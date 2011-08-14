|Account: 2835213
|Name: Newdigital_martinhadge
|Currency: USD
|2011 November 18, 15:37
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|191749785
|2011.08.14 04:50
|balance
|Deposit
|10 000.00
|191804607
|2011.08.18 17:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.64755
|1.65076
|1.65856
|2011.08.18 20:35
|1.65076
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|191806167
|2011.08.18 23:25
|buy
|0.05
|audusd
|1.03366
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.00
|16.65
|191805555
|2011.08.18 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.03975
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.76
|191805704
|2011.08.18 21:33
|buy
|0.02
|audusd
|1.03772
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|191805871
|2011.08.18 22:29
|buy
|0.03
|audusd
|1.03573
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|191785422
|2011.08.17 06:49
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.614
|76.996
|77.713
|2011.08.22 02:05
|76.996
|0.00
|0.00
|-0.29
|9.92
|191821188
|2011.08.22 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.65037
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|191821696
|2011.08.22 03:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64810
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|191828459
|2011.08.22 14:54
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64604
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|191828576
|2011.08.22 15:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.64407
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|191832633
|2011.08.22 20:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64634
|1.64874
|1.65737
|2011.08.23 07:05
|1.64874
|0.00
|0.00
|-0.06
|4.80
|191832355
|2011.08.22 19:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.64839
|1.65494
|1.65737
|2011.08.23 09:00
|1.65494
|0.00
|0.00
|-0.03
|6.55
|191858538
|2011.08.24 16:02
|buy
|0.02
|audusd
|1.04654
|0.98854
|1.05552
|2011.08.25 11:47
|1.04818
|0.00
|0.00
|0.64
|3.28
|191860805
|2011.08.25 01:09
|buy
|0.03
|audusd
|1.04452
|0.98854
|1.05552
|2011.08.25 11:47
|1.04820
|0.00
|0.00
|0.00
|11.04
|191854893
|2011.08.24 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04854
|0.98854
|1.05552
|2011.08.25 11:47
|1.04817
|0.00
|0.00
|0.32
|-0.37
|191766945
|2011.08.16 09:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.813
|77.057
|77.713
|2011.08.25 13:40
|77.057
|0.00
|0.00
|-0.33
|3.17
|191867580
|2011.08.25 14:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.249
|77.484
|78.347
|2011.08.25 19:55
|77.484
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|191869680
|2011.08.25 19:44
|buy
|0.05
|audusd
|1.04266
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.53
|15.25
|191865329
|2011.08.25 11:47
|buy
|0.01
|audusd
|1.04846
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.75
|191867401
|2011.08.25 14:24
|buy
|0.02
|audusd
|1.04647
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.21
|-1.52
|191867825
|2011.08.25 14:47
|buy
|0.03
|audusd
|1.04455
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.32
|3.48
|191882631
|2011.08.29 00:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05758
|1.06131
|1.06862
|2011.08.29 05:50
|1.06131
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|191886054
|2011.08.29 08:47
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.597
|76.805
|77.697
|2011.08.29 19:59
|76.805
|0.00
|0.00
|0.00
|5.42
|191886977
|2011.08.29 12:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.06181
|1.06644
|1.07281
|2011.08.30 01:16
|1.06644
|0.00
|0.00
|0.11
|4.63
|191896250
|2011.08.30 11:26
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.62850
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|73.50
|191894711
|2011.08.30 08:24
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.63482
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.90
|191894891
|2011.08.30 08:33
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.63293
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.41
|191896184
|2011.08.30 11:21
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.63061
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|12.45
|191894058
|2011.08.30 07:13
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63681
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63138
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.29
|191893608
|2011.08.30 06:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63877
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63147
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.60
|191892204
|2011.08.30 04:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.64082
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63141
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.41
|191896920
|2011.08.30 12:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.06549
|1.06991
|1.07646
|2011.08.30 20:00
|1.06991
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|191904534
|2011.08.31 08:31
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.62773
|1.57168
|1.63873
|2011.08.31 11:59
|1.63155
|0.00
|0.00
|0.00
|11.46
|191903730
|2011.08.31 07:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62973
|1.57168
|1.63873
|2011.08.31 11:59
|1.63155
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|191902407
