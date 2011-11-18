Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089484977 Name: T3Digital_EA1 Currency: USD 2011 November 25, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
616463122011.11.18 04:29balanceDeposit10 000.00
616659072011.11.18 08:00sell0.01audjpy76.7290.00075.6292011.11.21 00:0076.8260.000.00-0.19-1.26
616788592011.11.18 09:41sell0.02audjpy76.9270.00075.8292011.11.21 00:0076.8280.000.00-0.372.58
616919542011.11.18 11:48sell0.03audjpy77.13176.83975.3392011.11.20 23:5576.8390.000.00-0.5611.39
616978772011.11.18 12:21sell0.05audjpy77.32276.83975.3392011.11.20 23:5576.8390.000.00-0.9331.41
617277932011.11.18 17:00sell0.01gbpusd1.578171.575631.560632011.11.21 02:101.575630.000.00-0.032.54
617279172011.11.18 17:01buy0.01usdjpy76.94877.37078.8702011.11.23 16:3977.3700.000.000.005.45
617315892011.11.18 17:51sell0.02gbpusd1.580291.575631.560632011.11.21 02:101.575630.000.00-0.069.32
617392642011.11.18 20:00buy0.01gbpjpy121.5230.000122.6112011.11.22 01:36120.7270.000.000.01-10.31
617712712011.11.21 06:01buy0.02gbpjpy121.0290.000122.1322011.11.22 01:36120.7360.000.000.00-7.59
617824502011.11.21 08:15buy0.03gbpjpy120.8190.000121.9262011.11.22 01:36120.7380.000.000.00-3.15
617865602011.11.21 08:41buy0.05gbpjpy120.6110.000121.7112011.11.22 01:36120.7380.000.000.008.23
618034282011.11.21 11:21buy0.08gbpjpy120.409120.714122.2142011.11.22 01:36120.7310.000.000.0033.38
618083502011.11.21 12:24buy0.13gbpjpy120.205120.717122.2172011.11.22 01:36120.7170.000.000.0086.26
618781962011.11.22 06:00buy0.01audjpy76.0030.00077.1092011.11.24 10:2275.2770.000.000.35-9.41
618782062011.11.22 06:00buy0.01cadjpy74.2670.00075.3672011.11.25 14:5174.1590.000.000.09-1.40
618816392011.11.22 07:00buy0.01gbpjpy120.6540.000121.7542011.11.22 18:23120.4500.000.000.00-2.65
618862372011.11.22 08:00buy0.01gbpusd1.567130.000001.578192011.11.22 11:551.565690.000.000.00-1.44
618888032011.11.22 08:21buy0.02gbpusd1.565120.000001.576102011.11.22 11:551.565740.000.000.001.24
618931262011.11.22 09:10buy0.02cadjpy74.0550.00075.1622011.11.25 14:5074.1640.000.000.152.81
618933262011.11.22 09:12buy0.02gbpjpy120.4420.000121.5512011.11.22 18:23120.4450.000.000.000.08
618940102011.11.22 09:17buy0.02audjpy75.8020.00076.9022011.11.24 10:2275.2690.000.000.69-13.82
618959472011.11.22 09:47buy0.03gbpusd1.563091.565841.580842011.11.22 11:551.565840.000.000.008.25
618968022011.11.22 09:59buy0.03gbpjpy120.239120.445121.9452011.11.22 18:22120.4450.000.000.008.03
619053262011.11.22 11:55buy0.01gbpusd1.565970.000001.576982011.11.22 15:061.562110.000.000.00-3.86
619115012011.11.22 13:13buy0.02gbpusd1.563990.000001.574972011.11.22 15:061.562110.000.000.00-3.76
619140732011.11.22 13:30buy0.03gbpusd1.561980.000001.572982011.11.22 15:061.562130.000.000.000.45
619157312011.11.22 13:42buy0.05gbpusd1.559981.562131.577132011.11.22 15:061.562130.000.000.0010.75
619390512011.11.22 18:00buy0.01gbpusd1.565670.000001.576562011.11.24 07:541.553480.000.000.05-12.19
619402312011.11.22 18:23buy0.01gbpjpy120.4950.000121.5922011.11.23 12:43120.1400.000.000.01-4.59
619417592011.11.22 18:58buy0.02gbpusd1.563690.000001.574662011.11.24 07:541.553500.000.000.11-20.38
619447222011.11.22 19:53buy0.02gbpjpy120.2980.000121.3952011.11.23 12:43120.1400.000.000.03-4.09
