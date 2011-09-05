Strategy Tester Report
RSICCIMartingale
HFMarkets-Demo Server (Build 409)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2011.09.05 09:30 - 2011.11.04 23:00 (2011.09.05 - 2011.11.05)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|use_daily_target=false;
daily_target=100; rsiselllevel=70; rsibuylevel=30; cciselllevel=100; ccibuylevel=-100; Account_Drawdown_Exit_Percent=100; Trade_Fixed_Lots=false;
Max_Lot_Size=2; Trade_Martingale_Increments=false;
Starting_Lot_Size=0.01; LotIncrement=0.01; Trade_Full_Martingale=true;
Slippage=3; OpenClosePipDifference=5; Pips_Above_Below_Bar=20; Profit_Target_Dollars=20; CloseOpenLongOrders=true;
CloseOpenShortOrders=true;
PrintProfitToScreen=false;
ClosePendingLongOrders=true;
ClosePendingShortOrders=true;
MagicNumber=0; CloseAllPendingOpenLongShort=false;
ApplyToAllSymbols=true;
|Bars in test
|5280
|Ticks modelled
|3100278
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|381
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1410.65
|Gross profit
|3097.35
|Gross loss
|-1686.70
|Profit factor
|1.84
|Expected payoff
|4.70
|Absolute drawdown
|418.75
|Maximal drawdown
|1293.91 (11.90%)
|Relative drawdown
|11.90% (1293.91)
|Total trades
|300
|Short positions (won %)
|132 (61.36%)
|Long positions (won %)
|168 (70.83%)
|Profit trades (% of total)
|200 (66.67%)
|Loss trades (% of total)
|100 (33.33%)
|Largest
|profit trade
|302.08
|loss trade
|-163.84
|Average
|profit trade
|15.49
|loss trade
|-16.87
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (109.42)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-482.87)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|509.44 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-482.87 (8)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.09.05 10:00
|buy
|1
|0.01
|1.41330
|0.00000
|0.00000
|2
|2011.09.05 10:15
|buy
|2
|0.02
|1.41156
|0.00000
|0.00000
|3
|2011.09.05 10:30
|buy
|3
|0.04
|1.41298
|0.00000
|0.00000
|4
|2011.09.05 10:45
|buy
|4
|0.08
|1.41358
|0.00000
|0.00000
|5
|2011.09.05 10:55
|close
|4
|0.08
|1.41448
|0.00000
|0.00000
|7.20
|10007.20
|6
|2011.09.05 10:55
|close
|3
|0.04
|1.41448
|0.00000
|0.00000
|6.00
|10013.20
|7
|2011.09.05 10:55
|close
|2
|0.02
|1.41448
|0.00000
|0.00000
|5.84
|10019.04
|8
|2011.09.05 10:55
|close
|1
|0.01
|1.41448
|0.00000
|0.00000
|1.18
|10020.22
|9
|2011.09.05 17:15
|buy
|5
|0.01
|1.40760
|0.00000
|0.00000
|10
|2011.09.05 17:30
|buy
|6
|0.02
|1.40785
|0.00000
|0.00000
|11
|2011.09.05 17:45
|buy
|7
|0.04
|1.40789
|0.00000
|0.00000
|12
|2011.09.05 17:59
|close
|7
|0.04
|1.41073
|0.00000
|0.00000
|11.36
|10031.58
|13
|2011.09.05 17:59
|close
|6
|0.02
|1.41073
|0.00000
|0.00000
|5.76
|10037.34
|14
|2011.09.05 17:59
|close
|5
|0.01
|1.41073
|0.00000
|0.00000
|3.13
|10040.47
|15
|2011.09.06 02:15
|buy
|8
|0.01
|1.40740
|0.00000
|0.00000
|16
|2011.09.06 11:30
|sell
|9
|0.02
|1.41739
|0.00000
|0.00000
|17
|2011.09.06 12:30
|sell
|10
|0.04
|1.42167
|0.00000
|0.00000
|18
|2011.09.06 12:43
|close
|10
|0.04
|1.41872
|0.00000
|0.00000
|11.80
|10052.27
|19
|2011.09.06 12:43
|close
|9
|0.02
|1.41872
|0.00000
|0.00000
|-2.66
|10049.61
|20
|2011.09.06 12:43
|close
|8
|0.01
|1.41851
|0.00000
|0.00000
|11.11
|10060.72
|21
|2011.09.06 18:30
|buy
|11
|0.01
|1.40071
|0.00000
|0.00000
|22
|2011.09.07 09:45
|sell
|12
|0.02
|1.40679
|0.00000
|0.00000
|23
|2011.09.07 10:15
|sell
|13
|0.04
|1.40637
|0.00000
|0.00000
|24
|2011.09.07 11:30
|sell
|14
|0.08
|1.40856
|0.00000
|0.00000
|25
|2011.09.07 12:30
|close
|14
|0.08
|1.40666
|0.00000
|0.00000
|15.20
|10075.92
|26
|2011.09.07 12:30
|close
|13
|0.04
|1.40666
|0.00000
|0.00000
|-1.16
|10074.76
|27
|2011.09.07 12:30
|close
|12
|0.02
|1.40666
|0.00000
|0.00000
|0.26
|10075.02
|28
|2011.09.07 12:30
|close
|11
|0.01
|1.40645
|0.00000
|0.00000
|5.76
|10080.78
|29
|2011.09.08 16:00
|buy
|15
|0.01
|1.39851
|0.00000
|0.00000
|30
|2011.09.08 16:15
|buy
|16
|0.02
|1.39765
|0.00000
|0.00000
|31
|2011.09.08 16:32
|buy
|17
|0.04
|1.39859
|0.00000
|0.00000
|32
|2011.09.08 16:41
|close
|17
|0.04
|1.40118
|0.00000
|0.00000
|10.36
|10091.14
|33
|2011.09.08 16:41
|close
|16
|0.02
|1.40118
|0.00000
|0.00000
|7.06
|10098.20
|34
|2011.09.08 16:41
|close
|15
|0.01
|1.40118
|0.00000
|0.00000
|2.67
|10100.87
|35
|2011.09.08 16:45
|buy
|18
|0.01
|1.40166
|0.00000
|0.00000
|36
|2011.09.08 19:15
|buy
|19
|0.02
|1.39473
|0.00000
|0.00000
|37
|2011.09.08 19:30
|buy
|20
|0.04
|1.39493
|0.00000
|0.00000
|38
|2011.09.08 20:00
|buy
|21
|0.08
|1.39337
|0.00000
|0.00000
|39
|2011.09.08 20:15
|buy
|22
|0.16
|1.39235
|0.00000
|0.00000
|40
|2011.09.08 20:30
|buy
|23
|0.32
|1.39306
|0.00000
|0.00000
|41
|2011.09.08 20:30
|close
|23
|0.32
|1.39356
|0.00000
|0.00000
|16.00
|10116.87
|42
|2011.09.08 20:30
|close
|22
|0.16
|1.39356
|0.00000
|0.00000
|19.36
|10136.23
|43
|2011.09.08 20:30
|close
|21
|0.08
|1.39356
|0.00000
|0.00000
|1.52
|10137.75
|44
|2011.09.08 20:30
|close
|20
|0.04
|1.39356
|0.00000
|0.00000
|-5.48
|10132.27
|45
|2011.09.08 20:30
|close
|19
|0.02
|1.39356
|0.00000
|0.00000
|-2.34
|10129.93
|46
|2011.09.08 20:30
|close
|18
|0.01
|1.39356
|0.00000
|0.00000
|-8.10
|10121.83
|47
|2011.09.08 21:00
|buy
|24
|0.01
|1.38995
|0.00000
|0.00000
|48
|2011.09.08 21:16
|buy
|25
|0.02
|1.38956
|0.00000
|0.00000
|49
|2011.09.08 21:30
|buy
|26
|0.04
|1.39019
|0.00000
|0.00000
|50
|2011.09.08 23:45
|buy
|27
|0.08
|1.38818
|0.00000
|0.00000
|51
|2011.09.09 00:00
|buy
|28
|0.16
|1.38820
|0.00000
|0.00000
|52
|2011.09.09 00:15
|buy
|29
|0.32
|1.38868
|0.00000
|0.00000
|53
|2011.09.09 01:02
|close
|29
|0.32
|1.38904
|0.00000
|0.00000
|11.52
|10133.35
|54
|2011.09.09 01:02
|close
|28
|0.16
|1.38904
|0.00000
|0.00000
|13.44
|10146.79
|55
|2011.09.09 01:02
|close
|27
|0.08
|1.38904
|0.00000
|0.00000
|7.06
|10153.86
|56
|2011.09.09 01:02
