Go Markets Pty Ltd

Account: 2038938 Name: txfxtrader Currency: USD 2011 November 29, 15:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
371390042011.11.23 14:53buy0.10eurusd1.338710.000001.348712011.11.24 04:171.336910.000.000.99-18.00
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
371459042011.11.23 16:59buy0.10eurusd1.337960.000000.000002011.11.24 04:171.336890.000.000.99-10.70
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
371460952011.11.23 17:00buy0.10eurusd1.336840.000000.000002011.11.24 04:171.336920.000.000.990.80
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
371495032011.11.23 17:40buy0.10eurusd1.335630.000000.000002011.11.24 04:171.336900.000.000.9912.70
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
371515452011.11.23 18:06buy0.10eurusd1.334100.000000.000002011.11.24 04:171.336950.000.000.9928.50
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
371521442011.11.23 18:09buy0.10eurusd1.333100.000000.000002011.11.24 04:171.336950.000.000.9938.50
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
371800172011.11.24 04:17sell0.10eurusd1.336940.000001.326942011.11.24 07:421.336580.000.000.003.60
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
371820652011.11.24 05:16sell0.10eurusd1.338220.000000.000002011.11.24 07:421.336610.000.000.0016.10
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
371850372011.11.24 07:42buy0.10eurusd1.336620.000001.346622011.11.24 08:521.337200.000.000.005.80
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
371859142011.11.24 08:06buy0.10eurusd1.335670.000000.000002011.11.24 08:521.337200.000.000.0015.30
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
371866862011.11.24 08:52sell0.10eurusd1.337360.000001.327362011.11.24 10:001.336920.000.000.004.40
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
371874022011.11.24 09:03sell0.10eurusd1.338610.000000.000002011.11.24 10:001.336950.000.000.0016.60
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
371904902011.11.24 10:00buy0.10eurusd1.337030.000001.347032011.11.24 13:071.337610.000.000.005.80
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372001552011.11.24 12:49buy0.10eurusd1.336150.000000.000002011.11.24 13:071.337570.000.000.0014.20
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372014662011.11.24 13:07sell0.10eurusd1.337510.000001.327512011.11.24 14:201.337910.000.000.00-4.00
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372026162011.11.24 13:27sell0.10eurusd1.338520.000000.000002011.11.24 14:201.337970.000.000.005.50
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372036932011.11.24 14:00sell0.10eurusd1.339560.000000.000002011.11.24 14:201.337970.000.000.0015.90
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
372039062011.11.24 14:00sell0.10eurusd1.340570.000000.000002011.11.24 14:201.337970.000.000.0026.00
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
372066612011.11.24 14:20buy0.10eurusd1.338000.000001.348002011.11.24 15:311.338490.000.000.004.90
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372081362011.11.24 15:00buy0.10eurusd1.336810.000000.000002011.11.24 15:311.338490.000.000.0016.80
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372091492011.11.24 15:31sell0.10eurusd1.338400.000001.328402011.11.25 10:511.328400.000.00-0.61100.00
 200CL-Martingale 111001, EURUS[tp]
372410002011.11.25 10:51buy0.10eurusd1.328460.000001.338462011.11.25 16:211.326190.000.000.00-22.70
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372413182011.11.25 10:52buy0.10eurusd1.327340.000000.000002011.11.25 16:211.326180.000.000.00-11.60
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372426922011.11.25 11:08buy0.10eurusd1.326320.000000.000002011.11.25 16:211.326200.000.000.00-1.20
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
372479982011.11.25 12:34buy0.10eurusd1.325030.000000.000002011.11.25 16:211.326200.000.000.0011.70
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
372490912011.11.25 12:59buy0.10eurusd1.323900.000000.000002011.11.25 16:211.326190.000.000.0022.90
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
372504582011.11.25 13:29buy0.10eurusd1.322800.000000.000002011.11.25 16:211.326240.000.000.0034.40
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
372568042011.11.25 15:34buy0.10eurusd1.321920.000000.000002011.11.25 16:211.326240.000.000.0043.20
 206CL-Martingale 111001, EURUSD5
372614182011.11.25 16:21sell0.10eurusd1.326230.000001.316232011.11.25 17:591.326850.000.000.00-6.20
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372637452011.11.25 16:46sell0.10eurusd1.327350.000000.000002011.11.25 17:591.326850.000.000.005.00
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372656292011.11.25 17:06sell0.10eurusd1.328290.000000.000002011.11.25 17:591.326850.000.000.0014.40
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
372662782011.11.25 17:18sell0.10eurusd1.329550.000000.000002011.11.25 17:591.326660.000.000.0028.90
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
372691422011.11.25 17:59buy0.10eurusd1.326660.000001.336662011.11.28 00:541.330690.000.000.3340.30
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372709052011.11.25 18:25buy0.10eurusd1.325670.000000.000002011.11.28 00:541.330690.000.000.3350.20
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372716462011.11.25 18:36buy0.10eurusd1.324690.000000.000002011.11.28 00:541.330690.000.000.3360.00
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
372729372011.11.25 19:08buy0.10eurusd1.323540.000000.000002011.11.28 00:541.330690.000.000.3371.50
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
