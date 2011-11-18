Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089484977
|Name: T3Digital_EA1
|Currency: USD
|2012 February 3, 12:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|61646312
|2011.11.18 04:29
|balance
|Deposit
|10 000.00
|61665907
|2011.11.18 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|76.729
|0.000
|75.629
|2011.11.21 00:00
|76.826
|0.00
|0.00
|-0.19
|-1.26
|61678859
|2011.11.18 09:41
|sell
|0.02
|audjpy
|76.927
|0.000
|75.829
|2011.11.21 00:00
|76.828
|0.00
|0.00
|-0.37
|2.58
|61691954
|2011.11.18 11:48
|sell
|0.03
|audjpy
|77.131
|76.839
|75.339
|2011.11.20 23:55
|76.839
|0.00
|0.00
|-0.56
|11.39
|61697877
|2011.11.18 12:21
|sell
|0.05
|audjpy
|77.322
|76.839
|75.339
|2011.11.20 23:55
|76.839
|0.00
|0.00
|-0.93
|31.41
|61727793
|2011.11.18 17:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57817
|1.57563
|1.56063
|2011.11.21 02:10
|1.57563
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.54
|61727917
|2011.11.18 17:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.948
|77.370
|78.870
|2011.11.23 16:39
|77.370
|0.00
|0.00
|0.00
|5.45
|61731589
|2011.11.18 17:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58029
|1.57563
|1.56063
|2011.11.21 02:10
|1.57563
|0.00
|0.00
|-0.06
|9.32
|61739264
|2011.11.18 20:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|121.523
|0.000
|122.611
|2011.11.22 01:36
|120.727
|0.00
|0.00
|0.01
|-10.31
|61771271
|2011.11.21 06:01
|buy
|0.02
|gbpjpy
|121.029
|0.000
|122.132
|2011.11.22 01:36
|120.736
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.59
|61782450
|2011.11.21 08:15
|buy
|0.03
|gbpjpy
|120.819
|0.000
|121.926
|2011.11.22 01:36
|120.738
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|61786560
|2011.11.21 08:41
|buy
|0.05
|gbpjpy
|120.611
|0.000
|121.711
|2011.11.22 01:36
|120.738
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|61803428
|2011.11.21 11:21
|buy
|0.08
|gbpjpy
|120.409
|120.714
|122.214
|2011.11.22 01:36
|120.731
|0.00
|0.00
|0.00
|33.38
|61808350
|2011.11.21 12:24
|buy
|0.13
|gbpjpy
|120.205
|120.717
|122.217
|2011.11.22 01:36
|120.717
|0.00
|0.00
|0.00
|86.26
|61878196
|2011.11.22 06:00
|buy
|0.01
|audjpy
|76.003
|0.000
|77.109
|2011.11.24 10:22
|75.277
|0.00
|0.00
|0.35
|-9.41
|61878206
|2011.11.22 06:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|74.267
|0.000
|75.367
|2011.11.25 14:51
|74.159
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.40
|61881639
|2011.11.22 07:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|120.654
|0.000
|121.754
|2011.11.22 18:23
|120.450
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.65
|61886237
|2011.11.22 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56713
|0.00000
|1.57819
|2011.11.22 11:55
|1.56569
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|61888803
|2011.11.22 08:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56512
|0.00000
|1.57610
|2011.11.22 11:55
|1.56574
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|61893126
|2011.11.22 09:10
|buy
|0.02
|cadjpy
|74.055
|0.000
|75.162
|2011.11.25 14:50
|74.164
|0.00
|0.00
|0.15
|2.81
|61893326
|2011.11.22 09:12
|buy
|0.02
|gbpjpy
|120.442
|0.000
|121.551
|2011.11.22 18:23
|120.445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|61894010
|2011.11.22 09:17
|buy
|0.02
|audjpy
|75.802
|0.000
|76.902
|2011.11.24 10:22
|75.269
|0.00
|0.00
|0.69
|-13.82
|61895947
|2011.11.22 09:47
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56309
|1.56584
|1.58084
|2011.11.22 11:55
|1.56584
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|61896802
|2011.11.22 09:59
|buy
|0.03
|gbpjpy
|120.239
|120.445
|121.945
|2011.11.22 18:22
|120.445
|0.00
|0.00
|0.00
|8.03
|61905326
|2011.11.22 11:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56597
|0.00000
|1.57698
|2011.11.22 15:06
|1.56211
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.86
|61911501
|2011.11.22 13:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56399
|0.00000
|1.57497
|2011.11.22 15:06
|1.56211
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.76
|61914073
|2011.11.22 13:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56198
|0.00000
|1.57298
|2011.11.22 15:06
|1.56213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|61915731
|2011.11.22 13:42
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55998
|1.56213
|1.57713
|2011.11.22 15:06
|1.56213
|0.00
|0.00
|0.00
|10.75
|61939051
|2011.11.22 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56567
|0.00000
|1.57656
|2011.11.24 07:54
|1.55348
|0.00
|0.00
|0.05
|-12.19
|61940231
|2011.11.22 18:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|120.495
|0.000
|121.592
|2011.11.23 12:43
|120.140
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.59
|61941759
|2011.11.22 18:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56369
|0.00000
|1.57466
|2011.11.24 07:54
|1.55350
|0.00
|0.00
|0.11
|-20.38
|61944722
|2011.11.22 19:53
|buy
|0.02
|gbpjpy
|120.298
|0.000
|121.395
|2011.11.23 12:43
|120.140
|0.00
|0.00
|0.03
|-4.09
|61978784
|2011.11.23 06:02
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56125
|0.00000
|1.57227
|2011.11.24 07:53
|1.55348
|0.00
|0.00
|0.12
|-23.31
|61978787
|2011.11.23 06:02
|buy
|0.03
|audjpy
|75.200
|0.000
|76.300
|2011.11.24 10:22
|75.269
|0.00
|0.00
|0.78
|2.68
|61988940
|2011.11.23 07:50
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55927
|0.00000
|1.57025
|2011.11.24 07:53
|1.55348
|0.00
|0.00
|0.20
|-28.95
|61989134
|2011.11.23 07:51
|buy
|0.03
|gbpjpy
|120.085
|0.000
|121.195
|2011.11.23 12:43
|120.143
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|61994602
|2011.11.23 08:28
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.55724
|0.00000
|1.56827
|2011.11.24 07:53
|1.55348
|0.00
|0.00
|0.31
|-30.08
|61994754
|2011.11.23 08:29
|buy
|0.05
|gbpjpy
|119.881
|120.169
|121.669
|2011.11.23 12:42
|120.169
|0.00
|0.00
|0.00
|18.65
|62007800
|2011.11.23 10:14
|buy
|0.05
|audjpy
|74.980
|75.262
|76.762
|2011.11.24 10:22
|75.262
|0.00
|0.00
|1.30
|18.28
|62008507
|2011.11.23 10:15
|buy
|0.03
|cadjpy
|73.854
|74.165
|75.665
|2011.11.25 14:50
|74.165
|0.00
|0.00
|0.19
|12.03
|62039520
|2011.11.23 15:02
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.55496
|0.00000
|1.56593
|2011.11.24 07:53
|1.55350
|0.00
|0.00
|0.51
|-18.98
|62044529
|2011.11.23 15:40
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.55240
|0.00000
|1.56340
|2011.11.24 07:53
|1.55355
|0.00
|0.00
|0.82
|24.15
|62048719
|2011.11.23 16:09
|buy
|0.34
|gbpusd
|1.55039
|1.55374
|1.56874
|2011.11.24 07:53
|1.55374
|0.00
|0.00
|1.33
|113.90
|62095427
|2011.11.24 06:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.136
|0.000
|76.038
|2011.11.29 12:19
|77.830
|0.00
|0.00
|-0.02
|-8.92
|62095462
|2011.11.24 06:00
|buy
|0.05
|cadjpy
|73.643
|74.168
|75.668
|2011.11.25 14:50
|74.168
|0.00
|0.00
|0.08
|33.82
|62114541
|2011.11.24 10:22
|buy
|0.01
|audjpy
|75.306
|75.716
|77.216
|2011.11.25 16:01
|75.718
|0.00
|0.00
|0.09
|5.30
|62130331
|2011.11.24 13:47
|buy
|0.02
|audjpy
|75.107
|75.716
|77.216
|2011.11.25 16:01
|75.717
|0.00
|0.00
|0.17
|15.72
|62131869
|2011.11.24 14:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|119.578
|0.000
|118.489
|2011.11.25 18:07
|120.106
|0.00
|0.00
|-0.04
|-6.79
|62136077
|2011.11.24 14:45
|buy
|0.03
|audjpy
|74.901
|75.717
|77.217
|2011.11.25 16:01
|75.717
|0.00
|0.00
|0.26
|31.53
|62176289
|2011.11.25 06:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54547
|0.00000
|1.53447
|2011.11.25 09:24
|1.54442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|62176302
|2011.11.25 06:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.423
|0.000
|76.323
|2011.11.29 12:19
|77.830
|0.00
|0.00
|-0.01
|-10.46
|62178592
|2011.11.25 06:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54730
|1.54443
|1.52943
|2011.11.25 09:24
|1.54443
|0.00
|0.00
|0.00
|5.74
|62183767
|2011.11.25 08:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|119.767
|0.000
|118.678
|2011.11.25 18:07
|120.088
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.25
|62202701
|2011.11.25 11:59
|sell
|0.03
|gbpjpy
|119.977
|0.000
|118.870
|2011.11.25 18:07
|120.088
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.29
|62209182
|2011.11.25 13:27
|sell
|0.03
|usdjpy
|77.621
|0.000
|76.523
|2011.11.29 12:19
|77.830
|0.00
|0.00
|-0.02
|-8.06
|62213025
|2011.11.25 13:49
|sell
|0.05
|gbpjpy
|120.183
|0.000
|119.085
|2011.11.25 18:07
|120.080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|62222368
|2011.11.25 14:58
|sell
|0.08
|gbpjpy
|120.391
|120.112
|118.612
|2011.11.25 18:07
|120.112
|0.00
|0.00
|0.00
|28.70
|62329411
