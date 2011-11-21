Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089489688
|Name: 10point
|Currency: USD
|2012 February 22, 02:05
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|61835589
|2011.11.21 16:57
|balance
|Deposit
|2 000.00
|61907114
|2011.11.22 12:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.884
|0.000
|77.384
|2011.11.23 15:40
|77.384
|0.00
|0.00
|0.00
|6.46
|62126908
|2011.11.24 13:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.033
|0.000
|76.536
|2011.11.29 10:18
|77.775
|0.00
|0.00
|-0.02
|-9.54
|62164248
|2011.11.25 00:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.234
|0.000
|76.733
|2011.11.29 10:18
|77.775
|0.00
|0.00
|-0.01
|-13.91
|62168210
|2011.11.25 01:45
|sell
|0.03
|usdjpy
|77.437
|0.000
|76.936
|2011.11.29 10:18
|77.775
|0.00
|0.00
|-0.02
|-13.04
|62209295
|2011.11.25 13:27
|sell
|0.05
|usdjpy
|77.650
|0.000
|77.141
|2011.11.29 10:18
|77.773
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.91
|62331030
|2011.11.28 14:06
|sell
|0.08
|usdjpy
|77.854
|0.000
|77.354
|2011.11.29 10:17
|77.775
|0.00
|0.00
|0.00
|8.13
|62339589
|2011.11.28 15:27
|sell
|0.13
|usdjpy
|78.066
|0.000
|77.556
|2011.11.29 10:17
|77.771
|0.00
|0.00
|0.00
|49.31
|62379740
|2011.11.29 01:13
|sell
|0.21
|usdjpy
|78.267
|0.000
|77.771
|2011.11.29 10:17
|77.771
|0.00
|0.00
|0.00
|133.93
|62471048
|2011.11.29 16:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.835
|0.000
|77.335
|2011.11.30 13:06
|77.527
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.97
|62498610
|2011.11.30 00:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.038
|0.000
|77.538
|2011.11.30 13:06
|77.538
|0.00
|0.00
|0.00
|12.90
|62615274
|2011.11.30 19:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.399
|0.000
|76.894
|2011.12.06 06:46
|77.786
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.98
|62625312
|2011.11.30 21:53
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.608
|0.000
|77.100
|2011.12.06 06:46
|77.783
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.50
|62752810
|2011.12.02 01:32
|sell
|0.03
|usdjpy
|77.815
|0.000
|77.310
|2011.12.06 06:46
|77.782
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|62791532
|2011.12.02 13:30
|sell
|0.05
|usdjpy
|78.003
|0.000
|77.526
|2011.12.06 06:46
|77.782
|0.00
|0.00
|0.00
|14.21
|62999711
|2011.12.06 19:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.746
|0.000
|78.249
|2011.12.12 09:43
|77.844
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.26
|63120367
|2011.12.08 09:19
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.537
|0.000
|78.039
|2011.12.12 09:43
|77.847
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|63124151
|2011.12.08 10:15
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.327
|0.000
|77.836
|2011.12.12 09:43
|77.836
|0.00
|0.00
|-0.01
|19.62
|63326300
|2011.12.12 10:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.876
|0.000
|78.376
|2011.12.15 04:38
|78.046
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.18
|63487923
|2011.12.13 14:51
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.668
|0.000
|78.168
|2011.12.15 04:38
|78.046
|0.00
|0.00
|-0.01
|9.69
|63675016
|2011.12.15 07:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.029
|0.000
|77.529
|2011.12.27 08:41
|77.924
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.35
|64294941
|2011.12.27 09:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.885
|0.000
|77.385
|2011.12.29 07:45
|77.713
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|64392671
|2011.12.29 12:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.775
|0.000
|77.270
|2011.12.30 14:23
|77.270
|0.00
|0.00
|0.00
|6.54
|64458273
|2011.12.30 16:24
|sell
|0.01
|usdjpy
|76.991
|0.000
|76.496
|2012.01.03 06:40
|76.786
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|64528247
|2012.01.03 08:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.827
|0.000
|77.327
|2012.01.05 09:02
|76.781
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|64575092
|2012.01.04 08:18
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.628
|0.000
|77.127
|2012.01.05 09:02
|76.781
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|64669913
|2012.01.05 10:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.854
|0.000
|77.353
|2012.01.05 14:52
|77.101
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|64701452
|2012.01.06 01:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.200
|0.000
|77.699
|2012.01.19 16:07
|77.097
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.34
|64742348
|2012.01.06 19:41
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.996
|0.000
|77.500
|2012.01.19 16:07
|77.096
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.59
|64763700
|2012.01.09 11:14
|buy
|0.03
|usdjpy
|76.786
|0.000
|77.293
|2012.01.19 16:07
|77.096
|0.00
|0.00
|-0.03
|12.06
|65063930
|2012.01.17 10:02
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.591
|0.000
|77.086
|2012.01.19 16:04
|77.086
|0.00
|0.00
|-0.03
|32.11
|65186012
