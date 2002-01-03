Strategy Tester Report
Jurik_TrendStrengthExpert_v2.5a
(Build 409)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2002.01.03 00:00 - 2011.12.29 23:45 (2002.01.02 - 2011.12.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Expert_Name="Jurik_TrendStrength_v2.5"; NoHedge=false;
StrictNoHedge=false;
SymbolsPrefix=""; SymbolsSuffix=""; UseAutoMagic=true;
ManualMagic=123123123; ECNbroker=true;
Slippage=3; Main_data="Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrders=1; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=35; MinimumProfit=25; MoneyRisk=1; BreakEven=0; ProfitLock=0; ExitMode=0; SignalMail=false;
Time_Inputs="Timing parameters "; TradeDay=-1; NonTradeDay=0; StartHour=0; StartMinute=0; EndHour=23; EndMinute=0; MonStartHour=8; MonStartMinute=0; FriEndHour=18; FriEndMinute=0; CloseTimeMode=0; CloseHour=24; CloseMinute=0; FriCloseHour=20; FriCloseMinute=55; ProcessTime=3; TE_Inputs="JurikTrendEnvelope parameters"; TE_TimeFrame=30; TE_Length=14; TE_Phase=0; TE_Double=false;
TE_UpperPrice=0; TE_LowerPrice=0; TE_Deviation=0.2; TE_CurBar=1; TE_Mode=1; VS_TimeFrame=0; VS_Price=0; VS_SmoothLength=10; VS_SmoothPhase=0; VS_SmoothDouble=true;
VS_ATRLength=10; VS_Kv=4; VS_MoneyRisk=1; VS_CurBar=1; VS_Mode=0; TS_TimeFrame=0; TS_RsxLength=14; TS_SmoothLength=1; TS_SmoothPhase=0; TS_SmoothDouble=true;
TS_Price=8; TS_Kv=4.236; TS_CurBar=1; TS_Mode=1; Add_TimeFrame=0; Add_JurikPrice=8; Add_Length=100; Add_Phase=0; Add_Double=false;
Add_STCPeriod=10; Add_StcPrice=8; Add_FastMAPeriod=23; Add_FastMAPhase=0; Add_FastDouble=false;
Add_SlowMAPeriod=50; Add_SlowMAPhase=0; Add_SlowDouble=false;
Add_FilterMode=3; Add_RsxLength=14; Add_Price=8; Add_SmoothLength=2; Add_SmoothPhase=0; Add_SmoothDouble=false;
Add_CurBar=1; Add_Mode=0; AS_TimeFrame=30; AS_MathMode=1; AS_Length=10; AS_Smooth=5; AS_Signal=5; AS_Price=0; AS_ModeMA=3; AS_CurBar=1; AS_Mode=0; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false;
MaxRisk=0.05; MaxLoss=1000;
|Bars in test
|244848
|Ticks modelled
|8879141
|Modelling quality
|89.96%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2745.00
|Gross profit
|682.00
|Gross loss
|-3427.00
|Profit factor
|0.20
|Expected payoff
|-119.35
|Absolute drawdown
|5830.00
|Maximal drawdown
|6533.00 (61.04%)
|Relative drawdown
|61.04% (6533.00)
|Total trades
|23
|Short positions (won %)
|10 (60.00%)
|Long positions (won %)
|13 (92.31%)
|Profit trades (% of total)
|18 (78.26%)
|Loss trades (% of total)
|5 (21.74%)
|Largest
|profit trade
|148.00
|loss trade
|-3413.00
|Average
|profit trade
|37.89
|loss trade
|-685.40
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (391.00)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-3413.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|391.00 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-3413.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2002.01.03 00:02
|buy
|1
|0.10
|0.9040
|0.0000
|0.0000
|2
|2002.05.01 15:03
|modify
|1
|0.10
|0.9040
|0.9030
|0.0000
|3
|2002.05.01 15:04
|modify
|1
|0.10
|0.9040
|0.9031
|0.0000
|4
|2002.05.01 15:04
|modify
|1
|0.10
|0.9040
|0.9033
|0.0000
|5
|2002.05.01 15:22
|modify
|1
|0.10
|0.9040
|0.9035
|0.0000
|6
|2002.05.01 15:43
|modify
|1
|0.10
|0.9040
|0.9040
|0.0000
|7
|2002.05.01 15:44
|modify
|1
|0.10
|0.9040
|0.9041
|0.0000
|8
|2002.05.01 16:17
|modify
|1
|0.10
|0.9040
|0.9043
|0.0000
|9
|2002.05.01 16:17
|modify
|1
|0.10
|0.9040
|0.9046
|0.0000
|10
|2002.05.02 08:47
|s/l
|1
|0.10
|0.9046
|0.9046
|0.0000
|6.00
|10006.00
|11
|2002.05.02 09:00
|sell
|2
|0.10
|0.9048
|0.0000
|0.0000
|12
|2002.05.02 15:10
|modify
|2
|0.10
|0.9048
|0.9057
|0.0000
|13
|2002.05.02 15:11
|modify
|2
|0.10
|0.9048
|0.9054
|0.0000
|14
|2002.05.02 18:02
|modify
|2
|0.10
|0.9048
|0.9053
|0.0000
|15
|2002.05.02 18:13
|modify
|2
|0.10
|0.9048
|0.9052
|0.0000
|16
|2002.05.02 18:18
|modify
|2
|0.10
|0.9048
|0.9051
|0.0000
|17
|2002.05.02 18:18
|modify
|2
|0.10
|0.9048
|0.9050
|0.0000
|18
|2002.05.02 18:19
|modify
|2
|0.10
|0.9048
|0.9049
|0.0000
|19
|2002.05.03 07:49
|s/l
|2
|0.10
|0.9049
|0.9049
|0.0000
|-1.00
|10005.00
|20
|2002.05.03 08:00
|buy
|3
|0.10
|0.9047
|0.0000
|0.0000
|21
|2002.05.03 11:28
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9037
|0.0000
|22
|2002.05.03 11:30
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9039
|0.0000
|23
|2002.05.03 11:41
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9040
|0.0000
|24
|2002.05.03 11:43
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9041
|0.0000
|25
|2002.05.03 11:43
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9043
|0.0000
|26
|2002.05.03 11:44
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9044
|0.0000
|27
|2002.05.03 11:45
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9045
|0.0000
|28
|2002.05.03 12:13
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9046
|0.0000
|29
|2002.05.03 12:31
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9049
|0.0000
|30
|2002.05.03 12:32
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9050
|0.0000
|31
|2002.05.03 12:32
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9053
|0.0000
|32
|2002.05.03 12:32
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9055
|0.0000
|33
|2002.05.03 12:33
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9057
|0.0000
|34
|2002.05.03 12:33
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9061
|0.0000
|35
|2002.05.03 12:34
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9064
|0.0000
|36
|2002.05.03 13:24
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9065
|0.0000
|37
|2002.05.03 13:25
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9067
|0.0000
|38
|2002.05.03 14:04
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9070
|0.0000
|39
|2002.05.03 14:05
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9072
|0.0000
|40
|2002.05.03 14:05
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9073
|0.0000
|41
|2002.05.03 14:05
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9075
|0.0000
|42
|2002.05.03 14:06
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9078
|0.0000
|43
|2002.05.03 14:06
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9083
|0.0000
|44
|2002.05.03 14:07
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9084
|0.0000
|45
|2002.05.03 14:07
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9089
|0.0000
|46
|2002.05.03 14:07
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9094
|0.0000
|47
|2002.05.03 14:07
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9099
|0.0000
|48
|2002.05.03 14:09
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9100
|0.0000
|49
|2002.05.03 14:43
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9101
|0.0000
|50
|2002.05.03 14:44
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9102
|0.0000
|51
|2002.05.03 14:47
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9105
|0.0000
|52
|2002.05.03 14:48
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9106
|0.0000
