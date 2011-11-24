Forex Capital Markets, LLC

Account: 7013326 Name: Thanh Dao Currency: CAD 2011 December 2, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
141149242011.11.24 00:01balanceAuto Account Sync with FXCM6 000.00
141151152011.11.24 08:15buy1.00usdcadcad1.047200.000000.000002011.11.24 08:221.047610.000.000.0041.00
141152622011.11.24 11:55buy1.00audusdcad0.976280.976720.000002011.11.24 12:020.977290.000.000.00105.47
141152962011.11.24 12:55sell1.00eurusdcad1.337001.339841.334322011.11.24 13:411.336080.000.000.0096.15
141152972011.11.24 12:57sell0.50eurjpycad103.011103.112102.6702011.11.24 13:43102.9810.000.000.0020.33
141153172011.11.24 13:40buy0.50usdcadcad1.045030.000000.000002011.11.24 13:431.045620.000.000.0029.50
141153262011.11.24 13:46buy0.50usdcadcad1.046320.000000.000002011.11.24 13:461.046030.000.000.00-14.50
141153292011.11.24 13:49buy0.50usdcadcad1.046460.000000.000002011.11.24 13:491.046170.000.000.00-14.50
141153302011.11.24 13:49buy0.50usdcadcad1.046370.000001.047992011.11.24 14:171.047070.000.000.0035.00
141153362011.11.24 13:56sell1.00eurusdcad1.333130.000001.318882011.11.24 14:431.332890.000.000.0025.17
141153512011.11.24 14:32sell1.00audusdcad0.972590.000000.000002011.11.24 14:430.971620.000.000.00101.71
141153712011.11.24 14:54sell0.50usdcadcad1.048330.000001.046412011.11.24 15:171.047830.000.000.0025.00
141153732011.11.24 14:58sell1.00usdcadcad1.047690.000001.046412011.11.24 15:171.047830.000.000.00-14.00
141153762011.11.24 15:13buy0.50eurusdcad1.333090.000000.000002011.11.24 15:161.332720.000.000.00-19.38
141153772011.11.24 15:15buy0.50eurjpycad102.8110.000102.9982011.11.24 17:06102.8680.000.000.0038.71
141153782011.11.24 15:17sell0.50usdcadcad1.047370.000000.000002011.11.24 15:171.047640.000.000.00-13.50
141153792011.11.24 15:18sell0.50usdcadcad1.047370.000001.045752011.11.24 15:391.046870.000.000.0025.00
141153932011.11.24 15:29buy1.00eurusdcad1.333790.000001.380002011.11.24 17:061.334500.000.000.0074.29
141156392011.11.25 07:31buy0.30gbpusdcad1.546381.544491.551942011.11.25 08:321.547350.000.000.0030.49
141156482011.11.25 07:52buy0.20audusdcad0.970510.968310.973842011.11.25 08:310.970600.000.000.001.88
141156732011.11.25 08:16buy1.00gbpusdcad1.548540.000000.000002011.11.25 13:551.548330.000.000.00-22.03
141157162011.11.25 09:07sell1.00eurusdcad1.326230.000000.000002011.11.25 09:121.326120.000.000.0011.57
141157272011.11.25 09:12sell1.00gbpusdcad1.543310.000000.000002011.11.25 09:181.543230.000.000.008.40
141157352011.11.25 09:23sell1.00gbpusdcad1.543850.000000.000002011.11.25 17:471.544530.000.000.00-71.33
141158322011.11.25 12:48sell0.30eurjpycad102.581103.3250.0002011.11.25 14:42102.9590.000.000.00-152.59
141158702011.11.25 14:10buy1.00gbpusdcad1.548520.000000.000002011.11.25 14:191.548560.000.000.004.19
141158822011.11.25 14:21buy1.00gbpusdcad1.550100.000000.000002011.11.25 15:091.551040.000.000.0098.24
141158942011.11.25 14:44buy0.05usdcadcad1.044870.000000.000002011.11.25 14:501.046420.000.000.007.75
141164612011.11.28 08:17buy0.30eurjpycad103.4230.000104.1152011.11.28 09:25103.7500.000.000.00130.82
141164652011.11.28 08:20sell0.30usdcadcad1.038610.000000.000002011.11.28 09:251.036610.000.000.0060.00
141164822011.11.28 08:42buy0.30eurusdcad1.332010.000001.340222011.11.28 09:251.334500.000.000.0077.41
141164902011.11.28 08:52buy0.30audusdcad0.987450.000000.996072011.11.28 09:250.987680.000.000.007.15
141168232011.11.28 14:26sell0.50eurjpycad104.3470.0000.0002011.11.28 15:11104.2680.000.000.0052.25
141168302011.11.28 14:35buy0.50usdcadcad1.031770.000000.000002011.11.28 17:001.032500.000.000.0036.50
141168862011.11.28 15:25buy0.50usdchfcad0.921570.000000.000002011.11.28 17:000.921330.000.000.00-13.45
