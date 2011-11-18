Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089484977
|Name: T3Digital_EA1
|Currency: USD
|2011 December 2, 15:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|61646312
|2011.11.18 04:29
|balance
|Deposit
|10 000.00
|61665907
|2011.11.18 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|76.729
|0.000
|75.629
|2011.11.21 00:00
|76.826
|0.00
|0.00
|-0.19
|-1.26
|61678859
|2011.11.18 09:41
|sell
|0.02
|audjpy
|76.927
|0.000
|75.829
|2011.11.21 00:00
|76.828
|0.00
|0.00
|-0.37
|2.58
|61691954
|2011.11.18 11:48
|sell
|0.03
|audjpy
|77.131
|76.839
|75.339
|2011.11.20 23:55
|76.839
|0.00
|0.00
|-0.56
|11.39
|61697877
|2011.11.18 12:21
|sell
|0.05
|audjpy
|77.322
|76.839
|75.339
|2011.11.20 23:55
|76.839
|0.00
|0.00
|-0.93
|31.41
|61727793
|2011.11.18 17:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57817
|1.57563
|1.56063
|2011.11.21 02:10
|1.57563
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.54
|61727917
|2011.11.18 17:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.948
|77.370
|78.870
|2011.11.23 16:39
|77.370
|0.00
|0.00
|0.00
|5.45
|61731589
|2011.11.18 17:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58029
|1.57563
|1.56063
|2011.11.21 02:10
|1.57563
|0.00
|0.00
|-0.06
|9.32
|61739264
|2011.11.18 20:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|121.523
|0.000
|122.611
|2011.11.22 01:36
|120.727
|0.00
|0.00
|0.01
|-10.31
|61771271
|2011.11.21 06:01
|buy
|0.02
|gbpjpy
|121.029
|0.000
|122.132
|2011.11.22 01:36
|120.736
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.59
|61782450
|2011.11.21 08:15
|buy
|0.03
|gbpjpy
|120.819
|0.000
|121.926
|2011.11.22 01:36
|120.738
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|61786560
|2011.11.21 08:41
|buy
|0.05
|gbpjpy
|120.611
|0.000
|121.711
|2011.11.22 01:36
|120.738
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|61803428
|2011.11.21 11:21
|buy
|0.08
|gbpjpy
|120.409
|120.714
|122.214
|2011.11.22 01:36
|120.731
|0.00
|0.00
|0.00
|33.38
|61808350
|2011.11.21 12:24
|buy
|0.13
|gbpjpy
|120.205
|120.717
|122.217
|2011.11.22 01:36
|120.717
|0.00
|0.00
|0.00
|86.26
|61878196
|2011.11.22 06:00
|buy
|0.01
|audjpy
|76.003
|0.000
|77.109
|2011.11.24 10:22
|75.277
|0.00
|0.00
|0.35
|-9.41
|61878206
|2011.11.22 06:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|74.267
|0.000
|75.367
|2011.11.25 14:51
|74.159
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.40
|61881639
|2011.11.22 07:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|120.654
|0.000
|121.754
|2011.11.22 18:23
|120.450
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.65
|61886237
|2011.11.22 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56713
|0.00000
|1.57819
|2011.11.22 11:55
|1.56569
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|61888803
|2011.11.22 08:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56512
|0.00000
|1.57610
|2011.11.22 11:55
|1.56574
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|61893126
|2011.11.22 09:10
|buy
|0.02
|cadjpy
|74.055
|0.000
|75.162
|2011.11.25 14:50
|74.164
|0.00
|0.00
|0.15
|2.81
|61893326
|2011.11.22 09:12
|buy
|0.02
|gbpjpy
|120.442
|0.000
|121.551
|2011.11.22 18:23
|120.445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|61894010
|2011.11.22 09:17
|buy
|0.02
|audjpy
|75.802
|0.000
|76.902
|2011.11.24 10:22
|75.269
|0.00
|0.00
|0.69
|-13.82
|61895947
|2011.11.22 09:47
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56309
|1.56584
|1.58084
|2011.11.22 11:55
|1.56584
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|61896802
|2011.11.22 09:59
|buy
|0.03
|gbpjpy
|120.239
|120.445
|121.945
|2011.11.22 18:22
|120.445
|0.00
|0.00
|0.00
|8.03
|61905326
|2011.11.22 11:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56597
|0.00000
|1.57698
|2011.11.22 15:06
|1.56211
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.86
|61911501
|2011.11.22 13:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56399
|0.00000
|1.57497
|2011.11.22 15:06
|1.56211
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.76
|61914073
|2011.11.22 13:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56198
|0.00000
|1.57298
|2011.11.22 15:06
|1.56213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|61915731
|2011.11.22 13:42
