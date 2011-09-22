Strategy Tester Report
10points_3_Smi_Adj_TakeProfit
AlpariUK-Demo (Build 409)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2011.09.22 17:09 - 2011.10.10 02:42 (2011.07.08 - 2011.11.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=51932; EcnBroker=true;
TakeProfit=10; UseAdjustedTakeProfit=true;
Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; BreakevenPips=0; MaxTrades=10; Pips=20; slippage=5; SecureProfit=0; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=0; bar=1; mm=false;
risk=0.1; lotincrease=1; SpreadProtection=true;
PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=30; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=240; Cogtf2=30; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; Length1=14; T3Period1=5; T3Hot1=0.7; T3Original1=true;
Length2=7; T3Period2=5; T3Hot2=0.7; T3Original2=true;
vhflevel=0.6; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
|Bars in test
|17411
|Ticks modelled
|1055660
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|167.41
|Gross profit
|167.41
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|2.62
|Absolute drawdown
|4.24
|Maximal drawdown
|41.76 (0.41%)
|Relative drawdown
|0.41% (41.76)
|Total trades
|64
|Short positions (won %)
|20 (100.00%)
|Long positions (won %)
|44 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|64 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|11.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|2.62
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|64 (167.41)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|167.41 (64)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|64
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.09.22 18:42
|sell
|1
|0.01
|1.34578
|0.00000
|0.00000
|2
|2011.09.22 18:42
|modify
|1
|0.01
|1.34578
|0.00000
|1.34478
|3
|2011.09.22 18:53
|t/p
|1
|0.01
|1.34478
|0.00000
|1.34478
|1.00
|10001.00
|4
|2011.09.23 08:07
|sell
|2
|0.01
|1.35108
|0.00000
|0.00000
|5
|2011.09.23 08:07
|modify
|2
|0.01
|1.35108
|0.00000
|1.35008
|6
|2011.09.23 08:18
|t/p
|2
|0.01
|1.35008
|0.00000
|1.35008
|1.00
|10002.00
|7
|2011.09.23 14:20
|sell
|3
|0.01
|1.34515
|0.00000
|0.00000
|8
|2011.09.23 14:20
|modify
|3
|0.01
|1.34515
|0.00000
|1.34415
|9
|2011.09.23 14:34
|t/p
|3
|0.01
|1.34415
|0.00000
|1.34415
|1.00
|10003.00
|10
|2011.09.23 17:32
|buy
|4
|0.01
|1.35073
|0.00000
|0.00000
|11
|2011.09.23 17:32
|modify
|4
|0.01
|1.35073
|0.00000
|1.35173
|12
|2011.09.23 17:36
|t/p
|4
|0.01
