Interbank FX, LLC

Account: 2835213 Name: Newdigital_martinhadge Currency: USD 2011 November 25, 14:25
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1917497852011.08.14 04:50balanceDeposit10 000.00
1918046072011.08.18 17:30buy0.01gbpusd1.647551.650761.658562011.08.18 20:351.650760.000.000.003.21
1918061672011.08.18 23:25buy0.05audusd1.033660.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.0016.65
1918057042011.08.18 21:33buy0.02audusd1.037720.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.00-1.46
1918058712011.08.18 22:29buy0.03audusd1.035730.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.003.78
1918055552011.08.18 20:45buy0.01audusd1.039750.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.11-2.76
1917854222011.08.17 06:49buy0.02usdjpy76.61476.99677.7132011.08.22 02:0576.9960.000.00-0.299.92
1918284592011.08.22 14:54buy0.03gbpusd1.646041.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.003.72
1918211882011.08.22 02:15buy0.01gbpusd1.650371.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.00-3.09
1918216962011.08.22 03:41buy0.02gbpusd1.648101.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.00-1.64
1918285762011.08.22 15:00buy0.05gbpusd1.644071.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.0016.05
1918326332011.08.22 20:47buy0.02gbpusd1.646341.648741.657372011.08.23 07:051.648740.000.00-0.064.80
1918323552011.08.22 19:15buy0.01gbpusd1.648391.654941.657372011.08.23 09:001.654940.000.00-0.036.55
1918548932011.08.24 10:30buy0.01audusd1.048540.988541.055522011.08.25 11:471.048170.000.000.32-0.37
1918608052011.08.25 01:09buy0.03audusd1.044520.988541.055522011.08.25 11:471.048200.000.000.0011.04
1918585382011.08.24 16:02buy0.02audusd1.046540.988541.055522011.08.25 11:471.048180.000.000.643.28
1917669452011.08.16 09:00buy0.01usdjpy76.81377.05777.7132011.08.25 13:4077.0570.000.00-0.333.17
1918675802011.08.25 14:30buy0.01usdjpy77.24977.48478.3472011.08.25 19:5577.4840.000.000.003.03
1918696802011.08.25 19:44buy0.05audusd1.042660.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.5315.25
1918653292011.08.25 11:47buy0.01audusd1.048460.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.11-2.75
1918674012011.08.25 14:24buy0.02audusd1.046470.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.21-1.52
1918678252011.08.25 14:47buy0.03audusd1.044550.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.323.48
1918826312011.08.29 00:00buy0.01audusd1.057581.061311.068622011.08.29 05:501.061310.000.000.003.73
1918860542011.08.29 08:47buy0.02usdjpy76.59776.80577.6972011.08.29 19:5976.8050.000.000.005.42
1918869772011.08.29 12:00buy0.01audusd1.061811.066441.072812011.08.30 01:161.066440.000.000.114.63
1918947112011.08.30 08:24buy0.05gbpusd1.634821.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.00-16.90
1918961842011.08.30 11:21buy0.15gbpusd1.630611.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.0012.45
1918962502011.08.30 11:26buy0.25gbpusd1.628501.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.0073.50
1918948912011.08.30 08:33buy0.09gbpusd1.632931.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.00-13.41
1918940582011.08.30 07:13buy0.03gbpusd1.636811.580821.639522011.08.30 12:391.631380.000.000.00-16.29
1918922042011.08.30 04:15buy0.01gbpusd1.640821.580821.639522011.08.30 12:391.631410.000.000.00-9.41
1918936082011.08.30 06:34buy0.02gbpusd1.638771.580821.639522011.08.30 12:391.631470.000.000.00-14.60
1918969202011.08.30 12:45buy0.01audusd1.065491.069911.076462011.08.30 20:001.069910.000.000.004.42
