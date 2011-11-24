Forex Capital Markets, LLC
|Account: 7013326
|Name: Thanh Dao
|Currency: CAD
|2011 December 2, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14114924
|2011.11.24 00:01
|balance
|Auto Account Sync with FXCM
|6 000.00
|14115115
|2011.11.24 08:15
|buy
|1.00
|usdcadcad
|1.04720
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 08:22
|1.04761
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|14115262
|2011.11.24 11:55
|buy
|1.00
|audusdcad
|0.97628
|0.97672
|0.00000
|2011.11.24 12:02
|0.97729
|0.00
|0.00
|0.00
|105.47
|14115296
|2011.11.24 12:55
|sell
|1.00
|eurusdcad
|1.33700
|1.33984
|1.33432
|2011.11.24 13:41
|1.33608
|0.00
|0.00
|0.00
|96.15
|14115297
|2011.11.24 12:57
|sell
|0.50
|eurjpycad
|103.011
|103.112
|102.670
|2011.11.24 13:43
|102.981
|0.00
|0.00
|0.00
|20.33
|14115317
|2011.11.24 13:40
|buy
|0.50
|usdcadcad
|1.04503
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 13:43
|1.04562
|0.00
|0.00
|0.00
|29.50
|14115326
|2011.11.24 13:46
|buy
|0.50
|usdcadcad
|1.04632
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 13:46
|1.04603
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.50
|14115329
|2011.11.24 13:49
|buy
|0.50
|usdcadcad
|1.04646
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 13:49
|1.04617
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.50
|14115330
|2011.11.24 13:49
|buy
|0.50
|usdcadcad
|1.04637
|0.00000
|1.04799
|2011.11.24 14:17
|1.04707
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|14115336
|2011.11.24 13:56
|sell
|1.00
|eurusdcad
|1.33313
|0.00000
|1.31888
|2011.11.24 14:43
|1.33289
|0.00
|0.00
|0.00
|25.17
|14115351
|2011.11.24 14:32
|sell
|1.00
|audusdcad
|0.97259
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 14:43
|0.97162
|0.00
|0.00
|0.00
|101.71
|14115371
|2011.11.24 14:54
|sell
|0.50
|usdcadcad
|1.04833
|0.00000
|1.04641
|2011.11.24 15:17
|1.04783
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|14115373
|2011.11.24 14:58
|sell
|1.00
|usdcadcad
|1.04769
|0.00000
|1.04641
|2011.11.24 15:17
|1.04783
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|14115376
|2011.11.24 15:13
|buy
|0.50
|eurusdcad
|1.33309
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 15:16
|1.33272
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.38
|14115377
|2011.11.24 15:15
|buy
|0.50
|eurjpycad
|102.811
|0.000
|102.998
|2011.11.24 17:06
|102.868
|0.00
|0.00
|0.00
|38.71
|14115378
|2011.11.24 15:17
|sell
|0.50
|usdcadcad
|1.04737
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 15:17
|1.04764
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.50
|14115379
|2011.11.24 15:18
|sell
|0.50
|usdcadcad
|1.04737
|0.00000
|1.04575
|2011.11.24 15:39
|1.04687
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|14115393
|2011.11.24 15:29
|buy
|1.00
|eurusdcad
|1.33379
|0.00000
|1.38000
|2011.11.24 17:06
|1.33450
|0.00
|0.00
|0.00
|74.29
|14115639
|2011.11.25 07:31
|buy
|0.30
|gbpusdcad
|1.54638
|1.54449
|1.55194
|2011.11.25 08:32
|1.54735
|0.00
|0.00
|0.00
|30.49
|14115648
|2011.11.25 07:52
|buy
|0.20
|audusdcad
|0.97051
|0.96831
|0.97384
|2011.11.25 08:31
|0.97060
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|14115673
|2011.11.25 08:16
|buy
|1.00
|gbpusdcad
|1.54854
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 13:55
|1.54833
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.03
|14115716
|2011.11.25 09:07
|sell
|1.00
|eurusdcad
|1.32623
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 09:12
|1.32612
|0.00
|0.00
|0.00
|11.57
|14115727
|2011.11.25 09:12
|sell
|1.00
