Strategy Tester Report
T3Digital_Martingale
AlpariUK-Demo (Build 409)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2011.09.22 17:00 - 2011.11.11 22:30 (2011.07.08 - 2011.11.12)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=234567; EcnBroker=true; TakeProfit=500; Lots=0.01; InitialStop=0; BreakEvenAtProfit=0; BreakEvenShift=0; TrailingStop=20; OnlyTrailAfterProfit=true; MaxTrades=10; Pips=20; slippage=5; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; CloseOnTrendRev=true; bar=1; mm=true; risk=0.5; lotincrease=1.63; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; _acctprotect="Account Protection"; FloatingLossProtection=50; MarginProtection=50; MarginProtection2=50; EquityProtection=false; AccountEquityPercentProtection=50; AccountMoneyProtection=false; AccountMoneyProtectionValue=50; _time="Time Filter"; StartHour=0; StartMinute=0; EndHour=23; EndMinute=0; OsMA_is="OsMa Settings"; NormPeriod=100; RbciPrice=4; T3Period=4; T3Hot=1; T3Original=false; rbcitf1=240; rbcitf2=0; stlmtf=0; fatltf=240; satltf=60;
Bars in test1618Ticks modelled1167643Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1881.06Gross profit2701.04Gross loss-819.99
Profit factor3.29Expected payoff31.88
Absolute drawdown69.47Maximal drawdown1635.15 (14.03%)Relative drawdown14.03% (1635.15)
Total trades59Short positions (won %)12 (100.00%)Long positions (won %)47 (65.96%)
Profit trades (% of total)43 (72.88%)Loss trades (% of total)16 (27.12%)
Largestprofit trade554.19loss trade-90.72
Averageprofit trade62.81loss trade-51.25
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (1016.69)consecutive losses (loss in money)6 (-384.68)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1016.69 (15)consecutive loss (count of losses)-384.68 (6)
Averageconsecutive wins9consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.09.22 17:30sell10.051.347060.000000.00000
22011.09.22 17:30modify10.051.347060.000001.29706
32011.09.22 19:52sell20.081.349070.000000.00000
42011.09.22 19:52modify20.081.349070.000001.29907
52011.09.22 21:02modify20.081.349071.347071.29307
62011.09.22 21:03modify20.081.349071.347051.29305
72011.09.22 21:03modify20.081.349071.347021.29302
82011.09.22 21:03modify20.081.349071.347001.29300
92011.09.22 21:03modify20.081.349071.346981.29298
102011.09.22 21:03modify20.081.349071.346971.29297
112011.09.22 21:03modify20.081.349071.346951.29295
122011.09.22 21:03modify20.081.349071.346921.29292
132011.09.22 21:03modify20.081.349071.346891.29289
142011.09.22 21:03modify20.081.349071.346861.29286
152011.09.22 21:03modify20.081.349071.346831.29283
162011.09.22 21:03modify20.081.349071.346811.29281
172011.09.22 21:03modify20.081.349071.346781.29278
182011.09.22 21:03modify20.081.349071.346751.29275
192011.09.22 21:04modify20.081.349071.346741.29274
202011.09.22 21:20s/l20.081.346741.346741.2927418.6410018.64
212011.09.22 21:20close10.051.346770.000001.297061.4510020.09
222011.09.26 16:30buy30.051.347580.000000.00000
232011.09.26 16:30modify30.051.347580.000001.39758
242011.09.26 16:33buy40.081.345580.000000.00000
252011.09.26 16:33modify40.081.345580.000001.39558
262011.09.26 17:08buy50.131.343540.000000.00000
272011.09.26 17:08modify50.131.343540.000001.39354
282011.09.26 17:51modify50.131.343541.345561.39956
292011.09.26 17:51modify50.131.343541.345581.39958
302011.09.26 17:51modify50.131.343541.345601.39960
312011.09.26 17:51modify50.131.343541.345621.39962
322011.09.26 17:51modify50.131.343541.345641.39964
332011.09.26 17:51modify50.131.343541.345661.39966
342011.09.26 17:51modify50.131.343541.345681.39968
352011.09.26 17:51modify50.131.343541.345701.39970
362011.09.26 17:51modify50.131.343541.345731.39973
372011.09.26 17:51modify50.131.343541.345751.39975
382011.09.26 17:51modify50.131.343541.345771.39977
392011.09.26 17:51modify50.131.343541.345801.39980
402011.09.26 17:51modify50.131.343541.345821.39982
412011.09.26 17:52modify50.131.343541.345851.39985
422011.09.26 17:52modify50.131.343541.345871.39987
432011.09.26 17:52modify50.131.343541.345901.39990
442011.09.26 17:52modify50.131.343541.345921.39992
452011.09.26 17:52modify50.131.343541.345951.39995
462011.09.26 17:52modify50.131.343541.345961.39996
472011.09.26 17:52modify50.131.343541.345981.39998
482011.09.26 17:52modify50.131.343541.346001.40000
492011.09.26 17:52modify50.131.343541.346011.40001
502011.09.26 17:52modify50.131.343541.346031.40003
512011.09.26 17:52modify50.131.343541.346051.40005
522011.09.26 17:52modify50.131.343541.346071.40007
532011.09.26 17:52modify50.131.343541.346091.40009
542011.09.26 17:52modify50.131.343541.346111.40011
552011.09.26 17:52modify50.131.343541.346121.40012
562011.09.26 17:52modify50.131.343541.346141.40014
572011.09.26 17:52modify50.131.343541.346171.40017
582011.09.26 17:52modify50.131.343541.346191.40019
592011.09.26 17:52modify50.131.343541.346211.40021
602011.09.26 17:52modify50.131.343541.346231.40023
612011.09.26 17:52modify50.131.343541.346251.40025
622011.09.26 17:52modify50.131.343541.346271.40027
632011.09.26 18:03modify50.131.343541.346281.40028
642011.09.26 18:03modify50.131.343541.346291.40029
652011.09.26 18:03modify50.131.343541.346311.40031
662011.09.26 18:03modify50.131.343541.346321.40032
672011.09.26 18:03modify50.131.343541.346331.40033
682011.09.26 18:03modify50.131.343541.346341.40034
692011.09.26 18:03modify50.131.343541.346351.40035
702011.09.26 18:05modify50.131.343541.346371.40037
712011.09.26 18:05modify50.131.343541.346411.40041
722011.09.26 18:05modify50.131.343541.346451.40045
732011.09.26 18:05modify50.131.343541.346481.40048
742011.09.26 18:05modify50.131.343541.346521.40052
752011.09.26 18:05modify50.131.343541.346561.40056
762011.09.26 18:05modify50.131.343541.346601.40060
772011.09.26 18:05modify50.131.343541.346641.40064
782011.09.26 18:05modify50.131.343541.346681.40068
792011.09.26 18:05modify50.131.343541.346711.40071
802011.09.26 18:05modify50.131.343541.346741.40074
812011.09.26 18:05modify50.131.343541.346771.40077
822011.09.26 18:05modify50.131.343541.346801.40080
832011.09.26 18:05modify50.131.343541.346831.40083
842011.09.26 18:05modify50.131.343541.346871.40087
852011.09.26 18:05modify50.131.343541.346901.40090
862011.09.26 18:05modify50.131.343541.346931.40093
872011.09.26 18:05modify50.131.343541.346961.40096
882011.09.26 18:05modify50.131.343541.346991.40099
892011.09.26 18:05modify50.131.343541.347021.40102
902011.09.26 18:05modify50.131.343541.347061.40106
912011.09.26 18:05modify50.131.343541.347091.40109
922011.09.26 18:05modify50.131.343541.347121.40112
932011.09.26 18:05modify50.131.343541.347151.40115
942011.09.26 18:05modify50.131.343541.347181.40118
952011.09.26 18:05modify50.131.343541.347211.40121
962011.09.26 18:05modify50.131.343541.347241.40124
972011.09.26 18:06modify50.131.343541.347271.40127
982011.09.26 18:06modify50.131.343541.347311.40131
992011.09.26 18:06modify50.131.343541.347341.40134
1002011.09.26 18:06modify50.131.343541.347381.40138
1012011.09.26 18:06modify50.131.343541.347411.40141
1022011.09.26 18:06modify50.131.343541.347421.40142
1032011.09.26 18:06modify50.131.343541.347451.40145
1042011.09.26 18:06modify50.131.343541.347481.40148
1052011.09.26 18:06modify50.131.343541.347511.40151
1062011.09.26 18:06modify50.131.343541.347541.40154
1072011.09.26 18:06modify50.131.343541.347561.40156
1082011.09.26 18:06modify50.131.343541.347591.40159
1092011.09.26 18:06modify50.131.343541.347621.40162
1102011.09.26 18:06modify40.081.345581.347611.40161
1112011.09.26 18:06modify50.131.343541.347631.40163
1122011.09.26 18:06modify50.131.343541.347661.40166
1132011.09.26 18:06modify50.131.343541.347691.40169
1142011.09.26 18:06modify50.131.343541.347711.40171
1152011.09.26 18:06modify50.131.343541.347741.40174
1162011.09.26 18:06modify50.131.343541.347771.40177
1172011.09.26 18:06modify50.131.343541.347791.40179
1182011.09.26 18:06modify50.131.343541.347821.40182
1192011.09.26 18:06modify40.081.345581.347811.40181
1202011.09.26 18:07modify50.131.343541.347841.40184
1212011.09.26 18:07modify50.131.343541.347871.40187
1222011.09.26 18:07modify50.131.343541.347891.40189
1232011.09.26 18:07modify50.131.343541.347921.40192
1242011.09.26 18:07modify50.131.343541.347951.40195
1252011.09.26 18:07modify50.131.343541.347981.40198
1262011.09.26 18:07modify50.131.343541.348011.40201
1272011.09.26 18:07modify50.131.343541.348041.40204
1282011.09.26 18:07modify40.081.345581.348031.40203
1292011.09.26 18:07modify50.131.343541.348051.40205
1302011.09.26 18:07modify50.131.343541.348081.40208
1312011.09.26 18:07modify50.131.343541.348111.40211
1322011.09.26 18:07modify50.131.343541.348131.40213
1332011.09.26 18:07modify50.131.343541.348161.40216
1342011.09.26 18:07modify50.131.343541.348191.40219
1352011.09.26 18:07modify50.131.343541.348221.40222
1362011.09.26 18:07modify50.131.343541.348251.40225
1372011.09.26 18:07modify50.131.343541.348281.40228
1382011.09.26 18:07modify40.081.345581.348261.40226
1392011.09.26 18:08modify40.081.345581.348271.40227
1402011.09.26 18:08modify40.081.345581.348281.40228
1412011.09.26 18:08modify50.131.343541.348301.40230
1422011.09.26 18:08modify50.131.343541.348311.40231
1432011.09.26 18:08modify40.081.345581.348301.40230
1442011.09.26 18:10modify50.131.343541.348321.40232
1452011.09.26 18:10modify50.131.343541.348361.40236
1462011.09.26 18:10modify50.131.343541.348411.40241
1472011.09.26 18:10modify50.131.343541.348451.40245
1482011.09.26 18:10modify40.081.345581.348441.40244
1492011.09.26 18:10modify40.081.345581.348451.40245
1502011.09.26 18:10modify50.131.343541.348461.40246
1512011.09.26 18:10modify50.131.343541.348481.40248
1522011.09.26 18:10modify50.131.343541.348491.40249
1532011.09.26 18:10modify50.131.343541.348501.40250
1542011.09.26 18:10modify50.131.343541.348521.40252
1552011.09.26 18:10modify50.131.343541.348531.40253
1562011.09.26 18:10modify40.081.345581.348501.40250
1572011.09.26 18:16modify40.081.345581.348521.40252
1582011.09.26 18:16modify50.131.343541.348561.40256
1592011.09.26 18:16modify50.131.343541.348591.40259
1602011.09.26 18:16modify50.131.343541.348631.40263
1612011.09.26 18:16modify40.081.345581.348621.40262
1622011.09.26 18:16modify50.131.343541.348661.40266
1632011.09.26 18:16modify50.131.343541.348701.40270
1642011.09.26 18:16modify50.131.343541.348731.40273
1652011.09.26 18:16modify50.131.343541.348771.40277
1662011.09.26 18:16modify50.131.343541.348811.40281
1672011.09.26 18:16modify50.131.343541.348841.40284
1682011.09.26 18:16modify50.131.343541.348881.40288
1692011.09.26 18:16modify40.081.345581.348861.40286
1702011.09.26 18:19modify50.131.343541.348891.40289
1712011.09.26 18:19modify50.131.343541.348911.40291
1722011.09.26 18:19modify40.081.345581.348901.40290
1732011.09.26 18:19modify50.131.343541.348931.40293
1742011.09.26 18:19modify50.131.343541.348951.40295
1752011.09.26 18:19modify50.131.343541.348981.40298
1762011.09.26 18:19modify50.131.343541.349011.40301
1772011.09.26 18:19modify50.131.343541.349031.40303
1782011.09.26 18:19modify50.131.343541.349061.40306
1792011.09.26 18:19modify50.131.343541.349081.40308
1802011.09.26 18:19modify50.131.343541.349111.40311
1812011.09.26 18:19modify40.081.345581.349101.40310
1822011.09.26 18:22modify50.131.343541.349141.40314
1832011.09.26 18:22modify50.131.343541.349171.40317
1842011.09.26 18:22modify50.131.343541.349201.40320
1852011.09.26 18:22modify50.131.343541.349231.40323
1862011.09.26 18:22modify50.131.343541.349261.40326
1872011.09.26 18:22modify50.131.343541.349291.40329
1882011.09.26 18:22modify40.081.345581.349281.40328
1892011.09.26 18:22modify40.081.345581.349291.40329
1902011.09.26 18:22modify50.131.343541.349321.40332
1912011.09.26 18:22modify50.131.343541.349351.40335
1922011.09.26 18:22modify50.131.343541.349391.40339
1932011.09.26 18:22modify50.131.343541.349421.40342
1942011.09.26 18:22modify50.131.343541.349451.40345
1952011.09.26 18:22modify50.131.343541.349481.40348
1962011.09.26 18:22modify50.131.343541.349511.40351
1972011.09.26 18:22modify50.131.343541.349541.40354
1982011.09.26 18:22modify40.081.345581.349521.40352
1992011.09.26 18:23modify40.081.345581.349541.40354
2002011.09.26 18:23modify50.131.343541.349591.40359
2012011.09.26 18:23modify50.131.343541.349641.40364
2022011.09.26 18:23modify50.131.343541.349681.40368
2032011.09.26 18:23modify50.131.343541.349731.40373
2042011.09.26 18:23modify40.081.345581.349721.40372
2052011.09.26 18:23modify30.051.347581.349711.40371
2062011.09.26 18:23modify40.081.345581.349731.40373
2072011.09.26 18:23modify50.131.343541.349741.40374
2082011.09.26 18:23modify50.131.343541.349751.40375
2092011.09.26 18:23modify50.131.343541.349771.40377
2102011.09.26 18:23modify50.131.343541.349781.40378
2112011.09.26 18:23modify50.131.343541.349801.40380
2122011.09.26 18:23modify50.131.343541.349811.40381
2132011.09.26 18:23modify40.081.345581.349781.40378
2142011.09.26 18:23modify30.051.347581.349751.40375
2152011.09.26 18:25modify30.051.347581.349771.40377
2162011.09.26 18:25modify40.081.345581.349791.40379
2172011.09.26 18:25modify40.081.345581.349811.40381
2182011.09.26 18:25modify50.131.343541.349831.40383
2192011.09.26 18:25modify50.131.343541.349851.40385
2202011.09.26 18:25modify50.131.343541.349871.40387
2212011.09.26 18:25modify40.081.345581.349861.40386
2222011.09.26 18:25modify30.051.347581.349851.40385
2232011.09.26 18:25modify30.051.347581.349861.40386
2242011.09.26 18:25modify50.131.343541.349891.40389
2252011.09.26 18:25modify50.131.343541.349911.40391
2262011.09.26 18:25modify50.131.343541.349931.40393
2272011.09.26 18:25modify50.131.343541.349951.40395
2282011.09.26 18:25modify50.131.343541.349971.40397
2292011.09.26 18:25modify50.131.343541.349991.40399
2302011.09.26 18:25modify50.131.343541.350021.40402
2312011.09.26 18:25modify50.131.343541.350041.40404
2322011.09.26 18:25modify50.131.343541.350061.40406
2332011.09.26 18:25modify50.131.343541.350081.40408
2342011.09.26 18:26modify50.131.343541.350091.40409
2352011.09.26 18:26modify50.131.343541.350111.40411
2362011.09.26 18:26modify50.131.343541.350141.40414
2372011.09.26 18:26modify50.131.343541.350161.40416
2382011.09.26 18:26modify50.131.343541.350191.40419
2392011.09.26 18:26modify50.131.343541.350211.40421
2402011.09.26 18:26modify50.131.343541.350241.40424
2412011.09.26 18:26modify50.131.343541.350261.40426
2422011.09.26 18:26modify50.131.343541.350291.40429
2432011.09.26 18:26modify50.131.343541.350311.40431
2442011.09.26 18:26modify40.081.345581.350301.40430
2452011.09.26 18:26modify30.051.347581.350291.40429
2462011.09.26 18:26modify30.051.347581.350301.40430
2472011.09.26 18:26modify50.131.343541.350321.40432
2482011.09.26 18:26modify50.131.343541.350331.40433
2492011.09.26 18:26modify50.131.343541.350341.40434
2502011.09.26 18:26modify50.131.343541.350351.40435
2512011.09.26 18:26modify50.131.343541.350371.40437
2522011.09.26 18:26modify50.131.343541.350381.40438
2532011.09.26 18:26modify40.081.345581.350351.40435
2542011.09.26 18:26modify30.051.347581.350331.40433
2552011.09.26 18:41modify40.081.345581.350361.40436
2562011.09.26 18:41modify50.131.343541.350401.40440
2572011.09.26 18:41modify50.131.343541.350431.40443
2582011.09.26 18:41modify50.131.343541.350471.40447
2592011.09.26 18:41modify40.081.345581.350461.40446
2602011.09.26 18:41modify30.051.347581.350451.40445
2612011.09.26 18:41modify40.081.345581.350471.40447
2622011.09.26 18:41modify50.131.343541.350511.40451
2632011.09.26 18:41modify50.131.343541.350551.40455
2642011.09.26 18:41modify50.131.343541.350591.40459
2652011.09.26 18:41modify50.131.343541.350631.40463
2662011.09.26 18:41modify50.131.343541.350671.40467
2672011.09.26 18:41modify50.131.343541.350711.40471
2682011.09.26 18:41modify40.081.345581.350691.40469
2692011.09.26 18:41modify30.051.347581.350671.40467
2702011.09.26 18:43modify30.051.347581.350681.40468
2712011.09.26 18:43modify40.081.345581.350701.40470
2722011.09.26 18:43modify50.131.343541.350721.40472
2732011.09.26 18:43modify50.131.343541.350741.40474
2742011.09.26 18:43modify50.131.343541.350761.40476
2752011.09.26 18:43modify50.131.343541.350781.40478
2762011.09.26 18:43modify40.081.345581.350771.40477
2772011.09.26 18:43modify30.051.347581.350761.40476
2782011.09.26 18:43modify30.051.347581.350771.40477
2792011.09.26 18:43modify50.131.343541.350791.40479
2802011.09.26 18:43modify50.131.343541.350811.40481
2812011.09.26 18:43modify50.131.343541.350831.40483
2822011.09.26 18:43modify50.131.343541.350851.40485
2832011.09.26 18:43modify50.131.343541.350871.40487
2842011.09.26 18:43modify50.131.343541.350891.40489
2852011.09.26 18:43modify50.131.343541.350911.40491
2862011.09.26 18:43modify40.081.345581.350901.40490
2872011.09.26 18:43modify30.051.347581.350891.40489
2882011.09.26 18:47s/l30.051.350891.350891.4048916.5510036.64
2892011.09.26 18:47s/l40.081.350901.350901.4049042.5610079.20
2902011.09.26 18:47s/l50.131.350911.350911.4049195.8110175.01
2912011.09.27 01:00buy60.051.352820.000000.00000
2922011.09.27 01:00modify60.051.352820.000001.40282
2932011.09.27 02:38buy70.081.350820.000000.00000
2942011.09.27 02:38modify70.081.350820.000001.40082
2952011.09.27 03:18buy80.131.348820.000000.00000
2962011.09.27 03:18modify80.131.348820.000001.39882
2972011.09.27 04:57modify80.131.348821.350831.40483
2982011.09.27 04:57modify80.131.348821.350851.40485
2992011.09.27 04:57modify80.131.348821.350861.40486
3002011.09.27 04:57modify80.131.348821.350881.40488
3012011.09.27 04:57modify80.131.348821.350901.40490
3022011.09.27 04:57modify80.131.348821.350911.40491
3032011.09.27 04:57modify80.131.348821.350931.40493
3042011.09.27 04:57modify80.131.348821.350941.40494
3052011.09.27 04:57modify80.131.348821.350961.40496
3062011.09.27 04:57modify80.131.348821.350971.40497
3072011.09.27 04:57modify80.131.348821.350991.40499
3082011.09.27 04:57modify80.131.348821.351001.40500
3092011.09.27 04:57modify80.131.348821.351021.40502
3102011.09.27 04:57modify80.131.348821.351031.40503
3112011.09.27 04:57modify80.131.348821.351051.40505
3122011.09.27 04:57modify80.131.348821.351061.40506
3132011.09.27 04:57modify80.131.348821.351081.40508
3142011.09.27 04:57modify80.131.348821.351091.40509
3152011.09.27 04:57modify80.131.348821.351111.40511
3162011.09.27 04:57modify80.131.348821.351121.40512
3172011.09.27 04:57modify80.131.348821.351141.40514
3182011.09.27 04:57modify80.131.348821.351151.40515
3192011.09.27 04:58modify80.131.348821.351161.40516
3202011.09.27 04:58modify80.131.348821.351171.40517
3212011.09.27 04:58modify80.131.348821.351181.40518
3222011.09.27 04:58modify80.131.348821.351191.40519
3232011.09.27 04:58modify80.131.348821.351201.40520
3242011.09.27 04:58modify80.131.348821.351211.40521
3252011.09.27 04:58modify80.131.348821.351241.40524
3262011.09.27 04:58modify80.131.348821.351271.40527
3272011.09.27 04:58modify80.131.348821.351301.40530
3282011.09.27 04:58modify80.131.348821.351341.40534
3292011.09.27 04:58modify80.131.348821.351371.40537
3302011.09.27 04:58modify80.131.348821.351391.40539
3312011.09.27 04:58modify80.131.348821.351421.40542
3322011.09.27 04:58modify80.131.348821.351451.40545
3332011.09.27 04:58modify80.131.348821.351481.40548
3342011.09.27 04:58modify80.131.348821.351501.40550
3352011.09.27 04:58modify80.131.348821.351531.40553