372752402011.11.25 20:11buy0.10eurusd1.322510.000000.000002011.11.28 00:541.330690.000.000.3381.80
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
372848672011.11.28 00:54sell0.10eurusd1.330690.000000.000002011.11.28 02:141.330590.000.000.001.00
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372866752011.11.28 01:09sell0.10eurusd1.332520.000000.000002011.11.28 02:141.330590.000.000.0019.30
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372939692011.11.28 02:14buy0.10eurusd1.330590.000001.340592011.11.28 03:051.330590.000.000.000.00
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372950662011.11.28 02:19buy0.10eurusd1.329590.000000.000002011.11.28 03:051.330620.000.000.0010.30
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372959282011.11.28 02:26buy0.10eurusd1.328580.000000.000002011.11.28 03:051.330570.000.000.0019.90
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
372989732011.11.28 03:05sell0.10eurusd1.330570.000001.320572011.11.28 05:211.330530.000.000.000.40
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372994752011.11.28 03:11sell0.10eurusd1.331570.000000.000002011.11.28 05:211.330480.000.000.0010.90
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
373037772011.11.28 04:41sell0.10eurusd1.332740.000000.000002011.11.28 05:211.330280.000.000.0024.60
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
373062582011.11.28 05:21buy0.10eurusd1.330280.000001.340282011.11.28 07:531.330200.000.000.00-0.80
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
373070502011.11.28 05:24buy0.10eurusd1.329020.000000.000002011.11.28 07:541.330140.000.000.0011.20
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
373106492011.11.28 06:12buy0.10eurusd1.327940.000000.000002011.11.28 07:541.330140.000.000.0022.00
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
373135622011.11.28 07:54sell0.10eurusd1.330130.000001.320132011.11.28 08:411.329700.000.000.004.30
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
373147922011.11.28 08:09sell0.10eurusd1.331250.000000.000002011.11.28 08:411.329700.000.000.0015.50
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
373166122011.11.28 08:41buy0.10eurusd1.329740.000001.339742011.11.28 09:191.330260.000.000.005.20
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
373173982011.11.28 08:59buy0.10eurusd1.328720.000000.000002011.11.28 09:191.330270.000.000.0015.50
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
373185722011.11.28 09:19sell0.10eurusd1.330260.000001.320262011.11.28 18:071.333920.000.000.00-36.60
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
373230572011.11.28 10:19sell0.10eurusd1.331220.000000.000002011.11.28 18:071.333890.000.000.00-26.70
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
373242082011.11.28 10:30sell0.10eurusd1.332240.000000.000002011.11.28 18:071.333890.000.000.00-16.50
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
373259962011.11.28 10:47sell0.10eurusd1.333210.000000.000002011.11.28 18:071.333880.000.000.00-6.70
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
373268132011.11.28 10:56sell0.10eurusd1.334210.000000.000002011.11.28 18:071.333880.000.000.003.30
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
373273832011.11.28 11:00sell0.10eurusd1.335340.000000.000002011.11.28 18:071.333880.000.000.0014.60
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
373298582011.11.28 11:41sell0.10eurusd1.336600.000000.000002011.11.28 18:071.333880.000.000.0027.20
 206CL-Martingale 111001, EURUSD5
373312852011.11.28 12:00sell0.10eurusd1.337720.000000.000002011.11.28 18:071.333910.000.000.0038.10
 207CL-Martingale 111001, EURUSD5
373324282011.11.28 12:15sell0.10eurusd1.338750.000000.000002011.11.28 18:071.333920.000.000.0048.30
 208CL-Martingale 111001, EURUSD5
373329552011.11.28 12:22sell0.10eurusd1.339750.000000.000002011.11.28 18:071.333940.000.000.0058.10
 209CL-Martingale 111001, EURUSD5
  0.00 0.00 6.98 983.70
Closed P/L: 990.68
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
374555772011.11.29 13:53buy0.10eurusd1.338010.000001.34801 1.333750.000.000.00-42.60
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
374565632011.11.29 14:02buy0.10eurusd1.336720.000000.00000 1.333750.000.000.00-29.70
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
374567372011.11.29 14:03buy0.10eurusd1.335660.000000.00000 1.333750.000.000.00-19.10
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
374569262011.11.29 14:03buy0.10eurusd1.334750.000000.00000 1.333750.000.000.00-10.00
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
374579702011.11.29 14:06buy0.10eurusd1.333680.000000.00000 1.333750.000.000.000.70
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
  0.00 0.00 0.00 -100.70
 Floating P/L: -100.70
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 990.68 Floating P/L: -100.70 Margin: 1 335.76
Balance: 6 252.53 Equity: 6 151.83 Free Margin: 4 816.07
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 150.40 Gross Loss: 159.72 Total Net Profit: 990.68
Profit Factor: 7.20 Expected Payoff: 15.98  
Absolute Drawdown: 26.72 Maximal Drawdown: 86.50 (1.41%) Relative Drawdown: 1.41% (86.50)
 
Total Trades: 62 Short Positions (won %): 30 (80.00%) Long Positions (won %): 32 (81.25%)
Profit Trades (% of total): 50 (80.65%) Loss trades (% of total): 12 (19.35%)
Largest profit trade: 99.39 loss trade: -36.60
Average profit trade: 23.01 loss trade: -13.31
Maximum consecutive wins ($): 16 (440.15) consecutive losses ($): 4 (-86.50)
Maximal consecutive profit (count): 440.15 (16) consecutive loss (count): -86.50 (4)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 2