|2011.11.28 13:51
|sell
|0.05
|usdjpy
|77.819
|0.000
|76.724
|2011.11.29 12:19
|77.833
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|62339299
|2011.11.28 15:25
|sell
|0.08
|usdjpy
|78.022
|0.000
|76.919
|2011.11.29 12:19
|77.833
|0.00
|0.00
|0.00
|19.43
|62342831
|2011.11.28 15:54
|sell
|0.13
|usdjpy
|78.224
|77.837
|76.337
|2011.11.29 12:18
|77.837
|0.00
|0.00
|0.00
|64.64
|62359401
|2011.11.28 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55102
|0.00000
|1.53998
|2011.11.29 14:18
|1.56031
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.29
|62394154
|2011.11.29 06:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55307
|0.00000
|1.54205
|2011.11.29 14:18
|1.56031
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.48
|62414324
|2011.11.29 09:10
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.55509
|0.00000
|1.54407
|2011.11.29 14:18
|1.56031
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.66
|62416849
|2011.11.29 09:36
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.55689
|0.00000
|1.54609
|2011.11.29 14:18
|1.56031
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.10
|62419820
|2011.11.29 10:09
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.55881
|0.00000
|1.54789
|2011.11.29 14:18
|1.56031
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|62420402
|2011.11.29 10:14
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.56081
|0.00000
|1.54995
|2011.11.29 14:18
|1.56031
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|62422110
|2011.11.29 10:16
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.56310
|1.56038
|1.54538
|2011.11.29 14:18
|1.56038
|0.00
|0.00
|0.00
|57.12
|62441679
|2011.11.29 12:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.805
|0.000
|76.706
|2011.11.30 13:16
|77.509
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.82
|62445755
|2011.11.29 13:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|121.487
|0.000
|122.585
|2011.11.29 15:21
|121.622
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|62450355
|2011.11.29 13:35
|buy
|0.02
|gbpjpy
|121.284
|121.631
|123.131
|2011.11.29 15:21
|121.631
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|62455630
|2011.11.29 14:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56027
|0.00000
|1.57129
|2011.11.30 11:54
|1.56173
|0.00
|0.00
|0.01
|1.46
|62465328
|2011.11.29 15:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|121.665
|0.000
|122.763
|2011.11.30 01:38
|121.670
|0.00
|0.00
|0.01
|0.06
|62468463
|2011.11.29 15:55
|buy
|0.02
|gbpjpy
|121.456
|121.670
|123.170
|2011.11.30 01:38
|121.670
|0.00
|0.00
|0.03
|5.50
|62524737
|2011.11.30 06:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55821
|1.56176
|1.57676
|2011.11.30 11:54
|1.56176
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|62528169
|2011.11.30 07:02
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55617
|1.56179
|1.57679
|2011.11.30 11:54
|1.56179
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|62529754
|2011.11.30 07:15
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55415
|1.56179
|1.57679
|2011.11.30 11:54
|1.56179
|0.00
|0.00
|0.00
|38.20
|62533832
|2011.11.30 07:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.004
|77.616
|76.116
|2011.11.30 13:15
|77.616
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|62602670
|2011.11.30 16:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|76.362
|0.000
|77.460
|2011.12.01 07:30
|76.144
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|62606073
|2011.11.30 16:41
|buy
|0.02
|cadjpy
|76.160
|0.000
|77.257
|2011.12.01 07:30
|76.144
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|62610658
|2011.11.30 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57134
|0.00000
|1.58242
|2011.12.01 11:10
|1.57191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|62610679
|2011.11.30 18:00
|buy
|0.01
|audjpy
|79.547
|0.000
|80.647
|2011.12.01 10:19
|79.374
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|62611406
|2011.11.30 18:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56905
|1.57237
|1.58737
|2011.12.01 11:10
|1.57237
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|62615273
|2011.11.30 19:17
|buy
|0.03
|cadjpy
|75.937
|76.155
|77.655
|2011.12.01 07:30
|76.155
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|62622806
|2011.11.30 21:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.541
|0.000
|76.443
|2011.12.08 14:08
|77.298
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.14
|62650988
|2011.12.01 06:47
|buy
|0.02
|audjpy
|79.349
|0.000
|80.445
|2011.12.01 10:19
|79.379
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|62655020
|2011.12.01 07:40
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56703
|1.57248
|1.58748
|2011.12.01 11:10
|1.57248
|0.00
|0.00
|0.00
|16.35
|62655717
|2011.12.01 07:49
|buy
|0.03
|audjpy
|79.144
|79.375
|80.875
|2011.12.01 10:19
|79.375
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|62657115
|2011.12.01 07:58
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56506
|1.57248
|1.58748
|2011.12.01 11:10
|1.57248
|0.00
|0.00
|0.00
|37.10
|62661638
|2011.12.01 08:31
|buy
|0.05
|audjpy
|78.944
|79.375
|80.875
|2011.12.01 10:19
|79.375
|0.00
|0.00
|0.00
|27.74
|62696798
|2011.12.01 13:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.763
|77.346
|75.846
|2011.12.08 14:08
|77.295
|0.00
|0.00
|-0.05
|12.11
|62721372
|2011.12.01 17:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.803
|0.000
|120.702
|2011.12.02 13:38
|122.330
|0.00
|0.00
|-0.04
|-6.76
|62732291
|2011.12.01 19:57
|sell
|0.02
|gbpjpy
|122.015
|0.000
|120.910
|2011.12.02 13:38
|122.327
|0.00
|0.00
|-0.07
|-8.01
|62772681
|2011.12.02 09:00
|buy
|0.01
|audjpy
|79.806
|80.321
|81.821
|2011.12.02 13:31
|80.321
|0.00
|0.00
|0.00
|6.61
|62775626
|2011.12.02 09:52
|sell
|0.03
|gbpjpy
|122.209
|0.000
|121.117
|2011.12.02 13:38
|122.329
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.63
|62776023
|2011.12.02 10:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|76.952
|77.154
|78.654
|2011.12.02 12:00
|77.154
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|62780169
|2011.12.02 11:24
|sell
|0.03
|usdjpy
|77.969
|77.344
|75.844
|2011.12.08 14:08
|77.344
|0.00
|0.00
|-0.06
|24.24
|62781334
|2011.12.02 11:42
|sell
|0.05
|gbpjpy
|122.407
|0.000
|121.309
|2011.12.02 13:38
|122.329
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|62782714
|2011.12.02 12:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56926
|0.00000
|1.58032
|2011.12.05 08:09
|1.56378
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.48
|62782804
|2011.12.02 12:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.012
|0.000
|78.112
|2011.12.06 11:35
|76.423
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.58
|62791441
|2011.12.02 13:30
|sell
|0.08
|gbpjpy
|122.631
|122.331
|120.831
|2011.12.02 13:38
|122.331
|0.00
|0.00
|0.00
|30.80
|62792320
|2011.12.02 13:31
|buy
|0.01
|audjpy
|80.348
|0.000
|81.456
|2011.12.05 18:43
|79.967
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.89
|62792875
|2011.12.02 13:33
|buy
|0.02
|audjpy
|80.128
|0.000
|81.241
|2011.12.05 18:43
|79.966
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|62795453
|2011.12.02 13:42
|buy
|0.02
|cadjpy
|76.806
|0.000
|77.910
|2011.12.06 11:35
|76.423
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.85
|62799397
|2011.12.02 14:32
|buy
|0.03
|audjpy
|79.912
|0.000
|81.025
|2011.12.05 18:43
|79.967
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|62800278
|2011.12.02 14:39
|buy
|0.03
|cadjpy
|76.617
|0.000
|77.705
|2011.12.06 11:35
|76.421
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.57
|62800319
|2011.12.02 14:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56713
|0.00000
|1.57815
|2011.12.05 08:09
|1.56379
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.68
|62803816
|2011.12.02 15:14
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56525
|0.00000
|1.57612
|2011.12.05 08:09
|1.56377
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.44
|62807800
|2011.12.02 15:43
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56339
|0.00000
|1.57425
|2011.12.05 08:09
|1.56377
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|62810969
|2011.12.02 16:05
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.56133
|1.56410
|1.57910
|2011.12.05 08:09
|1.56410
|0.00
|0.00
|0.00
|22.16
|62813110
|2011.12.02 16:13
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.55931
|1.56412
|1.57912
|2011.12.05 08:09
|1.56412
|0.00
|0.00
|0.00
|62.53
|62813546
|2011.12.02 16:14
|buy
|0.05
|audjpy
|79.710
|79.983
|81.483
|2011.12.05 18:43
|79.983
|0.00
|0.00
|0.00
|17.54
|62909497
|2011.12.05 19:44
|buy
|0.05
|cadjpy
