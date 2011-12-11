|Account: 3693460
|Name: 10point_adjustable 200
|Currency: USD
|2012 February 10, 16:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|148302187
|2011.12.11 10:12
|balance
|Deposit
|200.00
|148305519
|2011.12.12 00:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.637
|0.000
|77.737
|2011.12.12 11:22
|77.737
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|148480050
|2011.12.12 22:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.929
|0.000
|78.029
|2011.12.14 03:25
|78.029
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.28
|148568246
|2011.12.13 10:11
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.729
|0.000
|78.029
|2011.12.14 03:25
|78.029
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.84
|148728880
|2011.12.14 06:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.946
|0.000
|77.846
|2011.12.15 14:42
|77.846
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.28
|149004322
|2011.12.15 16:10
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.781
|0.000
|77.681
|2011.12.16 18:23
|77.681
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.29
|149196912
|2011.12.19 03:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.911
|0.000
|78.011
|2011.12.19 05:18
|78.011
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|149257803
|2011.12.19 13:11
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.903
|0.000
|78.003
|2011.12.19 22:41
|78.003
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|149338667
|2011.12.19 23:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.052
|0.000
|78.152
|2011.12.22 15:35
|78.152
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.28
|149393456
|2011.12.20 11:54
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.851
|0.000
|78.151
|2011.12.22 15:35
|78.151
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.84
|149800590
|2011.12.22 22:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.191
|0.000
|78.291
|2011.12.28 18:34
|77.962
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.94
|149921048
|2011.12.26 09:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.991
|0.000
|78.291
|2011.12.28 18:34
|77.962
|0.00
|0.00
|-0.00
|-0.37
|150057507
|2011.12.28 02:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.791
|0.000
|78.291
|2011.12.28 18:34
|77.963
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|150105337
|2011.12.28 15:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.587
|0.000
|78.287
|2011.12.28 18:34
|77.963
|0.00
|0.00
|0.00
|4.82
|150202507
|2011.12.29 07:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.775
|0.000
|77.875
|2011.12.29 12:06
|77.826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|150295035
|2011.12.29 18:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.733
|0.000
|77.833
|2012.01.24 12:36
|77.366
|0.00
|0.00
|-0.32
|-4.74
|150332897
|2011.12.30 05:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.533
|0.000
|77.833
|2012.01.24 12:36
|77.365
|0.00
|0.00
|-0.31
|-2.17
|150362403
|2011.12.30 12:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.332
|0.000
|77.832
|2012.01.24 12:36
|77.367
|0.00
|0.00
|-0.31
|0.45
|150397185
|2011.12.30 17:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.130
|0.000
|77.830
|2012.01.24 12:36
|77.362
|0.00
|0.00
|-0.31
|3.00
|150398424
|2011.12.30 17:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.926
|0.000
|77.826
|2012.01.24 12:36
|77.362
|0.00
|0.00
|-0.31
|5.64
|150530484
|2012.01.03 12:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.726
|0.000
|77.826
|2012.01.24 12:36
|77.359
|0.00
|0.00
|-0.28
|8.18
|153058614
|2012.01.24 17:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.801
|0.000
|77.901
|2012.01.25 04:49
|77.901
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.28
|153114261
|2012.01.25 06:11
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.966
|0.000
|78.066
|2012.01.25 11:01
|78.066
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|153177521
|2012.01.25 13:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.159
|0.000
|78.259
|2012.01.25 17:36
|78.259
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|153219819
|2012.01.25 18:24
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.197
|0.000
|78.297
|2012.02.09 17:23
|77.332
|0.00
|0.00
|-0.27
|-11.19
|153227856
|2012.01.25 19:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.997
|0.000
|78.297
|2012.02.09 17:22
|77.329
|0.00
|0.00
|-0.27
|-8.64
|153232225
|2012.01.25 19:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.795
|0.000
|78.295
|2012.02.09 17:22
|77.332
|0.00
|0.00
|-0.27
|-5.99
|153249317
|2012.01.25 20:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.595
|0.000
|78.295
|2012.02.09 17:22
|77.328
|0.00
|0.00
|-0.27
|-3.45
|153403297
|2012.01.26 17:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.386
|0.000
|78.286
|2012.02.09 17:22
|77.330
|0.00
|0.00
|-0.24
|-0.72
|153487917
|2012.01.27 06:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.185
|0.000
|78.285
|2012.02.09 17:22
|77.332
|0.00
|0.00
|-0.23
|1.90
|153492015
|2012.01.27 06:43
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.985
|0.000
|78.285
|2012.02.09 17:22
|77.333
|0.00
|0.00
|-0.23
|4.50
|153589083
|2012.01.27 16:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.784
|0.000
|78.284
|2012.02.09 17:22
|77.333
|0.00
|0.00
|-0.23
|7.10
|153780221
|2012.01.30 16:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.583
|0.000
|78.283
|2012.02.09 17:22
|77.334
|0.00
|0.00
|-0.21
|9.71
|153789721
|2012.01.30 16:53
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.383
|0.000
|78.283
|2012.02.09 17:22
|77.331
|0.00
|0.00
|-0.21
|12.26
|155280482
|2012.02.09 21:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.664
|0.000
|77.764
|2012.02.10 14:12
|77.764
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.29
|
|0.00
|0.00
|-4.40
|42.01
|Closed P/L:
|37.61
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|155399918
|2012.02.10 16:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.681
|0.000
|77.581
|
|77.699
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|
|Floating P/L:
|-0.23
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|37.61
|Floating P/L:
|-0.23
|Margin:
|2.00
|Balance:
|237.60
|Equity:
|237.37
|Free Margin:
|235.37
|
|Details:
|Gross Profit:
|79.80
|Gross Loss:
|42.18
|Total Net Profit:
|37.61
|Profit Factor:
|1.89
|Expected Payoff:
|1.11
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|22.41 (8.66%)
|Relative Drawdown:
|8.66% (22.41)
|
|Total Trades:
|34
|Short Positions (won %):
|2 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|32 (71.88%)
|Profit Trades (% of total):
|25 (73.53%)
|Loss trades (% of total):
|9 (26.47%)
|Largest
|profit trade:
|12.05
|loss trade:
|-11.46
|Average
|profit trade:
|3.19
|loss trade:
|-4.69
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (23.60)
|consecutive losses ($):
|4 (-22.41)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|34.37 (5)
|consecutive loss (count):
|-22.41 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2