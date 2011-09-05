Strategy Tester Report
RSICCIMartingale
HFMarkets-Demo Server (Build 409)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2011.09.05 09:30 - 2011.11.04 23:00 (2011.09.05 - 2011.11.05)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parametersuse_daily_target=false; daily_target=100; rsiselllevel=70; rsibuylevel=30; cciselllevel=100; ccibuylevel=-100; Account_Drawdown_Exit_Percent=100; Trade_Fixed_Lots=false; Max_Lot_Size=2; Trade_Martingale_Increments=false; Starting_Lot_Size=0.01; LotIncrement=0.01; Trade_Full_Martingale=true; Slippage=3; OpenClosePipDifference=5; Pips_Above_Below_Bar=20; Profit_Target_Dollars=20; CloseOpenLongOrders=true; CloseOpenShortOrders=true; PrintProfitToScreen=false; ClosePendingLongOrders=true; ClosePendingShortOrders=true; MagicNumber=0; CloseAllPendingOpenLongShort=false; ApplyToAllSymbols=true;
Bars in test5280Ticks modelled3100278Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors381
Initial deposit10000.00
Total net profit1410.65Gross profit3097.35Gross loss-1686.70
Profit factor1.84Expected payoff4.70
Absolute drawdown418.75Maximal drawdown1293.91 (11.90%)Relative drawdown11.90% (1293.91)
Total trades300Short positions (won %)132 (61.36%)Long positions (won %)168 (70.83%)
Profit trades (% of total)200 (66.67%)Loss trades (% of total)100 (33.33%)
Largestprofit trade302.08loss trade-163.84
Averageprofit trade15.49loss trade-16.87
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (109.42)consecutive losses (loss in money)8 (-482.87)
Maximalconsecutive profit (count of wins)509.44 (2)consecutive loss (count of losses)-482.87 (8)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.09.05 10:00buy10.011.413300.000000.00000
22011.09.05 10:15buy20.021.411560.000000.00000
32011.09.05 10:30buy30.041.412980.000000.00000
42011.09.05 10:45buy40.081.413580.000000.00000
52011.09.05 10:55close40.081.414480.000000.000007.2010007.20
62011.09.05 10:55close30.041.414480.000000.000006.0010013.20
72011.09.05 10:55close20.021.414480.000000.000005.8410019.04
82011.09.05 10:55close10.011.414480.000000.000001.1810020.22
92011.09.05 17:15buy50.011.407600.000000.00000
102011.09.05 17:30buy60.021.407850.000000.00000
112011.09.05 17:45buy70.041.407890.000000.00000
122011.09.05 17:59close70.041.410730.000000.0000011.3610031.58
132011.09.05 17:59close60.021.410730.000000.000005.7610037.34
142011.09.05 17:59close50.011.410730.000000.000003.1310040.47
152011.09.06 02:15buy80.011.407400.000000.00000
162011.09.06 11:30sell90.021.417390.000000.00000
172011.09.06 12:30sell100.041.421670.000000.00000
182011.09.06 12:43close100.041.418720.000000.0000011.8010052.27
192011.09.06 12:43close90.021.418720.000000.00000-2.6610049.61
202011.09.06 12:43close80.011.418510.000000.0000011.1110060.72
212011.09.06 18:30buy110.011.400710.000000.00000
222011.09.07 09:45sell120.021.406790.000000.00000
232011.09.07 10:15sell130.041.406370.000000.00000
242011.09.07 11:30sell140.081.408560.000000.00000
252011.09.07 12:30close140.081.406660.000000.0000015.2010075.92
262011.09.07 12:30close130.041.406660.000000.00000-1.1610074.76
272011.09.07 12:30close120.021.406660.000000.000000.2610075.02
282011.09.07 12:30close110.011.406450.000000.000005.7610080.78
292011.09.08 16:00buy150.011.398510.000000.00000
302011.09.08 16:15buy160.021.397650.000000.00000
312011.09.08 16:32buy170.041.398590.000000.00000
322011.09.08 16:41close170.041.401180.000000.0000010.3610091.14
332011.09.08 16:41close160.021.401180.000000.000007.0610098.20
342011.09.08 16:41close150.011.401180.000000.000002.6710100.87
352011.09.08 16:45buy180.011.401660.000000.00000
362011.09.08 19:15buy190.021.394730.000000.00000
372011.09.08 19:30buy200.041.394930.000000.00000
382011.09.08 20:00buy210.081.393370.000000.00000
392011.09.08 20:15buy220.161.392350.000000.00000
402011.09.08 20:30buy230.321.393060.000000.00000
412011.09.08 20:30close230.321.393560.000000.0000016.0010116.87
422011.09.08 20:30close220.161.393560.000000.0000019.3610136.23
432011.09.08 20:30close210.081.393560.000000.000001.5210137.75
442011.09.08 20:30close200.041.393560.000000.00000-5.4810132.27
452011.09.08 20:30close190.021.393560.000000.00000-2.3410129.93
462011.09.08 20:30close180.011.393560.000000.00000-8.1010121.83
472011.09.08 21:00buy240.011.389950.000000.00000
482011.09.08 21:16buy250.021.389560.000000.00000
492011.09.08 21:30buy260.041.390190.000000.00000
502011.09.08 23:45buy270.081.388180.000000.00000
512011.09.09 00:00buy280.161.388200.000000.00000