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55998
|1.56213
|1.57713
|2011.11.22 15:06
|1.56213
|0.00
|0.00
|0.00
|10.75
|61939051
|2011.11.22 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56567
|0.00000
|1.57656
|2011.11.24 07:54
|1.55348
|0.00
|0.00
|0.05
|-12.19
|61940231
|2011.11.22 18:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|120.495
|0.000
|121.592
|2011.11.23 12:43
|120.140
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.59
|61941759
|2011.11.22 18:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56369
|0.00000
|1.57466
|2011.11.24 07:54
|1.55350
|0.00
|0.00
|0.11
|-20.38
|61944722
|2011.11.22 19:53
|buy
|0.02
|gbpjpy
|120.298
|0.000
|121.395
|2011.11.23 12:43
|120.140
|0.00
|0.00
|0.03
|-4.09
|61978784
|2011.11.23 06:02
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56125
|0.00000
|1.57227
|2011.11.24 07:53
|1.55348
|0.00
|0.00
|0.12
|-23.31
|61978787
|2011.11.23 06:02
|buy
|0.03
|audjpy
|75.200
|0.000
|76.300
|2011.11.24 10:22
|75.269
|0.00
|0.00
|0.78
|2.68
|61988940
|2011.11.23 07:50
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55927
|0.00000
|1.57025
|2011.11.24 07:53
|1.55348
|0.00
|0.00
|0.20
|-28.95
|61989134
|2011.11.23 07:51
|buy
|0.03
|gbpjpy
|120.085
|0.000
|121.195
|2011.11.23 12:43
|120.143
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|61994602
|2011.11.23 08:28
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.55724
|0.00000
|1.56827
|2011.11.24 07:53
|1.55348
|0.00
|0.00
|0.31
|-30.08
|61994754
|2011.11.23 08:29
|buy
|0.05
|gbpjpy
|119.881
|120.169
|121.669
|2011.11.23 12:42
|120.169
|0.00
|0.00
|0.00
|18.65
|62007800
|2011.11.23 10:14
|buy
|0.05
|audjpy
|74.980
|75.262
|76.762
|2011.11.24 10:22
|75.262
|0.00
|0.00
|1.30
|18.28
|62008507
|2011.11.23 10:15
|buy
|0.03
|cadjpy
|73.854
|74.165
|75.665
|2011.11.25 14:50
|74.165
|0.00
|0.00
|0.19
|12.03
|62039520
|2011.11.23 15:02
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.55496
|0.00000
|1.56593
|2011.11.24 07:53
|1.55350
|0.00
|0.00
|0.51
|-18.98
|62044529
|2011.11.23 15:40
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.55240
|0.00000
|1.56340
|2011.11.24 07:53
|1.55355
|0.00
|0.00
|0.82
|24.15
|62048719
|2011.11.23 16:09
|buy
|0.34
|gbpusd
|1.55039
|1.55374
|1.56874
|2011.11.24 07:53
|1.55374
|0.00
|0.00
|1.33
|113.90
|62095427
|2011.11.24 06:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.136
|0.000
|76.038
|2011.11.29 12:19
|77.830
|0.00
|0.00
|-0.02
|-8.92
|62095462
|2011.11.24 06:00
|buy
|0.05
|cadjpy
|73.643
|74.168
|75.668
|2011.11.25 14:50
|74.168
|0.00
|0.00
|0.08
|33.82
|62114541
|2011.11.24 10:22
|buy
|0.01
|audjpy
|75.306
|75.716
|77.216
|2011.11.25 16:01
|75.718
|0.00
|0.00
|0.09
|5.30
|62130331
|2011.11.24 13:47
|buy
|0.02
|audjpy
|75.107
|75.716
|77.216
|2011.11.25 16:01
|75.717
|0.00
|0.00
|0.17
|15.72
|62131869
|2011.11.24 14:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|119.578
|0.000
|118.489
|2011.11.25 18:07
|120.106
|0.00
|0.00
|-0.04
|-6.79
|62136077
|2011.11.24 14:45
|buy
|0.03
|audjpy
|74.901
|75.717
|77.217
|2011.11.25 16:01
|75.717
|0.00
|0.00
|0.26
|31.53
|62176289
|2011.11.25 06:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54547
|0.00000
|1.53447
|2011.11.25 09:24
|1.54442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|62176302
|2011.11.25 06:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.423
|0.000
|76.323
|2011.11.29 12:19
|77.830
|0.00
|0.00
|-0.01
|-10.46
|62178592
|2011.11.25 06:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54730
|1.54443
|1.52943
|2011.11.25 09:24
|1.54443
|0.00
|0.00
|0.00
|5.74
|62183767
|2011.11.25 08:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|119.767
|0.000
|118.678
|2011.11.25 18:07
|120.088
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.25
|62202701
|2011.11.25 11:59
|sell
|0.03
|gbpjpy
|119.977
|0.000
|118.870
|2011.11.25 18:07
|120.088
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.29
|62209182
|2011.11.25 13:27
|sell
|0.03
|usdjpy
|77.621
|0.000
|76.523
|2011.11.29 12:19
|77.830
|0.00
|0.00
|-0.02
|-8.06
|62213025
|2011.11.25 13:49
|sell
|0.05
|gbpjpy
|120.183
|0.000
|119.085
|2011.11.25 18:07
|120.080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|62222368
|2011.11.25 14:58
|sell
|0.08
|gbpjpy
|120.391
|120.112
|118.612
|2011.11.25 18:07
|120.112
|0.00
|0.00
|0.00
|28.70
|62329411
|2011.11.28 13:51
|sell
|0.05
|usdjpy
|77.819
