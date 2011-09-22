Strategy Tester Report
10points_3_Smi_Adj_TakeProfit
AlpariUK-Demo (Build 409)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2011.09.22 17:09 - 2011.10.10 02:42 (2011.07.08 - 2011.11.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=51932; EcnBroker=true; TakeProfit=10; UseAdjustedTakeProfit=true; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; BreakevenPips=0; MaxTrades=10; Pips=20; slippage=5; SecureProfit=0; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=0; bar=1; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=30; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=240; Cogtf2=30; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; Length1=14; T3Period1=5; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; Length2=7; T3Period2=5; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; vhflevel=0.6; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
Bars in test17411Ticks modelled1055660Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit167.41Gross profit167.41Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff2.62
Absolute drawdown4.24Maximal drawdown41.76 (0.41%)Relative drawdown0.41% (41.76)
Total trades64Short positions (won %)20 (100.00%)Long positions (won %)44 (100.00%)
Profit trades (% of total)64 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade11.00loss trade0.00
Averageprofit trade2.62loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)64 (167.41)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)167.41 (64)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins64consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.09.22 18:42sell10.011.345780.000000.00000
22011.09.22 18:42modify10.011.345780.000001.34478
32011.09.22 18:53t/p10.011.344780.000001.344781.0010001.00
42011.09.23 08:07sell20.011.351080.000000.00000
52011.09.23 08:07modify20.011.351080.000001.35008
62011.09.23 08:18t/p20.011.350080.000001.350081.0010002.00
72011.09.23 14:20sell30.011.345150.000000.00000
82011.09.23 14:20modify30.011.345150.000001.34415
92011.09.23 14:34t/p30.011.344150.000001.344151.0010003.00
102011.09.23 17:32buy40.011.350730.000000.00000
112011.09.23 17:32modify40.011.350730.000001.35173
122011.09.23 17:36t/p40.011.351730.000001.351731.0010004.00
132011.09.23 23:28buy50.011.350880.000000.00000
142011.09.23 23:28modify50.011.350880.000001.35188
152011.09.26 00:00t/p50.011.351880.000001.351881.0010005.00
162011.09.26 07:14buy60.011.341340.000000.00000
172011.09.26 07:14modify60.011.341340.000001.34234
182011.09.26 08:06buy70.011.339320.000000.00000
192011.09.26 08:06modify70.011.339320.000001.34232
202011.09.26 09:04buy80.011.337300.000000.00000
212011.09.26 09:04modify80.011.337300.000001.34230
222011.09.26 10:13t/p80.011.342300.000001.342305.0010010.00
232011.09.26 10:13close70.011.342300.000001.342322.9810012.98
242011.09.26 10:13close60.011.342320.000001.342340.9810013.96
252011.09.26 11:01buy90.011.344430.000000.00000
262011.09.26 11:01modify90.011.344430.000001.34543
272011.09.26 11:05buy100.011.342430.000000.00000
282011.09.26 11:05modify100.011.342430.000001.34543
292011.09.26 11:25t/p90.011.345430.000001.345431.0010014.96
302011.09.26 11:25t/p100.011.345430.000001.345433.0010017.96
312011.09.27 01:12buy110.011.352350.000000.00000
322011.09.27 01:12modify110.011.352350.000001.35335
332011.09.27 02:49buy120.011.350340.000000.00000
342011.09.27 02:49modify120.011.350340.000001.35334
352011.09.27 03:28buy130.011.348340.000000.00000
362011.09.27 03:28modify130.011.348340.000001.35334
372011.09.27 04:58t/p120.011.353340.000001.353343.0010020.96
382011.09.27 04:58t/p130.011.353340.000001.353345.0010025.96
392011.09.27 04:58close110.011.353340.000001.353350.9910026.95
402011.09.27 15:26buy140.011.358190.000000.00000
412011.09.27 15:26modify140.011.358190.000001.35919
422011.09.27 15:41buy150.011.356180.000000.00000
432011.09.27 15:41modify150.011.356180.000001.35918
442011.09.27 16:04t/p140.011.359190.000001.359191.0010027.95
