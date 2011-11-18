Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089484977 Name: T3Digital_EA1 Currency: USD 2012 January 6, 15:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
616463122011.11.18 04:29balanceDeposit10 000.00
616659072011.11.18 08:00sell0.01audjpy76.7290.00075.6292011.11.21 00:0076.8260.000.00-0.19-1.26
616788592011.11.18 09:41sell0.02audjpy76.9270.00075.8292011.11.21 00:0076.8280.000.00-0.372.58
616919542011.11.18 11:48sell0.03audjpy77.13176.83975.3392011.11.20 23:5576.8390.000.00-0.5611.39
616978772011.11.18 12:21sell0.05audjpy77.32276.83975.3392011.11.20 23:5576.8390.000.00-0.9331.41
617277932011.11.18 17:00sell0.01gbpusd1.578171.575631.560632011.11.21 02:101.575630.000.00-0.032.54
617279172011.11.18 17:01buy0.01usdjpy76.94877.37078.8702011.11.23 16:3977.3700.000.000.005.45
617315892011.11.18 17:51sell0.02gbpusd1.580291.575631.560632011.11.21 02:101.575630.000.00-0.069.32
617392642011.11.18 20:00buy0.01gbpjpy121.5230.000122.6112011.11.22 01:36120.7270.000.000.01-10.31
617712712011.11.21 06:01buy0.02gbpjpy121.0290.000122.1322011.11.22 01:36120.7360.000.000.00-7.59
617824502011.11.21 08:15buy0.03gbpjpy120.8190.000121.9262011.11.22 01:36120.7380.000.000.00-3.15
617865602011.11.21 08:41buy0.05gbpjpy120.6110.000121.7112011.11.22 01:36120.7380.000.000.008.23
618034282011.11.21 11:21buy0.08gbpjpy120.409120.714122.2142011.11.22 01:36120.7310.000.000.0033.38
618083502011.11.21 12:24buy0.13gbpjpy120.205120.717122.2172011.11.22 01:36120.7170.000.000.0086.26
618781962011.11.22 06:00buy0.01audjpy76.0030.00077.1092011.11.24 10:2275.2770.000.000.35-9.41
618782062011.11.22 06:00buy0.01cadjpy74.2670.00075.3672011.11.25 14:5174.1590.000.000.09-1.40
618816392011.11.22 07:00buy0.01gbpjpy120.6540.000121.7542011.11.22 18:23120.4500.000.000.00-2.65
618862372011.11.22 08:00buy0.01gbpusd1.567130.000001.578192011.11.22 11:551.565690.000.000.00-1.44
618888032011.11.22 08:21buy0.02gbpusd1.565120.000001.576102011.11.22 11:551.565740.000.000.001.24
618931262011.11.22 09:10buy0.02cadjpy74.0550.00075.1622011.11.25 14:5074.1640.000.000.152.81
618933262011.11.22 09:12buy0.02gbpjpy120.4420.000121.5512011.11.22 18:23120.4450.000.000.000.08
618940102011.11.22 09:17buy0.02audjpy75.8020.00076.9022011.11.24 10:2275.2690.000.000.69-13.82
618959472011.11.22 09:47buy0.03gbpusd1.563091.565841.580842011.11.22 11:551.565840.000.000.008.25
618968022011.11.22 09:59buy0.03gbpjpy120.239120.445121.9452011.11.22 18:22120.4450.000.000.008.03
619053262011.11.22 11:55buy0.01gbpusd1.565970.000001.576982011.11.22 15:061.562110.000.000.00-3.86
619115012011.11.22 13:13buy0.02gbpusd1.563990.000001.574972011.11.22 15:061.562110.000.000.00-3.76
619140732011.11.22 13:30buy0.03gbpusd1.561980.000001.572982011.11.22 15:061.562130.000.000.000.45
619157312011.11.22 13:42buy0.05gbpusd1.559981.562131.577132011.11.22 15:061.562130.000.000.0010.75
619390512011.11.22 18:00buy0.01gbpusd1.565670.000001.576562011.11.24 07:541.553480.000.000.05-12.19
619402312011.11.22 18:23buy0.01gbpjpy120.4950.000121.5922011.11.23 12:43120.1400.000.000.01-4.59
619417592011.11.22 18:58buy0.02gbpusd1.563690.000001.574662011.11.24 07:541.553500.000.000.11-20.38
619447222011.11.22 19:53buy0.02gbpjpy120.2980.000121.3952011.11.23 12:43120.1400.000.000.03-4.09
619787842011.11.23 06:02buy0.03gbpusd1.561250.000001.572272011.11.24 07:531.553480.000.000.12-23.31
619787872011.11.23 06:02buy0.03audjpy75.2000.00076.3002011.11.24 10:2275.2690.000.000.782.68
619889402011.11.23 07:50buy0.05gbpusd1.559270.000001.570252011.11.24 07:531.553480.000.000.20-28.95