|76.416
|0.000
|77.516
|2011.12.06 11:35
|76.421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|62910252
|2011.12.05 20:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.642
|121.440
|119.940
|2011.12.06 07:56
|121.440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|62915890
|2011.12.05 21:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.877
|79.278
|77.778
|2011.12.06 06:39
|79.278
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|62942611
|2011.12.06 07:15
|buy
|0.08
|cadjpy
|76.212
|76.427
|77.927
|2011.12.06 11:35
|76.427
|0.00
|0.00
|0.00
|22.13
|63060811
|2011.12.07 14:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|121.517
|121.999
|123.499
|2011.12.07 15:09
|121.999
|0.00
|0.00
|0.00
|6.21
|63068900
|2011.12.07 15:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.030
|0.000
|123.136
|2011.12.08 16:44
|121.449
|0.00
|0.00
|0.04
|-7.47
|63073544
|2011.12.07 16:01
|buy
|0.02
|gbpjpy
|121.821
|0.000
|122.921
|2011.12.08 16:44
|121.448
|0.00
|0.00
|0.08
|-9.59
|63078424
|2011.12.07 17:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56923
|1.57232
|1.58732
|2011.12.08 10:14
|1.57232
|0.00
|0.00
|0.04
|3.09
|63124140
|2011.12.08 10:15
|buy
|0.03
|gbpjpy
|121.618
|0.000
|122.718
|2011.12.08 16:44
|121.448
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.56
|63162146
|2011.12.08 14:01
|buy
|0.05
|gbpjpy
|121.414
|0.000
|122.517
|2011.12.08 16:44
|121.453
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|63163535
|2011.12.08 14:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.273
|0.000
|76.173
|2011.12.28 14:41
|77.796
|0.00
|0.00
|-0.04
|-6.72
|63167136
|2011.12.08 14:20
|buy
|0.08
|gbpjpy
|121.205
|121.422
|122.922
|2011.12.08 16:44
|121.422
|0.00
|0.00
|0.00
|22.33
|63173867
|2011.12.08 15:15
|buy
|0.13
|gbpjpy
|121.000
|121.422
|122.922
|2011.12.08 16:44
|121.422
|0.00
|0.00
|0.00
|70.58
|63174952
|2011.12.08 15:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.474
|0.000
|76.373
|2011.12.28 14:41
|77.794
|0.00
|0.00
|-0.06
|-8.23
|63181043
|2011.12.08 16:25
|sell
|0.03
|usdjpy
|77.704
|0.000
|76.575
|2011.12.28 14:41
|77.788
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.24
|63192206
|2011.12.08 20:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|76.109
|75.884
|74.384
|2011.12.09 08:20
|75.884
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|63229950
|2011.12.09 08:20
|sell
|0.01
|cadjpy
|75.855
|0.000
|74.755
|2011.12.13 09:45
|75.807
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.61
|63240876
|2011.12.09 10:20
|sell
|0.02
|cadjpy
|76.054
|75.816
|74.316
|2011.12.13 09:45
|75.816
|0.00
|0.00
|-0.08
|6.11
|63245398
|2011.12.09 11:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56610
|1.57138
|1.58638
|2011.12.09 11:42
|1.57138
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|63251717
|2011.12.09 11:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57148
|0.00000
|1.58256
|2011.12.09 15:34
|1.56466
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.82
|63252896
|2011.12.09 12:00
|buy
|0.01
|audjpy
|79.040
|0.000
|80.140
|2011.12.11 23:00
|79.092
|0.00
|0.00
|0.09
|0.67
|63255253
|2011.12.09 12:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56939
|0.00000
|1.58048
|2011.12.09 15:34
|1.56463
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.52
|63257254
|2011.12.09 13:05
|buy
|0.02
|audjpy
|78.840
|79.086
|80.586
|2011.12.11 23:00
|79.096
|0.00
|0.00
|0.17
|6.60
|63258782
|2011.12.09 13:28
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56745
|0.00000
|1.57834
|2011.12.09 15:34
|1.56463
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.46
|63260112
|2011.12.09 13:37
|buy
|0.03
|audjpy
|78.647
|79.090
|80.590
|2011.12.11 23:00
|79.090
|0.00
|0.00
|0.26
|17.12
|63260274
|2011.12.09 13:38
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56555
|0.00000
|1.57645
|2011.12.09 15:34
|1.56463
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|63261347
|2011.12.09 13:50
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.56352
|0.00000
|1.57452
|2011.12.09 15:34
|1.56459
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|63263466
|2011.12.09 14:08
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.56027
|1.56342
|1.57842
|2011.12.09 15:26
|1.56342
|0.00
|0.00
|0.00
|40.95
|63271324
|2011.12.09 15:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56488
|0.00000
|1.57590
|2011.12.09 16:13
|1.56281
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|63271874
|2011.12.09 15:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56281
|0.00000
|1.57381
|2011.12.09 16:13
|1.56281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|63272354
|2011.12.09 15:46
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56071
|1.56290
|1.57790
|2011.12.09 16:13
|1.56290
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|63287808
|2011.12.11 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56547
|0.00000
|1.57647
|2011.12.12 11:15
|1.56014
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.33
|63306440
|2011.12.12 06:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56319
|0.00000
|1.57419
|2011.12.12 11:15
|1.56021
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.96
|63308645
|2011.12.12 07:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.258
|120.939
|119.439
|2011.12.12 08:13
|120.939
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|63310072
|2011.12.12 07:13
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56118
|0.00000
|1.57218
|2011.12.12 11:15
|1.56016
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.06
|63311951
|2011.12.12 07:37
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55921
|0.00000
|1.57018
|2011.12.12 11:15
|1.56019
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|63312391
|2011.12.12 07:41
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.55715
|1.55999
|1.57499
|2011.12.12 11:15
|1.56011
|0.00
|0.00
|0.00
|23.68
|63315366
|2011.12.12 08:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|120.895
|0.000
|119.803
|2011.12.13 09:38
|121.346
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|63318587
|2011.12.12 09:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|121.094
|0.000
|119.995
|2011.12.13 09:38
|121.346
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.47
|63320406
|2011.12.12 09:25
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.55502
|1.56001
|1.57501
|2011.12.12 11:15
|1.56001
|0.00
|0.00
|0.00
|64.87
|63323801
|2011.12.12 10:01
|sell
|0.05
|usdjpy
|77.905
|0.000
|76.804
|2011.12.28 14:41
|77.780
|0.00
|0.00
|-0.15
|8.04
|63325913
|2011.12.12 10:30
|sell
|0.03
|gbpjpy
|121.306
|0.000
|120.194
|2011.12.13 09:38
|121.346
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|63326932
|2011.12.12 10:42
|sell
|0.05
|gbpjpy
|121.506
|0.000
|120.406
|2011.12.13 09:38
|121.345
|0.00
|0.00
|0.00
|10.34
|63332569
|2011.12.12 12:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56042
|0.00000
|1.54944
|2011.12.12 15:13
|1.56175
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|63333064
|2011.12.12 12:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56249
|0.00000
|1.55142
|2011.12.12 15:13
|1.56177
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|63334156
|2011.12.12 12:28
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.56448
|1.56179
|1.54679
|2011.12.12 15:13
|1.56179
|0.00
|0.00
|0.00
|8.07
|63334447
|2011.12.12 12:30
|sell
|0.08
|gbpjpy
|121.712
|121.336
|119.836
|2011.12.13 09:38
|121.336
|0.00
|0.00
|0.00
|38.64
|63369125
|2011.12.12 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55951
|0.00000
|1.54856
|2011.12.13 09:02
|1.55883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|63416408
|2011.12.13 06:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56154
|1.55881
|1.54381
|2011.12.13 09:02
|1.55881
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|63418754
|2011.12.13 07:00
|buy
|0.01
|audjpy
|78.656
|0.000
|79.753
|2011.12.13 12:08
|78.691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|63430108
|2011.12.13 08:55
|buy
|0.02
|audjpy
|78.461
|78.690
|80.190
|2011.12.13 12:08
|78.690
|0.00
|0.00
|0.00
|5.89
|63435268
|2011.12.13 09:45
|sell
|0.01
|cadjpy
|75.770
|75.108
|73.608
|2011.12.14 16:50
|75.108
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|63451611
|2011.12.13 12:08
|buy
|0.01
|audjpy
|78.724
|0.000
|79.825
|2011.12.15 15:10
|77.473
|0.00
|0.00
|0.26
|-16.06
|63497862
|2011.12.13 15:42
|buy
|0.02
|audjpy
|78.519
|0.000
|79.616
|2011.12.15 15:10
|77.473
|0.00
|0.00
|0.52
|-26.85
|63509210
|2011.12.13 17:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55264
|1.55040
|1.53540
|2011.12.13 19:53
|1.55040
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|63515519