|1.35173
|0.00000
|1.35173
|1.00
|10004.00
|13
|2011.09.23 23:28
|buy
|5
|0.01
|1.35088
|0.00000
|0.00000
|14
|2011.09.23 23:28
|modify
|5
|0.01
|1.35088
|0.00000
|1.35188
|15
|2011.09.26 00:00
|t/p
|5
|0.01
|1.35188
|0.00000
|1.35188
|1.00
|10005.00
|16
|2011.09.26 07:14
|buy
|6
|0.01
|1.34134
|0.00000
|0.00000
|17
|2011.09.26 07:14
|modify
|6
|0.01
|1.34134
|0.00000
|1.34234
|18
|2011.09.26 08:06
|buy
|7
|0.01
|1.33932
|0.00000
|0.00000
|19
|2011.09.26 08:06
|modify
|7
|0.01
|1.33932
|0.00000
|1.34232
|20
|2011.09.26 09:04
|buy
|8
|0.01
|1.33730
|0.00000
|0.00000
|21
|2011.09.26 09:04
|modify
|8
|0.01
|1.33730
|0.00000
|1.34230
|22
|2011.09.26 10:13
|t/p
|8
|0.01
|1.34230
|0.00000
|1.34230
|5.00
|10010.00
|23
|2011.09.26 10:13
|close
|7
|0.01
|1.34230
|0.00000
|1.34232
|2.98
|10012.98
|24
|2011.09.26 10:13
|close
|6
|0.01
|1.34232
|0.00000
|1.34234
|0.98
|10013.96
|25
|2011.09.26 11:01
|buy
|9
|0.01
|1.34443
|0.00000
|0.00000
|26
|2011.09.26 11:01
|modify
|9
|0.01
|1.34443
|0.00000
|1.34543
|27
|2011.09.26 11:05
|buy
|10
|0.01
|1.34243
|0.00000
|0.00000
|28
|2011.09.26 11:05
|modify
|10
|0.01
|1.34243
|0.00000
|1.34543
|29
|2011.09.26 11:25
|t/p
|9
|0.01
|1.34543
|0.00000
|1.34543
|1.00
|10014.96
|30
|2011.09.26 11:25
|t/p
|10
|0.01
|1.34543
|0.00000
|1.34543
|3.00
|10017.96
|31
|2011.09.27 01:12
|buy
|11
|0.01
|1.35235
|0.00000
|0.00000
|32
|2011.09.27 01:12
|modify
|11
|0.01
|1.35235
|0.00000
|1.35335
|33
|2011.09.27 02:49
|buy
|12
|0.01
|1.35034
|0.00000
|0.00000
|34
|2011.09.27 02:49
|modify
|12
|0.01
|1.35034
|0.00000
|1.35334
|35
|2011.09.27 03:28
|buy
|13
|0.01
|1.34834
|0.00000
|0.00000
|36
|2011.09.27 03:28
|modify
|13
|0.01
|1.34834
|0.00000
|1.35334
|37
|2011.09.27 04:58
|t/p
|12
|0.01
|1.35334
|0.00000
|1.35334
|3.00
|10020.96
|38
|2011.09.27 04:58
|t/p
|13
|0.01
|1.35334
|0.00000
|1.35334
|5.00
|10025.96
|39
|2011.09.27 04:58
|close
|11
|0.01
|1.35334
|0.00000
|1.35335
|0.99
|10026.95
|40
|2011.09.27 15:26
|buy
|14
|0.01
|1.35819
|0.00000
|0.00000
|41
|2011.09.27 15:26
|modify
|14
|0.01
|1.35819
|0.00000
|1.35919
|42
|2011.09.27 15:41
|buy
|15
|0.01
|1.35618
|0.00000
|0.00000
|43
|2011.09.27 15:41
|modify
|15
|0.01
|1.35618
|0.00000
|1.35918
|44
|2011.09.27 16:04
|t/p
|14
|0.01
|1.35919
|0.00000
|1.35919
|1.00
|10027.95
|45
|2011.09.27 16:04
|t/p
|15
|0.01
|1.35918
|0.00000
|1.35918
|3.00
|10030.95
|46
|2011.09.27 22:00
|buy
|16
|0.01
|1.36478
|0.00000
|0.00000
|47
|2011.09.27 22:00
|modify
|16
|0.01
|1.36478
|0.00000
|1.36578
|48
|2011.09.27 22:06
|buy
|17
|0.01
|1.36278
|0.00000
|0.00000
|49
|2011.09.27 22:06
