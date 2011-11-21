Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089489688 Name: 10point Currency: USD 2012 February 10, 14:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
618355892011.11.21 16:57balanceDeposit2 000.00
619071142011.11.22 12:15buy0.01usdjpy76.8840.00077.3842011.11.23 15:4077.3840.000.000.006.46
621269082011.11.24 13:26sell0.01usdjpy77.0330.00076.5362011.11.29 10:1877.7750.000.00-0.02-9.54
621642482011.11.25 00:26sell0.02usdjpy77.2340.00076.7332011.11.29 10:1877.7750.000.00-0.01-13.91
621682102011.11.25 01:45sell0.03usdjpy77.4370.00076.9362011.11.29 10:1877.7750.000.00-0.02-13.04
622092952011.11.25 13:27sell0.05usdjpy77.6500.00077.1412011.11.29 10:1877.7730.000.00-0.04-7.91
623310302011.11.28 14:06sell0.08usdjpy77.8540.00077.3542011.11.29 10:1777.7750.000.000.008.13
623395892011.11.28 15:27sell0.13usdjpy78.0660.00077.5562011.11.29 10:1777.7710.000.000.0049.31
623797402011.11.29 01:13sell0.21usdjpy78.2670.00077.7712011.11.29 10:1777.7710.000.000.00133.93
624710482011.11.29 16:26sell0.01usdjpy77.8350.00077.3352011.11.30 13:0677.5270.000.00-0.013.97
624986102011.11.30 00:08sell0.02usdjpy78.0380.00077.5382011.11.30 13:0677.5380.000.000.0012.90
626152742011.11.30 19:17sell0.01usdjpy77.3990.00076.8942011.12.06 06:4677.7860.000.00-0.01-4.98
626253122011.11.30 21:53sell0.02usdjpy77.6080.00077.1002011.12.06 06:4677.7830.000.00-0.01-4.50
627528102011.12.02 01:32sell0.03usdjpy77.8150.00077.3102011.12.06 06:4677.7820.000.000.001.27
627915322011.12.02 13:30sell0.05usdjpy78.0030.00077.5262011.12.06 06:4677.7820.000.000.0014.21
629997112011.12.06 19:00buy0.01usdjpy77.7460.00078.2492011.12.12 09:4377.8440.000.00-0.011.26
631203672011.12.08 09:19buy0.02usdjpy77.5370.00078.0392011.12.12 09:4377.8470.000.000.007.96
631241512011.12.08 10:15buy0.03usdjpy77.3270.00077.8362011.12.12 09:4377.8360.000.00-0.0119.62
633263002011.12.12 10:33buy0.01usdjpy77.8760.00078.3762011.12.15 04:3878.0460.000.00-0.012.18
634879232011.12.13 14:51buy0.02usdjpy77.6680.00078.1682011.12.15 04:3878.0460.000.00-0.019.69
636750162011.12.15 07:11sell0.01usdjpy78.0290.00077.5292011.12.27 08:4177.9240.000.00-0.011.35
642949412011.12.27 09:54sell0.01usdjpy77.8850.00077.3852011.12.29 07:4577.7130.000.000.002.21
643926712011.12.29 12:30sell0.01usdjpy77.7750.00077.2702011.12.30 14:2377.2700.000.000.006.54
644582732011.12.30 16:24sell0.01usdjpy76.9910.00076.4962012.01.03 06:4076.7860.000.000.002.67
645282472012.01.03 08:19buy0.01usdjpy76.8270.00077.3272012.01.05 09:0276.7810.000.000.00-0.60
645750922012.01.04 08:18buy0.02usdjpy76.6280.00077.1272012.01.05 09:0276.7810.000.000.003.99
646699132012.01.05 10:29buy0.01usdjpy76.8540.00077.3532012.01.05 14:5277.1010.000.000.003.20
647014522012.01.06 01:28buy0.01usdjpy77.2000.00077.6992012.01.19 16:0777.0970.000.00-0.01-1.34
647423482012.01.06 19:41buy0.02usdjpy76.9960.00077.5002012.01.19 16:0777.0960.000.00-0.012.59
