000
11452003.02.05 06:30modify1160.801.08471.08640.0000
11462003.02.05 06:45modify1140.901.08711.08900.0000
11472003.02.05 06:45modify1160.801.08471.08900.0000
11482003.02.05 07:15modify1140.901.08711.08910.0000
11492003.02.05 07:15modify1160.801.08471.08910.0000
11502003.02.05 08:30modify1140.901.08711.08930.0000
11512003.02.05 08:30modify1160.801.08471.08930.0000
11522003.02.05 08:45modify1140.901.08711.08960.0000
11532003.02.05 08:45modify1160.801.08471.08960.0000
11542003.02.05 13:21s/l1140.901.08961.08960.0000225.0017743.00
11552003.02.05 13:21s/l1160.801.08961.08960.0000392.0018135.00
11562003.02.25 00:15buy1170.901.07960.00000.0000
11572003.02.25 00:47buy1180.901.07870.00000.0000
11582003.02.25 01:17modify1180.901.07871.07570.0000
11592003.02.25 01:32modify1180.901.07871.07590.0000
11602003.02.25 05:00modify1180.901.07871.07610.0000
11612003.02.25 05:30modify1180.901.07871.07640.0000
11622003.02.25 06:30modify1180.901.07871.07650.0000
11632003.02.25 06:45modify1170.901.07961.07730.0000
11642003.02.25 06:45modify1180.901.07871.07730.0000
11652003.02.25 07:31modify1170.901.07961.07780.0000
11662003.02.25 07:31modify1180.901.07871.07780.0000
11672003.02.25 09:15modify1170.901.07961.07790.0000
11682003.02.25 09:15modify1180.901.07871.07790.0000
11692003.02.25 12:39s/l1170.901.07791.07790.0000-153.0017982.00
11702003.02.25 12:39s/l1180.901.07791.07790.0000-72.0017910.00
11712003.02.25 12:45buy1190.901.07780.00000.0000
11722003.02.25 14:45buy1200.801.07740.00000.0000
11732003.02.25 15:00modify1190.901.07781.07640.0000
11742003.02.25 15:00modify1200.801.07741.07640.0000
11752003.02.25 15:15modify1190.901.07781.07750.0000
11762003.02.25 15:15modify1200.801.07741.07750.0000
11772003.02.25 15:25s/l1190.901.07751.07750.0000-27.0017883.00
11782003.02.25 15:25s/l1200.801.07751.07750.00008.0017891.00
11792003.02.25 15:30buy1210.901.07750.00000.0000
11802003.02.25 15:45buy1220.801.07670.00000.0000
11812003.02.25 16:15modify1220.801.07671.07410.0000
11822003.02.25 16:30modify1220.801.07671.07440.0000
11832003.02.25 17:00modify1210.901.07751.07490.0000
11842003.02.25 17:00modify1220.801.07671.07490.0000
11852003.02.25 17:15modify1210.901.07751.07520.0000
11862003.02.25 17:15modify1220.801.07671.07520.0000
11872003.02.25 18:00modify1210.901.07751.07610.0000
11882003.02.25 18:00modify1220.801.07671.07610.0000
11892003.02.25 19:48s/l1210.901.07611.07610.0000-126.0017765.00
11902003.02.25 19:48s/l1220.801.07611.07610.0000-48.0017717.00
11912003.02.25 20:00buy1230.901.07650.00000.0000
11922003.02.25 20:15buy1240.801.07660.00000.0000
11932003.02.25 20:30modify1230.901.07651.07380.0000
11942003.02.25 20:30modify1240.801.07661.07380.0000
11952003.02.25 20:45modify1230.901.07651.07410.0000
11962003.02.25 20:45modify1240.801.07661.07410.0000
11972003.02.25 23:41s/l1230.901.07411.07410.0000-216.0017501.00
11982003.02.25 23:41s/l1240.801.07411.07410.0000-200.0017301.00
11992003.02.27 00:18buy1250.901.07990.00000.0000
12002003.02.27 00:31buy1260.801.07990.00000.0000
12012003.02.27 10:30modify1250.901.07991.07710.0000
12022003.02.27 10:30modify1260.801.07991.07710.0000
12032003.02.27 10:45modify1250.901.07991.07750.0000
12042003.02.27 10:45modify1260.801.07991.07750.0000
12052003.02.27 11:00modify1250.901.07991.07810.0000
12062003.02.27 11:00modify1260.801.07991.07810.0000
12072003.02.27 11:15modify1250.901.07991.07960.0000
12082003.02.27 11:15modify1260.801.07991.07960.0000
12092003.02.27 13:31s/l1250.901.07961.07960.0000-27.0017274.00
12102003.02.27 13:31s/l1260.801.07961.07960.0000-24.0017250.00
12112003.02.27 16:31buy1270.901.07590.00000.0000
12122003.02.27 16:45buy1280.801.07580.00000.0000
12132003.02.27 17:02modify1270.901.07591.07320.0000
12142003.02.27 17:02modify1280.801.07581.07320.0000
12152003.02.27 17:15modify1270.901.07591.07360.0000
12162003.02.27 17:15modify1280.801.07581.07360.0000
12172003.02.27 22:11s/l1270.901.07361.07360.0000-207.0017043.00
12182003.02.27 22:11s/l1280.801.07361.07360.0000-176.0016867.00
12192003.02.27 22:15buy1290.801.07410.00000.0000
12202003.02.27 22:31buy1300.801.07440.00000.0000
12212003.02.27 22:31modify1290.801.07411.07110.0000
12222003.02.27 22:48modify1290.801.07411.07130.0000
12232003.02.27 23:00modify1290.801.07411.07140.0000
12242003.02.27 23:00modify1300.801.07441.07140.0000
12252003.02.27 23:48modify1290.801.07411.07160.0000
12262003.02.27 23:48modify1300.801.07441.07160.0000
12272003.02.28 00:31modify1290.801.07411.07170.0000
12282003.02.28 00:31modify1300.801.07441.07170.0000
12292003.02.28 00:45modify1290.801.07411.07200.0000
12302003.02.28 00:45modify1300.801.07441.07200.0000
12312003.02.28 03:49modify1290.801.07411.07230.0000
12322003.02.28 03:49modify1300.801.07441.07230.0000
12332003.02.28 04:15modify1290.801.07411.07250.0000
12342003.02.28 04:15modify1300.801.07441.07250.0000
12352003.02.28 08:30modify1290.801.07411.07340.0000
12362003.02.28 08:30modify1300.801.07441.07340.0000
12372003.02.28 11:00modify1290.801.07411.07430.0000
12382003.02.28 11:00modify1300.801.07441.07430.0000
12392003.02.28 11:16modify1290.801.07411.07480.0000
12402003.02.28 11:16modify1300.801.07441.07480.0000
12412003.02.28 11:30modify1290.801.07411.07640.0000
12422003.02.28 11:30modify1300.801.07441.07640.0000
12432003.02.28 12:15modify1290.801.07411.07650.0000
12442003.02.28 12:15modify1300.801.07441.07650.0000
12452003.02.28 16:40s/l1290.801.07651.07650.0000192.0017059.00
12462003.02.28 16:40s/l1300.801.07651.07650.0000168.0017227.00
12472003.03.03 08:15buy1310.901.07980.00000.0000
12482003.03.03 08:30buy1320.801.08070.00000.0000
12492003.03.03 08:30modify1310.901.07981.07740.0000
12502003.03.03 09:15modify1310.901.07981.07750.0000
12512003.03.03 14:18modify1310.901.07981.07770.0000
12522003.03.03 14:18modify1320.801.08071.07770.0000
12532003.03.03 14:34modify1310.901.07981.07810.0000
12542003.03.03 14:34modify1320.801.08071.07810.0000
12552003.03.03 15:30modify1310.901.07981.07870.0000
12562003.03.03 15:30modify1320.801.08071.07870.0000
12572003.03.03 15:45modify1310.901.07981.08020.0000
12582003.03.03 15:45modify1320.801.08071.08020.0000
12592003.03.03 16:00modify1310.901.07981.08130.0000
12602003.03.03 16:00modify1320.801.08071.08130.0000
12612003.03.03 18:00modify1310.901.07981.08450.0000
