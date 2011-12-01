Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089507086 Name: 10point_adjustable Currency: USD 2012 February 17, 11:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
626787682011.12.01 10:58balanceDeposit500.00
627316382011.12.01 19:42buy0.01usdjpy77.6820.00077.7822011.12.01 19:5977.7820.000.000.001.29
627357062011.12.01 20:34buy0.01usdjpy77.7480.00077.8372011.12.02 01:3377.8370.000.000.001.14
627559262011.12.02 02:44buy0.01usdjpy77.8690.00077.9692011.12.02 11:2477.9690.000.000.001.28
628115672011.12.02 16:07buy0.01usdjpy78.0010.00078.1022011.12.12 17:0877.8690.000.00-0.01-1.70
628943442011.12.05 15:56buy0.01usdjpy77.8000.00078.1012011.12.12 17:0877.8680.000.00-0.010.87
631147402011.12.08 07:42buy0.01usdjpy77.5980.00078.0962011.12.12 17:0877.8680.000.000.003.47
631224952011.12.08 09:50buy0.01usdjpy77.4000.00078.0962011.12.12 17:0877.8630.000.000.005.95
631556942011.12.08 13:36buy0.01usdjpy77.1990.00078.0992011.12.12 17:0877.8630.000.000.008.53
633736562011.12.12 20:04buy0.01usdjpy77.9110.00078.0112011.12.13 21:5878.0110.000.000.001.28
634284252011.12.13 08:39buy0.01usdjpy77.7100.00078.0112011.12.13 21:5878.0110.000.000.003.86
635333252011.12.13 22:44sell0.01usdjpy77.9830.00077.8832011.12.15 10:5177.8830.000.00-0.021.28
637252382011.12.15 14:13sell0.01usdjpy77.7640.00077.6642011.12.16 16:2377.6690.000.000.001.22
637336702011.12.15 15:59sell0.01usdjpy77.9710.00077.6652011.12.16 16:2377.6650.000.000.003.94
638127752011.12.16 19:59buy0.01usdjpy77.8720.00077.9722011.12.19 03:1777.9720.000.000.001.28
638452832011.12.19 10:04buy0.01usdjpy77.9210.00078.0212011.12.19 20:5378.0210.000.000.001.28
639022182011.12.19 22:26buy0.01usdjpy78.0460.00078.1462011.12.22 13:3578.1460.000.000.001.28
639426832011.12.20 09:54buy0.01usdjpy77.8340.00078.1462011.12.22 13:3578.1460.000.000.003.99
641641532011.12.22 15:06buy0.01usdjpy78.1740.00078.2742011.12.28 16:3577.9600.000.000.00-2.74
642733392011.12.26 09:06buy0.01usdjpy77.9930.00078.2732011.12.28 16:3577.9610.000.000.00-0.41
643174432011.12.28 00:40buy0.01usdjpy77.7920.00078.2872011.12.28 16:3577.9600.000.000.002.15
643360362011.12.28 13:27buy0.01usdjpy77.6020.00078.2892011.12.28 16:3577.9590.000.000.004.58
643554732011.12.28 16:58buy0.01usdjpy78.0100.00078.1142012.01.25 08:4878.0290.000.00-0.010.24
643703342011.12.29 02:39buy0.01usdjpy77.8120.00078.1102012.01.25 08:4878.0340.000.00-0.012.84
644221242011.12.30 02:40buy0.01usdjpy77.6180.00078.1102012.01.25 08:4878.0410.000.00-0.015.42
644367402011.12.30 10:41buy0.01usdjpy77.3400.00078.0382012.01.25 08:4878.0380.000.00-0.018.94
644550302011.12.30 15:41buy0.01usdjpy77.1430.00078.0402012.01.25 08:4878.0400.000.00-0.0111.49
644560582011.12.30 15:56buy0.01usdjpy76.9330.00078.0402012.01.25 08:4878.0400.000.00-0.0114.19
645366672012.01.03 10:37buy0.01usdjpy76.7320.00078.0322012.01.25 08:4878.0320.000.00-0.0116.66
653527512012.01.25 09:20buy0.01usdjpy78.0580.00078.1552012.01.25 10:4978.1550.000.000.001.24