|2011.12.13 19:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55466
|1.55037
|1.53537
|2011.12.13 19:53
|1.55037
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|63517728
|2011.12.13 19:22
|buy
|0.03
|audjpy
|78.318
|0.000
|79.418
|2011.12.15 15:10
|77.470
|0.00
|0.00
|0.78
|-32.65
|63521006
|2011.12.13 19:40
|buy
|0.05
|audjpy
|78.124
|0.000
|79.217
|2011.12.15 15:10
|77.468
|0.00
|0.00
|1.30
|-42.10
|63523028
|2011.12.13 19:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54988
|1.54737
|1.53237
|2011.12.13 20:49
|1.54737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|63527847
|2011.12.13 20:29
|buy
|0.08
|audjpy
|77.924
|0.000
|79.023
|2011.12.15 15:10
|77.468
|0.00
|0.00
|2.08
|-46.82
|63530223
|2011.12.13 20:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54718
|0.00000
|1.53610
|2011.12.14 11:47
|1.54915
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|63555244
|2011.12.14 06:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54942
|0.00000
|1.53832
|2011.12.14 11:47
|1.54917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|63572136
|2011.12.14 08:26
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.55137
|1.54900
|1.53400
|2011.12.14 11:47
|1.54900
|0.00
|0.00
|0.00
|7.11
|63585258
|2011.12.14 10:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|120.957
|0.000
|122.059
|2011.12.14 19:10
|120.714
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.12
|63593490
|2011.12.14 11:31
|buy
|0.02
|gbpjpy
|120.748
|0.000
|121.846
|2011.12.14 19:10
|120.710
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|63601717
|2011.12.14 12:40
|sell
|0.08
|usdjpy
|78.112
|77.830
|76.330
|2011.12.16 17:44
|77.830
|0.00
|0.00
|-0.17
|28.99
|63607856
|2011.12.14 13:56
|buy
|0.13
|audjpy
|77.725
|0.000
|78.824
|2011.12.15 15:10
|77.468
|0.00
|0.00
|3.39
|-42.87
|63610737
|2011.12.14 14:21
|buy
|0.21
|audjpy
|77.517
|0.000
|78.617
|2011.12.15 15:10
|77.470
|0.00
|0.00
|5.47
|-12.67
|63614075
|2011.12.14 14:50
|buy
|0.03
|gbpjpy
|120.546
|0.000
|121.647
|2011.12.14 19:10
|120.717
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|63621401
|2011.12.14 15:58
|buy
|0.34
|audjpy
|77.315
|0.000
|78.415
|2011.12.15 15:10
|77.471
|0.00
|0.00
|8.85
|68.06
|63622845
|2011.12.14 16:09
|buy
|0.05
|gbpjpy
|120.329
|120.720
|122.220
|2011.12.14 19:10
|120.720
|0.00
|0.00
|0.00
|25.05
|63636124
|2011.12.14 20:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|120.770
|0.000
|121.869
|2011.12.16 07:36
|120.827
|0.00
|0.00
|0.04
|0.73
|63667381
|2011.12.15 06:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|75.133
|75.365
|76.865
|2011.12.16 11:50
|75.365
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|63668766
|2011.12.15 06:12
|buy
|0.02
|gbpjpy
|120.526
|120.823
|122.323
|2011.12.16 07:36
|120.823
|0.00
|0.00
|0.00
|7.63
|63669736
|2011.12.15 06:22
|buy
|0.55
|audjpy
|77.111
|77.492
|78.992
|2011.12.15 15:09
|77.492
|0.00
|0.00
|0.00
|268.92
|63772835
|2011.12.16 07:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|120.854
|0.000
|121.964
|2011.12.19 19:15
|120.906
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|63792104
|2011.12.16 11:50
|buy
|0.01
|cadjpy
|75.401
|0.000
|76.501
|2011.12.19 16:16
|75.199
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|63793008
|2011.12.16 12:00
|buy
|0.01
|audjpy
|77.839
|0.000
|78.938
|2011.12.20 11:49
|77.769
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|63800323
|2011.12.16 15:27
|buy
|0.02
|cadjpy
|75.160
|0.000
|76.260
|2011.12.19 16:16
|75.192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|63802685
|2011.12.16 15:59
|buy
|0.02
|audjpy
|77.646
|0.000
|78.738
|2011.12.20 11:49
|77.771
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|63802874
|2011.12.16 16:01
|buy
|0.02
|gbpjpy
|120.654
|120.895
|122.395
|2011.12.19 19:14
|120.895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|63803985
|2011.12.16 16:17
|buy
|0.03
|cadjpy
|74.960
|0.000
|76.060
|2011.12.19 16:16
|75.185
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|63805744
|2011.12.16 16:50
|buy
|0.03
|audjpy
|77.448
|77.770
|79.270
|2011.12.20 11:49
|77.770
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|63806123
|2011.12.16 16:59
|buy
|0.05
|cadjpy
|74.758
|75.151
|76.651
|2011.12.19 16:04
|75.151
|0.00
|0.00
|0.00
|25.22
|63869262
|2011.12.19 14:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55453
|1.56282
|1.57782
|2011.12.20 10:32
|1.56289
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|63870775
|2011.12.19 14:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55262
|1.56282
|1.57782
|2011.12.20 10:32
|1.56291
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|63894414
|2011.12.19 20:04
|buy
|0.05
|audjpy
|77.249
|77.770
|79.270
|2011.12.20 11:49
|77.770
|0.00
|0.00
|0.00
|33.43
|63894954
|2011.12.19 20:08
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55060
|1.56285
|1.57785
|2011.12.20 10:32
|1.56285
|0.00
|0.00
|0.00
|36.75
|63946675
|2011.12.20 10:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56311
|1.56724
|1.58224
|2011.12.20 13:57
|1.56724
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|63966326
|2011.12.20 13:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56760
|1.57285
|1.58785
|2011.12.21 09:08
|1.57285
|0.00
|0.00
|0.00
|5.25
|63984995
|2011.12.20 16:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56560
|1.57285
|1.58785
|2011.12.21 09:08
|1.57285
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|64000771
|2011.12.20 20:00
|buy
|0.01
|audjpy
|78.392
|78.652
|80.152
|2011.12.21 03:25
|78.652
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|64037570
|2011.12.21 06:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.855
|0.000
|120.756
|2011.12.21 11:48
|122.226
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.77
|64047175
|2011.12.21 07:43
|sell
|0.02
|gbpjpy
|122.066
|0.000
|120.966
|2011.12.21 11:48
|122.226
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.11
|64051141
|2011.12.21 08:17
|sell
|0.03
|gbpjpy
|122.271
|0.000
|121.170
|2011.12.21 11:48
|122.226
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|64055376
|2011.12.21 09:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|76.089
|0.000
|77.189
|2011.12.22 00:29
|75.913
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|64060533
|2011.12.21 10:02
|sell
|0.05
|gbpjpy
|122.472
|122.231
|120.731
|2011.12.21 11:48
|122.231
|0.00
|0.00
|0.00
|15.48
|64066695
|2011.12.21 10:56
|buy
|0.02
|cadjpy
|75.887
|0.000
|76.987
|2011.12.22 00:29
|75.913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|64081107
|2011.12.21 13:18
|buy
|0.03
|cadjpy
|75.686
|75.909
|77.409
|2011.12.22 00:29
|75.909
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|64124089
|2011.12.22 06:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56623
|0.00000
|1.55523
|2011.12.22 09:28
|1.57049
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.26
|64124095
|2011.12.22 06:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.240
|0.000
|121.140
|2011.12.23 10:48
|122.480
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|64125211
|2011.12.22 06:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56826
|0.00000
|1.55727
|2011.12.22 09:28
|1.57049
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.46
|64129337
|2011.12.22 07:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|122.449
|0.000
|121.341
|2011.12.23 10:48
|122.477
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|64130728
|2011.12.22 07:59
|sell
|0.08
|usdjpy
|78.103
|77.777
|76.277
|2011.12.28 14:41
|77.777
|0.00
|0.00
|-0.06
|33.53
|64131689
|2011.12.22 08:05
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.57031
|0.00000
|1.55927
|2011.12.22 09:28
|1.57043
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|64133175
|2011.12.22 08:17
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.57259
|1.57046
|1.55546
|2011.12.22 09:28
|1.57046
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|64133203
|2011.12.22 08:17
|sell
|0.03
|gbpjpy
|122.686
|122.452
|120.952
|2011.12.23 10:48
|122.452
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|64137229
|2011.12.22 09:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|76.280
|76.515
|78.015
|2011.12.23 15:55
|76.515
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|64281344
|2011.12.26 20:00
|buy
|0.01
|audjpy
|79.294
|0.000
|80.398
|2011.12.29 16:11
|78.468
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.63
|64282629
|2011.12.26 22:25
|sell
|0.01
|cadjpy
|76.337
|0.000
|75.237
|2011.12.28 16:34
|76.145
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|64289506
|2011.12.27 06:07
|buy
|0.02
|audjpy
|79.092
|0.000
|80.192
|2011.12.29 16:11
|78.466
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.11
