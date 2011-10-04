Strategy Tester Report
Contoh EA
NordGroupInv-Demo (Build 409)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2011.10.03 00:00 - 2011.11.01 23:00 (2011.10.03 - 2011.11.02)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfit=250; Lots=0.1; TrailingStop=35;
Bars in test1521Ticks modelled503483Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit500.00
Total net profit187.40Gross profit929.90Gross loss-742.50
Profit factor1.25Expected payoff4.57
Absolute drawdown65.20Maximal drawdown642.35 (50.35%)Relative drawdown50.35% (642.35)
Total trades41Short positions (won %)19 (52.63%)Long positions (won %)22 (68.18%)
Profit trades (% of total)25 (60.98%)Loss trades (% of total)16 (39.02%)
Largestprofit trade250.00loss trade-510.95
Averageprofit trade37.20loss trade-46.41
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (571.85)consecutive losses (loss in money)6 (-553.35)
Maximalconsecutive profit (count of wins)571.85 (11)consecutive loss (count of losses)-553.35 (6)
Averageconsecutive wins4consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.10.04 16:10buy10.101.32220.00001.3472
22011.10.04 16:38modify10.101.32221.32221.3472
32011.10.04 16:39modify10.101.32221.32231.3472
42011.10.04 16:39modify10.101.32221.32241.3472
52011.10.04 16:39modify10.101.32221.32251.3472
62011.10.04 16:39modify10.101.32221.32261.3472
72011.10.04 16:39modify10.101.32221.32271.3472
82011.10.04 16:39modify10.101.32221.32281.3472
92011.10.04 16:39modify10.101.32221.32291.3472
102011.10.04 16:39modify10.101.32221.32301.3472
112011.10.04 16:39modify10.101.32221.32311.3472
122011.10.04 16:40modify10.101.32221.32321.3472
132011.10.04 16:40modify10.101.32221.32331.3472
142011.10.04 16:40modify10.101.32221.32341.3472
152011.10.04 16:40modify10.101.32221.32351.3472
162011.10.04 16:40modify10.101.32221.32361.3472
172011.10.04 16:40modify10.101.32221.32371.3472
182011.10.04 16:40modify10.101.32221.32381.3472
192011.10.04 16:44modify10.101.32221.32391.3472
202011.10.04 16:44modify10.101.32221.32401.3472
212011.10.04 16:49modify10.101.32221.32411.3472
222011.10.04 16:49modify10.101.32221.32421.3472
232011.10.04 16:49modify10.101.32221.32431.3472
242011.10.04 16:49modify10.101.32221.32441.3472
252011.10.04 16:49modify10.101.32221.32451.3472
262011.10.04 16:49modify10.101.32221.32461.3472
272011.10.04 16:49modify10.101.32221.32471.3472
282011.10.04 16:49modify10.101.32221.32481.3472
292011.10.04 17:08modify10.101.32221.32491.3472
302011.10.04 17:09modify10.101.32221.32501.3472
312011.10.04 17:09modify10.101.32221.32511.3472
322011.10.04 17:10modify10.101.32221.32521.3472
332011.10.04 17:10modify10.101.32221.32541.3472
342011.10.04 17:10modify10.101.32221.32561.3472
352011.10.04 17:10modify10.101.32221.32571.3472
362011.10.04 17:10modify10.101.32221.32581.3472
372011.10.04 17:10modify10.101.32221.32591.3472
382011.10.04 17:10modify10.101.32221.32611.3472
392011.10.04 17:10modify10.101.32221.32621.3472
402011.10.04 17:10modify10.101.32221.32631.3472
412011.10.04 17:11modify10.101.32221.32641.3472
422011.10.04 17:11modify10.101.32221.32651.3472
432011.10.04 17:25s/l10.101.32651.32651.347243.00543.00
442011.10.05 16:43sell20.101.32930.00001.3043
452011.10.06 14:18modify20.101.32931.32931.3043
462011.10.06 14:18modify20.101.32931.32921.3043
472011.10.06 14:18modify20.101.32931.32911.3043
482011.10.06 14:19modify20.101.32931.32901.3043
492011.10.06 14:19modify20.101.32931.32881.3043
502011.10.06 14:19modify20.101.32931.32871.3043
512011.10.06 14:19modify20.101.32931.32851.3043
522011.10.06 14:20modify20.101.32931.32841.3043
532011.10.06 14:20modify20.101.32931.32831.3043
542011.10.06 14:20modify20.101.32931.32821.3043
552011.10.06 14:20modify20.101.32931.32811.3043
562011.10.06 14:20modify20.101.32931.32801.3043
572011.10.06 14:20modify20.101.32931.32791.3043
582011.10.06 14:20modify20.101.32931.32781.3043
592011.10.06 14:33s/l20.101.32781.32781.304313.80556.80
602011.10.06 15:41buy30.101.33500.00001.3600
612011.10.06 16:22modify30.101.33501.33501.3600
622011.10.06 16:22modify30.101.33501.33511.3600
632011.10.06 16:22modify30.101.33501.33521.3600
642011.10.06 16:22modify30.101.33501.33531.3600
652011.10.06 16:23modify30.101.33501.33541.3600
662011.10.06 16:23modify30.101.33501.33551.3600
672011.10.06 16:24modify30.101.33501.33561.3600
682011.10.06 16:24modify30.101.33501.33571.3600
692011.10.06 16:24modify30.101.33501.33591.3600
702011.10.06 16:24modify30.101.33501.33601.3600
712011.10.06 16:24modify30.101.33501.33621.3600
722011.10.06 16:24modify30.101.33501.33631.3600
732011.10.06 16:24modify30.101.33501.33641.3600
742011.10.06 16:24modify30.101.33501.33651.3600
752011.10.06 16:24modify30.101.33501.33671.3600
762011.10.06 16:24modify30.101.33501.33681.3600
772011.10.06 16:24modify30.101.33501.33691.3600
782011.10.06 16:24modify30.101.33501.33701.3600
792011.10.06 16:25modify30.101.33501.33711.3600
802011.10.06 16:25modify30.101.33501.33731.3600
812011.10.06 16:25modify30.101.33501.33751.3600
822011.10.06 16:25modify30.101.33501.33761.3600
832011.10.06 16:30modify30.101.33501.33771.3600
842011.10.06 16:30modify30.101.33501.33781.3600
852011.10.06 16:30modify30.101.33501.33791.3600
862011.10.06 16:30modify30.101.33501.33811.3600
872011.10.06 16:30modify30.101.33501.33821.3600
882011.10.06 16:30modify30.101.33501.33831.3600
892011.10.06 16:32modify30.101.33501.33841.3600
902011.10.06 16:32modify30.101.33501.33851.3600
912011.10.06 16:32modify30.101.33501.33861.3600
922011.10.06 16:32modify30.101.33501.33871.3600
932011.10.06 16:32modify30.101.33501.33881.3600
942011.10.06 16:32modify30.101.33501.33891.3600
952011.10.06 16:32modify30.101.33501.33901.3600