522011.09.09 00:15buy290.321.388680.000000.00000
532011.09.09 01:02close290.321.389040.000000.0000011.5210133.35
542011.09.09 01:02close280.161.389040.000000.0000013.4410146.79
552011.09.09 01:02close270.081.389040.000000.000007.0610153.86
562011.09.09 01:02close260.041.389040.000000.00000-4.5110149.35
572011.09.09 01:02close250.021.389040.000000.00000-0.9910148.35
582011.09.09 01:02close240.011.389040.000000.00000-0.8910147.47
592011.09.09 12:45buy300.011.381260.000000.00000
602011.09.09 13:00buy310.021.379320.000000.00000
612011.09.09 13:15buy320.041.381320.000000.00000
622011.09.09 13:30buy330.081.381700.000000.00000
632011.09.09 14:00buy340.161.380960.000000.00000
642011.09.09 14:23close340.161.381750.000000.0000012.6410160.11
652011.09.09 14:23close330.081.381750.000000.000000.4010160.51
662011.09.09 14:23close320.041.381750.000000.000001.7210162.23
672011.09.09 14:23close310.021.381750.000000.000004.8610167.09
682011.09.09 14:23close300.011.381750.000000.000000.4910167.58
692011.09.09 16:45buy350.011.370600.000000.00000
702011.09.09 17:02buy360.021.371020.000000.00000
712011.09.09 17:15buy370.041.372730.000000.00000
722011.09.09 17:30buy380.081.373150.000000.00000
732011.09.09 18:30buy390.161.367190.000000.00000
742011.09.09 18:45buy400.321.366050.000000.00000
752011.09.09 19:00buy410.641.366740.000000.00000
762011.09.09 19:15buy421.281.364900.000000.00000
772011.09.09 19:23close421.281.366190.000000.00000165.1210332.70
782011.09.09 19:23close410.641.366190.000000.00000-35.2010297.50
792011.09.09 19:23close400.321.366190.000000.000004.4810301.98
802011.09.09 19:23close390.161.366190.000000.00000-16.0010285.98
812011.09.09 19:23close380.081.366190.000000.00000-55.6810230.30
822011.09.09 19:23close370.041.366190.000000.00000-26.1610204.14
832011.09.09 19:23close360.021.366190.000000.00000-9.6610194.48
842011.09.09 19:23close350.011.366190.000000.00000-4.4110190.07
852011.09.09 19:30buy430.011.365090.000000.00000
862011.09.09 19:45buy440.021.363510.000000.00000
872011.09.09 20:00buy450.041.368870.000000.00000
882011.09.09 20:08close450.041.369660.000000.000003.1610193.23
892011.09.09 20:08close440.021.369660.000000.0000012.3010205.53
902011.09.09 20:08close430.011.369660.000000.000004.5710210.10
912011.09.12 00:30buy460.011.356760.000000.00000
922011.09.12 00:45buy470.021.357100.000000.00000
932011.09.12 01:00buy480.041.357580.000000.00000
942011.09.12 01:15buy490.081.358180.000000.00000
952011.09.12 01:16close490.081.359220.000000.000008.3210218.42
962011.09.12 01:16close480.041.359220.000000.000006.5610224.98
972011.09.12 01:16close470.021.359220.000000.000004.2410229.22
982011.09.12 01:16close460.011.359220.000000.000002.4610231.68
992011.09.12 08:15buy500.011.353170.000000.00000
1002011.09.12 08:30buy510.021.352450.000000.00000
1012011.09.12 08:45buy520.041.353140.000000.00000
1022011.09.12 09:05close520.041.355840.000000.0000010.8010242.48
1032011.09.12 09:05close510.021.355840.000000.000006.7810249.26
1042011.09.12 09:05close500.011.355840.000000.000002.6710251.93
1052011.09.13 11:30buy530.011.359050.000000.00000
1062011.09.14 06:30buy540.021.363110.000000.00000
1072011.09.14 06:45buy550.041.363640.000000.00000
1082011.09.14 10:31close550.041.365710.000000.000008.2810260.21
1092011.09.14 10:31close540.021.365710.000000.000005.2010265.41
1102011.09.14 10:31close530.011.365710.000000.000006.6810272.09
1112011.09.14 14:45sell560.011.372000.000000.00000
1122011.09.15 05:00buy570.021.372170.000000.00000
1132011.09.15 13:15sell580.041.381260.000000.00000
1142011.09.15 13:30sell590.081.379940.000000.00000
1152011.09.15 14:19close590.081.379240.000000.000005.6010277.69
1162011.09.15 14:19close580.041.379240.000000.000008.0810285.77
1172011.09.15 14:19close570.021.379030.000000.0000013.7210299.49
1182011.09.15 14:19close560.011.379240.000000.00000-7.4610292.03
1192011.09.15 16:30sell600.011.388730.000000.00000
1202011.09.15 16:45sell610.021.386220.000000.00000
1212011.09.16 10:14close610.021.380350.000000.0000011.5910303.62
1222011.09.16 10:14close600.011.380350.000000.000008.3110311.93
1232011.09.16 10:30buy620.011.378870.000000.00000
1242011.09.16 10:45buy630.021.380910.000000.00000
1252011.09.19 00:30buy640.041.369240.000000.00000
1262011.09.19 00:45buy650.081.367320.000000.00000
1272011.09.19 01:00buy660.161.367100.000000.00000
1282011.09.19 01:01close660.161.369360.000000.0000036.1610348.09
1292011.09.19 01:01close650.081.369360.000000.0000016.3210364.41
1302011.09.19 01:01close640.041.369360.000000.000000.4810364.89
1312011.09.19 01:01close630.021.369360.000000.00000-23.0510341.83
