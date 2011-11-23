Go Markets Pty Ltd

Account: 2038938 Name: txfxtrader Currency: USD 2011 December 2, 04:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
371390042011.11.23 14:53buy0.10eurusd1.338710.000001.348712011.11.24 04:171.336910.000.000.99-18.00
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
371459042011.11.23 16:59buy0.10eurusd1.337960.000000.000002011.11.24 04:171.336890.000.000.99-10.70
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
371460952011.11.23 17:00buy0.10eurusd1.336840.000000.000002011.11.24 04:171.336920.000.000.990.80
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
371495032011.11.23 17:40buy0.10eurusd1.335630.000000.000002011.11.24 04:171.336900.000.000.9912.70
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
371515452011.11.23 18:06buy0.10eurusd1.334100.000000.000002011.11.24 04:171.336950.000.000.9928.50
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
371521442011.11.23 18:09buy0.10eurusd1.333100.000000.000002011.11.24 04:171.336950.000.000.9938.50
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
371800172011.11.24 04:17sell0.10eurusd1.336940.000001.326942011.11.24 07:421.336580.000.000.003.60
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
371820652011.11.24 05:16sell0.10eurusd1.338220.000000.000002011.11.24 07:421.336610.000.000.0016.10
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
371850372011.11.24 07:42buy0.10eurusd1.336620.000001.346622011.11.24 08:521.337200.000.000.005.80
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
371859142011.11.24 08:06buy0.10eurusd1.335670.000000.000002011.11.24 08:521.337200.000.000.0015.30
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
371866862011.11.24 08:52sell0.10eurusd1.337360.000001.327362011.11.24 10:001.336920.000.000.004.40
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
371874022011.11.24 09:03sell0.10eurusd1.338610.000000.000002011.11.24 10:001.336950.000.000.0016.60
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
371904902011.11.24 10:00buy0.10eurusd1.337030.000001.347032011.11.24 13:071.337610.000.000.005.80
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372001552011.11.24 12:49buy0.10eurusd1.336150.000000.000002011.11.24 13:071.337570.000.000.0014.20
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372014662011.11.24 13:07sell0.10eurusd1.337510.000001.327512011.11.24 14:201.337910.000.000.00-4.00
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372026162011.11.24 13:27sell0.10eurusd1.338520.000000.000002011.11.24 14:201.337970.000.000.005.50
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372036932011.11.24 14:00sell0.10eurusd1.339560.000000.000002011.11.24 14:201.337970.000.000.0015.90
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
372039062011.11.24 14:00sell0.10eurusd1.340570.000000.000002011.11.24 14:201.337970.000.000.0026.00
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
372066612011.11.24 14:20buy0.10eurusd1.338000.000001.348002011.11.24 15:311.338490.000.000.004.90
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372081362011.11.24 15:00buy0.10eurusd1.336810.000000.000002011.11.24 15:311.338490.000.000.0016.80
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372091492011.11.24 15:31sell0.10eurusd1.338400.000001.328402011.11.25 10:511.328400.000.00-0.61100.00
 200CL-Martingale 111001, EURUS[tp]
372410002011.11.25 10:51buy0.10eurusd1.328460.000001.338462011.11.25 16:211.326190.000.000.00-22.70
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372413182011.11.25 10:52buy0.10eurusd1.327340.000000.000002011.11.25 16:211.326180.000.000.00-11.60
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372426922011.11.25 11:08buy0.10eurusd1.326320.000000.000002011.11.25 16:211.326200.000.000.00-1.20
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
372479982011.11.25 12:34buy0.10eurusd1.325030.000000.000002011.11.25 16:211.326200.000.000.0011.70