|0.000
|76.724
|2011.11.29 12:19
|77.833
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|62339299
|2011.11.28 15:25
|sell
|0.08
|usdjpy
|78.022
|0.000
|76.919
|2011.11.29 12:19
|77.833
|0.00
|0.00
|0.00
|19.43
|62342831
|2011.11.28 15:54
|sell
|0.13
|usdjpy
|78.224
|77.837
|76.337
|2011.11.29 12:18
|77.837
|0.00
|0.00
|0.00
|64.64
|62359401
|2011.11.28 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55102
|0.00000
|1.53998
|2011.11.29 14:18
|1.56031
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.29
|62394154
|2011.11.29 06:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55307
|0.00000
|1.54205
|2011.11.29 14:18
|1.56031
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.48
|62414324
|2011.11.29 09:10
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.55509
|0.00000
|1.54407
|2011.11.29 14:18
|1.56031
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.66
|62416849
|2011.11.29 09:36
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.55689
|0.00000
|1.54609
|2011.11.29 14:18
|1.56031
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.10
|62419820
|2011.11.29 10:09
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.55881
|0.00000
|1.54789
|2011.11.29 14:18
|1.56031
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|62420402
|2011.11.29 10:14
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.56081
|0.00000
|1.54995
|2011.11.29 14:18
|1.56031
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|62422110
|2011.11.29 10:16
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.56310
|1.56038
|1.54538
|2011.11.29 14:18
|1.56038
|0.00
|0.00
|0.00
|57.12
|62441679
|2011.11.29 12:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.805
|0.000
|76.706
|2011.11.30 13:16
|77.509
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.82
|62445755
|2011.11.29 13:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|121.487
|0.000
|122.585
|2011.11.29 15:21
|121.622
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|62450355
|2011.11.29 13:35
|buy
|0.02
|gbpjpy
|121.284
|121.631
|123.131
|2011.11.29 15:21
|121.631
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|62455630
|2011.11.29 14:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56027
|0.00000
|1.57129
|2011.11.30 11:54
|1.56173
|0.00
|0.00
|0.01
|1.46
|62465328
|2011.11.29 15:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|121.665
|0.000
|122.763
|2011.11.30 01:38
|121.670
|0.00
|0.00
|0.01
|0.06
|62468463
|2011.11.29 15:55
|buy
|0.02
|gbpjpy
|121.456
|121.670
|123.170
|2011.11.30 01:38
|121.670
|0.00
|0.00
|0.03
|5.50
|62524737
|2011.11.30 06:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55821
|1.56176
|1.57676
|2011.11.30 11:54
|1.56176
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|62528169
|2011.11.30 07:02
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55617
|1.56179
|1.57679
|2011.11.30 11:54
|1.56179
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|62529754
|2011.11.30 07:15
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55415
|1.56179
|1.57679
|2011.11.30 11:54
|1.56179
|0.00
|0.00
|0.00
|38.20
|62533832
|2011.11.30 07:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.004
|77.616
|76.116
|2011.11.30 13:15
|77.616
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|62602670
|2011.11.30 16:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|76.362
|0.000
|77.460
|2011.12.01 07:30
|76.144
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|62606073
|2011.11.30 16:41
|buy
|0.02
|cadjpy
|76.160
|0.000
|77.257
|2011.12.01 07:30
|76.144
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|62610658
|2011.11.30 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57134
|0.00000
|1.58242
|2011.12.01 11:10
|1.57191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|62610679
|2011.11.30 18:00
|buy
|0.01
|audjpy
|79.547
|0.000
|80.647
|2011.12.01 10:19
|79.374
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|62611406
|2011.11.30 18:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56905
|1.57237
|1.58737
|2011.12.01 11:10
|1.57237
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|62615273
|2011.11.30 19:17
|buy
|0.03
|cadjpy
|75.937
|76.155
|77.655
|2011.12.01 07:30
|76.155
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|62650988
|2011.12.01 06:47
|buy
|0.02
|audjpy
|79.349
|0.000
|80.445
|2011.12.01 10:19
|79.379