12622003.03.03 18:00modify1320.801.08071.08450.0000
12632003.03.03 18:30modify1310.901.07981.08520.0000
12642003.03.03 18:30modify1320.801.08071.08520.0000
12652003.03.03 18:45modify1310.901.07981.08540.0000
12662003.03.03 18:45modify1320.801.08071.08540.0000
12672003.03.03 19:16modify1310.901.07981.08580.0000
12682003.03.03 19:16modify1320.801.08071.08580.0000
12692003.03.03 19:45modify1310.901.07981.08630.0000
12702003.03.03 19:45modify1320.801.08071.08630.0000
12712003.03.03 21:34modify1310.901.07981.08650.0000
12722003.03.03 21:34modify1320.801.08071.08650.0000
12732003.03.04 00:15modify1310.901.07981.08750.0000
12742003.03.04 00:15modify1320.801.08071.08750.0000
12752003.03.04 03:32modify1310.901.07981.08770.0000
12762003.03.04 03:32modify1320.801.08071.08770.0000
12772003.03.04 03:45modify1310.901.07981.08810.0000
12782003.03.04 03:45modify1320.801.08071.08810.0000
12792003.03.04 04:32modify1310.901.07981.08830.0000
12802003.03.04 04:32modify1320.801.08071.08830.0000
12812003.03.04 06:15modify1310.901.07981.08840.0000
12822003.03.04 06:15modify1320.801.08071.08840.0000
12832003.03.04 06:30modify1310.901.07981.08870.0000
12842003.03.04 06:30modify1320.801.08071.08870.0000
12852003.03.04 06:45modify1310.901.07981.08960.0000
12862003.03.04 06:45modify1320.801.08071.08960.0000
12872003.03.04 14:12s/l1310.901.08961.08960.0000882.0018109.00
12882003.03.04 14:12s/l1320.801.08961.08960.0000712.0018821.00
12892003.03.04 14:15buy1330.901.08990.00000.0000
12902003.03.04 14:30modify1330.901.08991.08850.0000
12912003.03.04 14:45buy1340.901.09190.00000.0000
12922003.03.04 14:45modify1330.901.08991.08860.0000
12932003.03.04 15:00modify1330.901.08991.08910.0000
12942003.03.04 15:00modify1340.901.09191.08910.0000
12952003.03.04 16:32s/l1330.901.08911.08910.0000-72.0018749.00
12962003.03.04 16:32s/l1340.901.08911.08910.0000-252.0018497.00
12972003.03.04 18:31buy1350.901.08940.00000.0000
12982003.03.04 18:46buy1360.901.08980.00000.0000
12992003.03.04 18:46modify1350.901.08941.08650.0000
13002003.03.04 19:00modify1350.901.08941.08720.0000
13012003.03.04 19:00modify1360.901.08981.08720.0000
13022003.03.04 22:15modify1350.901.08941.08840.0000
13032003.03.04 22:15modify1360.901.08981.08840.0000
13042003.03.04 22:30modify1350.901.08941.08940.0000
13052003.03.04 22:30modify1360.901.08981.08940.0000
13062003.03.04 22:45modify1350.901.08941.09330.0000
13072003.03.04 22:45modify1360.901.08981.09330.0000
13082003.03.04 23:15modify1350.901.08941.09350.0000
13092003.03.04 23:15modify1360.901.08981.09350.0000
13102003.03.04 23:30modify1350.901.08941.09460.0000
13112003.03.04 23:30modify1360.901.08981.09460.0000
13122003.03.04 23:45modify1350.901.08941.09490.0000
13132003.03.04 23:45modify1360.901.08981.09490.0000
13142003.03.05 00:16modify1350.901.08941.09520.0000
13152003.03.05 00:16modify1360.901.08981.09520.0000
13162003.03.05 00:31s/l1350.901.09521.09520.0000522.0019019.00
13172003.03.05 00:31s/l1360.901.09521.09520.0000486.0019505.00
13182003.03.05 03:18buy1371.001.09710.00000.0000
13192003.03.05 03:31buy1380.901.09800.00000.0000
13202003.03.05 03:31modify1371.001.09711.09470.0000
13212003.03.05 04:00modify1371.001.09711.09480.0000
13222003.03.05 08:00modify1371.001.09711.09500.0000
13232003.03.05 08:00modify1380.901.09801.09500.0000
13242003.03.05 08:30modify1371.001.09711.09570.0000
13252003.03.05 08:30modify1380.901.09801.09570.0000
13262003.03.05 13:27s/l1371.001.09571.09570.0000-140.0019365.00
13272003.03.05 13:27s/l1380.901.09571.09570.0000-207.0019158.00
13282003.03.05 14:00buy1391.001.09640.00000.0000
13292003.03.05 15:00buy1400.901.09660.00000.0000
13302003.03.05 16:00modify1391.001.09641.09450.0000
13312003.03.05 16:00modify1400.901.09661.09450.0000
13322003.03.05 16:30modify1391.001.09641.09460.0000
13332003.03.05 16:30modify1400.901.09661.09460.0000
13342003.03.05 17:15modify1391.001.09641.09470.0000
13352003.03.05 17:15modify1400.901.09661.09470.0000
13362003.03.05 17:31modify1391.001.09641.09490.0000
13372003.03.05 17:31modify1400.901.09661.09490.0000
13382003.03.06 01:00s/l1391.001.09491.09490.0000-150.0019008.00
13392003.03.06 01:00s/l1400.901.09491.09490.0000-153.0018855.00
13402003.03.06 01:46buy1410.901.09550.00000.0000
13412003.03.06 02:01buy1420.901.09620.00000.0000
13422003.03.06 02:01modify1410.901.09551.09290.0000
13432003.03.06 02:18modify1410.901.09551.09350.0000
13442003.03.06 02:18modify1420.901.09621.09350.0000
13452003.03.06 03:00modify1410.901.09551.09390.0000
13462003.03.06 03:00modify1420.901.09621.09390.0000
13472003.03.06 11:22s/l1410.901.09391.09390.0000-144.0018711.00
13482003.03.06 11:22s/l1420.901.09391.09390.0000-207.0018504.00
13492003.03.06 11:30buy1430.901.09450.00000.0000
13502003.03.06 11:45buy1440.901.09440.00000.0000
13512003.03.06 13:00modify1430.901.09451.09290.0000
13522003.03.06 13:00modify1440.901.09441.09290.0000
13532003.03.06 13:15modify1430.901.09451.09300.0000
13542003.03.06 13:15modify1440.901.09441.09300.0000
13552003.03.06 13:45modify1430.901.09451.09470.0000
13562003.03.06 13:45modify1440.901.09441.09470.0000
13572003.03.06 14:00modify1430.901.09451.09620.0000
13582003.03.06 14:00modify1440.901.09441.09620.0000
13592003.03.06 15:18s/l1430.901.09621.09620.0000153.0018657.00
13602003.03.06 15:18s/l1440.901.09621.09620.0000162.0018819.00
13612003.03.06 16:30buy1450.901.09830.00000.0000
13622003.03.06 16:45buy1460.901.09930.00000.0000
13632003.03.06 16:45modify1450.901.09831.09600.0000
13642003.03.06 17:00modify1450.901.09831.09630.0000
13652003.03.06 17:00modify1460.901.09931.09630.0000
13662003.03.07 06:16modify1450.901.09831.09650.0000
13672003.03.07 06:16modify1460.901.09931.09650.0000
13682003.03.07 06:30modify1450.901.09831.09680.0000
13692003.03.07 06:30modify1460.901.09931.09680.0000
13702003.03.07 06:46modify1450.901.09831.09750.0000
13712003.03.07 06:46modify1460.901.09931.09750.0000
13722003.03.07 07:00modify1450.901.09831.09960.0000
13732003.03.07 07:00modify1460.901.09931.09960.0000
13742003.03.07 09:45modify1450.901.09831.09970.0000
13752003.03.07 09:45modify1460.901.09931.09970.0000
13762003.03.07 11:32modify1450.901.09831.10000.0000
13772003.03.07 11:32modify1460.901.09931.10000.0000
13782003.03.07 13:15modify1450.901.09831.10100.0000