|2012.01.20 00:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.133
|0.000
|77.633
|2012.01.24 12:52
|77.436
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|65236042
|2012.01.20 16:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.934
|0.000
|77.432
|2012.01.24 12:52
|77.432
|0.00
|0.00
|0.00
|12.86
|65343573
|2012.01.25 02:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.809
|0.000
|78.309
|2012.02.03 14:26
|76.681
|0.00
|0.00
|-0.01
|-14.71
|65377628
|2012.01.25 18:31
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.609
|0.000
|78.108
|2012.02.03 14:26
|76.682
|0.00
|0.00
|-0.01
|-24.18
|65408073
|2012.01.26 15:03
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.408
|0.000
|77.908
|2012.02.03 14:26
|76.682
|0.00
|0.00
|-0.03
|-28.40
|65425929
|2012.01.27 04:04
|buy
|0.05
|usdjpy
|77.203
|0.000
|77.708
|2012.02.03 14:26
|76.682
|0.00
|0.00
|-0.02
|-33.97
|65427546
|2012.01.27 04:43
|buy
|0.08
|usdjpy
|77.009
|0.000
|77.503
|2012.02.03 14:26
|76.681
|0.00
|0.00
|-0.04
|-34.22
|65449004
|2012.01.27 14:35
|buy
|0.13
|usdjpy
|76.811
|0.000
|77.309
|2012.02.03 14:26
|76.684
|0.00
|0.00
|-0.06
|-21.53
|65507797
|2012.01.30 13:52
|buy
|0.21
|usdjpy
|76.612
|0.000
|77.111
|2012.02.03 14:26
|76.685
|0.00
|0.00
|-0.10
|19.99
|65510241
|2012.01.30 14:52
|buy
|0.34
|usdjpy
|76.386
|0.000
|76.910
|2012.02.03 14:26
|76.681
|0.00
|0.00
|-0.14
|130.80
|65551884
|2012.01.31 14:59
|buy
|0.55
|usdjpy
|76.190
|0.000
|76.683
|2012.02.03 14:26
|76.683
|0.00
|0.00
|-0.24
|353.60
|65687859
|2012.02.03 15:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.733
|0.000
|77.233
|2012.02.06 04:40
|76.764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|65690923
|2012.02.03 16:24
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.535
|0.000
|77.033
|2012.02.06 04:40
|76.769
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|65707056
|2012.02.06 05:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.805
|0.000
|77.305
|2012.02.08 06:07
|77.119
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|65712120
|2012.02.06 07:55
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.602
|0.000
|77.102
|2012.02.08 06:07
|77.102
|0.00
|0.00
|0.00
|12.97
|65834653
|2012.02.08 10:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.045
|0.000
|77.545
|2012.02.09 13:35
|77.344
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|65847530
|2012.02.08 12:22
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.831
|0.000
|77.345
|2012.02.09 13:35
|77.345
|0.00
|0.00
|0.00
|13.29
|65952287
|2012.02.10 06:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.666
|0.000
|78.166
|2012.02.14 05:10
|77.858
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|66007441
|2012.02.13 15:44
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.461
|0.000
|77.966
|2012.02.14 05:09
|77.860
|0.00
|0.00
|0.00
|10.25
|66028409
|2012.02.14 05:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.887
|0.000
|78.384
|2012.02.14 15:25
|78.384
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|66052101
|2012.02.14 17:14
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.426
|0.000
|78.926
|2012.02.15 04:49
|78.491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|0.00
|0.00
|-0.90
|706.53
|Closed P/L:
|705.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|66111959
|2012.02.15 22:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.387
|0.000
|77.897
|
|79.888
|0.00
|0.00
|-0.02
|-18.79
|66121032
|2012.02.16 07:55
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.594
|0.000
|78.088
|
|79.888
|0.00
|0.00
|-0.02
|-32.40
|66124942
|2012.02.16 09:37
|sell
|0.03
|usdjpy
|78.797
|0.000
|78.295
|
|79.888
|0.00
|0.00
|-0.04
|-40.97
|66145458
|2012.02.17 01:02
|sell
|0.05
|usdjpy
|79.023
|0.000
|78.522
|
|79.888
|0.00
|0.00
|-0.04
|-54.14
|66158282
|2012.02.17 12:52
|sell
|0.08
|usdjpy
|79.222
|0.000
|78.724
|
|79.888
|0.00
|0.00
|-0.06
|-66.69
|66165565
|2012.02.17 17:49
|sell
|0.13
|usdjpy
|79.421
|0.000
|78.923
|
|79.888
|0.00
|0.00
|-0.09
|-75.99
|66170234
|2012.02.19 22:15
|sell
|0.21
|usdjpy
|79.780
|0.000
|79.280
|
|79.888
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.39
|
|0.00
|0.00
|-0.27
|-317.37
|
|Floating P/L:
|-317.64
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|705.63
|Floating P/L:
|-317.64
|Margin:
|265.00
|Balance:
|2 705.63
|Equity:
|2 387.99
|Free Margin:
|2 122.99
|
|Details:
|Gross Profit:
|918.75
|Gross Loss:
|213.12
|Total Net Profit:
|705.63
|Profit Factor:
|4.31
|Expected Payoff:
|13.84
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|135.59 (4.88%)
|Relative Drawdown:
|4.88% (135.59)
|
|Total Trades:
|51
|Short Positions (won %):
|17 (64.71%)
|Long Positions (won %):
|34 (76.47%)
|Profit Trades (% of total):
|37 (72.55%)
|Loss trades (% of total):
|14 (27.45%)
|Largest
|profit trade:
|353.36
|loss trade:
|-34.26
|Average
|profit trade:
|24.83
|loss trade:
|-15.22
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (57.42)
|consecutive losses ($):
|5 (-135.59)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|390.02 (4)
|consecutive loss (count):
|-135.59 (5)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2