|Account: 3684783
|Name: volatility
|Currency: USD
|2012 February 10, 16:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|147768966
|2011.12.07 10:40
|balance
|Deposit
|300.00
|147979287
|2011.12.08 11:50
|sell
|0.01
|eurjpy
|103.723
|104.373
|103.603
|2011.12.08 13:00
|103.603
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|148204637
|2011.12.09 12:20
|buy
|0.01
|eurjpy
|103.875
|103.195
|103.995
|2011.12.09 12:55
|103.995
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|148240221
|2011.12.09 15:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|103.676
|104.446
|103.556
|2011.12.09 15:55
|103.556
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|148924040
|2011.12.15 09:15
|sell
|0.01
|eurchf
|1.23540
|1.24180
|1.23420
|2011.12.15 09:49
|1.23420
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|149396201
|2011.12.20 12:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|101.879
|101.249
|101.999
|2011.12.20 12:47
|101.999
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|149462192
|2011.12.20 18:40
|sell
|0.01
|eurjpy
|101.646
|102.326
|101.588
|2011.12.21 02:09
|102.083
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.62
|149469225
|2011.12.20 19:15
|sell
|0.02
|eurjpy
|101.706
|102.176
|101.586
|2011.12.21 02:09
|102.081
|0.00
|0.00
|-0.05
|-9.63
|149470368
|2011.12.20 19:21
|sell
|0.04
|eurjpy
|101.766
|102.176
|101.646
|2011.12.21 02:09
|102.081
|0.00
|0.00
|-0.11
|-16.19
|149483992
|2011.12.20 21:30
|sell
|0.07
|eurjpy
|101.827
|102.137
|101.707
|2011.12.21 02:09
|102.085
|0.00
|0.00
|-0.19
|-23.20
|149493309
|2011.12.20 23:57
|sell
|0.12
|eurjpy
|101.878
|102.088
|101.758
|2011.12.21 02:09
|102.088
|0.00
|0.00
|-0.33
|-32.36
|149501174
|2011.12.21 02:03
|sell
|0.21
|eurjpy
|101.938
|102.108
|101.818
|2011.12.21 02:09
|102.089
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.73
|149650126
|2011.12.21 18:50
|buy
|0.01
|eurchf
|1.22406
|1.21736
|1.22526
|2011.12.22 09:38
|1.22174
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.48
|149650708
|2011.12.21 18:57
|buy
|0.02
|eurchf
|1.22325
|1.21735
|1.22445
|2011.12.22 09:38
|1.22176
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.19
|149652878
|2011.12.21 19:08
|buy
|0.04
|eurchf
|1.22234
|1.21664
|1.22354
|2011.12.22 09:38
|1.22176
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.49
|149655036
|2011.12.21 19:29
|buy
|0.07
|eurchf
|1.22143
|1.21663
|1.22263
|2011.12.22 09:38
|1.22170
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.02
|149655756
|2011.12.21 19:34
|buy
|0.12
|eurchf
|1.22047
|1.21637
|1.22167
|2011.12.22 09:38
|1.22167
|0.00
|0.00
|-0.12
|15.41
|149721971
|2011.12.22 10:20
|buy
|0.01
|eurjpy
|102.328
|101.688
|102.280
|2011.12.23 01:17
|102.066
|0.00
|0.00
|-0.00
|-3.35
|149727247
|2011.12.22 10:54
|buy
|0.02
|eurjpy
|102.258
|101.748
|102.280
|2011.12.23 01:17
|102.067
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.88
|149739344
|2011.12.22 12:09
|buy
|0.04
|eurjpy
|102.186
|101.726
|102.306
|2011.12.23 01:17
|102.068
|0.00
|0.00
|-0.02
|-6.04
|149739785
|2011.12.22 12:09
|buy
|0.07
|eurjpy
|102.116
|101.726
|102.236
|2011.12.23 01:17
|102.072
|0.00
|0.00
|-0.03
|-3.94
|149740407
|2011.12.22 12:10
|buy
|0.12
|eurjpy
|102.026
|101.706
|102.146
|2011.12.23 01:17
|102.074
|0.00
|0.00
|-0.05
|7.37
|149750094
|2011.12.22 14:52
|buy
|0.21
|eurjpy
|101.954
|101.694
|102.074
|2011.12.23 01:17
|102.074
|0.00
|0.00
|-0.08
|32.24
|150114467
|2011.12.28 16:25
|sell
|0.01
|eurjpy
|101.161
|101.791
|101.041
|2011.12.28 16:42
|101.041
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|151140909
|2012.01.09 15:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.21079
|1.21559
|1.20959
|2012.01.09 23:22
|1.21233
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|151141164
|2012.01.09 15:30
|sell
|0.02
|eurchf
|1.21141
|1.21561
|1.21021
|2012.01.09 23:22
|1.21232
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|151141592
|2012.01.09 15:32
|sell
|0.04
|eurchf
|1.21243
|1.21813
|1.21123
