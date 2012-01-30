|Account: 3791818
|Name: was500_10p_usdjpynormalmartingale
|Currency: USD
|2012 February 24, 15:41
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|153782539
|2012.01.30 16:13
|balance
|Deposit
|2 000.00
|153821549
|2012.01.30 20:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.310
|0.000
|76.810
|2012.02.03 13:58
|76.267
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.56
|154141977
|2012.02.01 11:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.110
|0.000
|76.610
|2012.02.03 13:58
|76.267
|0.00
|0.00
|-0.17
|4.12
|154538071
|2012.02.03 17:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.696
|0.000
|77.196
|2012.02.06 06:38
|76.754
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.76
|154552955
|2012.02.03 18:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.496
|0.000
|76.996
|2012.02.06 06:38
|76.753
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.70
|154612206
|2012.02.06 07:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.770
|0.000
|77.270
|2012.02.08 05:57
|77.070
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.89
|154680534
|2012.02.06 14:25
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.570
|0.000
|77.070
|2012.02.08 05:57
|77.070
|0.00
|0.00
|-0.04
|12.98
|155110184
|2012.02.08 21:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.018
|0.000
|76.518
|2012.02.15 16:48
|78.292
|0.00
|0.00
|-0.24
|-16.27
|155147877
|2012.02.09 08:03
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.219
|0.000
|76.719
|2012.02.15 16:49
|78.288
|0.00
|0.00
|-0.24
|-27.31
|155263475
|2012.02.09 18:36
|sell
|0.03
|usdjpy
|77.420
|0.000
|76.920
|2012.02.15 16:49
|78.286
|0.00
|0.00
|-0.36
|-33.19
|155275604
|2012.02.09 20:42
|sell
|0.05
|usdjpy
|77.621
|0.000
|77.121
|2012.02.15 16:49
|78.287
|0.00
|0.00
|-0.60
|-42.54
|155601483
|2012.02.14 05:56
|sell
|0.08
|usdjpy
|77.823
|0.000
|77.323
|2012.02.15 16:49
|78.288
|0.00
|0.00
|-0.17
|-47.52
|155621214
|2012.02.14 09:41
|sell
|0.13
|usdjpy
|78.024
|0.000
|77.524
|2012.02.15 16:49
|78.288
|0.00
|0.00
|-0.28
|-43.84
|155674953
|2012.02.14 17:10
|sell
|0.21
|usdjpy
|78.224
|0.000
|77.724
|2012.02.15 16:49
|78.288
|0.00
|0.00
|-0.45
|-17.17
|155679002
|2012.02.14 17:36
|sell
|0.34
|usdjpy
|78.424
|0.000
|77.924
|2012.02.15 16:49
|78.289
|0.00
|0.00
|-0.73
|58.63
|155720884
|2012.02.15 03:14
|sell
|0.55
|usdjpy
|78.625
|0.000
|78.125
|2012.02.15 16:49
|78.291
|0.00
|0.00
|0.00
|234.64
|155846985
|2012.02.16 04:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.425
|0.000
|77.925
|2012.02.20 07:55
|79.520
|0.00
|0.00
|-0.04
|-13.77
|155866608
|2012.02.16 09:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.625
|0.000
|78.125
|2012.02.20 07:56
|79.522
|0.00
|0.00
|-0.07
|-22.56
|155895304
|2012.02.16 15:21
|sell
|0.03
|usdjpy
|78.827
|0.000
|78.327
|2012.02.20 07:56
|79.527
|0.00
|0.00
|-0.11
|-26.41
|155945917
|2012.02.17 03:00
|sell
|0.05
|usdjpy
|79.027
|0.000
|78.527
|2012.02.20 07:55
|79.530
|0.00
|0.00
|-0.07
|-31.62
|155986119
|2012.02.17 14:52
|sell
|0.08
|usdjpy
|79.227
|0.000
|78.727
|2012.02.20 07:55
|79.519
|0.00
|0.00
|-0.11
|-29.38
|156007704
|2012.02.17 19:57
|sell
|0.13
|usdjpy
|79.427
|0.000
|78.927
|2012.02.20 07:55
|79.521
|0.00
|0.00
|-0.18
|-15.37
|156015716
|2012.02.20 00:08
|sell
|0.21
|usdjpy
|79.628
|0.000
|79.128
|2012.02.20 07:55
|79.521
|0.00
|0.00
|0.00
|28.26
|156020727
|2012.02.20 01:14
|sell
|0.34
|usdjpy
|79.828
|0.000
|79.328
|2012.02.20 07:55
|79.517
|0.00
|0.00
|0.00
|132.98
|
|0.00
|0.00
|-4.03
|115.45
|Closed P/L:
|111.42
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|156058670
|2012.02.20 14:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.473
|0.000
|78.973
|
|80.569
|0.00
|0.00
|-0.13
|-13.60
|156083162
|2012.02.20 23:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|79.673
|0.000
|79.173
|
|80.569
|0.00
|0.00
|-0.25
|-22.24
|156181828
|2012.02.22 04:09
|sell
|0.03
|usdjpy
|79.873
|0.000
|79.373
|
|80.569
|0.00
|0.00
|-0.28
|-25.92
|156187327
|2012.02.22 07:25
|sell
|0.05
|usdjpy
|80.074
|0.000
|79.574
|
|80.569
|0.00
|0.00
|-0.47
|-30.72
|156213913
|2012.02.22 13:38
|sell
|0.08
|usdjpy
|80.277
|0.000
|79.777
|
|80.569
|0.00
|0.00
|-0.75
|-28.99
|156360574
|2012.02.24 08:56
|sell
|0.13
|usdjpy
|80.477
|0.000
|79.977
|
|80.569
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.84
|
|0.00
|0.00
|-1.88
|-136.31
|
|Floating P/L:
|-138.19
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|111.42
|Floating P/L:
|-138.19
|Margin:
|64.00
|Balance:
|2 111.44
|Equity:
|1 973.25
|Free Margin:
|1 909.25
|
|Details:
|Gross Profit:
|481.98
|Gross Loss:
|370.56
|Total Net Profit:
|111.42
|Profit Factor:
|1.30
|Expected Payoff:
|4.84
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|227.49 (9.88%)
|Relative Drawdown:
|9.88% (227.49)
|
|Total Trades:
|23
|Short Positions (won %):
|17 (23.53%)
|Long Positions (won %):
|6 (83.33%)
|Profit Trades (% of total):
|9 (39.13%)
|Loss trades (% of total):
|14 (60.87%)
|Largest
|profit trade:
|234.64
|loss trade:
|-47.69
|Average
|profit trade:
|53.55
|loss trade:
|-26.47
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (24.26)
|consecutive losses ($):
|7 (-227.49)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|292.54 (2)
|consecutive loss (count):
|-227.49 (7)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|4