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
372490912011.11.25 12:59buy0.10eurusd1.323900.000000.000002011.11.25 16:211.326190.000.000.0022.90
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
372504582011.11.25 13:29buy0.10eurusd1.322800.000000.000002011.11.25 16:211.326240.000.000.0034.40
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
372568042011.11.25 15:34buy0.10eurusd1.321920.000000.000002011.11.25 16:211.326240.000.000.0043.20
 206CL-Martingale 111001, EURUSD5
372614182011.11.25 16:21sell0.10eurusd1.326230.000001.316232011.11.25 17:591.326850.000.000.00-6.20
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372637452011.11.25 16:46sell0.10eurusd1.327350.000000.000002011.11.25 17:591.326850.000.000.005.00
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372656292011.11.25 17:06sell0.10eurusd1.328290.000000.000002011.11.25 17:591.326850.000.000.0014.40
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
372662782011.11.25 17:18sell0.10eurusd1.329550.000000.000002011.11.25 17:591.326660.000.000.0028.90
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
372691422011.11.25 17:59buy0.10eurusd1.326660.000001.336662011.11.28 00:541.330690.000.000.3340.30
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372709052011.11.25 18:25buy0.10eurusd1.325670.000000.000002011.11.28 00:541.330690.000.000.3350.20
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372716462011.11.25 18:36buy0.10eurusd1.324690.000000.000002011.11.28 00:541.330690.000.000.3360.00
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
372729372011.11.25 19:08buy0.10eurusd1.323540.000000.000002011.11.28 00:541.330690.000.000.3371.50
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
372752402011.11.25 20:11buy0.10eurusd1.322510.000000.000002011.11.28 00:541.330690.000.000.3381.80
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
372848672011.11.28 00:54sell0.10eurusd1.330690.000000.000002011.11.28 02:141.330590.000.000.001.00
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372866752011.11.28 01:09sell0.10eurusd1.332520.000000.000002011.11.28 02:141.330590.000.000.0019.30
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372939692011.11.28 02:14buy0.10eurusd1.330590.000001.340592011.11.28 03:051.330590.000.000.000.00
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372950662011.11.28 02:19buy0.10eurusd1.329590.000000.000002011.11.28 03:051.330620.000.000.0010.30
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
372959282011.11.28 02:26buy0.10eurusd1.328580.000000.000002011.11.28 03:051.330570.000.000.0019.90
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
372989732011.11.28 03:05sell0.10eurusd1.330570.000001.320572011.11.28 05:211.330530.000.000.000.40
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
372994752011.11.28 03:11sell0.10eurusd1.331570.000000.000002011.11.28 05:211.330480.000.000.0010.90
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
373037772011.11.28 04:41sell0.10eurusd1.332740.000000.000002011.11.28 05:211.330280.000.000.0024.60
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
373062582011.11.28 05:21buy0.10eurusd1.330280.000001.340282011.11.28 07:531.330200.000.000.00-0.80
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
373070502011.11.28 05:24buy0.10eurusd1.329020.000000.000002011.11.28 07:541.330140.000.000.0011.20
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
373106492011.11.28 06:12buy0.10eurusd1.327940.000000.000002011.11.28 07:541.330140.000.000.0022.00
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
373135622011.11.28 07:54sell0.10eurusd1.330130.000001.320132011.11.28 08:411.329700.000.000.004.30
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
373147922011.11.28 08:09sell0.10eurusd1.331250.000000.000002011.11.28 08:411.329700.000.000.0015.50
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
373166122011.11.28 08:41buy0.10eurusd1.329740.000001.339742011.11.28 09:191.330260.000.000.005.20
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
