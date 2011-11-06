HF Markets Ltd

Account: 152560 Name: Michael Farmer Currency: USD 2011 November 29, 19:55
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
62032312011.11.06 20:06balanceDeposit3 000.00
62034072011.11.07 00:00buy0.05eurusd1.382830.000001.387832011.11.07 13:181.377340.000.000.00-27.45
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
62110122011.11.07 03:24buy0.08eurusd1.376750.000000.000002011.11.07 13:181.377370.000.000.004.96
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
62247462011.11.07 10:29buy0.11eurusd1.370750.000000.000002011.11.07 13:181.377380.000.000.0072.93
 202CL-Martingale Base, EURUSD15
62338992011.11.07 13:18sell0.05eurusd1.377380.000001.372382011.11.07 15:351.372380.000.000.0025.00
 200CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
62403142011.11.07 15:35buy0.05eurusd1.372440.000001.377442011.11.07 16:081.377440.000.000.0025.00
 200CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
62424462011.11.07 16:08sell0.05eurusd1.377460.000001.372462011.11.08 17:221.379350.000.00-0.36-9.45
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
62568182011.11.07 22:07buy0.01usdjpy78.0820.00078.1822011.11.15 04:4477.4060.000.000.01-8.73
 201CL-Martingale Base, USDJPY15
62911952011.11.08 15:14buy0.02usdjpy77.9820.0000.0002011.11.15 04:4477.3510.000.000.05-16.32
 202CL-Martingale Base, USDJPY15
62944072011.11.08 16:02buy0.02usdjpy77.8500.0000.0002011.11.15 04:4477.3360.000.000.05-13.29
 203CL-Martingale Base, USDJPY15
62958842011.11.08 16:20buy0.03usdjpy77.7350.0000.0002011.11.15 04:4477.3270.000.000.04-15.83
 204CL-Martingale Base, USDJPY15
62981172011.11.08 17:00sell0.08eurusd1.383610.000000.000002011.11.08 17:221.379340.000.000.0034.16
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
62983992011.11.08 17:00buy0.05usdjpy77.6340.0000.0002011.11.15 04:4477.3250.000.000.06-19.98
 205CL-Martingale Base, USDJPY15
62999552011.11.08 17:22buy0.05eurusd1.379340.000001.384342011.11.08 20:561.384340.000.000.0025.00
 200CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
63098292011.11.08 20:56sell0.05eurusd1.384280.000001.379282011.11.09 09:341.379280.000.00-0.3625.00
 200CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
63304602011.11.09 09:34buy0.05eurusd1.379320.000001.384322011.11.10 11:361.358140.000.000.30-105.90
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
63379362011.11.09 11:22buy0.08eurusd1.373210.000000.000002011.11.10 11:361.358140.000.000.49-120.56
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
63444272011.11.09 12:21buy0.11eurusd1.367250.000000.000002011.11.10 11:361.358140.000.000.67-100.21
 202CL-Martingale Base, EURUSD15
63577942011.11.09 15:30buy0.17eurusd1.361220.000000.000002011.11.10 11:361.358150.000.001.04-52.19
 203CL-Martingale Base, EURUSD15
63770282011.11.09 21:04buy0.25eurusd1.355190.000000.000002011.11.10 11:361.358150.000.001.5274.00
 204CL-Martingale Base, EURUSD15
63959582011.11.10 09:10buy0.38eurusd1.349060.000000.000002011.11.10 11:361.358150.000.000.00345.42
 205CL-Martingale Base, EURUSD15
64039232011.11.10 11:36sell0.05eurusd1.358150.000001.353152011.11.10 16:431.359880.000.000.00-8.65
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
64140252011.11.10 14:45sell0.08eurusd1.364280.000000.000002011.11.10 16:431.359920.000.000.0034.88
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
64193972011.11.10 16:43buy0.05eurusd1.359920.000001.364922011.11.11 10:241.364920.000.000.1025.00
 200CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
64290412011.11.10 17:59buy0.08usdjpy77.5360.0000.0002011.11.15 04:4477.3210.000.000.06-22.24
 206CL-Martingale Base, USDJPY15
64545772011.11.11 08:50buy0.11usdjpy77.4220.0000.0002011.11.15 04:4477.3190.000.000.06-14.65
 207CL-Martingale Base, USDJPY15
64593782011.11.11 10:24sell0.05eurusd1.364980.000001.359982011.11.14 10:361.370520.000.00-0.35-27.70
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