1322011.09.19 01:01close620.011.369360.000000.00000-9.4910332.35
1332011.09.19 01:15buy670.011.369240.000000.00000
1342011.09.19 04:30buy680.021.366430.000000.00000
1352011.09.19 04:45buy690.041.366240.000000.00000
1362011.09.19 05:00buy700.081.365790.000000.00000
1372011.09.19 05:15buy710.161.365220.000000.00000
1382011.09.19 05:30buy720.321.366070.000000.00000
1392011.09.19 05:33close720.321.366250.000000.000005.7610338.11
1402011.09.19 05:33close710.161.366250.000000.0000016.4810354.59
1412011.09.19 05:33close700.081.366250.000000.000003.6810358.27
1422011.09.19 05:33close690.041.366250.000000.000000.0410358.31
1432011.09.19 05:33close680.021.366250.000000.00000-0.3610357.95
1442011.09.19 05:33close670.011.366250.000000.00000-2.9910354.96
1452011.09.20 02:15buy730.011.360470.000000.00000
1462011.09.20 02:30buy740.021.362100.000000.00000
1472011.09.20 11:01close740.021.368270.000000.0000012.3410367.30
1482011.09.20 11:01close730.011.368270.000000.000007.8010375.10
1492011.09.20 11:15sell750.011.368020.000000.00000
1502011.09.20 11:30sell760.021.367300.000000.00000
1512011.09.20 13:00sell770.041.370940.000000.00000
1522011.09.20 13:15sell780.081.369200.000000.00000
1532011.09.20 16:18close780.081.367950.000000.0000010.0010385.10
1542011.09.20 16:18close770.041.367950.000000.0000011.9610397.06
1552011.09.20 16:18close760.021.367950.000000.00000-1.3010395.76
1562011.09.20 16:18close750.011.367950.000000.000000.0710395.83
1572011.09.21 10:45buy790.011.367980.000000.00000
1582011.09.21 11:15buy800.021.367450.000000.00000
1592011.09.21 11:45buy810.041.365740.000000.00000
1602011.09.21 12:00buy820.081.367820.000000.00000
1612011.09.21 12:30close820.081.368580.000000.000006.0810401.91
1622011.09.21 12:30close810.041.368580.000000.0000011.3610413.27
1632011.09.21 12:30close800.021.368580.000000.000002.2610415.53
1642011.09.21 12:30close790.011.368580.000000.000000.6010416.13
1652011.09.21 15:30buy830.011.364540.000000.00000
1662011.09.21 19:30sell840.021.372880.000000.00000
1672011.09.21 20:00sell850.041.374000.000000.00000
1682011.09.21 20:15sell860.081.377190.000000.00000
1692011.09.21 20:30sell870.161.376390.000000.00000
1702011.09.21 20:45sell880.321.377970.000000.00000
1712011.09.21 21:00sell890.641.377300.000000.00000
1722011.09.21 21:00close890.641.377100.000000.0000012.8010428.93
1732011.09.21 21:00close880.321.377100.000000.0000027.8410456.77
1742011.09.21 21:00close870.161.377100.000000.00000-11.3610445.41
1752011.09.21 21:00close860.081.377100.000000.000000.7210446.13
1762011.09.21 21:00close850.041.377100.000000.00000-12.4010433.73
1772011.09.21 21:00close840.021.377100.000000.00000-8.4410425.29
1782011.09.21 21:00close830.011.376890.000000.0000012.3510437.64
1792011.09.21 21:15sell900.011.376950.000000.00000
1802011.09.21 23:15buy910.021.360210.000000.00000
1812011.09.21 23:30buy920.041.356930.000000.00000
1822011.09.21 23:45buy930.081.357770.000000.00000
1832011.09.22 00:01buy940.161.357270.000000.00000
1842011.09.22 00:29close940.161.357610.000000.000005.4410443.08
1852011.09.22 00:29close930.081.357610.000000.00000-0.7310442.35
1862011.09.22 00:29close920.041.357610.000000.000002.9910445.34
1872011.09.22 00:29close910.021.357610.000000.00000-5.0610440.28
1882011.09.22 00:29close900.011.357820.000000.0000018.9110459.19
1892011.09.22 12:30buy950.011.346880.000000.00000
1902011.09.22 12:45buy960.021.348730.000000.00000
1912011.09.22 13:30buy970.041.347040.000000.00000
1922011.09.22 14:00buy980.081.343470.000000.00000
1932011.09.22 14:15buy990.161.343840.000000.00000
1942011.09.22 14:30buy1000.321.345190.000000.00000
1952011.09.22 14:30close1000.321.345220.000000.000000.9610460.15
1962011.09.22 14:30close990.161.345220.000000.0000022.0810482.23
1972011.09.22 14:30close980.081.345220.000000.0000014.0010496.23
1982011.09.22 14:30close970.041.345220.000000.00000-7.2810488.95
1992011.09.22 14:30close960.021.345220.000000.00000-7.0210481.93
2002011.09.22 14:30close950.011.345220.000000.00000-1.6610480.27
2012011.09.22 16:00buy1010.011.340610.000000.00000
2022011.09.22 16:15buy1020.021.342360.000000.00000
2032011.09.22 19:44close1020.021.348470.000000.0000012.2210492.49
2042011.09.22 19:44close1010.011.348470.000000.000007.8610500.35
2052011.09.23 03:30sell1030.011.354570.000000.00000
2062011.09.26 14:30sell1040.021.352520.000000.00000
2072011.09.26 14:45sell1050.041.352890.000000.00000
2082011.09.26 15:00sell1060.081.350820.000000.00000
2092011.09.26 15:12close1060.081.350510.000000.000002.4810502.83
2102011.09.26 15:12close1050.041.350510.000000.000009.5210512.35
2112011.09.26 15:12close1040.021.350510.000000.000004.0210516.37