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|62655020
|2011.12.01 07:40
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56703
|1.57248
|1.58748
|2011.12.01 11:10
|1.57248
|0.00
|0.00
|0.00
|16.35
|62655717
|2011.12.01 07:49
|buy
|0.03
|audjpy
|79.144
|79.375
|80.875
|2011.12.01 10:19
|79.375
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|62657115
|2011.12.01 07:58
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56506
|1.57248
|1.58748
|2011.12.01 11:10
|1.57248
|0.00
|0.00
|0.00
|37.10
|62661638
|2011.12.01 08:31
|buy
|0.05
|audjpy
|78.944
|79.375
|80.875
|2011.12.01 10:19
|79.375
|0.00
|0.00
|0.00
|27.74
|62721372
|2011.12.01 17:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.803
|0.000
|120.702
|2011.12.02 13:38
|122.330
|0.00
|0.00
|-0.04
|-6.76
|62732291
|2011.12.01 19:57
|sell
|0.02
|gbpjpy
|122.015
|0.000
|120.910
|2011.12.02 13:38
|122.327
|0.00
|0.00
|-0.07
|-8.01
|62772681
|2011.12.02 09:00
|buy
|0.01
|audjpy
|79.806
|80.321
|81.821
|2011.12.02 13:31
|80.321
|0.00
|0.00
|0.00
|6.61
|62775626
|2011.12.02 09:52
|sell
|0.03
|gbpjpy
|122.209
|0.000
|121.117
|2011.12.02 13:38
|122.329
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.63
|62776023
|2011.12.02 10:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|76.952
|77.154
|78.654
|2011.12.02 12:00
|77.154
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|62781334
|2011.12.02 11:42
|sell
|0.05
|gbpjpy
|122.407
|0.000
|121.309
|2011.12.02 13:38
|122.329
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|62791441
|2011.12.02 13:30
|sell
|0.08
|gbpjpy
|122.631
|122.331
|120.831
|2011.12.02 13:38
|122.331
|0.00
|0.00
|0.00
|30.80
|
|0.00
|0.00
|5.35
|593.18
|Closed P/L:
|598.53
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|62622806
|2011.11.30 21:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.541
|0.000
|76.443
|
|77.927
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.95
|62696798
|2011.12.01 13:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.763
|0.000
|76.654
|
|77.927
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.21
|62780169
|2011.12.02 11:24
|sell
|0.03
|usdjpy
|77.969
|0.000
|76.868
|
|77.927
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|62782714
|2011.12.02 12:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56926
|0.00000
|1.58032
|
|1.56691
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|62782804
|2011.12.02 12:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.012
|0.000
|78.112
|
|76.692
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|62792320
|2011.12.02 13:31
|buy
|0.01
|audjpy
|80.348
|0.000
|81.456
|
|79.932
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.34
|62792875
|2011.12.02 13:33
|buy
|0.02
|audjpy
|80.128
|0.000
|81.241
|
|79.932
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.03
|62795453
|2011.12.02 13:42
|buy
|0.02
|cadjpy
|76.806
|0.000
|77.910
|
|76.692
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|62799397
|2011.12.02 14:32
|buy
|0.03
|audjpy
|79.912
|0.000
|81.025
|
|79.932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|62800278
|2011.12.02 14:39
|buy
|0.03
|cadjpy
|76.617
|0.000
|77.705
|
|76.692
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|62800319
|2011.12.02 14:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56713
|0.00000
|1.57815
|
|1.56691
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|
|0.00
|0.00
|-0.02
|-24.07
|
|Floating P/L:
|-24.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|598.53
|Floating P/L:
|-24.09
|Margin:
|129.00
|Balance:
|10 598.53
|Equity:
|10 574.44
|Free Margin:
|10 445.44
|
|Details:
|Gross Profit:
|938.70
|Gross Loss:
|340.17
|Total Net Profit:
|598.53
|Profit Factor:
|2.76
|Expected Payoff:
|6.37
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|114.12 (1.11%)
|Relative Drawdown:
|1.11% (114.12)
|
|Total Trades:
|94
|Short Positions (won %):
|33 (51.52%)
|Long Positions (won %):
|61 (65.57%)
|Profit Trades (% of total):
|57 (60.64%)
|Loss trades (% of total):
|37 (39.36%)
|Largest
|profit trade:
|115.23
|loss trade:
|-29.77
|Average
|profit trade:
|16.47
|loss trade:
|-9.19
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (102.11)
|consecutive losses ($):
|5 (-114.12)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|131.41 (4)
|consecutive loss (count):
|-114.12 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2