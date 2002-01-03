Strategy Tester Report
Jurik_TrendStrengthExpert_v2.5a
(Build 409)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2002.01.03 00:00 - 2011.12.29 23:45 (2002.01.02 - 2011.12.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersExpert_Name="Jurik_TrendStrength_v2.5"; NoHedge=false; StrictNoHedge=false; SymbolsPrefix=""; SymbolsSuffix=""; UseAutoMagic=true; ManualMagic=123123123; ECNbroker=true; Slippage=3; Main_data="Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrders=1; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=35; MinimumProfit=25; MoneyRisk=1; BreakEven=0; ProfitLock=0; ExitMode=0; SignalMail=false; Time_Inputs="Timing parameters "; TradeDay=-1; NonTradeDay=0; StartHour=0; StartMinute=0; EndHour=23; EndMinute=0; MonStartHour=8; MonStartMinute=0; FriEndHour=18; FriEndMinute=0; CloseTimeMode=0; CloseHour=24; CloseMinute=0; FriCloseHour=20; FriCloseMinute=55; ProcessTime=3; TE_Inputs="JurikTrendEnvelope parameters"; TE_TimeFrame=30; TE_Length=14; TE_Phase=0; TE_Double=false; TE_UpperPrice=0; TE_LowerPrice=0; TE_Deviation=0.2; TE_CurBar=1; TE_Mode=1; VS_TimeFrame=0; VS_Price=0; VS_SmoothLength=10; VS_SmoothPhase=0; VS_SmoothDouble=true; VS_ATRLength=10; VS_Kv=4; VS_MoneyRisk=1; VS_CurBar=1; VS_Mode=0; TS_TimeFrame=0; TS_RsxLength=14; TS_SmoothLength=1; TS_SmoothPhase=0; TS_SmoothDouble=true; TS_Price=8; TS_Kv=4.236; TS_CurBar=1; TS_Mode=1; Add_TimeFrame=0; Add_JurikPrice=8; Add_Length=100; Add_Phase=0; Add_Double=false; Add_STCPeriod=10; Add_StcPrice=8; Add_FastMAPeriod=23; Add_FastMAPhase=0; Add_FastDouble=false; Add_SlowMAPeriod=50; Add_SlowMAPhase=0; Add_SlowDouble=false; Add_FilterMode=3; Add_RsxLength=14; Add_Price=8; Add_SmoothLength=2; Add_SmoothPhase=0; Add_SmoothDouble=false; Add_CurBar=1; Add_Mode=0; AS_TimeFrame=30; AS_MathMode=1; AS_Length=10; AS_Smooth=5; AS_Signal=5; AS_Price=0; AS_ModeMA=3; AS_CurBar=1; AS_Mode=0; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MaxRisk=0.05; MaxLoss=1000;
Bars in test244848Ticks modelled8879141Modelling quality89.96%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-2745.00Gross profit682.00Gross loss-3427.00
Profit factor0.20Expected payoff-119.35
Absolute drawdown5830.00Maximal drawdown6533.00 (61.04%)Relative drawdown61.04% (6533.00)
Total trades23Short positions (won %)10 (60.00%)Long positions (won %)13 (92.31%)
Profit trades (% of total)18 (78.26%)Loss trades (% of total)5 (21.74%)
Largestprofit trade148.00loss trade-3413.00
Averageprofit trade37.89loss trade-685.40
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (391.00)consecutive losses (loss in money)1 (-3413.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)391.00 (7)consecutive loss (count of losses)-3413.00 (1)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12002.01.03 00:02buy10.100.90400.00000.0000
22002.05.01 15:03modify10.100.90400.90300.0000
32002.05.01 15:04modify10.100.90400.90310.0000
42002.05.01 15:04modify10.100.90400.90330.0000
52002.05.01 15:22modify10.100.90400.90350.0000
62002.05.01 15:43modify10.100.90400.90400.0000
72002.05.01 15:44modify10.100.90400.90410.0000
82002.05.01 16:17modify10.100.90400.90430.0000
92002.05.01 16:17modify10.100.90400.90460.0000
102002.05.02 08:47s/l10.100.90460.90460.00006.0010006.00
112002.05.02 09:00sell20.100.90480.00000.0000
122002.05.02 15:10modify20.100.90480.90570.0000
132002.05.02 15:11modify20.100.90480.90540.0000
142002.05.02 18:02modify20.100.90480.90530.0000
152002.05.02 18:13modify20.100.90480.90520.0000
162002.05.02 18:18modify20.100.90480.90510.0000
172002.05.02 18:18modify20.100.90480.90500.0000
182002.05.02 18:19modify20.100.90480.90490.0000
192002.05.03 07:49s/l20.100.90490.90490.0000-1.0010005.00
202002.05.03 08:00buy30.100.90470.00000.0000
212002.05.03 11:28modify30.100.90470.90370.0000
222002.05.03 11:30modify30.100.90470.90390.0000
232002.05.03 11:41modify30.100.90470.90400.0000
242002.05.03 11:43modify30.100.90470.90410.0000
252002.05.03 11:43modify30.100.90470.90430.0000
262002.05.03 11:44modify30.100.90470.90440.0000
272002.05.03 11:45modify30.100.90470.90450.0000
282002.05.03 12:13modify30.100.90470.90460.0000
292002.05.03 12:31modify30.100.90470.90490.0000