2122011.09.26 15:12close1030.011.350510.000000.000003.9910520.36
2132011.09.27 06:00sell1070.011.354600.000000.00000
2142011.09.27 15:00sell1080.021.359140.000000.00000
2152011.09.27 16:45sell1090.041.361440.000000.00000
2162011.09.27 17:15sell1100.081.362920.000000.00000
2172011.09.27 19:41close1100.081.360110.000000.0000022.4810542.84
2182011.09.27 19:41close1090.041.360110.000000.000005.3210548.16
2192011.09.27 19:41close1080.021.360110.000000.00000-1.9410546.22
2202011.09.27 19:41close1070.011.360110.000000.00000-5.5110540.71
2212011.09.28 11:15sell1110.011.360920.000000.00000
2222011.09.28 13:45sell1120.021.366710.000000.00000
2232011.09.28 20:42close1120.021.358100.000000.0000017.2210557.93
2242011.09.28 20:42close1110.011.358100.000000.000002.8210560.75
2252011.09.28 23:15buy1130.011.356460.000000.00000
2262011.09.29 01:00buy1140.021.352690.000000.00000
2272011.09.29 01:15buy1150.041.353200.000000.00000
2282011.09.29 05:35close1150.041.356380.000000.0000012.7210573.47
2292011.09.29 05:35close1140.021.356380.000000.000007.3810580.85
2302011.09.29 05:35close1130.011.356380.000000.00000-0.0110580.83
2312011.09.29 07:15sell1160.011.360790.000000.00000
2322011.09.29 07:45sell1170.021.362470.000000.00000
2332011.09.29 08:00sell1180.041.362600.000000.00000
2342011.09.29 08:15sell1190.081.360870.000000.00000
2352011.09.29 09:47close1190.081.360190.000000.000005.4410586.27
2362011.09.29 09:47close1180.041.360190.000000.000009.6410595.91
2372011.09.29 09:47close1170.021.360190.000000.000004.5610600.47
2382011.09.29 09:47close1160.011.360190.000000.000000.6010601.07
2392011.09.29 11:30sell1200.011.366000.000000.00000
2402011.09.30 06:45buy1210.021.353090.000000.00000
2412011.09.30 07:00buy1220.041.352680.000000.00000
2422011.09.30 07:15buy1230.081.353680.000000.00000
2432011.09.30 07:54close1230.081.353940.000000.000002.0810603.15
2442011.09.30 07:54close1220.041.353940.000000.000005.0410608.19
2452011.09.30 07:54close1210.021.353940.000000.000001.7010609.89
2462011.09.30 07:54close1200.011.354150.000000.0000011.7810621.67
2472011.09.30 16:45buy1240.011.344720.000000.00000
2482011.09.30 17:00buy1250.021.343270.000000.00000
2492011.09.30 17:15buy1260.041.344360.000000.00000
2502011.09.30 18:15buy1270.081.344460.000000.00000
2512011.09.30 18:32close1270.081.345630.000000.000009.3610631.03
2522011.09.30 18:32close1260.041.345630.000000.000005.0810636.11
2532011.09.30 18:32close1250.021.345630.000000.000004.7210640.83
2542011.09.30 18:32close1240.011.345630.000000.000000.9110641.74
2552011.09.30 23:15buy1280.011.338640.000000.00000
2562011.09.30 23:30buy1290.021.339320.000000.00000
2572011.10.03 00:15buy1300.041.335390.000000.00000
2582011.10.03 00:30buy1310.081.335560.000000.00000
2592011.10.03 00:45buy1320.161.333760.000000.00000
2602011.10.03 01:00buy1330.321.334550.000000.00000
2612011.10.03 01:01close1330.321.335090.000000.0000017.2810659.02
2622011.10.03 01:01close1320.161.335090.000000.0000021.2810680.30
2632011.10.03 01:01close1310.081.335090.000000.00000-3.7610676.54
2642011.10.03 01:01close1300.041.335090.000000.00000-1.2010675.34
2652011.10.03 01:01close1290.021.335090.000000.00000-8.4110666.93
2662011.10.03 01:01close1280.011.335090.000000.00000-3.5310663.40
2672011.10.03 01:15buy1340.011.335630.000000.00000
2682011.10.03 06:30buy1350.021.333390.000000.00000
2692011.10.04 00:00buy1360.041.317750.000000.00000
2702011.10.04 00:15buy1370.081.317150.000000.00000
2712011.10.04 00:30buy1380.161.317570.000000.00000
2722011.10.04 01:07close1380.161.319810.000000.0000035.8410699.24
2732011.10.04 01:07close1370.081.319810.000000.0000021.2810720.52
2742011.10.04 01:07close1360.041.319810.000000.000008.2410728.76
2752011.10.04 01:07close1350.021.319810.000000.00000-27.1110701.65
2762011.10.04 01:07close1340.011.319810.000000.00000-15.8010685.85
2772011.10.04 18:00sell1390.011.327730.000000.00000
2782011.10.04 18:15sell1400.021.328780.000000.00000
2792011.10.04 18:30sell1410.041.326280.000000.00000
2802011.10.04 19:15sell1420.081.330800.000000.00000
2812011.10.04 19:30sell1430.161.329350.000000.00000
2822011.10.04 19:50close1430.161.328590.000000.0000012.1610698.01
2832011.10.04 19:50close1420.081.328590.000000.0000017.6810715.69
2842011.10.04 19:50close1410.041.328590.000000.00000-9.2410706.45
2852011.10.04 19:50close1400.021.328590.000000.000000.3810706.83
2862011.10.04 19:50close1390.011.328590.000000.00000-0.8610705.97
2872011.10.04 23:30sell1440.011.336030.000000.00000
2882011.10.04 23:45sell1450.021.331910.000000.00000
2892011.10.05 04:09close1450.021.326610.000000.0000010.4510716.42
