Alpari NZ Limited

Account: 3788914 Name: tickscalp_new Currency: USD 2012 February 3, 14:07

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

153637909 balance Deposit 10 000.00

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153726457 buy 0.02 eurgbp 0.83825 0.00000 0.00000 0.83774 0.00 0.00 -0.07 -1.61

153746616 buy 0.04 eurgbp 0.83689 0.00000 0.00000 0.83775 0.00 0.00 -0.14 5.41

153769791 buy 0.08 eurgbp 0.83552 0.00000 0.00000 0.83771 0.00 0.00 -0.29 27.55

153901702 buy 0.01 eurgbp 0.83843 0.00000 0.00000 0.83803 0.00 0.00 0.00 -0.63

153921534 buy 0.02 eurgbp 0.83708 0.00000 0.00000 0.83801 0.00 0.00 0.00 2.93

153960703 sell 0.01 eurgbp 0.83650 0.00000 0.00000 0.83596 0.00 0.00 0.00 0.85

153965022 sell 0.01 eurgbp 0.83579 0.00000 0.00000 0.83528 0.00 0.00 0.00 0.81

153992958 sell 0.01 eurgbp 0.83514 0.00000 0.00000 0.83463 0.00 0.00 0.00 0.80

154014003 sell 0.01 eurgbp 0.83299 0.00000 0.00000 0.83249 0.00 0.00 0.00 0.79

154017871 sell 0.01 eurgbp 0.83223 0.00000 0.00000 0.83173 0.00 0.00 0.00 0.79

154037196 sell 0.01 eurgbp 0.82984 0.00000 0.00000 0.82933 0.00 0.00 0.00 0.80

154047464 sell 0.01 eurgbp 0.82898 0.00000 0.00000 0.82848 0.00 0.00 0.00 0.79

154052612 sell 0.01 eurgbp 0.82829 0.00000 0.00000 0.82871 0.00 0.00 -0.02 -0.66

154056748 sell 0.02 eurgbp 0.82967 0.00000 0.00000 0.82872 0.00 0.00 -0.03 2.99

154317127 sell 0.01 eurgbp 0.83033 0.00000 0.00000 0.82983 0.00 0.00 0.00 0.79

154326250 sell 0.01 eurgbp 0.82971 0.00000 0.00000 0.82919 0.00 0.00 0.00 0.82

154351357 sell 0.01 eurgbp 0.82965 0.00000 0.00000 0.82913 0.00 0.00 0.00 0.82

154361343 sell 0.01 eurgbp 0.82793 0.00000 0.00000 0.83068 0.00 0.00 -0.02 -4.35

154379980 sell 0.02 eurgbp 0.82932 0.00000 0.00000 0.83068 0.00 0.00 -0.03 -4.30

154387362 sell 0.04 eurgbp 0.83073 0.00000 0.00000 0.83068 0.00 0.00 -0.06 0.32

154394317 sell 0.08 eurgbp 0.83208 0.00000 0.00000 0.83068 0.00 0.00 -0.13 17.71

154449203 sell 0.01 eurgbp 0.83042 0.00000 0.00000 0.82991 0.00 0.00 0.00 0.80

154458638 sell 0.01 eurgbp 0.82999 0.00000 0.00000 0.82949 0.00 0.00 0.00 0.80

0.00 0.00 -0.83 52.11

Closed P/L: 51.28

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

154459584 sell 0.01 eurgbp 0.82965 0.00000 0.00000 0.83139 0.00 0.00 0.00 -2.75

154465354 sell 0.02 eurgbp 0.83103 0.00000 0.00000 0.83139 0.00 0.00 0.00 -1.14

154493210 sell 0.04 eurgbp 0.83228 0.00000 0.00000 0.83139 0.00 0.00 0.00 5.63

0.00 0.00 0.00 1.74

Floating P/L: 1.74

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 51.28 Floating P/L: 1.74 Margin: 18.44

Balance: 10 051.28 Equity: 10 053.02 Free Margin: 10 034.58

Details:

Gross Profit: 65.92 Gross Loss: 14.63 Total Net Profit: 51.28

Profit Factor: 4.51 Expected Payoff: 2.14

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 8.70 (0.09%) Relative Drawdown: 0.09% (8.70)

Total Trades: 24 Short Positions (won %): 18 (83.33%) Long Positions (won %): 6 (50.00%)

Profit Trades (% of total): 18 (75.00%) Loss trades (% of total): 6 (25.00%)

Largest profit trade: 27.26 loss trade: -4.37

Average profit trade: 3.66 loss trade: -2.44

Maximum consecutive wins ($): 8 (8.59) consecutive losses ($): 2 (-8.70)

Maximal consecutive profit (count): 32.53 (2) consecutive loss (count): -8.70 (2)