Alpari NZ Limited

Account: 3693460 Name: 10point_adjustable 200 Currency: USD 2012 February 10, 16:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1483021872011.12.11 10:12balanceDeposit200.00
1483055192011.12.12 00:18buy0.01usdjpy77.6370.00077.7372011.12.12 11:2277.7370.000.000.001.29
1484800502011.12.12 22:03buy0.01usdjpy77.9290.00078.0292011.12.14 03:2578.0290.000.00-0.011.28
1485682462011.12.13 10:11buy0.01usdjpy77.7290.00078.0292011.12.14 03:2578.0290.000.00-0.013.84
1487288802011.12.14 06:23sell0.01usdjpy77.9460.00077.8462011.12.15 14:4277.8460.000.00-0.041.28
1490043222011.12.15 16:10sell0.01usdjpy77.7810.00077.6812011.12.16 18:2377.6810.000.00-0.021.29
1491969122011.12.19 03:36buy0.01usdjpy77.9110.00078.0112011.12.19 05:1878.0110.000.000.001.28
1492578032011.12.19 13:11buy0.01usdjpy77.9030.00078.0032011.12.19 22:4178.0030.000.000.001.28
1493386672011.12.19 23:59buy0.01usdjpy78.0520.00078.1522011.12.22 15:3578.1520.000.00-0.011.28
1493934562011.12.20 11:54buy0.01usdjpy77.8510.00078.1512011.12.22 15:3578.1510.000.00-0.013.84
1498005902011.12.22 22:29buy0.01usdjpy78.1910.00078.2912011.12.28 18:3477.9620.000.00-0.01-2.94
1499210482011.12.26 09:00buy0.01usdjpy77.9910.00078.2912011.12.28 18:3477.9620.000.00-0.00-0.37
1500575072011.12.28 02:42buy0.01usdjpy77.7910.00078.2912011.12.28 18:3477.9630.000.000.002.21
1501053372011.12.28 15:28buy0.01usdjpy77.5870.00078.2872011.12.28 18:3477.9630.000.000.004.82
1502025072011.12.29 07:13buy0.01usdjpy77.7750.00077.8752011.12.29 12:0677.8260.000.000.000.66
1502950352011.12.29 18:36buy0.01usdjpy77.7330.00077.8332012.01.24 12:3677.3660.000.00-0.32-4.74
1503328972011.12.30 05:35buy0.01usdjpy77.5330.00077.8332012.01.24 12:3677.3650.000.00-0.31-2.17
1503624032011.12.30 12:40buy0.01usdjpy77.3320.00077.8322012.01.24 12:3677.3670.000.00-0.310.45
1503971852011.12.30 17:51buy0.01usdjpy77.1300.00077.8302012.01.24 12:3677.3620.000.00-0.313.00
1503984242011.12.30 17:56buy0.01usdjpy76.9260.00077.8262012.01.24 12:3677.3620.000.00-0.315.64
1505304842012.01.03 12:38buy0.01usdjpy76.7260.00077.8262012.01.24 12:3677.3590.000.00-0.288.18
1530586142012.01.24 17:29buy0.01usdjpy77.8010.00077.9012012.01.25 04:4977.9010.000.00-0.011.28
1531142612012.01.25 06:11buy0.01usdjpy77.9660.00078.0662012.01.25 11:0178.0660.000.000.001.28
1531775212012.01.25 13:55buy0.01usdjpy78.1590.00078.2592012.01.25 17:3678.2590.000.000.001.28
1532198192012.01.25 18:24buy0.01usdjpy78.1970.00078.2972012.02.09 17:2377.3320.000.00-0.27-11.19
1532278562012.01.25 19:28buy0.01usdjpy77.9970.00078.2972012.02.09 17:2277.3290.000.00-0.27-8.64
1532322252012.01.25 19:34buy0.01usdjpy77.7950.00078.2952012.02.09 17:2277.3320.000.00-0.27-5.99
1532493172012.01.25 20:34buy0.01usdjpy77.5950.00078.2952012.02.09 17:2277.3280.000.00-0.27-3.45
1534032972012.01.26 17:03buy0.01usdjpy77.3860.00078.2862012.02.09 17:2277.3300.000.00-0.24-0.72
1534879172012.01.27 06:04buy0.01usdjpy77.1850.00078.2852012.02.09 17:2277.3320.000.00-0.231.90
1534920152012.01.27 06:43buy0.01usdjpy76.9850.00078.2852012.02.09 17:2277.3330.000.00-0.234.50
1535890832012.01.27 16:42buy0.01usdjpy76.7840.00078.2842012.02.09 17:2277.3330.000.00-0.237.10
1537802212012.01.30 16:01buy0.01usdjpy76.5830.00078.2832012.02.09 17:2277.3340.000.00-0.219.71
1537897212012.01.30 16:53buy0.01usdjpy76.3830.00078.2832012.02.09 17:2277.3310.000.00-0.2112.26
1552804822012.02.09 21:34buy0.01usdjpy77.6640.00077.7642012.02.10 14:1277.7640.000.00-0.021.29
  0.00 0.00 -4.40 42.01
Closed P/L: 37.61
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1553999182012.02.10 16:02sell0.01usdjpy77.6810.00077.581 77.6990.000.000.00-0.23
  0.00 0.00 0.00 -0.23
 Floating P/L: -0.23
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 37.61 Floating P/L: -0.23 Margin: 2.00
Balance: 237.60 Equity: 237.37 Free Margin: 235.37
 
Details:
Graph
Gross Profit: 79.80 Gross Loss: 42.18 Total Net Profit: 37.61
Profit Factor: 1.89 Expected Payoff: 1.11  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 22.41 (8.66%) Relative Drawdown: 8.66% (22.41)
 
Total Trades: 34 Short Positions (won %): 2 (100.00%) Long Positions (won %): 32 (71.88%)
Profit Trades (% of total): 25 (73.53%) Loss trades (% of total): 9 (26.47%)
Largest profit trade: 12.05 loss trade: -11.46
Average profit trade: 3.19 loss trade: -4.69
Maximum consecutive wins ($): 11 (23.60) consecutive losses ($): 4 (-22.41)
Maximal consecutive profit (count): 34.37 (5) consecutive loss (count): -22.41 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2