|53
|2002.05.03 16:12
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9107
|0.0000
|54
|2002.05.03 16:12
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9111
|0.0000
|55
|2002.05.03 16:12
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9114
|0.0000
|56
|2002.05.03 16:14
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9116
|0.0000
|57
|2002.05.03 16:17
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9117
|0.0000
|58
|2002.05.03 16:17
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9120
|0.0000
|59
|2002.05.03 16:18
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9122
|0.0000
|60
|2002.05.03 16:43
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9123
|0.0000
|61
|2002.05.03 16:45
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9126
|0.0000
|62
|2002.05.03 16:46
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9127
|0.0000
|63
|2002.05.03 16:46
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9128
|0.0000
|64
|2002.05.03 16:46
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9129
|0.0000
|65
|2002.05.03 16:48
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9131
|0.0000
|66
|2002.05.03 16:50
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9133
|0.0000
|67
|2002.05.03 16:50
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9134
|0.0000
|68
|2002.05.03 16:54
|modify
|3
|0.10
|0.9047
|0.9135
|0.0000
|69
|2002.05.06 12:42
|s/l
|3
|0.10
|0.9135
|0.9135
|0.0000
|88.00
|10093.00
|70
|2002.05.06 12:45
|buy
|4
|0.10
|0.9139
|0.0000
|0.0000
|71
|2002.05.06 15:52
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9129
|0.0000
|72
|2002.05.06 15:56
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9130
|0.0000
|73
|2002.05.06 19:20
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9131
|0.0000
|74
|2002.05.06 19:23
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9132
|0.0000
|75
|2002.05.06 19:27
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9133
|0.0000
|76
|2002.05.06 19:31
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9134
|0.0000
|77
|2002.05.06 19:38
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9135
|0.0000
|78
|2002.05.06 19:43
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9136
|0.0000
|79
|2002.05.06 19:45
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9137
|0.0000
|80
|2002.05.06 19:47
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9138
|0.0000
|81
|2002.05.06 19:47
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9139
|0.0000
|82
|2002.05.06 19:49
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9140
|0.0000
|83
|2002.05.06 19:51
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9141
|0.0000
|84
|2002.05.06 19:52
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9142
|0.0000
|85
|2002.05.06 19:55
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9143
|0.0000
|86
|2002.05.06 19:56
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9144
|0.0000
|87
|2002.05.06 19:56
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9145
|0.0000
|88
|2002.05.06 19:56
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9146
|0.0000
|89
|2002.05.06 21:12
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9147
|0.0000
|90
|2002.05.07 01:13
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9148
|0.0000
|91
|2002.05.07 01:22
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9149
|0.0000
|92
|2002.05.07 06:43
|modify
|4
|0.10
|0.9139
|0.9151
|0.0000
|93
|2002.05.07 08:03
|s/l
|4
|0.10
|0.9151
|0.9151
|0.0000
|12.00
|10105.00
|94
|2002.05.07 08:16
|sell
|5
|0.10
|0.9152
|0.0000
|0.0000
|95
|2002.05.07 12:00
|modify
|5
|0.10
|0.9152
|0.9162
|0.0000
|96
|2002.05.07 12:02
|modify
|5
|0.10
|0.9152
|0.9161
|0.0000
|97
|2002.05.07 12:02
|modify
|5
|0.10
|0.9152
|0.9160
|0.0000
|98
|2002.05.07 12:04
|modify
|5
|0.10
|0.9152
|0.9159
|0.0000
|99
|2002.05.07 12:04
|modify
|5
|0.10
|0.9152
|0.9158
|0.0000
|100
|2002.05.07 12:05
|modify
|5
|0.10
|0.9152
|0.9157
|0.0000
|101
|2002.05.07 12:05
|modify
|5
|0.10
|0.9152
|0.9156
|0.0000
|102
|2002.05.07 12:10
|modify
|5
|0.10
|0.9152
|0.9154
|0.0000
|103
|2002.05.07 13:47
|modify
|5
|0.10
|0.9152
|0.9152
|0.0000
|104
|2002.05.07 16:04
|s/l
|5
|0.10
|0.9152
|0.9152
|0.0000
|0.00
|10105.00
|105
|2002.05.07 16:30
|buy
|6
|0.10
|0.9150
|0.0000
|0.0000
|106
|2002.05.17 13:04
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9141
|0.0000
|107
|2002.05.17 13:05
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9143
|0.0000
|108
|2002.05.17 13:18
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9147
|0.0000
|109
|2002.05.17 13:19
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9148
|0.0000
|110
|2002.05.17 13:31
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9149
|0.0000
|111
|2002.05.17 13:32
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9150
|0.0000
|112
|2002.05.17 13:32
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9151
|0.0000
|113
|2002.05.17 13:33
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9152
|0.0000
|114
|2002.05.17 13:33
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9153
|0.0000
|115
|2002.05.17 13:34
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9154
|0.0000
|116
|2002.05.17 13:34
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9156
|0.0000
|117
|2002.05.17 14:32
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9157
|0.0000
|118
|2002.05.17 14:32
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9158
|0.0000
|119
|2002.05.17 14:33
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9167
|0.0000
|120
|2002.05.17 14:35
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9169
|0.0000
|121
|2002.05.17 14:39
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9170
|0.0000
|122
|2002.05.17 14:40
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9173
|0.0000
|123
|2002.05.17 14:46
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9176
|0.0000
|124
|2002.05.17 14:46
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9177
|0.0000
|125
|2002.05.17 15:35
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9179
|0.0000
|126
|2002.05.17 17:25
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9180
|0.0000
|127
|2002.05.17 18:42
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9181
|0.0000
|128
|2002.05.20 08:10
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9185
|0.0000
|129
|2002.05.20 08:11
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9186
|0.0000
|130
|2002.05.20 08:11
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9187
|0.0000
|131
|2002.05.20 08:13
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9188
|0.0000
|132
|2002.05.20 08:15
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9190
|0.0000
|133
|2002.05.20 08:16
|modify
|6
|0.10
|0.9150
|0.9191
|0.0000
|134
|2002.05.20 10:14
|s/l
|6
|0.10
|0.9191
|0.9191
|0.0000
|41.00
|10146.00
|135
|2002.05.20 10:30
|sell
|7
|0.10
|0.9194
|0.0000
|0.0000
|136
|2002.05.21 13:05
|modify
|7
|0.10
|0.9194
|0.9204
|0.0000
|137
|2002.05.21 13:06
|modify
|7
|0.10
|0.9194
|0.9203
|0.0000
|138
|2002.05.21 13:06