1919045342011.08.31 08:31buy0.03gbpusd1.627731.571681.638732011.08.31 11:591.631550.000.000.0011.46
1919037302011.08.31 07:20buy0.02gbpusd1.629731.571681.638732011.08.31 11:591.631550.000.000.003.64
1919024072011.08.31 04:00buy0.01gbpusd1.631681.571681.638732011.08.31 11:591.631550.000.000.00-0.13
1919039992011.08.31 07:51buy0.02audusd1.066541.068811.077542011.08.31 14:331.068810.000.000.004.54
1918824562011.08.28 23:30buy0.01usdjpy76.79777.02377.6972011.09.01 02:1077.0230.000.00-0.152.93
1919129612011.09.01 06:20buy0.15gbpusd1.622081.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.000.0041.40
1919076392011.08.31 14:56buy0.03gbpusd1.628071.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.25-9.69
1919081832011.08.31 15:27buy0.05gbpusd1.626001.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.41-5.80
1919074412011.08.31 14:33buy0.02gbpusd1.630151.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.17-10.62
1919097412011.08.31 19:59buy0.09gbpusd1.624011.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.757.47
1919060432011.08.31 12:15buy0.01gbpusd1.632221.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.08-7.38
1919023212011.08.31 03:45buy0.01audusd1.068561.071071.077542011.09.01 07:041.071070.000.000.332.51
1919165812011.09.01 13:15buy0.01audusd1.071161.074351.082162011.09.01 17:371.074350.000.000.003.19
1919278722011.09.04 22:00buy0.03audusd1.060271.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.00-13.92
1919288352011.09.05 00:50buy0.05audusd1.058261.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.00-13.15
1919324132011.09.05 11:00buy0.09audusd1.056281.013841.063182011.09.05 14:591.055520.000.000.00-6.84
1919344042011.09.05 14:21buy0.25audusd1.052171.013841.063182011.09.05 14:591.055530.000.000.0084.00
1919335722011.09.05 13:39buy0.15audusd1.054191.013841.063182011.09.05 14:591.055520.000.000.0019.95
1919204312011.09.01 23:38buy0.02audusd1.071871.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.22-32.48
1919198462011.09.01 20:30buy0.01audusd1.073841.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.22-18.21
1919426882011.09.06 09:30buy0.01usdjpy77.19277.51778.2932011.09.06 21:5977.5170.000.00-0.034.19
1919519422011.09.07 07:45buy0.01usdjpy77.30477.64478.2032011.09.09 15:0477.6440.000.00-0.124.38
1919523352011.09.07 08:10buy0.02usdjpy77.10577.64578.2032011.09.09 15:0477.6450.000.00-0.2313.91
1919807892011.09.12 05:18buy0.05usdjpy76.93671.54278.0442011.09.12 13:1977.2300.000.000.0019.03
1919807082011.09.12 05:03buy0.03usdjpy77.14771.54278.0442011.09.12 13:1977.2300.000.000.003.22
1919803552011.09.12 04:50buy0.02usdjpy77.34871.54278.0442011.09.12 13:1977.2310.000.000.00-3.03
1919781962011.09.11 22:15buy0.01usdjpy77.54871.54278.0442011.09.12 13:1977.2300.000.000.00-4.12
1920316742011.09.15 10:33buy0.05usdjpy76.60671.20977.7042011.09.15 12:5976.9040.000.000.0019.37
1919904582011.09.13 03:50buy0.02usdjpy77.0040.00077.7042011.09.15 12:5976.9030.000.00-0.23-2.63
1919870152011.09.12 16:45buy0.01usdjpy77.20971.20977.7042011.09.15 12:5976.9030.000.00-0.15-3.98
1920101862011.09.14 11:05buy0.03usdjpy76.80471.20977.7042011.09.15 12:5976.9030.000.00-0.263.86
1920595862011.09.19 14:00buy0.09audusd1.017840.965941.028942011.09.19 15:111.020750.000.000.0026.19
1920593302011.09.19 13:43buy0.05audusd1.019950.965941.028942011.09.19 15:111.020750.000.000.004.00
1920587362011.09.19 12:59buy0.03audusd1.021950.965941.028942011.09.19 15:111.020700.000.000.00-3.75
