Strategy Tester Report
T3Digital_Martingale
AlpariUK-Demo (Build 409)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2011.09.22 17:00 - 2011.11.11 22:30 (2011.07.08 - 2011.11.12)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=234567; EcnBroker=true;
TakeProfit=500; Lots=0.01; InitialStop=0; BreakEvenAtProfit=0; BreakEvenShift=0; TrailingStop=20; OnlyTrailAfterProfit=true;
MaxTrades=10; Pips=20; slippage=5; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; CloseOnTrendRev=true;
bar=1; mm=true;
risk=0.5; lotincrease=1.63; SpreadProtection=true;
PipTolerance=5; _acctprotect="Account Protection"; FloatingLossProtection=50; MarginProtection=50; MarginProtection2=50; EquityProtection=false;
AccountEquityPercentProtection=50; AccountMoneyProtection=false;
AccountMoneyProtectionValue=50; _time="Time Filter"; StartHour=0; StartMinute=0; EndHour=23; EndMinute=0; OsMA_is="OsMa Settings"; NormPeriod=100; RbciPrice=4; T3Period=4; T3Hot=1; T3Original=false;
rbcitf1=240; rbcitf2=0; stlmtf=0; fatltf=240; satltf=60;
|Bars in test
|1618
|Ticks modelled
|1167643
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1881.06
|Gross profit
|2701.04
|Gross loss
|-819.99
|Profit factor
|3.29
|Expected payoff
|31.88
|Absolute drawdown
|69.47
|Maximal drawdown
|1635.15 (14.03%)
|Relative drawdown
|14.03% (1635.15)
|Total trades
|59
|Short positions (won %)
|12 (100.00%)
|Long positions (won %)
|47 (65.96%)
|Profit trades (% of total)
|43 (72.88%)
|Loss trades (% of total)
|16 (27.12%)
|Largest
|profit trade
|554.19
|loss trade
|-90.72
|Average
|profit trade
|62.81
|loss trade
|-51.25
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (1016.69)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-384.68)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1016.69 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-384.68 (6)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.09.22 17:30
|sell
|1
|0.05
|1.34706
|0.00000
|0.00000
|2
|2011.09.22 17:30
|modify
|1
|0.05
|1.34706
|0.00000
|1.29706
|3
|2011.09.22 19:52
|sell
|2
|0.08
|1.34907
|0.00000
|0.00000
|4
|2011.09.22 19:52
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|0.00000
|1.29907
|5
|2011.09.22 21:02
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|1.34707
|1.29307
|6
|2011.09.22 21:03
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|1.34705
|1.29305
|7
|2011.09.22 21:03
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|1.34702
|1.29302
|8
|2011.09.22 21:03
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|1.34700
|1.29300
|9
|2011.09.22 21:03
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|1.34698
|1.29298
|10
|2011.09.22 21:03
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|1.34697
|1.29297
|11
|2011.09.22 21:03
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|1.34695
|1.29295
|12
|2011.09.22 21:03
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|1.34692
|1.29292
|13
|2011.09.22 21:03
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|1.34689
|1.29289
|14
|2011.09.22 21:03
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|1.34686
|1.29286
|15
|2011.09.22 21:03
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|1.34683
|1.29283
|16
|2011.09.22 21:03
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|1.34681
|1.29281
|17
|2011.09.22 21:03
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|1.34678
|1.29278
|18
|2011.09.22 21:03
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|1.34675
|1.29275
|19
|2011.09.22 21:04
|modify
|2
|0.08
|1.34907
|1.34674
|1.29274
|20
|2011.09.22 21:20
|s/l
|2
|0.08
|1.34674
|1.34674
|1.29274
|18.64
|10018.64
|21
|2011.09.22 21:20
|close
|1
|0.05
|1.34677
|0.00000
|1.29706
|1.45
|10020.09
|22
|2011.09.26 16:30
|buy
|3
|0.05
|1.34758
|0.00000
|0.00000
|23
|2011.09.26 16:30
|modify
|3
|0.05
|1.34758
|0.00000
|1.39758
|24
|2011.09.26 16:33
|buy
|4
|0.08
|1.34558
|0.00000
|0.00000
|25
|2011.09.26 16:33
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|0.00000
|1.39558
|26
|2011.09.26 17:08
|buy
|5
|0.13
|1.34354
|0.00000
|0.00000
|27
|2011.09.26 17:08
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|0.00000
|1.39354
|28
|2011.09.26 17:51
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34556
|1.39956
|29
|2011.09.26 17:51
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34558
|1.39958
|30
|2011.09.26 17:51
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34560
|1.39960
|31
|2011.09.26 17:51
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34562
|1.39962
|32
|2011.09.26 17:51
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34564
|1.39964
|33
|2011.09.26 17:51
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34566
|1.39966
|34
|2011.09.26 17:51
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34568
|1.39968
|35
|2011.09.26 17:51
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34570
|1.39970
|36
|2011.09.26 17:51
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34573
|1.39973
|37
|2011.09.26 17:51
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34575
|1.39975
|38
|2011.09.26 17:51
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34577
|1.39977
|39
|2011.09.26 17:51
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34580
|1.39980
|40
|2011.09.26 17:51
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34582
|1.39982
|41
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34585
|1.39985
|42
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34587
|1.39987
|43
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34590
|1.39990
|44
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34592
|1.39992
|45
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34595
|1.39995
|46
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34596
|1.39996
|47
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34598
|1.39998
|48
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34600
|1.40000
|49
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34601
|1.40001
|50
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34603
|1.40003
|51
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34605
|1.40005
|52
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34607
|1.40007
|53
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34609
|1.40009
|54
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34611
|1.40011
|55
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34612
|1.40012
|56
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34614
|1.40014
|57
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34617
|1.40017
|58
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34619
|1.40019
|59
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34621
|1.40021
|60
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34623
|1.40023
|61
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34625
|1.40025
|62
|2011.09.26 17:52
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34627
|1.40027
|63
|2011.09.26 18:03
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34628
|1.40028
|64
|2011.09.26 18:03
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34629
|1.40029
|65
|2011.09.26 18:03
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34631
|1.40031
|66
|2011.09.26 18:03
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34632
|1.40032
|67
|2011.09.26 18:03
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34633
|1.40033
|68
|2011.09.26 18:03
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34634
|1.40034
|69
|2011.09.26 18:03
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34635
|1.40035
|70
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34637
|1.40037
|71
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34641
|1.40041
|72
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34645
|1.40045
|73
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34648
|1.40048
|74
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34652
|1.40052
|75
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34656
|1.40056
|76
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34660
|1.40060
|77
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34664
|1.40064
|78
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34668
|1.40068
|79
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34671
|1.40071
|80
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34674
|1.40074
|81
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34677
|1.40077
|82
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34680
|1.40080
|83
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34683
|1.40083
|84
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34687
|1.40087
|85
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34690
|1.40090
|86
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34693
|1.40093
|87
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34696
|1.40096
|88
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34699
|1.40099
|89
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34702
|1.40102
|90
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34706
|1.40106
|91
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34709
|1.40109
|92
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34712
|1.40112
|93
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34715
|1.40115
|94
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34718
|1.40118
|95
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34721
|1.40121
|96
|2011.09.26 18:05
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34724
|1.40124
|97
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34727
|1.40127
|98
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34731
|1.40131
|99
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34734
|1.40134
|100
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34738
|1.40138
|101
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34741
|1.40141
|102
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34742
|1.40142
|103
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34745
|1.40145
|104
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34748
|1.40148
|105
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34751
|1.40151
|106
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34754
|1.40154
|107
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34756
|1.40156
|108
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34759
|1.40159
|109
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34762
|1.40162
|110
|2011.09.26 18:06
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34761
|1.40161
|111
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34763
|1.40163
|112
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34766
|1.40166
|113
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34769
|1.40169
|114
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34771
|1.40171
|115
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34774
|1.40174
|116
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34777
|1.40177
|117
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34779
|1.40179
|118
|2011.09.26 18:06
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34782
|1.40182
|119
|2011.09.26 18:06
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34781
|1.40181
|120
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34784
|1.40184
|121
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34787
|1.40187
|122
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34789
|1.40189
|123
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34792
|1.40192
|124
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34795
|1.40195
|125
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34798
|1.40198
|126
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34801
|1.40201
|127
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34804
|1.40204
|128
|2011.09.26 18:07
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34803
|1.40203
|129
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34805
|1.40205
|130
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34808
|1.40208
|131
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34811
|1.40211
|132
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34813
|1.40213
|133
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34816
|1.40216
|134
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34819
|1.40219
|135
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34822
|1.40222
|136
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34825
|1.40225
|137
|2011.09.26 18:07
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34828
|1.40228
|138
|2011.09.26 18:07
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34826
|1.40226
|139
|2011.09.26 18:08
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34827
|1.40227
|140
|2011.09.26 18:08
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34828
|1.40228
|141
|2011.09.26 18:08
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34830
|1.40230
|142
|2011.09.26 18:08
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34831
|1.40231
|143
|2011.09.26 18:08
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34830
|1.40230
|144
|2011.09.26 18:10
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34832
|1.40232
|145
|2011.09.26 18:10
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34836
|1.40236
|146
|2011.09.26 18:10
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34841
|1.40241
|147
|2011.09.26 18:10
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34845
|1.40245
|148
|2011.09.26 18:10
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34844
|1.40244
|149
|2011.09.26 18:10
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34845
|1.40245
|150
|2011.09.26 18:10
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34846
|1.40246
|151
|2011.09.26 18:10
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34848
|1.40248
|152
|2011.09.26 18:10
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34849
|1.40249
|153
|2011.09.26 18:10
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34850
|1.40250
|154
|2011.09.26 18:10
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34852
|1.40252
|155
|2011.09.26 18:10
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34853
|1.40253
|156
|2011.09.26 18:10
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34850
|1.40250
|157
|2011.09.26 18:16
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34852
|1.40252
|158
|2011.09.26 18:16
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34856
|1.40256
|159
|2011.09.26 18:16
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34859
|1.40259
|160
|2011.09.26 18:16
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34863
|1.40263
|161
|2011.09.26 18:16
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34862
|1.40262
|162
|2011.09.26 18:16
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34866
|1.40266
|163
|2011.09.26 18:16
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34870
|1.40270
|164
|2011.09.26 18:16
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34873
|1.40273
|165
|2011.09.26 18:16
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34877
|1.40277
|166
|2011.09.26 18:16
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34881
|1.40281
|167
|2011.09.26 18:16
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34884
|1.40284
|168
|2011.09.26 18:16
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34888
|1.40288
|169
|2011.09.26 18:16
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34886
|1.40286
|170
|2011.09.26 18:19
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34889
|1.40289
|171
|2011.09.26 18:19
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34891
|1.40291
|172
|2011.09.26 18:19
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34890
|1.40290
|173
|2011.09.26 18:19
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34893
|1.40293
|174
|2011.09.26 18:19
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34895
|1.40295
|175
|2011.09.26 18:19
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34898
|1.40298
|176
|2011.09.26 18:19
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34901
|1.40301
|177
|2011.09.26 18:19
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34903
|1.40303
|178
|2011.09.26 18:19
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34906
|1.40306
|179
|2011.09.26 18:19
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34908
|1.40308
|180
|2011.09.26 18:19
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34911
|1.40311
|181
|2011.09.26 18:19
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34910
|1.40310
|182
|2011.09.26 18:22
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34914
|1.40314
|183
|2011.09.26 18:22
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34917
|1.40317
|184
|2011.09.26 18:22
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34920
|1.40320
|185
|2011.09.26 18:22
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34923
|1.40323
|186
|2011.09.26 18:22
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34926
|1.40326
|187
|2011.09.26 18:22
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34929
|1.40329
|188
|2011.09.26 18:22
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34928
|1.40328
|189
|2011.09.26 18:22
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34929
|1.40329
|190
|2011.09.26 18:22
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34932
|1.40332
|191
|2011.09.26 18:22
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34935
|1.40335
|192
|2011.09.26 18:22
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34939
|1.40339
|193
|2011.09.26 18:22
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34942
|1.40342
|194
|2011.09.26 18:22
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34945
|1.40345
|195
|2011.09.26 18:22
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34948
|1.40348
|196
|2011.09.26 18:22
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34951
|1.40351
|197
|2011.09.26 18:22
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34954
|1.40354
|198
|2011.09.26 18:22
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34952
|1.40352
|199
|2011.09.26 18:23
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34954
|1.40354
|200
|2011.09.26 18:23
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34959
|1.40359
|201
|2011.09.26 18:23
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34964
|1.40364
|202
|2011.09.26 18:23
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34968
|1.40368
|203
|2011.09.26 18:23
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34973
|1.40373
|204
|2011.09.26 18:23
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34972
|1.40372
|205
|2011.09.26 18:23
|modify
|3
|0.05
|1.34758
|1.34971
|1.40371
|206
|2011.09.26 18:23
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34973
|1.40373
|207
|2011.09.26 18:23
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34974
|1.40374
|208
|2011.09.26 18:23
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34975
|1.40375
|209
|2011.09.26 18:23
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34977
|1.40377
|210
|2011.09.26 18:23
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34978
|1.40378
|211
|2011.09.26 18:23
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34980
|1.40380
|212
|2011.09.26 18:23
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34981
|1.40381
|213
|2011.09.26 18:23
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34978
|1.40378
|214
|2011.09.26 18:23
|modify
|3
|0.05
|1.34758
|1.34975
|1.40375
|215
|2011.09.26 18:25
|modify
|3
|0.05
|1.34758
|1.34977
|1.40377
|216
|2011.09.26 18:25
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34979
|1.40379
|217
|2011.09.26 18:25
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34981
|1.40381
|218
|2011.09.26 18:25
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34983
|1.40383
|219
|2011.09.26 18:25
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34985
|1.40385
|220
|2011.09.26 18:25
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34987
|1.40387
|221
|2011.09.26 18:25
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.34986
|1.40386
|222
|2011.09.26 18:25
|modify
|3
|0.05
|1.34758
|1.34985
|1.40385
|223
|2011.09.26 18:25
|modify
|3
|0.05
|1.34758
|1.34986
|1.40386
|224
|2011.09.26 18:25
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34989
|1.40389
|225
|2011.09.26 18:25
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34991
|1.40391
|226
|2011.09.26 18:25
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34993
|1.40393
|227
|2011.09.26 18:25
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34995
|1.40395
|228
|2011.09.26 18:25
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34997
|1.40397
|229
|2011.09.26 18:25
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.34999
|1.40399
|230
|2011.09.26 18:25
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35002
|1.40402
|231
|2011.09.26 18:25
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35004
|1.40404
|232
|2011.09.26 18:25
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35006
|1.40406
|233
|2011.09.26 18:25
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35008
|1.40408
|234
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35009
|1.40409
|235
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35011
|1.40411
|236
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35014
|1.40414
|237
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35016
|1.40416
|238
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35019
|1.40419
|239
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35021
|1.40421
|240
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35024
|1.40424
|241
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35026
|1.40426
|242
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35029
|1.40429
|243
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35031
|1.40431
|244
|2011.09.26 18:26
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.35030
|1.40430
|245
|2011.09.26 18:26
|modify
|3
|0.05
|1.34758
|1.35029
|1.40429
|246
|2011.09.26 18:26
|modify
|3
|0.05
|1.34758
|1.35030
|1.40430
|247
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35032
|1.40432
|248
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35033
|1.40433
|249
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35034
|1.40434
|250
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35035
|1.40435
|251
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35037
|1.40437
|252
|2011.09.26 18:26
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35038
|1.40438
|253
|2011.09.26 18:26
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.35035
|1.40435
|254
|2011.09.26 18:26
|modify
|3
|0.05
|1.34758
|1.35033
|1.40433
|255
|2011.09.26 18:41
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.35036
|1.40436
|256
|2011.09.26 18:41
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35040
|1.40440
|257
|2011.09.26 18:41
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35043
|1.40443
|258
|2011.09.26 18:41
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35047
|1.40447
|259
|2011.09.26 18:41
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.35046
|1.40446
|260
|2011.09.26 18:41
|modify
|3
|0.05
|1.34758
|1.35045
|1.40445
|261
|2011.09.26 18:41
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.35047
|1.40447
|262
|2011.09.26 18:41
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35051
|1.40451
|263
|2011.09.26 18:41
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35055
|1.40455
|264
|2011.09.26 18:41
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35059
|1.40459
|265
|2011.09.26 18:41
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35063
|1.40463
|266
|2011.09.26 18:41
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35067
|1.40467
|267
|2011.09.26 18:41
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35071
|1.40471
|268
|2011.09.26 18:41
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.35069
|1.40469
|269
|2011.09.26 18:41
|modify
|3
|0.05
|1.34758
|1.35067
|1.40467
|270
|2011.09.26 18:43
|modify
|3
|0.05
|1.34758
|1.35068
|1.40468
|271
|2011.09.26 18:43
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.35070
|1.40470
|272
|2011.09.26 18:43
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35072
|1.40472
|273
|2011.09.26 18:43
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35074
|1.40474
|274
|2011.09.26 18:43
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35076
|1.40476
|275
|2011.09.26 18:43
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35078
|1.40478
|276
|2011.09.26 18:43
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.35077
|1.40477
|277
|2011.09.26 18:43
|modify
|3
|0.05
|1.34758
|1.35076
|1.40476
|278
|2011.09.26 18:43
|modify
|3
|0.05
|1.34758
|1.35077
|1.40477
|279
|2011.09.26 18:43
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35079
|1.40479
|280
|2011.09.26 18:43
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35081
|1.40481
|281
|2011.09.26 18:43
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35083
|1.40483
|282
|2011.09.26 18:43
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35085
|1.40485
|283
|2011.09.26 18:43
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35087
|1.40487
|284
|2011.09.26 18:43
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35089
|1.40489
|285
|2011.09.26 18:43
|modify
|5
|0.13
|1.34354
|1.35091
|1.40491
|286
|2011.09.26 18:43
|modify
|4
|0.08
|1.34558
|1.35090
|1.40490
|287
|2011.09.26 18:43
|modify
|3
|0.05
|1.34758
|1.35089
|1.40489
|288
|2011.09.26 18:47
|s/l
|3
|0.05
|1.35089
|1.35089
|1.40489
|16.55
|10036.64
|289
|2011.09.26 18:47
|s/l
|4
|0.08
|1.35090
|1.35090
|1.40490
|42.56
|10079.20
|290
|2011.09.26 18:47
|s/l
|5
|0.13
|1.35091
|1.35091
|1.40491
|95.81
|10175.01
|291
|2011.09.27 01:00
|buy
|6
|0.05
|1.35282
|0.00000
|0.00000
|292
|2011.09.27 01:00
|modify
|6
|0.05
|1.35282
|0.00000
|1.40282
|293
|2011.09.27 02:38
|buy
|7
|0.08
|1.35082
|0.00000
|0.00000
|294
|2011.09.27 02:38
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|0.00000
|1.40082
|295
|2011.09.27 03:18
|buy
|8
|0.13
|1.34882
|0.00000
|0.00000
|296
|2011.09.27 03:18
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|0.00000
|1.39882
|297
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35083
|1.40483
|298
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35085
|1.40485
|299
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35086
|1.40486
|300
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35088
|1.40488
|301
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35090
|1.40490
|302
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35091
|1.40491
|303
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35093
|1.40493
|304
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35094
|1.40494
|305
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35096
|1.40496
|306
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35097
|1.40497
|307
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35099
|1.40499
|308
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35100
|1.40500
|309
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35102
|1.40502
|310
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35103
|1.40503
|311
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35105
|1.40505
|312
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35106
|1.40506
|313
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35108
|1.40508
|314
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35109
|1.40509
|315
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35111
|1.40511
|316
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35112
|1.40512
|317
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35114
|1.40514
|318
|2011.09.27 04:57
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35115
|1.40515
|319
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35116
|1.40516
|320
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35117
|1.40517
|321
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35118
|1.40518
|322
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35119
|1.40519
|323
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35120
|1.40520
|324
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35121
|1.40521
|325
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35124
|1.40524
|326
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35127
|1.40527
|327
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35130
|1.40530
|328
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35134
|1.40534
|329
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35137
|1.40537
|330
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35139
|1.40539
|331
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35142
|1.40542
|332
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35145
|1.40545
|333
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35148
|1.40548
|334
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35150