64764472011.11.11 16:33buy0.17usdjpy77.3220.0000.0002011.11.15 04:4477.3150.000.000.08-1.54
 208CL-Martingale Base, USDJPY15
64772092011.11.11 16:41buy0.26usdjpy77.1980.0000.0002011.11.15 04:4477.3040.000.000.1435.65
 209CL-Martingale Base, USDJPY15
64823042011.11.11 17:30sell0.08eurusd1.370980.000000.000002011.11.14 10:361.370550.000.00-0.553.44
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
64846292011.11.11 17:54buy0.38usdjpy77.0970.0000.0002011.11.15 04:4477.3040.000.000.20101.75
 210CL-Martingale Base, USDJPY15
64864032011.11.11 18:18sell0.11eurusd1.377210.000000.000002011.11.14 10:361.370570.000.00-0.7673.04
 202CL-Martingale Base, EURUSD15
65623922011.11.14 10:36buy0.05eurusd1.370580.000001.375582011.11.16 11:101.354300.000.000.20-81.40
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
65762712011.11.14 14:30buy0.08eurusd1.364320.000000.000002011.11.16 11:101.354230.000.000.32-80.72
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
66090842011.11.15 04:44sell0.01usdjpy77.3090.00077.2092011.11.15 04:4677.2090.000.000.001.30
 201CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
66093482011.11.15 04:46buy0.01usdjpy77.1690.00077.2692011.11.18 17:5876.8810.000.000.01-3.75
 201CL-Martingale Base, USDJPY15
66162572011.11.15 08:18buy0.02usdjpy77.0650.0000.0002011.11.18 17:5876.8820.000.000.04-4.76
 202CL-Martingale Base, USDJPY15
66168242011.11.15 08:29buy0.11eurusd1.358150.000000.000002011.11.16 11:101.354230.000.000.22-43.12
 202CL-Martingale Base, EURUSD15
66183862011.11.15 08:56buy0.02usdjpy76.9640.0000.0002011.11.18 17:5876.8860.000.000.04-2.03
 203CL-Martingale Base, USDJPY15
66355662011.11.15 13:11buy0.17eurusd1.351960.000000.000002011.11.16 11:101.354250.000.000.3538.93
 203CL-Martingale Base, EURUSD15
66794582011.11.16 04:17buy0.25eurusd1.345690.000000.000002011.11.16 11:101.354230.000.000.00213.50
 204CL-Martingale Base, EURUSD15
67035242011.11.16 11:10sell0.05eurusd1.354220.000001.349222011.11.16 12:411.349220.000.000.0025.00
 200CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
67114232011.11.16 12:41buy0.05eurusd1.349220.000001.354222011.11.16 20:411.354220.000.000.0025.00
 200CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
67453822011.11.16 20:41sell0.05eurusd1.354340.000001.349342011.11.16 22:301.349340.000.000.0025.00
 200CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
67512192011.11.16 22:30buy0.05eurusd1.349350.000001.354352011.11.17 05:381.347600.000.000.30-8.75
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
67581452011.11.17 01:23buy0.08eurusd1.343260.000000.000002011.11.17 05:381.347570.000.000.0034.48
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
67679502011.11.17 05:38sell0.05eurusd1.347570.000001.342572011.11.17 19:301.349170.000.000.00-8.00
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
68096882011.11.17 17:09sell0.08eurusd1.353580.000000.000002011.11.17 19:301.349170.000.000.0035.28
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
68172722011.11.17 19:30buy0.05eurusd1.349240.000001.354242011.11.18 11:261.354240.000.000.1025.00
 200CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
68394812011.11.18 07:17buy0.03usdjpy76.8660.0000.0002011.11.18 17:5876.8870.000.000.000.82
 204CL-Martingale Base, USDJPY15
68461592011.11.18 09:53buy0.05usdjpy76.7660.0000.0002011.11.18 17:5876.8880.000.000.007.93
 205CL-Martingale Base, USDJPY15
68520052011.11.18 11:26sell0.05eurusd1.354200.000001.349202011.11.18 16:331.355960.000.000.00-8.80
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
68535782011.11.18 11:50buy0.08usdjpy76.6640.0000.0002011.11.18 17:5876.8890.000.000.0023.41
 206CL-Martingale Base, USDJPY15
68644802011.11.18 14:31sell0.08eurusd1.360320.000000.000002011.11.18 16:331.355960.000.000.0034.88
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
68723852011.11.18 16:33buy0.05eurusd1.355790.000001.360792011.11.21 18:111.350310.000.000.10-27.40
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
68801512011.11.18 17:58sell0.01usdjpy76.8890.00076.7892011.11.21 05:3276.7890.000.00-0.021.30