|modify
|17
|0.01
|1.36278
|0.00000
|1.36578
|50
|2011.09.27 22:22
|buy
|18
|0.01
|1.36077
|0.00000
|0.00000
|51
|2011.09.27 22:22
|modify
|18
|0.01
|1.36077
|0.00000
|1.36577
|52
|2011.09.27 22:50
|buy
|19
|0.01
|1.35875
|0.00000
|0.00000
|53
|2011.09.27 22:50
|modify
|19
|0.01
|1.35875
|0.00000
|1.36575
|54
|2011.09.28 03:11
|buy
|20
|0.01
|1.35674
|0.00000
|0.00000
|55
|2011.09.28 03:11
|modify
|20
|0.01
|1.35674
|0.00000
|1.36574
|56
|2011.09.28 06:41
|buy
|21
|0.01
|1.35474
|0.00000
|0.00000
|57
|2011.09.28 06:41
|modify
|21
|0.01
|1.35474
|0.00000
|1.36574
|58
|2011.09.28 12:59
|t/p
|20
|0.01
|1.36574
|0.00000
|1.36574
|9.00
|10039.95
|59
|2011.09.28 12:59
|t/p
|21
|0.01
|1.36574
|0.00000
|1.36574
|11.00
|10050.95
|60
|2011.09.28 12:59
|close
|19
|0.01
|1.36574
|0.00000
|1.36575
|6.99
|10057.94
|61
|2011.09.28 12:59
|close
|18
|0.01
|1.36575
|0.00000
|1.36577
|4.98
|10062.91
|62
|2011.09.28 12:59
|close
|17
|0.01
|1.36574
|0.00000
|1.36578
|2.96
|10065.87
|63
|2011.09.28 12:59
|close
|16
|0.01
|1.36575
|0.00000
|1.36578
|0.97
|10066.84
|64
|2011.09.28 17:06
|sell
|22
|0.01
|1.36251
|0.00000
|0.00000
|65
|2011.09.28 17:06
|modify
|22
|0.01
|1.36251
|0.00000
|1.36151
|66
|2011.09.28 17:18
|t/p
|22
|0.01
|1.36151
|0.00000
|1.36151
|1.00
|10067.84
|67
|2011.09.28 23:28
|sell
|23
|0.01
|1.35576
|0.00000
|0.00000
|68
|2011.09.28 23:28
|modify
|23
|0.01
|1.35576
|0.00000
|1.35476
|69
|2011.09.28 23:46
|t/p
|23
|0.01
|1.35476
|0.00000
|1.35476
|1.00
|10068.84
|70
|2011.09.29 16:50
|buy
|24
|0.01
|1.36324
|0.00000
|0.00000
|71
|2011.09.29 16:50
|modify
|24
|0.01
|1.36324
|0.00000
|1.36424
|72
|2011.09.29 17:13
|t/p
|24
|0.01
|1.36424
|0.00000
|1.36424
|1.00
|10069.84
|73
|2011.09.29 17:39
|buy
|25
|0.01
|1.36422
|0.00000
|0.00000
|74
|2011.09.29 17:39
|modify
|25
|0.01
|1.36422
|0.00000
|1.36522
|75
|2011.09.29 17:57
|t/p
|25
|0.01
|1.36522
|0.00000
|1.36522
|1.00
|10070.84
|76
|2011.09.29 23:38
|buy
|26
|0.01
|1.35854
|0.00000
|0.00000
|77
|2011.09.29 23:38
|modify
|26
|0.01
|1.35854
|0.00000
|1.35954
|78
|2011.09.29 23:57
|t/p
|26
|0.01
|1.35954
|0.00000
|1.35954
|1.00
|10071.84
|79
|2011.09.30 03:44
|sell
|27
|0.01
|1.35892
|0.00000
|0.00000
|80
|2011.09.30 03:44
|modify
|27
|0.01
|1.35892
|0.00000
|1.35792
|81
|2011.09.30 03:55
|t/p
|27
|0.01
|1.35792
|0.00000
|1.35792
|1.00
|10072.84
|82
|2011.09.30 07:27
|sell
|28
|0.01
|1.35316
|0.00000
|0.00000
|83
|2011.09.30 07:27
|modify
|28
|0.01
|1.35316
|0.00000
|1.35216
|84
|2011.09.30 08:27
|sell
|29
|0.01
|1.35517
|0.00000
|0.00000
|85
|2011.09.30 08:27
|modify
|29
