Go Markets Pty Ltd

Account: 2038938 Name: txfxtrader Currency: USD 2011 November 30, 15:31
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
375327652011.11.30 07:05sell0.10eurusd1.333940.000001.323942011.11.30 15:051.350020.000.000.00-160.80
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
375860942011.11.30 15:00sell0.10eurusd1.335000.000000.000002011.11.30 15:051.350020.000.000.00-150.20
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
375861242011.11.30 15:00sell0.10eurusd1.336700.000000.000002011.11.30 15:051.350090.000.000.00-133.90
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
375864102011.11.30 15:00sell0.10eurusd1.338630.000000.000002011.11.30 15:051.350120.000.000.00-114.90
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
375877832011.11.30 15:01sell0.10eurusd1.339950.000000.000002011.11.30 15:051.350120.000.000.00-101.70
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
375878812011.11.30 15:01sell0.10eurusd1.341020.000000.000002011.11.30 15:051.350120.000.000.00-91.00
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
375881452011.11.30 15:02sell0.10eurusd1.342120.000000.000002011.11.30 15:051.350100.000.000.00-79.80
 206CL-Martingale 111001, EURUSD5
375908582011.11.30 15:04sell0.10eurusd1.343690.000000.000002011.11.30 15:051.350110.000.000.00-64.20
 207CL-Martingale 111001, EURUSD5
375915952011.11.30 15:05sell0.10eurusd1.344810.000000.000002011.11.30 15:051.350110.000.000.00-53.00
 208CL-Martingale 111001, EURUSD5
375917072011.11.30 15:05sell0.10eurusd1.345820.000000.000002011.11.30 15:051.350120.000.000.00-43.00
 209CL-Martingale 111001, EURUSD5
375922152011.11.30 15:05sell0.10eurusd1.346820.000000.000002011.11.30 15:051.349830.000.000.00-30.10
 210CL-Martingale 111001, EURUSD5
375924152011.11.30 15:05sell0.10eurusd1.348360.000000.000002011.11.30 15:051.349830.000.000.00-14.70
 211CL-Martingale 111001, EURUSD5
375928062011.11.30 15:05buy0.10eurusd1.350170.000001.360172011.11.30 15:161.347370.000.000.00-28.00
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
375932712011.11.30 15:06buy0.10eurusd1.349090.000000.000002011.11.30 15:161.347370.000.000.00-17.20
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
375936382011.11.30 15:06buy0.10eurusd1.348050.000000.000002011.11.30 15:161.347370.000.000.00-6.80
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
375947982011.11.30 15:07buy0.10eurusd1.346720.000000.000002011.11.30 15:161.347470.000.000.007.50
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
375955402011.11.30 15:08buy0.10eurusd1.345730.000000.000002011.11.30 15:161.347410.000.000.0016.80
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
375961302011.11.30 15:10buy0.10eurusd1.344670.000000.000002011.11.30 15:161.347410.000.000.0027.40
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
375963832011.11.30 15:10buy0.10eurusd1.343490.000000.000002011.11.30 15:161.347300.000.000.0038.10
 206CL-Martingale 111001, EURUSD5
375972712011.11.30 15:14buy0.10eurusd1.342220.000000.000002011.11.30 15:161.347150.000.000.0049.30
 207CL-Martingale 111001, EURUSD5
  0.00 0.00 0.00 -950.20
Closed P/L: -950.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
375925832011.11.30 15:05sell0.10eurusd1.349800.000000.00000 1.344690.000.000.0051.10
 212CL-Martingale 111001, EURUSD5
375988012011.11.30 15:16sell0.10eurusd1.347040.000001.33704 1.344690.000.000.0023.50
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
  0.00 0.00 0.00 74.60
 Floating P/L: 74.60
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -950.20 Floating P/L: 74.60 Margin: 539.37
Balance: 5 500.35 Equity: 5 574.95 Free Margin: 5 035.58
 
Details:
Graph
Gross Profit: 139.10 Gross Loss: 1 089.30 Total Net Profit: -950.20
Profit Factor: 0.13 Expected Payoff: -47.51  
Absolute Drawdown: 1 089.30 Maximal Drawdown: 1 089.30 (16.89%) Relative Drawdown: 16.89% (1 089.30)
 
Total Trades: 20 Short Positions (won %): 12 (0.00%) Long Positions (won %): 8 (62.50%)
Profit Trades (% of total): 5 (25.00%) Loss trades (% of total): 15 (75.00%)
Largest profit trade: 49.30 loss trade: -160.80
Average profit trade: 27.82 loss trade: -72.62
Maximum consecutive wins ($): 5 (139.10) consecutive losses ($): 15 (-1 089.30)
Maximal consecutive profit (count): 139.10 (5) consecutive loss (count): -1 089.30 (15)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 15