|1.40550
|335
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35153
|1.40553
|336
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35156
|1.40556
|337
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35159
|1.40559
|338
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35161
|1.40561
|339
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35164
|1.40564
|340
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35166
|1.40566
|341
|2011.09.27 04:58
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35169
|1.40569
|342
|2011.09.27 04:59
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35170
|1.40570
|343
|2011.09.27 04:59
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35173
|1.40573
|344
|2011.09.27 04:59
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35176
|1.40576
|345
|2011.09.27 04:59
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35178
|1.40578
|346
|2011.09.27 04:59
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35181
|1.40581
|347
|2011.09.27 04:59
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35182
|1.40582
|348
|2011.09.27 04:59
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35183
|1.40583
|349
|2011.09.27 04:59
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35184
|1.40584
|350
|2011.09.27 05:01
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35185
|1.40585
|351
|2011.09.27 05:01
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35187
|1.40587
|352
|2011.09.27 05:01
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35189
|1.40589
|353
|2011.09.27 05:01
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35190
|1.40590
|354
|2011.09.27 05:01
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35192
|1.40592
|355
|2011.09.27 05:01
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35193
|1.40593
|356
|2011.09.27 05:01
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35195
|1.40595
|357
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35196
|1.40596
|358
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35198
|1.40598
|359
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35200
|1.40600
|360
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35201
|1.40601
|361
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35203
|1.40603
|362
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35205
|1.40605
|363
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35207
|1.40607
|364
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35209
|1.40609
|365
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35210
|1.40610
|366
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35212
|1.40612
|367
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35213
|1.40613
|368
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35215
|1.40615
|369
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35216
|1.40616
|370
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35218
|1.40618
|371
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35219
|1.40619
|372
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35221
|1.40621
|373
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35222
|1.40622
|374
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35224
|1.40624
|375
|2011.09.27 05:21
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35225
|1.40625
|376
|2011.09.27 05:22
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35227
|1.40627
|377
|2011.09.27 05:22
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35229
|1.40629
|378
|2011.09.27 05:22
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35231
|1.40631
|379
|2011.09.27 05:22
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35232
|1.40632
|380
|2011.09.27 05:22
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35234
|1.40634
|381
|2011.09.27 05:22
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35235
|1.40635
|382
|2011.09.27 05:22
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35237
|1.40637
|383
|2011.09.27 05:22
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35239
|1.40639
|384
|2011.09.27 05:22
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35240
|1.40640
|385
|2011.09.27 05:22
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35242
|1.40642
|386
|2011.09.27 05:22
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35244
|1.40644
|387
|2011.09.27 05:23
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35245
|1.40645
|388
|2011.09.27 05:23
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35246
|1.40646
|389
|2011.09.27 05:23
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35247
|1.40647
|390
|2011.09.27 05:24
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35249
|1.40649
|391
|2011.09.27 05:24
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35250
|1.40650
|392
|2011.09.27 05:24
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35251
|1.40651
|393
|2011.09.27 05:25
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35252
|1.40652
|394
|2011.09.27 05:25
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35253
|1.40653
|395
|2011.09.27 05:25
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35254
|1.40654
|396
|2011.09.27 05:26
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35256
|1.40656
|397
|2011.09.27 05:26
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35258
|1.40658
|398
|2011.09.27 05:26
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35259
|1.40659
|399
|2011.09.27 05:26
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35261
|1.40661
|400
|2011.09.27 05:26
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35263
|1.40663
|401
|2011.09.27 05:26
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35264
|1.40664
|402
|2011.09.27 05:26
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35265
|1.40665
|403
|2011.09.27 05:26
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35266
|1.40666
|404
|2011.09.27 05:26
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35267
|1.40667
|405
|2011.09.27 05:26
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35269
|1.40669
|406
|2011.09.27 05:26
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35270
|1.40670
|407
|2011.09.27 05:26
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35271
|1.40671
|408
|2011.09.27 05:26
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35272
|1.40672
|409
|2011.09.27 05:27
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35273
|1.40673
|410
|2011.09.27 05:27
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35274
|1.40674
|411
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35275
|1.40675
|412
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35276
|1.40676
|413
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35277
|1.40677
|414
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35278
|1.40678
|415
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35282
|1.40682
|416
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35285
|1.40685
|417
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35289
|1.40689
|418
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35293
|1.40693
|419
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35297
|1.40697
|420
|2011.09.27 05:32
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35296
|1.40696
|421
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35299
|1.40699
|422
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35302
|1.40702
|423
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35304
|1.40704
|424
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35307
|1.40707
|425
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35310
|1.40710
|426
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35312
|1.40712
|427
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35315
|1.40715
|428
|2011.09.27 05:32
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35314
|1.40714
|429
|2011.09.27 05:32
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35315
|1.40715
|430
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35318
|1.40718
|431
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35322
|1.40722
|432
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35325
|1.40725
|433
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35328
|1.40728
|434
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35331
|1.40731
|435
|2011.09.27 05:32
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35334
|1.40734
|436
|2011.09.27 05:33
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35338
|1.40738
|437
|2011.09.27 05:33
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35336
|1.40736
|438
|2011.09.27 05:33
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35337
|1.40737
|439
|2011.09.27 05:33
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35338
|1.40738
|440
|2011.09.27 05:33
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35339
|1.40739
|441
|2011.09.27 05:33
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35339
|1.40739
|442
|2011.09.27 05:33
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35340
|1.40740
|443
|2011.09.27 05:33
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35341
|1.40741
|444
|2011.09.27 05:33
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35342
|1.40742
|445
|2011.09.27 05:33
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35343
|1.40743
|446
|2011.09.27 05:33
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35344
|1.40744
|447
|2011.09.27 05:33
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35345
|1.40745
|448
|2011.09.27 05:33
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35346
|1.40746
|449
|2011.09.27 05:33
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35345
|1.40745
|450
|2011.09.27 05:34
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35346
|1.40746
|451
|2011.09.27 05:34
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35349
|1.40749
|452
|2011.09.27 05:34
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35353
|1.40753
|453
|2011.09.27 05:34
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35357
|1.40757
|454
|2011.09.27 05:34
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35356
|1.40756
|455
|2011.09.27 05:34
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35358
|1.40758
|456
|2011.09.27 05:34
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35361
|1.40761
|457
|2011.09.27 05:34
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35364
|1.40764
|458
|2011.09.27 05:34
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35367
|1.40767
|459
|2011.09.27 05:34
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35370
|1.40770
|460
|2011.09.27 05:34
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35369
|1.40769
|461
|2011.09.27 05:34
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35371
|1.40771
|462
|2011.09.27 05:34
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35374
|1.40774
|463
|2011.09.27 05:34
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35376
|1.40776
|464
|2011.09.27 05:34
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35379
|1.40779
|465
|2011.09.27 05:34
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35381
|1.40781
|466
|2011.09.27 05:34
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35384
|1.40784
|467
|2011.09.27 05:34
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35383
|1.40783
|468
|2011.09.27 05:35
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35385
|1.40785
|469
|2011.09.27 05:35
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35386
|1.40786
|470
|2011.09.27 05:35
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35385
|1.40785
|471
|2011.09.27 05:35
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35386
|1.40786
|472
|2011.09.27 05:35
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35387
|1.40787
|473
|2011.09.27 05:35
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35388
|1.40788
|474
|2011.09.27 05:35
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35390
|1.40790
|475
|2011.09.27 05:35
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35391
|1.40791
|476
|2011.09.27 05:35
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35393
|1.40793
|477
|2011.09.27 05:35
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35394
|1.40794
|478
|2011.09.27 05:35
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35396
|1.40796
|479
|2011.09.27 05:35
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35397
|1.40797
|480
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35398
|1.40798
|481
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35400
|1.40800
|482
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35403
|1.40803
|483
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35405
|1.40805
|484
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35407
|1.40807
|485
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35410
|1.40810
|486
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35412
|1.40812
|487
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35415
|1.40815
|488
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35417
|1.40817
|489
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35419
|1.40819
|490
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35422
|1.40822
|491
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35424
|1.40824
|492
|2011.09.27 05:36
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35423
|1.40823
|493
|2011.09.27 05:36
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35424
|1.40824
|494
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35426
|1.40826
|495
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35428
|1.40828
|496
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35430
|1.40830
|497
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35431
|1.40831
|498
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35433
|1.40833
|499
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35435
|1.40835
|500
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35437
|1.40837
|501
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35438
|1.40838
|502
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35440
|1.40840
|503
|2011.09.27 05:36
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35439
|1.40839
|504
|2011.09.27 05:36
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35440
|1.40840
|505
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35441
|1.40841
|506
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35443
|1.40843
|507
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35445
|1.40845
|508
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35446
|1.40846
|509
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35448
|1.40848
|510
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35450
|1.40850
|511
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35452
|1.40852
|512
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35454
|1.40854
|513
|2011.09.27 05:36
|modify
|8
|0.13
|1.34882
|1.35456
|1.40856
|514
|2011.09.27 05:36
|modify
|7
|0.08
|1.35082
|1.35455
|1.40855
|515
|2011.09.27 06:00
|s/l
|8
|0.13
|1.35456
|1.35456
|1.40856
|74.62
|10249.63
|516
|2011.09.27 06:00
|close
|7
|0.08
|1.35456
|1.35455
|1.40855
|29.92
|10279.55
|517
|2011.09.27 06:00
|close
|6
|0.05
|1.35454
|0.00000
|1.40282
|8.60
|10288.15
|518
|2011.09.27 15:00
|buy
|9
|0.05
|1.35940
|0.00000
|0.00000
|519
|2011.09.27 15:00
|modify
|9
|0.05
|1.35940
|0.00000
|1.40940
|520
|2011.09.27 15:36
|buy
|10
|0.08
|1.35737
|0.00000
|0.00000
|521
|2011.09.27 15:36
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|0.00000
|1.40737
|522
|2011.09.27 16:15
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35938
|1.41338
|523
|2011.09.27 16:15
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35942
|1.41342
|524
|2011.09.27 16:15
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35947
|1.41347
|525
|2011.09.27 16:15
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35951
|1.41351
|526
|2011.09.27 16:16
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35952
|1.41352
|527
|2011.09.27 16:16
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35953
|1.41353
|528
|2011.09.27 16:16
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35954
|1.41354
|529
|2011.09.27 16:16
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35955
|1.41355
|530
|2011.09.27 16:16
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35956
|1.41356
|531
|2011.09.27 16:16
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35958
|1.41358
|532
|2011.09.27 16:16
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35959
|1.41359
|533
|2011.09.27 16:16
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35961
|1.41361
|534
|2011.09.27 16:16
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35962
|1.41362
|535
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35963
|1.41363
|536
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35968
|1.41368
|537
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35973
|1.41373
|538
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35976
|1.41376
|539
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35980
|1.41380
|540
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35984
|1.41384
|541
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35989
|1.41389
|542
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35993
|1.41393
|543
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.35997
|1.41397
|544
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36001
|1.41401
|545
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36005
|1.41405
|546
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36009
|1.41409
|547
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36013
|1.41413
|548
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36016
|1.41416
|549
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36020
|1.41420
|550
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36024
|1.41424
|551
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36028
|1.41428
|552
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36032
|1.41432
|553
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36036
|1.41436
|554
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36040
|1.41440
|555
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36044
|1.41444
|556
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36048
|1.41448
|557
|2011.09.27 16:20
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36052
|1.41452
|558
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36063
|1.41463
|559
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36064
|1.41464
|560
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36065
|1.41465
|561
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36067
|1.41467
|562
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36068
|1.41468
|563
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36070
|1.41470
|564
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36071
|1.41471
|565
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36073
|1.41473
|566
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36074
|1.41474
|567
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36075
|1.41475
|568
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36077
|1.41477
|569
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36079
|1.41479
|570
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36080
|1.41480
|571
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36082
|1.41482
|572
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36083
|1.41483
|573
|2011.09.27 16:21
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36085
|1.41485
|574
|2011.09.27 16:22
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36086
|1.41486
|575
|2011.09.27 16:22
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36088
|1.41488
|576
|2011.09.27 16:22
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36090
|1.41490
|577
|2011.09.27 16:22
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36092
|1.41492
|578
|2011.09.27 16:22
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36094
|1.41494
|579
|2011.09.27 16:22
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36096
|1.41496
|580
|2011.09.27 16:23
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36097
|1.41497
|581
|2011.09.27 16:23
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36098
|1.41498
|582
|2011.09.27 16:23
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36100
|1.41500
|583
|2011.09.27 16:23
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36101
|1.41501
|584
|2011.09.27 16:23
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36102
|1.41502
|585
|2011.09.27 16:24
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36104
|1.41504
|586
|2011.09.27 16:24
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36106
|1.41506
|587
|2011.09.27 16:24
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36108
|1.41508
|588
|2011.09.27 16:24
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36111
|1.41511
|589
|2011.09.27 16:24
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36113
|1.41513
|590
|2011.09.27 16:25
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36115
|1.41515
|591
|2011.09.27 16:25
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36119
|1.41519
|592
|2011.09.27 16:25
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36122
|1.41522
|593
|2011.09.27 16:25
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36126
|1.41526
|594
|2011.09.27 16:25
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36129
|1.41529
|595
|2011.09.27 16:25
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36133
|1.41533
|596
|2011.09.27 16:25
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36135
|1.41535
|597
|2011.09.27 16:25
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36139
|1.41539
|598
|2011.09.27 16:25
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36143
|1.41543
|599
|2011.09.27 16:25
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36146
|1.41546
|600
|2011.09.27 16:25
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36150
|1.41550
|601
|2011.09.27 16:25
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36154
|1.41554
|602
|2011.09.27 16:25
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36157
|1.41557
|603
|2011.09.27 16:25
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36161
|1.41561
|604
|2011.09.27 16:25
|modify
|9
|0.05
|1.35940
|1.36159
|1.41559
|605
|2011.09.27 16:26
|modify
|9
|0.05
|1.35940
|1.36160
|1.41560
|606
|2011.09.27 16:26
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36163
|1.41563
|607
|2011.09.27 16:26
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36166
|1.41566
|608
|2011.09.27 16:26
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36168
|1.41568
|609
|2011.09.27 16:26
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36171
|1.41571
|610
|2011.09.27 16:26
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36174
|1.41574
|611
|2011.09.27 16:26
|modify
|9
|0.05
|1.35940
|1.36173
|1.41573
|612
|2011.09.27 16:26
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36175
|1.41575
|613
|2011.09.27 16:26
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36178
|1.41578
|614
|2011.09.27 16:26
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36182
|1.41582
|615
|2011.09.27 16:26
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36185
|1.41585
|616
|2011.09.27 16:26
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36188
|1.41588
|617
|2011.09.27 16:26
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36191
|1.41591
|618
|2011.09.27 16:26
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36194
|1.41594
|619
|2011.09.27 16:26
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36197
|1.41597
|620
|2011.09.27 16:26
|modify
|9
|0.05
|1.35940
|1.36196
|1.41596
|621
|2011.09.27 16:27
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36198
|1.41598
|622
|2011.09.27 16:27
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36199
|1.41599
|623
|2011.09.27 16:27
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36201
|1.41601
|624
|2011.09.27 16:27
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36202
|1.41602
|625
|2011.09.27 16:27
|modify
|9
|0.05
|1.35940
|1.36201
|1.41601
|626
|2011.09.27 16:27
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36203
|1.41603
|627
|2011.09.27 16:27
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36204
|1.41604
|628
|2011.09.27 16:27
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36205
|1.41605
|629
|2011.09.27 16:27
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36206
|1.41606
|630
|2011.09.27 16:27
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36207
|1.41607
|631
|2011.09.27 16:27
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36208
|1.41608
|632
|2011.09.27 16:27
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36209
|1.41609
|633
|2011.09.27 16:27
|modify
|10
|0.08
|1.35737
|1.36210
|1.41610
|634
|2011.09.27 16:27
|modify
|9
|0.05
|1.35940
|1.36208
|1.41608
|635
|2011.09.27 16:42
|s/l
|9
|0.05
|1.36208
|1.36208
|1.41608
|13.40
|10301.55
|636
|2011.09.27 16:42
|s/l
|10
|0.08
|1.36210
|1.36210
|1.41610
|37.84
|10339.39
|637
|2011.09.27 16:42
|buy
|11
|0.05
|1.36231
|0.00000
|0.00000
|638
|2011.09.27 16:42
|modify
|11
|0.05
|1.36231
|0.00000
|1.41231
|639
|2011.09.27 18:50
|buy
|12
|0.08
|1.36031
|0.00000
|0.00000
|640
|2011.09.27 18:50
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|0.00000
|1.41031
|641
|2011.09.27 21:08
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36233
|1.41633
|642
|2011.09.27 21:08
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36237
|1.41637
|643
|2011.09.27 21:08
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36240
|1.41640
|644
|2011.09.27 21:08
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36242
|1.41642
|645
|2011.09.27 21:08
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36245
|1.41645
|646
|2011.09.27 21:08
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36247
|1.41647
|647
|2011.09.27 21:08
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36249
|1.41649
|648
|2011.09.27 21:08
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36252
|1.41652
|649
|2011.09.27 21:08
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36254
|1.41654
|650
|2011.09.27 21:08
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36256
|1.41656
|651
|2011.09.27 21:08
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36259
|1.41659
|652
|2011.09.27 21:08
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36261
|1.41661
|653
|2011.09.27 21:08
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36263
|1.41663
|654
|2011.09.27 21:08
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36266
|1.41666
|655
|2011.09.27 21:08
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36268
|1.41668
|656
|2011.09.27 21:09
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36269
|1.41669
|657
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36270
|1.41670
|658
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36271
|1.41671
|659
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36273
|1.41673
|660
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36274
|1.41674
|661
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36275
|1.41675
|662
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36277
|1.41677
|663
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36278
|1.41678
|664
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36282
|1.41682
|665
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36289
|1.41689
|666
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36296
|1.41696
|667
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36303
|1.41703
|668
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36309
|1.41709
|669
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36316
|1.41716
|670
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36323
|1.41723
|671
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36325
|1.41725
|672
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36330
|1.41730
|673
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36336
|1.41736
|674
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36341
|1.41741
|675
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36347
|1.41747
|676
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36352
|1.41752
|677
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36358
|1.41758
|678
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36363
|1.41763
|679
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36369
|1.41769
|680
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36370
|1.41770
|681
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36376
|1.41776
|682
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36381
|1.41781
|683
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36387
|1.41787
|684
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36392
|1.41792
|685
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36398
|1.41798