302002.05.03 12:32modify30.100.90470.90500.0000
312002.05.03 12:32modify30.100.90470.90530.0000
322002.05.03 12:32modify30.100.90470.90550.0000
332002.05.03 12:33modify30.100.90470.90570.0000
342002.05.03 12:33modify30.100.90470.90610.0000
352002.05.03 12:34modify30.100.90470.90640.0000
362002.05.03 13:24modify30.100.90470.90650.0000
372002.05.03 13:25modify30.100.90470.90670.0000
382002.05.03 14:04modify30.100.90470.90700.0000
392002.05.03 14:05modify30.100.90470.90720.0000
402002.05.03 14:05modify30.100.90470.90730.0000
412002.05.03 14:05modify30.100.90470.90750.0000
422002.05.03 14:06modify30.100.90470.90780.0000
432002.05.03 14:06modify30.100.90470.90830.0000
442002.05.03 14:07modify30.100.90470.90840.0000
452002.05.03 14:07modify30.100.90470.90890.0000
462002.05.03 14:07modify30.100.90470.90940.0000
472002.05.03 14:07modify30.100.90470.90990.0000
482002.05.03 14:09modify30.100.90470.91000.0000
492002.05.03 14:43modify30.100.90470.91010.0000
502002.05.03 14:44modify30.100.90470.91020.0000
512002.05.03 14:47modify30.100.90470.91050.0000
522002.05.03 14:48modify30.100.90470.91060.0000
532002.05.03 16:12modify30.100.90470.91070.0000
542002.05.03 16:12modify30.100.90470.91110.0000
552002.05.03 16:12modify30.100.90470.91140.0000
562002.05.03 16:14modify30.100.90470.91160.0000
572002.05.03 16:17modify30.100.90470.91170.0000
582002.05.03 16:17modify30.100.90470.91200.0000
592002.05.03 16:18modify30.100.90470.91220.0000
602002.05.03 16:43modify30.100.90470.91230.0000
612002.05.03 16:45modify30.100.90470.91260.0000
622002.05.03 16:46modify30.100.90470.91270.0000
632002.05.03 16:46modify30.100.90470.91280.0000
642002.05.03 16:46modify30.100.90470.91290.0000
652002.05.03 16:48modify30.100.90470.91310.0000
662002.05.03 16:50modify30.100.90470.91330.0000
672002.05.03 16:50modify30.100.90470.91340.0000
682002.05.03 16:54modify30.100.90470.91350.0000
692002.05.06 12:42s/l30.100.91350.91350.000088.0010093.00
702002.05.06 12:45buy40.100.91390.00000.0000
712002.05.06 15:52modify40.100.91390.91290.0000
722002.05.06 15:56modify40.100.91390.91300.0000
732002.05.06 19:20modify40.100.91390.91310.0000
742002.05.06 19:23modify40.100.91390.91320.0000
752002.05.06 19:27modify40.100.91390.91330.0000
762002.05.06 19:31modify40.100.91390.91340.0000
772002.05.06 19:38modify40.100.91390.91350.0000
782002.05.06 19:43modify40.100.91390.91360.0000
792002.05.06 19:45modify40.100.91390.91370.0000
802002.05.06 19:47modify40.100.91390.91380.0000
812002.05.06 19:47modify40.100.91390.91390.0000
822002.05.06 19:49modify40.100.91390.91400.0000
832002.05.06 19:51modify40.100.91390.91410.0000
842002.05.06 19:52modify40.100.91390.91420.0000
852002.05.06 19:55modify40.100.91390.91430.0000
862002.05.06 19:56modify40.100.91390.91440.0000
872002.05.06 19:56modify40.100.91390.91450.0000
882002.05.06 19:56modify40.100.91390.91460.0000
892002.05.06 21:12modify40.100.91390.91470.0000
902002.05.07 01:13modify40.100.91390.91480.0000
912002.05.07 01:22modify40.100.91390.91490.0000
922002.05.07 06:43modify40.100.91390.91510.0000
932002.05.07 08:03s/l40.100.91510.91510.000012.0010105.00
942002.05.07 08:16sell50.100.91520.00000.0000
952002.05.07 12:00modify50.100.91520.91620.0000
962002.05.07 12:02modify50.100.91520.91610.0000
972002.05.07 12:02modify50.100.91520.91600.0000
982002.05.07 12:04modify50.100.91520.91590.0000
992002.05.07 12:04modify50.100.91520.91580.0000
1002002.05.07 12:05modify50.100.91520.91570.0000
1012002.05.07 12:05modify50.100.91520.91560.0000
1022002.05.07 12:10modify50.100.91520.91540.0000
1032002.05.07 13:47modify50.100.91520.91520.0000
1042002.05.07 16:04s/l50.100.91520.91520.00000.0010105.00
1052002.05.07 16:30buy60.100.91500.00000.0000
1062002.05.17 13:04modify60.100.91500.91410.0000
1072002.05.17 13:05modify60.100.91500.91430.0000
1082002.05.17 13:18modify60.100.91500.91470.0000
1092002.05.17 13:19modify60.100.91500.91480.0000
1102002.05.17 13:31modify60.100.91500.91490.0000
1112002.05.17 13:32modify60.100.91500.91500.0000
1122002.05.17 13:32modify60.100.91500.91510.0000
1132002.05.17 13:33modify60.100.91500.91520.0000
1142002.05.17 13:33modify60.100.91500.91530.0000
1152002.05.17 13:34modify60.100.91500.91540.0000
1162002.05.17 13:34modify60.100.91500.91560.0000
1172002.05.17 14:32modify60.100.91500.91570.0000