3362011.09.27 04:58modify80.131.348821.351561.40556
3372011.09.27 04:58modify80.131.348821.351591.40559
3382011.09.27 04:58modify80.131.348821.351611.40561
3392011.09.27 04:58modify80.131.348821.351641.40564
3402011.09.27 04:58modify80.131.348821.351661.40566
3412011.09.27 04:58modify80.131.348821.351691.40569
3422011.09.27 04:59modify80.131.348821.351701.40570
3432011.09.27 04:59modify80.131.348821.351731.40573
3442011.09.27 04:59modify80.131.348821.351761.40576
3452011.09.27 04:59modify80.131.348821.351781.40578
3462011.09.27 04:59modify80.131.348821.351811.40581
3472011.09.27 04:59modify80.131.348821.351821.40582
3482011.09.27 04:59modify80.131.348821.351831.40583
3492011.09.27 04:59modify80.131.348821.351841.40584
3502011.09.27 05:01modify80.131.348821.351851.40585
3512011.09.27 05:01modify80.131.348821.351871.40587
3522011.09.27 05:01modify80.131.348821.351891.40589
3532011.09.27 05:01modify80.131.348821.351901.40590
3542011.09.27 05:01modify80.131.348821.351921.40592
3552011.09.27 05:01modify80.131.348821.351931.40593
3562011.09.27 05:01modify80.131.348821.351951.40595
3572011.09.27 05:21modify80.131.348821.351961.40596
3582011.09.27 05:21modify80.131.348821.351981.40598
3592011.09.27 05:21modify80.131.348821.352001.40600
3602011.09.27 05:21modify80.131.348821.352011.40601
3612011.09.27 05:21modify80.131.348821.352031.40603
3622011.09.27 05:21modify80.131.348821.352051.40605
3632011.09.27 05:21modify80.131.348821.352071.40607
3642011.09.27 05:21modify80.131.348821.352091.40609
3652011.09.27 05:21modify80.131.348821.352101.40610
3662011.09.27 05:21modify80.131.348821.352121.40612
3672011.09.27 05:21modify80.131.348821.352131.40613
3682011.09.27 05:21modify80.131.348821.352151.40615
3692011.09.27 05:21modify80.131.348821.352161.40616
3702011.09.27 05:21modify80.131.348821.352181.40618
3712011.09.27 05:21modify80.131.348821.352191.40619
3722011.09.27 05:21modify80.131.348821.352211.40621
3732011.09.27 05:21modify80.131.348821.352221.40622
3742011.09.27 05:21modify80.131.348821.352241.40624
3752011.09.27 05:21modify80.131.348821.352251.40625
3762011.09.27 05:22modify80.131.348821.352271.40627
3772011.09.27 05:22modify80.131.348821.352291.40629
3782011.09.27 05:22modify80.131.348821.352311.40631
3792011.09.27 05:22modify80.131.348821.352321.40632
3802011.09.27 05:22modify80.131.348821.352341.40634
3812011.09.27 05:22modify80.131.348821.352351.40635
3822011.09.27 05:22modify80.131.348821.352371.40637
3832011.09.27 05:22modify80.131.348821.352391.40639
3842011.09.27 05:22modify80.131.348821.352401.40640
3852011.09.27 05:22modify80.131.348821.352421.40642
3862011.09.27 05:22modify80.131.348821.352441.40644
3872011.09.27 05:23modify80.131.348821.352451.40645
3882011.09.27 05:23modify80.131.348821.352461.40646
3892011.09.27 05:23modify80.131.348821.352471.40647
3902011.09.27 05:24modify80.131.348821.352491.40649
3912011.09.27 05:24modify80.131.348821.352501.40650
3922011.09.27 05:24modify80.131.348821.352511.40651
3932011.09.27 05:25modify80.131.348821.352521.40652
3942011.09.27 05:25modify80.131.348821.352531.40653
3952011.09.27 05:25modify80.131.348821.352541.40654
3962011.09.27 05:26modify80.131.348821.352561.40656
3972011.09.27 05:26modify80.131.348821.352581.40658
3982011.09.27 05:26modify80.131.348821.352591.40659
3992011.09.27 05:26modify80.131.348821.352611.40661
4002011.09.27 05:26modify80.131.348821.352631.40663
4012011.09.27 05:26modify80.131.348821.352641.40664
4022011.09.27 05:26modify80.131.348821.352651.40665
4032011.09.27 05:26modify80.131.348821.352661.40666
4042011.09.27 05:26modify80.131.348821.352671.40667
4052011.09.27 05:26modify80.131.348821.352691.40669
4062011.09.27 05:26modify80.131.348821.352701.40670
4072011.09.27 05:26modify80.131.348821.352711.40671
4082011.09.27 05:26modify80.131.348821.352721.40672
4092011.09.27 05:27modify80.131.348821.352731.40673
4102011.09.27 05:27modify80.131.348821.352741.40674
4112011.09.27 05:32modify80.131.348821.352751.40675
4122011.09.27 05:32modify80.131.348821.352761.40676
4132011.09.27 05:32modify80.131.348821.352771.40677
4142011.09.27 05:32modify80.131.348821.352781.40678
4152011.09.27 05:32modify80.131.348821.352821.40682
4162011.09.27 05:32modify80.131.348821.352851.40685
4172011.09.27 05:32modify80.131.348821.352891.40689
4182011.09.27 05:32modify80.131.348821.352931.40693
4192011.09.27 05:32modify80.131.348821.352971.40697
4202011.09.27 05:32modify70.081.350821.352961.40696
4212011.09.27 05:32modify80.131.348821.352991.40699
4222011.09.27 05:32modify80.131.348821.353021.40702
4232011.09.27 05:32modify80.131.348821.353041.40704
4242011.09.27 05:32modify80.131.348821.353071.40707
4252011.09.27 05:32modify80.131.348821.353101.40710
4262011.09.27 05:32modify80.131.348821.353121.40712
4272011.09.27 05:32modify80.131.348821.353151.40715
4282011.09.27 05:32modify70.081.350821.353141.40714
4292011.09.27 05:32modify70.081.350821.353151.40715
4302011.09.27 05:32modify80.131.348821.353181.40718
4312011.09.27 05:32modify80.131.348821.353221.40722
4322011.09.27 05:32modify80.131.348821.353251.40725
4332011.09.27 05:32modify80.131.348821.353281.40728
4342011.09.27 05:32modify80.131.348821.353311.40731
4352011.09.27 05:32modify80.131.348821.353341.40734
4362011.09.27 05:33modify80.131.348821.353381.40738
4372011.09.27 05:33modify70.081.350821.353361.40736
4382011.09.27 05:33modify70.081.350821.353371.40737
4392011.09.27 05:33modify70.081.350821.353381.40738
4402011.09.27 05:33modify80.131.348821.353391.40739
4412011.09.27 05:33modify70.081.350821.353391.40739
4422011.09.27 05:33modify80.131.348821.353401.40740
4432011.09.27 05:33modify80.131.348821.353411.40741
4442011.09.27 05:33modify80.131.348821.353421.40742
4452011.09.27 05:33modify80.131.348821.353431.40743
4462011.09.27 05:33modify80.131.348821.353441.40744
4472011.09.27 05:33modify80.131.348821.353451.40745
4482011.09.27 05:33modify80.131.348821.353461.40746
4492011.09.27 05:33modify70.081.350821.353451.40745
4502011.09.27 05:34modify70.081.350821.353461.40746
4512011.09.27 05:34modify80.131.348821.353491.40749
4522011.09.27 05:34modify80.131.348821.353531.40753
4532011.09.27 05:34modify80.131.348821.353571.40757
4542011.09.27 05:34modify70.081.350821.353561.40756
4552011.09.27 05:34modify80.131.348821.353581.40758
4562011.09.27 05:34modify80.131.348821.353611.40761
4572011.09.27 05:34modify80.131.348821.353641.40764
4582011.09.27 05:34modify80.131.348821.353671.40767
4592011.09.27 05:34modify80.131.348821.353701.40770
4602011.09.27 05:34modify70.081.350821.353691.40769
4612011.09.27 05:34modify80.131.348821.353711.40771
4622011.09.27 05:34modify80.131.348821.353741.40774
4632011.09.27 05:34modify80.131.348821.353761.40776
4642011.09.27 05:34modify80.131.348821.353791.40779
4652011.09.27 05:34modify80.131.348821.353811.40781
4662011.09.27 05:34modify80.131.348821.353841.40784
4672011.09.27 05:34modify70.081.350821.353831.40783
4682011.09.27 05:35modify80.131.348821.353851.40785
4692011.09.27 05:35modify80.131.348821.353861.40786
4702011.09.27 05:35modify70.081.350821.353851.40785
4712011.09.27 05:35modify70.081.350821.353861.40786
4722011.09.27 05:35modify80.131.348821.353871.40787
4732011.09.27 05:35modify80.131.348821.353881.40788
4742011.09.27 05:35modify80.131.348821.353901.40790
4752011.09.27 05:35modify80.131.348821.353911.40791
4762011.09.27 05:35modify80.131.348821.353931.40793
4772011.09.27 05:35modify80.131.348821.353941.40794
4782011.09.27 05:35modify80.131.348821.353961.40796
4792011.09.27 05:35modify80.131.348821.353971.40797
4802011.09.27 05:36modify80.131.348821.353981.40798
4812011.09.27 05:36modify80.131.348821.354001.40800
4822011.09.27 05:36modify80.131.348821.354031.40803
4832011.09.27 05:36modify80.131.348821.354051.40805
4842011.09.27 05:36modify80.131.348821.354071.40807
4852011.09.27 05:36modify80.131.348821.354101.40810
4862011.09.27 05:36modify80.131.348821.354121.40812
4872011.09.27 05:36modify80.131.348821.354151.40815
4882011.09.27 05:36modify80.131.348821.354171.40817
4892011.09.27 05:36modify80.131.348821.354191.40819
4902011.09.27 05:36modify80.131.348821.354221.40822
4912011.09.27 05:36modify80.131.348821.354241.40824
4922011.09.27 05:36modify70.081.350821.354231.40823
4932011.09.27 05:36modify70.081.350821.354241.40824
4942011.09.27 05:36modify80.131.348821.354261.40826
4952011.09.27 05:36modify80.131.348821.354281.40828
4962011.09.27 05:36modify80.131.348821.354301.40830
4972011.09.27 05:36modify80.131.348821.354311.40831
4982011.09.27 05:36modify80.131.348821.354331.40833
4992011.09.27 05:36modify80.131.348821.354351.40835
5002011.09.27 05:36modify80.131.348821.354371.40837
5012011.09.27 05:36modify80.131.348821.354381.40838
5022011.09.27 05:36modify80.131.348821.354401.40840
5032011.09.27 05:36modify70.081.350821.354391.40839
5042011.09.27 05:36modify70.081.350821.354401.40840
5052011.09.27 05:36modify80.131.348821.354411.40841
5062011.09.27 05:36modify80.131.348821.354431.40843
5072011.09.27 05:36modify80.131.348821.354451.40845
5082011.09.27 05:36modify80.131.348821.354461.40846
5092011.09.27 05:36modify80.131.348821.354481.40848
5102011.09.27 05:36modify80.131.348821.354501.40850
5112011.09.27 05:36modify80.131.348821.354521.40852
5122011.09.27 05:36modify80.131.348821.354541.40854
5132011.09.27 05:36modify80.131.348821.354561.40856
5142011.09.27 05:36modify70.081.350821.354551.40855
5152011.09.27 06:00s/l80.131.354561.354561.4085674.6210249.63
5162011.09.27 06:00close70.081.354561.354551.4085529.9210279.55
5172011.09.27 06:00close60.051.354540.000001.402828.6010288.15
5182011.09.27 15:00buy90.051.359400.000000.00000
5192011.09.27 15:00modify90.051.359400.000001.40940
5202011.09.27 15:36buy100.081.357370.000000.00000
5212011.09.27 15:36modify100.081.357370.000001.40737
5222011.09.27 16:15modify100.081.357371.359381.41338
5232011.09.27 16:15modify100.081.357371.359421.41342
5242011.09.27 16:15modify100.081.357371.359471.41347
5252011.09.27 16:15modify100.081.357371.359511.41351
5262011.09.27 16:16modify100.081.357371.359521.41352
5272011.09.27 16:16modify100.081.357371.359531.41353
5282011.09.27 16:16modify100.081.357371.359541.41354
5292011.09.27 16:16modify100.081.357371.359551.41355
5302011.09.27 16:16modify100.081.357371.359561.41356
5312011.09.27 16:16modify100.081.357371.359581.41358
5322011.09.27 16:16modify100.081.357371.359591.41359
5332011.09.27 16:16modify100.081.357371.359611.41361
5342011.09.27 16:16modify100.081.357371.359621.41362
5352011.09.27 16:20modify100.081.357371.359631.41363
5362011.09.27 16:20modify100.081.357371.359681.41368
5372011.09.27 16:20modify100.081.357371.359731.41373
5382011.09.27 16:20modify100.081.357371.359761.41376
5392011.09.27 16:20modify100.081.357371.359801.41380
5402011.09.27 16:20modify100.081.357371.359841.41384
5412011.09.27 16:20modify100.081.357371.359891.41389
5422011.09.27 16:20modify100.081.357371.359931.41393
5432011.09.27 16:20modify100.081.357371.359971.41397
5442011.09.27 16:20modify100.081.357371.360011.41401
5452011.09.27 16:20modify100.081.357371.360051.41405
5462011.09.27 16:20modify100.081.357371.360091.41409
5472011.09.27 16:20modify100.081.357371.360131.41413
5482011.09.27 16:20modify100.081.357371.360161.41416
5492011.09.27 16:20modify100.081.357371.360201.41420
5502011.09.27 16:20modify100.081.357371.360241.41424
5512011.09.27 16:20modify100.081.357371.360281.41428
5522011.09.27 16:20modify100.081.357371.360321.41432
5532011.09.27 16:20modify100.081.357371.360361.41436
5542011.09.27 16:20modify100.081.357371.360401.41440
5552011.09.27 16:20modify100.081.357371.360441.41444
5562011.09.27 16:20modify100.081.357371.360481.41448
5572011.09.27 16:20modify100.081.357371.360521.41452
5582011.09.27 16:21modify100.081.357371.360631.41463
5592011.09.27 16:21modify100.081.357371.360641.41464
5602011.09.27 16:21modify100.081.357371.360651.41465
5612011.09.27 16:21modify100.081.357371.360671.41467
5622011.09.27 16:21modify100.081.357371.360681.41468
5632011.09.27 16:21modify100.081.357371.360701.41470
5642011.09.27 16:21modify100.081.357371.360711.41471
5652011.09.27 16:21modify100.081.357371.360731.41473
5662011.09.27 16:21modify100.081.357371.360741.41474
5672011.09.27 16:21modify100.081.357371.360751.41475
5682011.09.27 16:21modify100.081.357371.360771.41477
5692011.09.27 16:21modify100.081.357371.360791.41479
5702011.09.27 16:21modify100.081.357371.360801.41480
5712011.09.27 16:21modify100.081.357371.360821.41482
5722011.09.27 16:21modify100.081.357371.360831.41483
5732011.09.27 16:21modify100.081.357371.360851.41485
5742011.09.27 16:22modify100.081.357371.360861.41486
5752011.09.27 16:22modify100.081.357371.360881.41488
5762011.09.27 16:22modify100.081.357371.360901.41490
5772011.09.27 16:22modify100.081.357371.360921.41492
5782011.09.27 16:22modify100.081.357371.360941.41494
5792011.09.27 16:22modify100.081.357371.360961.41496
5802011.09.27 16:23modify100.081.357371.360971.41497
5812011.09.27 16:23modify100.081.357371.360981.41498
5822011.09.27 16:23modify100.081.357371.361001.41500
5832011.09.27 16:23modify100.081.357371.361011.41501
5842011.09.27 16:23modify100.081.357371.361021.41502
5852011.09.27 16:24modify100.081.357371.361041.41504
5862011.09.27 16:24modify100.081.357371.361061.41506
5872011.09.27 16:24modify100.081.357371.361081.41508
5882011.09.27 16:24modify100.081.357371.361111.41511
5892011.09.27 16:24modify100.081.357371.361131.41513
5902011.09.27 16:25modify100.081.357371.361151.41515
5912011.09.27 16:25modify100.081.357371.361191.41519
5922011.09.27 16:25modify100.081.357371.361221.41522
5932011.09.27 16:25modify100.081.357371.361261.41526
5942011.09.27 16:25modify100.081.357371.361291.41529
5952011.09.27 16:25modify100.081.357371.361331.41533
5962011.09.27 16:25modify100.081.357371.361351.41535
5972011.09.27 16:25modify100.081.357371.361391.41539
5982011.09.27 16:25modify100.081.357371.361431.41543
5992011.09.27 16:25modify100.081.357371.361461.41546
6002011.09.27 16:25modify100.081.357371.361501.41550
6012011.09.27 16:25modify100.081.357371.361541.41554
6022011.09.27 16:25modify100.081.357371.361571.41557
6032011.09.27 16:25modify100.081.357371.361611.41561
6042011.09.27 16:25modify90.051.359401.361591.41559
6052011.09.27 16:26modify90.051.359401.361601.41560
6062011.09.27 16:26modify100.081.357371.361631.41563
6072011.09.27 16:26modify100.081.357371.361661.41566
6082011.09.27 16:26modify100.081.357371.361681.41568
6092011.09.27 16:26modify100.081.357371.361711.41571
6102011.09.27 16:26modify100.081.357371.361741.41574
6112011.09.27 16:26modify90.051.359401.361731.41573
6122011.09.27 16:26modify100.081.357371.361751.41575
6132011.09.27 16:26modify100.081.357371.361781.41578
6142011.09.27 16:26modify100.081.357371.361821.41582
6152011.09.27 16:26modify100.081.357371.361851.41585
6162011.09.27 16:26modify100.081.357371.361881.41588
6172011.09.27 16:26modify100.081.357371.361911.41591
6182011.09.27 16:26modify100.081.357371.361941.41594
6192011.09.27 16:26modify100.081.357371.361971.41597
6202011.09.27 16:26modify90.051.359401.361961.41596
6212011.09.27 16:27modify100.081.357371.361981.41598
6222011.09.27 16:27modify100.081.357371.361991.41599
6232011.09.27 16:27modify100.081.357371.362011.41601
6242011.09.27 16:27modify100.081.357371.362021.41602
6252011.09.27 16:27modify90.051.359401.362011.41601
6262011.09.27 16:27modify100.081.357371.362031.41603
6272011.09.27 16:27modify100.081.357371.362041.41604
6282011.09.27 16:27modify100.081.357371.362051.41605
6292011.09.27 16:27modify100.081.357371.362061.41606
6302011.09.27 16:27modify100.081.357371.362071.41607
6312011.09.27 16:27modify100.081.357371.362081.41608
6322011.09.27 16:27modify100.081.357371.362091.41609
6332011.09.27 16:27modify100.081.357371.362101.41610
6342011.09.27 16:27modify90.051.359401.362081.41608
6352011.09.27 16:42s/l90.051.362081.362081.4160813.4010301.55
6362011.09.27 16:42s/l100.081.362101.362101.4161037.8410339.39
6372011.09.27 16:42buy110.051.362310.000000.00000
6382011.09.27 16:42modify110.051.362310.000001.41231
6392011.09.27 18:50buy120.081.360310.000000.00000
6402011.09.27 18:50modify120.081.360310.000001.41031
6412011.09.27 21:08modify120.081.360311.362331.41633
6422011.09.27 21:08modify120.081.360311.362371.41637
6432011.09.27 21:08modify120.081.360311.362401.41640
6442011.09.27 21:08modify120.081.360311.362421.41642
6452011.09.27 21:08modify120.081.360311.362451.41645
6462011.09.27 21:08modify120.081.360311.362471.41647
6472011.09.27 21:08modify120.081.360311.362491.41649
6482011.09.27 21:08modify120.081.360311.362521.41652
6492011.09.27 21:08modify120.081.360311.362541.41654
6502011.09.27 21:08modify120.081.360311.362561.41656
6512011.09.27 21:08modify120.081.360311.362591.41659
6522011.09.27 21:08modify120.081.360311.362611.41661
6532011.09.27 21:08modify120.081.360311.362631.41663
6542011.09.27 21:08modify120.081.360311.362661.41666
6552011.09.27 21:08modify120.081.360311.362681.41668
6562011.09.27 21:09modify120.081.360311.362691.41669
6572011.09.27 21:12modify120.081.360311.362701.41670
6582011.09.27 21:12modify120.081.360311.362711.41671
6592011.09.27 21:12modify120.081.360311.362731.41673
6602011.09.27 21:12modify120.081.360311.362741.41674
6612011.09.27 21:12modify120.081.360311.362751.41675
6622011.09.27 21:12modify120.081.360311.362771.41677
6632011.09.27 21:12modify120.081.360311.362781.41678
6642011.09.27 21:12modify120.081.360311.362821.41682
6652011.09.27 21:12modify120.081.360311.362891.41689
6662011.09.27 21:12modify120.081.360311.362961.41696
6672011.09.27 21:12modify120.081.360311.363031.41703
6682011.09.27 21:12modify120.081.360311.363091.41709
6692011.09.27 21:12modify120.081.360311.363161.41716
6702011.09.27 21:12modify120.081.360311.363231.41723
6712011.09.27 21:12modify120.081.360311.363251.41725
6722011.09.27 21:12modify120.081.360311.363301.41730
6732011.09.27 21:12modify120.081.360311.363361.41736
6742011.09.27 21:12modify120.081.360311.363411.41741
6752011.09.27 21:12modify120.081.360311.363471.41747
6762011.09.27 21:12modify120.081.360311.363521.41752
6772011.09.27 21:12modify120.081.360311.363581.41758
6782011.09.27 21:12modify120.081.360311.363631.41763
6792011.09.27 21:12modify120.081.360311.363691.41769
6802011.09.27 21:12modify120.081.360311.363701.41770
6812011.09.27 21:12modify120.081.360311.363761.41776
6822011.09.27 21:12modify120.081.360311.363811.41781
6832011.09.27 21:12modify120.081.360311.363871.41787
6842011.09.27 21:12modify120.081.360311.363921.41792
6852011.09.27 21:12modify120.081.360311.363981.41798
6862011.09.27 21:12modify120.081.360311.364031.41803
6872011.09.27 21:12modify120.081.360311.364091.41809
6882011.09.27 21:12modify120.081.360311.364141.41814
6892011.09.27 21:13modify120.081.360311.364251.41825
6902011.09.27 21:13modify120.081.360311.364271.41827
6912011.09.27 21:13modify120.081.360311.364281.41828
6922011.09.27 21:13modify120.081.360311.364301.41830
6932011.09.27 21:13modify120.081.360311.364321.41832
6942011.09.27 21:13modify120.081.360311.364331.41833
6952011.09.27 21:13modify120.081.360311.364351.41835
6962011.09.27 21:13modify120.081.360311.364371.41837
6972011.09.27 21:13modify120.081.360311.364381.41838
6982011.09.27 21:13modify120.081.360311.364401.41840
6992011.09.27 21:13modify120.081.360311.364421.41842
