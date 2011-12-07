Alpari NZ Limited

Account: 3684783 Name: volatility Currency: USD 2012 February 10, 16:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1477689662011.12.07 10:40balanceDeposit300.00
1479792872011.12.08 11:50sell0.01eurjpy103.723104.373103.6032011.12.08 13:00103.6030.000.000.001.55
1482046372011.12.09 12:20buy0.01eurjpy103.875103.195103.9952011.12.09 12:55103.9950.000.000.001.55
1482402212011.12.09 15:45sell0.01eurjpy103.676104.446103.5562011.12.09 15:55103.5560.000.000.001.55
1489240402011.12.15 09:15sell0.01eurchf1.235401.241801.234202011.12.15 09:491.234200.000.000.001.27
1493962012011.12.20 12:00buy0.01eurjpy101.879101.249101.9992011.12.20 12:47101.9990.000.000.001.54
1494621922011.12.20 18:40sell0.01eurjpy101.646102.326101.5882011.12.21 02:09102.0830.000.00-0.03-5.62
1494692252011.12.20 19:15sell0.02eurjpy101.706102.176101.5862011.12.21 02:09102.0810.000.00-0.05-9.63
1494703682011.12.20 19:21sell0.04eurjpy101.766102.176101.6462011.12.21 02:09102.0810.000.00-0.11-16.19
1494839922011.12.20 21:30sell0.07eurjpy101.827102.137101.7072011.12.21 02:09102.0850.000.00-0.19-23.20
1494933092011.12.20 23:57sell0.12eurjpy101.878102.088101.7582011.12.21 02:09102.0880.000.00-0.33-32.36
1495011742011.12.21 02:03sell0.21eurjpy101.938102.108101.8182011.12.21 02:09102.0890.000.000.00-40.73
1496501262011.12.21 18:50buy0.01eurchf1.224061.217361.225262011.12.22 09:381.221740.000.00-0.01-2.48
1496507082011.12.21 18:57buy0.02eurchf1.223251.217351.224452011.12.22 09:381.221760.000.00-0.02-3.19
1496528782011.12.21 19:08buy0.04eurchf1.222341.216641.223542011.12.22 09:381.221760.000.00-0.04-2.49
1496550362011.12.21 19:29buy0.07eurchf1.221431.216631.222632011.12.22 09:381.221700.000.00-0.072.02
1496557562011.12.21 19:34buy0.12eurchf1.220471.216371.221672011.12.22 09:381.221670.000.00-0.1215.41
1497219712011.12.22 10:20buy0.01eurjpy102.328101.688102.2802011.12.23 01:17102.0660.000.00-0.00-3.35
1497272472011.12.22 10:54buy0.02eurjpy102.258101.748102.2802011.12.23 01:17102.0670.000.00-0.01-4.88
1497393442011.12.22 12:09buy0.04eurjpy102.186101.726102.3062011.12.23 01:17102.0680.000.00-0.02-6.04
1497397852011.12.22 12:09buy0.07eurjpy102.116101.726102.2362011.12.23 01:17102.0720.000.00-0.03-3.94
1497404072011.12.22 12:10buy0.12eurjpy102.026101.706102.1462011.12.23 01:17102.0740.000.00-0.057.37
1497500942011.12.22 14:52buy0.21eurjpy101.954101.694102.0742011.12.23 01:17102.0740.000.00-0.0832.24
1501144672011.12.28 16:25sell0.01eurjpy101.161101.791101.0412011.12.28 16:42101.0410.000.000.001.54
1511409092012.01.09 15:30sell0.01eurchf1.210791.215591.209592012.01.09 23:221.212330.000.000.00-1.62
1511411642012.01.09 15:30sell0.02eurchf1.211411.215611.210212012.01.09 23:221.212320.000.000.00-1.92
1511415922012.01.09 15:32sell0.04eurchf1.212431.218131.211232012.01.09 23:221.212400.000.000.000.13
1511436082012.01.09 15:44sell0.07eurchf1.213631.219331.212432012.01.09 23:221.212430.000.000.008.85
1517193742012.01.13 08:10buy0.01eurjpy98.75598.21598.8752012.01.13 10:1898.6470.000.000.00-1.41
1517248462012.01.13 08:35buy0.02eurjpy98.67398.12398.7932012.01.13 10:1898.6470.000.000.00-0.68
1517365332012.01.13 10:02buy0.04eurjpy98.60398.16398.7232012.01.13 10:1898.6380.000.000.001.83
1517377472012.01.13 10:06buy0.07eurjpy98.52298.10298.6422012.01.13 10:1898.6420.000.000.0010.96
1517663272012.01.13 12:25sell0.01eurjpy98.12098.73098.0002012.01.13 12:3398.1730.000.000.00-0.69
1517668342012.01.13 12:25sell0.02eurjpy98.20198.74198.0812012.01.13 12:3398.1830.000.000.000.47
1517672332012.01.13 12:25sell0.04eurjpy98.30498.93498.1842012.01.13 12:3398.1840.000.000.006.26
1520514722012.01.17 04:00buy0.01eurjpy97.67197.05197.7912012.01.17 04:3697.6980.000.000.000.35
1520528182012.01.17 04:08buy0.02eurjpy97.58196.97197.7012012.01.17 04:3697.7010.000.000.003.13
1521554072012.01.17 16:30sell0.01eurjpy97.71598.40597.5952012.01.17 21:5597.7460.000.000.00-0.40
1521630692012.01.17 17:08sell0.02eurjpy97.78798.33797.6672012.01.17 21:5497.7480.000.000.001.02
1521671612012.01.17 17:33sell0.04eurjpy97.86898.39897.7482012.01.17 21:5497.7480.000.000.006.25