962011.10.06 16:33modify30.101.33501.33911.3600
972011.10.06 16:33modify30.101.33501.33921.3600
982011.10.06 16:33modify30.101.33501.33931.3600
992011.10.06 16:33modify30.101.33501.33941.3600
1002011.10.06 16:33modify30.101.33501.33951.3600
1012011.10.06 16:33modify30.101.33501.33961.3600
1022011.10.06 16:33modify30.101.33501.33971.3600
1032011.10.06 16:33modify30.101.33501.33981.3600
1042011.10.06 16:50s/l30.101.33981.33981.360048.00604.80
1052011.10.06 16:50buy40.101.34000.00001.3650
1062011.10.06 20:08modify40.101.34001.34021.3650
1072011.10.06 20:08modify40.101.34001.34031.3650
1082011.10.06 20:08modify40.101.34001.34041.3650
1092011.10.06 20:08modify40.101.34001.34051.3650
1102011.10.06 20:08modify40.101.34001.34061.3650
1112011.10.06 20:09modify40.101.34001.34071.3650
1122011.10.06 20:15modify40.101.34001.34081.3650
1132011.10.06 20:21modify40.101.34001.34091.3650
1142011.10.06 20:22modify40.101.34001.34101.3650
1152011.10.06 20:22modify40.101.34001.34111.3650
1162011.10.06 20:22modify40.101.34001.34121.3650
1172011.10.06 20:23modify40.101.34001.34131.3650
1182011.10.06 20:23modify40.101.34001.34141.3650
1192011.10.06 21:59modify40.101.34001.34151.3650
1202011.10.07 02:37s/l40.101.34151.34151.365015.05619.85
1212011.10.07 18:41sell50.101.34080.00001.3158
1222011.10.07 20:44modify50.101.34081.34071.3158
1232011.10.07 20:44modify50.101.34081.34061.3158
1242011.10.07 20:44modify50.101.34081.34041.3158
1252011.10.07 20:44modify50.101.34081.34031.3158
1262011.10.07 20:45modify50.101.34081.34001.3158
1272011.10.07 20:45modify50.101.34081.33981.3158
1282011.10.07 20:45modify50.101.34081.33971.3158
1292011.10.07 21:15s/l50.101.33971.33971.315811.00630.85
1302011.10.10 03:00buy60.101.34440.00001.3694
1312011.10.10 06:59modify60.101.34441.34441.3694
1322011.10.10 06:59modify60.101.34441.34451.3694
1332011.10.10 07:00modify60.101.34441.34461.3694
1342011.10.10 07:00modify60.101.34441.34471.3694
1352011.10.10 07:00modify60.101.34441.34481.3694
1362011.10.10 07:00modify60.101.34441.34491.3694
1372011.10.10 07:00modify60.101.34441.34501.3694
1382011.10.10 08:16modify60.101.34441.34511.3694
1392011.10.10 08:16modify60.101.34441.34521.3694
1402011.10.10 08:16modify60.101.34441.34531.3694
1412011.10.10 08:34modify60.101.34441.34541.3694
1422011.10.10 09:22modify60.101.34441.34551.3694
1432011.10.10 09:22modify60.101.34441.34561.3694
1442011.10.10 09:42modify60.101.34441.34571.3694
1452011.10.10 09:42modify60.101.34441.34581.3694
1462011.10.10 09:42modify60.101.34441.34591.3694
1472011.10.10 09:42modify60.101.34441.34601.3694
1482011.10.10 09:42modify60.101.34441.34611.3694
1492011.10.10 09:42modify60.101.34441.34621.3694
1502011.10.10 09:51modify60.101.34441.34631.3694
1512011.10.10 09:51modify60.101.34441.34641.3694
1522011.10.10 09:51modify60.101.34441.34651.3694
1532011.10.10 09:52modify60.101.34441.34661.3694
1542011.10.10 09:52modify60.101.34441.34671.3694
1552011.10.10 09:52modify60.101.34441.34681.3694
1562011.10.10 09:52modify60.101.34441.34691.3694
1572011.10.10 09:52modify60.101.34441.34701.3694
1582011.10.10 09:53modify60.101.34441.34711.3694
1592011.10.10 09:53modify60.101.34441.34721.3694
1602011.10.10 09:53modify60.101.34441.34731.3694
1612011.10.10 09:53modify60.101.34441.34741.3694
1622011.10.10 09:53modify60.101.34441.34751.3694
1632011.10.10 09:53modify60.101.34441.34761.3694
1642011.10.10 09:53modify60.101.34441.34771.3694
1652011.10.10 09:55modify60.101.34441.34781.3694
1662011.10.10 09:55modify60.101.34441.34801.3694
1672011.10.10 09:55modify60.101.34441.34811.3694
1682011.10.10 09:55modify60.101.34441.34821.3694
1692011.10.10 09:55modify60.101.34441.34831.3694
1702011.10.10 09:55modify60.101.34441.34841.3694
1712011.10.10 09:55modify60.101.34441.34851.3694
1722011.10.10 09:57modify60.101.34441.34861.3694
1732011.10.10 09:57modify60.101.34441.34871.3694
1742011.10.10 09:57modify60.101.34441.34881.3694
1752011.10.10 09:57modify60.101.34441.34891.3694
1762011.10.10 09:57modify60.101.34441.34901.3694
1772011.10.10 09:59modify60.101.34441.34911.3694
1782011.10.10 09:59modify60.101.34441.34921.3694
1792011.10.10 09:59modify60.101.34441.34931.3694
1802011.10.10 09:59modify60.101.34441.34941.3694
1812011.10.10 09:59modify60.101.34441.34951.3694
1822011.10.10 09:59modify60.101.34441.34961.3694
1832011.10.10 09:59modify60.101.34441.34971.3694
1842011.10.10 09:59modify60.101.34441.34981.3694
1852011.10.10 09:59modify60.101.34441.34991.3694
1862011.10.10 10:00modify60.101.34441.35001.3694
1872011.10.10 10:00modify60.101.34441.35011.3694
1882011.10.10 10:00modify60.101.34441.35021.3694
1892011.10.10 10:15modify60.101.34441.35031.3694
1902011.10.10 10:15modify60.101.34441.35051.3694
1912011.10.10 10:15modify60.101.34441.35061.3694
1922011.10.10 10:15modify60.101.34441.35071.3694
1932011.10.10 10:15modify60.101.34441.35081.3694
1942011.10.10 10:15modify60.101.34441.35091.3694
1952011.10.10 10:15modify60.101.34441.35101.3694
1962011.10.10 10:15modify60.101.34441.35111.3694
1972011.10.10 10:15modify60.101.34441.35121.3694
1982011.10.10 10:15modify60.101.34441.35131.3694
1992011.10.10 10:15modify60.101.34441.35141.3694
2002011.10.10 10:39modify60.101.34441.35151.3694
2012011.10.10 10:39modify60.101.34441.35161.3694
2022011.10.10 10:40modify60.101.34441.35181.3694
2032011.10.10 10:40modify60.101.34441.35191.3694
2042011.10.10 10:40modify60.101.34441.35201.3694
2052011.10.10 10:40modify60.101.34441.35211.3694
2062011.10.10 10:40modify60.101.34441.35221.3694
2072011.10.10 10:40modify60.101.34441.35231.3694
2082011.10.10 10:40modify60.101.34441.35241.3694
2092011.10.10 10:40modify60.101.34441.35251.3694
2102011.10.10 10:40modify60.101.34441.35261.3694
2112011.10.10 10:40modify60.101.34441.35271.3694
2122011.10.10 10:40modify60.101.34441.35281.3694