7002011.09.27 21:13modify120.081.360311.364431.41843
7012011.09.27 21:13modify120.081.360311.364451.41845
7022011.09.27 21:13modify110.051.362311.364441.41844
7032011.09.27 21:13modify110.051.362311.364451.41845
7042011.09.27 21:13modify120.081.360311.364461.41846
7052011.09.27 21:13modify120.081.360311.364471.41847
7062011.09.27 21:13modify120.081.360311.364481.41848
7072011.09.27 21:13modify120.081.360311.364491.41849
7082011.09.27 21:13modify120.081.360311.364501.41850
7092011.09.27 21:13modify120.081.360311.364511.41851
7102011.09.27 21:13modify120.081.360311.364531.41853
7112011.09.27 21:13modify120.081.360311.364541.41854
7122011.09.27 21:13modify120.081.360311.364551.41855
7132011.09.27 21:13modify120.081.360311.364561.41856
7142011.09.27 21:13modify110.051.362311.364551.41855
7152011.09.27 21:13modify110.051.362311.364561.41856
7162011.09.27 21:13modify120.081.360311.364571.41857
7172011.09.27 21:13modify120.081.360311.364591.41859
7182011.09.27 21:13modify120.081.360311.364601.41860
7192011.09.27 21:13modify120.081.360311.364611.41861
7202011.09.27 21:13modify120.081.360311.364631.41863
7212011.09.27 21:13modify120.081.360311.364641.41864
7222011.09.27 21:13modify120.081.360311.364651.41865
7232011.09.27 21:13modify120.081.360311.364671.41867
7242011.09.27 21:13modify120.081.360311.364681.41868
7252011.09.27 21:13modify110.051.362311.364671.41867
7262011.09.27 21:30s/l110.051.364671.364671.4186711.8010351.19
7272011.09.27 21:30s/l120.081.364681.364681.4186834.9610386.15
7282011.09.27 21:30buy130.051.364900.000000.00000
7292011.09.27 21:30modify130.051.364900.000001.41490
7302011.09.27 22:06buy140.081.362900.000000.00000
7312011.09.27 22:06modify140.081.362900.000001.41290
7322011.09.27 22:22buy150.131.360900.000000.00000
7332011.09.27 22:22modify150.131.360900.000001.41090
7342011.09.27 22:50buy160.211.358880.000000.00000
7352011.09.27 22:50modify160.211.358880.000001.40888
7362011.09.28 03:11buy170.341.356870.000000.00000
7372011.09.28 03:11modify170.341.356870.000001.40687
7382011.09.28 06:41buy180.551.354870.000000.00000
7392011.09.28 06:41modify180.551.354870.000001.40487
7402011.09.28 09:26modify180.551.354871.356871.41087
7412011.09.28 09:26modify180.551.354871.356881.41088
7422011.09.28 09:26modify180.551.354871.356891.41089
7432011.09.28 09:26modify180.551.354871.356901.41090
7442011.09.28 09:26modify180.551.354871.356911.41091
7452011.09.28 09:26modify180.551.354871.356931.41093
7462011.09.28 09:26modify180.551.354871.356941.41094
7472011.09.28 09:26modify180.551.354871.356951.41095
7482011.09.28 09:26modify180.551.354871.356961.41096
7492011.09.28 09:26modify180.551.354871.356971.41097
7502011.09.28 09:26modify180.551.354871.356981.41098
7512011.09.28 09:28modify180.551.354871.357001.41100
7522011.09.28 09:28modify180.551.354871.357021.41102
7532011.09.28 09:28modify180.551.354871.357051.41105
7542011.09.28 09:28modify180.551.354871.357071.41107
7552011.09.28 09:28modify180.551.354871.357091.41109
7562011.09.28 09:28modify180.551.354871.357111.41111
7572011.09.28 09:28modify180.551.354871.357131.41113
7582011.09.28 09:28modify180.551.354871.357151.41115
7592011.09.28 09:28modify180.551.354871.357171.41117
7602011.09.28 09:28modify180.551.354871.357191.41119
7612011.09.28 09:28modify180.551.354871.357211.41121
7622011.09.28 09:28modify180.551.354871.357231.41123
7632011.09.28 09:28modify180.551.354871.357251.41125
7642011.09.28 09:37s/l180.551.357251.357251.41125130.9010517.05
7652011.09.28 09:37close170.341.357250.000001.4068712.9210529.97
7662011.09.28 09:37close160.211.357230.000001.40888-34.8010495.17
7672011.09.28 09:37close150.131.357240.000001.41090-47.6710447.50
7682011.09.28 09:37close140.081.357250.000001.41290-45.2610402.25
7692011.09.28 09:37close130.051.357260.000001.41490-38.2310364.01
7702011.09.29 08:00buy190.051.362850.000000.00000
7712011.09.29 08:00modify190.051.362850.000001.41285
7722011.09.29 09:45buy200.081.360840.000000.00000
7732011.09.29 09:45modify200.081.360840.000001.41084
7742011.09.29 10:50modify200.081.360841.362841.41684
7752011.09.29 10:50modify200.081.360841.362851.41685
7762011.09.29 10:50modify200.081.360841.362861.41686
7772011.09.29 10:50modify200.081.360841.362881.41688
7782011.09.29 10:50modify200.081.360841.362891.41689
7792011.09.29 10:50modify200.081.360841.362911.41691
7802011.09.29 10:50modify200.081.360841.362921.41692
7812011.09.29 10:50modify200.081.360841.362931.41693
7822011.09.29 10:50modify200.081.360841.362951.41695
7832011.09.29 10:50modify200.081.360841.362961.41696
7842011.09.29 10:50modify200.081.360841.362981.41698
7852011.09.29 10:50modify200.081.360841.362991.41699
7862011.09.29 10:50modify200.081.360841.363011.41701
7872011.09.29 10:50modify200.081.360841.363021.41702
7882011.09.29 10:50modify200.081.360841.363041.41704
7892011.09.29 10:50modify200.081.360841.363051.41705
7902011.09.29 10:53modify200.081.360841.363061.41706
7912011.09.29 10:53modify200.081.360841.363071.41707
7922011.09.29 10:53modify200.081.360841.363081.41708
7932011.09.29 10:53modify200.081.360841.363101.41710
7942011.09.29 10:53modify200.081.360841.363111.41711
7952011.09.29 10:53modify200.081.360841.363121.41712
7962011.09.29 10:53modify200.081.360841.363131.41713
7972011.09.29 10:53modify200.081.360841.363151.41715
7982011.09.29 10:53modify200.081.360841.363161.41716
7992011.09.29 10:53modify200.081.360841.363171.41717
8002011.09.29 10:53modify200.081.360841.363191.41719
8012011.09.29 10:53modify200.081.360841.363201.41720
8022011.09.29 10:54modify200.081.360841.363221.41722
8032011.09.29 10:54modify200.081.360841.363251.41725
8042011.09.29 10:54modify200.081.360841.363281.41728
8052011.09.29 10:54modify200.081.360841.363311.41731
8062011.09.29 10:54modify200.081.360841.363341.41734
8072011.09.29 10:54modify200.081.360841.363371.41737
8082011.09.29 10:54modify200.081.360841.363411.41741
8092011.09.29 10:54modify200.081.360841.363441.41744
8102011.09.29 10:54modify200.081.360841.363471.41747
8112011.09.29 10:54modify200.081.360841.363501.41750
8122011.09.29 10:54modify200.081.360841.363531.41753
8132011.09.29 10:54modify200.081.360841.363561.41756
8142011.09.29 10:54modify200.081.360841.363591.41759
8152011.09.29 10:54modify200.081.360841.363621.41762
8162011.09.29 10:54modify200.081.360841.363631.41763
8172011.09.29 10:54modify200.081.360841.363651.41765
8182011.09.29 10:54modify200.081.360841.363681.41768
8192011.09.29 10:54modify200.081.360841.363701.41770
8202011.09.29 10:54modify200.081.360841.363721.41772
8212011.09.29 10:54modify200.081.360841.363751.41775
8222011.09.29 10:54modify200.081.360841.363771.41777
8232011.09.29 10:54modify200.081.360841.363801.41780
8242011.09.29 10:54modify200.081.360841.363821.41782
8252011.09.29 10:54modify200.081.360841.363851.41785
8262011.09.29 10:54modify200.081.360841.363871.41787
8272011.09.29 10:54modify200.081.360841.363891.41789
8282011.09.29 10:54modify200.081.360841.363911.41791
8292011.09.29 10:54modify200.081.360841.363941.41794
8302011.09.29 10:54modify200.081.360841.363961.41796
8312011.09.29 10:54modify200.081.360841.363981.41798
8322011.09.29 10:54modify200.081.360841.364011.41801
8332011.09.29 10:54modify200.081.360841.364031.41803
8342011.09.29 10:54modify200.081.360841.364061.41806
8352011.09.29 10:54modify200.081.360841.364081.41808
8362011.09.29 10:54modify200.081.360841.364111.41811
8372011.09.29 10:54modify200.081.360841.364131.41813
8382011.09.29 10:55modify200.081.360841.364141.41814
8392011.09.29 10:55modify200.081.360841.364161.41816
8402011.09.29 10:55modify200.081.360841.364181.41818
8412011.09.29 10:55modify200.081.360841.364191.41819
8422011.09.29 10:55modify200.081.360841.364201.41820
8432011.09.29 10:55modify200.081.360841.364221.41822
8442011.09.29 10:55modify200.081.360841.364231.41823
8452011.09.29 10:55modify200.081.360841.364251.41825
8462011.09.29 10:55modify200.081.360841.364261.41826
8472011.09.29 10:55modify200.081.360841.364281.41828
8482011.09.29 10:55modify200.081.360841.364291.41829
8492011.09.29 10:55modify200.081.360841.364311.41831
8502011.09.29 10:55modify200.081.360841.364321.41832
8512011.09.29 10:55modify200.081.360841.364341.41834
8522011.09.29 10:55modify200.081.360841.364351.41835
8532011.09.29 10:55modify200.081.360841.364371.41837
8542011.09.29 11:02modify200.081.360841.364391.41839
8552011.09.29 11:02modify200.081.360841.364401.41840
8562011.09.29 11:02modify200.081.360841.364421.41842
8572011.09.29 11:02modify200.081.360841.364431.41843
8582011.09.29 11:02modify200.081.360841.364451.41845
8592011.09.29 11:02modify200.081.360841.364471.41847
8602011.09.29 11:02modify200.081.360841.364481.41848
8612011.09.29 11:02modify200.081.360841.364501.41850
8622011.09.29 11:03modify200.081.360841.364531.41853
8632011.09.29 11:03modify200.081.360841.364551.41855
8642011.09.29 11:03modify200.081.360841.364581.41858
8652011.09.29 11:03modify200.081.360841.364601.41860
8662011.09.29 11:03modify200.081.360841.364631.41863
8672011.09.29 11:03modify200.081.360841.364651.41865
8682011.09.29 11:03modify200.081.360841.364681.41868
8692011.09.29 11:03modify200.081.360841.364701.41870
8702011.09.29 11:03modify200.081.360841.364711.41871
8712011.09.29 11:03modify200.081.360841.364731.41873
8722011.09.29 11:03modify200.081.360841.364751.41875
8732011.09.29 11:03modify200.081.360841.364771.41877
8742011.09.29 11:03modify200.081.360841.364791.41879
8752011.09.29 11:03modify200.081.360841.364811.41881
8762011.09.29 11:03modify200.081.360841.364831.41883
8772011.09.29 11:03modify200.081.360841.364841.41884
8782011.09.29 11:03modify200.081.360841.364861.41886
8792011.09.29 11:03modify200.081.360841.364881.41888
8802011.09.29 11:03modify200.081.360841.364901.41890
8812011.09.29 11:03modify190.051.362851.364891.41889
8822011.09.29 11:03modify190.051.362851.364901.41890
8832011.09.29 11:03modify200.081.360841.364921.41892
8842011.09.29 11:03modify200.081.360841.364941.41894
8852011.09.29 11:03modify200.081.360841.364961.41896
8862011.09.29 11:03modify200.081.360841.364981.41898
8872011.09.29 11:03modify200.081.360841.365001.41900
8882011.09.29 11:03modify200.081.360841.365021.41902
8892011.09.29 11:03modify200.081.360841.365031.41903
8902011.09.29 11:03modify200.081.360841.365051.41905
8912011.09.29 11:03modify200.081.360841.365071.41907
8922011.09.29 11:03modify200.081.360841.365091.41909
8932011.09.29 11:03modify190.051.362851.365081.41908
8942011.09.29 11:12modify200.081.360841.365121.41912
8952011.09.29 11:12modify200.081.360841.365161.41916
8962011.09.29 11:12modify190.051.362851.365151.41915
8972011.09.29 11:12modify190.051.362851.365161.41916
8982011.09.29 11:12modify200.081.360841.365191.41919
8992011.09.29 11:12modify200.081.360841.365221.41922
9002011.09.29 11:12modify200.081.360841.365251.41925
9012011.09.29 11:12modify200.081.360841.365271.41927
9022011.09.29 11:12modify200.081.360841.365301.41930
9032011.09.29 11:12modify200.081.360841.365331.41933
9042011.09.29 11:12modify200.081.360841.365361.41936
9052011.09.29 11:12modify200.081.360841.365391.41939
9062011.09.29 11:12modify200.081.360841.365421.41942
9072011.09.29 11:12modify200.081.360841.365451.41945
9082011.09.29 11:12modify190.051.362851.365441.41944
9092011.09.29 11:12modify190.051.362851.365451.41945
9102011.09.29 11:12modify200.081.360841.365481.41948
9112011.09.29 11:12modify200.081.360841.365511.41951
9122011.09.29 11:12modify200.081.360841.365541.41954
9132011.09.29 11:12modify200.081.360841.365571.41957
9142011.09.29 11:12modify200.081.360841.365601.41960
9152011.09.29 11:12modify200.081.360841.365641.41964
9162011.09.29 11:12modify200.081.360841.365671.41967
9172011.09.29 11:12modify200.081.360841.365701.41970
9182011.09.29 11:12modify200.081.360841.365731.41973
9192011.09.29 11:12modify190.051.362851.365721.41972
9202011.09.29 11:30s/l190.051.365721.365721.4197214.3510378.36
9212011.09.29 11:30s/l200.081.365731.365731.4197339.1210417.48
9222011.09.29 11:30buy210.051.365950.000000.00000
9232011.09.29 11:30modify210.051.365950.000001.41595
9242011.09.29 12:22buy220.081.363930.000000.00000
9252011.09.29 12:22modify220.081.363930.000001.41393
9262011.09.29 13:59buy230.131.361910.000000.00000
9272011.09.29 13:59modify230.131.361910.000001.41191
9282011.09.29 17:15modify230.131.361911.363971.41797
9292011.09.29 17:15modify230.131.361911.364041.41804
9302011.09.29 17:15modify230.131.361911.364101.41810
9312011.09.29 17:15modify230.131.361911.364171.41817
9322011.09.29 17:15modify230.131.361911.364181.41818
9332011.09.29 17:15modify230.131.361911.364191.41819
9342011.09.29 17:15modify230.131.361911.364211.41821
9352011.09.29 17:15modify230.131.361911.364221.41822
9362011.09.29 17:15modify230.131.361911.364241.41824
9372011.09.29 17:15modify230.131.361911.364251.41825
9382011.09.29 17:17s/l230.131.364251.364251.4182530.4210447.90
9392011.09.29 17:17close220.081.364250.000001.413932.5610450.46
9402011.09.29 17:17close210.051.364270.000001.41595-8.4010442.06
9412011.09.30 14:30sell240.051.348070.000000.00000
9422011.09.30 14:30modify240.051.348070.000001.29807
9432011.09.30 15:12sell250.081.350080.000000.00000
9442011.09.30 15:12modify250.081.350080.000001.30008
9452011.09.30 16:20modify250.081.350081.348081.29408
9462011.09.30 16:20modify250.081.350081.348051.29405
9472011.09.30 16:20modify250.081.350081.348021.29402
9482011.09.30 16:20modify250.081.350081.347991.29399
9492011.09.30 16:20modify250.081.350081.347961.29396
9502011.09.30 16:21modify250.081.350081.347931.29393
9512011.09.30 16:21modify250.081.350081.347921.29392
9522011.09.30 16:21modify250.081.350081.347911.29391
9532011.09.30 16:21modify250.081.350081.347901.29390
9542011.09.30 16:21modify250.081.350081.347891.29389
9552011.09.30 16:21modify250.081.350081.347881.29388
9562011.09.30 16:21modify250.081.350081.347871.29387
9572011.09.30 16:21modify250.081.350081.347861.29386
9582011.09.30 16:21modify250.081.350081.347851.29385
9592011.09.30 16:21modify250.081.350081.347841.29384
9602011.09.30 16:21modify250.081.350081.347831.29383
9612011.09.30 16:21modify250.081.350081.347821.29382
9622011.09.30 16:21modify250.081.350081.347811.29381
9632011.09.30 16:22modify250.081.350081.347791.29379
9642011.09.30 16:22modify250.081.350081.347771.29377
9652011.09.30 16:22modify250.081.350081.347741.29374
9662011.09.30 16:22modify250.081.350081.347721.29372
9672011.09.30 16:22modify250.081.350081.347691.29369
9682011.09.30 16:22modify250.081.350081.347671.29367
9692011.09.30 16:22modify250.081.350081.347641.29364
9702011.09.30 16:23modify250.081.350081.347621.29362
9712011.09.30 16:23modify250.081.350081.347601.29360
9722011.09.30 16:26modify250.081.350081.347591.29359
9732011.09.30 16:26modify250.081.350081.347581.29358
9742011.09.30 16:26modify250.081.350081.347561.29356
9752011.09.30 16:26modify250.081.350081.347551.29355
9762011.09.30 16:26modify250.081.350081.347531.29353
9772011.09.30 16:26modify250.081.350081.347521.29352
9782011.09.30 16:26modify250.081.350081.347511.29351
9792011.09.30 16:26modify250.081.350081.347491.29349
9802011.09.30 16:26modify250.081.350081.347471.29347
9812011.09.30 16:26modify250.081.350081.347461.29346
9822011.09.30 16:26modify250.081.350081.347441.29344
9832011.09.30 16:26modify250.081.350081.347421.29342
9842011.09.30 16:26modify250.081.350081.347401.29340
9852011.09.30 16:26modify250.081.350081.347391.29339
9862011.09.30 16:26modify250.081.350081.347371.29337
9872011.09.30 16:27modify250.081.350081.347361.29336
9882011.09.30 16:27modify250.081.350081.347341.29334
9892011.09.30 16:27modify250.081.350081.347331.29333
9902011.09.30 16:27modify250.081.350081.347311.29331
9912011.09.30 16:27modify250.081.350081.347301.29330
9922011.09.30 16:27modify250.081.350081.347281.29328
9932011.09.30 16:27modify250.081.350081.347271.29327
9942011.09.30 16:27modify250.081.350081.347251.29325
9952011.09.30 16:27modify250.081.350081.347241.29324
9962011.09.30 16:27modify250.081.350081.347221.29322
9972011.09.30 16:27modify250.081.350081.347211.29321
9982011.09.30 16:27modify250.081.350081.347201.29320
9992011.09.30 16:27modify250.081.350081.347181.29318
10002011.09.30 16:27modify250.081.350081.347161.29316
10012011.09.30 16:27modify250.081.350081.347141.29314
10022011.09.30 16:27modify250.081.350081.347121.29312
10032011.09.30 16:27modify250.081.350081.347101.29310
10042011.09.30 16:27modify250.081.350081.347091.29309
10052011.09.30 16:27modify250.081.350081.347071.29307
10062011.09.30 16:27modify250.081.350081.347051.29305
10072011.09.30 16:28modify250.081.350081.347041.29304
10082011.09.30 16:28modify250.081.350081.347031.29303
10092011.09.30 16:28modify250.081.350081.347021.29302
10102011.09.30 16:28modify250.081.350081.347011.29301
10112011.09.30 16:28modify250.081.350081.347001.29300
10122011.09.30 16:28modify250.081.350081.346991.29299
10132011.09.30 16:28modify250.081.350081.346981.29298
10142011.09.30 16:28modify250.081.350081.346971.29297
10152011.09.30 16:28modify250.081.350081.346961.29296
10162011.09.30 16:28modify250.081.350081.346951.29295
10172011.09.30 16:28modify250.081.350081.346941.29294
10182011.09.30 16:28modify250.081.350081.346931.29293
10192011.09.30 16:28modify250.081.350081.346921.29292
10202011.09.30 16:28modify250.081.350081.346911.29291
10212011.09.30 16:28modify250.081.350081.346901.29290
10222011.09.30 16:28modify250.081.350081.346891.29289
10232011.09.30 16:28modify250.081.350081.346881.29288
10242011.09.30 16:28modify250.081.350081.346871.29287
10252011.09.30 16:28modify250.081.350081.346851.29285
10262011.09.30 16:28modify250.081.350081.346811.29281
10272011.09.30 16:28modify250.081.350081.346771.29277
10282011.09.30 16:28modify250.081.350081.346731.29273
10292011.09.30 16:28modify250.081.350081.346691.29269
10302011.09.30 16:28modify250.081.350081.346681.29268
10312011.09.30 16:28modify250.081.350081.346641.29264
10322011.09.30 16:28modify250.081.350081.346611.29261
10332011.09.30 16:28modify250.081.350081.346571.29257
10342011.09.30 16:28modify250.081.350081.346541.29254
10352011.09.30 16:28modify250.081.350081.346501.29250
10362011.09.30 16:28modify250.081.350081.346471.29247
10372011.09.30 16:28modify250.081.350081.346431.29243
10382011.09.30 16:28modify250.081.350081.346421.29242
10392011.09.30 16:28modify250.081.350081.346371.29237
10402011.09.30 16:28modify250.081.350081.346321.29232
10412011.09.30 16:28modify250.081.350081.346271.29227
10422011.09.30 16:28modify250.081.350081.346221.29222
10432011.09.30 16:28modify250.081.350081.346171.29217
10442011.09.30 16:28modify250.081.350081.346121.29212
10452011.09.30 16:28modify250.081.350081.346071.29207
10462011.09.30 16:29modify250.081.350081.346061.29206
10472011.09.30 16:29modify250.081.350081.346041.29204
10482011.09.30 16:29modify250.081.350081.346011.29201
10492011.09.30 16:29modify250.081.350081.345991.29199
10502011.09.30 16:29modify250.081.350081.345961.29196
10512011.09.30 16:29modify240.051.348071.345971.29197
10522011.09.30 16:31modify240.051.348071.345961.29196
10532011.09.30 16:31modify250.081.350081.345931.29193
10542011.09.30 16:31modify250.081.350081.345911.29191
10552011.09.30 16:31modify250.081.350081.345881.29188
10562011.09.30 16:31modify240.051.348071.345891.29189
10572011.09.30 16:32modify240.051.348071.345881.29188
10582011.09.30 16:32modify250.081.350081.345851.29185