619891342011.11.23 07:51buy0.03gbpjpy120.0850.000121.1952011.11.23 12:43120.1430.000.000.002.25
619946022011.11.23 08:28buy0.08gbpusd1.557240.000001.568272011.11.24 07:531.553480.000.000.31-30.08
619947542011.11.23 08:29buy0.05gbpjpy119.881120.169121.6692011.11.23 12:42120.1690.000.000.0018.65
620078002011.11.23 10:14buy0.05audjpy74.98075.26276.7622011.11.24 10:2275.2620.000.001.3018.28
620085072011.11.23 10:15buy0.03cadjpy73.85474.16575.6652011.11.25 14:5074.1650.000.000.1912.03
620395202011.11.23 15:02buy0.13gbpusd1.554960.000001.565932011.11.24 07:531.553500.000.000.51-18.98
620445292011.11.23 15:40buy0.21gbpusd1.552400.000001.563402011.11.24 07:531.553550.000.000.8224.15
620487192011.11.23 16:09buy0.34gbpusd1.550391.553741.568742011.11.24 07:531.553740.000.001.33113.90
620954272011.11.24 06:00sell0.01usdjpy77.1360.00076.0382011.11.29 12:1977.8300.000.00-0.02-8.92
620954622011.11.24 06:00buy0.05cadjpy73.64374.16875.6682011.11.25 14:5074.1680.000.000.0833.82
621145412011.11.24 10:22buy0.01audjpy75.30675.71677.2162011.11.25 16:0175.7180.000.000.095.30
621303312011.11.24 13:47buy0.02audjpy75.10775.71677.2162011.11.25 16:0175.7170.000.000.1715.72
621318692011.11.24 14:00sell0.01gbpjpy119.5780.000118.4892011.11.25 18:07120.1060.000.00-0.04-6.79
621360772011.11.24 14:45buy0.03audjpy74.90175.71777.2172011.11.25 16:0175.7170.000.000.2631.53
621762892011.11.25 06:00sell0.01gbpusd1.545470.000001.534472011.11.25 09:241.544420.000.000.001.05
621763022011.11.25 06:00sell0.02usdjpy77.4230.00076.3232011.11.29 12:1977.8300.000.00-0.01-10.46
621785922011.11.25 06:55sell0.02gbpusd1.547301.544431.529432011.11.25 09:241.544430.000.000.005.74
621837672011.11.25 08:14sell0.02gbpjpy119.7670.000118.6782011.11.25 18:07120.0880.000.000.00-8.25
622027012011.11.25 11:59sell0.03gbpjpy119.9770.000118.8702011.11.25 18:07120.0880.000.000.00-4.29
622091822011.11.25 13:27sell0.03usdjpy77.6210.00076.5232011.11.29 12:1977.8300.000.00-0.02-8.06
622130252011.11.25 13:49sell0.05gbpjpy120.1830.000119.0852011.11.25 18:07120.0800.000.000.006.62
622223682011.11.25 14:58sell0.08gbpjpy120.391120.112118.6122011.11.25 18:07120.1120.000.000.0028.70
623294112011.11.28 13:51sell0.05usdjpy77.8190.00076.7242011.11.29 12:1977.8330.000.000.00-0.90
623392992011.11.28 15:25sell0.08usdjpy78.0220.00076.9192011.11.29 12:1977.8330.000.000.0019.43
623428312011.11.28 15:54sell0.13usdjpy78.22477.83776.3372011.11.29 12:1877.8370.000.000.0064.64
623594012011.11.28 19:00sell0.01gbpusd1.551020.000001.539982011.11.29 14:181.560310.000.000.00-9.29
623941542011.11.29 06:08sell0.02gbpusd1.553070.000001.542052011.11.29 14:181.560310.000.000.00-14.48
624143242011.11.29 09:10sell0.03gbpusd1.555090.000001.544072011.11.29 14:181.560310.000.000.00-15.66
624168492011.11.29 09:36sell0.05gbpusd1.556890.000001.546092011.11.29 14:181.560310.000.000.00-17.10
624198202011.11.29 10:09sell0.08gbpusd1.558810.000001.547892011.11.29 14:181.560310.000.000.00-12.00
624204022011.11.29 10:14sell0.13gbpusd1.560810.000001.549952011.11.29 14:181.560310.000.000.006.50
624221102011.11.29 10:16sell0.21gbpusd1.563101.560381.545382011.11.29 14:181.560380.000.000.0057.12
624416792011.11.29 12:19sell0.01usdjpy77.8050.00076.7062011.11.30 13:1677.5090.000.00-0.013.82
624457552011.11.29 13:00buy0.01gbpjpy121.4870.000122.5852011.11.29 15:21121.6220.000.000.001.73
624503552011.11.29 13:35buy0.02gbpjpy121.284121.631123.1312011.11.29 15:21121.6310.000.000.008.91
624556302011.11.29 14:18buy0.01gbpusd1.560270.000001.571292011.11.30 11:541.561730.000.000.011.46
624653282011.11.29 15:21buy0.01gbpjpy121.6650.000122.7632011.11.30 01:38121.6700.000.000.010.06