|64290332
|2011.12.27 07:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|121.856
|122.070
|123.570
|2011.12.27 07:19
|122.070
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|64290950
|2011.12.27 07:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.129
|0.000
|123.258
|2011.12.29 07:47
|120.163
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.30
|64292354
|2011.12.27 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56731
|0.00000
|1.57829
|2011.12.30 15:02
|1.55300
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.31
|64294254
|2011.12.27 09:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56527
|0.00000
|1.57627
|2011.12.30 15:02
|1.55299
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.56
|64294259
|2011.12.27 09:21
|buy
|0.02
|gbpjpy
|121.926
|0.000
|123.018
|2011.12.29 07:47
|120.169
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.23
|64332885
|2011.12.28 11:59
|buy
|0.03
|gbpjpy
|121.728
|0.000
|122.826
|2011.12.29 07:46
|120.175
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.97
|64335771
|2011.12.28 13:19
|sell
|0.02
|cadjpy
|76.542
|76.301
|74.801
|2011.12.28 16:34
|76.148
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|64336634
|2011.12.28 13:43
|buy
|0.05
|gbpjpy
|121.521
|0.000
|122.626
|2011.12.29 07:46
|120.174
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.69
|64337502
|2011.12.28 14:01
|buy
|0.08
|gbpjpy
|121.317
|0.000
|122.419
|2011.12.29 07:46
|120.177
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.39
|64337519
|2011.12.28 14:01
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56333
|0.00000
|1.57422
|2011.12.30 15:02
|1.55299
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.02
|64338161
|2011.12.28 14:16
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56132
|0.00000
|1.57232
|2011.12.30 15:02
|1.55299
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.65
|64338781
|2011.12.28 14:22
|buy
|0.13
|gbpjpy
|121.028
|0.000
|122.136
|2011.12.29 07:46
|120.174
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.91
|64338959
|2011.12.28 14:24
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.55916
|0.00000
|1.57026
|2011.12.30 15:02
|1.55299
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.36
|64339385
|2011.12.28 14:25
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.55682
|0.00000
|1.56810
|2011.12.30 15:02
|1.55299
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.79
|64339536
|2011.12.28 14:25
|buy
|0.21
|gbpjpy
|120.826
|0.000
|121.928
|2011.12.29 07:46
|120.174
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.25
|64339942
|2011.12.28 14:28
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.55475
|0.00000
|1.56581
|2011.12.30 15:02
|1.55299
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.96
|64341990
|2011.12.28 14:41
|buy
|0.34
|gbpusd
|1.55258
|0.00000
|1.56373
|2011.12.30 15:02
|1.55300
|0.00
|0.00
|0.00
|14.28
|64344406
|2011.12.28 14:56
|buy
|0.55
|gbpusd
|1.55053
|1.55338
|1.56838
|2011.12.30 15:02
|1.55338
|0.00
|0.00
|0.00
|156.75
|64344417
|2011.12.28 14:56
|buy
|0.34
|gbpjpy
|120.622
|0.000
|121.722
|2011.12.29 07:46
|120.178
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.32
|64344443
|2011.12.28 14:56
|buy
|0.03
|audjpy
|78.892
|0.000
|79.992
|2011.12.29 16:11
|78.472
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.21
|64347372
|2011.12.28 15:29
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.54837
|1.55344
|1.56844
|2011.12.30 15:02
|1.55344
|0.00
|0.00
|0.00
|456.30
|64347788
|2011.12.28 15:31
|buy
|0.05
|audjpy
|78.687
|0.000
|79.790
|2011.12.29 16:11
|78.472
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.84
|64359091
|2011.12.28 19:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|76.196
|0.000
|75.096
|2011.12.28 20:12
|76.115
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|64360445
|2011.12.28 19:51
|buy
|0.55
|gbpjpy
|120.433
|0.000
|121.521
|2011.12.29 07:46
|120.174
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.36
|64361057
|2011.12.28 20:12
|sell
|0.01
|cadjpy
|76.072
|0.000
|74.976
|2011.12.29 07:46
|75.939
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|64375323
|2011.12.29 06:00
|buy
|0.08
|audjpy
|78.457
|0.000
|79.557
|2011.12.29 16:11
|78.474
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|64375341
|2011.12.29 06:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.747
|0.000
|76.646
|2011.12.29 07:46
|77.711
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|64375363
|2011.12.29 06:01
|buy
|0.90
|gbpjpy
|120.225
|0.000
|121.330
|2011.12.29 07:46
|120.173
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.25
|64377711
|2011.12.29 07:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.685
|0.000
|76.585
|2011.12.30 04:33
|77.554
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|64389577
|2011.12.29 11:55
|buy
|0.13
|audjpy
|78.256
|78.481
|79.981
|2011.12.29 16:11
|78.481
|0.00
|0.00
|0.00
|37.64
|64390085
|2011.12.29 12:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|75.913
|0.000
|74.815
|2011.12.29 16:21
|76.022
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|64401810
|2011.12.29 15:31
|sell
|0.02
|cadjpy
|76.113
|0.000
|75.013
|2011.12.29 16:21
|76.021
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|64413254
|2011.12.29 20:00
|buy
|0.01
|audjpy
|78.658
|0.000
|79.753
|2011.12.30 04:33
|78.677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|64432931
|2011.12.30 09:01
|buy
|0.01
|cadjpy
|76.003
|0.000
|77.098
|2012.01.03 12:31
|75.840
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|64436760
|2011.12.30 10:41
|buy
|0.02
|cadjpy
|75.778
|0.000
|76.890
|2012.01.03 12:31
|75.844
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|64445151
|2011.12.30 13:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|119.860
|0.000
|120.956
|2012.01.03 08:08
|119.517
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.47
|64456079
|2011.12.30 15:56
|buy
|0.02
|gbpjpy
|119.677
|0.000
|120.758
|2012.01.03 08:08
|119.518
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.15
|64456892
|2011.12.30 16:00
|buy
|0.03
|cadjpy
|75.574
|75.840
|77.340
|2012.01.03 12:31
|75.843
|0.00
|0.00
|0.00
|10.52
|64461441
|2011.12.30 17:36
|buy
|0.03
|gbpjpy
|119.474
|0.000
|120.575
|2012.01.03 08:08
|119.512
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|64471874
|2012.01.02 07:15
|buy
|0.05
|gbpjpy
|119.214
|119.504
|121.004
|2012.01.03 08:08
|119.504
|0.00
|0.00
|0.00
|18.89
|64505729
|2012.01.02 12:08
|buy
|0.05
|cadjpy
|75.429
|75.843
|77.343
|2012.01.03 12:31
|75.843
|0.00
|0.00
|0.00
|26.98
|64510572
|2012.01.02 17:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54912
|0.00000
|1.53812
|2012.01.04 05:41
|1.56343
|0.00
|0.00
|-0.03
|-14.31
|64512372
|2012.01.02 19:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55092
|0.00000
|1.54016
|2012.01.04 05:41
|1.56345
|0.00
|0.00
|-0.06
|-25.06
|64522979
|2012.01.03 06:01
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.55457
|0.00000
|1.54357
|2012.01.04 05:41
|1.56344
|0.00
|0.00
|-0.08
|-26.61
|64523578
|2012.01.03 06:32
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.55677
|0.00000
|1.54572
|2012.01.04 05:41
|1.56344
|0.00
|0.00
|-0.14
|-33.35
|64526800
|2012.01.03 07:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.55876
|0.00000
|1.54777
|2012.01.04 05:41
|1.56343
|0.00
|0.00
|-0.22
|-37.36
|64527693
|2012.01.03 08:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|119.550
|119.949
|121.449
|2012.01.03 17:57
|119.949
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|64535431
|2012.01.03 10:18
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.56063
|0.00000
|1.54984
|2012.01.04 05:41
|1.56344
|0.00
|0.00
|-0.36
|-36.53
|64553141
|2012.01.03 15:59
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.56266
|0.00000
|1.55169
|2012.01.04 05:41
|1.56344
|0.00
|0.00
|-0.58
|-16.38
|64553517
|2012.01.03 16:01
|sell
|0.34
|gbpusd
|1.56469
|0.00000
|1.55369
|2012.01.04 05:41
|1.56344
|0.00
|0.00
|-0.94
|42.50
|64556986
|2012.01.03 17:29
|sell
|0.55
|gbpusd
|1.56680
|0.00000
|1.55586
|2012.01.04 05:41
|1.56344
|0.00
|0.00
|-1.52
|184.80
|64557706
|2012.01.03 17:57
|buy
|0.01
|gbpjpy
|119.993
|0.000
|121.090
|2012.01.10 10:13
|118.851
|0.00
|0.00
|0.02
|-14.87
|64570809
|2012.01.04 06:01
|sell
|0.01
|audjpy
|79.457
|78.912
|77.412
|2012.01.05 12:26
|78.912
|0.00
|0.00
|0.00
|7.09
|64577937
|2012.01.04 09:23
|buy
|0.02
|gbpjpy
|119.804
|0.000
|120.892
|2012.01.10 10:13
|118.853
|0.00
|0.00
|0.03
|-24.76
|64592132
|2012.01.04 14:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.787
|77.050
|78.550
|2012.01.06 10:28
|77.050
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|64663179