452011.09.27 16:04t/p150.011.359180.000001.359183.0010030.95
462011.09.27 22:00buy160.011.364780.000000.00000
472011.09.27 22:00modify160.011.364780.000001.36578
482011.09.27 22:06buy170.011.362780.000000.00000
492011.09.27 22:06modify170.011.362780.000001.36578
502011.09.27 22:22buy180.011.360770.000000.00000
512011.09.27 22:22modify180.011.360770.000001.36577
522011.09.27 22:50buy190.011.358750.000000.00000
532011.09.27 22:50modify190.011.358750.000001.36575
542011.09.28 03:11buy200.011.356740.000000.00000
552011.09.28 03:11modify200.011.356740.000001.36574
562011.09.28 06:41buy210.011.354740.000000.00000
572011.09.28 06:41modify210.011.354740.000001.36574
582011.09.28 12:59t/p200.011.365740.000001.365749.0010039.95
592011.09.28 12:59t/p210.011.365740.000001.3657411.0010050.95
602011.09.28 12:59close190.011.365740.000001.365756.9910057.94
612011.09.28 12:59close180.011.365750.000001.365774.9810062.91
622011.09.28 12:59close170.011.365740.000001.365782.9610065.87
632011.09.28 12:59close160.011.365750.000001.365780.9710066.84
642011.09.28 17:06sell220.011.362510.000000.00000
652011.09.28 17:06modify220.011.362510.000001.36151
662011.09.28 17:18t/p220.011.361510.000001.361511.0010067.84
672011.09.28 23:28sell230.011.355760.000000.00000
682011.09.28 23:28modify230.011.355760.000001.35476
692011.09.28 23:46t/p230.011.354760.000001.354761.0010068.84
702011.09.29 16:50buy240.011.363240.000000.00000
712011.09.29 16:50modify240.011.363240.000001.36424
722011.09.29 17:13t/p240.011.364240.000001.364241.0010069.84
732011.09.29 17:39buy250.011.364220.000000.00000
742011.09.29 17:39modify250.011.364220.000001.36522
752011.09.29 17:57t/p250.011.365220.000001.365221.0010070.84
762011.09.29 23:38buy260.011.358540.000000.00000
772011.09.29 23:38modify260.011.358540.000001.35954
782011.09.29 23:57t/p260.011.359540.000001.359541.0010071.84
792011.09.30 03:44sell270.011.358920.000000.00000
802011.09.30 03:44modify270.011.358920.000001.35792
812011.09.30 03:55t/p270.011.357920.000001.357921.0010072.84
822011.09.30 07:27sell280.011.353160.000000.00000
832011.09.30 07:27modify280.011.353160.000001.35216
842011.09.30 08:27sell290.011.355170.000000.00000
852011.09.30 08:27modify290.011.355170.000001.35217
862011.09.30 09:44t/p280.011.352160.000001.352161.0010073.84
872011.09.30 09:44t/p290.011.352170.000001.352173.0010076.84
882011.09.30 14:51sell300.011.349170.000000.00000
892011.09.30 14:51modify300.011.349170.000001.34817
902011.09.30 15:59t/p300.011.348170.000001.348171.0010077.84
912011.09.30 17:14sell310.011.344360.000000.00000
922011.09.30 17:14modify310.011.344360.000001.34336
932011.09.30 17:38t/p310.011.343360.000001.343361.0010078.84
942011.09.30 23:42sell320.011.339030.000000.00000
952011.09.30 23:42modify320.011.339030.000001.33803
962011.10.03 00:00t/p320.011.338030.000001.338030.9710079.81
972011.10.03 20:11buy330.011.326370.000000.00000
982011.10.03 20:11modify330.011.326370.000001.32737
992011.10.03 20:54buy340.011.324350.000000.00000
1002011.10.03 20:54modify340.011.324350.000001.32735
1012011.10.03 21:22buy350.011.322300.000000.00000
1022011.10.03 21:22modify350.011.322300.000001.32730
1032011.10.03 21:46buy360.011.320270.000000.00000
1042011.10.03 21:46modify360.011.320270.000001.32727
1052011.10.03 23:39buy370.011.318240.000000.00000
1062011.10.03 23:39modify370.011.318240.000001.32724
1072011.10.04 10:52buy380.011.316240.000000.00000
1082011.10.04 10:52modify380.011.316240.000001.32724
1092011.10.04 17:40t/p370.011.327240.000001.327249.0010088.81
1102011.10.04 17:40t/p380.011.327240.000001.3272411.0010099.81
1112011.10.04 17:40close360.011.327250.000001.327276.9810106.79
1122011.10.04 17:40close350.011.327270.000001.327304.9710111.76
1132011.10.04 17:40close340.011.327290.000001.327352.9410114.69
1142011.10.04 17:40close330.011.327280.000001.327370.9110115.60
1152011.10.04 18:45buy390.011.327320.000000.00000
1162011.10.04 18:45modify390.011.327320.000001.32832
1172011.10.04 18:50t/p390.011.328320.000001.328321.0010116.60
1182011.10.04 19:54buy400.011.329280.000000.00000
1192011.10.04 19:54modify400.011.329280.000001.33028