1522476032012.01.18 09:50buy0.01eurjpy98.23997.60998.1822012.01.18 11:0897.9470.000.000.00-3.81
1522500032012.01.18 10:02buy0.02eurjpy98.15797.58798.1822012.01.18 11:0897.9450.000.000.00-5.53
1522506782012.01.18 10:03buy0.04eurjpy98.07497.58498.1942012.01.18 11:0897.9470.000.000.00-6.62
1522515072012.01.18 10:05buy0.07eurjpy97.99097.58098.1102012.01.18 11:0897.9470.000.000.00-3.93
1522531032012.01.18 10:15buy0.12eurjpy97.89797.53798.0172012.01.18 11:0897.9360.000.000.006.11
1522574122012.01.18 10:30buy0.21eurjpy97.81697.55697.9362012.01.18 11:0897.9360.000.000.0032.86
1526430022012.01.20 11:40sell0.01eurjpy99.625100.22599.5052012.01.20 12:0299.5050.000.000.001.55
1528008142012.01.23 10:25buy0.01eurjpy99.70998.98999.8292012.01.23 12:3899.6220.000.000.00-1.13
1528030812012.01.23 10:37buy0.02eurjpy99.62899.05899.7482012.01.23 12:3899.6240.000.000.00-0.10
1528069952012.01.23 11:04buy0.04eurjpy99.55599.10599.6752012.01.23 12:3899.6080.000.000.002.75
1528184412012.01.23 12:10buy0.07eurjpy99.48499.09499.6042012.01.23 12:3899.6040.000.000.0010.92
1531853822012.01.25 14:40sell0.01eurjpy100.984101.704100.8642012.01.25 15:48101.0980.000.000.00-1.46
1531868862012.01.25 14:49sell0.02eurjpy101.060101.630100.9402012.01.25 15:48101.0980.000.000.00-0.98
1531920552012.01.25 15:26sell0.04eurjpy101.142101.682101.0222012.01.25 15:48101.1030.000.000.002.00
1531932622012.01.25 15:31sell0.07eurjpy101.223101.693101.1032012.01.25 15:48101.1030.000.000.0010.76
1541521912012.02.01 11:55buy0.01eurjpy99.92999.169100.0492012.02.01 14:2799.9810.000.000.000.68
1541619792012.02.01 12:45buy0.02eurjpy99.85999.30999.9792012.02.01 14:2799.9790.000.000.003.15
1543263582012.02.02 11:10sell0.01eurjpy99.877100.55799.7572012.02.02 12:1999.9810.000.000.00-1.36
1543286952012.02.02 11:26sell0.02eurjpy99.958100.55899.8382012.02.02 12:1999.9900.000.000.00-0.84
1543343322012.02.02 12:03sell0.04eurjpy100.040100.57099.9202012.02.02 12:1999.9990.000.000.002.15
1543346542012.02.02 12:04sell0.07eurjpy100.121100.571100.0012012.02.02 12:19100.0010.000.000.0011.04
1543977012012.02.02 17:50buy0.01eurjpy100.37599.605100.4952012.02.02 22:58100.1960.000.000.00-2.34
1544026992012.02.02 18:16buy0.02eurjpy100.28399.593100.4032012.02.02 22:58100.1940.000.000.00-2.34
1544060622012.02.02 18:45buy0.04eurjpy100.21199.721100.3312012.02.02 22:58100.1900.000.000.00-1.10
1544107702012.02.02 19:23buy0.07eurjpy100.13999.729100.2592012.02.02 22:58100.1880.000.000.004.50
1544123302012.02.02 19:36buy0.12eurjpy100.06899.728100.1882012.02.02 22:58100.1880.000.000.0018.90
1546233082012.02.06 09:05sell0.01eurjpy100.082100.65299.9622012.02.06 10:37100.1640.000.000.00-1.07
1546245452012.02.06 09:13sell0.02eurjpy100.152100.662100.0322012.02.06 10:37100.1630.000.000.00-0.29
1546289372012.02.06 09:45sell0.04eurjpy100.229100.669100.1092012.02.06 10:37100.1740.000.000.002.87
1546317732012.02.06 10:01sell0.07eurjpy100.299100.669100.1792012.02.06 10:37100.1790.000.000.0010.96
1547202832012.02.06 18:15buy0.01eurjpy100.44599.695100.5652012.02.06 18:58100.4960.000.000.000.67
1547246152012.02.06 18:41buy0.02eurjpy100.37499.834100.4942012.02.06 18:58100.4940.000.000.003.14
1553835842012.02.10 14:40sell0.01eurjpy102.569103.389102.4492012.02.10 14:56102.4490.000.000.001.54
  0.00 0.00 -1.14 38.12
Closed P/L: 36.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 300.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 36.98 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 336.96 Equity: 336.96 Free Margin: 336.96
 
Details:
Graph
Gross Profit: 231.53 Gross Loss: 194.55 Total Net Profit: 36.98
Profit Factor: 1.19 Expected Payoff: 0.51  
Absolute Drawdown: 120.97 Maximal Drawdown: 128.43 (41.77%) Relative Drawdown: 41.77% (128.43)
 
Total Trades: 72 Short Positions (won %): 34 (52.94%) Long Positions (won %): 38 (52.63%)
Profit Trades (% of total): 38 (52.78%) Loss trades (% of total): 34 (47.22%)
Largest profit trade: 32.86 loss trade: -40.73
Average profit trade: 6.09 loss trade: -5.72
Maximum consecutive wins ($): 5 (7.46) consecutive losses ($): 6 (-128.43)
Maximal consecutive profit (count): 39.48 (2) consecutive loss (count): -128.43 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3