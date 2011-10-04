Strategy Tester Report
Contoh EA
NordGroupInv-Demo (Build 409)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2011.10.03 00:00 - 2011.11.01 23:00 (2011.10.03 - 2011.11.02)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TakeProfit=250; Lots=0.1; TrailingStop=35;
|Bars in test
|1521
|Ticks modelled
|503483
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|187.40
|Gross profit
|929.90
|Gross loss
|-742.50
|Profit factor
|1.25
|Expected payoff
|4.57
|Absolute drawdown
|65.20
|Maximal drawdown
|642.35 (50.35%)
|Relative drawdown
|50.35% (642.35)
|Total trades
|41
|Short positions (won %)
|19 (52.63%)
|Long positions (won %)
|22 (68.18%)
|Profit trades (% of total)
|25 (60.98%)
|Loss trades (% of total)
|16 (39.02%)
|Largest
|profit trade
|250.00
|loss trade
|-510.95
|Average
|profit trade
|37.20
|loss trade
|-46.41
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (571.85)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-553.35)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|571.85 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-553.35 (6)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.10.04 16:10
|buy
|1
|0.10
|1.3222
|0.0000
|1.3472
|2
|2011.10.04 16:38
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3222
|1.3472
|3
|2011.10.04 16:39
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3223
|1.3472
|4
|2011.10.04 16:39
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3224
|1.3472
|5
|2011.10.04 16:39
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3225
|1.3472
|6
|2011.10.04 16:39
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3226
|1.3472
|7
|2011.10.04 16:39
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3227
|1.3472
|8
|2011.10.04 16:39
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3228
|1.3472
|9
|2011.10.04 16:39
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3229
|1.3472
|10
|2011.10.04 16:39
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3230
|1.3472
|11
|2011.10.04 16:39
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3231
|1.3472
|12
|2011.10.04 16:40
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3232
|1.3472
|13
|2011.10.04 16:40
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3233
|1.3472
|14
|2011.10.04 16:40
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3234
|1.3472
|15
|2011.10.04 16:40
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3235
|1.3472
|16
|2011.10.04 16:40
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3236
|1.3472
|17
|2011.10.04 16:40
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3237
|1.3472
|18
|2011.10.04 16:40
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3238
|1.3472
|19
|2011.10.04 16:44
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3239
|1.3472
|20
|2011.10.04 16:44
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3240
|1.3472
|21
|2011.10.04 16:49
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3241
|1.3472
|22
|2011.10.04 16:49
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3242
|1.3472
|23
|2011.10.04 16:49
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3243
|1.3472
|24
|2011.10.04 16:49
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3244
|1.3472
|25
|2011.10.04 16:49
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3245
|1.3472
|26
|2011.10.04 16:49
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3246
|1.3472
|27
|2011.10.04 16:49
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3247
|1.3472
|28
|2011.10.04 16:49
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3248
|1.3472
|29
|2011.10.04 17:08
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3249
|1.3472
|30
|2011.10.04 17:09
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3250
|1.3472
|31
|2011.10.04 17:09
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3251
|1.3472
|32
|2011.10.04 17:10
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3252
|1.3472
|33
|2011.10.04 17:10
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3254
|1.3472
|34
|2011.10.04 17:10
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3256
|1.3472
|35
|2011.10.04 17:10
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3257
|1.3472
|36
|2011.10.04 17:10
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3258
|1.3472
|37
|2011.10.04 17:10
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3259
|1.3472
|38
|2011.10.04 17:10
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3261
|1.3472
|39
|2011.10.04 17:10
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3262
|1.3472
|40
|2011.10.04 17:10
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3263
|1.3472
|41
|2011.10.04 17:11
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3264
|1.3472
|42
|2011.10.04 17:11
|modify
|1
|0.10
|1.3222
|1.3265
|1.3472
|43
|2011.10.04 17:25
|s/l
|1
|0.10
|1.3265
|1.3265
|1.3472
|43.00
|543.00
|44
|2011.10.05 16:43
|sell
|2
|0.10
|1.3293
|0.0000
|1.3043
|45
|2011.10.06 14:18
|modify
|2
|0.10
|1.3293
|1.3293
|1.3043
|46
|2011.10.06 14:18
|modify
|2
|0.10
|1.3293
|1.3292
|1.3043
|47
|2011.10.06 14:18
|modify
|2
|0.10
|1.3293
|1.3291
|1.3043
|48
|2011.10.06 14:19
|modify
|2
|0.10
|1.3293
|1.3290
|1.3043
|49
|2011.10.06 14:19
|modify
|2
|0.10
|1.3293
|1.3288
|1.3043
|50
|2011.10.06 14:19
|modify
|2
|0.10
|1.3293
|1.3287
|1.3043
|51
|2011.10.06 14:19
|modify
|2
|0.10
|1.3293
|1.3285
|1.3043
|52
|2011.10.06 14:20
|modify
|2
|0.10
|1.3293
|1.3284
|1.3043
|53
|2011.10.06 14:20
|modify
|2
|0.10
|1.3293
|1.3283
|1.3043
|54
|2011.10.06 14:20
|modify
|2
|0.10
|1.3293
|1.3282
|1.3043
|55
|2011.10.06 14:20
|modify
|2
|0.10
|1.3293
|1.3281
|1.3043
|56
|2011.10.06 14:20
|modify
|2
|0.10
|1.3293
|1.3280
|1.3043
|57
|2011.10.06 14:20
|modify
|2
|0.10
|1.3293
|1.3279
|1.3043
|58
|2011.10.06 14:20
|modify
|2
|0.10
|1.3293
|1.3278
|1.3043
|59
|2011.10.06 14:33
|s/l
|2
|0.10
|1.3278
|1.3278
|1.3043
|13.80
|556.80
|60
|2011.10.06 15:41
|buy
|3
|0.10
|1.3350
|0.0000
|1.3600
|61
|2011.10.06 16:22
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3350
|1.3600
|62
|2011.10.06 16:22
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3351
|1.3600
|63
|2011.10.06 16:22
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3352
|1.3600
|64
|2011.10.06 16:22
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3353
|1.3600
|65
|2011.10.06 16:23
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3354
|1.3600
|66
|2011.10.06 16:23
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3355
|1.3600
|67
|2011.10.06 16:24
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3356
|1.3600
|68
|2011.10.06 16:24
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3357
|1.3600
|69
|2011.10.06 16:24
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3359
|1.3600
|70
|2011.10.06 16:24
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3360
|1.3600
|71
|2011.10.06 16:24
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3362
|1.3600
|72
|2011.10.06 16:24
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3363
|1.3600
|73
|2011.10.06 16:24
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3364
|1.3600
|74
|2011.10.06 16:24
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3365
|1.3600
|75
|2011.10.06 16:24
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3367
|1.3600
|76
|2011.10.06 16:24
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3368
|1.3600
|77
|2011.10.06 16:24
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3369
|1.3600
|78
|2011.10.06 16:24
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3370
|1.3600
|79
|2011.10.06 16:25
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3371
|1.3600
|80
|2011.10.06 16:25
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3373
|1.3600
|81
|2011.10.06 16:25
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3375
|1.3600
|82
|2011.10.06 16:25
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3376
|1.3600
|83
|2011.10.06 16:30
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3377
|1.3600
|84
|2011.10.06 16:30
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3378
|1.3600
|85
|2011.10.06 16:30
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3379
|1.3600
|86
|2011.10.06 16:30
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3381
|1.3600
|87
|2011.10.06 16:30
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3382
|1.3600
|88
|2011.10.06 16:30
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3383
|1.3600
|89
|2011.10.06 16:32
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3384
|1.3600
|90
|2011.10.06 16:32
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3385
|1.3600
|91
|2011.10.06 16:32
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3386
|1.3600
|92
|2011.10.06 16:32
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3387
|1.3600
|93
|2011.10.06 16:32
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3388
|1.3600
|94
|2011.10.06 16:32
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3389
|1.3600
|95
|2011.10.06 16:32
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3390
|1.3600
|96
|2011.10.06 16:33
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3391
|1.3600
|97
|2011.10.06 16:33
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3392
|1.3600
|98
|2011.10.06 16:33
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3393
|1.3600
|99
|2011.10.06 16:33
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3394
|1.3600
|100
|2011.10.06 16:33
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3395