|2011.08.31 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.63168
|1.57168
|1.63873
|2011.08.31 11:59
|1.63155
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|191903999
|2011.08.31 07:51
|buy
|0.02
|audusd
|1.06654
|1.06881
|1.07754
|2011.08.31 14:33
|1.06881
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|191882456
|2011.08.28 23:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.797
|77.023
|77.697
|2011.09.01 02:10
|77.023
|0.00
|0.00
|-0.15
|2.93
|191912961
|2011.09.01 06:20
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.62208
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|0.00
|41.40
|191907441
|2011.08.31 14:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63015
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.17
|-10.62
|191907639
|2011.08.31 14:56
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.62807
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.25
|-9.69
|191908183
|2011.08.31 15:27
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.62600
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.41
|-5.80
|191909741
|2011.08.31 19:59
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.62401
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.75
|7.47
|191906043
|2011.08.31 12:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.63222
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.08
|-7.38
|191902321
|2011.08.31 03:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.06856
|1.07107
|1.07754
|2011.09.01 07:04
|1.07107
|0.00
|0.00
|0.33
|2.51
|191916581
|2011.09.01 13:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.07116
|1.07435
|1.08216
|2011.09.01 17:37
|1.07435
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|191927872
|2011.09.04 22:00
|buy
|0.03
|audusd
|1.06027
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.92
|191933572
|2011.09.05 13:39
|buy
|0.15
|audusd
|1.05419
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05552
|0.00
|0.00
|0.00
|19.95
|191928835
|2011.09.05 00:50
|buy
|0.05
|audusd
|1.05826
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.15
|191932413
|2011.09.05 11:00
|buy
|0.09
|audusd
|1.05628
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05552
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.84
|191934404
|2011.09.05 14:21
|buy
|0.25
|audusd
|1.05217
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05553
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|191920431
|2011.09.01 23:38
|buy
|0.02
|audusd
|1.07187
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.22
|-32.48
|191919846
|2011.09.01 20:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.07384
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.22
|-18.21
|191942688
|2011.09.06 09:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.192
|77.517
|78.293
|2011.09.06 21:59
|77.517
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.19
|191952335
|2011.09.07 08:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.105
|77.645
|78.203
|2011.09.09 15:04
|77.645
|0.00
|0.00
|-0.23
|13.91
|191951942
|2011.09.07 07:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.304
|77.644
|78.203
|2011.09.09 15:04
|77.644
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.38
|191980789
|2011.09.12 05:18
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.936
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.230
|0.00
|0.00
|0.00
|19.03
|191980708
|2011.09.12 05:03
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.147
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.230
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|191980355
|2011.09.12 04:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.348
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.231
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|191978196
|2011.09.11 22:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.548
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|192031674
|2011.09.15 10:33
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.606
|71.209
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.904
|0.00
|0.00
|0.00
|19.37
|191987015
|2011.09.12 16:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.209
|71.209
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.903
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.98
|192010186
|2011.09.14 11:05
|buy
|0.03
|usdjpy
|76.804
|71.209
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.903
|0.00
|0.00
|-0.26
|3.86
|191990458
|2011.09.13 03:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.004
|0.000
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.903
|0.00
|0.00
|-0.23
|-2.63
|192059330
|2011.09.19 13:43
|buy
|0.05
|audusd
|1.01995
|0.96594
|1.02894
|2011.09.19 15:11
|1.02075
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|192059586
|2011.09.19 14:00
|buy
|0.09
|audusd
|1.01784
|0.96594
|1.02894
|2011.09.19 15:11
|1.02075
|0.00
|0.00
|0.00
|26.19
|192056595
|2011.09.19 08:50
|buy
|0.02
|audusd
|1.02394
|0.96594
|1.02894
|2011.09.19 15:11
|1.02070
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.48
|192056360
|2011.09.19 08:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.02594
|0.96594
|1.02894
|2011.09.19 15:11
|1.02070
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.24
|192058736
|2011.09.19 12:59
|buy
|0.03
|audusd
|1.02195
|0.96594
|1.02894
|2011.09.19 15:11
|1.02070
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.75