373173982011.11.28 08:59buy0.10eurusd1.328720.000000.000002011.11.28 09:191.330270.000.000.0015.50
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
373185722011.11.28 09:19sell0.10eurusd1.330260.000001.320262011.11.28 18:071.333920.000.000.00-36.60
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
373230572011.11.28 10:19sell0.10eurusd1.331220.000000.000002011.11.28 18:071.333890.000.000.00-26.70
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
373242082011.11.28 10:30sell0.10eurusd1.332240.000000.000002011.11.28 18:071.333890.000.000.00-16.50
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
373259962011.11.28 10:47sell0.10eurusd1.333210.000000.000002011.11.28 18:071.333880.000.000.00-6.70
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
373268132011.11.28 10:56sell0.10eurusd1.334210.000000.000002011.11.28 18:071.333880.000.000.003.30
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
373273832011.11.28 11:00sell0.10eurusd1.335340.000000.000002011.11.28 18:071.333880.000.000.0014.60
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
373298582011.11.28 11:41sell0.10eurusd1.336600.000000.000002011.11.28 18:071.333880.000.000.0027.20
 206CL-Martingale 111001, EURUSD5
373312852011.11.28 12:00sell0.10eurusd1.337720.000000.000002011.11.28 18:071.333910.000.000.0038.10
 207CL-Martingale 111001, EURUSD5
373324282011.11.28 12:15sell0.10eurusd1.338750.000000.000002011.11.28 18:071.333920.000.000.0048.30
 208CL-Martingale 111001, EURUSD5
373329552011.11.28 12:22sell0.10eurusd1.339750.000000.000002011.11.28 18:071.333940.000.000.0058.10
 209CL-Martingale 111001, EURUSD5
373494762011.11.28 18:07buy0.10eurusd1.333940.000001.343942011.11.29 05:201.332520.000.000.33-14.20
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
373515632011.11.28 18:50buy0.10eurusd1.332900.000000.000002011.11.29 05:201.332620.000.000.33-2.80
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
373528382011.11.28 19:32buy0.10eurusd1.331780.000000.000002011.11.29 05:201.332600.000.000.338.20
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
373554142011.11.28 20:03buy0.10eurusd1.330770.000000.000002011.11.29 05:201.332620.000.000.3318.50
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
373722562011.11.28 22:45buy0.10eurusd1.329820.000000.000002011.11.29 05:201.332640.000.000.3328.20
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
373859112011.11.29 02:11buy0.10eurusd1.328800.000000.000002011.11.29 05:201.332630.000.000.0038.30
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
373993372011.11.29 05:20sell0.10eurusd1.332620.000001.322622011.11.29 10:001.333700.000.000.00-10.80
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
374013532011.11.29 05:40sell0.10eurusd1.333630.000000.000002011.11.29 10:001.333710.000.000.00-0.80
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
374035492011.11.29 06:11sell0.10eurusd1.334900.000000.000002011.11.29 10:001.333710.000.000.0011.90
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
374100702011.11.29 07:26sell0.10eurusd1.335920.000000.000002011.11.29 10:001.333670.000.000.0022.50
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
374108362011.11.29 07:31sell0.10eurusd1.336790.000000.000002011.11.29 10:001.333670.000.000.0031.20
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
374257212011.11.29 10:00buy0.10eurusd1.333660.000001.343662011.11.29 11:171.333690.000.000.000.30
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
374288722011.11.29 10:40buy0.10eurusd1.332680.000000.000002011.11.29 11:171.333700.000.000.0010.20
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
374312992011.11.29 11:04buy0.10eurusd1.331580.000000.000002011.11.29 11:171.333700.000.000.0021.20
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
374327582011.11.29 11:18sell0.10eurusd1.333700.000001.323702011.11.29 13:531.338040.000.000.00-43.40
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
374363342011.11.29 12:00sell0.10eurusd1.335380.000000.000002011.11.29 13:531.338110.000.000.00-27.30
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