|2012.01.09 23:22
|1.21240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|151143608
|2012.01.09 15:44
|sell
|0.07
|eurchf
|1.21363
|1.21933
|1.21243
|2012.01.09 23:22
|1.21243
|0.00
|0.00
|0.00
|8.85
|151719374
|2012.01.13 08:10
|buy
|0.01
|eurjpy
|98.755
|98.215
|98.875
|2012.01.13 10:18
|98.647
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|151724846
|2012.01.13 08:35
|buy
|0.02
|eurjpy
|98.673
|98.123
|98.793
|2012.01.13 10:18
|98.647
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|151736533
|2012.01.13 10:02
|buy
|0.04
|eurjpy
|98.603
|98.163
|98.723
|2012.01.13 10:18
|98.638
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|151737747
|2012.01.13 10:06
|buy
|0.07
|eurjpy
|98.522
|98.102
|98.642
|2012.01.13 10:18
|98.642
|0.00
|0.00
|0.00
|10.96
|151766327
|2012.01.13 12:25
|sell
|0.01
|eurjpy
|98.120
|98.730
|98.000
|2012.01.13 12:33
|98.173
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|151766834
|2012.01.13 12:25
|sell
|0.02
|eurjpy
|98.201
|98.741
|98.081
|2012.01.13 12:33
|98.183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|151767233
|2012.01.13 12:25
|sell
|0.04
|eurjpy
|98.304
|98.934
|98.184
|2012.01.13 12:33
|98.184
|0.00
|0.00
|0.00
|6.26
|152051472
|2012.01.17 04:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|97.671
|97.051
|97.791
|2012.01.17 04:36
|97.698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|152052818
|2012.01.17 04:08
|buy
|0.02
|eurjpy
|97.581
|96.971
|97.701
|2012.01.17 04:36
|97.701
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|152155407
|2012.01.17 16:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|97.715
|98.405
|97.595
|2012.01.17 21:55
|97.746
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|152163069
|2012.01.17 17:08
|sell
|0.02
|eurjpy
|97.787
|98.337
|97.667
|2012.01.17 21:54
|97.748
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|152167161
|2012.01.17 17:33
|sell
|0.04
|eurjpy
|97.868
|98.398
|97.748
|2012.01.17 21:54
|97.748
|0.00
|0.00
|0.00
|6.25
|152247603
|2012.01.18 09:50
|buy
|0.01
|eurjpy
|98.239
|97.609
|98.182
|2012.01.18 11:08
|97.947
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.81
|152250003
|2012.01.18 10:02
|buy
|0.02
|eurjpy
|98.157
|97.587
|98.182
|2012.01.18 11:08
|97.945
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.53
|152250678
|2012.01.18 10:03
|buy
|0.04
|eurjpy
|98.074
|97.584
|98.194
|2012.01.18 11:08
|97.947
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.62
|152251507
|2012.01.18 10:05
|buy
|0.07
|eurjpy
|97.990
|97.580
|98.110
|2012.01.18 11:08
|97.947
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.93
|152253103
|2012.01.18 10:15
|buy
|0.12
|eurjpy
|97.897
|97.537
|98.017
|2012.01.18 11:08
|97.936
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|152257412
|2012.01.18 10:30
|buy
|0.21
|eurjpy
|97.816
|97.556
|97.936
|2012.01.18 11:08
|97.936
|0.00
|0.00
|0.00
|32.86
|152643002
|2012.01.20 11:40
|sell
|0.01
|eurjpy
|99.625
|100.225
|99.505
|2012.01.20 12:02
|99.505
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|152800814
|2012.01.23 10:25
|buy
|0.01
|eurjpy
|99.709
|98.989
|99.829
|2012.01.23 12:38
|99.622
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|152803081
|2012.01.23 10:37
|buy
|0.02
|eurjpy
|99.628
|99.058
|99.748
|2012.01.23 12:38
|99.624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|152806995
|2012.01.23 11:04
|buy
|0.04
|eurjpy
|99.555
|99.105
|99.675
|2012.01.23 12:38
|99.608
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|152818441
|2012.01.23 12:10
|buy
|0.07
|eurjpy
|99.484
|99.094
|99.604
|2012.01.23 12:38
|99.604
|0.00
|0.00
|0.00
|10.92
|153185382
|2012.01.25 14:40
|sell
|0.01
|eurjpy
|100.984
|101.704
|100.864
|2012.01.25 15:48
|101.098
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|153186886
|2012.01.25 14:49
|sell
|0.02
|eurjpy
|101.060
|101.630
|100.940
|2012.01.25 15:48
|101.098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|153192055
|2012.01.25 15:26
|sell
|0.04
|eurjpy
|101.142