1202011.10.04 20:02buy410.011.327280.000000.00000
1212011.10.04 20:02modify410.011.327280.000001.33028
1222011.10.04 20:55buy420.011.325280.000000.00000
1232011.10.04 20:55modify420.011.325280.000001.33028
1242011.10.04 22:54t/p400.011.330280.000001.330281.0010117.60
1252011.10.04 22:54t/p410.011.330280.000001.330283.0010120.60
1262011.10.04 22:54t/p420.011.330280.000001.330285.0010125.60
1272011.10.04 23:52buy430.011.334200.000000.00000
1282011.10.04 23:52modify430.011.334200.000001.33520
1292011.10.04 23:58t/p430.011.335200.000001.335201.0010126.60
1302011.10.05 06:17buy440.011.329020.000000.00000
1312011.10.05 06:17modify440.011.329020.000001.33002
1322011.10.05 07:40t/p440.011.330020.000001.330021.0010127.60
1332011.10.05 08:37buy450.011.330990.000000.00000
1342011.10.05 08:37modify450.011.330990.000001.33199
1352011.10.05 08:54t/p450.011.331990.000001.331991.0010128.60
1362011.10.05 14:26buy460.011.334950.000000.00000
1372011.10.05 14:26modify460.011.334950.000001.33595
1382011.10.05 14:57buy470.011.332930.000000.00000
1392011.10.05 14:57modify470.011.332930.000001.33593
1402011.10.05 15:57buy480.011.330910.000000.00000
1412011.10.05 15:57modify480.011.330910.000001.33591
1422011.10.05 17:46buy490.011.328900.000000.00000
1432011.10.05 17:46modify490.011.328900.000001.33590
1442011.10.05 20:55t/p490.011.335900.000001.335907.0010135.60
1452011.10.05 20:55close480.011.335900.000001.335914.9910140.59
1462011.10.05 20:55close470.011.335920.000001.335932.9910143.58
1472011.10.05 20:55t/p460.011.335950.000001.335951.0010144.58
1482011.10.05 23:21sell500.011.334360.000000.00000
1492011.10.05 23:21modify500.011.334360.000001.33336
1502011.10.06 00:39sell510.011.336440.000000.00000
1512011.10.06 00:39modify510.011.336440.000001.33344
1522011.10.06 03:23t/p510.011.333440.000001.333443.0010147.58
1532011.10.06 03:23close500.011.333440.000001.333360.8410148.42
1542011.10.06 03:54sell520.011.334200.000000.00000
1552011.10.06 03:54modify520.011.334200.000001.33320
1562011.10.06 05:35t/p520.011.333200.000001.333201.0010149.42
1572011.10.06 06:57sell530.011.333060.000000.00000
1582011.10.06 06:57modify530.011.333060.000001.33206
1592011.10.06 09:17sell540.011.335070.000000.00000
1602011.10.06 09:17modify540.011.335070.000001.33207
1612011.10.06 10:10t/p540.011.332070.000001.332073.0010152.42
1622011.10.06 10:10close530.011.332070.000001.332060.9910153.41
1632011.10.06 15:48sell550.011.328720.000000.00000
1642011.10.06 15:48modify550.011.328720.000001.32772
1652011.10.06 15:48t/p550.011.327720.000001.327721.0010154.41
1662011.10.06 15:48sell560.011.327580.000000.00000
1672011.10.06 15:48modify560.011.327580.000001.32658
1682011.10.06 15:51t/p560.011.326580.000001.326581.0010155.41
1692011.10.06 15:51sell570.011.326480.000000.00000
1702011.10.06 15:51modify570.011.326480.000001.32548
1712011.10.06 15:56sell580.011.328500.000000.00000
1722011.10.06 15:56modify580.011.328500.000001.32550
1732011.10.06 16:11t/p570.011.325480.000001.325481.0010156.41
1742011.10.06 16:11t/p580.011.325500.000001.325503.0010159.41
1752011.10.07 07:27buy590.011.343300.000000.00000
1762011.10.07 07:27modify590.011.343300.000001.34430
1772011.10.07 09:49t/p590.011.344300.000001.344301.0010160.41
1782011.10.07 11:22buy600.011.344650.000000.00000
1792011.10.07 11:22modify600.011.344650.000001.34565
1802011.10.07 12:01buy610.011.342650.000000.00000
1812011.10.07 12:01modify610.011.342650.000001.34565
1822011.10.07 15:30t/p600.011.345650.000001.345651.0010161.41
1832011.10.07 15:30t/p610.011.345650.000001.345653.0010164.41
1842011.10.07 16:22buy620.011.347470.000000.00000
1852011.10.07 16:22modify620.011.347470.000001.34847
1862011.10.07 16:36t/p620.011.348470.000001.348471.0010165.41
1872011.10.07 23:10buy630.011.339260.000000.00000
1882011.10.07 23:10modify630.011.339260.000001.34026
1892011.10.07 23:14t/p630.011.340260.000001.340261.0010166.41
1902011.10.07 23:41buy640.011.338120.000000.00000
1912011.10.07 23:41modify640.011.338120.000001.33912
1922011.10.10 00:07t/p640.011.339120.000001.339121.0010167.41