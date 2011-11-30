HF Markets Ltd

Account: 167094 Name: ND Currency: USD 2011 December 5, 09:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
74132352011.11.30 17:24balance5 000.00
74169672011.11.30 18:30buy0.01xageur24.330.0024.832011.11.30 21:1924.460.000.000.001.75
74181092011.11.30 18:53sell1.00ukoil110.570.00110.072011.11.30 21:19110.610.000.000.00-4.00
74204822011.11.30 19:53sell0.01eurchf1.224880.000001.219922011.11.30 21:191.226580.000.000.00-1.86
74205312011.11.30 19:56sell0.01gbpjpy121.8770.000121.3802011.11.30 21:19121.4680.000.000.005.28
74220952011.11.30 20:23sell0.02eurchf1.226740.000001.221882011.11.30 21:191.226570.000.000.000.37
74378152011.12.01 07:43buy0.01audusd1.023060.000001.028062011.12.01 11:581.021970.000.000.00-1.09
74378252011.12.01 07:43sell0.01usdchf0.913980.000000.908982011.12.01 11:580.908980.000.000.005.50
74382022011.12.01 07:55buy0.01xageur24.290.0024.792011.12.01 16:0424.540.000.000.003.37
74384532011.12.01 08:01buy0.01gbpjpy121.9730.000122.4782011.12.01 11:49122.0770.000.000.001.33
74385332011.12.01 08:05buy0.01xagusd32.710.0033.212011.12.01 12:0133.060.000.000.003.50
74398212011.12.01 08:17buy0.01nzdusd0.779290.000000.784292011.12.01 11:590.778140.000.000.00-1.15
74400392011.12.01 08:19buy0.01gbpusd1.569340.000001.574342011.12.01 11:461.570320.000.000.000.98
74406092011.12.01 08:24buy0.01audjpy79.4890.00079.9822011.12.01 11:4679.4060.000.000.00-1.07
74412042011.12.01 08:45sell0.01usdjpy77.6720.00077.1722011.12.01 16:5077.7320.000.000.00-0.77
74413922011.12.01 08:52sell0.01xaueur1296.060.000.002011.12.01 09:191296.230.000.000.00-0.23
74414232011.12.01 08:52buy0.02audusd1.021010.000001.026062011.12.01 11:581.021950.000.000.001.88
74414412011.12.01 08:53sell0.02xaueur1296.300.000.002011.12.01 09:191296.220.000.000.000.22
74414532011.12.01 08:53sell0.03xaueur1296.510.000.002011.12.01 09:191296.260.000.000.001.01
74414622011.12.01 08:53buy0.02audjpy79.2890.00079.7892011.12.01 11:4679.4080.000.000.003.07
74415442011.12.01 08:54sell0.05xaueur1296.730.000.002011.12.01 09:191296.290.000.000.002.96
74415742011.12.01 08:54sell0.08xaueur1296.960.000.002011.12.01 09:191296.260.000.000.007.54
74418392011.12.01 09:01sell0.13xaueur1297.240.000.002011.12.01 09:191296.260.000.000.0017.15
74427642011.12.01 09:33buy0.02gbpjpy121.7620.000122.2682011.12.01 11:49122.0770.000.000.008.11
74429932011.12.01 09:39buy0.02gbpusd1.567300.000001.572342011.12.01 11:461.570320.000.000.006.04
74435192011.12.01 09:48buy0.03gbpjpy121.5540.000122.0602011.12.01 11:49122.0600.000.000.0019.54
74436192011.12.01 09:49buy0.02nzdusd0.777190.000000.782282011.12.01 11:590.778130.000.000.001.88
74437582011.12.01 09:50buy0.03audjpy79.0870.00079.5872011.12.01 11:4679.4060.000.000.0012.32
74437862011.12.01 09:50buy0.03audusd1.018990.000001.023992011.12.01 11:581.021960.000.000.008.91
74442292011.12.01 09:54buy0.03gbpusd1.565300.000001.570302011.12.01 11:461.570300.000.000.0015.00
74444392011.12.01 09:58sell0.01xaueur1296.200.000.002011.12.01 10:431296.560.000.000.00-0.48