|1.3600
|101
|2011.10.06 16:33
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3396
|1.3600
|102
|2011.10.06 16:33
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3397
|1.3600
|103
|2011.10.06 16:33
|modify
|3
|0.10
|1.3350
|1.3398
|1.3600
|104
|2011.10.06 16:50
|s/l
|3
|0.10
|1.3398
|1.3398
|1.3600
|48.00
|604.80
|105
|2011.10.06 16:50
|buy
|4
|0.10
|1.3400
|0.0000
|1.3650
|106
|2011.10.06 20:08
|modify
|4
|0.10
|1.3400
|1.3402
|1.3650
|107
|2011.10.06 20:08
|modify
|4
|0.10
|1.3400
|1.3403
|1.3650
|108
|2011.10.06 20:08
|modify
|4
|0.10
|1.3400
|1.3404
|1.3650
|109
|2011.10.06 20:08
|modify
|4
|0.10
|1.3400
|1.3405
|1.3650
|110
|2011.10.06 20:08
|modify
|4
|0.10
|1.3400
|1.3406
|1.3650
|111
|2011.10.06 20:09
|modify
|4
|0.10
|1.3400
|1.3407
|1.3650
|112
|2011.10.06 20:15
|modify
|4
|0.10
|1.3400
|1.3408
|1.3650
|113
|2011.10.06 20:21
|modify
|4
|0.10
|1.3400
|1.3409
|1.3650
|114
|2011.10.06 20:22
|modify
|4
|0.10
|1.3400
|1.3410
|1.3650
|115
|2011.10.06 20:22
|modify
|4
|0.10
|1.3400
|1.3411
|1.3650
|116
|2011.10.06 20:22
|modify
|4
|0.10
|1.3400
|1.3412
|1.3650
|117
|2011.10.06 20:23
|modify
|4
|0.10
|1.3400
|1.3413
|1.3650
|118
|2011.10.06 20:23
|modify
|4
|0.10
|1.3400
|1.3414
|1.3650
|119
|2011.10.06 21:59
|modify
|4
|0.10
|1.3400
|1.3415
|1.3650
|120
|2011.10.07 02:37
|s/l
|4
|0.10
|1.3415
|1.3415
|1.3650
|15.05
|619.85
|121
|2011.10.07 18:41
|sell
|5
|0.10
|1.3408
|0.0000
|1.3158
|122
|2011.10.07 20:44
|modify
|5
|0.10
|1.3408
|1.3407
|1.3158
|123
|2011.10.07 20:44
|modify
|5
|0.10
|1.3408
|1.3406
|1.3158
|124
|2011.10.07 20:44
|modify
|5
|0.10
|1.3408
|1.3404
|1.3158
|125
|2011.10.07 20:44
|modify
|5
|0.10
|1.3408
|1.3403
|1.3158
|126
|2011.10.07 20:45
|modify
|5
|0.10
|1.3408
|1.3400
|1.3158
|127
|2011.10.07 20:45
|modify
|5
|0.10
|1.3408
|1.3398
|1.3158
|128
|2011.10.07 20:45
|modify
|5
|0.10
|1.3408
|1.3397
|1.3158
|129
|2011.10.07 21:15
|s/l
|5
|0.10
|1.3397
|1.3397
|1.3158
|11.00
|630.85
|130
|2011.10.10 03:00
|buy
|6
|0.10
|1.3444
|0.0000
|1.3694
|131
|2011.10.10 06:59
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3444
|1.3694
|132
|2011.10.10 06:59
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3445
|1.3694
|133
|2011.10.10 07:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3446
|1.3694
|134
|2011.10.10 07:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3447
|1.3694
|135
|2011.10.10 07:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3448
|1.3694
|136
|2011.10.10 07:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3449
|1.3694
|137
|2011.10.10 07:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3450
|1.3694
|138
|2011.10.10 08:16
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3451
|1.3694
|139
|2011.10.10 08:16
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3452
|1.3694
|140
|2011.10.10 08:16
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3453
|1.3694
|141
|2011.10.10 08:34
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3454
|1.3694
|142
|2011.10.10 09:22
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3455
|1.3694
|143
|2011.10.10 09:22
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3456
|1.3694
|144
|2011.10.10 09:42
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3457
|1.3694
|145
|2011.10.10 09:42
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3458
|1.3694
|146
|2011.10.10 09:42
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3459
|1.3694
|147
|2011.10.10 09:42
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3460
|1.3694
|148
|2011.10.10 09:42
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3461
|1.3694
|149
|2011.10.10 09:42
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3462
|1.3694
|150
|2011.10.10 09:51
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3463
|1.3694
|151
|2011.10.10 09:51
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3464
|1.3694
|152
|2011.10.10 09:51
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3465
|1.3694
|153
|2011.10.10 09:52
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3466
|1.3694
|154
|2011.10.10 09:52
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3467
|1.3694
|155
|2011.10.10 09:52
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3468
|1.3694
|156
|2011.10.10 09:52
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3469
|1.3694
|157
|2011.10.10 09:52
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3470
|1.3694
|158
|2011.10.10 09:53
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3471
|1.3694
|159
|2011.10.10 09:53
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3472
|1.3694
|160
|2011.10.10 09:53
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3473
|1.3694
|161
|2011.10.10 09:53
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3474
|1.3694
|162
|2011.10.10 09:53
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3475
|1.3694
|163
|2011.10.10 09:53
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3476
|1.3694
|164
|2011.10.10 09:53
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3477
|1.3694
|165
|2011.10.10 09:55
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3478
|1.3694
|166
|2011.10.10 09:55
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3480
|1.3694
|167
|2011.10.10 09:55
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3481
|1.3694
|168
|2011.10.10 09:55
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3482
|1.3694
|169
|2011.10.10 09:55
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3483
|1.3694
|170
|2011.10.10 09:55
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3484
|1.3694
|171
|2011.10.10 09:55
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3485
|1.3694
|172
|2011.10.10 09:57
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3486
|1.3694
|173
|2011.10.10 09:57
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3487
|1.3694
|174
|2011.10.10 09:57
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3488
|1.3694
|175
|2011.10.10 09:57
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3489
|1.3694
|176
|2011.10.10 09:57
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3490
|1.3694
|177
|2011.10.10 09:59
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3491
|1.3694
|178
|2011.10.10 09:59
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3492
|1.3694
|179
|2011.10.10 09:59
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3493
|1.3694
|180
|2011.10.10 09:59
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3494
|1.3694
|181
|2011.10.10 09:59
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3495
|1.3694
|182
|2011.10.10 09:59
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3496
|1.3694
|183
|2011.10.10 09:59
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3497
|1.3694
|184
|2011.10.10 09:59
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3498
|1.3694
|185
|2011.10.10 09:59
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3499
|1.3694
|186
|2011.10.10 10:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3500
|1.3694
|187
|2011.10.10 10:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3501
|1.3694
|188
|2011.10.10 10:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3502
|1.3694
|189
|2011.10.10 10:15
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3503
|1.3694
|190
|2011.10.10 10:15
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3505
|1.3694
|191
|2011.10.10 10:15
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3506
|1.3694
|192
|2011.10.10 10:15
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3507
|1.3694
|193
|2011.10.10 10:15
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3508
|1.3694
|194
|2011.10.10 10:15
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3509
|1.3694
|195
|2011.10.10 10:15
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3510
|1.3694
|196
|2011.10.10 10:15
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3511
|1.3694
|197
|2011.10.10 10:15
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3512
|1.3694
|198
|2011.10.10 10:15
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3513
|1.3694
|199
|2011.10.10 10:15
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3514
|1.3694
|200
|2011.10.10 10:39
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3515
|1.3694
|201
|2011.10.10 10:39
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3516
|1.3694
|202
|2011.10.10 10:40
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3518
|1.3694
|203
|2011.10.10 10:40
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3519
|1.3694
|204
|2011.10.10 10:40
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3520
|1.3694
|205
|2011.10.10 10:40
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3521
|1.3694
|206
|2011.10.10 10:40
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3522
|1.3694
|207
|2011.10.10 10:40
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3523
|1.3694
|208
|2011.10.10 10:40
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3524
|1.3694
|209
|2011.10.10 10:40
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3525
|1.3694
|210
|2011.10.10 10:40
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3526
|1.3694
|211
|2011.10.10 10:40
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3527
|1.3694
|212
|2011.10.10 10:40
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3528
|1.3694
|213
|2011.10.10 10:40
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3529
|1.3694
|214
|2011.10.10 10:42
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3531
|1.3694
|215
|2011.10.10 10:42
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3532