2132011.10.10 10:40modify60.101.34441.35291.3694
2142011.10.10 10:42modify60.101.34441.35311.3694
2152011.10.10 10:42modify60.101.34441.35321.3694
2162011.10.10 10:42modify60.101.34441.35331.3694
2172011.10.10 10:43modify60.101.34441.35341.3694
2182011.10.10 10:43modify60.101.34441.35351.3694
2192011.10.10 10:45modify60.101.34441.35361.3694
2202011.10.10 10:45modify60.101.34441.35371.3694
2212011.10.10 10:45modify60.101.34441.35381.3694
2222011.10.10 10:45modify60.101.34441.35391.3694
2232011.10.10 10:45modify60.101.34441.35401.3694
2242011.10.10 10:45modify60.101.34441.35411.3694
2252011.10.10 10:49modify60.101.34441.35421.3694
2262011.10.10 10:49modify60.101.34441.35431.3694
2272011.10.10 10:49modify60.101.34441.35441.3694
2282011.10.10 10:49modify60.101.34441.35451.3694
2292011.10.10 10:49modify60.101.34441.35461.3694
2302011.10.10 10:49modify60.101.34441.35471.3694
2312011.10.10 12:09modify60.101.34441.35481.3694
2322011.10.10 12:09modify60.101.34441.35491.3694
2332011.10.10 12:09modify60.101.34441.35501.3694
2342011.10.10 12:09modify60.101.34441.35511.3694
2352011.10.10 12:27modify60.101.34441.35521.3694
2362011.10.10 12:27modify60.101.34441.35531.3694
2372011.10.10 12:27modify60.101.34441.35541.3694
2382011.10.10 12:27modify60.101.34441.35551.3694
2392011.10.10 12:27modify60.101.34441.35561.3694
2402011.10.10 12:27modify60.101.34441.35571.3694
2412011.10.10 12:29modify60.101.34441.35591.3694
2422011.10.10 12:29modify60.101.34441.35601.3694
2432011.10.10 12:29modify60.101.34441.35611.3694
2442011.10.10 12:29modify60.101.34441.35621.3694
2452011.10.10 12:29modify60.101.34441.35631.3694
2462011.10.10 12:35modify60.101.34441.35641.3694
2472011.10.10 12:35modify60.101.34441.35661.3694
2482011.10.10 12:35modify60.101.34441.35681.3694
2492011.10.10 12:35modify60.101.34441.35691.3694
2502011.10.10 14:24modify60.101.34441.35701.3694
2512011.10.10 14:24modify60.101.34441.35711.3694
2522011.10.10 14:24modify60.101.34441.35721.3694
2532011.10.10 14:24modify60.101.34441.35731.3694
2542011.10.10 14:24modify60.101.34441.35741.3694
2552011.10.10 14:24modify60.101.34441.35751.3694
2562011.10.10 14:24modify60.101.34441.35761.3694
2572011.10.10 14:24modify60.101.34441.35771.3694
2582011.10.10 14:24modify60.101.34441.35781.3694
2592011.10.10 14:24modify60.101.34441.35791.3694
2602011.10.10 14:24modify60.101.34441.35801.3694
2612011.10.10 14:26modify60.101.34441.35811.3694
2622011.10.10 14:28modify60.101.34441.35821.3694
2632011.10.10 14:28modify60.101.34441.35841.3694
2642011.10.10 14:28modify60.101.34441.35851.3694
2652011.10.10 14:28modify60.101.34441.35871.3694
2662011.10.10 14:28modify60.101.34441.35881.3694
2672011.10.10 14:28modify60.101.34441.35901.3694
2682011.10.10 14:28modify60.101.34441.35911.3694
2692011.10.10 14:28modify60.101.34441.35931.3694
2702011.10.10 14:28modify60.101.34441.35941.3694
2712011.10.10 14:28modify60.101.34441.35951.3694
2722011.10.10 14:29modify60.101.34441.35961.3694
2732011.10.10 14:29modify60.101.34441.35971.3694
2742011.10.10 14:29modify60.101.34441.35981.3694
2752011.10.10 14:30modify60.101.34441.35991.3694
2762011.10.10 14:30modify60.101.34441.36001.3694
2772011.10.10 14:30modify60.101.34441.36011.3694
2782011.10.10 14:30modify60.101.34441.36021.3694
2792011.10.10 14:30modify60.101.34441.36031.3694
2802011.10.10 15:56modify60.101.34441.36041.3694
2812011.10.10 15:56modify60.101.34441.36051.3694
2822011.10.10 15:56modify60.101.34441.36061.3694
2832011.10.10 16:04modify60.101.34441.36071.3694
2842011.10.10 16:04modify60.101.34441.36081.3694
2852011.10.10 16:05modify60.101.34441.36091.3694
2862011.10.10 16:06modify60.101.34441.36101.3694
2872011.10.10 16:06modify60.101.34441.36111.3694
2882011.10.10 16:06modify60.101.34441.36121.3694
2892011.10.10 16:06modify60.101.34441.36131.3694
2902011.10.10 16:06modify60.101.34441.36141.3694
2912011.10.10 16:06modify60.101.34441.36151.3694
2922011.10.10 16:06modify60.101.34441.36161.3694
2932011.10.10 16:06modify60.101.34441.36171.3694
2942011.10.10 16:06modify60.101.34441.36181.3694
2952011.10.10 16:07modify60.101.34441.36191.3694
2962011.10.10 16:07modify60.101.34441.36201.3694
2972011.10.10 16:07modify60.101.34441.36211.3694
2982011.10.10 16:07modify60.101.34441.36221.3694
2992011.10.10 16:07modify60.101.34441.36231.3694
3002011.10.10 17:00modify60.101.34441.36241.3694
3012011.10.10 17:00modify60.101.34441.36251.3694
3022011.10.10 17:00modify60.101.34441.36261.3694
3032011.10.10 17:00modify60.101.34441.36271.3694
3042011.10.10 17:00modify60.101.34441.36281.3694
3052011.10.10 17:00modify60.101.34441.36291.3694
3062011.10.10 17:00modify60.101.34441.36311.3694
3072011.10.10 17:00modify60.101.34441.36321.3694
3082011.10.10 17:00modify60.101.34441.36331.3694
3092011.10.10 17:02modify60.101.34441.36341.3694
3102011.10.10 17:02modify60.101.34441.36351.3694
3112011.10.10 17:02modify60.101.34441.36361.3694
3122011.10.10 17:03modify60.101.34441.36371.3694
3132011.10.10 17:03modify60.101.34441.36381.3694
3142011.10.10 17:19modify60.101.34441.36391.3694
3152011.10.10 17:19modify60.101.34441.36401.3694
3162011.10.10 17:27modify60.101.34441.36411.3694
3172011.10.10 17:29modify60.101.34441.36421.3694
3182011.10.10 17:29modify60.101.34441.36431.3694
3192011.10.10 17:29modify60.101.34441.36441.3694
3202011.10.10 17:29modify60.101.34441.36451.3694
3212011.10.10 17:29modify60.101.34441.36461.3694
3222011.10.10 17:29modify60.101.34441.36471.3694
3232011.10.10 17:29modify60.101.34441.36481.3694
3242011.10.10 17:29modify60.101.34441.36491.3694
3252011.10.10 17:29modify60.101.34441.36501.3694
3262011.10.10 17:30modify60.101.34441.36511.3694
3272011.10.10 17:30modify60.101.34441.36521.3694
3282011.10.10 17:30modify60.101.34441.36541.3694
3292011.10.10 17:30modify60.101.34441.36551.3694
3302011.10.10 18:05modify60.101.34441.36561.3694