|gbpusdcad
|1.54331
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 09:18
|1.54323
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|14115735
|2011.11.25 09:23
|sell
|1.00
|gbpusdcad
|1.54385
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 17:47
|1.54453
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.33
|14115832
|2011.11.25 12:48
|sell
|0.30
|eurjpycad
|102.581
|103.325
|0.000
|2011.11.25 14:42
|102.959
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.59
|14115870
|2011.11.25 14:10
|buy
|1.00
|gbpusdcad
|1.54852
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 14:19
|1.54856
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|14115882
|2011.11.25 14:21
|buy
|1.00
|gbpusdcad
|1.55010
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 15:09
|1.55104
|0.00
|0.00
|0.00
|98.24
|14115894
|2011.11.25 14:44
|buy
|0.05
|usdcadcad
|1.04487
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 14:50
|1.04642
|0.00
|0.00
|0.00
|7.75
|14116461
|2011.11.28 08:17
|buy
|0.30
|eurjpycad
|103.423
|0.000
|104.115
|2011.11.28 09:25
|103.750
|0.00
|0.00
|0.00
|130.82
|14116465
|2011.11.28 08:20
|sell
|0.30
|usdcadcad
|1.03861
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 09:25
|1.03661
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|14116482
|2011.11.28 08:42
|buy
|0.30
|eurusdcad
|1.33201
|0.00000
|1.34022
|2011.11.28 09:25
|1.33450
|0.00
|0.00
|0.00
|77.41
|14116490
|2011.11.28 08:52
|buy
|0.30
|audusdcad
|0.98745
|0.00000
|0.99607
|2011.11.28 09:25
|0.98768
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|14116823
|2011.11.28 14:26
|sell
|0.50
|eurjpycad
|104.347
|0.000
|0.000
|2011.11.28 15:11
|104.268
|0.00
|0.00
|0.00
|52.25
|14116830
|2011.11.28 14:35
|buy
|0.50
|usdcadcad
|1.03177
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 17:00
|1.03250
|0.00
|0.00
|0.00
|36.50
|14116886
|2011.11.28 15:25
|buy
|0.50
|usdchfcad
|0.92157
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 17:00
|0.92133
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.45
|14116912
|2011.11.28 16:05
|sell
|0.50
|eurusdcad
|1.33435
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 17:00
|1.33361
|0.00
|0.00
|0.00
|38.21
|14117403
|2011.11.29 07:58
|sell
|0.50
|eurjpycad
|103.955
|0.000
|0.000
|2011.11.29 08:41
|103.820
|0.00
|0.00
|0.00
|89.64
|14117405
|2011.11.29 07:58
|buy
|0.50
|usdcadcad
|1.03433
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 08:43
|1.03439
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|14117419
|2011.11.29 08:05
|buy
|1.00
|usdchfcad
|0.92208
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 08:44
|0.92259
|0.00
|0.00
|0.00
|57.18
|14117431
|2011.11.29 08:16
|sell
|1.00
|eurusdcad
|1.33269
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 08:44
|1.33331
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.14
|14117462
|2011.11.29 08:48
|sell
|1.00
|eurusdcad
|1.33302
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 09:08
|1.33277
|0.00
|0.00
|0.00
|25.87
|14117471
|2011.11.29 09:03
|sell
|1.00
|eurjpycad
|103.623
|0.000
|0.000
|2011.11.29 14:12
|103.551
|0.00
|0.00
|0.00
|95.41
|14117544
|2011.11.29 10:14
|buy
|1.00
|eurjpycad
|104.235
|0.000
|0.000
|2011.11.29 10:17
|104.309
|0.00
|0.00
|0.00
|98.02
|14117629
|2011.11.29 10:44
|buy
|0.50
|usdcadcad
|1.02911
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 11:41
|1.02587
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.00
|14117694
|2011.11.29 12:09
|buy
|0.50
|usdcadcad
|1.02956
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 14:12
|1.03125
|0.00
|0.00
|0.00
|84.50
|14117795
|2011.11.29 14:43
|buy
|0.50
|eurjpycad