141169122011.11.28 16:05sell0.50eurusdcad1.334350.000000.000002011.11.28 17:001.333610.000.000.0038.21
141174032011.11.29 07:58sell0.50eurjpycad103.9550.0000.0002011.11.29 08:41103.8200.000.000.0089.64
141174052011.11.29 07:58buy0.50usdcadcad1.034330.000000.000002011.11.29 08:431.034390.000.000.003.00
141174192011.11.29 08:05buy1.00usdchfcad0.922080.000000.000002011.11.29 08:440.922590.000.000.0057.18
141174312011.11.29 08:16sell1.00eurusdcad1.332690.000000.000002011.11.29 08:441.333310.000.000.00-64.14
141174622011.11.29 08:48sell1.00eurusdcad1.333020.000000.000002011.11.29 09:081.332770.000.000.0025.87
141174712011.11.29 09:03sell1.00eurjpycad103.6230.0000.0002011.11.29 14:12103.5510.000.000.0095.41
141175442011.11.29 10:14buy1.00eurjpycad104.2350.0000.0002011.11.29 10:17104.3090.000.000.0098.02
141176292011.11.29 10:44buy0.50usdcadcad1.029110.000000.000002011.11.29 11:411.025870.000.000.00-162.00
141176942011.11.29 12:09buy0.50usdcadcad1.029560.000000.000002011.11.29 14:121.031250.000.000.0084.50
141177952011.11.29 14:43buy0.50eurjpycad103.7790.0000.0002011.11.29 14:54103.9210.000.000.0093.86
141178012011.11.29 14:54buy0.50eurusdcad1.333800.000001.337172011.11.29 17:181.336320.000.000.00129.65
141182832011.11.30 10:57sell0.50usdcadcad1.031530.000000.000002011.11.30 11:071.027170.000.000.00218.00
141182842011.11.30 10:57buy0.50eurjpycad103.8960.000104.1542011.11.30 11:08103.8990.000.000.001.98
141183302011.11.30 11:39sell1.00usdchfcad0.921330.000000.918202011.11.30 13:000.918210.000.000.00347.69
141184092011.11.30 13:03sell1.00usdcadcad1.021750.000000.000002011.11.30 13:051.020350.000.000.00140.00
141185412011.11.30 13:40buy0.50usdcadcad1.015980.000000.000002011.11.30 13:401.015680.000.000.00-15.00
141185422011.11.30 13:40buy0.50usdcadcad1.015980.000001.019652011.11.30 16:431.018080.000.000.00105.00
141186012011.11.30 14:11buy0.50usdchfcad0.909150.000000.918202011.11.30 15:090.911750.000.000.00144.86
141190662011.12.01 08:33buy0.50usdcadcad1.021951.009051.028732011.12.02 15:471.016270.000.000.00-284.00
141190682011.12.01 08:34sell0.50eurjpycad104.3120.000103.8072011.12.02 15:48104.6740.000.000.00-235.85
141191182011.12.01 09:30buy0.50eurjpycad104.6330.0000.0002011.12.01 09:42104.6370.000.000.002.63
141193422011.12.01 15:02sell0.50usdcadcad1.015510.000000.000002011.12.01 15:401.016570.000.000.00-53.00
141193452011.12.01 15:05buy0.50eurjpycad104.9690.0000.0002011.12.01 15:42104.7780.000.000.00-124.84
141193542011.12.01 15:40buy1.00usdchfcad0.911880.000000.915372011.12.01 16:370.913800.000.000.00214.11
141194752011.12.01 21:15sell1.00usdcadcad1.014020.000000.000002011.12.02 00:351.014120.000.000.00-10.00
141195682011.12.02 06:58sell0.50usdcadcad1.014600.000001.006812011.12.02 13:171.013190.000.000.0070.50
141195692011.12.02 07:01buy0.50eurjpycad104.7810.000105.6892011.12.02 12:56105.2690.000.000.00317.20
141197412011.12.02 13:31sell0.50eurjpycad105.3590.0000.0002011.12.02 13:37105.1800.000.000.00116.30
141197572011.12.02 13:40buy0.50usdcadcad1.013981.009051.021002011.12.02 15:471.016280.000.000.00115.00
141197622011.12.02 13:45sell1.00eurjpycad105.0220.000104.3362011.12.02 14:47104.9390.000.000.00108.34
141197732011.12.02 14:38sell1.00eurusdcad1.347840.000001.345322011.12.02 14:541.347060.000.000.0079.28
141197922011.12.02 14:48sell0.50eurjpycad104.9020.000104.5092011.12.02 15:48104.6740.000.000.00148.54
141198052011.12.02 15:10sell0.50gbpusdcad1.565900.000000.000002011.12.02 15:471.562900.000.000.00152.49
  0.00 0.00 0.00 2 857.13
Closed P/L: 2 857.13
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 6 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 857.13 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 8 857.13 Equity: 8 857.13 Free Margin: 8 857.13