3312011.10.10 18:05modify60.101.34441.36571.3694
3322011.10.10 18:05t/p60.101.36941.36571.3694250.00880.85
3332011.10.11 10:41sell70.101.36160.00001.3366
3342011.10.11 11:28modify70.101.36161.36151.3366
3352011.10.11 12:03s/l70.101.36151.36151.33661.00881.85
3362011.10.11 16:52buy80.101.36310.00001.3881
3372011.10.11 18:01modify80.101.36311.36311.3881
3382011.10.11 19:50modify80.101.36311.36321.3881
3392011.10.11 19:50modify80.101.36311.36331.3881
3402011.10.11 19:51modify80.101.36311.36341.3881
3412011.10.11 19:51modify80.101.36311.36351.3881
3422011.10.11 19:51modify80.101.36311.36361.3881
3432011.10.11 19:51modify80.101.36311.36371.3881
3442011.10.11 19:51modify80.101.36311.36381.3881
3452011.10.11 19:51modify80.101.36311.36391.3881
3462011.10.11 19:51modify80.101.36311.36401.3881
3472011.10.11 19:52modify80.101.36311.36421.3881
3482011.10.11 19:52modify80.101.36311.36431.3881
3492011.10.11 19:52modify80.101.36311.36451.3881
3502011.10.11 19:56modify80.101.36311.36461.3881
3512011.10.11 19:56modify80.101.36311.36471.3881
3522011.10.11 19:57modify80.101.36311.36481.3881
3532011.10.11 22:27s/l80.101.36481.36481.388117.00898.85
3542011.10.12 02:00sell90.101.36280.00001.3378
3552011.10.12 03:04modify90.101.36281.36281.3378
3562011.10.12 03:05modify90.101.36281.36271.3378
3572011.10.12 03:05modify90.101.36281.36261.3378
3582011.10.12 03:16modify90.101.36281.36251.3378
3592011.10.12 03:16modify90.101.36281.36241.3378
3602011.10.12 03:16modify90.101.36281.36231.3378
3612011.10.12 03:17modify90.101.36281.36221.3378
3622011.10.12 03:17modify90.101.36281.36211.3378
3632011.10.12 03:22modify90.101.36281.36201.3378
3642011.10.12 03:22modify90.101.36281.36191.3378
3652011.10.12 05:14s/l90.101.36191.36191.33789.00907.85
3662011.10.12 07:30buy100.101.36410.00001.3891
3672011.10.12 09:57modify100.101.36411.36411.3891
3682011.10.12 09:57modify100.101.36411.36421.3891
3692011.10.12 09:57modify100.101.36411.36431.3891
3702011.10.12 09:57modify100.101.36411.36441.3891
3712011.10.12 09:58modify100.101.36411.36451.3891
3722011.10.12 09:58modify100.101.36411.36461.3891
3732011.10.12 09:58modify100.101.36411.36471.3891
3742011.10.12 09:58modify100.101.36411.36481.3891
3752011.10.12 09:58modify100.101.36411.36491.3891
3762011.10.12 09:58modify100.101.36411.36501.3891
3772011.10.12 09:58modify100.101.36411.36511.3891
3782011.10.12 09:59modify100.101.36411.36521.3891
3792011.10.12 09:59modify100.101.36411.36531.3891
3802011.10.12 10:03modify100.101.36411.36541.3891
3812011.10.12 10:03modify100.101.36411.36561.3891
3822011.10.12 10:03modify100.101.36411.36571.3891
3832011.10.12 10:11modify100.101.36411.36581.3891
3842011.10.12 10:11modify100.101.36411.36591.3891
3852011.10.12 10:11modify100.101.36411.36601.3891
3862011.10.12 10:11modify100.101.36411.36611.3891
3872011.10.12 10:12modify100.101.36411.36621.3891
3882011.10.12 10:12modify100.101.36411.36631.3891
3892011.10.12 10:12modify100.101.36411.36641.3891
3902011.10.12 10:12modify100.101.36411.36651.3891
3912011.10.12 10:12modify100.101.36411.36661.3891
3922011.10.12 10:12modify100.101.36411.36671.3891
3932011.10.12 10:12modify100.101.36411.36681.3891
3942011.10.12 10:12modify100.101.36411.36691.3891
3952011.10.12 10:12modify100.101.36411.36701.3891
3962011.10.12 10:12modify100.101.36411.36711.3891
3972011.10.12 10:13modify100.101.36411.36721.3891
3982011.10.12 10:13modify100.101.36411.36731.3891
3992011.10.12 10:13modify100.101.36411.36741.3891
4002011.10.12 10:13modify100.101.36411.36751.3891
4012011.10.12 10:13modify100.101.36411.36761.3891
4022011.10.12 10:13modify100.101.36411.36771.3891
4032011.10.12 10:13modify100.101.36411.36781.3891
4042011.10.12 10:13modify100.101.36411.36791.3891
4052011.10.12 10:14modify100.101.36411.36821.3891
4062011.10.12 10:14modify100.101.36411.36831.3891
4072011.10.12 10:14modify100.101.36411.36851.3891
4082011.10.12 10:14modify100.101.36411.36861.3891
4092011.10.12 10:14modify100.101.36411.36871.3891
4102011.10.12 10:14modify100.101.36411.36881.3891
4112011.10.12 10:14modify100.101.36411.36901.3891
4122011.10.12 10:14modify100.101.36411.36911.3891
4132011.10.12 10:16modify100.101.36411.36921.3891
4142011.10.12 10:16modify100.101.36411.36931.3891
4152011.10.12 10:16modify100.101.36411.36941.3891
4162011.10.12 10:16modify100.101.36411.36951.3891
4172011.10.12 10:16modify100.101.36411.36961.3891
4182011.10.12 10:16modify100.101.36411.36971.3891
4192011.10.12 10:16modify100.101.36411.36981.3891
4202011.10.12 10:16modify100.101.36411.36991.3891
4212011.10.12 10:16modify100.101.36411.37001.3891
4222011.10.12 10:16modify100.101.36411.37011.3891
4232011.10.12 10:16modify100.101.36411.37021.3891
4242011.10.12 10:16modify100.101.36411.37031.3891
4252011.10.12 10:20modify100.101.36411.37041.3891
4262011.10.12 10:20modify100.101.36411.37051.3891
4272011.10.12 10:20modify100.101.36411.37061.3891
4282011.10.12 10:21modify100.101.36411.37071.3891
4292011.10.12 10:21modify100.101.36411.37081.3891
4302011.10.12 10:25modify100.101.36411.37091.3891
4312011.10.12 10:25modify100.101.36411.37101.3891
4322011.10.12 10:28modify100.101.36411.37111.3891
4332011.10.12 10:29modify100.101.36411.37121.3891
4342011.10.12 10:30modify100.101.36411.37131.3891
4352011.10.12 10:30modify100.101.36411.37141.3891
4362011.10.12 10:30modify100.101.36411.37151.3891
4372011.10.12 10:30modify100.101.36411.37161.3891
4382011.10.12 10:30modify100.101.36411.37171.3891
4392011.10.12 10:30modify100.101.36411.37181.3891
4402011.10.12 10:38modify100.101.36411.37191.3891
4412011.10.12 10:38modify100.101.36411.37201.3891
4422011.10.12 10:38modify100.101.36411.37211.3891
4432011.10.12 10:38modify100.101.36411.37221.3891
4442011.10.12 10:38modify100.101.36411.37231.3891
4452011.10.12 10:38modify100.101.36411.37241.3891