1920565952011.09.19 08:50buy0.02audusd1.023940.965941.028942011.09.19 15:111.020700.000.000.00-6.48
1920563602011.09.19 08:15buy0.01audusd1.025940.965941.028942011.09.19 15:111.020700.000.000.00-5.24
1921294132011.09.27 07:00buy0.01usdjpy76.37076.72377.4762011.09.27 21:5376.7230.000.00-0.034.60
1921423302011.09.28 09:28buy0.02gbpusd1.561561.565581.572642011.09.28 11:291.565580.000.000.008.04
1921488442011.09.28 23:57buy0.05gbpusd1.555461.503701.566472011.09.29 01:561.558940.000.000.0017.40
1921477872011.09.28 19:48buy0.03gbpusd1.557501.503701.566472011.09.29 01:561.558940.000.00-0.244.32
1921394222011.09.28 03:15buy0.01gbpusd1.563641.503701.566472011.09.29 01:561.558930.000.00-0.08-4.71
1921470502011.09.28 17:42buy0.02gbpusd1.559481.503701.566472011.09.29 01:561.558930.000.00-0.16-1.10
1921499042011.09.29 03:15buy0.01audusd0.977340.979710.988342011.09.29 05:040.979710.000.000.002.37
1921497792011.09.29 03:00buy0.01gbpusd1.559491.562811.570502011.09.29 06:131.562810.000.000.003.32
1921442142011.09.28 12:45buy0.01usdjpy76.52576.81177.6242011.09.29 14:1276.8110.000.00-0.093.72
1921571382011.09.29 18:07buy0.42audusd0.972080.926340.983112011.09.29 19:360.975140.000.000.00128.52
1921569272011.09.29 17:38buy0.25audusd0.974180.926340.983112011.09.29 19:360.975240.000.000.0026.50
1921568172011.09.29 17:28buy0.15audusd0.976320.926340.983112011.09.29 19:360.975280.000.000.00-15.60
1921541172011.09.29 12:45buy0.01audusd0.986340.926340.983112011.09.29 19:360.975280.000.000.00-11.06
1921563802011.09.29 16:34buy0.09audusd0.978340.926340.983112011.09.29 19:360.975280.000.000.00-27.54
1921553072011.09.29 14:28buy0.02audusd0.984360.926340.983112011.09.29 19:360.975280.000.000.00-18.16
1921561422011.09.29 16:12buy0.05audusd0.980340.926340.983112011.09.29 19:360.975280.000.000.00-25.30
1921554562011.09.29 14:45buy0.03audusd0.982340.926340.983112011.09.29 19:360.975260.000.000.00-21.24
1921571822011.09.29 18:13buy0.09gbpusd1.560371.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.006.75
1921574712011.09.29 19:18buy0.15gbpusd1.558371.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.0041.25
1921568622011.09.29 17:32buy0.05gbpusd1.562441.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.00-6.60
1921564212011.09.29 16:36buy0.03gbpusd1.564451.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.00-9.99
1921562642011.09.29 16:30buy0.02gbpusd1.566401.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.00-10.56
1921560422011.09.29 16:00buy0.01gbpusd1.568471.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.00-7.35
1921686552011.10.03 03:08buy0.05audusd0.963310.917160.972222011.10.03 07:520.964670.000.000.006.80
1921688062011.10.03 03:47buy0.09audusd0.961120.917160.972222011.10.03 07:520.964670.000.000.0031.95
1921670732011.10.02 22:00buy0.02audusd0.967580.917160.972222011.10.03 07:520.964670.000.000.00-5.82
1921580382011.09.29 22:03buy0.01audusd0.977140.917160.972222011.10.03 07:520.964670.000.000.10-12.47
1921684592011.10.03 02:31buy0.03audusd0.965550.917160.972222011.10.03 07:520.964670.000.000.00-2.64
1921734812011.10.03 14:20buy0.02usdjpy76.65876.85877.7582011.10.05 15:3776.8580.000.00-0.125.20
1922008752011.10.06 16:30buy0.01audusd0.970830.974590.981842011.10.06 18:370.974590.000.000.003.76
1922102312011.10.10 01:00buy0.01gbpusd1.559351.562171.570362011.10.10 08:361.562170.000.000.002.82
1922100652011.10.10 00:45buy0.01audusd0.981520.990190.992522011.10.10 09:390.990190.000.000.008.67