 201CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
68843292011.11.18 19:25buy0.08eurusd1.349730.000000.000002011.11.21 18:111.350360.000.000.165.04
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
69030792011.11.21 05:32buy0.01usdjpy76.7900.00076.8902011.11.21 12:2576.8900.000.000.001.30
 201CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
69259052011.11.21 12:25sell0.01usdjpy76.8950.00076.7952011.11.22 10:5576.9250.000.00-0.02-0.39
 201CL-Martingale Base, USDJPY15
69298382011.11.21 13:16buy0.11eurusd1.343650.000000.000002011.11.21 18:111.350360.000.000.0073.81
 202CL-Martingale Base, EURUSD15
69478672011.11.21 18:11sell0.05eurusd1.350360.000001.345362011.11.22 15:371.351610.000.00-0.34-6.25
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
69635662011.11.22 03:27sell0.02usdjpy77.0220.0000.0002011.11.22 10:5576.9250.000.000.002.52
 202CL-Martingale Base, USDJPY15
69636592011.11.22 03:28sell0.02usdjpy77.1300.0000.0002011.11.22 10:5576.9250.000.000.005.33
 203CL-Martingale Base, USDJPY15
69639352011.11.22 03:34sell0.03usdjpy77.2490.0000.0002011.11.22 10:5576.9250.000.000.0012.64
 204CL-Martingale Base, USDJPY15
69786722011.11.22 10:55buy0.01usdjpy76.9250.00077.0252011.11.22 15:3077.0250.000.000.001.30
 201CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
69851112011.11.22 13:18sell0.08eurusd1.356320.000000.000002011.11.22 15:371.351650.000.000.0037.36
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
69902342011.11.22 15:30sell0.01usdjpy77.0250.00076.9252011.11.23 23:5077.3090.000.00-0.02-3.67
 201CL-Martingale Base, USDJPY15
69906862011.11.22 15:37buy0.05eurusd1.351650.000001.356652011.11.24 11:431.341040.000.000.40-53.05
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
70272982011.11.23 04:15buy0.08eurusd1.345690.000000.000002011.11.24 11:431.341040.000.000.48-37.20
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
70463602011.11.23 12:13sell0.02usdjpy77.1250.0000.0002011.11.23 23:5077.3090.000.000.00-4.76
 202CL-Martingale Base, USDJPY15
70473662011.11.23 12:15buy0.11eurusd1.339570.000000.000002011.11.24 11:431.341040.000.000.6616.17
 202CL-Martingale Base, EURUSD15
70490002011.11.23 12:26sell0.02usdjpy77.2240.0000.0002011.11.23 23:5077.3070.000.000.00-2.15
 203CL-Martingale Base, USDJPY15
70613972011.11.23 17:01sell0.03usdjpy77.3250.0000.0002011.11.23 23:5077.3070.000.000.000.70
 204CL-Martingale Base, USDJPY15
70644082011.11.23 17:42sell0.05usdjpy77.4250.0000.0002011.11.23 23:5077.3070.000.000.007.63
 205CL-Martingale Base, USDJPY15
70664152011.11.23 18:07buy0.17eurusd1.333470.000000.000002011.11.24 11:431.341040.000.001.02128.69
 203CL-Martingale Base, EURUSD15
70666982011.11.23 18:09sell0.08usdjpy77.5260.0000.0002011.11.23 23:5077.3070.000.000.0022.66
 206CL-Martingale Base, USDJPY15
70793942011.11.23 23:50buy0.01usdjpy77.3070.00077.4072011.11.25 03:4477.4070.000.000.011.29
 201CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
70825242011.11.24 02:11buy0.02usdjpy77.2150.0000.0002011.11.29 00:4378.0230.000.000.0320.71
 202CL-Martingale Base, USDJPY15
70839502011.11.24 02:58buy0.02usdjpy77.1150.0000.0002011.11.29 00:4378.0230.000.000.0323.28
 203CL-Martingale Base, USDJPY15
71015512011.11.24 11:43sell0.05eurusd1.341050.000001.336052011.11.24 12:491.336050.000.000.0025.00
 200CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
71060572011.11.24 12:49buy0.05eurusd1.336050.000001.341052011.11.28 00:011.331370.000.000.20-23.40
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
71350792011.11.25 03:44sell0.01usdjpy77.4080.00077.3082011.11.28 19:2777.9210.000.00-0.02-6.58
 201CL-Martingale Base, USDJPY15
71352472011.11.25 03:47sell0.02usdjpy77.5100.0000.0002011.11.28 19:2777.9210.000.00-0.04-10.55
 202CL-Martingale Base, USDJPY15
71414842011.11.25 08:15buy0.08eurusd1.330000.000000.000002011.11.28 00:011.331340.000.000.1610.72
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
71584172011.11.25 12:59buy0.11eurusd1.324020.000000.000002011.11.28 00:011.331340.000.000.2280.52
 202CL-Martingale Base, EURUSD15
