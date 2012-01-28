Alpari NZ Limited

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Closed P/L: 51.28
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 Floating P/L: 1.74
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 51.28 Floating P/L: 1.74 Margin: 18.44
Balance: 10 051.28 Equity: 10 053.02 Free Margin: 10 034.58
 
Details:
Graph
Gross Profit: 65.92 Gross Loss: 14.63 Total Net Profit: 51.28
Profit Factor: 4.51 Expected Payoff: 2.14  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 8.70 (0.09%) Relative Drawdown: 0.09% (8.70)
 
Total Trades: 24 Short Positions (won %): 18 (83.33%) Long Positions (won %): 6 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 18 (75.00%) Loss trades (% of total): 6 (25.00%)
Largest profit trade: 27.26 loss trade: -4.37
Average profit trade: 3.66 loss trade: -2.44
Maximum consecutive wins ($): 8 (8.59) consecutive losses ($): 2 (-8.70)
Maximal consecutive profit (count): 32.53 (2) consecutive loss (count): -8.70 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2