1922138192011.10.10 10:00buy0.01gbpusd1.564711.566811.575672011.10.10 17:131.566810.000.000.002.10
1922193142011.10.11 06:36buy0.05audusd0.993360.939461.004402011.10.11 07:300.996690.000.000.0016.65
1922185422011.10.11 03:06buy0.03audusd0.995460.939461.004402011.10.11 07:300.996690.000.000.003.69
1922175372011.10.10 22:03buy0.01audusd0.999460.939461.004402011.10.11 07:300.996620.000.000.00-2.84
1922177832011.10.10 23:25buy0.02audusd0.997450.939461.004402011.10.11 07:300.996620.000.000.00-1.66
1922225822011.10.11 15:15buy0.01audusd0.994820.998081.005862011.10.11 18:230.998080.000.000.003.26
1922199452011.10.11 08:34buy0.02gbpusd1.563261.505261.566352011.10.12 05:181.558020.000.00-0.05-10.48
1922248172011.10.12 01:01buy0.15gbpusd1.555371.505261.566352011.10.12 05:181.558060.000.000.0040.35
1922215132011.10.11 12:49buy0.03gbpusd1.561371.505261.566352011.10.12 05:181.558020.000.00-0.07-10.05
1922226192011.10.11 15:17buy0.05gbpusd1.559371.505261.566352011.10.12 05:181.558020.000.00-0.12-6.75
1922245372011.10.12 00:03buy0.09gbpusd1.557371.505261.566352011.10.12 05:181.558020.000.000.005.85
1922195522011.10.11 07:30buy0.01gbpusd1.565281.505261.566352011.10.12 05:181.558020.000.00-0.02-7.26
1922261822011.10.12 05:30buy0.01audusd0.994510.996511.005512011.10.12 07:110.996510.000.000.002.00
1922261962011.10.12 05:30buy0.01gbpusd1.558931.566891.569942011.10.12 08:451.566890.000.000.007.96
1922279502011.10.12 08:36buy0.02usdjpy76.44577.27677.5532011.10.12 15:0677.2760.000.000.0021.51
1921578512011.09.29 21:03buy0.01usdjpy76.86277.27477.5532011.10.12 15:0677.2740.000.00-0.305.33
1922334912011.10.12 21:03buy0.02audusd1.015070.957131.024032011.10.13 00:291.018470.000.000.006.80
1922323082011.10.12 16:15buy0.01audusd1.017110.957131.024032011.10.13 00:291.017920.000.000.290.81
1922336132011.10.12 21:48buy0.03audusd1.012970.957131.024032011.10.13 00:291.018470.000.000.0016.50
1922348072011.10.13 02:03buy0.03audusd1.016710.960941.027772011.10.13 04:071.020660.000.000.0011.85
1922343542011.10.13 00:45buy0.01audusd1.020940.960941.027772011.10.13 04:071.020690.000.000.00-0.25
1922344622011.10.13 01:01buy0.02audusd1.018770.960941.027772011.10.13 04:071.020690.000.000.003.84
1922378752011.10.13 12:11buy0.09gbpusd1.567441.515511.578472011.10.13 13:251.570420.000.000.0026.82
1922358082011.10.13 06:26buy0.02gbpusd1.573521.515511.578472011.10.13 13:251.570410.000.000.00-6.22
1922353912011.10.13 04:45buy0.01gbpusd1.575511.515511.578472011.10.13 13:251.570410.000.000.00-5.10
1922363572011.10.13 08:14buy0.03gbpusd1.571481.515511.578472011.10.13 13:251.570450.000.000.00-3.09
1922364612011.10.13 08:23buy0.05gbpusd1.569471.515511.578472011.10.13 13:251.570470.000.000.005.00
1922388102011.10.13 14:17buy0.15audusd1.010910.961001.021892011.10.13 15:051.013690.000.000.0041.70
1922356442011.10.13 05:42buy0.02audusd1.018980.961001.021892011.10.13 15:051.013700.000.000.00-10.56
1922384462011.10.13 13:45buy0.09audusd1.012890.961001.021892011.10.13 15:051.013690.000.000.007.20
1922364572011.10.13 08:22buy0.03audusd1.016820.961001.021892011.10.13 15:051.013700.000.000.00-9.36
1922365792011.10.13 08:36buy0.05audusd1.014910.961001.021892011.10.13 15:051.013700.000.000.00-6.05
1922351002011.10.13 04:07buy0.01audusd1.021000.961001.021892011.10.13 15:051.013690.000.000.00-7.31
1922400032011.10.13 17:15buy0.01audusd1.016541.018991.027532011.10.13 19:271.018990.000.000.002.45
1922391062011.10.13 14:45buy0.01gbpusd1.572261.576291.583272011.10.13 19:271.576290.000.000.004.03