374373082011.11.29 12:03sell0.10eurusd1.336370.000000.000002011.11.29 13:531.338100.000.000.00-17.30
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
374390312011.11.29 12:13sell0.10eurusd1.337750.000000.000002011.11.29 13:531.338020.000.000.00-2.70
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
374398652011.11.29 12:14sell0.10eurusd1.339010.000000.000002011.11.29 13:531.338010.000.000.0010.00
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
374403972011.11.29 12:15sell0.10eurusd1.340090.000000.000002011.11.29 13:531.338010.000.000.0020.80
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
374409952011.11.29 12:16sell0.10eurusd1.341890.000000.000002011.11.29 13:531.338010.000.000.0038.80
 206CL-Martingale 111001, EURUSD5
374449832011.11.29 12:32sell0.10eurusd1.342920.000000.000002011.11.29 13:531.338010.000.000.0049.10
 207CL-Martingale 111001, EURUSD5
374457182011.11.29 12:35sell0.10eurusd1.344040.000000.000002011.11.29 13:531.338010.000.000.0060.30
 208CL-Martingale 111001, EURUSD5
374555772011.11.29 13:53buy0.10eurusd1.338010.000001.348012011.11.29 17:011.334690.000.000.00-33.20
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
374565632011.11.29 14:02buy0.10eurusd1.336720.000000.000002011.11.29 17:011.334720.000.000.00-20.00
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
374567372011.11.29 14:03buy0.10eurusd1.335660.000000.000002011.11.29 17:011.334700.000.000.00-9.60
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
374569262011.11.29 14:03buy0.10eurusd1.334750.000000.000002011.11.29 17:011.334660.000.000.00-0.90
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
374579702011.11.29 14:06buy0.10eurusd1.333680.000000.000002011.11.29 17:011.334680.000.000.0010.00
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
374659572011.11.29 15:31buy0.10eurusd1.332650.000000.000002011.11.29 17:011.334730.000.000.0020.80
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
374665772011.11.29 15:32buy0.10eurusd1.331660.000000.000002011.11.29 17:011.334730.000.000.0030.70
 206CL-Martingale 111001, EURUSD5
374699782011.11.29 16:02buy0.10eurusd1.330520.000000.000002011.11.29 17:011.334690.000.000.0041.70
 207CL-Martingale 111001, EURUSD5
374710462011.11.29 16:10buy0.10eurusd1.329510.000000.000002011.11.29 17:011.334690.000.000.0051.80
 208CL-Martingale 111001, EURUSD5
374777732011.11.29 17:01sell0.10eurusd1.334710.000001.324712011.11.29 19:381.334180.000.000.005.30
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
374868162011.11.29 19:07sell0.10eurusd1.335960.000000.000002011.11.29 19:381.334210.000.000.0017.50
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
374893732011.11.29 19:38buy0.10eurusd1.334210.000001.344212011.11.30 00:411.333500.000.000.33-7.10
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
374903322011.11.29 19:46buy0.10eurusd1.333170.000000.000002011.11.30 00:411.333460.000.000.332.90
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
374917652011.11.29 20:06buy0.10eurusd1.332150.000000.000002011.11.30 00:411.333460.000.000.3313.10
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
375021492011.11.29 23:43buy0.10eurusd1.331040.000000.000002011.11.30 00:411.333310.000.000.3322.70
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
375053382011.11.30 00:41sell0.10eurusd1.333310.000001.323312011.11.30 05:151.333330.000.000.00-0.20
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
375159422011.11.30 03:07sell0.10eurusd1.334360.000000.000002011.11.30 05:151.333380.000.000.009.80
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
375168482011.11.30 03:18sell0.10eurusd1.335390.000000.000002011.11.30 05:151.333380.000.000.0020.10
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
375244372011.11.30 05:15buy0.10eurusd1.333380.000001.343382011.11.30 07:051.333930.000.000.005.50
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
375251792011.11.30 05:22buy0.10eurusd1.332370.000000.000002011.11.30 07:051.333950.000.000.0015.80
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