4462011.10.12 10:38modify100.101.36411.37251.3891
4472011.10.12 10:40modify100.101.36411.37261.3891
4482011.10.12 10:40modify100.101.36411.37271.3891
4492011.10.12 10:40modify100.101.36411.37281.3891
4502011.10.12 10:40modify100.101.36411.37291.3891
4512011.10.12 10:40modify100.101.36411.37301.3891
4522011.10.12 10:40modify100.101.36411.37311.3891
4532011.10.12 10:40modify100.101.36411.37321.3891
4542011.10.12 10:40modify100.101.36411.37331.3891
4552011.10.12 10:40modify100.101.36411.37341.3891
4562011.10.12 11:00modify100.101.36411.37351.3891
4572011.10.12 11:00modify100.101.36411.37361.3891
4582011.10.12 11:00modify100.101.36411.37371.3891
4592011.10.12 11:00modify100.101.36411.37381.3891
4602011.10.12 11:04modify100.101.36411.37391.3891
4612011.10.12 11:08modify100.101.36411.37401.3891
4622011.10.12 11:08modify100.101.36411.37411.3891
4632011.10.12 11:08modify100.101.36411.37421.3891
4642011.10.12 11:09modify100.101.36411.37431.3891
4652011.10.12 11:09modify100.101.36411.37441.3891
4662011.10.12 11:09modify100.101.36411.37451.3891
4672011.10.12 11:09modify100.101.36411.37461.3891
4682011.10.12 11:10modify100.101.36411.37471.3891
4692011.10.12 11:10modify100.101.36411.37481.3891
4702011.10.12 11:10modify100.101.36411.37491.3891
4712011.10.12 11:11modify100.101.36411.37501.3891
4722011.10.12 11:11modify100.101.36411.37511.3891
4732011.10.12 11:16modify100.101.36411.37521.3891
4742011.10.12 11:16modify100.101.36411.37531.3891
4752011.10.12 11:16modify100.101.36411.37541.3891
4762011.10.12 11:16modify100.101.36411.37551.3891
4772011.10.12 11:17modify100.101.36411.37581.3891
4782011.10.12 11:17modify100.101.36411.37591.3891
4792011.10.12 11:20modify100.101.36411.37601.3891
4802011.10.12 11:20modify100.101.36411.37611.3891
4812011.10.12 11:21modify100.101.36411.37621.3891
4822011.10.12 11:21modify100.101.36411.37631.3891
4832011.10.12 11:21modify100.101.36411.37641.3891
4842011.10.12 11:22modify100.101.36411.37651.3891
4852011.10.12 11:29modify100.101.36411.37661.3891
4862011.10.12 11:36modify100.101.36411.37671.3891
4872011.10.12 11:36modify100.101.36411.37681.3891
4882011.10.12 11:36modify100.101.36411.37691.3891
4892011.10.12 11:36modify100.101.36411.37701.3891
4902011.10.12 11:36modify100.101.36411.37711.3891
4912011.10.12 12:05modify100.101.36411.37721.3891
4922011.10.12 12:05modify100.101.36411.37731.3891
4932011.10.12 12:05modify100.101.36411.37741.3891
4942011.10.12 12:10modify100.101.36411.37751.3891
4952011.10.12 12:10modify100.101.36411.37771.3891
4962011.10.12 12:10modify100.101.36411.37781.3891
4972011.10.12 12:10modify100.101.36411.37791.3891
4982011.10.12 12:10modify100.101.36411.37811.3891
4992011.10.12 12:27s/l100.101.37811.37811.3891140.001047.85
5002011.10.13 10:14sell110.101.37700.00001.3520
5012011.10.13 10:55modify110.101.37701.37701.3520
5022011.10.13 10:55modify110.101.37701.37691.3520
5032011.10.13 11:32modify110.101.37701.37681.3520
5042011.10.13 11:32modify110.101.37701.37671.3520
5052011.10.13 11:33modify110.101.37701.37661.3520
5062011.10.13 11:33modify110.101.37701.37651.3520
5072011.10.13 11:41modify110.101.37701.37641.3520
5082011.10.13 11:41modify110.101.37701.37631.3520
5092011.10.13 11:41modify110.101.37701.37621.3520
5102011.10.13 11:42modify110.101.37701.37611.3520
5112011.10.13 11:43modify110.101.37701.37601.3520
5122011.10.13 11:44modify110.101.37701.37591.3520
5132011.10.13 11:44modify110.101.37701.37571.3520
5142011.10.13 11:48modify110.101.37701.37561.3520
5152011.10.13 11:48modify110.101.37701.37541.3520
5162011.10.13 11:48modify110.101.37701.37521.3520
5172011.10.13 11:49modify110.101.37701.37511.3520
5182011.10.13 11:50modify110.101.37701.37501.3520
5192011.10.13 11:50modify110.101.37701.37491.3520
5202011.10.13 11:50modify110.101.37701.37481.3520
5212011.10.13 13:08modify110.101.37701.37471.3520
5222011.10.13 13:08modify110.101.37701.37461.3520
5232011.10.13 13:44s/l110.101.37461.37461.352024.001071.85
5242011.10.13 19:28buy120.101.37720.00001.4022
5252011.10.14 00:45close120.101.37470.00001.4022-24.951046.90
5262011.10.14 00:45sell130.101.37470.00001.3497
5272011.10.14 03:40close130.101.37620.00001.3497-15.001031.90
5282011.10.14 03:40buy140.101.37630.00001.4013
5292011.10.14 08:08modify140.101.37631.37641.4013
5302011.10.14 08:08modify140.101.37631.37651.4013
5312011.10.14 08:08modify140.101.37631.37661.4013
5322011.10.14 08:08modify140.101.37631.37671.4013
5332011.10.14 08:08modify140.101.37631.37681.4013
5342011.10.14 08:09modify140.101.37631.37691.4013
5352011.10.14 08:09modify140.101.37631.37701.4013
5362011.10.14 08:09modify140.101.37631.37711.4013
5372011.10.14 08:09modify140.101.37631.37721.4013
5382011.10.14 08:09modify140.101.37631.37731.4013
5392011.10.14 08:09modify140.101.37631.37741.4013
5402011.10.14 08:09modify140.101.37631.37751.4013
5412011.10.14 08:09modify140.101.37631.37761.4013
5422011.10.14 08:09modify140.101.37631.37771.4013
5432011.10.14 08:09modify140.101.37631.37781.4013
5442011.10.14 08:10modify140.101.37631.37791.4013
5452011.10.14 08:50s/l140.101.37791.37791.401316.001047.90
5462011.10.14 09:35sell150.101.37470.00001.3497
5472011.10.18 05:39close150.101.37850.00001.3497-38.801009.10
5482011.10.18 05:39buy160.101.37850.00001.4035
5492011.10.19 07:32modify160.101.37851.37861.4035
5502011.10.19 07:32modify160.101.37851.37881.4035
5512011.10.19 07:32modify160.101.37851.37891.4035
5522011.10.19 07:32modify160.101.37851.37901.4035
5532011.10.19 07:32modify160.101.37851.37911.4035
5542011.10.19 07:32modify160.101.37851.37921.4035
5552011.10.19 07:32modify160.101.37851.37931.4035
5562011.10.19 07:32modify160.101.37851.37941.4035
5572011.10.19 07:32modify160.101.37851.37951.4035
5582011.10.19 07:32modify160.101.37851.37961.4035
5592011.10.19 07:32modify160.101.37851.37971.4035