|2012.01.05 08:54
|buy
|0.03
|gbpjpy
|119.597
|0.000
|120.702
|2012.01.10 10:13
|118.853
|0.00
|0.00
|0.04
|-29.06
|64668966
|2012.01.05 10:08
|buy
|0.05
|gbpjpy
|119.401
|0.000
|120.496
|2012.01.10 10:13
|118.851
|0.00
|0.00
|0.07
|-35.80
|64671095
|2012.01.05 11:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|75.391
|0.000
|74.279
|2012.01.06 14:21
|75.570
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|64674340
|2012.01.05 12:26
|sell
|0.01
|audjpy
|78.886
|0.000
|77.785
|2012.01.06 14:12
|79.076
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|64676510
|2012.01.05 13:15
|sell
|0.02
|cadjpy
|75.785
|75.569
|74.069
|2012.01.06 14:21
|75.569
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|64676536
|2012.01.05 13:15
|sell
|0.02
|audjpy
|79.123
|0.000
|78.025
|2012.01.06 14:12
|79.075
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|64722170
|2012.01.06 13:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.130
|76.876
|75.376
|2012.01.13 14:05
|76.876
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.30
|64724125
|2012.01.06 13:30
|sell
|0.03
|audjpy
|79.330
|79.076
|77.576
|2012.01.06 14:12
|79.076
|0.00
|0.00
|0.00
|9.88
|64727306
|2012.01.06 13:42
|buy
|0.08
|gbpjpy
|119.190
|0.000
|120.297
|2012.01.10 10:13
|118.854
|0.00
|0.00
|0.11
|-35.00
|64732258
|2012.01.06 14:41
|buy
|0.13
|gbpjpy
|118.978
|0.000
|120.088
|2012.01.10 10:13
|118.851
|0.00
|0.00
|0.18
|-21.49
|64734750
|2012.01.06 15:04
|buy
|0.21
|gbpjpy
|118.775
|0.000
|119.875
|2012.01.10 10:13
|118.851
|0.00
|0.00
|0.29
|20.78
|64736034
|2012.01.06 15:29
|buy
|0.34
|gbpjpy
|118.579
|118.856
|120.356
|2012.01.10 10:13
|118.856
|0.00
|0.00
|0.48
|122.62
|64740379
|2012.01.06 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54199
|0.00000
|1.53106
|2012.01.09 19:06
|1.54450
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.51
|64742948
|2012.01.06 20:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|74.996
|74.753
|73.253
|2012.01.08 23:31
|74.753
|0.00
|0.00
|-0.04
|3.16
|64754109
|2012.01.09 06:01
|sell
|0.01
|cadjpy
|74.573
|0.000
|73.473
|2012.01.12 18:05
|75.372
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.41
|64755955
|2012.01.09 07:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54410
|0.00000
|1.53305
|2012.01.09 19:06
|1.54451
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|64757230
|2012.01.09 08:06
|sell
|0.02
|cadjpy
|74.778
|0.000
|73.673
|2012.01.12 18:05
|75.373
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.51
|64766656
|2012.01.09 13:00
|buy
|0.01
|audjpy
|78.556
|78.795
|80.295
|2012.01.10 00:54
|78.795
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|64768906
|2012.01.09 13:53
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.54614
|1.54414
|1.52914
|2012.01.09 19:06
|1.54414
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|64777692
|2012.01.09 19:30
|sell
|0.03
|cadjpy
|74.975
|0.000
|73.881
|2012.01.12 18:05
|75.373
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.56
|64786847
|2012.01.10 06:01
|sell
|0.05
|cadjpy
|75.336
|0.000
|74.231
|2012.01.12 18:05
|75.372
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|64786848
|2012.01.10 06:01
|buy
|0.01
|audjpy
|79.187
|79.399
|80.899
|2012.01.12 13:32
|79.399
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|64795636
|2012.01.10 11:17
|sell
|0.08
|cadjpy
|75.541
|0.000
|74.437
|2012.01.12 18:05
|75.372
|0.00
|0.00
|0.00
|17.62
|64821555
|2012.01.11 08:02
|sell
|0.13
|cadjpy
|75.741
|75.371
|73.871
|2012.01.12 18:05
|75.371
|0.00
|0.00
|0.00
|62.67
|64830044
|2012.01.11 12:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53865
|1.53656
|1.52156
|2012.01.11 15:11
|1.53656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|64838585
|2012.01.11 15:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53640
|1.53301
|1.51801
|2012.01.11 17:01
|1.53301
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|64852565
|2012.01.11 20:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53154
|0.00000
|1.52054
|2012.01.12 16:08
|1.53351
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|64897134
|2012.01.12 09:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53348
|0.00000
|1.52257
|2012.01.12 16:05
|1.53337
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|64897539
|2012.01.12 10:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|118.042
|0.000
|119.142
|2012.01.13 07:57
|117.981
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|64910055
|2012.01.12 13:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|117.792
|0.000
|118.894
|2012.01.13 07:57
|117.981
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|64915296
|2012.01.12 14:33
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.53547
|1.53332
|1.51832
|2012.01.12 16:05
|1.53332
|0.00
|0.00
|0.00
|6.45
|64920645
|2012.01.12 15:31
|buy
|0.03
|gbpjpy
|117.598
|117.980
|119.480
|2012.01.13 07:57
|117.980
|0.00
|0.00
|0.00
|14.95
|64924050
|2012.01.12 16:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53351
|1.53713
|1.55213
|2012.01.13 07:00
|1.53713
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|64926980
|2012.01.12 17:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.135
|0.000
|78.035
|2012.01.13 15:27
|79.029
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|64934734
|2012.01.12 20:23
|sell
|0.02
|audjpy
|79.336
|78.994
|77.494
|2012.01.13 15:27
|78.994
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|64966687
|2012.01.13 11:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|117.580
|0.000
|116.496
|2012.01.13 15:27
|117.516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|64981028
|2012.01.13 14:23
|sell
|0.02
|gbpjpy
|117.779
|117.508
|116.008
|2012.01.13 15:27
|117.508
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|64993838
|2012.01.13 18:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|75.025
|0.000
|73.925
|2012.01.20 07:31
|76.239
|0.00
|0.00
|-0.21
|-15.73
|64998251
|2012.01.13 20:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.212
|0.000
|78.112
|2012.01.16 03:44
|79.021
|0.00
|0.00
|-0.19
|2.48
|65000545
|2012.01.13 20:58
|sell
|0.02
|cadjpy
|75.223
|0.000
|74.126
|2012.01.20 07:31
|76.239
|0.00
|0.00
|-0.41
|-26.33
|65001567
|2012.01.13 21:28
|sell
|0.02
|audjpy
|79.422
|79.025
|77.525
|2012.01.16 03:44
|79.025
|0.00
|0.00
|-0.37
|10.34
|65002569
|2012.01.15 22:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|117.657
|0.000
|118.734
|2012.01.17 06:59
|117.771
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|65011704
|2012.01.16 06:00
|sell
|0.01
|audjpy
|78.940
|0.000
|77.844
|2012.01.17 21:35
|79.809
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.31
|65011709
|2012.01.16 06:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|76.830
|0.000
|75.730
|2012.01.25 19:02
|77.831
|0.00
|0.00
|-0.05
|-12.86
|65013640
|2012.01.16 07:15
|sell
|0.02
|audjpy
|79.141
|0.000
|78.041
|2012.01.17 21:35
|79.809
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.39
|65016847
|2012.01.16 08:35
|buy
|0.02
|gbpjpy
|117.457
|117.777
|119.277
|2012.01.17 06:59
|117.777
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|65020457
|2012.01.16 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53217
|0.00000
|1.54315
|2012.01.16 16:29
|1.53307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|65021096
|2012.01.16 10:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53007
|1.53316
|1.54816
|2012.01.16 16:29
|1.53316
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|65032562
|2012.01.16 16:26
|sell
|0.03
|cadjpy
|75.429
|0.000
|74.335
|2012.01.20 07:31
|76.239
|0.00
|0.00
|-0.51
|-31.48
|65032747
|2012.01.16 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53331
|1.53653
|1.55153
|2012.01.17 07:41
|1.53655
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|65041930
|2012.01.16 22:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53140
|1.53655
|1.55155
|2012.01.17 07:41
|1.53655
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|65051833
|2012.01.17 06:02
|sell
|0.03
|audjpy
|79.672
|0.000
|78.572
|2012.01.17 21:35
|79.810
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.39
|65055442
|2012.01.17 07:45
|sell
|0.05
|cadjpy
|75.632
|0.000
|74.532
|2012.01.20 07:31
|76.239
|0.00
|0.00
|-0.84
|-39.32
|65055579
|2012.01.17 07:46
|sell
|0.05
|audjpy
|79.869
|0.000
|78.777
|2012.01.17 21:35
|79.810
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|65066439
|2012.01.17 10:46
|sell
|0.08
|audjpy
|80.072
|79.800
|78.300
|2012.01.17 21:34
|79.800
|0.00
|0.00
|0.00
|28.32
|65066670
|2012.01.17 10:50
|sell
|0.08
|cadjpy
|75.831
|0.000
|74.733
|2012.01.20 07:31
|76.243
|0.00
|0.00
|-1.33
|-42.70
|65082093
|2012.01.17 15:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|117.916