624684632011.11.29 15:55buy0.02gbpjpy121.456121.670123.1702011.11.30 01:38121.6700.000.000.035.50
625247372011.11.30 06:16buy0.02gbpusd1.558211.561761.576762011.11.30 11:541.561760.000.000.007.10
625281692011.11.30 07:02buy0.03gbpusd1.556171.561791.576792011.11.30 11:541.561790.000.000.0016.86
625297542011.11.30 07:15buy0.05gbpusd1.554151.561791.576792011.11.30 11:541.561790.000.000.0038.20
625338322011.11.30 07:51sell0.02usdjpy78.00477.61676.1162011.11.30 13:1577.6160.000.000.0010.00
626026702011.11.30 16:00buy0.01cadjpy76.3620.00077.4602011.12.01 07:3076.1440.000.000.00-2.81
626060732011.11.30 16:41buy0.02cadjpy76.1600.00077.2572011.12.01 07:3076.1440.000.000.00-0.41
626106582011.11.30 18:00buy0.01gbpusd1.571340.000001.582422011.12.01 11:101.571910.000.000.000.57
626106792011.11.30 18:00buy0.01audjpy79.5470.00080.6472011.12.01 10:1979.3740.000.000.00-2.22
626114062011.11.30 18:14buy0.02gbpusd1.569051.572371.587372011.12.01 11:101.572370.000.000.006.64
626152732011.11.30 19:17buy0.03cadjpy75.93776.15577.6552011.12.01 07:3076.1550.000.000.008.43
626228062011.11.30 21:01sell0.01usdjpy77.5410.00076.4432011.12.08 14:0877.2980.000.00-0.033.14
626509882011.12.01 06:47buy0.02audjpy79.3490.00080.4452011.12.01 10:1979.3790.000.000.000.77
626550202011.12.01 07:40buy0.03gbpusd1.567031.572481.587482011.12.01 11:101.572480.000.000.0016.35
626557172011.12.01 07:49buy0.03audjpy79.14479.37580.8752011.12.01 10:1979.3750.000.000.008.92
626571152011.12.01 07:58buy0.05gbpusd1.565061.572481.587482011.12.01 11:101.572480.000.000.0037.10
626616382011.12.01 08:31buy0.05audjpy78.94479.37580.8752011.12.01 10:1979.3750.000.000.0027.74
626967982011.12.01 13:54sell0.02usdjpy77.76377.34675.8462011.12.08 14:0877.2950.000.00-0.0512.11
627213722011.12.01 17:00sell0.01gbpjpy121.8030.000120.7022011.12.02 13:38122.3300.000.00-0.04-6.76
627322912011.12.01 19:57sell0.02gbpjpy122.0150.000120.9102011.12.02 13:38122.3270.000.00-0.07-8.01
627726812011.12.02 09:00buy0.01audjpy79.80680.32181.8212011.12.02 13:3180.3210.000.000.006.61
627756262011.12.02 09:52sell0.03gbpjpy122.2090.000121.1172011.12.02 13:38122.3290.000.000.00-4.63
627760232011.12.02 10:00buy0.01cadjpy76.95277.15478.6542011.12.02 12:0077.1540.000.000.002.59
627801692011.12.02 11:24sell0.03usdjpy77.96977.34475.8442011.12.08 14:0877.3440.000.00-0.0624.24
627813342011.12.02 11:42sell0.05gbpjpy122.4070.000121.3092011.12.02 13:38122.3290.000.000.005.00
627827142011.12.02 12:00buy0.01gbpusd1.569260.000001.580322011.12.05 08:091.563780.000.000.00-5.48
627828042011.12.02 12:00buy0.01cadjpy77.0120.00078.1122011.12.06 11:3576.4230.000.000.00-7.58
627914412011.12.02 13:30sell0.08gbpjpy122.631122.331120.8312011.12.02 13:38122.3310.000.000.0030.80
627923202011.12.02 13:31buy0.01audjpy80.3480.00081.4562011.12.05 18:4379.9670.000.000.00-4.89
627928752011.12.02 13:33buy0.02audjpy80.1280.00081.2412011.12.05 18:4379.9660.000.000.00-4.16
627954532011.12.02 13:42buy0.02cadjpy76.8060.00077.9102011.12.06 11:3576.4230.000.000.00-9.85
627993972011.12.02 14:32buy0.03audjpy79.9120.00081.0252011.12.05 18:4379.9670.000.000.002.12
628002782011.12.02 14:39buy0.03cadjpy76.6170.00077.7052011.12.06 11:3576.4210.000.000.00-7.57
628003192011.12.02 14:39buy0.02gbpusd1.567130.000001.578152011.12.05 08:091.563790.000.000.00-6.68
628038162011.12.02 15:14buy0.03gbpusd1.565250.000001.576122011.12.05 08:091.563770.000.000.00-4.44
628078002011.12.02 15:43buy0.05gbpusd1.563390.000001.574252011.12.05 08:091.563770.000.000.001.90
628109692011.12.02 16:05buy0.08gbpusd1.561331.564101.579102011.12.05 08:091.564100.000.000.0022.16
628131102011.12.02 16:13buy0.13gbpusd1.559311.564121.579122011.12.05 08:091.564120.000.000.0062.53