|1.3694
|216
|2011.10.10 10:42
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3533
|1.3694
|217
|2011.10.10 10:43
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3534
|1.3694
|218
|2011.10.10 10:43
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3535
|1.3694
|219
|2011.10.10 10:45
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3536
|1.3694
|220
|2011.10.10 10:45
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3537
|1.3694
|221
|2011.10.10 10:45
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3538
|1.3694
|222
|2011.10.10 10:45
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3539
|1.3694
|223
|2011.10.10 10:45
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3540
|1.3694
|224
|2011.10.10 10:45
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3541
|1.3694
|225
|2011.10.10 10:49
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3542
|1.3694
|226
|2011.10.10 10:49
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3543
|1.3694
|227
|2011.10.10 10:49
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3544
|1.3694
|228
|2011.10.10 10:49
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3545
|1.3694
|229
|2011.10.10 10:49
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3546
|1.3694
|230
|2011.10.10 10:49
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3547
|1.3694
|231
|2011.10.10 12:09
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3548
|1.3694
|232
|2011.10.10 12:09
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3549
|1.3694
|233
|2011.10.10 12:09
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3550
|1.3694
|234
|2011.10.10 12:09
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3551
|1.3694
|235
|2011.10.10 12:27
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3552
|1.3694
|236
|2011.10.10 12:27
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3553
|1.3694
|237
|2011.10.10 12:27
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3554
|1.3694
|238
|2011.10.10 12:27
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3555
|1.3694
|239
|2011.10.10 12:27
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3556
|1.3694
|240
|2011.10.10 12:27
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3557
|1.3694
|241
|2011.10.10 12:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3559
|1.3694
|242
|2011.10.10 12:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3560
|1.3694
|243
|2011.10.10 12:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3561
|1.3694
|244
|2011.10.10 12:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3562
|1.3694
|245
|2011.10.10 12:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3563
|1.3694
|246
|2011.10.10 12:35
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3564
|1.3694
|247
|2011.10.10 12:35
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3566
|1.3694
|248
|2011.10.10 12:35
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3568
|1.3694
|249
|2011.10.10 12:35
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3569
|1.3694
|250
|2011.10.10 14:24
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3570
|1.3694
|251
|2011.10.10 14:24
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3571
|1.3694
|252
|2011.10.10 14:24
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3572
|1.3694
|253
|2011.10.10 14:24
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3573
|1.3694
|254
|2011.10.10 14:24
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3574
|1.3694
|255
|2011.10.10 14:24
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3575
|1.3694
|256
|2011.10.10 14:24
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3576
|1.3694
|257
|2011.10.10 14:24
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3577
|1.3694
|258
|2011.10.10 14:24
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3578
|1.3694
|259
|2011.10.10 14:24
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3579
|1.3694
|260
|2011.10.10 14:24
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3580
|1.3694
|261
|2011.10.10 14:26
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3581
|1.3694
|262
|2011.10.10 14:28
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3582
|1.3694
|263
|2011.10.10 14:28
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3584
|1.3694
|264
|2011.10.10 14:28
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3585
|1.3694
|265
|2011.10.10 14:28
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3587
|1.3694
|266
|2011.10.10 14:28
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3588
|1.3694
|267
|2011.10.10 14:28
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3590
|1.3694
|268
|2011.10.10 14:28
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3591
|1.3694
|269
|2011.10.10 14:28
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3593
|1.3694
|270
|2011.10.10 14:28
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3594
|1.3694
|271
|2011.10.10 14:28
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3595
|1.3694
|272
|2011.10.10 14:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3596
|1.3694
|273
|2011.10.10 14:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3597
|1.3694
|274
|2011.10.10 14:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3598
|1.3694
|275
|2011.10.10 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3599
|1.3694
|276
|2011.10.10 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3600
|1.3694
|277
|2011.10.10 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3601
|1.3694
|278
|2011.10.10 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3602
|1.3694
|279
|2011.10.10 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3603
|1.3694
|280
|2011.10.10 15:56
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3604
|1.3694
|281
|2011.10.10 15:56
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3605
|1.3694
|282
|2011.10.10 15:56
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3606
|1.3694
|283
|2011.10.10 16:04
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3607
|1.3694
|284
|2011.10.10 16:04
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3608
|1.3694
|285
|2011.10.10 16:05
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3609
|1.3694
|286
|2011.10.10 16:06
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3610
|1.3694
|287
|2011.10.10 16:06
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3611
|1.3694
|288
|2011.10.10 16:06
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3612
|1.3694
|289
|2011.10.10 16:06
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3613
|1.3694
|290
|2011.10.10 16:06
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3614
|1.3694
|291
|2011.10.10 16:06
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3615
|1.3694
|292
|2011.10.10 16:06
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3616
|1.3694
|293
|2011.10.10 16:06
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3617
|1.3694
|294
|2011.10.10 16:06
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3618
|1.3694
|295
|2011.10.10 16:07
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3619
|1.3694
|296
|2011.10.10 16:07
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3620
|1.3694
|297
|2011.10.10 16:07
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3621
|1.3694
|298
|2011.10.10 16:07
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3622
|1.3694
|299
|2011.10.10 16:07
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3623
|1.3694
|300
|2011.10.10 17:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3624
|1.3694
|301
|2011.10.10 17:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3625
|1.3694
|302
|2011.10.10 17:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3626
|1.3694
|303
|2011.10.10 17:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3627
|1.3694
|304
|2011.10.10 17:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3628
|1.3694
|305
|2011.10.10 17:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3629
|1.3694
|306
|2011.10.10 17:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3631
|1.3694
|307
|2011.10.10 17:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3632
|1.3694
|308
|2011.10.10 17:00
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3633
|1.3694
|309
|2011.10.10 17:02
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3634
|1.3694
|310
|2011.10.10 17:02
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3635
|1.3694
|311
|2011.10.10 17:02
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3636
|1.3694
|312
|2011.10.10 17:03
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3637
|1.3694
|313
|2011.10.10 17:03
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3638
|1.3694
|314
|2011.10.10 17:19
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3639
|1.3694
|315
|2011.10.10 17:19
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3640
|1.3694
|316
|2011.10.10 17:27
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3641
|1.3694
|317
|2011.10.10 17:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3642
|1.3694
|318
|2011.10.10 17:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3643
|1.3694
|319
|2011.10.10 17:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3644
|1.3694
|320
|2011.10.10 17:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3645
|1.3694
|321
|2011.10.10 17:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3646
|1.3694
|322
|2011.10.10 17:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3647
|1.3694
|323
|2011.10.10 17:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3648
|1.3694
|324