|modify
|7
|0.10
|0.9194
|0.9202
|0.0000
|139
|2002.05.21 13:40
|modify
|7
|0.10
|0.9194
|0.9200
|0.0000
|140
|2002.05.21 13:40
|modify
|7
|0.10
|0.9194
|0.9199
|0.0000
|141
|2002.05.21 15:13
|s/l
|7
|0.10
|0.9199
|0.9199
|0.0000
|-5.00
|10141.00
|142
|2002.05.21 15:33
|buy
|8
|0.10
|0.9194
|0.0000
|0.0000
|143
|2002.05.22 03:16
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9184
|0.0000
|144
|2002.05.22 03:16
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9185
|0.0000
|145
|2002.05.22 03:18
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9186
|0.0000
|146
|2002.05.22 03:18
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9187
|0.0000
|147
|2002.05.22 03:18
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9188
|0.0000
|148
|2002.05.22 03:19
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9189
|0.0000
|149
|2002.05.22 03:19
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9190
|0.0000
|150
|2002.05.22 03:19
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9191
|0.0000
|151
|2002.05.22 03:19
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9192
|0.0000
|152
|2002.05.22 03:20
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9193
|0.0000
|153
|2002.05.22 03:21
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9194
|0.0000
|154
|2002.05.22 03:21
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9197
|0.0000
|155
|2002.05.22 03:33
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9198
|0.0000
|156
|2002.05.22 03:37
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9199
|0.0000
|157
|2002.05.22 03:37
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9200
|0.0000
|158
|2002.05.22 03:37
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9201
|0.0000
|159
|2002.05.22 03:39
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9202
|0.0000
|160
|2002.05.22 03:42
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9203
|0.0000
|161
|2002.05.22 03:55
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9204
|0.0000
|162
|2002.05.22 03:55
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9205
|0.0000
|163
|2002.05.22 03:56
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9206
|0.0000
|164
|2002.05.22 04:00
|modify
|8
|0.10
|0.9194
|0.9207
|0.0000
|165
|2002.05.22 05:45
|s/l
|8
|0.10
|0.9207
|0.9207
|0.0000
|13.00
|10154.00
|166
|2002.05.22 06:00
|sell
|9
|0.10
|0.9205
|0.0000
|0.0000
|167
|2002.05.24 08:43
|modify
|9
|0.10
|0.9205
|0.9214
|0.0000
|168
|2002.05.24 08:43
|modify
|9
|0.10
|0.9205
|0.9211
|0.0000
|169
|2002.05.24 08:44
|modify
|9
|0.10
|0.9205
|0.9210
|0.0000
|170
|2002.05.24 08:44
|modify
|9
|0.10
|0.9205
|0.9209
|0.0000
|171
|2002.05.24 08:46
|modify
|9
|0.10
|0.9205
|0.9208
|0.0000
|172
|2002.05.24 08:46
|modify
|9
|0.10
|0.9205
|0.9205
|0.0000
|173
|2002.05.24 09:06
|modify
|9
|0.10
|0.9205
|0.9204
|0.0000
|174
|2002.05.24 09:07
|modify
|9
|0.10
|0.9205
|0.9203
|0.0000
|175
|2002.05.24 09:14
|modify
|9
|0.10
|0.9205
|0.9202
|0.0000
|176
|2002.05.24 12:37
|s/l
|9
|0.10
|0.9202
|0.9202
|0.0000
|3.00
|10157.00
|177
|2002.05.24 13:30
|buy
|10
|0.10
|0.9198
|0.0000
|0.0000
|178
|2002.05.24 14:50
|modify
|10
|0.10
|0.9198
|0.9188
|0.0000
|179
|2002.05.24 14:50
|modify
|10
|0.10
|0.9198
|0.9190
|0.0000
|180
|2002.05.24 14:58
|modify
|10
|0.10
|0.9198
|0.9192
|0.0000
|181
|2002.05.27 07:04
|s/l
|10
|0.10
|0.9192
|0.9192
|0.0000
|-6.00
|10151.00
|182
|2002.05.27 08:16
|buy
|11
|0.10
|0.9206
|0.0000
|0.0000
|183
|2002.05.28 07:51
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9198
|0.0000
|184
|2002.05.28 07:52
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9199
|0.0000
|185
|2002.05.28 07:53
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9200
|0.0000
|186
|2002.05.28 07:58
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9201
|0.0000
|187
|2002.05.28 07:58
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9205
|0.0000
|188
|2002.05.28 07:59
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9206
|0.0000
|189
|2002.05.28 08:00
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9207
|0.0000
|190
|2002.05.28 08:01
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9208
|0.0000
|191
|2002.05.28 08:01
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9215
|0.0000
|192
|2002.05.28 08:32
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9219
|0.0000
|193
|2002.05.28 08:33
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9220
|0.0000
|194
|2002.05.28 08:42
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9221
|0.0000
|195
|2002.05.28 08:53
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9222
|0.0000
|196
|2002.05.28 08:54
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9223
|0.0000
|197
|2002.05.28 08:54
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9224
|0.0000
|198
|2002.05.28 08:55
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9225
|0.0000
|199
|2002.05.28 08:55
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9226
|0.0000
|200
|2002.05.28 08:57
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9227
|0.0000
|201
|2002.05.28 09:23
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9228
|0.0000
|202
|2002.05.28 09:24
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9229
|0.0000
|203
|2002.05.28 09:26
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9232
|0.0000
|204
|2002.05.28 09:26
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9235
|0.0000
|205
|2002.05.28 09:28
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9236
|0.0000
|206
|2002.05.28 09:28
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9238
|0.0000
|207
|2002.05.28 14:08
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9245
|0.0000
|208
|2002.05.28 14:11
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9246
|0.0000
|209
|2002.05.28 14:11
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9247
|0.0000
|210
|2002.05.28 14:11
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9248
|0.0000
|211
|2002.05.28 14:11
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9249
|0.0000
|212
|2002.05.28 14:12
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9250
|0.0000
|213
|2002.05.28 14:42
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9251
|0.0000
|214
|2002.05.28 14:43
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9252
|0.0000
|215
|2002.05.28 14:43
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9256
|0.0000
|216
|2002.05.28 14:44
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9258
|0.0000
|217
|2002.05.28 14:49
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9259
|0.0000
|218
|2002.05.28 14:50
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9260
|0.0000
|219
|2002.05.28 15:08
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9261
|0.0000
|220
|2002.05.28 15:08
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9265
|0.0000
|221
|2002.05.28 15:09
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9266
|0.0000
|222
|2002.05.28 15:09
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9267
|0.0000
|223
|2002.05.29 09:24
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9269