|192129413
|2011.09.27 07:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.370
|76.723
|77.476
|2011.09.27 21:53
|76.723
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.60
|192142330
|2011.09.28 09:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56156
|1.56558
|1.57264
|2011.09.28 11:29
|1.56558
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|192148844
|2011.09.28 23:57
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55546
|1.50370
|1.56647
|2011.09.29 01:56
|1.55894
|0.00
|0.00
|0.00
|17.40
|192147787
|2011.09.28 19:48
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55750
|1.50370
|1.56647
|2011.09.29 01:56
|1.55894
|0.00
|0.00
|-0.24
|4.32
|192139422
|2011.09.28 03:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56364
|1.50370
|1.56647
|2011.09.29 01:56
|1.55893
|0.00
|0.00
|-0.08
|-4.71
|192147050
|2011.09.28 17:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55948
|1.50370
|1.56647
|2011.09.29 01:56
|1.55893
|0.00
|0.00
|-0.16
|-1.10
|192149904
|2011.09.29 03:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.97734
|0.97971
|0.98834
|2011.09.29 05:04
|0.97971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|192149779
|2011.09.29 03:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55949
|1.56281
|1.57050
|2011.09.29 06:13
|1.56281
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|192144214
|2011.09.28 12:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.525
|76.811
|77.624
|2011.09.29 14:12
|76.811
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.72
|192156817
|2011.09.29 17:28
|buy
|0.15
|audusd
|0.97632
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97528
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|192156927
|2011.09.29 17:38
|buy
|0.25
|audusd
|0.97418
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97524
|0.00
|0.00
|0.00
|26.50
|192157138
|2011.09.29 18:07
|buy
|0.42
|audusd
|0.97208
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97514
|0.00
|0.00
|0.00
|128.52
|192156142
|2011.09.29 16:12
|buy
|0.05
|audusd
|0.98034
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97528
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.30
|192155307
|2011.09.29 14:28
|buy
|0.02
|audusd
|0.98436
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97528
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.16
|192154117
|2011.09.29 12:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.98634
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97528
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.06
|192156380
|2011.09.29 16:34
|buy
|0.09
|audusd
|0.97834
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97528
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.54
|192155456
|2011.09.29 14:45
|buy
|0.03
|audusd
|0.98234
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97526
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.24
|192157182
|2011.09.29 18:13
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56037
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|192157471
|2011.09.29 19:18
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55837
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|41.25
|192156264
|2011.09.29 16:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56640
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.56
|192156421
|2011.09.29 16:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56445
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.99
|192156042
|2011.09.29 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56847
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.35
|192156862
|2011.09.29 17:32
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56244
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|192168806
|2011.10.03 03:47
|buy
|0.09
|audusd
|0.96112
|0.91716
|0.97222
|2011.10.03 07:52
|0.96467
|0.00
|0.00
|0.00
|31.95
|192168655
|2011.10.03 03:08
|buy
|0.05
|audusd
|0.96331
|0.91716
|0.97222
|2011.10.03 07:52
|0.96467
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|192158038
|2011.09.29 22:03
|buy
|0.01
|audusd
|0.97714
|0.91716
|0.97222
|2011.10.03 07:52
|0.96467
|0.00
|0.00
|0.10
|-12.47
|192167073
|2011.10.02 22:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.96758
|0.91716
|0.97222
|2011.10.03 07:52
|0.96467
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|192168459
|2011.10.03 02:31
|buy
|0.03
|audusd
|0.96555
|0.91716
|0.97222
|2011.10.03 07:52
|0.96467
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|192173481
|2011.10.03 14:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.658
|76.858
|77.758
|2011.10.05 15:37
|76.858
|0.00
|0.00
|-0.12
|5.20
|192200875
|2011.10.06 16:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.97083
|0.97459
|0.98184
|2011.10.06 18:37
|0.97459
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|192210231
|2011.10.10 01:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55935
|1.56217
|1.57036
|2011.10.10 08:36
|1.56217
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|192210065
|2011.10.10 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.98152
|0.99019
|0.99252
|2011.10.10 09:39
|0.99019
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|192213819
|2011.10.10 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56471
|1.56681
|1.57567
|2011.10.10 17:13
|1.56681
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|192219314
|2011.10.11 06:36
|buy
|0.05
|audusd