1922492252011.10.17 05:45buy0.03gbpusd1.578601.522821.589572011.10.17 07:271.582510.000.000.0011.73
1922477522011.10.16 23:00buy0.01gbpusd1.582811.522821.589572011.10.17 07:271.582510.000.000.00-0.30
1922480862011.10.17 00:07buy0.02gbpusd1.580591.522821.589572011.10.17 07:271.582510.000.000.003.84
1922494492011.10.17 07:00buy0.01audusd1.032211.035021.043162011.10.17 09:231.035020.000.000.002.81
1922505192011.10.17 09:41buy0.03gbpusd1.578671.522741.585612011.10.17 12:231.577440.000.000.00-3.69
1922512462011.10.17 10:48buy0.09gbpusd1.574571.522741.585612011.10.17 12:231.577440.000.000.0025.83
1922507942011.10.17 10:02buy0.05gbpusd1.576631.522741.585612011.10.17 12:231.577440.000.000.004.05
1922501332011.10.17 08:30buy0.01gbpusd1.582731.522741.585612011.10.17 12:231.577440.000.000.00-5.29
1922501742011.10.17 08:38buy0.02gbpusd1.580691.522741.585612011.10.17 12:231.577440.000.000.00-6.50
1922543522011.10.17 20:26buy0.03gbpusd1.573791.517701.584602011.10.18 00:351.577680.000.00-0.0711.67
1922539372011.10.17 18:32buy0.02gbpusd1.575621.517701.584602011.10.18 00:351.577720.000.00-0.054.20
1922531312011.10.17 15:15buy0.01gbpusd1.577681.517701.584602011.10.18 00:351.577720.000.00-0.020.04
1922551182011.10.18 00:35buy0.01gbpusd1.577981.580061.589022011.10.18 04:411.580060.000.000.002.08
1922556952011.10.18 02:28buy0.02audusd1.016561.020111.027562011.10.18 04:421.020110.000.000.007.10
1922551582011.10.18 00:45buy0.01audusd1.018570.958571.023442011.10.18 08:191.016680.000.000.00-1.89
1922570952011.10.18 07:29buy0.03audusd1.012461.014671.023442011.10.18 08:191.016720.000.000.0012.78
1922567752011.10.18 07:07buy0.02audusd1.014570.958571.023442011.10.18 08:191.016680.000.000.004.22
1922594082011.10.18 13:15buy0.01audusd1.018560.958561.025522011.10.18 14:311.018340.000.000.00-0.22
1922594962011.10.18 13:35buy0.02audusd1.016540.958561.025522011.10.18 14:311.018340.000.000.003.60
1922596502011.10.18 13:53buy0.03audusd1.014420.958561.025522011.10.18 14:311.018340.000.000.0011.76
1922620142011.10.18 18:45buy0.01gbpusd1.570661.575281.581662011.10.18 19:181.575280.000.000.004.62
1922750932011.10.20 08:30buy0.01audusd1.022541.027381.031512011.10.20 09:311.027380.000.000.004.84
1922753512011.10.20 08:59buy0.02audusd1.020561.027481.031512011.10.20 09:311.027480.000.000.0013.84
1922522482011.10.17 13:20buy0.02usdjpy77.07771.27977.7752011.10.20 12:2676.9520.000.00-0.29-3.25
1922525812011.10.17 14:01buy0.03usdjpy76.87871.27977.7752011.10.20 12:2676.9520.000.00-0.412.88
1922527172011.10.17 14:17buy0.05usdjpy76.62771.27977.7752011.10.20 12:2676.9530.000.00-0.6921.18
1922485582011.10.17 01:30buy0.01usdjpy77.28071.27977.7752011.10.20 12:2676.9510.000.00-0.14-4.28
1922792802011.10.20 14:55buy0.15gbpusd1.569551.519641.580502011.10.20 15:371.572380.000.000.0042.45
1922790792011.10.20 14:41buy0.09gbpusd1.571501.519641.580502011.10.20 15:371.572390.000.000.008.01
1922775102011.10.20 12:36buy0.03gbpusd1.575651.519641.580502011.10.20 15:371.572390.000.000.00-9.78
1922785252011.10.20 13:56buy0.05gbpusd1.573801.519641.580502011.10.20 15:371.572390.000.000.00-7.05
1922761482011.10.20 09:45buy0.01gbpusd1.579651.519641.580502011.10.20 15:371.572390.000.000.00-7.26
1922768762011.10.20 11:20buy0.02gbpusd1.577651.519641.580502011.10.20 15:371.572390.000.000.00-10.52
1922812902011.10.20 18:15buy0.01gbpusd1.575551.578171.586532011.10.20 23:421.578170.000.00-0.022.62
1922822342011.10.20 21:06buy0.03audusd1.022440.966461.033442011.10.21 11:161.026350.000.000.0011.73
1922816472011.10.20 18:45buy0.01audusd1.026500.966461.033442011.10.21 11:161.026390.000.000.10-0.11