375327652011.11.30 07:05sell0.10eurusd1.333940.000001.323942011.11.30 15:051.350020.000.000.00-160.80
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
375860942011.11.30 15:00sell0.10eurusd1.335000.000000.000002011.11.30 15:051.350020.000.000.00-150.20
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
375861242011.11.30 15:00sell0.10eurusd1.336700.000000.000002011.11.30 15:051.350090.000.000.00-133.90
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
375864102011.11.30 15:00sell0.10eurusd1.338630.000000.000002011.11.30 15:051.350120.000.000.00-114.90
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
375877832011.11.30 15:01sell0.10eurusd1.339950.000000.000002011.11.30 15:051.350120.000.000.00-101.70
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
375878812011.11.30 15:01sell0.10eurusd1.341020.000000.000002011.11.30 15:051.350120.000.000.00-91.00
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
375881452011.11.30 15:02sell0.10eurusd1.342120.000000.000002011.11.30 15:051.350100.000.000.00-79.80
 206CL-Martingale 111001, EURUSD5
375908582011.11.30 15:04sell0.10eurusd1.343690.000000.000002011.11.30 15:051.350110.000.000.00-64.20
 207CL-Martingale 111001, EURUSD5
375915952011.11.30 15:05sell0.10eurusd1.344810.000000.000002011.11.30 15:051.350110.000.000.00-53.00
 208CL-Martingale 111001, EURUSD5
375917072011.11.30 15:05sell0.10eurusd1.345820.000000.000002011.11.30 15:051.350120.000.000.00-43.00
 209CL-Martingale 111001, EURUSD5
375922152011.11.30 15:05sell0.10eurusd1.346820.000000.000002011.11.30 15:051.349830.000.000.00-30.10
 210CL-Martingale 111001, EURUSD5
375924152011.11.30 15:05sell0.10eurusd1.348360.000000.000002011.11.30 15:051.349830.000.000.00-14.70
 211CL-Martingale 111001, EURUSD5
375925832011.11.30 15:05sell0.10eurusd1.349800.000000.000002011.12.02 04:271.347070.000.00-2.4427.30
 212CL-Martingale 111001, EURUSD5
375928062011.11.30 15:05buy0.10eurusd1.350170.000001.360172011.11.30 15:161.347370.000.000.00-28.00
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
375932712011.11.30 15:06buy0.10eurusd1.349090.000000.000002011.11.30 15:161.347370.000.000.00-17.20
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
375936382011.11.30 15:06buy0.10eurusd1.348050.000000.000002011.11.30 15:161.347370.000.000.00-6.80
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
375947982011.11.30 15:07buy0.10eurusd1.346720.000000.000002011.11.30 15:161.347470.000.000.007.50
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
375955402011.11.30 15:08buy0.10eurusd1.345730.000000.000002011.11.30 15:161.347410.000.000.0016.80
 204CL-Martingale 111001, EURUSD5
375961302011.11.30 15:10buy0.10eurusd1.344670.000000.000002011.11.30 15:161.347410.000.000.0027.40
 205CL-Martingale 111001, EURUSD5
375963832011.11.30 15:10buy0.10eurusd1.343490.000000.000002011.11.30 15:161.347300.000.000.0038.10
 206CL-Martingale 111001, EURUSD5
375972712011.11.30 15:14buy0.10eurusd1.342220.000000.000002011.11.30 15:161.347150.000.000.0049.30
 207CL-Martingale 111001, EURUSD5
375988012011.11.30 15:16sell0.10eurusd1.347040.000001.337042011.11.30 15:361.346290.000.000.007.50
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
376031722011.11.30 15:35sell0.10eurusd1.348090.000000.000002011.11.30 15:361.346580.000.000.0015.10
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
376035582011.11.30 15:36buy0.10eurusd1.346560.000001.356562011.11.30 15:401.347200.000.000.006.40
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
376041822011.11.30 15:39buy0.10eurusd1.345420.000000.000002011.11.30 15:401.347200.000.000.0017.80
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
376043672011.11.30 15:40sell0.10eurusd1.347200.000001.337202011.11.30 15:501.346710.000.000.004.90
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
376047712011.11.30 15:42sell0.10eurusd1.348230.000000.000002011.11.30 15:501.346710.000.000.0015.20
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
376056342011.11.30 15:50buy0.10eurusd1.346710.000001.356712011.11.30 17:291.347320.000.000.006.10