628135462011.12.02 16:14buy0.05audjpy79.71079.98381.4832011.12.05 18:4379.9830.000.000.0017.54
629094972011.12.05 19:44buy0.05cadjpy76.4160.00077.5162011.12.06 11:3576.4210.000.000.000.32
629102522011.12.05 20:00sell0.01gbpjpy121.642121.440119.9402011.12.06 07:56121.4400.000.000.002.59
629158902011.12.05 21:00sell0.01audjpy79.87779.27877.7782011.12.06 06:3979.2780.000.000.007.70
629426112011.12.06 07:15buy0.08cadjpy76.21276.42777.9272011.12.06 11:3576.4270.000.000.0022.13
630608112011.12.07 14:00buy0.01gbpjpy121.517121.999123.4992011.12.07 15:09121.9990.000.000.006.21
630689002011.12.07 15:09buy0.01gbpjpy122.0300.000123.1362011.12.08 16:44121.4490.000.000.04-7.47
630735442011.12.07 16:01buy0.02gbpjpy121.8210.000122.9212011.12.08 16:44121.4480.000.000.08-9.59
630784242011.12.07 17:00buy0.01gbpusd1.569231.572321.587322011.12.08 10:141.572320.000.000.043.09
631241402011.12.08 10:15buy0.03gbpjpy121.6180.000122.7182011.12.08 16:44121.4480.000.000.00-6.56
631621462011.12.08 14:01buy0.05gbpjpy121.4140.000122.5172011.12.08 16:44121.4530.000.000.002.51
631635352011.12.08 14:08sell0.01usdjpy77.2730.00076.1732011.12.28 14:4177.7960.000.00-0.04-6.72
631671362011.12.08 14:20buy0.08gbpjpy121.205121.422122.9222011.12.08 16:44121.4220.000.000.0022.33
631738672011.12.08 15:15buy0.13gbpjpy121.000121.422122.9222011.12.08 16:44121.4220.000.000.0070.58
631749522011.12.08 15:21sell0.02usdjpy77.4740.00076.3732011.12.28 14:4177.7940.000.00-0.06-8.23
631810432011.12.08 16:25sell0.03usdjpy77.7040.00076.5752011.12.28 14:4177.7880.000.00-0.10-3.24
631922062011.12.08 20:00sell0.01cadjpy76.10975.88474.3842011.12.09 08:2075.8840.000.000.002.89
632299502011.12.09 08:20sell0.01cadjpy75.8550.00074.7552011.12.13 09:4575.8070.000.00-0.040.61
632408762011.12.09 10:20sell0.02cadjpy76.05475.81674.3162011.12.13 09:4575.8160.000.00-0.086.11
632453982011.12.09 11:02buy0.01gbpusd1.566101.571381.586382011.12.09 11:421.571380.000.000.005.28
632517172011.12.09 11:43buy0.01gbpusd1.571480.000001.582562011.12.09 15:341.564660.000.000.00-6.82
632528962011.12.09 12:00buy0.01audjpy79.0400.00080.1402011.12.11 23:0079.0920.000.000.090.67
632552532011.12.09 12:41buy0.02gbpusd1.569390.000001.580482011.12.09 15:341.564630.000.000.00-9.52
632572542011.12.09 13:05buy0.02audjpy78.84079.08680.5862011.12.11 23:0079.0960.000.000.176.60
632587822011.12.09 13:28buy0.03gbpusd1.567450.000001.578342011.12.09 15:341.564630.000.000.00-8.46
632601122011.12.09 13:37buy0.03audjpy78.64779.09080.5902011.12.11 23:0079.0900.000.000.2617.12
632602742011.12.09 13:38buy0.05gbpusd1.565550.000001.576452011.12.09 15:341.564630.000.000.00-4.60
632613472011.12.09 13:50buy0.08gbpusd1.563520.000001.574522011.12.09 15:341.564590.000.000.008.56
632634662011.12.09 14:08buy0.13gbpusd1.560271.563421.578422011.12.09 15:261.563420.000.000.0040.95
632713242011.12.09 15:34buy0.01gbpusd1.564880.000001.575902011.12.09 16:131.562810.000.000.00-2.07
632718742011.12.09 15:40buy0.02gbpusd1.562810.000001.573812011.12.09 16:131.562810.000.000.000.00
632723542011.12.09 15:46buy0.03gbpusd1.560711.562901.577902011.12.09 16:131.562900.000.000.006.57
632878082011.12.11 22:15buy0.01gbpusd1.565470.000001.576472011.12.12 11:151.560140.000.000.00-5.33
633064402011.12.12 06:00buy0.02gbpusd1.563190.000001.574192011.12.12 11:151.560210.000.000.00-5.96
633086452011.12.12 07:00sell0.01gbpjpy121.258120.939119.4392011.12.12 08:13120.9390.000.000.004.11
633100722011.12.12 07:13buy0.03gbpusd1.561180.000001.572182011.12.12 11:151.560160.000.000.00-3.06
633119512011.12.12 07:37buy0.05gbpusd1.559210.000001.570182011.12.12 11:151.560190.000.000.004.90
633123912011.12.12 07:41buy0.08gbpusd1.557151.559991.574992011.12.12 11:151.560110.000.000.0023.68