1922818702011.10.20 19:21buy0.02audusd1.024460.966461.033442011.10.21 11:161.026360.000.000.203.80
1922929722011.10.23 23:15buy0.01audusd1.032861.039671.043862011.10.24 04:251.039670.000.000.006.81
1922925302011.10.23 22:00buy0.01gbpusd1.594791.597871.605762011.10.24 06:471.597870.000.000.003.08
1922989272011.10.24 13:15buy0.01audusd1.040641.044971.051582011.10.24 16:001.044970.000.000.004.33
1923053082011.10.25 05:42buy0.02gbpusd1.596951.599981.607962011.10.25 08:091.599980.000.000.006.06
1923053932011.10.25 05:54buy0.02audusd1.045021.047581.056112011.10.25 08:101.047580.000.000.005.12
1923005232011.10.24 15:45buy0.01gbpusd1.598981.601701.607962011.10.25 13:211.601700.000.00-0.022.72
1923112442011.10.25 13:37buy0.03audusd1.040751.043031.051812011.10.25 13:471.045050.000.000.0012.90
1923051072011.10.25 05:00buy0.01audusd1.047150.987101.051812011.10.25 13:471.045240.000.000.00-1.91
1923109962011.10.25 13:35buy0.02audusd1.042930.987101.051812011.10.25 13:471.045170.000.000.004.48
1923178992011.10.26 01:34buy0.15audusd1.036050.986741.047122011.10.26 07:101.038970.000.000.0043.80
1923144582011.10.25 16:46buy0.02audusd1.044660.986741.047122011.10.26 07:101.038960.000.000.20-11.40
1923142922011.10.25 16:30buy0.01audusd1.046650.986741.047122011.10.26 07:101.038960.000.000.10-7.69
1923155612011.10.25 19:49buy0.03audusd1.042620.986741.047122011.10.26 07:101.038960.000.000.30-10.98
1923171672011.10.26 00:30buy0.05audusd1.040170.986741.047122011.10.26 07:101.038960.000.000.00-6.05
1923172532011.10.26 00:31buy0.09audusd1.038130.986741.047122011.10.26 07:101.038960.000.000.007.47
1923199542011.10.26 07:24buy0.02audusd1.037260.979221.046252011.10.26 13:121.039050.000.000.003.58
1923209742011.10.26 08:35buy0.03audusd1.035220.979221.046252011.10.26 13:121.039050.000.000.0011.49
1923198542011.10.26 07:15buy0.01audusd1.039310.979221.046252011.10.26 13:121.039050.000.000.00-0.26
1923213342011.10.26 08:54buy0.02gbpusd1.598371.601531.609652011.10.26 13:351.601530.000.000.006.32
1923263802011.10.26 14:31buy0.03gbpusd1.594371.540711.601402011.10.26 17:331.593410.000.000.00-2.88
1923261572011.10.26 14:25buy0.02gbpusd1.596401.540711.601402011.10.26 17:331.593410.000.000.00-5.98
1923267722011.10.26 14:45buy0.05gbpusd1.592441.540711.601402011.10.26 17:331.593420.000.000.004.90
1923269772011.10.26 14:50buy0.09gbpusd1.590481.540711.601402011.10.26 17:331.593420.000.000.0026.46
1923150262011.10.25 18:15buy0.01gbpusd1.600711.540711.601402011.10.26 17:331.593410.000.00-0.02-7.30
1923296832011.10.26 20:15buy0.01gbpusd1.596491.601381.607492011.10.27 02:401.601380.000.00-0.074.89
1923296052011.10.26 19:56buy0.02audusd1.038681.046651.049682011.10.27 02:561.046650.000.000.6015.94
1923295812011.10.26 19:45buy0.01audusd1.040741.046651.049682011.10.27 02:561.046650.000.000.305.91
1923379872011.10.27 12:00buy0.01gbpusd1.600111.606201.611072011.10.27 13:451.606200.000.000.006.09
1923561912011.10.31 09:00buy0.01audusd1.055611.057631.066582011.10.31 12:311.057630.000.000.002.02
1923562022011.10.31 09:00buy0.01gbpusd1.601041.604321.612132011.10.31 13:371.604320.000.000.003.28
1923675852011.11.01 12:48buy1.19gbpusd1.589531.548111.600562011.11.01 13:101.592710.000.000.00378.42
1923657132011.11.01 09:43buy0.42gbpusd1.593561.548111.600562011.11.01 13:101.592710.000.000.00-35.70
1923650692011.11.01 08:24buy0.15gbpusd1.597881.548111.600562011.11.01 13:101.592700.000.000.00-77.70
1923656202011.11.01 09:32buy0.25gbpusd1.595571.548111.600562011.11.01 13:101.592640.000.000.00-73.25