1182002.05.17 14:32modify60.100.91500.91580.0000
1192002.05.17 14:33modify60.100.91500.91670.0000
1202002.05.17 14:35modify60.100.91500.91690.0000
1212002.05.17 14:39modify60.100.91500.91700.0000
1222002.05.17 14:40modify60.100.91500.91730.0000
1232002.05.17 14:46modify60.100.91500.91760.0000
1242002.05.17 14:46modify60.100.91500.91770.0000
1252002.05.17 15:35modify60.100.91500.91790.0000
1262002.05.17 17:25modify60.100.91500.91800.0000
1272002.05.17 18:42modify60.100.91500.91810.0000
1282002.05.20 08:10modify60.100.91500.91850.0000
1292002.05.20 08:11modify60.100.91500.91860.0000
1302002.05.20 08:11modify60.100.91500.91870.0000
1312002.05.20 08:13modify60.100.91500.91880.0000
1322002.05.20 08:15modify60.100.91500.91900.0000
1332002.05.20 08:16modify60.100.91500.91910.0000
1342002.05.20 10:14s/l60.100.91910.91910.000041.0010146.00
1352002.05.20 10:30sell70.100.91940.00000.0000
1362002.05.21 13:05modify70.100.91940.92040.0000
1372002.05.21 13:06modify70.100.91940.92030.0000
1382002.05.21 13:06modify70.100.91940.92020.0000
1392002.05.21 13:40modify70.100.91940.92000.0000
1402002.05.21 13:40modify70.100.91940.91990.0000
1412002.05.21 15:13s/l70.100.91990.91990.0000-5.0010141.00
1422002.05.21 15:33buy80.100.91940.00000.0000
1432002.05.22 03:16modify80.100.91940.91840.0000
1442002.05.22 03:16modify80.100.91940.91850.0000
1452002.05.22 03:18modify80.100.91940.91860.0000
1462002.05.22 03:18modify80.100.91940.91870.0000
1472002.05.22 03:18modify80.100.91940.91880.0000
1482002.05.22 03:19modify80.100.91940.91890.0000
1492002.05.22 03:19modify80.100.91940.91900.0000
1502002.05.22 03:19modify80.100.91940.91910.0000
1512002.05.22 03:19modify80.100.91940.91920.0000
1522002.05.22 03:20modify80.100.91940.91930.0000
1532002.05.22 03:21modify80.100.91940.91940.0000
1542002.05.22 03:21modify80.100.91940.91970.0000
1552002.05.22 03:33modify80.100.91940.91980.0000
1562002.05.22 03:37modify80.100.91940.91990.0000
1572002.05.22 03:37modify80.100.91940.92000.0000
1582002.05.22 03:37modify80.100.91940.92010.0000
1592002.05.22 03:39modify80.100.91940.92020.0000
1602002.05.22 03:42modify80.100.91940.92030.0000
1612002.05.22 03:55modify80.100.91940.92040.0000
1622002.05.22 03:55modify80.100.91940.92050.0000
1632002.05.22 03:56modify80.100.91940.92060.0000
1642002.05.22 04:00modify80.100.91940.92070.0000
1652002.05.22 05:45s/l80.100.92070.92070.000013.0010154.00
1662002.05.22 06:00sell90.100.92050.00000.0000
1672002.05.24 08:43modify90.100.92050.92140.0000
1682002.05.24 08:43modify90.100.92050.92110.0000
1692002.05.24 08:44modify90.100.92050.92100.0000
1702002.05.24 08:44modify90.100.92050.92090.0000
1712002.05.24 08:46modify90.100.92050.92080.0000
1722002.05.24 08:46modify90.100.92050.92050.0000
1732002.05.24 09:06modify90.100.92050.92040.0000
1742002.05.24 09:07modify90.100.92050.92030.0000
1752002.05.24 09:14modify90.100.92050.92020.0000
1762002.05.24 12:37s/l90.100.92020.92020.00003.0010157.00
1772002.05.24 13:30buy100.100.91980.00000.0000
1782002.05.24 14:50modify100.100.91980.91880.0000
1792002.05.24 14:50modify100.100.91980.91900.0000
1802002.05.24 14:58modify100.100.91980.91920.0000
1812002.05.27 07:04s/l100.100.91920.91920.0000-6.0010151.00
1822002.05.27 08:16buy110.100.92060.00000.0000
1832002.05.28 07:51modify110.100.92060.91980.0000
1842002.05.28 07:52modify110.100.92060.91990.0000
1852002.05.28 07:53modify110.100.92060.92000.0000
1862002.05.28 07:58modify110.100.92060.92010.0000
1872002.05.28 07:58modify110.100.92060.92050.0000
1882002.05.28 07:59modify110.100.92060.92060.0000
1892002.05.28 08:00modify110.100.92060.92070.0000
1902002.05.28 08:01modify110.100.92060.92080.0000
1912002.05.28 08:01modify110.100.92060.92150.0000
1922002.05.28 08:32modify110.100.92060.92190.0000
1932002.05.28 08:33modify110.100.92060.92200.0000
1942002.05.28 08:42modify110.100.92060.92210.0000
1952002.05.28 08:53modify110.100.92060.92220.0000
1962002.05.28 08:54modify110.100.92060.92230.0000
1972002.05.28 08:54modify110.100.92060.92240.0000
1982002.05.28 08:55modify110.100.92060.92250.0000
1992002.05.28 08:55modify110.100.92060.92260.0000
2002002.05.28 08:57modify110.100.92060.92270.0000
2012002.05.28 09:23modify110.100.92060.92280.0000
2022002.05.28 09:24modify110.100.92060.92290.0000
2032002.05.28 09:26modify110.100.92060.92320.0000