|2011.10.10 17:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3649
|1.3694
|325
|2011.10.10 17:29
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3650
|1.3694
|326
|2011.10.10 17:30
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3651
|1.3694
|327
|2011.10.10 17:30
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3652
|1.3694
|328
|2011.10.10 17:30
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3654
|1.3694
|329
|2011.10.10 17:30
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3655
|1.3694
|330
|2011.10.10 18:05
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3656
|1.3694
|331
|2011.10.10 18:05
|modify
|6
|0.10
|1.3444
|1.3657
|1.3694
|332
|2011.10.10 18:05
|t/p
|6
|0.10
|1.3694
|1.3657
|1.3694
|250.00
|880.85
|333
|2011.10.11 10:41
|sell
|7
|0.10
|1.3616
|0.0000
|1.3366
|334
|2011.10.11 11:28
|modify
|7
|0.10
|1.3616
|1.3615
|1.3366
|335
|2011.10.11 12:03
|s/l
|7
|0.10
|1.3615
|1.3615
|1.3366
|1.00
|881.85
|336
|2011.10.11 16:52
|buy
|8
|0.10
|1.3631
|0.0000
|1.3881
|337
|2011.10.11 18:01
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3631
|1.3881
|338
|2011.10.11 19:50
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3632
|1.3881
|339
|2011.10.11 19:50
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3633
|1.3881
|340
|2011.10.11 19:51
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3634
|1.3881
|341
|2011.10.11 19:51
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3635
|1.3881
|342
|2011.10.11 19:51
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3636
|1.3881
|343
|2011.10.11 19:51
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3637
|1.3881
|344
|2011.10.11 19:51
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3638
|1.3881
|345
|2011.10.11 19:51
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3639
|1.3881
|346
|2011.10.11 19:51
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3640
|1.3881
|347
|2011.10.11 19:52
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3642
|1.3881
|348
|2011.10.11 19:52
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3643
|1.3881
|349
|2011.10.11 19:52
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3645
|1.3881
|350
|2011.10.11 19:56
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3646
|1.3881
|351
|2011.10.11 19:56
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3647
|1.3881
|352
|2011.10.11 19:57
|modify
|8
|0.10
|1.3631
|1.3648
|1.3881
|353
|2011.10.11 22:27
|s/l
|8
|0.10
|1.3648
|1.3648
|1.3881
|17.00
|898.85
|354
|2011.10.12 02:00
|sell
|9
|0.10
|1.3628
|0.0000
|1.3378
|355
|2011.10.12 03:04
|modify
|9
|0.10
|1.3628
|1.3628
|1.3378
|356
|2011.10.12 03:05
|modify
|9
|0.10
|1.3628
|1.3627
|1.3378
|357
|2011.10.12 03:05
|modify
|9
|0.10
|1.3628
|1.3626
|1.3378
|358
|2011.10.12 03:16
|modify
|9
|0.10
|1.3628
|1.3625
|1.3378
|359
|2011.10.12 03:16
|modify
|9
|0.10
|1.3628
|1.3624
|1.3378
|360
|2011.10.12 03:16
|modify
|9
|0.10
|1.3628
|1.3623
|1.3378
|361
|2011.10.12 03:17
|modify
|9
|0.10
|1.3628
|1.3622
|1.3378
|362
|2011.10.12 03:17
|modify
|9
|0.10
|1.3628
|1.3621
|1.3378
|363
|2011.10.12 03:22
|modify
|9
|0.10
|1.3628
|1.3620
|1.3378
|364
|2011.10.12 03:22
|modify
|9
|0.10
|1.3628
|1.3619
|1.3378
|365
|2011.10.12 05:14
|s/l
|9
|0.10
|1.3619
|1.3619
|1.3378
|9.00
|907.85
|366
|2011.10.12 07:30
|buy
|10
|0.10
|1.3641
|0.0000
|1.3891
|367
|2011.10.12 09:57
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3641
|1.3891
|368
|2011.10.12 09:57
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3642
|1.3891
|369
|2011.10.12 09:57
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3643
|1.3891
|370
|2011.10.12 09:57
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3644
|1.3891
|371
|2011.10.12 09:58
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3645
|1.3891
|372
|2011.10.12 09:58
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3646
|1.3891
|373
|2011.10.12 09:58
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3647
|1.3891
|374
|2011.10.12 09:58
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3648
|1.3891
|375
|2011.10.12 09:58
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3649
|1.3891
|376
|2011.10.12 09:58
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3650
|1.3891
|377
|2011.10.12 09:58
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3651
|1.3891
|378
|2011.10.12 09:59
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3652
|1.3891
|379
|2011.10.12 09:59
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3653
|1.3891
|380
|2011.10.12 10:03
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3654
|1.3891
|381
|2011.10.12 10:03
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3656
|1.3891
|382
|2011.10.12 10:03
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3657
|1.3891
|383
|2011.10.12 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3658
|1.3891
|384
|2011.10.12 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3659
|1.3891
|385
|2011.10.12 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3660
|1.3891
|386
|2011.10.12 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3661
|1.3891
|387
|2011.10.12 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3662
|1.3891
|388
|2011.10.12 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3663
|1.3891
|389
|2011.10.12 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3664
|1.3891
|390
|2011.10.12 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3665
|1.3891
|391
|2011.10.12 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3666
|1.3891
|392
|2011.10.12 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3667
|1.3891
|393
|2011.10.12 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3668
|1.3891
|394
|2011.10.12 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3669
|1.3891
|395
|2011.10.12 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3670
|1.3891
|396
|2011.10.12 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3671
|1.3891
|397
|2011.10.12 10:13
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3672
|1.3891
|398
|2011.10.12 10:13
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3673
|1.3891
|399
|2011.10.12 10:13
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3674
|1.3891
|400
|2011.10.12 10:13
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3675
|1.3891
|401
|2011.10.12 10:13
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3676
|1.3891
|402
|2011.10.12 10:13
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3677
|1.3891
|403
|2011.10.12 10:13
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3678
|1.3891
|404
|2011.10.12 10:13
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3679
|1.3891
|405
|2011.10.12 10:14
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3682
|1.3891
|406
|2011.10.12 10:14
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3683
|1.3891
|407
|2011.10.12 10:14
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3685
|1.3891
|408
|2011.10.12 10:14
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3686
|1.3891
|409
|2011.10.12 10:14
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3687
|1.3891
|410
|2011.10.12 10:14
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3688
|1.3891
|411
|2011.10.12 10:14
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3690
|1.3891
|412
|2011.10.12 10:14
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3691
|1.3891
|413
|2011.10.12 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3692
|1.3891
|414
|2011.10.12 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3693
|1.3891
|415
|2011.10.12 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3694
|1.3891
|416
|2011.10.12 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3695
|1.3891
|417
|2011.10.12 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3696
|1.3891
|418
|2011.10.12 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3697
|1.3891
|419
|2011.10.12 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3698
|1.3891
|420
|2011.10.12 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3699
|1.3891
|421
|2011.10.12 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3700
|1.3891
|422
|2011.10.12 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3701
|1.3891
|423
|2011.10.12 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3702
|1.3891
|424
|2011.10.12 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3703
|1.3891
|425
|2011.10.12 10:20
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3704
|1.3891
|426
|2011.10.12 10:20
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3705
|1.3891
|427
|2011.10.12 10:20
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3706
|1.3891
|428
|2011.10.12 10:21
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3707
|1.3891
|429
|2011.10.12 10:21
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3708
|1.3891
|430
|2011.10.12 10:25
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3709
|1.3891
|431
|2011.10.12 10:25
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3710
|1.3891
|432
|2011.10.12 10:28
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3711
|1.3891
|433
|2011.10.12 10:29
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3712
|1.3891
|434
|2011.10.12 10:30
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3713
|1.3891
|435
|2011.10.12 10:30
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3714
|1.3891
|436
|2011.10.12 10:30
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3715
|1.3891
|437
|2011.10.12 10:30
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3716
|1.3891
|438
|2011.10.12 10:30