|0.01
|1.35517
|0.00000
|1.35217
|86
|2011.09.30 09:44
|t/p
|28
|0.01
|1.35216
|0.00000
|1.35216
|1.00
|10073.84
|87
|2011.09.30 09:44
|t/p
|29
|0.01
|1.35217
|0.00000
|1.35217
|3.00
|10076.84
|88
|2011.09.30 14:51
|sell
|30
|0.01
|1.34917
|0.00000
|0.00000
|89
|2011.09.30 14:51
|modify
|30
|0.01
|1.34917
|0.00000
|1.34817
|90
|2011.09.30 15:59
|t/p
|30
|0.01
|1.34817
|0.00000
|1.34817
|1.00
|10077.84
|91
|2011.09.30 17:14
|sell
|31
|0.01
|1.34436
|0.00000
|0.00000
|92
|2011.09.30 17:14
|modify
|31
|0.01
|1.34436
|0.00000
|1.34336
|93
|2011.09.30 17:38
|t/p
|31
|0.01
|1.34336
|0.00000
|1.34336
|1.00
|10078.84
|94
|2011.09.30 23:42
|sell
|32
|0.01
|1.33903
|0.00000
|0.00000
|95
|2011.09.30 23:42
|modify
|32
|0.01
|1.33903
|0.00000
|1.33803
|96
|2011.10.03 00:00
|t/p
|32
|0.01
|1.33803
|0.00000
|1.33803
|0.97
|10079.81
|97
|2011.10.03 20:11
|buy
|33
|0.01
|1.32637
|0.00000
|0.00000
|98
|2011.10.03 20:11
|modify
|33
|0.01
|1.32637
|0.00000
|1.32737
|99
|2011.10.03 20:54
|buy
|34
|0.01
|1.32435
|0.00000
|0.00000
|100
|2011.10.03 20:54
|modify
|34
|0.01
|1.32435
|0.00000
|1.32735
|101
|2011.10.03 21:22
|buy
|35
|0.01
|1.32230
|0.00000
|0.00000
|102
|2011.10.03 21:22
|modify
|35
|0.01
|1.32230
|0.00000
|1.32730
|103
|2011.10.03 21:46
|buy
|36
|0.01
|1.32027
|0.00000
|0.00000
|104
|2011.10.03 21:46
|modify
|36
|0.01
|1.32027
|0.00000
|1.32727
|105
|2011.10.03 23:39
|buy
|37
|0.01
|1.31824
|0.00000
|0.00000
|106
|2011.10.03 23:39
|modify
|37
|0.01
|1.31824
|0.00000
|1.32724
|107
|2011.10.04 10:52
|buy
|38
|0.01
|1.31624
|0.00000
|0.00000
|108
|2011.10.04 10:52
|modify
|38
|0.01
|1.31624
|0.00000
|1.32724
|109
|2011.10.04 17:40
|t/p
|37
|0.01
|1.32724
|0.00000
|1.32724
|9.00
|10088.81
|110
|2011.10.04 17:40
|t/p
|38
|0.01
|1.32724
|0.00000
|1.32724
|11.00
|10099.81
|111
|2011.10.04 17:40
|close
|36
|0.01
|1.32725
|0.00000
|1.32727
|6.98
|10106.79
|112
|2011.10.04 17:40
|close
|35
|0.01
|1.32727
|0.00000
|1.32730
|4.97
|10111.76
|113
|2011.10.04 17:40
|close
|34
|0.01
|1.32729
|0.00000
|1.32735
|2.94
|10114.69
|114
|2011.10.04 17:40
|close
|33
|0.01
|1.32728
|0.00000
|1.32737
|0.91
|10115.60
|115
|2011.10.04 18:45
|buy
|39
|0.01
|1.32732
|0.00000
|0.00000
|116
|2011.10.04 18:45
|modify
|39
|0.01
|1.32732
|0.00000
|1.32832
|117
|2011.10.04 18:50
|t/p
|39
|0.01
|1.32832
|0.00000
|1.32832
|1.00
|10116.60
|118
|2011.10.04 19:54
|buy
|40
|0.01
|1.32928
|0.00000
|0.00000
|119
|2011.10.04 19:54
|modify
|40
|0.01
|1.32928
|0.00000
|1.33028
|120
|2011.10.04 20:02
|buy
|41
|0.01
|1.32728
|0.00000
|0.00000
|121
|2011.10.04 20:02
|modify
|41
