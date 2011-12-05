Go Markets Pty Ltd

Account: 2038938 Name: txfxtrader Currency: USD 2011 December 9, 02:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
378088942011.12.05 00:44buy0.10eurusd1.342030.000001.352032011.12.05 09:131.342400.000.000.003.70
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
378091162011.12.05 00:56buy0.10eurusd1.340930.000000.000002011.12.05 09:131.342260.000.000.0013.30
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
378234922011.12.05 09:13sell0.10eurusd1.342130.000001.332132011.12.05 13:201.342880.000.000.00-7.50
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
378240182011.12.05 09:21sell0.10eurusd1.343130.000000.000002011.12.05 13:201.342880.000.000.002.50
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
378255222011.12.05 09:55sell0.10eurusd1.344570.000000.000002011.12.05 13:201.342880.000.000.0016.90
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
378307712011.12.05 11:56sell0.10eurusd1.345700.000000.000002011.12.05 13:201.342900.000.000.0028.00
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
378340902011.12.05 13:20buy0.10eurusd1.342890.000001.352892011.12.06 12:261.339460.000.000.33-34.30
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
378553292011.12.05 20:46buy0.10eurusd1.341650.000000.000002011.12.06 12:261.339460.000.000.33-21.90
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
378562032011.12.05 20:50buy0.10eurusd1.340640.000000.000002011.12.06 12:261.339430.000.000.33-12.10
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
378567642011.12.05 20:53buy0.10eurusd1.339330.000000.000002011.12.06 12:261.339290.000.000.33-0.40
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
378586862011.12.05 21:06buy0.10eurusd1.338290.000000.000002011.12.06 12:261.339250.000.000.339.60
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
378693922011.12.06 03:21buy0.10eurusd1.337250.000000.000002011.12.06 12:261.339230.000.000.0019.80
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
378810302011.12.06 09:14buy0.10eurusd1.335620.000000.000002011.12.06 12:261.339230.000.000.0036.10
 206CL-Martingale 111001, EURUSD5
378815482011.12.06 09:16buy0.10eurusd1.334580.000000.000002011.12.06 12:261.339190.000.000.0046.10
 207CL-Martingale 111001, EURUSD5
378855382011.12.06 10:09buy0.10eurusd1.333460.000000.000002011.12.06 12:261.339160.000.000.0057.00
 208CL-Martingale 111001, EURUSD5
378936622011.12.06 12:26sell0.10eurusd1.339160.000001.329162011.12.06 13:471.339970.000.000.00-8.10
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
378954712011.12.06 12:45sell0.10eurusd1.340440.000000.000002011.12.06 13:481.339990.000.000.004.50
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
378964482011.12.06 12:59sell0.10eurusd1.341520.000000.000002011.12.06 13:481.339990.000.000.0015.30
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
378973082011.12.06 13:05sell0.10eurusd1.342680.000000.000002011.12.06 13:481.340080.000.000.0026.00
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
378992952011.12.06 13:48buy0.10eurusd1.340080.000001.350082011.12.06 17:001.339350.000.000.00-7.30
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
379046092011.12.06 15:21buy0.10eurusd1.338880.000000.000002011.12.06 17:001.339350.000.000.004.70
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
379054892011.12.06 15:30buy0.10eurusd1.337690.000000.000002011.12.06 17:001.339310.000.000.0016.20
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
379070822011.12.06 15:50buy0.10eurusd1.336670.000000.000002011.12.06 17:001.339270.000.000.0026.00
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
379116002011.12.06 17:00sell0.10eurusd1.339290.000001.329292011.12.06 20:491.338770.000.000.005.20
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
379197012011.12.06 19:37sell0.10eurusd1.340250.000000.000002011.12.06 20:491.338770.000.000.0014.80
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
379220642011.12.06 20:49buy0.10eurusd1.338770.000001.348772011.12.07 15:371.339260.000.000.334.90
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
379503042011.12.07 13:12buy0.10eurusd1.337680.000000.000002011.12.07 15:371.339650.000.000.0019.70
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
379545712011.12.07 15:00buy0.10eurusd1.336650.000000.000002011.12.07 15:371.339730.000.000.0030.80
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
379568172011.12.07 15:37sell0.10eurusd1.339740.000001.329742011.12.07 21:481.339730.000.000.000.10
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
379682482011.12.07 19:28sell0.10eurusd1.340760.000000.000002011.12.07 21:481.339730.000.000.0010.30
