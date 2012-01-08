|Account: 3747562
|Name: new_firebird3
|Currency: USD
|2012 January 20, 14:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|151033360
|2012.01.08 11:21
|balance
|Deposit
|3 000.00
|151034222
|2012.01.09 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|118.583
|118.464
|118.083
|2012.01.09 01:29
|118.464
|0.00
|0.00
|0.00
|15.49
|151034503
|2012.01.09 00:00
|sell
|0.10
|usdchf
|0.95738
|0.95428
|0.95238
|2012.01.09 09:42
|0.95359
|0.00
|0.00
|0.00
|39.74
|151034642
|2012.01.09 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26973
|1.27312
|1.27473
|2012.01.09 09:35
|1.27473
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|151034889
|2012.01.09 00:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.47646
|1.47482
|1.47146
|2012.01.09 03:37
|1.47482
|0.00
|0.00
|0.00
|17.14
|151038709
|2012.01.09 00:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|76.886
|73.886
|77.386
|2012.01.13 17:24
|76.965
|0.00
|0.00
|-0.87
|10.26
|151043599
|2012.01.09 01:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54051
|1.54094
|1.54551
|2012.01.09 02:15
|1.54094
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|151054215
|2012.01.09 03:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|118.611
|118.447
|118.111
|2012.01.11 14:15
|118.447
|0.00
|0.00
|-1.21
|21.31
|151084908
|2012.01.09 09:36
|buy
|0.10
|usdchf
|0.95316
|0.92316
|0.95816
|2012.01.09 09:42
|0.95365
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|151084951
|2012.01.09 09:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27429
|1.27419
|1.26929
|2012.01.09 15:21
|1.27419
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|151085736
|2012.01.09 09:40
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.47128
|1.47159
|1.47628
|2012.01.09 15:26
|1.47159
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|151097040
|2012.01.09 10:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54449
|1.54430
|1.53949
|2012.01.09 11:52
|1.54430
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|151121075
|2012.01.09 13:14
|sell
|0.10
|usdchf
|0.95292
|0.95082
|0.94792
|2012.01.09 15:31
|0.95082
|0.00
|0.00
|0.00
|22.09
|151141432
|2012.01.09 15:31
|buy
|0.10
|usdchf
|0.95083
|0.95125
|0.95583
|2012.01.09 15:59
|0.95125
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|151143607
|2012.01.09 15:44
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.47210
|1.47186
|1.46710
|2012.01.09 17:36
|1.47186
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|151145007
|2012.01.09 15:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54609
|1.54382
|1.54109
|2012.01.09 17:00
|1.54382
|0.00
|0.00
|0.00
|22.70
|151148323
|2012.01.09 16:09
|buy
|0.10
|usdchf
|0.95089
|0.95242
|0.95589
|2012.01.09 17:12
|0.95242
|0.00
|0.00
|0.00
|16.06
|151155077
|2012.01.09 16:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27340
|1.27610
|1.27840
|2012.01.10 00:07
|1.27610
|0.00
|0.00
|-0.23
|27.00
|151164321
|2012.01.09 17:49
|sell
|0.10
|usdchf
|0.95290
|0.94942
|0.94790
|2012.01.10 02:12
|0.94790
|0.00
|0.00
|-0.21
|52.75
|151164666
|2012.01.09 17:52
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.47239
|1.46893
|1.46739
|2012.01.10 01:23
|1.46739
|0.00
|0.00
|-0.57
|52.67
|151168624
|2012.01.09 18:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54323
|1.54522
|1.54823
|2012.01.10 00:00
|1.54522
|0.00
|0.00
|-0.19
|19.90
|151197393
|2012.01.09 22:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27740
|1.27610
|1.27240
|2012.01.10 10:20
|1.27610
|0.00
|0.00
|-0.24
|13.00
|151208157
|2012.01.10 01:40
|buy
|0.10
|usdchf
|0.94830
|0.94954
|0.95330
|2012.01.10 10:57
|0.94954
|0.00
|0.00
|0.00
|13.06
|151237203
|2012.01.10 09:51
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.46763
|1.46732
|1.46263
|2012.01.10 12:29
|1.46732
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|151238178
|2012.01.10 09:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54574
|1.54840
|1.55074
|2012.01.10 11:40
|1.54840
|0.00
|0.00
|0.00
|26.60
|151253501
|2012.01.10 11:27
|sell
|0.10
|gbpjpy
|119.013
|118.981
|118.513
|2012.01.10 14:31
|118.981
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|151257832
|2012.01.10 11:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54812
|1.54728
|1.54312
|2012.01.10 12:48
|1.54728
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|151272241
|2012.01.10 13:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54546
|1.54701
|1.55046
|2012.01.10 14:54
|1.54701
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|151274232
|2012.01.10 13:57
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.46781
|1.46652
|1.46281
|2012.01.10 15:16
|1.46652
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|151297020
|2012.01.10 16:29
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.46878
|1.46875
|1.46378
|2012.01.11 12:04
|1.46875
|0.00
|0.00
|-0.53
|0.31
|151303734