647637002012.01.09 11:14buy0.03usdjpy76.7860.00077.2932012.01.19 16:0777.0960.000.00-0.0312.06
650639302012.01.17 10:02buy0.05usdjpy76.5910.00077.0862012.01.19 16:0477.0860.000.00-0.0332.11
651860122012.01.20 00:56buy0.01usdjpy77.1330.00077.6332012.01.24 12:5277.4360.000.000.003.91
652360422012.01.20 16:39buy0.02usdjpy76.9340.00077.4322012.01.24 12:5277.4320.000.000.0012.86
653435732012.01.25 02:07buy0.01usdjpy77.8090.00078.3092012.02.03 14:2676.6810.000.00-0.01-14.71
653776282012.01.25 18:31buy0.02usdjpy77.6090.00078.1082012.02.03 14:2676.6820.000.00-0.01-24.18
654080732012.01.26 15:03buy0.03usdjpy77.4080.00077.9082012.02.03 14:2676.6820.000.00-0.03-28.40
654259292012.01.27 04:04buy0.05usdjpy77.2030.00077.7082012.02.03 14:2676.6820.000.00-0.02-33.97
654275462012.01.27 04:43buy0.08usdjpy77.0090.00077.5032012.02.03 14:2676.6810.000.00-0.04-34.22
654490042012.01.27 14:35buy0.13usdjpy76.8110.00077.3092012.02.03 14:2676.6840.000.00-0.06-21.53
655077972012.01.30 13:52buy0.21usdjpy76.6120.00077.1112012.02.03 14:2676.6850.000.00-0.1019.99
655102412012.01.30 14:52buy0.34usdjpy76.3860.00076.9102012.02.03 14:2676.6810.000.00-0.14130.80
655518842012.01.31 14:59buy0.55usdjpy76.1900.00076.6832012.02.03 14:2676.6830.000.00-0.24353.60
656878592012.02.03 15:03buy0.01usdjpy76.7330.00077.2332012.02.06 04:4076.7640.000.000.000.40
656909232012.02.03 16:24buy0.02usdjpy76.5350.00077.0332012.02.06 04:4076.7690.000.000.006.10
657070562012.02.06 05:10buy0.01usdjpy76.8050.00077.3052012.02.08 06:0777.1190.000.000.004.07
657121202012.02.06 07:55buy0.02usdjpy76.6020.00077.1022012.02.08 06:0777.1020.000.000.0012.97
658346532012.02.08 10:25buy0.01usdjpy77.0450.00077.5452012.02.09 13:3577.3440.000.000.003.87
658475302012.02.08 12:22buy0.02usdjpy76.8310.00077.3452012.02.09 13:3577.3450.000.000.0013.29
  0.00 0.00 -0.90 686.64
Closed P/L: 685.74
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
659522872012.02.10 06:13buy0.01usdjpy77.6660.00078.166 77.6780.000.000.000.15
  0.00 0.00 0.00 0.15
 Floating P/L: 0.15
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 685.74 Floating P/L: 0.15 Margin: 5.00
Balance: 2 685.74 Equity: 2 685.89 Free Margin: 2 680.89
 
Details:
Graph
Gross Profit: 898.86 Gross Loss: 213.12 Total Net Profit: 685.74
Profit Factor: 4.22 Expected Payoff: 14.59  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 157.18 (5.61%) Relative Drawdown: 5.61% (157.18)
 
Total Trades: 47 Short Positions (won %): 17 (64.71%) Long Positions (won %): 30 (73.33%)
Profit Trades (% of total): 33 (70.21%) Loss trades (% of total): 14 (29.79%)
Largest profit trade: 353.36 loss trade: -34.26
Average profit trade: 27.24 loss trade: -15.22
Maximum consecutive wins ($): 10 (57.42) consecutive losses ($): 6 (-157.18)
Maximal consecutive profit (count): 520.68 (5) consecutive loss (count): -157.18 (6)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 3