|0.99336
|0.93946
|1.00440
|2011.10.11 07:30
|0.99669
|0.00
|0.00
|0.00
|16.65
|192218542
|2011.10.11 03:06
|buy
|0.03
|audusd
|0.99546
|0.93946
|1.00440
|2011.10.11 07:30
|0.99669
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|192217783
|2011.10.10 23:25
|buy
|0.02
|audusd
|0.99745
|0.93946
|1.00440
|2011.10.11 07:30
|0.99662
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|192217537
|2011.10.10 22:03
|buy
|0.01
|audusd
|0.99946
|0.93946
|1.00440
|2011.10.11 07:30
|0.99662
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.84
|192222582
|2011.10.11 15:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.99482
|0.99808
|1.00586
|2011.10.11 18:23
|0.99808
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|192219945
|2011.10.11 08:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56326
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55802
|0.00
|0.00
|-0.05
|-10.48
|192221513
|2011.10.11 12:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56137
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55802
|0.00
|0.00
|-0.07
|-10.05
|192224817
|2011.10.12 01:01
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55537
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55806
|0.00
|0.00
|0.00
|40.35
|192224537
|2011.10.12 00:03
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.55737
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55802
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|192222619
|2011.10.11 15:17
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55937
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55802
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.75
|192219552
|2011.10.11 07:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56528
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55802
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.26
|192226182
|2011.10.12 05:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.99451
|0.99651
|1.00551
|2011.10.12 07:11
|0.99651
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|192226196
|2011.10.12 05:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55893
|1.56689
|1.56994
|2011.10.12 08:45
|1.56689
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|192227950
|2011.10.12 08:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.445
|77.276
|77.553
|2011.10.12 15:06
|77.276
|0.00
|0.00
|0.00
|21.51
|192157851
|2011.09.29 21:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.862
|77.274
|77.553
|2011.10.12 15:06
|77.274
|0.00
|0.00
|-0.30
|5.33
|192233491
|2011.10.12 21:03
|buy
|0.02
|audusd
|1.01507
|0.95713
|1.02403
|2011.10.13 00:29
|1.01847
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|192233613
|2011.10.12 21:48
|buy
|0.03
|audusd
|1.01297
|0.95713
|1.02403
|2011.10.13 00:29
|1.01847
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|192232308
|2011.10.12 16:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.01711
|0.95713
|1.02403
|2011.10.13 00:29
|1.01792
|0.00
|0.00
|0.29
|0.81
|192234462
|2011.10.13 01:01
|buy
|0.02
|audusd
|1.01877
|0.96094
|1.02777
|2011.10.13 04:07
|1.02069
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|192234807
|2011.10.13 02:03
|buy
|0.03
|audusd
|1.01671
|0.96094
|1.02777
|2011.10.13 04:07
|1.02066
|0.00
|0.00
|0.00
|11.85
|192234354
|2011.10.13 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.02094
|0.96094
|1.02777
|2011.10.13 04:07
|1.02069
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|192237875
|2011.10.13 12:11
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56744
|1.51551
|1.57847
|2011.10.13 13:25
|1.57042
|0.00
|0.00
|0.00
|26.82
|192236461
|2011.10.13 08:23
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56947
|1.51551
|1.57847
|2011.10.13 13:25
|1.57047
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|192235808
|2011.10.13 06:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57352
|1.51551
|1.57847
|2011.10.13 13:25
|1.57041
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.22
|192236357
|2011.10.13 08:14
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57148
|1.51551
|1.57847
|2011.10.13 13:25
|1.57045
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|192235391
|2011.10.13 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57551
|1.51551
|1.57847
|2011.10.13 13:25
|1.57041
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|192238810
|2011.10.13 14:17
|buy
|0.15
|audusd
|1.01091
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01369
|0.00
|0.00
|0.00
|41.70
|192236457
|2011.10.13 08:22
|buy
|0.03
|audusd
|1.01682
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01370
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|192236579
|2011.10.13 08:36
|buy
|0.05
|audusd
|1.01491
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01370
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|192238446
|2011.10.13 13:45
|buy
|0.09
|audusd
|1.01289
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01369
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|192235644
|2011.10.13 05:42
|buy
|0.02
|audusd
|1.01898
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01370
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.56
|192235100
|2011.10.13 04:07
|buy
|0.01
|audusd
|1.02100
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01369
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.31
|192240003
|2011.10.13 17:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.01654