13792003.03.07 13:15modify1460.901.09931.10100.0000
13802003.03.07 13:45modify1450.901.09831.10270.0000
13812003.03.07 13:45modify1460.901.09931.10270.0000
13822003.03.07 14:32modify1450.901.09831.10280.0000
13832003.03.07 14:32modify1460.901.09931.10280.0000
13842003.03.07 15:03s/l1450.901.10281.10280.0000405.0019224.00
13852003.03.07 15:03s/l1460.901.10281.10280.0000315.0019539.00
13862003.03.07 17:45buy1471.001.09900.00000.0000
13872003.03.07 18:30modify1471.001.09901.09620.0000
13882003.03.07 18:47modify1471.001.09901.09630.0000
13892003.03.07 19:00modify1471.001.09901.09750.0000
13902003.03.07 19:17modify1471.001.09901.09780.0000
13912003.03.07 19:30modify1471.001.09901.09840.0000
13922003.03.10 00:30modify1471.001.09901.09880.0000
13932003.03.10 00:45modify1471.001.09901.09910.0000
13942003.03.10 01:00modify1471.001.09901.09920.0000
13952003.03.10 01:30modify1471.001.09901.09930.0000
13962003.03.10 01:45modify1471.001.09901.09960.0000
13972003.03.10 06:45modify1471.001.09901.09970.0000
13982003.03.10 07:00modify1471.001.09901.09980.0000
13992003.03.10 07:16modify1471.001.09901.10080.0000
14002003.03.10 08:00buy1480.901.10350.00000.0000
14012003.03.10 08:15modify1480.901.10351.10080.0000
14022003.03.10 13:15modify1471.001.09901.10100.0000
14032003.03.10 13:15modify1480.901.10351.10100.0000
14042003.03.10 13:30modify1471.001.09901.10210.0000
14052003.03.10 13:30modify1480.901.10351.10210.0000
14062003.03.10 13:45modify1471.001.09901.10250.0000
14072003.03.10 13:45modify1480.901.10351.10250.0000
14082003.03.10 14:15modify1471.001.09901.10320.0000
14092003.03.10 14:15modify1480.901.10351.10320.0000
14102003.03.10 19:06s/l1471.001.10321.10320.0000420.0019959.00
14112003.03.10 19:06s/l1480.901.10321.10320.0000-27.0019932.00
14122003.03.10 20:30buy1491.001.10470.00000.0000
14132003.03.10 20:45buy1501.001.10580.00000.0000
14142003.03.10 20:45modify1491.001.10471.10250.0000
14152003.03.10 22:04modify1491.001.10471.10260.0000
14162003.03.10 22:15modify1491.001.10471.10270.0000
14172003.03.11 06:21s/l1491.001.10271.10270.0000-200.0019732.00
14182003.03.11 07:45buy1510.901.10340.00000.0000
14192003.03.11 09:46modify1510.901.10341.10070.0000
14202003.03.11 10:00modify1510.901.10341.10140.0000
14212003.03.11 10:15modify1510.901.10341.10230.0000
14222003.03.11 10:30modify1510.901.10341.10260.0000
14232003.03.11 11:32modify1501.001.10581.10310.0000
14242003.03.11 11:32modify1510.901.10341.10310.0000
14252003.03.11 12:30modify1501.001.10581.10470.0000
14262003.03.11 12:30modify1510.901.10341.10470.0000
14272003.03.11 13:15modify1501.001.10581.10480.0000
14282003.03.11 13:15modify1510.901.10341.10480.0000
14292003.03.11 14:49s/l1501.001.10481.10480.0000-100.0019632.00
14302003.03.11 14:49s/l1510.901.10481.10480.0000126.0019758.00
14312003.03.11 15:00buy1521.001.10520.00000.0000
14322003.03.11 15:45modify1521.001.10521.10220.0000
14332003.03.11 16:00modify1521.001.10521.10230.0000
14342003.03.11 17:27s/l1521.001.10231.10230.0000-290.0019468.00
14352003.03.11 18:45buy1531.001.10320.00000.0000
14362003.03.11 19:00buy1540.901.10300.00000.0000
14372003.03.11 19:15modify1531.001.10321.10020.0000
14382003.03.11 19:15modify1540.901.10301.10020.0000
14392003.03.11 20:30modify1531.001.10321.10030.0000
14402003.03.11 20:30modify1540.901.10301.10030.0000
14412003.03.11 20:45modify1531.001.10321.10060.0000
14422003.03.11 20:45modify1540.901.10301.10060.0000
14432003.03.11 21:16modify1531.001.10321.10100.0000
14442003.03.11 21:16modify1540.901.10301.10100.0000
14452003.03.11 21:31modify1531.001.10321.10110.0000
14462003.03.11 21:31modify1540.901.10301.10110.0000
14472003.03.11 21:46modify1531.001.10321.10140.0000
14482003.03.11 21:46modify1540.901.10301.10140.0000
14492003.03.12 08:35s/l1531.001.10141.10140.0000-180.0019288.00
14502003.03.12 08:35s/l1540.901.10141.10140.0000-144.0019144.00
14512003.03.12 08:45buy1551.001.10170.00000.0000
14522003.03.12 09:15modify1551.001.10171.09950.0000
14532003.03.12 10:17buy1560.901.10280.00000.0000
14542003.03.12 10:30modify1551.001.10171.10000.0000
14552003.03.12 10:30modify1560.901.10281.10000.0000
14562003.03.12 11:00modify1551.001.10171.10110.0000
14572003.03.12 11:00modify1560.901.10281.10110.0000
14582003.03.12 11:30modify1551.001.10171.10120.0000
14592003.03.12 11:30modify1560.901.10281.10120.0000
14602003.03.12 12:30modify1551.001.10171.10160.0000
14612003.03.12 12:30modify1560.901.10281.10160.0000
14622003.03.12 13:02s/l1551.001.10161.10160.0000-10.0019134.00
14632003.03.12 13:02s/l1560.901.10161.10160.0000-108.0019026.00
14642003.03.12 14:15buy1571.001.10110.00000.0000
14652003.03.12 14:30modify1571.001.10111.09830.0000
14662003.03.12 15:00modify1571.001.10111.09850.0000
14672003.03.12 15:15buy1580.901.10300.00000.0000
14682003.03.12 15:15modify1571.001.10111.09970.0000
14692003.03.12 20:08s/l1571.001.09971.09970.0000-140.0018886.00
14702003.03.12 21:32buy1590.901.10060.00000.0000
14712003.04.24 06:30modify1590.901.10061.09830.0000
14722003.04.24 06:45modify1590.901.10061.09930.0000
14732003.04.24 07:00modify1590.901.10061.09960.0000
14742003.04.24 12:36s/l1590.901.09961.09960.0000-90.0018796.00
14752003.04.24 13:16buy1600.901.10100.00000.0000
14762003.04.24 13:30modify1600.901.10101.09890.0000
14772003.04.24 14:29s/l1600.901.09891.09890.0000-189.0018607.00
14782003.04.24 14:30buy1610.901.09940.00000.0000
14792003.04.24 14:45modify1610.901.09941.09790.0000
14802003.04.24 15:00modify1610.901.09941.09890.0000
14812003.04.24 15:30modify1580.901.10301.10070.0000
14822003.04.24 15:30modify1610.901.09941.10070.0000
14832003.04.24 16:15modify1580.901.10301.10080.0000
14842003.04.24 16:15modify1610.901.09941.10080.0000
14852003.04.24 17:30modify1580.901.10301.10100.0000
14862003.04.24 17:30modify1610.901.09941.10100.0000
14872003.04.24 19:46modify1580.901.10301.10120.0000
14882003.04.24 19:46modify1610.901.09941.10120.0000
14892003.04.25 04:24s/l1580.901.10121.10120.0000-162.0018445.00
14902003.04.25 04:24s/l1610.901.10121.10120.0000162.0018607.00
14912003.04.25 05:00buy1620.901.10080.00000.0000
14922003.04.25 05:16buy1630.901.10140.00000.0000
14932003.04.25 05:16modify1620.901.10081.09810.0000
14942003.04.25 05:31modify1620.901.10081.09830.0000