633153662011.12.12 08:13sell0.01gbpjpy120.8950.000119.8032011.12.13 09:38121.3460.000.000.00-5.80
633185872011.12.12 09:02sell0.02gbpjpy121.0940.000119.9952011.12.13 09:38121.3460.000.000.00-6.47
633204062011.12.12 09:25buy0.13gbpusd1.555021.560011.575012011.12.12 11:151.560010.000.000.0064.87
633238012011.12.12 10:01sell0.05usdjpy77.9050.00076.8042011.12.28 14:4177.7800.000.00-0.158.04
633259132011.12.12 10:30sell0.03gbpjpy121.3060.000120.1942011.12.13 09:38121.3460.000.000.00-1.55
633269322011.12.12 10:42sell0.05gbpjpy121.5060.000120.4062011.12.13 09:38121.3450.000.000.0010.34
633325692011.12.12 12:00sell0.01gbpusd1.560420.000001.549442011.12.12 15:131.561750.000.000.00-1.33
633330642011.12.12 12:07sell0.02gbpusd1.562490.000001.551422011.12.12 15:131.561770.000.000.001.44
633341562011.12.12 12:28sell0.03gbpusd1.564481.561791.546792011.12.12 15:131.561790.000.000.008.07
633344472011.12.12 12:30sell0.08gbpjpy121.712121.336119.8362011.12.13 09:38121.3360.000.000.0038.64
633691252011.12.12 19:00sell0.01gbpusd1.559510.000001.548562011.12.13 09:021.558830.000.000.000.68
634164082011.12.13 06:44sell0.02gbpusd1.561541.558811.543812011.12.13 09:021.558810.000.000.005.46
634187542011.12.13 07:00buy0.01audjpy78.6560.00079.7532011.12.13 12:0878.6910.000.000.000.45
634301082011.12.13 08:55buy0.02audjpy78.46178.69080.1902011.12.13 12:0878.6900.000.000.005.89
634352682011.12.13 09:45sell0.01cadjpy75.77075.10873.6082011.12.14 16:5075.1080.000.000.008.48
634516112011.12.13 12:08buy0.01audjpy78.7240.00079.8252011.12.15 15:1077.4730.000.000.26-16.06
634978622011.12.13 15:42buy0.02audjpy78.5190.00079.6162011.12.15 15:1077.4730.000.000.52-26.85
635092102011.12.13 17:00sell0.01gbpusd1.552641.550401.535402011.12.13 19:531.550400.000.000.002.24
635155192011.12.13 19:10sell0.02gbpusd1.554661.550371.535372011.12.13 19:531.550370.000.000.008.58
635177282011.12.13 19:22buy0.03audjpy78.3180.00079.4182011.12.15 15:1077.4700.000.000.78-32.65
635210062011.12.13 19:40buy0.05audjpy78.1240.00079.2172011.12.15 15:1077.4680.000.001.30-42.10
635230282011.12.13 19:53sell0.01gbpusd1.549881.547371.532372011.12.13 20:491.547370.000.000.002.51
635278472011.12.13 20:29buy0.08audjpy77.9240.00079.0232011.12.15 15:1077.4680.000.002.08-46.82
635302232011.12.13 20:49sell0.01gbpusd1.547180.000001.536102011.12.14 11:471.549150.000.000.00-1.97
635552442011.12.14 06:19sell0.02gbpusd1.549420.000001.538322011.12.14 11:471.549170.000.000.000.50
635721362011.12.14 08:26sell0.03gbpusd1.551371.549001.534002011.12.14 11:471.549000.000.000.007.11
635852582011.12.14 10:01buy0.01gbpjpy120.9570.000122.0592011.12.14 19:10120.7140.000.000.00-3.12
635934902011.12.14 11:31buy0.02gbpjpy120.7480.000121.8462011.12.14 19:10120.7100.000.000.00-0.97
636017172011.12.14 12:40sell0.08usdjpy78.11277.83076.3302011.12.16 17:4477.8300.000.00-0.1728.99
636078562011.12.14 13:56buy0.13audjpy77.7250.00078.8242011.12.15 15:1077.4680.000.003.39-42.87
636107372011.12.14 14:21buy0.21audjpy77.5170.00078.6172011.12.15 15:1077.4700.000.005.47-12.67
636140752011.12.14 14:50buy0.03gbpjpy120.5460.000121.6472011.12.14 19:10120.7170.000.000.006.57
636214012011.12.14 15:58buy0.34audjpy77.3150.00078.4152011.12.15 15:1077.4710.000.008.8568.06
636228452011.12.14 16:09buy0.05gbpjpy120.329120.720122.2202011.12.14 19:10120.7200.000.000.0025.05
636361242011.12.14 20:00buy0.01gbpjpy120.7700.000121.8692011.12.16 07:36120.8270.000.000.040.73
636673812011.12.15 06:00buy0.01cadjpy75.13375.36576.8652011.12.16 11:5075.3650.000.000.002.98
636687662011.12.15 06:12buy0.02gbpjpy120.526120.823122.3232011.12.16 07:36120.8230.000.000.007.63
