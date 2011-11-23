|Account: 2038938
|Name: txfxtrader
|Currency: USD
|2011 December 2, 04:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|37139004
|2011.11.23 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33871
|0.00000
|1.34871
|2011.11.24 04:17
|1.33691
|0.00
|0.00
|0.99
|-18.00
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37145904
|2011.11.23 16:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33796
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 04:17
|1.33689
|0.00
|0.00
|0.99
|-10.70
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37146095
|2011.11.23 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33684
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 04:17
|1.33692
|0.00
|0.00
|0.99
|0.80
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37149503
|2011.11.23 17:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33563
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 04:17
|1.33690
|0.00
|0.00
|0.99
|12.70
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37151545
|2011.11.23 18:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33410
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 04:17
|1.33695
|0.00
|0.00
|0.99
|28.50
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37152144
|2011.11.23 18:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33310
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 04:17
|1.33695
|0.00
|0.00
|0.99
|38.50
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37180017
|2011.11.24 04:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33694
|0.00000
|1.32694
|2011.11.24 07:42
|1.33658
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37182065
|2011.11.24 05:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33822
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 07:42
|1.33661
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37185037
|2011.11.24 07:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33662
|0.00000
|1.34662
|2011.11.24 08:52
|1.33720
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37185914
|2011.11.24 08:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33567
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 08:52
|1.33720
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37186686
|2011.11.24 08:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33736
|0.00000
|1.32736
|2011.11.24 10:00
|1.33692
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37187402
|2011.11.24 09:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33861
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 10:00
|1.33695
|0.00
|0.00
|0.00
|16.60
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37190490
|2011.11.24 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33703
|0.00000
|1.34703
|2011.11.24 13:07
|1.33761
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37200155
|2011.11.24 12:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33615
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 13:07
|1.33757
|0.00
|0.00
|0.00
|14.20
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37201466
|2011.11.24 13:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33751
|0.00000
|1.32751
|2011.11.24 14:20
|1.33791
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37202616
|2011.11.24 13:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33852
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 14:20
|1.33797
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37203693
|2011.11.24 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33956
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 14:20
|1.33797
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37203906
|2011.11.24 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34057
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 14:20
|1.33797
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37206661
|2011.11.24 14:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33800
|0.00000
|1.34800
|2011.11.24 15:31
|1.33849
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37208136
|2011.11.24 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33681
|0.00000
|0.00000
|2011.11.24 15:31
|1.33849
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37209149
|2011.11.24 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33840
|0.00000
|1.32840
|2011.11.25 10:51
|1.32840
|0.00
|0.00
|-0.61
|100.00
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUS[tp]
|37241000
|2011.11.25 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32846
|0.00000
|1.33846
|2011.11.25 16:21
|1.32619
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.70
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37241318
|2011.11.25 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32734
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 16:21
|1.32618
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37242692
|2011.11.25 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32632
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 16:21
|1.32620
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37247998
|2011.11.25 12:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32503
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 16:21
|1.32620
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37249091
|2011.11.25 12:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32390
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 16:21
|1.32619
|0.00
|0.00
|0.00
|22.90
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37250458
|2011.11.25 13:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32280
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 16:21
|1.32624
|0.00
|0.00
|0.00
|34.40
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37256804
|2011.11.25 15:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32192
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 16:21
|1.32624
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|
|206
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37261418
|2011.11.25 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32623
|0.00000
|1.31623
|2011.11.25 17:59
|1.32685
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37263745
|2011.11.25 16:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32735
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 17:59
|1.32685
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37265629
|2011.11.25 17:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32829
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 17:59
|1.32685
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37266278
|2011.11.25 17:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32955
|0.00000
|0.00000
|2011.11.25 17:59
|1.32666
|0.00
|0.00
|0.00
|28.90
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37269142
|2011.11.25 17:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32666
|0.00000
|1.33666
|2011.11.28 00:54
|1.33069
|0.00
|0.00
|0.33
|40.30
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37270905
|2011.11.25 18:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32567
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 00:54
|1.33069
|0.00
|0.00
|0.33
|50.20
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37271646
|2011.11.25 18:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32469
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 00:54
|1.33069
|0.00
|0.00
|0.33
|60.00
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37272937
|2011.11.25 19:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32354
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 00:54
|1.33069
|0.00
|0.00
|0.33
|71.50
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37275240
|2011.11.25 20:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32251
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 00:54
|1.33069
|0.00
|0.00
|0.33
|81.80
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37284867
|2011.11.28 00:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33069
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 02:14
|1.33059
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37286675
|2011.11.28 01:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33252
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 02:14
|1.33059
|0.00
|0.00
|0.00
|19.30
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37293969
|2011.11.28 02:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33059