71644922011.11.25 15:26sell0.02usdjpy77.6100.0000.0002011.11.28 19:2777.9210.000.00-0.04-7.98
 203CL-Martingale Base, USDJPY15
71651832011.11.25 15:36sell0.03usdjpy77.7180.0000.0002011.11.28 19:2777.9210.000.00-0.07-7.82
 204CL-Martingale Base, USDJPY15
72000782011.11.28 00:01sell0.05eurusd1.331270.000001.326272011.11.28 18:501.332750.000.000.00-7.40
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
72490552011.11.28 11:54sell0.08eurusd1.337250.000000.000002011.11.28 18:501.332890.000.000.0034.88
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
72606372011.11.28 15:51sell0.05usdjpy77.8190.0000.0002011.11.28 19:2777.9220.000.000.00-6.61
 205CL-Martingale Base, USDJPY15
72616142011.11.28 16:11sell0.08usdjpy77.9220.0000.0002011.11.28 19:2777.9210.000.000.000.10
 206CL-Martingale Base, USDJPY15
72681592011.11.28 17:25sell0.11usdjpy78.0240.0000.0002011.11.28 19:2777.9220.000.000.0014.40
 207CL-Martingale Base, USDJPY15
72694772011.11.28 17:31sell0.17usdjpy78.1320.0000.0002011.11.28 19:2777.9220.000.000.0045.82
 208CL-Martingale Base, USDJPY15
72742962011.11.28 18:50buy0.05eurusd1.332950.000001.337952011.11.29 12:131.337950.000.000.1025.00
 200CL-Martingale Base, EURUSD1[tp]
72754872011.11.28 19:27buy0.01usdjpy77.9220.00078.0222011.11.29 00:4378.0220.000.000.001.28
 201CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
72850072011.11.29 00:43sell0.01usdjpy78.0230.00077.9232011.11.29 08:2977.9230.000.000.001.28
 201CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
72979272011.11.29 08:29buy0.01usdjpy77.9330.00078.0332011.11.29 08:3678.0330.000.000.001.28
 201CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
72982462011.11.29 08:36sell0.01usdjpy78.0330.00077.9332011.11.29 09:5577.9330.000.000.001.28
 201CL-Martingale Base, USDJPY1[tp]
73133202011.11.29 12:13sell0.05eurusd1.337810.000001.332812011.11.29 13:091.339420.000.000.00-8.05
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
73188132011.11.29 12:35sell0.08eurusd1.343980.000000.000002011.11.29 13:091.339480.000.000.0036.00
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
  0.00 0.00 7.07 1 015.77
Closed P/L: 1 022.84
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
68841792011.11.18 19:22sell0.02usdjpy76.9870.0000.000 77.8600.000.00-0.37-22.42
 202CL-Martingale Base, USDJPY15
72872082011.11.29 02:17sell0.02usdjpy78.1200.0000.000 77.8600.000.000.006.68
 202CL-Martingale Base, USDJPY15
72884692011.11.29 03:05sell0.02usdjpy78.2320.0000.000 77.8600.000.000.009.56
 203CL-Martingale Base, USDJPY15
73013582011.11.29 09:55buy0.01usdjpy77.9270.00078.027 77.8400.000.000.00-1.12
 201CL-Martingale Base, USDJPY15
73074712011.11.29 10:52buy0.02usdjpy77.8240.0000.000 77.8400.000.000.000.41
 202CL-Martingale Base, USDJPY15
73183012011.11.29 12:32buy0.02usdjpy77.7240.0000.000 77.8400.000.000.002.98
 203CL-Martingale Base, USDJPY15
73210682011.11.29 13:09buy0.05eurusd1.339540.000001.34454 1.332660.000.000.00-34.40
 200CL-Martingale Base, EURUSD15
73256022011.11.29 14:06buy0.08eurusd1.333480.000000.00000 1.332660.000.000.00-6.56
 201CL-Martingale Base, EURUSD15
  0.00 0.00 -0.37 -44.87
 Floating P/L: -45.24
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 022.84 Floating P/L: -45.24 Margin: 46.73
Balance: 4 022.84 Equity: 3 977.60 Free Margin: 3 930.87
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 038.16 Gross Loss: 1 015.32 Total Net Profit: 1 022.84
Profit Factor: 2.01 Expected Payoff: 10.33  
Absolute Drawdown: 150.78 Maximal Drawdown: 325.21 (10.24%) Relative Drawdown: 10.24% (325.21)
 
Total Trades: 99 Short Positions (won %): 44 (61.36%) Long Positions (won %): 55 (56.36%)
Profit Trades (% of total): 58 (58.59%) Loss trades (% of total): 41 (41.41%)
Largest profit trade: 345.42 loss trade: -120.07
Average profit trade: 35.14 loss trade: -24.76
Maximum consecutive wins ($): 11 (170.59) consecutive losses ($): 7 (-110.71)
Maximal consecutive profit (count): 420.94 (2) consecutive loss (count): -325.21 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2