Alpari NZ Limited

Account: 2272079 Name: 888888888 Currency: USD 2012 January 13, 13:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
697976642010.03.22 19:39balanceDeposit50 000.00
790471742010.06.29 07:07sell1.00usdjpy88.74189.3450.0002010.07.01 01:0088.4540.000.00-3.16324.46
793101142010.07.01 03:03sell1.00usdchf1.074391.079400.000002010.07.05 00:001.064470.000.00-1.88931.92
793145672010.06.30 16:42sell1.00gbpusd1.495211.504950.000002010.07.01 14:471.504950.000.00-6.30-974.00
793145992010.07.01 12:16buy1.00eurusd1.231661.224630.000002010.07.05 01:001.255580.000.00-1.302 392.00
794737722010.07.01 13:25sell1.00usdjpy87.96588.4090.0002010.07.05 01:0087.7670.000.00-1.36225.60
797327452010.07.05 12:08sell1.00gbpusd1.511781.518840.000002010.07.06 08:471.518840.000.00-2.20-706.00
800052052010.07.07 19:19sell1.00usdchf1.051831.057070.000002010.07.09 00:001.049760.000.00-3.80197.19
800087292010.07.08 02:33buy1.00usdjpy87.97587.2870.0002010.07.12 01:0088.6580.000.00-0.22770.38
802806922010.07.09 14:31buy1.00usdchf1.057241.053080.000002010.07.13 00:001.060360.000.000.19294.24
802828142010.07.09 14:26sell1.00eurusd1.262481.267010.000002010.07.12 02:451.262470.000.00-1.001.00
803807452010.07.13 17:09buy1.00gbpusd1.517961.504140.000002010.07.15 01:001.526600.000.00-0.80864.00
803807742010.07.12 02:26buy1.00usdjpy88.92688.5540.0002010.07.12 12:1188.5540.000.000.00-420.08
803851972010.07.12 11:33sell1.00eurusd1.255721.261380.000002010.07.13 02:061.261380.000.00-1.00-566.00
804781392010.07.13 09:23sell1.00eurusd1.253521.258200.000002010.07.13 11:511.258200.000.000.00-468.00
805934052010.07.15 17:16buy1.00eurusd1.291351.280610.000002010.07.20 01:001.293940.000.00-2.10259.00
806965762010.07.15 16:00sell1.00usdchf1.043301.048640.000002010.07.16 16:571.048640.000.00-0.96-509.23
806980192010.07.15 12:23buy1.00gbpusd1.534851.524620.000002010.07.19 15:241.524620.000.00-0.40-1 023.00
806981012010.07.16 05:33sell1.00usdjpy87.13888.2680.0002010.07.19 01:0086.5490.000.00-0.70680.54
809305302010.07.20 21:18buy1.00usdjpy87.41386.0590.0002010.07.26 01:0087.5360.000.00-0.69140.51
810440162010.07.21 09:56buy1.00gbpusd1.532341.519030.000002010.07.21 17:261.519030.000.000.00-1 331.00
810440792010.07.20 14:07sell1.00eurusd1.285251.291240.000002010.07.20 17:171.291240.000.000.00-599.00
811615012010.07.22 09:34sell1.00usdchf1.044431.049600.000002010.07.23 15:131.049600.000.00-0.96-492.57
811649522010.07.21 20:10sell1.00eurusd1.275781.285210.000002010.07.22 11:011.285210.000.00-3.30-943.00
813054452010.07.23 10:08buy1.00gbpusd1.533041.514140.000002010.07.26 01:001.542120.000.00-0.20908.00
815519102010.07.27 14:21buy1.00gbpusd1.555901.538540.000002010.07.29 01:001.559120.000.00-0.80322.00
815519642010.07.27 13:52buy1.00eurusd1.304211.295660.000002010.07.27 17:131.295660.000.000.00-855.00
818012182010.07.29 11:34sell1.00usdchf1.048611.056520.000002010.08.02 00:001.040470.000.00-1.92782.34
818035632010.07.29 10:29buy1.00eurusd1.307381.302700.000002010.07.30 10:131.302700.000.00-0.70-468.00
819308732010.07.29 12:02buy1.00gbpusd1.565811.557570.000002010.07.30 11:581.557570.000.00-0.20-824.00
821479942010.08.02 16:12buy1.00eurusd1.316171.310530.000002010.08.03 15:151.322480.000.00-0.70631.00
821480702010.08.02 13:26buy1.00gbpusd1.582551.566840.000002010.08.03 15:151.593580.000.00-0.201 103.00
823439302010.08.04 16:07buy1.00usdchf1.045671.042380.000002010.08.05 14:401.042380.000.000.29-315.62
823455412010.08.05 08:40sell1.00gbpusd1.584411.593960.000002010.08.06 14:481.593960.000.00-2.30-955.00
823455572010.08.04 16:36sell1.00eurusd1.314201.319930.000002010.08.05 11:271.319930.000.00-3.30-573.00
825812092010.08.06 15:47sell1.00usdchf1.036961.043400.000002010.08.09 15:201.043400.000.00-0.96-617.21
825827972010.08.06 15:36buy1.00eurusd1.328551.322780.000002010.08.09 01:401.328600.000.00-0.705.00
826811262010.08.10 03:41sell1.00gbpusd1.582891.597070.000002010.08.10 14:011.573700.000.000.00919.00
826825302010.08.10 04:59sell1.00eurusd1.315921.324710.000002010.08.10 14:011.314900.000.000.00102.00
829045142010.08.11 23:14buy1.00usdchf1.062471.054630.000002010.08.12 10:561.054630.000.000.28-743.39
829068672010.08.11 08:14sell1.00eurusd1.307411.315110.000002010.08.12 12:401.282460.000.00-3.302 495.00
829068742010.08.11 12:00sell1.00gbpusd1.567441.585240.000002010.08.12 12:401.559910.000.00-6.60753.00
831530512010.08.16 12:26sell1.00usdchf1.038941.046460.000002010.08.19 08:411.046460.000.00-4.80-718.61
832575772010.08.16 08:46sell1.00usdchf1.042971.046260.000002010.08.23 00:001.035160.000.00-6.74754.47
832587722010.08.17 11:10buy1.00eurusd1.291131.283340.000002010.08.19 03:391.281150.000.00-2.80-998.00
834910772010.08.18 14:24buy1.00gbpusd1.567711.554870.000002010.08.19 08:331.554870.000.00-0.60-1 284.00
836238632010.08.19 14:31sell1.00usdchf1.037431.040770.000002010.08.23 00:001.035150.000.00-1.94220.26
836258702010.08.19 04:11buy1.00usdjpy85.79585.2590.0002010.08.19 14:3385.2590.000.000.00-628.67
836311252010.08.20 12:02sell1.00eurusd1.270251.276710.000002010.08.23 01:141.270240.000.00-1.001.00
839401902010.08.24 12:26buy1.00usdchf1.044631.039370.000002010.08.24 15:371.039370.000.000.00-506.08
839457152010.08.24 06:48sell1.00usdjpy84.85185.5380.0002010.08.24 16:1083.8150.000.000.001 236.06
839458432010.08.24 06:19sell1.00gbpusd1.542601.554250.000002010.08.24 16:111.543200.000.000.00-60.00
839472022010.08.24 14:19sell1.00eurusd1.258931.267340.000002010.08.24 16:061.267340.000.000.00-841.00
843145502010.08.26 04:41buy1.00gbpusd1.549891.538000.000002010.08.30 01:001.552950.000.00-0.40306.00
843146292010.08.26 16:02buy1.00eurusd1.274961.268540.000002010.08.27 16:061.268540.000.00-0.70-642.00
846203832010.08.27 07:12buy1.00usdjpy84.75284.1410.0002010.08.30 01:0085.4980.000.00-0.12872.54
847663152010.08.31 09:23sell1.00usdchf1.021201.025420.000002010.09.01 14:391.007220.000.00-0.991 387.98
847719562010.08.30 16:15sell1.00eurusd1.268351.273190.000002010.08.31 15:041.273190.000.00-1.00-484.00
847720252010.08.31 07:39sell1.00gbpusd1.544111.552660.000002010.09.01 14:391.543280.000.00-2.2083.00
847720482010.08.31 21:16sell1.00usdjpy83.87085.4760.0002010.09.01 14:3983.9660.000.00-0.71-114.33
850703162010.09.01 11:34buy1.00eurusd1.279141.273280.000002010.09.01 14:401.282810.000.000.00367.00
852195762010.09.03 14:30buy1.00usdjpy85.12284.0330.0002010.09.07 08:1384.0330.000.00-0.24-1 295.92