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3717
|1.3891
|439
|2011.10.12 10:30
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3718
|1.3891
|440
|2011.10.12 10:38
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3719
|1.3891
|441
|2011.10.12 10:38
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3720
|1.3891
|442
|2011.10.12 10:38
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3721
|1.3891
|443
|2011.10.12 10:38
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3722
|1.3891
|444
|2011.10.12 10:38
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3723
|1.3891
|445
|2011.10.12 10:38
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3724
|1.3891
|446
|2011.10.12 10:38
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3725
|1.3891
|447
|2011.10.12 10:40
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3726
|1.3891
|448
|2011.10.12 10:40
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3727
|1.3891
|449
|2011.10.12 10:40
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3728
|1.3891
|450
|2011.10.12 10:40
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3729
|1.3891
|451
|2011.10.12 10:40
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3730
|1.3891
|452
|2011.10.12 10:40
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3731
|1.3891
|453
|2011.10.12 10:40
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3732
|1.3891
|454
|2011.10.12 10:40
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3733
|1.3891
|455
|2011.10.12 10:40
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3734
|1.3891
|456
|2011.10.12 11:00
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3735
|1.3891
|457
|2011.10.12 11:00
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3736
|1.3891
|458
|2011.10.12 11:00
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3737
|1.3891
|459
|2011.10.12 11:00
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3738
|1.3891
|460
|2011.10.12 11:04
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3739
|1.3891
|461
|2011.10.12 11:08
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3740
|1.3891
|462
|2011.10.12 11:08
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3741
|1.3891
|463
|2011.10.12 11:08
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3742
|1.3891
|464
|2011.10.12 11:09
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3743
|1.3891
|465
|2011.10.12 11:09
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3744
|1.3891
|466
|2011.10.12 11:09
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3745
|1.3891
|467
|2011.10.12 11:09
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3746
|1.3891
|468
|2011.10.12 11:10
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3747
|1.3891
|469
|2011.10.12 11:10
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3748
|1.3891
|470
|2011.10.12 11:10
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3749
|1.3891
|471
|2011.10.12 11:11
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3750
|1.3891
|472
|2011.10.12 11:11
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3751
|1.3891
|473
|2011.10.12 11:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3752
|1.3891
|474
|2011.10.12 11:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3753
|1.3891
|475
|2011.10.12 11:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3754
|1.3891
|476
|2011.10.12 11:16
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3755
|1.3891
|477
|2011.10.12 11:17
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3758
|1.3891
|478
|2011.10.12 11:17
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3759
|1.3891
|479
|2011.10.12 11:20
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3760
|1.3891
|480
|2011.10.12 11:20
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3761
|1.3891
|481
|2011.10.12 11:21
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3762
|1.3891
|482
|2011.10.12 11:21
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3763
|1.3891
|483
|2011.10.12 11:21
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3764
|1.3891
|484
|2011.10.12 11:22
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3765
|1.3891
|485
|2011.10.12 11:29
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3766
|1.3891
|486
|2011.10.12 11:36
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3767
|1.3891
|487
|2011.10.12 11:36
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3768
|1.3891
|488
|2011.10.12 11:36
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3769
|1.3891
|489
|2011.10.12 11:36
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3770
|1.3891
|490
|2011.10.12 11:36
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3771
|1.3891
|491
|2011.10.12 12:05
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3772
|1.3891
|492
|2011.10.12 12:05
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3773
|1.3891
|493
|2011.10.12 12:05
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3774
|1.3891
|494
|2011.10.12 12:10
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3775
|1.3891
|495
|2011.10.12 12:10
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3777
|1.3891
|496
|2011.10.12 12:10
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3778
|1.3891
|497
|2011.10.12 12:10
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3779
|1.3891
|498
|2011.10.12 12:10
|modify
|10
|0.10
|1.3641
|1.3781
|1.3891
|499
|2011.10.12 12:27
|s/l
|10
|0.10
|1.3781
|1.3781
|1.3891
|140.00
|1047.85
|500
|2011.10.13 10:14
|sell
|11
|0.10
|1.3770
|0.0000
|1.3520
|501
|2011.10.13 10:55
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3770
|1.3520
|502
|2011.10.13 10:55
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3769
|1.3520
|503
|2011.10.13 11:32
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3768
|1.3520
|504
|2011.10.13 11:32
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3767
|1.3520
|505
|2011.10.13 11:33
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3766
|1.3520
|506
|2011.10.13 11:33
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3765
|1.3520
|507
|2011.10.13 11:41
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3764
|1.3520
|508
|2011.10.13 11:41
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3763
|1.3520
|509
|2011.10.13 11:41
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3762
|1.3520
|510
|2011.10.13 11:42
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3761
|1.3520
|511
|2011.10.13 11:43
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3760
|1.3520
|512
|2011.10.13 11:44
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3759
|1.3520
|513
|2011.10.13 11:44
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3757
|1.3520
|514
|2011.10.13 11:48
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3756
|1.3520
|515
|2011.10.13 11:48
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3754
|1.3520
|516
|2011.10.13 11:48
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3752
|1.3520
|517
|2011.10.13 11:49
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3751
|1.3520
|518
|2011.10.13 11:50
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3750
|1.3520
|519
|2011.10.13 11:50
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3749
|1.3520
|520
|2011.10.13 11:50
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3748
|1.3520
|521
|2011.10.13 13:08
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3747
|1.3520
|522
|2011.10.13 13:08
|modify
|11
|0.10
|1.3770
|1.3746
|1.3520
|523
|2011.10.13 13:44
|s/l
|11
|0.10
|1.3746
|1.3746
|1.3520
|24.00
|1071.85
|524
|2011.10.13 19:28
|buy
|12
|0.10
|1.3772
|0.0000
|1.4022
|525
|2011.10.14 00:45
|close
|12
|0.10
|1.3747
|0.0000
|1.4022
|-24.95
|1046.90
|526
|2011.10.14 00:45
|sell
|13
|0.10
|1.3747
|0.0000
|1.3497
|527
|2011.10.14 03:40
|close
|13
|0.10
|1.3762
|0.0000
|1.3497
|-15.00
|1031.90
|528
|2011.10.14 03:40
|buy
|14
|0.10
|1.3763
|0.0000
|1.4013
|529
|2011.10.14 08:08
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3764
|1.4013
|530
|2011.10.14 08:08
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3765
|1.4013
|531
|2011.10.14 08:08
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3766
|1.4013
|532
|2011.10.14 08:08
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3767
|1.4013
|533
|2011.10.14 08:08
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3768
|1.4013
|534
|2011.10.14 08:09
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3769
|1.4013
|535
|2011.10.14 08:09
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3770
|1.4013
|536
|2011.10.14 08:09
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3771
|1.4013
|537
|2011.10.14 08:09
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3772
|1.4013
|538
|2011.10.14 08:09
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3773
|1.4013
|539
|2011.10.14 08:09
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3774
|1.4013
|540
|2011.10.14 08:09
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3775
|1.4013
|541
|2011.10.14 08:09
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3776
|1.4013
|542
|2011.10.14 08:09
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3777
|1.4013
|543
|2011.10.14 08:09
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3778
|1.4013
|544
|2011.10.14 08:10
|modify
|14
|0.10
|1.3763
|1.3779
|1.4013
|545
|2011.10.14 08:50
|s/l
|14
|0.10
|1.3779
|1.3779
|1.4013
|16.00
|1047.90
|546
|2011.10.14 09:35
|sell
|15
|0.10
|1.3747
|0.0000
|1.3497
|547
|2011.10.18 05:39
|close
|15
|0.10
|1.3785
|0.0000
|1.3497
|-38.80
|1009.10
|548
|2011.10.18 05:39
|buy
|16
|0.10
|1.3785
|0.0000