2902011.10.05 04:09close1440.011.326610.000000.000009.3510725.77
2912011.10.06 12:00sell1460.011.337430.000000.00000
2922011.10.06 14:30buy1470.021.331600.000000.00000
2932011.10.06 15:30buy1480.041.327500.000000.00000
2942011.10.06 15:45buy1490.081.327850.000000.00000
2952011.10.06 15:45close1490.081.329150.000000.0000010.4010736.17
2962011.10.06 15:45close1480.041.329150.000000.000006.6010742.77
2972011.10.06 15:45close1470.021.329150.000000.00000-4.9010737.87
2982011.10.06 15:45close1460.011.329360.000000.000008.0710745.94
2992011.10.06 16:30buy1500.011.330260.000000.00000
3002011.10.07 15:36close1500.011.350270.000000.0000020.0310765.97
3012011.10.07 16:00sell1510.011.348270.000000.00000
3022011.10.07 16:15sell1520.021.347320.000000.00000
3032011.10.07 17:30sell1530.041.350570.000000.00000
3042011.10.07 17:45sell1540.081.349580.000000.00000
3052011.10.07 18:21close1540.081.348100.000000.0000011.8410777.81
3062011.10.07 18:21close1530.041.348100.000000.000009.8810787.69
3072011.10.07 18:21close1520.021.348100.000000.00000-1.5610786.13
3082011.10.07 18:21close1510.011.348100.000000.000000.1710786.30
3092011.10.10 08:15sell1550.011.347380.000000.00000
3102011.10.10 11:15sell1560.021.353600.000000.00000
3112011.10.10 11:30sell1570.041.353300.000000.00000
3122011.10.10 11:45sell1580.081.356620.000000.00000
3132011.10.10 12:00sell1590.161.356570.000000.00000
3142011.10.10 12:15sell1600.321.357210.000000.00000
3152011.10.10 12:30sell1610.641.356690.000000.00000
3162011.10.10 12:31close1610.641.356400.000000.0000018.5610804.86
3172011.10.10 12:31close1600.321.356400.000000.0000025.9210830.78
3182011.10.10 12:31close1590.161.356400.000000.000002.7210833.50
3192011.10.10 12:31close1580.081.356400.000000.000001.7610835.26
3202011.10.10 12:31close1570.041.356400.000000.00000-12.4010822.86
3212011.10.10 12:31close1560.021.356400.000000.00000-5.6010817.26
3222011.10.10 12:31close1550.011.356400.000000.00000-9.0210808.24
3232011.10.10 13:45sell1620.011.359330.000000.00000
3242011.10.10 14:30sell1630.021.359010.000000.00000
3252011.10.10 15:45sell1640.041.361250.000000.00000
3262011.10.10 16:30sell1650.081.362460.000000.00000
3272011.10.10 16:45sell1660.161.361270.000000.00000
3282011.10.10 17:30sell1670.321.365320.000000.00000
3292011.10.10 17:45sell1680.641.364700.000000.00000
3302011.10.10 18:15sell1691.281.366680.000000.00000
3312011.10.10 18:30sell1702.561.368440.000000.00000
3322011.10.10 18:45sell1712.561.368070.000000.00000
3332011.10.10 18:49close1712.561.367260.000000.00000207.3611015.60
3342011.10.10 18:49close1702.561.367260.000000.00000302.0811317.68
3352011.10.10 18:49close1691.281.367260.000000.00000-74.2411243.44
3362011.10.10 18:49close1680.641.367260.000000.00000-163.8411079.60
3372011.10.10 18:49close1670.321.367260.000000.00000-62.0811017.52
3382011.10.10 18:49close1660.161.367260.000000.00000-95.8410921.68
3392011.10.10 18:49close1650.081.367260.000000.00000-38.4010883.28
3402011.10.10 18:49close1640.041.367260.000000.00000-24.0410859.24
3412011.10.10 18:49close1630.021.367260.000000.00000-16.5010842.74
3422011.10.10 18:49close1620.011.367260.000000.00000-7.9310834.81
3432011.10.10 19:00sell1720.011.368260.000000.00000
3442011.10.10 19:15sell1730.021.369100.000000.00000
3452011.10.10 19:30sell1740.041.368320.000000.00000
3462011.10.10 20:31close1740.041.365660.000000.0000010.6410845.45
3472011.10.10 20:31close1730.021.365660.000000.000006.8810852.33
3482011.10.10 20:31close1720.011.365660.000000.000002.6010854.93
3492011.10.12 04:30buy1750.011.359540.000000.00000
3502011.10.12 04:45buy1760.021.359800.000000.00000
3512011.10.12 05:00buy1770.041.360020.000000.00000
3522011.10.12 07:23close1770.041.362750.000000.0000010.9210865.85
3532011.10.12 07:23close1760.021.362750.000000.000005.9010871.75
3542011.10.12 07:23close1750.011.362750.000000.000003.2110874.96
3552011.10.12 10:15sell1780.011.364790.000000.00000
3562011.10.12 11:15sell1790.021.372280.000000.00000
3572011.10.12 11:30sell1800.041.374550.000000.00000
3582011.10.12 11:45sell1810.081.375970.000000.00000
3592011.10.12 12:00sell1820.161.376490.000000.00000
3602011.10.12 12:15sell1830.321.377800.000000.00000
3612011.10.12 12:30sell1840.641.379220.000000.00000
3622011.10.12 12:45sell1851.281.379500.000000.00000
3632011.10.12 13:00sell1862.561.379610.000000.00000
3642011.10.12 13:21close1862.561.379120.000000.00000125.4411000.40
3652011.10.12 13:21close1851.281.379120.000000.0000048.6411049.04
3662011.10.12 13:21close1840.641.379120.000000.000006.4011055.44
3672011.10.12 13:21close1830.321.379120.000000.00000-42.2411013.20