|close
|26
|0.04
|1.38904
|0.00000
|0.00000
|-4.51
|10149.35
|57
|2011.09.09 01:02
|close
|25
|0.02
|1.38904
|0.00000
|0.00000
|-0.99
|10148.35
|58
|2011.09.09 01:02
|close
|24
|0.01
|1.38904
|0.00000
|0.00000
|-0.89
|10147.47
|59
|2011.09.09 12:45
|buy
|30
|0.01
|1.38126
|0.00000
|0.00000
|60
|2011.09.09 13:00
|buy
|31
|0.02
|1.37932
|0.00000
|0.00000
|61
|2011.09.09 13:15
|buy
|32
|0.04
|1.38132
|0.00000
|0.00000
|62
|2011.09.09 13:30
|buy
|33
|0.08
|1.38170
|0.00000
|0.00000
|63
|2011.09.09 14:00
|buy
|34
|0.16
|1.38096
|0.00000
|0.00000
|64
|2011.09.09 14:23
|close
|34
|0.16
|1.38175
|0.00000
|0.00000
|12.64
|10160.11
|65
|2011.09.09 14:23
|close
|33
|0.08
|1.38175
|0.00000
|0.00000
|0.40
|10160.51
|66
|2011.09.09 14:23
|close
|32
|0.04
|1.38175
|0.00000
|0.00000
|1.72
|10162.23
|67
|2011.09.09 14:23
|close
|31
|0.02
|1.38175
|0.00000
|0.00000
|4.86
|10167.09
|68
|2011.09.09 14:23
|close
|30
|0.01
|1.38175
|0.00000
|0.00000
|0.49
|10167.58
|69
|2011.09.09 16:45
|buy
|35
|0.01
|1.37060
|0.00000
|0.00000
|70
|2011.09.09 17:02
|buy
|36
|0.02
|1.37102
|0.00000
|0.00000
|71
|2011.09.09 17:15
|buy
|37
|0.04
|1.37273
|0.00000
|0.00000
|72
|2011.09.09 17:30
|buy
|38
|0.08
|1.37315
|0.00000
|0.00000
|73
|2011.09.09 18:30
|buy
|39
|0.16
|1.36719
|0.00000
|0.00000
|74
|2011.09.09 18:45
|buy
|40
|0.32
|1.36605
|0.00000
|0.00000
|75
|2011.09.09 19:00
|buy
|41
|0.64
|1.36674
|0.00000
|0.00000
|76
|2011.09.09 19:15
|buy
|42
|1.28
|1.36490
|0.00000
|0.00000
|77
|2011.09.09 19:23
|close
|42
|1.28
|1.36619
|0.00000
|0.00000
|165.12
|10332.70
|78
|2011.09.09 19:23
|close
|41
|0.64
|1.36619
|0.00000
|0.00000
|-35.20
|10297.50
|79
|2011.09.09 19:23
|close
|40
|0.32
|1.36619
|0.00000
|0.00000
|4.48
|10301.98
|80
|2011.09.09 19:23
|close
|39
|0.16
|1.36619
|0.00000
|0.00000
|-16.00
|10285.98
|81
|2011.09.09 19:23
|close
|38
|0.08
|1.36619
|0.00000
|0.00000
|-55.68
|10230.30
|82
|2011.09.09 19:23
|close
|37
|0.04
|1.36619
|0.00000
|0.00000
|-26.16
|10204.14
|83
|2011.09.09 19:23
|close
|36
|0.02
|1.36619
|0.00000
|0.00000
|-9.66
|10194.48
|84
|2011.09.09 19:23
|close
|35
|0.01
|1.36619
|0.00000
|0.00000
|-4.41
|10190.07
|85
|2011.09.09 19:30
|buy
|43
|0.01
|1.36509
|0.00000
|0.00000
|86
|2011.09.09 19:45
|buy
|44
|0.02
|1.36351
|0.00000
|0.00000
|87
|2011.09.09 20:00
|buy
|45
|0.04
|1.36887
|0.00000
|0.00000
|88
|2011.09.09 20:08
|close
|45
|0.04
|1.36966
|0.00000
|0.00000
|3.16
|10193.23
|89
|2011.09.09 20:08
|close
|44
|0.02
|1.36966
|0.00000
|0.00000
|12.30
|10205.53
|90
|2011.09.09 20:08
|close
|43
|0.01
|1.36966
|0.00000
|0.00000
|4.57
|10210.10
|91
|2011.09.12 00:30
|buy
|46
|0.01
|1.35676
|0.00000
|0.00000
|92
|2011.09.12 00:45
|buy
|47
|0.02
|1.35710
|0.00000
|0.00000
|93
|2011.09.12 01:00
|buy
|48
|0.04
|1.35758
|0.00000
|0.00000
|94
|2011.09.12 01:15
|buy
|49
|0.08
|1.35818
|0.00000
|0.00000
|95
|2011.09.12 01:16
|close
|49
|0.08
|1.35922
|0.00000
|0.00000
|8.32
|10218.42
|96
|2011.09.12 01:16
|close
|48
|0.04
|1.35922
|0.00000
|0.00000
|6.56
|10224.98
|97
|2011.09.12 01:16
|close
|47
|0.02
|1.35922
|0.00000
|0.00000
|4.24
|10229.22
|98
|2011.09.12 01:16
|close
|46
|0.01
|1.35922
|0.00000
|0.00000
|2.46
|10231.68
|99
|2011.09.12 08:15
|buy
|50
|0.01
|1.35317
|0.00000
|0.00000
|100
|2011.09.12 08:30
|buy
|51
|0.02
|1.35245
|0.00000
|0.00000
|101
|2011.09.12 08:45
|buy
|52
|0.04
|1.35314
|0.00000
|0.00000
|102
|2011.09.12 09:05
|close
|52
|0.04
|1.35584
|0.00000
|0.00000
|10.80
|10242.48
|103
|2011.09.12 09:05
|close
|51
|0.02
|1.35584
|0.00000
|0.00000
|6.78
|10249.26
|104
|2011.09.12 09:05
|close
|50
|0.01
|1.35584
|0.00000
|0.00000
|2.67
|10251.93
|105
|2011.09.13 11:30
|buy
|53
|0.01
|1.35905
|0.00000
|0.00000
|106
|2011.09.14 06:30
|buy
|54
|0.02
|1.36311
|0.00000
|0.00000
|107
|2011.09.14 06:45
|buy
|55
|0.04
|1.36364
|0.00000
|0.00000
|108
|2011.09.14 10:31
|close
|55
|0.04
|1.36571
|0.00000
|0.00000
|8.28
|10260.21
|109
|2011.09.14 10:31
|close
|54
|0.02
|1.36571
|0.00000
|0.00000
|5.20
|10265.41
|110
|2011.09.14 10:31
|close
|53
|0.01
|1.36571
|0.00000
|0.00000
|6.68
|10272.09
|111
|2011.09.14 14:45
|sell
|56
|0.01
|1.37200
|0.00000
|0.00000
|112
|2011.09.15 05:00
|buy
|57
|0.02
|1.37217
|0.00000
|0.00000
|113
|2011.09.15 13:15
|sell
|58
|0.04
|1.38126
|0.00000
|0.00000
|114
|2011.09.15 13:30
|sell
|59
|0.08
|1.37994
|0.00000
|0.00000
|115
|2011.09.15 14:19
|close
|59
|0.08
|1.37924
|0.00000
|0.00000
|5.60
|10277.69
|116
|2011.09.15 14:19
|close
|58
|0.04
|1.37924
|0.00000
|0.00000
|8.08
|10285.77
|117
|2011.09.15 14:19
|close
|57
|0.02
|1.37903
|0.00000
|0.00000
|13.72
|10299.49
|118
|2011.09.15 14:19
|close
|56
|0.01
|1.37924
|0.00000
|0.00000
|-7.46
|10292.03
|119
|2011.09.15 16:30
|sell
|60
|0.01
|1.38873
|0.00000
|0.00000
|120
|2011.09.15 16:45
|sell
|61
|0.02
|1.38622
|0.00000
|0.00000
|121
|2011.09.16 10:14
|close
|61
|0.02
|1.38035
|0.00000
|0.00000
|11.59
|10303.62
|122
|2011.09.16 10:14
|close
|60
|0.01
|1.38035
|0.00000
|0.00000
|8.31
|10311.93
|123
|2011.09.16 10:30
|buy
|62
|0.01
|1.37887
|0.00000
|0.00000
|124
|2011.09.16 10:45
|buy
|63
|0.02
|1.38091
|0.00000
|0.00000
|125
|2011.09.19 00:30
|buy
|64
|0.04
|1.36924
|0.00000
|0.00000
|126
|2011.09.19 00:45
|buy
|65
|0.08
|1.36732
|0.00000
|0.00000
|127
|2011.09.19 01:00
|buy
|66
|0.16
|1.36710
|0.00000
|0.00000
|128
|2011.09.19 01:01
|close
|66
|0.16
|1.36936
|0.00000
|0.00000
|36.16
|10348.09
|129
|2011.09.19 01:01
|close
|65
|0.08
|1.36936
|0.00000
|0.00000
|16.32
|10364.41
|130
|2011.09.19 01:01
|close
|64
|0.04
|1.36936
|0.00000
|0.00000
|0.48
|10364.89
|131
|2011.09.19 01:01
|close
|63
|0.02
|1.36936
|0.00000
|0.00000
|-23.05
|10341.83
|132
|2011.09.19 01:01
|close
|62
|0.01
|1.36936
|0.00000
|0.00000
|-9.49
|10332.35
|133
|2011.09.19 01:15
|buy
|67
|0.01
|1.36924
|0.00000
|0.00000
|134
|2011.09.19 04:30
|buy
|68
|0.02
|1.36643
|0.00000
|0.00000
|135
|2011.09.19 04:45
|buy
|69
|0.04
