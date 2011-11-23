|Account: 2038938
|Name: txfxtrader
|Currency: USD
|2011 November 29, 15:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|37139004
|2011.11.23 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33871
|0.00000
|1.34871
|2011.11.24 04:17
|1.33691
|0.00
|0.00
|0.99
|-18.00
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37145904
|2011.11.23 16:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33796
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 04:17
|1.33689
|0.00
|0.00
|0.99
|-10.70
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37146095
|2011.11.23 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33684
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 04:17
|1.33692
|0.00
|0.00
|0.99
|0.80
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37149503
|2011.11.23 17:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33563
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 04:17
|1.33690
|0.00
|0.00
|0.99
|12.70
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37151545
|2011.11.23 18:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33410
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 04:17
|1.33695
|0.00
|0.00
|0.99
|28.50
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37152144
|2011.11.23 18:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33310
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 04:17
|1.33695
|0.00
|0.00
|0.99
|38.50
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37180017
|2011.11.24 04:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33694
|0.00000
|1.32694
|2011.11.24 07:42
|1.33658
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37182065
|2011.11.24 05:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33822
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 07:42
|1.33661
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37185037
|2011.11.24 07:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33662
|0.00000
|1.34662
|2011.11.24 08:52
|1.33720
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37185914
|2011.11.24 08:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33567
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 08:52
|1.33720
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37186686
|2011.11.24 08:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33736
|0.00000
|1.32736
|2011.11.24 10:00
|1.33692
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37187402
|2011.11.24 09:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33861
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 10:00
|1.33695
|0.00
|0.00
|0.00
|16.60
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37190490
|2011.11.24 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33703
|0.00000
|1.34703
|2011.11.24 13:07
|1.33761
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37200155
|2011.11.24 12:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33615
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 13:07
|1.33757
|0.00
|0.00
|0.00
|14.20
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37201466
|2011.11.24 13:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33751
|0.00000
|1.32751
|2011.11.24 14:20
|1.33791
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37202616
|2011.11.24 13:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33852
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 14:20
|1.33797
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37203693
|2011.11.24 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33956
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 14:20
|1.33797
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37203906
|2011.11.24 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34057
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 14:20
|1.33797
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37206661
|2011.11.24 14:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33800
|0.00000
|1.34800
|2011.11.24 15:31
|1.33849
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37208136
|2011.11.24 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33681
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 15:31
|1.33849
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37209149
|2011.11.24 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33840
|0.00000
|1.32840
|2011.11.25 10:51
|1.32840
|0.00
|0.00
|-0.61
|100.00
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUS[tp]
|37241000
|2011.11.25 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32846
|0.00000
|1.33846
|2011.11.25 16:21
|1.32619
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.70
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37241318
|2011.11.25 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32734
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 16:21
|1.32618
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37242692
|2011.11.25 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32632
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 16:21
|1.32620
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37247998
|2011.11.25 12:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32503
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 16:21
|1.32620
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37249091
|2011.11.25 12:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32390
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 16:21
|1.32619
|0.00
|0.00
|0.00
|22.90
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37250458
|2011.11.25 13:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32280
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 16:21
|1.32624
|0.00
|0.00
|0.00
|34.40
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37256804
|2011.11.25 15:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32192
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 16:21
|1.32624
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|
|206
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37261418
|2011.11.25 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32623
|0.00000
|1.31623
|2011.11.25 17:59
|1.32685
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37263745
|2011.11.25 16:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32735
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 17:59
|1.32685
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37265629
|2011.11.25 17:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32829
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 17:59
|1.32685
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37266278
|2011.11.25 17:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32955
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 17:59
|1.32666
|0.00
|0.00
|0.00
|28.90
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37269142
|2011.11.25 17:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32666
|0.00000
|1.33666
|2011.11.28 00:54
|1.33069
|0.00
|0.00
|0.33
|40.30
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37270905
|2011.11.25 18:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32567
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 00:54
|1.33069
|0.00
|0.00
|0.33
|50.20
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37271646
|2011.11.25 18:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32469
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 00:54
|1.33069
|0.00
|0.00
|0.33
|60.00
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37272937
|2011.11.25 19:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32354
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 00:54