|686
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36403
|1.41803
|687
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36409
|1.41809
|688
|2011.09.27 21:12
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36414
|1.41814
|689
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36425
|1.41825
|690
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36427
|1.41827
|691
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36428
|1.41828
|692
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36430
|1.41830
|693
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36432
|1.41832
|694
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36433
|1.41833
|695
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36435
|1.41835
|696
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36437
|1.41837
|697
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36438
|1.41838
|698
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36440
|1.41840
|699
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36442
|1.41842
|700
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36443
|1.41843
|701
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36445
|1.41845
|702
|2011.09.27 21:13
|modify
|11
|0.05
|1.36231
|1.36444
|1.41844
|703
|2011.09.27 21:13
|modify
|11
|0.05
|1.36231
|1.36445
|1.41845
|704
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36446
|1.41846
|705
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36447
|1.41847
|706
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36448
|1.41848
|707
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36449
|1.41849
|708
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36450
|1.41850
|709
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36451
|1.41851
|710
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36453
|1.41853
|711
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36454
|1.41854
|712
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36455
|1.41855
|713
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36456
|1.41856
|714
|2011.09.27 21:13
|modify
|11
|0.05
|1.36231
|1.36455
|1.41855
|715
|2011.09.27 21:13
|modify
|11
|0.05
|1.36231
|1.36456
|1.41856
|716
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36457
|1.41857
|717
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36459
|1.41859
|718
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36460
|1.41860
|719
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36461
|1.41861
|720
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36463
|1.41863
|721
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36464
|1.41864
|722
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36465
|1.41865
|723
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36467
|1.41867
|724
|2011.09.27 21:13
|modify
|12
|0.08
|1.36031
|1.36468
|1.41868
|725
|2011.09.27 21:13
|modify
|11
|0.05
|1.36231
|1.36467
|1.41867
|726
|2011.09.27 21:30
|s/l
|11
|0.05
|1.36467
|1.36467
|1.41867
|11.80
|10351.19
|727
|2011.09.27 21:30
|s/l
|12
|0.08
|1.36468
|1.36468
|1.41868
|34.96
|10386.15
|728
|2011.09.27 21:30
|buy
|13
|0.05
|1.36490
|0.00000
|0.00000
|729
|2011.09.27 21:30
|modify
|13
|0.05
|1.36490
|0.00000
|1.41490
|730
|2011.09.27 22:06
|buy
|14
|0.08
|1.36290
|0.00000
|0.00000
|731
|2011.09.27 22:06
|modify
|14
|0.08
|1.36290
|0.00000
|1.41290
|732
|2011.09.27 22:22
|buy
|15
|0.13
|1.36090
|0.00000
|0.00000
|733
|2011.09.27 22:22
|modify
|15
|0.13
|1.36090
|0.00000
|1.41090
|734
|2011.09.27 22:50
|buy
|16
|0.21
|1.35888
|0.00000
|0.00000
|735
|2011.09.27 22:50
|modify
|16
|0.21
|1.35888
|0.00000
|1.40888
|736
|2011.09.28 03:11
|buy
|17
|0.34
|1.35687
|0.00000
|0.00000
|737
|2011.09.28 03:11
|modify
|17
|0.34
|1.35687
|0.00000
|1.40687
|738
|2011.09.28 06:41
|buy
|18
|0.55
|1.35487
|0.00000
|0.00000
|739
|2011.09.28 06:41
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|0.00000
|1.40487
|740
|2011.09.28 09:26
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35687
|1.41087
|741
|2011.09.28 09:26
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35688
|1.41088
|742
|2011.09.28 09:26
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35689
|1.41089
|743
|2011.09.28 09:26
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35690
|1.41090
|744
|2011.09.28 09:26
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35691
|1.41091
|745
|2011.09.28 09:26
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35693
|1.41093
|746
|2011.09.28 09:26
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35694
|1.41094
|747
|2011.09.28 09:26
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35695
|1.41095
|748
|2011.09.28 09:26
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35696
|1.41096
|749
|2011.09.28 09:26
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35697
|1.41097
|750
|2011.09.28 09:26
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35698
|1.41098
|751
|2011.09.28 09:28
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35700
|1.41100
|752
|2011.09.28 09:28
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35702
|1.41102
|753
|2011.09.28 09:28
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35705
|1.41105
|754
|2011.09.28 09:28
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35707
|1.41107
|755
|2011.09.28 09:28
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35709
|1.41109
|756
|2011.09.28 09:28
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35711
|1.41111
|757
|2011.09.28 09:28
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35713
|1.41113
|758
|2011.09.28 09:28
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35715
|1.41115
|759
|2011.09.28 09:28
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35717
|1.41117
|760
|2011.09.28 09:28
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35719
|1.41119
|761
|2011.09.28 09:28
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35721
|1.41121
|762
|2011.09.28 09:28
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35723
|1.41123
|763
|2011.09.28 09:28
|modify
|18
|0.55
|1.35487
|1.35725
|1.41125
|764
|2011.09.28 09:37
|s/l
|18
|0.55
|1.35725
|1.35725
|1.41125
|130.90
|10517.05
|765
|2011.09.28 09:37
|close
|17
|0.34
|1.35725
|0.00000
|1.40687
|12.92
|10529.97
|766
|2011.09.28 09:37
|close
|16
|0.21
|1.35723
|0.00000
|1.40888
|-34.80
|10495.17
|767
|2011.09.28 09:37
|close
|15
|0.13
|1.35724
|0.00000
|1.41090
|-47.67
|10447.50
|768
|2011.09.28 09:37
|close
|14
|0.08
|1.35725
|0.00000
|1.41290
|-45.26
|10402.25
|769
|2011.09.28 09:37
|close
|13
|0.05
|1.35726
|0.00000
|1.41490
|-38.23
|10364.01
|770
|2011.09.29 08:00
|buy
|19
|0.05
|1.36285
|0.00000
|0.00000
|771
|2011.09.29 08:00
|modify
|19
|0.05
|1.36285
|0.00000
|1.41285
|772
|2011.09.29 09:45
|buy
|20
|0.08
|1.36084
|0.00000
|0.00000
|773
|2011.09.29 09:45
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|0.00000
|1.41084
|774
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36284
|1.41684
|775
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36285
|1.41685
|776
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36286
|1.41686
|777
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36288
|1.41688
|778
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36289
|1.41689
|779
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36291
|1.41691
|780
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36292
|1.41692
|781
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36293
|1.41693
|782
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36295
|1.41695
|783
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36296
|1.41696
|784
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36298
|1.41698
|785
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36299
|1.41699
|786
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36301
|1.41701
|787
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36302
|1.41702
|788
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36304
|1.41704
|789
|2011.09.29 10:50
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36305
|1.41705
|790
|2011.09.29 10:53
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36306
|1.41706
|791
|2011.09.29 10:53
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36307
|1.41707
|792
|2011.09.29 10:53
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36308
|1.41708
|793
|2011.09.29 10:53
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36310
|1.41710
|794
|2011.09.29 10:53
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36311
|1.41711
|795
|2011.09.29 10:53
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36312
|1.41712
|796
|2011.09.29 10:53
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36313
|1.41713
|797
|2011.09.29 10:53
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36315
|1.41715
|798
|2011.09.29 10:53
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36316
|1.41716
|799
|2011.09.29 10:53
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36317
|1.41717
|800
|2011.09.29 10:53
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36319
|1.41719
|801
|2011.09.29 10:53
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36320
|1.41720
|802
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36322
|1.41722
|803
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36325
|1.41725
|804
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36328
|1.41728
|805
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36331
|1.41731
|806
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36334
|1.41734
|807
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36337
|1.41737
|808
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36341
|1.41741
|809
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36344
|1.41744
|810
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36347
|1.41747
|811
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36350
|1.41750
|812
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36353
|1.41753
|813
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36356
|1.41756
|814
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36359
|1.41759
|815
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36362
|1.41762
|816
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36363
|1.41763
|817
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36365
|1.41765
|818
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36368
|1.41768
|819
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36370
|1.41770
|820
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36372
|1.41772
|821
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36375
|1.41775
|822
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36377
|1.41777
|823
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36380
|1.41780
|824
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36382
|1.41782
|825
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36385
|1.41785
|826
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36387
|1.41787
|827
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36389
|1.41789
|828
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36391
|1.41791
|829
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36394
|1.41794
|830
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36396
|1.41796
|831
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36398
|1.41798
|832
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36401
|1.41801
|833
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36403
|1.41803
|834
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36406
|1.41806
|835
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36408
|1.41808
|836
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36411
|1.41811
|837
|2011.09.29 10:54
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36413
|1.41813
|838
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36414
|1.41814
|839
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36416
|1.41816
|840
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36418
|1.41818
|841
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36419
|1.41819
|842
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36420
|1.41820
|843
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36422
|1.41822
|844
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36423
|1.41823
|845
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36425
|1.41825
|846
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36426
|1.41826
|847
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36428
|1.41828
|848
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36429
|1.41829
|849
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36431
|1.41831
|850
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36432
|1.41832
|851
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36434
|1.41834
|852
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36435
|1.41835
|853
|2011.09.29 10:55
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36437
|1.41837
|854
|2011.09.29 11:02
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36439
|1.41839
|855
|2011.09.29 11:02
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36440
|1.41840
|856
|2011.09.29 11:02
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36442
|1.41842
|857
|2011.09.29 11:02
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36443
|1.41843
|858
|2011.09.29 11:02
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36445
|1.41845
|859
|2011.09.29 11:02
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36447
|1.41847
|860
|2011.09.29 11:02
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36448
|1.41848
|861
|2011.09.29 11:02
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36450
|1.41850
|862
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36453
|1.41853
|863
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36455
|1.41855
|864
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36458
|1.41858
|865
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36460
|1.41860
|866
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36463
|1.41863
|867
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36465
|1.41865
|868
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36468
|1.41868
|869
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36470
|1.41870
|870
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36471
|1.41871
|871
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36473
|1.41873
|872
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36475
|1.41875
|873
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36477
|1.41877
|874
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36479
|1.41879
|875
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36481
|1.41881
|876
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36483
|1.41883
|877
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36484
|1.41884
|878
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36486
|1.41886
|879
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36488
|1.41888
|880
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36490
|1.41890
|881
|2011.09.29 11:03
|modify
|19
|0.05
|1.36285
|1.36489
|1.41889
|882
|2011.09.29 11:03
|modify
|19
|0.05
|1.36285
|1.36490
|1.41890
|883
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36492
|1.41892
|884
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36494
|1.41894
|885
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36496
|1.41896
|886
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36498
|1.41898
|887
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36500
|1.41900
|888
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36502
|1.41902
|889
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36503
|1.41903
|890
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36505
|1.41905
|891
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36507
|1.41907
|892
|2011.09.29 11:03
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36509
|1.41909
|893
|2011.09.29 11:03
|modify
|19
|0.05
|1.36285
|1.36508
|1.41908
|894
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36512
|1.41912
|895
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36516
|1.41916
|896
|2011.09.29 11:12
|modify
|19
|0.05
|1.36285
|1.36515
|1.41915
|897
|2011.09.29 11:12
|modify
|19
|0.05
|1.36285
|1.36516
|1.41916
|898
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36519
|1.41919
|899
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36522
|1.41922
|900
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36525
|1.41925
|901
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36527
|1.41927
|902
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36530
|1.41930
|903
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36533
|1.41933
|904
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36536
|1.41936
|905
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36539
|1.41939
|906
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36542
|1.41942
|907
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36545
|1.41945
|908
|2011.09.29 11:12
|modify
|19
|0.05
|1.36285
|1.36544
|1.41944
|909
|2011.09.29 11:12
|modify
|19
|0.05
|1.36285
|1.36545
|1.41945
|910
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36548
|1.41948
|911
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36551
|1.41951
|912
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36554
|1.41954
|913
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36557
|1.41957
|914
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36560
|1.41960
|915
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36564
|1.41964
|916
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36567
|1.41967
|917
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36570
|1.41970
|918
|2011.09.29 11:12
|modify
|20
|0.08
|1.36084
|1.36573
|1.41973
|919
|2011.09.29 11:12
|modify
|19
|0.05
|1.36285
|1.36572
|1.41972
|920
|2011.09.29 11:30
|s/l
|19
|0.05
|1.36572
|1.36572
|1.41972
|14.35
|10378.36
|921
|2011.09.29 11:30
|s/l
|20
|0.08
|1.36573
|1.36573
|1.41973
|39.12
|10417.48
|922
|2011.09.29 11:30
|buy
|21
|0.05
|1.36595
|0.00000
|0.00000
|923
|2011.09.29 11:30
|modify
|21
|0.05
|1.36595
|0.00000
|1.41595
|924
|2011.09.29 12:22
|buy
|22
|0.08
|1.36393
|0.00000
|0.00000
|925
|2011.09.29 12:22
|modify
|22
|0.08
|1.36393
|0.00000
|1.41393
|926
|2011.09.29 13:59
|buy
|23
|0.13
|1.36191
|0.00000
|0.00000
|927
|2011.09.29 13:59
|modify
|23
|0.13
|1.36191
|0.00000
|1.41191
|928
|2011.09.29 17:15
|modify
|23
|0.13
|1.36191
|1.36397
|1.41797
|929
|2011.09.29 17:15
|modify
|23
|0.13
|1.36191
|1.36404
|1.41804
|930
|2011.09.29 17:15
|modify
|23
|0.13
|1.36191
|1.36410
|1.41810
|931
|2011.09.29 17:15
|modify
|23
|0.13
|1.36191
|1.36417
|1.41817
|932
|2011.09.29 17:15
|modify
|23
|0.13
|1.36191
|1.36418
|1.41818
|933
|2011.09.29 17:15
|modify
|23
|0.13
|1.36191
|1.36419
|1.41819
|934
|2011.09.29 17:15
|modify
|23
|0.13
|1.36191
|1.36421
|1.41821
|935
|2011.09.29 17:15
|modify
|23
|0.13
|1.36191
|1.36422
|1.41822
|936
|2011.09.29 17:15
|modify
|23
|0.13
|1.36191
|1.36424
|1.41824
|937
|2011.09.29 17:15
|modify
|23
|0.13
|1.36191
|1.36425
|1.41825
|938
|2011.09.29 17:17
|s/l
|23
|0.13
|1.36425
|1.36425
|1.41825
|30.42
|10447.90
|939
|2011.09.29 17:17
|close
|22
|0.08
|1.36425
|0.00000
|1.41393
|2.56
|10450.46
|940
|2011.09.29 17:17
|close
|21
|0.05
|1.36427
|0.00000
|1.41595
|-8.40
|10442.06
|941
|2011.09.30 14:30
|sell
|24
|0.05
|1.34807
|0.00000
|0.00000
|942
|2011.09.30 14:30
|modify
|24
|0.05
|1.34807
|0.00000
|1.29807
|943
|2011.09.30 15:12
|sell
|25
|0.08
|1.35008
|0.00000
|0.00000
|944
|2011.09.30 15:12
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|0.00000
|1.30008
|945
|2011.09.30 16:20
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34808
|1.29408
|946
|2011.09.30 16:20
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34805
|1.29405
|947
|2011.09.30 16:20
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34802
|1.29402
|948
|2011.09.30 16:20
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34799
|1.29399
|949
|2011.09.30 16:20
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34796
|1.29396
|950
|2011.09.30 16:21
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34793
|1.29393
|951
|2011.09.30 16:21
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34792
|1.29392
|952
|2011.09.30 16:21
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34791
|1.29391
|953
|2011.09.30 16:21
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34790
|1.29390
|954
|2011.09.30 16:21
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34789
|1.29389
|955
|2011.09.30 16:21
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34788
|1.29388
|956
|2011.09.30 16:21
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34787
|1.29387
|957
|2011.09.30 16:21
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34786
|1.29386
|958
|2011.09.30 16:21
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34785
|1.29385
|959
|2011.09.30 16:21
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34784
|1.29384
|960
|2011.09.30 16:21
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34783
|1.29383
|961
|2011.09.30 16:21
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34782
|1.29382
|962
|2011.09.30 16:21
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34781
|1.29381
|963
|2011.09.30 16:22
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34779
|1.29379
|964
|2011.09.30 16:22
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34777
|1.29377
|965
|2011.09.30 16:22
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34774
|1.29374
|966
|2011.09.30 16:22
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34772
|1.29372
|967
|2011.09.30 16:22
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34769
|1.29369
|968
|2011.09.30 16:22
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34767
|1.29367
|969
|2011.09.30 16:22
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34764
|1.29364
|970
|2011.09.30 16:23
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34762
|1.29362
|971
|2011.09.30 16:23
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34760
|1.29360
|972
|2011.09.30 16:26
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34759
|1.29359
|973
|2011.09.30 16:26
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34758
|1.29358
|974
|2011.09.30 16:26
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34756
|1.29356
|975
|2011.09.30 16:26
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34755
|1.29355
|976
|2011.09.30 16:26
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34753
|1.29353
|977
|2011.09.30 16:26
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34752
|1.29352
|978
|2011.09.30 16:26
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34751
|1.29351
|979
|2011.09.30 16:26
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34749
|1.29349
|980
|2011.09.30 16:26
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34747
|1.29347
|981
|2011.09.30 16:26
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34746
|1.29346
|982
|2011.09.30 16:26
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34744
|1.29344
|983
|2011.09.30 16:26
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34742
|1.29342
|984
|2011.09.30 16:26
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34740
|1.29340
|985
|2011.09.30 16:26
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34739
|1.29339
|986
|2011.09.30 16:26
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34737
|1.29337
|987
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34736
|1.29336
|988
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34734
|1.29334
|989
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34733
|1.29333
|990
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34731
|1.29331
|991
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34730
|1.29330
|992
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34728
|1.29328
|993
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34727
|1.29327
|994
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34725
|1.29325
|995
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34724
|1.29324
|996
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34722
|1.29322
|997
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34721
|1.29321
|998
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34720
|1.29320
|999
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34718
|1.29318
|1000
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34716
|1.29316
|1001
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34714
|1.29314
|1002
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34712
|1.29312
|1003
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34710
|1.29310
|1004
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34709
|1.29309
|1005
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34707
|1.29307
|1006
|2011.09.30 16:27
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34705
|1.29305
|1007
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34704
|1.29304
|1008
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34703
|1.29303
|1009
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34702
|1.29302
|1010
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34701
|1.29301
|1011
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34700
|1.29300
|1012
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34699
|1.29299
|1013
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34698
|1.29298
|1014
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34697
|1.29297
|1015
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34696
|1.29296
|1016
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34695
|1.29295
|1017
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34694
|1.29294
|1018
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34693
|1.29293
|1019
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34692
|1.29292
|1020
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34691
|1.29291
|1021
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34690
|1.29290
|1022
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34689
|1.29289
|1023
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34688
|1.29288
|1024
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34687
|1.29287
|1025
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34685
|1.29285
|1026
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34681
|1.29281
|1027
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34677
|1.29277
|1028
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34673
|1.29273
|1029
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34669
|1.29269
|1030
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34668
|1.29268
|1031
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34664
|1.29264
|1032
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34661
|1.29261
|1033
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34657
|1.29257
|1034
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34654
|1.29254
|1035
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34650
|1.29250
|1036
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34647
|1.29247
|1037
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34643
|1.29243
|1038
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34642
|1.29242
|1039
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34637
|1.29237
|1040
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34632
|1.29232
|1041
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34627
|1.29227
|1042
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34622
|1.29222
|1043
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34617
|1.29217
|1044
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34612
|1.29212
|1045
|2011.09.30 16:28
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34607
|1.29207
|1046
|2011.09.30 16:29
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34606
|1.29206
|1047
|2011.09.30 16:29
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34604
|1.29204
|1048
|2011.09.30 16:29
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34601
|1.29201
|1049
|2011.09.30 16:29
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34599
|1.29199
|1050
|2011.09.30 16:29
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34596
|1.29196
|1051
|2011.09.30 16:29
|modify
|24
|0.05
|1.34807
|1.34597
|1.29197
|1052
|2011.09.30 16:31
|modify
|24
|0.05
|1.34807
|1.34596
|1.29196
|1053
|2011.09.30 16:31
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34593
|1.29193
|1054
|2011.09.30 16:31
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34591
|1.29191
|1055
|2011.09.30 16:31
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34588
|1.29188
|1056
|2011.09.30 16:31
|modify
|24
|0.05
|1.34807
|1.34589
|1.29189
|1057
|2011.09.30 16:32
|modify
|24
|0.05
|1.34807
|1.34588
|1.29188
|1058
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34585
|1.29185
|1059
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34582
