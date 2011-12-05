|Account: 2038938
|Name: txfxtrader
|Currency: USD
|2011 December 9, 02:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|37808894
|2011.12.05 00:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34203
|0.00000
|1.35203
|2011.12.05 09:13
|1.34240
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37809116
|2011.12.05 00:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34093
|0.00000
|0.00000
|2011.12.05 09:13
|1.34226
|0.00
|0.00
|0.00
|13.30
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37823492
|2011.12.05 09:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34213
|0.00000
|1.33213
|2011.12.05 13:20
|1.34288
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37824018
|2011.12.05 09:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34313
|0.00000
|0.00000
|2011.12.05 13:20
|1.34288
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37825522
|2011.12.05 09:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34457
|0.00000
|0.00000
|2011.12.05 13:20
|1.34288
|0.00
|0.00
|0.00
|16.90
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37830771
|2011.12.05 11:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34570
|0.00000
|0.00000
|2011.12.05 13:20
|1.34290
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37834090
|2011.12.05 13:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34289
|0.00000
|1.35289
|2011.12.06 12:26
|1.33946
|0.00
|0.00
|0.33
|-34.30
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37855329
|2011.12.05 20:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34165
|0.00000
|0.00000
|2011.12.06 12:26
|1.33946
|0.00
|0.00
|0.33
|-21.90
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37856203
|2011.12.05 20:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34064
|0.00000
|0.00000
|2011.12.06 12:26
|1.33943
|0.00
|0.00
|0.33
|-12.10
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37856764
|2011.12.05 20:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33933
|0.00000
|0.00000
|2011.12.06 12:26
|1.33929
|0.00
|0.00
|0.33
|-0.40
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37858686
|2011.12.05 21:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33829
|0.00000
|0.00000
|2011.12.06 12:26
|1.33925
|0.00
|0.00
|0.33
|9.60
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37869392
|2011.12.06 03:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33725
|0.00000
|0.00000
|2011.12.06 12:26
|1.33923
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37881030
|2011.12.06 09:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33562
|0.00000
|0.00000
|2011.12.06 12:26
|1.33923
|0.00
|0.00
|0.00
|36.10
|
|206
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37881548
|2011.12.06 09:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33458
|0.00000
|0.00000
|2011.12.06 12:26
|1.33919
|0.00
|0.00
|0.00
|46.10
|
|207
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37885538
|2011.12.06 10:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33346
|0.00000
|0.00000
|2011.12.06 12:26
|1.33916
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|
|208
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37893662
|2011.12.06 12:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33916
|0.00000
|1.32916
|2011.12.06 13:47
|1.33997
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37895471
|2011.12.06 12:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34044
|0.00000
|0.00000
|2011.12.06 13:48
|1.33999
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37896448
|2011.12.06 12:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34152
|0.00000
|0.00000
|2011.12.06 13:48
|1.33999
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37897308
|2011.12.06 13:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34268
|0.00000
|0.00000
|2011.12.06 13:48
|1.34008
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37899295
|2011.12.06 13:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34008
|0.00000
|1.35008
|2011.12.06 17:00
|1.33935
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.30
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37904609
|2011.12.06 15:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33888
|0.00000
|0.00000
|2011.12.06 17:00
|1.33935
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37905489
|2011.12.06 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33769
|0.00000
|0.00000
|2011.12.06 17:00
|1.33931
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37907082
|2011.12.06 15:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33667
|0.00000
|0.00000
|2011.12.06 17:00
|1.33927
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37911600
|2011.12.06 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33929
|0.00000
|1.32929
|2011.12.06 20:49
|1.33877
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37919701
|2011.12.06 19:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34025
|0.00000
|0.00000
|2011.12.06 20:49
|1.33877
|0.00
|0.00
|0.00
|14.80
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37922064
|2011.12.06 20:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33877
|0.00000
|1.34877
|2011.12.07 15:37
|1.33926
|0.00
|0.00
|0.33
|4.90
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37950304
|2011.12.07 13:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33768
|0.00000
|0.00000
|2011.12.07 15:37
|1.33965
|0.00
|0.00
|0.00
|19.70
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37954571
|2011.12.07 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33665
|0.00000
|0.00000
|2011.12.07 15:37
|1.33973
|0.00
|0.00
|0.00
|30.80
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37956817
|2011.12.07 15:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33974
|0.00000
|1.32974
|2011.12.07 21:48
|1.33973
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37968248
|2011.12.07 19:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34076
|0.00000
|0.00000
|2011.12.07 21:48
|1.33973
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37968976
|2011.12.07 19:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34174
|0.00000
|0.00000
|2011.12.07 21:48
|1.33973
|0.00
|0.00
|0.00
|20.10
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37971574