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
376161402011.11.30 17:08buy0.10eurusd1.345510.000000.000002011.11.30 17:291.347340.000.000.0018.30
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
376181602011.11.30 17:29sell0.10eurusd1.347340.000001.337342011.12.01 13:071.347680.000.00-1.83-3.40
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
376977622011.12.01 11:45sell0.10eurusd1.348260.000000.000002011.12.01 13:071.347690.000.000.005.70
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
376987852011.12.01 11:55sell0.10eurusd1.349260.000000.000002011.12.01 13:071.347690.000.000.0015.70
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
376998822011.12.01 12:07sell0.10eurusd1.350290.000000.000002011.12.01 13:071.347680.000.000.0026.10
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
377033662011.12.01 13:07buy0.10eurusd1.347680.000001.357682011.12.01 13:331.348100.000.000.004.20
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
377038182011.12.01 13:11buy0.10eurusd1.346680.000000.000002011.12.01 13:331.348020.000.000.0013.40
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
377049412011.12.01 13:33sell0.10eurusd1.348020.000001.338022011.12.01 15:411.348530.000.000.00-5.10
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
377066432011.12.01 14:01sell0.10eurusd1.348950.000000.000002011.12.01 15:411.348530.000.000.004.20
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
377098742011.12.01 15:02sell0.10eurusd1.349860.000000.000002011.12.01 15:411.348540.000.000.0013.20
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
377108772011.12.01 15:19sell0.10eurusd1.351400.000000.000002011.12.01 15:411.348540.000.000.0028.60
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
377127682011.12.01 15:41buy0.10eurusd1.348540.000001.358542011.12.01 17:021.349410.000.000.008.70
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
377148732011.12.01 16:22buy0.10eurusd1.347560.000000.000002011.12.01 17:021.349570.000.000.0020.10
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
377180062011.12.01 17:02sell0.10eurusd1.349530.000001.339532011.12.01 17:151.349160.000.000.003.70
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
377184132011.12.01 17:04sell0.10eurusd1.350480.000000.000002011.12.01 17:151.349130.000.000.0013.50
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
377193542011.12.01 17:15buy0.10eurusd1.349130.000001.359132011.12.01 18:511.348410.000.000.00-7.20
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
377208402011.12.01 17:36buy0.10eurusd1.347520.000000.000002011.12.01 18:511.348300.000.000.007.80
 201CL-Martingale 111001, EURUSD5
377218102011.12.01 17:47buy0.10eurusd1.346460.000000.000002011.12.01 18:511.348250.000.000.0017.90
 202CL-Martingale 111001, EURUSD5
377249932011.12.01 18:30buy0.10eurusd1.345490.000000.000002011.12.01 18:511.348240.000.000.0027.50
 203CL-Martingale 111001, EURUSD5
377270542011.12.01 18:51sell0.10eurusd1.348240.000001.338242011.12.02 04:271.347070.000.00-0.6111.70
 200CL-Martingale 111001, EURUSD5
  0.00 0.00 5.07 805.30
Closed P/L: 810.37
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 810.37 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 820.37 Equity: 5 820.37 Free Margin: 5 820.37
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 266.23 Gross Loss: 1 455.86 Total Net Profit: 810.37
Profit Factor: 1.56 Expected Payoff: 5.30  
Absolute Drawdown: 26.72 Maximal Drawdown: 1 089.30 (16.89%) Relative Drawdown: 16.89% (1 089.30)
 
Total Trades: 153 Short Positions (won %): 77 (64.94%) Long Positions (won %): 76 (77.63%)
Profit Trades (% of total): 109 (71.24%) Loss trades (% of total): 44 (28.76%)
Largest profit trade: 99.39 loss trade: -160.80
Average profit trade: 20.79 loss trade: -33.09
Maximum consecutive wins ($): 16 (440.15) consecutive losses ($): 15 (-1 089.30)
Maximal consecutive profit (count): 440.15 (16) consecutive loss (count): -1 089.30 (15)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2