|0.0000
|224
|2002.05.29 09:24
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9270
|0.0000
|225
|2002.05.29 09:50
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9274
|0.0000
|226
|2002.05.29 09:51
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9278
|0.0000
|227
|2002.05.29 11:25
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9279
|0.0000
|228
|2002.05.29 11:26
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9280
|0.0000
|229
|2002.05.29 11:27
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9281
|0.0000
|230
|2002.05.29 11:54
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9282
|0.0000
|231
|2002.05.29 11:54
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9284
|0.0000
|232
|2002.05.29 14:30
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9290
|0.0000
|233
|2002.05.29 14:32
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9294
|0.0000
|234
|2002.05.29 16:55
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9300
|0.0000
|235
|2002.05.29 16:56
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9301
|0.0000
|236
|2002.05.29 16:57
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9302
|0.0000
|237
|2002.05.29 16:57
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9303
|0.0000
|238
|2002.05.29 16:57
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9304
|0.0000
|239
|2002.05.29 16:57
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9305
|0.0000
|240
|2002.05.29 16:58
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9306
|0.0000
|241
|2002.05.29 17:08
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9307
|0.0000
|242
|2002.05.29 17:10
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9308
|0.0000
|243
|2002.05.29 17:10
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9309
|0.0000
|244
|2002.05.29 17:10
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9310
|0.0000
|245
|2002.05.29 17:11
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9311
|0.0000
|246
|2002.05.29 17:11
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9315
|0.0000
|247
|2002.05.29 17:12
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9318
|0.0000
|248
|2002.05.29 17:13
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9321
|0.0000
|249
|2002.05.29 18:43
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9322
|0.0000
|250
|2002.05.29 18:43
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9323
|0.0000
|251
|2002.05.29 18:44
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9324
|0.0000
|252
|2002.05.29 18:47
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9325
|0.0000
|253
|2002.05.29 18:49
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9326
|0.0000
|254
|2002.05.29 18:54
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9327
|0.0000
|255
|2002.05.29 18:54
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9328
|0.0000
|256
|2002.05.29 18:54
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9329
|0.0000
|257
|2002.05.29 18:55
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9330
|0.0000
|258
|2002.05.30 01:56
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9331
|0.0000
|259
|2002.05.30 02:58
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9332
|0.0000
|260
|2002.05.30 06:47
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9334
|0.0000
|261
|2002.05.30 06:48
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9336
|0.0000
|262
|2002.05.30 06:50
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9338
|0.0000
|263
|2002.05.30 06:50
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9340
|0.0000
|264
|2002.05.30 06:50
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9343
|0.0000
|265
|2002.05.30 06:50
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9345
|0.0000
|266
|2002.05.30 06:51
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9346
|0.0000
|267
|2002.05.30 06:51
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9347
|0.0000
|268
|2002.05.30 06:53
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9350
|0.0000
|269
|2002.05.30 07:40
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9351
|0.0000
|270
|2002.05.30 07:42
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9352
|0.0000
|271
|2002.05.30 07:42
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9353
|0.0000
|272
|2002.05.30 07:42
|modify
|11
|0.10
|0.9206
|0.9354
|0.0000
|273
|2002.05.30 10:09
|s/l
|11
|0.10
|0.9354
|0.9354
|0.0000
|148.00
|10299.00
|274
|2002.05.30 10:30
|sell
|12
|0.10
|0.9362
|0.0000
|0.0000
|275
|2002.05.31 15:25
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9372
|0.0000
|276
|2002.05.31 15:26
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9371
|0.0000
|277
|2002.05.31 15:35
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9370
|0.0000
|278
|2002.05.31 15:36
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9368
|0.0000
|279
|2002.05.31 16:29
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9363
|0.0000
|280
|2002.05.31 16:29
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9357
|0.0000
|281
|2002.05.31 16:29
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9352
|0.0000
|282
|2002.05.31 16:38
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9351
|0.0000
|283
|2002.05.31 16:41
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9350
|0.0000
|284
|2002.05.31 16:41
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9349
|0.0000
|285
|2002.05.31 16:42
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9346
|0.0000
|286
|2002.05.31 16:43
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9345
|0.0000
|287
|2002.05.31 16:44
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9344
|0.0000
|288
|2002.05.31 16:49
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9343
|0.0000
|289
|2002.05.31 16:50
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9342
|0.0000
|290
|2002.05.31 16:50
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9341
|0.0000
|291
|2002.05.31 16:53
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9340
|0.0000
|292
|2002.05.31 16:58
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9339
|0.0000
|293
|2002.05.31 17:03
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9338
|0.0000
|294
|2002.05.31 17:03
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9337
|0.0000
|295
|2002.05.31 17:03
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9336
|0.0000
|296
|2002.05.31 17:04
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9334
|0.0000
|297
|2002.05.31 17:07
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9333
|0.0000
|298
|2002.05.31 17:08
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9331
|0.0000
|299
|2002.05.31 17:08
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9330
|0.0000
|300
|2002.05.31 17:08
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9329
|0.0000
|301
|2002.05.31 17:09
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9324
|0.0000
|302
|2002.05.31 17:09
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9323
|0.0000
|303
|2002.05.31 17:10