|1.36624
|0.00000
|0.00000
|136
|2011.09.19 05:00
|buy
|70
|0.08
|1.36579
|0.00000
|0.00000
|137
|2011.09.19 05:15
|buy
|71
|0.16
|1.36522
|0.00000
|0.00000
|138
|2011.09.19 05:30
|buy
|72
|0.32
|1.36607
|0.00000
|0.00000
|139
|2011.09.19 05:33
|close
|72
|0.32
|1.36625
|0.00000
|0.00000
|5.76
|10338.11
|140
|2011.09.19 05:33
|close
|71
|0.16
|1.36625
|0.00000
|0.00000
|16.48
|10354.59
|141
|2011.09.19 05:33
|close
|70
|0.08
|1.36625
|0.00000
|0.00000
|3.68
|10358.27
|142
|2011.09.19 05:33
|close
|69
|0.04
|1.36625
|0.00000
|0.00000
|0.04
|10358.31
|143
|2011.09.19 05:33
|close
|68
|0.02
|1.36625
|0.00000
|0.00000
|-0.36
|10357.95
|144
|2011.09.19 05:33
|close
|67
|0.01
|1.36625
|0.00000
|0.00000
|-2.99
|10354.96
|145
|2011.09.20 02:15
|buy
|73
|0.01
|1.36047
|0.00000
|0.00000
|146
|2011.09.20 02:30
|buy
|74
|0.02
|1.36210
|0.00000
|0.00000
|147
|2011.09.20 11:01
|close
|74
|0.02
|1.36827
|0.00000
|0.00000
|12.34
|10367.30
|148
|2011.09.20 11:01
|close
|73
|0.01
|1.36827
|0.00000
|0.00000
|7.80
|10375.10
|149
|2011.09.20 11:15
|sell
|75
|0.01
|1.36802
|0.00000
|0.00000
|150
|2011.09.20 11:30
|sell
|76
|0.02
|1.36730
|0.00000
|0.00000
|151
|2011.09.20 13:00
|sell
|77
|0.04
|1.37094
|0.00000
|0.00000
|152
|2011.09.20 13:15
|sell
|78
|0.08
|1.36920
|0.00000
|0.00000
|153
|2011.09.20 16:18
|close
|78
|0.08
|1.36795
|0.00000
|0.00000
|10.00
|10385.10
|154
|2011.09.20 16:18
|close
|77
|0.04
|1.36795
|0.00000
|0.00000
|11.96
|10397.06
|155
|2011.09.20 16:18
|close
|76
|0.02
|1.36795
|0.00000
|0.00000
|-1.30
|10395.76
|156
|2011.09.20 16:18
|close
|75
|0.01
|1.36795
|0.00000
|0.00000
|0.07
|10395.83
|157
|2011.09.21 10:45
|buy
|79
|0.01
|1.36798
|0.00000
|0.00000
|158
|2011.09.21 11:15
|buy
|80
|0.02
|1.36745
|0.00000
|0.00000
|159
|2011.09.21 11:45
|buy
|81
|0.04
|1.36574
|0.00000
|0.00000
|160
|2011.09.21 12:00
|buy
|82
|0.08
|1.36782
|0.00000
|0.00000
|161
|2011.09.21 12:30
|close
|82
|0.08
|1.36858
|0.00000
|0.00000
|6.08
|10401.91
|162
|2011.09.21 12:30
|close
|81
|0.04
|1.36858
|0.00000
|0.00000
|11.36
|10413.27
|163
|2011.09.21 12:30
|close
|80
|0.02
|1.36858
|0.00000
|0.00000
|2.26
|10415.53
|164
|2011.09.21 12:30
|close
|79
|0.01
|1.36858
|0.00000
|0.00000
|0.60
|10416.13
|165
|2011.09.21 15:30
|buy
|83
|0.01
|1.36454
|0.00000
|0.00000
|166
|2011.09.21 19:30
|sell
|84
|0.02
|1.37288
|0.00000
|0.00000
|167
|2011.09.21 20:00
|sell
|85
|0.04
|1.37400
|0.00000
|0.00000
|168
|2011.09.21 20:15
|sell
|86
|0.08
|1.37719
|0.00000
|0.00000
|169
|2011.09.21 20:30
|sell
|87
|0.16
|1.37639
|0.00000
|0.00000
|170
|2011.09.21 20:45
|sell
|88
|0.32
|1.37797
|0.00000
|0.00000
|171
|2011.09.21 21:00
|sell
|89
|0.64
|1.37730
|0.00000
|0.00000
|172
|2011.09.21 21:00
|close
|89
|0.64
|1.37710
|0.00000
|0.00000
|12.80
|10428.93
|173
|2011.09.21 21:00
|close
|88
|0.32
|1.37710
|0.00000
|0.00000
|27.84
|10456.77
|174
|2011.09.21 21:00
|close
|87
|0.16
|1.37710
|0.00000
|0.00000
|-11.36
|10445.41
|175
|2011.09.21 21:00
|close
|86
|0.08
|1.37710
|0.00000
|0.00000
|0.72
|10446.13
|176
|2011.09.21 21:00
|close
|85
|0.04
|1.37710
|0.00000
|0.00000
|-12.40
|10433.73
|177
|2011.09.21 21:00
|close
|84
|0.02
|1.37710
|0.00000
|0.00000
|-8.44
|10425.29
|178
|2011.09.21 21:00
|close
|83
|0.01
|1.37689
|0.00000
|0.00000
|12.35
|10437.64
|179
|2011.09.21 21:15
|sell
|90
|0.01
|1.37695
|0.00000
|0.00000
|180
|2011.09.21 23:15
|buy
|91
|0.02
|1.36021
|0.00000
|0.00000
|181
|2011.09.21 23:30
|buy
|92
|0.04
|1.35693
|0.00000
|0.00000
|182
|2011.09.21 23:45
|buy
|93
|0.08
|1.35777
|0.00000
|0.00000
|183
|2011.09.22 00:01
|buy
|94
|0.16
|1.35727
|0.00000
|0.00000
|184
|2011.09.22 00:29
|close
|94
|0.16
|1.35761
|0.00000
|0.00000
|5.44
|10443.08
|185
|2011.09.22 00:29
|close
|93
|0.08
|1.35761
|0.00000
|0.00000
|-0.73
|10442.35
|186
|2011.09.22 00:29
|close
|92
|0.04
|1.35761
|0.00000
|0.00000
|2.99
|10445.34
|187
|2011.09.22 00:29
|close
|91
|0.02
|1.35761
|0.00000
|0.00000
|-5.06
|10440.28
|188
|2011.09.22 00:29
|close
|90
|0.01
|1.35782
|0.00000
|0.00000
|18.91
|10459.19
|189
|2011.09.22 12:30
|buy
|95
|0.01
|1.34688
|0.00000
|0.00000
|190
|2011.09.22 12:45
|buy
|96
|0.02
|1.34873
|0.00000
|0.00000
|191
|2011.09.22 13:30
|buy
|97
|0.04
|1.34704
|0.00000
|0.00000
|192
|2011.09.22 14:00
|buy
|98
|0.08
|1.34347
|0.00000
|0.00000
|193
|2011.09.22 14:15
|buy
|99
|0.16
|1.34384
|0.00000
|0.00000
|194
|2011.09.22 14:30
|buy
|100
|0.32
|1.34519
|0.00000
|0.00000
|195
|2011.09.22 14:30
|close
|100
|0.32
|1.34522
|0.00000
|0.00000
|0.96
|10460.15
|196
|2011.09.22 14:30
|close
|99
|0.16
|1.34522
|0.00000
|0.00000
|22.08
|10482.23
|197
|2011.09.22 14:30
|close
|98
|0.08
|1.34522
|0.00000
|0.00000
|14.00
|10496.23
|198
|2011.09.22 14:30
|close
|97
|0.04
|1.34522
|0.00000
|0.00000
|-7.28
|10488.95
|199
|2011.09.22 14:30
|close
|96
|0.02
|1.34522
|0.00000
|0.00000
|-7.02
|10481.93
|200
|2011.09.22 14:30
|close
|95
|0.01
|1.34522
|0.00000
|0.00000
|-1.66
|10480.27
|201
|2011.09.22 16:00
|buy
|101
|0.01
|1.34061
|0.00000
|0.00000
|202
|2011.09.22 16:15
|buy
|102
|0.02
|1.34236
|0.00000
|0.00000
|203
|2011.09.22 19:44
|close
|102
|0.02
|1.34847
|0.00000
|0.00000
|12.22
|10492.49
|204
|2011.09.22 19:44
|close
|101
|0.01
|1.34847
|0.00000
|0.00000
|7.86
|10500.35
|205
|2011.09.23 03:30
|sell
|103
|0.01
|1.35457
|0.00000
|0.00000
|206
|2011.09.26 14:30
|sell
|104
|0.02
|1.35252
|0.00000
|0.00000
|207
|2011.09.26 14:45
|sell
|105
|0.04
|1.35289
|0.00000
|0.00000
|208
|2011.09.26 15:00
|sell
|106
|0.08
|1.35082
|0.00000
|0.00000
|209
|2011.09.26 15:12
|close
|106
|0.08
|1.35051
|0.00000
|0.00000
|2.48
|10502.83
|210
|2011.09.26 15:12
|close
|105
|0.04
|1.35051
|0.00000
|0.00000
|9.52
|10512.35
|211
|2011.09.26 15:12
|close
|104
|0.02
|1.35051
|0.00000
|0.00000
|4.02
|10516.37
|212
|2011.09.26 15:12
|close
|103
|0.01
|1.35051
|0.00000
|0.00000
|3.99
|10520.36
|213
|2011.09.27 06:00
|sell
|107
|0.01
|1.35460
|0.00000