|1.29182
|1060
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34579
|1.29179
|1061
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34576
|1.29176
|1062
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34573
|1.29173
|1063
|2011.09.30 16:32
|modify
|24
|0.05
|1.34807
|1.34574
|1.29174
|1064
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34571
|1.29171
|1065
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34568
|1.29168
|1066
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34566
|1.29166
|1067
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34563
|1.29163
|1068
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34560
|1.29160
|1069
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34558
|1.29158
|1070
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34555
|1.29155
|1071
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34552
|1.29152
|1072
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34549
|1.29149
|1073
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34547
|1.29147
|1074
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34544
|1.29144
|1075
|2011.09.30 16:32
|modify
|24
|0.05
|1.34807
|1.34545
|1.29145
|1076
|2011.09.30 16:32
|modify
|24
|0.05
|1.34807
|1.34544
|1.29144
|1077
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34540
|1.29140
|1078
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34537
|1.29137
|1079
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34533
|1.29133
|1080
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34530
|1.29130
|1081
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34527
|1.29127
|1082
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34523
|1.29123
|1083
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34520
|1.29120
|1084
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34516
|1.29116
|1085
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34513
|1.29113
|1086
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34509
|1.29109
|1087
|2011.09.30 16:32
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34506
|1.29106
|1088
|2011.09.30 16:32
|modify
|24
|0.05
|1.34807
|1.34507
|1.29107
|1089
|2011.09.30 16:33
|modify
|24
|0.05
|1.34807
|1.34506
|1.29106
|1090
|2011.09.30 16:33
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34504
|1.29104
|1091
|2011.09.30 16:33
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34503
|1.29103
|1092
|2011.09.30 16:33
|modify
|24
|0.05
|1.34807
|1.34504
|1.29104
|1093
|2011.09.30 16:33
|modify
|24
|0.05
|1.34807
|1.34503
|1.29103
|1094
|2011.09.30 16:33
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34501
|1.29101
|1095
|2011.09.30 16:33
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34500
|1.29100
|1096
|2011.09.30 16:33
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34498
|1.29098
|1097
|2011.09.30 16:33
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34497
|1.29097
|1098
|2011.09.30 16:33
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34495
|1.29095
|1099
|2011.09.30 16:33
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34494
|1.29094
|1100
|2011.09.30 16:33
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34492
|1.29092
|1101
|2011.09.30 16:33
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34491
|1.29091
|1102
|2011.09.30 16:33
|modify
|25
|0.08
|1.35008
|1.34489
|1.29089
|1103
|2011.09.30 16:33
|modify
|24
|0.05
|1.34807
|1.34490
|1.29090
|1104
|2011.09.30 16:43
|s/l
|24
|0.05
|1.34490
|1.34490
|1.29090
|15.85
|10457.91
|1105
|2011.09.30 16:43
|s/l
|25
|0.08
|1.34489
|1.34489
|1.29089
|41.52
|10499.43
|1106
|2011.09.30 16:43
|sell
|26
|0.05
|1.34467
|0.00000
|0.00000
|1107
|2011.09.30 16:43
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|0.00000
|1.29467
|1108
|2011.09.30 22:51
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34267
|1.28867
|1109
|2011.09.30 22:51
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34266
|1.28866
|1110
|2011.09.30 22:51
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34264
|1.28864
|1111
|2011.09.30 22:54
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34263
|1.28863
|1112
|2011.09.30 22:55
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34262
|1.28862
|1113
|2011.09.30 22:55
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34261
|1.28861
|1114
|2011.09.30 22:55
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34260
|1.28860
|1115
|2011.09.30 22:55
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34258
|1.28858
|1116
|2011.09.30 22:55
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34257
|1.28857
|1117
|2011.09.30 22:55
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34255
|1.28855
|1118
|2011.09.30 22:55
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34254
|1.28854
|1119
|2011.09.30 22:55
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34253
|1.28853
|1120
|2011.09.30 22:55
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34251
|1.28851
|1121
|2011.09.30 22:55
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34249
|1.28849
|1122
|2011.09.30 22:55
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34247
|1.28847
|1123
|2011.09.30 22:55
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34245
|1.28845
|1124
|2011.09.30 22:55
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34243
|1.28843
|1125
|2011.09.30 22:55
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34241
|1.28841
|1126
|2011.09.30 22:55
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34239
|1.28839
|1127
|2011.09.30 22:56
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34237
|1.28837
|1128
|2011.09.30 22:56
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34236
|1.28836
|1129
|2011.09.30 22:57
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34235
|1.28835
|1130
|2011.09.30 22:57
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34234
|1.28834
|1131
|2011.09.30 22:57
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34232
|1.28832
|1132
|2011.09.30 22:57
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34231
|1.28831
|1133
|2011.09.30 22:57
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34230
|1.28830
|1134
|2011.09.30 22:58
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34227
|1.28827
|1135
|2011.09.30 22:58
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34225
|1.28825
|1136
|2011.09.30 22:58
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34222
|1.28822
|1137
|2011.09.30 22:58
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34220
|1.28820
|1138
|2011.09.30 22:58
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34218
|1.28818
|1139
|2011.09.30 22:58
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34216
|1.28816
|1140
|2011.09.30 22:58
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34213
|1.28813
|1141
|2011.09.30 22:58
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34210
|1.28810
|1142
|2011.09.30 22:58
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34207
|1.28807
|1143
|2011.09.30 22:58
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34203
|1.28803
|1144
|2011.09.30 22:58
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34200
|1.28800
|1145
|2011.09.30 22:59
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34197
|1.28797
|1146
|2011.09.30 22:59
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34195
|1.28795
|1147
|2011.09.30 22:59
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34192
|1.28792
|1148
|2011.09.30 22:59
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34190
|1.28790
|1149
|2011.09.30 22:59
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34189
|1.28789
|1150
|2011.09.30 22:59
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34186
|1.28786
|1151
|2011.09.30 22:59
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34183
|1.28783
|1152
|2011.09.30 22:59
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34180
|1.28780
|1153
|2011.09.30 22:59
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34177
|1.28777
|1154
|2011.09.30 22:59
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34174
|1.28774
|1155
|2011.09.30 22:59
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34171
|1.28771
|1156
|2011.09.30 22:59
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34168
|1.28768
|1157
|2011.09.30 23:01
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34166
|1.28766
|1158
|2011.09.30 23:02
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34165
|1.28765
|1159
|2011.09.30 23:02
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34163
|1.28763
|1160
|2011.09.30 23:02
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34162
|1.28762
|1161
|2011.09.30 23:02
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34161
|1.28761
|1162
|2011.09.30 23:03
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34159
|1.28759
|1163
|2011.09.30 23:04
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34157
|1.28757
|1164
|2011.09.30 23:04
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34156
|1.28756
|1165
|2011.09.30 23:04
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34155
|1.28755
|1166
|2011.09.30 23:04
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34153
|1.28753
|1167
|2011.09.30 23:04
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34152
|1.28752
|1168
|2011.09.30 23:04
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34150
|1.28750
|1169
|2011.09.30 23:04
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34148
|1.28748
|1170
|2011.09.30 23:04
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34147
|1.28747
|1171
|2011.09.30 23:04
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34145
|1.28745
|1172
|2011.09.30 23:04
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34143
|1.28743
|1173
|2011.09.30 23:04
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34141
|1.28741
|1174
|2011.09.30 23:05
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34137
|1.28737
|1175
|2011.09.30 23:05
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34136
|1.28736
|1176
|2011.09.30 23:05
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34134
|1.28734
|1177
|2011.09.30 23:05
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34133
|1.28733
|1178
|2011.09.30 23:05
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34131
|1.28731
|1179
|2011.09.30 23:05
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34129
|1.28729
|1180
|2011.09.30 23:05
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34127
|1.28727
|1181
|2011.09.30 23:05
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34126
|1.28726
|1182
|2011.09.30 23:05
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34124
|1.28724
|1183
|2011.09.30 23:05
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34122
|1.28722
|1184
|2011.09.30 23:05
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34120
|1.28720
|1185
|2011.09.30 23:05
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34118
|1.28718
|1186
|2011.09.30 23:05
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34116
|1.28716
|1187
|2011.09.30 23:05
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34114
|1.28714
|1188
|2011.09.30 23:07
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34113
|1.28713
|1189
|2011.09.30 23:07
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34112
|1.28712
|1190
|2011.09.30 23:07
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34111
|1.28711
|1191
|2011.09.30 23:13
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34110
|1.28710
|1192
|2011.09.30 23:13
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34109
|1.28709
|1193
|2011.09.30 23:13
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34108
|1.28708
|1194
|2011.09.30 23:13
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34106
|1.28706
|1195
|2011.09.30 23:13
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34104
|1.28704
|1196
|2011.09.30 23:13
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34102
|1.28702
|1197
|2011.09.30 23:13
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34100
|1.28700
|1198
|2011.09.30 23:13
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34098
|1.28698
|1199
|2011.09.30 23:13
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34096
|1.28696
|1200
|2011.09.30 23:13
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34094
|1.28694
|1201
|2011.09.30 23:13
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34092
|1.28692
|1202
|2011.09.30 23:13
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34089
|1.28689
|1203
|2011.09.30 23:13
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34087
|1.28687
|1204
|2011.09.30 23:14
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34086
|1.28686
|1205
|2011.09.30 23:14
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34085
|1.28685
|1206
|2011.09.30 23:14
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34083
|1.28683
|1207
|2011.09.30 23:14
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34081
|1.28681
|1208
|2011.09.30 23:14
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34080
|1.28680
|1209
|2011.09.30 23:14
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34078
|1.28678
|1210
|2011.09.30 23:14
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34076
|1.28676
|1211
|2011.09.30 23:14
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34074
|1.28674
|1212
|2011.09.30 23:14
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34071
|1.28671
|1213
|2011.09.30 23:14
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34069
|1.28669
|1214
|2011.09.30 23:15
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34068
|1.28668
|1215
|2011.09.30 23:15
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34067
|1.28667
|1216
|2011.09.30 23:15
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34066
|1.28666
|1217
|2011.09.30 23:16
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34065
|1.28665
|1218
|2011.09.30 23:16
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34063
|1.28663
|1219
|2011.09.30 23:16
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34062
|1.28662
|1220
|2011.09.30 23:16
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.34060
|1.28660
|1221
|2011.10.03 00:00
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33654
|1.28254
|1222
|2011.10.03 00:00
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33641
|1.28241
|1223
|2011.10.03 00:01
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33636
|1.28236
|1224
|2011.10.03 00:01
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33634
|1.28234
|1225
|2011.10.03 00:01
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33632
|1.28232
|1226
|2011.10.03 00:01
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33627
|1.28227
|1227
|2011.10.03 00:35
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33623
|1.28223
|1228
|2011.10.03 00:35
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33614
|1.28214
|1229
|2011.10.03 00:35
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33605
|1.28205
|1230
|2011.10.03 00:36
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33604
|1.28204
|1231
|2011.10.03 00:36
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33602
|1.28202
|1232
|2011.10.03 00:36
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33600
|1.28200
|1233
|2011.10.03 00:37
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33595
|1.28195
|1234
|2011.10.03 00:37
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33588
|1.28188
|1235
|2011.10.03 00:37
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33582
|1.28182
|1236
|2011.10.03 00:37
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33576
|1.28176
|1237
|2011.10.03 00:37
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33569
|1.28169
|1238
|2011.10.03 00:37
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33564
|1.28164
|1239
|2011.10.03 00:37
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33553
|1.28153
|1240
|2011.10.03 00:37
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33542
|1.28142
|1241
|2011.10.03 00:41
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33540
|1.28140
|1242
|2011.10.03 00:41
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33538
|1.28138
|1243
|2011.10.03 00:41
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33536
|1.28136
|1244
|2011.10.03 00:41
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33534
|1.28134
|1245
|2011.10.03 00:41
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33533
|1.28133
|1246
|2011.10.03 00:41
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33531
|1.28131
|1247
|2011.10.03 00:41
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33529
|1.28129
|1248
|2011.10.03 00:41
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33527
|1.28127
|1249
|2011.10.03 00:41
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33525
|1.28125
|1250
|2011.10.03 00:41
|modify
|26
|0.05
|1.34467
|1.33523
|1.28123
|1251
|2011.10.03 01:00
|s/l
|26
|0.05
|1.33523
|1.33523
|1.28123
|47.03
|10546.46
|1252
|2011.10.04 00:30
|sell
|27
|0.05
|1.31750
|0.00000
|0.00000
|1253
|2011.10.04 00:30
|modify
|27
|0.05
|1.31750
|0.00000
|1.26750
|1254
|2011.10.04 01:07
|sell
|28
|0.08
|1.31951
|0.00000
|0.00000
|1255
|2011.10.04 01:07
|modify
|28
|0.08
|1.31951
|0.00000
|1.26951
|1256
|2011.10.04 04:38
|sell
|29
|0.13
|1.32152
|0.00000
|0.00000
|1257
|2011.10.04 04:38
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|0.00000
|1.27152
|1258
|2011.10.04 10:33
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31952
|1.26552
|1259
|2011.10.04 10:44
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31947
|1.26547
|1260
|2011.10.04 10:44
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31942
|1.26542
|1261
|2011.10.04 10:44
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31941
|1.26541
|1262
|2011.10.04 10:44
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31934
|1.26534
|1263
|2011.10.04 10:44
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31928
|1.26528
|1264
|2011.10.04 10:44
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31921
|1.26521
|1265
|2011.10.04 10:44
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31915
|1.26515
|1266
|2011.10.04 10:44
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31908
|1.26508
|1267
|2011.10.04 10:44
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31902
|1.26502
|1268
|2011.10.04 10:44
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31895
|1.26495
|1269
|2011.10.04 10:45
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31894
|1.26494
|1270
|2011.10.04 10:45
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31893
|1.26493
|1271
|2011.10.04 10:45
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31892
|1.26492
|1272
|2011.10.04 10:45
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31891
|1.26491
|1273
|2011.10.04 10:45
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31889
|1.26489
|1274
|2011.10.04 10:45
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31888
|1.26488
|1275
|2011.10.04 10:45
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31887
|1.26487
|1276
|2011.10.04 10:45
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31886
|1.26486
|1277
|2011.10.04 10:45
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31885
|1.26485
|1278
|2011.10.04 10:45
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31884
|1.26484
|1279
|2011.10.04 10:46
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31883
|1.26483
|1280
|2011.10.04 10:46
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31880
|1.26480
|1281
|2011.10.04 10:46
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31878
|1.26478
|1282
|2011.10.04 10:46
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31875
|1.26475
|1283
|2011.10.04 10:46
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31873
|1.26473
|1284
|2011.10.04 10:46
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31870
|1.26470
|1285
|2011.10.04 10:46
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31868
|1.26468
|1286
|2011.10.04 10:46
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31865
|1.26465
|1287
|2011.10.04 10:46
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31863
|1.26463
|1288
|2011.10.04 10:46
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31860
|1.26460
|1289
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31859
|1.26459
|1290
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31858
|1.26458
|1291
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31857
|1.26457
|1292
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31856
|1.26456
|1293
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31855
|1.26455
|1294
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31854
|1.26454
|1295
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31853
|1.26453
|1296
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31851
|1.26451
|1297
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31848
|1.26448
|1298
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31846
|1.26446
|1299
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31844
|1.26444
|1300
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31842
|1.26442
|1301
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31840
|1.26440
|1302
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31837
|1.26437
|1303
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31835
|1.26435
|1304
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31832
|1.26432
|1305
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31830
|1.26430
|1306
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31829
|1.26429
|1307
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31827
|1.26427
|1308
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31824
|1.26424
|1309
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31821
|1.26421
|1310
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31818
|1.26418
|1311
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31816
|1.26416
|1312
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31813
|1.26413
|1313
|2011.10.04 10:52
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31810
|1.26410
|1314
|2011.10.04 10:53
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31808
|1.26408
|1315
|2011.10.04 10:53
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31804
|1.26404
|1316
|2011.10.04 10:53
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31800
|1.26400
|1317
|2011.10.04 10:53
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31796
|1.26396
|1318
|2011.10.04 10:53
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31792
|1.26392
|1319
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31790
|1.26390
|1320
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31785
|1.26385
|1321
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31780
|1.26380
|1322
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31776
|1.26376
|1323
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31771
|1.26371
|1324
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31770
|1.26370
|1325
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31765
|1.26365
|1326
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31760
|1.26360
|1327
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31756
|1.26356
|1328
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31751
|1.26351
|1329
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31746
|1.26346
|1330
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31741
|1.26341
|1331
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31737
|1.26337
|1332
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31732
|1.26332
|1333
|2011.10.04 10:54
|modify
|28
|0.08
|1.31951
|1.31733
|1.26333
|1334
|2011.10.04 10:54
|modify
|28
|0.08
|1.31951
|1.31732
|1.26332
|1335
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31726
|1.26326
|1336
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31719
|1.26319
|1337
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31713
|1.26313
|1338
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31707
|1.26307
|1339
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31700
|1.26300
|1340
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31694
|1.26294
|1341
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31687
|1.26287
|1342
|2011.10.04 10:54
|modify
|29
|0.13
|1.32152
|1.31681
|1.26281
|1343
|2011.10.04 10:54
|modify
|28
|0.08
|1.31951
|1.31683
|1.26283
|1344
|2011.10.04 11:16
|s/l
|29
|0.13
|1.31681
|1.31681
|1.26281
|61.23
|10607.69
|1345
|2011.10.04 11:16
|close
|28
|0.08
|1.31681
|1.31683
|1.26283
|21.60
|10629.29
|1346
|2011.10.04 11:16
|close
|27
|0.05
|1.31683
|0.00000
|1.26750
|3.35
|10632.64
|1347
|2011.10.04 20:00
|buy
|30
|0.05
|1.32758
|0.00000
|0.00000
|1348
|2011.10.04 20:00
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|0.00000
|1.37758
|1349
|2011.10.04 20:41
|buy
|31
|0.08
|1.32557
|0.00000
|0.00000
|1350
|2011.10.04 20:41
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|0.00000
|1.37557
|1351
|2011.10.04 21:21
|buy
|32
|0.13
|1.32357
|0.00000
|0.00000
|1352
|2011.10.04 21:21
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|0.00000
|1.37357
|1353
|2011.10.04 22:36
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32558
|1.37958
|1354
|2011.10.04 22:36
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32559
|1.37959
|1355
|2011.10.04 22:36
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32561
|1.37961
|1356
|2011.10.04 22:36
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32563
|1.37963
|1357
|2011.10.04 22:36
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32565
|1.37965
|1358
|2011.10.04 22:36
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32566
|1.37966
|1359
|2011.10.04 22:36
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32568
|1.37968
|1360
|2011.10.04 22:36
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32570
|1.37970
|1361
|2011.10.04 22:36
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32572
|1.37972
|1362
|2011.10.04 22:36
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32573
|1.37973
|1363
|2011.10.04 22:36
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32575
|1.37975
|1364
|2011.10.04 22:37
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32578
|1.37978
|1365
|2011.10.04 22:37
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32579
|1.37979
|1366
|2011.10.04 22:39
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32582
|1.37982
|1367
|2011.10.04 22:39
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32584
|1.37984
|1368
|2011.10.04 22:39
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32587
|1.37987
|1369
|2011.10.04 22:39
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32589
|1.37989
|1370
|2011.10.04 22:39
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32591
|1.37991
|1371
|2011.10.04 22:39
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32593
|1.37993
|1372
|2011.10.04 22:39
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32595
|1.37995
|1373
|2011.10.04 22:39
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32598
|1.37998
|1374
|2011.10.04 22:39
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32600
|1.38000
|1375
|2011.10.04 22:39
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32602
|1.38002
|1376
|2011.10.04 22:39
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32605
|1.38005
|1377
|2011.10.04 22:39
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32607
|1.38007
|1378
|2011.10.04 22:39
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32610
|1.38010
|1379
|2011.10.04 22:39
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32612
|1.38012
|1380
|2011.10.04 22:42
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32613
|1.38013
|1381
|2011.10.04 22:42
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32615
|1.38015
|1382
|2011.10.04 22:42
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32617
|1.38017
|1383
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32618
|1.38018
|1384
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32619
|1.38019
|1385
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32623
|1.38023
|1386
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32625
|1.38025
|1387
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32628
|1.38028
|1388
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32631
|1.38031
|1389
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32634
|1.38034
|1390
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32637
|1.38037
|1391
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32640
|1.38040
|1392
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32643
|1.38043
|1393
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32645
|1.38045
|1394
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32648
|1.38048
|1395
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32652
|1.38052
|1396
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32655
|1.38055
|1397
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32658
|1.38058
|1398
