Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089507086
|Name: 10point_adjustable
|Currency: USD
|2012 February 24, 13:53
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|62678768
|2011.12.01 10:58
|balance
|Deposit
|500.00
|62731638
|2011.12.01 19:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.682
|0.000
|77.782
|2011.12.01 19:59
|77.782
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|62735706
|2011.12.01 20:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.748
|0.000
|77.837
|2011.12.02 01:33
|77.837
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|62755926
|2011.12.02 02:44
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.869
|0.000
|77.969
|2011.12.02 11:24
|77.969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|62811567
|2011.12.02 16:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.001
|0.000
|78.102
|2011.12.12 17:08
|77.869
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.70
|62894344
|2011.12.05 15:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.800
|0.000
|78.101
|2011.12.12 17:08
|77.868
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.87
|63114740
|2011.12.08 07:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.598
|0.000
|78.096
|2011.12.12 17:08
|77.868
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|63122495
|2011.12.08 09:50
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.400
|0.000
|78.096
|2011.12.12 17:08
|77.863
|0.00
|0.00
|0.00
|5.95
|63155694
|2011.12.08 13:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.199
|0.000
|78.099
|2011.12.12 17:08
|77.863
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|63373656
|2011.12.12 20:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.911
|0.000
|78.011
|2011.12.13 21:58
|78.011
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|63428425
|2011.12.13 08:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.710
|0.000
|78.011
|2011.12.13 21:58
|78.011
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|63533325
|2011.12.13 22:44
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.983
|0.000
|77.883
|2011.12.15 10:51
|77.883
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.28
|63725238
|2011.12.15 14:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.764
|0.000
|77.664
|2011.12.16 16:23
|77.669
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|63733670
|2011.12.15 15:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.971
|0.000
|77.665
|2011.12.16 16:23
|77.665
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|63812775
|2011.12.16 19:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.872
|0.000
|77.972
|2011.12.19 03:17
|77.972
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|63845283
|2011.12.19 10:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.921
|0.000
|78.021
|2011.12.19 20:53
|78.021
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|63902218
|2011.12.19 22:26
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.046
|0.000
|78.146
|2011.12.22 13:35
|78.146
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|63942683
|2011.12.20 09:54
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.834
|0.000
|78.146
|2011.12.22 13:35
|78.146
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|64164153
|2011.12.22 15:06
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.174
|0.000
|78.274
|2011.12.28 16:35
|77.960
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|64273339
|2011.12.26 09:06
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.993
|0.000
|78.273
|2011.12.28 16:35
|77.961
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|64317443
|2011.12.28 00:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.792
|0.000
|78.287
|2011.12.28 16:35
|77.960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|64336036
|2011.12.28 13:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.602
|0.000
|78.289
|2011.12.28 16:35
|77.959
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|64355473
|2011.12.28 16:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.010
|0.000
|78.114
|2012.01.25 08:48
|78.029
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.24
|64370334
|2011.12.29 02:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.812
|0.000
|78.110
|2012.01.25 08:48
|78.034
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.84
|64422124
|2011.12.30 02:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.618
|0.000
|78.110
|2012.01.25 08:48
|78.041
|0.00
|0.00
|-0.01
|5.42
|64436740
|2011.12.30 10:41
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.340
|0.000
|78.038
|2012.01.25 08:48
|78.038
|0.00
|0.00
|-0.01
|8.94
|64455030
|2011.12.30 15:41
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.143
|0.000
|78.040
|2012.01.25 08:48
|78.040
|0.00
|0.00
|-0.01
|11.49
|64456058
|2011.12.30 15:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.933
|0.000
|78.040
|2012.01.25 08:48
|78.040
|0.00
|0.00
|-0.01
|14.19
|64536667
|2012.01.03 10:37
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.732
|0.000
|78.032
|2012.01.25 08:48
|78.032