|1.4035
|549
|2011.10.19 07:32
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3786
|1.4035
|550
|2011.10.19 07:32
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3788
|1.4035
|551
|2011.10.19 07:32
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3789
|1.4035
|552
|2011.10.19 07:32
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3790
|1.4035
|553
|2011.10.19 07:32
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3791
|1.4035
|554
|2011.10.19 07:32
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3792
|1.4035
|555
|2011.10.19 07:32
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3793
|1.4035
|556
|2011.10.19 07:32
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3794
|1.4035
|557
|2011.10.19 07:32
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3795
|1.4035
|558
|2011.10.19 07:32
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3796
|1.4035
|559
|2011.10.19 07:32
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3797
|1.4035
|560
|2011.10.19 08:11
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3798
|1.4035
|561
|2011.10.19 08:11
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3799
|1.4035
|562
|2011.10.19 08:11
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3800
|1.4035
|563
|2011.10.19 08:11
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3801
|1.4035
|564
|2011.10.19 08:11
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3802
|1.4035
|565
|2011.10.19 08:11
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3803
|1.4035
|566
|2011.10.19 08:11
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3804
|1.4035
|567
|2011.10.19 08:11
|modify
|16
|0.10
|1.3785
|1.3805
|1.4035
|568
|2011.10.19 08:38
|s/l
|16
|0.10
|1.3805
|1.3805
|1.4035
|20.05
|1029.15
|569
|2011.10.19 17:18
|sell
|17
|0.10
|1.3780
|0.0000
|1.3530
|570
|2011.10.19 20:28
|modify
|17
|0.10
|1.3780
|1.3779
|1.3530
|571
|2011.10.19 20:28
|modify
|17
|0.10
|1.3780
|1.3778
|1.3530
|572
|2011.10.19 20:28
|modify
|17
|0.10
|1.3780
|1.3777
|1.3530
|573
|2011.10.19 20:28
|modify
|17
|0.10
|1.3780
|1.3775
|1.3530
|574
|2011.10.19 20:32
|modify
|17
|0.10
|1.3780
|1.3774
|1.3530
|575
|2011.10.19 20:32
|modify
|17
|0.10
|1.3780
|1.3773
|1.3530
|576
|2011.10.19 20:32
|modify
|17
|0.10
|1.3780
|1.3771
|1.3530
|577
|2011.10.19 21:07
|modify
|17
|0.10
|1.3780
|1.3770
|1.3530
|578
|2011.10.19 21:07
|modify
|17
|0.10
|1.3780
|1.3769
|1.3530
|579
|2011.10.19 21:07
|modify
|17
|0.10
|1.3780
|1.3768
|1.3530
|580
|2011.10.20 01:11
|s/l
|17
|0.10
|1.3768
|1.3768
|1.3530
|10.80
|1039.95
|581
|2011.10.20 11:28
|buy
|18
|0.10
|1.3772
|0.0000
|1.4022
|582
|2011.10.20 11:30
|modify
|18
|0.10
|1.3772
|1.3774
|1.4022
|583
|2011.10.20 11:30
|modify
|18
|0.10
|1.3772
|1.3775
|1.4022
|584
|2011.10.20 11:30
|modify
|18
|0.10
|1.3772
|1.3778
|1.4022
|585
|2011.10.20 11:30
|modify
|18
|0.10
|1.3772
|1.3780
|1.4022
|586
|2011.10.20 11:30
|modify
|18
|0.10
|1.3772
|1.3783
|1.4022
|587
|2011.10.20 11:30
|modify
|18
|0.10
|1.3772
|1.3785
|1.4022
|588
|2011.10.20 11:30
|modify
|18
|0.10
|1.3772
|1.3788
|1.4022
|589
|2011.10.20 11:30
|modify
|18
|0.10
|1.3772
|1.3791
|1.4022
|590
|2011.10.20 11:30
|modify
|18
|0.10
|1.3772
|1.3794
|1.4022
|591
|2011.10.20 11:30
|modify
|18
|0.10
|1.3772
|1.3797
|1.4022
|592
|2011.10.20 11:30
|modify
|18
|0.10
|1.3772
|1.3799
|1.4022
|593
|2011.10.20 11:30
|modify
|18
|0.10
|1.3772
|1.3802
|1.4022
|594
|2011.10.20 11:33
|s/l
|18
|0.10
|1.3802
|1.3802
|1.4022
|30.00
|1069.95
|595
|2011.10.20 11:33
|buy
|19
|0.10
|1.3804
|0.0000
|1.4054
|596
|2011.10.20 12:05
|modify
|19
|0.10
|1.3804
|1.3805
|1.4054
|597
|2011.10.20 12:05
|modify
|19
|0.10
|1.3804
|1.3806
|1.4054
|598
|2011.10.20 12:05
|modify
|19
|0.10
|1.3804
|1.3807
|1.4054
|599
|2011.10.20 13:00
|s/l
|19
|0.10
|1.3807
|1.3807
|1.4054
|3.00
|1072.95
|600
|2011.10.20 15:10
|sell
|20
|0.10
|1.3740
|0.0000
|1.3490
|601
|2011.10.20 16:55
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3740
|1.3490
|602
|2011.10.20 16:55
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3738
|1.3490
|603
|2011.10.20 16:57
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3737
|1.3490
|604
|2011.10.20 16:57
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3736
|1.3490
|605
|2011.10.20 16:59
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3735
|1.3490
|606
|2011.10.20 16:59
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3734
|1.3490
|607
|2011.10.20 17:00
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3733
|1.3490
|608
|2011.10.20 17:00
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3732
|1.3490
|609
|2011.10.20 17:00
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3731
|1.3490
|610
|2011.10.20 17:00
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3730
|1.3490
|611
|2011.10.20 17:00
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3729
|1.3490
|612
|2011.10.20 17:00
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3728
|1.3490
|613
|2011.10.20 17:00
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3727
|1.3490
|614
|2011.10.20 17:00
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3726
|1.3490
|615
|2011.10.20 17:15
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3725
|1.3490
|616
|2011.10.20 17:15
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3724
|1.3490
|617
|2011.10.20 17:15
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3723
|1.3490
|618
|2011.10.20 17:15
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3722
|1.3490
|619
|2011.10.20 17:15
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3721
|1.3490
|620
|2011.10.20 17:15
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3720
|1.3490
|621
|2011.10.20 17:15
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3719
|1.3490
|622
|2011.10.20 17:15
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3718
|1.3490
|623
|2011.10.20 17:15
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3717
|1.3490
|624
|2011.10.20 17:15
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3716
|1.3490
|625
|2011.10.20 17:15
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3715
|1.3490
|626
|2011.10.20 17:15
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3714
|1.3490
|627
|2011.10.20 17:15
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3713
|1.3490
|628
|2011.10.20 17:16
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3712
|1.3490
|629
|2011.10.20 17:16
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3711
|1.3490
|630
|2011.10.20 17:16
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3710
|1.3490
|631
|2011.10.20 17:16
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3709
|1.3490
|632
|2011.10.20 17:16
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3708
|1.3490
|633
|2011.10.20 17:20
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3707
|1.3490
|634
|2011.10.20 17:55
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3706
|1.3490
|635
|2011.10.20 17:55
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3705
|1.3490
|636
|2011.10.20 17:55
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3704
|1.3490
|637
|2011.10.20 17:55
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3703
|1.3490
|638
|2011.10.20 17:55
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3701
|1.3490
|639
|2011.10.20 17:55
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3700
|1.3490
|640
|2011.10.20 17:55
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3699
|1.3490
|641
|2011.10.20 17:55
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3698
|1.3490
|642
|2011.10.20 17:56
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3697
|1.3490
|643
|2011.10.20 17:56
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3695
|1.3490
|644
|2011.10.20 17:56
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3694
|1.3490
|645
|2011.10.20 17:57
|modify
|20
|0.10
|1.3740
|1.3693
|1.3490
|646
|2011.10.20 18:31
|s/l
|20
|0.10
|1.3693
|1.3693
|1.3490
|47.00
|1119.95
|647
|2011.10.20 20:37
|buy
|21
|0.10
|1.3763
|0.0000
|1.4013
|648
|2011.10.21 02:07
|modify
|21
|0.10
|1.3763
|1.3764
|1.4013
|649
|2011.10.21 02:08
|modify
|21
|0.10
|1.3763
|1.3765
|1.4013
|650
|2011.10.21 02:08
|modify
|21
|0.10
|1.3763
|1.3766
|1.4013
|651
|2011.10.21 02:08
|modify
|21
|0.10
|1.3763
|1.3767
|1.4013
|652
|2011.10.21 02:10
|modify
|21
|0.10
|1.3763
|1.3768
|1.4013
|653
|2011.10.21 02:10
|modify
|21
|0.10
|1.3763
|1.3769
|1.4013
|654
|2011.10.21 02:10
|modify
|21
|0.10
|1.3763
|1.3770
|1.4013
|655
|2011.10.21 02:11
|modify
|21
|0.10
|1.3763
|1.3771
|1.4013
|656
|2011.10.21 02:45
|s/l
|21
|0.10
|1.3771
|1.3771
|1.4013
|8.05
|1128.00
|657
|2011.10.21 08:47
|sell
|22
|0.10
|1.3754
|0.0000
|1.3504
|658
|2011.10.21 10:08
|modify
|22
|0.10
|1.3754
|1.3754
|1.3504
|659
|2011.10.21 10:08
|modify
|22
|0.10
|1.3754
|1.3752
|1.3504
|660
|2011.10.21 10:08
|modify
|22
|0.10
|1.3754
|1.3751
|1.3504
|661
|2011.10.21 10:08
|modify
|22
|0.10
|1.3754
|1.3749
|1.3504
|662
|2011.10.21 10:08
|modify
|22
|0.10
|1.3754
|1.3748
|1.3504
|663
|2011.10.21 10:09
|modify
|22
|0.10
|1.3754
|1.3747
|1.3504
|664
|2011.10.21 10:09
|modify
|22
|0.10
|1.3754
|1.3746
|1.3504
|665
|2011.10.21 10:09
|modify
|22
|0.10
|1.3754
|1.3745
|1.3504
|666
|2011.10.21 10:09
|modify
|22
|0.10
|1.3754
|1.3744
|1.3504
|667
|2011.10.21 10:10
|modify
|22
|0.10
|1.3754
|1.3743
|1.3504
|668
|2011.10.21 10:10
|modify
|22
|0.10
|1.3754
|1.3742
|1.3504
|669
|2011.10.21 10:10
|modify
|22
|0.10
|1.3754
|1.3741
|1.3504
|670
|2011.10.21 10:10
|modify
|22
|0.10
|1.3754
|1.3740
|1.3504
|671
|2011.10.21 10:29
|s/l
|22
|0.10
|1.3740
|1.3740