5602011.10.19 08:11modify160.101.37851.37981.4035
5612011.10.19 08:11modify160.101.37851.37991.4035
5622011.10.19 08:11modify160.101.37851.38001.4035
5632011.10.19 08:11modify160.101.37851.38011.4035
5642011.10.19 08:11modify160.101.37851.38021.4035
5652011.10.19 08:11modify160.101.37851.38031.4035
5662011.10.19 08:11modify160.101.37851.38041.4035
5672011.10.19 08:11modify160.101.37851.38051.4035
5682011.10.19 08:38s/l160.101.38051.38051.403520.051029.15
5692011.10.19 17:18sell170.101.37800.00001.3530
5702011.10.19 20:28modify170.101.37801.37791.3530
5712011.10.19 20:28modify170.101.37801.37781.3530
5722011.10.19 20:28modify170.101.37801.37771.3530
5732011.10.19 20:28modify170.101.37801.37751.3530
5742011.10.19 20:32modify170.101.37801.37741.3530
5752011.10.19 20:32modify170.101.37801.37731.3530
5762011.10.19 20:32modify170.101.37801.37711.3530
5772011.10.19 21:07modify170.101.37801.37701.3530
5782011.10.19 21:07modify170.101.37801.37691.3530
5792011.10.19 21:07modify170.101.37801.37681.3530
5802011.10.20 01:11s/l170.101.37681.37681.353010.801039.95
5812011.10.20 11:28buy180.101.37720.00001.4022
5822011.10.20 11:30modify180.101.37721.37741.4022
5832011.10.20 11:30modify180.101.37721.37751.4022
5842011.10.20 11:30modify180.101.37721.37781.4022
5852011.10.20 11:30modify180.101.37721.37801.4022
5862011.10.20 11:30modify180.101.37721.37831.4022
5872011.10.20 11:30modify180.101.37721.37851.4022
5882011.10.20 11:30modify180.101.37721.37881.4022
5892011.10.20 11:30modify180.101.37721.37911.4022
5902011.10.20 11:30modify180.101.37721.37941.4022
5912011.10.20 11:30modify180.101.37721.37971.4022
5922011.10.20 11:30modify180.101.37721.37991.4022
5932011.10.20 11:30modify180.101.37721.38021.4022
5942011.10.20 11:33s/l180.101.38021.38021.402230.001069.95
5952011.10.20 11:33buy190.101.38040.00001.4054
5962011.10.20 12:05modify190.101.38041.38051.4054
5972011.10.20 12:05modify190.101.38041.38061.4054
5982011.10.20 12:05modify190.101.38041.38071.4054
5992011.10.20 13:00s/l190.101.38071.38071.40543.001072.95
6002011.10.20 15:10sell200.101.37400.00001.3490
6012011.10.20 16:55modify200.101.37401.37401.3490
6022011.10.20 16:55modify200.101.37401.37381.3490
6032011.10.20 16:57modify200.101.37401.37371.3490
6042011.10.20 16:57modify200.101.37401.37361.3490
6052011.10.20 16:59modify200.101.37401.37351.3490
6062011.10.20 16:59modify200.101.37401.37341.3490
6072011.10.20 17:00modify200.101.37401.37331.3490
6082011.10.20 17:00modify200.101.37401.37321.3490
6092011.10.20 17:00modify200.101.37401.37311.3490
6102011.10.20 17:00modify200.101.37401.37301.3490
6112011.10.20 17:00modify200.101.37401.37291.3490
6122011.10.20 17:00modify200.101.37401.37281.3490
6132011.10.20 17:00modify200.101.37401.37271.3490
6142011.10.20 17:00modify200.101.37401.37261.3490
6152011.10.20 17:15modify200.101.37401.37251.3490
6162011.10.20 17:15modify200.101.37401.37241.3490
6172011.10.20 17:15modify200.101.37401.37231.3490
6182011.10.20 17:15modify200.101.37401.37221.3490
6192011.10.20 17:15modify200.101.37401.37211.3490
6202011.10.20 17:15modify200.101.37401.37201.3490
6212011.10.20 17:15modify200.101.37401.37191.3490
6222011.10.20 17:15modify200.101.37401.37181.3490
6232011.10.20 17:15modify200.101.37401.37171.3490
6242011.10.20 17:15modify200.101.37401.37161.3490
6252011.10.20 17:15modify200.101.37401.37151.3490
6262011.10.20 17:15modify200.101.37401.37141.3490
6272011.10.20 17:15modify200.101.37401.37131.3490
6282011.10.20 17:16modify200.101.37401.37121.3490
6292011.10.20 17:16modify200.101.37401.37111.3490
6302011.10.20 17:16modify200.101.37401.37101.3490
6312011.10.20 17:16modify200.101.37401.37091.3490
6322011.10.20 17:16modify200.101.37401.37081.3490
6332011.10.20 17:20modify200.101.37401.37071.3490
6342011.10.20 17:55modify200.101.37401.37061.3490
6352011.10.20 17:55modify200.101.37401.37051.3490
6362011.10.20 17:55modify200.101.37401.37041.3490
6372011.10.20 17:55modify200.101.37401.37031.3490
6382011.10.20 17:55modify200.101.37401.37011.3490
6392011.10.20 17:55modify200.101.37401.37001.3490
6402011.10.20 17:55modify200.101.37401.36991.3490
6412011.10.20 17:55modify200.101.37401.36981.3490
6422011.10.20 17:56modify200.101.37401.36971.3490
6432011.10.20 17:56modify200.101.37401.36951.3490
6442011.10.20 17:56modify200.101.37401.36941.3490
6452011.10.20 17:57modify200.101.37401.36931.3490
6462011.10.20 18:31s/l200.101.36931.36931.349047.001119.95
6472011.10.20 20:37buy210.101.37630.00001.4013
6482011.10.21 02:07modify210.101.37631.37641.4013
6492011.10.21 02:08modify210.101.37631.37651.4013
6502011.10.21 02:08modify210.101.37631.37661.4013
6512011.10.21 02:08modify210.101.37631.37671.4013
6522011.10.21 02:10modify210.101.37631.37681.4013
6532011.10.21 02:10modify210.101.37631.37691.4013
6542011.10.21 02:10modify210.101.37631.37701.4013
6552011.10.21 02:11modify210.101.37631.37711.4013
6562011.10.21 02:45s/l210.101.37711.37711.40138.051128.00
6572011.10.21 08:47sell220.101.37540.00001.3504
6582011.10.21 10:08modify220.101.37541.37541.3504
6592011.10.21 10:08modify220.101.37541.37521.3504
6602011.10.21 10:08modify220.101.37541.37511.3504
6612011.10.21 10:08modify220.101.37541.37491.3504
6622011.10.21 10:08modify220.101.37541.37481.3504
6632011.10.21 10:09modify220.101.37541.37471.3504
6642011.10.21 10:09modify220.101.37541.37461.3504
6652011.10.21 10:09modify220.101.37541.37451.3504
6662011.10.21 10:09modify220.101.37541.37441.3504
6672011.10.21 10:10modify220.101.37541.37431.3504
6682011.10.21 10:10modify220.101.37541.37421.3504
6692011.10.21 10:10modify220.101.37541.37411.3504
6702011.10.21 10:10modify220.101.37541.37401.3504
6712011.10.21 10:29s/l220.101.37401.37401.350414.001142.00
6722011.10.21 11:19buy230.101.37720.00001.4022
6732011.10.21 13:30modify230.101.37721.37721.4022