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
379689762011.12.07 19:44sell0.10eurusd1.341740.000000.000002011.12.07 21:481.339730.000.000.0020.10
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
379715742011.12.07 21:48buy0.10eurusd1.339730.000001.349732011.12.08 14:481.340100.000.000.993.70
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
380602862011.12.08 12:59buy0.10eurusd1.338690.000000.000002011.12.08 14:481.340070.000.000.0013.80
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
380754122011.12.08 14:48sell0.10eurusd1.340070.000001.330072011.12.08 15:501.341220.000.000.00-11.50
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
380756042011.12.08 14:49sell0.10eurusd1.340510.000000.000002011.12.08 15:501.341140.000.000.00-6.30
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
380780302011.12.08 14:56sell0.10eurusd1.341460.000000.000002011.12.08 15:501.341160.000.000.003.00
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
380788422011.12.08 15:00sell0.10eurusd1.342450.000000.000002011.12.08 15:501.341130.000.000.0013.20
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
380859712011.12.08 15:32sell0.10eurusd1.343910.000000.000002011.12.08 15:501.341150.000.000.0027.60
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
380880232011.12.08 15:36sell0.10eurusd1.345180.000000.000002011.12.08 15:501.341150.000.000.0040.30
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
380919952011.12.08 15:50buy0.10eurusd1.341160.000001.351162011.12.08 22:261.336210.000.000.00-49.50
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
380936082011.12.08 15:52buy0.10eurusd1.340070.000000.000002011.12.08 22:261.336310.000.000.00-37.60
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
380953662011.12.08 15:58buy0.10eurusd1.338920.000000.000002011.12.08 22:261.336280.000.000.00-26.40
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
380958002011.12.08 15:58buy0.10eurusd1.337910.000000.000002011.12.08 22:261.336300.000.000.00-16.10
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
380968762011.12.08 16:00buy0.10eurusd1.336860.000000.000002011.12.08 22:261.336340.000.000.00-5.20
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
380998002011.12.08 16:07buy0.10eurusd1.335600.000000.000002011.12.08 22:261.336270.000.000.006.70
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
380999452011.12.08 16:07buy0.10eurusd1.334590.000000.000002011.12.08 22:261.336270.000.000.0016.80
 206CL-Martingale 111001, EURUSD5
381006712011.12.08 16:09buy0.10eurusd1.333390.000000.000002011.12.08 22:261.336240.000.000.0028.50
 207CL-Martingale 111001, EURUSD5
381020092011.12.08 16:17buy0.10eurusd1.332370.000000.000002011.12.08 22:261.336220.000.000.0038.50
 208CL-Martingale 111001, EURUSD5
381026732011.12.08 16:20buy0.10eurusd1.331320.000000.000002011.12.08 22:261.336090.000.000.0047.70
 209CL-Martingale 111001, EURUSD5
381117742011.12.08 18:09buy0.10eurusd1.330310.000000.000002011.12.08 22:261.336000.000.000.0056.90
 210CL-Martingale 111001, EURUSD5
381123752011.12.08 18:16buy0.10eurusd1.329150.000000.000002011.12.08 22:261.335960.000.000.0068.10
 211CL-Martingale 111001, EURUSD5
381242672011.12.08 22:26sell0.10eurusd1.335940.000001.325942011.12.08 22:401.334900.000.000.0010.40
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
381252042011.12.08 22:33sell0.10eurusd1.336860.000000.000002011.12.08 22:401.334700.000.000.0021.60
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
381258662011.12.08 22:40buy0.10eurusd1.334660.000001.344662011.12.09 01:071.335320.000.000.336.60
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
381266182011.12.08 22:51buy0.10eurusd1.333700.000000.000002011.12.09 01:071.335320.000.000.3316.20
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
  0.00 0.00 3.63 607.00
Closed P/L: 610.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 610.63 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 431.70 Equity: 6 431.70 Free Margin: 6 431.70
 
Details:
Graph
Gross Profit: 853.51 Gross Loss: 242.88 Total Net Profit: 610.63
Profit Factor: 3.51 Expected Payoff: 11.10  
Absolute Drawdown: 10.41 Maximal Drawdown: 129.60 (2.07%) Relative Drawdown: 2.07% (129.60)
 
Total Trades: 55 Short Positions (won %): 21 (80.95%) Long Positions (won %): 34 (70.59%)
Profit Trades (% of total): 41 (74.55%) Loss trades (% of total): 14 (25.45%)
Largest profit trade: 68.10 loss trade: -49.50
Average profit trade: 20.82 loss trade: -17.35
Maximum consecutive wins ($): 13 (171.62) consecutive losses ($): 4 (-129.60)
Maximal consecutive profit (count): 311.96 (10) consecutive loss (count): -129.60 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2