10592011.09.30 16:32modify250.081.350081.345821.29182
10602011.09.30 16:32modify250.081.350081.345791.29179
10612011.09.30 16:32modify250.081.350081.345761.29176
10622011.09.30 16:32modify250.081.350081.345731.29173
10632011.09.30 16:32modify240.051.348071.345741.29174
10642011.09.30 16:32modify250.081.350081.345711.29171
10652011.09.30 16:32modify250.081.350081.345681.29168
10662011.09.30 16:32modify250.081.350081.345661.29166
10672011.09.30 16:32modify250.081.350081.345631.29163
10682011.09.30 16:32modify250.081.350081.345601.29160
10692011.09.30 16:32modify250.081.350081.345581.29158
10702011.09.30 16:32modify250.081.350081.345551.29155
10712011.09.30 16:32modify250.081.350081.345521.29152
10722011.09.30 16:32modify250.081.350081.345491.29149
10732011.09.30 16:32modify250.081.350081.345471.29147
10742011.09.30 16:32modify250.081.350081.345441.29144
10752011.09.30 16:32modify240.051.348071.345451.29145
10762011.09.30 16:32modify240.051.348071.345441.29144
10772011.09.30 16:32modify250.081.350081.345401.29140
10782011.09.30 16:32modify250.081.350081.345371.29137
10792011.09.30 16:32modify250.081.350081.345331.29133
10802011.09.30 16:32modify250.081.350081.345301.29130
10812011.09.30 16:32modify250.081.350081.345271.29127
10822011.09.30 16:32modify250.081.350081.345231.29123
10832011.09.30 16:32modify250.081.350081.345201.29120
10842011.09.30 16:32modify250.081.350081.345161.29116
10852011.09.30 16:32modify250.081.350081.345131.29113
10862011.09.30 16:32modify250.081.350081.345091.29109
10872011.09.30 16:32modify250.081.350081.345061.29106
10882011.09.30 16:32modify240.051.348071.345071.29107
10892011.09.30 16:33modify240.051.348071.345061.29106
10902011.09.30 16:33modify250.081.350081.345041.29104
10912011.09.30 16:33modify250.081.350081.345031.29103
10922011.09.30 16:33modify240.051.348071.345041.29104
10932011.09.30 16:33modify240.051.348071.345031.29103
10942011.09.30 16:33modify250.081.350081.345011.29101
10952011.09.30 16:33modify250.081.350081.345001.29100
10962011.09.30 16:33modify250.081.350081.344981.29098
10972011.09.30 16:33modify250.081.350081.344971.29097
10982011.09.30 16:33modify250.081.350081.344951.29095
10992011.09.30 16:33modify250.081.350081.344941.29094
11002011.09.30 16:33modify250.081.350081.344921.29092
11012011.09.30 16:33modify250.081.350081.344911.29091
11022011.09.30 16:33modify250.081.350081.344891.29089
11032011.09.30 16:33modify240.051.348071.344901.29090
11042011.09.30 16:43s/l240.051.344901.344901.2909015.8510457.91
11052011.09.30 16:43s/l250.081.344891.344891.2908941.5210499.43
11062011.09.30 16:43sell260.051.344670.000000.00000
11072011.09.30 16:43modify260.051.344670.000001.29467
11082011.09.30 22:51modify260.051.344671.342671.28867
11092011.09.30 22:51modify260.051.344671.342661.28866
11102011.09.30 22:51modify260.051.344671.342641.28864
11112011.09.30 22:54modify260.051.344671.342631.28863
11122011.09.30 22:55modify260.051.344671.342621.28862
11132011.09.30 22:55modify260.051.344671.342611.28861
11142011.09.30 22:55modify260.051.344671.342601.28860
11152011.09.30 22:55modify260.051.344671.342581.28858
11162011.09.30 22:55modify260.051.344671.342571.28857
11172011.09.30 22:55modify260.051.344671.342551.28855
11182011.09.30 22:55modify260.051.344671.342541.28854
11192011.09.30 22:55modify260.051.344671.342531.28853
11202011.09.30 22:55modify260.051.344671.342511.28851
11212011.09.30 22:55modify260.051.344671.342491.28849
11222011.09.30 22:55modify260.051.344671.342471.28847
11232011.09.30 22:55modify260.051.344671.342451.28845
11242011.09.30 22:55modify260.051.344671.342431.28843
11252011.09.30 22:55modify260.051.344671.342411.28841
11262011.09.30 22:55modify260.051.344671.342391.28839
11272011.09.30 22:56modify260.051.344671.342371.28837
11282011.09.30 22:56modify260.051.344671.342361.28836
11292011.09.30 22:57modify260.051.344671.342351.28835
11302011.09.30 22:57modify260.051.344671.342341.28834
11312011.09.30 22:57modify260.051.344671.342321.28832
11322011.09.30 22:57modify260.051.344671.342311.28831
11332011.09.30 22:57modify260.051.344671.342301.28830
11342011.09.30 22:58modify260.051.344671.342271.28827
11352011.09.30 22:58modify260.051.344671.342251.28825
11362011.09.30 22:58modify260.051.344671.342221.28822
11372011.09.30 22:58modify260.051.344671.342201.28820
11382011.09.30 22:58modify260.051.344671.342181.28818
11392011.09.30 22:58modify260.051.344671.342161.28816
11402011.09.30 22:58modify260.051.344671.342131.28813
11412011.09.30 22:58modify260.051.344671.342101.28810
11422011.09.30 22:58modify260.051.344671.342071.28807
11432011.09.30 22:58modify260.051.344671.342031.28803
11442011.09.30 22:58modify260.051.344671.342001.28800
11452011.09.30 22:59modify260.051.344671.341971.28797
11462011.09.30 22:59modify260.051.344671.341951.28795
11472011.09.30 22:59modify260.051.344671.341921.28792
11482011.09.30 22:59modify260.051.344671.341901.28790
11492011.09.30 22:59modify260.051.344671.341891.28789
11502011.09.30 22:59modify260.051.344671.341861.28786
11512011.09.30 22:59modify260.051.344671.341831.28783
11522011.09.30 22:59modify260.051.344671.341801.28780
11532011.09.30 22:59modify260.051.344671.341771.28777
11542011.09.30 22:59modify260.051.344671.341741.28774
11552011.09.30 22:59modify260.051.344671.341711.28771
11562011.09.30 22:59modify260.051.344671.341681.28768
11572011.09.30 23:01modify260.051.344671.341661.28766
11582011.09.30 23:02modify260.051.344671.341651.28765
11592011.09.30 23:02modify260.051.344671.341631.28763
11602011.09.30 23:02modify260.051.344671.341621.28762
11612011.09.30 23:02modify260.051.344671.341611.28761
11622011.09.30 23:03modify260.051.344671.341591.28759
11632011.09.30 23:04modify260.051.344671.341571.28757
11642011.09.30 23:04modify260.051.344671.341561.28756
11652011.09.30 23:04modify260.051.344671.341551.28755
11662011.09.30 23:04modify260.051.344671.341531.28753
11672011.09.30 23:04modify260.051.344671.341521.28752
11682011.09.30 23:04modify260.051.344671.341501.28750
11692011.09.30 23:04modify260.051.344671.341481.28748
11702011.09.30 23:04modify260.051.344671.341471.28747
11712011.09.30 23:04modify260.051.344671.341451.28745
11722011.09.30 23:04modify260.051.344671.341431.28743
11732011.09.30 23:04modify260.051.344671.341411.28741
11742011.09.30 23:05modify260.051.344671.341371.28737
11752011.09.30 23:05modify260.051.344671.341361.28736
11762011.09.30 23:05modify260.051.344671.341341.28734
11772011.09.30 23:05modify260.051.344671.341331.28733
11782011.09.30 23:05modify260.051.344671.341311.28731
11792011.09.30 23:05modify260.051.344671.341291.28729
11802011.09.30 23:05modify260.051.344671.341271.28727
11812011.09.30 23:05modify260.051.344671.341261.28726
11822011.09.30 23:05modify260.051.344671.341241.28724
11832011.09.30 23:05modify260.051.344671.341221.28722
11842011.09.30 23:05modify260.051.344671.341201.28720
11852011.09.30 23:05modify260.051.344671.341181.28718
11862011.09.30 23:05modify260.051.344671.341161.28716
11872011.09.30 23:05modify260.051.344671.341141.28714
11882011.09.30 23:07modify260.051.344671.341131.28713
11892011.09.30 23:07modify260.051.344671.341121.28712
11902011.09.30 23:07modify260.051.344671.341111.28711
11912011.09.30 23:13modify260.051.344671.341101.28710
11922011.09.30 23:13modify260.051.344671.341091.28709
11932011.09.30 23:13modify260.051.344671.341081.28708
11942011.09.30 23:13modify260.051.344671.341061.28706
11952011.09.30 23:13modify260.051.344671.341041.28704
11962011.09.30 23:13modify260.051.344671.341021.28702
11972011.09.30 23:13modify260.051.344671.341001.28700
11982011.09.30 23:13modify260.051.344671.340981.28698
11992011.09.30 23:13modify260.051.344671.340961.28696
12002011.09.30 23:13modify260.051.344671.340941.28694
12012011.09.30 23:13modify260.051.344671.340921.28692
12022011.09.30 23:13modify260.051.344671.340891.28689
12032011.09.30 23:13modify260.051.344671.340871.28687
12042011.09.30 23:14modify260.051.344671.340861.28686
12052011.09.30 23:14modify260.051.344671.340851.28685
12062011.09.30 23:14modify260.051.344671.340831.28683
12072011.09.30 23:14modify260.051.344671.340811.28681
12082011.09.30 23:14modify260.051.344671.340801.28680
12092011.09.30 23:14modify260.051.344671.340781.28678
12102011.09.30 23:14modify260.051.344671.340761.28676
12112011.09.30 23:14modify260.051.344671.340741.28674
12122011.09.30 23:14modify260.051.344671.340711.28671
12132011.09.30 23:14modify260.051.344671.340691.28669
12142011.09.30 23:15modify260.051.344671.340681.28668
12152011.09.30 23:15modify260.051.344671.340671.28667
12162011.09.30 23:15modify260.051.344671.340661.28666
12172011.09.30 23:16modify260.051.344671.340651.28665
12182011.09.30 23:16modify260.051.344671.340631.28663
12192011.09.30 23:16modify260.051.344671.340621.28662
12202011.09.30 23:16modify260.051.344671.340601.28660
12212011.10.03 00:00modify260.051.344671.336541.28254
12222011.10.03 00:00modify260.051.344671.336411.28241
12232011.10.03 00:01modify260.051.344671.336361.28236
12242011.10.03 00:01modify260.051.344671.336341.28234
12252011.10.03 00:01modify260.051.344671.336321.28232
12262011.10.03 00:01modify260.051.344671.336271.28227
12272011.10.03 00:35modify260.051.344671.336231.28223
12282011.10.03 00:35modify260.051.344671.336141.28214
12292011.10.03 00:35modify260.051.344671.336051.28205
12302011.10.03 00:36modify260.051.344671.336041.28204
12312011.10.03 00:36modify260.051.344671.336021.28202
12322011.10.03 00:36modify260.051.344671.336001.28200
12332011.10.03 00:37modify260.051.344671.335951.28195
12342011.10.03 00:37modify260.051.344671.335881.28188
12352011.10.03 00:37modify260.051.344671.335821.28182
12362011.10.03 00:37modify260.051.344671.335761.28176
12372011.10.03 00:37modify260.051.344671.335691.28169
12382011.10.03 00:37modify260.051.344671.335641.28164
12392011.10.03 00:37modify260.051.344671.335531.28153
12402011.10.03 00:37modify260.051.344671.335421.28142
12412011.10.03 00:41modify260.051.344671.335401.28140
12422011.10.03 00:41modify260.051.344671.335381.28138
12432011.10.03 00:41modify260.051.344671.335361.28136
12442011.10.03 00:41modify260.051.344671.335341.28134
12452011.10.03 00:41modify260.051.344671.335331.28133
12462011.10.03 00:41modify260.051.344671.335311.28131
12472011.10.03 00:41modify260.051.344671.335291.28129
12482011.10.03 00:41modify260.051.344671.335271.28127
12492011.10.03 00:41modify260.051.344671.335251.28125
12502011.10.03 00:41modify260.051.344671.335231.28123
12512011.10.03 01:00s/l260.051.335231.335231.2812347.0310546.46
12522011.10.04 00:30sell270.051.317500.000000.00000
12532011.10.04 00:30modify270.051.317500.000001.26750
12542011.10.04 01:07sell280.081.319510.000000.00000
12552011.10.04 01:07modify280.081.319510.000001.26951
12562011.10.04 04:38sell290.131.321520.000000.00000
12572011.10.04 04:38modify290.131.321520.000001.27152
12582011.10.04 10:33modify290.131.321521.319521.26552
12592011.10.04 10:44modify290.131.321521.319471.26547
12602011.10.04 10:44modify290.131.321521.319421.26542
12612011.10.04 10:44modify290.131.321521.319411.26541
12622011.10.04 10:44modify290.131.321521.319341.26534
12632011.10.04 10:44modify290.131.321521.319281.26528
12642011.10.04 10:44modify290.131.321521.319211.26521
12652011.10.04 10:44modify290.131.321521.319151.26515
12662011.10.04 10:44modify290.131.321521.319081.26508
12672011.10.04 10:44modify290.131.321521.319021.26502
12682011.10.04 10:44modify290.131.321521.318951.26495
12692011.10.04 10:45modify290.131.321521.318941.26494
12702011.10.04 10:45modify290.131.321521.318931.26493
12712011.10.04 10:45modify290.131.321521.318921.26492
12722011.10.04 10:45modify290.131.321521.318911.26491
12732011.10.04 10:45modify290.131.321521.318891.26489
12742011.10.04 10:45modify290.131.321521.318881.26488
12752011.10.04 10:45modify290.131.321521.318871.26487
12762011.10.04 10:45modify290.131.321521.318861.26486
12772011.10.04 10:45modify290.131.321521.318851.26485
12782011.10.04 10:45modify290.131.321521.318841.26484
12792011.10.04 10:46modify290.131.321521.318831.26483
12802011.10.04 10:46modify290.131.321521.318801.26480
12812011.10.04 10:46modify290.131.321521.318781.26478
12822011.10.04 10:46modify290.131.321521.318751.26475
12832011.10.04 10:46modify290.131.321521.318731.26473
12842011.10.04 10:46modify290.131.321521.318701.26470
12852011.10.04 10:46modify290.131.321521.318681.26468
12862011.10.04 10:46modify290.131.321521.318651.26465
12872011.10.04 10:46modify290.131.321521.318631.26463
12882011.10.04 10:46modify290.131.321521.318601.26460
12892011.10.04 10:52modify290.131.321521.318591.26459
12902011.10.04 10:52modify290.131.321521.318581.26458
12912011.10.04 10:52modify290.131.321521.318571.26457
12922011.10.04 10:52modify290.131.321521.318561.26456
12932011.10.04 10:52modify290.131.321521.318551.26455
12942011.10.04 10:52modify290.131.321521.318541.26454
12952011.10.04 10:52modify290.131.321521.318531.26453
12962011.10.04 10:52modify290.131.321521.318511.26451
12972011.10.04 10:52modify290.131.321521.318481.26448
12982011.10.04 10:52modify290.131.321521.318461.26446
12992011.10.04 10:52modify290.131.321521.318441.26444
13002011.10.04 10:52modify290.131.321521.318421.26442
13012011.10.04 10:52modify290.131.321521.318401.26440
13022011.10.04 10:52modify290.131.321521.318371.26437
13032011.10.04 10:52modify290.131.321521.318351.26435
13042011.10.04 10:52modify290.131.321521.318321.26432
13052011.10.04 10:52modify290.131.321521.318301.26430
13062011.10.04 10:52modify290.131.321521.318291.26429
13072011.10.04 10:52modify290.131.321521.318271.26427
13082011.10.04 10:52modify290.131.321521.318241.26424
13092011.10.04 10:52modify290.131.321521.318211.26421
13102011.10.04 10:52modify290.131.321521.318181.26418
13112011.10.04 10:52modify290.131.321521.318161.26416
13122011.10.04 10:52modify290.131.321521.318131.26413
13132011.10.04 10:52modify290.131.321521.318101.26410
13142011.10.04 10:53modify290.131.321521.318081.26408
13152011.10.04 10:53modify290.131.321521.318041.26404
13162011.10.04 10:53modify290.131.321521.318001.26400
13172011.10.04 10:53modify290.131.321521.317961.26396
13182011.10.04 10:53modify290.131.321521.317921.26392
13192011.10.04 10:54modify290.131.321521.317901.26390
13202011.10.04 10:54modify290.131.321521.317851.26385
13212011.10.04 10:54modify290.131.321521.317801.26380
13222011.10.04 10:54modify290.131.321521.317761.26376
13232011.10.04 10:54modify290.131.321521.317711.26371
13242011.10.04 10:54modify290.131.321521.317701.26370
13252011.10.04 10:54modify290.131.321521.317651.26365
13262011.10.04 10:54modify290.131.321521.317601.26360
13272011.10.04 10:54modify290.131.321521.317561.26356
13282011.10.04 10:54modify290.131.321521.317511.26351
13292011.10.04 10:54modify290.131.321521.317461.26346
13302011.10.04 10:54modify290.131.321521.317411.26341
13312011.10.04 10:54modify290.131.321521.317371.26337
13322011.10.04 10:54modify290.131.321521.317321.26332
13332011.10.04 10:54modify280.081.319511.317331.26333
13342011.10.04 10:54modify280.081.319511.317321.26332
13352011.10.04 10:54modify290.131.321521.317261.26326
13362011.10.04 10:54modify290.131.321521.317191.26319
13372011.10.04 10:54modify290.131.321521.317131.26313
13382011.10.04 10:54modify290.131.321521.317071.26307
13392011.10.04 10:54modify290.131.321521.317001.26300
13402011.10.04 10:54modify290.131.321521.316941.26294
13412011.10.04 10:54modify290.131.321521.316871.26287
13422011.10.04 10:54modify290.131.321521.316811.26281
13432011.10.04 10:54modify280.081.319511.316831.26283
13442011.10.04 11:16s/l290.131.316811.316811.2628161.2310607.69
13452011.10.04 11:16close280.081.316811.316831.2628321.6010629.29
13462011.10.04 11:16close270.051.316830.000001.267503.3510632.64
13472011.10.04 20:00buy300.051.327580.000000.00000
13482011.10.04 20:00modify300.051.327580.000001.37758
13492011.10.04 20:41buy310.081.325570.000000.00000
13502011.10.04 20:41modify310.081.325570.000001.37557
13512011.10.04 21:21buy320.131.323570.000000.00000
13522011.10.04 21:21modify320.131.323570.000001.37357
13532011.10.04 22:36modify320.131.323571.325581.37958
13542011.10.04 22:36modify320.131.323571.325591.37959
13552011.10.04 22:36modify320.131.323571.325611.37961
13562011.10.04 22:36modify320.131.323571.325631.37963
13572011.10.04 22:36modify320.131.323571.325651.37965
13582011.10.04 22:36modify320.131.323571.325661.37966
13592011.10.04 22:36modify320.131.323571.325681.37968
13602011.10.04 22:36modify320.131.323571.325701.37970
13612011.10.04 22:36modify320.131.323571.325721.37972
13622011.10.04 22:36modify320.131.323571.325731.37973
13632011.10.04 22:36modify320.131.323571.325751.37975
13642011.10.04 22:37modify320.131.323571.325781.37978
13652011.10.04 22:37modify320.131.323571.325791.37979
13662011.10.04 22:39modify320.131.323571.325821.37982
13672011.10.04 22:39modify320.131.323571.325841.37984
13682011.10.04 22:39modify320.131.323571.325871.37987
13692011.10.04 22:39modify320.131.323571.325891.37989
13702011.10.04 22:39modify320.131.323571.325911.37991
13712011.10.04 22:39modify320.131.323571.325931.37993
13722011.10.04 22:39modify320.131.323571.325951.37995
13732011.10.04 22:39modify320.131.323571.325981.37998
13742011.10.04 22:39modify320.131.323571.326001.38000
13752011.10.04 22:39modify320.131.323571.326021.38002
13762011.10.04 22:39modify320.131.323571.326051.38005
13772011.10.04 22:39modify320.131.323571.326071.38007
13782011.10.04 22:39modify320.131.323571.326101.38010
13792011.10.04 22:39modify320.131.323571.326121.38012
13802011.10.04 22:42modify320.131.323571.326131.38013
13812011.10.04 22:42modify320.131.323571.326151.38015
13822011.10.04 22:42modify320.131.323571.326171.38017
13832011.10.04 22:43modify320.131.323571.326181.38018
13842011.10.04 22:43modify320.131.323571.326191.38019
13852011.10.04 22:43modify320.131.323571.326231.38023
13862011.10.04 22:43modify320.131.323571.326251.38025
13872011.10.04 22:43modify320.131.323571.326281.38028
13882011.10.04 22:43modify320.131.323571.326311.38031
13892011.10.04 22:43modify320.131.323571.326341.38034
13902011.10.04 22:43modify320.131.323571.326371.38037
13912011.10.04 22:43modify320.131.323571.326401.38040
13922011.10.04 22:43modify320.131.323571.326431.38043
13932011.10.04 22:43modify320.131.323571.326451.38045
13942011.10.04 22:43modify320.131.323571.326481.38048
13952011.10.04 22:43modify320.131.323571.326521.38052
13962011.10.04 22:43modify320.131.323571.326551.38055
13972011.10.04 22:43modify320.131.323571.326581.38058
13982011.10.04 22:43modify320.131.323571.326611.38061
13992011.10.04 22:43modify320.131.323571.326641.38064
14002011.10.04 22:44modify320.131.323571.326651.38065
14012011.10.04 22:44modify320.131.323571.326681.38068
14022011.10.04 22:44modify320.131.323571.326701.38070
14032011.10.04 22:44modify320.131.323571.326731.38073
14042011.10.04 22:44modify320.131.323571.326751.38075
14052011.10.04 22:44modify320.131.323571.326781.38078
14062011.10.04 22:44modify320.131.323571.326801.38080
14072011.10.04 22:44modify320.131.323571.326821.38082
14082011.10.04 22:44modify320.131.323571.326841.38084
14092011.10.04 22:44modify320.131.323571.326861.38086
14102011.10.04 22:44modify320.131.323571.326871.38087
14112011.10.04 22:44modify320.131.323571.326891.38089
14122011.10.04 22:44modify320.131.323571.326911.38091