6742011.10.21 13:30modify230.101.37721.37731.4022
6752011.10.21 13:30modify230.101.37721.37741.4022
6762011.10.21 13:30modify230.101.37721.37751.4022
6772011.10.21 13:30modify230.101.37721.37761.4022
6782011.10.21 13:30modify230.101.37721.37771.4022
6792011.10.21 13:30modify230.101.37721.37781.4022
6802011.10.21 13:31modify230.101.37721.37791.4022
6812011.10.21 13:31modify230.101.37721.37801.4022
6822011.10.21 13:31modify230.101.37721.37811.4022
6832011.10.21 13:51modify230.101.37721.37821.4022
6842011.10.21 13:52modify230.101.37721.37831.4022
6852011.10.21 13:56modify230.101.37721.37841.4022
6862011.10.21 13:56modify230.101.37721.37851.4022
6872011.10.21 13:56modify230.101.37721.37861.4022
6882011.10.21 14:01modify230.101.37721.37871.4022
6892011.10.21 14:01modify230.101.37721.37881.4022
6902011.10.21 14:01modify230.101.37721.37891.4022
6912011.10.21 14:01modify230.101.37721.37901.4022
6922011.10.21 14:01modify230.101.37721.37911.4022
6932011.10.21 14:41s/l230.101.37911.37911.402219.001161.00
6942011.10.24 11:00sell240.101.38470.00001.3597
6952011.10.24 14:45close240.101.38690.00001.3597-22.001139.00
6962011.10.24 14:45buy250.101.38700.00001.4120
6972011.10.24 17:06modify250.101.38701.38701.4120
6982011.10.24 17:06modify250.101.38701.38711.4120
6992011.10.24 17:06modify250.101.38701.38721.4120
7002011.10.24 17:08modify250.101.38701.38731.4120
7012011.10.24 17:08modify250.101.38701.38741.4120
7022011.10.24 17:16modify250.101.38701.38751.4120
7032011.10.24 17:16modify250.101.38701.38761.4120
7042011.10.24 17:16modify250.101.38701.38771.4120
7052011.10.24 17:16modify250.101.38701.38781.4120
7062011.10.24 17:16modify250.101.38701.38791.4120
7072011.10.24 17:16modify250.101.38701.38801.4120
7082011.10.24 17:17modify250.101.38701.38811.4120
7092011.10.24 17:17modify250.101.38701.38821.4120
7102011.10.24 17:17modify250.101.38701.38831.4120
7112011.10.24 17:18modify250.101.38701.38841.4120
7122011.10.24 17:18modify250.101.38701.38851.4120
7132011.10.24 17:18modify250.101.38701.38861.4120
7142011.10.24 17:18modify250.101.38701.38871.4120
7152011.10.24 17:18modify250.101.38701.38881.4120
7162011.10.24 17:18modify250.101.38701.38891.4120
7172011.10.24 17:19modify250.101.38701.38901.4120
7182011.10.24 17:19modify250.101.38701.38911.4120
7192011.10.24 17:19modify250.101.38701.38921.4120
7202011.10.24 17:19modify250.101.38701.38931.4120
7212011.10.24 17:25modify250.101.38701.38941.4120
7222011.10.24 17:25modify250.101.38701.38951.4120
7232011.10.24 17:25modify250.101.38701.38961.4120
7242011.10.24 17:25modify250.101.38701.38971.4120
7252011.10.24 17:25modify250.101.38701.38981.4120
7262011.10.24 17:25modify250.101.38701.38991.4120
7272011.10.24 17:25modify250.101.38701.39001.4120
7282011.10.24 17:26modify250.101.38701.39011.4120
7292011.10.24 17:26modify250.101.38701.39021.4120
7302011.10.24 17:28modify250.101.38701.39031.4120
7312011.10.24 17:41modify250.101.38701.39041.4120
7322011.10.24 17:46modify250.101.38701.39051.4120
7332011.10.24 17:46modify250.101.38701.39061.4120
7342011.10.24 17:46modify250.101.38701.39071.4120
7352011.10.24 17:46modify250.101.38701.39081.4120
7362011.10.24 17:46modify250.101.38701.39091.4120
7372011.10.24 17:47modify250.101.38701.39101.4120
7382011.10.24 17:47modify250.101.38701.39111.4120
7392011.10.24 19:48modify250.101.38701.39121.4120
7402011.10.24 19:48modify250.101.38701.39131.4120
7412011.10.24 19:49modify250.101.38701.39141.4120
7422011.10.24 21:00modify250.101.38701.39151.4120
7432011.10.24 21:00modify250.101.38701.39161.4120
7442011.10.24 21:00modify250.101.38701.39171.4120
7452011.10.24 21:02modify250.101.38701.39181.4120
7462011.10.24 21:02modify250.101.38701.39191.4120
7472011.10.24 21:02modify250.101.38701.39201.4120
7482011.10.24 21:02modify250.101.38701.39211.4120
7492011.10.24 21:41s/l250.101.39211.39211.412051.001190.00
7502011.10.25 04:32sell260.101.38930.00001.3643
7512011.10.25 09:08close260.101.39140.00001.3643-21.001169.00
7522011.10.25 09:08buy270.101.39150.00001.4165
7532011.10.25 10:27close270.101.39050.00001.4165-10.001159.00
7542011.10.25 10:27sell280.101.39030.00001.3653
7552011.10.25 15:37modify280.101.39031.39031.3653
7562011.10.25 15:37modify280.101.39031.39021.3653
7572011.10.25 15:37modify280.101.39031.39001.3653
7582011.10.25 15:37modify280.101.39031.38981.3653
7592011.10.25 15:37modify280.101.39031.38971.3653
7602011.10.25 15:37modify280.101.39031.38951.3653
7612011.10.25 15:37modify280.101.39031.38931.3653
7622011.10.25 15:37modify280.101.39031.38911.3653
7632011.10.25 15:38modify280.101.39031.38901.3653
7642011.10.25 15:38modify280.101.39031.38891.3653
7652011.10.25 15:38modify280.101.39031.38881.3653
7662011.10.25 15:38modify280.101.39031.38871.3653
7672011.10.25 15:38modify280.101.39031.38861.3653
7682011.10.25 15:38modify280.101.39031.38851.3653
7692011.10.25 15:39s/l280.101.38851.38851.365318.001177.00
7702011.10.25 15:39sell290.101.38830.00001.3633
7712011.10.25 16:28close290.101.39160.00001.3633-33.001144.00
7722011.10.25 16:28buy300.101.39170.00001.4167
7732011.10.25 20:31close300.101.39090.00001.4167-8.001136.00
7742011.10.25 20:31sell310.101.39080.00001.3658
7752011.10.26 00:14close310.101.39170.00001.3658-9.401126.60
7762011.10.26 00:15buy320.101.39170.00001.4167
7772011.10.26 07:24close320.101.39100.00001.4167-7.001119.60
7782011.10.26 07:24sell330.101.39100.00001.3660
7792011.10.26 16:15modify330.101.39101.39101.3660
7802011.10.26 16:15modify330.101.39101.39081.3660
7812011.10.26 16:15modify330.101.39101.39071.3660
7822011.10.26 16:15modify330.101.39101.39061.3660
7832011.10.26 16:16modify330.101.39101.39041.3660
7842011.10.26 16:16modify330.101.39101.39031.3660
7852011.10.26 16:17modify330.101.39101.39021.3660
7862011.10.26 16:17modify330.101.39101.39011.3660
