|A/C No: 1691656
|Name: 7_7_7_7
|2011.11.11 07:59 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|79343714
|19003
|2010.06.30 07:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.22137
|1.22118
|1.21937
|2010.07.01 03:18
|1.22118
|0.00
|0.00
|19.00
|2
|79868588
|19003
|2010.07.06 08:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25529
|0.00000
|1.25329
|2010.07.12 02:12
|1.26383
|0.00
|0.00
|-854.00
|3
|80491747
|19003
|2010.07.13 07:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25916
|1.25952
|1.26116
|2010.07.13 14:57
|1.26116
|0.00
|0.00
|200.00
|4
|81450177
|19003
|2010.07.23 07:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28887
|1.28847
|1.28687
|2010.07.23 07:47
|1.28687
|0.00
|0.00
|200.00
|5
|81988979
|19003
|2010.07.29 13:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30784
|1.30757
|1.30584
|2010.07.29 14:31
|1.30757
|0.00
|0.00
|27.00
|6
|82076372
|19003
|2010.07.30 09:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30709
|1.30682
|1.30509
|2010.07.30 09:42
|1.30509
|0.00
|0.00
|200.00
|7
|82824920
|19003
|2010.08.10 11:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31713
|1.31669
|1.31513
|2010.08.10 12:02
|1.31513
|0.00
|0.00
|200.00
|8
|83107730
|19003
|2010.08.12 14:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27846
|1.27870
|1.28046
|2010.08.12 14:47
|1.28046
|0.00
|0.00
|200.00
|9
|83394855
|19003
|2010.08.17 08:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28507
|1.28463
|1.28307
|2010.08.17 08:52
|1.28307
|0.00
|0.00
|200.00
|10
|84702084
|19003
|2010.08.27 14:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27255
|0.00000
|1.27055
|2010.08.27 16:01
|1.27055
|0.00
|0.00
|200.00
|11
|85718006
|19003
|2010.09.08 09:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27191
|1.27143
|1.26991
|2010.09.08 09:42
|1.26991
|0.00
|0.00
|200.00
|12
|85975264
|19003
|2010.09.10 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26916
|0.00000
|1.26716
|2010.09.13 00:04
|1.27086
|0.00
|0.00
|-170.00
|13
|86737203
|19003
|2010.09.17 08:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31276
|1.31255
|1.31076
|2010.09.17 12:28
|1.31076
|0.00
|0.00
|200.00
|14
|86878124
|19003
|2010.09.20 10:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31062
|1.31041
|1.30862
|2010.09.20 11:38
|1.30969
|0.00
|0.00
|93.00
|15
|89235517
|19003
|2010.10.08 09:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39382
|0.00000
|1.39582
|2010.10.08 14:36
|1.39582
|0.00
|0.00
|200.00
|16
|89427201
|19003
|2010.10.11 13:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39432
|1.39434
|1.39632
|2010.10.13 03:24
|1.39632
|0.00
|0.00
|200.00
|17
|90066928
|19003
|2010.10.15 09:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40760
|1.40746
|1.40560
|2010.10.15 15:04
|1.40746
|0.00
|0.00
|14.00
|18
|90379686
|19003
|2010.10.19 08:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39133
|0.00000
|1.39333
|2010.10.19 10:07
|1.39333
|0.00
|0.00
|200.00
|19
|90611562
|19003
|2010.10.20 13:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.38255
|0.00000
|1.38055
|2010.10.25 19:23
|1.39783
|0.00
|0.00
|-1528.00
|20
|92923071
|19003
|2010.11.08 09:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.39414
|1.39388
|1.39214
|2010.11.08 10:14
|1.39214
|0.00
|0.00
|200.00
|21
|93807405
|19003
|2010.11.12 14:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36972
|1.36938
|1.36772
|2010.11.12 18:35
|1.36772
|0.00
|0.00
|200.00
|22
|95520189
|19003
|2010.11.25 09:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33214
|1.33170
|1.33014
|2010.11.25 10:37
|1.33014
|0.00
|0.00
|200.00
|23
|95688845
|19003
|2010.11.26 09:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32701
|1.32738
|1.32901
|2010.11.26 09:25
|1.32901
|0.00
|0.00
|200.00
|24
|96069692
|19003
|2010.11.30 08:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31016
|0.00000
|1.30816
|2010.11.30 09:46
|1.30816
|0.00
|0.00
|200.00
|25
|97053026
|19003
|2010.12.06 12:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32649
