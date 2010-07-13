Alpari NZ Limited
A/C No: 1691656Name: 7_7_7_72011.11.11 07:59 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
179343714190032010.06.30 07:03sell0.10eurusd1.221371.221181.219372010.07.01 03:181.221180.000.0019.00
279868588190032010.07.06 08:09sell0.10eurusd1.255290.000001.253292010.07.12 02:121.263830.000.00-854.00
380491747190032010.07.13 07:44buy0.10eurusd1.259161.259521.261162010.07.13 14:571.261160.000.00200.00
481450177190032010.07.23 07:41sell0.10eurusd1.288871.288471.286872010.07.23 07:471.286870.000.00200.00
581988979190032010.07.29 13:24sell0.10eurusd1.307841.307571.305842010.07.29 14:311.307570.000.0027.00
682076372190032010.07.30 09:26sell0.10eurusd1.307091.306821.305092010.07.30 09:421.305090.000.00200.00
782824920190032010.08.10 11:14sell0.10eurusd1.317131.316691.315132010.08.10 12:021.315130.000.00200.00
883107730190032010.08.12 14:43buy0.10eurusd1.278461.278701.280462010.08.12 14:471.280460.000.00200.00
983394855190032010.08.17 08:29sell0.10eurusd1.285071.284631.283072010.08.17 08:521.283070.000.00200.00
1084702084190032010.08.27 14:41sell0.10eurusd1.272550.000001.270552010.08.27 16:011.270550.000.00200.00
1185718006190032010.09.08 09:27sell0.10eurusd1.271911.271431.269912010.09.08 09:421.269910.000.00200.00
1285975264190032010.09.10 09:00sell0.10eurusd1.269160.000001.267162010.09.13 00:041.270860.000.00-170.00
1386737203190032010.09.17 08:12sell0.10eurusd1.312761.312551.310762010.09.17 12:281.310760.000.00200.00
1486878124190032010.09.20 10:41sell0.10eurusd1.310621.310411.308622010.09.20 11:381.309690.000.0093.00
1589235517190032010.10.08 09:44buy0.10eurusd1.393820.000001.395822010.10.08 14:361.395820.000.00200.00
1689427201190032010.10.11 13:23buy0.10eurusd1.394321.394341.396322010.10.13 03:241.396320.000.00200.00
1790066928190032010.10.15 09:36sell0.10eurusd1.407601.407461.405602010.10.15 15:041.407460.000.0014.00
1890379686190032010.10.19 08:29buy0.10eurusd1.391330.000001.393332010.10.19 10:071.393330.000.00200.00
1990611562190032010.10.20 13:12sell0.10eurusd1.382550.000001.380552010.10.25 19:231.397830.000.00-1528.00
2092923071190032010.11.08 09:10sell0.10eurusd1.394141.393881.392142010.11.08 10:141.392140.000.00200.00
2193807405190032010.11.12 14:05sell0.10eurusd1.369721.369381.367722010.11.12 18:351.367720.000.00200.00
2295520189190032010.11.25 09:59sell0.10eurusd1.332141.331701.330142010.11.25 10:371.330140.000.00200.00
2395688845190032010.11.26 09:18buy0.10eurusd1.327011.327381.329012010.11.26 09:251.329010.000.00200.00
2496069692190032010.11.30 08:43sell0.10eurusd1.310160.000001.308162010.11.30 09:461.308160.000.00200.00
2597053026190032010.12.06 12:59buy0.10eurusd1.326491.326931.328492010.12.06 13:071.328490.000.00200.00
2698558124190032010.12.16 09:04sell0.10eurusd1.322040.000001.320042010.12.16 16:111.320040.000.00200.00
2798845864190032010.12.20 07:58sell0.10eurusd1.315061.315011.313062010.12.20 11:461.315010.000.005.00
28100543612190032011.01.07 07:55buy0.10eurusd1.298860.000001.300862011.01.07 14:301.300860.000.00200.00
29100593015190032011.01.07 14:45buy0.10eurusd1.295711.296101.297712011.01.07 14:501.297710.000.00200.00
30100697582190032011.01.10 08:15buy0.10eurusd1.289491.289721.291492011.01.10 09:111.291490.000.00200.00
31100865687190032011.01.11 07:51sell0.10eurusd1.293721.293331.291722011.01.11 09:021.291720.000.00200.00
32101224506190032011.01.13 08:09buy0.10eurusd1.310501.310901.312502011.01.13 08:361.312500.000.00200.00
33102846486190032011.01.26 11:29sell0.10eurusd1.370441.370091.368442011.01.26 12:441.370090.000.0035.00
34103322114190032011.01.31 08:06sell0.10eurusd1.360850.000001.358852011.02.03 13:371.376640.000.00-1579.00
35103839279190032011.02.03 13:37buy0.10eurusd1.376680.000001.378682011.02.18 20:241.368720.000.00-796.00
36106034855190032011.02.22 15:09sell0.10eurusd1.368601.368511.366602011.02.22 15:521.368510.000.009.00
37106636479190032011.02.25 14:37buy0.10eurusd1.378270.000001.380272011.02.28 07:101.375870.000.00-240.00
