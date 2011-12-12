Go Markets Pty Ltd

Account: 2038938 Name: txfxtrader Currency: USD 2011 December 16, 23:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
382020122011.12.12 01:26buy0.10eurusd1.336850.000001.346852011.12.12 17:151.322460.000.000.00-143.90
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
382037032011.12.12 02:47buy0.10eurusd1.335820.000000.000002011.12.12 17:151.322460.000.000.00-133.60
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
382045782011.12.12 03:11buy0.10eurusd1.334830.000000.000002011.12.12 17:151.322240.000.000.00-125.90
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
382078132011.12.12 06:50buy0.10eurusd1.333740.000000.000002011.12.12 17:151.322240.000.000.00-115.00
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
382105522011.12.12 09:06buy0.10eurusd1.332770.000000.000002011.12.12 17:151.322240.000.000.00-105.30
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
382120832011.12.12 09:20buy0.10eurusd1.331390.000000.000002011.12.12 17:151.322240.000.000.00-91.50
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
382135262011.12.12 09:45buy0.10eurusd1.330360.000000.000002011.12.12 17:151.322220.000.000.00-81.40
 206CL-Martingale 111001, EURUSD5
382192282011.12.12 11:21buy0.10eurusd1.328990.000000.000002011.12.12 17:151.322260.000.000.00-67.30
 207CL-Martingale 111001, EURUSD5
382202822011.12.12 11:33buy0.10eurusd1.328010.000000.000002011.12.12 17:151.322260.000.000.00-57.50
 208CL-Martingale 111001, EURUSD5
382205402011.12.12 11:34buy0.10eurusd1.326840.000000.000002011.12.12 17:151.322260.000.000.00-45.80
 209CL-Martingale 111001, EURUSD5
382244472011.12.12 12:28buy0.10eurusd1.325580.000000.000002011.12.12 17:151.322250.000.000.00-33.30
 210CL-Martingale 111001, EURUSD5
382333962011.12.12 15:22buy0.10eurusd1.324320.000000.000002011.12.12 17:151.322260.000.000.00-20.60
 211CL-Martingale 111001, EURUSD5
382352632011.12.12 16:00buy0.10eurusd1.323260.000000.000002011.12.12 17:151.322260.000.000.00-10.00
 212CL-Martingale 111001, EURUSD5
382387392011.12.12 17:15sell0.10eurusd1.322320.000001.312322011.12.13 13:391.321800.000.00-0.615.20
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
382776602011.12.13 13:13sell0.10eurusd1.323310.000000.000002011.12.13 13:391.321800.000.000.0015.10
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
382783952011.12.13 13:39buy0.10eurusd1.321800.000001.331802011.12.13 16:501.320740.000.000.00-10.60
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
382793652011.12.13 14:01buy0.10eurusd1.320750.000000.000002011.12.13 16:501.320730.000.000.00-0.20
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
382798212011.12.13 14:08buy0.10eurusd1.319430.000000.000002011.12.13 16:501.320740.000.000.0013.10
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
382815312011.12.13 15:14buy0.10eurusd1.318630.000000.000002011.12.13 16:501.320740.000.000.0021.10
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
382834772011.12.13 16:12buy0.10eurusd1.318010.000000.000002011.12.13 16:501.320740.000.000.0027.30
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
382846012011.12.13 16:50sell0.10eurusd1.320740.000001.310742011.12.13 17:471.310740.000.000.00100.00
 200CL-Martingale 111001, EURUS[tp]
382907842011.12.13 17:47buy0.10eurusd1.310520.000001.320522011.12.13 18:411.309670.000.000.00-8.50
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
382922722011.12.13 17:59buy0.10eurusd1.309220.000000.000002011.12.13 18:421.309610.000.000.003.90
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
382929652011.12.13 18:01buy0.10eurusd1.307980.000000.000002011.12.13 18:421.309610.000.000.0016.30
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
382934842011.12.13 18:02buy0.10eurusd1.306750.000000.000002011.12.13 18:421.309680.000.000.0029.30
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
382966282011.12.13 18:42sell0.10eurusd1.309820.000001.299822011.12.14 13:431.299820.000.00-0.21100.00