854498172010.09.06 12:16sell1.00gbpusd1.537541.544600.000002010.09.08 01:001.534780.000.00-4.40276.00
854498462010.09.07 01:30sell1.00eurusd1.282831.287270.000002010.09.09 01:001.273100.000.00-4.00973.00
856795542010.09.08 09:15sell1.00usdchf1.006171.009520.000002010.09.08 10:461.009520.000.000.00-331.84
856816522010.09.08 09:05buy1.00gbpusd1.543641.532250.000002010.09.14 16:431.547830.000.00-1.20419.00
858185102010.09.10 03:38buy1.00usdchf1.018611.014660.000002010.09.10 07:061.014660.000.000.00-389.29
858206872010.09.10 03:53sell1.00eurusd1.265491.270670.000002010.09.10 09:081.270670.000.000.00-518.00
859462102010.09.10 14:43buy1.00usdjpy84.33983.7570.0002010.09.13 01:0184.3410.000.00-0.122.37
860780062010.09.13 16:45sell1.00usdchf1.008851.015950.000002010.09.14 16:430.996510.000.00-0.991 238.32
860841102010.09.13 08:04buy1.00eurusd1.281081.275950.000002010.09.14 16:431.296460.000.00-0.701 538.00
860842832010.09.13 17:49sell1.00usdjpy83.59384.2820.0002010.09.14 16:4482.9460.000.00-0.71780.03
864290622010.09.16 14:02buy1.00usdchf1.009991.002300.000002010.09.16 17:191.013710.000.000.00366.97
864321602010.09.15 03:34buy1.00usdjpy83.61982.7440.0002010.09.15 17:0885.5850.000.000.002 297.13
867030202010.09.17 07:38buy1.00gbpusd1.570401.560540.000002010.09.20 10:441.560540.000.00-0.20-986.00
868242092010.09.21 03:05sell1.00usdchf1.002171.007740.000002010.09.22 12:260.988840.000.00-1.001 348.04
868270372010.09.21 09:00sell1.00usdjpy85.30885.6730.0002010.09.22 12:2784.6500.000.00-0.70777.32
868271432010.09.21 20:16buy1.00eurusd1.316851.309870.000002010.09.22 12:271.338630.000.00-0.702 178.00
869476272010.09.22 02:31buy1.00gbpusd1.565131.551800.000002010.09.22 12:271.567310.000.000.00218.00
872618582010.09.24 06:15buy1.00usdjpy85.11084.1620.0002010.09.24 15:1684.1620.000.000.00-1 126.40
872618952010.09.23 16:35buy1.00gbpusd1.572311.562350.000002010.09.27 01:001.582750.000.00-0.401 044.00
876241942010.09.28 16:34sell1.00usdchf0.975840.980900.000002010.09.29 12:010.980900.000.00-0.92-515.85
881723192010.09.30 12:32sell1.00usdchf0.970970.975000.000002010.09.30 15:080.975000.000.000.00-413.33
883803682010.10.01 22:14sell1.00usdchf0.973790.980350.000002010.10.05 00:000.971400.000.00-1.86246.04
883835442010.10.01 11:15buy1.00eurusd1.373271.367100.000002010.10.04 01:001.377690.000.00-0.70442.00
885328942010.10.05 01:46sell1.00eurusd1.365421.374080.000002010.10.05 09:411.374080.000.000.00-866.00
885329192010.10.04 03:24buy1.00usdjpy83.65083.1960.0002010.10.04 10:0883.1960.000.000.00-545.70
886711562010.10.05 16:55sell1.00usdchf0.964840.969080.000002010.10.07 00:000.962020.000.00-3.74293.13
888390922010.10.07 13:26buy1.00gbpusd1.601741.585720.000002010.10.07 19:031.585720.000.000.00-1 602.00
890222512010.10.07 09:38sell1.00usdchf0.955460.959720.000002010.10.07 11:160.959720.000.000.00-443.88
890271422010.10.07 09:39sell1.00usdjpy82.39282.9420.0002010.10.11 01:0081.8420.000.00-1.46672.03
893481202010.10.12 09:56buy1.00usdchf0.969890.964610.000002010.10.12 12:310.964610.000.000.00-547.37
893533702010.10.12 01:38sell1.00eurusd1.385731.394070.000002010.10.13 02:191.394070.000.00-1.10-834.00
893534322010.10.12 10:49sell1.00gbpusd1.581481.594210.000002010.10.14 02:001.594210.000.00-9.20-1 273.00
896864562010.10.14 11:17sell1.00usdjpy81.01781.7640.0002010.10.19 15:0581.7640.000.00-2.22-913.61
896919682010.10.14 03:32buy1.00eurusd1.406481.398520.000002010.10.15 18:051.398520.000.00-0.70-796.00
898584702010.10.14 09:46buy1.00gbpusd1.604881.590160.000002010.10.18 08:021.590160.000.00-0.40-1 472.00
901827992010.10.19 14:48buy1.00usdchf0.968740.962970.000002010.10.20 14:030.962970.000.000.10-599.19
901884272010.10.19 15:12sell1.00eurusd1.381121.391810.000002010.10.20 16:071.391810.000.00-1.10-1 069.00
903416912010.10.19 13:48sell1.00gbpusd1.573891.588760.000002010.10.22 01:001.571350.000.00-11.30254.00
906988722010.10.22 09:50buy1.00usdchf0.975270.968050.000002010.10.25 00:000.976850.000.000.10161.74
910326842010.10.25 08:57sell1.00usdchf0.966400.973620.000002010.10.26 01:120.973620.000.00-0.93-741.56
910368252010.10.25 06:20buy1.00eurusd1.403961.398480.000002010.10.25 16:421.398480.000.000.00-548.00
910369192010.10.25 07:48sell1.00usdjpy80.72181.2830.0002010.10.26 13:3181.2830.000.00-0.74-691.41
910369752010.10.25 03:43buy1.00gbpusd1.574481.565710.000002010.10.27 01:001.584740.000.00-0.401 026.00
911979582010.10.26 19:58sell1.00eurusd1.383451.390720.000002010.10.28 01:001.377820.000.00-4.40563.00
912003032010.10.26 15:59buy1.00usdchf0.982970.976960.000002010.10.28 00:000.989840.000.000.40694.05
915978012010.10.28 15:23sell1.00usdchf0.983190.987690.000002010.10.29 09:420.987690.000.00-0.92-455.61
916039342010.10.28 16:07buy1.00eurusd1.390671.383540.000002010.10.29 10:301.383540.000.00-0.70-713.00
919818532010.11.01 15:06buy1.00usdchf0.991140.986560.000002010.11.02 09:550.986560.000.00-0.10-464.24
919867822010.11.01 01:00buy1.00usdjpy80.94680.1010.0002010.11.04 01:0081.0600.000.000.37140.64
923524162010.11.04 09:58sell1.00usdchf0.966840.975540.000002010.11.08 00:000.961150.000.00-1.88592.00
923552162010.11.03 10:32buy1.00gbpusd1.611391.600740.000002010.11.05 01:001.627420.000.00-3.201 603.00
923552822010.11.04 09:25buy1.00eurusd1.419231.410420.000002010.11.05 11:591.410420.000.00-0.70-881.00
928492842010.11.09 21:39buy1.00usdchf0.969400.964770.000002010.11.11 00:000.970200.000.000.2182.46
928539922010.11.09 21:16buy1.00usdjpy81.76080.8340.0002010.11.11 01:0082.2120.000.00-0.49549.80
928540502010.11.09 01:02sell1.00gbpusd1.608581.620040.000002010.11.16 01:001.604250.000.00-19.40433.00
928540692010.11.08 10:15sell1.00eurusd1.391521.402720.000002010.11.10 01:001.376940.000.00-5.501 458.00
932862262010.11.12 00:51sell1.00eurusd1.360921.372160.000002010.11.12 11:461.372160.000.000.00-1 124.00
934834402010.11.12 18:20buy1.00usdchf0.978920.974260.000002010.11.15 00:000.980010.000.00-0.10111.22
938835852010.11.16 16:35buy1.00usdchf0.988410.983920.000002010.11.18 00:000.991540.000.00-0.91315.67
938904182010.11.15 14:03buy1.00usdjpy83.20382.1010.0002010.11.17 01:0083.3740.000.000.00205.10
940869142010.11.16 16:35sell1.00gbpusd1.593581.603820.000002010.11.18 01:001.592000.000.00-11.00158.00
944813692010.11.18 12:09buy1.00gbpusd1.598521.590120.000002010.11.22 01:001.599890.000.00-1.60137.00