14132011.10.04 22:44modify320.131.323571.326931.38093
14142011.10.04 22:44modify320.131.323571.326951.38095
14152011.10.04 22:44modify320.131.323571.326971.38097
14162011.10.04 22:44modify320.131.323571.326991.38099
14172011.10.04 22:44modify320.131.323571.327011.38101
14182011.10.04 22:44modify320.131.323571.327031.38103
14192011.10.04 22:44modify320.131.323571.327051.38105
14202011.10.04 22:44modify320.131.323571.327071.38107
14212011.10.04 22:44modify320.131.323571.327091.38109
14222011.10.04 22:44modify320.131.323571.327111.38111
14232011.10.04 22:44modify320.131.323571.327131.38113
14242011.10.04 22:44modify320.131.323571.327151.38115
14252011.10.04 22:44modify320.131.323571.327171.38117
14262011.10.04 22:47modify320.131.323571.327201.38120
14272011.10.04 22:48modify320.131.323571.327211.38121
14282011.10.04 22:48modify320.131.323571.327251.38125
14292011.10.04 22:48modify320.131.323571.327281.38128
14302011.10.04 22:48modify320.131.323571.327311.38131
14312011.10.04 22:48modify320.131.323571.327341.38134
14322011.10.04 22:48modify320.131.323571.327371.38137
14332011.10.04 22:48modify320.131.323571.327401.38140
14342011.10.04 22:48modify320.131.323571.327441.38144
14352011.10.04 22:48modify320.131.323571.327471.38147
14362011.10.04 22:48modify320.131.323571.327501.38150
14372011.10.04 22:48modify320.131.323571.327531.38153
14382011.10.04 22:48modify320.131.323571.327561.38156
14392011.10.04 22:49modify320.131.323571.327571.38157
14402011.10.04 22:49modify310.081.325571.327571.38157
14412011.10.04 22:49modify320.131.323571.327591.38159
14422011.10.04 22:51modify320.131.323571.327601.38160
14432011.10.04 22:51modify310.081.325571.327591.38159
14442011.10.04 22:53modify320.131.323571.327621.38162
14452011.10.04 22:53modify320.131.323571.327651.38165
14462011.10.04 22:53modify320.131.323571.327681.38168
14472011.10.04 22:53modify310.081.325571.327671.38167
14482011.10.04 22:53modify310.081.325571.327681.38168
14492011.10.04 22:53modify320.131.323571.327701.38170
14502011.10.04 22:53modify320.131.323571.327731.38173
14512011.10.04 22:53modify320.131.323571.327761.38176
14522011.10.04 22:53modify320.131.323571.327781.38178
14532011.10.04 22:53modify320.131.323571.327811.38181
14542011.10.04 22:53modify320.131.323571.327831.38183
14552011.10.04 22:53modify320.131.323571.327861.38186
14562011.10.04 22:53modify320.131.323571.327881.38188
14572011.10.04 22:53modify320.131.323571.327911.38191
14582011.10.04 22:53modify310.081.325571.327901.38190
14592011.10.04 22:53modify310.081.325571.327911.38191
14602011.10.04 22:53modify320.131.323571.327931.38193
14612011.10.04 22:53modify320.131.323571.327961.38196
14622011.10.04 22:53modify320.131.323571.327991.38199
14632011.10.04 22:53modify320.131.323571.328011.38201
14642011.10.04 22:53modify320.131.323571.328041.38204
14652011.10.04 22:53modify320.131.323571.328061.38206
14662011.10.04 22:53modify320.131.323571.328091.38209
14672011.10.04 22:53modify320.131.323571.328111.38211
14682011.10.04 22:53modify320.131.323571.328141.38214
14692011.10.04 22:53modify310.081.325571.328131.38213
14702011.10.04 22:54modify320.131.323571.328171.38217
14712011.10.04 22:54modify320.131.323571.328221.38222
14722011.10.04 22:54modify320.131.323571.328261.38226
14732011.10.04 22:54modify320.131.323571.328311.38231
14742011.10.04 22:54modify320.131.323571.328361.38236
14752011.10.04 22:54modify310.081.325571.328351.38235
14762011.10.04 22:54modify320.131.323571.328381.38238
14772011.10.04 22:54modify320.131.323571.328421.38242
14782011.10.04 22:54modify320.131.323571.328461.38246
14792011.10.04 22:54modify320.131.323571.328501.38250
14802011.10.04 22:54modify320.131.323571.328541.38254
14812011.10.04 22:54modify320.131.323571.328571.38257
14822011.10.04 22:54modify320.131.323571.328611.38261
14832011.10.04 22:54modify320.131.323571.328651.38265
14842011.10.04 22:54modify310.081.325571.328641.38264
14852011.10.04 22:54modify320.131.323571.328671.38267
14862011.10.04 22:54modify320.131.323571.328711.38271
14872011.10.04 22:54modify320.131.323571.328751.38275
14882011.10.04 22:54modify320.131.323571.328781.38278
14892011.10.04 22:54modify320.131.323571.328821.38282
14902011.10.04 22:54modify320.131.323571.328861.38286
14912011.10.04 22:54modify320.131.323571.328901.38290
14922011.10.04 22:54modify320.131.323571.328941.38294
14932011.10.04 22:54modify310.081.325571.328921.38292
14942011.10.04 22:55modify310.081.325571.328931.38293
14952011.10.04 22:55modify320.131.323571.328961.38296
14962011.10.04 22:55modify320.131.323571.329001.38300
14972011.10.04 22:55modify320.131.323571.329031.38303
14982011.10.04 22:55modify310.081.325571.329021.38302
14992011.10.04 22:55modify320.131.323571.329041.38304
15002011.10.04 22:55modify320.131.323571.329061.38306
15012011.10.04 22:55modify320.131.323571.329091.38309
15022011.10.04 22:55modify320.131.323571.329111.38311
15032011.10.04 22:55modify320.131.323571.329141.38314
15042011.10.04 22:55modify320.131.323571.329161.38316
15052011.10.04 22:55modify320.131.323571.329191.38319
15062011.10.04 22:55modify320.131.323571.329211.38321
15072011.10.04 22:55modify320.131.323571.329241.38324
15082011.10.04 22:55modify310.081.325571.329231.38323
15092011.10.04 22:55modify320.131.323571.329251.38325
15102011.10.04 22:55modify320.131.323571.329281.38328
15112011.10.04 22:55modify320.131.323571.329301.38330
15122011.10.04 22:55modify320.131.323571.329331.38333
15132011.10.04 22:55modify320.131.323571.329351.38335
15142011.10.04 22:55modify320.131.323571.329381.38338
15152011.10.04 22:55modify320.131.323571.329411.38341
15162011.10.04 22:55modify320.131.323571.329431.38343
15172011.10.04 22:55modify320.131.323571.329461.38346
15182011.10.04 22:55modify310.081.325571.329451.38345
15192011.10.04 22:56modify310.081.325571.329461.38346
15202011.10.04 22:56modify320.131.323571.329481.38348
15212011.10.04 22:56modify320.131.323571.329491.38349
15222011.10.04 22:56modify320.131.323571.329501.38350
15232011.10.04 22:56modify320.131.323571.329511.38351
15242011.10.04 22:56modify320.131.323571.329521.38352
15252011.10.04 22:56modify310.081.325571.329511.38351
15262011.10.04 22:56modify310.081.325571.329521.38352
15272011.10.04 22:56modify320.131.323571.329531.38353
15282011.10.04 22:56modify320.131.323571.329541.38354
15292011.10.04 22:56modify320.131.323571.329551.38355
15302011.10.04 22:56modify320.131.323571.329561.38356
15312011.10.04 22:56modify320.131.323571.329571.38357
15322011.10.04 22:56modify310.081.325571.329551.38355
15332011.10.04 22:58modify310.081.325571.329571.38357
15342011.10.04 22:58modify320.131.323571.329591.38359
15352011.10.04 22:58modify320.131.323571.329621.38362
15362011.10.04 22:58modify320.131.323571.329641.38364
15372011.10.04 22:58modify310.081.325571.329631.38363
15382011.10.04 22:58modify300.051.327581.329621.38362
15392011.10.04 22:58modify300.051.327581.329631.38363
15402011.10.04 22:58modify320.131.323571.329651.38365
15412011.10.04 22:58modify320.131.323571.329671.38367
15422011.10.04 22:58modify320.131.323571.329701.38370
15432011.10.04 22:58modify320.131.323571.329721.38372
15442011.10.04 22:58modify320.131.323571.329741.38374
15452011.10.04 22:58modify320.131.323571.329761.38376
15462011.10.04 22:58modify320.131.323571.329791.38379
15472011.10.04 22:58modify320.131.323571.329811.38381
15482011.10.04 22:58modify310.081.325571.329801.38380
15492011.10.04 22:58modify300.051.327581.329791.38379
15502011.10.04 22:59modify300.051.327581.329801.38380
15512011.10.04 22:59modify320.131.323571.329821.38382
15522011.10.04 22:59modify310.081.325571.329811.38381
15532011.10.04 22:59modify310.081.325571.329821.38382
15542011.10.04 22:59modify300.051.327581.329811.38381
15552011.10.04 22:59modify320.131.323571.329831.38383
15562011.10.04 22:59modify320.131.323571.329851.38385
15572011.10.04 22:59modify320.131.323571.329861.38386
15582011.10.04 22:59modify320.131.323571.329881.38388
15592011.10.04 22:59modify320.131.323571.329901.38390
15602011.10.04 22:59modify320.131.323571.329911.38391
15612011.10.04 22:59modify320.131.323571.329931.38393
15622011.10.04 22:59modify310.081.325571.329921.38392
15632011.10.04 22:59modify310.081.325571.329931.38393
15642011.10.04 22:59modify300.051.327581.329911.38391
15652011.10.04 22:59modify300.051.327581.329921.38392
15662011.10.04 22:59modify320.131.323571.329941.38394
15672011.10.04 22:59modify320.131.323571.329951.38395
15682011.10.04 22:59modify320.131.323571.329971.38397
15692011.10.04 22:59modify320.131.323571.329991.38399
15702011.10.04 22:59modify320.131.323571.330001.38400
15712011.10.04 22:59modify320.131.323571.330021.38402
15722011.10.04 22:59modify320.131.323571.330031.38403
15732011.10.04 22:59modify320.131.323571.330051.38405
15742011.10.04 22:59modify310.081.325571.330041.38404
15752011.10.04 22:59modify300.051.327581.330031.38403
15762011.10.04 23:00modify310.081.325571.330051.38405
15772011.10.04 23:00modify300.051.327581.330041.38404
15782011.10.04 23:00modify320.131.323571.330071.38407
15792011.10.04 23:00modify320.131.323571.330101.38410
15802011.10.04 23:00modify320.131.323571.330141.38414
15812011.10.04 23:00modify320.131.323571.330171.38417
15822011.10.04 23:00modify320.131.323571.330201.38420
15832011.10.04 23:00modify320.131.323571.330231.38423
15842011.10.04 23:00modify320.131.323571.330271.38427
15852011.10.04 23:00modify320.131.323571.330301.38430
15862011.10.04 23:00modify310.081.325571.330291.38429
15872011.10.04 23:00modify300.051.327581.330281.38428
15882011.10.04 23:00modify320.131.323571.330321.38432
15892011.10.04 23:00modify320.131.323571.330351.38435
15902011.10.04 23:00modify320.131.323571.330381.38438
15912011.10.04 23:00modify320.131.323571.330411.38441
15922011.10.04 23:00modify320.131.323571.330441.38444
15932011.10.04 23:00modify320.131.323571.330481.38448
15942011.10.04 23:00modify320.131.323571.330511.38451
15952011.10.04 23:00modify320.131.323571.330541.38454
15962011.10.04 23:00modify310.081.325571.330521.38452
15972011.10.04 23:00modify300.051.327581.330501.38450
15982011.10.04 23:01modify310.081.325571.330531.38453
15992011.10.04 23:01modify320.131.323571.330551.38455
16002011.10.04 23:01modify320.131.323571.330571.38457
16012011.10.04 23:01modify320.131.323571.330591.38459
16022011.10.04 23:01modify320.131.323571.330611.38461
16032011.10.04 23:01modify320.131.323571.330631.38463
16042011.10.04 23:01modify320.131.323571.330661.38466
16052011.10.04 23:01modify320.131.323571.330681.38468
16062011.10.04 23:01modify320.131.323571.330701.38470
16072011.10.04 23:01modify320.131.323571.330721.38472
16082011.10.04 23:01modify320.131.323571.330741.38474
16092011.10.04 23:01modify320.131.323571.330761.38476
16102011.10.04 23:01modify320.131.323571.330781.38478
16112011.10.04 23:01modify310.081.325571.330771.38477
16122011.10.04 23:01modify310.081.325571.330781.38478
16132011.10.04 23:01modify300.051.327581.330761.38476
16142011.10.04 23:01modify300.051.327581.330771.38477
16152011.10.04 23:01modify300.051.327581.330781.38478
16162011.10.04 23:01modify320.131.323571.330791.38479
16172011.10.04 23:01modify320.131.323571.330811.38481
16182011.10.04 23:01modify320.131.323571.330831.38483
16192011.10.04 23:01modify320.131.323571.330841.38484
16202011.10.04 23:01modify320.131.323571.330861.38486
16212011.10.04 23:01modify320.131.323571.330881.38488
16222011.10.04 23:01modify320.131.323571.330891.38489
16232011.10.04 23:01modify320.131.323571.330911.38491
16242011.10.04 23:01modify320.131.323571.330921.38492
16252011.10.04 23:01modify320.131.323571.330941.38494
16262011.10.04 23:01modify310.081.325571.330931.38493
16272011.10.04 23:01modify310.081.325571.330941.38494
16282011.10.04 23:01modify300.051.327581.330921.38492
16292011.10.04 23:01modify300.051.327581.330931.38493
16302011.10.04 23:01modify300.051.327581.330941.38494
16312011.10.04 23:01modify320.131.323571.330961.38496
16322011.10.04 23:01modify320.131.323571.330971.38497
16332011.10.04 23:01modify320.131.323571.330991.38499
16342011.10.04 23:01modify320.131.323571.331011.38501
16352011.10.04 23:01modify320.131.323571.331021.38502
16362011.10.04 23:01modify320.131.323571.331041.38504
16372011.10.04 23:01modify320.131.323571.331061.38506
16382011.10.04 23:01modify320.131.323571.331071.38507
16392011.10.04 23:01modify320.131.323571.331091.38509
16402011.10.04 23:01modify310.081.325571.331081.38508
16412011.10.04 23:01modify300.051.327581.331071.38507
16422011.10.04 23:01modify300.051.327581.331081.38508
16432011.10.04 23:02modify320.131.323571.331121.38512
16442011.10.04 23:02modify320.131.323571.331181.38518
16452011.10.04 23:02modify320.131.323571.331241.38524
16462011.10.04 23:02modify320.131.323571.331301.38530
16472011.10.04 23:02modify320.131.323571.331361.38536
16482011.10.04 23:02modify320.131.323571.331421.38542
16492011.10.04 23:02modify320.131.323571.331481.38548
16502011.10.04 23:02modify320.131.323571.331541.38554
16512011.10.04 23:02modify320.131.323571.331601.38560
16522011.10.04 23:02modify310.081.325571.331591.38559
16532011.10.04 23:02modify300.051.327581.331581.38558
16542011.10.04 23:02modify300.051.327581.331591.38559
16552011.10.04 23:02modify310.081.325571.331601.38560
16562011.10.04 23:02modify320.131.323571.331621.38562
16572011.10.04 23:02modify320.131.323571.331631.38563
16582011.10.04 23:02modify320.131.323571.331651.38565
16592011.10.04 23:02modify320.131.323571.331661.38566
16602011.10.04 23:02modify310.081.325571.331631.38563
16612011.10.04 23:02modify300.051.327581.331611.38561
16622011.10.04 23:10modify310.081.325571.331641.38564
16632011.10.04 23:10modify320.131.323571.331681.38568
16642011.10.04 23:10modify320.131.323571.331721.38572
16652011.10.04 23:10modify320.131.323571.331761.38576
16662011.10.04 23:10modify320.131.323571.331801.38580
16672011.10.04 23:10modify320.131.323571.331831.38583
16682011.10.04 23:10modify320.131.323571.331871.38587
16692011.10.04 23:10modify320.131.323571.331911.38591
16702011.10.04 23:10modify310.081.325571.331901.38590
16712011.10.04 23:10modify300.051.327581.331891.38589
16722011.10.04 23:10modify320.131.323571.331921.38592
16732011.10.04 23:10modify320.131.323571.331961.38596
16742011.10.04 23:10modify320.131.323571.332001.38600
16752011.10.04 23:10modify320.131.323571.332031.38603
16762011.10.04 23:10modify320.131.323571.332071.38607
16772011.10.04 23:10modify320.131.323571.332111.38611
16782011.10.04 23:10modify320.131.323571.332151.38615
16792011.10.04 23:10modify320.131.323571.332191.38619
16802011.10.04 23:10modify320.131.323571.332231.38623
16812011.10.04 23:10modify310.081.325571.332211.38621
16822011.10.04 23:10modify300.051.327581.332191.38619
16832011.10.04 23:11modify300.051.327581.332201.38620
16842011.10.04 23:11modify320.131.323571.332241.38624
16852011.10.04 23:11modify320.131.323571.332281.38628
16862011.10.04 23:11modify320.131.323571.332321.38632
16872011.10.04 23:11modify320.131.323571.332351.38635
16882011.10.04 23:11modify320.131.323571.332391.38639
16892011.10.04 23:11modify320.131.323571.332431.38643
16902011.10.04 23:11modify320.131.323571.332471.38647
16912011.10.04 23:11modify320.131.323571.332511.38651
16922011.10.04 23:11modify310.081.325571.332501.38650
16932011.10.04 23:11modify300.051.327581.332491.38649
16942011.10.04 23:11modify300.051.327581.332501.38650
16952011.10.04 23:11modify320.131.323571.332521.38652
16962011.10.04 23:11modify320.131.323571.332531.38653
16972011.10.04 23:11modify320.131.323571.332541.38654
16982011.10.04 23:11modify320.131.323571.332561.38656
16992011.10.04 23:11modify320.131.323571.332571.38657
17002011.10.04 23:11modify310.081.325571.332541.38654
17012011.10.04 23:11modify300.051.327581.332521.38652
17022011.10.04 23:12modify300.051.327581.332531.38653
17032011.10.04 23:12modify300.051.327581.332541.38654
17042011.10.04 23:12modify310.081.325571.332561.38656
17052011.10.04 23:12modify310.081.325571.332571.38657
17062011.10.04 23:12modify320.131.323571.332581.38658
17072011.10.04 23:12modify320.131.323571.332601.38660
17082011.10.04 23:12modify320.131.323571.332611.38661
17092011.10.04 23:12modify320.131.323571.332631.38663
17102011.10.04 23:12modify320.131.323571.332641.38664
17112011.10.04 23:12modify320.131.323571.332661.38666
17122011.10.04 23:12modify320.131.323571.332671.38667
17132011.10.04 23:13modify320.131.323571.332681.38668
17142011.10.04 23:13modify320.131.323571.332741.38674
17152011.10.04 23:13modify320.131.323571.332801.38680
17162011.10.04 23:13modify320.131.323571.332861.38686
17172011.10.04 23:13modify320.131.323571.332921.38692
17182011.10.04 23:13modify320.131.323571.332981.38698
17192011.10.04 23:13modify320.131.323571.333041.38704
17202011.10.04 23:13modify320.131.323571.333111.38711
17212011.10.04 23:13modify320.131.323571.333171.38717
17222011.10.04 23:13modify320.131.323571.333231.38723
17232011.10.04 23:13modify320.131.323571.333291.38729
17242011.10.04 23:13modify320.131.323571.333351.38735
17252011.10.04 23:13modify320.131.323571.333411.38741
17262011.10.04 23:13modify320.131.323571.333471.38747
17272011.10.04 23:13modify320.131.323571.333531.38753
17282011.10.04 23:13modify310.081.325571.333521.38752
17292011.10.04 23:13modify300.051.327581.333511.38751
17302011.10.04 23:13modify320.131.323571.333551.38755
17312011.10.04 23:13modify320.131.323571.333601.38760
17322011.10.04 23:13modify320.131.323571.333651.38765
17332011.10.04 23:13modify320.131.323571.333701.38770
17342011.10.04 23:13modify320.131.323571.333741.38774
17352011.10.04 23:13modify320.131.323571.333791.38779
17362011.10.04 23:13modify320.131.323571.333841.38784
17372011.10.04 23:13modify320.131.323571.333891.38789
17382011.10.04 23:13modify320.131.323571.333931.38793
17392011.10.04 23:13modify320.131.323571.333981.38798
17402011.10.04 23:13modify320.131.323571.334031.38803
17412011.10.04 23:13modify310.081.325571.334021.38802
17422011.10.04 23:13modify300.051.327581.334011.38801
17432011.10.04 23:13modify320.131.323571.334051.38805
17442011.10.04 23:13modify320.131.323571.334101.38810
17452011.10.04 23:13modify320.131.323571.334151.38815
17462011.10.04 23:13modify320.131.323571.334201.38820
17472011.10.04 23:13modify320.131.323571.334251.38825
17482011.10.04 23:13modify320.131.323571.334301.38830
17492011.10.04 23:13modify320.131.323571.334351.38835
17502011.10.04 23:13modify320.131.323571.334391.38839
17512011.10.04 23:13modify320.131.323571.334441.38844
17522011.10.04 23:13modify320.131.323571.334491.38849
17532011.10.04 23:13modify320.131.323571.334541.38854
17542011.10.04 23:13modify310.081.325571.334521.38852
17552011.10.04 23:13modify300.051.327581.334491.38849
17562011.10.04 23:14s/l320.131.334541.334541.38854142.6110775.25
17572011.10.04 23:14close310.081.334531.334521.3885271.6810846.93
17582011.10.04 23:14s/l300.051.334491.334491.3884934.5510881.48
17592011.10.05 14:00buy330.051.335470.000000.00000
17602011.10.05 14:00modify330.051.335470.000001.38547
17612011.10.05 14:56buy340.081.333460.000000.00000
17622011.10.05 14:56modify340.081.333460.000001.38346
17632011.10.05 15:45buy350.131.331460.000000.00000
17642011.10.05 15:45modify350.131.331460.000001.38146
17652011.10.05 17:46buy360.211.329440.000000.00000
17662011.10.05 17:46modify360.211.329440.000001.37944
17672011.10.05 20:45modify360.211.329441.331441.38544