2042002.05.28 09:26modify110.100.92060.92350.0000
2052002.05.28 09:28modify110.100.92060.92360.0000
2062002.05.28 09:28modify110.100.92060.92380.0000
2072002.05.28 14:08modify110.100.92060.92450.0000
2082002.05.28 14:11modify110.100.92060.92460.0000
2092002.05.28 14:11modify110.100.92060.92470.0000
2102002.05.28 14:11modify110.100.92060.92480.0000
2112002.05.28 14:11modify110.100.92060.92490.0000
2122002.05.28 14:12modify110.100.92060.92500.0000
2132002.05.28 14:42modify110.100.92060.92510.0000
2142002.05.28 14:43modify110.100.92060.92520.0000
2152002.05.28 14:43modify110.100.92060.92560.0000
2162002.05.28 14:44modify110.100.92060.92580.0000
2172002.05.28 14:49modify110.100.92060.92590.0000
2182002.05.28 14:50modify110.100.92060.92600.0000
2192002.05.28 15:08modify110.100.92060.92610.0000
2202002.05.28 15:08modify110.100.92060.92650.0000
2212002.05.28 15:09modify110.100.92060.92660.0000
2222002.05.28 15:09modify110.100.92060.92670.0000
2232002.05.29 09:24modify110.100.92060.92690.0000
2242002.05.29 09:24modify110.100.92060.92700.0000
2252002.05.29 09:50modify110.100.92060.92740.0000
2262002.05.29 09:51modify110.100.92060.92780.0000
2272002.05.29 11:25modify110.100.92060.92790.0000
2282002.05.29 11:26modify110.100.92060.92800.0000
2292002.05.29 11:27modify110.100.92060.92810.0000
2302002.05.29 11:54modify110.100.92060.92820.0000
2312002.05.29 11:54modify110.100.92060.92840.0000
2322002.05.29 14:30modify110.100.92060.92900.0000
2332002.05.29 14:32modify110.100.92060.92940.0000
2342002.05.29 16:55modify110.100.92060.93000.0000
2352002.05.29 16:56modify110.100.92060.93010.0000
2362002.05.29 16:57modify110.100.92060.93020.0000
2372002.05.29 16:57modify110.100.92060.93030.0000
2382002.05.29 16:57modify110.100.92060.93040.0000
2392002.05.29 16:57modify110.100.92060.93050.0000
2402002.05.29 16:58modify110.100.92060.93060.0000
2412002.05.29 17:08modify110.100.92060.93070.0000
2422002.05.29 17:10modify110.100.92060.93080.0000
2432002.05.29 17:10modify110.100.92060.93090.0000
2442002.05.29 17:10modify110.100.92060.93100.0000
2452002.05.29 17:11modify110.100.92060.93110.0000
2462002.05.29 17:11modify110.100.92060.93150.0000
2472002.05.29 17:12modify110.100.92060.93180.0000
2482002.05.29 17:13modify110.100.92060.93210.0000
2492002.05.29 18:43modify110.100.92060.93220.0000
2502002.05.29 18:43modify110.100.92060.93230.0000
2512002.05.29 18:44modify110.100.92060.93240.0000
2522002.05.29 18:47modify110.100.92060.93250.0000
2532002.05.29 18:49modify110.100.92060.93260.0000
2542002.05.29 18:54modify110.100.92060.93270.0000
2552002.05.29 18:54modify110.100.92060.93280.0000
2562002.05.29 18:54modify110.100.92060.93290.0000
2572002.05.29 18:55modify110.100.92060.93300.0000
2582002.05.30 01:56modify110.100.92060.93310.0000
2592002.05.30 02:58modify110.100.92060.93320.0000
2602002.05.30 06:47modify110.100.92060.93340.0000
2612002.05.30 06:48modify110.100.92060.93360.0000
2622002.05.30 06:50modify110.100.92060.93380.0000
2632002.05.30 06:50modify110.100.92060.93400.0000
2642002.05.30 06:50modify110.100.92060.93430.0000
2652002.05.30 06:50modify110.100.92060.93450.0000
2662002.05.30 06:51modify110.100.92060.93460.0000
2672002.05.30 06:51modify110.100.92060.93470.0000
2682002.05.30 06:53modify110.100.92060.93500.0000
2692002.05.30 07:40modify110.100.92060.93510.0000
2702002.05.30 07:42modify110.100.92060.93520.0000
2712002.05.30 07:42modify110.100.92060.93530.0000
2722002.05.30 07:42modify110.100.92060.93540.0000
2732002.05.30 10:09s/l110.100.93540.93540.0000148.0010299.00
2742002.05.30 10:30sell120.100.93620.00000.0000
2752002.05.31 15:25modify120.100.93620.93720.0000
2762002.05.31 15:26modify120.100.93620.93710.0000
2772002.05.31 15:35modify120.100.93620.93700.0000
2782002.05.31 15:36modify120.100.93620.93680.0000
2792002.05.31 16:29modify120.100.93620.93630.0000
2802002.05.31 16:29modify120.100.93620.93570.0000
2812002.05.31 16:29modify120.100.93620.93520.0000
2822002.05.31 16:38modify120.100.93620.93510.0000
2832002.05.31 16:41modify120.100.93620.93500.0000
2842002.05.31 16:41modify120.100.93620.93490.0000
2852002.05.31 16:42modify120.100.93620.93460.0000
2862002.05.31 16:43modify120.100.93620.93450.0000
2872002.05.31 16:44modify120.100.93620.93440.0000
2882002.05.31 16:49modify120.100.93620.93430.0000
