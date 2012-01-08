Alpari NZ Limited

Account: 3747562 Name: new_firebird3 Currency: USD 2012 February 3, 14:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1510333602012.01.08 11:21balanceDeposit3 000.00
1510342222012.01.09 00:00sell0.10gbpjpy118.583118.464118.0832012.01.09 01:29118.4640.000.000.0015.49
1510345032012.01.09 00:00sell0.10usdchf0.957380.954280.952382012.01.09 09:420.953590.000.000.0039.74
1510346422012.01.09 00:00buy0.10eurusd1.269731.273121.274732012.01.09 09:351.274730.000.000.0050.00
1510348892012.01.09 00:00sell0.10gbpchf1.476461.474821.471462012.01.09 03:371.474820.000.000.0017.14
1510387092012.01.09 00:40buy0.10usdjpy76.88673.88677.3862012.01.13 17:2476.9650.000.00-0.8710.26
1510435992012.01.09 01:22buy0.10gbpusd1.540511.540941.545512012.01.09 02:151.540940.000.000.004.30
1510542152012.01.09 03:03sell0.10gbpjpy118.611118.447118.1112012.01.11 14:15118.4470.000.00-1.2121.31
1510849082012.01.09 09:36buy0.10usdchf0.953160.923160.958162012.01.09 09:420.953650.000.000.005.14
1510849512012.01.09 09:36sell0.10eurusd1.274291.274191.269292012.01.09 15:211.274190.000.000.001.00
1510857362012.01.09 09:40buy0.10gbpchf1.471281.471591.476282012.01.09 15:261.471590.000.000.003.25
1510970402012.01.09 10:39sell0.10gbpusd1.544491.544301.539492012.01.09 11:521.544300.000.000.001.90
1511210752012.01.09 13:14sell0.10usdchf0.952920.950820.947922012.01.09 15:310.950820.000.000.0022.09
1511414322012.01.09 15:31buy0.10usdchf0.950830.951250.955832012.01.09 15:590.951250.000.000.004.42
1511436072012.01.09 15:44sell0.10gbpchf1.472101.471861.467102012.01.09 17:361.471860.000.000.002.51
1511450072012.01.09 15:53sell0.10gbpusd1.546091.543821.541092012.01.09 17:001.543820.000.000.0022.70
1511483232012.01.09 16:09buy0.10usdchf0.950890.952420.955892012.01.09 17:120.952420.000.000.0016.06
1511550772012.01.09 16:46buy0.10eurusd1.273401.276101.278402012.01.10 00:071.276100.000.00-0.2327.00
1511643212012.01.09 17:49sell0.10usdchf0.952900.949420.947902012.01.10 02:120.947900.000.00-0.2152.75
1511646662012.01.09 17:52sell0.10gbpchf1.472391.468931.467392012.01.10 01:231.467390.000.00-0.5752.67
1511686242012.01.09 18:17buy0.10gbpusd1.543231.545221.548232012.01.10 00:001.545220.000.00-0.1919.90
1511973932012.01.09 22:44sell0.10eurusd1.277401.276101.272402012.01.10 10:201.276100.000.00-0.2413.00
1512081572012.01.10 01:40buy0.10usdchf0.948300.949540.953302012.01.10 10:570.949540.000.000.0013.06
1512372032012.01.10 09:51sell0.10gbpchf1.467631.467321.462632012.01.10 12:291.467320.000.000.003.27
1512381782012.01.10 09:57buy0.10gbpusd1.545741.548401.550742012.01.10 11:401.548400.000.000.0026.60
1512535012012.01.10 11:27sell0.10gbpjpy119.013118.981118.5132012.01.10 14:31118.9810.000.000.004.16
1512578322012.01.10 11:50sell0.10gbpusd1.548121.547281.543122012.01.10 12:481.547280.000.000.008.40
1512722412012.01.10 13:46buy0.10gbpusd1.545461.547011.550462012.01.10 14:541.547010.000.000.0015.50
1512742322012.01.10 13:57sell0.10gbpchf1.467811.466521.462812012.01.10 15:161.466520.000.000.0013.60
1512970202012.01.10 16:29sell0.10gbpchf1.468781.468751.463782012.01.11 12:041.468750.000.00-0.530.31
1513037342012.01.10 17:07sell0.10gbpusd1.548871.548601.543872012.01.10 17:591.548600.000.000.002.70
1513562952012.01.11 03:09buy0.10gbpusd1.545841.547111.550842012.01.11 11:351.547110.000.000.0012.70
1514182942012.01.11 13:03buy0.10gbpusd1.543961.544161.548962012.01.19 12:361.544160.000.00-3.582.00
1514233832012.01.11 13:23sell0.10gbpchf1.469591.467691.464592012.01.11 15:131.467690.000.000.0019.93
1514379172012.01.11 14:22buy0.10gbpusd1.539401.541951.544402012.01.18 17:061.541950.000.00-2.5925.50
1514856202012.01.11 18:40buy0.10gbpchf1.464571.434571.469572012.01.23 10:121.453320.000.00-0.13-120.30