|0.01
|1.32728
|0.00000
|1.33028
|122
|2011.10.04 20:55
|buy
|42
|0.01
|1.32528
|0.00000
|0.00000
|123
|2011.10.04 20:55
|modify
|42
|0.01
|1.32528
|0.00000
|1.33028
|124
|2011.10.04 22:54
|t/p
|40
|0.01
|1.33028
|0.00000
|1.33028
|1.00
|10117.60
|125
|2011.10.04 22:54
|t/p
|41
|0.01
|1.33028
|0.00000
|1.33028
|3.00
|10120.60
|126
|2011.10.04 22:54
|t/p
|42
|0.01
|1.33028
|0.00000
|1.33028
|5.00
|10125.60
|127
|2011.10.04 23:52
|buy
|43
|0.01
|1.33420
|0.00000
|0.00000
|128
|2011.10.04 23:52
|modify
|43
|0.01
|1.33420
|0.00000
|1.33520
|129
|2011.10.04 23:58
|t/p
|43
|0.01
|1.33520
|0.00000
|1.33520
|1.00
|10126.60
|130
|2011.10.05 06:17
|buy
|44
|0.01
|1.32902
|0.00000
|0.00000
|131
|2011.10.05 06:17
|modify
|44
|0.01
|1.32902
|0.00000
|1.33002
|132
|2011.10.05 07:40
|t/p
|44
|0.01
|1.33002
|0.00000
|1.33002
|1.00
|10127.60
|133
|2011.10.05 08:37
|buy
|45
|0.01
|1.33099
|0.00000
|0.00000
|134
|2011.10.05 08:37
|modify
|45
|0.01
|1.33099
|0.00000
|1.33199
|135
|2011.10.05 08:54
|t/p
|45
|0.01
|1.33199
|0.00000
|1.33199
|1.00
|10128.60
|136
|2011.10.05 14:26
|buy
|46
|0.01
|1.33495
|0.00000
|0.00000
|137
|2011.10.05 14:26
|modify
|46
|0.01
|1.33495
|0.00000
|1.33595
|138
|2011.10.05 14:57
|buy
|47
|0.01
|1.33293
|0.00000
|0.00000
|139
|2011.10.05 14:57
|modify
|47
|0.01
|1.33293
|0.00000
|1.33593
|140
|2011.10.05 15:57
|buy
|48
|0.01
|1.33091
|0.00000
|0.00000
|141
|2011.10.05 15:57
|modify
|48
|0.01
|1.33091
|0.00000
|1.33591
|142
|2011.10.05 17:46
|buy
|49
|0.01
|1.32890
|0.00000
|0.00000
|143
|2011.10.05 17:46
|modify
|49
|0.01
|1.32890
|0.00000
|1.33590
|144
|2011.10.05 20:55
|t/p
|49
|0.01
|1.33590
|0.00000
|1.33590
|7.00
|10135.60
|145
|2011.10.05 20:55
|close
|48
|0.01
|1.33590
|0.00000
|1.33591
|4.99
|10140.59
|146
|2011.10.05 20:55
|close
|47
|0.01
|1.33592
|0.00000
|1.33593
|2.99
|10143.58
|147
|2011.10.05 20:55
|t/p
|46
|0.01
|1.33595
|0.00000
|1.33595
|1.00
|10144.58
|148
|2011.10.05 23:21
|sell
|50
|0.01
|1.33436
|0.00000
|0.00000
|149
|2011.10.05 23:21
|modify
|50
|0.01
|1.33436
|0.00000
|1.33336
|150
|2011.10.06 00:39
|sell
|51
|0.01
|1.33644
|0.00000
|0.00000
|151
|2011.10.06 00:39
|modify
|51
|0.01
|1.33644
|0.00000
|1.33344
|152
|2011.10.06 03:23
|t/p
|51
|0.01
|1.33344
|0.00000
|1.33344
|3.00
|10147.58
|153
|2011.10.06 03:23
|close
|50
|0.01
|1.33344
|0.00000
|1.33336
|0.84
|10148.42
|154
|2011.10.06 03:54
|sell
|52
|0.01
|1.33420
|0.00000
|0.00000
|155
|2011.10.06 03:54
|modify
|52
|0.01
|1.33420
|0.00000
|1.33320
|156
|2011.10.06 05:35
|t/p
|52
|0.01
|1.33320
|0.00000
|1.33320
|1.00
|10149.42
|157