74445082011.12.01 09:58sell0.02xaueur1296.420.000.002011.12.01 10:431296.540.000.000.00-0.32
74445132011.12.01 09:58sell0.03xaueur1296.700.000.002011.12.01 10:431296.560.000.000.000.56
74445442011.12.01 09:59sell0.05xaueur1297.010.000.002011.12.01 10:431296.560.000.000.003.02
74445542011.12.01 09:59sell0.08xaueur1297.220.000.002011.12.01 10:431296.580.000.000.006.88
74448442011.12.01 10:01buy0.03nzdusd0.775110.000000.780152011.12.01 11:590.778120.000.000.009.03
74455332011.12.01 10:13sell0.13xaueur1297.450.000.002011.12.01 10:431296.580.000.000.0015.20
74463672011.12.01 10:28sell0.21xaueur1297.750.000.002011.12.01 10:431296.600.000.000.0032.45
74467682011.12.01 10:28sell0.34xaueur1297.950.000.002011.12.01 10:421296.520.000.000.0065.33
74470562011.12.01 10:31buy0.05audusd1.016950.000001.021982011.12.01 11:581.021980.000.000.0025.15
74474212011.12.01 10:32sell0.55xaueur1298.230.000.002011.12.01 10:421296.480.000.000.00129.33
74474252011.12.01 10:32buy0.05audjpy78.8880.00079.3872011.12.01 11:4679.3870.000.000.0032.11
74474272011.12.01 10:32sell0.90xaueur1298.440.000.002011.12.01 10:421296.400.000.000.00246.69
74475642011.12.01 10:33buy0.05nzdusd0.773080.000000.778112011.12.01 11:590.778110.000.000.0025.15
74480922011.12.01 10:44sell0.01gbpchf1.429170.000001.424142011.12.01 16:041.430040.000.000.00-0.95
74484062011.12.01 10:54buy0.02xagusd32.510.0033.012011.12.01 12:0133.010.000.000.0010.00
74493362011.12.01 11:10sell1.00usoil100.280.0099.782011.12.01 16:04100.190.000.000.009.00
74525322011.12.01 11:56sell0.01xaueur1297.780.000.002011.12.01 13:521294.690.000.000.004.16
74525792011.12.01 11:56sell0.02xaueur1297.990.000.002011.12.01 13:521294.660.000.000.008.98
74538012011.12.01 12:02sell0.03xaueur1298.180.000.002011.12.01 13:521294.590.000.000.0014.52
74538202011.12.01 12:03sell0.05xaueur1298.340.000.002011.12.01 13:521294.480.000.000.0026.01
74539312011.12.01 12:05sell0.08xaueur1298.890.000.002011.12.01 13:521294.500.000.000.0047.33
74539612011.12.01 12:05sell0.13xaueur1299.100.000.002011.12.01 13:521294.540.000.000.0079.90
74547382011.12.01 12:23sell0.21xaueur1298.910.000.002011.12.01 13:521294.530.000.000.00123.97
74547582011.12.01 12:23sell0.34xaueur1298.960.000.002011.12.01 13:521294.540.000.000.00202.54
74547592011.12.01 12:23sell0.55xaueur1299.120.000.002011.12.01 13:521294.520.000.000.00340.98
74548832011.12.01 12:25buy0.01eurusd1.349580.000001.354542011.12.01 16:491.348460.000.000.00-1.12
74592492011.12.01 14:13sell0.02gbpchf1.431170.000001.426172011.12.01 16:041.430060.000.000.002.44
74592592011.12.01 14:14sell0.01xauusd1745.850.000.002011.12.01 16:031746.510.000.000.00-0.66
74592692011.12.01 14:14sell0.02xauusd1746.140.000.002011.12.01 16:031746.530.000.000.00-0.78
74592702011.12.01 14:14sell0.03xauusd1746.420.000.002011.12.01 16:031746.560.000.000.00-0.42
74592772011.12.01 14:14sell0.05xauusd1746.630.000.002011.12.01 16:031746.620.000.000.000.05
74592802011.12.01 14:14sell0.08xauusd1746.840.000.002011.12.01 16:031746.740.000.000.000.80
74594242011.12.01 14:19sell1.00ukoil109.580.00109.092011.12.01 16:05109.530.000.000.005.00
74594512011.12.01 14:19sell0.13xauusd1747.270.000.002011.12.01 16:031746.790.000.000.006.24