|0.00000
|214
|2011.09.27 15:00
|sell
|108
|0.02
|1.35914
|0.00000
|0.00000
|215
|2011.09.27 16:45
|sell
|109
|0.04
|1.36144
|0.00000
|0.00000
|216
|2011.09.27 17:15
|sell
|110
|0.08
|1.36292
|0.00000
|0.00000
|217
|2011.09.27 19:41
|close
|110
|0.08
|1.36011
|0.00000
|0.00000
|22.48
|10542.84
|218
|2011.09.27 19:41
|close
|109
|0.04
|1.36011
|0.00000
|0.00000
|5.32
|10548.16
|219
|2011.09.27 19:41
|close
|108
|0.02
|1.36011
|0.00000
|0.00000
|-1.94
|10546.22
|220
|2011.09.27 19:41
|close
|107
|0.01
|1.36011
|0.00000
|0.00000
|-5.51
|10540.71
|221
|2011.09.28 11:15
|sell
|111
|0.01
|1.36092
|0.00000
|0.00000
|222
|2011.09.28 13:45
|sell
|112
|0.02
|1.36671
|0.00000
|0.00000
|223
|2011.09.28 20:42
|close
|112
|0.02
|1.35810
|0.00000
|0.00000
|17.22
|10557.93
|224
|2011.09.28 20:42
|close
|111
|0.01
|1.35810
|0.00000
|0.00000
|2.82
|10560.75
|225
|2011.09.28 23:15
|buy
|113
|0.01
|1.35646
|0.00000
|0.00000
|226
|2011.09.29 01:00
|buy
|114
|0.02
|1.35269
|0.00000
|0.00000
|227
|2011.09.29 01:15
|buy
|115
|0.04
|1.35320
|0.00000
|0.00000
|228
|2011.09.29 05:35
|close
|115
|0.04
|1.35638
|0.00000
|0.00000
|12.72
|10573.47
|229
|2011.09.29 05:35
|close
|114
|0.02
|1.35638
|0.00000
|0.00000
|7.38
|10580.85
|230
|2011.09.29 05:35
|close
|113
|0.01
|1.35638
|0.00000
|0.00000
|-0.01
|10580.83
|231
|2011.09.29 07:15
|sell
|116
|0.01
|1.36079
|0.00000
|0.00000
|232
|2011.09.29 07:45
|sell
|117
|0.02
|1.36247
|0.00000
|0.00000
|233
|2011.09.29 08:00
|sell
|118
|0.04
|1.36260
|0.00000
|0.00000
|234
|2011.09.29 08:15
|sell
|119
|0.08
|1.36087
|0.00000
|0.00000
|235
|2011.09.29 09:47
|close
|119
|0.08
|1.36019
|0.00000
|0.00000
|5.44
|10586.27
|236
|2011.09.29 09:47
|close
|118
|0.04
|1.36019
|0.00000
|0.00000
|9.64
|10595.91
|237
|2011.09.29 09:47
|close
|117
|0.02
|1.36019
|0.00000
|0.00000
|4.56
|10600.47
|238
|2011.09.29 09:47
|close
|116
|0.01
|1.36019
|0.00000
|0.00000
|0.60
|10601.07
|239
|2011.09.29 11:30
|sell
|120
|0.01
|1.36600
|0.00000
|0.00000
|240
|2011.09.30 06:45
|buy
|121
|0.02
|1.35309
|0.00000
|0.00000
|241
|2011.09.30 07:00
|buy
|122
|0.04
|1.35268
|0.00000
|0.00000
|242
|2011.09.30 07:15
|buy
|123
|0.08
|1.35368
|0.00000
|0.00000
|243
|2011.09.30 07:54
|close
|123
|0.08
|1.35394
|0.00000
|0.00000
|2.08
|10603.15
|244
|2011.09.30 07:54
|close
|122
|0.04
|1.35394
|0.00000
|0.00000
|5.04
|10608.19
|245
|2011.09.30 07:54
|close
|121
|0.02
|1.35394
|0.00000
|0.00000
|1.70
|10609.89
|246
|2011.09.30 07:54
|close
|120
|0.01
|1.35415
|0.00000
|0.00000
|11.78
|10621.67
|247
|2011.09.30 16:45
|buy
|124
|0.01
|1.34472
|0.00000
|0.00000
|248
|2011.09.30 17:00
|buy
|125
|0.02
|1.34327
|0.00000
|0.00000
|249
|2011.09.30 17:15
|buy
|126
|0.04
|1.34436
|0.00000
|0.00000
|250
|2011.09.30 18:15
|buy
|127
|0.08
|1.34446
|0.00000
|0.00000
|251
|2011.09.30 18:32
|close
|127
|0.08
|1.34563
|0.00000
|0.00000
|9.36
|10631.03
|252
|2011.09.30 18:32
|close
|126
|0.04
|1.34563
|0.00000
|0.00000
|5.08
|10636.11
|253
|2011.09.30 18:32
|close
|125
|0.02
|1.34563
|0.00000
|0.00000
|4.72
|10640.83
|254
|2011.09.30 18:32
|close
|124
|0.01
|1.34563
|0.00000
|0.00000
|0.91
|10641.74
|255
|2011.09.30 23:15
|buy
|128
|0.01
|1.33864
|0.00000
|0.00000
|256
|2011.09.30 23:30
|buy
|129
|0.02
|1.33932
|0.00000
|0.00000
|257
|2011.10.03 00:15
|buy
|130
|0.04
|1.33539
|0.00000
|0.00000
|258
|2011.10.03 00:30
|buy
|131
|0.08
|1.33556
|0.00000
|0.00000
|259
|2011.10.03 00:45
|buy
|132
|0.16
|1.33376
|0.00000
|0.00000
|260
|2011.10.03 01:00
|buy
|133
|0.32
|1.33455
|0.00000
|0.00000
|261
|2011.10.03 01:01
|close
|133
|0.32
|1.33509
|0.00000
|0.00000
|17.28
|10659.02
|262
|2011.10.03 01:01
|close
|132
|0.16
|1.33509
|0.00000
|0.00000
|21.28
|10680.30
|263
|2011.10.03 01:01
|close
|131
|0.08
|1.33509
|0.00000
|0.00000
|-3.76
|10676.54
|264
|2011.10.03 01:01
|close
|130
|0.04
|1.33509
|0.00000
|0.00000
|-1.20
|10675.34
|265
|2011.10.03 01:01
|close
|129
|0.02
|1.33509
|0.00000
|0.00000
|-8.41
|10666.93
|266
|2011.10.03 01:01
|close
|128
|0.01
|1.33509
|0.00000
|0.00000
|-3.53
|10663.40
|267
|2011.10.03 01:15
|buy
|134
|0.01
|1.33563
|0.00000
|0.00000
|268
|2011.10.03 06:30
|buy
|135
|0.02
|1.33339
|0.00000
|0.00000
|269
|2011.10.04 00:00
|buy
|136
|0.04
|1.31775
|0.00000
|0.00000
|270
|2011.10.04 00:15
|buy
|137
|0.08
|1.31715
|0.00000
|0.00000
|271
|2011.10.04 00:30
|buy
|138
|0.16
|1.31757
|0.00000
|0.00000
|272
|2011.10.04 01:07
|close
|138
|0.16
|1.31981
|0.00000
|0.00000
|35.84
|10699.24
|273
|2011.10.04 01:07
|close
|137
|0.08
|1.31981
|0.00000
|0.00000
|21.28
|10720.52
|274
|2011.10.04 01:07
|close
|136
|0.04
|1.31981
|0.00000
|0.00000
|8.24
|10728.76
|275
|2011.10.04 01:07
|close
|135
|0.02
|1.31981
|0.00000
|0.00000
|-27.11
|10701.65
|276
|2011.10.04 01:07
|close
|134
|0.01
|1.31981
|0.00000
|0.00000
|-15.80
|10685.85
|277
|2011.10.04 18:00
|sell
|139
|0.01
|1.32773
|0.00000
|0.00000
|278
|2011.10.04 18:15
|sell
|140
|0.02
|1.32878
|0.00000
|0.00000
|279
|2011.10.04 18:30
|sell
|141
|0.04
|1.32628
|0.00000
|0.00000
|280
|2011.10.04 19:15
|sell
|142
|0.08
|1.33080
|0.00000
|0.00000
|281
|2011.10.04 19:30
|sell
|143
|0.16
|1.32935
|0.00000
|0.00000
|282
|2011.10.04 19:50
|close
|143
|0.16
|1.32859
|0.00000
|0.00000
|12.16
|10698.01
|283
|2011.10.04 19:50
|close
|142
|0.08
|1.32859
|0.00000
|0.00000
|17.68
|10715.69
|284
|2011.10.04 19:50
|close
|141
|0.04
|1.32859
|0.00000
|0.00000
|-9.24
|10706.45
|285
|2011.10.04 19:50
|close
|140
|0.02
|1.32859
|0.00000
|0.00000
|0.38
|10706.83
|286
|2011.10.04 19:50
|close
|139
|0.01
|1.32859
|0.00000
|0.00000
|-0.86
|10705.97
|287
|2011.10.04 23:30
|sell
|144
|0.01
|1.33603
|0.00000
|0.00000
|288
|2011.10.04 23:45
|sell
|145
|0.02
|1.33191
|0.00000
|0.00000
|289
|2011.10.05 04:09
|close
|145
|0.02
|1.32661
|0.00000
|0.00000
|10.45
|10716.42
|290
|2011.10.05 04:09
|close
|144
|0.01
|1.32661
|0.00000
|0.00000
|9.35
|10725.77
|291
|2011.10.06 12:00
|sell