1515593372012.01.12 09:56buy0.10gbpchf1.458461.458551.463462012.01.13 17:161.458550.000.00-0.010.94
1516242432012.01.12 15:28sell0.10usdchf0.950530.947700.945532012.01.12 16:520.945530.000.000.0052.88
1516245612012.01.12 15:30buy0.10eurusd1.273991.277331.278992012.01.12 16:191.277330.000.000.0033.40
1516250522012.01.12 15:30buy0.10gbpjpy117.787117.901118.2872012.01.13 08:36117.9010.000.00-0.0114.87
1516538282012.01.12 17:28buy0.10usdchf0.944720.945040.949722012.01.12 18:070.945040.000.000.003.39
1516541622012.01.12 17:30sell0.10eurusd1.281081.280581.276082012.01.12 18:011.280580.000.000.005.00
1516599712012.01.12 18:03sell0.10eurusd1.280351.278211.275352012.01.13 14:071.278210.000.00-0.2421.40
1516611862012.01.12 18:11buy0.10usdchf0.944970.945390.949972012.01.13 13:230.945390.000.00-0.034.44
1516713582012.01.12 19:36sell0.10eurusd1.284351.282601.279352012.01.13 06:271.282600.000.00-0.2417.50
1517256432012.01.13 08:42sell0.10gbpjpy117.942117.816117.4422012.01.13 11:59117.8160.000.000.0016.43
1517713422012.01.13 12:36buy0.10gbpjpy117.614117.665118.1142012.01.13 16:58117.6650.000.000.006.63
1517783112012.01.13 13:23sell0.10usdchf0.945390.943390.940392012.01.18 12:240.943390.000.00-1.0321.20
1518063362012.01.13 15:57sell0.10usdchf0.949390.949160.944392012.01.17 10:230.949160.000.00-0.752.42
1518349152012.01.13 17:26sell0.10usdjpy76.94976.85876.4492012.01.17 01:5076.8580.000.00-1.2711.84
1518668982012.01.13 22:04sell0.10gbpjpy117.749117.734117.2492012.01.16 01:43117.7340.000.00-0.551.95
1519162882012.01.16 09:15sell0.10gbpjpy117.731117.612117.2312012.01.16 10:48117.6120.000.000.0015.48
1520032462012.01.16 18:20sell0.10gbpjpy117.624120.624117.1242012.01.24 14:48120.6240.000.00-4.48-387.69
1521125692012.01.17 12:35sell0.10gbpjpy118.045117.997117.5452012.01.17 17:25117.9970.000.000.006.25
1521126732012.01.17 12:36sell0.10usdjpy76.73879.73876.2382012.01.30 10:1476.7030.000.00-4.934.56
1525405962012.01.19 18:15sell0.10usdjpy77.13877.07676.6382012.01.23 04:3877.0760.000.00-0.698.04
1538125362012.01.30 19:07sell0.10eurusd1.312821.310161.307822012.01.31 18:011.310160.000.00-0.1626.60
1538126232012.01.30 19:08buy0.10usdchf0.917300.917560.922302012.01.30 23:290.917560.000.000.002.83
1538611412012.01.31 03:00buy0.10usdchf0.916090.918490.921092012.01.31 18:010.918490.000.000.0026.13
1538719832012.01.31 04:29sell0.10eurusd1.316841.314681.311842012.01.31 17:071.311840.000.000.0050.00
1539170772012.01.31 09:22sell0.10gbpusd1.575061.574641.570062012.01.31 10:331.574640.000.000.004.20
1540385372012.01.31 18:02sell0.10usdchf0.918590.917470.913592012.02.01 12:420.917470.000.00-0.1912.21
1541143182012.02.01 08:28sell0.10usdchf0.923080.919730.918082012.02.01 11:320.918080.000.000.0054.46
  0.00 0.00 -24.92 467.42
Closed P/L: 442.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1538126712012.01.30 19:08sell0.10gbpusd1.569151.599151.56415 1.583500.000.00-3.15-143.50
1538126502012.01.30 19:08buy0.10usdjpy76.26873.26876.768 76.2600.000.00-1.21-1.05
  0.00 0.00 -4.36 -144.55
 Floating P/L: -148.91
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 442.50 Floating P/L: -148.91 Margin: 51.38
Balance: 3 442.49 Equity: 3 293.58 Free Margin: 3 242.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 957.26 Gross Loss: 514.76 Total Net Profit: 442.50
Profit Factor: 1.86 Expected Payoff: 7.14  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 512.97 (13.57%) Relative Drawdown: 13.57% (512.97)
 
Total Trades: 62 Short Positions (won %): 38 (92.11%) Long Positions (won %): 24 (91.67%)
Profit Trades (% of total): 57 (91.94%) Loss trades (% of total): 5 (8.06%)
Largest profit trade: 54.46 loss trade: -392.17
Average profit trade: 16.79 loss trade: -102.95
Maximum consecutive wins ($): 28 (469.61) consecutive losses ($): 3 (-512.97)
Maximal consecutive profit (count): 469.61 (28) consecutive loss (count): -512.97 (3)
Average consecutive wins: 14 consecutive losses: 2