2892002.05.31 16:50modify120.100.93620.93420.0000
2902002.05.31 16:50modify120.100.93620.93410.0000
2912002.05.31 16:53modify120.100.93620.93400.0000
2922002.05.31 16:58modify120.100.93620.93390.0000
2932002.05.31 17:03modify120.100.93620.93380.0000
2942002.05.31 17:03modify120.100.93620.93370.0000
2952002.05.31 17:03modify120.100.93620.93360.0000
2962002.05.31 17:04modify120.100.93620.93340.0000
2972002.05.31 17:07modify120.100.93620.93330.0000
2982002.05.31 17:08modify120.100.93620.93310.0000
2992002.05.31 17:08modify120.100.93620.93300.0000
3002002.05.31 17:08modify120.100.93620.93290.0000
3012002.05.31 17:09modify120.100.93620.93240.0000
3022002.05.31 17:09modify120.100.93620.93230.0000
3032002.05.31 17:10modify120.100.93620.93220.0000
3042002.05.31 17:10modify120.100.93620.93210.0000
3052002.05.31 18:58s/l120.100.93210.93210.000041.0010340.00
3062002.06.03 08:15buy130.100.93240.00000.0000
3072002.06.03 14:14modify130.100.93240.93170.0000
3082002.06.03 14:15modify130.100.93240.93190.0000
3092002.06.03 14:15modify130.100.93240.93200.0000
3102002.06.03 14:16modify130.100.93240.93210.0000
3112002.06.03 14:17modify130.100.93240.93220.0000
3122002.06.03 14:23modify130.100.93240.93230.0000
3132002.06.03 14:36modify130.100.93240.93260.0000
3142002.06.03 14:37modify130.100.93240.93280.0000
3152002.06.03 14:37modify130.100.93240.93290.0000
3162002.06.03 14:37modify130.100.93240.93310.0000
3172002.06.03 14:37modify130.100.93240.93320.0000
3182002.06.03 14:41modify130.100.93240.93330.0000
3192002.06.03 14:41modify130.100.93240.93350.0000
3202002.06.03 14:42modify130.100.93240.93360.0000
3212002.06.03 14:42modify130.100.93240.93380.0000
3222002.06.03 14:44modify130.100.93240.93390.0000
3232002.06.03 14:45modify130.100.93240.93400.0000
3242002.06.03 14:51modify130.100.93240.93410.0000
3252002.06.03 14:51modify130.100.93240.93450.0000
3262002.06.03 15:02modify130.100.93240.93460.0000
3272002.06.03 15:02modify130.100.93240.93470.0000
3282002.06.03 15:03modify130.100.93240.93500.0000
3292002.06.03 15:31modify130.100.93240.93510.0000
3302002.06.03 15:31modify130.100.93240.93520.0000
3312002.06.03 15:54modify130.100.93240.93560.0000
3322002.06.03 15:57modify130.100.93240.93570.0000
3332002.06.03 19:53modify130.100.93240.93580.0000
3342002.06.03 20:02modify130.100.93240.93590.0000
3352002.06.03 20:02modify130.100.93240.93600.0000
3362002.06.03 20:04modify130.100.93240.93610.0000
3372002.06.03 20:05modify130.100.93240.93630.0000
3382002.06.03 20:20modify130.100.93240.93640.0000
3392002.06.03 20:21modify130.100.93240.93650.0000
3402002.06.03 20:21modify130.100.93240.93660.0000
3412002.06.03 20:21modify130.100.93240.93670.0000
3422002.06.03 20:25modify130.100.93240.93680.0000
3432002.06.03 20:25modify130.100.93240.93690.0000
3442002.06.03 20:25modify130.100.93240.93700.0000
3452002.06.03 20:26modify130.100.93240.93720.0000
3462002.06.03 20:27modify130.100.93240.93730.0000
3472002.06.03 21:15modify130.100.93240.93740.0000
3482002.06.03 21:17modify130.100.93240.93750.0000
3492002.06.03 21:18modify130.100.93240.93760.0000
3502002.06.03 21:18modify130.100.93240.93790.0000
3512002.06.03 21:18modify130.100.93240.93810.0000
3522002.06.03 21:18modify130.100.93240.93840.0000
3532002.06.04 03:59modify130.100.93240.93850.0000
3542002.06.04 04:46modify130.100.93240.93860.0000
3552002.06.04 04:46modify130.100.93240.93870.0000
3562002.06.04 04:52modify130.100.93240.93880.0000
3572002.06.04 04:54modify130.100.93240.93890.0000
3582002.06.04 05:03modify130.100.93240.93900.0000
3592002.06.04 05:15modify130.100.93240.93910.0000
3602002.06.04 07:46modify130.100.93240.93930.0000
3612002.06.04 07:47modify130.100.93240.93950.0000
3622002.06.04 07:47modify130.100.93240.93960.0000
3632002.06.04 07:48modify130.100.93240.93970.0000
3642002.06.04 07:48modify130.100.93240.93980.0000
3652002.06.04 07:49modify130.100.93240.93990.0000
3662002.06.04 07:49modify130.100.93240.94000.0000
3672002.06.04 07:57modify130.100.93240.94010.0000
3682002.06.04 08:04modify130.100.93240.94050.0000
3692002.06.04 08:04modify130.100.93240.94060.0000
3702002.06.04 10:38modify130.100.93240.94070.0000
3712002.06.04 10:53modify130.100.93240.94090.0000
3722002.06.04 10:53modify130.100.93240.94120.0000
3732002.06.04 10:53modify130.100.93240.94140.0000
3742002.06.04 12:35s/l130.100.94140.94140.000090.0010430.00