14952003.04.25 06:15modify1620.901.10081.09920.0000
14962003.04.25 06:15modify1630.901.10141.09920.0000
14972003.04.25 08:33s/l1620.901.09921.09920.0000-144.0018463.00
14982003.04.25 08:33s/l1630.901.09921.09920.0000-198.0018265.00
14992003.04.25 09:15buy1640.901.10070.00000.0000
15002003.04.25 10:45buy1650.901.09890.00000.0000
15012003.04.25 14:30modify1640.901.10071.09800.0000
15022003.04.25 14:30modify1650.901.09891.09800.0000
15032003.04.25 15:00modify1640.901.10071.09830.0000
15042003.04.25 15:00modify1650.901.09891.09830.0000
15052003.04.25 15:15modify1640.901.10071.10120.0000
15062003.04.25 15:15modify1650.901.09891.10120.0000
15072003.04.28 00:15modify1640.901.10071.10150.0000
15082003.04.28 00:15modify1650.901.09891.10150.0000
15092003.04.28 00:30modify1640.901.10071.10260.0000
15102003.04.28 00:30modify1650.901.09891.10260.0000
15112003.04.28 01:48modify1640.901.10071.10280.0000
15122003.04.28 01:48modify1650.901.09891.10280.0000
15132003.04.28 06:00modify1640.901.10071.10310.0000
15142003.04.28 06:00modify1650.901.09891.10310.0000
15152003.04.28 06:30modify1640.901.10071.10400.0000
15162003.04.28 06:30modify1650.901.09891.10400.0000
15172003.04.28 08:00s/l1640.901.10401.10400.0000297.0018562.00
15182003.04.28 08:00s/l1650.901.10401.10400.0000459.0019021.00
15192003.04.28 08:45buy1661.001.10310.00000.0000
15202003.04.28 09:00buy1670.901.10170.00000.0000
15212003.04.28 09:30modify1670.901.10171.09950.0000
15222003.04.28 09:45modify1670.901.10171.09970.0000
15232003.04.28 10:00modify1661.001.10311.10010.0000
15242003.04.28 10:00modify1670.901.10171.10010.0000
15252003.04.28 10:15modify1661.001.10311.10060.0000
15262003.04.28 10:15modify1670.901.10171.10060.0000
15272003.04.28 10:30modify1661.001.10311.10090.0000
15282003.04.28 10:30modify1670.901.10171.10090.0000
15292003.04.28 14:41s/l1661.001.10091.10090.0000-220.0018801.00
15302003.04.28 14:41s/l1670.901.10091.10090.0000-72.0018729.00
15312003.04.28 14:45buy1680.901.10090.00000.0000
15322003.04.28 15:00buy1690.901.10010.00000.0000
15332003.04.29 05:16modify1690.901.10011.09730.0000
15342003.04.29 06:29s/l1690.901.09731.09730.0000-252.0018477.00
15352003.04.29 07:45buy1700.901.09680.00000.0000
15362003.04.29 08:15modify1700.901.09681.09430.0000
15372003.04.29 08:45modify1700.901.09681.09530.0000
15382003.04.29 09:01modify1700.901.09681.09570.0000
15392003.04.29 11:43s/l1700.901.09571.09570.0000-99.0018378.00
15402003.04.29 12:15buy1710.901.09580.00000.0000
15412003.04.29 12:30modify1710.901.09581.09380.0000
15422003.04.29 14:02s/l1710.901.09381.09380.0000-180.0018198.00
15432003.04.29 14:45buy1720.901.10010.00000.0000
15442003.04.29 15:00modify1680.901.10091.09900.0000
15452003.04.29 15:00modify1720.901.10011.09900.0000
15462003.04.29 16:15modify1680.901.10091.09950.0000
15472003.04.29 16:15modify1720.901.10011.09950.0000
15482003.04.29 16:30modify1680.901.10091.09970.0000
15492003.04.29 16:30modify1720.901.10011.09970.0000
15502003.04.29 17:00modify1680.901.10091.10030.0000
15512003.04.29 17:00modify1720.901.10011.10030.0000
15522003.04.29 17:45modify1680.901.10091.10100.0000
15532003.04.29 17:45modify1720.901.10011.10100.0000
15542003.04.29 18:00modify1680.901.10091.10230.0000
15552003.04.29 18:00modify1720.901.10011.10230.0000
15562003.04.29 18:15modify1680.901.10091.10350.0000
15572003.04.29 18:15modify1720.901.10011.10350.0000
15582003.04.29 19:30modify1680.901.10091.10400.0000
15592003.04.29 19:30modify1720.901.10011.10400.0000
15602003.04.29 20:31modify1680.901.10091.10420.0000
15612003.04.29 20:31modify1720.901.10011.10420.0000
15622003.04.29 21:01modify1680.901.10091.10500.0000
15632003.04.29 21:01modify1720.901.10011.10500.0000
15642003.04.29 23:45modify1680.901.10091.10770.0000
15652003.04.29 23:45modify1720.901.10011.10770.0000
15662003.04.30 00:01modify1680.901.10091.10780.0000
15672003.04.30 00:01modify1720.901.10011.10780.0000
15682003.04.30 00:15modify1680.901.10091.10880.0000
15692003.04.30 00:15modify1720.901.10011.10880.0000
15702003.04.30 01:30modify1680.901.10091.10920.0000
15712003.04.30 01:30modify1720.901.10011.10920.0000
15722003.04.30 01:45modify1680.901.10091.10950.0000
15732003.04.30 01:45modify1720.901.10011.10950.0000
15742003.04.30 02:45modify1680.901.10091.10970.0000
15752003.04.30 02:45modify1720.901.10011.10970.0000
15762003.04.30 03:00modify1680.901.10091.11030.0000
15772003.04.30 03:00modify1720.901.10011.11030.0000
15782003.04.30 05:08s/l1680.901.11031.11030.0000846.0019044.00
15792003.04.30 05:08s/l1720.901.11031.11030.0000918.0019962.00
15802003.04.30 05:45buy1731.001.11250.00000.0000
15812003.04.30 06:00buy1740.901.11250.00000.0000
15822003.04.30 09:00modify1731.001.11251.11010.0000
15832003.04.30 09:00modify1740.901.11251.11010.0000
15842003.04.30 12:45modify1731.001.11251.11030.0000
15852003.04.30 12:45modify1740.901.11251.11030.0000
15862003.04.30 13:45modify1731.001.11251.11090.0000
15872003.04.30 13:45modify1740.901.11251.11090.0000
15882003.04.30 14:15modify1731.001.11251.11180.0000
15892003.04.30 14:15modify1740.901.11251.11180.0000
15902003.04.30 14:45modify1731.001.11251.11260.0000
15912003.04.30 14:45modify1740.901.11251.11260.0000
15922003.04.30 15:00modify1731.001.11251.11300.0000
15932003.04.30 15:00modify1740.901.11251.11300.0000
15942003.04.30 15:30modify1731.001.11251.11320.0000
15952003.04.30 15:30modify1740.901.11251.11320.0000
15962003.04.30 15:45modify1731.001.11251.11410.0000
15972003.04.30 15:45modify1740.901.11251.11410.0000
15982003.04.30 16:00modify1731.001.11251.11450.0000
15992003.04.30 16:00modify1740.901.11251.11450.0000
16002003.04.30 19:15modify1731.001.11251.11460.0000
16012003.04.30 19:15modify1740.901.11251.11460.0000
16022003.04.30 20:00modify1731.001.11251.11470.0000
16032003.04.30 20:00modify1740.901.11251.11470.0000
16042003.04.30 20:16modify1731.001.11251.11520.0000
16052003.04.30 20:16modify1740.901.11251.11520.0000
16062003.04.30 22:31modify1731.001.11251.11530.0000
16072003.04.30 22:31modify1740.901.11251.11530.0000
16082003.05.01 05:15modify1731.001.11251.11570.0000
16092003.05.01 05:15modify1740.901.11251.11570.0000
16102003.05.01 05:31modify1731.001.11251.11630.0000
16112003.05.01 05:31modify1740.901.11251.11630.0000
16122003.05.01 08:16s/l1731.001.11631.11630.0000380.0020342.00