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9322
|0.0000
|304
|2002.05.31 17:10
|modify
|12
|0.10
|0.9362
|0.9321
|0.0000
|305
|2002.05.31 18:58
|s/l
|12
|0.10
|0.9321
|0.9321
|0.0000
|41.00
|10340.00
|306
|2002.06.03 08:15
|buy
|13
|0.10
|0.9324
|0.0000
|0.0000
|307
|2002.06.03 14:14
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9317
|0.0000
|308
|2002.06.03 14:15
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9319
|0.0000
|309
|2002.06.03 14:15
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9320
|0.0000
|310
|2002.06.03 14:16
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9321
|0.0000
|311
|2002.06.03 14:17
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9322
|0.0000
|312
|2002.06.03 14:23
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9323
|0.0000
|313
|2002.06.03 14:36
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9326
|0.0000
|314
|2002.06.03 14:37
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9328
|0.0000
|315
|2002.06.03 14:37
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9329
|0.0000
|316
|2002.06.03 14:37
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9331
|0.0000
|317
|2002.06.03 14:37
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9332
|0.0000
|318
|2002.06.03 14:41
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9333
|0.0000
|319
|2002.06.03 14:41
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9335
|0.0000
|320
|2002.06.03 14:42
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9336
|0.0000
|321
|2002.06.03 14:42
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9338
|0.0000
|322
|2002.06.03 14:44
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9339
|0.0000
|323
|2002.06.03 14:45
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9340
|0.0000
|324
|2002.06.03 14:51
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9341
|0.0000
|325
|2002.06.03 14:51
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9345
|0.0000
|326
|2002.06.03 15:02
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9346
|0.0000
|327
|2002.06.03 15:02
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9347
|0.0000
|328
|2002.06.03 15:03
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9350
|0.0000
|329
|2002.06.03 15:31
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9351
|0.0000
|330
|2002.06.03 15:31
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9352
|0.0000
|331
|2002.06.03 15:54
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9356
|0.0000
|332
|2002.06.03 15:57
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9357
|0.0000
|333
|2002.06.03 19:53
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9358
|0.0000
|334
|2002.06.03 20:02
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9359
|0.0000
|335
|2002.06.03 20:02
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9360
|0.0000
|336
|2002.06.03 20:04
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9361
|0.0000
|337
|2002.06.03 20:05
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9363
|0.0000
|338
|2002.06.03 20:20
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9364
|0.0000
|339
|2002.06.03 20:21
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9365
|0.0000
|340
|2002.06.03 20:21
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9366
|0.0000
|341
|2002.06.03 20:21
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9367
|0.0000
|342
|2002.06.03 20:25
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9368
|0.0000
|343
|2002.06.03 20:25
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9369
|0.0000
|344
|2002.06.03 20:25
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9370
|0.0000
|345
|2002.06.03 20:26
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9372
|0.0000
|346
|2002.06.03 20:27
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9373
|0.0000
|347
|2002.06.03 21:15
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9374
|0.0000
|348
|2002.06.03 21:17
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9375
|0.0000
|349
|2002.06.03 21:18
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9376
|0.0000
|350
|2002.06.03 21:18
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9379
|0.0000
|351
|2002.06.03 21:18
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9381
|0.0000
|352
|2002.06.03 21:18
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9384
|0.0000
|353
|2002.06.04 03:59
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9385
|0.0000
|354
|2002.06.04 04:46
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9386
|0.0000
|355
|2002.06.04 04:46
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9387
|0.0000
|356
|2002.06.04 04:52
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9388
|0.0000
|357
|2002.06.04 04:54
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9389
|0.0000
|358
|2002.06.04 05:03
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9390
|0.0000
|359
|2002.06.04 05:15
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9391
|0.0000
|360
|2002.06.04 07:46
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9393
|0.0000
|361
|2002.06.04 07:47
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9395
|0.0000
|362
|2002.06.04 07:47
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9396
|0.0000
|363
|2002.06.04 07:48
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9397
|0.0000
|364
|2002.06.04 07:48
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9398
|0.0000
|365
|2002.06.04 07:49
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9399
|0.0000
|366
|2002.06.04 07:49
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9400
|0.0000
|367
|2002.06.04 07:57
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9401
|0.0000
|368
|2002.06.04 08:04
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9405
|0.0000
|369
|2002.06.04 08:04
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9406
|0.0000
|370
|2002.06.04 10:38
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9407
|0.0000
|371
|2002.06.04 10:53
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9409
|0.0000
|372
|2002.06.04 10:53
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9412
|0.0000
|373
|2002.06.04 10:53
|modify
|13
|0.10
|0.9324
|0.9414
|0.0000
|374
|2002.06.04 12:35
|s/l
|13
|0.10
|0.9414
|0.9414
|0.0000
|90.00
|10430.00
|375
|2002.06.04 12:45
|sell
|14
|0.10
|0.9420
|0.0000
|0.0000
|376
|2002.06.04 20:58
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9429
|0.0000
|377
|2002.06.04 20:59
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9428
|0.0000
|378
|2002.06.05 07:29
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9427
|0.0000
|379
|2002.06.05 07:39
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9426
|0.0000
|380
|2002.06.05 07:39
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9425
|0.0000
|381
|2002.06.05 07:39
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9424
|0.0000
|382
|2002.06.05 07:40
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9423
|0.0000
|383
|2002.06.05 07:41
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9422