|146
|0.01
|1.33743
|0.00000
|0.00000
|292
|2011.10.06 14:30
|buy
|147
|0.02
|1.33160
|0.00000
|0.00000
|293
|2011.10.06 15:30
|buy
|148
|0.04
|1.32750
|0.00000
|0.00000
|294
|2011.10.06 15:45
|buy
|149
|0.08
|1.32785
|0.00000
|0.00000
|295
|2011.10.06 15:45
|close
|149
|0.08
|1.32915
|0.00000
|0.00000
|10.40
|10736.17
|296
|2011.10.06 15:45
|close
|148
|0.04
|1.32915
|0.00000
|0.00000
|6.60
|10742.77
|297
|2011.10.06 15:45
|close
|147
|0.02
|1.32915
|0.00000
|0.00000
|-4.90
|10737.87
|298
|2011.10.06 15:45
|close
|146
|0.01
|1.32936
|0.00000
|0.00000
|8.07
|10745.94
|299
|2011.10.06 16:30
|buy
|150
|0.01
|1.33026
|0.00000
|0.00000
|300
|2011.10.07 15:36
|close
|150
|0.01
|1.35027
|0.00000
|0.00000
|20.03
|10765.97
|301
|2011.10.07 16:00
|sell
|151
|0.01
|1.34827
|0.00000
|0.00000
|302
|2011.10.07 16:15
|sell
|152
|0.02
|1.34732
|0.00000
|0.00000
|303
|2011.10.07 17:30
|sell
|153
|0.04
|1.35057
|0.00000
|0.00000
|304
|2011.10.07 17:45
|sell
|154
|0.08
|1.34958
|0.00000
|0.00000
|305
|2011.10.07 18:21
|close
|154
|0.08
|1.34810
|0.00000
|0.00000
|11.84
|10777.81
|306
|2011.10.07 18:21
|close
|153
|0.04
|1.34810
|0.00000
|0.00000
|9.88
|10787.69
|307
|2011.10.07 18:21
|close
|152
|0.02
|1.34810
|0.00000
|0.00000
|-1.56
|10786.13
|308
|2011.10.07 18:21
|close
|151
|0.01
|1.34810
|0.00000
|0.00000
|0.17
|10786.30
|309
|2011.10.10 08:15
|sell
|155
|0.01
|1.34738
|0.00000
|0.00000
|310
|2011.10.10 11:15
|sell
|156
|0.02
|1.35360
|0.00000
|0.00000
|311
|2011.10.10 11:30
|sell
|157
|0.04
|1.35330
|0.00000
|0.00000
|312
|2011.10.10 11:45
|sell
|158
|0.08
|1.35662
|0.00000
|0.00000
|313
|2011.10.10 12:00
|sell
|159
|0.16
|1.35657
|0.00000
|0.00000
|314
|2011.10.10 12:15
|sell
|160
|0.32
|1.35721
|0.00000
|0.00000
|315
|2011.10.10 12:30
|sell
|161
|0.64
|1.35669
|0.00000
|0.00000
|316
|2011.10.10 12:31
|close
|161
|0.64
|1.35640
|0.00000
|0.00000
|18.56
|10804.86
|317
|2011.10.10 12:31
|close
|160
|0.32
|1.35640
|0.00000
|0.00000
|25.92
|10830.78
|318
|2011.10.10 12:31
|close
|159
|0.16
|1.35640
|0.00000
|0.00000
|2.72
|10833.50
|319
|2011.10.10 12:31
|close
|158
|0.08
|1.35640
|0.00000
|0.00000
|1.76
|10835.26
|320
|2011.10.10 12:31
|close
|157
|0.04
|1.35640
|0.00000
|0.00000
|-12.40
|10822.86
|321
|2011.10.10 12:31
|close
|156
|0.02
|1.35640
|0.00000
|0.00000
|-5.60
|10817.26
|322
|2011.10.10 12:31
|close
|155
|0.01
|1.35640
|0.00000
|0.00000
|-9.02
|10808.24
|323
|2011.10.10 13:45
|sell
|162
|0.01
|1.35933
|0.00000
|0.00000
|324
|2011.10.10 14:30
|sell
|163
|0.02
|1.35901
|0.00000
|0.00000
|325
|2011.10.10 15:45
|sell
|164
|0.04
|1.36125
|0.00000
|0.00000
|326
|2011.10.10 16:30
|sell
|165
|0.08
|1.36246
|0.00000
|0.00000
|327
|2011.10.10 16:45
|sell
|166
|0.16
|1.36127
|0.00000
|0.00000
|328
|2011.10.10 17:30
|sell
|167
|0.32
|1.36532
|0.00000
|0.00000
|329
|2011.10.10 17:45
|sell
|168
|0.64
|1.36470
|0.00000
|0.00000
|330
|2011.10.10 18:15
|sell
|169
|1.28
|1.36668
|0.00000
|0.00000
|331
|2011.10.10 18:30
|sell
|170
|2.56
|1.36844
|0.00000
|0.00000
|332
|2011.10.10 18:45
|sell
|171
|2.56
|1.36807
|0.00000
|0.00000
|333
|2011.10.10 18:49
|close
|171
|2.56
|1.36726
|0.00000
|0.00000
|207.36
|11015.60
|334
|2011.10.10 18:49
|close
|170
|2.56
|1.36726
|0.00000
|0.00000
|302.08
|11317.68
|335
|2011.10.10 18:49
|close
|169
|1.28
|1.36726
|0.00000
|0.00000
|-74.24
|11243.44
|336
|2011.10.10 18:49
|close
|168
|0.64
|1.36726
|0.00000
|0.00000
|-163.84
|11079.60
|337
|2011.10.10 18:49
|close
|167
|0.32
|1.36726
|0.00000
|0.00000
|-62.08
|11017.52
|338
|2011.10.10 18:49
|close
|166
|0.16
|1.36726
|0.00000
|0.00000
|-95.84
|10921.68
|339
|2011.10.10 18:49
|close
|165
|0.08
|1.36726
|0.00000
|0.00000
|-38.40
|10883.28
|340
|2011.10.10 18:49
|close
|164
|0.04
|1.36726
|0.00000
|0.00000
|-24.04
|10859.24
|341
|2011.10.10 18:49
|close
|163
|0.02
|1.36726
|0.00000
|0.00000
|-16.50
|10842.74
|342
|2011.10.10 18:49
|close
|162
|0.01
|1.36726
|0.00000
|0.00000
|-7.93
|10834.81
|343
|2011.10.10 19:00
|sell
|172
|0.01
|1.36826
|0.00000
|0.00000
|344
|2011.10.10 19:15
|sell
|173
|0.02
|1.36910
|0.00000
|0.00000
|345
|2011.10.10 19:30
|sell
|174
|0.04
|1.36832
|0.00000
|0.00000
|346
|2011.10.10 20:31
|close
|174
|0.04
|1.36566
|0.00000
|0.00000
|10.64
|10845.45
|347
|2011.10.10 20:31
|close
|173
|0.02
|1.36566
|0.00000
|0.00000
|6.88
|10852.33
|348
|2011.10.10 20:31
|close
|172
|0.01
|1.36566
|0.00000
|0.00000
|2.60
|10854.93
|349
|2011.10.12 04:30
|buy
|175
|0.01
|1.35954
|0.00000
|0.00000
|350
|2011.10.12 04:45
|buy
|176
|0.02
|1.35980
|0.00000
|0.00000
|351
|2011.10.12 05:00
|buy
|177
|0.04
|1.36002
|0.00000
|0.00000
|352
|2011.10.12 07:23
|close
|177
|0.04
|1.36275
|0.00000
|0.00000
|10.92
|10865.85
|353
|2011.10.12 07:23
|close
|176
|0.02
|1.36275
|0.00000
|0.00000
|5.90
|10871.75
|354
|2011.10.12 07:23
|close
|175
|0.01
|1.36275
|0.00000
|0.00000
|3.21
|10874.96
|355
|2011.10.12 10:15
|sell
|178
|0.01
|1.36479
|0.00000
|0.00000
|356
|2011.10.12 11:15
|sell
|179
|0.02
|1.37228
|0.00000
|0.00000
|357
|2011.10.12 11:30
|sell
|180
|0.04
|1.37455
|0.00000
|0.00000
|358
|2011.10.12 11:45
|sell
|181
|0.08
|1.37597
|0.00000
|0.00000
|359
|2011.10.12 12:00
|sell
|182
|0.16
|1.37649
|0.00000
|0.00000
|360
|2011.10.12 12:15
|sell
|183
|0.32
|1.37780
|0.00000
|0.00000
|361
|2011.10.12 12:30
|sell
|184
|0.64
|1.37922
|0.00000
|0.00000
|362
|2011.10.12 12:45
|sell
|185
|1.28
|1.37950
|0.00000
|0.00000
|363
|2011.10.12 13:00
|sell
|186
|2.56
|1.37961
|0.00000
|0.00000
|364
|2011.10.12 13:21
|close
|186
|2.56
|1.37912
|0.00000
|0.00000
|125.44
|11000.40
|365
|2011.10.12 13:21
|close
|185
|1.28
|1.37912
|0.00000
|0.00000
|48.64
|11049.04
|366
|2011.10.12 13:21
|close
|184
|0.64
|1.37912
|0.00000
|0.00000
|6.40
|11055.44
|367
|2011.10.12 13:21
|close
|183
|0.32
|1.37912
|0.00000
|0.00000
|-42.24
|11013.20
|368
|2011.10.12 13:21
|close
|182
|0.16
|1.37912
|0.00000
|0.00000
|-42.08
|10971.12
|369