16132003.05.01 08:16s/l1740.901.11631.11630.0000342.0020684.00
16142003.05.01 09:45buy1751.001.11730.00000.0000
16152003.05.01 10:00buy1761.001.11760.00000.0000
16162003.05.01 10:00modify1751.001.11731.11430.0000
16172003.05.01 10:31modify1751.001.11731.11470.0000
16182003.05.01 10:31modify1761.001.11761.11470.0000
16192003.05.01 12:45modify1751.001.11731.11550.0000
16202003.05.01 12:45modify1761.001.11761.11550.0000
16212003.05.01 14:00modify1751.001.11731.11650.0000
16222003.05.01 14:00modify1761.001.11761.11650.0000
16232003.05.01 14:15modify1751.001.11731.11940.0000
16242003.05.01 14:15modify1761.001.11761.11940.0000
16252003.05.01 14:30modify1751.001.11731.12020.0000
16262003.05.01 14:30modify1761.001.11761.12020.0000
16272003.05.01 14:45modify1751.001.11731.12100.0000
16282003.05.01 14:45modify1761.001.11761.12100.0000
16292003.05.01 15:00modify1751.001.11731.12270.0000
16302003.05.01 15:00modify1761.001.11761.12270.0000
16312003.05.01 15:15modify1751.001.11731.12280.0000
16322003.05.01 15:15modify1761.001.11761.12280.0000
16332003.05.01 15:30modify1751.001.11731.12400.0000
16342003.05.01 15:30modify1761.001.11761.12400.0000
16352003.05.01 15:54s/l1751.001.12401.12400.0000670.0021354.00
16362003.05.01 15:54s/l1761.001.12401.12400.0000640.0021994.00
16372003.05.01 16:00buy1771.101.12430.00000.0000
16382003.05.01 16:30buy1781.001.12430.00000.0000
16392003.05.01 17:15modify1771.101.12431.12140.0000
16402003.05.01 17:15modify1781.001.12431.12140.0000
16412003.05.02 06:51s/l1771.101.12141.12140.0000-319.0021675.00
16422003.05.02 06:51s/l1781.001.12141.12140.0000-290.0021385.00
16432003.05.02 07:45buy1791.101.12170.00000.0000
16442003.05.02 08:00buy1801.001.12140.00000.0000
16452003.05.02 08:15modify1791.101.12171.11900.0000
16462003.05.02 08:15modify1801.001.12141.11900.0000
16472003.05.02 09:18modify1791.101.12171.11960.0000
16482003.05.02 09:18modify1801.001.12141.11960.0000
16492003.05.02 09:30modify1791.101.12171.11970.0000
16502003.05.02 09:30modify1801.001.12141.11970.0000
16512003.05.02 09:45modify1791.101.12171.12090.0000
16522003.05.02 09:45modify1801.001.12141.12090.0000
16532003.05.02 10:15modify1791.101.12171.12150.0000
16542003.05.02 10:15modify1801.001.12141.12150.0000
16552003.05.02 10:30modify1791.101.12171.12380.0000
16562003.05.02 10:30modify1801.001.12141.12380.0000
16572003.05.02 10:45modify1791.101.12171.12390.0000
16582003.05.02 10:45modify1801.001.12141.12390.0000
16592003.05.02 11:49s/l1791.101.12391.12390.0000242.0021627.00
16602003.05.02 11:49s/l1801.001.12391.12390.0000250.0021877.00
16612003.05.02 12:00buy1811.101.12480.00000.0000
16622003.05.02 13:45buy1821.001.12340.00000.0000
16632003.05.02 14:00modify1821.001.12341.12080.0000
16642003.05.02 15:05s/l1821.001.12081.12080.0000-260.0021617.00
16652003.05.02 16:00buy1831.001.11980.00000.0000
16662003.05.02 16:15modify1831.001.11981.11740.0000
16672003.05.02 16:30modify1831.001.11981.11830.0000
16682003.05.02 17:00modify1831.001.11981.11910.0000
16692003.05.02 17:30modify1831.001.11981.11930.0000
16702003.05.02 18:30modify1831.001.11981.11990.0000
16712003.05.02 19:46modify1831.001.11981.12020.0000
16722003.05.05 13:46modify1831.001.11981.12030.0000
16732003.05.05 14:00modify1831.001.11981.12120.0000
16742003.05.05 14:15modify1811.101.12481.12270.0000
16752003.05.05 14:15modify1831.001.11981.12270.0000
16762003.05.05 14:45modify1811.101.12481.12400.0000
16772003.05.05 14:45modify1831.001.11981.12400.0000
16782003.05.05 15:00modify1811.101.12481.12480.0000
16792003.05.05 15:00modify1831.001.11981.12480.0000
16802003.05.05 15:30modify1811.101.12481.12500.0000
16812003.05.05 15:30modify1831.001.11981.12500.0000
16822003.05.05 17:00modify1811.101.12481.12620.0000
16832003.05.05 17:00modify1831.001.11981.12620.0000
16842003.05.05 23:04modify1811.101.12481.12630.0000
16852003.05.05 23:04modify1831.001.11981.12630.0000
16862003.05.05 23:17modify1811.101.12481.12640.0000
16872003.05.05 23:17modify1831.001.11981.12640.0000
16882003.05.06 07:15modify1811.101.12481.12830.0000
16892003.05.06 07:15modify1831.001.11981.12830.0000
16902003.05.06 07:45modify1811.101.12481.12860.0000
16912003.05.06 07:45modify1831.001.11981.12860.0000
16922003.05.06 08:00modify1811.101.12481.13070.0000
16932003.05.06 08:00modify1831.001.11981.13070.0000
16942003.05.06 10:15modify1811.101.12481.13170.0000
16952003.05.06 10:15modify1831.001.11981.13170.0000
16962003.05.06 11:30modify1811.101.12481.13270.0000
16972003.05.06 11:30modify1831.001.11981.13270.0000
16982003.05.06 12:51s/l1811.101.13271.13270.0000869.0022486.00
16992003.05.06 12:51s/l1831.001.13271.13270.00001290.0023776.00
17002003.05.06 13:45buy1841.201.13160.00000.0000
17012003.05.06 14:00modify1841.201.13161.12960.0000
17022003.05.06 14:15buy1851.101.13260.00000.0000
17032003.05.06 14:45modify1841.201.13161.13140.0000
17042003.05.06 14:45modify1851.101.13261.13140.0000
17052003.05.06 16:00modify1841.201.13161.13260.0000
17062003.05.06 16:00modify1851.101.13261.13260.0000
17072003.05.06 17:45modify1841.201.13161.13270.0000
17082003.05.06 17:45modify1851.101.13261.13270.0000
17092003.05.06 18:00modify1841.201.13161.13300.0000
17102003.05.06 18:00modify1851.101.13261.13300.0000
17112003.05.06 18:15modify1841.201.13161.13360.0000
17122003.05.06 18:15modify1851.101.13261.13360.0000
17132003.05.06 18:30modify1841.201.13161.13660.0000
17142003.05.06 18:30modify1851.101.13261.13660.0000
17152003.05.06 18:45modify1841.201.13161.13830.0000
17162003.05.06 18:45modify1851.101.13261.13830.0000
17172003.05.06 19:00modify1841.201.13161.13860.0000
17182003.05.06 19:00modify1851.101.13261.13860.0000
17192003.05.06 19:30modify1841.201.13161.14120.0000
17202003.05.06 19:30modify1851.101.13261.14120.0000
17212003.05.07 00:34s/l1841.201.14121.14120.00001152.0024928.00
17222003.05.07 00:34s/l1851.101.14121.14120.0000946.0025874.00
17232003.05.07 02:45buy1861.301.14130.00000.0000
17242003.05.07 03:04buy1871.201.14140.00000.0000
17252003.05.07 03:19modify1861.301.14131.13840.0000
17262003.05.07 03:19modify1871.201.14141.13840.0000
17272003.05.07 03:46modify1861.301.14131.13850.0000
17282003.05.07 03:46modify1871.201.14141.13850.0000
17292003.05.07 04:16modify1861.301.14131.13970.0000