74597952011.12.01 14:29sell0.01xaueur1295.390.000.002011.12.01 16:031295.040.000.000.000.47
74598042011.12.01 14:29sell0.02xaueur1295.650.000.002011.12.01 16:031295.080.000.000.001.54
74598052011.12.01 14:29sell0.21xauusd1747.800.000.002011.12.01 16:031746.790.000.000.0021.21
74603112011.12.01 14:46sell0.34xauusd1748.090.000.002011.12.01 16:031746.800.000.000.0043.86
74603812011.12.01 14:47sell0.55xauusd1748.300.000.002011.12.01 16:031746.770.000.000.0084.15
74604412011.12.01 14:48sell0.03xaueur1295.870.000.002011.12.01 16:031295.110.000.000.003.07
74604512011.12.01 14:48sell0.90xauusd1748.530.000.002011.12.01 16:031746.670.000.000.00167.40
74604572011.12.01 14:48sell0.05xaueur1296.170.000.002011.12.01 16:031295.090.000.000.007.28
74604612011.12.01 14:48sell0.08xaueur1296.460.000.002011.12.01 16:031295.080.000.000.0014.88
74615132011.12.01 15:17buy0.01eurchf1.226700.000001.231712011.12.01 16:501.226600.000.000.00-0.11
74625642011.12.01 15:33buy0.01cadjpy76.2900.00076.7912011.12.01 16:5076.4090.000.000.001.54
74635762011.12.01 15:40sell0.01gbpusd1.571260.000001.566292011.12.01 16:491.572000.000.000.00-0.74
74641142011.12.01 15:49sell0.13xaueur1296.660.000.002011.12.01 16:031295.090.000.000.0027.51
74641302011.12.01 15:49sell0.21xaueur1296.870.000.002011.12.01 16:031295.060.000.000.0051.24
74641352011.12.01 15:49sell0.34xaueur1297.070.000.002011.12.01 16:031295.070.000.000.0091.67
74652202011.12.01 16:14sell0.01audjpy79.4560.00078.9562011.12.01 16:4979.5900.000.000.00-1.73
74663932011.12.01 16:23buy0.02eurusd1.347550.000001.352552011.12.01 16:491.348440.000.000.001.78
75132972011.12.02 10:38buy0.01eurchf1.235000.000001.239982011.12.02 13:431.235620.000.000.000.68
75149112011.12.02 11:20buy0.01usdchf0.915910.000000.920902011.12.02 13:430.915270.000.000.00-0.70
75151442011.12.02 11:28buy0.01usdjpy77.8560.00078.3562011.12.02 13:4377.9800.000.000.001.59
75160212011.12.02 11:53buy0.01cadjpy76.9240.00077.4242011.12.02 13:4377.1820.000.000.003.31
75164382011.12.02 12:05buy0.01nzdjpy60.8390.00061.3392011.12.02 13:4360.9260.000.000.001.11
75172612011.12.02 12:31buy0.01nzdusd0.781190.000000.786192011.12.02 13:430.781430.000.000.000.24
75173032011.12.02 12:33buy0.01eurusd1.348780.000001.353782011.12.02 13:431.349930.000.000.001.15
75173642011.12.02 12:36buy0.01gbpjpy122.2070.000122.7122011.12.02 13:43122.4160.000.000.002.68
75174202011.12.02 12:37buy0.01gbpchf1.438760.000001.443762011.12.02 13:431.436860.000.000.00-2.07
75180672011.12.02 12:56buy0.01xageur24.740.0025.242011.12.02 13:4424.710.000.000.00-0.40
75180702011.12.02 12:56buy0.01xagusd33.340.0033.842011.12.02 13:4333.380.000.000.000.40
75180882011.12.02 12:57buy0.01xauusd1750.050.000.002011.12.02 13:421751.790.000.000.001.74
75192952011.12.02 13:27buy0.02xauusd1749.730.000.002011.12.02 13:421751.720.000.000.003.98
75193412011.12.02 13:29buy0.03xauusd1749.710.000.002011.12.02 13:421751.680.000.000.005.91
75211932011.12.02 13:59buy0.01nzdjpy60.9420.00061.4422011.12.02 17:4160.7640.000.000.00-2.28
75213892011.12.02 14:01sell0.01eurchf1.235320.000001.230322011.12.02 15:421.234790.000.000.000.58
75214402011.12.02 14:02sell0.01xaueur1297.590.000.002011.12.02 15:391297.740.000.000.00-0.20