|1.01899
|1.02753
|2011.10.13 19:27
|1.01899
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|192239106
|2011.10.13 14:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57226
|1.57629
|1.58327
|2011.10.13 19:27
|1.57629
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|192249225
|2011.10.17 05:45
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57860
|1.52282
|1.58957
|2011.10.17 07:27
|1.58251
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|192247752
|2011.10.16 23:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58281
|1.52282
|1.58957
|2011.10.17 07:27
|1.58251
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|192248086
|2011.10.17 00:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58059
|1.52282
|1.58957
|2011.10.17 07:27
|1.58251
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|192249449
|2011.10.17 07:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03221
|1.03502
|1.04316
|2011.10.17 09:23
|1.03502
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|192250519
|2011.10.17 09:41
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57867
|1.52274
|1.58561
|2011.10.17 12:23
|1.57744
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.69
|192251246
|2011.10.17 10:48
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.57457
|1.52274
|1.58561
|2011.10.17 12:23
|1.57744
|0.00
|0.00
|0.00
|25.83
|192250794
|2011.10.17 10:02
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57663
|1.52274
|1.58561
|2011.10.17 12:23
|1.57744
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|192250174
|2011.10.17 08:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58069
|1.52274
|1.58561
|2011.10.17 12:23
|1.57744
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|192250133
|2011.10.17 08:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58273
|1.52274
|1.58561
|2011.10.17 12:23
|1.57744
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.29
|192254352
|2011.10.17 20:26
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57379
|1.51770
|1.58460
|2011.10.18 00:35
|1.57768
|0.00
|0.00
|-0.07
|11.67
|192253131
|2011.10.17 15:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57768
|1.51770
|1.58460
|2011.10.18 00:35
|1.57772
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.04
|192253937
|2011.10.17 18:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57562
|1.51770
|1.58460
|2011.10.18 00:35
|1.57772
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.20
|192255118
|2011.10.18 00:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57798
|1.58006
|1.58902
|2011.10.18 04:41
|1.58006
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|192255695
|2011.10.18 02:28
|buy
|0.02
|audusd
|1.01656
|1.02011
|1.02756
|2011.10.18 04:42
|1.02011
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|192257095
|2011.10.18 07:29
|buy
|0.03
|audusd
|1.01246
|1.01467
|1.02344
|2011.10.18 08:19
|1.01672
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|192256775
|2011.10.18 07:07
|buy
|0.02
|audusd
|1.01457
|0.95857
|1.02344
|2011.10.18 08:19
|1.01668
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|192255158
|2011.10.18 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.01857
|0.95857
|1.02344
|2011.10.18 08:19
|1.01668
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|192259408
|2011.10.18 13:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.01856
|0.95856
|1.02552
|2011.10.18 14:31
|1.01834
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|192259650
|2011.10.18 13:53
|buy
|0.03
|audusd
|1.01442
|0.95856
|1.02552
|2011.10.18 14:31
|1.01834
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|192259496
|2011.10.18 13:35
|buy
|0.02
|audusd
|1.01654
|0.95856
|1.02552
|2011.10.18 14:31
|1.01834
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|192262014
|2011.10.18 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57066
|1.57528
|1.58166
|2011.10.18 19:18
|1.57528
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|192275093
|2011.10.20 08:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.02254
|1.02738
|1.03151
|2011.10.20 09:31
|1.02738
|0.00
|0.00
|0.00
|4.84
|192275351
|2011.10.20 08:59
|buy
|0.02
|audusd
|1.02056
|1.02748
|1.03151
|2011.10.20 09:31
|1.02748
|0.00
|0.00
|0.00
|13.84
|192252248
|2011.10.17 13:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.077
|71.279
|77.775
|2011.10.20 12:26
|76.952
|0.00
|0.00
|-0.29
|-3.25
|192252717
|2011.10.17 14:17
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.627
|71.279
|77.775
|2011.10.20 12:26
|76.953
|0.00
|0.00
|-0.69
|21.18
|192252581
|2011.10.17 14:01
|buy
|0.03
|usdjpy
|76.878
|71.279
|77.775
|2011.10.20 12:26
|76.952
|0.00
|0.00
|-0.41
|2.88
|192248558
|2011.10.17 01:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.280
|71.279
|77.775
|2011.10.20 12:26
|76.951
|0.00
|0.00
|-0.14
|-4.28
|192279079
|2011.10.20 14:41
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.57150
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|192279280
|2011.10.20 14:55
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.56955
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57238
|0.00
|0.00
|0.00
|42.45
|192276876
|2011.10.20 11:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57765
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.52
|192276148
|2011.10.20 09:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57965
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.26