3752002.06.04 12:45sell140.100.94200.00000.0000
3762002.06.04 20:58modify140.100.94200.94290.0000
3772002.06.04 20:59modify140.100.94200.94280.0000
3782002.06.05 07:29modify140.100.94200.94270.0000
3792002.06.05 07:39modify140.100.94200.94260.0000
3802002.06.05 07:39modify140.100.94200.94250.0000
3812002.06.05 07:39modify140.100.94200.94240.0000
3822002.06.05 07:40modify140.100.94200.94230.0000
3832002.06.05 07:41modify140.100.94200.94220.0000
3842002.06.05 07:44modify140.100.94200.94210.0000
3852002.06.05 07:45modify140.100.94200.94200.0000
3862002.06.05 07:45modify140.100.94200.94190.0000
3872002.06.05 08:00modify140.100.94200.94180.0000
3882002.06.05 08:37modify140.100.94200.94170.0000
3892002.06.05 08:37modify140.100.94200.94160.0000
3902002.06.05 08:37modify140.100.94200.94150.0000
3912002.06.05 08:37modify140.100.94200.94140.0000
3922002.06.05 08:38modify140.100.94200.94130.0000
3932002.06.05 08:38modify140.100.94200.94120.0000
3942002.06.05 08:39modify140.100.94200.94110.0000
3952002.06.05 08:41modify140.100.94200.94090.0000
3962002.06.05 08:45modify140.100.94200.94050.0000
3972002.06.05 09:19modify140.100.94200.94030.0000
3982002.06.05 09:20modify140.100.94200.94020.0000
3992002.06.05 09:21modify140.100.94200.94010.0000
4002002.06.05 09:23modify140.100.94200.94000.0000
4012002.06.05 09:25modify140.100.94200.93990.0000
4022002.06.05 13:19modify140.100.94200.93980.0000
4032002.06.05 13:19modify140.100.94200.93960.0000
4042002.06.05 13:19modify140.100.94200.93950.0000
4052002.06.05 14:02modify140.100.94200.93940.0000
4062002.06.05 14:03modify140.100.94200.93930.0000
4072002.06.05 14:03modify140.100.94200.93920.0000
4082002.06.05 14:03modify140.100.94200.93910.0000
4092002.06.05 14:04modify140.100.94200.93900.0000
4102002.06.05 15:29s/l140.100.93900.93900.000030.0010460.00
4112002.06.05 15:45buy150.100.93910.00000.0000
4122002.06.06 13:32modify150.100.93910.93810.0000
4132002.06.06 13:32modify150.100.93910.93820.0000
4142002.06.06 13:34modify150.100.93910.93840.0000
4152002.06.06 13:34modify150.100.93910.93900.0000
4162002.06.06 13:41modify150.100.93910.93920.0000
4172002.06.06 13:43modify150.100.93910.93940.0000
4182002.06.06 13:43modify150.100.93910.93950.0000
4192002.06.06 13:44modify150.100.93910.93960.0000
4202002.06.06 13:44modify150.100.93910.93990.0000
4212002.06.06 13:46modify150.100.93910.94010.0000
4222002.06.06 13:50modify150.100.93910.94030.0000
4232002.06.06 13:50modify150.100.93910.94050.0000
4242002.06.06 13:57modify150.100.93910.94100.0000
4252002.06.06 14:03modify150.100.93910.94120.0000
4262002.06.06 14:18modify150.100.93910.94170.0000
4272002.06.06 14:19modify150.100.93910.94180.0000
4282002.06.06 14:19modify150.100.93910.94190.0000
4292002.06.06 14:20modify150.100.93910.94210.0000
4302002.06.06 14:20modify150.100.93910.94250.0000
4312002.06.06 14:21modify150.100.93910.94260.0000
4322002.06.06 14:21modify150.100.93910.94270.0000
4332002.06.06 15:32modify150.100.93910.94280.0000
4342002.06.06 15:32modify150.100.93910.94290.0000
4352002.06.06 15:32modify150.100.93910.94300.0000
4362002.06.06 15:40modify150.100.93910.94310.0000
4372002.06.06 15:47modify150.100.93910.94340.0000
4382002.06.06 20:32modify150.100.93910.94350.0000
4392002.06.06 20:38modify150.100.93910.94360.0000
4402002.06.06 20:38modify150.100.93910.94370.0000
4412002.06.06 20:42modify150.100.93910.94380.0000
4422002.06.06 20:43modify150.100.93910.94390.0000
4432002.06.06 20:44modify150.100.93910.94400.0000
4442002.06.06 21:46modify150.100.93910.94410.0000
4452002.06.07 02:12modify150.100.93910.94420.0000
4462002.06.07 06:21modify150.100.93910.94430.0000
4472002.06.07 06:21modify150.100.93910.94460.0000
4482002.06.07 10:03s/l150.100.94460.94460.000055.0010515.00
4492002.06.07 10:30sell160.100.94410.00000.0000
4502002.06.10 02:26modify160.100.94410.94510.0000
4512002.06.10 02:26modify160.100.94410.94490.0000
4522002.06.10 02:27modify160.100.94410.94480.0000
4532002.06.10 02:27modify160.100.94410.94450.0000
4542002.06.10 02:27modify160.100.94410.94430.0000
4552002.06.10 02:28modify160.100.94410.94420.0000
4562002.06.10 02:29modify160.100.94410.94410.0000
4572002.06.10 02:29modify160.100.94410.94390.0000
4582002.06.10 02:29modify160.100.94410.94370.0000
4592002.06.10 02:30modify160.100.94410.94360.0000