|1.32693
|1.32849
|2010.12.06 13:07
|1.32849
|0.00
|0.00
|200.00
|26
|98558124
|19003
|2010.12.16 09:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32204
|0.00000
|1.32004
|2010.12.16 16:11
|1.32004
|0.00
|0.00
|200.00
|27
|98845864
|19003
|2010.12.20 07:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31506
|1.31501
|1.31306
|2010.12.20 11:46
|1.31501
|0.00
|0.00
|5.00
|28
|100543612
|19003
|2011.01.07 07:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29886
|0.00000
|1.30086
|2011.01.07 14:30
|1.30086
|0.00
|0.00
|200.00
|29
|100593015
|19003
|2011.01.07 14:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29571
|1.29610
|1.29771
|2011.01.07 14:50
|1.29771
|0.00
|0.00
|200.00
|30
|100697582
|19003
|2011.01.10 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28949
|1.28972
|1.29149
|2011.01.10 09:11
|1.29149
|0.00
|0.00
|200.00
|31
|100865687
|19003
|2011.01.11 07:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29372
|1.29333
|1.29172
|2011.01.11 09:02
|1.29172
|0.00
|0.00
|200.00
|32
|101224506
|19003
|2011.01.13 08:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31050
|1.31090
|1.31250
|2011.01.13 08:36
|1.31250
|0.00
|0.00
|200.00
|33
|102846486
|19003
|2011.01.26 11:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.37044
|1.37009
|1.36844
|2011.01.26 12:44
|1.37009
|0.00
|0.00
|35.00
|34
|103322114
|19003
|2011.01.31 08:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36085
|0.00000
|1.35885
|2011.02.03 13:37
|1.37664
|0.00
|0.00
|-1579.00
|35
|103839279
|19003
|2011.02.03 13:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.37668
|0.00000
|1.37868
|2011.02.18 20:24
|1.36872
|0.00
|0.00
|-796.00
|36
|106034855
|19003
|2011.02.22 15:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36860
|1.36851
|1.36660
|2011.02.22 15:52
|1.36851
|0.00
|0.00
|9.00
|37
|106636479
|19003
|2011.02.25 14:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.37827
|0.00000
|1.38027
|2011.02.28 07:10
|1.37587
|0.00
|0.00
|-240.00
|38
|106719369
|19003
|2011.02.28 07:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.37589
|0.00000
|1.37389
|2011.03.04 14:36
|1.39778
|0.00
|0.00
|-2189.00
|39
|107497921
|19003
|2011.03.04 14:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39765
|1.39785
|1.39965
|2011.03.04 15:42
|1.39965
|0.00
|0.00
|200.00
|40
|107778828
|19003
|2011.03.08 11:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39254
|0.00000
|1.39454
|2011.03.09 00:42
|1.38987
|0.00
|0.00
|-267.00
|41
|108780075
|19003
|2011.03.16 07:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.39668
|1.39622
|1.39468
|2011.03.16 10:40
|1.39468
|0.00
|0.00
|200.00
|42
|109709712
|19003
|2011.03.23 08:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41594
|1.41553
|1.41394
|2011.03.23 13:14
|1.41553
|0.00
|0.00
|41.00
|43
|110071209
|19003
|2011.03.25 09:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41709
|1.41699
|1.41509
|2011.03.25 09:42
|1.41509
|0.00
|0.00
|200.00
|44
|110457593
|19003
|2011.03.29 11:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41303
|1.41265
|1.41103
|2011.03.29 11:23
|1.41103
|0.00
|0.00
|200.00
|45
|110507885
|19003
|2011.03.29 15:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40581
|1.40620
|1.40781
|2011.03.29 16:01
|1.40781
|0.00
|0.00
|200.00
|46
|110995219
|19003
|2011.04.01 08:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41661
|0.00000
|1.41461
|2011.04.01 09:10
|1.41748
|0.00
|0.00
|-87.00
|47
|111001522
|19003
|2011.04.01 09:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41749
|1.41773
|1.41949
|2011.04.01 17:44
|1.41949
|0.00
|0.00
|200.00
|48
|112573482
|19003
|2011.04.14 08:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44931
|1.44887
|1.44731
|2011.04.14 10:24
|1.44731
|0.00
|0.00
|200.00
|49
|113492260
|19003
|2011.04.21 09:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46168
|1.46126
|1.45968
|2011.04.21 14:05
|1.45968
|0.00
|0.00
|200.00
|50
|113759020
|19003
