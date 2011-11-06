|Account: 152560
|Name: Michael Farmer
|Currency: USD
|2011 November 29, 19:55
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6203231
|2011.11.06 20:06
|balance
|Deposit
|3 000.00
|6203407
|2011.11.07 00:00
|buy
|0.05
|eurusd
|1.38283
|0.00000
|1.38783
|2011.11.07 13:18
|1.37734
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.45
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6211012
|2011.11.07 03:24
|buy
|0.08
|eurusd
|1.37675
|0.00000
|0.00000
|2011.11.07 13:18
|1.37737
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6224746
|2011.11.07 10:29
|buy
|0.11
|eurusd
|1.37075
|0.00000
|0.00000
|2011.11.07 13:18
|1.37738
|0.00
|0.00
|0.00
|72.93
|
|202
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6233899
|2011.11.07 13:18
|sell
|0.05
|eurusd
|1.37738
|0.00000
|1.37238
|2011.11.07 15:35
|1.37238
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
|6240314
|2011.11.07 15:35
|buy
|0.05
|eurusd
|1.37244
|0.00000
|1.37744
|2011.11.07 16:08
|1.37744
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
|6242446
|2011.11.07 16:08
|sell
|0.05
|eurusd
|1.37746
|0.00000
|1.37246
|2011.11.08 17:22
|1.37935
|0.00
|0.00
|-0.36
|-9.45
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6256818
|2011.11.07 22:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.082
|0.000
|78.182
|2011.11.15 04:44
|77.406
|0.00
|0.00
|0.01
|-8.73
|
|201
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6291195
|2011.11.08 15:14
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.982
|0.000
|0.000
|2011.11.15 04:44
|77.351
|0.00
|0.00
|0.05
|-16.32
|
|202
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6294407
|2011.11.08 16:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.850
|0.000
|0.000
|2011.11.15 04:44
|77.336
|0.00
|0.00
|0.05
|-13.29
|
|203
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6295884
|2011.11.08 16:20
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.735
|0.000
|0.000
|2011.11.15 04:44
|77.327
|0.00
|0.00
|0.04
|-15.83
|
|204
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6298117
|2011.11.08 17:00
|sell
|0.08
|eurusd
|1.38361
|0.00000
|0.00000
|2011.11.08 17:22
|1.37934
|0.00
|0.00
|0.00
|34.16
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6298399
|2011.11.08 17:00
|buy
|0.05
|usdjpy
|77.634
|0.000
|0.000
|2011.11.15 04:44
|77.325
|0.00
|0.00
|0.06
|-19.98
|
|205
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6299955
|2011.11.08 17:22
|buy
|0.05
|eurusd
|1.37934
|0.00000
|1.38434
|2011.11.08 20:56
|1.38434
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
|6309829
|2011.11.08 20:56
|sell
|0.05
|eurusd
|1.38428
|0.00000
|1.37928
|2011.11.09 09:34
|1.37928
|0.00
|0.00
|-0.36
|25.00
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
|6330460
|2011.11.09 09:34
|buy
|0.05
|eurusd
|1.37932
|0.00000
|1.38432
|2011.11.10 11:36
|1.35814
|0.00
|0.00
|0.30
|-105.90
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6337936
|2011.11.09 11:22
|buy
|0.08
|eurusd
|1.37321
|0.00000
|0.00000
|2011.11.10 11:36
|1.35814
|0.00
|0.00
|0.49
|-120.56
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6344427
|2011.11.09 12:21
|buy
|0.11
|eurusd
|1.36725
|0.00000
|0.00000
|2011.11.10 11:36
|1.35814
|0.00
|0.00
|0.67
|-100.21
|
|202
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6357794
|2011.11.09 15:30
|buy
|0.17
|eurusd
|1.36122
|0.00000
|0.00000
|2011.11.10 11:36
|1.35815
|0.00
|0.00
|1.04
|-52.19
|
|203
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6377028
|2011.11.09 21:04
|buy
|0.25
|eurusd
|1.35519
|0.00000
|0.00000
|2011.11.10 11:36
|1.35815
|0.00
|0.00
|1.52
|74.00
|
|204
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6395958
|2011.11.10 09:10
|buy
|0.38
|eurusd
|1.34906
|0.00000
|0.00000
|2011.11.10 11:36
|1.35815
|0.00
|0.00
|0.00
|345.42
|
|205
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6403923
|2011.11.10 11:36
|sell
|0.05
|eurusd
|1.35815
|0.00000
|1.35315
|2011.11.10 16:43
|1.35988
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.65
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6414025
|2011.11.10 14:45
|sell
|0.08
|eurusd
|1.36428
|0.00000
|0.00000
|2011.11.10 16:43
|1.35992
|0.00
|0.00
|0.00
|34.88
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6419397
|2011.11.10 16:43
|buy
|0.05
|eurusd
|1.35992
|0.00000
|1.36492
|2011.11.11 10:24
|1.36492
|0.00
|0.00
|0.10