|0.0000
|384
|2002.06.05 07:44
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9421
|0.0000
|385
|2002.06.05 07:45
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9420
|0.0000
|386
|2002.06.05 07:45
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9419
|0.0000
|387
|2002.06.05 08:00
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9418
|0.0000
|388
|2002.06.05 08:37
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9417
|0.0000
|389
|2002.06.05 08:37
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9416
|0.0000
|390
|2002.06.05 08:37
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9415
|0.0000
|391
|2002.06.05 08:37
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9414
|0.0000
|392
|2002.06.05 08:38
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9413
|0.0000
|393
|2002.06.05 08:38
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9412
|0.0000
|394
|2002.06.05 08:39
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9411
|0.0000
|395
|2002.06.05 08:41
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9409
|0.0000
|396
|2002.06.05 08:45
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9405
|0.0000
|397
|2002.06.05 09:19
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9403
|0.0000
|398
|2002.06.05 09:20
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9402
|0.0000
|399
|2002.06.05 09:21
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9401
|0.0000
|400
|2002.06.05 09:23
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9400
|0.0000
|401
|2002.06.05 09:25
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9399
|0.0000
|402
|2002.06.05 13:19
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9398
|0.0000
|403
|2002.06.05 13:19
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9396
|0.0000
|404
|2002.06.05 13:19
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9395
|0.0000
|405
|2002.06.05 14:02
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9394
|0.0000
|406
|2002.06.05 14:03
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9393
|0.0000
|407
|2002.06.05 14:03
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9392
|0.0000
|408
|2002.06.05 14:03
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9391
|0.0000
|409
|2002.06.05 14:04
|modify
|14
|0.10
|0.9420
|0.9390
|0.0000
|410
|2002.06.05 15:29
|s/l
|14
|0.10
|0.9390
|0.9390
|0.0000
|30.00
|10460.00
|411
|2002.06.05 15:45
|buy
|15
|0.10
|0.9391
|0.0000
|0.0000
|412
|2002.06.06 13:32
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9381
|0.0000
|413
|2002.06.06 13:32
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9382
|0.0000
|414
|2002.06.06 13:34
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9384
|0.0000
|415
|2002.06.06 13:34
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9390
|0.0000
|416
|2002.06.06 13:41
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9392
|0.0000
|417
|2002.06.06 13:43
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9394
|0.0000
|418
|2002.06.06 13:43
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9395
|0.0000
|419
|2002.06.06 13:44
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9396
|0.0000
|420
|2002.06.06 13:44
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9399
|0.0000
|421
|2002.06.06 13:46
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9401
|0.0000
|422
|2002.06.06 13:50
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9403
|0.0000
|423
|2002.06.06 13:50
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9405
|0.0000
|424
|2002.06.06 13:57
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9410
|0.0000
|425
|2002.06.06 14:03
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9412
|0.0000
|426
|2002.06.06 14:18
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9417
|0.0000
|427
|2002.06.06 14:19
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9418
|0.0000
|428
|2002.06.06 14:19
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9419
|0.0000
|429
|2002.06.06 14:20
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9421
|0.0000
|430
|2002.06.06 14:20
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9425
|0.0000
|431
|2002.06.06 14:21
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9426
|0.0000
|432
|2002.06.06 14:21
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9427
|0.0000
|433
|2002.06.06 15:32
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9428
|0.0000
|434
|2002.06.06 15:32
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9429
|0.0000
|435
|2002.06.06 15:32
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9430
|0.0000
|436
|2002.06.06 15:40
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9431
|0.0000
|437
|2002.06.06 15:47
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9434
|0.0000
|438
|2002.06.06 20:32
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9435
|0.0000
|439
|2002.06.06 20:38
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9436
|0.0000
|440
|2002.06.06 20:38
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9437
|0.0000
|441
|2002.06.06 20:42
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9438
|0.0000
|442
|2002.06.06 20:43
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9439
|0.0000
|443
|2002.06.06 20:44
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9440
|0.0000
|444
|2002.06.06 21:46
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9441
|0.0000
|445
|2002.06.07 02:12
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9442
|0.0000
|446
|2002.06.07 06:21
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9443
|0.0000
|447
|2002.06.07 06:21
|modify
|15
|0.10
|0.9391
|0.9446
|0.0000
|448
|2002.06.07 10:03
|s/l
|15
|0.10
|0.9446
|0.9446
|0.0000
|55.00
|10515.00
|449
|2002.06.07 10:30
|sell
|16
|0.10
|0.9441
|0.0000
|0.0000
|450
|2002.06.10 02:26
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9451
|0.0000
|451
|2002.06.10 02:26
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9449
|0.0000
|452
|2002.06.10 02:27
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9448
|0.0000
|453
|2002.06.10 02:27
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9445
|0.0000
|454
|2002.06.10 02:27
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9443
|0.0000
|455
|2002.06.10 02:28
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9442
|0.0000
|456
|2002.06.10 02:29
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9441
|0.0000
|457
|2002.06.10 02:29
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9439
|0.0000
|458
|2002.06.10 02:29
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9437
|0.0000
|459
|2002.06.10 02:30
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9436
|0.0000
|460
|2002.06.10 02:50
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9435
|0.0000
|461
|2002.06.10 02:52
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9434
|0.0000
|462
|2002.06.10 02:52
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9433
|0.0000
|463
|2002.06.10 02:52
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9432
|0.0000
|464
|2002.06.10 02:55