|1.33069
|0.00
|0.00
|0.33
|71.50
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37275240
|2011.11.25 20:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32251
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 00:54
|1.33069
|0.00
|0.00
|0.33
|81.80
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37284867
|2011.11.28 00:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33069
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 02:14
|1.33059
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37286675
|2011.11.28 01:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33252
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 02:14
|1.33059
|0.00
|0.00
|0.00
|19.30
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37293969
|2011.11.28 02:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33059
|0.00000
|1.34059
|2011.11.28 03:05
|1.33059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37295066
|2011.11.28 02:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32959
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 03:05
|1.33062
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37295928
|2011.11.28 02:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32858
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 03:05
|1.33057
|0.00
|0.00
|0.00
|19.90
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37298973
|2011.11.28 03:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33057
|0.00000
|1.32057
|2011.11.28 05:21
|1.33053
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37299475
|2011.11.28 03:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33157
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 05:21
|1.33048
|0.00
|0.00
|0.00
|10.90
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37303777
|2011.11.28 04:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33274
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 05:21
|1.33028
|0.00
|0.00
|0.00
|24.60
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37306258
|2011.11.28 05:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33028
|0.00000
|1.34028
|2011.11.28 07:53
|1.33020
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37307050
|2011.11.28 05:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32902
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 07:54
|1.33014
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37310649
|2011.11.28 06:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32794
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 07:54
|1.33014
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37313562
|2011.11.28 07:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33013
|0.00000
|1.32013
|2011.11.28 08:41
|1.32970
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37314792
|2011.11.28 08:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33125
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 08:41
|1.32970
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37316612
|2011.11.28 08:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32974
|0.00000
|1.33974
|2011.11.28 09:19
|1.33026
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37317398
|2011.11.28 08:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32872
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 09:19
|1.33027
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37318572
|2011.11.28 09:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33026
|0.00000
|1.32026
|2011.11.28 18:07
|1.33392
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.60
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37323057
|2011.11.28 10:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33122
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33389
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.70
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37324208
|2011.11.28 10:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33224
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33389
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.50
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37325996
|2011.11.28 10:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33321
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33388
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37326813
|2011.11.28 10:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33421
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33388
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37327383
|2011.11.28 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33534
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33388
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37329858
|2011.11.28 11:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33660
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33388
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|
|206
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37331285
|2011.11.28 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33772
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33391
|0.00
|0.00
|0.00
|38.10
|
|207
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37332428
|2011.11.28 12:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33875
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33392
|0.00
|0.00
|0.00
|48.30
|
|208
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37332955
|2011.11.28 12:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33975
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33394
|0.00
|0.00
|0.00
|58.10
|
|209
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|
|0.00
|0.00
|6.98
|983.70
|Closed P/L:
|990.68
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|37455577
|2011.11.29 13:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33801
|0.00000
|1.34801
|
|1.33375
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.60
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37456563
|2011.11.29 14:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33672
|0.00000
|0.00000
|
|1.33375
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.70
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37456737
|2011.11.29 14:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33566
|0.00000
|0.00000
|
|1.33375
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.10
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37456926
|2011.11.29 14:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33475
|0.00000
|0.00000
|
|1.33375
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37457970
|2011.11.29 14:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33368
|0.00000
|0.00000
|
|1.33375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.70
|
|Floating P/L:
|-100.70
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|990.68
|Floating P/L:
|-100.70
|Margin:
|1 335.76
|Balance:
|6 252.53
|Equity:
|6 151.83
|Free Margin:
|4 816.07
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 150.40
|Gross Loss:
|159.72
|Total Net Profit:
|990.68
|Profit Factor:
|7.20
|Expected Payoff:
|15.98
|
|Absolute Drawdown:
|26.72
|Maximal Drawdown:
|86.50 (1.41%)
|Relative Drawdown:
|1.41% (86.50)
|
|Total Trades:
|62
|Short Positions (won %):
|30 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|32 (81.25%)
|Profit Trades (% of total):
|50 (80.65%)
|Loss trades (% of total):
|12 (19.35%)
|Largest
|profit trade:
|99.39
|loss trade:
|-36.60
|Average
|profit trade:
|23.01
|loss trade:
|-13.31
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (440.15)
|consecutive losses ($):
|4 (-86.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|440.15 (16)
|consecutive loss (count):
|-86.50 (4)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|2