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32661
|1.38061
|1399
|2011.10.04 22:43
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32664
|1.38064
|1400
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32665
|1.38065
|1401
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32668
|1.38068
|1402
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32670
|1.38070
|1403
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32673
|1.38073
|1404
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32675
|1.38075
|1405
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32678
|1.38078
|1406
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32680
|1.38080
|1407
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32682
|1.38082
|1408
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32684
|1.38084
|1409
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32686
|1.38086
|1410
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32687
|1.38087
|1411
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32689
|1.38089
|1412
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32691
|1.38091
|1413
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32693
|1.38093
|1414
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32695
|1.38095
|1415
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32697
|1.38097
|1416
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32699
|1.38099
|1417
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32701
|1.38101
|1418
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32703
|1.38103
|1419
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32705
|1.38105
|1420
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32707
|1.38107
|1421
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32709
|1.38109
|1422
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32711
|1.38111
|1423
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32713
|1.38113
|1424
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32715
|1.38115
|1425
|2011.10.04 22:44
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32717
|1.38117
|1426
|2011.10.04 22:47
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32720
|1.38120
|1427
|2011.10.04 22:48
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32721
|1.38121
|1428
|2011.10.04 22:48
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32725
|1.38125
|1429
|2011.10.04 22:48
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32728
|1.38128
|1430
|2011.10.04 22:48
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32731
|1.38131
|1431
|2011.10.04 22:48
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32734
|1.38134
|1432
|2011.10.04 22:48
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32737
|1.38137
|1433
|2011.10.04 22:48
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32740
|1.38140
|1434
|2011.10.04 22:48
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32744
|1.38144
|1435
|2011.10.04 22:48
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32747
|1.38147
|1436
|2011.10.04 22:48
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32750
|1.38150
|1437
|2011.10.04 22:48
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32753
|1.38153
|1438
|2011.10.04 22:48
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32756
|1.38156
|1439
|2011.10.04 22:49
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32757
|1.38157
|1440
|2011.10.04 22:49
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32757
|1.38157
|1441
|2011.10.04 22:49
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32759
|1.38159
|1442
|2011.10.04 22:51
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32760
|1.38160
|1443
|2011.10.04 22:51
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32759
|1.38159
|1444
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32762
|1.38162
|1445
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32765
|1.38165
|1446
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32768
|1.38168
|1447
|2011.10.04 22:53
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32767
|1.38167
|1448
|2011.10.04 22:53
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32768
|1.38168
|1449
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32770
|1.38170
|1450
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32773
|1.38173
|1451
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32776
|1.38176
|1452
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32778
|1.38178
|1453
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32781
|1.38181
|1454
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32783
|1.38183
|1455
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32786
|1.38186
|1456
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32788
|1.38188
|1457
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32791
|1.38191
|1458
|2011.10.04 22:53
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32790
|1.38190
|1459
|2011.10.04 22:53
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32791
|1.38191
|1460
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32793
|1.38193
|1461
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32796
|1.38196
|1462
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32799
|1.38199
|1463
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32801
|1.38201
|1464
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32804
|1.38204
|1465
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32806
|1.38206
|1466
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32809
|1.38209
|1467
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32811
|1.38211
|1468
|2011.10.04 22:53
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32814
|1.38214
|1469
|2011.10.04 22:53
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32813
|1.38213
|1470
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32817
|1.38217
|1471
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32822
|1.38222
|1472
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32826
|1.38226
|1473
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32831
|1.38231
|1474
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32836
|1.38236
|1475
|2011.10.04 22:54
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32835
|1.38235
|1476
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32838
|1.38238
|1477
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32842
|1.38242
|1478
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32846
|1.38246
|1479
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32850
|1.38250
|1480
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32854
|1.38254
|1481
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32857
|1.38257
|1482
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32861
|1.38261
|1483
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32865
|1.38265
|1484
|2011.10.04 22:54
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32864
|1.38264
|1485
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32867
|1.38267
|1486
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32871
|1.38271
|1487
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32875
|1.38275
|1488
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32878
|1.38278
|1489
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32882
|1.38282
|1490
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32886
|1.38286
|1491
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32890
|1.38290
|1492
|2011.10.04 22:54
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32894
|1.38294
|1493
|2011.10.04 22:54
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32892
|1.38292
|1494
|2011.10.04 22:55
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32893
|1.38293
|1495
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32896
|1.38296
|1496
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32900
|1.38300
|1497
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32903
|1.38303
|1498
|2011.10.04 22:55
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32902
|1.38302
|1499
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32904
|1.38304
|1500
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32906
|1.38306
|1501
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32909
|1.38309
|1502
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32911
|1.38311
|1503
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32914
|1.38314
|1504
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32916
|1.38316
|1505
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32919
|1.38319
|1506
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32921
|1.38321
|1507
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32924
|1.38324
|1508
|2011.10.04 22:55
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32923
|1.38323
|1509
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32925
|1.38325
|1510
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32928
|1.38328
|1511
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32930
|1.38330
|1512
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32933
|1.38333
|1513
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32935
|1.38335
|1514
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32938
|1.38338
|1515
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32941
|1.38341
|1516
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32943
|1.38343
|1517
|2011.10.04 22:55
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32946
|1.38346
|1518
|2011.10.04 22:55
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32945
|1.38345
|1519
|2011.10.04 22:56
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32946
|1.38346
|1520
|2011.10.04 22:56
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32948
|1.38348
|1521
|2011.10.04 22:56
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32949
|1.38349
|1522
|2011.10.04 22:56
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32950
|1.38350
|1523
|2011.10.04 22:56
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32951
|1.38351
|1524
|2011.10.04 22:56
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32952
|1.38352
|1525
|2011.10.04 22:56
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32951
|1.38351
|1526
|2011.10.04 22:56
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32952
|1.38352
|1527
|2011.10.04 22:56
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32953
|1.38353
|1528
|2011.10.04 22:56
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32954
|1.38354
|1529
|2011.10.04 22:56
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32955
|1.38355
|1530
|2011.10.04 22:56
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32956
|1.38356
|1531
|2011.10.04 22:56
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32957
|1.38357
|1532
|2011.10.04 22:56
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32955
|1.38355
|1533
|2011.10.04 22:58
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32957
|1.38357
|1534
|2011.10.04 22:58
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32959
|1.38359
|1535
|2011.10.04 22:58
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32962
|1.38362
|1536
|2011.10.04 22:58
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32964
|1.38364
|1537
|2011.10.04 22:58
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32963
|1.38363
|1538
|2011.10.04 22:58
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.32962
|1.38362
|1539
|2011.10.04 22:58
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.32963
|1.38363
|1540
|2011.10.04 22:58
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32965
|1.38365
|1541
|2011.10.04 22:58
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32967
|1.38367
|1542
|2011.10.04 22:58
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32970
|1.38370
|1543
|2011.10.04 22:58
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32972
|1.38372
|1544
|2011.10.04 22:58
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32974
|1.38374
|1545
|2011.10.04 22:58
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32976
|1.38376
|1546
|2011.10.04 22:58
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32979
|1.38379
|1547
|2011.10.04 22:58
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32981
|1.38381
|1548
|2011.10.04 22:58
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32980
|1.38380
|1549
|2011.10.04 22:58
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.32979
|1.38379
|1550
|2011.10.04 22:59
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.32980
|1.38380
|1551
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32982
|1.38382
|1552
|2011.10.04 22:59
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32981
|1.38381
|1553
|2011.10.04 22:59
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32982
|1.38382
|1554
|2011.10.04 22:59
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.32981
|1.38381
|1555
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32983
|1.38383
|1556
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32985
|1.38385
|1557
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32986
|1.38386
|1558
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32988
|1.38388
|1559
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32990
|1.38390
|1560
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32991
|1.38391
|1561
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32993
|1.38393
|1562
|2011.10.04 22:59
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32992
|1.38392
|1563
|2011.10.04 22:59
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.32993
|1.38393
|1564
|2011.10.04 22:59
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.32991
|1.38391
|1565
|2011.10.04 22:59
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.32992
|1.38392
|1566
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32994
|1.38394
|1567
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32995
|1.38395
|1568
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32997
|1.38397
|1569
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.32999
|1.38399
|1570
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33000
|1.38400
|1571
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33002
|1.38402
|1572
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33003
|1.38403
|1573
|2011.10.04 22:59
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33005
|1.38405
|1574
|2011.10.04 22:59
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33004
|1.38404
|1575
|2011.10.04 22:59
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33003
|1.38403
|1576
|2011.10.04 23:00
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33005
|1.38405
|1577
|2011.10.04 23:00
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33004
|1.38404
|1578
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33007
|1.38407
|1579
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33010
|1.38410
|1580
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33014
|1.38414
|1581
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33017
|1.38417
|1582
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33020
|1.38420
|1583
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33023
|1.38423
|1584
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33027
|1.38427
|1585
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33030
|1.38430
|1586
|2011.10.04 23:00
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33029
|1.38429
|1587
|2011.10.04 23:00
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33028
|1.38428
|1588
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33032
|1.38432
|1589
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33035
|1.38435
|1590
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33038
|1.38438
|1591
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33041
|1.38441
|1592
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33044
|1.38444
|1593
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33048
|1.38448
|1594
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33051
|1.38451
|1595
|2011.10.04 23:00
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33054
|1.38454
|1596
|2011.10.04 23:00
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33052
|1.38452
|1597
|2011.10.04 23:00
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33050
|1.38450
|1598
|2011.10.04 23:01
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33053
|1.38453
|1599
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33055
|1.38455
|1600
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33057
|1.38457
|1601
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33059
|1.38459
|1602
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33061
|1.38461
|1603
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33063
|1.38463
|1604
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33066
|1.38466
|1605
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33068
|1.38468
|1606
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33070
|1.38470
|1607
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33072
|1.38472
|1608
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33074
|1.38474
|1609
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33076
|1.38476
|1610
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33078
|1.38478
|1611
|2011.10.04 23:01
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33077
|1.38477
|1612
|2011.10.04 23:01
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33078
|1.38478
|1613
|2011.10.04 23:01
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33076
|1.38476
|1614
|2011.10.04 23:01
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33077
|1.38477
|1615
|2011.10.04 23:01
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33078
|1.38478
|1616
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33079
|1.38479
|1617
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33081
|1.38481
|1618
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33083
|1.38483
|1619
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33084
|1.38484
|1620
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33086
|1.38486
|1621
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33088
|1.38488
|1622
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33089
|1.38489
|1623
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33091
|1.38491
|1624
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33092
|1.38492
|1625
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33094
|1.38494
|1626
|2011.10.04 23:01
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33093
|1.38493
|1627
|2011.10.04 23:01
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33094
|1.38494
|1628
|2011.10.04 23:01
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33092
|1.38492
|1629
|2011.10.04 23:01
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33093
|1.38493
|1630
|2011.10.04 23:01
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33094
|1.38494
|1631
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33096
|1.38496
|1632
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33097
|1.38497
|1633
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33099
|1.38499
|1634
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33101
|1.38501
|1635
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33102
|1.38502
|1636
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33104
|1.38504
|1637
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33106
|1.38506
|1638
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33107
|1.38507
|1639
|2011.10.04 23:01
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33109
|1.38509
|1640
|2011.10.04 23:01
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33108
|1.38508
|1641
|2011.10.04 23:01
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33107
|1.38507
|1642
|2011.10.04 23:01
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33108
|1.38508
|1643
|2011.10.04 23:02
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33112
|1.38512
|1644
|2011.10.04 23:02
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33118
|1.38518
|1645
|2011.10.04 23:02
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33124
|1.38524
|1646
|2011.10.04 23:02
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33130
|1.38530
|1647
|2011.10.04 23:02
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33136
|1.38536
|1648
|2011.10.04 23:02
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33142
|1.38542
|1649
|2011.10.04 23:02
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33148
|1.38548
|1650
|2011.10.04 23:02
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33154
|1.38554
|1651
|2011.10.04 23:02
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33160
|1.38560
|1652
|2011.10.04 23:02
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33159
|1.38559
|1653
|2011.10.04 23:02
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33158
|1.38558
|1654
|2011.10.04 23:02
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33159
|1.38559
|1655
|2011.10.04 23:02
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33160
|1.38560
|1656
|2011.10.04 23:02
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33162
|1.38562
|1657
|2011.10.04 23:02
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33163
|1.38563
|1658
|2011.10.04 23:02
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33165
|1.38565
|1659
|2011.10.04 23:02
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33166
|1.38566
|1660
|2011.10.04 23:02
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33163
|1.38563
|1661
|2011.10.04 23:02
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33161
|1.38561
|1662
|2011.10.04 23:10
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33164
|1.38564
|1663
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33168
|1.38568
|1664
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33172
|1.38572
|1665
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33176
|1.38576
|1666
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33180
|1.38580
|1667
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33183
|1.38583
|1668
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33187
|1.38587
|1669
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33191
|1.38591
|1670
|2011.10.04 23:10
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33190
|1.38590
|1671
|2011.10.04 23:10
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33189
|1.38589
|1672
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33192
|1.38592
|1673
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33196
|1.38596
|1674
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33200
|1.38600
|1675
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33203
|1.38603
|1676
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33207
|1.38607
|1677
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33211
|1.38611
|1678
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33215
|1.38615
|1679
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33219
|1.38619
|1680
|2011.10.04 23:10
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33223
|1.38623
|1681
|2011.10.04 23:10
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33221
|1.38621
|1682
|2011.10.04 23:10
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33219
|1.38619
|1683
|2011.10.04 23:11
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33220
|1.38620
|1684
|2011.10.04 23:11
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33224
|1.38624
|1685
|2011.10.04 23:11
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33228
|1.38628
|1686
|2011.10.04 23:11
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33232
|1.38632
|1687
|2011.10.04 23:11
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33235
|1.38635
|1688
|2011.10.04 23:11
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33239
|1.38639
|1689
|2011.10.04 23:11
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33243
|1.38643
|1690
|2011.10.04 23:11
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33247
|1.38647
|1691
|2011.10.04 23:11
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33251
|1.38651
|1692
|2011.10.04 23:11
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33250
|1.38650
|1693
|2011.10.04 23:11
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33249
|1.38649
|1694
|2011.10.04 23:11
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33250
|1.38650
|1695
|2011.10.04 23:11
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33252
|1.38652
|1696
|2011.10.04 23:11
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33253
|1.38653
|1697
|2011.10.04 23:11
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33254
|1.38654
|1698
|2011.10.04 23:11
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33256
|1.38656
|1699
|2011.10.04 23:11
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33257
|1.38657
|1700
|2011.10.04 23:11
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33254
|1.38654
|1701
|2011.10.04 23:11
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33252
|1.38652
|1702
|2011.10.04 23:12
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33253
|1.38653
|1703
|2011.10.04 23:12
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33254
|1.38654
|1704
|2011.10.04 23:12
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33256
|1.38656
|1705
|2011.10.04 23:12
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33257
|1.38657
|1706
|2011.10.04 23:12
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33258
|1.38658
|1707
|2011.10.04 23:12
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33260
|1.38660
|1708
|2011.10.04 23:12
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33261
|1.38661
|1709
|2011.10.04 23:12
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33263
|1.38663
|1710
|2011.10.04 23:12
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33264
|1.38664
|1711
|2011.10.04 23:12
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33266
|1.38666
|1712
|2011.10.04 23:12
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33267
|1.38667
|1713
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33268
|1.38668
|1714
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33274
|1.38674
|1715
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33280
|1.38680
|1716
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33286
|1.38686
|1717
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33292
|1.38692
|1718
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33298
|1.38698
|1719
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33304
|1.38704
|1720
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33311
|1.38711
|1721
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33317
|1.38717
|1722
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33323
|1.38723
|1723
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33329
|1.38729
|1724
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33335
|1.38735
|1725
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33341
|1.38741
|1726
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33347
|1.38747
|1727
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33353
|1.38753
|1728
|2011.10.04 23:13
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33352
|1.38752
|1729
|2011.10.04 23:13
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33351
|1.38751
|1730
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33355
|1.38755
|1731
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33360
|1.38760
|1732
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33365
|1.38765
|1733
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33370
|1.38770
|1734
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33374
|1.38774
|1735
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33379
|1.38779
|1736
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33384
|1.38784
|1737
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33389
|1.38789
|1738
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33393
|1.38793
|1739
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33398
|1.38798
|1740
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33403
|1.38803
|1741
|2011.10.04 23:13
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33402
|1.38802
|1742
|2011.10.04 23:13
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33401
|1.38801
|1743
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33405
|1.38805
|1744
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33410
|1.38810
|1745
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33415
|1.38815
|1746
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33420
|1.38820
|1747
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33425
|1.38825
|1748
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33430
|1.38830
|1749
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33435
|1.38835
|1750
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33439
|1.38839
|1751
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33444
|1.38844
|1752