 200CL-Martingale 111001, EURUS[tp]
383388492011.12.14 13:43buy0.10eurusd1.299900.000001.309902011.12.14 14:131.300460.000.000.005.60
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
383407972011.12.14 14:09buy0.10eurusd1.299000.000000.000002011.12.14 14:131.300450.000.000.0014.50
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
383410462011.12.14 14:13sell0.10eurusd1.300450.000001.290452011.12.15 10:071.300420.000.00-0.640.30
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
383842362011.12.15 09:41sell0.10eurusd1.301410.000000.000002011.12.15 10:071.300430.000.000.009.80
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
383850532011.12.15 09:55sell0.10eurusd1.302500.000000.000002011.12.15 10:071.300300.000.000.0022.00
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
383861102011.12.15 10:07buy0.10eurusd1.300300.000001.310302011.12.15 12:321.299430.000.000.00-8.70
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
383903392011.12.15 11:02buy0.10eurusd1.299380.000000.000002011.12.15 12:321.299430.000.000.000.50
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
383918142011.12.15 11:17buy0.10eurusd1.298430.000000.000002011.12.15 12:321.299520.000.000.0010.90
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
383929742011.12.15 11:39buy0.10eurusd1.297420.000000.000002011.12.15 12:321.299510.000.000.0020.90
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
383935182011.12.15 11:43buy0.10eurusd1.296430.000000.000002011.12.15 12:321.299510.000.000.0030.80
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
383961532011.12.15 12:32sell0.10eurusd1.299510.000001.289512011.12.15 13:261.299390.000.000.001.20
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
383975542011.12.15 12:51sell0.10eurusd1.300480.000000.000002011.12.15 13:261.299390.000.000.0010.90
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
383978242011.12.15 12:52sell0.10eurusd1.301260.000000.000002011.12.15 13:261.299420.000.000.0018.40
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
383999622011.12.15 13:26buy0.10eurusd1.299420.000001.309422011.12.15 18:001.299860.000.000.004.40
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
384169842011.12.15 17:45buy0.10eurusd1.298300.000000.000002011.12.15 18:001.299870.000.000.0015.70
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
384178462011.12.15 18:00sell0.10eurusd1.299900.000001.289902011.12.15 20:041.299950.000.000.00-0.50
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
384188092011.12.15 18:26sell0.10eurusd1.300980.000000.000002011.12.15 20:041.299910.000.000.0010.70
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
384192172011.12.15 18:32sell0.10eurusd1.302350.000000.000002011.12.15 20:041.299910.000.000.0024.40
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
  0.00 0.00 -1.46 -527.30
Closed P/L: -528.76
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
384227472011.12.15 20:04buy0.10eurusd1.299910.000001.30991 1.303990.000.000.2640.80
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
  0.00 0.00 0.26 40.80
 Floating P/L: 41.06
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -528.76 Floating P/L: 41.06 Margin: 259.98
Balance: 5 902.94 Equity: 5 944.00 Free Margin: 5 684.02
 
Details:
Graph
Gross Profit: 531.18 Gross Loss: 1 059.94 Total Net Profit: -528.76
Profit Factor: 0.50 Expected Payoff: -12.02  
Absolute Drawdown: 1 031.10 Maximal Drawdown: 1 031.10 (16.03%) Relative Drawdown: 16.03% (1 031.10)
 
Total Trades: 44 Short Positions (won %): 13 (84.62%) Long Positions (won %): 31 (45.16%)
Profit Trades (% of total): 25 (56.82%) Loss trades (% of total): 19 (43.18%)
Largest profit trade: 100.00 loss trade: -143.90
Average profit trade: 21.25 loss trade: -55.79
Maximum consecutive wins ($): 10 (124.40) consecutive losses ($): 13 (-1 031.10)
Maximal consecutive profit (count): 169.39 (6) consecutive loss (count): -1 031.10 (13)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3