|25.00
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
|6429041
|2011.11.10 17:59
|buy
|0.08
|usdjpy
|77.536
|0.000
|0.000
|2011.11.15 04:44
|77.321
|0.00
|0.00
|0.06
|-22.24
|
|206
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6454577
|2011.11.11 08:50
|buy
|0.11
|usdjpy
|77.422
|0.000
|0.000
|2011.11.15 04:44
|77.319
|0.00
|0.00
|0.06
|-14.65
|
|207
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6459378
|2011.11.11 10:24
|sell
|0.05
|eurusd
|1.36498
|0.00000
|1.35998
|2011.11.14 10:36
|1.37052
|0.00
|0.00
|-0.35
|-27.70
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6476447
|2011.11.11 16:33
|buy
|0.17
|usdjpy
|77.322
|0.000
|0.000
|2011.11.15 04:44
|77.315
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.54
|
|208
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6477209
|2011.11.11 16:41
|buy
|0.26
|usdjpy
|77.198
|0.000
|0.000
|2011.11.15 04:44
|77.304
|0.00
|0.00
|0.14
|35.65
|
|209
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6482304
|2011.11.11 17:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.37098
|0.00000
|0.00000
|2011.11.14 10:36
|1.37055
|0.00
|0.00
|-0.55
|3.44
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6484629
|2011.11.11 17:54
|buy
|0.38
|usdjpy
|77.097
|0.000
|0.000
|2011.11.15 04:44
|77.304
|0.00
|0.00
|0.20
|101.75
|
|210
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6486403
|2011.11.11 18:18
|sell
|0.11
|eurusd
|1.37721
|0.00000
|0.00000
|2011.11.14 10:36
|1.37057
|0.00
|0.00
|-0.76
|73.04
|
|202
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6562392
|2011.11.14 10:36
|buy
|0.05
|eurusd
|1.37058
|0.00000
|1.37558
|2011.11.16 11:10
|1.35430
|0.00
|0.00
|0.20
|-81.40
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6576271
|2011.11.14 14:30
|buy
|0.08
|eurusd
|1.36432
|0.00000
|0.00000
|2011.11.16 11:10
|1.35423
|0.00
|0.00
|0.32
|-80.72
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6609084
|2011.11.15 04:44
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.309
|0.000
|77.209
|2011.11.15 04:46
|77.209
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|201
|CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
|6609348
|2011.11.15 04:46
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.169
|0.000
|77.269
|2011.11.18 17:58
|76.881
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.75
|
|201
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6616257
|2011.11.15 08:18
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.065
|0.000
|0.000
|2011.11.18 17:58
|76.882
|0.00
|0.00
|0.04
|-4.76
|
|202
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6616824
|2011.11.15 08:29
|buy
|0.11
|eurusd
|1.35815
|0.00000
|0.00000
|2011.11.16 11:10
|1.35423
|0.00
|0.00
|0.22
|-43.12
|
|202
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6618386
|2011.11.15 08:56
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.964
|0.000
|0.000
|2011.11.18 17:58
|76.886
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.03
|
|203
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6635566
|2011.11.15 13:11
|buy
|0.17
|eurusd
|1.35196
|0.00000
|0.00000
|2011.11.16 11:10
|1.35425
|0.00
|0.00
|0.35
|38.93
|
|203
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6679458
|2011.11.16 04:17
|buy
|0.25
|eurusd
|1.34569
|0.00000
|0.00000
|2011.11.16 11:10
|1.35423
|0.00
|0.00
|0.00
|213.50
|
|204
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6703524
|2011.11.16 11:10
|sell
|0.05
|eurusd
|1.35422
|0.00000
|1.34922
|2011.11.16 12:41
|1.34922
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
|6711423
|2011.11.16 12:41
|buy
|0.05
|eurusd
|1.34922
|0.00000
|1.35422
|2011.11.16 20:41
|1.35422
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
|6745382
|2011.11.16 20:41
|sell
|0.05
|eurusd
|1.35434
|0.00000
|1.34934
|2011.11.16 22:30
|1.34934
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
|6751219
|2011.11.16 22:30
|buy
|0.05
|eurusd
|1.34935
|0.00000
|1.35435
|2011.11.17 05:38
|1.34760
|0.00
|0.00
|0.30
|-8.75
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6758145
|2011.11.17 01:23
|buy
|0.08
|eurusd
|1.34326
|0.00000
|0.00000
|2011.11.17 05:38
|1.34757
|0.00
|0.00
|0.00
|34.48
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6767950
|2011.11.17 05:38
|sell
|0.05
|eurusd
|1.34757
|0.00000
|1.34257
|2011.11.17 19:30
|1.34917
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6809688
|2011.11.17 17:09
|sell
|0.08
|eurusd
|1.35358
|0.00000
|0.00000
|2011.11.17 19:30