|0.00000
|1.34059
|2011.11.28 03:05
|1.33059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37295066
|2011.11.28 02:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32959
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 03:05
|1.33062
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37295928
|2011.11.28 02:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32858
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 03:05
|1.33057
|0.00
|0.00
|0.00
|19.90
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37298973
|2011.11.28 03:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33057
|0.00000
|1.32057
|2011.11.28 05:21
|1.33053
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37299475
|2011.11.28 03:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33157
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 05:21
|1.33048
|0.00
|0.00
|0.00
|10.90
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37303777
|2011.11.28 04:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33274
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 05:21
|1.33028
|0.00
|0.00
|0.00
|24.60
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37306258
|2011.11.28 05:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33028
|0.00000
|1.34028
|2011.11.28 07:53
|1.33020
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37307050
|2011.11.28 05:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32902
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 07:54
|1.33014
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37310649
|2011.11.28 06:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32794
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 07:54
|1.33014
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37313562
|2011.11.28 07:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33013
|0.00000
|1.32013
|2011.11.28 08:41
|1.32970
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37314792
|2011.11.28 08:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33125
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 08:41
|1.32970
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37316612
|2011.11.28 08:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32974
|0.00000
|1.33974
|2011.11.28 09:19
|1.33026
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37317398
|2011.11.28 08:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32872
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 09:19
|1.33027
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37318572
|2011.11.28 09:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33026
|0.00000
|1.32026
|2011.11.28 18:07
|1.33392
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.60
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37323057
|2011.11.28 10:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33122
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33389
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.70
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37324208
|2011.11.28 10:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33224
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33389
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.50
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37325996
|2011.11.28 10:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33321
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33388
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37326813
|2011.11.28 10:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33421
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33388
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37327383
|2011.11.28 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33534
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33388
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37329858
|2011.11.28 11:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33660
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33388
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|
|206
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37331285
|2011.11.28 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33772
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33391
|0.00
|0.00
|0.00
|38.10
|
|207
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37332428
|2011.11.28 12:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33875
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33392
|0.00
|0.00
|0.00
|48.30
|
|208
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37332955
|2011.11.28 12:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33975
|0.00000
|0.00000
|2011.11.28 18:07
|1.33394
|0.00
|0.00
|0.00
|58.10
|
|209
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37349476
|2011.11.28 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33394
|0.00000
|1.34394
|2011.11.29 05:20
|1.33252
|0.00
|0.00
|0.33
|-14.20
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37351563
|2011.11.28 18:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33290
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 05:20
|1.33262
|0.00
|0.00
|0.33
|-2.80
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37352838
|2011.11.28 19:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33178
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 05:20
|1.33260
|0.00
|0.00
|0.33
|8.20
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37355414
|2011.11.28 20:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33077
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 05:20
|1.33262
|0.00
|0.00
|0.33
|18.50
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37372256
|2011.11.28 22:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32982
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 05:20
|1.33264
|0.00
|0.00
|0.33
|28.20
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37385911
|2011.11.29 02:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32880
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 05:20
|1.33263
|0.00
|0.00
|0.00
|38.30
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37399337
|2011.11.29 05:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33262
|0.00000
|1.32262
|2011.11.29 10:00
|1.33370
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37401353
|2011.11.29 05:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33363
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 10:00
|1.33371
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37403549
|2011.11.29 06:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33490
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 10:00
|1.33371
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37410070
|2011.11.29 07:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33592
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 10:00
|1.33367
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37410836
|2011.11.29 07:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33679
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 10:00
|1.33367
|0.00
|0.00
|0.00
|31.20
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37425721
|2011.11.29 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33366
|0.00000
|1.34366
|2011.11.29 11:17
|1.33369
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37428872
|2011.11.29 10:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33268
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 11:17
|1.33370
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37431299
|2011.11.29 11:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33158
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 11:17
|1.33370
|0.00
|0.00
|0.00
|21.20
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37432758
|2011.11.29 11:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33370
|0.00000
|1.32370
|2011.11.29 13:53
|1.33804
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.40
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37436334
|2011.11.29 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33538
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 13:53
|1.33811
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.30
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37437308
|2011.11.29 12:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33637
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 13:53
|1.33810
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.30