|103.779
|0.000
|0.000
|2011.11.29 14:54
|103.921
|0.00
|0.00
|0.00
|93.86
|14117801
|2011.11.29 14:54
|buy
|0.50
|eurusdcad
|1.33380
|0.00000
|1.33717
|2011.11.29 17:18
|1.33632
|0.00
|0.00
|0.00
|129.65
|14118283
|2011.11.30 10:57
|sell
|0.50
|usdcadcad
|1.03153
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 11:07
|1.02717
|0.00
|0.00
|0.00
|218.00
|14118284
|2011.11.30 10:57
|buy
|0.50
|eurjpycad
|103.896
|0.000
|104.154
|2011.11.30 11:08
|103.899
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|14118330
|2011.11.30 11:39
|sell
|1.00
|usdchfcad
|0.92133
|0.00000
|0.91820
|2011.11.30 13:00
|0.91821
|0.00
|0.00
|0.00
|347.69
|14118409
|2011.11.30 13:03
|sell
|1.00
|usdcadcad
|1.02175
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 13:05
|1.02035
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|14118541
|2011.11.30 13:40
|buy
|0.50
|usdcadcad
|1.01598
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 13:40
|1.01568
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|14118542
|2011.11.30 13:40
|buy
|0.50
|usdcadcad
|1.01598
|0.00000
|1.01965
|2011.11.30 16:43
|1.01808
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|14118601
|2011.11.30 14:11
|buy
|0.50
|usdchfcad
|0.90915
|0.00000
|0.91820
|2011.11.30 15:09
|0.91175
|0.00
|0.00
|0.00
|144.86
|14119066
|2011.12.01 08:33
|buy
|0.50
|usdcadcad
|1.02195
|1.00905
|1.02873
|2011.12.02 15:47
|1.01627
|0.00
|0.00
|0.00
|-284.00
|14119068
|2011.12.01 08:34
|sell
|0.50
|eurjpycad
|104.312
|0.000
|103.807
|2011.12.02 15:48
|104.674
|0.00
|0.00
|0.00
|-235.85
|14119118
|2011.12.01 09:30
|buy
|0.50
|eurjpycad
|104.633
|0.000
|0.000
|2011.12.01 09:42
|104.637
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|14119342
|2011.12.01 15:02
|sell
|0.50
|usdcadcad
|1.01551
|0.00000
|0.00000
|2011.12.01 15:40
|1.01657
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.00
|14119345
|2011.12.01 15:05
|buy
|0.50
|eurjpycad
|104.969
|0.000
|0.000
|2011.12.01 15:42
|104.778
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.84
|14119354
|2011.12.01 15:40
|buy
|1.00
|usdchfcad
|0.91188
|0.00000
|0.91537
|2011.12.01 16:37
|0.91380
|0.00
|0.00
|0.00
|214.11
|14119475
|2011.12.01 21:15
|sell
|1.00
|usdcadcad
|1.01402
|0.00000
|0.00000
|2011.12.02 00:35
|1.01412
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|14119568
|2011.12.02 06:58
|sell
|0.50
|usdcadcad
|1.01460
|0.00000
|1.00681
|2011.12.02 13:17
|1.01319
|0.00
|0.00
|0.00
|70.50
|14119569
|2011.12.02 07:01
|buy
|0.50
|eurjpycad
|104.781
|0.000
|105.689
|2011.12.02 12:56
|105.269
|0.00
|0.00
|0.00
|317.20
|14119741
|2011.12.02 13:31
|sell
|0.50
|eurjpycad
|105.359
|0.000
|0.000
|2011.12.02 13:37
|105.180
|0.00
|0.00
|0.00
|116.30
|14119757
|2011.12.02 13:40
|buy
|0.50
|usdcadcad
|1.01398
|1.00905
|1.02100
|2011.12.02 15:47
|1.01628
|0.00
|0.00
|0.00
|115.00
|14119762
|2011.12.02 13:45
|sell
|1.00
|eurjpycad
|105.022
|0.000
|104.336
|2011.12.02 14:47
|104.939
|0.00
|0.00
|0.00
|108.34
|14119773
|2011.12.02 14:38
|sell
|1.00
|eurusdcad
|1.34784
|0.00000
|1.34532
|2011.12.02 14:54
|1.34706
|0.00
|0.00
|0.00
|79.28
|14119792
|2011.12.02 14:48
|sell
|0.50
|eurjpycad
|104.902
|0.000
|104.509
|2011.12.02 15:48
|104.674
|0.00
|0.00
|0.00
|148.54
|14119805
|2011.12.02 15:10
|sell
|0.50
|gbpusdcad
|1.56590
|0.00000
|0.00000
|2011.12.02 15:47
|1.56290
|0.00
|0.00
|0.00
|152.49
|
|0.00
|0.00
|0.00
|2 857.13
|Closed P/L:
|2 857.13
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|6 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 857.13
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|8 857.13
|Equity:
|8 857.13
|Free Margin:
|8 857.13