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9430
|0.0000
|465
|2002.06.10 02:55
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9429
|0.0000
|466
|2002.06.10 02:56
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9428
|0.0000
|467
|2002.06.10 02:57
|modify
|16
|0.10
|0.9441
|0.9427
|0.0000
|468
|2002.06.10 08:13
|s/l
|16
|0.10
|0.9427
|0.9427
|0.0000
|14.00
|10529.00
|469
|2002.06.10 08:15
|buy
|17
|0.10
|0.9428
|0.0000
|0.0000
|470
|2002.06.10 09:56
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9418
|0.0000
|471
|2002.06.10 09:56
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9419
|0.0000
|472
|2002.06.10 10:50
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9420
|0.0000
|473
|2002.06.10 10:50
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9421
|0.0000
|474
|2002.06.10 11:08
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9422
|0.0000
|475
|2002.06.10 11:11
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9423
|0.0000
|476
|2002.06.10 11:38
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9424
|0.0000
|477
|2002.06.10 11:38
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9425
|0.0000
|478
|2002.06.10 12:21
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9426
|0.0000
|479
|2002.06.10 12:22
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9427
|0.0000
|480
|2002.06.10 12:28
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9428
|0.0000
|481
|2002.06.10 12:30
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9429
|0.0000
|482
|2002.06.10 12:41
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9430
|0.0000
|483
|2002.06.10 12:47
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9431
|0.0000
|484
|2002.06.10 12:48
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9432
|0.0000
|485
|2002.06.10 12:49
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9433
|0.0000
|486
|2002.06.10 12:49
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9434
|0.0000
|487
|2002.06.10 12:49
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9435
|0.0000
|488
|2002.06.10 12:50
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9436
|0.0000
|489
|2002.06.10 12:50
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9437
|0.0000
|490
|2002.06.10 12:51
|modify
|17
|0.10
|0.9428
|0.9441
|0.0000
|491
|2002.06.10 14:59
|s/l
|17
|0.10
|0.9441
|0.9441
|0.0000
|13.00
|10542.00
|492
|2002.06.10 15:00
|sell
|18
|0.10
|0.9440
|0.0000
|0.0000
|493
|2002.06.11 12:50
|modify
|18
|0.10
|0.9440
|0.9449
|0.0000
|494
|2002.06.11 12:51
|modify
|18
|0.10
|0.9440
|0.9448
|0.0000
|495
|2002.06.11 12:51
|modify
|18
|0.10
|0.9440
|0.9447
|0.0000
|496
|2002.06.11 12:52
|modify
|18
|0.10
|0.9440
|0.9446
|0.0000
|497
|2002.06.11 12:52
|modify
|18
|0.10
|0.9440
|0.9445
|0.0000
|498
|2002.06.11 13:32
|modify
|18
|0.10
|0.9440
|0.9444
|0.0000
|499
|2002.06.11 13:32
|modify
|18
|0.10
|0.9440
|0.9443
|0.0000
|500
|2002.06.11 13:32
|modify
|18
|0.10
|0.9440
|0.9442
|0.0000
|501
|2002.06.11 15:31
|s/l
|18
|0.10
|0.9442
|0.9442
|0.0000
|-2.00
|10540.00
|502
|2002.06.11 15:45
|buy
|19
|0.10
|0.9441
|0.0000
|0.0000
|503
|2002.06.11 18:30
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9431
|0.0000
|504
|2002.06.11 18:45
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9432
|0.0000
|505
|2002.06.11 18:45
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9433
|0.0000
|506
|2002.06.11 18:57
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9434
|0.0000
|507
|2002.06.11 18:57
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9435
|0.0000
|508
|2002.06.11 19:03
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9436
|0.0000
|509
|2002.06.11 19:32
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9437
|0.0000
|510
|2002.06.11 19:33
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9438
|0.0000
|511
|2002.06.11 19:33
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9439
|0.0000
|512
|2002.06.11 19:41
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9440
|0.0000
|513
|2002.06.11 19:46
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9441
|0.0000
|514
|2002.06.11 19:46
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9442
|0.0000
|515
|2002.06.11 19:49
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9443
|0.0000
|516
|2002.06.11 19:50
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9444
|0.0000
|517
|2002.06.11 19:53
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9446
|0.0000
|518
|2002.06.11 19:53
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9447
|0.0000
|519
|2002.06.11 19:53
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9448
|0.0000
|520
|2002.06.11 19:53
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9449
|0.0000
|521
|2002.06.11 19:55
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9452
|0.0000
|522
|2002.06.11 19:56
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9453
|0.0000
|523
|2002.06.12 07:49
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9454
|0.0000
|524
|2002.06.12 07:50
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9458
|0.0000
|525
|2002.06.12 07:51
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9459
|0.0000
|526
|2002.06.12 07:54
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9461
|0.0000
|527
|2002.06.12 07:56
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9465
|0.0000
|528
|2002.06.12 07:59
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9466
|0.0000
|529
|2002.06.12 07:59
|modify
|19
|0.10
|0.9441
|0.9467
|0.0000
|530
|2002.06.12 11:07
|s/l
|19
|0.10
|0.9467
|0.9467
|0.0000
|26.00
|10566.00
|531
|2002.06.12 11:30
|sell
|20
|0.10
|0.9452
|0.0000
|0.0000
|532
|2002.06.13 03:13
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9462
|0.0000
|533
|2002.06.13 07:32
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9461
|0.0000
|534
|2002.06.13 07:34
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9460
|0.0000
|535
|2002.06.13 08:13
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9457
|0.0000
|536
|2002.06.13 08:13
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9455
|0.0000
|537
|2002.06.13 08:13
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9452
|0.0000
|538
|2002.06.13 08:14
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9451
|0.0000
|539
|2002.06.13 08:22
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9449
|0.0000
|540
|2002.06.13 08:23
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9447
|0.0000
|541
|2002.06.13 08:26
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9446
|0.0000
|542
|2002.06.13 08:28
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9444
|0.0000
|543
|2002.06.13 08:28
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9442
|0.0000
|544
|2002.06.13 08:45
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9441
|0.0000
|545
|2002.06.13 08:46
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9440
|0.0000
|546
|2002.06.13 08:48
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9439
|0.0000
|547
|2002.06.13 09:00
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9438
|0.0000
|548