|2011.10.12 13:21
|close
|181
|0.08
|1.37912
|0.00000
|0.00000
|-25.20
|10945.92
|370
|2011.10.12 13:21
|close
|180
|0.04
|1.37912
|0.00000
|0.00000
|-18.28
|10927.64
|371
|2011.10.12 13:21
|close
|179
|0.02
|1.37912
|0.00000
|0.00000
|-13.68
|10913.96
|372
|2011.10.12 13:21
|close
|178
|0.01
|1.37912
|0.00000
|0.00000
|-14.33
|10899.63
|373
|2011.10.13 22:30
|sell
|187
|0.01
|1.37820
|0.00000
|0.00000
|374
|2011.10.14 09:30
|sell
|188
|0.02
|1.37977
|0.00000
|0.00000
|375
|2011.10.14 16:45
|sell
|189
|0.04
|1.38729
|0.00000
|0.00000
|376
|2011.10.14 17:00
|sell
|190
|0.08
|1.38700
|0.00000
|0.00000
|377
|2011.10.14 17:15
|sell
|191
|0.16
|1.38744
|0.00000
|0.00000
|378
|2011.10.14 17:30
|sell
|192
|0.32
|1.38751
|0.00000
|0.00000
|379
|2011.10.14 17:31
|close
|192
|0.32
|1.38667
|0.00000
|0.00000
|26.88
|10926.51
|380
|2011.10.14 17:31
|close
|191
|0.16
|1.38667
|0.00000
|0.00000
|12.32
|10938.83
|381
|2011.10.14 17:31
|close
|190
|0.08
|1.38667
|0.00000
|0.00000
|2.64
|10941.47
|382
|2011.10.14 17:31
|close
|189
|0.04
|1.38667
|0.00000
|0.00000
|2.48
|10943.95
|383
|2011.10.14 17:31
|close
|188
|0.02
|1.38667
|0.00000
|0.00000
|-13.80
|10930.15
|384
|2011.10.14 17:31
|close
|187
|0.01
|1.38667
|0.00000
|0.00000
|-8.54
|10921.61
|385
|2011.10.17 14:15
|buy
|193
|0.01
|1.37906
|0.00000
|0.00000
|386
|2011.10.17 14:30
|buy
|194
|0.02
|1.37884
|0.00000
|0.00000
|387
|2011.10.17 14:45
|buy
|195
|0.04
|1.37945
|0.00000
|0.00000
|388
|2011.10.17 15:15
|buy
|196
|0.08
|1.37787
|0.00000
|0.00000
|389
|2011.10.17 15:40
|close
|196
|0.08
|1.37985
|0.00000
|0.00000
|15.84
|10937.45
|390
|2011.10.17 15:40
|close
|195
|0.04
|1.37985
|0.00000
|0.00000
|1.60
|10939.05
|391
|2011.10.17 15:40
|close
|194
|0.02
|1.37985
|0.00000
|0.00000
|2.02
|10941.07
|392
|2011.10.17 15:40
|close
|193
|0.01
|1.37985
|0.00000
|0.00000
|0.79
|10941.86
|393
|2011.10.17 18:00
|buy
|197
|0.01
|1.37664
|0.00000
|0.00000
|394
|2011.10.18 10:30
|buy
|198
|0.02
|1.37008
|0.00000
|0.00000
|395
|2011.10.18 10:45
|buy
|199
|0.04
|1.37083
|0.00000
|0.00000
|396
|2011.10.18 11:00
|buy
|200
|0.08
|1.37155
|0.00000
|0.00000
|397
|2011.10.18 12:00
|buy
|201
|0.16
|1.36875
|0.00000
|0.00000
|398
|2011.10.18 12:15
|buy
|202
|0.32
|1.36597
|0.00000
|0.00000
|399
|2011.10.18 12:24
|close
|202
|0.32
|1.36834
|0.00000
|0.00000
|75.84
|11017.70
|400
|2011.10.18 12:24
|close
|201
|0.16
|1.36834
|0.00000
|0.00000
|-6.56
|11011.14
|401
|2011.10.18 12:24
|close
|200
|0.08
|1.36834
|0.00000
|0.00000
|-25.68
|10985.46
|402
|2011.10.18 12:24
|close
|199
|0.04
|1.36834
|0.00000
|0.00000
|-9.96
|10975.50
|403
|2011.10.18 12:24
|close
|198
|0.02
|1.36834
|0.00000
|0.00000
|-3.48
|10972.02
|404
|2011.10.18 12:24
|close
|197
|0.01
|1.36834
|0.00000
|0.00000
|-8.28
|10963.74
|405
|2011.10.18 12:30
|buy
|203
|0.01
|1.36909
|0.00000
|0.00000
|406
|2011.10.18 22:30
|sell
|204
|0.02
|1.37834
|0.00000
|0.00000
|407
|2011.10.19 07:15
|sell
|205
|0.04
|1.37942
|0.00000
|0.00000
|408
|2011.10.19 08:15
|sell
|206
|0.08
|1.38019
|0.00000
|0.00000
|409
|2011.10.19 09:30
|sell
|207
|0.16
|1.38150
|0.00000
|0.00000
|410
|2011.10.19 09:41
|close
|207
|0.16
|1.38027
|0.00000
|0.00000
|19.68
|10983.42
|411
|2011.10.19 09:41
|close
|206
|0.08
|1.38027
|0.00000
|0.00000
|-0.64
|10982.78
|412
|2011.10.19 09:41
|close
|205
|0.04
|1.38027
|0.00000
|0.00000
|-3.40
|10979.38
|413
|2011.10.19 09:41
|close
|204
|0.02
|1.38027
|0.00000
|0.00000
|-4.01
|10975.37
|414
|2011.10.19 09:41
|close
|203
|0.01
|1.38006
|0.00000
|0.00000
|10.99
|10986.37
|415
|2011.10.20 06:30
|buy
|208
|0.01
|1.37156
|0.00000
|0.00000
|416
|2011.10.20 08:30
|buy
|209
|0.02
|1.36969
|0.00000
|0.00000
|417
|2011.10.20 08:45
|buy
|210
|0.04
|1.37079
|0.00000
|0.00000
|418
|2011.10.20 09:30
|buy
|211
|0.08
|1.37050
|0.00000
|0.00000
|419
|2011.10.20 10:50
|close
|211
|0.08
|1.37190
|0.00000
|0.00000
|11.20
|10997.57
|420
|2011.10.20 10:50
|close
|210
|0.04
|1.37190
|0.00000
|0.00000
|4.44
|11002.01
|421
|2011.10.20 10:50
|close
|209
|0.02
|1.37190
|0.00000
|0.00000
|4.42
|11006.43
|422
|2011.10.20 10:50
|close
|208
|0.01
|1.37190
|0.00000
|0.00000
|0.34
|11006.77
|423
|2011.10.20 13:00
|sell
|212
|0.01
|1.38007
|0.00000
|0.00000
|424
|2011.10.20 13:30
|sell
|213
|0.02
|1.38274
|0.00000
|0.00000
|425
|2011.10.20 13:45
|sell
|214
|0.04
|1.38230
|0.00000
|0.00000
|426
|2011.10.20 14:20
|close
|214
|0.04
|1.37924
|0.00000
|0.00000
|12.24
|11019.01
|427
|2011.10.20 14:20
|close
|213
|0.02
|1.37924
|0.00000
|0.00000
|7.00
|11026.01
|428
|2011.10.20 14:20
|close
|212
|0.01
|1.37924
|0.00000
|0.00000
|0.83
|11026.84
|429
|2011.10.21 11:30
|buy
|215
|0.01
|1.37362
|0.00000
|0.00000
|430
|2011.10.21 16:45
|sell
|216
|0.02
|1.38817
|0.00000
|0.00000
|431
|2011.10.21 17:00
|sell
|217
|0.04
|1.38852
|0.00000
|0.00000
|432
|2011.10.21 17:15
|sell
|218
|0.08
|1.38775
|0.00000
|0.00000
|433
|2011.10.21 17:15
|close
|218
|0.08
|1.38758
|0.00000
|0.00000
|1.36
|11028.20
|434
|2011.10.21 17:15
|close
|217
|0.04
|1.38758
|0.00000
|0.00000
|3.76
|11031.96
|435
|2011.10.21 17:15
|close
|216
|0.02
|1.38758
|0.00000
|0.00000
|1.18
|11033.14
|436
|2011.10.21 17:15
|close
|215
|0.01
|1.38737
|0.00000
|0.00000
|13.75
|11046.89
|437
|2011.10.21 17:30
|sell
|219
|0.01
|1.38753
|0.00000
|0.00000
|438
|2011.10.24 09:15
|sell
|220
|0.02
|1.39328
|0.00000
|0.00000
|439
|2011.10.24 09:30
|sell
|221
|0.04
|1.39352
|0.00000
|0.00000
|440
|2011.10.24 09:45
|sell
|222
|0.08
|1.39342
|0.00000
|0.00000
|441
|2011.10.24 09:53
|close
|222
|0.08
|1.39170
|0.00000
|0.00000
|13.76
|11060.65
|442
|2011.10.24 09:53
|close
|221
|0.04
|1.39170
|0.00000
|0.00000
|7.28
|11067.93
|443
|2011.10.24 09:53
|close
|220
|0.02
|1.39170
|0.00000
|0.00000
|3.16
|11071.09
|444
|2011.10.24 09:53
|close
|219
|0.01
|1.39170
|0.00000
|0.00000
|-4.24
|11066.84
|445
|2011.10.24 10:00
|sell
|223
|0.01
|1.39188
|0.00000
|0.00000
|446