|0.000
|119.017
|2012.01.18 10:16
|117.925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|65103324
|2012.01.18 06:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|117.660
|117.933
|119.433
|2012.01.18 10:16
|117.933
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|65135144
|2012.01.18 18:00
|buy
|0.01
|audjpy
|80.012
|80.322
|81.822
|2012.01.19 17:10
|80.322
|0.00
|0.00
|0.26
|4.02
|65146492
|2012.01.19 06:00
|buy
|0.02
|audjpy
|79.726
|80.323
|81.823
|2012.01.19 17:10
|80.323
|0.00
|0.00
|0.00
|15.47
|65158905
|2012.01.19 09:01
|sell
|0.13
|cadjpy
|76.034
|0.000
|74.937
|2012.01.20 07:31
|76.243
|0.00
|0.00
|-0.54
|-35.19
|65167372
|2012.01.19 13:04
|sell
|0.21
|cadjpy
|76.234
|0.000
|75.135
|2012.01.20 07:31
|76.238
|0.00
|0.00
|-0.88
|-1.09
|65173707
|2012.01.19 15:47
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.031
|0.000
|75.932
|2012.01.25 19:02
|77.835
|0.00
|0.00
|-0.03
|-20.66
|65173984
|2012.01.19 15:51
|sell
|0.34
|cadjpy
|76.435
|76.228
|74.728
|2012.01.20 07:31
|76.228
|0.00
|0.00
|-1.42
|91.18
|65176285
|2012.01.19 16:41
|sell
|0.03
|usdjpy
|77.235
|0.000
|76.135
|2012.01.25 19:02
|77.835
|0.00
|0.00
|-0.06
|-23.13
|65181769
|2012.01.19 20:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|119.377
|119.699
|121.199
|2012.01.20 14:24
|119.699
|0.00
|0.00
|0.01
|4.17
|65211345
|2012.01.20 07:00
|buy
|0.01
|audjpy
|80.493
|0.000
|81.592
|2012.01.20 15:59
|80.624
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|65217363
|2012.01.20 09:01
|buy
|0.02
|audjpy
|80.281
|80.638
|82.138
|2012.01.20 15:59
|80.638
|0.00
|0.00
|0.00
|9.26
|65234686
|2012.01.20 15:59
|buy
|0.01
|audjpy
|80.655
|81.231
|82.731
|2012.01.23 15:42
|81.231
|0.00
|0.00
|0.09
|7.48
|65237926
|2012.01.20 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55416
|0.00000
|1.56518
|2012.01.23 11:14
|1.55492
|0.00
|0.00
|0.01
|0.76
|65253547
|2012.01.23 08:37
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55212
|1.55513
|1.57013
|2012.01.23 11:14
|1.55513
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|65254039
|2012.01.23 09:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|76.125
|76.407
|77.907
|2012.01.23 16:09
|76.407
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|65268033
|2012.01.23 15:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|120.180
|0.000
|121.280
|2012.01.24 09:09
|120.121
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.77
|65268040
|2012.01.23 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55970
|0.00000
|1.57075
|2012.01.24 11:52
|1.55653
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.17
|65269939
|2012.01.23 15:42
|buy
|0.01
|audjpy
|81.260
|0.000
|82.361
|2012.01.24 23:40
|81.313
|0.00
|0.00
|0.09
|0.69
|65270810
|2012.01.23 16:09
|buy
|0.01
|cadjpy
|76.436
|76.883
|78.383
|2012.01.24 23:40
|76.883
|0.00
|0.00
|0.02
|5.76
|65271240
|2012.01.23 16:20
|buy
|0.02
|gbpjpy
|119.979
|0.000
|121.079
|2012.01.24 09:09
|120.116
|0.00
|0.00
|0.03
|3.55
|65271843
|2012.01.23 16:38
|buy
|0.02
|audjpy
|81.058
|81.315
|82.815
|2012.01.24 23:40
|81.315
|0.00
|0.00
|0.17
|6.62
|65272231
|2012.01.23 16:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55773
|0.00000
|1.56869
|2012.01.24 11:52
|1.55655
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.36
|65273197
|2012.01.23 17:07
|buy
|0.02
|cadjpy
|76.226
|76.884
|78.384
|2012.01.24 23:40
|76.884
|0.00
|0.00
|0.03
|16.95
|65273202
|2012.01.23 17:07
|buy
|0.03
|gbpjpy
|119.767
|120.105
|121.605
|2012.01.24 09:09
|120.105
|0.00
|0.00
|0.04
|13.13
|65277107
|2012.01.23 19:55
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55555
|0.00000
|1.56655
|2012.01.24 11:52
|1.55664
|0.00
|0.00
|0.04
|3.27
|65286428
|2012.01.24 06:10
|buy
|0.03
|audjpy
|80.862
|81.315
|82.815
|2012.01.24 23:40
|81.315
|0.00
|0.00
|0.00
|17.51
|65296610
|2012.01.24 09:56
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55351
|1.55676
|1.57176
|2012.01.24 11:51
|1.55676
|0.00
|0.00
|0.00
|16.25
|65301373
|2012.01.24 11:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55658
|0.00000
|1.54552
|2012.01.25 09:30
|1.55571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|65303125
|2012.01.24 12:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55860
|1.55568
|1.54068
|2012.01.25 09:30
|1.55568
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|65303189
|2012.01.24 12:52
|sell
|0.05
|usdjpy
|77.442
|0.000
|76.335
|2012.01.25 19:02
|77.843
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.76
|65303866
|2012.01.24 12:59
|sell
|0.08
|usdjpy
|77.645
|0.000
|76.544
|2012.01.25 19:02
|77.845
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.55
|65326568
|2012.01.24 16:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|121.151
|121.404
|122.904
|2012.01.25 00:55
|121.404
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|65329083
|2012.01.24 16:22
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.56059
|1.55565
|1.54065
|2012.01.25 09:30
|1.55565
|0.00
|0.00
|0.00
|14.82
|65347027
|2012.01.25 06:00
|sell
|0.13
|usdjpy
|77.938
|0.000
|76.838
|2012.01.25 19:02
|77.846
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|65347028
|2012.01.25 06:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|121.665
|0.000
|122.765
|2012.01.25 11:37
|121.831
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|65351098
|2012.01.25 08:42
|buy
|0.02
|gbpjpy
|121.472
|121.834
|123.334
|2012.01.25 11:37
|121.834
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|65355031
|2012.01.25 10:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55724
|0.00000
|1.54618
|2012.01.25 12:53
|1.55741
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|65356885
|2012.01.25 10:47
|sell
|0.21
|usdjpy
|78.137
|77.775
|76.275
|2012.01.25 19:02
|77.775
|0.00
|0.00
|0.00
|97.74
|65358338
|2012.01.25 11:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55942
|1.55737
|1.54237
|2012.01.25 12:53
|1.55737
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|65362236
|2012.01.25 12:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55718
|0.00000
|1.54614
|2012.01.26 12:47
|1.56914
|0.00
|0.00
|-0.08
|-11.96
|65365405
|2012.01.25 14:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55918
|0.00000
|1.54818
|2012.01.26 12:47
|1.56916
|0.00
|0.00
|-0.17
|-19.96
|65374842
|2012.01.25 17:56
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.56110
|0.00000
|1.55019
|2012.01.26 12:47
|1.56922
|0.00
|0.00
|-0.25
|-24.36
|65375150
|2012.01.25 18:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.317
|0.000
|120.221
|2012.01.26 15:33
|121.519
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.60
|65376374
|2012.01.25 18:15
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.56334
|0.00000
|1.55210
|2012.01.26 12:47
|1.56921
|0.00
|0.00
|-0.42
|-29.35
|65378763
|2012.01.25 19:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|121.541
|0.000
|120.441
|2012.01.26 15:33
|121.518
|0.00
|0.00
|-0.21
|0.59
|65380816
|2012.01.25 19:55
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.56520
|0.00000
|1.55434
|2012.01.26 12:46
|1.56922
|0.00
|0.00
|-0.66
|-32.16
|65381266
|2012.01.25 20:03
|sell
|0.03
|gbpjpy
|121.744
|121.540
|120.040
|2012.01.26 15:33
|121.540
|0.00
|0.00
|-0.32
|7.90
|65382688
|2012.01.25 20:47
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.56724
|0.00000
|1.55624
|2012.01.26 12:46
|1.56922
|0.00
|0.00
|-1.08
|-25.74
|65393961
|2012.01.26 08:21
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.56925
|0.00000
|1.55825
|2012.01.26 12:46
|1.56920
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|65398718
|2012.01.26 10:05
|sell
|0.34
|gbpusd
|1.57125
|1.56917
|1.55417
|2012.01.26 12:46
|1.56917
|0.00
|0.00
|0.00
|70.72
|65413325
|2012.01.26 17:00
|sell
|0.01
|audjpy
|82.498
|82.155
|80.655
|2012.01.27 01:49
|82.155
|0.00
|0.00
|-0.19
|4.43
|65429105
|2012.01.27 06:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56707
|0.00000
|1.55606
|2012.01.27 15:59
|1.56633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|65429106
|2012.01.27 06:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|120.724
|0.000
|119.624
|2012.01.27 13:29
|120.895
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|65429121
|2012.01.27 06:00
|sell
|0.01
|audjpy
|81.773
|0.000
|80.673
|2012.01.27 14:35
|81.648
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|65429124
|2012.01.27 06:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.034
|76.429
|74.929
|2012.01.31 00:38
|76.429
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|65430477
|2012.01.27 07:11
|sell
|0.02
|gbpjpy
|120.922
|0.000
|119.824
|2012.01.27 13:29
|120.895
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|65430478