4602002.06.10 02:50modify160.100.94410.94350.0000
4612002.06.10 02:52modify160.100.94410.94340.0000
4622002.06.10 02:52modify160.100.94410.94330.0000
4632002.06.10 02:52modify160.100.94410.94320.0000
4642002.06.10 02:55modify160.100.94410.94300.0000
4652002.06.10 02:55modify160.100.94410.94290.0000
4662002.06.10 02:56modify160.100.94410.94280.0000
4672002.06.10 02:57modify160.100.94410.94270.0000
4682002.06.10 08:13s/l160.100.94270.94270.000014.0010529.00
4692002.06.10 08:15buy170.100.94280.00000.0000
4702002.06.10 09:56modify170.100.94280.94180.0000
4712002.06.10 09:56modify170.100.94280.94190.0000
4722002.06.10 10:50modify170.100.94280.94200.0000
4732002.06.10 10:50modify170.100.94280.94210.0000
4742002.06.10 11:08modify170.100.94280.94220.0000
4752002.06.10 11:11modify170.100.94280.94230.0000
4762002.06.10 11:38modify170.100.94280.94240.0000
4772002.06.10 11:38modify170.100.94280.94250.0000
4782002.06.10 12:21modify170.100.94280.94260.0000
4792002.06.10 12:22modify170.100.94280.94270.0000
4802002.06.10 12:28modify170.100.94280.94280.0000
4812002.06.10 12:30modify170.100.94280.94290.0000
4822002.06.10 12:41modify170.100.94280.94300.0000
4832002.06.10 12:47modify170.100.94280.94310.0000
4842002.06.10 12:48modify170.100.94280.94320.0000
4852002.06.10 12:49modify170.100.94280.94330.0000
4862002.06.10 12:49modify170.100.94280.94340.0000
4872002.06.10 12:49modify170.100.94280.94350.0000
4882002.06.10 12:50modify170.100.94280.94360.0000
4892002.06.10 12:50modify170.100.94280.94370.0000
4902002.06.10 12:51modify170.100.94280.94410.0000
4912002.06.10 14:59s/l170.100.94410.94410.000013.0010542.00
4922002.06.10 15:00sell180.100.94400.00000.0000
4932002.06.11 12:50modify180.100.94400.94490.0000
4942002.06.11 12:51modify180.100.94400.94480.0000
4952002.06.11 12:51modify180.100.94400.94470.0000
4962002.06.11 12:52modify180.100.94400.94460.0000
4972002.06.11 12:52modify180.100.94400.94450.0000
4982002.06.11 13:32modify180.100.94400.94440.0000
4992002.06.11 13:32modify180.100.94400.94430.0000
5002002.06.11 13:32modify180.100.94400.94420.0000
5012002.06.11 15:31s/l180.100.94420.94420.0000-2.0010540.00
5022002.06.11 15:45buy190.100.94410.00000.0000
5032002.06.11 18:30modify190.100.94410.94310.0000
5042002.06.11 18:45modify190.100.94410.94320.0000
5052002.06.11 18:45modify190.100.94410.94330.0000
5062002.06.11 18:57modify190.100.94410.94340.0000
5072002.06.11 18:57modify190.100.94410.94350.0000
5082002.06.11 19:03modify190.100.94410.94360.0000
5092002.06.11 19:32modify190.100.94410.94370.0000
5102002.06.11 19:33modify190.100.94410.94380.0000
5112002.06.11 19:33modify190.100.94410.94390.0000
5122002.06.11 19:41modify190.100.94410.94400.0000
5132002.06.11 19:46modify190.100.94410.94410.0000
5142002.06.11 19:46modify190.100.94410.94420.0000
5152002.06.11 19:49modify190.100.94410.94430.0000
5162002.06.11 19:50modify190.100.94410.94440.0000
5172002.06.11 19:53modify190.100.94410.94460.0000
5182002.06.11 19:53modify190.100.94410.94470.0000
5192002.06.11 19:53modify190.100.94410.94480.0000
5202002.06.11 19:53modify190.100.94410.94490.0000
5212002.06.11 19:55modify190.100.94410.94520.0000
5222002.06.11 19:56modify190.100.94410.94530.0000
5232002.06.12 07:49modify190.100.94410.94540.0000
5242002.06.12 07:50modify190.100.94410.94580.0000
5252002.06.12 07:51modify190.100.94410.94590.0000
5262002.06.12 07:54modify190.100.94410.94610.0000
5272002.06.12 07:56modify190.100.94410.94650.0000
5282002.06.12 07:59modify190.100.94410.94660.0000
5292002.06.12 07:59modify190.100.94410.94670.0000
5302002.06.12 11:07s/l190.100.94670.94670.000026.0010566.00
5312002.06.12 11:30sell200.100.94520.00000.0000
5322002.06.13 03:13modify200.100.94520.94620.0000
5332002.06.13 07:32modify200.100.94520.94610.0000
5342002.06.13 07:34modify200.100.94520.94600.0000
5352002.06.13 08:13modify200.100.94520.94570.0000
5362002.06.13 08:13modify200.100.94520.94550.0000
5372002.06.13 08:13modify200.100.94520.94520.0000
5382002.06.13 08:14modify200.100.94520.94510.0000
5392002.06.13 08:22modify200.100.94520.94490.0000
5402002.06.13 08:23modify200.100.94520.94470.0000
5412002.06.13 08:26modify200.100.94520.94460.0000
5422002.06.13 08:28modify200.100.94520.94440.0000
5432002.06.13 08:28modify200.100.94520.94420.0000