948193902010.11.22 14:05sell1.00eurusd1.364581.371300.000002010.11.23 18:021.338250.000.00-2.402 633.00
948194502010.11.23 07:48buy1.00usdjpy83.84683.2970.0002010.11.23 11:0883.2970.000.000.00-659.09
948194992010.11.23 16:22sell1.00gbpusd1.585591.599750.000002010.11.23 18:021.581660.000.000.00393.00
956283082010.11.26 08:40sell1.00gbpusd1.569231.575350.000002010.11.29 01:001.559060.000.00-2.801 017.00
956283582010.11.26 07:58sell1.00eurusd1.326771.331760.000002010.11.29 01:001.323850.000.00-1.60292.00
956283912010.11.26 03:03buy1.00usdjpy83.87083.5460.0002010.11.29 01:0084.1670.000.00-0.12352.87
958132302010.11.30 02:32sell1.00usdchf0.997871.001360.000002010.11.30 05:171.001360.000.000.00-348.53
958196832010.11.30 14:46sell1.00usdjpy83.54184.1440.0002010.12.01 14:0184.1440.000.00-0.96-716.63
958197452010.11.29 14:58sell1.00eurusd1.312581.320410.000002010.12.01 01:001.299600.000.00-3.101 298.00
962487312010.12.02 16:13sell1.00usdchf0.994931.000750.000002010.12.06 00:000.975650.000.00-0.911 976.12
962556692010.12.02 10:43buy1.00gbpusd1.565081.555130.000002010.12.02 14:351.555130.000.000.00-995.00
962557082010.12.01 17:55buy1.00eurusd1.315861.306880.000002010.12.02 15:001.306880.000.00-1.20-898.00
965132002010.12.03 14:30sell1.00usdjpy83.00484.1070.0002010.12.06 01:0082.7990.000.000.00247.59
967440012010.12.03 16:55buy1.00eurusd1.337941.328650.000002010.12.06 01:001.341240.000.000.00330.00
967440812010.12.03 14:44buy1.00gbpusd1.569881.555960.000002010.12.06 01:001.576170.000.000.00629.00
969450422010.03.31 23:59balanceSummary trade result Q1 2010-410.64
969450432010.06.30 23:59balanceSummary trade result Q2 20101 750.78
969533282010.12.08 00:55sell1.00eurusd1.323971.336190.000002010.12.10 01:021.323950.000.00-12.202.00
973353132010.12.09 08:13buy1.00gbpusd1.583771.573190.000002010.12.09 16:551.573190.000.000.00-1 058.00
979617422010.12.13 12:56sell1.00usdchf0.978030.980300.000002010.12.15 00:000.959840.000.00-1.871 895.11
979662242010.12.13 19:16sell1.00usdjpy83.33383.9510.0002010.12.15 02:1383.9510.000.00-1.68-736.14
979662662010.12.13 17:13buy1.00gbpusd1.587371.577190.000002010.12.14 15:151.577190.000.00-0.80-1 018.00
979662922010.12.13 14:43buy1.00eurusd1.329101.323940.000002010.12.15 01:001.335620.000.00-0.80652.00
983386882010.12.16 09:27buy1.00usdchf0.971400.964990.000002010.12.16 17:560.964990.000.000.00-664.26
983436312010.12.15 17:21sell1.00gbpusd1.560471.575880.000002010.12.20 01:001.551340.000.00-14.10913.00
983437132010.12.15 18:45sell1.00eurusd1.325501.332610.000002010.12.17 01:001.324020.000.00-8.40148.00
986634742010.12.17 07:27sell1.00usdchf0.957540.962130.000002010.12.17 12:570.962130.000.000.00-477.07
986658082010.12.17 07:30buy1.00eurusd1.331561.327380.000002010.12.17 12:511.327380.000.000.00-418.00
988101362010.12.21 14:17sell1.00usdchf0.958520.966580.000002010.12.23 00:010.952090.000.00-3.35675.36
991182162010.12.23 04:05sell1.00usdjpy83.32283.7660.0002010.12.27 01:0082.9600.000.00-1.69436.35
992512582010.12.23 13:23buy1.00usdchf0.959640.955430.000002010.12.27 00:000.961070.000.00-0.62148.79
994346882010.12.28 01:30sell1.00usdchf0.955220.959150.000002010.12.30 00:000.944400.000.00-3.811 145.70
994396392010.12.27 08:02buy1.00gbpusd1.545801.539670.000002010.12.27 14:221.539670.000.000.00-613.00
994396872010.12.27 07:44buy1.00eurusd1.314841.311060.000002010.12.28 10:141.322070.000.00-0.50723.00
995670192010.12.28 12:53buy1.00gbpusd1.550741.543000.000002010.12.28 15:271.543000.000.000.00-774.00
996933112010.12.30 02:12buy1.00eurusd1.325781.316250.000002011.01.03 01:001.335610.000.00-1.30983.00
996933612010.12.29 18:56buy1.00gbpusd1.547161.532300.000002011.01.03 01:001.557260.000.00-1.901 010.00
996933972010.12.30 01:43sell1.00usdjpy81.29882.3400.0002011.01.03 01:0081.1490.000.00-1.72183.61
998120122010.12.30 16:58sell1.00usdchf0.937200.941910.000002011.01.03 00:220.933840.000.00-1.72359.80
1000337852011.01.04 09:35buy1.00usdchf0.942720.937890.000002011.01.05 18:100.964630.000.00-0.112 271.34
1000362492011.01.03 08:48sell1.00eurusd1.325441.332600.000002011.01.03 11:361.332600.000.000.00-716.00
1000362662011.01.03 15:53buy1.00usdjpy81.67180.8350.0002011.01.05 01:0082.0440.000.00-0.24454.63
1001317082011.01.05 09:02sell1.00eurusd1.325331.332540.000002011.01.05 18:061.317000.000.000.00833.00
1002604312011.01.05 14:15buy1.00usdjpy82.52981.7950.0002011.01.05 18:1083.2250.000.000.00836.29
1004016982011.01.06 17:10sell1.00eurusd1.301501.311460.000002011.01.10 01:001.289590.000.00-4.001 191.00
1005229722011.01.07 15:01buy1.00gbpusd1.553171.542850.000002011.01.10 01:001.554120.000.00-0.8095.00
1006694322011.01.11 15:55buy1.00usdchf0.976350.972040.000002011.01.12 10:010.972040.000.000.10-443.40
1010019352011.01.12 16:55buy1.00gbpusd1.569581.558230.000002011.01.14 01:001.584330.000.00-0.501 475.00
1010019582011.01.12 16:58buy1.00eurusd1.306231.301860.000002011.01.14 01:001.335060.000.00-2.302 883.00
1011947122011.01.13 09:45buy1.00usdchf0.975220.970510.000002011.01.13 13:180.970510.000.000.00-485.31
1015256212011.01.18 08:30sell1.00usdchf0.956570.960680.000002011.01.18 11:410.960680.000.000.00-427.82
1015296912011.01.17 13:06buy1.00gbpusd1.593351.586500.000002011.01.19 01:001.595570.000.00-1.10222.00
1015297432011.01.17 09:57sell1.00eurusd1.327771.334860.000002011.01.18 08:101.334860.000.00-1.90-709.00
1018509342011.01.19 18:51sell1.00usdchf0.955820.961010.000002011.01.20 14:580.961010.000.00-2.84-540.06
1018557302011.01.19 08:54sell1.00usdjpy82.06482.5970.0002011.01.20 14:3582.5970.000.00-2.56-645.30
1022347282011.01.21 16:48buy1.00eurusd1.358051.351730.000002011.01.24 01:001.361820.000.000.90377.00
1023820162011.01.24 16:35sell1.00usdchf0.949960.955640.000002011.01.26 00:000.942510.000.00-1.90790.44
1023866352011.01.25 10:30sell1.00gbpusd1.584311.598910.000002011.01.27 14:531.598910.000.00-11.30-1 460.00
1027829802011.01.27 08:55buy1.00usdjpy82.75882.0070.0002011.01.28 17:5182.0070.000.000.12-915.78
1031404602011.01.28 16:36sell1.00eurusd1.363621.369630.000002011.01.31 01:001.357440.000.00-4.70618.00
1032900542011.02.01 18:05sell1.00usdchf0.936990.940270.000002011.02.02 17:510.940270.000.00-0.86-348.84
1032956692011.01.31 14:34buy1.00gbpusd1.592941.579970.000002011.02.02 01:001.613360.000.00-0.702 042.00
1032957342011.01.31 16:23buy1.00eurusd1.373011.364290.000002011.02.02 01:001.382520.000.001.30951.00