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33449
|1.38849
|1753
|2011.10.04 23:13
|modify
|32
|0.13
|1.32357
|1.33454
|1.38854
|1754
|2011.10.04 23:13
|modify
|31
|0.08
|1.32557
|1.33452
|1.38852
|1755
|2011.10.04 23:13
|modify
|30
|0.05
|1.32758
|1.33449
|1.38849
|1756
|2011.10.04 23:14
|s/l
|32
|0.13
|1.33454
|1.33454
|1.38854
|142.61
|10775.25
|1757
|2011.10.04 23:14
|close
|31
|0.08
|1.33453
|1.33452
|1.38852
|71.68
|10846.93
|1758
|2011.10.04 23:14
|s/l
|30
|0.05
|1.33449
|1.33449
|1.38849
|34.55
|10881.48
|1759
|2011.10.05 14:00
|buy
|33
|0.05
|1.33547
|0.00000
|0.00000
|1760
|2011.10.05 14:00
|modify
|33
|0.05
|1.33547
|0.00000
|1.38547
|1761
|2011.10.05 14:56
|buy
|34
|0.08
|1.33346
|0.00000
|0.00000
|1762
|2011.10.05 14:56
|modify
|34
|0.08
|1.33346
|0.00000
|1.38346
|1763
|2011.10.05 15:45
|buy
|35
|0.13
|1.33146
|0.00000
|0.00000
|1764
|2011.10.05 15:45
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|0.00000
|1.38146
|1765
|2011.10.05 17:46
|buy
|36
|0.21
|1.32944
|0.00000
|0.00000
|1766
|2011.10.05 17:46
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|0.00000
|1.37944
|1767
|2011.10.05 20:45
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33144
|1.38544
|1768
|2011.10.05 20:45
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33146
|1.38546
|1769
|2011.10.05 20:45
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33150
|1.38550
|1770
|2011.10.05 20:45
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33153
|1.38553
|1771
|2011.10.05 20:45
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33157
|1.38557
|1772
|2011.10.05 20:45
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33160
|1.38560
|1773
|2011.10.05 20:45
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33164
|1.38564
|1774
|2011.10.05 20:45
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33167
|1.38567
|1775
|2011.10.05 20:46
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33168
|1.38568
|1776
|2011.10.05 20:46
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33170
|1.38570
|1777
|2011.10.05 20:46
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33171
|1.38571
|1778
|2011.10.05 20:47
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33173
|1.38573
|1779
|2011.10.05 20:47
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33174
|1.38574
|1780
|2011.10.05 20:47
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33176
|1.38576
|1781
|2011.10.05 20:47
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33177
|1.38577
|1782
|2011.10.05 20:47
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33179
|1.38579
|1783
|2011.10.05 20:47
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33180
|1.38580
|1784
|2011.10.05 20:47
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33181
|1.38581
|1785
|2011.10.05 20:47
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33182
|1.38582
|1786
|2011.10.05 20:48
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33183
|1.38583
|1787
|2011.10.05 20:48
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33184
|1.38584
|1788
|2011.10.05 20:48
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33185
|1.38585
|1789
|2011.10.05 20:48
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33186
|1.38586
|1790
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33189
|1.38589
|1791
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33192
|1.38592
|1792
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33194
|1.38594
|1793
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33197
|1.38597
|1794
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33199
|1.38599
|1795
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33201
|1.38601
|1796
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33204
|1.38604
|1797
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33206
|1.38606
|1798
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33208
|1.38608
|1799
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33210
|1.38610
|1800
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33212
|1.38612
|1801
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33214
|1.38614
|1802
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33216
|1.38616
|1803
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33218
|1.38618
|1804
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33220
|1.38620
|1805
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33222
|1.38622
|1806
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33224
|1.38624
|1807
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33226
|1.38626
|1808
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33228
|1.38628
|1809
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33230
|1.38630
|1810
|2011.10.05 20:49
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33232
|1.38632
|1811
|2011.10.05 20:50
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33234
|1.38634
|1812
|2011.10.05 20:50
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33236
|1.38636
|1813
|2011.10.05 20:50
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33238
|1.38638
|1814
|2011.10.05 20:50
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33240
|1.38640
|1815
|2011.10.05 20:50
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33242
|1.38642
|1816
|2011.10.05 20:50
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33244
|1.38644
|1817
|2011.10.05 20:50
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33245
|1.38645
|1818
|2011.10.05 20:50
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33246
|1.38646
|1819
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33247
|1.38647
|1820
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33248
|1.38648
|1821
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33249
|1.38649
|1822
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33250
|1.38650
|1823
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33251
|1.38651
|1824
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33252
|1.38652
|1825
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33253
|1.38653
|1826
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33254
|1.38654
|1827
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33255
|1.38655
|1828
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33256
|1.38656
|1829
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33257
|1.38657
|1830
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33258
|1.38658
|1831
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33259
|1.38659
|1832
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33260
|1.38660
|1833
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33261
|1.38661
|1834
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33262
|1.38662
|1835
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33263
|1.38663
|1836
|2011.10.05 20:51
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33264
|1.38664
|1837
|2011.10.05 20:52
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33265
|1.38665
|1838
|2011.10.05 20:52
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33266
|1.38666
|1839
|2011.10.05 20:52
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33267
|1.38667
|1840
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33268
|1.38668
|1841
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33273
|1.38673
|1842
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33278
|1.38678
|1843
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33283
|1.38683
|1844
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33288
|1.38688
|1845
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33291
|1.38691
|1846
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33295
|1.38695
|1847
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33299
|1.38699
|1848
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33304
|1.38704
|1849
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33308
|1.38708
|1850
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33312
|1.38712
|1851
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33316
|1.38716
|1852
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33320
|1.38720
|1853
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33324
|1.38724
|1854
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33328
|1.38728
|1855
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33331
|1.38731
|1856
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33335
|1.38735
|1857
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33339
|1.38739
|1858
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33344
|1.38744
|1859
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33348
|1.38748
|1860
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33352
|1.38752
|1861
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33356
|1.38756
|1862
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33360
|1.38760
|1863
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33364
|1.38764
|1864
|2011.10.05 20:54
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33368
|1.38768
|1865
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33370
|1.38770
|1866
|2011.10.05 20:55
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33369
|1.38769
|1867
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33371
|1.38771
|1868
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33374
|1.38774
|1869
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33377
|1.38777
|1870
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33380
|1.38780
|1871
|2011.10.05 20:55
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33379
|1.38779
|1872
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33381
|1.38781
|1873
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33383
|1.38783
|1874
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33386
|1.38786
|1875
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33388
|1.38788
|1876
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33390
|1.38790
|1877
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33392
|1.38792
|1878
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33395
|1.38795
|1879
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33397
|1.38797
|1880
|2011.10.05 20:55
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33396
|1.38796
|1881
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33398
|1.38798
|1882
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33400
|1.38800
|1883
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33403
|1.38803
|1884
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33405
|1.38805
|1885
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33407
|1.38807
|1886
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33409
|1.38809
|1887
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33412
|1.38812
|1888
|2011.10.05 20:55
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33414
|1.38814
|1889
|2011.10.05 20:55
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33413
|1.38813
|1890
|2011.10.05 20:56
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33414
|1.38814
|1891
|2011.10.05 20:56
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33415
|1.38815
|1892
|2011.10.05 20:56
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33416
|1.38816
|1893
|2011.10.05 20:56
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33417
|1.38817
|1894
|2011.10.05 20:56
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33415
|1.38815
|1895
|2011.10.05 21:00
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33417
|1.38817
|1896
|2011.10.05 21:00
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33420
|1.38820
|1897
|2011.10.05 21:00
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33424
|1.38824
|1898
|2011.10.05 21:00
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33427
|1.38827
|1899
|2011.10.05 21:00
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33431
|1.38831
|1900
|2011.10.05 21:00
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33434
|1.38834
|1901
|2011.10.05 21:00
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33432
|1.38832
|1902
|2011.10.05 21:01
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33433
|1.38833
|1903
|2011.10.05 21:03
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33436
|1.38836
|1904
|2011.10.05 21:03
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33439
|1.38839
|1905
|2011.10.05 21:03
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33443
|1.38843
|1906
|2011.10.05 21:03
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33442
|1.38842
|1907
|2011.10.05 21:03
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33443
|1.38843
|1908
|2011.10.05 21:03
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33447
|1.38847
|1909
|2011.10.05 21:03
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33451
|1.38851
|1910
|2011.10.05 21:03
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33454
|1.38854
|1911
|2011.10.05 21:03
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33458
|1.38858
|1912
|2011.10.05 21:03
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33461
|1.38861
|1913
|2011.10.05 21:03
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33465
|1.38865
|1914
|2011.10.05 21:03
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33463
|1.38863
|1915
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33466
|1.38866
|1916
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33468
|1.38868
|1917
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33471
|1.38871
|1918
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33474
|1.38874
|1919
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33477
|1.38877
|1920
|2011.10.05 21:04
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33476
|1.38876
|1921
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33478
|1.38878
|1922
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33480
|1.38880
|1923
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33482
|1.38882
|1924
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33484
|1.38884
|1925
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33486
|1.38886
|1926
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33488
|1.38888
|1927
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33490
|1.38890
|1928
|2011.10.05 21:04
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33489
|1.38889
|1929
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33491
|1.38891
|1930
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33493
|1.38893
|1931
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33495
|1.38895
|1932
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33497
|1.38897
|1933
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33500
|1.38900
|1934
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33502
|1.38902
|1935
|2011.10.05 21:04
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33504
|1.38904
|1936
|2011.10.05 21:04
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33503
|1.38903
|1937
|2011.10.05 21:05
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33505
|1.38905
|1938
|2011.10.05 21:05
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33504
|1.38904
|1939
|2011.10.05 21:05
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33506
|1.38906
|1940
|2011.10.05 21:05
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33509
|1.38909
|1941
|2011.10.05 21:05
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33511
|1.38911
|1942
|2011.10.05 21:05
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33514
|1.38914
|1943
|2011.10.05 21:05
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33517
|1.38917
|1944
|2011.10.05 21:05
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33520
|1.38920
|1945
|2011.10.05 21:05
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33519
|1.38919
|1946
|2011.10.05 21:06
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33521
|1.38921
|1947
|2011.10.05 21:06
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33526
|1.38926
|1948
|2011.10.05 21:06
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33530
|1.38930
|1949
|2011.10.05 21:06
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33535
|1.38935
|1950
|2011.10.05 21:06
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33540
|1.38940
|1951
|2011.10.05 21:06
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33545
|1.38945
|1952
|2011.10.05 21:06
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33549
|1.38949
|1953
|2011.10.05 21:06
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33554
|1.38954
|1954
|2011.10.05 21:06
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33553
|1.38953
|1955
|2011.10.05 21:06
|modify
|34
|0.08
|1.33346
|1.33552
|1.38952
|1956
|2011.10.05 21:06
|modify
|34
|0.08
|1.33346
|1.33553
|1.38953
|1957
|2011.10.05 21:06
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33555
|1.38955
|1958
|2011.10.05 21:06
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33556
|1.38956
|1959
|2011.10.05 21:06
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33558
|1.38958
|1960
|2011.10.05 21:06
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33559
|1.38959
|1961
|2011.10.05 21:06
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33561
|1.38961
|1962
|2011.10.05 21:06
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33557
|1.38957
|1963
|2011.10.05 21:08
|modify
|34
|0.08
|1.33346
|1.33555
|1.38955
|1964
|2011.10.05 21:08
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33559
|1.38959
|1965
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33562
|1.38962
|1966
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33566
|1.38966
|1967
|2011.10.05 21:08
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33565
|1.38965
|1968
|2011.10.05 21:08
|modify
|34
|0.08
|1.33346
|1.33564
|1.38964
|1969
|2011.10.05 21:08
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33566
|1.38966
|1970
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33568
|1.38968
|1971
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33571
|1.38971
|1972
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33574
|1.38974
|1973
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33577
|1.38977
|1974
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33580
|1.38980
|1975
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33583
|1.38983
|1976
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33585
|1.38985
|1977
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33588
|1.38988
|1978
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33591
|1.38991
|1979
|2011.10.05 21:08
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33590
|1.38990
|1980
|2011.10.05 21:08
|modify
|34
|0.08
|1.33346
|1.33589
|1.38989
|1981
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33592
|1.38992
|1982
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33594
|1.38994
|1983
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33597
|1.38997
|1984
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33600
|1.39000
|1985
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33603
|1.39003
|1986
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33606
|1.39006
|1987
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33609
|1.39009
|1988
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33611
|1.39011
|1989
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33614
|1.39014
|1990
|2011.10.05 21:08
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33617
|1.39017
|1991
|2011.10.05 21:08
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33616
|1.39016
|1992
|2011.10.05 21:08
|modify
|34
|0.08
|1.33346
|1.33614
|1.39014
|1993
|2011.10.05 21:25
|modify
|34
|0.08
|1.33346
|1.33615
|1.39015
|1994
|2011.10.05 21:25
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33617
|1.39017
|1995
|2011.10.05 21:25
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33620
|1.39020
|1996
|2011.10.05 21:25
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33623
|1.39023
|1997
|2011.10.05 21:26
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33624
|1.39024
|1998
|2011.10.05 21:26
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33623
|1.39023
|1999
|2011.10.05 21:26
|modify
|34
|0.08
|1.33346
|1.33622
|1.39022
|2000
|2011.10.05 21:26
|modify
|34
|0.08
|1.33346
|1.33623
|1.39023
|2001
|2011.10.05 21:26
|modify
|35
|0.13
|1.33146
|1.33624
|1.39024
|2002
|2011.10.05 21:26
|modify
|36
|0.21
|1.32944
|1.33626
|1.39026
|2003
|2011.10.05 21:32
|s/l
|34
|0.08
|1.33623
|1.33623
|1.39023
|22.16
|10903.64
|2004
|2011.10.05 21:32
|s/l
|35
|0.13
|1.33624
|1.33624
|1.39024
|62.14
|10965.78
|2005
|2011.10.05 21:32
|s/l
|36
|0.21
|1.33626
|1.33626
|1.39026
|143.22
|11109.00
|2006
|2011.10.05 21:32
|close
|33
|0.05
|1.33622
|0.00000
|1.38547
|3.75
|11112.75
|2007
|2011.10.06 12:00
|buy
|37
|0.05
|1.33760
|0.00000
|0.00000
|2008
|2011.10.06 12:00
|modify
|37
|0.05
|1.33760
|0.00000
|1.38760
|2009
|2011.10.06 13:01
|buy
|38
|0.08
|1.33559
|0.00000
|0.00000
|2010
|2011.10.06 13:01
|modify
|38
|0.08
|1.33559
|0.00000
|1.38559
|2011
|2011.10.06 14:05
|buy
|39
|0.13
|1.33358
|0.00000
|0.00000
|2012
|2011.10.06 14:05
|modify
|39
|0.13
|1.33358
|0.00000
|1.38358
|2013
|2011.10.06 14:10
|buy
|40
|0.21
|1.33156
|0.00000
|0.00000
|2014
|2011.10.06 14:10
|modify
|40
|0.21
|1.33156
|0.00000
|1.38156
|2015
|2011.10.06 14:14
|buy
|41
|0.34
|1.32954
|0.00000
|0.00000
|2016
|2011.10.06 14:14
|modify
|41
|0.34
|1.32954
|0.00000
|1.37954
|2017
|2011.10.06 14:47
|buy
|42
|0.55
|1.32754
|0.00000
|0.00000
|2018
|2011.10.06 14:47
|modify
|42
|0.55
|1.32754
|0.00000
|1.37754
|2019
|2011.10.06 15:19
|buy
|43
|0.90
|1.32550
|0.00000
|0.00000
|2020
|2011.10.06 15:19
|modify
|43
|0.90
|1.32550
|0.00000
|1.37550
|2021
|2011.10.06 15:45
|modify
|43
|0.90
|1.32550
|1.32752
|1.38152
|2022
|2011.10.06 15:45
|modify
|43
|0.90
|1.32550
|1.32763
|1.38163
|2023
|2011.10.06 15:45
|modify
|43
|0.90
|1.32550
|1.32768
|1.38168
|2024
|2011.10.06 15:45
|modify
|43
|0.90
|1.32550
|1.32778
|1.38178
|2025
|2011.10.06 15:45
|modify
|43
|0.90
|1.32550
|1.32788
|1.38188
|2026
|2011.10.06 15:45
|modify
|43
|0.90
|1.32550
|1.32798
|1.38198
|2027
|2011.10.06 15:45
|modify
|43
|0.90
|1.32550
|1.32807
|1.38207
|2028
|2011.10.06 15:45
|modify
|43
|0.90
|1.32550
|1.32817
|1.38217
|2029
|2011.10.06 15:45
|modify
|43
|0.90
|1.32550
|1.32827
|1.38227
|2030
|2011.10.06 15:45
|modify
|43
|0.90
|1.32550
|1.32837
|1.38237
|2031
|2011.10.06 15:45
|modify
|43
|0.90
|1.32550
|1.32846
|1.38246
|2032
|2011.10.06 15:45
|modify
|43
|0.90
|1.32550
|1.32856
|1.38256
|2033
|2011.10.06 15:45
|modify
|43
|0.90
|1.32550
|1.32866
|1.38266
|2034
|2011.10.06 15:47
|s/l
|43
|0.90
|1.32866
|1.32866
|1.38266
|284.40
|11397.15
|2035
|2011.10.06 15:47
|close
|42
|0.55
|1.32866
|0.00000
|1.37754
|61.60
|11458.75
|2036
|2011.10.06 15:47
|close
|41
|0.34
|1.32862
|0.00000
|1.37954
|-31.28
|11427.47
|2037
|2011.10.06 15:47
|close
|40
|0.21
|1.32859
|0.00000
|1.38156
|-62.37
|11365.10
|2038
|2011.10.06 15:47
|close
|39
|0.13
|1.32855
|0.00000
|1.38358
|-65.39
|11299.71
|2039
|2011.10.06 15:47
|close
|38
|0.08
|1.32852
|0.00000
|1.38559
|-56.56
|11243.15
|2040
|2011.10.06 15:47
|close
|37
|0.05
|1.32853
|0.00000
|1.38760
|-45.35
|11197.80
|2041
|2011.10.07 16:00
|buy
|44
|0.05
|1.34848
|0.00000
|0.00000
|2042
|2011.10.07 16:00
|modify
|44
|0.05
|1.34848
|0.00000
|1.39848
|2043
|2011.10.07 16:17
|buy
|45
|0.08
|1.34647
|0.00000
|0.00000
|2044
|2011.10.07 16:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|0.00000
|1.39647
|2045
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34847
|1.40247
|2046
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34848
|1.40248
|2047
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34849
|1.40249
|2048
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34850
|1.40250
|2049
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34851
|1.40251
|2050
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34852
|1.40252
|2051
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34853
|1.40253
|2052
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34854
|1.40254
|2053
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34855
|1.40255
|2054
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34856
|1.40256
|2055
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34857
|1.40257
|2056
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34858
|1.40258
|2057
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34859
|1.40259
|2058
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34860
|1.40260
|2059
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34861
|1.40261
|2060
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34862
|1.40262
|2061
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34863
|1.40263
|2062
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34864
|1.40264
|2063
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34865
|1.40265
|2064
|2011.10.07 17:17
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34866
|1.40266
|2065
|2011.10.07 17:18
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34867
|1.40267
|2066
|2011.10.07 17:18
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34869
|1.40269
|2067
|2011.10.07 17:18
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34871
|1.40271
|2068
|2011.10.07 17:18
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34873
|1.40273
|2069
|2011.10.07 17:18
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34875
|1.40275
|2070
|2011.10.07 17:18
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34876
|1.40276
|2071
|2011.10.07 17:18
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34878
|1.40278
|2072
|2011.10.07 17:18
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34880
|1.40280
|2073
|2011.10.07 17:18
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34882
|1.40282
|2074
|2011.10.07 17:18
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34884
|1.40284
|2075
|2011.10.07 17:18
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34885
|1.40285
|2076
|2011.10.07 17:18
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34887
|1.40287
|2077
|2011.10.07 17:18
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34889
|1.40289
|2078
|2011.10.07 17:18
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34891
|1.40291
|2079
|2011.10.07 17:18
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34893
|1.40293
|2080
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34894
|1.40294
|2081
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34895
|1.40295
|2082
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34897
|1.40297
|2083
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34898
|1.40298
|2084
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34900
|1.40300
|2085
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34901
|1.40301
|2086
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34903
|1.40303
|2087
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34904
|1.40304
|2088
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34905
|1.40305
|2089
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34906
|1.40306
|2090
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34908
|1.40308
|2091
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34909
|1.40309
|2092
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34910
|1.40310
|2093
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34911
|1.40311
|2094
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34912
|1.40312
|2095
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34914
|1.40314
|2096
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34915
|1.40315
|2097
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34916
|1.40316
|2098
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34917
|1.40317
|2099
|2011.10.07 17:19
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34918
|1.40318
|2100
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34920
|1.40320
|2101
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34922
|1.40322
|2102
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34924
|1.40324
|2103
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34927
|1.40327
|2104
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34929
|1.40329
|2105
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34931
|1.40331
|2106
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34933
|1.40333
|2107
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34935
|1.40335
|2108
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34938
|1.40338
|2109
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34940
|1.40340
|2110
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34942
|1.40342
|2111
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34944
|1.40344
|2112
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34947
|1.40347
|2113
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34949
|1.40349
|2114
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34951
|1.40351
|2115
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34954