|1.3504
|14.00
|1142.00
|672
|2011.10.21 11:19
|buy
|23
|0.10
|1.3772
|0.0000
|1.4022
|673
|2011.10.21 13:30
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3772
|1.4022
|674
|2011.10.21 13:30
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3773
|1.4022
|675
|2011.10.21 13:30
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3774
|1.4022
|676
|2011.10.21 13:30
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3775
|1.4022
|677
|2011.10.21 13:30
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3776
|1.4022
|678
|2011.10.21 13:30
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3777
|1.4022
|679
|2011.10.21 13:30
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3778
|1.4022
|680
|2011.10.21 13:31
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3779
|1.4022
|681
|2011.10.21 13:31
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3780
|1.4022
|682
|2011.10.21 13:31
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3781
|1.4022
|683
|2011.10.21 13:51
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3782
|1.4022
|684
|2011.10.21 13:52
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3783
|1.4022
|685
|2011.10.21 13:56
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3784
|1.4022
|686
|2011.10.21 13:56
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3785
|1.4022
|687
|2011.10.21 13:56
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3786
|1.4022
|688
|2011.10.21 14:01
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3787
|1.4022
|689
|2011.10.21 14:01
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3788
|1.4022
|690
|2011.10.21 14:01
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3789
|1.4022
|691
|2011.10.21 14:01
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3790
|1.4022
|692
|2011.10.21 14:01
|modify
|23
|0.10
|1.3772
|1.3791
|1.4022
|693
|2011.10.21 14:41
|s/l
|23
|0.10
|1.3791
|1.3791
|1.4022
|19.00
|1161.00
|694
|2011.10.24 11:00
|sell
|24
|0.10
|1.3847
|0.0000
|1.3597
|695
|2011.10.24 14:45
|close
|24
|0.10
|1.3869
|0.0000
|1.3597
|-22.00
|1139.00
|696
|2011.10.24 14:45
|buy
|25
|0.10
|1.3870
|0.0000
|1.4120
|697
|2011.10.24 17:06
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3870
|1.4120
|698
|2011.10.24 17:06
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3871
|1.4120
|699
|2011.10.24 17:06
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3872
|1.4120
|700
|2011.10.24 17:08
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3873
|1.4120
|701
|2011.10.24 17:08
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3874
|1.4120
|702
|2011.10.24 17:16
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3875
|1.4120
|703
|2011.10.24 17:16
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3876
|1.4120
|704
|2011.10.24 17:16
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3877
|1.4120
|705
|2011.10.24 17:16
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3878
|1.4120
|706
|2011.10.24 17:16
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3879
|1.4120
|707
|2011.10.24 17:16
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3880
|1.4120
|708
|2011.10.24 17:17
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3881
|1.4120
|709
|2011.10.24 17:17
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3882
|1.4120
|710
|2011.10.24 17:17
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3883
|1.4120
|711
|2011.10.24 17:18
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3884
|1.4120
|712
|2011.10.24 17:18
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3885
|1.4120
|713
|2011.10.24 17:18
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3886
|1.4120
|714
|2011.10.24 17:18
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3887
|1.4120
|715
|2011.10.24 17:18
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3888
|1.4120
|716
|2011.10.24 17:18
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3889
|1.4120
|717
|2011.10.24 17:19
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3890
|1.4120
|718
|2011.10.24 17:19
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3891
|1.4120
|719
|2011.10.24 17:19
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3892
|1.4120
|720
|2011.10.24 17:19
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3893
|1.4120
|721
|2011.10.24 17:25
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3894
|1.4120
|722
|2011.10.24 17:25
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3895
|1.4120
|723
|2011.10.24 17:25
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3896
|1.4120
|724
|2011.10.24 17:25
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3897
|1.4120
|725
|2011.10.24 17:25
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3898
|1.4120
|726
|2011.10.24 17:25
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3899
|1.4120
|727
|2011.10.24 17:25
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3900
|1.4120
|728
|2011.10.24 17:26
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3901
|1.4120
|729
|2011.10.24 17:26
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3902
|1.4120
|730
|2011.10.24 17:28
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3903
|1.4120
|731
|2011.10.24 17:41
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3904
|1.4120
|732
|2011.10.24 17:46
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3905
|1.4120
|733
|2011.10.24 17:46
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3906
|1.4120
|734
|2011.10.24 17:46
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3907
|1.4120
|735
|2011.10.24 17:46
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3908
|1.4120
|736
|2011.10.24 17:46
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3909
|1.4120
|737
|2011.10.24 17:47
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3910
|1.4120
|738
|2011.10.24 17:47
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3911
|1.4120
|739
|2011.10.24 19:48
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3912
|1.4120
|740
|2011.10.24 19:48
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3913
|1.4120
|741
|2011.10.24 19:49
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3914
|1.4120
|742
|2011.10.24 21:00
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3915
|1.4120
|743
|2011.10.24 21:00
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3916
|1.4120
|744
|2011.10.24 21:00
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3917
|1.4120
|745
|2011.10.24 21:02
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3918
|1.4120
|746
|2011.10.24 21:02
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3919
|1.4120
|747
|2011.10.24 21:02
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3920
|1.4120
|748
|2011.10.24 21:02
|modify
|25
|0.10
|1.3870
|1.3921
|1.4120
|749
|2011.10.24 21:41
|s/l
|25
|0.10
|1.3921
|1.3921
|1.4120
|51.00
|1190.00
|750
|2011.10.25 04:32
|sell
|26
|0.10
|1.3893
|0.0000
|1.3643
|751
|2011.10.25 09:08
|close
|26
|0.10
|1.3914
|0.0000
|1.3643
|-21.00
|1169.00
|752
|2011.10.25 09:08
|buy
|27
|0.10
|1.3915
|0.0000
|1.4165
|753
|2011.10.25 10:27
|close
|27
|0.10
|1.3905
|0.0000
|1.4165
|-10.00
|1159.00
|754
|2011.10.25 10:27
|sell
|28
|0.10
|1.3903
|0.0000
|1.3653
|755
|2011.10.25 15:37
|modify
|28
|0.10
|1.3903
|1.3903
|1.3653
|756
|2011.10.25 15:37
|modify
|28
|0.10
|1.3903
|1.3902
|1.3653
|757
|2011.10.25 15:37
|modify
|28
|0.10
|1.3903
|1.3900
|1.3653
|758
|2011.10.25 15:37
|modify
|28
|0.10
|1.3903
|1.3898
|1.3653
|759
|2011.10.25 15:37
|modify
|28
|0.10
|1.3903
|1.3897
|1.3653
|760
|2011.10.25 15:37
|modify
|28
|0.10
|1.3903
|1.3895
|1.3653
|761
|2011.10.25 15:37
|modify
|28
|0.10
|1.3903
|1.3893
|1.3653
|762
|2011.10.25 15:37
|modify
|28
|0.10
|1.3903
|1.3891
|1.3653
|763
|2011.10.25 15:38
|modify
|28
|0.10
|1.3903
|1.3890
|1.3653
|764
|2011.10.25 15:38
|modify
|28
|0.10
|1.3903
|1.3889
|1.3653
|765
|2011.10.25 15:38
|modify
|28
|0.10
|1.3903
|1.3888
|1.3653
|766
|2011.10.25 15:38
|modify
|28
|0.10
|1.3903
|1.3887
|1.3653
|767
|2011.10.25 15:38
|modify
|28
|0.10
|1.3903
|1.3886
|1.3653
|768
|2011.10.25 15:38
|modify
|28
|0.10
|1.3903
|1.3885
|1.3653
|769
|2011.10.25 15:39
|s/l
|28
|0.10
|1.3885
|1.3885
|1.3653
|18.00
|1177.00
|770
|2011.10.25 15:39
|sell
|29
|0.10
|1.3883
|0.0000
|1.3633
|771
|2011.10.25 16:28
|close
|29
|0.10
|1.3916
|0.0000
|1.3633
|-33.00
|1144.00
|772
|2011.10.25 16:28
|buy
|30
|0.10
|1.3917
|0.0000
|1.4167
|773
|2011.10.25 20:31
|close
|30
|0.10
|1.3909
|0.0000
|1.4167
|-8.00
|1136.00
|774
|2011.10.25 20:31
|sell
|31
|0.10
|1.3908
|0.0000
|1.3658
|775
|2011.10.26 00:14
|close
|31
|0.10
|1.3917
|0.0000
|1.3658
|-9.40
|1126.60
|776
|2011.10.26 00:15
|buy
|32
|0.10
|1.3917
|0.0000
|1.4167
|777
|2011.10.26 07:24
|close
|32
|0.10
|1.3910
|0.0000
|1.4167
|-7.00
|1119.60
|778
|2011.10.26 07:24
|sell
|33
|0.10
|1.3910
|0.0000
|1.3660
|779
|2011.10.26 16:15
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3910
|1.3660
|780
|2011.10.26 16:15
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3908
|1.3660
|781
|2011.10.26 16:15
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3907
|1.3660
|782
|2011.10.26 16:15
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3906
|1.3660
|783
|2011.10.26 16:16
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3904
|1.3660
|784
|2011.10.26 16:16
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3903
|1.3660
|785
|2011.10.26 16:17
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3902
|1.3660
|786
|2011.10.26 16:17
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3901
|1.3660
|787
|2011.10.26 16:17