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37439031
|2011.11.29 12:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33775
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 13:53
|1.33802
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37439865
|2011.11.29 12:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33901
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 13:53
|1.33801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37440397
|2011.11.29 12:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34009
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 13:53
|1.33801
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37440995
|2011.11.29 12:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34189
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 13:53
|1.33801
|0.00
|0.00
|0.00
|38.80
|
|206
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37444983
|2011.11.29 12:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34292
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 13:53
|1.33801
|0.00
|0.00
|0.00
|49.10
|
|207
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37445718
|2011.11.29 12:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34404
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 13:53
|1.33801
|0.00
|0.00
|0.00
|60.30
|
|208
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37455577
|2011.11.29 13:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33801
|0.00000
|1.34801
|2011.11.29 17:01
|1.33469
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.20
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37456563
|2011.11.29 14:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33672
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 17:01
|1.33472
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37456737
|2011.11.29 14:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33566
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 17:01
|1.33470
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37456926
|2011.11.29 14:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33475
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 17:01
|1.33466
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37457970
|2011.11.29 14:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33368
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 17:01
|1.33468
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37465957
|2011.11.29 15:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33265
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 17:01
|1.33473
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37466577
|2011.11.29 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33166
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 17:01
|1.33473
|0.00
|0.00
|0.00
|30.70
|
|206
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37469978
|2011.11.29 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33052
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 17:01
|1.33469
|0.00
|0.00
|0.00
|41.70
|
|207
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37471046
|2011.11.29 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32951
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 17:01
|1.33469
|0.00
|0.00
|0.00
|51.80
|
|208
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37477773
|2011.11.29 17:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33471
|0.00000
|1.32471
|2011.11.29 19:38
|1.33418
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37486816
|2011.11.29 19:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33596
|0.00000
|0.00000
|2011.11.29 19:38
|1.33421
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37489373
|2011.11.29 19:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33421
|0.00000
|1.34421
|2011.11.30 00:41
|1.33350
|0.00
|0.00
|0.33
|-7.10
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37490332
|2011.11.29 19:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33317
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 00:41
|1.33346
|0.00
|0.00
|0.33
|2.90
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37491765
|2011.11.29 20:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33215
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 00:41
|1.33346
|0.00
|0.00
|0.33
|13.10
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37502149
|2011.11.29 23:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33104
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 00:41
|1.33331
|0.00
|0.00
|0.33
|22.70
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37505338
|2011.11.30 00:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33331
|0.00000
|1.32331
|2011.11.30 05:15
|1.33333
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37515942
|2011.11.30 03:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33436
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 05:15
|1.33338
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37516848
|2011.11.30 03:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33539
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 05:15
|1.33338
|0.00
|0.00
|0.00
|20.10
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37524437
|2011.11.30 05:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33338
|0.00000
|1.34338
|2011.11.30 07:05
|1.33393
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37525179
|2011.11.30 05:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33237
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 07:05
|1.33395
|0.00
|0.00
|0.00
|15.80
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37532765
|2011.11.30 07:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33394
|0.00000
|1.32394
|2011.11.30 15:05
|1.35002
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.80
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37586094
|2011.11.30 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33500
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35002
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.20
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37586124
|2011.11.30 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33670
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35009
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.90
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37586410
|2011.11.30 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33863
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35012
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.90
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37587783
|2011.11.30 15:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33995
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35012
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.70
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37587881
|2011.11.30 15:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34102
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35012
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.00
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37588145
|2011.11.30 15:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34212
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35010
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.80
|
|206
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37590858
|2011.11.30 15:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34369
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35011
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.20
|
|207
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37591595
|2011.11.30 15:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34481
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35011
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.00
|
|208
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37591707
|2011.11.30 15:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34582
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.35012
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|
|209
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37592215
|2011.11.30 15:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34682
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.34983
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.10
|
|210
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37592415
|2011.11.30 15:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34836
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:05