636697362011.12.15 06:22buy0.55audjpy77.11177.49278.9922011.12.15 15:0977.4920.000.000.00268.92
637728352011.12.16 07:36buy0.01gbpjpy120.8540.000121.9642011.12.19 19:15120.9060.000.000.000.67
637921042011.12.16 11:50buy0.01cadjpy75.4010.00076.5012011.12.19 16:1675.1990.000.000.00-2.59
637930082011.12.16 12:00buy0.01audjpy77.8390.00078.9382011.12.20 11:4977.7690.000.000.00-0.90
638003232011.12.16 15:27buy0.02cadjpy75.1600.00076.2602011.12.19 16:1675.1920.000.000.000.83
638026852011.12.16 15:59buy0.02audjpy77.6460.00078.7382011.12.20 11:4977.7710.000.000.003.21
638028742011.12.16 16:01buy0.02gbpjpy120.654120.895122.3952011.12.19 19:14120.8950.000.000.006.18
638039852011.12.16 16:17buy0.03cadjpy74.9600.00076.0602011.12.19 16:1675.1850.000.000.008.66
638057442011.12.16 16:50buy0.03audjpy77.44877.77079.2702011.12.20 11:4977.7700.000.000.0012.40
638061232011.12.16 16:59buy0.05cadjpy74.75875.15176.6512011.12.19 16:0475.1510.000.000.0025.22
638692622011.12.19 14:00buy0.01gbpusd1.554531.562821.577822011.12.20 10:321.562890.000.000.008.36
638707752011.12.19 14:09buy0.02gbpusd1.552621.562821.577822011.12.20 10:321.562910.000.000.0020.58
638944142011.12.19 20:04buy0.05audjpy77.24977.77079.2702011.12.20 11:4977.7700.000.000.0033.43
638949542011.12.19 20:08buy0.03gbpusd1.550601.562851.577852011.12.20 10:321.562850.000.000.0036.75
639466752011.12.20 10:32buy0.01gbpusd1.563111.567241.582242011.12.20 13:571.567240.000.000.004.13
639663262011.12.20 13:57buy0.01gbpusd1.567601.572851.587852011.12.21 09:081.572850.000.000.005.25
639849952011.12.20 16:40buy0.02gbpusd1.565601.572851.587852011.12.21 09:081.572850.000.000.0014.50
640007712011.12.20 20:00buy0.01audjpy78.39278.65280.1522011.12.21 03:2578.6520.000.000.003.34
640375702011.12.21 06:02sell0.01gbpjpy121.8550.000120.7562011.12.21 11:48122.2260.000.000.00-4.77
640471752011.12.21 07:43sell0.02gbpjpy122.0660.000120.9662011.12.21 11:48122.2260.000.000.00-4.11
640511412011.12.21 08:17sell0.03gbpjpy122.2710.000121.1702011.12.21 11:48122.2260.000.000.001.74
640553762011.12.21 09:00buy0.01cadjpy76.0890.00077.1892011.12.22 00:2975.9130.000.000.00-2.26
640605332011.12.21 10:02sell0.05gbpjpy122.472122.231120.7312011.12.21 11:48122.2310.000.000.0015.48
640666952011.12.21 10:56buy0.02cadjpy75.8870.00076.9872011.12.22 00:2975.9130.000.000.000.67
640811072011.12.21 13:18buy0.03cadjpy75.68675.90977.4092011.12.22 00:2975.9090.000.000.008.58
641240892011.12.22 06:00sell0.01gbpusd1.566230.000001.555232011.12.22 09:281.570490.000.000.00-4.26
641240952011.12.22 06:00sell0.01gbpjpy122.2400.000121.1402011.12.23 10:48122.4800.000.000.00-3.07
641252112011.12.22 06:27sell0.02gbpusd1.568260.000001.557272011.12.22 09:281.570490.000.000.00-4.46
641293372011.12.22 07:31sell0.02gbpjpy122.4490.000121.3412011.12.23 10:48122.4770.000.000.00-0.72
641307282011.12.22 07:59sell0.08usdjpy78.10377.77776.2772011.12.28 14:4177.7770.000.00-0.0633.53
641316892011.12.22 08:05sell0.03gbpusd1.570310.000001.559272011.12.22 09:281.570430.000.000.00-0.36
641331752011.12.22 08:17sell0.05gbpusd1.572591.570461.555462011.12.22 09:281.570460.000.000.0010.65
641332032011.12.22 08:17sell0.03gbpjpy122.686122.452120.9522011.12.23 10:48122.4520.000.000.009.00
641372292011.12.22 09:00buy0.01cadjpy76.28076.51578.0152011.12.23 15:5576.5150.000.000.003.01
642813442011.12.26 20:00buy0.01audjpy79.2940.00080.3982011.12.29 16:1178.4680.000.000.00-10.63
642826292011.12.26 22:25sell0.01cadjpy76.3370.00075.2372011.12.28 16:3476.1450.000.000.002.46
642895062011.12.27 06:07buy0.02audjpy79.0920.00080.1922011.12.29 16:1178.4660.000.000.00-16.11
642903322011.12.27 07:00buy0.01gbpjpy121.856122.070123.5702011.12.27 07:19122.0700.000.000.002.75