|1.34917
|0.00
|0.00
|0.00
|35.28
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6817272
|2011.11.17 19:30
|buy
|0.05
|eurusd
|1.34924
|0.00000
|1.35424
|2011.11.18 11:26
|1.35424
|0.00
|0.00
|0.10
|25.00
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
|6839481
|2011.11.18 07:17
|buy
|0.03
|usdjpy
|76.866
|0.000
|0.000
|2011.11.18 17:58
|76.887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|
|204
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6846159
|2011.11.18 09:53
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.766
|0.000
|0.000
|2011.11.18 17:58
|76.888
|0.00
|0.00
|0.00
|7.93
|
|205
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6852005
|2011.11.18 11:26
|sell
|0.05
|eurusd
|1.35420
|0.00000
|1.34920
|2011.11.18 16:33
|1.35596
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6853578
|2011.11.18 11:50
|buy
|0.08
|usdjpy
|76.664
|0.000
|0.000
|2011.11.18 17:58
|76.889
|0.00
|0.00
|0.00
|23.41
|
|206
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6864480
|2011.11.18 14:31
|sell
|0.08
|eurusd
|1.36032
|0.00000
|0.00000
|2011.11.18 16:33
|1.35596
|0.00
|0.00
|0.00
|34.88
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6872385
|2011.11.18 16:33
|buy
|0.05
|eurusd
|1.35579
|0.00000
|1.36079
|2011.11.21 18:11
|1.35031
|0.00
|0.00
|0.10
|-27.40
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6880151
|2011.11.18 17:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|76.889
|0.000
|76.789
|2011.11.21 05:32
|76.789
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.30
|
|201
|CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
|6884329
|2011.11.18 19:25
|buy
|0.08
|eurusd
|1.34973
|0.00000
|0.00000
|2011.11.21 18:11
|1.35036
|0.00
|0.00
|0.16
|5.04
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6903079
|2011.11.21 05:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.790
|0.000
|76.890
|2011.11.21 12:25
|76.890
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|201
|CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
|6925905
|2011.11.21 12:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|76.895
|0.000
|76.795
|2011.11.22 10:55
|76.925
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.39
|
|201
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6929838
|2011.11.21 13:16
|buy
|0.11
|eurusd
|1.34365
|0.00000
|0.00000
|2011.11.21 18:11
|1.35036
|0.00
|0.00
|0.00
|73.81
|
|202
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6947867
|2011.11.21 18:11
|sell
|0.05
|eurusd
|1.35036
|0.00000
|1.34536
|2011.11.22 15:37
|1.35161
|0.00
|0.00
|-0.34
|-6.25
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6963566
|2011.11.22 03:27
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.022
|0.000
|0.000
|2011.11.22 10:55
|76.925
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|
|202
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6963659
|2011.11.22 03:28
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.130
|0.000
|0.000
|2011.11.22 10:55
|76.925
|0.00
|0.00
|0.00
|5.33
|
|203
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6963935
|2011.11.22 03:34
|sell
|0.03
|usdjpy
|77.249
|0.000
|0.000
|2011.11.22 10:55
|76.925
|0.00
|0.00
|0.00
|12.64
|
|204
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6978672
|2011.11.22 10:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.925
|0.000
|77.025
|2011.11.22 15:30
|77.025
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|201
|CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
|6985111
|2011.11.22 13:18
|sell
|0.08
|eurusd
|1.35632
|0.00000
|0.00000
|2011.11.22 15:37
|1.35165
|0.00
|0.00
|0.00
|37.36
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|6990234
|2011.11.22 15:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.025
|0.000
|76.925
|2011.11.23 23:50
|77.309
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.67
|
|201
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|6990686
|2011.11.22 15:37
|buy
|0.05
|eurusd
|1.35165
|0.00000
|1.35665
|2011.11.24 11:43
|1.34104
|0.00
|0.00
|0.40
|-53.05
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|7027298
|2011.11.23 04:15
|buy
|0.08
|eurusd
|1.34569
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 11:43
|1.34104
|0.00
|0.00
|0.48
|-37.20
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|7046360
|2011.11.23 12:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.125
|0.000
|0.000
|2011.11.23 23:50
|77.309
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.76