|192277510
|2011.10.20 12:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57565
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.78
|192278525
|2011.10.20 13:56
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57380
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.05
|192281290
|2011.10.20 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57555
|1.57817
|1.58653
|2011.10.20 23:42
|1.57817
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.62
|192282234
|2011.10.20 21:06
|buy
|0.03
|audusd
|1.02244
|0.96646
|1.03344
|2011.10.21 11:16
|1.02635
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|192281870
|2011.10.20 19:21
|buy
|0.02
|audusd
|1.02446
|0.96646
|1.03344
|2011.10.21 11:16
|1.02636
|0.00
|0.00
|0.20
|3.80
|192281647
|2011.10.20 18:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.02650
|0.96646
|1.03344
|2011.10.21 11:16
|1.02639
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.11
|192292972
|2011.10.23 23:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03286
|1.03967
|1.04386
|2011.10.24 04:25
|1.03967
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|192292530
|2011.10.23 22:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59479
|1.59787
|1.60576
|2011.10.24 06:47
|1.59787
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|192298927
|2011.10.24 13:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.04064
|1.04497
|1.05158
|2011.10.24 16:00
|1.04497
|0.00
|0.00
|0.00
|4.33
|192305308
|2011.10.25 05:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59695
|1.59998
|1.60796
|2011.10.25 08:09
|1.59998
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|192305393
|2011.10.25 05:54
|buy
|0.02
|audusd
|1.04502
|1.04758
|1.05611
|2011.10.25 08:10
|1.04758
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|192300523
|2011.10.24 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59898
|1.60170
|1.60796
|2011.10.25 13:21
|1.60170
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.72
|192310996
|2011.10.25 13:35
|buy
|0.02
|audusd
|1.04293
|0.98710
|1.05181
|2011.10.25 13:47
|1.04517
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|192311244
|2011.10.25 13:37
|buy
|0.03
|audusd
|1.04075
|1.04303
|1.05181
|2011.10.25 13:47
|1.04505
|0.00
|0.00
|0.00
|12.90
|192305107
|2011.10.25 05:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.04715
|0.98710
|1.05181
|2011.10.25 13:47
|1.04524
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.91
|192317899
|2011.10.26 01:34
|buy
|0.15
|audusd
|1.03605
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03897
|0.00
|0.00
|0.00
|43.80
|192314458
|2011.10.25 16:46
|buy
|0.02
|audusd
|1.04466
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.20
|-11.40
|192315561
|2011.10.25 19:49
|buy
|0.03
|audusd
|1.04262
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.30
|-10.98
|192317167
|2011.10.26 00:30
|buy
|0.05
|audusd
|1.04017
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|192317253
|2011.10.26 00:31
|buy
|0.09
|audusd
|1.03813
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|192314292
|2011.10.25 16:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04665
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.10
|-7.69
|192319854
|2011.10.26 07:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03931
|0.97922
|1.04625
|2011.10.26 13:12
|1.03905
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|192319954
|2011.10.26 07:24
|buy
|0.02
|audusd
|1.03726
|0.97922
|1.04625
|2011.10.26 13:12
|1.03905
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|192320974
|2011.10.26 08:35
|buy
|0.03
|audusd
|1.03522
|0.97922
|1.04625
|2011.10.26 13:12
|1.03905
|0.00
|0.00
|0.00
|11.49
|192321334
|2011.10.26 08:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59837
|1.60153
|1.60965
|2011.10.26 13:35
|1.60153
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|192326380
|2011.10.26 14:31
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59437
|1.54071
|1.60140
|2011.10.26 17:33
|1.59341
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|192326772
|2011.10.26 14:45
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59244
|1.54071
|1.60140
|2011.10.26 17:33
|1.59342
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|192326157
|2011.10.26 14:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59640
|1.54071
|1.60140
|2011.10.26 17:33
|1.59341
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.98
|192326977
|2011.10.26 14:50
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.59048
|1.54071
|1.60140
|2011.10.26 17:33
|1.59342
|0.00
|0.00
|0.00
|26.46
|192315026
|2011.10.25 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60071
|1.54071
|1.60140
|2011.10.26 17:33
|1.59341
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.30
|192329683
|2011.10.26 20:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59649
|1.60138
|1.60749
|2011.10.27 02:40
|1.60138
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.89
|192329581
|2011.10.26 19:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.04074
|1.04665
|1.04968
|2011.10.27 02:56
|1.04665
|0.00
|0.00
|0.30
|5.91
|192329605
|2011.10.26 19:56
|buy
|0.02
|audusd
|1.03868
|1.04665
|1.04968
|2011.10.27 02:56
|1.04665
|0.00
|0.00
|0.60
|15.94
|192337987
|2011.10.27 12:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60011
|1.60620
|1.61107
|2011.10.27 13:45
|1.60620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|192356191
