Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089377864 Name: mandarine_martingale Currency: USD 2011 November 18, 14:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
567809072011.09.17 14:07balanceDeposit2 000.00
578115112011.09.29 23:00sell0.01gbpjpy119.711119.450118.6112011.09.30 06:22119.4500.000.000.003.41
583042912011.10.06 20:01buy0.01gbpjpy118.464119.000119.5642011.10.07 08:11119.0000.000.000.016.99
584979362011.10.10 23:19sell0.01gbpjpy119.924119.691119.0342011.10.11 16:11119.6910.000.000.003.04
585246932011.10.11 08:30sell0.02gbpjpy120.122119.905119.0342011.10.11 10:50119.9050.000.000.005.66
610116702011.11.10 19:59buy0.02gbpjpy123.547123.934124.2362011.11.11 15:42123.9340.000.000.0310.03
610390832011.11.11 07:29buy0.03gbpjpy123.336123.937124.2362011.11.11 15:42123.9370.000.000.0023.38
610525592011.11.11 09:02buy0.05gbpjpy123.148123.945124.2362011.11.11 15:41123.9450.000.000.0051.64
611534192011.11.14 09:17buy0.03gbpjpy122.713122.923123.6032011.11.15 02:47122.9230.000.000.008.17
611548952011.11.14 09:25buy0.05gbpjpy122.498122.929123.6032011.11.15 02:47122.9290.000.000.0027.93
614235592011.11.16 09:41buy0.42gbpjpy121.247121.460122.3512011.11.16 12:41121.4600.000.000.00116.28
615116192011.11.16 23:41buy0.42gbpjpy121.045121.270122.1462011.11.17 09:33121.2700.000.000.00122.84
  0.00 0.00 0.04 379.37
Closed P/L: 379.41
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
610024302011.11.10 17:08buy0.01gbpjpy123.749117.748122.146 121.3100.000.000.08-31.80
611524362011.11.14 09:11buy0.02gbpjpy122.940117.748122.146 121.3100.000.000.14-42.51
612460232011.11.15 06:44buy0.03gbpjpy122.297117.748122.146 121.3100.000.000.21-38.62
612654242011.11.15 09:27buy0.05gbpjpy122.077117.748122.146 121.3100.000.000.35-50.01
613118402011.11.15 15:02buy0.09gbpjpy121.877117.748122.146 121.3100.000.000.64-66.55
613618592011.11.16 02:09buy0.15gbpjpy121.664117.748122.146 121.3100.000.000.84-69.25
613932602011.11.16 05:09buy0.25gbpjpy121.452117.748122.146 121.3100.000.001.40-46.29
  0.00 0.00 3.66 -345.03
 Floating P/L: -341.37
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 379.41 Floating P/L: -341.37 Margin: 540.00
Balance: 2 379.41 Equity: 2 038.04 Free Margin: 1 498.04
 
Details:
Graph
Gross Profit: 379.41 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 379.41
Profit Factor: Expected Payoff: 34.49  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 11 Short Positions (won %): 3 (100.00%) Long Positions (won %): 8 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 11 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 122.84 loss trade: 0.00
Average profit trade: 34.49 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 11 (379.41) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 379.41 (11) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 11 consecutive losses: 0