75217752011.12.02 14:09sell0.02xaueur1297.800.000.002011.12.02 15:391297.740.000.000.000.16
75218122011.12.02 14:10sell0.03xaueur1298.010.000.002011.12.02 15:391297.800.000.000.000.85
75221882011.12.02 14:20sell0.05xaueur1298.160.000.002011.12.02 15:391297.800.000.000.002.43
75222312011.12.02 14:22sell0.01usdcad1.012370.000001.007392011.12.02 17:211.015030.000.000.00-2.62
75222682011.12.02 14:23buy0.01gbpjpy122.3730.000122.8732011.12.02 15:43122.2050.000.000.00-2.16
75223442011.12.02 14:24buy0.01eurusd1.349930.000001.354972011.12.02 15:431.350190.000.000.000.26
75223522011.12.02 14:24buy0.01eurjpy105.2920.000105.7922011.12.02 15:43105.1370.000.000.00-1.99
75223532011.12.02 14:24sell0.01usdchf0.915310.000000.910332011.12.02 15:420.914920.000.000.000.43
75223542011.12.02 14:24buy0.01cadjpy77.1000.00077.6002011.12.02 17:2176.7490.000.000.00-4.51
75227082011.12.02 14:25buy1.00usoil101.290.00101.792011.12.05 08:57101.330.000.00-1.004.00
75237282011.12.02 14:28buy1.00ukoil110.230.00110.732011.12.05 08:52110.470.000.00-1.0024.00
75250442011.12.02 14:43sell0.08xaueur1298.390.000.002011.12.02 15:391297.830.000.000.006.05
75250822011.12.02 14:43sell0.13xaueur1298.680.000.002011.12.02 15:391297.840.000.000.0014.74
75251232011.12.02 14:44sell0.21xaueur1299.000.000.002011.12.02 15:391297.860.000.000.0032.32
75251382011.12.02 14:44sell0.34xaueur1299.460.000.002011.12.02 15:391297.860.000.000.0073.45
75252092011.12.02 14:45sell0.55xaueur1299.650.000.002011.12.02 15:391297.850.000.000.00133.67
75257542011.12.02 14:55sell0.90xaueur1299.930.000.002011.12.02 15:391297.880.000.000.00249.11
75257862011.12.02 14:56buy0.01gbpusd1.571170.000001.576132011.12.02 15:431.569580.000.000.00-1.59
75264552011.12.02 15:03buy0.02cadjpy76.8910.00077.3912011.12.02 17:2176.7490.000.000.00-3.65
75268952011.12.02 15:13buy0.01chfjpy85.2850.00085.7802011.12.02 15:4185.0980.000.000.00-2.40
75271442011.12.02 15:21buy0.01xauusd1758.340.000.002011.12.02 16:061754.750.000.000.00-3.59
75271652011.12.02 15:21buy0.02xauusd1757.810.000.002011.12.02 16:061754.750.000.000.00-6.12
75275022011.12.02 15:28buy0.03xauusd1757.550.000.002011.12.02 16:061754.780.000.000.00-8.31
75290212011.12.02 15:33buy0.05xauusd1755.370.000.002011.12.02 16:061754.790.000.000.00-2.90
75290552011.12.02 15:33buy0.08xauusd1754.790.000.002011.12.02 16:061754.790.000.000.000.00
75292092011.12.02 15:33buy0.02gbpjpy122.1680.000122.6732011.12.02 15:43122.2040.000.000.000.93
75295212011.12.02 15:34buy0.13xauusd1754.250.000.002011.12.02 16:061754.790.000.000.007.02
75295882011.12.02 15:34buy0.02eurjpy105.0920.000105.5922011.12.02 15:43105.1390.000.000.001.21
75302452011.12.02 15:38buy0.21xauusd1753.110.000.002011.12.02 16:061754.790.000.000.0035.28
75302812011.12.02 15:39buy0.34xauusd1752.420.000.002011.12.02 16:061754.740.000.000.0078.88
75303002011.12.02 15:39buy0.55xauusd1751.800.000.002011.12.02 16:061754.710.000.000.00160.05
75303482011.12.02 15:40buy0.02gbpusd1.569150.000001.574172011.12.02 15:431.569640.000.000.000.98
75303672011.12.02 15:40buy0.02nzdjpy60.7390.00061.2422011.12.02 17:4160.7630.000.000.000.62