3682011.10.12 13:21close1820.161.379120.000000.00000-42.0810971.12
3692011.10.12 13:21close1810.081.379120.000000.00000-25.2010945.92
3702011.10.12 13:21close1800.041.379120.000000.00000-18.2810927.64
3712011.10.12 13:21close1790.021.379120.000000.00000-13.6810913.96
3722011.10.12 13:21close1780.011.379120.000000.00000-14.3310899.63
3732011.10.13 22:30sell1870.011.378200.000000.00000
3742011.10.14 09:30sell1880.021.379770.000000.00000
3752011.10.14 16:45sell1890.041.387290.000000.00000
3762011.10.14 17:00sell1900.081.387000.000000.00000
3772011.10.14 17:15sell1910.161.387440.000000.00000
3782011.10.14 17:30sell1920.321.387510.000000.00000
3792011.10.14 17:31close1920.321.386670.000000.0000026.8810926.51
3802011.10.14 17:31close1910.161.386670.000000.0000012.3210938.83
3812011.10.14 17:31close1900.081.386670.000000.000002.6410941.47
3822011.10.14 17:31close1890.041.386670.000000.000002.4810943.95
3832011.10.14 17:31close1880.021.386670.000000.00000-13.8010930.15
3842011.10.14 17:31close1870.011.386670.000000.00000-8.5410921.61
3852011.10.17 14:15buy1930.011.379060.000000.00000
3862011.10.17 14:30buy1940.021.378840.000000.00000
3872011.10.17 14:45buy1950.041.379450.000000.00000
3882011.10.17 15:15buy1960.081.377870.000000.00000
3892011.10.17 15:40close1960.081.379850.000000.0000015.8410937.45
3902011.10.17 15:40close1950.041.379850.000000.000001.6010939.05
3912011.10.17 15:40close1940.021.379850.000000.000002.0210941.07
3922011.10.17 15:40close1930.011.379850.000000.000000.7910941.86
3932011.10.17 18:00buy1970.011.376640.000000.00000
3942011.10.18 10:30buy1980.021.370080.000000.00000
3952011.10.18 10:45buy1990.041.370830.000000.00000
3962011.10.18 11:00buy2000.081.371550.000000.00000
3972011.10.18 12:00buy2010.161.368750.000000.00000
3982011.10.18 12:15buy2020.321.365970.000000.00000
3992011.10.18 12:24close2020.321.368340.000000.0000075.8411017.70
4002011.10.18 12:24close2010.161.368340.000000.00000-6.5611011.14
4012011.10.18 12:24close2000.081.368340.000000.00000-25.6810985.46
4022011.10.18 12:24close1990.041.368340.000000.00000-9.9610975.50
4032011.10.18 12:24close1980.021.368340.000000.00000-3.4810972.02
4042011.10.18 12:24close1970.011.368340.000000.00000-8.2810963.74
4052011.10.18 12:30buy2030.011.369090.000000.00000
4062011.10.18 22:30sell2040.021.378340.000000.00000
4072011.10.19 07:15sell2050.041.379420.000000.00000
4082011.10.19 08:15sell2060.081.380190.000000.00000
4092011.10.19 09:30sell2070.161.381500.000000.00000
4102011.10.19 09:41close2070.161.380270.000000.0000019.6810983.42
4112011.10.19 09:41close2060.081.380270.000000.00000-0.6410982.78
4122011.10.19 09:41close2050.041.380270.000000.00000-3.4010979.38
4132011.10.19 09:41close2040.021.380270.000000.00000-4.0110975.37
4142011.10.19 09:41close2030.011.380060.000000.0000010.9910986.37
4152011.10.20 06:30buy2080.011.371560.000000.00000
4162011.10.20 08:30buy2090.021.369690.000000.00000
4172011.10.20 08:45buy2100.041.370790.000000.00000
4182011.10.20 09:30buy2110.081.370500.000000.00000
4192011.10.20 10:50close2110.081.371900.000000.0000011.2010997.57
4202011.10.20 10:50close2100.041.371900.000000.000004.4411002.01
4212011.10.20 10:50close2090.021.371900.000000.000004.4211006.43
4222011.10.20 10:50close2080.011.371900.000000.000000.3411006.77
4232011.10.20 13:00sell2120.011.380070.000000.00000
4242011.10.20 13:30sell2130.021.382740.000000.00000
4252011.10.20 13:45sell2140.041.382300.000000.00000
4262011.10.20 14:20close2140.041.379240.000000.0000012.2411019.01
4272011.10.20 14:20close2130.021.379240.000000.000007.0011026.01
4282011.10.20 14:20close2120.011.379240.000000.000000.8311026.84
4292011.10.21 11:30buy2150.011.373620.000000.00000
4302011.10.21 16:45sell2160.021.388170.000000.00000
4312011.10.21 17:00sell2170.041.388520.000000.00000
4322011.10.21 17:15sell2180.081.387750.000000.00000
4332011.10.21 17:15close2180.081.387580.000000.000001.3611028.20
4342011.10.21 17:15close2170.041.387580.000000.000003.7611031.96
4352011.10.21 17:15close2160.021.387580.000000.000001.1811033.14
4362011.10.21 17:15close2150.011.387370.000000.0000013.7511046.89
4372011.10.21 17:30sell2190.011.387530.000000.00000
4382011.10.24 09:15sell2200.021.393280.000000.00000
4392011.10.24 09:30sell2210.041.393520.000000.00000
4402011.10.24 09:45sell2220.081.393420.000000.00000
4412011.10.24 09:53close2220.081.391700.000000.0000013.7611060.65
4422011.10.24 09:53close2210.041.391700.000000.000007.2811067.93
4432011.10.24 09:53close2200.021.391700.000000.000003.1611071.09
4442011.10.24 09:53close2190.011.391700.000000.00000-4.2411066.84