619787842011.11.23 06:02buy0.03gbpusd1.561250.000001.572272011.11.24 07:531.553480.000.000.12-23.31
619787872011.11.23 06:02buy0.03audjpy75.2000.00076.3002011.11.24 10:2275.2690.000.000.782.68
619889402011.11.23 07:50buy0.05gbpusd1.559270.000001.570252011.11.24 07:531.553480.000.000.20-28.95
619891342011.11.23 07:51buy0.03gbpjpy120.0850.000121.1952011.11.23 12:43120.1430.000.000.002.25
619946022011.11.23 08:28buy0.08gbpusd1.557240.000001.568272011.11.24 07:531.553480.000.000.31-30.08
619947542011.11.23 08:29buy0.05gbpjpy119.881120.169121.6692011.11.23 12:42120.1690.000.000.0018.65
620078002011.11.23 10:14buy0.05audjpy74.98075.26276.7622011.11.24 10:2275.2620.000.001.3018.28
620085072011.11.23 10:15buy0.03cadjpy73.85474.16575.6652011.11.25 14:5074.1650.000.000.1912.03
620395202011.11.23 15:02buy0.13gbpusd1.554960.000001.565932011.11.24 07:531.553500.000.000.51-18.98
620445292011.11.23 15:40buy0.21gbpusd1.552400.000001.563402011.11.24 07:531.553550.000.000.8224.15
620487192011.11.23 16:09buy0.34gbpusd1.550391.553741.568742011.11.24 07:531.553740.000.001.33113.90
620954622011.11.24 06:00buy0.05cadjpy73.64374.16875.6682011.11.25 14:5074.1680.000.000.0833.82
621145412011.11.24 10:22buy0.01audjpy75.30675.71677.2162011.11.25 16:0175.7180.000.000.095.30
621303312011.11.24 13:47buy0.02audjpy75.10775.71677.2162011.11.25 16:0175.7170.000.000.1715.72
621318692011.11.24 14:00sell0.01gbpjpy119.5780.000118.4892011.11.25 18:07120.1060.000.00-0.04-6.79
621360772011.11.24 14:45buy0.03audjpy74.90175.71777.2172011.11.25 16:0175.7170.000.000.2631.53
621762892011.11.25 06:00sell0.01gbpusd1.545470.000001.534472011.11.25 09:241.544420.000.000.001.05
621785922011.11.25 06:55sell0.02gbpusd1.547301.544431.529432011.11.25 09:241.544430.000.000.005.74
621837672011.11.25 08:14sell0.02gbpjpy119.7670.000118.6782011.11.25 18:07120.0880.000.000.00-8.25
622027012011.11.25 11:59sell0.03gbpjpy119.9770.000118.8702011.11.25 18:07120.0880.000.000.00-4.29
622130252011.11.25 13:49sell0.05gbpjpy120.1830.000119.0852011.11.25 18:07120.0800.000.000.006.62
622223682011.11.25 14:58sell0.08gbpjpy120.391120.112118.6122011.11.25 18:07120.1120.000.000.0028.70
  0.00 0.00 5.47 322.04
Closed P/L: 327.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
620954272011.11.24 06:00sell0.01usdjpy77.1360.00076.038 77.7590.000.00-0.02-8.01
621763022011.11.25 06:00sell0.02usdjpy77.4230.00076.323 77.7590.000.00-0.01-8.64
622091822011.11.25 13:27sell0.03usdjpy77.6210.00076.523 77.7590.000.00-0.02-5.32
  0.00 0.00 -0.05 -21.97
 Floating P/L: -22.02
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 327.51 Floating P/L: -22.02 Margin: 30.00
Balance: 10 327.51 Equity: 10 305.49 Free Margin: 10 275.49
 
Details:
Graph
Gross Profit: 545.81 Gross Loss: 218.30 Total Net Profit: 327.51
Profit Factor: 2.50 Expected Payoff: 6.18  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 114.12 (1.11%) Relative Drawdown: 1.11% (114.12)
 
Total Trades: 53 Short Positions (won %): 13 (69.23%) Long Positions (won %): 40 (55.00%)
Profit Trades (% of total): 31 (58.49%) Loss trades (% of total): 22 (41.51%)
Largest profit trade: 115.23 loss trade: -29.77
Average profit trade: 17.61 loss trade: -9.92
Maximum consecutive wins ($): 5 (55.87) consecutive losses ($): 5 (-114.12)
Maximal consecutive profit (count): 131.41 (4) consecutive loss (count): -114.12 (5)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1