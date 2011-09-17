Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089377864
|Name: mandarine_martingale
|Currency: USD
|2011 November 18, 14:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|56780907
|2011.09.17 14:07
|balance
|Deposit
|2 000.00
|57811511
|2011.09.29 23:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|119.711
|119.450
|118.611
|2011.09.30 06:22
|119.450
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|58304291
|2011.10.06 20:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|118.464
|119.000
|119.564
|2011.10.07 08:11
|119.000
|0.00
|0.00
|0.01
|6.99
|58497936
|2011.10.10 23:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|119.924
|119.691
|119.034
|2011.10.11 16:11
|119.691
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|58524693
|2011.10.11 08:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|120.122
|119.905
|119.034
|2011.10.11 10:50
|119.905
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|61011670
|2011.11.10 19:59
|buy
|0.02
|gbpjpy
|123.547
|123.934
|124.236
|2011.11.11 15:42
|123.934
|0.00
|0.00
|0.03
|10.03
|61039083
|2011.11.11 07:29
|buy
|0.03
|gbpjpy
|123.336
|123.937
|124.236
|2011.11.11 15:42
|123.937
|0.00
|0.00
|0.00
|23.38
|61052559
|2011.11.11 09:02
|buy
|0.05
|gbpjpy
|123.148
|123.945
|124.236
|2011.11.11 15:41
|123.945
|0.00
|0.00
|0.00
|51.64
|61153419
|2011.11.14 09:17
|buy
|0.03
|gbpjpy
|122.713
|122.923
|123.603
|2011.11.15 02:47
|122.923
|0.00
|0.00
|0.00
|8.17
|61154895
|2011.11.14 09:25
|buy
|0.05
|gbpjpy
|122.498
|122.929
|123.603
|2011.11.15 02:47
|122.929
|0.00
|0.00
|0.00
|27.93
|61423559
|2011.11.16 09:41
|buy
|0.42
|gbpjpy
|121.247
|121.460
|122.351
|2011.11.16 12:41
|121.460
|0.00
|0.00
|0.00
|116.28
|61511619
|2011.11.16 23:41
|buy
|0.42
|gbpjpy
|121.045
|121.270
|122.146
|2011.11.17 09:33
|121.270
|0.00
|0.00
|0.00
|122.84
|
|0.00
|0.00
|0.04
|379.37
|Closed P/L:
|379.41
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|61002430
|2011.11.10 17:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.749
|117.748
|122.146
|
|121.310
|0.00
|0.00
|0.08
|-31.80
|61152436
|2011.11.14 09:11
|buy
|0.02
|gbpjpy
|122.940
|117.748
|122.146
|
|121.310
|0.00
|0.00
|0.14
|-42.51
|61246023
|2011.11.15 06:44
|buy
|0.03
|gbpjpy
|122.297
|117.748
|122.146
|
|121.310
|0.00
|0.00
|0.21
|-38.62
|61265424
|2011.11.15 09:27
|buy
|0.05
|gbpjpy
|122.077
|117.748
|122.146
|
|121.310
|0.00
|0.00
|0.35
|-50.01
|61311840
|2011.11.15 15:02
|buy
|0.09
|gbpjpy
|121.877
|117.748
|122.146
|
|121.310
|0.00
|0.00
|0.64
|-66.55
|61361859
|2011.11.16 02:09
|buy
|0.15
|gbpjpy
|121.664
|117.748
|122.146
|
|121.310
|0.00
|0.00
|0.84
|-69.25
|61393260
|2011.11.16 05:09
|buy
|0.25
|gbpjpy
|121.452
|117.748
|122.146
|
|121.310
|0.00
|0.00
|1.40
|-46.29
|
|0.00
|0.00
|3.66
|-345.03
|
|Floating P/L:
|-341.37
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|379.41
|Floating P/L:
|-341.37
|Margin:
|540.00
|Balance:
|2 379.41
|Equity:
|2 038.04
|Free Margin:
|1 498.04
|
|Details:
|Gross Profit:
|379.41
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|379.41
|Profit Factor:
|
|Expected Payoff:
|34.49
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|
|Total Trades:
|11
|Short Positions (won %):
|3 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|8 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|11 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|122.84
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|34.49
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (379.41)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|379.41 (11)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|11
|consecutive losses:
|0