4452011.10.24 10:00sell2230.011.391880.000000.00000
4462011.10.24 19:00sell2240.021.393050.000000.00000
4472011.10.25 16:37close2240.021.385970.000000.0000014.0111080.86
4482011.10.25 16:37close2230.011.385970.000000.000005.8411086.69
4492011.10.26 18:00buy2250.011.382160.000000.00000
4502011.10.26 18:15buy2260.021.383020.000000.00000
4512011.10.26 18:30buy2270.041.384010.000000.00000
4522011.10.26 20:33close2270.041.386320.000000.000009.2411095.93
4532011.10.26 20:33close2260.021.386320.000000.000006.6011102.53
4542011.10.26 20:33close2250.011.386320.000000.000004.1611106.69
4552011.10.27 05:00sell2280.011.397250.000000.00000
4562011.10.27 05:15sell2290.021.398580.000000.00000
4572011.10.27 05:30sell2300.041.397770.000000.00000
4582011.10.27 05:45sell2310.081.397250.000000.00000
4592011.10.27 05:55close2310.081.396190.000000.000008.4811115.17
4602011.10.27 05:55close2300.041.396190.000000.000006.3211121.49
4612011.10.27 05:55close2290.021.396190.000000.000004.7811126.27
4622011.10.27 05:55close2280.011.396190.000000.000001.0611127.33
4632011.10.27 08:30sell2320.011.399150.000000.00000
4642011.10.27 08:45sell2330.021.399510.000000.00000
4652011.10.27 09:00sell2340.041.399040.000000.00000
4662011.10.27 09:30sell2350.081.399100.000000.00000
4672011.10.27 16:00sell2360.161.406700.000000.00000
4682011.10.27 16:15sell2370.321.411930.000000.00000
4692011.10.27 16:30sell2380.641.413560.000000.00000
4702011.10.27 16:45sell2391.281.413310.000000.00000
4712011.10.27 16:51close2391.281.411860.000000.00000185.6011312.93
4722011.10.27 16:51close2380.641.411860.000000.00000108.8011421.73
4732011.10.27 16:51close2370.321.411860.000000.000002.2411423.97
4742011.10.27 16:51close2360.161.411860.000000.00000-82.5611341.41
4752011.10.27 16:51close2350.081.411860.000000.00000-102.0811239.33
4762011.10.27 16:51close2340.041.411860.000000.00000-51.2811188.05
4772011.10.27 16:51close2330.021.411860.000000.00000-24.7011163.35
4782011.10.27 16:51close2320.011.411860.000000.00000-12.7111150.64
4792011.10.27 17:00sell2400.011.412730.000000.00000
4802011.10.27 17:15sell2410.021.412330.000000.00000
4812011.10.27 18:30sell2420.041.416260.000000.00000
4822011.10.27 18:45sell2430.081.416820.000000.00000
4832011.10.27 19:00sell2440.161.417050.000000.00000
4842011.10.27 19:15sell2450.321.419260.000000.00000
4852011.10.27 19:30sell2460.641.420160.000000.00000
4862011.10.27 19:45sell2471.281.420070.000000.00000
4872011.10.27 19:56close2471.281.419450.000000.0000079.3611230.00
4882011.10.27 19:56close2460.641.419450.000000.0000045.4411275.44
4892011.10.27 19:56close2450.321.419450.000000.00000-6.0811269.36
4902011.10.27 19:56close2440.161.419450.000000.00000-38.4011230.96
4912011.10.27 19:56close2430.081.419450.000000.00000-21.0411209.92
4922011.10.27 19:56close2420.041.419450.000000.00000-12.7611197.16
4932011.10.27 19:56close2410.021.419450.000000.00000-14.2411182.92
4942011.10.27 19:56close2400.011.419450.000000.00000-6.7211176.20
4952011.10.27 20:00sell2480.011.418310.000000.00000
4962011.10.27 21:00sell2490.021.423160.000000.00000
4972011.10.27 21:15sell2500.041.423010.000000.00000
4982011.10.27 21:30sell2510.081.421780.000000.00000
4992011.10.27 21:32close2510.081.420700.000000.000008.6411184.84
5002011.10.27 21:32close2500.041.420700.000000.000009.2411194.08
5012011.10.27 21:32close2490.021.420700.000000.000004.9211199.00
5022011.10.27 21:32close2480.011.420700.000000.00000-2.3911196.61
5032011.10.31 04:00buy2520.011.409350.000000.00000
5042011.10.31 04:15buy2530.021.408240.000000.00000
5052011.10.31 04:30buy2540.041.405540.000000.00000
5062011.10.31 04:45buy2550.081.404690.000000.00000
5072011.10.31 05:00buy2560.161.404920.000000.00000
5082011.10.31 05:15buy2570.321.404460.000000.00000
5092011.10.31 05:30buy2580.641.402720.000000.00000
5102011.10.31 05:36close2580.641.403960.000000.0000079.3611275.97
5112011.10.31 05:36close2570.321.403960.000000.00000-16.0011259.97
5122011.10.31 05:36close2560.161.403960.000000.00000-15.3611244.61
5132011.10.31 05:36close2550.081.403960.000000.00000-5.8411238.77
5142011.10.31 05:36close2540.041.403960.000000.00000-6.3211232.45
5152011.10.31 05:36close2530.021.403960.000000.00000-8.5611223.89
5162011.10.31 05:36close2520.011.403960.000000.00000-5.3911218.50
5172011.10.31 05:45buy2590.011.403960.000000.00000
5182011.10.31 06:15buy2600.021.400910.000000.00000
5192011.10.31 06:30buy2610.041.400380.000000.00000
5202011.10.31 06:45buy2620.081.401360.000000.00000
5212011.10.31 07:15buy2630.161.400240.000000.00000
5222011.10.31 07:35close2630.161.401390.000000.0000018.4011236.90