|2011.10.24 19:00
|sell
|224
|0.02
|1.39305
|0.00000
|0.00000
|447
|2011.10.25 16:37
|close
|224
|0.02
|1.38597
|0.00000
|0.00000
|14.01
|11080.86
|448
|2011.10.25 16:37
|close
|223
|0.01
|1.38597
|0.00000
|0.00000
|5.84
|11086.69
|449
|2011.10.26 18:00
|buy
|225
|0.01
|1.38216
|0.00000
|0.00000
|450
|2011.10.26 18:15
|buy
|226
|0.02
|1.38302
|0.00000
|0.00000
|451
|2011.10.26 18:30
|buy
|227
|0.04
|1.38401
|0.00000
|0.00000
|452
|2011.10.26 20:33
|close
|227
|0.04
|1.38632
|0.00000
|0.00000
|9.24
|11095.93
|453
|2011.10.26 20:33
|close
|226
|0.02
|1.38632
|0.00000
|0.00000
|6.60
|11102.53
|454
|2011.10.26 20:33
|close
|225
|0.01
|1.38632
|0.00000
|0.00000
|4.16
|11106.69
|455
|2011.10.27 05:00
|sell
|228
|0.01
|1.39725
|0.00000
|0.00000
|456
|2011.10.27 05:15
|sell
|229
|0.02
|1.39858
|0.00000
|0.00000
|457
|2011.10.27 05:30
|sell
|230
|0.04
|1.39777
|0.00000
|0.00000
|458
|2011.10.27 05:45
|sell
|231
|0.08
|1.39725
|0.00000
|0.00000
|459
|2011.10.27 05:55
|close
|231
|0.08
|1.39619
|0.00000
|0.00000
|8.48
|11115.17
|460
|2011.10.27 05:55
|close
|230
|0.04
|1.39619
|0.00000
|0.00000
|6.32
|11121.49
|461
|2011.10.27 05:55
|close
|229
|0.02
|1.39619
|0.00000
|0.00000
|4.78
|11126.27
|462
|2011.10.27 05:55
|close
|228
|0.01
|1.39619
|0.00000
|0.00000
|1.06
|11127.33
|463
|2011.10.27 08:30
|sell
|232
|0.01
|1.39915
|0.00000
|0.00000
|464
|2011.10.27 08:45
|sell
|233
|0.02
|1.39951
|0.00000
|0.00000
|465
|2011.10.27 09:00
|sell
|234
|0.04
|1.39904
|0.00000
|0.00000
|466
|2011.10.27 09:30
|sell
|235
|0.08
|1.39910
|0.00000
|0.00000
|467
|2011.10.27 16:00
|sell
|236
|0.16
|1.40670
|0.00000
|0.00000
|468
|2011.10.27 16:15
|sell
|237
|0.32
|1.41193
|0.00000
|0.00000
|469
|2011.10.27 16:30
|sell
|238
|0.64
|1.41356
|0.00000
|0.00000
|470
|2011.10.27 16:45
|sell
|239
|1.28
|1.41331
|0.00000
|0.00000
|471
|2011.10.27 16:51
|close
|239
|1.28
|1.41186
|0.00000
|0.00000
|185.60
|11312.93
|472
|2011.10.27 16:51
|close
|238
|0.64
|1.41186
|0.00000
|0.00000
|108.80
|11421.73
|473
|2011.10.27 16:51
|close
|237
|0.32
|1.41186
|0.00000
|0.00000
|2.24
|11423.97
|474
|2011.10.27 16:51
|close
|236
|0.16
|1.41186
|0.00000
|0.00000
|-82.56
|11341.41
|475
|2011.10.27 16:51
|close
|235
|0.08
|1.41186
|0.00000
|0.00000
|-102.08
|11239.33
|476
|2011.10.27 16:51
|close
|234
|0.04
|1.41186
|0.00000
|0.00000
|-51.28
|11188.05
|477
|2011.10.27 16:51
|close
|233
|0.02
|1.41186
|0.00000
|0.00000
|-24.70
|11163.35
|478
|2011.10.27 16:51
|close
|232
|0.01
|1.41186
|0.00000
|0.00000
|-12.71
|11150.64
|479
|2011.10.27 17:00
|sell
|240
|0.01
|1.41273
|0.00000
|0.00000
|480
|2011.10.27 17:15
|sell
|241
|0.02
|1.41233
|0.00000
|0.00000
|481
|2011.10.27 18:30
|sell
|242
|0.04
|1.41626
|0.00000
|0.00000
|482
|2011.10.27 18:45
|sell
|243
|0.08
|1.41682
|0.00000
|0.00000
|483
|2011.10.27 19:00
|sell
|244
|0.16
|1.41705
|0.00000
|0.00000
|484
|2011.10.27 19:15
|sell
|245
|0.32
|1.41926
|0.00000
|0.00000
|485
|2011.10.27 19:30
|sell
|246
|0.64
|1.42016
|0.00000
|0.00000
|486
|2011.10.27 19:45
|sell
|247
|1.28
|1.42007
|0.00000
|0.00000
|487
|2011.10.27 19:56
|close
|247
|1.28
|1.41945
|0.00000
|0.00000
|79.36
|11230.00
|488
|2011.10.27 19:56
|close
|246
|0.64
|1.41945
|0.00000
|0.00000
|45.44
|11275.44
|489
|2011.10.27 19:56
|close
|245
|0.32
|1.41945
|0.00000
|0.00000
|-6.08
|11269.36
|490
|2011.10.27 19:56
|close
|244
|0.16
|1.41945
|0.00000
|0.00000
|-38.40
|11230.96
|491
|2011.10.27 19:56
|close
|243
|0.08
|1.41945
|0.00000
|0.00000
|-21.04
|11209.92
|492
|2011.10.27 19:56
|close
|242
|0.04
|1.41945
|0.00000
|0.00000
|-12.76
|11197.16
|493
|2011.10.27 19:56
|close
|241
|0.02
|1.41945
|0.00000
|0.00000
|-14.24
|11182.92
|494
|2011.10.27 19:56
|close
|240
|0.01
|1.41945
|0.00000
|0.00000
|-6.72
|11176.20
|495
|2011.10.27 20:00
|sell
|248
|0.01
|1.41831
|0.00000
|0.00000
|496
|2011.10.27 21:00
|sell
|249
|0.02
|1.42316
|0.00000
|0.00000
|497
|2011.10.27 21:15
|sell
|250
|0.04
|1.42301
|0.00000
|0.00000
|498
|2011.10.27 21:30
|sell
|251
|0.08
|1.42178
|0.00000
|0.00000
|499
|2011.10.27 21:32
|close
|251
|0.08
|1.42070
|0.00000
|0.00000
|8.64
|11184.84
|500
|2011.10.27 21:32
|close
|250
|0.04
|1.42070
|0.00000
|0.00000
|9.24
|11194.08
|501
|2011.10.27 21:32
|close
|249
|0.02
|1.42070
|0.00000
|0.00000
|4.92
|11199.00
|502
|2011.10.27 21:32
|close
|248
|0.01
|1.42070
|0.00000
|0.00000
|-2.39
|11196.61
|503
|2011.10.31 04:00
|buy
|252
|0.01
|1.40935
|0.00000
|0.00000
|504
|2011.10.31 04:15
|buy
|253
|0.02
|1.40824
|0.00000
|0.00000
|505
|2011.10.31 04:30
|buy
|254
|0.04
|1.40554
|0.00000
|0.00000
|506
|2011.10.31 04:45
|buy
|255
|0.08
|1.40469
|0.00000
|0.00000
|507
|2011.10.31 05:00
|buy
|256
|0.16
|1.40492
|0.00000
|0.00000
|508
|2011.10.31 05:15
|buy
|257
|0.32
|1.40446
|0.00000
|0.00000
|509
|2011.10.31 05:30
|buy
|258
|0.64
|1.40272
|0.00000
|0.00000
|510
|2011.10.31 05:36
|close
|258
|0.64
|1.40396
|0.00000
|0.00000
|79.36
|11275.97
|511
|2011.10.31 05:36
|close
|257
|0.32
|1.40396
|0.00000
|0.00000
|-16.00
|11259.97
|512
|2011.10.31 05:36
|close
|256
|0.16
|1.40396
|0.00000
|0.00000
|-15.36
|11244.61
|513
|2011.10.31 05:36
|close
|255
|0.08
|1.40396
|0.00000
|0.00000
|-5.84
|11238.77
|514
|2011.10.31 05:36
|close
|254
|0.04
|1.40396
|0.00000
|0.00000
|-6.32
|11232.45
|515
|2011.10.31 05:36
|close
|253
|0.02
|1.40396
|0.00000
|0.00000
|-8.56
|11223.89
|516
|2011.10.31 05:36
|close
|252
|0.01
|1.40396
|0.00000
|0.00000
|-5.39
|11218.50
|517
|2011.10.31 05:45
|buy
|259
|0.01
|1.40396
|0.00000
|0.00000
|518
|2011.10.31 06:15
|buy
|260
|0.02
|1.40091
|0.00000
|0.00000
|519
|2011.10.31 06:30
|buy
|261
|0.04
|1.40038
|0.00000
|0.00000
|520
|2011.10.31 06:45
|buy
|262
|0.08
|1.40136
|0.00000
|0.00000
|521
|2011.10.31 07:15
|buy
|263
|0.16
|1.40024
|0.00000
|0.00000
|522
|2011.10.31 07:35
|close
|263
|0.16
|1.40139
|0.00000
|0.00000
|18.40
|11236.90
|523
|2011.10.31 07:35
|close
|262
|0.08
|1.40139
|0.00000
|0.00000
