|Account: 2038938
|Name: txfxtrader
|Currency: USD
|2011 December 16, 23:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|38202012
|2011.12.12 01:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33685
|0.00000
|1.34685
|2011.12.12 17:15
|1.32246
|0.00
|0.00
|0.00
|-143.90
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38203703
|2011.12.12 02:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33582
|0.00000
|0.00000
|2011.12.12 17:15
|1.32246
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.60
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38204578
|2011.12.12 03:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33483
|0.00000
|0.00000
|2011.12.12 17:15
|1.32224
|0.00
|0.00
|0.00
|-125.90
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38207813
|2011.12.12 06:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33374
|0.00000
|0.00000
|2011.12.12 17:15
|1.32224
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.00
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38210552
|2011.12.12 09:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33277
|0.00000
|0.00000
|2011.12.12 17:15
|1.32224
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.30
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38212083
|2011.12.12 09:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33139
|0.00000
|0.00000
|2011.12.12 17:15
|1.32224
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.50
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38213526
|2011.12.12 09:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33036
|0.00000
|0.00000
|2011.12.12 17:15
|1.32222
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.40
|
|206
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38219228
|2011.12.12 11:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32899
|0.00000
|0.00000
|2011.12.12 17:15
|1.32226
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.30
|
|207
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38220282
|2011.12.12 11:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32801
|0.00000
|0.00000
|2011.12.12 17:15
|1.32226
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.50
|
|208
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38220540
|2011.12.12 11:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32684
|0.00000
|0.00000
|2011.12.12 17:15
|1.32226
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.80
|
|209
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38224447
|2011.12.12 12:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32558
|0.00000
|0.00000
|2011.12.12 17:15
|1.32225
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.30
|
|210
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38233396
|2011.12.12 15:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32432
|0.00000
|0.00000
|2011.12.12 17:15
|1.32226
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.60
|
|211
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38235263
|2011.12.12 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32326
|0.00000
|0.00000
|2011.12.12 17:15
|1.32226
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|212
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38238739
|2011.12.12 17:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32232
|0.00000
|1.31232
|2011.12.13 13:39
|1.32180
|0.00
|0.00
|-0.61
|5.20
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38277660
|2011.12.13 13:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32331
|0.00000
|0.00000
|2011.12.13 13:39
|1.32180
|0.00
|0.00
|0.00
|15.10
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38278395
|2011.12.13 13:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32180
|0.00000
|1.33180
|2011.12.13 16:50
|1.32074
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38279365
|2011.12.13 14:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32075
|0.00000
|0.00000
|2011.12.13 16:50
|1.32073
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38279821
|2011.12.13 14:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31943
|0.00000
|0.00000
|2011.12.13 16:50
|1.32074
|0.00
|0.00
|0.00
|13.10
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38281531
|2011.12.13 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31863
|0.00000
|0.00000
|2011.12.13 16:50
|1.32074
|0.00
|0.00
|0.00
|21.10
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38283477
|2011.12.13 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31801
|0.00000
|0.00000
|2011.12.13 16:50
|1.32074
|0.00
|0.00
|0.00
|27.30
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38284601
|2011.12.13 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32074
|0.00000
|1.31074
|2011.12.13 17:47
|1.31074
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUS[tp]
|38290784
|2011.12.13 17:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31052
|0.00000
|1.32052
|2011.12.13 18:41
|1.30967
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38292272
|2011.12.13 17:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30922
|0.00000
|0.00000
|2011.12.13 18:42
|1.30961
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38292965
|2011.12.13 18:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30798
|0.00000
|0.00000
|2011.12.13 18:42
