|Account: 2038938
|Name: txfxtrader
|Currency: USD
|2011 November 30, 15:31
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|37532765
|2011.11.30 07:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33394
|0.00000
|1.32394
|2011.11.30 15:05
|1.35002
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.80
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37586094
|2011.11.30 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33500
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35002
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.20
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37586124
|2011.11.30 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33670
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35009
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.90
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37586410
|2011.11.30 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33863
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35012
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.90
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37587783
|2011.11.30 15:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33995
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35012
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.70
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37587881
|2011.11.30 15:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34102
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35012
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.00
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37588145
|2011.11.30 15:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34212
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35010
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.80
|
|206
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37590858
|2011.11.30 15:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34369
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35011
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.20
|
|207
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37591595
|2011.11.30 15:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34481
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35011
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.00
|
|208
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37591707
|2011.11.30 15:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34582
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35012
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|
|209
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37592215
|2011.11.30 15:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34682
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.34983
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.10
|
|210
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37592415
|2011.11.30 15:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34836
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.34983
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.70
|
|211
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37592806
|2011.11.30 15:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35017
|0.00000
|1.36017
|2011.11.30 15:16
|1.34737
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37593271
|2011.11.30 15:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34909
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:16
|1.34737
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.20
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37593638
|2011.11.30 15:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34805
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:16
|1.34737
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37594798
|2011.11.30 15:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34672
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:16
|1.34747
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37595540
|2011.11.30 15:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34573
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:16
|1.34741
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37596130
|2011.11.30 15:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34467
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:16
|1.34741
|0.00
|0.00
|0.00
|27.40
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37596383
|2011.11.30 15:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34349
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:16
|1.34730
|0.00
|0.00
|0.00
|38.10
|
|206
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37597271
|2011.11.30 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34222
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:16
|1.34715
|0.00
|0.00
|0.00
|49.30
|
|207
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-950.20
|Closed P/L:
|-950.20
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|37592583
|2011.11.30 15:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34980
|0.00000
|0.00000
|
|1.34469
|0.00
|0.00
|0.00
|51.10
|
|212
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37598801
|2011.11.30 15:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34704
|0.00000
|1.33704
|
|1.34469
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|
|0.00
|0.00
|0.00
|74.60
|
|Floating P/L:
|74.60
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-950.20
|Floating P/L:
|74.60
|Margin:
|539.37
|Balance:
|5 500.35
|Equity:
|5 574.95
|Free Margin:
|5 035.58
|
|Details:
|Gross Profit:
|139.10
|Gross Loss:
|1 089.30
|Total Net Profit:
|-950.20
|Profit Factor:
|0.13
|Expected Payoff:
|-47.51
|
|Absolute Drawdown:
|1 089.30
|Maximal Drawdown:
|1 089.30 (16.89%)
|Relative Drawdown:
|16.89% (1 089.30)
|
|Total Trades:
|20
|Short Positions (won %):
|12 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|8 (62.50%)
|Profit Trades (% of total):
|5 (25.00%)
|Loss trades (% of total):
|15 (75.00%)
|Largest
|profit trade:
|49.30
|loss trade:
|-160.80
|Average
|profit trade:
|27.82
|loss trade:
|-72.62
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (139.10)
|consecutive losses ($):
|15 (-1 089.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|139.10 (5)
|consecutive loss (count):
|-1 089.30 (15)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|15