|0.24
|11237.14
|524
|2011.10.31 07:35
|close
|261
|0.04
|1.40139
|0.00000
|0.00000
|4.04
|11241.18
|525
|2011.10.31 07:35
|close
|260
|0.02
|1.40139
|0.00000
|0.00000
|0.96
|11242.14
|526
|2011.10.31 07:35
|close
|259
|0.01
|1.40139
|0.00000
|0.00000
|-2.57
|11239.57
|527
|2011.10.31 17:45
|buy
|264
|0.01
|1.39665
|0.00000
|0.00000
|528
|2011.10.31 18:45
|buy
|265
|0.02
|1.39308
|0.00000
|0.00000
|529
|2011.10.31 21:45
|buy
|266
|0.04
|1.38506
|0.00000
|0.00000
|530
|2011.10.31 22:00
|buy
|267
|0.08
|1.38359
|0.00000
|0.00000
|531
|2011.10.31 22:15
|buy
|268
|0.16
|1.38437
|0.00000
|0.00000
|532
|2011.10.31 22:30
|buy
|269
|0.32
|1.38498
|0.00000
|0.00000
|533
|2011.10.31 22:47
|close
|269
|0.32
|1.38544
|0.00000
|0.00000
|14.72
|11254.29
|534
|2011.10.31 22:47
|close
|268
|0.16
|1.38544
|0.00000
|0.00000
|17.12
|11271.41
|535
|2011.10.31 22:47
|close
|267
|0.08
|1.38544
|0.00000
|0.00000
|14.80
|11286.21
|536
|2011.10.31 22:47
|close
|266
|0.04
|1.38544
|0.00000
|0.00000
|1.52
|11287.73
|537
|2011.10.31 22:47
|close
|265
|0.02
|1.38544
|0.00000
|0.00000
|-15.28
|11272.45
|538
|2011.10.31 22:47
|close
|264
|0.01
|1.38544
|0.00000
|0.00000
|-11.21
|11261.24
|539
|2011.11.01 09:15
|buy
|270
|0.01
|1.37672
|0.00000
|0.00000
|540
|2011.11.01 09:30
|buy
|271
|0.02
|1.37670
|0.00000
|0.00000
|541
|2011.11.01 09:45
|buy
|272
|0.04
|1.37655
|0.00000
|0.00000
|542
|2011.11.01 10:00
|buy
|273
|0.08
|1.37753
|0.00000
|0.00000
|543
|2011.11.01 10:30
|buy
|274
|0.16
|1.36906
|0.00000
|0.00000
|544
|2011.11.01 10:45
|buy
|275
|0.32
|1.37018
|0.00000
|0.00000
|545
|2011.11.01 11:00
|buy
|276
|0.64
|1.37048
|0.00000
|0.00000
|546
|2011.11.01 11:00
|close
|276
|0.64
|1.37117
|0.00000
|0.00000
|44.16
|11305.40
|547
|2011.11.01 11:00
|close
|275
|0.32
|1.37117
|0.00000
|0.00000
|31.68
|11337.08
|548
|2011.11.01 11:00
|close
|274
|0.16
|1.37117
|0.00000
|0.00000
|33.76
|11370.84
|549
|2011.11.01 11:00
|close
|273
|0.08
|1.37117
|0.00000
|0.00000
|-50.88
|11319.96
|550
|2011.11.01 11:00
|close
|272
|0.04
|1.37117
|0.00000
|0.00000
|-21.52
|11298.44
|551
|2011.11.01 11:00
|close
|271
|0.02
|1.37117
|0.00000
|0.00000
|-11.06
|11287.38
|552
|2011.11.01 11:00
|close
|270
|0.01
|1.37117
|0.00000
|0.00000
|-5.55
|11281.83
|553
|2011.11.01 11:15
|buy
|277
|0.01
|1.37206
|0.00000
|0.00000
|554
|2011.11.01 15:00
|buy
|278
|0.02
|1.36374
|0.00000
|0.00000
|555
|2011.11.01 15:15
|buy
|279
|0.04
|1.36291
|0.00000
|0.00000
|556
|2011.11.01 15:30
|buy
|280
|0.08
|1.36296
|0.00000
|0.00000
|557
|2011.11.01 15:42
|close
|280
|0.08
|1.36503
|0.00000
|0.00000
|16.56
|11298.39
|558
|2011.11.01 15:42
|close
|279
|0.04
|1.36503
|0.00000
|0.00000
|8.48
|11306.87
|559
|2011.11.01 15:42
|close
|278
|0.02
|1.36503
|0.00000
|0.00000
|2.58
|11309.45
|560
|2011.11.01 15:42
|close
|277
|0.01
|1.36503
|0.00000
|0.00000
|-7.03
|11302.42
|561
|2011.11.01 15:45
|buy
|281
|0.01
|1.36484
|0.00000
|0.00000
|562
|2011.11.02 08:45
|sell
|282
|0.02
|1.37252
|0.00000
|0.00000
|563
|2011.11.02 10:30
|sell
|283
|0.04
|1.37716
|0.00000
|0.00000
|564
|2011.11.02 11:15
|sell
|284
|0.08
|1.37917
|0.00000
|0.00000
|565
|2011.11.02 11:30
|sell
|285
|0.16
|1.37830
|0.00000
|0.00000
|566
|2011.11.02 11:39
|close
|285
|0.16
|1.37775
|0.00000
|0.00000
|8.80
|11311.22
|567
|2011.11.02 11:39
|close
|284
|0.08
|1.37775
|0.00000
|0.00000
|11.36
|11322.58
|568
|2011.11.02 11:39
|close
|283
|0.04
|1.37775
|0.00000
|0.00000
|-2.36
|11320.22
|569
|2011.11.02 11:39
|close
|282
|0.02
|1.37775
|0.00000
|0.00000
|-10.46
|11309.76
|570
|2011.11.02 11:39
|close
|281
|0.01
|1.37754
|0.00000
|0.00000
|12.72
|11322.49
|571
|2011.11.02 19:45
|buy
|286
|0.01
|1.37471
|0.00000
|0.00000
|572
|2011.11.03 01:45
|buy
|287
|0.02
|1.36933
|0.00000
|0.00000
|573
|2011.11.03 02:00
|buy
|288
|0.04
|1.36894
|0.00000
|0.00000
|574
|2011.11.03 02:15
|buy
|289
|0.08
|1.36851
|0.00000
|0.00000
|575
|2011.11.03 02:30
|buy
|290
|0.16
|1.36924
|0.00000
|0.00000
|576
|2011.11.03 02:40
|close
|290
|0.16
|1.36990
|0.00000
|0.00000
|10.56
|11333.05
|577
|2011.11.03 02:40
|close
|289
|0.08
|1.36990
|0.00000
|0.00000
|11.12
|11344.17
|578
|2011.11.03 02:40
|close
|288
|0.04
|1.36990
|0.00000
|0.00000
|3.84
|11348.01
|579
|2011.11.03 02:40
|close
|287
|0.02
|1.36990
|0.00000
|0.00000
|1.14
|11349.15
|580
|2011.11.03 02:40
|close
|286
|0.01
|1.36990
|0.00000
|0.00000
|-4.74
|11344.41
|581
|2011.11.03 04:00
|buy
|291
|0.01
|1.36721
|0.00000
|0.00000
|582
|2011.11.03 04:15
|buy
|292
|0.02
|1.36805
|0.00000
|0.00000
|583
|2011.11.03 11:09
|close
|292
|0.02
|1.37445
|0.00000
|0.00000
|12.80
|11357.21
|584
|2011.11.03 11:09
|close
|291
|0.01
|1.37445
|0.00000
|0.00000
|7.24
|11364.45
|585
|2011.11.03 12:15
|sell
|293
|0.01
|1.37964
|0.00000
|0.00000
|586
|2011.11.03 12:30
|sell
|294
|0.02
|1.37830
|0.00000
|0.00000
|587
|2011.11.03 13:00
|sell
|295
|0.04
|1.37894
|0.00000
|0.00000
|588
|2011.11.03 14:30
|sell
|296
|0.08
|1.38186
|0.00000
|0.00000
|589
|2011.11.03 14:45
|sell
|297
|0.16
|1.37927
|0.00000
|0.00000
|590
|2011.11.03 14:45
|close
|297
|0.16
|1.37900
|0.00000
|0.00000
|4.32
|11368.77
|591
|2011.11.03 14:45
|close
|296
|0.08
|1.37900
|0.00000
|0.00000
|22.88
|11391.65
|592
|2011.11.03 14:45
|close
|295
|0.04
|1.37900
|0.00000
|0.00000
|-0.24
|11391.41
|593
|2011.11.03 14:45
|close
|294
|0.02
|1.37900
|0.00000
|0.00000
|-1.40
|11390.01
|594
|2011.11.03 14:45
|close
|293
|0.01
|1.37900
|0.00000
|0.00000
|0.64
|11390.65
|595
|2011.11.04 16:15
|buy
|298
|0.01
|1.37296
|0.00000
|0.00000
|596
|2011.11.04 16:30
|buy
|299
|0.02
|1.37333
|0.00000
|0.00000
|597
|2011.11.04 16:45
|buy
|300
|0.04
|1.37341
|0.00000
|0.00000
|598
|2011.11.04 17:57
|close
|300
|0.04
|1.37618
|0.00000
|0.00000
|11.08
|11401.73
|599
|2011.11.04 17:57
|close
|299
|0.02
|1.37618
|0.00000
|0.00000
|5.70
|11407.43
|600
|2011.11.04 17:57
|close
|298
|0.01
|1.37618
|0.00000
|0.00000
|3.22
|11410.65