|2012.01.10 17:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54887
|1.54860
|1.54387
|2012.01.10 17:59
|1.54860
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|151356295
|2012.01.11 03:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54584
|1.54711
|1.55084
|2012.01.11 11:35
|1.54711
|0.00
|0.00
|0.00
|12.70
|151418294
|2012.01.11 13:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54396
|1.54416
|1.54896
|2012.01.19 12:36
|1.54416
|0.00
|0.00
|-3.58
|2.00
|151423383
|2012.01.11 13:23
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.46959
|1.46769
|1.46459
|2012.01.11 15:13
|1.46769
|0.00
|0.00
|0.00
|19.93
|151437917
|2012.01.11 14:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.53940
|1.54195
|1.54440
|2012.01.18 17:06
|1.54195
|0.00
|0.00
|-2.59
|25.50
|151559337
|2012.01.12 09:56
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.45846
|1.45855
|1.46346
|2012.01.13 17:16
|1.45855
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.94
|151624243
|2012.01.12 15:28
|sell
|0.10
|usdchf
|0.95053
|0.94770
|0.94553
|2012.01.12 16:52
|0.94553
|0.00
|0.00
|0.00
|52.88
|151624561
|2012.01.12 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27399
|1.27733
|1.27899
|2012.01.12 16:19
|1.27733
|0.00
|0.00
|0.00
|33.40
|151625052
|2012.01.12 15:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|117.787
|117.901
|118.287
|2012.01.13 08:36
|117.901
|0.00
|0.00
|-0.01
|14.87
|151653828
|2012.01.12 17:28
|buy
|0.10
|usdchf
|0.94472
|0.94504
|0.94972
|2012.01.12 18:07
|0.94504
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|151654162
|2012.01.12 17:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28108
|1.28058
|1.27608
|2012.01.12 18:01
|1.28058
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|151659971
|2012.01.12 18:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28035
|1.27821
|1.27535
|2012.01.13 14:07
|1.27821
|0.00
|0.00
|-0.24
|21.40
|151661186
|2012.01.12 18:11
|buy
|0.10
|usdchf
|0.94497
|0.94539
|0.94997
|2012.01.13 13:23
|0.94539
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.44
|151671358
|2012.01.12 19:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28435
|1.28260
|1.27935
|2012.01.13 06:27
|1.28260
|0.00
|0.00
|-0.24
|17.50
|151725643
|2012.01.13 08:42
|sell
|0.10
|gbpjpy
|117.942
|117.816
|117.442
|2012.01.13 11:59
|117.816
|0.00
|0.00
|0.00
|16.43
|151771342
|2012.01.13 12:36
|buy
|0.10
|gbpjpy
|117.614
|117.665
|118.114
|2012.01.13 16:58
|117.665
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|151778311
|2012.01.13 13:23
|sell
|0.10
|usdchf
|0.94539
|0.94339
|0.94039
|2012.01.18 12:24
|0.94339
|0.00
|0.00
|-1.03
|21.20
|151806336
|2012.01.13 15:57
|sell
|0.10
|usdchf
|0.94939
|0.94916
|0.94439
|2012.01.17 10:23
|0.94916
|0.00
|0.00
|-0.75
|2.42
|151834915
|2012.01.13 17:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|76.949
|76.858
|76.449
|2012.01.17 01:50
|76.858
|0.00
|0.00
|-1.27
|11.84
|151866898
|2012.01.13 22:04
|sell
|0.10
|gbpjpy
|117.749
|117.734
|117.249
|2012.01.16 01:43
|117.734
|0.00
|0.00
|-0.55
|1.95
|151916288
|2012.01.16 09:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|117.731
|117.612
|117.231
|2012.01.16 10:48
|117.612
|0.00
|0.00
|0.00
|15.48
|152112569
|2012.01.17 12:35
|sell
|0.10
|gbpjpy
|118.045
|117.997
|117.545
|2012.01.17 17:25
|117.997
|0.00
|0.00
|0.00
|6.25
|0.00
|0.00
|-14.35
|786.38
|Closed P/L:
|772.03
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|151485620
|2012.01.11 18:40
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.46457
|1.43457
|1.46957
|1.44587
|0.00
|0.00
|-0.12
|-200.05
|152003246
|2012.01.16 18:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|117.624
|120.624
|117.124
|119.348
|0.00
|0.00
|-3.37
|-223.49
|152112673
|2012.01.17 12:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|76.738
|79.738
|76.238
|77.139
|0.00
|0.00
|-2.74
|-51.98
|152540596
|2012.01.19 18:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|77.138
|80.138
|76.638
|77.139
|0.00
|0.00
|-0.39
|-0.13
|0.00
|0.00
|-6.62
|-475.65
|Floating P/L:
|-482.27
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|772.03
|Floating P/L:
|-482.27
|Margin:
|147.27
|Balance:
|3 772.03
|Equity:
|3 289.76
|Free Margin:
|3 142.49
|Details:
|Gross Profit:
|773.83
|Gross Loss:
|1.80
|Total Net Profit:
|772.03
|Profit Factor:
|431.10
|Expected Payoff:
|15.14
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1.58 (0.04%)
|Relative Drawdown:
|0.04% (1.58)
|Total Trades:
|51
|Short Positions (won %):
|30 (96.67%)
|Long Positions (won %):
|21 (95.24%)
|Profit Trades (% of total):
|49 (96.08%)
|Loss trades (% of total):
|2 (3.92%)
|Largest
|profit trade:
|52.88
|loss trade:
|-1.58
|Average
|profit trade:
|15.79
|loss trade:
|-0.90
|Maximum
|consecutive wins ($):
|28 (469.61)
|consecutive losses ($):
|1 (-1.58)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|469.61 (28)
|consecutive loss (count):
|-1.58 (1)
|Average
|consecutive wins:
|25
|consecutive losses:
|1