642909502011.12.27 07:19buy0.01gbpjpy122.1290.000123.2582011.12.29 07:47120.1630.000.000.00-25.30
642923542011.12.27 08:00buy0.01gbpusd1.567310.000001.578292011.12.30 15:021.553000.000.000.00-14.31
642942542011.12.27 09:21buy0.02gbpusd1.565270.000001.576272011.12.30 15:021.552990.000.000.00-24.56
642942592011.12.27 09:21buy0.02gbpjpy121.9260.000123.0182011.12.29 07:47120.1690.000.000.00-45.23
643328852011.12.28 11:59buy0.03gbpjpy121.7280.000122.8262011.12.29 07:46120.1750.000.000.00-59.97
643357712011.12.28 13:19sell0.02cadjpy76.54276.30174.8012011.12.28 16:3476.1480.000.000.0010.10
643366342011.12.28 13:43buy0.05gbpjpy121.5210.000122.6262011.12.29 07:46120.1740.000.000.00-86.69
643375022011.12.28 14:01buy0.08gbpjpy121.3170.000122.4192011.12.29 07:46120.1770.000.000.00-117.39
643375192011.12.28 14:01buy0.03gbpusd1.563330.000001.574222011.12.30 15:021.552990.000.000.00-31.02
643381612011.12.28 14:16buy0.05gbpusd1.561320.000001.572322011.12.30 15:021.552990.000.000.00-41.65
643387812011.12.28 14:22buy0.13gbpjpy121.0280.000122.1362011.12.29 07:46120.1740.000.000.00-142.91
643389592011.12.28 14:24buy0.08gbpusd1.559160.000001.570262011.12.30 15:021.552990.000.000.00-49.36
643393852011.12.28 14:25buy0.13gbpusd1.556820.000001.568102011.12.30 15:021.552990.000.000.00-49.79
643395362011.12.28 14:25buy0.21gbpjpy120.8260.000121.9282011.12.29 07:46120.1740.000.000.00-176.25
643399422011.12.28 14:28buy0.21gbpusd1.554750.000001.565812011.12.30 15:021.552990.000.000.00-36.96
643419902011.12.28 14:41buy0.34gbpusd1.552580.000001.563732011.12.30 15:021.553000.000.000.0014.28
643444062011.12.28 14:56buy0.55gbpusd1.550531.553381.568382011.12.30 15:021.553380.000.000.00156.75
643444172011.12.28 14:56buy0.34gbpjpy120.6220.000121.7222011.12.29 07:46120.1780.000.000.00-194.32
643444432011.12.28 14:56buy0.03audjpy78.8920.00079.9922011.12.29 16:1178.4720.000.000.00-16.21
643473722011.12.28 15:29buy0.90gbpusd1.548371.553441.568442011.12.30 15:021.553440.000.000.00456.30
643477882011.12.28 15:31buy0.05audjpy78.6870.00079.7902011.12.29 16:1178.4720.000.000.00-13.84
643590912011.12.28 19:00sell0.01cadjpy76.1960.00075.0962011.12.28 20:1276.1150.000.000.001.04
643604452011.12.28 19:51buy0.55gbpjpy120.4330.000121.5212011.12.29 07:46120.1740.000.000.00-183.36
643610572011.12.28 20:12sell0.01cadjpy76.0720.00074.9762011.12.29 07:4675.9390.000.000.001.71
643753232011.12.29 06:00buy0.08audjpy78.4570.00079.5572011.12.29 16:1178.4740.000.000.001.75
643753412011.12.29 06:01sell0.01usdjpy77.7470.00076.6462011.12.29 07:4677.7110.000.000.000.46
643753632011.12.29 06:01buy0.90gbpjpy120.2250.000121.3302011.12.29 07:46120.1730.000.000.00-60.25
643777112011.12.29 07:46sell0.01usdjpy77.6850.00076.5852011.12.30 04:3377.5540.000.000.001.69
643895772011.12.29 11:55buy0.13audjpy78.25678.48179.9812011.12.29 16:1178.4810.000.000.0037.64
643900852011.12.29 12:00sell0.01cadjpy75.9130.00074.8152011.12.29 16:2176.0220.000.000.00-1.40
644018102011.12.29 15:31sell0.02cadjpy76.1130.00075.0132011.12.29 16:2176.0210.000.000.002.37
644132542011.12.29 20:00buy0.01audjpy78.6580.00079.7532011.12.30 04:3378.6770.000.000.000.25
644329312011.12.30 09:01buy0.01cadjpy76.0030.00077.0982012.01.03 12:3175.8400.000.000.00-2.13
644367602011.12.30 10:41buy0.02cadjpy75.7780.00076.8902012.01.03 12:3175.8440.000.000.001.73
644451512011.12.30 13:00buy0.01gbpjpy119.8600.000120.9562012.01.03 08:08119.5170.000.000.00-4.47
644560792011.12.30 15:56buy0.02gbpjpy119.6770.000120.7582012.01.03 08:08119.5180.000.000.00-4.15
644568922011.12.30 16:00buy0.03cadjpy75.57475.84077.3402012.01.03 12:3175.8430.000.000.0010.52