17682011.10.05 20:45modify360.211.329441.331461.38546
17692011.10.05 20:45modify360.211.329441.331501.38550
17702011.10.05 20:45modify360.211.329441.331531.38553
17712011.10.05 20:45modify360.211.329441.331571.38557
17722011.10.05 20:45modify360.211.329441.331601.38560
17732011.10.05 20:45modify360.211.329441.331641.38564
17742011.10.05 20:45modify360.211.329441.331671.38567
17752011.10.05 20:46modify360.211.329441.331681.38568
17762011.10.05 20:46modify360.211.329441.331701.38570
17772011.10.05 20:46modify360.211.329441.331711.38571
17782011.10.05 20:47modify360.211.329441.331731.38573
17792011.10.05 20:47modify360.211.329441.331741.38574
17802011.10.05 20:47modify360.211.329441.331761.38576
17812011.10.05 20:47modify360.211.329441.331771.38577
17822011.10.05 20:47modify360.211.329441.331791.38579
17832011.10.05 20:47modify360.211.329441.331801.38580
17842011.10.05 20:47modify360.211.329441.331811.38581
17852011.10.05 20:47modify360.211.329441.331821.38582
17862011.10.05 20:48modify360.211.329441.331831.38583
17872011.10.05 20:48modify360.211.329441.331841.38584
17882011.10.05 20:48modify360.211.329441.331851.38585
17892011.10.05 20:48modify360.211.329441.331861.38586
17902011.10.05 20:49modify360.211.329441.331891.38589
17912011.10.05 20:49modify360.211.329441.331921.38592
17922011.10.05 20:49modify360.211.329441.331941.38594
17932011.10.05 20:49modify360.211.329441.331971.38597
17942011.10.05 20:49modify360.211.329441.331991.38599
17952011.10.05 20:49modify360.211.329441.332011.38601
17962011.10.05 20:49modify360.211.329441.332041.38604
17972011.10.05 20:49modify360.211.329441.332061.38606
17982011.10.05 20:49modify360.211.329441.332081.38608
17992011.10.05 20:49modify360.211.329441.332101.38610
18002011.10.05 20:49modify360.211.329441.332121.38612
18012011.10.05 20:49modify360.211.329441.332141.38614
18022011.10.05 20:49modify360.211.329441.332161.38616
18032011.10.05 20:49modify360.211.329441.332181.38618
18042011.10.05 20:49modify360.211.329441.332201.38620
18052011.10.05 20:49modify360.211.329441.332221.38622
18062011.10.05 20:49modify360.211.329441.332241.38624
18072011.10.05 20:49modify360.211.329441.332261.38626
18082011.10.05 20:49modify360.211.329441.332281.38628
18092011.10.05 20:49modify360.211.329441.332301.38630
18102011.10.05 20:49modify360.211.329441.332321.38632
18112011.10.05 20:50modify360.211.329441.332341.38634
18122011.10.05 20:50modify360.211.329441.332361.38636
18132011.10.05 20:50modify360.211.329441.332381.38638
18142011.10.05 20:50modify360.211.329441.332401.38640
18152011.10.05 20:50modify360.211.329441.332421.38642
18162011.10.05 20:50modify360.211.329441.332441.38644
18172011.10.05 20:50modify360.211.329441.332451.38645
18182011.10.05 20:50modify360.211.329441.332461.38646
18192011.10.05 20:51modify360.211.329441.332471.38647
18202011.10.05 20:51modify360.211.329441.332481.38648
18212011.10.05 20:51modify360.211.329441.332491.38649
18222011.10.05 20:51modify360.211.329441.332501.38650
18232011.10.05 20:51modify360.211.329441.332511.38651
18242011.10.05 20:51modify360.211.329441.332521.38652
18252011.10.05 20:51modify360.211.329441.332531.38653
18262011.10.05 20:51modify360.211.329441.332541.38654
18272011.10.05 20:51modify360.211.329441.332551.38655
18282011.10.05 20:51modify360.211.329441.332561.38656
18292011.10.05 20:51modify360.211.329441.332571.38657
18302011.10.05 20:51modify360.211.329441.332581.38658
18312011.10.05 20:51modify360.211.329441.332591.38659
18322011.10.05 20:51modify360.211.329441.332601.38660
18332011.10.05 20:51modify360.211.329441.332611.38661
18342011.10.05 20:51modify360.211.329441.332621.38662
18352011.10.05 20:51modify360.211.329441.332631.38663
18362011.10.05 20:51modify360.211.329441.332641.38664
18372011.10.05 20:52modify360.211.329441.332651.38665
18382011.10.05 20:52modify360.211.329441.332661.38666
18392011.10.05 20:52modify360.211.329441.332671.38667
18402011.10.05 20:54modify360.211.329441.332681.38668
18412011.10.05 20:54modify360.211.329441.332731.38673
18422011.10.05 20:54modify360.211.329441.332781.38678
18432011.10.05 20:54modify360.211.329441.332831.38683
18442011.10.05 20:54modify360.211.329441.332881.38688
18452011.10.05 20:54modify360.211.329441.332911.38691
18462011.10.05 20:54modify360.211.329441.332951.38695
18472011.10.05 20:54modify360.211.329441.332991.38699
18482011.10.05 20:54modify360.211.329441.333041.38704
18492011.10.05 20:54modify360.211.329441.333081.38708
18502011.10.05 20:54modify360.211.329441.333121.38712
18512011.10.05 20:54modify360.211.329441.333161.38716
18522011.10.05 20:54modify360.211.329441.333201.38720
18532011.10.05 20:54modify360.211.329441.333241.38724
18542011.10.05 20:54modify360.211.329441.333281.38728
18552011.10.05 20:54modify360.211.329441.333311.38731
18562011.10.05 20:54modify360.211.329441.333351.38735
18572011.10.05 20:54modify360.211.329441.333391.38739
18582011.10.05 20:54modify360.211.329441.333441.38744
18592011.10.05 20:54modify360.211.329441.333481.38748
18602011.10.05 20:54modify360.211.329441.333521.38752
18612011.10.05 20:54modify360.211.329441.333561.38756
18622011.10.05 20:54modify360.211.329441.333601.38760
18632011.10.05 20:54modify360.211.329441.333641.38764
18642011.10.05 20:54modify360.211.329441.333681.38768
18652011.10.05 20:55modify360.211.329441.333701.38770
18662011.10.05 20:55modify350.131.331461.333691.38769
18672011.10.05 20:55modify360.211.329441.333711.38771
18682011.10.05 20:55modify360.211.329441.333741.38774
18692011.10.05 20:55modify360.211.329441.333771.38777
18702011.10.05 20:55modify360.211.329441.333801.38780
18712011.10.05 20:55modify350.131.331461.333791.38779
18722011.10.05 20:55modify360.211.329441.333811.38781
18732011.10.05 20:55modify360.211.329441.333831.38783
18742011.10.05 20:55modify360.211.329441.333861.38786
18752011.10.05 20:55modify360.211.329441.333881.38788
18762011.10.05 20:55modify360.211.329441.333901.38790
18772011.10.05 20:55modify360.211.329441.333921.38792
18782011.10.05 20:55modify360.211.329441.333951.38795
18792011.10.05 20:55modify360.211.329441.333971.38797
18802011.10.05 20:55modify350.131.331461.333961.38796
18812011.10.05 20:55modify360.211.329441.333981.38798
18822011.10.05 20:55modify360.211.329441.334001.38800
18832011.10.05 20:55modify360.211.329441.334031.38803
18842011.10.05 20:55modify360.211.329441.334051.38805
18852011.10.05 20:55modify360.211.329441.334071.38807
18862011.10.05 20:55modify360.211.329441.334091.38809
18872011.10.05 20:55modify360.211.329441.334121.38812
18882011.10.05 20:55modify360.211.329441.334141.38814
18892011.10.05 20:55modify350.131.331461.334131.38813
18902011.10.05 20:56modify350.131.331461.334141.38814
18912011.10.05 20:56modify360.211.329441.334151.38815
18922011.10.05 20:56modify360.211.329441.334161.38816
18932011.10.05 20:56modify360.211.329441.334171.38817
18942011.10.05 20:56modify350.131.331461.334151.38815
18952011.10.05 21:00modify350.131.331461.334171.38817
18962011.10.05 21:00modify360.211.329441.334201.38820
18972011.10.05 21:00modify360.211.329441.334241.38824
18982011.10.05 21:00modify360.211.329441.334271.38827
18992011.10.05 21:00modify360.211.329441.334311.38831
19002011.10.05 21:00modify360.211.329441.334341.38834
19012011.10.05 21:00modify350.131.331461.334321.38832
19022011.10.05 21:01modify350.131.331461.334331.38833
19032011.10.05 21:03modify360.211.329441.334361.38836
19042011.10.05 21:03modify360.211.329441.334391.38839
19052011.10.05 21:03modify360.211.329441.334431.38843
19062011.10.05 21:03modify350.131.331461.334421.38842
19072011.10.05 21:03modify350.131.331461.334431.38843
19082011.10.05 21:03modify360.211.329441.334471.38847
19092011.10.05 21:03modify360.211.329441.334511.38851
19102011.10.05 21:03modify360.211.329441.334541.38854
19112011.10.05 21:03modify360.211.329441.334581.38858
19122011.10.05 21:03modify360.211.329441.334611.38861
19132011.10.05 21:03modify360.211.329441.334651.38865
19142011.10.05 21:03modify350.131.331461.334631.38863
19152011.10.05 21:04modify360.211.329441.334661.38866
19162011.10.05 21:04modify360.211.329441.334681.38868
19172011.10.05 21:04modify360.211.329441.334711.38871
19182011.10.05 21:04modify360.211.329441.334741.38874
19192011.10.05 21:04modify360.211.329441.334771.38877
19202011.10.05 21:04modify350.131.331461.334761.38876
19212011.10.05 21:04modify360.211.329441.334781.38878
19222011.10.05 21:04modify360.211.329441.334801.38880
19232011.10.05 21:04modify360.211.329441.334821.38882
19242011.10.05 21:04modify360.211.329441.334841.38884
19252011.10.05 21:04modify360.211.329441.334861.38886
19262011.10.05 21:04modify360.211.329441.334881.38888
19272011.10.05 21:04modify360.211.329441.334901.38890
19282011.10.05 21:04modify350.131.331461.334891.38889
19292011.10.05 21:04modify360.211.329441.334911.38891
19302011.10.05 21:04modify360.211.329441.334931.38893
19312011.10.05 21:04modify360.211.329441.334951.38895
19322011.10.05 21:04modify360.211.329441.334971.38897
19332011.10.05 21:04modify360.211.329441.335001.38900
19342011.10.05 21:04modify360.211.329441.335021.38902
19352011.10.05 21:04modify360.211.329441.335041.38904
19362011.10.05 21:04modify350.131.331461.335031.38903
19372011.10.05 21:05modify360.211.329441.335051.38905
19382011.10.05 21:05modify350.131.331461.335041.38904
19392011.10.05 21:05modify360.211.329441.335061.38906
19402011.10.05 21:05modify360.211.329441.335091.38909
19412011.10.05 21:05modify360.211.329441.335111.38911
19422011.10.05 21:05modify360.211.329441.335141.38914
19432011.10.05 21:05modify360.211.329441.335171.38917
19442011.10.05 21:05modify360.211.329441.335201.38920
19452011.10.05 21:05modify350.131.331461.335191.38919
19462011.10.05 21:06modify360.211.329441.335211.38921
19472011.10.05 21:06modify360.211.329441.335261.38926
19482011.10.05 21:06modify360.211.329441.335301.38930
19492011.10.05 21:06modify360.211.329441.335351.38935
19502011.10.05 21:06modify360.211.329441.335401.38940
19512011.10.05 21:06modify360.211.329441.335451.38945
19522011.10.05 21:06modify360.211.329441.335491.38949
19532011.10.05 21:06modify360.211.329441.335541.38954
19542011.10.05 21:06modify350.131.331461.335531.38953
19552011.10.05 21:06modify340.081.333461.335521.38952
19562011.10.05 21:06modify340.081.333461.335531.38953
19572011.10.05 21:06modify360.211.329441.335551.38955
19582011.10.05 21:06modify360.211.329441.335561.38956
19592011.10.05 21:06modify360.211.329441.335581.38958
19602011.10.05 21:06modify360.211.329441.335591.38959
19612011.10.05 21:06modify360.211.329441.335611.38961
19622011.10.05 21:06modify350.131.331461.335571.38957
19632011.10.05 21:08modify340.081.333461.335551.38955
19642011.10.05 21:08modify350.131.331461.335591.38959
19652011.10.05 21:08modify360.211.329441.335621.38962
19662011.10.05 21:08modify360.211.329441.335661.38966
19672011.10.05 21:08modify350.131.331461.335651.38965
19682011.10.05 21:08modify340.081.333461.335641.38964
19692011.10.05 21:08modify350.131.331461.335661.38966
19702011.10.05 21:08modify360.211.329441.335681.38968
19712011.10.05 21:08modify360.211.329441.335711.38971
19722011.10.05 21:08modify360.211.329441.335741.38974
19732011.10.05 21:08modify360.211.329441.335771.38977
19742011.10.05 21:08modify360.211.329441.335801.38980
19752011.10.05 21:08modify360.211.329441.335831.38983
19762011.10.05 21:08modify360.211.329441.335851.38985
19772011.10.05 21:08modify360.211.329441.335881.38988
19782011.10.05 21:08modify360.211.329441.335911.38991
19792011.10.05 21:08modify350.131.331461.335901.38990
19802011.10.05 21:08modify340.081.333461.335891.38989
19812011.10.05 21:08modify360.211.329441.335921.38992
19822011.10.05 21:08modify360.211.329441.335941.38994
19832011.10.05 21:08modify360.211.329441.335971.38997
19842011.10.05 21:08modify360.211.329441.336001.39000
19852011.10.05 21:08modify360.211.329441.336031.39003
19862011.10.05 21:08modify360.211.329441.336061.39006
19872011.10.05 21:08modify360.211.329441.336091.39009
19882011.10.05 21:08modify360.211.329441.336111.39011
19892011.10.05 21:08modify360.211.329441.336141.39014
19902011.10.05 21:08modify360.211.329441.336171.39017
19912011.10.05 21:08modify350.131.331461.336161.39016
19922011.10.05 21:08modify340.081.333461.336141.39014
19932011.10.05 21:25modify340.081.333461.336151.39015
19942011.10.05 21:25modify350.131.331461.336171.39017
19952011.10.05 21:25modify360.211.329441.336201.39020
19962011.10.05 21:25modify360.211.329441.336231.39023
19972011.10.05 21:26modify360.211.329441.336241.39024
19982011.10.05 21:26modify350.131.331461.336231.39023
19992011.10.05 21:26modify340.081.333461.336221.39022
20002011.10.05 21:26modify340.081.333461.336231.39023
20012011.10.05 21:26modify350.131.331461.336241.39024
20022011.10.05 21:26modify360.211.329441.336261.39026
20032011.10.05 21:32s/l340.081.336231.336231.3902322.1610903.64
20042011.10.05 21:32s/l350.131.336241.336241.3902462.1410965.78
20052011.10.05 21:32s/l360.211.336261.336261.39026143.2211109.00
20062011.10.05 21:32close330.051.336220.000001.385473.7511112.75
20072011.10.06 12:00buy370.051.337600.000000.00000
20082011.10.06 12:00modify370.051.337600.000001.38760
20092011.10.06 13:01buy380.081.335590.000000.00000
20102011.10.06 13:01modify380.081.335590.000001.38559
20112011.10.06 14:05buy390.131.333580.000000.00000
20122011.10.06 14:05modify390.131.333580.000001.38358
20132011.10.06 14:10buy400.211.331560.000000.00000
20142011.10.06 14:10modify400.211.331560.000001.38156
20152011.10.06 14:14buy410.341.329540.000000.00000
20162011.10.06 14:14modify410.341.329540.000001.37954
20172011.10.06 14:47buy420.551.327540.000000.00000
20182011.10.06 14:47modify420.551.327540.000001.37754
20192011.10.06 15:19buy430.901.325500.000000.00000
20202011.10.06 15:19modify430.901.325500.000001.37550
20212011.10.06 15:45modify430.901.325501.327521.38152
20222011.10.06 15:45modify430.901.325501.327631.38163
20232011.10.06 15:45modify430.901.325501.327681.38168
20242011.10.06 15:45modify430.901.325501.327781.38178
20252011.10.06 15:45modify430.901.325501.327881.38188
20262011.10.06 15:45modify430.901.325501.327981.38198
20272011.10.06 15:45modify430.901.325501.328071.38207
20282011.10.06 15:45modify430.901.325501.328171.38217
20292011.10.06 15:45modify430.901.325501.328271.38227
20302011.10.06 15:45modify430.901.325501.328371.38237
20312011.10.06 15:45modify430.901.325501.328461.38246
20322011.10.06 15:45modify430.901.325501.328561.38256
20332011.10.06 15:45modify430.901.325501.328661.38266
20342011.10.06 15:47s/l430.901.328661.328661.38266284.4011397.15
20352011.10.06 15:47close420.551.328660.000001.3775461.6011458.75
20362011.10.06 15:47close410.341.328620.000001.37954-31.2811427.47
20372011.10.06 15:47close400.211.328590.000001.38156-62.3711365.10
20382011.10.06 15:47close390.131.328550.000001.38358-65.3911299.71
20392011.10.06 15:47close380.081.328520.000001.38559-56.5611243.15
20402011.10.06 15:47close370.051.328530.000001.38760-45.3511197.80
20412011.10.07 16:00buy440.051.348480.000000.00000
20422011.10.07 16:00modify440.051.348480.000001.39848
20432011.10.07 16:17buy450.081.346470.000000.00000
20442011.10.07 16:17modify450.081.346470.000001.39647
20452011.10.07 17:17modify450.081.346471.348471.40247
20462011.10.07 17:17modify450.081.346471.348481.40248
20472011.10.07 17:17modify450.081.346471.348491.40249
20482011.10.07 17:17modify450.081.346471.348501.40250
20492011.10.07 17:17modify450.081.346471.348511.40251
20502011.10.07 17:17modify450.081.346471.348521.40252
20512011.10.07 17:17modify450.081.346471.348531.40253
20522011.10.07 17:17modify450.081.346471.348541.40254
20532011.10.07 17:17modify450.081.346471.348551.40255
20542011.10.07 17:17modify450.081.346471.348561.40256
20552011.10.07 17:17modify450.081.346471.348571.40257
20562011.10.07 17:17modify450.081.346471.348581.40258
20572011.10.07 17:17modify450.081.346471.348591.40259
20582011.10.07 17:17modify450.081.346471.348601.40260
20592011.10.07 17:17modify450.081.346471.348611.40261
20602011.10.07 17:17modify450.081.346471.348621.40262
20612011.10.07 17:17modify450.081.346471.348631.40263
20622011.10.07 17:17modify450.081.346471.348641.40264
20632011.10.07 17:17modify450.081.346471.348651.40265
20642011.10.07 17:17modify450.081.346471.348661.40266
20652011.10.07 17:18modify450.081.346471.348671.40267
20662011.10.07 17:18modify450.081.346471.348691.40269
20672011.10.07 17:18modify450.081.346471.348711.40271
20682011.10.07 17:18modify450.081.346471.348731.40273
20692011.10.07 17:18modify450.081.346471.348751.40275
20702011.10.07 17:18modify450.081.346471.348761.40276
20712011.10.07 17:18modify450.081.346471.348781.40278
20722011.10.07 17:18modify450.081.346471.348801.40280
20732011.10.07 17:18modify450.081.346471.348821.40282
20742011.10.07 17:18modify450.081.346471.348841.40284
20752011.10.07 17:18modify450.081.346471.348851.40285
20762011.10.07 17:18modify450.081.346471.348871.40287
20772011.10.07 17:18modify450.081.346471.348891.40289
20782011.10.07 17:18modify450.081.346471.348911.40291
20792011.10.07 17:18modify450.081.346471.348931.40293
20802011.10.07 17:19modify450.081.346471.348941.40294
20812011.10.07 17:19modify450.081.346471.348951.40295
20822011.10.07 17:19modify450.081.346471.348971.40297
20832011.10.07 17:19modify450.081.346471.348981.40298
20842011.10.07 17:19modify450.081.346471.349001.40300
20852011.10.07 17:19modify450.081.346471.349011.40301
20862011.10.07 17:19modify450.081.346471.349031.40303
20872011.10.07 17:19modify450.081.346471.349041.40304
20882011.10.07 17:19modify450.081.346471.349051.40305
20892011.10.07 17:19modify450.081.346471.349061.40306
20902011.10.07 17:19modify450.081.346471.349081.40308
20912011.10.07 17:19modify450.081.346471.349091.40309
20922011.10.07 17:19modify450.081.346471.349101.40310
20932011.10.07 17:19modify450.081.346471.349111.40311
20942011.10.07 17:19modify450.081.346471.349121.40312
20952011.10.07 17:19modify450.081.346471.349141.40314
20962011.10.07 17:19modify450.081.346471.349151.40315
20972011.10.07 17:19modify450.081.346471.349161.40316
20982011.10.07 17:19modify450.081.346471.349171.40317
20992011.10.07 17:19modify450.081.346471.349181.40318
21002011.10.07 17:24modify450.081.346471.349201.40320
21012011.10.07 17:24modify450.081.346471.349221.40322
21022011.10.07 17:24modify450.081.346471.349241.40324
21032011.10.07 17:24modify450.081.346471.349271.40327
21042011.10.07 17:24modify450.081.346471.349291.40329
21052011.10.07 17:24modify450.081.346471.349311.40331
21062011.10.07 17:24modify450.081.346471.349331.40333
21072011.10.07 17:24modify450.081.346471.349351.40335
21082011.10.07 17:24modify450.081.346471.349381.40338
21092011.10.07 17:24modify450.081.346471.349401.40340
21102011.10.07 17:24modify450.081.346471.349421.40342
21112011.10.07 17:24modify450.081.346471.349441.40344
21122011.10.07 17:24modify450.081.346471.349471.40347
21132011.10.07 17:24modify450.081.346471.349491.40349
21142011.10.07 17:24modify450.081.346471.349511.40351
21152011.10.07 17:24modify450.081.346471.349541.40354
21162011.10.07 17:24modify450.081.346471.349561.40356
21172011.10.07 17:25modify450.081.346471.349571.40357
21182011.10.07 17:25modify450.081.346471.349591.40359
21192011.10.07 17:25modify450.081.346471.349601.40360
21202011.10.07 17:25modify450.081.346471.349611.40361