|1.34983
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.70
|
|211
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37592583
|2011.11.30 15:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34980
|0.00000
|0.00000
|2011.12.02 04:27
|1.34707
|0.00
|0.00
|-2.44
|27.30
|
|212
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37592806
|2011.11.30 15:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35017
|0.00000
|1.36017
|2011.11.30 15:16
|1.34737
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37593271
|2011.11.30 15:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34909
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:16
|1.34737
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.20
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37593638
|2011.11.30 15:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34805
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:16
|1.34737
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37594798
|2011.11.30 15:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34672
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:16
|1.34747
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37595540
|2011.11.30 15:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34573
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:16
|1.34741
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|
|204
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37596130
|2011.11.30 15:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34467
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:16
|1.34741
|0.00
|0.00
|0.00
|27.40
|
|205
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37596383
|2011.11.30 15:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34349
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:16
|1.34730
|0.00
|0.00
|0.00
|38.10
|
|206
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37597271
|2011.11.30 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34222
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:16
|1.34715
|0.00
|0.00
|0.00
|49.30
|
|207
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37598801
|2011.11.30 15:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34704
|0.00000
|1.33704
|2011.11.30 15:36
|1.34629
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37603172
|2011.11.30 15:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34809
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:36
|1.34658
|0.00
|0.00
|0.00
|15.10
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37603558
|2011.11.30 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34656
|0.00000
|1.35656
|2011.11.30 15:40
|1.34720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37604182
|2011.11.30 15:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34542
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:40
|1.34720
|0.00
|0.00
|0.00
|17.80
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37604367
|2011.11.30 15:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34720
|0.00000
|1.33720
|2011.11.30 15:50
|1.34671
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37604771
|2011.11.30 15:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34823
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 15:50
|1.34671
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37605634
|2011.11.30 15:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34671
|0.00000
|1.35671
|2011.11.30 17:29
|1.34732
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37616140
|2011.11.30 17:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34551
|0.00000
|0.00000
|2011.11.30 17:29
|1.34734
|0.00
|0.00
|0.00
|18.30
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37618160
|2011.11.30 17:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34734
|0.00000
|1.33734
|2011.12.01 13:07
|1.34768
|0.00
|0.00
|-1.83
|-3.40
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37697762
|2011.12.01 11:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34826
|0.00000
|0.00000
|2011.12.01 13:07
|1.34769
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37698785
|2011.12.01 11:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34926
|0.00000
|0.00000
|2011.12.01 13:07
|1.34769
|0.00
|0.00
|0.00
|15.70
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37699882
|2011.12.01 12:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35029
|0.00000
|0.00000
|2011.12.01 13:07
|1.34768
|0.00
|0.00
|0.00
|26.10
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37703366
|2011.12.01 13:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34768
|0.00000
|1.35768
|2011.12.01 13:33
|1.34810
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37703818
|2011.12.01 13:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34668
|0.00000
|0.00000
|2011.12.01 13:33
|1.34802
|0.00
|0.00
|0.00
|13.40
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37704941
|2011.12.01 13:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34802
|0.00000
|1.33802
|2011.12.01 15:41
|1.34853
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37706643
|2011.12.01 14:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34895
|0.00000
|0.00000
|2011.12.01 15:41
|1.34853
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37709874
|2011.12.01 15:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34986
|0.00000
|0.00000
|2011.12.01 15:41
|1.34854
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37710877
|2011.12.01 15:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35140
|0.00000
|0.00000
|2011.12.01 15:41
|1.34854
|0.00
|0.00
|0.00
|28.60
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37712768
|2011.12.01 15:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34854
|0.00000
|1.35854
|2011.12.01 17:02
|1.34941
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37714873
|2011.12.01 16:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34756
|0.00000
|0.00000
|2011.12.01 17:02
|1.34957
|0.00
|0.00
|0.00
|20.10
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37718006
|2011.12.01 17:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34953
|0.00000
|1.33953
|2011.12.01 17:15
|1.34916
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37718413
|2011.12.01 17:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35048
|0.00000
|0.00000
|2011.12.01 17:15
|1.34913
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37719354
|2011.12.01 17:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34913
|0.00000
|1.35913
|2011.12.01 18:51
|1.34841
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37720840
|2011.12.01 17:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34752
|0.00000
|0.00000
|2011.12.01 18:51
|1.34830
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|
|201
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37721810
|2011.12.01 17:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34646
|0.00000
|0.00000
|2011.12.01 18:51
|1.34825
|0.00
|0.00
|0.00
|17.90
|
|202
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37724993
|2011.12.01 18:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34549
|0.00000
|0.00000
|2011.12.01 18:51
|1.34824
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|
|203
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|37727054
|2011.12.01 18:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34824
|0.00000
|1.33824
|2011.12.02 04:27
|1.34707
|0.00
|0.00
|-0.61
|11.70
|
|200
|CL-Martingale 111001, EURUSD5
|
|0.00
|0.00
|5.07
|805.30
|Closed P/L:
|810.37
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|810.37
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 820.37
|Equity:
|5 820.37
|Free Margin:
|5 820.37
|
|Details:
|Gross Profit:
|2 266.23
|Gross Loss:
|1 455.86
|Total Net Profit:
|810.37
|Profit Factor:
|1.56
|Expected Payoff:
|5.30
|
|Absolute Drawdown:
|26.72
|Maximal Drawdown:
|1 089.30 (16.89%)
|Relative Drawdown:
|16.89% (1 089.30)
|
|Total Trades:
|153
|Short Positions (won %):
|77 (64.94%)
|Long Positions (won %):
|76 (77.63%)
|Profit Trades (% of total):
|109 (71.24%)
|Loss trades (% of total):
|44 (28.76%)
|Largest
|profit trade:
|99.39
|loss trade:
|-160.80
|Average
|profit trade:
|20.79
|loss trade:
|-33.09
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (440.15)
|consecutive losses ($):
|15 (-1 089.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|440.15 (16)
|consecutive loss (count):
|-1 089.30 (15)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2