1923663372011.11.01 10:59buy0.70gbpusd1.591571.548111.600562011.11.01 13:101.592720.000.000.0080.50
1923650052011.11.01 08:21buy0.09gbpusd1.600051.548111.600562011.11.01 13:101.592720.000.000.00-65.97
1923634182011.11.01 04:29buy0.02gbpusd1.606121.548111.600562011.11.01 13:101.592750.000.000.00-26.74
1923636312011.11.01 05:11buy0.03gbpusd1.604061.548111.600562011.11.01 13:101.592750.000.000.00-33.93
1923643862011.11.01 07:08buy0.05gbpusd1.602021.548111.600562011.11.01 13:101.592720.000.000.00-46.50
1923628832011.11.01 02:30buy0.01gbpusd1.608111.548111.600562011.11.01 13:101.592750.000.000.00-15.36
1923691112011.11.01 15:30buy0.01gbpusd1.593721.597241.604762011.11.01 17:551.597240.000.000.003.52
1924104782011.11.07 13:00buy0.01audusd1.034761.036941.043752011.11.07 15:181.036940.000.000.002.18
1924106552011.11.07 13:24buy0.02audusd1.032831.036971.043752011.11.07 15:181.036970.000.000.008.28
1924108602011.11.07 13:44buy0.02gbpusd1.602091.604211.613052011.11.07 15:201.604210.000.000.004.24
1924163372011.11.08 07:37buy0.15audusd1.028400.978811.039512011.11.08 08:111.031380.000.000.0044.70
1924159832011.11.08 06:15buy0.09audusd1.030510.978811.039512011.11.08 08:111.031400.000.000.008.01
1924156272011.11.08 04:20buy0.05audusd1.032520.978811.039512011.11.08 08:111.031400.000.000.00-5.60
1924135282011.11.07 20:15buy0.01audusd1.038820.978811.039512011.11.08 08:111.031380.000.000.10-7.44
1924145992011.11.08 00:35buy0.03audusd1.034650.978811.039512011.11.08 08:111.031400.000.000.00-9.75
1924136952011.11.07 20:43buy0.02audusd1.036780.978811.039512011.11.08 08:111.031380.000.000.20-10.80
1924095082011.11.07 11:15buy0.01gbpusd1.604091.606701.613052011.11.08 09:271.606700.000.00-0.022.61
1924203652011.11.08 15:28buy0.02gbpusd1.606991.610891.617992011.11.08 19:011.610890.000.000.007.80
1924176372011.11.08 10:30buy0.01audusd1.032781.038361.043812011.11.08 22:131.038360.000.000.105.58
1924273672011.11.09 11:35buy0.15gbpusd1.596911.548981.605872011.11.09 12:401.597730.000.000.0012.30
1924276042011.11.09 12:03buy0.25gbpusd1.594921.548981.605872011.11.09 12:401.597740.000.000.0070.50
1924257092011.11.09 09:30buy0.03gbpusd1.602971.548981.605872011.11.09 12:401.597730.000.000.00-15.72
1924255622011.11.09 09:20buy0.02gbpusd1.605001.548981.605872011.11.09 12:401.597730.000.000.00-14.54
1924267742011.11.09 10:39buy0.09gbpusd1.598891.548981.605872011.11.09 12:401.597730.000.000.00-10.44
1924258362011.11.09 09:37buy0.05gbpusd1.600951.548981.605872011.11.09 12:401.597730.000.000.00-16.10
1924190772011.11.08 14:15buy0.01gbpusd1.608991.548981.605872011.11.09 12:401.597740.000.00-0.02-11.25
1924309432011.11.09 19:04buy0.03gbpusd1.592001.536331.601002011.11.10 08:151.593410.000.00-0.214.23
1924307922011.11.09 18:34buy0.02gbpusd1.594261.536331.601002011.11.10 08:151.593410.000.00-0.14-1.70
1924333292011.11.10 07:00buy0.05gbpusd1.590041.536331.601002011.11.10 08:151.593380.000.000.0016.70
1924307302011.11.09 18:15buy0.01gbpusd1.596331.536331.601002011.11.10 08:151.593410.000.00-0.07-2.92
1924575472011.11.15 02:24buy0.25usdjpy77.01672.37778.1002011.11.15 02:4477.4550.000.000.00141.70
1924445132011.11.13 23:00buy0.15usdjpy77.20372.37778.1002011.11.15 02:4477.4650.000.00-0.4150.73
1924375112011.11.10 15:59buy0.09usdjpy77.53172.37778.1002011.11.15 02:4477.4710.000.00-0.75-6.97
1923887802011.11.03 12:48buy0.03usdjpy77.93472.37778.1002011.11.15 02:4477.4680.000.00-0.81-18.05