1036203122011.02.03 14:34sell1.00eurusd1.372501.379550.000002011.02.07 01:001.357470.000.00-6.401 503.00
1036203342011.02.03 08:42buy1.00gbpusd1.623331.610810.000002011.02.04 12:011.610810.000.00-0.80-1 252.00
1036203502011.02.03 16:01buy1.00usdjpy82.00081.0810.0002011.02.07 01:0082.2170.000.00-0.24263.94
1037685652011.02.03 16:01buy1.00usdchf0.950790.945160.000002011.02.03 17:460.945160.000.000.00-595.67
1039305912011.02.04 16:33buy1.00usdchf0.957760.951290.000002011.02.09 00:090.963000.000.00-0.32544.13
1043892392011.02.09 19:04buy1.00eurusd1.372991.367200.000002011.02.10 08:291.367200.000.003.00-579.00
1043893022011.02.10 10:03buy1.00usdjpy82.76582.0590.0002011.02.14 01:0083.4320.000.000.00799.45
1047199682011.02.11 11:51sell1.00gbpusd1.597761.608970.000002011.02.15 10:081.608970.000.00-5.70-1 121.00
1048767682011.02.15 16:48sell1.00usdchf0.965880.970690.000002011.02.16 14:320.970690.000.00-1.03-495.52
1048819952011.02.15 13:39buy1.00usdjpy83.75383.2790.0002011.02.17 15:4483.2790.000.00-0.48-569.17
1052613402011.02.16 18:03buy1.00eurusd1.357881.353420.000002011.02.18 01:001.362200.000.000.50432.00
1054308162011.02.18 18:20sell1.00usdchf0.946520.955710.000002011.02.21 00:000.946270.000.00-0.8526.42
1055989502011.02.18 11:07sell1.00eurusd1.355771.360260.000002011.02.18 13:521.360260.000.000.00-449.00
1055989922011.02.18 19:38buy1.00gbpusd1.625571.615660.000002011.02.22 04:101.615660.000.000.30-991.00
1057557282011.02.22 15:09sell1.00usdchf0.938430.943540.000002011.02.24 00:000.933280.000.00-3.43551.82
1057606692011.02.21 23:08buy1.00usdjpy83.47082.9200.0002011.02.22 01:4382.9200.000.00-0.12-663.29
1057607212011.02.22 02:45sell1.00eurusd1.359151.367640.000002011.02.22 13:001.367640.000.000.00-849.00
1059097842011.02.22 04:10buy1.00usdjpy83.41582.8990.0002011.02.22 10:0282.8990.000.000.00-622.44
1061200302011.02.24 10:39sell1.00usdjpy81.81582.7410.0002011.02.28 01:0081.6440.000.00-1.46209.45
1061201382011.02.23 10:30buy1.00gbpusd1.626381.613450.000002011.02.24 16:441.613450.000.000.30-1 293.00
1063231452011.02.24 08:59sell1.00usdchf0.926880.931070.000002011.02.25 15:230.931070.000.00-0.86-450.02
1065369002011.02.25 15:51sell1.00eurusd1.373461.379400.000002011.02.28 01:031.373440.000.00-2.702.00
1066992262011.02.28 13:07buy1.00usdjpy81.94481.4720.0002011.03.02 02:1281.9450.000.00-0.241.22
1066993022011.02.28 10:24buy1.00gbpusd1.619061.607420.000002011.03.02 01:041.626000.000.000.00694.00
1066995442011.02.28 11:21buy1.00eurusd1.383681.378010.000002011.03.01 20:401.378010.000.00-0.10-567.00
1070273142011.03.02 14:34sell1.00usdchf0.924600.926990.000002011.03.03 10:000.926990.000.00-2.59-257.82
1070313412011.03.02 14:49buy1.00eurusd1.385021.380500.000002011.03.04 01:001.395560.000.00-0.701 054.00
1070313452011.03.02 11:41buy1.00gbpusd1.631221.624230.000002011.03.04 09:451.624230.000.000.40-699.00
1070345132011.03.03 15:19buy1.00usdjpy82.23781.7520.0002011.03.07 01:0082.3470.000.00-0.24133.58
1074170932011.03.04 15:45sell1.00usdchf0.924620.929350.000002011.03.08 07:350.929350.000.00-1.62-508.96
1075651122011.03.07 10:46buy1.00gbpusd1.631541.625300.000002011.03.07 15:351.625300.000.000.00-624.00
1075652472011.03.08 08:49sell1.00eurusd1.394301.397560.000002011.03.10 01:001.390450.000.00-15.40385.00
1078684962011.03.09 12:44sell1.00usdchf0.927680.932770.000002011.03.10 07:440.932770.000.00-2.59-545.69
1080202852011.03.10 14:27sell1.00gbpusd1.610321.619650.000002011.03.14 01:001.607060.000.00-6.00326.00
1080203252011.03.10 08:04sell1.00eurusd1.384151.388440.000002011.03.11 20:161.388440.000.00-4.10-429.00
1081804792011.03.11 07:17buy1.00usdjpy83.25782.7410.0002011.03.11 08:5382.7410.000.000.00-623.63
1083582962011.03.15 08:59sell1.00usdchf0.921620.926120.000002011.03.17 00:000.900560.000.00-3.202 338.54
1083659162011.03.14 15:13buy1.00gbpusd1.614941.604780.000002011.03.15 10:181.604780.000.00-0.70-1 016.00
1087573002011.03.16 22:00sell1.00usdjpy79.55481.0420.0002011.03.18 01:0079.5440.000.00-2.6712.57
1087573382011.03.16 19:01sell1.00eurusd1.387391.395250.000002011.03.16 22:241.395250.000.000.00-786.00
1089919592011.03.17 10:40buy1.00eurusd1.400551.393860.000002011.03.21 01:001.416570.000.000.601 602.00
1091925452011.03.18 01:03buy1.00usdjpy80.57778.9540.0002011.03.21 01:0081.0070.000.00-0.25530.82
1093731402011.03.22 10:04buy1.00gbpusd1.635821.618490.000002011.03.24 10:301.617420.000.00-2.80-1 840.00
1096700202011.03.23 08:24sell1.00usdchf0.900140.902350.000002011.03.23 13:410.902350.000.000.00-244.92
1096745402011.03.23 14:45sell1.00eurusd1.410631.414910.000002011.03.23 15:311.414910.000.000.00-428.00
1098422922011.03.25 17:29buy1.00usdchf0.918110.912630.000002011.03.28 00:000.920470.000.00-0.11256.39
1100373652011.03.25 09:51buy1.00usdjpy81.23880.9210.0002011.03.25 13:1280.9210.000.000.00-391.74
1102092602011.03.29 11:45buy1.00usdjpy81.90581.2310.0002011.03.31 01:0083.1550.000.00-1.571 503.22
1105713552011.03.31 12:56sell1.00usdchf0.914240.918450.000002011.03.31 21:590.918450.000.000.00-458.38
1105764502011.03.30 10:41buy1.00gbpusd1.607861.598950.000002011.04.01 14:401.598950.000.00-0.50-891.00
1105765472011.03.31 10:48buy1.00eurusd1.420251.415170.000002011.04.01 09:501.415170.000.00-0.20-508.00
1107753862011.04.01 05:36buy1.00usdjpy83.73082.8600.0002011.04.01 17:0784.4300.000.000.00829.09
1109576802011.04.01 14:30buy1.00usdchf0.924680.921160.000002011.04.01 17:080.928880.000.000.00452.16
1111132582011.04.05 10:42buy1.00gbpusd1.623121.608800.000002011.04.07 01:001.632160.000.000.30904.00
1114500892011.04.06 09:29sell1.00usdchf0.920160.923510.000002011.04.08 00:000.916500.000.00-3.05399.35
1114551392011.04.06 09:34buy1.00eurusd1.430321.425650.000002011.04.07 15:031.425650.000.00-0.90-467.00
1116246302011.04.08 08:25buy1.00gbpusd1.639871.630320.000002011.04.08 15:221.637990.000.000.00-188.00
1118021972011.04.08 05:39sell1.00usdchf0.912320.914650.000002011.04.08 10:220.914650.000.000.00-254.74
1118056442011.04.08 05:37buy1.00eurusd1.438281.433710.000002011.04.08 15:221.443220.000.000.00494.00
1119876602011.04.12 13:43sell1.00usdchf0.900170.905670.000002011.04.14 00:000.896350.000.00-2.69426.17
1119917182011.04.12 10:30sell1.00gbpusd1.626451.636640.000002011.04.14 02:351.626440.000.00-14.701.00
1119917842011.04.12 03:02sell1.00usdjpy84.22485.0060.0002011.04.14 01:0083.8100.000.00-2.27493.97