|101.682
|101.022
|2012.01.25 15:48
|101.103
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|153193262
|2012.01.25 15:31
|sell
|0.07
|eurjpy
|101.223
|101.693
|101.103
|2012.01.25 15:48
|101.103
|0.00
|0.00
|0.00
|10.76
|154152191
|2012.02.01 11:55
|buy
|0.01
|eurjpy
|99.929
|99.169
|100.049
|2012.02.01 14:27
|99.981
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|154161979
|2012.02.01 12:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|99.859
|99.309
|99.979
|2012.02.01 14:27
|99.979
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|154326358
|2012.02.02 11:10
|sell
|0.01
|eurjpy
|99.877
|100.557
|99.757
|2012.02.02 12:19
|99.981
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|154328695
|2012.02.02 11:26
|sell
|0.02
|eurjpy
|99.958
|100.558
|99.838
|2012.02.02 12:19
|99.990
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|154334332
|2012.02.02 12:03
|sell
|0.04
|eurjpy
|100.040
|100.570
|99.920
|2012.02.02 12:19
|99.999
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|154334654
|2012.02.02 12:04
|sell
|0.07
|eurjpy
|100.121
|100.571
|100.001
|2012.02.02 12:19
|100.001
|0.00
|0.00
|0.00
|11.04
|154397701
|2012.02.02 17:50
|buy
|0.01
|eurjpy
|100.375
|99.605
|100.495
|2012.02.02 22:58
|100.196
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|154402699
|2012.02.02 18:16
|buy
|0.02
|eurjpy
|100.283
|99.593
|100.403
|2012.02.02 22:58
|100.194
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|154406062
|2012.02.02 18:45
|buy
|0.04
|eurjpy
|100.211
|99.721
|100.331
|2012.02.02 22:58
|100.190
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|154410770
|2012.02.02 19:23
|buy
|0.07
|eurjpy
|100.139
|99.729
|100.259
|2012.02.02 22:58
|100.188
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|154412330
|2012.02.02 19:36
|buy
|0.12
|eurjpy
|100.068
|99.728
|100.188
|2012.02.02 22:58
|100.188
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|154623308
|2012.02.06 09:05
|sell
|0.01
|eurjpy
|100.082
|100.652
|99.962
|2012.02.06 10:37
|100.164
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|154624545
|2012.02.06 09:13
|sell
|0.02
|eurjpy
|100.152
|100.662
|100.032
|2012.02.06 10:37
|100.163
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|154628937
|2012.02.06 09:45
|sell
|0.04
|eurjpy
|100.229
|100.669
|100.109
|2012.02.06 10:37
|100.174
|0.00
|0.00
|0.00
|2.87
|154631773
|2012.02.06 10:01
|sell
|0.07
|eurjpy
|100.299
|100.669
|100.179
|2012.02.06 10:37
|100.179
|0.00
|0.00
|0.00
|10.96
|154720283
|2012.02.06 18:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|100.445
|99.695
|100.565
|2012.02.06 18:58
|100.496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|154724615
|2012.02.06 18:41
|buy
|0.02
|eurjpy
|100.374
|99.834
|100.494
|2012.02.06 18:58
|100.494
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|155383584
|2012.02.10 14:40
|sell
|0.01
|eurjpy
|102.569
|103.389
|102.449
|2012.02.10 14:56
|102.449
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|0.00
|0.00
|-1.14
|38.12
|Closed P/L:
|36.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|300.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|36.98
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|336.96
|Equity:
|336.96
|Free Margin:
|336.96
|Details:
|Gross Profit:
|231.53
|Gross Loss:
|194.55
|Total Net Profit:
|36.98
|Profit Factor:
|1.19
|Expected Payoff:
|0.51
|Absolute Drawdown:
|120.97
|Maximal Drawdown:
|128.43 (41.77%)
|Relative Drawdown:
|41.77% (128.43)
|Total Trades:
|72
|Short Positions (won %):
|34 (52.94%)
|Long Positions (won %):
|38 (52.63%)
|Profit Trades (% of total):
|38 (52.78%)
|Loss trades (% of total):
|34 (47.22%)
|Largest
|profit trade:
|32.86
|loss trade:
|-40.73
|Average
|profit trade:
|6.09
|loss trade:
|-5.72
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (7.46)
|consecutive losses ($):
|6 (-128.43)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|39.48 (2)
|consecutive loss (count):
|-128.43 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3