|
|202
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7047366
|2011.11.23 12:15
|buy
|0.11
|eurusd
|1.33957
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 11:43
|1.34104
|0.00
|0.00
|0.66
|16.17
|
|202
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|7049000
|2011.11.23 12:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.224
|0.000
|0.000
|2011.11.23 23:50
|77.307
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.15
|
|203
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7061397
|2011.11.23 17:01
|sell
|0.03
|usdjpy
|77.325
|0.000
|0.000
|2011.11.23 23:50
|77.307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|204
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7064408
|2011.11.23 17:42
|sell
|0.05
|usdjpy
|77.425
|0.000
|0.000
|2011.11.23 23:50
|77.307
|0.00
|0.00
|0.00
|7.63
|
|205
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7066415
|2011.11.23 18:07
|buy
|0.17
|eurusd
|1.33347
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 11:43
|1.34104
|0.00
|0.00
|1.02
|128.69
|
|203
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|7066698
|2011.11.23 18:09
|sell
|0.08
|usdjpy
|77.526
|0.000
|0.000
|2011.11.23 23:50
|77.307
|0.00
|0.00
|0.00
|22.66
|
|206
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7079394
|2011.11.23 23:50
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.307
|0.000
|77.407
|2011.11.25 03:44
|77.407
|0.00
|0.00
|0.01
|1.29
|
|201
|CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
|7082524
|2011.11.24 02:11
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.215
|0.000
|0.000
|2011.11.29 00:43
|78.023
|0.00
|0.00
|0.03
|20.71
|
|202
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7083950
|2011.11.24 02:58
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.115
|0.000
|0.000
|2011.11.29 00:43
|78.023
|0.00
|0.00
|0.03
|23.28
|
|203
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7101551
|2011.11.24 11:43
|sell
|0.05
|eurusd
|1.34105
|0.00000
|1.33605
|2011.11.24 12:49
|1.33605
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
|7106057
|2011.11.24 12:49
|buy
|0.05
|eurusd
|1.33605
|0.00000
|1.34105
|2011.11.28 00:01
|1.33137
|0.00
|0.00
|0.20
|-23.40
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|7135079
|2011.11.25 03:44
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.408
|0.000
|77.308
|2011.11.28 19:27
|77.921
|0.00
|0.00
|-0.02
|-6.58
|
|201
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7135247
|2011.11.25 03:47
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.510
|0.000
|0.000
|2011.11.28 19:27
|77.921
|0.00
|0.00
|-0.04
|-10.55
|
|202
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7141484
|2011.11.25 08:15
|buy
|0.08
|eurusd
|1.33000
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 00:01
|1.33134
|0.00
|0.00
|0.16
|10.72
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|7158417
|2011.11.25 12:59
|buy
|0.11
|eurusd
|1.32402
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 00:01
|1.33134
|0.00
|0.00
|0.22
|80.52
|
|202
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|7164492
|2011.11.25 15:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.610
|0.000
|0.000
|2011.11.28 19:27
|77.921
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.98
|
|203
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7165183
|2011.11.25 15:36
|sell
|0.03
|usdjpy
|77.718
|0.000
|0.000
|2011.11.28 19:27
|77.921
|0.00
|0.00
|-0.07
|-7.82
|
|204
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7200078
|2011.11.28 00:01
|sell
|0.05
|eurusd
|1.33127
|0.00000
|1.32627
|2011.11.28 18:50
|1.33275
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|7249055
|2011.11.28 11:54
|sell
|0.08
|eurusd
|1.33725
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:50
|1.33289
|0.00
|0.00
|0.00
|34.88
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|7260637
|2011.11.28 15:51
|sell
|0.05
|usdjpy
|77.819
|0.000
|0.000
|2011.11.28 19:27
|77.922
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.61
|
|205
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7261614
|2011.11.28 16:11
|sell
|0.08
|usdjpy
|77.922
|0.000
|0.000
|2011.11.28 19:27
|77.921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|206
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7268159
|2011.11.28 17:25
|sell
|0.11
|usdjpy
|78.024
|0.000
|0.000
|2011.11.28 19:27
|77.922
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|
|207