1123343482011.04.14 13:04sell1.00eurusd1.437411.444470.000002011.04.14 16:041.444470.000.000.00-706.00
1125117682011.04.14 07:23sell1.00usdchf0.891290.894410.000002011.04.14 10:230.894410.000.000.00-348.83
1125269362011.04.14 07:26buy1.00gbpusd1.632961.626490.000002011.04.18 09:021.626490.000.000.40-647.00
1128672842011.04.18 09:12buy1.00usdchf0.896770.894660.000002011.04.18 09:590.894660.000.000.00-235.84
1128721942011.04.18 16:57sell1.00usdjpy82.22183.1140.0002011.04.22 01:0081.9120.000.00-3.65377.23
1128722512011.04.18 09:29sell1.00eurusd1.433121.438740.000002011.04.18 18:201.421370.000.000.001 175.00
1130903202011.04.20 15:21sell1.00usdchf0.889010.893650.000002011.04.22 00:000.886480.000.00-2.71285.40
1130949462011.04.20 10:44buy1.00eurusd1.445751.432620.000002011.04.22 01:001.455280.000.004.40953.00
1130950642011.04.20 09:16buy1.00gbpusd1.637481.622980.000002011.04.22 01:001.651090.000.000.801 361.00
1136978152011.04.25 11:05sell1.00usdchf0.881940.883650.000002011.04.26 02:380.883650.000.00-0.68-193.52
1137009952011.04.26 02:39sell1.00gbpusd1.645811.651710.000002011.04.26 09:451.651710.000.000.00-590.00
1137010252011.04.25 02:14buy1.00usdjpy82.22481.7390.0002011.04.25 21:2081.7390.000.000.00-593.35
1137010782011.04.25 02:01buy1.00eurusd1.460391.457720.000002011.04.25 02:591.457720.000.000.00-267.00
1137077502011.04.25 03:58sell1.00eurusd1.454761.457460.000002011.04.25 07:131.457460.000.000.00-270.00
1138312622011.04.27 00:20buy1.00eurusd1.466821.461780.000002011.04.29 01:001.484170.000.004.301 735.00
1138313012011.04.27 15:54buy1.00usdjpy82.40381.5670.0002011.04.28 09:0781.5670.000.00-1.83-1 024.92
1140196072011.04.27 21:04buy1.00gbpusd1.658811.649760.000002011.04.29 01:001.664580.000.000.80577.00
1143963082011.04.29 10:35sell1.00usdchf0.868290.871880.000002011.05.02 00:010.865500.000.00-0.58322.36
1143999552011.05.02 00:14buy1.00gbpusd1.673371.662340.000002011.05.03 03:231.662340.000.000.20-1 103.00
1145141282011.05.02 05:56sell1.00eurusd1.477311.481000.000002011.05.02 09:381.481000.000.000.00-369.00
1145141482011.05.02 05:55buy1.00usdjpy81.54780.8740.0002011.05.03 13:4280.8740.000.00-0.37-832.16
1148897342011.05.04 17:00sell1.00usdchf0.855350.859220.000002011.05.04 19:170.859220.000.000.00-450.41
1148945302011.05.05 09:46sell1.00usdjpy80.30380.9290.0002011.05.06 15:4680.9290.000.00-0.63-773.52
1151202522011.05.05 18:59buy1.00usdchf0.870230.865590.000002011.05.06 17:510.875550.000.00-0.12607.62
1151269092011.05.05 15:44sell1.00eurusd1.471091.479280.000002011.05.06 07:541.454970.000.00-4.501 612.00
1156622862011.05.09 17:34sell1.00gbpusd1.627201.637050.000002011.05.09 21:051.637050.000.000.00-985.00
1158482212011.05.11 13:23buy1.00gbpusd1.649311.637040.000002011.05.11 19:291.637040.000.000.00-1 227.00
1160725152011.05.11 16:29sell1.00eurusd1.430721.437810.000002011.05.13 01:001.424220.000.00-24.00650.00
1163099412011.05.13 18:59sell1.00gbpusd1.617591.635030.000002011.05.16 01:081.617500.000.00-3.609.00
1165264082011.05.13 19:07buy1.00usdchf0.891300.887380.000002011.05.16 00:000.892580.000.00-0.22143.40
1165306612011.05.13 19:06sell1.00eurusd1.413201.420860.000002011.05.16 01:001.407940.000.00-6.30526.00
1167247082011.05.16 17:56sell1.00usdchf0.881300.888690.000002011.05.18 00:000.880290.000.00-1.36114.73
1167293602011.05.17 08:33buy1.00usdjpy81.41980.6220.0002011.05.19 01:0081.6670.000.00-2.08303.67
1167301512011.05.17 11:30buy1.00gbpusd1.629101.614620.000002011.05.18 14:261.614620.000.00-0.40-1 448.00
1171637242011.05.19 16:29buy1.00usdchf0.887900.883670.000002011.05.19 17:000.883670.000.000.00-478.69
1173453952011.05.20 20:40buy1.00gbpusd1.629831.613480.000002011.05.23 11:501.613480.000.00-0.40-1 635.00
1175195162011.05.20 14:29sell1.00eurusd1.422381.428300.000002011.05.23 01:001.413490.000.00-6.40889.00
1176997152011.05.24 02:36buy1.00usdchf0.889260.883880.000002011.05.24 09:260.883880.000.000.00-608.68
1177029972011.05.23 12:19sell1.00eurusd1.397371.408370.000002011.05.24 09:441.408370.000.00-6.50-1 100.00
1177031002011.05.23 10:41sell1.00usdjpy81.32281.7390.0002011.05.23 13:0581.7390.000.000.00-510.16
1178770642011.05.25 13:10buy1.00gbpusd1.622221.609210.000002011.05.26 19:171.635890.000.00-1.201 367.00
1180556292011.05.25 18:10sell1.00usdchf0.871940.877440.000002011.05.26 19:180.865940.000.00-2.07692.89
1182480932011.05.26 15:35sell1.00usdjpy81.60582.0110.0002011.05.26 19:1881.3630.000.000.00297.43
1184495172011.05.27 06:14sell1.00usdchf0.859520.863620.000002011.05.30 00:000.849510.000.00-0.591 178.33
1184543082011.05.27 18:47buy1.00gbpusd1.648851.636610.000002011.05.30 01:331.648860.000.00-0.501.00
1184544642011.05.27 06:35buy1.00eurusd1.425991.419050.000002011.05.27 12:301.419050.000.000.00-694.00
1186395672011.05.31 05:44buy1.00usdjpy81.30980.5780.0002011.06.02 15:3080.5780.000.00-2.23-907.20
1188856152011.06.01 11:30sell1.00usdchf0.847840.851880.000002011.06.03 00:000.842710.000.00-2.50608.75
1188879422011.06.01 22:26sell1.00gbpusd1.633681.644770.000002011.06.06 01:531.644770.000.00-14.30-1 109.00
1192686412011.06.03 15:30sell1.00usdchf0.838010.840550.000002011.06.06 00:000.835710.000.000.00275.22
1192722002011.06.03 15:35sell1.00usdjpy80.11280.9310.0002011.06.07 02:4980.1100.000.00-0.502.50
1197115122011.06.09 15:36buy1.00usdchf0.842270.839040.000002011.06.13 00:000.843090.000.00-0.4897.26
1197146192011.06.08 18:10sell1.00eurusd1.459291.465900.000002011.06.10 01:001.451340.000.00-22.80795.00
1198619452011.06.09 20:19buy1.00usdjpy80.32879.6980.0002011.06.13 01:1680.3300.000.00-1.252.49
1200413202011.06.10 17:31sell1.00eurusd1.439191.447680.000002011.06.13 01:001.433310.000.00-9.20588.00
1200413722011.06.10 10:19sell1.00gbpusd1.626861.636530.000002011.06.13 01:001.624020.000.00-3.40284.00
1201989372011.06.13 12:25sell1.00usdchf0.839580.841740.000002011.06.14 15:420.841740.000.00-0.60-256.61
1202027132011.06.13 21:07buy1.00gbpusd1.635551.620670.000002011.06.14 08:591.641110.000.00-0.40556.00
1202039442011.06.13 04:24buy1.00usdjpy80.67080.1360.0002011.06.13 18:1380.1360.000.000.00-666.37
1203477382011.06.14 16:23buy1.00usdjpy80.62980.0020.0002011.06.16 01:0080.9630.000.00-1.62412.53
1205000232011.06.15 12:00sell1.00gbpusd1.629401.637180.000002011.06.17 01:001.616910.000.00-14.201 249.00
1205000672011.06.15 10:10sell1.00eurusd1.435811.441740.000002011.06.17 01:001.421460.000.00-28.601 435.00
