Alpari NZ Limited

Account: 3791818 Name: was500_10p_usdjpynormalmartingale Currency: USD 2012 February 24, 15:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1537825392012.01.30 16:13balanceDeposit2 000.00
1538215492012.01.30 20:18buy0.01usdjpy76.3100.00076.8102012.02.03 13:5876.2670.000.00-0.12-0.56
1541419772012.02.01 11:09buy0.02usdjpy76.1100.00076.6102012.02.03 13:5876.2670.000.00-0.174.12
1545380712012.02.03 17:01buy0.01usdjpy76.6960.00077.1962012.02.06 06:3876.7540.000.00-0.000.76
1545529552012.02.03 18:35buy0.02usdjpy76.4960.00076.9962012.02.06 06:3876.7530.000.00-0.016.70
1546122062012.02.06 07:42buy0.01usdjpy76.7700.00077.2702012.02.08 05:5777.0700.000.00-0.023.89
1546805342012.02.06 14:25buy0.02usdjpy76.5700.00077.0702012.02.08 05:5777.0700.000.00-0.0412.98
1551101842012.02.08 21:55sell0.01usdjpy77.0180.00076.5182012.02.15 16:4878.2920.000.00-0.24-16.27
1551478772012.02.09 08:03sell0.02usdjpy77.2190.00076.7192012.02.15 16:4978.2880.000.00-0.24-27.31
1552634752012.02.09 18:36sell0.03usdjpy77.4200.00076.9202012.02.15 16:4978.2860.000.00-0.36-33.19
1552756042012.02.09 20:42sell0.05usdjpy77.6210.00077.1212012.02.15 16:4978.2870.000.00-0.60-42.54
1556014832012.02.14 05:56sell0.08usdjpy77.8230.00077.3232012.02.15 16:4978.2880.000.00-0.17-47.52
1556212142012.02.14 09:41sell0.13usdjpy78.0240.00077.5242012.02.15 16:4978.2880.000.00-0.28-43.84
1556749532012.02.14 17:10sell0.21usdjpy78.2240.00077.7242012.02.15 16:4978.2880.000.00-0.45-17.17
1556790022012.02.14 17:36sell0.34usdjpy78.4240.00077.9242012.02.15 16:4978.2890.000.00-0.7358.63
1557208842012.02.15 03:14sell0.55usdjpy78.6250.00078.1252012.02.15 16:4978.2910.000.000.00234.64
1558469852012.02.16 04:48sell0.01usdjpy78.4250.00077.9252012.02.20 07:5579.5200.000.00-0.04-13.77
1558666082012.02.16 09:59sell0.02usdjpy78.6250.00078.1252012.02.20 07:5679.5220.000.00-0.07-22.56
1558953042012.02.16 15:21sell0.03usdjpy78.8270.00078.3272012.02.20 07:5679.5270.000.00-0.11-26.41
1559459172012.02.17 03:00sell0.05usdjpy79.0270.00078.5272012.02.20 07:5579.5300.000.00-0.07-31.62
1559861192012.02.17 14:52sell0.08usdjpy79.2270.00078.7272012.02.20 07:5579.5190.000.00-0.11-29.38
1560077042012.02.17 19:57sell0.13usdjpy79.4270.00078.9272012.02.20 07:5579.5210.000.00-0.18-15.37
1560157162012.02.20 00:08sell0.21usdjpy79.6280.00079.1282012.02.20 07:5579.5210.000.000.0028.26
1560207272012.02.20 01:14sell0.34usdjpy79.8280.00079.3282012.02.20 07:5579.5170.000.000.00132.98
  0.00 0.00 -4.03 115.45
Closed P/L: 111.42
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1560586702012.02.20 14:33sell0.01usdjpy79.4730.00078.973 80.5690.000.00-0.13-13.60
1560831622012.02.20 23:52sell0.02usdjpy79.6730.00079.173 80.5690.000.00-0.25-22.24
1561818282012.02.22 04:09sell0.03usdjpy79.8730.00079.373 80.5690.000.00-0.28-25.92
1561873272012.02.22 07:25sell0.05usdjpy80.0740.00079.574 80.5690.000.00-0.47-30.72
1562139132012.02.22 13:38sell0.08usdjpy80.2770.00079.777 80.5690.000.00-0.75-28.99
1563605742012.02.24 08:56sell0.13usdjpy80.4770.00079.977 80.5690.000.000.00-14.84
  0.00 0.00 -1.88 -136.31
 Floating P/L: -138.19
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 111.42 Floating P/L: -138.19 Margin: 64.00
Balance: 2 111.44 Equity: 1 973.25 Free Margin: 1 909.25
 
Details:
Graph
Gross Profit: 481.98 Gross Loss: 370.56 Total Net Profit: 111.42
Profit Factor: 1.30 Expected Payoff: 4.84  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 227.49 (9.88%) Relative Drawdown: 9.88% (227.49)
 
Total Trades: 23 Short Positions (won %): 17 (23.53%) Long Positions (won %): 6 (83.33%)
Profit Trades (% of total): 9 (39.13%) Loss trades (% of total): 14 (60.87%)
Largest profit trade: 234.64 loss trade: -47.69
Average profit trade: 53.55 loss trade: -26.47
Maximum consecutive wins ($): 4 (24.26) consecutive losses ($): 7 (-227.49)
Maximal consecutive profit (count): 292.54 (2) consecutive loss (count): -227.49 (7)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 4