21212011.10.07 17:25modify450.081.346471.349631.40363
21222011.10.07 17:25modify450.081.346471.349641.40364
21232011.10.07 17:25modify450.081.346471.349651.40365
21242011.10.07 17:25modify450.081.346471.349661.40366
21252011.10.07 17:25modify450.081.346471.349671.40367
21262011.10.07 17:25modify450.081.346471.349681.40368
21272011.10.07 17:25modify450.081.346471.349691.40369
21282011.10.07 17:25modify450.081.346471.349701.40370
21292011.10.07 17:25modify450.081.346471.349711.40371
21302011.10.07 17:25modify450.081.346471.349721.40372
21312011.10.07 17:25modify450.081.346471.349731.40373
21322011.10.07 17:25modify450.081.346471.349741.40374
21332011.10.07 17:25modify450.081.346471.349751.40375
21342011.10.07 17:32modify450.081.346471.349791.40379
21352011.10.07 17:32modify450.081.346471.349841.40384
21362011.10.07 17:32modify450.081.346471.349881.40388
21372011.10.07 17:32modify450.081.346471.349921.40392
21382011.10.07 17:32modify450.081.346471.349961.40396
21392011.10.07 17:32modify450.081.346471.350001.40400
21402011.10.07 17:32modify450.081.346471.350041.40404
21412011.10.07 17:32modify450.081.346471.350061.40406
21422011.10.07 17:32modify450.081.346471.350101.40410
21432011.10.07 17:32modify450.081.346471.350151.40415
21442011.10.07 17:32modify450.081.346471.350191.40419
21452011.10.07 17:32modify450.081.346471.350231.40423
21462011.10.07 17:32modify450.081.346471.350271.40427
21472011.10.07 17:32modify450.081.346471.350311.40431
21482011.10.07 17:32modify450.081.346471.350351.40435
21492011.10.07 17:33modify450.081.346471.350371.40437
21502011.10.07 17:33modify450.081.346471.350381.40438
21512011.10.07 17:33modify450.081.346471.350401.40440
21522011.10.07 17:33modify450.081.346471.350411.40441
21532011.10.07 17:35s/l450.081.350411.350411.4044131.5211229.32
21542011.10.07 17:35close440.051.350390.000001.398489.5511238.87
21552011.10.07 17:35buy460.051.350600.000000.00000
21562011.10.07 17:35modify460.051.350600.000001.40060
21572011.10.07 18:14buy470.081.348600.000000.00000
21582011.10.07 18:14modify470.081.348600.000001.39860
21592011.10.07 19:17buy480.131.346590.000000.00000
21602011.10.07 19:17modify480.131.346590.000001.39659
21612011.10.07 19:19buy490.211.344540.000000.00000
21622011.10.07 19:19modify490.211.344540.000001.39454
21632011.10.07 19:22buy500.341.342490.000000.00000
21642011.10.07 19:22modify500.341.342490.000001.39249
21652011.10.07 19:44buy510.551.340470.000000.00000
21662011.10.07 19:44modify510.551.340470.000001.39047
21672011.10.07 19:54buy520.901.338470.000000.00000
21682011.10.07 19:54modify520.901.338470.000001.38847
21692011.10.07 21:45buy531.471.336440.000000.00000
21702011.10.07 21:45modify531.471.336440.000001.38644
21712011.10.07 22:23modify531.471.336441.338441.39244
21722011.10.07 22:23modify531.471.336441.338451.39245
21732011.10.07 22:23modify531.471.336441.338461.39246
21742011.10.07 22:24modify531.471.336441.338481.39248
21752011.10.07 22:24modify531.471.336441.338491.39249
21762011.10.07 22:24modify531.471.336441.338531.39253
21772011.10.07 22:24modify531.471.336441.338561.39256
21782011.10.07 22:24modify531.471.336441.338591.39259
21792011.10.07 22:24modify531.471.336441.338621.39262
21802011.10.07 22:26modify531.471.336441.338631.39263
21812011.10.07 22:26modify531.471.336441.338641.39264
21822011.10.07 22:26modify531.471.336441.338661.39266
21832011.10.07 22:26modify531.471.336441.338691.39269
21842011.10.07 22:26modify531.471.336441.338721.39272
21852011.10.07 22:26modify531.471.336441.338751.39275
21862011.10.07 22:26modify531.471.336441.338781.39278
21872011.10.07 22:26modify531.471.336441.338801.39280
21882011.10.07 22:26modify531.471.336441.338821.39282
21892011.10.07 22:26modify531.471.336441.338851.39285
21902011.10.07 22:26modify531.471.336441.338871.39287
21912011.10.07 22:26modify531.471.336441.338891.39289
21922011.10.07 22:26modify531.471.336441.338921.39292
21932011.10.07 22:26modify531.471.336441.338941.39294
21942011.10.07 22:26modify531.471.336441.338961.39296
21952011.10.07 22:26modify531.471.336441.338981.39298
21962011.10.07 22:26modify531.471.336441.339011.39301
21972011.10.07 22:26modify531.471.336441.339031.39303
21982011.10.07 22:26modify531.471.336441.339051.39305
21992011.10.07 22:26modify531.471.336441.339081.39308
22002011.10.07 22:26modify531.471.336441.339101.39310
22012011.10.07 22:27modify531.471.336441.339111.39311
22022011.10.07 22:27modify531.471.336441.339131.39313
22032011.10.07 22:27modify531.471.336441.339141.39314
22042011.10.07 22:27modify531.471.336441.339151.39315
22052011.10.07 22:27modify531.471.336441.339161.39316
22062011.10.07 22:28modify531.471.336441.339171.39317
22072011.10.07 22:28modify531.471.336441.339191.39319
22082011.10.07 22:28modify531.471.336441.339211.39321
22092011.10.07 22:28modify531.471.336441.339231.39323
22102011.10.07 22:29modify531.471.336441.339241.39324
22112011.10.07 22:29modify531.471.336441.339251.39325
22122011.10.07 22:29modify531.471.336441.339261.39326
22132011.10.07 22:29modify531.471.336441.339271.39327
22142011.10.07 22:29modify531.471.336441.339291.39329
22152011.10.07 22:29modify531.471.336441.339301.39330
22162011.10.07 22:29modify531.471.336441.339321.39332
22172011.10.07 22:29modify531.471.336441.339341.39334
22182011.10.07 22:29modify531.471.336441.339361.39336
22192011.10.07 22:29modify531.471.336441.339381.39338
22202011.10.07 22:29modify531.471.336441.339391.39339
22212011.10.07 22:29modify531.471.336441.339411.39341
22222011.10.07 22:29modify531.471.336441.339421.39342
22232011.10.07 22:29modify531.471.336441.339441.39344
22242011.10.07 22:29modify531.471.336441.339451.39345
22252011.10.07 22:29modify531.471.336441.339471.39347
22262011.10.07 22:29modify531.471.336441.339481.39348
22272011.10.07 22:29modify531.471.336441.339501.39350
22282011.10.07 22:29modify531.471.336441.339511.39351
22292011.10.07 22:29modify531.471.336441.339531.39353
22302011.10.07 22:29modify531.471.336441.339541.39354
22312011.10.07 22:30modify531.471.336441.339551.39355
22322011.10.07 22:30modify531.471.336441.339571.39357
22332011.10.07 22:30modify531.471.336441.339601.39360
22342011.10.07 22:30modify531.471.336441.339621.39362
22352011.10.07 22:30modify531.471.336441.339651.39365
22362011.10.07 22:30modify531.471.336441.339661.39366
22372011.10.07 22:30modify531.471.336441.339691.39369
22382011.10.07 22:30modify531.471.336441.339711.39371
22392011.10.07 22:30modify531.471.336441.339741.39374
22402011.10.07 22:30modify531.471.336441.339771.39377
22412011.10.07 22:30modify531.471.336441.339801.39380
22422011.10.07 22:31modify531.471.336441.339811.39381
22432011.10.07 22:31modify531.471.336441.339831.39383
22442011.10.07 22:31modify531.471.336441.339861.39386
22452011.10.07 22:31modify531.471.336441.339891.39389
22462011.10.07 22:31modify531.471.336441.339921.39392
22472011.10.07 22:31modify531.471.336441.339951.39395
22482011.10.07 22:31modify531.471.336441.339981.39398
22492011.10.07 22:31modify531.471.336441.340011.39401
22502011.10.07 22:31modify531.471.336441.340031.39403
22512011.10.07 22:31modify531.471.336441.340061.39406
22522011.10.07 22:31modify531.471.336441.340091.39409
22532011.10.07 22:31modify531.471.336441.340121.39412
22542011.10.07 22:31modify531.471.336441.340151.39415
22552011.10.07 22:31modify531.471.336441.340181.39418
22562011.10.07 22:31modify531.471.336441.340211.39421
22572011.10.07 22:40s/l531.471.340211.340211.39421554.1911793.06
22582011.10.07 22:40close520.901.340200.000001.38847155.7011948.76
22592011.10.07 22:40close510.551.340210.000001.39047-14.3011934.46
22602011.10.07 22:40close500.341.340200.000001.39249-77.8611856.60
22612011.10.07 22:40close490.211.340220.000001.39454-90.7211765.88
22622011.10.07 22:40close480.131.340210.000001.39659-82.9411682.94
22632011.10.07 22:40close470.081.340230.000001.39860-66.9611615.98
22642011.10.07 22:40close460.051.340220.000001.40060-51.9011564.08
22652011.11.10 12:50sell540.051.358450.000000.00000
22662011.11.10 12:50modify540.051.358450.000001.30845
22672011.11.10 13:00sell550.081.360490.000000.00000
22682011.11.10 13:00modify550.081.360490.000001.31049
22692011.11.10 13:18sell560.131.362500.000000.00000
22702011.11.10 13:18modify560.131.362500.000001.31250
22712011.11.10 14:50sell570.211.364500.000000.00000
22722011.11.10 14:50modify570.211.364500.000001.31450
22732011.11.10 15:41modify570.211.364501.362481.30848
22742011.11.10 15:42modify570.211.364501.362471.30847
22752011.11.10 15:42modify570.211.364501.362451.30845
22762011.11.10 15:42modify570.211.364501.362441.30844
22772011.11.10 15:42modify570.211.364501.362421.30842
22782011.11.10 15:42modify570.211.364501.362411.30841
22792011.11.10 15:42modify570.211.364501.362391.30839
22802011.11.10 15:42modify570.211.364501.362371.30837
22812011.11.10 15:42modify570.211.364501.362361.30836
22822011.11.10 15:42modify570.211.364501.362341.30834
22832011.11.10 15:42modify570.211.364501.362331.30833
22842011.11.10 15:42modify570.211.364501.362311.30831
22852011.11.10 15:43modify570.211.364501.362301.30830
22862011.11.10 15:43modify570.211.364501.362271.30827
22872011.11.10 15:43modify570.211.364501.362251.30825
22882011.11.10 15:43modify570.211.364501.362221.30822
22892011.11.10 15:43modify570.211.364501.362191.30819
22902011.11.10 15:43modify570.211.364501.362161.30816
22912011.11.10 15:43modify570.211.364501.362131.30813
22922011.11.10 15:43modify570.211.364501.362101.30810
22932011.11.10 15:43modify570.211.364501.362071.30807
22942011.11.10 15:43modify570.211.364501.362041.30804
22952011.11.10 15:43modify570.211.364501.362011.30801
22962011.11.10 15:43modify570.211.364501.361981.30798
22972011.11.10 15:49modify570.211.364501.361961.30796
22982011.11.10 15:49modify570.211.364501.361941.30794
22992011.11.10 15:50modify570.211.364501.361931.30793
23002011.11.10 15:50modify570.211.364501.361911.30791
23012011.11.10 15:50modify570.211.364501.361881.30788
23022011.11.10 15:50modify570.211.364501.361861.30786
23032011.11.10 15:50modify570.211.364501.361841.30784
23042011.11.10 15:50modify570.211.364501.361811.30781
23052011.11.10 15:50modify570.211.364501.361791.30779
23062011.11.10 15:50modify570.211.364501.361761.30776
23072011.11.10 15:50modify570.211.364501.361741.30774
23082011.11.10 15:51modify570.211.364501.361731.30773
23092011.11.10 15:51modify570.211.364501.361701.30770
23102011.11.10 15:51modify570.211.364501.361681.30768
23112011.11.10 15:51modify570.211.364501.361651.30765
23122011.11.10 15:51modify570.211.364501.361631.30763
23132011.11.10 15:51modify570.211.364501.361621.30762
23142011.11.10 15:51modify570.211.364501.361591.30759
23152011.11.10 15:51modify570.211.364501.361561.30756
23162011.11.10 15:51modify570.211.364501.361531.30753
23172011.11.10 15:51modify570.211.364501.361501.30750
23182011.11.10 15:51modify570.211.364501.361481.30748
23192011.11.10 15:51modify570.211.364501.361451.30745
23202011.11.10 15:51modify570.211.364501.361421.30742
23212011.11.10 15:51modify570.211.364501.361401.30740
23222011.11.10 15:51modify570.211.364501.361371.30737
23232011.11.10 15:51modify570.211.364501.361341.30734
23242011.11.10 15:51modify570.211.364501.361301.30730
23252011.11.10 15:51modify570.211.364501.361271.30727
23262011.11.10 15:51modify570.211.364501.361241.30724
23272011.11.10 15:51modify570.211.364501.361211.30721
23282011.11.10 15:51modify570.211.364501.361181.30718
23292011.11.10 15:51modify570.211.364501.361151.30715
23302011.11.10 15:52modify570.211.364501.361141.30714
23312011.11.10 15:52modify570.211.364501.361121.30712
23322011.11.10 15:52modify570.211.364501.361101.30710
23332011.11.10 15:52modify570.211.364501.361081.30708
23342011.11.10 15:52modify570.211.364501.361051.30705
23352011.11.10 15:52modify570.211.364501.361031.30703
23362011.11.10 15:52modify570.211.364501.361011.30701
23372011.11.10 15:52modify570.211.364501.360991.30699
23382011.11.10 15:52modify570.211.364501.360971.30697
23392011.11.10 15:52modify570.211.364501.360951.30695
23402011.11.10 15:52modify570.211.364501.360931.30693
23412011.11.10 15:52modify570.211.364501.360901.30690
23422011.11.10 15:52modify570.211.364501.360881.30688
23432011.11.10 15:52modify570.211.364501.360851.30685
23442011.11.10 15:52modify570.211.364501.360831.30683
23452011.11.10 15:52modify570.211.364501.360801.30680
23462011.11.10 15:52modify570.211.364501.360771.30677
23472011.11.10 15:52modify570.211.364501.360751.30675
23482011.11.10 15:52modify570.211.364501.360721.30672
23492011.11.10 15:53modify570.211.364501.360711.30671
23502011.11.10 15:53modify570.211.364501.360701.30670
23512011.11.10 15:53modify570.211.364501.360681.30668
23522011.11.10 15:53modify570.211.364501.360671.30667
23532011.11.10 15:53modify570.211.364501.360661.30666
23542011.11.10 15:53modify570.211.364501.360641.30664
23552011.11.10 15:53modify570.211.364501.360621.30662
23562011.11.10 15:53modify570.211.364501.360601.30660
23572011.11.10 15:53modify570.211.364501.360581.30658
23582011.11.10 15:53modify570.211.364501.360561.30656
23592011.11.10 15:53modify570.211.364501.360541.30654
23602011.11.10 15:53modify570.211.364501.360531.30653
23612011.11.10 15:53modify570.211.364501.360511.30651
23622011.11.10 15:53modify570.211.364501.360491.30649
23632011.11.10 15:53modify570.211.364501.360471.30647
23642011.11.10 15:54modify560.131.362501.360481.30648
23652011.11.10 15:55modify570.211.364501.360461.30646
23662011.11.10 15:55modify570.211.364501.360431.30643
23672011.11.10 15:55modify570.211.364501.360401.30640
23682011.11.10 15:55modify570.211.364501.360371.30637
23692011.11.10 15:56modify570.211.364501.360361.30636
23702011.11.10 15:56modify560.131.362501.360371.30637
23712011.11.10 15:56modify560.131.362501.360361.30636
23722011.11.10 15:56modify570.211.364501.360341.30634
23732011.11.10 15:56modify570.211.364501.360321.30632
23742011.11.10 15:56modify570.211.364501.360301.30630
23752011.11.10 15:56modify570.211.364501.360271.30627
23762011.11.10 15:56modify570.211.364501.360251.30625
23772011.11.10 15:56modify560.131.362501.360261.30626
23782011.11.10 15:56modify570.211.364501.360241.30624
23792011.11.10 15:56modify570.211.364501.360211.30621
23802011.11.10 15:56modify570.211.364501.360191.30619
23812011.11.10 15:56modify570.211.364501.360171.30617
23822011.11.10 15:56modify570.211.364501.360141.30614
23832011.11.10 15:56modify570.211.364501.360121.30612
23842011.11.10 15:56modify570.211.364501.360091.30609
23852011.11.10 15:56modify570.211.364501.360071.30607
23862011.11.10 15:56modify560.131.362501.360081.30608
23872011.11.10 15:56modify560.131.362501.360071.30607
23882011.11.10 15:56modify570.211.364501.360051.30605
23892011.11.10 15:56modify570.211.364501.360021.30602
23902011.11.10 15:56modify570.211.364501.359991.30599
23912011.11.10 15:56modify570.211.364501.359961.30596
23922011.11.10 15:56modify570.211.364501.359931.30593
23932011.11.10 15:56modify570.211.364501.359901.30590
23942011.11.10 15:56modify570.211.364501.359881.30588
23952011.11.10 15:56modify570.211.364501.359851.30585
23962011.11.10 15:56modify570.211.364501.359821.30582
23972011.11.10 15:56modify560.131.362501.359831.30583
23982011.11.10 15:59modify570.211.364501.359811.30581
23992011.11.10 16:00modify560.131.362501.359821.30582
24002011.11.10 16:00modify570.211.364501.359801.30580
24012011.11.10 16:00modify570.211.364501.359771.30577
24022011.11.10 16:00modify570.211.364501.359751.30575
24032011.11.10 16:00modify570.211.364501.359721.30572
24042011.11.10 16:00modify560.131.362501.359731.30573
24052011.11.10 16:03modify560.131.362501.359721.30572
24062011.11.10 16:03modify570.211.364501.359691.30569
24072011.11.10 16:03modify570.211.364501.359661.30566
24082011.11.10 16:03modify570.211.364501.359631.30563
24092011.11.10 16:03modify570.211.364501.359591.30559
24102011.11.10 16:03modify570.211.364501.359561.30556
24112011.11.10 16:03modify570.211.364501.359531.30553
24122011.11.10 16:04modify570.211.364501.359501.30550
24132011.11.10 16:04modify560.131.362501.359511.30551
24142011.11.10 16:04modify560.131.362501.359501.30550
24152011.11.10 16:04modify570.211.364501.359491.30549
24162011.11.10 16:04modify570.211.364501.359471.30547
24172011.11.10 16:04modify570.211.364501.359451.30545
24182011.11.10 16:04modify570.211.364501.359431.30543
24192011.11.10 16:04modify560.131.362501.359471.30547
24202011.11.10 16:10modify560.131.362501.359441.30544
24212011.11.10 16:11modify560.131.362501.359431.30543
24222011.11.10 16:11modify570.211.364501.359421.30542
24232011.11.10 16:11modify570.211.364501.359401.30540
24242011.11.10 16:11modify560.131.362501.359411.30541
24252011.11.10 16:11modify570.211.364501.359381.30538
24262011.11.10 16:11modify570.211.364501.359361.30536
24272011.11.10 16:11modify570.211.364501.359341.30534
24282011.11.10 16:11modify570.211.364501.359321.30532
24292011.11.10 16:11modify570.211.364501.359301.30530
24302011.11.10 16:11modify570.211.364501.359271.30527
24312011.11.10 16:11modify570.211.364501.359251.30525
24322011.11.10 16:11modify570.211.364501.359231.30523
24332011.11.10 16:11modify560.131.362501.359241.30524
24342011.11.10 16:11modify560.131.362501.359231.30523
24352011.11.10 16:11modify570.211.364501.359201.30520
24362011.11.10 16:11modify570.211.364501.359171.30517
24372011.11.10 16:11modify570.211.364501.359141.30514
24382011.11.10 16:11modify570.211.364501.359111.30511
24392011.11.10 16:11modify570.211.364501.359081.30508
24402011.11.10 16:11modify570.211.364501.359051.30505
24412011.11.10 16:11modify570.211.364501.359021.30502
24422011.11.10 16:11modify560.131.362501.359031.30503
24432011.11.10 16:12modify570.211.364501.359011.30501
24442011.11.10 16:12modify570.211.364501.358981.30498
24452011.11.10 16:12modify570.211.364501.358941.30494
24462011.11.10 16:12modify570.211.364501.358911.30491
24472011.11.10 16:12modify570.211.364501.358871.30487
24482011.11.10 16:12modify560.131.362501.358881.30488
24492011.11.10 16:12modify560.131.362501.358871.30487
24502011.11.10 16:12modify570.211.364501.358861.30486
24512011.11.10 16:12modify570.211.364501.358851.30485
24522011.11.10 16:12modify570.211.364501.358841.30484
24532011.11.10 16:12modify570.211.364501.358831.30483
24542011.11.10 16:12modify570.211.364501.358821.30482
24552011.11.10 16:12modify570.211.364501.358811.30481
24562011.11.10 16:12modify560.131.362501.358831.30483
24572011.11.10 16:13modify570.211.364501.358801.30480
24582011.11.10 16:13modify570.211.364501.358751.30475
24592011.11.10 16:13modify560.131.362501.358771.30477
24602011.11.10 16:14modify560.131.362501.358751.30475
24612011.11.10 16:14modify570.211.364501.358721.30472
24622011.11.10 16:14modify560.131.362501.358731.30473
24632011.11.10 16:15modify570.211.364501.358711.30471
24642011.11.10 16:15modify570.211.364501.358691.30469
24652011.11.10 16:15modify570.211.364501.358661.30466
24662011.11.10 16:15modify570.211.364501.358641.30464
24672011.11.10 16:15modify570.211.364501.358621.30462
24682011.11.10 16:15modify570.211.364501.358591.30459
24692011.11.10 16:15modify570.211.364501.358571.30457
24702011.11.10 16:15modify560.131.362501.358581.30458
24712011.11.10 16:24modify560.131.362501.358571.30457
24722011.11.10 16:30modify570.211.364501.358541.30454
24732011.11.10 16:30modify570.211.364501.358501.30450