1206562502011.06.17 13:49sell1.00usdjpy80.20780.9460.0002011.06.20 01:0080.1410.000.00-0.5082.35
1210215422011.06.20 16:33sell1.00usdchf0.843760.847120.000002011.06.20 22:040.847120.000.000.00-396.64
1210256522011.06.21 02:36buy1.00gbpusd1.624241.614790.000002011.06.22 11:391.614790.000.00-0.40-945.00
1212034422011.06.22 17:00sell1.00usdchf0.838160.843630.000002011.06.23 04:060.843630.000.00-1.79-648.39
1213918312011.06.23 03:41sell1.00eurusd1.430931.437170.000002011.06.24 16:551.420050.000.00-5.501 088.00
1213918712011.06.23 03:15buy1.00usdjpy80.47880.1700.0002011.06.24 11:5680.1700.000.00-0.50-384.18
1219603462011.06.28 17:12buy1.00gbpusd1.603121.594650.000002011.06.30 01:001.606220.000.00-1.30310.00
1219604242011.06.28 17:02buy1.00eurusd1.433931.425740.000002011.06.30 01:001.443280.000.004.20935.00
1219604512011.06.27 03:23buy1.00usdjpy80.73880.2270.0002011.06.29 01:0081.0320.000.00-1.12362.82
1223089152011.06.30 16:32buy1.00usdchf0.839880.835710.000002011.07.01 18:280.847320.000.00-0.24878.06
1223123202011.06.30 07:46sell1.00usdjpy80.34481.0120.0002011.07.01 17:0081.0120.000.00-0.62-824.57
1224705222011.06.30 19:09buy1.00eurusd1.453461.448010.000002011.07.01 02:291.448010.000.000.60-545.00
1227850712011.07.04 11:26buy1.00gbpusd1.614071.604390.000002011.07.05 04:421.604390.000.000.40-968.00
1227851172011.07.05 15:14sell1.00eurusd1.445891.451600.000002011.07.07 01:001.431720.000.00-14.201 417.00
1233792582011.07.08 16:04sell1.00usdjpy80.53081.2130.0002011.07.12 01:0080.2510.000.00-1.25347.66
1233793012011.07.08 15:42buy1.00gbpusd1.602151.595710.000002011.07.11 01:001.603110.000.00-0.4096.00
1235527622011.07.11 14:06sell1.00eurusd1.409661.418000.000002011.07.13 01:001.397270.000.00-13.401 239.00
1235528862011.07.11 16:11sell1.00gbpusd1.589621.602750.000002011.07.13 17:311.602750.000.00-6.80-1 313.00
1237162282011.07.12 11:02sell1.00usdjpy79.39180.1910.0002011.07.14 01:0078.8810.000.00-2.54646.54
1239176902011.07.13 18:12sell1.00usdchf0.821910.827620.000002011.07.15 00:000.816190.000.00-1.95700.82
1239230172011.07.13 18:13buy1.00eurusd1.417481.406300.000002011.07.15 02:371.417680.000.006.1020.00
1241205332011.07.14 08:33buy1.00usdjpy79.33578.3250.0002011.07.21 23:5178.3250.000.00-3.04-1 289.50
1244831332011.07.18 10:38buy1.00usdchf0.815790.812260.000002011.07.20 00:000.823700.000.00-0.36960.30
1244886042011.07.18 09:38sell1.00eurusd1.403351.408650.000002011.07.18 16:091.408650.000.000.00-530.00
1244886592011.07.18 17:30sell1.00gbpusd1.602611.611440.000002011.07.19 10:211.611440.000.00-3.60-883.00
1246777162011.07.19 12:12buy1.00eurusd1.421271.415260.000002011.07.19 15:261.415260.000.000.00-601.00
1248503392011.07.21 23:15sell1.00usdchf0.814590.820880.000002011.07.22 09:510.820880.000.00-0.49-766.25
1248536962011.07.21 09:29buy1.00eurusd1.428831.421460.000002011.07.21 12:021.421460.000.000.00-737.00
1248537322011.07.21 15:20buy1.00gbpusd1.621951.609990.000002011.07.22 17:031.627630.000.00-0.40568.00
1253524392011.07.25 12:54sell1.00usdchf0.803640.808800.000002011.07.27 00:000.801510.000.00-1.25265.75
1253576152011.07.26 11:30buy1.00gbpusd1.640091.631940.000002011.07.27 20:231.631940.000.00-0.60-815.00
1253577512011.07.26 08:56buy1.00eurusd1.450651.445010.000002011.07.27 14:441.445010.000.000.40-564.00
1253578182011.07.26 05:07buy1.00usdjpy78.68978.0300.0002011.07.26 07:2678.0300.000.000.00-844.55
1260579702011.07.29 15:33sell1.00usdchf0.796790.799580.000002011.07.29 16:180.790750.000.000.00763.83
1260626182011.07.29 15:47sell1.00usdjpy77.22677.6570.0002011.07.29 16:1977.1670.000.000.0076.46
1262717682011.08.01 16:47sell1.00usdchf0.778880.787890.000002011.08.03 00:130.761900.000.00-1.432 228.64
1262776832011.08.01 17:55sell1.00eurusd1.422691.431860.000002011.08.03 01:001.419290.000.00-10.60340.00
1266892592011.08.03 12:00buy1.00gbpusd1.637611.628150.000002011.08.04 20:111.628150.000.00-3.00-946.00
1266893252011.08.03 12:03buy1.00eurusd1.431021.424460.000002011.08.04 11:061.424460.000.00-0.30-656.00
1266893652011.08.04 04:01buy1.00usdjpy77.95177.0520.0002011.08.05 18:2778.4650.000.000.00655.07
1273900242011.08.09 12:00sell1.00usdchf0.747560.755380.000002011.08.09 19:350.729430.000.000.002 485.50
1273997542011.08.09 18:00sell1.00gbpusd1.622301.644650.000002011.08.09 19:351.620270.000.000.00203.00
1279795792011.08.11 16:58buy1.00usdchf0.768080.742010.000002011.08.15 00:000.780390.000.000.001 577.42
1279866072011.08.11 01:06sell1.00gbpusd1.611621.632560.000002011.08.15 12:061.632560.000.00-7.00-2 094.00
1279867972011.08.10 16:37sell1.00eurusd1.421871.434100.000002011.08.12 02:131.421830.000.00-22.504.00
1286193402011.08.15 16:12buy1.00eurusd1.439531.432510.000002011.08.17 01:001.439880.000.000.1035.00
1287970502011.08.17 14:52buy1.00gbpusd1.649681.635820.000002011.08.19 01:001.650220.000.00-1.2054.00
1290027492011.08.17 14:11sell1.00usdjpy76.48476.7880.0002011.08.19 03:1176.7880.000.00-3.54-395.90
1290028232011.08.17 15:00buy1.00eurusd1.450691.444830.000002011.08.17 17:571.444830.000.000.00-586.00
1292375712011.08.18 17:15sell1.00eurusd1.428771.438360.000002011.08.19 15:001.438360.000.00-4.90-959.00
1294497952011.08.19 16:35sell1.00usdchf0.784880.791120.000002011.08.23 00:310.791120.000.00-1.78-788.76
1294535492011.08.19 16:56buy1.00gbpusd1.659701.647950.000002011.08.19 22:011.647950.000.000.00-1 175.00
1300456722011.08.25 17:50sell1.00eurusd1.433101.440400.000002011.08.26 03:501.440400.000.00-4.80-730.00
1300456962011.08.24 18:11sell1.00gbpusd1.638221.648700.000002011.08.26 01:001.628380.000.00-14.40984.00
1300457052011.08.24 20:27buy1.00usdjpy76.99676.4840.0002011.08.26 01:0077.4380.000.00-1.82570.78
1302638502011.08.26 10:00sell1.00usdchf0.789430.793720.000002011.08.26 12:380.793720.000.000.00-540.49
1304463382011.08.26 23:21buy1.00gbpusd1.637881.625740.000002011.08.30 01:001.641280.000.00-1.60340.00
1308602992011.08.30 14:21sell1.00gbpusd1.630231.640920.000002011.09.01 01:001.625790.000.00-14.50444.00
1310568112011.08.31 10:45sell1.00usdchf0.811810.817340.000002011.09.02 00:000.795740.000.00-1.752 019.50
1310602292011.09.01 10:06sell1.00eurusd1.433171.440600.000002011.09.02 17:521.420190.000.00-5.101 298.00
1310603272011.09.01 04:10buy1.00usdjpy76.99676.6060.0002011.09.02 15:3076.6060.000.00-0.52-509.10
1312435592011.09.01 17:13sell1.00gbpusd1.615561.624760.000002011.09.02 15:301.624760.000.00-3.40-920.00