|2012.01.27 07:11
|sell
|0.02
|audjpy
|81.975
|81.674
|80.174
|2012.01.27 14:35
|81.674
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|65431096
|2012.01.27 07:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56908
|1.56631
|1.55131
|2012.01.27 15:59
|1.56631
|0.00
|0.00
|0.00
|5.54
|65433512
|2012.01.27 08:35
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.57109
|1.56630
|1.55130
|2012.01.27 15:59
|1.56630
|0.00
|0.00
|0.00
|14.37
|65433903
|2012.01.27 08:41
|sell
|0.03
|gbpjpy
|121.114
|120.870
|119.370
|2012.01.27 13:29
|120.870
|0.00
|0.00
|0.00
|9.52
|65447576
|2012.01.27 14:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|120.656
|120.243
|118.743
|2012.01.27 15:59
|120.243
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|65453734
|2012.01.27 15:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|120.209
|0.000
|119.107
|2012.01.30 10:28
|120.256
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|65453775
|2012.01.27 16:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56676
|0.00000
|1.55577
|2012.01.30 10:00
|1.56727
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|65454302
|2012.01.27 16:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56889
|0.00000
|1.55776
|2012.01.30 10:00
|1.56727
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|65455372
|2012.01.27 16:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|120.414
|0.000
|119.314
|2012.01.30 10:28
|120.253
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|65457105
|2012.01.27 16:55
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.57093
|1.56758
|1.55258
|2012.01.30 10:00
|1.56723
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|65461635
|2012.01.27 18:31
|sell
|0.03
|gbpjpy
|120.614
|120.253
|118.753
|2012.01.30 10:28
|120.253
|0.00
|0.00
|0.00
|14.11
|65462000
|2012.01.27 18:37
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.57302
|1.56754
|1.55254
|2012.01.30 09:59
|1.56754
|0.00
|0.00
|0.00
|27.40
|65510728
|2012.01.30 15:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|119.723
|0.000
|118.626
|2012.01.31 15:52
|120.222
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.54
|65519839
|2012.01.30 22:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|119.896
|0.000
|118.839
|2012.01.31 15:52
|120.220
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|65530839
|2012.01.31 06:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57406
|1.57734
|1.59234
|2012.01.31 11:17
|1.57734
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|65530845
|2012.01.31 06:01
|buy
|0.01
|audjpy
|81.023
|81.323
|82.823
|2012.01.31 13:04
|81.323
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|65533878
|2012.01.31 06:56
|sell
|0.03
|gbpjpy
|120.099
|0.000
|118.999
|2012.01.31 15:52
|120.210
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.37
|65539875
|2012.01.31 09:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|76.334
|0.000
|77.434
|2012.02.01 19:21
|76.331
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.04
|65543003
|2012.01.31 10:27
|sell
|0.05
|gbpjpy
|120.308
|0.000
|119.199
|2012.01.31 15:52
|120.211
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|65543896
|2012.01.31 10:48
|sell
|0.08
|gbpjpy
|120.516
|120.205
|118.705
|2012.01.31 15:52
|120.205
|0.00
|0.00
|0.00
|32.63
|65544767
|2012.01.31 11:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57748
|0.00000
|1.58864
|2012.01.31 16:12
|1.57740
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|65547514
|2012.01.31 13:04
|buy
|0.01
|audjpy
|81.358
|0.000
|82.456
|2012.02.01 13:21
|81.341
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.22
|65551663
|2012.01.31 14:56
|buy
|0.02
|audjpy
|81.147
|0.000
|82.253
|2012.02.01 13:21
|81.341
|0.00
|0.00
|0.17
|5.10
|65553679
|2012.01.31 15:38
|buy
|0.02
|cadjpy
|76.130
|76.338
|77.838
|2012.02.01 19:21
|76.339
|0.00
|0.00
|0.03
|5.48
|65553940
|2012.01.31 15:41
|buy
|0.03
|audjpy
|80.941
|81.344
|82.844
|2012.02.01 13:21
|81.344
|0.00
|0.00
|0.26
|15.89
|65554007
|2012.01.31 15:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57546
|1.57754
|1.59254
|2012.01.31 16:12
|1.57754
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|65554760
|2012.01.31 15:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|120.216
|120.581
|122.081
|2012.02.01 13:17
|120.593
|0.00
|0.00
|0.01
|4.95
|65558423
|2012.01.31 16:36
|buy
|0.03
|cadjpy
|75.928
|76.341
|77.841
|2012.02.01 19:21
|76.341
|0.00
|0.00
|0.05
|16.26
|65573487
|2012.02.01 06:15
|buy
|0.02
|gbpjpy
|120.014
|120.587
|122.087
|2012.02.01 13:17
|120.587
|0.00
|0.00
|0.00
|15.05
|65573963
|2012.02.01 06:26
|buy
|0.05
|audjpy
|80.736
|81.344
|82.844
|2012.02.01 13:21
|81.344
|0.00
|0.00
|0.00
|39.96
|65575834
|2012.02.01 07:18
|buy
|0.03
|gbpjpy
|119.813
|120.590
|122.090
|2012.02.01 13:17
|120.590
|0.00
|0.00
|0.00
|30.62
|65595053
|2012.02.01 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58548
|0.00000
|1.59648
|2012.02.01 16:17
|1.58613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|65597398
|2012.02.01 14:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58349
|1.58617
|1.60117
|2012.02.01 16:17
|1.58617
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|65602754
|2012.02.01 16:00
|buy
|0.01
|audjpy
|81.741
|0.000
|82.838
|2012.02.02 16:37
|81.604
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|65604321
|2012.02.01 16:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58644
|0.00000
|1.59744
|2012.02.03 10:40
|1.58389
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.55
|65606435
|2012.02.01 17:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58442
|0.00000
|1.59542
|2012.02.03 10:40
|1.58390
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.04
|65606793
|2012.02.01 18:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|120.891
|0.000
|121.991
|2012.02.03 11:31
|120.701
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.49
|65609763
|2012.02.01 20:26
|buy
|0.02
|gbpjpy
|120.691
|0.000
|121.791
|2012.02.03 11:31
|120.701
|0.00
|0.00
|0.03
|0.26
|65609939
|2012.02.01 20:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58248
|0.00000
|1.59342
|2012.02.03 10:40
|1.58390
|0.00
|0.00
|0.04
|4.26
|65610175
|2012.02.01 20:54
|buy
|0.02
|audjpy
|81.540
|0.000
|82.640
|2012.02.02 16:37
|81.608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|65622597
|2012.02.02 08:15
|buy
|0.03
|gbpjpy
|120.495
|120.698
|122.198
|2012.02.03 11:31
|120.698
|0.00
|0.00
|0.04
|7.99
|65639400
|2012.02.02 12:32
|buy
|0.03
|audjpy
|81.342
|81.621
|83.121
|2012.02.02 16:37
|81.621
|0.00
|0.00
|0.00
|10.99
|65648790
|2012.02.02 15:29
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58052
|1.58393
|1.59893
|2012.02.03 10:40
|1.58393
|0.00
|0.00
|0.07
|17.05
|65654051
|2012.02.02 17:27
|buy
|0.05
|gbpjpy
|120.295
|120.698
|122.198
|2012.02.03 11:31
|120.698
|0.00
|0.00
|0.07
|26.43
|
|0.00
|0.00
|16.53
|1 344.78
|Closed P/L:
|1 361.31
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|65530847
|2012.01.31 06:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|76.180
|0.000
|75.078
|
|76.285
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.38
|65543326
|2012.01.31 10:35
|sell
|0.02
|usdjpy
|76.384
|0.000
|75.282
|
|76.285
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.60
|65629684
|2012.02.02 10:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|76.100
|0.000
|75.000
|
|76.152
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.69
|65649893
|2012.02.02 15:48
|sell
|0.02
|cadjpy
|76.301
|0.000
|75.201
|
|76.152
|0.00
|0.00
|-0.08
|3.91
|65675152
|2012.02.03 11:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|120.744
|0.000
|121.844
|
|120.738
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.36
|
|Floating P/L:
|4.20
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 361.31
|Floating P/L:
|4.20
|Margin:
|42.00
|Balance:
|11 361.31
|Equity:
|11 365.51
|Free Margin:
|11 323.51
|
|Details:
|Gross Profit:
|4 429.26
|Gross Loss:
|3 067.95
|Total Net Profit:
|1 361.31
|Profit Factor:
|1.44
|Expected Payoff:
|3.14
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 109.07 (9.65%)
|Relative Drawdown:
|9.65% (1 109.07)
|
|Total Trades:
|433
|Short Positions (won %):
|180 (57.22%)
|Long Positions (won %):
|253 (63.24%)
|Profit Trades (% of total):
|263 (60.74%)
|Loss trades (% of total):
|170 (39.26%)
|Largest
|profit trade:
|456.30
|loss trade:
|-194.32
|Average
|profit trade:
|16.84
|loss trade:
|-18.05
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (92.45)
|consecutive losses ($):
|10 (-1 091.67)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|629.27 (5)
|consecutive loss (count):
|-1 091.67 (10)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2