17302003.05.07 04:16modify1871.201.14141.13970.0000
17312003.05.07 05:33s/l1861.301.13971.13970.0000-208.0025666.00
17322003.05.07 05:33s/l1871.201.13971.13970.0000-204.0025462.00
17332003.05.07 06:17buy1881.301.14140.00000.0000
17342003.05.07 06:30buy1891.201.14080.00000.0000
17352003.05.07 07:00modify1891.201.14081.13790.0000
17362003.05.07 10:15modify1891.201.14081.13800.0000
17372003.05.07 11:45modify1881.301.14141.13880.0000
17382003.05.07 11:45modify1891.201.14081.13880.0000
17392003.05.07 12:15modify1881.301.14141.13960.0000
17402003.05.07 12:15modify1891.201.14081.13960.0000
17412003.05.07 12:42s/l1881.301.13961.13960.0000-234.0025228.00
17422003.05.07 12:42s/l1891.201.13961.13960.0000-144.0025084.00
17432003.05.07 12:45buy1901.301.13910.00000.0000
17442003.05.07 13:00modify1901.301.13911.13800.0000
17452003.05.07 13:30buy1911.201.14120.00000.0000
17462003.05.07 13:37s/l1901.301.13801.13800.0000-143.0024941.00
17472003.05.07 15:00buy1921.101.13540.00000.0000
17482003.05.07 15:15modify1921.101.13541.13320.0000
17492003.05.07 15:30modify1921.101.13541.13350.0000
17502003.05.07 15:41s/l1921.101.13351.13350.0000-209.0024732.00
17512003.05.07 16:15buy1931.101.13670.00000.0000
17522003.05.07 19:00modify1931.101.13671.13400.0000
17532003.05.08 01:38s/l1931.101.13401.13400.0000-297.0024435.00
17542003.05.08 03:00buy1941.101.13370.00000.0000
17552003.05.08 09:00modify1941.101.13371.13240.0000
17562003.05.08 09:45modify1941.101.13371.13280.0000
17572003.05.08 10:30modify1941.101.13371.13350.0000
17582003.05.08 11:15modify1941.101.13371.13360.0000
17592003.05.08 11:31modify1941.101.13371.13400.0000
17602003.05.08 11:45modify1941.101.13371.13560.0000
17612003.05.08 12:00modify1911.201.14121.13940.0000
17622003.05.08 12:00modify1941.101.13371.13940.0000
17632003.05.08 12:15modify1911.201.14121.14000.0000
17642003.05.08 12:15modify1941.101.13371.14000.0000
17652003.05.08 12:30modify1911.201.14121.14240.0000
17662003.05.08 12:30modify1941.101.13371.14240.0000
17672003.05.08 12:42s/l1911.201.14241.14240.0000144.0024579.00
17682003.05.08 12:42s/l1941.101.14241.14240.0000957.0025536.00
17692003.05.08 12:45buy1951.301.14490.00000.0000
17702003.05.08 13:00buy1961.201.14750.00000.0000
17712003.05.08 13:00modify1951.301.14491.14420.0000
17722003.05.08 13:45modify1951.301.14491.14520.0000
17732003.05.08 13:45modify1961.201.14751.14520.0000
17742003.05.08 14:21s/l1951.301.14521.14520.000039.0025575.00
17752003.05.08 14:21s/l1961.201.14521.14520.0000-276.0025299.00
17762003.05.08 14:45buy1971.301.14510.00000.0000
17772003.05.08 15:00buy1981.201.14500.00000.0000
17782003.05.08 15:15modify1971.301.14511.14250.0000
17792003.05.08 15:15modify1981.201.14501.14250.0000
17802003.05.08 15:30modify1971.301.14511.14380.0000
17812003.05.08 15:30modify1981.201.14501.14380.0000
17822003.05.08 16:15modify1971.301.14511.14410.0000
17832003.05.08 16:15modify1981.201.14501.14410.0000
17842003.05.08 16:30modify1971.301.14511.14440.0000
17852003.05.08 16:30modify1981.201.14501.14440.0000
17862003.05.08 16:46modify1971.301.14511.14500.0000
17872003.05.08 16:46modify1981.201.14501.14500.0000
17882003.05.08 17:00modify1971.301.14511.14540.0000
17892003.05.08 17:00modify1981.201.14501.14540.0000
17902003.05.08 18:00modify1971.301.14511.14570.0000
17912003.05.08 18:00modify1981.201.14501.14570.0000
17922003.05.08 18:45modify1971.301.14511.14610.0000
17932003.05.08 18:45modify1981.201.14501.14610.0000
17942003.05.08 19:00modify1971.301.14511.14660.0000
17952003.05.08 19:00modify1981.201.14501.14660.0000
17962003.05.08 20:01modify1971.301.14511.14730.0000
17972003.05.08 20:01modify1981.201.14501.14730.0000
17982003.05.08 21:40s/l1971.301.14731.14730.0000286.0025585.00
17992003.05.08 21:40s/l1981.201.14731.14730.0000276.0025861.00
18002003.05.08 21:45buy1991.301.14820.00000.0000
18012003.05.08 22:00modify1991.301.14821.14540.0000
18022003.05.08 22:15buy2001.201.14870.00000.0000
18032003.05.08 23:15modify1991.301.14821.14550.0000
18042003.05.08 23:45modify1991.301.14821.14920.0000
18052003.05.08 23:45modify2001.201.14871.14920.0000
18062003.05.09 00:16modify1991.301.14821.15000.0000
18072003.05.09 00:16modify2001.201.14871.15000.0000
18082003.05.09 05:53s/l1991.301.15001.15000.0000234.0026095.00
18092003.05.09 05:53s/l2001.201.15001.15000.0000156.0026251.00
18102003.05.09 07:15buy2011.301.15070.00000.0000
18112003.05.09 07:30buy2021.201.14960.00000.0000
18122003.05.09 07:45modify2011.301.15071.14840.0000
18132003.05.09 07:45modify2021.201.14961.14840.0000
18142003.05.09 08:15modify2011.301.15071.14900.0000
18152003.05.09 08:15modify2021.201.14961.14900.0000
18162003.05.09 09:03s/l2011.301.14901.14900.0000-221.0026030.00
18172003.05.09 09:03s/l2021.201.14901.14900.0000-72.0025958.00
18182003.05.09 09:15buy2031.301.15070.00000.0000
18192003.05.09 09:30buy2041.201.15110.00000.0000
18202003.05.09 09:30modify2031.301.15071.14780.0000
18212003.05.09 12:01s/l2031.301.14781.14780.0000-377.0025581.00
18222003.05.09 12:15buy2051.201.14690.00000.0000
18232003.05.09 12:45modify2051.201.14691.14460.0000
18242003.05.09 13:38s/l2051.201.14461.14460.0000-276.0025305.00
18252003.05.09 13:45buy2061.201.14530.00000.0000
18262003.05.09 14:00modify2061.201.14531.14410.0000
18272003.05.09 14:15modify2061.201.14531.14520.0000
18282003.05.09 14:30modify2061.201.14531.14580.0000
18292003.05.09 15:15modify2061.201.14531.14600.0000
18302003.05.09 15:45modify2061.201.14531.14610.0000
18312003.05.09 16:00modify2061.201.14531.14640.0000
18322003.05.11 22:01modify2041.201.15111.14990.0000
18332003.05.11 22:01modify2061.201.14531.14990.0000
18342003.05.11 22:15modify2041.201.15111.15140.0000
18352003.05.11 22:15modify2061.201.14531.15140.0000
18362003.05.11 22:30modify2041.201.15111.15290.0000
18372003.05.11 22:30modify2061.201.14531.15290.0000
18382003.05.11 22:45modify2041.201.15111.15350.0000
18392003.05.11 22:45modify2061.201.14531.15350.0000
18402003.05.11 23:15modify2041.201.15111.15400.0000
18412003.05.11 23:15modify2061.201.14531.15400.0000
18422003.05.11 23:30modify2041.201.15111.15440.0000
18432003.05.11 23:30modify2061.201.14531.15440.0000
18442003.05.12 07:15modify2041.201.15111.15450.0000
18452003.05.12 07:15modify2061.201.14531.15450.0000
18462003.05.12 07:30modify2041.201.15111.15630.0000