5232011.10.31 07:35close2620.081.401390.000000.000000.2411237.14
5242011.10.31 07:35close2610.041.401390.000000.000004.0411241.18
5252011.10.31 07:35close2600.021.401390.000000.000000.9611242.14
5262011.10.31 07:35close2590.011.401390.000000.00000-2.5711239.57
5272011.10.31 17:45buy2640.011.396650.000000.00000
5282011.10.31 18:45buy2650.021.393080.000000.00000
5292011.10.31 21:45buy2660.041.385060.000000.00000
5302011.10.31 22:00buy2670.081.383590.000000.00000
5312011.10.31 22:15buy2680.161.384370.000000.00000
5322011.10.31 22:30buy2690.321.384980.000000.00000
5332011.10.31 22:47close2690.321.385440.000000.0000014.7211254.29
5342011.10.31 22:47close2680.161.385440.000000.0000017.1211271.41
5352011.10.31 22:47close2670.081.385440.000000.0000014.8011286.21
5362011.10.31 22:47close2660.041.385440.000000.000001.5211287.73
5372011.10.31 22:47close2650.021.385440.000000.00000-15.2811272.45
5382011.10.31 22:47close2640.011.385440.000000.00000-11.2111261.24
5392011.11.01 09:15buy2700.011.376720.000000.00000
5402011.11.01 09:30buy2710.021.376700.000000.00000
5412011.11.01 09:45buy2720.041.376550.000000.00000
5422011.11.01 10:00buy2730.081.377530.000000.00000
5432011.11.01 10:30buy2740.161.369060.000000.00000
5442011.11.01 10:45buy2750.321.370180.000000.00000
5452011.11.01 11:00buy2760.641.370480.000000.00000
5462011.11.01 11:00close2760.641.371170.000000.0000044.1611305.40
5472011.11.01 11:00close2750.321.371170.000000.0000031.6811337.08
5482011.11.01 11:00close2740.161.371170.000000.0000033.7611370.84
5492011.11.01 11:00close2730.081.371170.000000.00000-50.8811319.96
5502011.11.01 11:00close2720.041.371170.000000.00000-21.5211298.44
5512011.11.01 11:00close2710.021.371170.000000.00000-11.0611287.38
5522011.11.01 11:00close2700.011.371170.000000.00000-5.5511281.83
5532011.11.01 11:15buy2770.011.372060.000000.00000
5542011.11.01 15:00buy2780.021.363740.000000.00000
5552011.11.01 15:15buy2790.041.362910.000000.00000
5562011.11.01 15:30buy2800.081.362960.000000.00000
5572011.11.01 15:42close2800.081.365030.000000.0000016.5611298.39
5582011.11.01 15:42close2790.041.365030.000000.000008.4811306.87
5592011.11.01 15:42close2780.021.365030.000000.000002.5811309.45
5602011.11.01 15:42close2770.011.365030.000000.00000-7.0311302.42
5612011.11.01 15:45buy2810.011.364840.000000.00000
5622011.11.02 08:45sell2820.021.372520.000000.00000
5632011.11.02 10:30sell2830.041.377160.000000.00000
5642011.11.02 11:15sell2840.081.379170.000000.00000
5652011.11.02 11:30sell2850.161.378300.000000.00000
5662011.11.02 11:39close2850.161.377750.000000.000008.8011311.22
5672011.11.02 11:39close2840.081.377750.000000.0000011.3611322.58
5682011.11.02 11:39close2830.041.377750.000000.00000-2.3611320.22
5692011.11.02 11:39close2820.021.377750.000000.00000-10.4611309.76
5702011.11.02 11:39close2810.011.377540.000000.0000012.7211322.49
5712011.11.02 19:45buy2860.011.374710.000000.00000
5722011.11.03 01:45buy2870.021.369330.000000.00000
5732011.11.03 02:00buy2880.041.368940.000000.00000
5742011.11.03 02:15buy2890.081.368510.000000.00000
5752011.11.03 02:30buy2900.161.369240.000000.00000
5762011.11.03 02:40close2900.161.369900.000000.0000010.5611333.05
5772011.11.03 02:40close2890.081.369900.000000.0000011.1211344.17
5782011.11.03 02:40close2880.041.369900.000000.000003.8411348.01
5792011.11.03 02:40close2870.021.369900.000000.000001.1411349.15
5802011.11.03 02:40close2860.011.369900.000000.00000-4.7411344.41
5812011.11.03 04:00buy2910.011.367210.000000.00000
5822011.11.03 04:15buy2920.021.368050.000000.00000
5832011.11.03 11:09close2920.021.374450.000000.0000012.8011357.21
5842011.11.03 11:09close2910.011.374450.000000.000007.2411364.45
5852011.11.03 12:15sell2930.011.379640.000000.00000
5862011.11.03 12:30sell2940.021.378300.000000.00000
5872011.11.03 13:00sell2950.041.378940.000000.00000
5882011.11.03 14:30sell2960.081.381860.000000.00000
5892011.11.03 14:45sell2970.161.379270.000000.00000
5902011.11.03 14:45close2970.161.379000.000000.000004.3211368.77
5912011.11.03 14:45close2960.081.379000.000000.0000022.8811391.65
5922011.11.03 14:45close2950.041.379000.000000.00000-0.2411391.41
5932011.11.03 14:45close2940.021.379000.000000.00000-1.4011390.01
5942011.11.03 14:45close2930.011.379000.000000.000000.6411390.65
5952011.11.04 16:15buy2980.011.372960.000000.00000
5962011.11.04 16:30buy2990.021.373330.000000.00000
5972011.11.04 16:45buy3000.041.373410.000000.00000
5982011.11.04 17:57close3000.041.376180.000000.0000011.0811401.73
5992011.11.04 17:57close2990.021.376180.000000.000005.7011407.43
6002011.11.04 17:57close2980.011.376180.000000.000003.2211410.65