644614412011.12.30 17:36buy0.03gbpjpy119.4740.000120.5752012.01.03 08:08119.5120.000.000.001.48
644718742012.01.02 07:15buy0.05gbpjpy119.214119.504121.0042012.01.03 08:08119.5040.000.000.0018.89
645057292012.01.02 12:08buy0.05cadjpy75.42975.84377.3432012.01.03 12:3175.8430.000.000.0026.98
645105722012.01.02 17:00sell0.01gbpusd1.549120.000001.538122012.01.04 05:411.563430.000.00-0.03-14.31
645123722012.01.02 19:20sell0.02gbpusd1.550920.000001.540162012.01.04 05:411.563450.000.00-0.06-25.06
645229792012.01.03 06:01sell0.03gbpusd1.554570.000001.543572012.01.04 05:411.563440.000.00-0.08-26.61
645235782012.01.03 06:32sell0.05gbpusd1.556770.000001.545722012.01.04 05:411.563440.000.00-0.14-33.35
645268002012.01.03 07:45sell0.08gbpusd1.558760.000001.547772012.01.04 05:411.563430.000.00-0.22-37.36
645276932012.01.03 08:08buy0.01gbpjpy119.550119.949121.4492012.01.03 17:57119.9490.000.000.005.20
645354312012.01.03 10:18sell0.13gbpusd1.560630.000001.549842012.01.04 05:411.563440.000.00-0.36-36.53
645531412012.01.03 15:59sell0.21gbpusd1.562660.000001.551692012.01.04 05:411.563440.000.00-0.58-16.38
645535172012.01.03 16:01sell0.34gbpusd1.564690.000001.553692012.01.04 05:411.563440.000.00-0.9442.50
645569862012.01.03 17:29sell0.55gbpusd1.566800.000001.555862012.01.04 05:411.563440.000.00-1.52184.80
645708092012.01.04 06:01sell0.01audjpy79.45778.91277.4122012.01.05 12:2678.9120.000.000.007.09
645921322012.01.04 14:00buy0.01usdjpy76.78777.05078.5502012.01.06 10:2877.0500.000.000.003.41
646710952012.01.05 11:00sell0.01cadjpy75.3910.00074.2792012.01.06 14:2175.5700.000.000.00-2.32
646743402012.01.05 12:26sell0.01audjpy78.8860.00077.7852012.01.06 14:1279.0760.000.000.00-2.47
646765102012.01.05 13:15sell0.02cadjpy75.78575.56974.0692012.01.06 14:2175.5690.000.000.005.60
646765362012.01.05 13:15sell0.02audjpy79.1230.00078.0252012.01.06 14:1279.0750.000.000.001.24
647241252012.01.06 13:30sell0.03audjpy79.33079.07677.5762012.01.06 14:1279.0760.000.000.009.88
  0.00 0.00 23.95 852.04
Closed P/L: 875.99
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
645577062012.01.03 17:57buy0.01gbpjpy119.9930.000121.090 118.6720.000.000.01-17.13
645779372012.01.04 09:23buy0.02gbpjpy119.8040.000120.892 118.6720.000.000.00-29.37
646631792012.01.05 08:54buy0.03gbpjpy119.5970.000120.702 118.6720.000.000.00-35.99
646689662012.01.05 10:08buy0.05gbpjpy119.4010.000120.496 118.6720.000.000.00-47.28
647221702012.01.06 13:00sell0.01usdjpy77.1300.00076.028 77.1190.000.000.000.14
647273062012.01.06 13:42buy0.08gbpjpy119.1900.000120.297 118.6720.000.000.00-53.75
647322582012.01.06 14:41buy0.13gbpjpy118.9780.000120.088 118.6720.000.000.00-51.60
647347502012.01.06 15:04buy0.21gbpjpy118.7750.000119.875 118.6720.000.000.00-28.06
  0.00 0.00 0.01 -263.04
 Floating P/L: -263.03
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 875.99 Floating P/L: -263.03 Margin: 482.00
Balance: 10 875.99 Equity: 10 612.96 Free Margin: 10 130.96
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 213.57 Gross Loss: 2 337.58 Total Net Profit: 875.99
Profit Factor: 1.37 Expected Payoff: 3.14  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 109.07 (9.65%) Relative Drawdown: 9.65% (1 109.07)
 
Total Trades: 279 Short Positions (won %): 99 (58.59%) Long Positions (won %): 180 (57.78%)
Profit Trades (% of total): 162 (58.06%) Loss trades (% of total): 117 (41.94%)
Largest profit trade: 456.30 loss trade: -194.32
Average profit trade: 19.84 loss trade: -19.98
Maximum consecutive wins ($): 11 (102.11) consecutive losses ($): 10 (-1 091.67)
Maximal consecutive profit (count): 629.27 (5) consecutive loss (count): -1 091.67 (10)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2