75304442011.12.02 15:40buy0.90xauusd1751.370.000.002011.12.02 16:061754.680.000.000.00297.90
75304522011.12.02 15:40buy0.02chfjpy85.0760.00085.5832011.12.02 15:4185.0980.000.000.000.56
75321612011.12.02 15:44sell0.02usdcad1.014440.000001.009412011.12.02 17:211.015020.000.000.00-1.14
75345572011.12.02 15:55buy0.01eurusd1.349420.000001.354412011.12.02 19:011.337730.000.000.00-11.69
75355742011.12.02 15:57sell0.01eurchf1.234720.000001.229712011.12.02 16:531.233170.000.000.001.69
75413692011.12.02 16:39buy0.03cadjpy76.6860.00077.1892011.12.02 17:2176.7490.000.000.002.43
75414782011.12.02 16:39buy0.02eurusd1.347340.000001.352372011.12.02 19:011.337740.000.000.00-19.20
75415312011.12.02 16:40sell0.03usdcad1.016440.000001.011442011.12.02 17:211.015030.000.000.004.17
75440492011.12.02 17:12sell0.01usdjpy77.8990.00077.3992011.12.02 19:0177.8810.000.000.000.23
75451182011.12.02 17:33buy0.03eurusd1.345350.000001.350342011.12.02 19:011.337790.000.000.00-22.68
75464012011.12.02 17:48buy0.05eurusd1.342420.000001.347402011.12.02 19:011.337830.000.000.00-22.95
75478142011.12.02 18:00buy0.01eurchf1.234420.000001.239322011.12.05 09:311.236270.000.000.032.01
75487672011.12.02 18:05buy0.08eurusd1.340310.000001.345312011.12.02 19:011.337830.000.000.00-19.84
75503802011.12.02 18:13buy0.13eurusd1.338220.000001.343302011.12.02 19:011.337820.000.000.00-5.20
75536782011.12.02 18:55buy0.01gbpchf1.437680.000001.442722011.12.05 09:321.439220.000.000.031.67
75544262011.12.02 19:14sell0.01usdcad1.016280.000001.011282011.12.05 09:311.017130.000.000.01-0.84
75562382011.12.02 20:01buy0.01usdjpy77.9380.00078.4382011.12.05 09:3277.9960.000.000.000.74
75568032011.12.02 20:13sell0.02usdcad1.018290.000001.013292011.12.05 09:311.017130.000.000.032.28
75568132011.12.02 20:13sell0.01xagusd32.600.0032.102011.12.05 09:3232.810.000.000.00-2.10
75575192011.12.02 20:50buy0.01audjpy79.7810.00080.2812011.12.05 09:3279.8240.000.000.090.55
75575462011.12.02 20:51buy0.01audusd1.023570.000001.028572011.12.05 09:311.023180.000.000.09-0.39
75741272011.12.05 09:01buy0.02audusd1.021640.000001.026522011.12.05 09:311.023220.000.000.003.16
75753362011.12.05 09:22sell0.02xagusd32.800.0032.312011.12.05 09:3232.810.000.000.00-0.20
  0.00 0.00 -1.72 3 116.13
Closed P/L: 3 114.41
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 114.41 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 8 114.41 Equity: 8 114.41 Free Margin: 8 114.41
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 283.51 Gross Loss: 169.10 Total Net Profit: 3 114.41
Profit Factor: 19.42 Expected Payoff: 20.22  
Absolute Drawdown: 4.11 Maximal Drawdown: 127.54 (1.55%) Relative Drawdown: 1.55% (127.54)
 
Total Trades: 154 Short Positions (won %): 76 (76.32%) Long Positions (won %): 78 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 110 (71.43%) Loss trades (% of total): 44 (28.57%)
Largest profit trade: 340.98 loss trade: -22.95
Average profit trade: 29.85 loss trade: -3.84
Maximum consecutive wins ($): 18 (1 185.60) consecutive losses ($): 6 (-101.56)
Maximal consecutive profit (count): 1 185.60 (18) consecutive loss (count): -101.56 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2