|2011.10.31 09:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05561
|1.05763
|1.06658
|2011.10.31 12:31
|1.05763
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|192356202
|2011.10.31 09:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60104
|1.60432
|1.61213
|2011.10.31 13:37
|1.60432
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|192367585
|2011.11.01 12:48
|buy
|1.19
|gbpusd
|1.58953
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59271
|0.00
|0.00
|0.00
|378.42
|192365620
|2011.11.01 09:32
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.59557
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59264
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.25
|192365069
|2011.11.01 08:24
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.59788
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59270
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.70
|192366337
|2011.11.01 10:59
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.59157
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59272
|0.00
|0.00
|0.00
|80.50
|192365713
|2011.11.01 09:43
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.59356
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59271
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.70
|192364386
|2011.11.01 07:08
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60202
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59272
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.50
|192363418
|2011.11.01 04:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60612
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59275
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.74
|192365005
|2011.11.01 08:21
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.60005
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59272
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.97
|192363631
|2011.11.01 05:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60406
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59275
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.93
|192362883
|2011.11.01 02:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60811
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59275
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.36
|192369111
|2011.11.01 15:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59372
|1.59724
|1.60476
|2011.11.01 17:55
|1.59724
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|192410478
|2011.11.07 13:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03476
|1.03694
|1.04375
|2011.11.07 15:18
|1.03694
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|192410655
|2011.11.07 13:24
|buy
|0.02
|audusd
|1.03283
|1.03697
|1.04375
|2011.11.07 15:18
|1.03697
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|192410860
|2011.11.07 13:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60209
|1.60421
|1.61305
|2011.11.07 15:20
|1.60421
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|192416337
|2011.11.08 07:37
|buy
|0.15
|audusd
|1.02840
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03138
|0.00
|0.00
|0.00
|44.70
|192415983
|2011.11.08 06:15
|buy
|0.09
|audusd
|1.03051
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03140
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|192415627
|2011.11.08 04:20
|buy
|0.05
|audusd
|1.03252
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03140
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|192413528
|2011.11.07 20:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03882
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03138
|0.00
|0.00
|0.10
|-7.44
|192414599
|2011.11.08 00:35
|buy
|0.03
|audusd
|1.03465
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03140
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.75
|192413695
|2011.11.07 20:43
|buy
|0.02
|audusd
|1.03678
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03138
|0.00
|0.00
|0.20
|-10.80
|192409508
|2011.11.07 11:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60409
|1.60670
|1.61305
|2011.11.08 09:27
|1.60670
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.61
|192420365
|2011.11.08 15:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60699
|1.61089
|1.61799
|2011.11.08 19:01
|1.61089
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|192417637
|2011.11.08 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.03278
|1.03836
|1.04381
|2011.11.08 22:13
|1.03836
|0.00
|0.00
|0.10
|5.58
|192427604
|2011.11.09 12:03
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.59492
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59774
|0.00
|0.00
|0.00
|70.50
|192427367
|2011.11.09 11:35
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.59691
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59773
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|192425836
|2011.11.09 09:37
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60095
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59773
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.10
|192425562
|2011.11.09 09:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60500
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59773
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.54
|192425709
|2011.11.09 09:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60297
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59773