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3900
|1.3660
|788
|2011.10.26 16:22
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3899
|1.3660
|789
|2011.10.26 16:23
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3898
|1.3660
|790
|2011.10.26 16:23
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3897
|1.3660
|791
|2011.10.26 16:23
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3896
|1.3660
|792
|2011.10.26 16:23
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3895
|1.3660
|793
|2011.10.26 16:23
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3894
|1.3660
|794
|2011.10.26 16:23
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3893
|1.3660
|795
|2011.10.26 16:27
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3892
|1.3660
|796
|2011.10.26 16:27
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3891
|1.3660
|797
|2011.10.26 16:27
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3890
|1.3660
|798
|2011.10.26 16:28
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3889
|1.3660
|799
|2011.10.26 16:28
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3888
|1.3660
|800
|2011.10.26 16:28
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3887
|1.3660
|801
|2011.10.26 16:29
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3886
|1.3660
|802
|2011.10.26 16:29
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3885
|1.3660
|803
|2011.10.26 16:30
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3884
|1.3660
|804
|2011.10.26 16:30
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3883
|1.3660
|805
|2011.10.26 16:30
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3882
|1.3660
|806
|2011.10.26 16:30
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3880
|1.3660
|807
|2011.10.26 16:30
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3879
|1.3660
|808
|2011.10.26 16:30
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3877
|1.3660
|809
|2011.10.26 16:31
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3876
|1.3660
|810
|2011.10.26 16:31
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3875
|1.3660
|811
|2011.10.26 16:31
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3874
|1.3660
|812
|2011.10.26 16:33
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3873
|1.3660
|813
|2011.10.26 16:33
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3872
|1.3660
|814
|2011.10.26 16:33
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3871
|1.3660
|815
|2011.10.26 16:33
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3870
|1.3660
|816
|2011.10.26 16:40
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3869
|1.3660
|817
|2011.10.26 16:40
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3868
|1.3660
|818
|2011.10.26 16:40
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3867
|1.3660
|819
|2011.10.26 16:43
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3866
|1.3660
|820
|2011.10.26 16:44
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3865
|1.3660
|821
|2011.10.26 16:44
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3863
|1.3660
|822
|2011.10.26 16:44
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3862
|1.3660
|823
|2011.10.26 16:45
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3861
|1.3660
|824
|2011.10.26 16:47
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3860
|1.3660
|825
|2011.10.26 16:47
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3859
|1.3660
|826
|2011.10.26 16:47
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3858
|1.3660
|827
|2011.10.26 16:47
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3857
|1.3660
|828
|2011.10.26 16:48
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3856
|1.3660
|829
|2011.10.26 16:48
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3855
|1.3660
|830
|2011.10.26 16:48
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3853
|1.3660
|831
|2011.10.26 16:48
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3852
|1.3660
|832
|2011.10.26 16:49
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3851
|1.3660
|833
|2011.10.26 16:49
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3850
|1.3660
|834
|2011.10.26 16:49
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3849
|1.3660
|835
|2011.10.26 16:49
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3848
|1.3660
|836
|2011.10.26 16:49
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3846
|1.3660
|837
|2011.10.26 16:49
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3845
|1.3660
|838
|2011.10.26 16:49
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3843
|1.3660
|839
|2011.10.26 16:49
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3842
|1.3660
|840
|2011.10.26 16:49
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3840
|1.3660
|841
|2011.10.26 16:49
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3838
|1.3660
|842
|2011.10.26 16:50
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3837
|1.3660
|843
|2011.10.26 16:50
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3836
|1.3660
|844
|2011.10.26 16:50
|modify
|33
|0.10
|1.3910
|1.3835
|1.3660
|845
|2011.10.26 17:05
|s/l
|33
|0.10
|1.3835
|1.3835
|1.3660
|75.00
|1194.60
|846
|2011.10.26 22:01
|buy
|34
|0.10
|1.3910
|0.0000
|1.4160
|847
|2011.10.27 03:22
|modify
|34
|0.10
|1.3910
|1.3910
|1.4160
|848
|2011.10.27 03:22
|modify
|34
|0.10
|1.3910
|1.3912
|1.4160
|849
|2011.10.27 03:22
|modify
|34
|0.10
|1.3910
|1.3913
|1.4160
|850
|2011.10.27 03:22
|modify
|34
|0.10
|1.3910
|1.3915
|1.4160
|851
|2011.10.27 03:22
|modify
|34
|0.10
|1.3910
|1.3917
|1.4160
|852
|2011.10.27 03:22
|modify
|34
|0.10
|1.3910
|1.3919
|1.4160
|853
|2011.10.27 03:25
|s/l
|34
|0.10
|1.3919
|1.3919
|1.4160
|9.15
|1203.75
|854
|2011.10.27 03:25
|buy
|35
|0.10
|1.3921
|0.0000
|1.4171
|855
|2011.10.27 03:39
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3921
|1.4171
|856
|2011.10.27 03:39
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3922
|1.4171
|857
|2011.10.27 03:40
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3923
|1.4171
|858
|2011.10.27 03:40
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3924
|1.4171
|859
|2011.10.27 03:40
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3925
|1.4171
|860
|2011.10.27 03:40
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3926
|1.4171
|861
|2011.10.27 03:40
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3927
|1.4171
|862
|2011.10.27 03:40
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3928
|1.4171
|863
|2011.10.27 03:42
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3929
|1.4171
|864
|2011.10.27 03:45
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3930
|1.4171
|865
|2011.10.27 03:45
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3931
|1.4171
|866
|2011.10.27 03:45
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3932
|1.4171
|867
|2011.10.27 03:51
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3934
|1.4171
|868
|2011.10.27 03:51
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3936
|1.4171
|869
|2011.10.27 03:51
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3937
|1.4171
|870
|2011.10.27 03:51
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3939
|1.4171
|871
|2011.10.27 03:51
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3940
|1.4171
|872
|2011.10.27 03:51
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3942
|1.4171
|873
|2011.10.27 03:51
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3944
|1.4171
|874
|2011.10.27 03:51
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3945
|1.4171
|875
|2011.10.27 03:51
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3947
|1.4171
|876
|2011.10.27 03:57
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3948
|1.4171
|877
|2011.10.27 03:57
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3949
|1.4171
|878
|2011.10.27 03:57
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3950
|1.4171
|879
|2011.10.27 03:57
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3951
|1.4171
|880
|2011.10.27 03:57
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3952
|1.4171
|881
|2011.10.27 03:58
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3953
|1.4171
|882
|2011.10.27 04:04
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3954
|1.4171
|883
|2011.10.27 04:04
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3955
|1.4171
|884
|2011.10.27 04:04
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3956
|1.4171
|885
|2011.10.27 04:04
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3957
|1.4171
|886
|2011.10.27 04:13
|modify
|35
|0.10
|1.3921
|1.3958
|1.4171
|887
|2011.10.27 04:55
|s/l
|35
|0.10
|1.3958
|1.3958
|1.4171
|37.00
|1240.75
|888
|2011.10.28 12:16
|sell
|36
|0.10
|1.4151
|0.0000
|1.3901
|889
|2011.10.28 16:36
|close
|36
|0.10
|1.4169
|0.0000
|1.3901
|-18.00
|1222.75
|890
|2011.10.28 16:36
|buy
|37
|0.10
|1.4170
|0.0000
|1.4420
|891
|2011.10.28 17:39
|close
|37
|0.10
|1.4163
|0.0000
|1.4420
|-7.00
|1215.75
|892
|2011.10.28 17:39
|sell
|38
|0.10
|1.4163
|0.0000
|1.3913
|893
|2011.10.28 19:24
|close
|38
|0.10
|1.4168
|0.0000
|1.3913
|-5.00
|1210.75
|894
|2011.10.28 19:24
|buy
|39
|0.10
|1.4169
|0.0000
|1.4419
|895
|2011.10.28 20:06
|close
|39
|0.10
|1.4164
|0.0000
|1.4419
|-5.00
|1205.75
|896
|2011.10.28 20:06
|sell
|40
|0.10
|1.4164
|0.0000
|1.3914
|897
|2011.10.31 02:17
|close
|40
|0.10
|1.4171
|0.0000
|1.3914
|-7.40
|1198.35
|898
|2011.10.31 02:17
|buy
|41
|0.10
|1.4172
|0.0000
|1.4422
|899
|2011.11.01 23:59
|close at stop
|41
|0.10
|1.3661
|0.0000
|1.4422
|-510.95
|687.40