|1.40354
|2116
|2011.10.07 17:24
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34956
|1.40356
|2117
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34957
|1.40357
|2118
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34959
|1.40359
|2119
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34960
|1.40360
|2120
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34961
|1.40361
|2121
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34963
|1.40363
|2122
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34964
|1.40364
|2123
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34965
|1.40365
|2124
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34966
|1.40366
|2125
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34967
|1.40367
|2126
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34968
|1.40368
|2127
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34969
|1.40369
|2128
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34970
|1.40370
|2129
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34971
|1.40371
|2130
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34972
|1.40372
|2131
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34973
|1.40373
|2132
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34974
|1.40374
|2133
|2011.10.07 17:25
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34975
|1.40375
|2134
|2011.10.07 17:32
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34979
|1.40379
|2135
|2011.10.07 17:32
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34984
|1.40384
|2136
|2011.10.07 17:32
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34988
|1.40388
|2137
|2011.10.07 17:32
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34992
|1.40392
|2138
|2011.10.07 17:32
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.34996
|1.40396
|2139
|2011.10.07 17:32
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.35000
|1.40400
|2140
|2011.10.07 17:32
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.35004
|1.40404
|2141
|2011.10.07 17:32
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.35006
|1.40406
|2142
|2011.10.07 17:32
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.35010
|1.40410
|2143
|2011.10.07 17:32
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.35015
|1.40415
|2144
|2011.10.07 17:32
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.35019
|1.40419
|2145
|2011.10.07 17:32
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.35023
|1.40423
|2146
|2011.10.07 17:32
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.35027
|1.40427
|2147
|2011.10.07 17:32
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.35031
|1.40431
|2148
|2011.10.07 17:32
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.35035
|1.40435
|2149
|2011.10.07 17:33
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.35037
|1.40437
|2150
|2011.10.07 17:33
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.35038
|1.40438
|2151
|2011.10.07 17:33
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.35040
|1.40440
|2152
|2011.10.07 17:33
|modify
|45
|0.08
|1.34647
|1.35041
|1.40441
|2153
|2011.10.07 17:35
|s/l
|45
|0.08
|1.35041
|1.35041
|1.40441
|31.52
|11229.32
|2154
|2011.10.07 17:35
|close
|44
|0.05
|1.35039
|0.00000
|1.39848
|9.55
|11238.87
|2155
|2011.10.07 17:35
|buy
|46
|0.05
|1.35060
|0.00000
|0.00000
|2156
|2011.10.07 17:35
|modify
|46
|0.05
|1.35060
|0.00000
|1.40060
|2157
|2011.10.07 18:14
|buy
|47
|0.08
|1.34860
|0.00000
|0.00000
|2158
|2011.10.07 18:14
|modify
|47
|0.08
|1.34860
|0.00000
|1.39860
|2159
|2011.10.07 19:17
|buy
|48
|0.13
|1.34659
|0.00000
|0.00000
|2160
|2011.10.07 19:17
|modify
|48
|0.13
|1.34659
|0.00000
|1.39659
|2161
|2011.10.07 19:19
|buy
|49
|0.21
|1.34454
|0.00000
|0.00000
|2162
|2011.10.07 19:19
|modify
|49
|0.21
|1.34454
|0.00000
|1.39454
|2163
|2011.10.07 19:22
|buy
|50
|0.34
|1.34249
|0.00000
|0.00000
|2164
|2011.10.07 19:22
|modify
|50
|0.34
|1.34249
|0.00000
|1.39249
|2165
|2011.10.07 19:44
|buy
|51
|0.55
|1.34047
|0.00000
|0.00000
|2166
|2011.10.07 19:44
|modify
|51
|0.55
|1.34047
|0.00000
|1.39047
|2167
|2011.10.07 19:54
|buy
|52
|0.90
|1.33847
|0.00000
|0.00000
|2168
|2011.10.07 19:54
|modify
|52
|0.90
|1.33847
|0.00000
|1.38847
|2169
|2011.10.07 21:45
|buy
|53
|1.47
|1.33644
|0.00000
|0.00000
|2170
|2011.10.07 21:45
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|0.00000
|1.38644
|2171
|2011.10.07 22:23
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33844
|1.39244
|2172
|2011.10.07 22:23
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33845
|1.39245
|2173
|2011.10.07 22:23
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33846
|1.39246
|2174
|2011.10.07 22:24
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33848
|1.39248
|2175
|2011.10.07 22:24
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33849
|1.39249
|2176
|2011.10.07 22:24
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33853
|1.39253
|2177
|2011.10.07 22:24
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33856
|1.39256
|2178
|2011.10.07 22:24
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33859
|1.39259
|2179
|2011.10.07 22:24
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33862
|1.39262
|2180
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33863
|1.39263
|2181
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33864
|1.39264
|2182
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33866
|1.39266
|2183
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33869
|1.39269
|2184
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33872
|1.39272
|2185
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33875
|1.39275
|2186
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33878
|1.39278
|2187
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33880
|1.39280
|2188
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33882
|1.39282
|2189
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33885
|1.39285
|2190
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33887
|1.39287
|2191
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33889
|1.39289
|2192
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33892
|1.39292
|2193
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33894
|1.39294
|2194
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33896
|1.39296
|2195
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33898
|1.39298
|2196
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33901
|1.39301
|2197
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33903
|1.39303
|2198
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33905
|1.39305
|2199
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33908
|1.39308
|2200
|2011.10.07 22:26
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33910
|1.39310
|2201
|2011.10.07 22:27
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33911
|1.39311
|2202
|2011.10.07 22:27
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33913
|1.39313
|2203
|2011.10.07 22:27
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33914
|1.39314
|2204
|2011.10.07 22:27
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33915
|1.39315
|2205
|2011.10.07 22:27
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33916
|1.39316
|2206
|2011.10.07 22:28
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33917
|1.39317
|2207
|2011.10.07 22:28
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33919
|1.39319
|2208
|2011.10.07 22:28
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33921
|1.39321
|2209
|2011.10.07 22:28
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33923
|1.39323
|2210
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33924
|1.39324
|2211
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33925
|1.39325
|2212
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33926
|1.39326
|2213
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33927
|1.39327
|2214
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33929
|1.39329
|2215
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33930
|1.39330
|2216
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33932
|1.39332
|2217
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33934
|1.39334
|2218
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33936
|1.39336
|2219
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33938
|1.39338
|2220
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33939
|1.39339
|2221
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33941
|1.39341
|2222
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33942
|1.39342
|2223
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33944
|1.39344
|2224
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33945
|1.39345
|2225
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33947
|1.39347
|2226
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33948
|1.39348
|2227
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33950
|1.39350
|2228
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33951
|1.39351
|2229
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33953
|1.39353
|2230
|2011.10.07 22:29
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33954
|1.39354
|2231
|2011.10.07 22:30
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33955
|1.39355
|2232
|2011.10.07 22:30
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33957
|1.39357
|2233
|2011.10.07 22:30
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33960
|1.39360
|2234
|2011.10.07 22:30
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33962
|1.39362
|2235
|2011.10.07 22:30
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33965
|1.39365
|2236
|2011.10.07 22:30
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33966
|1.39366
|2237
|2011.10.07 22:30
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33969
|1.39369
|2238
|2011.10.07 22:30
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33971
|1.39371
|2239
|2011.10.07 22:30
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33974
|1.39374
|2240
|2011.10.07 22:30
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33977
|1.39377
|2241
|2011.10.07 22:30
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33980
|1.39380
|2242
|2011.10.07 22:31
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33981
|1.39381
|2243
|2011.10.07 22:31
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33983
|1.39383
|2244
|2011.10.07 22:31
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33986
|1.39386
|2245
|2011.10.07 22:31
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33989
|1.39389
|2246
|2011.10.07 22:31
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33992
|1.39392
|2247
|2011.10.07 22:31
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33995
|1.39395
|2248
|2011.10.07 22:31
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.33998
|1.39398
|2249
|2011.10.07 22:31
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.34001
|1.39401
|2250
|2011.10.07 22:31
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.34003
|1.39403
|2251
|2011.10.07 22:31
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.34006
|1.39406
|2252
|2011.10.07 22:31
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.34009
|1.39409
|2253
|2011.10.07 22:31
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.34012
|1.39412
|2254
|2011.10.07 22:31
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.34015
|1.39415
|2255
|2011.10.07 22:31
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.34018
|1.39418
|2256
|2011.10.07 22:31
|modify
|53
|1.47
|1.33644
|1.34021
|1.39421
|2257
|2011.10.07 22:40
|s/l
|53
|1.47
|1.34021
|1.34021
|1.39421
|554.19
|11793.06
|2258
|2011.10.07 22:40
|close
|52
|0.90
|1.34020
|0.00000
|1.38847
|155.70
|11948.76
|2259
|2011.10.07 22:40
|close
|51
|0.55
|1.34021
|0.00000
|1.39047
|-14.30
|11934.46
|2260
|2011.10.07 22:40
|close
|50
|0.34
|1.34020
|0.00000
|1.39249
|-77.86
|11856.60
|2261
|2011.10.07 22:40
|close
|49
|0.21
|1.34022
|0.00000
|1.39454
|-90.72
|11765.88
|2262
|2011.10.07 22:40
|close
|48
|0.13
|1.34021
|0.00000
|1.39659
|-82.94
|11682.94
|2263
|2011.10.07 22:40
|close
|47
|0.08
|1.34023
|0.00000
|1.39860
|-66.96
|11615.98
|2264
|2011.10.07 22:40
|close
|46
|0.05
|1.34022
|0.00000
|1.40060
|-51.90
|11564.08
|2265
|2011.11.10 12:50
|sell
|54
|0.05
|1.35845
|0.00000
|0.00000
|2266
|2011.11.10 12:50
|modify
|54
|0.05
|1.35845
|0.00000
|1.30845
|2267
|2011.11.10 13:00
|sell
|55
|0.08
|1.36049
|0.00000
|0.00000
|2268
|2011.11.10 13:00
|modify
|55
|0.08
|1.36049
|0.00000
|1.31049
|2269
|2011.11.10 13:18
|sell
|56
|0.13
|1.36250
|0.00000
|0.00000
|2270
|2011.11.10 13:18
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|0.00000
|1.31250
|2271
|2011.11.10 14:50
|sell
|57
|0.21
|1.36450
|0.00000
|0.00000
|2272
|2011.11.10 14:50
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|0.00000
|1.31450
|2273
|2011.11.10 15:41
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36248
|1.30848
|2274
|2011.11.10 15:42
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36247
|1.30847
|2275
|2011.11.10 15:42
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36245
|1.30845
|2276
|2011.11.10 15:42
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36244
|1.30844
|2277
|2011.11.10 15:42
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36242
|1.30842
|2278
|2011.11.10 15:42
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36241
|1.30841
|2279
|2011.11.10 15:42
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36239
|1.30839
|2280
|2011.11.10 15:42
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36237
|1.30837
|2281
|2011.11.10 15:42
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36236
|1.30836
|2282
|2011.11.10 15:42
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36234
|1.30834
|2283
|2011.11.10 15:42
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36233
|1.30833
|2284
|2011.11.10 15:42
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36231
|1.30831
|2285
|2011.11.10 15:43
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36230
|1.30830
|2286
|2011.11.10 15:43
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36227
|1.30827
|2287
|2011.11.10 15:43
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36225
|1.30825
|2288
|2011.11.10 15:43
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36222
|1.30822
|2289
|2011.11.10 15:43
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36219
|1.30819
|2290
|2011.11.10 15:43
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36216
|1.30816
|2291
|2011.11.10 15:43
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36213
|1.30813
|2292
|2011.11.10 15:43
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36210
|1.30810
|2293
|2011.11.10 15:43
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36207
|1.30807
|2294
|2011.11.10 15:43
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36204
|1.30804
|2295
|2011.11.10 15:43
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36201
|1.30801
|2296
|2011.11.10 15:43
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36198
|1.30798
|2297
|2011.11.10 15:49
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36196
|1.30796
|2298
|2011.11.10 15:49
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36194
|1.30794
|2299
|2011.11.10 15:50
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36193
|1.30793
|2300
|2011.11.10 15:50
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36191
|1.30791
|2301
|2011.11.10 15:50
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36188
|1.30788
|2302
|2011.11.10 15:50
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36186
|1.30786
|2303
|2011.11.10 15:50
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36184
|1.30784
|2304
|2011.11.10 15:50
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36181
|1.30781
|2305
|2011.11.10 15:50
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36179
|1.30779
|2306
|2011.11.10 15:50
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36176
|1.30776
|2307
|2011.11.10 15:50
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36174
|1.30774
|2308
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36173
|1.30773
|2309
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36170
|1.30770
|2310
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36168
|1.30768
|2311
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36165
|1.30765
|2312
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36163
|1.30763
|2313
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36162
|1.30762
|2314
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36159
|1.30759
|2315
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36156
|1.30756
|2316
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36153
|1.30753
|2317
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36150
|1.30750
|2318
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36148
|1.30748
|2319
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36145
|1.30745
|2320
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36142
|1.30742
|2321
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36140
|1.30740
|2322
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36137
|1.30737
|2323
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36134
|1.30734
|2324
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36130
|1.30730
|2325
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36127
|1.30727
|2326
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36124
|1.30724
|2327
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36121
|1.30721
|2328
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36118
|1.30718
|2329
|2011.11.10 15:51
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36115
|1.30715
|2330
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36114
|1.30714
|2331
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36112
|1.30712
|2332
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36110
|1.30710
|2333
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36108
|1.30708
|2334
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36105
|1.30705
|2335
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36103
|1.30703
|2336
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36101
|1.30701
|2337
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36099
|1.30699
|2338
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36097
|1.30697
|2339
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36095
|1.30695
|2340
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36093
|1.30693
|2341
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36090
|1.30690
|2342
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36088
|1.30688
|2343
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36085
|1.30685
|2344
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36083
|1.30683
|2345
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36080
|1.30680
|2346
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36077
|1.30677
|2347
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36075
|1.30675
|2348
|2011.11.10 15:52
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36072
|1.30672
|2349
|2011.11.10 15:53
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36071
|1.30671
|2350
|2011.11.10 15:53
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36070
|1.30670
|2351
|2011.11.10 15:53
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36068
|1.30668
|2352
|2011.11.10 15:53
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36067
|1.30667
|2353
|2011.11.10 15:53
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36066
|1.30666
|2354
|2011.11.10 15:53
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36064
|1.30664
|2355
|2011.11.10 15:53
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36062
|1.30662
|2356
|2011.11.10 15:53
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36060
|1.30660
|2357
|2011.11.10 15:53
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36058
|1.30658
|2358
|2011.11.10 15:53
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36056
|1.30656
|2359
|2011.11.10 15:53
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36054
|1.30654
|2360
|2011.11.10 15:53
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36053
|1.30653
|2361
|2011.11.10 15:53
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36051
|1.30651
|2362
|2011.11.10 15:53
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36049
|1.30649
|2363
|2011.11.10 15:53
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36047
|1.30647
|2364
|2011.11.10 15:54
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.36048
|1.30648
|2365
|2011.11.10 15:55
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36046
|1.30646
|2366
|2011.11.10 15:55
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36043
|1.30643
|2367
|2011.11.10 15:55
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36040
|1.30640
|2368
|2011.11.10 15:55
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36037
|1.30637
|2369
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36036
|1.30636
|2370
|2011.11.10 15:56
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.36037
|1.30637
|2371
|2011.11.10 15:56
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.36036
|1.30636
|2372
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36034
|1.30634
|2373
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36032
|1.30632
|2374
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36030
|1.30630
|2375
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36027
|1.30627
|2376
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36025
|1.30625
|2377
|2011.11.10 15:56
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.36026
|1.30626
|2378
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36024
|1.30624
|2379
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36021
|1.30621
|2380
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36019
|1.30619
|2381
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36017
|1.30617
|2382
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36014
|1.30614
|2383
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36012
|1.30612
|2384
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36009
|1.30609
|2385
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36007
|1.30607
|2386
|2011.11.10 15:56
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.36008
|1.30608
|2387
|2011.11.10 15:56
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.36007
|1.30607
|2388
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36005
|1.30605
|2389
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.36002
|1.30602
|2390
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35999
|1.30599
|2391
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35996
|1.30596
|2392
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35993
|1.30593
|2393
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35990
|1.30590
|2394
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35988
|1.30588
|2395
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35985
|1.30585
|2396
|2011.11.10 15:56
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35982
|1.30582
|2397
|2011.11.10 15:56
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35983
|1.30583
|2398
|2011.11.10 15:59
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35981
|1.30581
|2399
|2011.11.10 16:00
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35982
|1.30582
|2400
|2011.11.10 16:00
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35980
|1.30580
|2401
|2011.11.10 16:00
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35977
|1.30577
|2402
|2011.11.10 16:00
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35975
|1.30575
|2403
|2011.11.10 16:00
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35972
|1.30572
|2404
|2011.11.10 16:00
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35973
|1.30573
|2405
|2011.11.10 16:03
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35972
|1.30572
|2406
|2011.11.10 16:03
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35969
|1.30569
|2407
|2011.11.10 16:03
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35966
|1.30566
|2408
|2011.11.10 16:03
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35963
|1.30563
|2409
|2011.11.10 16:03
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35959
|1.30559
|2410
|2011.11.10 16:03
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35956
|1.30556
|2411
|2011.11.10 16:03
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35953
|1.30553
|2412
|2011.11.10 16:04
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35950
|1.30550
|2413
|2011.11.10 16:04
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35951
|1.30551
|2414
|2011.11.10 16:04
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35950
|1.30550
|2415
|2011.11.10 16:04
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35949
|1.30549
|2416
|2011.11.10 16:04
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35947
|1.30547
|2417
|2011.11.10 16:04
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35945
|1.30545
|2418
|2011.11.10 16:04
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35943
|1.30543
|2419
|2011.11.10 16:04
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35947
|1.30547
|2420
|2011.11.10 16:10
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35944
|1.30544
|2421
|2011.11.10 16:11
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35943
|1.30543
|2422
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35942
|1.30542
|2423
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35940
|1.30540
|2424
|2011.11.10 16:11
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35941
|1.30541
|2425
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35938
|1.30538
|2426
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35936
|1.30536
|2427
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35934
|1.30534
|2428
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35932
|1.30532
|2429
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35930
|1.30530
|2430
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35927
|1.30527
|2431
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35925
|1.30525
|2432
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35923
|1.30523
|2433
|2011.11.10 16:11
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35924
|1.30524
|2434
|2011.11.10 16:11
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35923
|1.30523
|2435
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35920
|1.30520
|2436
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35917
|1.30517
|2437
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35914
|1.30514
|2438
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35911
|1.30511
|2439
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35908
|1.30508
|2440
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35905
|1.30505
|2441
|2011.11.10 16:11
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35902
|1.30502
|2442
|2011.11.10 16:11
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35903
|1.30503
|2443
|2011.11.10 16:12
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35901
|1.30501
|2444
|2011.11.10 16:12
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35898
|1.30498
|2445
|2011.11.10 16:12
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35894
|1.30494
|2446
|2011.11.10 16:12
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35891
|1.30491
|2447
|2011.11.10 16:12
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35887
|1.30487
|2448
|2011.11.10 16:12
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35888
|1.30488
|2449
|2011.11.10 16:12
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35887
|1.30487
|2450
|2011.11.10 16:12
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35886
|1.30486
|2451
|2011.11.10 16:12
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35885
|1.30485
|2452
|2011.11.10 16:12
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35884
|1.30484
|2453
|2011.11.10 16:12
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35883
|1.30483
|2454
|2011.11.10 16:12
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35882
|1.30482
|2455
|2011.11.10 16:12
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35881
|1.30481
|2456
|2011.11.10 16:12
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35883
|1.30483
|2457
|2011.11.10 16:13
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35880
|1.30480
|2458
|2011.11.10 16:13
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35875
|1.30475
|2459
|2011.11.10 16:13
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35877
|1.30477
|2460
|2011.11.10 16:14
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35875
|1.30475
|2461
|2011.11.10 16:14
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35872
|1.30472
|2462
|2011.11.10 16:14
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35873
|1.30473
|2463
|2011.11.10 16:15
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35871
|1.30471
|2464