5442002.06.13 08:45modify200.100.94520.94410.0000
5452002.06.13 08:46modify200.100.94520.94400.0000
5462002.06.13 08:48modify200.100.94520.94390.0000
5472002.06.13 09:00modify200.100.94520.94380.0000
5482002.06.13 09:01modify200.100.94520.94370.0000
5492002.06.13 09:09modify200.100.94520.94360.0000
5502002.06.13 09:09modify200.100.94520.94350.0000
5512002.06.13 09:10modify200.100.94520.94340.0000
5522002.06.13 09:10modify200.100.94520.94320.0000
5532002.06.13 12:31s/l200.100.94320.94320.000020.0010586.00
5542002.06.13 13:00buy210.100.94560.00000.0000
5552002.06.14 10:40modify210.100.94560.94470.0000
5562002.06.14 10:42modify210.100.94560.94480.0000
5572002.06.14 10:44modify210.100.94560.94510.0000
5582002.06.14 10:58modify210.100.94560.94520.0000
5592002.06.14 11:04modify210.100.94560.94530.0000
5602002.06.14 11:05modify210.100.94560.94540.0000
5612002.06.14 11:32modify210.100.94560.94560.0000
5622002.06.14 11:38modify210.100.94560.94570.0000
5632002.06.14 11:38modify210.100.94560.94580.0000
5642002.06.14 11:42modify210.100.94560.94590.0000
5652002.06.14 11:50modify210.100.94560.94600.0000
5662002.06.14 11:52modify210.100.94560.94610.0000
5672002.06.14 13:31modify210.100.94560.94620.0000
5682002.06.14 13:52modify210.100.94560.94630.0000
5692002.06.14 13:54modify210.100.94560.94650.0000
5702002.06.14 13:57modify210.100.94560.94710.0000
5712002.06.14 13:58modify210.100.94560.94730.0000
5722002.06.14 14:01modify210.100.94560.94810.0000
5732002.06.14 14:02modify210.100.94560.94820.0000
5742002.06.14 14:02modify210.100.94560.94830.0000
5752002.06.14 14:02modify210.100.94560.94840.0000
5762002.06.14 14:09s/l210.100.94840.94840.000028.0010614.00
5772002.06.14 14:15buy220.100.94870.00000.0000
5782002.06.18 18:00modify220.100.94870.94770.0000
5792002.06.18 18:02modify220.100.94870.94780.0000
5802002.06.18 18:02modify220.100.94870.94790.0000
5812002.06.18 18:02modify220.100.94870.94800.0000
5822002.06.18 18:03modify220.100.94870.94810.0000
5832002.06.18 18:09modify220.100.94870.94820.0000
5842002.06.18 20:54modify220.100.94870.94830.0000
5852002.06.18 21:04modify220.100.94870.94840.0000
5862002.06.18 21:07modify220.100.94870.94850.0000
5872002.06.18 21:47modify220.100.94870.94860.0000
5882002.06.18 21:48modify220.100.94870.94870.0000
5892002.06.18 21:49modify220.100.94870.94880.0000
5902002.06.18 23:27modify220.100.94870.94890.0000
5912002.06.18 23:27modify220.100.94870.94900.0000
5922002.06.18 23:27modify220.100.94870.94910.0000
5932002.06.18 23:27modify220.100.94870.94920.0000
5942002.06.18 23:28modify220.100.94870.94930.0000
5952002.06.18 23:28modify220.100.94870.94950.0000
5962002.06.18 23:28modify220.100.94870.94960.0000
5972002.06.18 23:28modify220.100.94870.94980.0000
5982002.06.18 23:32modify220.100.94870.94990.0000
5992002.06.19 02:26modify220.100.94870.95000.0000
6002002.06.19 02:31modify220.100.94870.95010.0000
6012002.06.19 02:32modify220.100.94870.95040.0000
6022002.06.19 02:33modify220.100.94870.95050.0000
6032002.06.19 06:30modify220.100.94870.95060.0000
6042002.06.19 06:30modify220.100.94870.95070.0000
6052002.06.19 07:41modify220.100.94870.95090.0000
6062002.06.19 08:16modify220.100.94870.95130.0000
6072002.06.19 08:20modify220.100.94870.95140.0000
6082002.06.19 08:21modify220.100.94870.95150.0000
6092002.06.19 08:21modify220.100.94870.95160.0000
6102002.06.19 08:22modify220.100.94870.95220.0000
6112002.06.19 08:25modify220.100.94870.95230.0000
6122002.06.19 08:27modify220.100.94870.95240.0000
6132002.06.19 08:28modify220.100.94870.95250.0000
6142002.06.19 08:28modify220.100.94870.95270.0000
6152002.06.19 08:29modify220.100.94870.95280.0000
6162002.06.19 09:39modify220.100.94870.95290.0000
6172002.06.19 09:41modify220.100.94870.95300.0000
6182002.06.19 09:41modify220.100.94870.95310.0000
6192002.06.19 09:45modify220.100.94870.95320.0000
6202002.06.19 09:46modify220.100.94870.95330.0000
6212002.06.19 09:58modify220.100.94870.95340.0000
6222002.06.19 09:58modify220.100.94870.95350.0000
6232002.06.19 09:59modify220.100.94870.95360.0000
6242002.06.19 09:59modify220.100.94870.95370.0000
6252002.06.19 10:23modify220.100.94870.95410.0000
6262002.06.19 15:55s/l220.100.95410.95410.000054.0010668.00
6272002.06.19 16:00sell230.100.95410.00000.0000
6282011.12.29 23:59close at stop230.101.29540.00000.0000-3413.007255.00