|1.30961
|0.00
|0.00
|0.00
|16.30
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38293484
|2011.12.13 18:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30675
|0.00000
|0.00000
|2011.12.13 18:42
|1.30968
|0.00
|0.00
|0.00
|29.30
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38296628
|2011.12.13 18:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30982
|0.00000
|1.29982
|2011.12.14 13:43
|1.29982
|0.00
|0.00
|-0.21
|100.00
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUS[tp]
|38338849
|2011.12.14 13:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29990
|0.00000
|1.30990
|2011.12.14 14:13
|1.30046
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38340797
|2011.12.14 14:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29900
|0.00000
|0.00000
|2011.12.14 14:13
|1.30045
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38341046
|2011.12.14 14:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30045
|0.00000
|1.29045
|2011.12.15 10:07
|1.30042
|0.00
|0.00
|-0.64
|0.30
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38384236
|2011.12.15 09:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30141
|0.00000
|0.00000
|2011.12.15 10:07
|1.30043
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38385053
|2011.12.15 09:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30250
|0.00000
|0.00000
|2011.12.15 10:07
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38386110
|2011.12.15 10:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30030
|0.00000
|1.31030
|2011.12.15 12:32
|1.29943
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38390339
|2011.12.15 11:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29938
|0.00000
|0.00000
|2011.12.15 12:32
|1.29943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38391814
|2011.12.15 11:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29843
|0.00000
|0.00000
|2011.12.15 12:32
|1.29952
|0.00
|0.00
|0.00
|10.90
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38392974
|2011.12.15 11:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29742
|0.00000
|0.00000
|2011.12.15 12:32
|1.29951
|0.00
|0.00
|0.00
|20.90
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38393518
|2011.12.15 11:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29643
|0.00000
|0.00000
|2011.12.15 12:32
|1.29951
|0.00
|0.00
|0.00
|30.80
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38396153
|2011.12.15 12:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29951
|0.00000
|1.28951
|2011.12.15 13:26
|1.29939
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38397554
|2011.12.15 12:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30048
|0.00000
|0.00000
|2011.12.15 13:26
|1.29939
|0.00
|0.00
|0.00
|10.90
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38397824
|2011.12.15 12:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30126
|0.00000
|0.00000
|2011.12.15 13:26
|1.29942
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38399962
|2011.12.15 13:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29942
|0.00000
|1.30942
|2011.12.15 18:00
|1.29986
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38416984
|2011.12.15 17:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29830
|0.00000
|0.00000
|2011.12.15 18:00
|1.29987
|0.00
|0.00
|0.00
|15.70
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38417846
|2011.12.15 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29990
|0.00000
|1.28990
|2011.12.15 20:04
|1.29995
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38418809
|2011.12.15 18:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30098
|0.00000
|0.00000
|2011.12.15 20:04
|1.29991
|0.00
|0.00
|0.00
|10.70
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|38419217
|2011.12.15 18:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30235
|0.00000
|0.00000
|2011.12.15 20:04
|1.29991
|0.00
|0.00
|0.00
|24.40
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|
|0.00
|0.00
|-1.46
|-527.30
|Closed P/L:
|-528.76
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|38422747
|2011.12.15 20:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29991
|0.00000
|1.30991
|
|1.30399
|0.00
|0.00
|0.26
|40.80
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|
|0.00
|0.00
|0.26
|40.80
|
|Floating P/L:
|41.06
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-528.76
|Floating P/L:
|41.06
|Margin:
|259.98
|Balance:
|5 902.94
|Equity:
|5 944.00
|Free Margin:
|5 684.02
|
|Details:
|Gross Profit:
|531.18
|Gross Loss:
|1 059.94
|Total Net Profit:
|-528.76
|Profit Factor:
|0.50
|Expected Payoff:
|-12.02
|
|Absolute Drawdown:
|1 031.10
|Maximal Drawdown:
|1 031.10 (16.03%)
|Relative Drawdown:
|16.03% (1 031.10)
|
|Total Trades:
|44
|Short Positions (won %):
|13 (84.62%)
|Long Positions (won %):
|31 (45.16%)
|Profit Trades (% of total):
|25 (56.82%)
|Loss trades (% of total):
|19 (43.18%)
|Largest
|profit trade:
|100.00
|loss trade:
|-143.90
|Average
|profit trade:
|21.25
|loss trade:
|-55.79
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (124.40)
|consecutive losses ($):
|13 (-1 031.10)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|169.39 (6)
|consecutive loss (count):
|-1 031.10 (13)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3