|2011.11.10 16:15
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35869
|1.30469
|2465
|2011.11.10 16:15
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35866
|1.30466
|2466
|2011.11.10 16:15
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35864
|1.30464
|2467
|2011.11.10 16:15
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35862
|1.30462
|2468
|2011.11.10 16:15
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35859
|1.30459
|2469
|2011.11.10 16:15
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35857
|1.30457
|2470
|2011.11.10 16:15
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35858
|1.30458
|2471
|2011.11.10 16:24
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35857
|1.30457
|2472
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35854
|1.30454
|2473
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35850
|1.30450
|2474
|2011.11.10 16:30
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35851
|1.30451
|2475
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35846
|1.30446
|2476
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35842
|1.30442
|2477
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35838
|1.30438
|2478
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35834
|1.30434
|2479
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35829
|1.30429
|2480
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35825
|1.30425
|2481
|2011.11.10 16:30
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35826
|1.30426
|2482
|2011.11.10 16:30
|modify
|55
|0.08
|1.36049
|1.35827
|1.30427
|2483
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35824
|1.30424
|2484
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35819
|1.30419
|2485
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35814
|1.30414
|2486
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35810
|1.30410
|2487
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35805
|1.30405
|2488
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35800
|1.30400
|2489
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35796
|1.30396
|2490
|2011.11.10 16:30
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35791
|1.30391
|2491
|2011.11.10 16:30
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35793
|1.30393
|2492
|2011.11.10 16:30
|modify
|55
|0.08
|1.36049
|1.35795
|1.30395
|2493
|2011.11.10 16:31
|modify
|55
|0.08
|1.36049
|1.35794
|1.30394
|2494
|2011.11.10 16:31
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35792
|1.30392
|2495
|2011.11.10 16:31
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35791
|1.30391
|2496
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35790
|1.30390
|2497
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35789
|1.30389
|2498
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35788
|1.30388
|2499
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35787
|1.30387
|2500
|2011.11.10 16:31
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35789
|1.30389
|2501
|2011.11.10 16:31
|modify
|55
|0.08
|1.36049
|1.35790
|1.30390
|2502
|2011.11.10 16:31
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35788
|1.30388
|2503
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35785
|1.30385
|2504
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35782
|1.30382
|2505
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35779
|1.30379
|2506
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35776
|1.30376
|2507
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35773
|1.30373
|2508
|2011.11.10 16:31
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35774
|1.30374
|2509
|2011.11.10 16:31
|modify
|55
|0.08
|1.36049
|1.35775
|1.30375
|2510
|2011.11.10 16:31
|modify
|55
|0.08
|1.36049
|1.35774
|1.30374
|2511
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35771
|1.30371
|2512
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35768
|1.30368
|2513
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35765
|1.30365
|2514
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35762
|1.30362
|2515
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35759
|1.30359
|2516
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35756
|1.30356
|2517
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35753
|1.30353
|2518
|2011.11.10 16:31
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35754
|1.30354
|2519
|2011.11.10 16:31
|modify
|55
|0.08
|1.36049
|1.35755
|1.30355
|2520
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35752
|1.30352
|2521
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35749
|1.30349
|2522
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35745
|1.30345
|2523
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35741
|1.30341
|2524
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35737
|1.30337
|2525
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35734
|1.30334
|2526
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35730
|1.30330
|2527
|2011.11.10 16:31
|modify
|57
|0.21
|1.36450
|1.35726
|1.30326
|2528
|2011.11.10 16:31
|modify
|56
|0.13
|1.36250
|1.35728
|1.30328
|2529
|2011.11.10 16:31
|modify
|55
|0.08
|1.36049
|1.35729
|1.30329
|2530
|2011.11.10 16:39
|s/l
|56
|0.13
|1.35728
|1.35728
|1.30328
|67.86
|11631.94
|2531
|2011.11.10 16:39
|s/l
|57
|0.21
|1.35726
|1.35726
|1.30326
|152.04
|11783.98
|2532
|2011.11.10 16:39
|close
|55
|0.08
|1.35728
|1.35729
|1.30329
|25.68
|11809.66
|2533
|2011.11.10 16:39
|close
|54
|0.05
|1.35731
|0.00000
|1.30845
|5.70
|11815.36
|2534
|2011.11.11 13:30
|buy
|58
|0.05
|1.36410
|0.00000
|0.00000
|2535
|2011.11.11 13:30
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|0.00000
|1.41410
|2536
|2011.11.11 15:11
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36611
|1.42011
|2537
|2011.11.11 15:11
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36615
|1.42015
|2538
|2011.11.11 15:11
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36618
|1.42018
|2539
|2011.11.11 15:11
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36621
|1.42021
|2540
|2011.11.11 15:11
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36624
|1.42024
|2541
|2011.11.11 15:11
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36628
|1.42028
|2542
|2011.11.11 15:11
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36631
|1.42031
|2543
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36635
|1.42035
|2544
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36639
|1.42039
|2545
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36643
|1.42043
|2546
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36646
|1.42046
|2547
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36649
|1.42049
|2548
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36652
|1.42052
|2549
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36654
|1.42054
|2550
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36657
|1.42057
|2551
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36660
|1.42060
|2552
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36663
|1.42063
|2553
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36666
|1.42066
|2554
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36669
|1.42069
|2555
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36672
|1.42072
|2556
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36675
|1.42075
|2557
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36678
|1.42078
|2558
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36681
|1.42081
|2559
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36684
|1.42084
|2560
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36687
|1.42087
|2561
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36690
|1.42090
|2562
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36693
|1.42093
|2563
|2011.11.11 15:25
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36696
|1.42096
|2564
|2011.11.11 15:29
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36698
|1.42098
|2565
|2011.11.11 15:29
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36700
|1.42100
|2566
|2011.11.11 15:29
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36703
|1.42103
|2567
|2011.11.11 15:30
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36705
|1.42105
|2568
|2011.11.11 15:30
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36707
|1.42107
|2569
|2011.11.11 15:30
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36708
|1.42108
|2570
|2011.11.11 15:30
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36710
|1.42110
|2571
|2011.11.11 15:30
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36712
|1.42112
|2572
|2011.11.11 15:30
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36714
|1.42114
|2573
|2011.11.11 15:30
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36716
|1.42116
|2574
|2011.11.11 15:30
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36718
|1.42118
|2575
|2011.11.11 15:30
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36720
|1.42120
|2576
|2011.11.11 15:30
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36722
|1.42122
|2577
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36724
|1.42124
|2578
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36727
|1.42127
|2579
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36731
|1.42131
|2580
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36734
|1.42134
|2581
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36737
|1.42137
|2582
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36738
|1.42138
|2583
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36740
|1.42140
|2584
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36743
|1.42143
|2585
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36745
|1.42145
|2586
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36748
|1.42148
|2587
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36750
|1.42150
|2588
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36752
|1.42152
|2589
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36755
|1.42155
|2590
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36757
|1.42157
|2591
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36758
|1.42158
|2592
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36760
|1.42160
|2593
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36763
|1.42163
|2594
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36766
|1.42166
|2595
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36768
|1.42168
|2596
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36771
|1.42171
|2597
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36773
|1.42173
|2598
|2011.11.11 15:40
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36776
|1.42176
|2599
|2011.11.11 15:55
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36778
|1.42178
|2600
|2011.11.11 15:55
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36781
|1.42181
|2601
|2011.11.11 15:55
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36786
|1.42186
|2602
|2011.11.11 15:55
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36790
|1.42190
|2603
|2011.11.11 15:55
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36795
|1.42195
|2604
|2011.11.11 15:55
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36800
|1.42200
|2605
|2011.11.11 15:55
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36804
|1.42204
|2606
|2011.11.11 15:55
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36809
|1.42209
|2607
|2011.11.11 15:55
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36810
|1.42210
|2608
|2011.11.11 15:55
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36815
|1.42215
|2609
|2011.11.11 15:55
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36820
|1.42220
|2610
|2011.11.11 15:55
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36825
|1.42225
|2611
|2011.11.11 15:55
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36831
|1.42231
|2612
|2011.11.11 15:55
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36836
|1.42236
|2613
|2011.11.11 15:55
|modify
|58
|0.05
|1.36410
|1.36841
|1.42241
|2614
|2011.11.11 15:58
|s/l
|58
|0.05
|1.36841
|1.36841
|1.42241
|21.55
|11836.91
|2615
|2011.11.11 15:58
|buy
|59
|0.05
|1.36864
|0.00000
|0.00000
|2616
|2011.11.11 15:58
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|0.00000
|1.41864
|2617
|2011.11.11 16:37
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37067
|1.42467
|2618
|2011.11.11 16:37
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37072
|1.42472
|2619
|2011.11.11 16:37
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37076
|1.42476
|2620
|2011.11.11 16:37
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37081
|1.42481
|2621
|2011.11.11 16:37
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37086
|1.42486
|2622
|2011.11.11 16:37
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37091
|1.42491
|2623
|2011.11.11 16:37
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37096
|1.42496
|2624
|2011.11.11 16:37
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37101
|1.42501
|2625
|2011.11.11 16:37
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37106
|1.42506
|2626
|2011.11.11 16:37
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37111
|1.42511
|2627
|2011.11.11 16:38
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37118
|1.42518
|2628
|2011.11.11 16:38
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37119
|1.42519
|2629
|2011.11.11 16:38
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37120
|1.42520
|2630
|2011.11.11 16:38
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37121
|1.42521
|2631
|2011.11.11 16:38
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37122
|1.42522
|2632
|2011.11.11 16:38
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37123
|1.42523
|2633
|2011.11.11 16:38
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37124
|1.42524
|2634
|2011.11.11 16:38
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37125
|1.42525
|2635
|2011.11.11 16:38
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37126
|1.42526
|2636
|2011.11.11 16:38
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37127
|1.42527
|2637
|2011.11.11 16:38
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37128
|1.42528
|2638
|2011.11.11 16:38
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37129
|1.42529
|2639
|2011.11.11 16:38
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37130
|1.42530
|2640
|2011.11.11 16:40
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37132
|1.42532
|2641
|2011.11.11 16:40
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37133
|1.42533
|2642
|2011.11.11 16:40
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37135
|1.42535
|2643
|2011.11.11 16:40
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37136
|1.42536
|2644
|2011.11.11 16:40
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37137
|1.42537
|2645
|2011.11.11 16:40
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37138
|1.42538
|2646
|2011.11.11 16:43
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37139
|1.42539
|2647
|2011.11.11 16:43
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37141
|1.42541
|2648
|2011.11.11 16:43
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37143
|1.42543
|2649
|2011.11.11 16:43
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37145
|1.42545
|2650
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37146
|1.42546
|2651
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37147
|1.42547
|2652
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37148
|1.42548
|2653
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37150
|1.42550
|2654
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37151
|1.42551
|2655
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37153
|1.42553
|2656
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37154
|1.42554
|2657
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37156
|1.42556
|2658
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37157
|1.42557
|2659
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37158
|1.42558
|2660
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37160
|1.42560
|2661
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37161
|1.42561
|2662
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37162
|1.42562
|2663
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37164
|1.42564
|2664
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37165
|1.42565
|2665
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37166
|1.42566
|2666
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37168
|1.42568
|2667
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37169
|1.42569
|2668
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37170
|1.42570
|2669
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37171
|1.42571
|2670
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37172
|1.42572
|2671
|2011.11.11 16:44
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37173
|1.42573
|2672
|2011.11.11 16:54
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37174
|1.42574
|2673
|2011.11.11 16:54
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37177
|1.42577
|2674
|2011.11.11 16:54
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37181
|1.42581
|2675
|2011.11.11 16:54
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37184
|1.42584
|2676
|2011.11.11 16:54
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37187
|1.42587
|2677
|2011.11.11 16:54
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37191
|1.42591
|2678
|2011.11.11 16:54
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37194
|1.42594
|2679
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37198
|1.42598
|2680
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37202
|1.42602
|2681
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37206
|1.42606
|2682
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37210
|1.42610
|2683
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37212
|1.42612
|2684
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37215
|1.42615
|2685
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37218
|1.42618
|2686
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37221
|1.42621
|2687
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37224
|1.42624
|2688
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37227
|1.42627
|2689
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37230
|1.42630
|2690
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37231
|1.42631
|2691
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37234
|1.42634
|2692
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37237
|1.42637
|2693
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37240
|1.42640
|2694
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37243
|1.42643
|2695
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37245
|1.42645
|2696
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37248
|1.42648
|2697
|2011.11.11 16:55
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37251
|1.42651
|2698
|2011.11.11 17:05
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37252
|1.42652
|2699
|2011.11.11 17:05
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37254
|1.42654
|2700
|2011.11.11 17:05
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37256
|1.42656
|2701
|2011.11.11 17:05
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37258
|1.42658
|2702
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37262
|1.42662
|2703
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37268
|1.42668
|2704
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37274
|1.42674
|2705
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37280
|1.42680
|2706
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37285
|1.42685
|2707
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37291
|1.42691
|2708
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37297
|1.42697
|2709
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37302
|1.42702
|2710
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37306
|1.42706
|2711
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37311
|1.42711
|2712
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37316
|1.42716
|2713
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37320
|1.42720
|2714
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37325
|1.42725
|2715
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37330
|1.42730
|2716
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37334
|1.42734
|2717
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37339
|1.42739
|2718
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37344
|1.42744
|2719
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37348
|1.42748
|2720
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37353
|1.42753
|2721
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37358
|1.42758
|2722
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37362
|1.42762
|2723
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37367
|1.42767
|2724
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37372
|1.42772
|2725
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37376
|1.42776
|2726
|2011.11.11 17:17
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37381
|1.42781
|2727
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37386
|1.42786
|2728
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37387
|1.42787
|2729
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37388
|1.42788
|2730
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37389
|1.42789
|2731
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37390
|1.42790
|2732
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37391
|1.42791
|2733
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37392
|1.42792
|2734
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37394
|1.42794
|2735
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37395
|1.42795
|2736
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37396
|1.42796
|2737
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37398
|1.42798
|2738
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37399
|1.42799
|2739
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37400
|1.42800
|2740
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37401
|1.42801
|2741
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37403
|1.42803
|2742
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37404
|1.42804
|2743
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37411
|1.42811
|2744
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37418
|1.42818
|2745
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37425
|1.42825
|2746
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37431
|1.42831
|2747
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37438
|1.42838
|2748
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37445
|1.42845
|2749
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37447
|1.42847
|2750
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37453
|1.42853
|2751
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37458
|1.42858
|2752
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37463
|1.42863
|2753
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37469
|1.42869
|2754
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37474
|1.42874
|2755
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37480
|1.42880
|2756
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37485
|1.42885
|2757
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37488
|1.42888
|2758
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37494
|1.42894
|2759
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37499
|1.42899
|2760
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37504
|1.42904
|2761
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37510
|1.42910
|2762
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37515
|1.42915
|2763
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37521
|1.42921
|2764
|2011.11.11 17:18
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37526
|1.42926
|2765
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37528
|1.42928
|2766
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37533
|1.42933
|2767
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37538
|1.42938
|2768
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37544
|1.42944
|2769
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37549
|1.42949
|2770
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37550
|1.42950
|2771
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37554
|1.42954
|2772
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37558
|1.42958
|2773
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37562
|1.42962
|2774
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37566
|1.42966
|2775
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37570
|1.42970
|2776
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37574
|1.42974
|2777
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37578
|1.42978
|2778
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37582
|1.42982
|2779
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37586
|1.42986
|2780
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37590
|1.42990
|2781
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37594
|1.42994
|2782
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37596
|1.42996
|2783
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37600
|1.43000
|2784
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37604
|1.43004
|2785
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37609
|1.43009
|2786
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37613
|1.43013
|2787
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37617
|1.43017
|2788
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37621
|1.43021
|2789
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37625
|1.43025
|2790
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37630
|1.43030
|2791
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37634
|1.43034
|2792
|2011.11.11 17:22
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37638
|1.43038
|2793
|2011.11.11 17:45
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37639
|1.43039
|2794
|2011.11.11 17:45
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37643
|1.43043
|2795
|2011.11.11 17:45
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37648
|1.43048
|2796
|2011.11.11 17:45
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37652
|1.43052
|2797
|2011.11.11 17:45
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37656
|1.43056
|2798
|2011.11.11 17:45
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37658
|1.43058
|2799
|2011.11.11 17:45
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37662
|1.43062
|2800
|2011.11.11 17:45
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37666
|1.43066
|2801
|2011.11.11 17:45
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37669
|1.43069
|2802
|2011.11.11 17:45
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37673
|1.43073
|2803
|2011.11.11 17:45
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37677
|1.43077
|2804
|2011.11.11 17:45
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37680
|1.43080
|2805
|2011.11.11 17:45
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37684
|1.43084
|2806
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37686
|1.43086
|2807
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37688
|1.43088
|2808
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37691
|1.43091
|2809
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37694
|1.43094
|2810
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37698
|1.43098
|2811
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37701
|1.43101
|2812
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37704
|1.43104
|2813
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37707
|1.43107
|2814
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37710
|1.43110
|2815
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37713
|1.43113
|2816
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37716
|1.43116
|2817
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37719
|1.43119
|2818
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37722
|1.43122
|2819
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37725
|1.43125
|2820
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37728
|1.43128
|2821
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37731
|1.43131
|2822
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37734
|1.43134
|2823
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37738
|1.43138
|2824
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37741
|1.43141
|2825
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37744
|1.43144
|2826
|2011.11.11 18:07
|modify
|59
|0.05
|1.36864
|1.37747
|1.43147
|2827
|2011.11.11 18:16
|s/l
|59
|0.05
|1.37747
|1.37747
|1.43147
|44.15
|11881.06