|0.00
|0.00
|-0.01
|16.66
|65352751
|2012.01.25 09:20
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.058
|0.000
|78.155
|2012.01.25 10:49
|78.155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|65360272
|2012.01.25 11:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.160
|0.000
|78.259
|2012.01.25 15:36
|78.259
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|65370083
|2012.01.25 16:24
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.199
|0.000
|78.299
|2012.02.09 15:23
|77.327
|0.00
|0.00
|-0.01
|-11.28
|65371986
|2012.01.25 17:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.006
|0.000
|78.298
|2012.02.09 15:23
|77.375
|0.00
|0.00
|-0.01
|-8.16
|65373104
|2012.01.25 17:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.802
|0.000
|78.298
|2012.02.09 15:23
|77.356
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.77
|65377639
|2012.01.25 18:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.605
|0.000
|78.302
|2012.02.09 15:23
|77.354
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.24
|65408079
|2012.01.26 15:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.402
|0.000
|78.305
|2012.02.09 15:23
|77.354
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|65425934
|2012.01.27 04:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.194
|0.000
|78.294
|2012.02.09 15:23
|77.350
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|65427554
|2012.01.27 04:43
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.985
|0.000
|78.294
|2012.02.09 15:23
|77.344
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|65449484
|2012.01.27 14:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.783
|0.000
|78.285
|2012.02.09 15:23
|77.344
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|65508349
|2012.01.30 14:02
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.582
|0.000
|78.282
|2012.02.09 15:23
|77.338
|0.00
|0.00
|0.00
|9.78
|65510257
|2012.01.30 14:53
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.386
|0.000
|78.281
|2012.02.09 15:23
|77.336
|0.00
|0.00
|0.00
|12.28
|65952288
|2012.02.10 06:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.666
|0.000
|77.766
|2012.02.10 12:12
|77.766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|65974214
|2012.02.10 14:29
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.672
|0.000
|77.570
|2012.02.10 16:10
|77.570
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|65977635
|2012.02.10 16:47
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.581
|0.000
|77.481
|2012.02.13 15:41
|77.481
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|
|0.00
|0.00
|-0.15
|116.90
|Closed P/L:
|116.75
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|66011543
|2012.02.13 16:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.476
|0.000
|77.377
|
|80.606
|0.00
|0.00
|-0.04
|-38.83
|66025985
|2012.02.14 03:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.692
|0.000
|77.380
|
|80.606
|0.00
|0.00
|-0.04
|-36.15
|66026390
|2012.02.14 03:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.899
|0.000
|77.395
|
|80.606
|0.00
|0.00
|-0.04
|-33.58
|66033859
|2012.02.14 09:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.110
|0.000
|77.401
|
|80.606
|0.00
|0.00
|-0.04
|-30.97
|66047286
|2012.02.14 15:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.318
|0.000
|77.412
|
|80.606
|0.00
|0.00
|-0.04
|-28.38
|66057184
|2012.02.14 20:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.523
|0.000
|77.419
|
|80.606
|0.00
|0.00
|-0.04
|-25.84
|66121526
|2012.02.16 08:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.722
|0.000
|77.423
|
|80.606
|0.00
|0.00
|-0.04
|-23.37
|66130377
|2012.02.16 13:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.930
|0.000
|77.430
|
|80.606
|0.00
|0.00
|-0.04
|-20.79
|66146260
|2012.02.17 01:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.133
|0.000
|77.431
|
|80.606
|0.00
|0.00
|-0.03
|-18.27
|66158994
|2012.02.17 13:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.330
|0.000
|77.433
|
|80.606
|0.00
|0.00
|-0.03
|-15.83
|
|0.00
|0.00
|-0.38
|-272.01
|
|Floating P/L:
|-272.39
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|116.75
|Floating P/L:
|-272.39
|Margin:
|50.00
|Balance:
|616.75
|Equity:
|344.36
|Free Margin:
|294.36
|
|Details:
|Gross Profit:
|150.72
|Gross Loss:
|33.97
|Total Net Profit:
|116.75
|Profit Factor:
|4.44
|Expected Payoff:
|2.72
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|17.82 (2.83%)
|Relative Drawdown:
|2.83% (17.82)
|
|Total Trades:
|43
|Short Positions (won %):
|5 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|38 (78.95%)
|Profit Trades (% of total):
|35 (81.40%)
|Loss trades (% of total):
|8 (18.60%)
|Largest
|profit trade:
|16.65
|loss trade:
|-11.29
|Average
|profit trade:
|4.31
|loss trade:
|-4.25
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (26.12)
|consecutive losses ($):
|4 (-17.82)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|62.22 (9)
|consecutive loss (count):
|-17.82 (4)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|2