|2002.06.13 09:01
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9437
|0.0000
|549
|2002.06.13 09:09
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9436
|0.0000
|550
|2002.06.13 09:09
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9435
|0.0000
|551
|2002.06.13 09:10
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9434
|0.0000
|552
|2002.06.13 09:10
|modify
|20
|0.10
|0.9452
|0.9432
|0.0000
|553
|2002.06.13 12:31
|s/l
|20
|0.10
|0.9432
|0.9432
|0.0000
|20.00
|10586.00
|554
|2002.06.13 13:00
|buy
|21
|0.10
|0.9456
|0.0000
|0.0000
|555
|2002.06.14 10:40
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9447
|0.0000
|556
|2002.06.14 10:42
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9448
|0.0000
|557
|2002.06.14 10:44
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9451
|0.0000
|558
|2002.06.14 10:58
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9452
|0.0000
|559
|2002.06.14 11:04
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9453
|0.0000
|560
|2002.06.14 11:05
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9454
|0.0000
|561
|2002.06.14 11:32
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9456
|0.0000
|562
|2002.06.14 11:38
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9457
|0.0000
|563
|2002.06.14 11:38
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9458
|0.0000
|564
|2002.06.14 11:42
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9459
|0.0000
|565
|2002.06.14 11:50
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9460
|0.0000
|566
|2002.06.14 11:52
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9461
|0.0000
|567
|2002.06.14 13:31
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9462
|0.0000
|568
|2002.06.14 13:52
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9463
|0.0000
|569
|2002.06.14 13:54
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9465
|0.0000
|570
|2002.06.14 13:57
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9471
|0.0000
|571
|2002.06.14 13:58
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9473
|0.0000
|572
|2002.06.14 14:01
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9481
|0.0000
|573
|2002.06.14 14:02
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9482
|0.0000
|574
|2002.06.14 14:02
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9483
|0.0000
|575
|2002.06.14 14:02
|modify
|21
|0.10
|0.9456
|0.9484
|0.0000
|576
|2002.06.14 14:09
|s/l
|21
|0.10
|0.9484
|0.9484
|0.0000
|28.00
|10614.00
|577
|2002.06.14 14:15
|buy
|22
|0.10
|0.9487
|0.0000
|0.0000
|578
|2002.06.18 18:00
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9477
|0.0000
|579
|2002.06.18 18:02
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9478
|0.0000
|580
|2002.06.18 18:02
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9479
|0.0000
|581
|2002.06.18 18:02
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9480
|0.0000
|582
|2002.06.18 18:03
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9481
|0.0000
|583
|2002.06.18 18:09
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9482
|0.0000
|584
|2002.06.18 20:54
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9483
|0.0000
|585
|2002.06.18 21:04
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9484
|0.0000
|586
|2002.06.18 21:07
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9485
|0.0000
|587
|2002.06.18 21:47
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9486
|0.0000
|588
|2002.06.18 21:48
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9487
|0.0000
|589
|2002.06.18 21:49
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9488
|0.0000
|590
|2002.06.18 23:27
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9489
|0.0000
|591
|2002.06.18 23:27
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9490
|0.0000
|592
|2002.06.18 23:27
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9491
|0.0000
|593
|2002.06.18 23:27
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9492
|0.0000
|594
|2002.06.18 23:28
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9493
|0.0000
|595
|2002.06.18 23:28
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9495
|0.0000
|596
|2002.06.18 23:28
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9496
|0.0000
|597
|2002.06.18 23:28
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9498
|0.0000
|598
|2002.06.18 23:32
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9499
|0.0000
|599
|2002.06.19 02:26
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9500
|0.0000
|600
|2002.06.19 02:31
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9501
|0.0000
|601
|2002.06.19 02:32
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9504
|0.0000
|602
|2002.06.19 02:33
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9505
|0.0000
|603
|2002.06.19 06:30
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9506
|0.0000
|604
|2002.06.19 06:30
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9507
|0.0000
|605
|2002.06.19 07:41
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9509
|0.0000
|606
|2002.06.19 08:16
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9513
|0.0000
|607
|2002.06.19 08:20
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9514
|0.0000
|608
|2002.06.19 08:21
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9515
|0.0000
|609
|2002.06.19 08:21
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9516
|0.0000
|610
|2002.06.19 08:22
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9522
|0.0000
|611
|2002.06.19 08:25
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9523
|0.0000
|612
|2002.06.19 08:27
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9524
|0.0000
|613
|2002.06.19 08:28
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9525
|0.0000
|614
|2002.06.19 08:28
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9527
|0.0000
|615
|2002.06.19 08:29
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9528
|0.0000
|616
|2002.06.19 09:39
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9529
|0.0000
|617
|2002.06.19 09:41
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9530
|0.0000
|618
|2002.06.19 09:41
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9531
|0.0000
|619
|2002.06.19 09:45
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9532
|0.0000
|620
|2002.06.19 09:46
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9533
|0.0000
|621
|2002.06.19 09:58
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9534
|0.0000
|622
|2002.06.19 09:58
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9535
|0.0000
|623
|2002.06.19 09:59
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9536
|0.0000
|624
|2002.06.19 09:59
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9537
|0.0000
|625
|2002.06.19 10:23
|modify
|22
|0.10
|0.9487
|0.9541
|0.0000
|626
|2002.06.19 15:55
|s/l
|22
|0.10
|0.9541
|0.9541
|0.0000
|54.00
|10668.00
|627
|2002.06.19 16:00
|sell
|23
|0.10
|0.9541
|0.0000
|0.0000
|628
|2011.12.29 23:59
|close at stop
|23
|0.10
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|-3413.00
|7255.00