1924191362011.11.08 14:20buy0.05usdjpy77.73772.37778.1002011.11.15 02:4477.4680.000.00-0.97-17.36
1923731222011.11.02 01:20buy0.02usdjpy78.14172.37778.1002011.11.15 02:4477.4800.000.00-0.76-17.06
1923718032011.11.01 22:18buy0.01usdjpy78.37972.37778.1002011.11.15 02:4477.4660.000.00-0.37-11.79
1924582522011.11.15 04:22buy0.02audusd1.018250.960401.027152011.11.15 08:151.019940.000.000.003.38
1924583382011.11.15 04:38buy0.03audusd1.016370.960401.027152011.11.15 08:151.019960.000.000.0010.77
1924559902011.11.14 22:33buy0.01audusd1.020250.960401.027152011.11.15 08:151.019930.000.000.00-0.32
1924636442011.11.15 16:08buy0.03audusd1.014760.958511.023752011.11.15 17:051.015870.000.000.003.33
1924638652011.11.15 16:32buy0.05audusd1.012970.958511.023752011.11.15 17:051.015900.000.000.0014.65
1924632642011.11.15 15:13buy0.02audusd1.016610.958511.023752011.11.15 17:051.015840.000.000.00-1.54
1924629992011.11.15 14:45buy0.01audusd1.018500.958511.023752011.11.15 17:051.015840.000.000.00-2.66
1924678192011.11.16 05:46buy0.25audusd1.006870.958941.017732011.11.16 07:401.009590.000.000.0068.00
1924660892011.11.16 00:17buy0.05audusd1.012770.958941.017732011.11.16 07:401.009560.000.000.00-16.05
1924667902011.11.16 02:07buy0.09audusd1.010840.958941.017732011.11.16 07:401.009590.000.000.00-11.25
1924670862011.11.16 02:32buy0.15audusd1.008820.958941.017732011.11.16 07:401.009590.000.000.0011.55
1924659402011.11.15 23:54buy0.03audusd1.014990.958941.017732011.11.16 07:401.009560.000.000.00-16.29
1924648182011.11.15 19:00buy0.01audusd1.018980.958941.017732011.11.16 07:401.009540.000.000.10-9.44
1924656462011.11.15 22:50buy0.02audusd1.017020.958941.017732011.11.16 07:401.009540.000.000.00-14.96
1925254222011.11.21 13:21buy0.25gbpusd1.562531.514861.573592011.11.21 16:151.565510.000.000.0074.50
1925222332011.11.21 11:21buy0.15gbpusd1.564761.514861.573592011.11.21 16:151.565690.000.000.0013.95
1925220542011.11.21 11:16buy0.09gbpusd1.566971.514861.573592011.11.21 16:151.565620.000.000.00-12.15
1925205052011.11.21 10:48buy0.05gbpusd1.568841.514861.573592011.11.21 16:151.565620.000.000.00-16.10
1925102412011.11.21 08:41buy0.03gbpusd1.570731.514861.573592011.11.21 16:151.565610.000.000.00-15.36
1925074642011.11.21 08:15buy0.02gbpusd1.572671.514861.573592011.11.21 16:151.565610.000.000.00-14.12
1925019382011.11.21 07:15buy0.01gbpusd1.574801.514861.573592011.11.21 16:151.565600.000.000.00-9.20
1925426942011.11.22 00:45buy0.01usdjpy76.99377.38178.0942011.11.23 16:3877.3810.000.00-0.035.01
1925834752011.11.24 07:15buy0.01usdjpy77.13677.34078.2362011.11.25 02:3577.3400.000.00-0.032.64
  0.00 0.00 -5.40 1 182.68
Closed P/L: 1 177.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 177.28 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 177.28 Equity: 11 177.28 Free Margin: 11 177.28
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 486.46 Gross Loss: 1 309.18 Total Net Profit: 1 177.28
Profit Factor: 1.90 Expected Payoff: 4.43  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 375.15 (3.33%) Relative Drawdown: 3.33% (375.15)
 
Total Trades: 266 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 266 (56.02%)
Profit Trades (% of total): 149 (56.02%) Loss trades (% of total): 117 (43.98%)
Largest profit trade: 378.42 loss trade: -77.70
Average profit trade: 16.69 loss trade: -11.19
Maximum consecutive wins ($): 9 (76.59) consecutive losses ($): 8 (-375.15)
Maximal consecutive profit (count): 497.88 (8) consecutive loss (count): -375.15 (8)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2