1314353972011.09.02 10:23sell1.00usdchf0.783560.791550.000002011.09.06 09:540.791550.000.00-1.78-1 009.41
1316155792011.09.06 11:13buy1.00usdjpy77.18176.7020.0002011.09.06 18:1977.3670.000.000.00240.41
1316156432011.09.05 16:52sell1.00eurusd1.406921.413250.000002011.09.06 11:021.414530.000.00-4.80-761.00
1324323092011.09.09 16:35sell1.00eurusd1.372661.383830.000002011.09.12 01:001.357190.000.00-4.601 547.00
1324324052011.09.09 14:09buy1.00usdjpy77.84377.3490.0002011.09.09 18:3577.3490.000.000.00-638.66
1331695622011.09.15 16:00sell1.00usdchf0.871310.877350.000002011.09.16 21:120.877350.000.00-0.81-688.44
1331731412011.09.15 16:17buy1.00gbpusd1.585641.575980.000002011.09.16 10:341.575980.000.00-0.70-966.00
1331731992011.09.15 16:00buy1.00eurusd1.384281.375260.000002011.09.19 00:001.369050.000.001.00-1 523.00
1331732352011.09.15 16:00buy1.00usdjpy77.24576.7500.0002011.09.15 16:1876.7500.000.000.00-644.95
1338705232011.09.19 12:16buy1.00usdchf0.885240.880760.000002011.09.19 22:310.880760.000.000.00-508.65
1338803242011.09.19 17:30sell1.00usdjpy76.57276.9060.0002011.09.21 01:0076.4580.000.00-1.97149.10
1341140542011.09.20 16:02buy1.00usdchf0.889530.885450.000002011.09.20 17:590.885450.000.000.00-460.78
1343626752011.09.21 23:18buy1.00usdchf0.899660.893180.000002011.09.23 00:000.908480.000.00-11.19970.85
1343686232011.09.21 11:32sell1.00gbpusd1.564951.573160.000002011.09.23 01:001.534580.000.00-13.003 037.00
1343686842011.09.21 22:58sell1.00eurusd1.359261.366780.000002011.09.23 01:001.345900.000.00-17.701 336.00
1343687042011.09.21 23:19buy1.00usdjpy76.75176.3060.0002011.09.22 11:1376.3060.000.00-0.79-583.18
1349093872011.09.23 16:57buy1.00gbpusd1.547461.530480.000002011.09.26 01:001.547500.000.00-0.104.00
1351960622011.09.26 08:56buy1.00usdchf0.912640.908150.000002011.09.26 10:030.908150.000.000.00-494.41
1352033482011.09.26 06:55sell1.00eurusd1.340441.347810.000002011.09.26 12:111.347810.000.000.00-737.00
1352034262011.09.27 05:37buy1.00gbpusd1.559361.545770.000002011.09.30 01:001.560240.000.00-5.2088.00
1360135582011.09.29 10:54sell1.00usdchf0.894030.897900.000002011.09.29 20:000.897900.000.000.00-431.01
1360186432011.09.29 11:12buy1.00eurusd1.367721.359400.000002011.09.29 19:361.359400.000.000.00-832.00
1362747712011.09.30 17:42buy1.00usdchf0.906580.901410.000002011.10.03 00:000.910190.000.00-0.11396.62
1362807002011.09.30 16:08sell1.00eurusd1.347001.354900.000002011.10.03 01:001.334950.000.00-6.201 205.00
1365046722011.10.04 10:52buy1.00usdchf0.922110.916150.000002011.10.04 23:130.916150.000.000.00-650.55
1365126372011.10.04 10:54sell1.00eurusd1.315171.328680.000002011.10.04 18:091.328680.000.000.00-1 351.00
1365126712011.10.03 21:47sell1.00gbpusd1.544771.556710.000002011.10.07 01:001.543630.000.00-17.60114.00
1370256092011.10.06 10:00buy1.00usdchf0.926880.921200.000002011.10.06 17:210.921200.000.000.00-616.59
1375283202011.10.07 15:30buy1.00usdjpy76.89976.5920.0002011.10.10 11:4076.5920.000.00-0.13-400.83
1375284182011.10.07 15:31buy1.00gbpusd1.559581.539050.000002011.10.11 01:001.565660.000.00-3.20608.00
1377303542011.10.10 11:02sell1.00usdchf0.915680.922620.000002011.10.12 00:000.908900.000.00-2.43745.96
1377354812011.10.10 11:15buy1.00eurusd1.353841.345670.000002011.10.12 01:001.364960.000.00-0.701 112.00
1379487012011.10.12 15:20buy1.00usdjpy76.89476.5780.0002011.10.14 01:4576.8950.000.00-0.521.30
1379489612011.10.12 12:57buy1.00gbpusd1.577151.562600.000002011.10.17 01:001.582230.000.00-8.10508.00
1381445602011.10.12 11:24sell1.00usdchf0.901420.906260.000002011.10.14 00:000.898330.000.00-5.47343.97
1381483812011.10.12 11:38buy1.00eurusd1.375741.369870.000002011.10.13 16:501.369870.000.00-2.70-587.00
1386028822011.10.14 17:33buy1.00usdjpy77.31376.6390.0002011.10.17 17:1776.6390.000.00-0.65-879.45
1388106912011.10.18 11:36buy1.00usdchf0.901990.896710.000002011.10.18 22:040.896710.000.000.00-588.82
1388163522011.10.18 12:14sell1.00gbpusd1.570171.581850.000002011.10.19 13:021.581850.000.00-3.00-1 168.00
1388164032011.10.17 16:56sell1.00eurusd1.375601.384120.000002011.10.19 01:001.373590.000.00-8.80201.00
1392721332011.10.20 08:32buy1.00usdchf0.908190.903060.000002011.10.20 11:100.903060.000.000.00-568.07
1395842542011.10.20 15:26buy1.00usdjpy76.98976.7690.0002011.10.20 23:5776.7690.000.000.00-286.57
1395843182011.10.21 14:14buy1.00gbpusd1.587821.574490.000002011.10.24 01:001.594230.000.00-1.30641.00
1398382142011.10.21 17:22sell1.00usdchf0.882550.890190.000002011.10.25 00:000.880970.000.00-2.50179.35
1398422852011.10.21 15:56sell1.00usdjpy76.34076.7920.0002011.10.24 01:0076.2460.000.00-1.05123.29
1402961072011.10.26 10:42sell1.00usdchf0.874210.878520.000002011.10.26 16:470.878520.000.000.00-490.60
1405375502011.10.26 17:40sell1.00gbpusd1.592481.599810.000002011.10.27 04:221.599810.000.00-8.70-733.00
1405376552011.10.26 17:44sell1.00eurusd1.382961.388440.000002011.10.26 20:481.388440.000.000.00-548.00
1408428882011.10.27 14:37sell1.00usdchf0.871240.877700.000002011.10.28 14:540.863040.000.00-1.51950.13
1408553922011.10.27 15:23buy1.00eurusd1.405341.396620.000002011.10.28 14:551.415830.000.00-1.001 049.00
1413559842011.10.31 03:53buy1.00usdchf0.867490.864650.000002011.10.31 04:040.864650.000.000.00-328.46
1413621382011.10.31 03:42sell1.00eurusd1.409451.412800.000002011.11.02 01:001.366280.000.00-8.404 317.00
1413622262011.10.31 03:25buy1.00usdjpy75.98175.6230.0002011.11.02 01:0078.3800.000.00-0.643 060.73
1416185032011.11.01 13:55buy1.00usdchf0.892560.883780.000002011.11.01 19:450.883780.000.000.00-993.46
1423589502011.11.04 16:23buy1.00usdchf0.890390.883860.000002011.11.04 20:000.883860.000.000.00-738.80
1423649472011.11.04 16:16buy1.00usdjpy78.25577.9560.0002011.11.08 14:4577.9560.000.00-0.26-383.55
1425793772011.11.07 10:18buy1.00usdchf0.899970.893200.000002011.11.08 16:400.893200.000.00-0.11-757.95
1425876422011.11.07 10:29sell1.00eurusd1.370741.378460.000002011.11.07 13:191.378460.000.000.00-772.00
1428531402011.11.09 12:28sell1.00eurusd1.366801.373580.000002011.11.11 01:001.361110.000.00-13.00569.00
1431110102011.11.09 20:16buy1.00usdchf0.908220.900990.000002011.11.11 17:340.900990.000.00-0.44-802.45
1436240152011.11.11 16:41sell1.00usdjpy77.21177.6090.0002011.11.14 01:0077.2100.000.00-1.691.30
1436240722011.11.11 18:18buy1.00eurusd1.376221.367810.000002011.11.14 01:001.377840.000.00-1.60162.00