18472003.05.12 07:30modify2061.201.14531.15630.0000
18482003.05.12 08:01modify2041.201.15111.15760.0000
18492003.05.12 08:01modify2061.201.14531.15760.0000
18502003.05.12 08:16modify2041.201.15111.15770.0000
18512003.05.12 08:16modify2061.201.14531.15770.0000
18522003.05.12 08:30modify2041.201.15111.15830.0000
18532003.05.12 08:30modify2061.201.14531.15830.0000
18542003.05.12 09:34s/l2041.201.15831.15830.0000864.0026169.00
18552003.05.12 09:34s/l2061.201.15831.15830.00001560.0027729.00
18562003.05.12 10:17buy2071.401.15820.00000.0000
18572003.05.12 10:30modify2071.401.15821.15560.0000
18582003.05.12 10:49buy2081.301.15960.00000.0000
18592003.05.12 10:49modify2071.401.15821.15630.0000
18602003.05.12 13:01modify2071.401.15821.15640.0000
18612003.05.12 13:16modify2071.401.15821.15700.0000
18622003.05.12 13:16modify2081.301.15961.15700.0000
18632003.05.12 14:06s/l2071.401.15701.15700.0000-168.0027561.00
18642003.05.12 14:06s/l2081.301.15701.15700.0000-338.0027223.00
18652003.05.12 14:15buy2091.401.15810.00000.0000
18662003.05.12 16:00buy2101.301.15580.00000.0000
18672003.05.12 16:15modify2101.301.15581.15320.0000
18682003.05.12 18:15modify2101.301.15581.15400.0000
18692003.05.12 19:25s/l2101.301.15401.15400.0000-234.0026989.00
18702003.05.12 19:30buy2111.201.15470.00000.0000
18712003.05.12 21:00modify2111.201.15471.15270.0000
18722003.05.12 21:15modify2111.201.15471.15300.0000
18732003.05.12 21:46modify2111.201.15471.15310.0000
18742003.05.12 22:00modify2111.201.15471.15340.0000
18752003.05.12 23:46s/l2111.201.15341.15340.0000-156.0026833.00
18762003.05.13 01:45buy2121.201.15170.00000.0000
18772003.05.13 04:15modify2121.201.15171.15150.0000
18782003.05.13 06:24s/l2121.201.15151.15150.0000-24.0026809.00
18792003.05.13 06:30buy2131.201.15120.00000.0000
18802003.05.13 08:30modify2131.201.15121.14850.0000
18812003.05.13 11:45modify2131.201.15121.14870.0000
18822003.05.13 12:00modify2131.201.15121.14970.0000
18832003.05.13 12:30modify2131.201.15121.15010.0000
18842003.05.13 12:45modify2131.201.15121.15070.0000
18852003.05.13 13:45modify2131.201.15121.15090.0000
18862003.05.13 14:04s/l2131.201.15091.15090.0000-36.0026773.00
18872003.05.13 16:00buy2141.201.15030.00000.0000
18882003.05.13 16:30modify2141.201.15031.14750.0000
18892003.05.13 16:45modify2141.201.15031.14760.0000
18902003.05.13 17:00modify2141.201.15031.14790.0000
18912003.05.13 17:31modify2141.201.15031.14900.0000
18922003.05.13 17:45modify2141.201.15031.14950.0000
18932003.05.13 18:30modify2141.201.15031.15020.0000
18942003.05.13 22:00modify2141.201.15031.15030.0000
18952003.05.14 00:15s/l2141.201.15031.15030.00000.0026773.00
18962003.05.14 01:45buy2151.201.15010.00000.0000
18972003.05.14 04:00modify2151.201.15011.14810.0000
18982003.05.14 04:15modify2151.201.15011.14840.0000
18992003.05.14 06:23s/l2151.201.14841.14840.0000-204.0026569.00
19002003.05.14 08:15buy2161.201.15260.00000.0000
19012003.05.16 14:00modify2161.201.15261.15100.0000
19022003.05.16 14:30modify2161.201.15261.15150.0000
19032003.05.16 15:30modify2161.201.15261.15190.0000
19042003.05.16 17:46modify2161.201.15261.15210.0000
19052003.05.16 18:18modify2161.201.15261.15230.0000
19062003.05.16 18:30modify2161.201.15261.15250.0000
19072003.05.16 18:45modify2161.201.15261.15310.0000
19082003.05.16 19:00modify2161.201.15261.15440.0000
19092003.05.18 22:01modify2091.401.15811.16390.0000
19102003.05.18 22:01modify2161.201.15261.16390.0000
19112003.05.18 23:45modify2091.401.15811.16410.0000
19122003.05.18 23:45modify2161.201.15261.16410.0000
19132003.05.19 00:00modify2091.401.15811.16420.0000
19142003.05.19 00:00modify2161.201.15261.16420.0000
19152003.05.19 00:30modify2091.401.15811.16510.0000
19162003.05.19 00:30modify2161.201.15261.16510.0000
19172003.05.19 00:45modify2091.401.15811.16540.0000
19182003.05.19 00:45modify2161.201.15261.16540.0000
19192003.05.19 01:15modify2091.401.15811.16610.0000
19202003.05.19 01:15modify2161.201.15261.16610.0000
19212003.05.19 01:30modify2091.401.15811.16740.0000
19222003.05.19 01:30modify2161.201.15261.16740.0000
19232003.05.19 02:45modify2091.401.15811.16770.0000
19242003.05.19 02:45modify2161.201.15261.16770.0000
19252003.05.19 06:30modify2091.401.15811.16790.0000
19262003.05.19 06:30modify2161.201.15261.16790.0000
19272003.05.19 06:37s/l2091.401.16791.16790.00001372.0027941.00
19282003.05.19 06:37s/l2161.201.16791.16790.00001836.0029777.00
19292003.05.19 08:16buy2171.501.16920.00000.0000
19302003.05.19 08:30modify2171.501.16921.16800.0000
19312003.05.19 08:45buy2181.401.17170.00000.0000
19322003.05.19 08:45modify2171.501.16921.16840.0000
19332003.05.19 09:30modify2171.501.16921.16870.0000
19342003.05.19 09:30modify2181.401.17171.16870.0000
19352003.05.19 11:01s/l2171.501.16871.16870.0000-75.0029702.00
19362003.05.19 11:01s/l2181.401.16871.16870.0000-420.0029282.00
19372003.05.19 11:15buy2191.501.16840.00000.0000
19382003.05.19 11:30buy2201.401.16880.00000.0000
19392003.05.19 11:30modify2191.501.16841.16550.0000
19402003.05.19 12:07s/l2191.501.16551.16550.0000-435.0028847.00
19412003.05.19 13:00buy2211.401.16770.00000.0000
19422003.05.19 14:00modify2211.401.16771.16500.0000
19432003.05.19 14:15modify2201.401.16881.16710.0000
19442003.05.19 14:15modify2211.401.16771.16710.0000
19452003.05.19 14:32s/l2201.401.16711.16710.0000-238.0028609.00
19462003.05.19 14:32s/l2211.401.16711.16710.0000-84.0028525.00
19472003.05.19 14:45buy2221.401.16730.00000.0000
19482003.05.19 15:00buy2231.401.16850.00000.0000
19492003.05.19 15:00modify2221.401.16731.16520.0000
19502003.05.19 15:15modify2221.401.16731.16530.0000
19512003.05.19 16:16modify2221.401.16731.16610.0000
19522003.05.19 16:16modify2231.401.16851.16610.0000
19532003.05.19 17:03s/l2221.401.16611.16610.0000-168.0028357.00
19542003.05.19 17:03s/l2231.401.16611.16610.0000-336.0028021.00
19552003.05.19 17:15buy2241.401.16660.00000.0000
19562003.05.19 21:30buy2251.301.16580.00000.0000
19572003.05.20 02:01modify2251.301.16581.16280.0000
19582003.05.20 05:02modify2251.301.16581.16300.0000
19592003.05.20 05:32modify2251.301.16581.16340.0000
19602003.05.20 05:45modify2241.401.16661.16390.0000
19612003.05.20 05:45modify2251.301.16581.16390.0000
19622003.05.20 06:00modify2241.401.16661.16400.0000