|2011.10.06 06:57
|sell
|53
|0.01
|1.33306
|0.00000
|0.00000
|158
|2011.10.06 06:57
|modify
|53
|0.01
|1.33306
|0.00000
|1.33206
|159
|2011.10.06 09:17
|sell
|54
|0.01
|1.33507
|0.00000
|0.00000
|160
|2011.10.06 09:17
|modify
|54
|0.01
|1.33507
|0.00000
|1.33207
|161
|2011.10.06 10:10
|t/p
|54
|0.01
|1.33207
|0.00000
|1.33207
|3.00
|10152.42
|162
|2011.10.06 10:10
|close
|53
|0.01
|1.33207
|0.00000
|1.33206
|0.99
|10153.41
|163
|2011.10.06 15:48
|sell
|55
|0.01
|1.32872
|0.00000
|0.00000
|164
|2011.10.06 15:48
|modify
|55
|0.01
|1.32872
|0.00000
|1.32772
|165
|2011.10.06 15:48
|t/p
|55
|0.01
|1.32772
|0.00000
|1.32772
|1.00
|10154.41
|166
|2011.10.06 15:48
|sell
|56
|0.01
|1.32758
|0.00000
|0.00000
|167
|2011.10.06 15:48
|modify
|56
|0.01
|1.32758
|0.00000
|1.32658
|168
|2011.10.06 15:51
|t/p
|56
|0.01
|1.32658
|0.00000
|1.32658
|1.00
|10155.41
|169
|2011.10.06 15:51
|sell
|57
|0.01
|1.32648
|0.00000
|0.00000
|170
|2011.10.06 15:51
|modify
|57
|0.01
|1.32648
|0.00000
|1.32548
|171
|2011.10.06 15:56
|sell
|58
|0.01
|1.32850
|0.00000
|0.00000
|172
|2011.10.06 15:56
|modify
|58
|0.01
|1.32850
|0.00000
|1.32550
|173
|2011.10.06 16:11
|t/p
|57
|0.01
|1.32548
|0.00000
|1.32548
|1.00
|10156.41
|174
|2011.10.06 16:11
|t/p
|58
|0.01
|1.32550
|0.00000
|1.32550
|3.00
|10159.41
|175
|2011.10.07 07:27
|buy
|59
|0.01
|1.34330
|0.00000
|0.00000
|176
|2011.10.07 07:27
|modify
|59
|0.01
|1.34330
|0.00000
|1.34430
|177
|2011.10.07 09:49
|t/p
|59
|0.01
|1.34430
|0.00000
|1.34430
|1.00
|10160.41
|178
|2011.10.07 11:22
|buy
|60
|0.01
|1.34465
|0.00000
|0.00000
|179
|2011.10.07 11:22
|modify
|60
|0.01
|1.34465
|0.00000
|1.34565
|180
|2011.10.07 12:01
|buy
|61
|0.01
|1.34265
|0.00000
|0.00000
|181
|2011.10.07 12:01
|modify
|61
|0.01
|1.34265
|0.00000
|1.34565
|182
|2011.10.07 15:30
|t/p
|60
|0.01
|1.34565
|0.00000
|1.34565
|1.00
|10161.41
|183
|2011.10.07 15:30
|t/p
|61
|0.01
|1.34565
|0.00000
|1.34565
|3.00
|10164.41
|184
|2011.10.07 16:22
|buy
|62
|0.01
|1.34747
|0.00000
|0.00000
|185
|2011.10.07 16:22
|modify
|62
|0.01
|1.34747
|0.00000
|1.34847
|186
|2011.10.07 16:36
|t/p
|62
|0.01
|1.34847
|0.00000
|1.34847
|1.00
|10165.41
|187
|2011.10.07 23:10
|buy
|63
|0.01
|1.33926
|0.00000
|0.00000
|188
|2011.10.07 23:10
|modify
|63
|0.01
|1.33926
|0.00000
|1.34026
|189
|2011.10.07 23:14
|t/p
|63
|0.01
|1.34026
|0.00000
|1.34026
|1.00
|10166.41
|190
|2011.10.07 23:41
|buy
|64
|0.01
|1.33812
|0.00000
|0.00000
|191
|2011.10.07 23:41
|modify
|64
|0.01
|1.33812
|0.00000
|1.33912
|192
|2011.10.10 00:07
|t/p
|64
|0.01
|1.33912
|0.00000
|1.33912
|1.00
|10167.41