38106719369190032011.02.28 07:10sell0.10eurusd1.375890.000001.373892011.03.04 14:361.397780.000.00-2189.00
39107497921190032011.03.04 14:36buy0.10eurusd1.397651.397851.399652011.03.04 15:421.399650.000.00200.00
40107778828190032011.03.08 11:22buy0.10eurusd1.392540.000001.394542011.03.09 00:421.389870.000.00-267.00
41108780075190032011.03.16 07:28sell0.10eurusd1.396681.396221.394682011.03.16 10:401.394680.000.00200.00
42109709712190032011.03.23 08:41sell0.10eurusd1.415941.415531.413942011.03.23 13:141.415530.000.0041.00
43110071209190032011.03.25 09:13sell0.10eurusd1.417091.416991.415092011.03.25 09:421.415090.000.00200.00
44110457593190032011.03.29 11:08sell0.10eurusd1.413031.412651.411032011.03.29 11:231.411030.000.00200.00
45110507885190032011.03.29 15:45buy0.10eurusd1.405811.406201.407812011.03.29 16:011.407810.000.00200.00
46110995219190032011.04.01 08:27sell0.10eurusd1.416610.000001.414612011.04.01 09:101.417480.000.00-87.00
47111001522190032011.04.01 09:10buy0.10eurusd1.417491.417731.419492011.04.01 17:441.419490.000.00200.00
48112573482190032011.04.14 08:59sell0.10eurusd1.449311.448871.447312011.04.14 10:241.447310.000.00200.00
49113492260190032011.04.21 09:28sell0.10eurusd1.461681.461261.459682011.04.21 14:051.459680.000.00200.00
50113759020190032011.04.25 12:21sell0.10eurusd1.459401.459011.457402011.04.25 16:171.457400.000.00200.00
51115192282190032011.05.05 09:15sell0.10eurusd1.486581.486171.484582011.05.05 12:581.484580.000.00200.00
52115537640190032011.05.06 15:37buy0.10eurusd1.449551.449601.451552011.05.06 15:491.449600.000.005.00
53115946470190032011.05.10 12:42sell0.10eurusd1.434221.433841.432222011.05.10 16:431.432220.000.00200.00
54117962892190032011.05.24 13:05sell0.10eurusd1.407791.407321.405792011.05.25 04:121.405790.000.00200.00
55118777119190032011.05.31 09:12buy0.10eurusd1.437391.437771.439392011.05.31 10:181.439390.000.00200.00
56118931224190032011.06.01 09:39sell0.10eurusd1.441671.441411.439672011.06.01 12:261.441410.000.0026.00
57121457551190032011.06.22 11:33sell0.10eurusd1.439951.439571.437952011.06.22 12:391.437950.000.00200.00
58122558584190032011.06.30 15:43buy0.10eurusd1.446501.446771.448502011.06.30 15:581.448500.000.00200.00
59124005621190032011.07.13 13:27sell0.10eurusd1.407651.407321.405652011.07.13 14:041.405650.000.00200.00
60129764771190032011.08.22 14:54sell0.10eurusd1.441851.441801.439852011.08.22 17:261.441800.000.005.00
61129926987190032011.08.23 12:06sell0.10eurusd1.445651.445531.443652011.08.23 16:011.445530.000.0012.00
62130904271190032011.08.30 09:09sell0.10eurusd1.451261.450811.449262011.08.30 09:421.449260.000.00200.00
63131535511190032011.09.02 15:31sell0.10eurusd1.425911.425741.423912011.09.02 15:341.423910.000.00200.00
64131539169190032011.09.02 15:39sell0.10eurusd1.425391.425061.423392011.09.02 16:171.423390.000.00200.00
65134272240190032011.09.20 15:45sell0.10eurusd1.371871.371751.369872011.09.20 15:581.371750.000.0012.00
66134683893190032011.09.22 10:06sell0.10eurusd1.354370.000001.352372011.09.22 10:501.352370.000.00200.00
67135401090190032011.09.26 15:12sell0.10eurusd1.349931.349441.347932011.09.26 16:151.347930.000.00200.00
68136328819190032011.09.30 09:10sell0.10eurusd1.353500.000001.351502011.09.30 09:441.351500.000.00200.00
69137779264190032011.10.10 09:09sell0.10eurusd1.347611.347261.345612011.10.10 10:041.347260.000.0035.00
70137853904190032011.10.10 14:37sell0.10eurusd1.358211.358201.356212011.10.11 15:591.358200.000.001.00
71142120129190032011.11.03 08:08sell0.10eurusd1.369461.369111.367462011.11.03 09:021.367460.000.00200.00
0.000.002029.00
 
Summary P/L:2029.00
 
Winning trades:(62) 9739.00
Losing trades:(9) -7710.00
Max summary P/L:2441.00
Largest winning trade:200.00
Largest losing trade:-2189.00
Max consecutive winners:25 (3696.00)
Max consecutive losers:2 (-2429.00)
Max consecutive profit:3696.00 (25)
Max consecutive loss:-2429.00 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:4862.00 (0.00%)
Profit factor:1.26
Avg. profit factor:0.18
Risk factor:0.42
 
* * *