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.72
|192426774
|2011.11.09 10:39
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.59889
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59773
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.44
|192419077
|2011.11.08 14:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60899
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59774
|0.00
|0.00
|-0.02
|-11.25
|192433329
|2011.11.10 07:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59004
|1.53633
|1.60100
|2011.11.10 08:15
|1.59338
|0.00
|0.00
|0.00
|16.70
|192430792
|2011.11.09 18:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59426
|1.53633
|1.60100
|2011.11.10 08:15
|1.59341
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.70
|192430943
|2011.11.09 19:04
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59200
|1.53633
|1.60100
|2011.11.10 08:15
|1.59341
|0.00
|0.00
|-0.21
|4.23
|192430730
|2011.11.09 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59633
|1.53633
|1.60100
|2011.11.10 08:15
|1.59341
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.92
|192457547
|2011.11.15 02:24
|buy
|0.25
|usdjpy
|77.016
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.455
|0.00
|0.00
|0.00
|141.70
|192373122
|2011.11.02 01:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.141
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.480
|0.00
|0.00
|-0.76
|-17.06
|192419136
|2011.11.08 14:20
|buy
|0.05
|usdjpy
|77.737
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.468
|0.00
|0.00
|-0.97
|-17.36
|192437511
|2011.11.10 15:59
|buy
|0.09
|usdjpy
|77.531
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.471
|0.00
|0.00
|-0.75
|-6.97
|192444513
|2011.11.13 23:00
|buy
|0.15
|usdjpy
|77.203
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.465
|0.00
|0.00
|-0.41
|50.73
|192388780
|2011.11.03 12:48
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.934
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.468
|0.00
|0.00
|-0.81
|-18.05
|192371803
|2011.11.01 22:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.379
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.466
|0.00
|0.00
|-0.37
|-11.79
|192455990
|2011.11.14 22:33
|buy
|0.01
|audusd
|1.02025
|0.96040
|1.02715
|2011.11.15 08:15
|1.01993
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|192458338
|2011.11.15 04:38
|buy
|0.03
|audusd
|1.01637
|0.96040
|1.02715
|2011.11.15 08:15
|1.01996
|0.00
|0.00
|0.00
|10.77
|192458252
|2011.11.15 04:22
|buy
|0.02
|audusd
|1.01825
|0.96040
|1.02715
|2011.11.15 08:15
|1.01994
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|192463865
|2011.11.15 16:32
|buy
|0.05
|audusd
|1.01297
|0.95851
|1.02375
|2011.11.15 17:05
|1.01590
|0.00
|0.00
|0.00
|14.65
|192463644
|2011.11.15 16:08
|buy
|0.03
|audusd
|1.01476
|0.95851
|1.02375
|2011.11.15 17:05
|1.01587
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|192462999
|2011.11.15 14:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.01850
|0.95851
|1.02375
|2011.11.15 17:05
|1.01584
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|192463264
|2011.11.15 15:13
|buy
|0.02
|audusd
|1.01661
|0.95851
|1.02375
|2011.11.15 17:05
|1.01584
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|192467819
|2011.11.16 05:46
|buy
|0.25
|audusd
|1.00687
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00959
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|192466089
|2011.11.16 00:17
|buy
|0.05
|audusd
|1.01277
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00956
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.05
|192466790
|2011.11.16 02:07
|buy
|0.09
|audusd
|1.01084
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00959
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.25
|192467086
|2011.11.16 02:32
|buy
|0.15
|audusd
|1.00882
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00959
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|192465940
|2011.11.15 23:54
|buy
|0.03
|audusd
|1.01499
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00956
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.29
|192465646
|2011.11.15 22:50
|buy
|0.02
|audusd
|1.01702
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00954
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.96
|192464818
|2011.11.15 19:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.01898
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00954
|0.00
|0.00
|0.10
|-9.44
|
|0.00
|0.00
|-5.34
|1 153.51
|Closed P/L:
|1 148.17
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 148.17
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 148.17
|Equity:
|11 148.17
|Free Margin:
|11 148.17
|
|Details:
|Gross Profit:
|2 390.42
|Gross Loss:
|1 242.25
|Total Net Profit:
|1 148.17
|Profit Factor:
|1.92
|Expected Payoff:
|4.47
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|294.65 (2.63%)
|Relative Drawdown:
|2.63% (294.65)
|
|Total Trades:
|257
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|257 (56.42%)
|Profit Trades (% of total):
|145 (56.42%)
|Loss trades (% of total):
|112 (43.58%)
|Largest
|profit trade:
|378.42
|loss trade:
|-77.70
|Average
|profit trade:
|16.49
|loss trade:
|-11.09
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (76.59)
|consecutive losses ($):
|6 (-69.91)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|417.38 (7)
|consecutive loss (count):
|-188.50 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2