1438391532011.11.15 05:12buy1.00usdchf0.910680.904190.000002011.11.18 00:000.921830.000.00-0.761 209.55
1438453262011.11.14 18:53sell1.00eurusd1.361521.373080.000002011.11.18 01:001.346960.000.00-18.201 456.00
1448056142011.11.18 09:38sell1.00usdchf0.915650.919810.000002011.11.21 10:120.919810.000.00-0.87-452.27
1448105032011.11.18 13:50buy1.00eurusd1.357661.351770.000002011.11.18 17:171.351770.000.000.00-589.00
1448106062011.11.18 09:48sell1.00usdjpy76.76276.9540.0002011.11.18 18:4876.9540.000.000.00-249.50
1450175672011.11.22 03:34buy1.00usdjpy77.22676.7230.0002011.11.24 01:0077.2780.000.00-0.5267.29
1452444112011.11.22 12:32sell1.00usdchf0.911540.914980.000002011.11.22 15:450.914980.000.000.00-375.96
1454600932011.11.23 21:02buy1.00usdchf0.921330.917440.000002011.11.24 09:310.917440.000.00-0.33-424.01
1454643642011.11.23 09:57sell1.00eurusd1.344471.349430.000002011.11.25 01:001.334210.000.00-13.701 026.00
1457022012011.11.25 19:11buy1.00usdjpy77.75777.0340.0002011.11.29 01:0078.0530.000.00-0.90379.23
1460904022011.11.29 12:16sell1.00usdchf0.917080.924210.000002011.11.30 09:150.924210.000.00-0.98-771.47
1460977362011.11.29 12:32buy1.00eurusd1.343331.336720.000002011.11.29 14:021.336720.000.000.00-661.00
1466114622011.11.30 15:05buy1.00eurusd1.347461.339650.000002011.12.02 02:471.347470.000.00-0.701.00
1470959232011.12.02 18:07sell1.00eurusd1.339201.344330.000002011.12.05 09:551.344330.000.00-3.30-513.00
1477057192011.12.08 15:36sell1.00usdchf0.918400.923320.000002011.12.08 16:000.923320.000.000.00-532.86
1477090742011.12.08 11:44sell1.00usdjpy77.43977.6820.0002011.12.08 18:2577.6820.000.000.00-312.81
1479229992011.12.08 16:08sell1.00eurusd1.334151.339260.000002011.12.09 13:001.339260.000.00-3.30-511.00
1483034262011.12.12 17:33buy1.00usdchf0.934950.929830.000002011.12.13 08:010.937060.000.00-0.11225.17
1483082632011.12.12 14:00sell1.00eurusd1.325221.332810.000002011.12.13 08:011.319060.000.00-4.80616.00
1483085382011.12.12 11:42buy1.00usdjpy77.84877.5350.0002011.12.13 08:0177.8600.000.00-0.2615.41
1491857242011.12.20 12:01sell1.00usdchf0.930680.933810.000002011.12.21 14:470.933810.000.00-0.86-335.19
1491894532011.12.20 15:45buy1.00eurusd1.311411.306990.000002011.12.20 18:371.306990.000.000.00-442.00
1491896502011.12.19 05:18buy1.00usdjpy78.02577.6450.0002011.12.22 01:0078.0260.000.00-0.901.28
1499687742011.12.28 17:30buy1.00usdchf0.942240.939410.000002011.12.28 18:440.943310.000.000.00113.43
1499711712011.12.28 16:28sell1.00eurusd1.301261.304030.000002011.12.28 18:441.293090.000.000.00817.00
1499712622011.12.28 13:39sell1.00usdjpy77.62977.9530.0002011.12.28 17:5977.9530.000.000.00-415.64
1501746172011.12.30 12:40sell1.00usdjpy77.37577.8940.0002012.01.02 01:0077.1310.000.00-2.21316.34
1504274242012.01.03 12:09buy1.00eurusd1.303261.298550.000002012.01.04 13:251.298550.000.00-1.80-471.00
1506069082012.01.04 15:05buy1.00usdchf0.940930.936190.000002012.01.05 16:000.950740.000.00-4.771 031.83
1506100422012.01.05 15:43buy1.00usdjpy76.98076.6060.0002012.01.05 16:0177.0210.000.000.0053.23
1507603252012.01.05 15:17sell1.00eurusd1.281271.289990.000002012.01.05 16:011.281520.000.000.00-25.00
1509103312012.01.06 00:00buy stop1.00usdchf0.964070.957770.000002012.01.09 00:000.95766cancelled
1509104452012.01.06 00:00sell stop1.00usdchf0.942930.949230.000002012.01.09 00:000.95731cancelled
1509125892012.01.06 01:00buy stop1.00eurusd1.294801.286140.000002012.01.09 01:001.26930cancelled
1509126402012.01.06 01:00buy stop1.00usdjpy77.54776.9030.0002012.01.09 01:0076.821cancelled
1509126632012.01.06 01:00sell stop1.00usdjpy76.43677.0790.0002012.01.09 01:0076.800cancelled
1510346912012.01.09 00:00buy stop1.00usdchf0.964310.960650.000002012.01.09 10:350.95224cancelled
1510347422012.01.09 10:35sell1.00usdchf0.951910.955570.000002012.01.11 00:000.949350.000.00-4.20269.66
1510404922012.01.10 11:32buy1.00eurusd1.280341.274260.000002012.01.11 02:451.274260.000.00-1.80-608.00
1510405242012.01.09 01:00sell stop1.00eurusd1.260621.266690.000002012.01.10 11:321.28014cancelled
1510405932012.01.09 01:00buy stop1.00usdjpy77.18676.5980.0002012.01.11 01:0076.853cancelled
1510406102012.01.09 01:00sell stop1.00usdjpy76.18376.7700.0002012.01.11 01:0076.825cancelled
1513439692012.01.11 13:20buy1.00usdchf0.953470.951180.000002012.01.12 11:250.951180.000.00-0.95-240.75
1513439912012.01.11 00:00sell stop1.00usdchf0.945440.947730.000002012.01.11 13:200.95362cancelled
1513471162012.01.11 03:05buy1.00usdjpy76.94476.8010.0002012.01.12 16:1376.8010.000.00-5.07-186.20
1513471402012.01.11 01:00sell stop1.00usdjpy76.65276.7950.0002012.01.11 03:0576.916cancelled
1513544592012.01.11 02:45buy stop1.00eurusd1.282181.278430.000002012.01.11 13:301.26978cancelled
1513544832012.01.11 13:30sell1.00eurusd1.269761.273510.000002012.01.12 11:481.273510.000.00-6.90-375.00
  0.00 0.00 -928.31 15 972.48
Closed P/L: 15 044.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
1516979802012.01.13 01:00buy stop1.00eurusd1.294531.287290.00000 1.27861BUY
1516980092012.01.13 01:00sell stop1.00eurusd1.271081.278320.00000 1.27851SELL
1516935552012.01.13 00:00buy stop1.00usdchf0.956020.949340.00000 0.94635BUY
1516937882012.01.13 00:00sell stop1.00usdchf0.934110.940790.00000 0.94620SELL
1516980662012.01.13 01:00buy stop1.00usdjpy77.00976.6690.000 76.725BUY
1516980762012.01.13 01:00sell stop1.00usdjpy76.39576.7350.000 76.697SELL
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 51 340.14 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 15 044.17 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 66 384.30 Equity: 66 384.30 Free Margin: 66 384.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 170 652.46 Gross Loss: 155 608.29 Total Net Profit: 15 044.17
Profit Factor: 1.10 Expected Payoff: 32.15  
Absolute Drawdown: 1 113.17 Maximal Drawdown: 11 921.93 (19.61%) Relative Drawdown: 19.61% (11 921.93)
 
Total Trades: 468 Short Positions (won %): 231 (52.38%) Long Positions (won %): 237 (49.79%)
Profit Trades (% of total): 239 (51.07%) Loss trades (% of total): 229 (48.93%)
Largest profit trade: 4 308.60 loss trade: -2 101.00
Average profit trade: 714.03 loss trade: -679.51
Maximum consecutive wins ($): 7 (6 638.10) consecutive losses ($): 8 (-7 518.79)
Maximal consecutive profit (count): 7 368.69 (2) consecutive loss (count): -7 518.79 (8)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2