|2011.04.25 12:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.45940
|1.45901
|1.45740
|2011.04.25 16:17
|1.45740
|0.00
|0.00
|200.00
|51
|115192282
|19003
|2011.05.05 09:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48658
|1.48617
|1.48458
|2011.05.05 12:58
|1.48458
|0.00
|0.00
|200.00
|52
|115537640
|19003
|2011.05.06 15:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44955
|1.44960
|1.45155
|2011.05.06 15:49
|1.44960
|0.00
|0.00
|5.00
|53
|115946470
|19003
|2011.05.10 12:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43422
|1.43384
|1.43222
|2011.05.10 16:43
|1.43222
|0.00
|0.00
|200.00
|54
|117962892
|19003
|2011.05.24 13:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40779
|1.40732
|1.40579
|2011.05.25 04:12
|1.40579
|0.00
|0.00
|200.00
|55
|118777119
|19003
|2011.05.31 09:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43739
|1.43777
|1.43939
|2011.05.31 10:18
|1.43939
|0.00
|0.00
|200.00
|56
|118931224
|19003
|2011.06.01 09:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44167
|1.44141
|1.43967
|2011.06.01 12:26
|1.44141
|0.00
|0.00
|26.00
|57
|121457551
|19003
|2011.06.22 11:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43995
|1.43957
|1.43795
|2011.06.22 12:39
|1.43795
|0.00
|0.00
|200.00
|58
|122558584
|19003
|2011.06.30 15:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44650
|1.44677
|1.44850
|2011.06.30 15:58
|1.44850
|0.00
|0.00
|200.00
|59
|124005621
|19003
|2011.07.13 13:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40765
|1.40732
|1.40565
|2011.07.13 14:04
|1.40565
|0.00
|0.00
|200.00
|60
|129764771
|19003
|2011.08.22 14:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44185
|1.44180
|1.43985
|2011.08.22 17:26
|1.44180
|0.00
|0.00
|5.00
|61
|129926987
|19003
|2011.08.23 12:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44565
|1.44553
|1.44365
|2011.08.23 16:01
|1.44553
|0.00
|0.00
|12.00
|62
|130904271
|19003
|2011.08.30 09:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.45126
|1.45081
|1.44926
|2011.08.30 09:42
|1.44926
|0.00
|0.00
|200.00
|63
|131535511
|19003
|2011.09.02 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42591
|1.42574
|1.42391
|2011.09.02 15:34
|1.42391
|0.00
|0.00
|200.00
|64
|131539169
|19003
|2011.09.02 15:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42539
|1.42506
|1.42339
|2011.09.02 16:17
|1.42339
|0.00
|0.00
|200.00
|65
|134272240
|19003
|2011.09.20 15:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.37187
|1.37175
|1.36987
|2011.09.20 15:58
|1.37175
|0.00
|0.00
|12.00
|66
|134683893
|19003
|2011.09.22 10:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35437
|0.00000
|1.35237
|2011.09.22 10:50
|1.35237
|0.00
|0.00
|200.00
|67
|135401090
|19003
|2011.09.26 15:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34993
|1.34944
|1.34793
|2011.09.26 16:15
|1.34793
|0.00
|0.00
|200.00
|68
|136328819
|19003
|2011.09.30 09:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35350
|0.00000
|1.35150
|2011.09.30 09:44
|1.35150
|0.00
|0.00
|200.00
|69
|137779264
|19003
|2011.10.10 09:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34761
|1.34726
|1.34561
|2011.10.10 10:04
|1.34726
|0.00
|0.00
|35.00
|70
|137853904
|19003
|2011.10.10 14:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35821
|1.35820
|1.35621
|2011.10.11 15:59
|1.35820
|0.00
|0.00
|1.00
|71
|142120129
|19003
|2011.11.03 08:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36946
|1.36911
|1.36746
|2011.11.03 09:02
|1.36746
|0.00
|0.00
|200.00
|0.00
|0.00
|2029.00
|Summary P/L:
|2029.00
|Winning trades:
|(62) 9739.00
|Losing trades:
|(9) -7710.00
|Max summary P/L:
|2441.00
|Largest winning trade:
|200.00
|Largest losing trade:
|-2189.00
|Max consecutive winners:
|25 (3696.00)
|Max consecutive losers:
|2 (-2429.00)
|Max consecutive profit:
|3696.00 (25)
|Max consecutive loss:
|-2429.00 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|4862.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.26
|Avg. profit factor:
|0.18
|Risk factor:
|0.42