19632003.05.20 06:00modify2251.301.16581.16400.0000
19642003.05.20 06:30modify2241.401.16661.16420.0000
19652003.05.20 06:30modify2251.301.16581.16420.0000
19662003.05.20 06:43s/l2241.401.16421.16420.0000-336.0027685.00
19672003.05.20 06:43s/l2251.301.16421.16420.0000-208.0027477.00
19682003.05.20 06:45buy2261.401.16430.00000.0000
19692003.05.20 07:15modify2261.401.16431.16160.0000
19702003.05.20 07:31s/l2261.401.16161.16160.0000-378.0027099.00
19712003.05.20 09:30buy2271.401.16230.00000.0000
19722003.05.20 09:47buy2281.301.16280.00000.0000
19732003.05.20 09:47modify2271.401.16231.15950.0000
19742003.05.20 10:15modify2271.401.16231.15960.0000
19752003.05.20 10:30modify2271.401.16231.16030.0000
19762003.05.20 10:30modify2281.301.16281.16030.0000
19772003.05.20 11:00modify2271.401.16231.16250.0000
19782003.05.20 11:00modify2281.301.16281.16250.0000
19792003.05.20 11:15modify2271.401.16231.16300.0000
19802003.05.20 11:15modify2281.301.16281.16300.0000
19812003.05.20 13:45modify2271.401.16231.16420.0000
19822003.05.20 13:45modify2281.301.16281.16420.0000
19832003.05.20 14:40s/l2271.401.16421.16420.0000266.0027365.00
19842003.05.20 14:40s/l2281.301.16421.16420.0000182.0027547.00
19852003.05.20 14:45buy2291.401.16360.00000.0000
19862003.05.20 15:01modify2291.401.16361.16220.0000
19872003.05.20 15:15buy2301.301.16650.00000.0000
19882003.05.20 15:15modify2291.401.16361.16320.0000
19892003.05.20 15:30modify2291.401.16361.16580.0000
19902003.05.20 15:30modify2301.301.16651.16580.0000
19912003.05.20 16:45modify2291.401.16361.16590.0000
19922003.05.20 16:45modify2301.301.16651.16590.0000
19932003.05.20 17:00modify2291.401.16361.16690.0000
19942003.05.20 17:00modify2301.301.16651.16690.0000
19952003.05.20 18:45modify2291.401.16361.16780.0000
19962003.05.20 18:45modify2301.301.16651.16780.0000
19972003.05.20 19:00modify2291.401.16361.16800.0000
19982003.05.20 19:00modify2301.301.16651.16800.0000
19992003.05.20 21:34modify2291.401.16361.16810.0000
20002003.05.20 21:34modify2301.301.16651.16810.0000
20012003.05.20 22:16modify2291.401.16361.16890.0000
20022003.05.20 22:16modify2301.301.16651.16890.0000
20032003.05.20 22:30modify2291.401.16361.17020.0000
20042003.05.20 22:30modify2301.301.16651.17020.0000
20052003.05.20 23:03modify2291.401.16361.17030.0000
20062003.05.20 23:03modify2301.301.16651.17030.0000
20072003.05.21 06:02s/l2291.401.17031.17030.0000938.0028485.00
20082003.05.21 06:02s/l2301.301.17031.17030.0000494.0028979.00
20092003.05.21 06:30buy2311.501.17220.00000.0000
20102003.05.21 06:45buy2321.401.17300.00000.0000
20112003.05.21 06:45modify2311.501.17221.16970.0000
20122003.05.21 10:12s/l2311.501.16971.16970.0000-375.0028604.00
20132003.05.21 10:15buy2331.301.17070.00000.0000
20142003.05.21 10:30modify2331.301.17071.16820.0000
20152003.05.21 11:44s/l2331.301.16821.16820.0000-325.0028279.00
20162003.05.21 12:30buy2341.301.16800.00000.0000
20172003.05.21 13:15modify2341.301.16801.16510.0000
20182003.05.21 13:45modify2341.301.16801.16580.0000
20192003.05.21 14:00modify2341.301.16801.16990.0000
20202003.05.21 14:03s/l2341.301.16991.16990.0000247.0028526.00
20212003.05.21 14:15buy2351.301.16840.00000.0000
20222003.05.21 14:30modify2351.301.16841.16690.0000
20232003.05.21 15:15modify2351.301.16841.16700.0000
20242003.05.21 16:00modify2351.301.16841.16750.0000
20252003.05.21 16:15modify2351.301.16841.16790.0000
20262003.05.21 18:31s/l2351.301.16791.16790.0000-65.0028461.00
20272003.05.21 18:45buy2361.301.16870.00000.0000
20282003.05.22 10:15modify2361.301.16871.16620.0000
20292003.05.22 10:30modify2361.301.16871.16660.0000
20302003.05.22 10:45modify2361.301.16871.16750.0000
20312003.05.22 12:00modify2361.301.16871.16860.0000
20322003.05.22 12:15modify2361.301.16871.16900.0000
20332003.05.22 12:30modify2361.301.16871.16910.0000
20342003.05.22 13:29s/l2361.301.16911.16910.000052.0028513.00
20352003.05.23 08:15modify2321.401.17301.17370.0000
20362003.05.23 08:30modify2321.401.17301.17560.0000
20372003.05.23 09:15modify2321.401.17301.17630.0000
20382003.05.23 10:30modify2321.401.17301.17700.0000
20392003.05.23 11:15modify2321.401.17301.17710.0000
20402003.05.23 15:35s/l2321.401.17711.17710.0000574.0029087.00
20412003.05.26 08:15buy2371.501.18130.00000.0000
20422003.05.26 08:30buy2381.401.18120.00000.0000
20432003.05.26 09:16modify2371.501.18131.17840.0000
20442003.05.26 09:16modify2381.401.18121.17840.0000
20452003.05.26 09:30modify2371.501.18131.17860.0000
20462003.05.26 09:30modify2381.401.18121.17860.0000
20472003.05.26 09:45modify2371.501.18131.17890.0000
20482003.05.26 09:45modify2381.401.18121.17890.0000
20492003.05.26 13:45modify2371.501.18131.17930.0000
20502003.05.26 13:45modify2381.401.18121.17930.0000
20512003.05.26 14:00modify2371.501.18131.18130.0000
20522003.05.26 14:00modify2381.401.18121.18130.0000
20532003.05.26 14:31modify2371.501.18131.18140.0000
20542003.05.26 14:31modify2381.401.18121.18140.0000
20552003.05.26 14:45modify2371.501.18131.18220.0000
20562003.05.26 14:45modify2381.401.18121.18220.0000
20572003.05.26 15:00modify2371.501.18131.18360.0000
20582003.05.26 15:00modify2381.401.18121.18360.0000
20592003.05.26 16:45modify2371.501.18131.18380.0000
20602003.05.26 16:45modify2381.401.18121.18380.0000
20612003.05.26 18:01modify2371.501.18131.18390.0000
20622003.05.26 18:01modify2381.401.18121.18390.0000
20632003.05.26 18:16modify2371.501.18131.18430.0000
20642003.05.26 18:16modify2381.401.18121.18430.0000
20652003.05.27 00:45modify2371.501.18131.18560.0000
20662003.05.27 00:45modify2381.401.18121.18560.0000
20672003.05.27 01:00modify2371.501.18131.18600.0000
20682003.05.27 01:00modify2381.401.18121.18600.0000
20692003.05.27 01:15modify2371.501.18131.18630.0000
20702003.05.27 01:15modify2381.401.18121.18630.0000
20712003.05.27 04:30modify2371.501.18131.18740.0000
20722003.05.27 04:30modify2381.401.18121.18740.0000
20732003.05.27 04:39s/l2371.501.18741.18740.0000915.0030002.00
20742003.05.27 04:39s/l2381.401.18741.18740.0000868.0030870.00
20752003.06.16 08:00buy2391.501.19230.00000.0000
20762003.06.16 08:15buy2401.501.19170.00000.0000
20772003.08.21 16:16close at stop2401.501.09260.00000.0000-14865.0016005.00
20782003.08.21 16:16close at stop2391.501.09260.00000.0000-14955.001050.00