653602722012.01.25 11:55buy0.01usdjpy78.1600.00078.2592012.01.25 15:3678.2590.000.000.001.27
653700832012.01.25 16:24buy0.01usdjpy78.1990.00078.2992012.02.09 15:2377.3270.000.00-0.01-11.28
653719862012.01.25 17:28buy0.01usdjpy78.0060.00078.2982012.02.09 15:2377.3750.000.00-0.01-8.16
653731042012.01.25 17:34buy0.01usdjpy77.8020.00078.2982012.02.09 15:2377.3560.000.00-0.01-5.77
653776392012.01.25 18:31buy0.01usdjpy77.6050.00078.3022012.02.09 15:2377.3540.000.00-0.01-3.24
654080792012.01.26 15:03buy0.01usdjpy77.4020.00078.3052012.02.09 15:2377.3540.000.000.00-0.62
654259342012.01.27 04:04buy0.01usdjpy77.1940.00078.2942012.02.09 15:2377.3500.000.000.002.02
654275542012.01.27 04:43buy0.01usdjpy76.9850.00078.2942012.02.09 15:2377.3440.000.000.004.64
654494842012.01.27 14:42buy0.01usdjpy76.7830.00078.2852012.02.09 15:2377.3440.000.000.007.25
655083492012.01.30 14:02buy0.01usdjpy76.5820.00078.2822012.02.09 15:2377.3380.000.000.009.78
655102572012.01.30 14:53buy0.01usdjpy76.3860.00078.2812012.02.09 15:2377.3360.000.000.0012.28
659522882012.02.10 06:13buy0.01usdjpy77.6660.00077.7662012.02.10 12:1277.7660.000.000.001.29
659742142012.02.10 14:29sell0.01usdjpy77.6720.00077.5702012.02.10 16:1077.5700.000.000.001.31
659776352012.02.10 16:47sell0.01usdjpy77.5810.00077.4812012.02.13 15:4177.4810.000.000.001.29
  0.00 0.00 -0.15 116.90
Closed P/L: 116.75
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
660115432012.02.13 16:41sell0.01usdjpy77.4760.00077.377 79.0710.000.00-0.01-20.17
660259852012.02.14 03:43sell0.01usdjpy77.6920.00077.380 79.0710.000.00-0.01-17.44
660263902012.02.14 03:59sell0.01usdjpy77.8990.00077.395 79.0710.000.00-0.01-14.82
660338592012.02.14 09:19sell0.01usdjpy78.1100.00077.401 79.0710.000.00-0.01-12.15
660472862012.02.14 15:11sell0.01usdjpy78.3180.00077.412 79.0710.000.00-0.01-9.52
660571842012.02.14 20:33sell0.01usdjpy78.5230.00077.419 79.0710.000.00-0.01-6.93
661215262012.02.16 08:02sell0.01usdjpy78.7220.00077.423 79.0710.000.00-0.01-4.41
661303772012.02.16 13:32sell0.01usdjpy78.9300.00077.430 79.0710.000.00-0.01-1.78
661462602012.02.17 01:26sell0.01usdjpy79.1330.00077.431 79.0710.000.000.000.78
  0.00 0.00 -0.08 -86.44
 Floating P/L: -86.52
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 116.75 Floating P/L: -86.52 Margin: 45.00
Balance: 616.75 Equity: 530.23 Free Margin: 485.23
 
Details:
Graph
Gross Profit: 150.72 Gross Loss: 33.97 Total Net Profit: 116.75
Profit Factor: 4.44 Expected Payoff: 2.72  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 17.82 (2.83%) Relative Drawdown: 2.83% (17.82)
 
Total Trades: 43 Short Positions (won %): 5 (100.00%) Long Positions (won %): 38 (78.95%)
Profit Trades (% of total): 35 (81.40%) Loss trades (% of total): 8 (18.60%)
Largest profit trade: 16.65 loss trade: -11.29
Average profit trade: 4.31 loss trade: -4.25
Maximum consecutive wins ($): 11 (26.12) consecutive losses ($): 4 (-17.82)
Maximal consecutive profit (count): 62.22 (9) consecutive loss (count): -17.82 (4)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 2