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7269477
|2011.11.28 17:31
|sell
|0.17
|usdjpy
|78.132
|0.000
|0.000
|2011.11.28 19:27
|77.922
|0.00
|0.00
|0.00
|45.82
|
|208
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7274296
|2011.11.28 18:50
|buy
|0.05
|eurusd
|1.33295
|0.00000
|1.33795
|2011.11.29 12:13
|1.33795
|0.00
|0.00
|0.10
|25.00
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
|7275487
|2011.11.28 19:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.922
|0.000
|78.022
|2011.11.29 00:43
|78.022
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|
|201
|CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
|7285007
|2011.11.29 00:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.023
|0.000
|77.923
|2011.11.29 08:29
|77.923
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|
|201
|CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
|7297927
|2011.11.29 08:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.933
|0.000
|78.033
|2011.11.29 08:36
|78.033
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|
|201
|CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
|7298246
|2011.11.29 08:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.033
|0.000
|77.933
|2011.11.29 09:55
|77.933
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|
|201
|CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
|7313320
|2011.11.29 12:13
|sell
|0.05
|eurusd
|1.33781
|0.00000
|1.33281
|2011.11.29 13:09
|1.33942
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.05
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|7318813
|2011.11.29 12:35
|sell
|0.08
|eurusd
|1.34398
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 13:09
|1.33948
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|
|0.00
|0.00
|7.07
|1 015.77
|Closed P/L:
|1 022.84
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6884179
|2011.11.18 19:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|76.987
|0.000
|0.000
|
|77.860
|0.00
|0.00
|-0.37
|-22.42
|
|202
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7287208
|2011.11.29 02:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.120
|0.000
|0.000
|
|77.860
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|
|202
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7288469
|2011.11.29 03:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.232
|0.000
|0.000
|
|77.860
|0.00
|0.00
|0.00
|9.56
|
|203
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7301358
|2011.11.29 09:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.927
|0.000
|78.027
|
|77.840
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|
|201
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7307471
|2011.11.29 10:52
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.824
|0.000
|0.000
|
|77.840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|
|202
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7318301
|2011.11.29 12:32
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.724
|0.000
|0.000
|
|77.840
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|
|203
|CL-Martingale Base, USDJPY15
|7321068
|2011.11.29 13:09
|buy
|0.05
|eurusd
|1.33954
|0.00000
|1.34454
|
|1.33266
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.40
|
|200
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|7325602
|2011.11.29 14:06
|buy
|0.08
|eurusd
|1.33348
|0.00000
|0.00000
|
|1.33266
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.56
|
|201
|CL-Martingale Base, EURUSD15
|
|0.00
|0.00
|-0.37
|-44.87
|
|Floating P/L:
|-45.24
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 022.84
|Floating P/L:
|-45.24
|Margin:
|46.73
|Balance:
|4 022.84
|Equity:
|3 977.60
|Free Margin:
|3 930.87
|
|Details:
|Gross Profit:
|2 038.16
|Gross Loss:
|1 015.32
|Total Net Profit:
|1 022.84
|Profit Factor:
|2.01
|Expected Payoff:
|10.33
|
|Absolute Drawdown:
|150.78
|Maximal Drawdown:
|325.21 (10.24%)
|Relative Drawdown:
|10.24% (325.21)
|
|Total Trades:
|99
|Short Positions (won %):
|44 (61.36%)
|Long Positions (won %):
|55 (56.36%)
|Profit Trades (% of total):
|58 (58.59%)
|Loss trades (% of total):
|41 (41.41%)
|Largest
|profit trade:
|345.42
|loss trade:
|-120.07
|Average
|profit trade:
|35.14
|loss trade:
|-24.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (170.59)
|consecutive losses ($):
|7 (-110.71)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|420.94 (2)
|consecutive loss (count):
|-325.21 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2