|2011.12.07 21:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33973
|0.00000
|1.34973
|2011.12.08 14:48
|1.34010
|0.00
|0.00
|0.99
|3.70
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38060286
|2011.12.08 12:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33869
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 14:48
|1.34007
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38075412
|2011.12.08 14:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34007
|0.00000
|1.33007
|2011.12.08 15:50
|1.34122
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.50
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38075604
|2011.12.08 14:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34051
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 15:50
|1.34114
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38078030
|2011.12.08 14:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34146
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 15:50
|1.34116
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38078842
|2011.12.08 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34245
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 15:50
|1.34113
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38085971
|2011.12.08 15:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34391
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 15:50
|1.34115
|0.00
|0.00
|0.00
|27.60
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38088023
|2011.12.08 15:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34518
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 15:50
|1.34115
|0.00
|0.00
|0.00
|40.30
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38091995
|2011.12.08 15:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34116
|0.00000
|1.35116
|2011.12.08 22:26
|1.33621
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.50
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38093608
|2011.12.08 15:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34007
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 22:26
|1.33631
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.60
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38095366
|2011.12.08 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33892
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 22:26
|1.33628
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.40
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38095800
|2011.12.08 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33791
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 22:26
|1.33630
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.10
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38096876
|2011.12.08 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33686
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 22:26
|1.33634
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38099800
|2011.12.08 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33560
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 22:26
|1.33627
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38099945
|2011.12.08 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33459
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 22:26
|1.33627
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|
|206
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38100671
|2011.12.08 16:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33339
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 22:26
|1.33624
|0.00
|0.00
|0.00
|28.50
|
|207
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38102009
|2011.12.08 16:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33237
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 22:26
|1.33622
|0.00
|0.00
|0.00
|38.50
|
|208
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38102673
|2011.12.08 16:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33132
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 22:26
|1.33609
|0.00
|0.00
|0.00
|47.70
|
|209
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38111774
|2011.12.08 18:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33031
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 22:26
|1.33600
|0.00
|0.00
|0.00
|56.90
|
|210
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38112375
|2011.12.08 18:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32915
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 22:26
|1.33596
|0.00
|0.00
|0.00
|68.10
|
|211
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38124267
|2011.12.08 22:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33594
|0.00000
|1.32594
|2011.12.08 22:40
|1.33490
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38125204
|2011.12.08 22:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33686
|0.00000
|0.00000
|2011.12.08 22:40
|1.33470
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38125866
|2011.12.08 22:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33466
|0.00000
|1.34466
|2011.12.09 01:07
|1.33532
|0.00
|0.00
|0.33
|6.60
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38126618
|2011.12.08 22:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33370
|0.00000
|0.00000
|2011.12.09 01:07
|1.33532
|0.00
|0.00
|0.33
|16.20
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|
|0.00
|0.00
|3.63
|607.00
|Closed P/L:
|610.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|610.63
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|6 431.70
|Equity:
|6 431.70
|Free Margin:
|6 431.70
|
|Details:
|Gross Profit:
|853.51
|Gross Loss:
|242.88
|Total Net Profit:
|610.63
|Profit Factor:
|3.51
|Expected Payoff:
|11.10
|
|Absolute Drawdown:
|10.41
|Maximal Drawdown:
|129.60 (2.07%)
|Relative Drawdown:
|2.07% (129.60)
|
|Total Trades:
|55
|Short Positions (won %):
|21 (80.95%)
|Long Positions (won %):
|34 (70.59%)
|Profit Trades (% of total):
|41 (74.55%)
|Loss trades (% of total):
|14 (25.45%)
|Largest
|profit trade:
|68.10
|loss trade:
|-49.50
|Average
|profit trade:
|20.82
|loss trade:
|-17.35
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (171.62)
|consecutive losses ($):
|4 (-129.60)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|311.96 (10)
|consecutive loss (count):
|-129.60 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2