7872011.10.26 16:17modify330.101.39101.39001.3660
7882011.10.26 16:22modify330.101.39101.38991.3660
7892011.10.26 16:23modify330.101.39101.38981.3660
7902011.10.26 16:23modify330.101.39101.38971.3660
7912011.10.26 16:23modify330.101.39101.38961.3660
7922011.10.26 16:23modify330.101.39101.38951.3660
7932011.10.26 16:23modify330.101.39101.38941.3660
7942011.10.26 16:23modify330.101.39101.38931.3660
7952011.10.26 16:27modify330.101.39101.38921.3660
7962011.10.26 16:27modify330.101.39101.38911.3660
7972011.10.26 16:27modify330.101.39101.38901.3660
7982011.10.26 16:28modify330.101.39101.38891.3660
7992011.10.26 16:28modify330.101.39101.38881.3660
8002011.10.26 16:28modify330.101.39101.38871.3660
8012011.10.26 16:29modify330.101.39101.38861.3660
8022011.10.26 16:29modify330.101.39101.38851.3660
8032011.10.26 16:30modify330.101.39101.38841.3660
8042011.10.26 16:30modify330.101.39101.38831.3660
8052011.10.26 16:30modify330.101.39101.38821.3660
8062011.10.26 16:30modify330.101.39101.38801.3660
8072011.10.26 16:30modify330.101.39101.38791.3660
8082011.10.26 16:30modify330.101.39101.38771.3660
8092011.10.26 16:31modify330.101.39101.38761.3660
8102011.10.26 16:31modify330.101.39101.38751.3660
8112011.10.26 16:31modify330.101.39101.38741.3660
8122011.10.26 16:33modify330.101.39101.38731.3660
8132011.10.26 16:33modify330.101.39101.38721.3660
8142011.10.26 16:33modify330.101.39101.38711.3660
8152011.10.26 16:33modify330.101.39101.38701.3660
8162011.10.26 16:40modify330.101.39101.38691.3660
8172011.10.26 16:40modify330.101.39101.38681.3660
8182011.10.26 16:40modify330.101.39101.38671.3660
8192011.10.26 16:43modify330.101.39101.38661.3660
8202011.10.26 16:44modify330.101.39101.38651.3660
8212011.10.26 16:44modify330.101.39101.38631.3660
8222011.10.26 16:44modify330.101.39101.38621.3660
8232011.10.26 16:45modify330.101.39101.38611.3660
8242011.10.26 16:47modify330.101.39101.38601.3660
8252011.10.26 16:47modify330.101.39101.38591.3660
8262011.10.26 16:47modify330.101.39101.38581.3660
8272011.10.26 16:47modify330.101.39101.38571.3660
8282011.10.26 16:48modify330.101.39101.38561.3660
8292011.10.26 16:48modify330.101.39101.38551.3660
8302011.10.26 16:48modify330.101.39101.38531.3660
8312011.10.26 16:48modify330.101.39101.38521.3660
8322011.10.26 16:49modify330.101.39101.38511.3660
8332011.10.26 16:49modify330.101.39101.38501.3660
8342011.10.26 16:49modify330.101.39101.38491.3660
8352011.10.26 16:49modify330.101.39101.38481.3660
8362011.10.26 16:49modify330.101.39101.38461.3660
8372011.10.26 16:49modify330.101.39101.38451.3660
8382011.10.26 16:49modify330.101.39101.38431.3660
8392011.10.26 16:49modify330.101.39101.38421.3660
8402011.10.26 16:49modify330.101.39101.38401.3660
8412011.10.26 16:49modify330.101.39101.38381.3660
8422011.10.26 16:50modify330.101.39101.38371.3660
8432011.10.26 16:50modify330.101.39101.38361.3660
8442011.10.26 16:50modify330.101.39101.38351.3660
8452011.10.26 17:05s/l330.101.38351.38351.366075.001194.60
8462011.10.26 22:01buy340.101.39100.00001.4160
8472011.10.27 03:22modify340.101.39101.39101.4160
8482011.10.27 03:22modify340.101.39101.39121.4160
8492011.10.27 03:22modify340.101.39101.39131.4160
8502011.10.27 03:22modify340.101.39101.39151.4160
8512011.10.27 03:22modify340.101.39101.39171.4160
8522011.10.27 03:22modify340.101.39101.39191.4160
8532011.10.27 03:25s/l340.101.39191.39191.41609.151203.75
8542011.10.27 03:25buy350.101.39210.00001.4171
8552011.10.27 03:39modify350.101.39211.39211.4171
8562011.10.27 03:39modify350.101.39211.39221.4171
8572011.10.27 03:40modify350.101.39211.39231.4171
8582011.10.27 03:40modify350.101.39211.39241.4171
8592011.10.27 03:40modify350.101.39211.39251.4171
8602011.10.27 03:40modify350.101.39211.39261.4171
8612011.10.27 03:40modify350.101.39211.39271.4171
8622011.10.27 03:40modify350.101.39211.39281.4171
8632011.10.27 03:42modify350.101.39211.39291.4171
8642011.10.27 03:45modify350.101.39211.39301.4171
8652011.10.27 03:45modify350.101.39211.39311.4171
8662011.10.27 03:45modify350.101.39211.39321.4171
8672011.10.27 03:51modify350.101.39211.39341.4171
8682011.10.27 03:51modify350.101.39211.39361.4171
8692011.10.27 03:51modify350.101.39211.39371.4171
8702011.10.27 03:51modify350.101.39211.39391.4171
8712011.10.27 03:51modify350.101.39211.39401.4171
8722011.10.27 03:51modify350.101.39211.39421.4171
8732011.10.27 03:51modify350.101.39211.39441.4171
8742011.10.27 03:51modify350.101.39211.39451.4171
8752011.10.27 03:51modify350.101.39211.39471.4171
8762011.10.27 03:57modify350.101.39211.39481.4171
8772011.10.27 03:57modify350.101.39211.39491.4171
8782011.10.27 03:57modify350.101.39211.39501.4171
8792011.10.27 03:57modify350.101.39211.39511.4171
8802011.10.27 03:57modify350.101.39211.39521.4171
8812011.10.27 03:58modify350.101.39211.39531.4171
8822011.10.27 04:04modify350.101.39211.39541.4171
8832011.10.27 04:04modify350.101.39211.39551.4171
8842011.10.27 04:04modify350.101.39211.39561.4171
8852011.10.27 04:04modify350.101.39211.39571.4171
8862011.10.27 04:13modify350.101.39211.39581.4171
8872011.10.27 04:55s/l350.101.39581.39581.417137.001240.75
8882011.10.28 12:16sell360.101.41510.00001.3901
8892011.10.28 16:36close360.101.41690.00001.3901-18.001222.75
8902011.10.28 16:36buy370.101.41700.00001.4420
8912011.10.28 17:39close370.101.41630.00001.4420-7.001215.75
8922011.10.28 17:39sell380.101.41630.00001.3913
8932011.10.28 19:24close380.101.41680.00001.3913-5.001210.75
8942011.10.28 19:24buy390.101.41690.00001.4419
8952011.10.28 20:06close390.101.41640.00001.4419-5.001205.75
8962011.10.28 20:06sell400.101.41640.00001.3914
8972011.10.31 02:17close400.101.41710.00001.3914-7.401198.35
8982011.10.31 02:17buy410.101.41720.00001.4422
8992011.11.01 23:59close at stop410.101.36610.00001.4422-510.95687.40