24742011.11.10 16:30modify560.131.362501.358511.30451
24752011.11.10 16:30modify570.211.364501.358461.30446
24762011.11.10 16:30modify570.211.364501.358421.30442
24772011.11.10 16:30modify570.211.364501.358381.30438
24782011.11.10 16:30modify570.211.364501.358341.30434
24792011.11.10 16:30modify570.211.364501.358291.30429
24802011.11.10 16:30modify570.211.364501.358251.30425
24812011.11.10 16:30modify560.131.362501.358261.30426
24822011.11.10 16:30modify550.081.360491.358271.30427
24832011.11.10 16:30modify570.211.364501.358241.30424
24842011.11.10 16:30modify570.211.364501.358191.30419
24852011.11.10 16:30modify570.211.364501.358141.30414
24862011.11.10 16:30modify570.211.364501.358101.30410
24872011.11.10 16:30modify570.211.364501.358051.30405
24882011.11.10 16:30modify570.211.364501.358001.30400
24892011.11.10 16:30modify570.211.364501.357961.30396
24902011.11.10 16:30modify570.211.364501.357911.30391
24912011.11.10 16:30modify560.131.362501.357931.30393
24922011.11.10 16:30modify550.081.360491.357951.30395
24932011.11.10 16:31modify550.081.360491.357941.30394
24942011.11.10 16:31modify560.131.362501.357921.30392
24952011.11.10 16:31modify560.131.362501.357911.30391
24962011.11.10 16:31modify570.211.364501.357901.30390
24972011.11.10 16:31modify570.211.364501.357891.30389
24982011.11.10 16:31modify570.211.364501.357881.30388
24992011.11.10 16:31modify570.211.364501.357871.30387
25002011.11.10 16:31modify560.131.362501.357891.30389
25012011.11.10 16:31modify550.081.360491.357901.30390
25022011.11.10 16:31modify560.131.362501.357881.30388
25032011.11.10 16:31modify570.211.364501.357851.30385
25042011.11.10 16:31modify570.211.364501.357821.30382
25052011.11.10 16:31modify570.211.364501.357791.30379
25062011.11.10 16:31modify570.211.364501.357761.30376
25072011.11.10 16:31modify570.211.364501.357731.30373
25082011.11.10 16:31modify560.131.362501.357741.30374
25092011.11.10 16:31modify550.081.360491.357751.30375
25102011.11.10 16:31modify550.081.360491.357741.30374
25112011.11.10 16:31modify570.211.364501.357711.30371
25122011.11.10 16:31modify570.211.364501.357681.30368
25132011.11.10 16:31modify570.211.364501.357651.30365
25142011.11.10 16:31modify570.211.364501.357621.30362
25152011.11.10 16:31modify570.211.364501.357591.30359
25162011.11.10 16:31modify570.211.364501.357561.30356
25172011.11.10 16:31modify570.211.364501.357531.30353
25182011.11.10 16:31modify560.131.362501.357541.30354
25192011.11.10 16:31modify550.081.360491.357551.30355
25202011.11.10 16:31modify570.211.364501.357521.30352
25212011.11.10 16:31modify570.211.364501.357491.30349
25222011.11.10 16:31modify570.211.364501.357451.30345
25232011.11.10 16:31modify570.211.364501.357411.30341
25242011.11.10 16:31modify570.211.364501.357371.30337
25252011.11.10 16:31modify570.211.364501.357341.30334
25262011.11.10 16:31modify570.211.364501.357301.30330
25272011.11.10 16:31modify570.211.364501.357261.30326
25282011.11.10 16:31modify560.131.362501.357281.30328
25292011.11.10 16:31modify550.081.360491.357291.30329
25302011.11.10 16:39s/l560.131.357281.357281.3032867.8611631.94
25312011.11.10 16:39s/l570.211.357261.357261.30326152.0411783.98
25322011.11.10 16:39close550.081.357281.357291.3032925.6811809.66
25332011.11.10 16:39close540.051.357310.000001.308455.7011815.36
25342011.11.11 13:30buy580.051.364100.000000.00000
25352011.11.11 13:30modify580.051.364100.000001.41410
25362011.11.11 15:11modify580.051.364101.366111.42011
25372011.11.11 15:11modify580.051.364101.366151.42015
25382011.11.11 15:11modify580.051.364101.366181.42018
25392011.11.11 15:11modify580.051.364101.366211.42021
25402011.11.11 15:11modify580.051.364101.366241.42024
25412011.11.11 15:11modify580.051.364101.366281.42028
25422011.11.11 15:11modify580.051.364101.366311.42031
25432011.11.11 15:25modify580.051.364101.366351.42035
25442011.11.11 15:25modify580.051.364101.366391.42039
25452011.11.11 15:25modify580.051.364101.366431.42043
25462011.11.11 15:25modify580.051.364101.366461.42046
25472011.11.11 15:25modify580.051.364101.366491.42049
25482011.11.11 15:25modify580.051.364101.366521.42052
25492011.11.11 15:25modify580.051.364101.366541.42054
25502011.11.11 15:25modify580.051.364101.366571.42057
25512011.11.11 15:25modify580.051.364101.366601.42060
25522011.11.11 15:25modify580.051.364101.366631.42063
25532011.11.11 15:25modify580.051.364101.366661.42066
25542011.11.11 15:25modify580.051.364101.366691.42069
25552011.11.11 15:25modify580.051.364101.366721.42072
25562011.11.11 15:25modify580.051.364101.366751.42075
25572011.11.11 15:25modify580.051.364101.366781.42078
25582011.11.11 15:25modify580.051.364101.366811.42081
25592011.11.11 15:25modify580.051.364101.366841.42084
25602011.11.11 15:25modify580.051.364101.366871.42087
25612011.11.11 15:25modify580.051.364101.366901.42090
25622011.11.11 15:25modify580.051.364101.366931.42093
25632011.11.11 15:25modify580.051.364101.366961.42096
25642011.11.11 15:29modify580.051.364101.366981.42098
25652011.11.11 15:29modify580.051.364101.367001.42100
25662011.11.11 15:29modify580.051.364101.367031.42103
25672011.11.11 15:30modify580.051.364101.367051.42105
25682011.11.11 15:30modify580.051.364101.367071.42107
25692011.11.11 15:30modify580.051.364101.367081.42108
25702011.11.11 15:30modify580.051.364101.367101.42110
25712011.11.11 15:30modify580.051.364101.367121.42112
25722011.11.11 15:30modify580.051.364101.367141.42114
25732011.11.11 15:30modify580.051.364101.367161.42116
25742011.11.11 15:30modify580.051.364101.367181.42118
25752011.11.11 15:30modify580.051.364101.367201.42120
25762011.11.11 15:30modify580.051.364101.367221.42122
25772011.11.11 15:40modify580.051.364101.367241.42124
25782011.11.11 15:40modify580.051.364101.367271.42127
25792011.11.11 15:40modify580.051.364101.367311.42131
25802011.11.11 15:40modify580.051.364101.367341.42134
25812011.11.11 15:40modify580.051.364101.367371.42137
25822011.11.11 15:40modify580.051.364101.367381.42138
25832011.11.11 15:40modify580.051.364101.367401.42140
25842011.11.11 15:40modify580.051.364101.367431.42143
25852011.11.11 15:40modify580.051.364101.367451.42145
25862011.11.11 15:40modify580.051.364101.367481.42148
25872011.11.11 15:40modify580.051.364101.367501.42150
25882011.11.11 15:40modify580.051.364101.367521.42152
25892011.11.11 15:40modify580.051.364101.367551.42155
25902011.11.11 15:40modify580.051.364101.367571.42157
25912011.11.11 15:40modify580.051.364101.367581.42158
25922011.11.11 15:40modify580.051.364101.367601.42160
25932011.11.11 15:40modify580.051.364101.367631.42163
25942011.11.11 15:40modify580.051.364101.367661.42166
25952011.11.11 15:40modify580.051.364101.367681.42168
25962011.11.11 15:40modify580.051.364101.367711.42171
25972011.11.11 15:40modify580.051.364101.367731.42173
25982011.11.11 15:40modify580.051.364101.367761.42176
25992011.11.11 15:55modify580.051.364101.367781.42178
26002011.11.11 15:55modify580.051.364101.367811.42181
26012011.11.11 15:55modify580.051.364101.367861.42186
26022011.11.11 15:55modify580.051.364101.367901.42190
26032011.11.11 15:55modify580.051.364101.367951.42195
26042011.11.11 15:55modify580.051.364101.368001.42200
26052011.11.11 15:55modify580.051.364101.368041.42204
26062011.11.11 15:55modify580.051.364101.368091.42209
26072011.11.11 15:55modify580.051.364101.368101.42210
26082011.11.11 15:55modify580.051.364101.368151.42215
26092011.11.11 15:55modify580.051.364101.368201.42220
26102011.11.11 15:55modify580.051.364101.368251.42225
26112011.11.11 15:55modify580.051.364101.368311.42231
26122011.11.11 15:55modify580.051.364101.368361.42236
26132011.11.11 15:55modify580.051.364101.368411.42241
26142011.11.11 15:58s/l580.051.368411.368411.4224121.5511836.91
26152011.11.11 15:58buy590.051.368640.000000.00000
26162011.11.11 15:58modify590.051.368640.000001.41864
26172011.11.11 16:37modify590.051.368641.370671.42467
26182011.11.11 16:37modify590.051.368641.370721.42472
26192011.11.11 16:37modify590.051.368641.370761.42476
26202011.11.11 16:37modify590.051.368641.370811.42481
26212011.11.11 16:37modify590.051.368641.370861.42486
26222011.11.11 16:37modify590.051.368641.370911.42491
26232011.11.11 16:37modify590.051.368641.370961.42496
26242011.11.11 16:37modify590.051.368641.371011.42501
26252011.11.11 16:37modify590.051.368641.371061.42506
26262011.11.11 16:37modify590.051.368641.371111.42511
26272011.11.11 16:38modify590.051.368641.371181.42518
26282011.11.11 16:38modify590.051.368641.371191.42519
26292011.11.11 16:38modify590.051.368641.371201.42520
26302011.11.11 16:38modify590.051.368641.371211.42521
26312011.11.11 16:38modify590.051.368641.371221.42522
26322011.11.11 16:38modify590.051.368641.371231.42523
26332011.11.11 16:38modify590.051.368641.371241.42524
26342011.11.11 16:38modify590.051.368641.371251.42525
26352011.11.11 16:38modify590.051.368641.371261.42526
26362011.11.11 16:38modify590.051.368641.371271.42527
26372011.11.11 16:38modify590.051.368641.371281.42528
26382011.11.11 16:38modify590.051.368641.371291.42529
26392011.11.11 16:38modify590.051.368641.371301.42530
26402011.11.11 16:40modify590.051.368641.371321.42532
26412011.11.11 16:40modify590.051.368641.371331.42533
26422011.11.11 16:40modify590.051.368641.371351.42535
26432011.11.11 16:40modify590.051.368641.371361.42536
26442011.11.11 16:40modify590.051.368641.371371.42537
26452011.11.11 16:40modify590.051.368641.371381.42538
26462011.11.11 16:43modify590.051.368641.371391.42539
26472011.11.11 16:43modify590.051.368641.371411.42541
26482011.11.11 16:43modify590.051.368641.371431.42543
26492011.11.11 16:43modify590.051.368641.371451.42545
26502011.11.11 16:44modify590.051.368641.371461.42546
26512011.11.11 16:44modify590.051.368641.371471.42547
26522011.11.11 16:44modify590.051.368641.371481.42548
26532011.11.11 16:44modify590.051.368641.371501.42550
26542011.11.11 16:44modify590.051.368641.371511.42551
26552011.11.11 16:44modify590.051.368641.371531.42553
26562011.11.11 16:44modify590.051.368641.371541.42554
26572011.11.11 16:44modify590.051.368641.371561.42556
26582011.11.11 16:44modify590.051.368641.371571.42557
26592011.11.11 16:44modify590.051.368641.371581.42558
26602011.11.11 16:44modify590.051.368641.371601.42560
26612011.11.11 16:44modify590.051.368641.371611.42561
26622011.11.11 16:44modify590.051.368641.371621.42562
26632011.11.11 16:44modify590.051.368641.371641.42564
26642011.11.11 16:44modify590.051.368641.371651.42565
26652011.11.11 16:44modify590.051.368641.371661.42566
26662011.11.11 16:44modify590.051.368641.371681.42568
26672011.11.11 16:44modify590.051.368641.371691.42569
26682011.11.11 16:44modify590.051.368641.371701.42570
26692011.11.11 16:44modify590.051.368641.371711.42571
26702011.11.11 16:44modify590.051.368641.371721.42572
26712011.11.11 16:44modify590.051.368641.371731.42573
26722011.11.11 16:54modify590.051.368641.371741.42574
26732011.11.11 16:54modify590.051.368641.371771.42577
26742011.11.11 16:54modify590.051.368641.371811.42581
26752011.11.11 16:54modify590.051.368641.371841.42584
26762011.11.11 16:54modify590.051.368641.371871.42587
26772011.11.11 16:54modify590.051.368641.371911.42591
26782011.11.11 16:54modify590.051.368641.371941.42594
26792011.11.11 16:55modify590.051.368641.371981.42598
26802011.11.11 16:55modify590.051.368641.372021.42602
26812011.11.11 16:55modify590.051.368641.372061.42606
26822011.11.11 16:55modify590.051.368641.372101.42610
26832011.11.11 16:55modify590.051.368641.372121.42612
26842011.11.11 16:55modify590.051.368641.372151.42615
26852011.11.11 16:55modify590.051.368641.372181.42618
26862011.11.11 16:55modify590.051.368641.372211.42621
26872011.11.11 16:55modify590.051.368641.372241.42624
26882011.11.11 16:55modify590.051.368641.372271.42627
26892011.11.11 16:55modify590.051.368641.372301.42630
26902011.11.11 16:55modify590.051.368641.372311.42631
26912011.11.11 16:55modify590.051.368641.372341.42634
26922011.11.11 16:55modify590.051.368641.372371.42637
26932011.11.11 16:55modify590.051.368641.372401.42640
26942011.11.11 16:55modify590.051.368641.372431.42643
26952011.11.11 16:55modify590.051.368641.372451.42645
26962011.11.11 16:55modify590.051.368641.372481.42648
26972011.11.11 16:55modify590.051.368641.372511.42651
26982011.11.11 17:05modify590.051.368641.372521.42652
26992011.11.11 17:05modify590.051.368641.372541.42654
27002011.11.11 17:05modify590.051.368641.372561.42656
27012011.11.11 17:05modify590.051.368641.372581.42658
27022011.11.11 17:17modify590.051.368641.372621.42662
27032011.11.11 17:17modify590.051.368641.372681.42668
27042011.11.11 17:17modify590.051.368641.372741.42674
27052011.11.11 17:17modify590.051.368641.372801.42680
27062011.11.11 17:17modify590.051.368641.372851.42685
27072011.11.11 17:17modify590.051.368641.372911.42691
27082011.11.11 17:17modify590.051.368641.372971.42697
27092011.11.11 17:17modify590.051.368641.373021.42702
27102011.11.11 17:17modify590.051.368641.373061.42706
27112011.11.11 17:17modify590.051.368641.373111.42711
27122011.11.11 17:17modify590.051.368641.373161.42716
27132011.11.11 17:17modify590.051.368641.373201.42720
27142011.11.11 17:17modify590.051.368641.373251.42725
27152011.11.11 17:17modify590.051.368641.373301.42730
27162011.11.11 17:17modify590.051.368641.373341.42734
27172011.11.11 17:17modify590.051.368641.373391.42739
27182011.11.11 17:17modify590.051.368641.373441.42744
27192011.11.11 17:17modify590.051.368641.373481.42748
27202011.11.11 17:17modify590.051.368641.373531.42753
27212011.11.11 17:17modify590.051.368641.373581.42758
27222011.11.11 17:17modify590.051.368641.373621.42762
27232011.11.11 17:17modify590.051.368641.373671.42767
27242011.11.11 17:17modify590.051.368641.373721.42772
27252011.11.11 17:17modify590.051.368641.373761.42776
27262011.11.11 17:17modify590.051.368641.373811.42781
27272011.11.11 17:18modify590.051.368641.373861.42786
27282011.11.11 17:18modify590.051.368641.373871.42787
27292011.11.11 17:18modify590.051.368641.373881.42788
27302011.11.11 17:18modify590.051.368641.373891.42789
27312011.11.11 17:18modify590.051.368641.373901.42790
27322011.11.11 17:18modify590.051.368641.373911.42791
27332011.11.11 17:18modify590.051.368641.373921.42792
27342011.11.11 17:18modify590.051.368641.373941.42794
27352011.11.11 17:18modify590.051.368641.373951.42795
27362011.11.11 17:18modify590.051.368641.373961.42796
27372011.11.11 17:18modify590.051.368641.373981.42798
27382011.11.11 17:18modify590.051.368641.373991.42799
27392011.11.11 17:18modify590.051.368641.374001.42800
27402011.11.11 17:18modify590.051.368641.374011.42801
27412011.11.11 17:18modify590.051.368641.374031.42803
27422011.11.11 17:18modify590.051.368641.374041.42804
27432011.11.11 17:18modify590.051.368641.374111.42811
27442011.11.11 17:18modify590.051.368641.374181.42818
27452011.11.11 17:18modify590.051.368641.374251.42825
27462011.11.11 17:18modify590.051.368641.374311.42831
27472011.11.11 17:18modify590.051.368641.374381.42838
27482011.11.11 17:18modify590.051.368641.374451.42845
27492011.11.11 17:18modify590.051.368641.374471.42847
27502011.11.11 17:18modify590.051.368641.374531.42853
27512011.11.11 17:18modify590.051.368641.374581.42858
27522011.11.11 17:18modify590.051.368641.374631.42863
27532011.11.11 17:18modify590.051.368641.374691.42869
27542011.11.11 17:18modify590.051.368641.374741.42874
27552011.11.11 17:18modify590.051.368641.374801.42880
27562011.11.11 17:18modify590.051.368641.374851.42885
27572011.11.11 17:18modify590.051.368641.374881.42888
27582011.11.11 17:18modify590.051.368641.374941.42894
27592011.11.11 17:18modify590.051.368641.374991.42899
27602011.11.11 17:18modify590.051.368641.375041.42904
27612011.11.11 17:18modify590.051.368641.375101.42910
27622011.11.11 17:18modify590.051.368641.375151.42915
27632011.11.11 17:18modify590.051.368641.375211.42921
27642011.11.11 17:18modify590.051.368641.375261.42926
27652011.11.11 17:22modify590.051.368641.375281.42928
27662011.11.11 17:22modify590.051.368641.375331.42933
27672011.11.11 17:22modify590.051.368641.375381.42938
27682011.11.11 17:22modify590.051.368641.375441.42944
27692011.11.11 17:22modify590.051.368641.375491.42949
27702011.11.11 17:22modify590.051.368641.375501.42950
27712011.11.11 17:22modify590.051.368641.375541.42954
27722011.11.11 17:22modify590.051.368641.375581.42958
27732011.11.11 17:22modify590.051.368641.375621.42962
27742011.11.11 17:22modify590.051.368641.375661.42966
27752011.11.11 17:22modify590.051.368641.375701.42970
27762011.11.11 17:22modify590.051.368641.375741.42974
27772011.11.11 17:22modify590.051.368641.375781.42978
27782011.11.11 17:22modify590.051.368641.375821.42982
27792011.11.11 17:22modify590.051.368641.375861.42986
27802011.11.11 17:22modify590.051.368641.375901.42990
27812011.11.11 17:22modify590.051.368641.375941.42994
27822011.11.11 17:22modify590.051.368641.375961.42996
27832011.11.11 17:22modify590.051.368641.376001.43000
27842011.11.11 17:22modify590.051.368641.376041.43004
27852011.11.11 17:22modify590.051.368641.376091.43009
27862011.11.11 17:22modify590.051.368641.376131.43013
27872011.11.11 17:22modify590.051.368641.376171.43017
27882011.11.11 17:22modify590.051.368641.376211.43021
27892011.11.11 17:22modify590.051.368641.376251.43025
27902011.11.11 17:22modify590.051.368641.376301.43030
27912011.11.11 17:22modify590.051.368641.376341.43034
27922011.11.11 17:22modify590.051.368641.376381.43038
27932011.11.11 17:45modify590.051.368641.376391.43039
27942011.11.11 17:45modify590.051.368641.376431.43043
27952011.11.11 17:45modify590.051.368641.376481.43048
27962011.11.11 17:45modify590.051.368641.376521.43052
27972011.11.11 17:45modify590.051.368641.376561.43056
27982011.11.11 17:45modify590.051.368641.376581.43058
27992011.11.11 17:45modify590.051.368641.376621.43062
28002011.11.11 17:45modify590.051.368641.376661.43066
28012011.11.11 17:45modify590.051.368641.376691.43069
28022011.11.11 17:45modify590.051.368641.376731.43073
28032011.11.11 17:45modify590.051.368641.376771.43077
28042011.11.11 17:45modify590.051.368641.376801.43080
28052011.11.11 17:45modify590.051.368641.376841.43084
28062011.11.11 18:07modify590.051.368641.376861.43086
28072011.11.11 18:07modify590.051.368641.376881.43088
28082011.11.11 18:07modify590.051.368641.376911.43091
28092011.11.11 18:07modify590.051.368641.376941.43094
28102011.11.11 18:07modify590.051.368641.376981.43098
28112011.11.11 18:07modify590.051.368641.377011.43101
28122011.11.11 18:07modify590.051.368641.377041.43104
28132011.11.11 18:07modify590.051.368641.377071.43107
28142011.11.11 18:07modify590.051.368641.377101.43110
28152011.11.11 18:07modify590.051.368641.377131.43113
28162011.11.11 18:07modify590.051.368641.377161.43116
28172011.11.11 18:07modify590.051.368641.377191.43119
28182011.11.11 18:07modify590.051.368641.377221.43122
28192011.11.11 18:07modify590.051.368641.377251.43125
28202011.11.11 18:07modify590.051.368641.377281.43128
28212011.11.11 18:07modify590.051.368641.377311.43131
28222011.11.11 18:07modify590.051.368641.377341.43134
28232011.11.11 18:07modify590.051.368641.377381.43138
28242011.11.11 18:07modify590.051.368641.377411.43141
28252011.11.11 18:07modify590.051.368641.377441.43144
28262011.11.11 18:07modify590.051.368641.377471.43147
28272011.11.11 18:16s/l590.051.377471.377471.4314744.1511881.06